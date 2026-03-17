Hogyan segítik az AI Super Agents az értékesítési csapatokat az üzletek gyorsabb lezárásában

Nevezzük nevén a dolgokat: a legtöbb értékesítési csapatnak nem a potenciális ügyfelek szűrésével van gondja. Nekik a végrehajtással van gondjuk.

Az üzletek ritkán akadnak el azért, mert az értékesítők nem tudnak eladni. Az okok sokkal egyszerűbbek (és sokkal könnyebben orvosolhatók): elmaradnak a nyomon követések, az információk öt különböző eszközben vannak elszórva, és a nap fele elvész a CRM-frissítésekben, a belső üzenetekben és a „gyors” ellenőrzésekben.

⚠️ A Salesforce jelentése szerint az értékesítők idejük mindössze 28–30%-át fordítják tényleges értékesítésre, a többit pedig adminisztratív és belső feladatokra. ✅ Az a egyszerűbb megoldás, amiről beszéltünk? Az AI 3–15%-os bevétel-növekedést eredményezhet, és akár 20%-kal is javíthatja az értékesítési ROI-t, elsősorban azáltal, hogy automatizálja azokat az ismétlődő feladatokat, amelyek lassítják az üzletkötési ciklusokat.

A lehetőség tehát nyilvánvaló. A vállalatok azonban elpazarolják azt a széttagolt AI-eszközökre – az egyik az e-mailekhez, a másik a jegyzetekhez, a harmadik pedig az előrejelzésekhez.

Önnek olyan AI Super Agents-ekre van szüksége, amelyek mindezt elvégzik. Ők követik nyomon a potenciális ügyfeleket, frissítik az adatokat, feltárják az üzletkötés kockázatait, és továbbviszik a lehetőségeket, anélkül, hogy Önre várnának.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan működnek az AI szuperügynökök, milyen típusok léteznek a különböző értékesítési folyamatokhoz, és hogyan telepítheti őket egy egységes munkakörnyezetbe, hogy az értékesítők valóban több időt fordíthassanak az értékesítésre, és kevesebbet az egymástól elszigetelt rendszerekben való információkeresésre.

Mik azok az értékesítési AI Super Agents?

Az értékesítéshez használt AI Super Agents autonóm mesterséges intelligencia rendszerek, amelyek nem csupán kérdésekre válaszolnak vagy egyetlen feladatot automatizálnak. Úgy tervezték őket, hogy összehangolják a komplex, teljes értékesítési munkafolyamatokat, a potenciális ügyfél megjelenésétől az üzlet lezárásáig. Folyamatosan rendelkezésre álló csapattársként működnek, akik az értékesítés koordinációs rétegét kezelik.

Úgy működnek, mint egy központi idegrendszer: több forrásból gyűjtik össze a kontextust, automatizálják a rutin feladatokat, és proaktívan irányítják az értékesítőket a legértékesebb tevékenységek felé.

Egy egyszerű csevegőrobottal ellentétben a Super Agent több technológiát – például nagy nyelvi modelleket (LLM) és természetes nyelvfeldolgozást (NLP) – egyesít egy egységes rendszerbe. Tanul az Ön értékesítési stratégiáiból, és az emberi visszacsatolások alapján idővel alkalmazkodik a változásokhoz.

A ClickUp Super Agents például a ClickUp munkaterületén belül működik, pontosan ott, ahol az üzletkötések, feladatok és beszélgetések máris zajlanak. Az értékesítési csapatok számára ez azt jelenti, hogy ezek a Super Agents mindenben segítenek, a CRM-adatok rendezésétől az üzletkötések aktív kezeléséig. Figyelemmel kísérhetik a folyamatokat, és értelmezhetik a ClickUp feladatok, dokumentumok, csevegések és megjegyzések kontextusát. Emellett automatikusan kezdeményezhetnek utánkövetéseket, frissíthetik az üzletkötési szakaszokat, és összefoglalókat vagy következő lépéseket generálhatnak – anélkül, hogy folyamatos felügyeletre lenne szükség. Mivel nem egy külső eszközről van szó, amely szétszórt adatokat próbál összerakni, semmilyen kontextus nem vész el. Minden művelet valós idejű üzleti tevékenységeken alapul. Az eredmény? A nyomon követés pontosabb, az átadás zökkenőmentesebb, a végrehajtás pedig sokkal megbízhatóbb.

Az AI értékesítési ügynökök típusai

Nem minden AI értékesítési ügynök ugyanazt a munkát végzi, és ha a csapatának konkrét problémájához nem a megfelelőt választja, az idő- és pénzpazarláshoz vezethet. Nézzük meg a leggyakoribb típusú AI értékesítési ügynököket, amelyeket a vállalatok manapság használnak:

Beszélgető AI-ügynökök

Ezek az ügynökök az Ön nevében kommunikálnak az ügyfelekkel. Valós időben kezelik a potenciális ügyfelekkel való interakciókat csevegés, e-mail vagy akár hangüzenetek útján, és így képezik az ügyfélkapcsolatok első vonalát.

Fő feladatuk a potenciális ügyfelek minősítése: felderítő kérdéseket tesznek fel, válaszolnak a gyakori kérdésekre, és találkozókat foglalnak a képviselő naptárába.

Mi a legnagyobb előnyük? Azok után is foglalkoznak a beérkező potenciális ügyfelekkel, hogy a csapata már régóta befejezte a napi munkát.

Prediktív elemző ügynökök

A prediktív elemzéssel foglalkozó ügynökök a csapat adat tudósai. Elemezik a korábbi értékesítési adatokat és a valós idejű viselkedési jeleket, hogy előre jelezzék az eredményeket, és azonosítsák azokat a mintákat, amelyek egyébként elkerülnék a figyelmét.

Lehetőségek értékelése: Túlmutatnak az egyszerű demográfiai adatokon, és a potenciális ügyfeleket a tényleges konverziós valószínűségük alapján rangsorolják, így csapata a megfelelő potenciális ügyfelekre koncentrálhat.

Üzletek prioritásba rendezése: Megjelölhetik, melyek azok a folyamatban lévő ügyletek, amelyek lezárásának valószínűsége a legmagasabb, így segítve az értékesítőket az idejük hatékony beosztásában

Elvándorlás-előrejelzés: Előfizetésalapú vállalkozások esetében ezek az ügynökök még időben azonosítani tudják azokat a fiókokat, amelyeknél fennáll az elvándorlás kockázata.

Munkafolyamat-automatizáló ügynökök

A munkafolyamat-automatizáló ügynökök azok a munkások, akik kezelik azokat a több lépésből álló, ismétlődő folyamatokat, amelyek lelassítják az értékesítési csapat munkáját. Előre meghatározott kiváltó események és feltételek alapján automatikusan végrehajtják a feladatokat. Az ebbe a kategóriába tartozó B2B AI-ügynökök egyszerűsítik a komplex belső folyamatokat.

📌 Például egy munkafolyamat-ügynök automatikusan elkészítheti az árajánlatot, továbbíthatja a szerződést aláírásra, rögzítheti a hívásjegyzeteket a CRM-ben, és koordinálhatja az átadást az értékesítési fejlesztési képviselő (SDR) és az ügyfélkapcsolati menedzser (AE) között. Senkinek sem kell megmozdítania az ujját, hogy ezeket a feladatokat manuálisan elvégezze.

Értékesítési coaching ügynökök

Ezek az ügynökök személyes teljesítmény-coachként – egyfajta értékesítési coachingként – működnek a csapat minden egyes képviselője számára. Elemezik a hívásfelvételeket, az e-mail-váltásokat és az üzletkötések eredményeit, hogy valós idejű útmutatást és személyre szabott visszajelzést nyújtsanak. Ez segít Önnek az értékesítést támogató tevékenységek kiterjesztésében, és biztosítja, hogy minden képviselő részesüljön a legjobb teljesítményt nyújtók sikeres szokásaiból. Meg tudják határozni a fejlesztésre szoruló konkrét területeket, például a beszéd-hallgatás arányt, vagy akár kontextusfüggő ajánlásokat is tudnak adni egy élő hívás során.

🧠 Érdekesség: Azok a vállalatok, amelyek következetesen fektetnek az értékesítési coachingba és nyomon követik annak hatását, 32%-kal magasabb üzletkötési arányt és 28%-kal nagyobb kvótaelérést érnek el.

Miért segítik az AI értékesítési ügynökök a csapatokat az üzletek gyorsabb lezárásában?

A gyorsaság nyeri meg az üzleteket. Az a csapat, amelyik elsőként reagál, a leggyorsabban követi nyomon a potenciális ügyfeleket, és a legkevesebb akadályt okozva vezeti őket végig a vásárlási folyamaton, szinte mindig előnyben van. Az AI értékesítési ügynököket úgy tervezték, hogy leküzdjék a modern értékesítés három legnagyobb sebességcsökkentő tényezőjét.

🧠 Érdekesség: A HubSpot 2025-ös értékesítési jelentése szerint: A válaszadók 84%-a úgy véli, hogy az AI időt takarít meg számukra és optimalizálja a folyamatokat

A válaszadók 83%-a hasznosnak tartja a személyre szabott potenciális ügyfelekkel való interakciókhoz

82% szerint ez segít jobb betekintést nyerni az adatokból

Megszüntetik az időrabló adminisztratív munkát

Értékesítői valószínűleg a hét 72%-át nem értékesítéssel kapcsolatos tevékenységekre fordítják – hívások rögzítésére, a CRM mezők frissítésére, nyomonkövető e-mailek írására és megbeszélések ütemezésére. Minden perc, amit ezekkel az adminisztratív feladatokkal töltenek, egy perc, amikor nem építenek kapcsolatokat vagy nem viszik előre az üzletet. Ez a termelékenységcsökkenés közvetlenül hatással van a bevételeire.

Az AI Super Agents a következőképpen biztosítja Önnek ezt az időt:

Találkozói jegyzetek automatikus rögzítése

Az üzletrekordok frissítése a legfrissebb információkkal

Személyre szabott utánkövető e-mailek megírása, és

Az időpontok egyeztetésével kapcsolatos összes oda-vissza levelezés kezelése

💡 Profi tipp: Ha ez az automatizálás egy olyan konvergált AI-munkaterületen történik, mint a ClickUp, ahol már egyébként is dolgozik, akkor megszűnik a különböző alkalmazások közötti váltás okozta „váltási terhelés” is, ami tovább növeli az időmegtakarítást.

📮ClickUp Insight: Az emberek 30%-a szerint az AI-ügynökökkel kapcsolatos legnagyobb frusztrációjuk az, hogy magabiztosnak tűnnek, de tévednek. Ez általában azért történik, mert a legtöbb ügynök elszigetelten dolgozik. Egyetlen utasításra reagálnak anélkül, hogy tudnák, hogyan szereti a dolgokat intézni, hogyan dolgozik, vagy milyen folyamatokat részesít előnyben. A Super Agents másképp működik. 100%-ban a feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből, megbeszélésekből és frissítésekből valós időben nyert kontextus alapján működik. Emellett idővel megőrzi a legfrissebb, preferenciákon alapuló és akár epizodikus emlékeket is. És ez az, ami egy ügynököt a magabiztos találgatóból proaktív munkatárssá változtat, aki képes lépést tartani a munka változásaival. 👉🏼 Szeretné látni, hogyan működne egy Super Agent az Ön munkakörnyezetében?

A szétszórt adatokból nyernek ki hasznos információkat

A kritikus üzleti információk szinte soha nem találhatók egy helyen. El vannak rejtve e-mail szálakban, Slack-beszélgetésekben, hívásfelvételekben és CRM-jegyzetekben. Az értékesítői lehetetlen, hogy elég gyorsan összefoglalják mindezt az információt ahhoz, hogy azonnal cselekedjenek. Mire összerakják a teljes képet egy ügyfélről, a vásárlási lehetőség már elszaladt.

Az AI-ügynökök kiválóan teljesítenek ebben a feladatban. Azonnal összegyűjtik a kontextust az összes rendszeréből, azonosítják a rejtett mintákat, és közvetlenül az értékesítőinek nyújtanak hasznosítható információkat.

📌 Például egy ügynök jelzhet, hogy egy kulcsfontosságú érdekelt felet még nem vontak be, vagy hogy egy adott ellenérv folyamatosan felmerül hasonló ügyletek során, így csapata proaktívabbá válhat.

💡 Profi tipp: Ne keresse tovább az üzletekkel kapcsolatos információkat, hanem szerezzen azonnali válaszokat a ClickUp Brain segítségével. Ez az AI-asszisztens közvetlenül integrálódik a munkaterületébe, hogy kérdéseire válaszoljon és feladatokat hajtson végre. Természetes nyelven tehet fel kérdéseket, például: „Melyek voltak a legfontosabb teendők az Acme Corp-pal folytatott legutóbbi beszélgetésem során?”, egyszerűen csak beírva az @brain szót egy feladat megjegyzésébe vagy a ClickUp Chatbe. A ClickUp Brain átkutatja az egész munkaterületét – beleértve a ClickUp Tasks, a ClickUp Docs és a megjegyzéseket is –, hogy másodpercek alatt választ adjon Önnek. A ClickUp Brain kontextusérzékeny válaszaival rangsorolhatja az értékesítési feladatokat a munkaterületéről.

Lehetővé teszik a személyre szabást nagy léptékben

Manapság minden vásárló személyre szabott megkeresést vár el.

Az ügyfelek 71%-a elvárja a személyre szabott megközelítést, 76%-uk pedig csalódott, ha ezt nem kapja meg, míg a B2B-vásárlók 73%-a aktívan figyelmen kívül hagyja a nem releváns megkereséseket. 🤯

De az egyes kapcsolattartási pontok kézi személyre szabása egyszerűen nem skálázható. Értékesítői két tűz között állnak: vagy általános, hatástalan sablonokat küldenek, vagy idejük 52%-át azzal töltik, hogy minden potenciális ügyfél számára egyedi üzeneteket fogalmazzanak meg. Ez egy vesztes csatát jelent.

Az AI Super Agents megoldja ezt a dilemmát. A potenciális ügyfelek adatait, a vállalati jelzéseket és a korábbi beszélgetések történetét elemezve automatikusan rendkívül személyre szabott üzeneteket, ajánlatokat és javaslatokat tud generálni. Ez a szintű személyre szabás, amelyet egy olyan mesterséges intelligencia támogat, amely átlátja az egész munkaterületét – beleértve a dokumentumokat, a feladatokat és a beszélgetéseket –, mindig felülmúlja a nem összekapcsolt eszközök általános sablonjait.

Hogyan alakítják át az AI-ügynökök az értékesítési csatornát?

Első pillantásra az „ügyek gyorsabb lezárása” úgy hangzik, mintha a értékesítési folyamat elején vagy a tehetségekkel kapcsolatos probléma lenne. Jobb potenciális ügyfelek. Jobb értékesítők. Jobb értékesítési stratégiák.

A valóságban azonban a legtöbb ügylet az első beszélgetés után lelassul.

Elakadnak a nem elküldött utánkövetés, az érintetlenül hagyott ajánlat és a három emlékeztetőre szoruló belső jóváhagyás között.

Az értékesítés gyorsasága nem azt jelenti, hogy gyorsabban kell haladni. Hanem azt, hogy el kell távolítani mindazt, ami lassítja az üzletkötést.

Pontosan ezt teszik az AI értékesítési ügynökök.

Ahelyett, hogy az értékesítési folyamat egy részének optimalizálásánál megállnának, az egész értékesítési csatornát felgyorsítják. Az első kapcsolatfelvételtől a végleges szerződés aláírásáig:

Lehetőségek generálása és minősítése

Gondoljon csak az SDR szerepére egy hagyományos értékesítési folyamatban. Számtalan órát töltenek azzal, hogy manuálisan kutatják a potenciális ügyfeleket, sablonos megkereséseket küldenek ki, és ismétlődő felderítő hívásokon keresztül minősítik a potenciális ügyfeleket.

Most gondoljon el egy szuperügynök-megközelítésre.

Az AI Super Agents az AI-t felhasználva a potenciális ügyfelek felkutatására képes azonosítani a legmegfelelőbb ügyfeleket a szándékadatok alapján, automatikusan kiegészíti a potenciális ügyfelek profilját releváns információkkal, és azonnal kapcsolatba lép a potenciális ügyfelekkel csevegés vagy e-mail útján. Ezután pontozza és továbbítja a legalkalmasabb potenciális ügyfeleket közvetlenül az értékesítőknek, biztosítva ezzel a gyorsabb válaszidőt és a magasabb minőségű értékesítési folyamatot.

👀 Tudta ezt? Azok az értékesítők, akik aktívan használják az AI-t, 3,7-szer nagyobb valószínűséggel teljesítik a kvótájukat.

Személyre szabott megkeresés és utánkövetés

AI nélkül a képviselőknek gyakran maguknak kell megírniuk az egyes e-maileket, és táblázatokban kézzel nyomon követniük a nyomon követési ütemtervet. Ez elkerülhetetlenül oda vezet, hogy a potenciális ügyfelek kicsúsznak a kezek közül, és az üzletek meghiúsulnak, egyszerűen azért, mert elfelejtették a nyomon követést.

Az AI-alapú ügynökök a potenciális ügyfél viselkedése és az üzletkötés kontextusa alapján teljes, személyre szabott folyamatokat tudnak kidolgozni. Automatikusan elindítják a nyomon követést a legmegfelelőbb időpontban, és akár az interakciós jelzések alapján is módosíthatják az üzeneteket, így biztosítva, hogy egyetlen potenciális ügyfél se maradjon ki.

Kifogások kezelése és tárgyalás

Ha nehéz ellenvetés merül fel, az értékesítők hagyományosan a memóriájukra és a múltbeli tapasztalataikra kell támaszkodniuk a válaszadáshoz. Ez gyakran következetlen válaszokhoz vezet a csapaton belül, és elszalasztott lehetőségekhez, hogy hatékonyan kezeljék a potenciális ügyfelek aggályait.

Az AI-ügynökök közvetlenül kezelik ezt a hiányosságot. Valós időben, a hívás során vagy miközben az értékesítő e-mailt ír, releváns esettanulmányokat, versenytársakra vonatkozó információkat és előre jóváhagyott válaszokat tudnak felkínálni. Ezáltal csapata magabiztosan kezelheti az esetleges ellenvetéseket, mivel pontosan akkor rendelkezik a megfelelő információkkal, amikor szüksége van rájuk.

Üzletkötés és pipeline-kezelés

Sok értékesítési vezető számára a potenciális ügyfelek áttekintésére szolgáló heti megbeszélések zűrzavarosak, és az ügyletekkel kapcsolatos kockázatok gyakran akkor kerülnek felszínre, amikor már túl késő. Az előrejelzés inkább találgatásnak tűnik, mint adatokon alapuló tudománynak.

Az AI-ügynökök kiszámíthatóságot hoznak az értékesítési folyamatba. Folyamatosan figyelemmel kísérik az egyes ügyletek állapotát, jelzik a kockázatos lehetőségeket, és javaslatot tesznek a legmegfelelőbb következő lépésre az ügylet előrehaladásához. Emellett rendkívül pontos árajánlatokat is készítenek.

Ez a proaktív megközelítés a potenciális ügyfelek kezeléséhez kevesebb meglepetést jelent a negyedév végén és jobban előre jelezhető bevétel-növekedést eredményez.

💡 Profi tipp: A ClickUp Dashboards segítségével magas szintű vizuális jelentéseket készíthet, amelyek valós időben mutatják a pipeline állapotát, az értékesítők tevékenységét és az előrejelzések pontosságát. Ezzel egyetlen megbízható forrásból kaphat áttekintést az egész értékesítési tevékenységről – ez különösen hatékony azoknak a nagyvállalati AI értékesítési csapatoknak, amelyek komplex munkafolyamatokat kezelnek nagy léptékben. Ha még több struktúrát szeretne, nézze meg a ClickUp Sales Pipeline Template-t, amellyel hatékonyan vizualizálhatja, nyomon követheti és kezelheti az üzleteit.

A mesterséges intelligenciával működő értékesítési ügynökök használatának bevált gyakorlata

Egy új AI értékesítési eszköz megvásárlása önmagában nem fogja varázsütésre rendbe hozni az értékesítési folyamatot. Ezek a bevált gyakorlatok az új értékesítési eszköz bevezetéséhez megkülönböztetik azokat a csapatokat, amelyek valódi eredményeket érnek el, azoktól, akik csak egy újabb előfizetést adnak hozzá a technológiai eszköztárukhoz.

Kezdje az ismétlődő adminisztratív feladatok automatizálásával

A legegyszerűbb módja annak, hogy csapatát bevonja az AI használatába, az, ha gyors eredményekkel kezdi. Az olyan feladatok automatizálása, mint a CRM-frissítések, az értekezletek összefoglalói és a nyomonkövető e-mailek megírása, azonnali értéket jelent anélkül, hogy megzavarná csapatának alapvető értékesítési tevékenységét. Határozza meg a három legfontosabb adminisztratív feladatot, amelyekre képviselői a leggyakrabban panaszkodnak, és állítson be egy AI Super Agentet, hogy először ezeket automatizálja.

Vezesse be az AI-alapú potenciális ügyfelek értékelését

A hagyományos potenciális ügyfelek értékelési modelljei gyakran túl merevek, és nem veszik figyelembe a vásárlói szándék finomabb árnyalatait. Az AI-alapú értékelés, amely a tényleges vásárlási jelzéseken és az interakciós mintákon alapul, lehetővé teszi a potenciális ügyfelek sokkal pontosabb rangsorolását. Kezdje azzal, hogy az AI-értékelést kiegészítőként használja a meglévő kritériumai mellett, majd fokozatosan helyezze át a hangsúlyt az AI-modellre, ahogyan az bizonyítja pontosságát.

👀 Tudta ezt? Az AI-nek köszönhetően az eladók 10-ből ~7-en arról számolnak be, hogy értékesítési ciklusuk átlagosan egy héttel rövidült.

Használja az AI-t értékesítési coaching eszközként

Értékesítési vezetői nem tudnak minden híváson részt venni, de egy AI coaching ügynök igen. Ezek az eszközök következetes, skálázható visszajelzést nyújtanak, ami felgyorsítja a képviselők fejlődését és megerősíti a sikeres viselkedésmintákat. Fókuszáljon olyan konkrét, mérhető mutatók nyomon követésére, mint a beszéd-hallgatás arány vagy a feltett felfedező kérdések száma, ahelyett, hogy olyan homályos célokat tűzne ki, mint például „fejlessze a hívásait”.

Csatlakoztassa az AI-t egy egységes munkaterülethez

Az AI Super Agents csak annyira okos, amennyire az adatok, amelyekhez hozzáfér. Ha az eszközei szigetelt rendszerekben működnek, az AI-jének lesznek vakfoltjai. Egy konvergált munkaterület teljes kontextust biztosít az AI-jének. Vizsgálja meg jelenlegi eszközkészletét az adatszigetek szempontjából, és az újabb AI-pontmegoldások hozzáadása előtt helyezze előtérbe az eszközök konszolidációját.

🌟 A ClickUp előnye A legtöbb értékesítési csapat már így is túl sok eszközt használ. Az utolsó dolog, amire szüksége van, egy újabb mesterséges intelligencia alapú pontszerű megoldás, amely még több munkaterhelést okoz – több bejelentkezést, több adatsilót és több kontextusváltást. A ClickUp más megközelítést alkalmaz. Ez egy konvergált AI-munkaterület – egy egységes, biztonságos platform, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és elemzések együtt léteznek a kontextusfüggő AI-vel, amely az intelligencia rétegként van beágyazva –, ahol csapata egy helyen kezelheti az üzleteket, együttműködhet az ajánlatok kidolgozásában, nyomon követheti a folyamatot, és AI-támogatást kaphat. 🛠️ Ha az AI nem külső eszközként, hanem a munkaterületén belül működik, akkor rendelkezik az összes szükséges kontextussal ahhoz, hogy segítsen Önnek az üzletek gyorsabb lezárásában.

Hogyan segítik a ClickUp szuperügynökök az értékesítési csapatokat az üzletek gyorsabb lezárásában

A ClickUp Super Agents, mint önállóan dolgozó AI-csapattársai, gondoskodnak az értékesítési folyamat zökkenőmentes működéséről.

Mivel a ClickUp munkaterületén belül működnek, nem részleges adatok alapján kell találgatniuk. Teljes rálátásuk van a folyamatokra, feladatokra, beszélgetésekre és dokumentumokra, így minden lépésük a valós üzleti kontextusra épül.

Hol gyorsítják fel az ügyleteket a ClickUp Super Agents?

1. Azonnal (és következetesen) végzik az utánkövetést

Az értékesítésben a sebesség a legfontosabb – és a legtöbb csapat már az első kapcsolatfelvétel után elveszíti azt.

A Super Agents beavatkozhat, hogy fenntartsa a lendületet. Beállíthatja, hogy a rendszer hívások után vagy bizonyos inaktivitási időszakok után kezdeményezzen utánkövetést. Ez automatikusan segít a hideg potenciális ügyfelek újbóli megszólításában is. Ha pedig nehezen talál beszélgetésindítót, az ügynök az üzlet kontextusát felhasználva akár személyre szabhatja is a megkeresést.

A ClickUp-ban a Super Agents nem minden alkalommal a nulláról indul. Beállításuk során hozzáférést kapnak a munkaterületén található információkhoz (feladatok, dokumentumok, csevegések és kiválasztott adatforrások), és az információkat idővel tárolni és visszahívni tudják.

Háromféle memóriát használnak:

Friss memória → Emlékszik a korábbi interakciókra és tevékenységekre

Beállítások → Megtanulja, hogyan szeretné, hogy a dolgok történjenek (hangnem, szerkezet, munkafolyamatok)

Intelligencia → Hasznos információkat tárol a jövőbeli tevékenységek javítása érdekében

Az ügynök nem egyszeri automatizált műveletként viselkedik, hanem inkább olyan csapattagként, aki minden interakció során tanul, alkalmazkodik és egyre hatékonyabbá válik – így a kapcsolattartás és a végrehajtás idővel nem csupán gyorsabbá válik, hanem minőségileg is javul.

Minden értékesítő álma! Egy CRM, amely magától frissül. A ClickUp Super Agents segítségével ez valósággá válhat.

Ha a CRM-je a ClickUp-on belül működik és egyéni mezőkre épül, a Super Agents képes:

Frissítse az ügylet szakaszának egyéni mezőjét vagy egyéni állapotát a tevékenységek alapján

A találkozói jegyzetek alapján automatikusan rögzítse az összefoglalókat és a következő lépéseket

Jelölje meg az elakadt vagy kockázatos ügyleteket

3. Megszüntetik a belső szűk keresztmetszeteket

Mi történik egy sikeres felderítő beszélgetés után? Kezdődik a valódi munka őrült rohanása: a beszélgetés összefoglalása, a CRM frissítése, a következő lépések egyeztetése, a megoldásmérnökök bevonása, a nyomonkövetési feladatok létrehozása, az ajánlatok megosztása, a belső jóváhagyások beszerzése, valamint annak biztosítása, hogy semmi ne maradjon ki a következő kapcsolattartásig.

Egy üzlet lezárásához egy egész csapatra van szükség, és a Super Agents a következőképpen tud segíteni:

Jóváhagyási munkafolyamatok elindítása (árazás, jogi kérdések, kedvezmények)

Belső feladatok kiosztása az üzlet előrehaladásával párhuzamosan

A feladatok teljesítéséig ütemezett nyomon követés az érintettekkel

Gratulálunk, többé nincsenek olyan ügyletei, amelyek belső folyamatokra várva tétlenül állnak!

4. Felkészítik az értékesítőket minden interakció előtt

A kontextusváltás pont akkor törli el a csapat lendületét, amikor az a legfontosabb lenne. Ha az értékesítők minden hívás előkészítése során 10 különböző eszközt kell átnézniük, mindig kihagynak valamit. Könnyítse meg a dolgukat azáltal, hogy a kontextust egy munkaterületen (például a ClickUp-on) központosítja, így a szuperügynökei:

Készítsen hívás előtti összefoglalókat az üzlet előzményeivel és kockázataival

Összefoglalja a korábbi beszélgetéseket a feladatok, dokumentumok és csevegések között

Hangsúlyozza, mi a következő lépés

Az eredmények magukért beszélnek: az értékesítők minden hívásra felkészülten érkeznek, nem pedig kapkodva.

5. Elsőbbséget adnak azoknak az ügyleteknek, amelyek lezárásának esélye a legnagyobb

Nem minden üzlet érdemel egyforma figyelmet.

A Super Agents folyamatosan elemzi a tevékenységeket, az interakciókat és az idővonalakat a Workspace-en belül, hogy felismerje a nagy potenciállal rendelkező vagy magas kockázatú ügyleteket, és a képviselőket a legmegfelelőbb következő lépés felé irányítsa. Így az erőfeszítések oda irányulnak, ahol valóban hatással vannak a bevételre.

Gyorsabb üzletkötés? Nem csak értékesítőkre van szüksége, hanem rendszerekre is

Minél gyorsabban tudja csapata a beszélgetéseket összehangolt cselekvéssé alakítani, annál gyorsabban haladnak előre az üzletek. Az üzletek akkor lassulnak, ha a munka különböző eszközök, csapatok és határidők között oszlik meg – nem pedig akkor, ha a képviselőknek nincs megfelelő szakértelmük.

Amikor a végrehajtás automatikusan fut a háttérben, csapata kevesebb időt fordít az ügyletek kezelésére, és többet azok lezárására.

Hogyan teheti automatikussá az értékesítési folyamatot? Természetesen a Super Agents a megoldás!

A ClickUp-ban a Super Agents képes a hívásösszefoglalókat feladatokká alakítani, kijelölni a következő lépéseket, értesíteni a megfelelő érintetteket, és előrehaladni az üzletkötéssel anélkül, hogy manuális nyomon követésre lenne szükség. És pontosan ez az a fajta rendszer, amely megkülönbözteti a kiemelkedő teljesítményű értékesítési csapatokat.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Nem, az AI-ügynökök nem az emberi értékesítők helyettesítésére, hanem kiegészítésére szolgálnak. Ők végzik el a monoton, adatigényes feladatokat, így az értékesítők arra koncentrálhatnak, amiben a legjobbak: kapcsolatépítésre, összetett tárgyalások levezetésére és stratégiai értékesítésre.

Kezdje egy olyan, nagy hatással bíró felhasználási esettel, amely egyértelműen megoldja az értékesítők problémáit, például a hívásösszefoglalók automatizálásával vagy a CRM-adatok bevitelével. Ezek a gyors eredmények bizalmat és lendületet adnak a szélesebb körű bevezetéshez.

A legtöbb önálló AI-ügynök API-kon keresztül kapcsolódik más eszközökhöz, amelyek beállítása és karbantartása néha bonyolult lehet. Azonban az egységes munkaterületbe közvetlenül beépített ügynökök natív hozzáféréssel rendelkeznek az összes adatához, és sokkal kevesebb integrációs ráfordítást igényelnek.