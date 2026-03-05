AI-pipeline-kezelés: Hogyan építettem egy ClickUp Super Agentet a szivárgó szolgáltatási pipeline javítására

Ha szolgáltató vállalkozása ügyfeleket veszít, a probléma lehet, hogy kisebb – és sokkal könnyebben megoldható –, mint gondolná.

Lehet, hogy egy potenciális ügyfél túl sokáig vár a válaszra. Lehet, hogy egy munka leáll, mert mindenki alkatrészekre vár. Lehet, hogy egy ügyfél frusztrált, mert egy hete senki sem tájékoztatta az új fejleményekről.

Ezért kapnak egyre nagyobb figyelmet az AI-alapú folyamatkezelő eszközök. Ha egy AI-ügynök folyamatosan figyelemmel kíséri a folyamatot – nyomon követve a késedelmes munkákat, a leállt feladatokat és az elégedetlen ügyfeleket –, akkor a kockázatokat még azelőtt felismerheti, hogy azok hírnévvel (és bevétellel) kapcsolatos problémákká válnának.

Az AI-ügynökök azonban csak akkor működnek jól, ha a csapat már használja őket a valós munkafolyamatokban.

Tehát ahelyett, hogy azt kérdezné: „Milyen AI ügynököt kellene létrehoznom?”, azt javaslom, hogy egy másik kérdéssel kezdje: Hol szivárog már a folyamat?

Ebben a cikkben egy valós példán keresztül mutatom be a működését:

Egy kitalált ügyfél, Ben the Builder, akinek szolgáltatási folyamatában csendesen csökken a bevétel és a bizalom.

Project Recovery Coach Super Agent alapjaként Hogyan használtam a meglévő ClickUp beállításait aalapjaként

Az ügynök konkrét módszerei, amelyekkel figyelemmel kíséri a folyamatot, jelzi a kockázatokat, és minden nap a megfelelő következő lépés felé tereli őt.

Ehhez nem volt szükség túlbonyolított AI-rendszerre, csak a ClickUp Converged AI Workspace-re és egy ClickUp Super Agent-re. De ez teljesen megváltoztatta Ben munkájához való hozzáállását és azt, hogy mennyire megbízhatóan áll ügyfelei rendelkezésére.

Rólam: Rendszerek, ügyfélszolgálat és ClickUp Super Agents

Anna Bullock vagyok, az ABX2 Agency társalapítója. Kreatív stratéga, projektmenedzser és rendszergondolkodó vagyok – és az Ön üzleti anyukája, amikor tisztázásra és gondoskodásra van szüksége.

Tanácsadással, tartalomkészítéssel és online munkaterületek fejlesztésével segítek az ambiciózus embereknek:

Változtassa ötleteit tettekké

Építsen támogató rendszereket munkájuk köré

Növelje az üzleti tevékenységét úgy, hogy az illeszkedjen az életéhez

Az elmúlt néhány évben ez azt jelentette, hogy sok építőnek, szolgáltató szakembernek és kis csapatnak segítettünk abban, hogy a ClickUp-ot ne csak teendőlistaként, hanem működésük gerincének is használják.

Amikor megérkeztek a ClickUp Super Agents, nem akartam egy kaotikus rendszer tetejére AI-t rakni. Azt akartam, hogy:

Azok az ügynökök, akik közvetlenül illeszkednek a csapatok által már használt valós folyamatokba

Automatizálások, amelyek csökkentették a súrlódást, ahelyett, hogy további lapokat és manuális jelentéseket adtak volna hozzá

Egy módszer, amellyel a tulajdonosok áttekintést kaphatnak anélkül, hogy egész nap a csapatot zaklatnák frissítésekért.

Ben the Builder „szivárgó csatornája” tökéletes terep volt ennek a felépítéséhez.

🦄 Új a ClickUp vagy a Super Agents szolgáltatásban? A ClickUp Super Agents a ClickUp-on belüli AI-alapú asszisztensek, amelyek automatikusan segítik a munka menedzselését. Ahelyett, hogy utasításokra várnának, figyelik a munkaterületét, megértik, mi történik a feladatok, dokumentumok és csevegések során, és javaslatot tesznek a következő lépésekre. Megadhat nekik egy konkrét szerepet, például az értékesítési folyamat figyelemmel kísérését, az ügyfelek visszajelzéseinek összefoglalását vagy a napi prioritások feltárását. 🎥 Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg róluk:

A valódi probléma: egy értékesítési folyamat, amely tele van rejtett szivárgásokkal

Mielőtt létrehoztam az ügynököt, beléptem Ben ClickUp munkaterületére, és feltettem egy egyszerű kérdést:

Hol folyik már a munka, és hol romlik a tapasztalat?

Ben nem új felhasználó a ClickUp-ban. Munkaterületén már megtalálható a Ben’s Building Yard Space, ahol a beérkező kérések és az aktív feladatok találhatók. Emellett rendelkezik egy figyelemmel kísérő irányítópulttal és egy marketing területtel is az ügyfelekkel való kommunikációhoz.

Tehát ez nem volt egy üres lap.

De miután elkezdtem elmélyülni a feladatokban, a folyamat hiányosságai nyilvánvalóvá váltak:

Néhány potenciális ügyfél Ben korábbi tanítványához, Leohoz került.

Mások egyszerűen tovább ültek érintetlenül, mint kellett volna.

Az alkatrészekre váró ügyfelek egyre frusztráltabbá váltak, mert senki sem tájékoztatta őket, pedig a késedelemről belső körben már tudtak.

Aztán ott voltak a folyamatban lévő javítások

Látszólag minden rendben volt, de apró részletek, mint például a hiányos munkajegyzetek vagy a pontatlan címek, könnyen a késedelmes kategóriába sorolhatták a közelgő látogatásokat.

🚩És mi a legnagyobb vészjelzés? A felülvizsgálat nélküli kérések.

Az ügyfelek weboldalon keresztül jegyet küldtek, amelyben azt írták: „Szia Ben, meg tudnád ezt oldani?”, de ezek közül néhány kérés még meg sem lett nyitva.

Amikor a munkaterületet a határidők szerint szűrtem, a minta egyértelművé vált:

Néhány feladat napokkal vagy hetekkel késett.

Másoknak közeledtek a határidők, de nem volt sok tevékenységük az utóbbi időben.

Több hosszú távú projekt még nem volt sürgős, de végül vészhelyzetet okozott volna, ha senki sem avatkozik be.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain a ClickUp beépített AI asszisztense, amely megérti a teljes munkaterület kontextusát – feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és megjegyzéseket. Ahelyett, hogy manuálisan átnézné a listákat, olyan kérdéseket tehet fel neki, mint „Melyik feladat késik vagy veszélyben van ebben a térben?”, és az elemzi a tevékenységeket, a határidőket és a frissítéseket, hogy azonnal feltárja a leállt munkákat. Jelölje meg a csatornájában a magas kockázatú fiókokat a ClickUp Brain segítségével.

Egyszerűen túl sok feladat volt, és túl sok munkát jelentett, hogy egy személy folyamatosan figyelemmel kísérje azokat.

Pontosan ez az a terület, ahol az AI-alapú folyamatkezelés igazán hatékonnyá válik.

Ahelyett, hogy egy embert kérne meg arra, hogy naponta több tucat feladatot ellenőrizzen manuálisan, ezt a feladatot egy AI ügynökre bízhatja, akinek a feladata egyszerűen az, hogy figyelje a folyamatot, és kiemelje, mire kell legközelebb figyelni.

🧠 Érdekesség: A ClickUp felmérésének válaszadóinak 12%-a szerint az AI-ügynökök beállítása vagy eszközökhöz való csatlakoztatása nehéz, további 13% pedig úgy véli, hogy túl sok lépés szükséges ahhoz, hogy egyszerű feladatokat végezhessenek el az ügynökökkel.

A megoldás: AI értékesítési folyamatkezelő ügynök tervezése a ClickUp-ban

Miután megértettem, hol szivárog a folyamat, elkezdtem építeni a Super Agentet.

Az AI fülről indulva

Ben Project Recovery Coach programjának elkészítéséhez:

A bal oldali navigációs sávon az AI fülre kattintott. Kattintson a Szuperügynök létrehozása gombra. Adtunk neki egy egyszerű küldetési nyilatkozatot, amely közvetlenül kapcsolódik alapvető szolgáltatási folyamatunkhoz.

A fejlesztő elvégezte a többit: javaslatokat tett a funkciókra, kiegészítő kérdéseket tett fel, és javaslatokat tett arra vonatkozóan, hogyan kellene a feladatokkal interakcióba lépnie Ben munkaterületén.

Nem kellett találgatnom, hogy mi lehetséges. Mivel a fejlesztő ismeri a ClickUp környezetét, olyan kérdésekre tudott válaszolni, mint:

Ez az ügynök frissítheti ezeket az egyéni mezőket?

Hozzáférhet ehhez a térhez vagy ezekhez a listákhoz?

Milyen eszközöket használhat a tényleges cselekvéshez, és nem csak az összefoglaláshoz?

Ahelyett, hogy hosszú utasításokat vagy bonyolult utasításokat írtam volna, a fejlesztő segített nekem egyértelmű szerepet rendelni az ügynökhöz:

Te vagy az én értékesítési és ügyfélélmény-szakértőm. A Ben’s Building Yard felületen nyomon követem az összes beérkező és aktív projektemet, és szeretném, ha az ott található információkat felhasználva segítenél nekem a projektek visszaterelésére a helyes útra.

Te vagy az én értékesítési és ügyfélélmény-szakértőm. A Ben’s Building Yard felületen nyomon követem az összes beérkező és aktív projektemet, és szeretném, ha az ott található információkat felhasználva segítenél nekem a projektek visszaterelésére a helyes útra.

Ki az ügynök (értékesítési és ügyfélélmény-szakértő)

Hol kell keresni (Ben építési telke)

Milyen eredményt tartunk fontosnak (a projektek visszaterelése a helyes útra)

Ezt követően az Agent builder valami olyat tett, amit nagyon szeretek: tisztázást kért.

Együtt finomítottuk a munkát, hogy az ügynök:

Frissítse az állapot és a hangulat mezőket : például módosítsa az elégedettség vagy a B-faktor mezőt, ha egy feladat kockázatosnak tűnik, vagy egy ügyfél egyértelműen elégedetlen.

A lelkes ügyfelek és ajánlások felismerése : Amikor „lelkes” vagy kiváló eredményekkel ellátott munkákat lát, emlékeztetnie kell minket, hogy ajánlásokat kérjünk.

Jelölje meg Ben-t és engem az ajánlott következő lépésekkel : Ha egy feladat késedelmes vagy több mint három napja nincs aktivitás, akkor: Jelölje ki a kockázatot Javasoljon egy praktikus következő lépést (kapcsolatfelvétel, az ügyfél tájékoztatása, alkatrészek érkezési idejének ellenőrzése stb. )

Hangsúlyozza ki a kockázatot

Javasoljon gyakorlati következő lépést (kapcsolatfelvétel, az ügyfél tájékoztatása, alkatrészek várható érkezési idejének ellenőrzése stb.

A beszélgetés végére egyértelműen meghatároztuk az AI folyamatkezelő ügynök szerepét: Ben, a Builder projekt-helyreállítási tanácsadója. Ahelyett, hogy általános AI asszisztens lenne, az ügynöknek most egy konkrét feladata van: figyelemmel kísérni a szolgáltatási folyamatot és olyan lépéseket javasolni, amelyek védik az ügyfélélményt.

Az ügynöknek a folyamatok megtanítása: tudás, memória és e-mail

A Super Agent csak annyira hasznos, amennyire megérti a kontextust.

Ben munkamenetének esetében ez azt jelentette, hogy az ügynök háromféle információhoz kapott hozzáférést:

Először is, maga a munkaterület . Az ügynöknek meg kellett értenie azt a teret, ahol Ben kezeli a feladatokat, valamint azokat a listákat és irányítópultokat, amelyek a szolgáltatáscsatornáját képviselik.

Másodszor, hozzáadtuk a memóriát és a dokumentációt . Ezek között szerepeltek az ügyféllisták, a beszállítói megjegyzések, valamint néhány egyszerű szabály a kedvezményekről és a szolgáltatási csomagokról.

Végül összekapcsoltuk az e-mail hozzáférést egy Gmail-fiókon keresztül, hogy az ügynökök megfogalmazhassák az ügyfeleknek szóló válaszokat és a beszállítóknak szóló nyomon követéseket.

Az ügynököt úgy kezeltem, mint egy junior csapattagot, és beállítottam a preferenciákat és a korlátokat, például:

Mely e-mail sablonok használata engedélyezett?

Amikor elküldés előtt az én jóváhagyásomat kell kérnie

Amikor bizonyos mezőértékek alapján előre jóváhagyott sablon automatikus elküldése megengedett

Mivel minden a ClickUp-ban található – feladatok, dokumentumok és kommunikáció –, az ügynök egy helyen olvashatja el a kontextust, és egy másik helyen tehet lépéseket. Például észlelhet egy késedelmes munkát egy feladatban, és azonnal javasolhat egy e-mailes frissítést az ügyfélnek.

Ez az egyik előnye a konvergált AI munkaterületnek. Amikor a feladatok, a beszélgetések és a dokumentáció egy helyen találhatóak, az AI megértheti a teljes kontextust, ahelyett, hogy töredékek alapján találgatna.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 19%-a szeretné, ha mesterséges intelligencia ügynökök segítenének a projektmunkafolyamatok kezelésében. A projektmenedzsment munkafolyamat azonban nem egyszerűen egy ellenőrzőlista. Ez egy mozgó rendszer, amely kompromisszumokból, átadásokból és változó prioritásokból áll, és amelyben a tegnapi terv ritkán tükrözi a mai valóságot. A ClickUp Super Agents úgy lett kialakítva, hogy ne csak utasításokra reagáljon, hanem a munkája állapotára is. Az Ön által meghatározott ütemterv szerint végzi el a munkát, figyel a kiváltó eseményekre, például a feltett kérdésekre, az új feladatok létrehozására vagy az űrlapok benyújtására, és proaktív módon jelzi a problémákat!

📚 További információk: Hogyan oldja meg az AI konvergencia a munka terjeszkedését?

Az ügynök használata mesterséges intelligencia által támogatott folyamatkezelési asszisztensként

Miután a Project Recovery Coach beállítása megtörtént, Ben úgy kezdett el kommunikálni az ügynökkel, mintha egy csapattársa lenne.

Hagyja, hogy az ügynök tervezze meg a napját

Az ügynökkel folytatott közvetlen csevegés során Ben a dolgokat egyszerűen így fogalmazhatta meg:

Üdvözlöm, Ben vagyok. Ez az én cégem. Ajánlhatna nekem tíz embert, akiket ma megkereshetnék?

Üdvözlöm, Ben vagyok. Ez az én cégem. Ajánlhatna nekem tíz embert, akiket ma megkereshetnék?

Az ügynök elemzi a folyamatát és feltárja:

Az ügynök elemzi a folyamatát és feltárja:

Lejárt vagy kockázatos feladatok, amelyeknél a ügyfelek valószínűleg frusztráltak

Magas értékű lehetőségek, ahol egy ellenőrzés megmentheti a kapcsolatot

Elégedett ügyfelek, akikkel ma kapcsolatba kell lépnünk, hogy ajánlásokat kérjünk tőlük

Ahelyett, hogy egy hosszú feladatlistát bámulna, Ben egy összeállított cselekvési listát kap.

Az ügynökök képzése a tényleges munkavégzéssel kapcsolatban

A másik módja az ügynökkel való együttműködésnek a feladatok közvetlen kezelése.

Képzelje el, hogy megnyitunk egy olyan munkát, amely alkatrészekre vár. A szállító késéseiről ismert, és szeretnénk, ha az ügynök ezt szem előtt tartaná.

Megjelölhetem az ügynököt, és azt mondhatom:

@Project Recovery Coach, a szállító itt az Influx – ők gyakran késnek. Ha látja, hogy egy feladat „alkatrészekre vár” állapotba kerül, kérdezze meg tőlem, ki a szállító, és tartsa ezt szem előtt, amikor a következő lépéseket javasolja.

@Project Recovery Coach, a szállító itt az Influx – ők gyakran késnek. Ha látja, hogy egy feladat „alkatrészekre vár” állapotba kerül, kérdezze meg tőlem, ki a szállító, és tartsa ezt szem előtt, amikor a következő lépéseket javasolja.

Most, anélkül, hogy elhagynánk a feladatot, a következőket tettük:

Most, anélkül, hogy elhagynánk a feladatot, a következőket tettük:

Figyelembe véve az ügynök új domain ismereteit (az Influx lassú)

Meghatároztunk egy kis szabályt a jövőbeli nyomon követésekhez

Beágyazta ezt a finom különbséget pontosan oda, ahol a munka zajlik.

Nem kell ülve várnom a választ. Amikor válaszol, a frissítés a ClickUp beérkező levelek mappájába kerül, ahol akkor vehetem át, amikor készen állok rá.

📌 Egy példában az ügynök válasza a következő volt:

„Köszönöm a figyelmeztetést. Észrevettem, hogy az Influx gyakran késik. Kérj a beszállítótól egy pontos érkezési időt, majd tájékoztasd az ügyfelet. Szeretnél egy e-mail vázlatot ehhez?”

„Köszönöm a figyelmeztetést. Észrevettem, hogy az Influx gyakran késik. Kérj a beszállítótól egy pontos érkezési időt, majd tájékoztasd az ügyfelet. Szeretnél egy e-mail vázlatot ehhez?”

Ebből kiindulva azt mondhatom:

Ebből kiindulva azt mondhatom:

„Igen, kérem, adjon nekem szkripteket.”

„Igen, kérem, adjon nekem szkripteket.”

És generálhat:

És generálhat:

Udvarias ETA-kérés a szállítóhoz

Átlátható frissítés az ügyfél számára

Követési emlékeztető, hogy ne veszítsük el újra a fonalat

Mindez anélkül történik, hogy Bennek régi e-maileket kellene átnéznie vagy különböző eszközök között kellene váltogatnia.

Ez a fajta kontextusfüggő tanulásnak köszönhetően az ügynök kevésbé érzi magát eszköznek, inkább junior operációs asszisztensnek.

📚 Olvassa el még: Ambient AI Transformation

Mi változott, miután egy AI-ügynök elkezdte figyelni a folyamatot?

A Project Recovery Coach nem csinál semmi feltűnőt.

Nem zárja le automatikusan az üzleteket, és nem építi újjá Ben CRM-jét.

De valami hihetetlenül értékeset is tesz: folyamatosan figyelemmel kíséri a folyamatot, és kiemeli a fontos dolgokat, így Ben tudja, mit kell tennie.

Miután bevezettük Ben projekt-helyreállítási tanácsadóját, néhány dolog megváltozott:

Miután bevezettük Ben projekt-helyreállítási tanácsadóját, néhány dolog megváltozott:

A kockázatos munkák hamarabb felszínre kerültek. Ben azonnal észrevette a problémákat, amint a feladatok késedelmesek lettek vagy megakadtak.

Az alkatrészek késedelme már nem okozott meglepetést. Az ügynök arra ösztönzött minket, hogy kérdezzük meg a várható érkezési időt, és proaktívan kommunikáljunk az ügyfelekkel.

Az elégedett ügyfelek valódi ajánlásokká váltak. Folyamatosan kaptunk felkéréseket, hogy kérjünk véleményeket, amíg az élmény még friss volt.

Ben mentális terhelése csökkent. Már nem kellett az egész folyamatot a fejében tartania; az ügynök átvette az éberséget.

👀 Tudta? Az AI-t használó értékesítési csapatok 1,3-szor nagyobb valószínűséggel érnek el bevétel növekedést.

Hogyan építheti fel saját AI értékesítési folyamatkezelő ügynökét?

Ha a saját ClickUp munkaterületét nézi, és arra gondol, hogy „Tudom, hogy használnom kellene a Super Agents szolgáltatást, de nem tudom, hol kezdjem”, akkor az alábbi keretrendszert ajánlom:

Válasszon ki egy hibás folyamatot : értékesítési folyamat, szolgáltatásnyújtás, bevezetés, megújítások – válasszon ki egy olyan folyamatot, ahol a hibák valóban károsak.

Találja meg a meglévő Space-ben lévő hiányosságokat : Nézze meg a lejárt feladatokat, az elavult jegyeket és azokat a helyeket, ahol az ügyfelek várakoznak.

Határozza meg a szuperügynök egyszerű szerepkörét : Ben esetében ez egy értékesítési és ügyfélélmény-szakértő volt, akinek feladata az volt, hogy a projekteket visszaterelje a helyes útra.

Mondja meg, hol legyen : Mutasson rá egy adott térre vagy listákra (például Ben építési udvara), és csatlakoztassa a megfelelő ismereteket, dokumentumokat és e-mail fiókot.

Kezdjen egy egyértelmű feladattal : például „Figyelje ezt a folyamatot, és mondja meg, kivel vegyem fel a kapcsolatot minden nap”, vagy „Jelölje meg az összes három napja lejárt vagy inaktív feladatot, és javasoljon következő lépést”.

Kezelje úgy, mint egy csapattársat: közvetlenül csevegjen vele, jelölje meg a finom különbségekre figyelmet igénylő feladatokban, és szigorítsa vagy bővítse a jogosultságokat, ahogy építi a bizalmat.

Ahogy az ügynök hasznosságát bizonyítja, bővítheti a felelősségi körét.

🎥 Itt található egy rövid bemutató a Super Agents használatának megkezdéséhez:

Szeretné látni, hogyan működik ez a munkafolyamat?

Cikkemmel nem az a célom, hogy okos mondatokkal nyűgözzem le Önt.

Ezzel bemutatjuk, hogy egy céltudatos Super Agent hogyan tud:

Javítsa ki a szolgáltatáscsatornájának hiányosságait

Védje ügyfelei élményét

Adjon magának lélegzetvételnyi időt, hogy a fontos munkára koncentrálhasson

Ha szeretné látni ezt a munkafolyamatot működés közben, vagy szeretné megszerezni az ebben a példában szereplő eszközöket, látogasson el a következő weboldalra: annabullock.com/builder

Itt gyűjtjük össze a kérdéseket, megosztjuk a további forrásokat, és elküldjük a linkeket az ebben a munkafolyamatban említett eszközökhöz.

Tényleg meg tudjuk javítani a szivárgó szolgáltatási folyamatot a ClickUp Super Agents segítségével? Igen, meg tudjuk!

Kezdje azzal, hogy regisztrál egy ingyenes ClickUp fiókot!

Anna Bullock kreatív stratéga, projektmenedzser és rendszergondolkodó – és az Ön üzleti anyukája, amikor tisztázásra és gondoskodásra van szüksége. Tanácsadással, tartalomkészítéssel és online munkaterületek fejlesztésével segít az ambiciózus embereknek ötleteiket megvalósítani, támogató rendszereket kiépíteni és olyan vállalkozásokat felépíteni, amelyek valóban illeszkednek az életükhöz.