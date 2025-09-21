Mi az a marketing személyre szabás? Stratégiák, példák és eszközök

A Netflix filmválasztása, az Amazon termékajánlásai, az H&M korábbi vásárlások alapján ajánlott méretei, a Coca-Cola neveket nyomtatott dobozok, és a Spotify év végi Wrapped jelentései. Mi a közös bennük?

Ezek mind kiváló példák arra, hogy a marketing személyre szabása hogyan alakítja a mindennapi interakciókat emlékezetes márkaélményekké.

A marketing vitathatatlanul az egyik legfontosabb tényező egy vállalat sikerében. De mivel minden márka ismeri a titkos receptet, a verseny intenzív. Ahhoz, hogy előnyt szerezzenek, a márkáknak személyre szabott élményt kell nyújtaniuk, amely igazodik az egyes ügyfelek problémáihoz és útjához.

Ebben a cikkben megbeszéljük, hogyan kezdheti el a marketing személyre szabását a célközönség megszólítására irányuló napi tevékenységében.

👀 Érdekes tény: A Chewy állatellátó márka komolyan veszi a személyre szabott marketinget. Amikor egy ügyfél nem rendeli meg újra az állateledelt, a csapat néha utánajár, és kiderül, hogy az állat elhunyt. Erre reagálva a Chewy kézzel írt részvétnyilvánító leveleket vagy akár virágokat is küld.

Mi az a marketing személyre szabás?

A marketing személyre szabása olyan stratégia, amely az ügyféladatokat és a megfelelő technológiai eszközöket használja a potenciális ügyfelek megcélzásához vagy újracélzásához. Ez biztosítja, hogy a tartalom, az ajánlat vagy az élmény közvetlenül relevánsnak tűnjön az egyén számára.

A sikeres személyre szabott marketingstratégia azt az érzést kelti az ügyfelekben, hogy a márka üzenete kifejezetten nekik készült, ami növeli az ügyfélhűséget.

Ezért a személyre szabott marketinget egy-egy marketingnek vagy individualizált tartalomszolgáltatásnak is nevezik.

Miért fontos a marketing személyre szabása?

via Indigo Digital

Néhány évvel ezelőtt a Starbucks a hiper-személyre szabás bevezetésével kívánta növelni bevételeit.

Ahelyett, hogy csak egy mobil rendelési alkalmazást fejlesztett volna, a Starbucks olyan alkalmazást hozott létre, amely olyan, mintha egy személyes barista lenne a zsebében. A vásárlási előzmények, az italpreferenciák és az ügyféladatok alapján az alkalmazás pont akkor javasolta azokat az italokat, amelyek valószínűleg tetszenének Önnek, amikor éppen szüksége van rájuk.

Ezután „Star Challenges” néven játékosították az élményt, így a hűséget jutalmazó játékká alakították. A személyre szabott élmény és a játékosítás ötvözete arra ösztönözte az ügyfeleket, hogy visszatérjenek.

A befektetett erőfeszítések meghozták eredményüket. Az alkalmazás ma már a Starbucks amerikai értékesítésének 31%-át generálja, ami azt mutatja, hogy egy sikeres személyre szabott marketingstratégia közvetlenül befolyásolhatja a vásárlási magatartást.

A marketing személyre szabása csökkenti azt a nyomást is, hogy folyamatosan új potenciális ügyfeleket kell keresni. Ha releváns és személyre szabott marketinget nyújt a meglévő ügyfeleknek, az természetes vonzerőt jelent a potenciális ügyfelek számára is.

A McKinsey jelentése szerint a személyre szabás a következő előnyökkel járhat:

Csökkentse az ügyfélszerzési költségeket akár 50%-kal

Növelje bevételeit 5–15%-kal

Növelje marketing ROI-ját 10–30%-kal

A személyre szabott marketing előnyei

A hosszú távú ügyfélhűség a személyre szabás következménye, amely az elkötelezettséget is növelheti. Íme néhány előnye a személyre szabott marketing kipróbálásának:

✅ Csökkentse a felesleges kiadásokat azáltal, hogy csak a legrelevánsabb közönségeket célozza meg, javítva ezzel a marketing ROI-t (befektetés megtérülését) .

✅ Növelje az ügyfelek elkötelezettségét a közösségi médiában, a weboldalakon és az e-mailekben olyan tartalmakat kínálva, amelyek valós idejű érdeklődésüknek megfelelnek .

✅ Csökkentse az ügyfélszerzés költségeit azáltal, hogy a meglévő ügyfelek személyre szabott élményeire koncentrál, akik nagyobb valószínűséggel válnak ismét vásárlókká.

✅ Növelje az ügyfélmegtartást és ösztönözze a visszatérő vásárlásokat személyre szabott interakciók révén.

A marketing személyre szabásának típusai (példákkal)

A vásárlók 88%-a szerint az élmény ugyanolyan fontos, mint maga a termék. A személyre szabás segít megfelelni ennek az elvárásnak, mivel releváns tartalmakat nyújtva minden interakciót hasznosabbá tesz.

Íme tehát a különböző típusú marketing, amelyek értelmes módon népszerűsítik márkáját:

1. E-mail személyre szabás

Az e-mail továbbra is az egyik leghatékonyabb csatorna a személyre szabás alkalmazásához. Az ügyféladatok, például a nevek, a vásárlási előzmények vagy a böngészési tevékenységek felhasználásával olyan üzeneteket küldhet, amelyek minden címzett számára személyre szabottnak tűnnek.

📌 Példa: Egy wellness márka a felhasználókat a fitnesz céljaik alapján szegmentálja. A jógában érdekelt személyek egy összeállított felszerelés- és tartalomlistát kapnak, míg az új előfizetők, akik még nem vásároltak, egy korlátozott idejű ajánlatot tartalmazó üdvözlő e-mailt kapnak. Születésnapokon a hűséges ügyfelek személyre szabott kedvezményeket és a korábbi megrendeléseik alapján ajánlott termékeket kapnak. Ezáltal a személyre szabott e-mail marketing hatékonyan célozhat meg bizonyos ügyfélcsoportokat.

Tudta? A személyre szabott tárgymezők önmagukban is több mint 20%-kal javítják a megnyitási arányt, míg a kattintási arány több mint 140%-kal nőhet, ha az e-mail szövege is személyre szabott.

2. Weboldal személyre szabása

A webhelye gyakran az első hely, ahol az ügyfelek megismerik a márkáját, ezért a személyre szabás itt rendkívül hatékony. Ez magában foglalja a felhasználók számára megjelenő tartalom testreszabását olyan tényezők alapján, mint a hely, az eszköz típusa, a viselkedés és a korábbi interakciók.

📌 Példa: Egy utazási platform észleli, hogy egy felhasználó havas napon Bostonból böngészi az oldalt. Ahelyett, hogy az összes úti célt megjelenítené, helyi kedvezményekkel népszerűsíti a tengerparti kirándulásokat. Egy másik, okostelefont használó látogató egyszerű elrendezést lát, nagy gombokkal és gyors foglalási CTA-val a preferált úti célhoz.

A márkák ezeket az adatokat felhasználhatják arra, hogy különböző felhasználóknak különböző cselekvésre ösztönző üzeneteket, releváns tartalmakat vagy ajánlatokat mutassanak. Egy visszatérő ügyfél különleges hűségkupont láthat, míg egy új látogató ingyenes próbaidőszakra való regisztrációra kaphat meghívást.

👀 Érdekes tény: A neve agyi reakciót vált ki. Az emberek pszichológiailag úgy vannak beprogramozva, hogy pozitívan reagálnak, amikor hallják vagy olvassák a nevüket, ezért működnek olyan jól a személyre szabott tárgymezők.

3. Termékajánlások

A megfelelő termékek ajánlása a személyre szabás egyik legismertebb és leghatékonyabb felhasználási módja. Ez a megközelítés elemzi az egyes felhasználók korábbi viselkedését, hogy olyan termékeket javasoljon, amelyeket a legnagyobb valószínűséggel vásárolnak meg. Ez alapulhat a vásárlási előzményeken, a böngészési szokásokon, a preferenciákon vagy akár a vásárlói visszajelzéseken is.

📌 Példa: Egy ruházati weboldal észreveszi, hogy egy felhasználó gyakran vásárol munkaruhákat, és megmutatja neki az új érkezéseket a formális ruhák között, a szokásos méretében. Eközben egy visszatérő ügyfél, aki egy téli kabátot hagyott a kosarában, e-mailt kap, amelyben kiegészítőket ajánlanak neki. Egy streaming platform krimi-thrillereket ajánl valakinek, aki nemrég nézett végig egy detektívsorozatot.

📖 Olvassa el még: Hogyan valósítsuk meg a fiókalapú marketinget?

4. Hirdetésszemélyre szabás

A hirdetések személyre szabása segít a márkáknak relevánsabb hirdetéseket nyújtani azáltal, hogy a vásárlói betekintést felhasználva személyre szabják az üzeneteket. Ez a módszer olyan adatokra támaszkodik, mint a böngészési tevékenység, a korábbi vásárlások, a demográfiai adatok és akár a helyszín is, hogy meghatározza, milyen hirdetést lát az adott személy.

Ahelyett, hogy mindenki számára ugyanazt az általános hirdetést jelenítenék meg, a márkák olyan tartalmakat hoznak létre, amelyek összhangban vannak a felhasználók érdeklődési körével és viselkedésével. Ezek kevésbé zavaróak, mert olyan témákhoz kapcsolódnak, amelyek iránt a felhasználók már korábban érdeklődést mutattak.

Ezenkívül olyan platformok, mint a Google és a Meta, dinamikus hirdetési formátumokkal valós idejű személyre szabást is lehetővé tesznek. A közösségi média marketingcsapatok gyakran használják ezeket a platformokat rendkívül célzott hirdetések futtatására.

📌 Példa: Egy vásárló túracipőket keres, majd később Instagram-hirdetéseket lát ugyanarról a cipőről, ingyenes szállítással. Egy felhasználó, aki letöltött egy szoftvermárka fehér könyvét, egy követő hirdetést kap, amelyben felkérik, hogy foglaljon bemutatót. Valaki, aki spanyolországi nyaralásokat keres, repülőjegy-ajánlatot kap a legközelebbi repülőtérről.

Jogi nyilatkozat: Noha a személyre szabás elengedhetetlen a legfontosabb felhasználókkal való kapcsolatfelvételhez, ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a magánéletüket. A felhasználók egyre óvatosabbak az adataik felhasználásával kapcsolatban, ezért feltétlenül tájékoztassa őket arról, hogy adataik biztonságban vannak a webhelyén. Mindig tartsa be az összes vonatkozó szabályozást, irányelvet és helyi törvényt.

5. Chatbotok és mesterséges intelligencia

Az AI-alapú csevegőrobotok mára többek lettek, mint egyszerűen előre megírt válaszok. Ma már elemzik a viselkedést, a kontextust és az elkötelezettség mintáit, hogy tartalmakat ajánljanak, kérdésekre válaszoljanak és a felhasználókat a konverzió felé irányítsák.

Ezek a szolgáltatások a nap 24 órájában elérhetők, ami hatékony eszközzé teszi őket mind az ügyfélszolgálat, mind az automatizált marketing számára.

📌 Példa: Egy fitneszoldalon található chatbot nyomon követi a felhasználók érdeklődését a reggeli jógával kapcsolatban, és minden hétfőn emlékeztetőket küld az órákról, valamint cikkeket a tudatos rutinokról. Egy másik felhasználó, aki a HIIT edzéseket részesíti előnyben, este ajánlatokat kap a releváns órákról és felszerelésekről. Az e-kereskedelemben a chatbot segít a visszatérő felhasználóknak a megfelelő méret kiválasztásában vagy a korábbi megrendelések azonnali újrarendelésében.

📮ClickUp Insight: Míg a felmérésünkben résztvevők 88%-a már használja az AI-t személyes feladatokhoz, több mint a fele habozik bevezetni azt a munkájába. Miért? A tudásbeli hiányosságok, a biztonsági aggályok és a nehézkes integrációk vezetik a listát.

Személyre szabási stratégia: Hogyan kezdjünk hozzá?

Most, hogy megismerte a személyre szabott kommunikációval elérhető különböző módszereket a célközönség elérésére, íme, hogyan kezdheti el: gyűjtsön össze a megfelelő adatokat, és hozzon létre egy megbízható tartalomtárat, amelyet nagy léptékben személyre szabhat.

1. lépés: Gyűjtse össze és központosítsa az ügyféladatokat (CRM/CDP)

A szilárd, személyre szabott marketingstratégia kidolgozásához kezdje azzal, hogy több forrásból gyűjti össze a releváns adatokat, például:

E-mail beállítások, amelyek megmutatják, hogy az ügyfelek hogyan szeretnének kapcsolatba lépni velük, és milyen témák érdeklik őket.

Helyszíni kvízek vagy felmérések, amelyek segítenek feltárni az igényeket, preferenciákat vagy kihívásokat

Cookie-alapú nyomon követés, amely figyeli a böngészési viselkedést és a népszerű termékek megtekintéseit

Élő csevegés vagy chatbot beszélgetések, amelyek feltárják a szándékot vagy a vásárlási szakaszt

Támogatási jegyek és visszajelzések, amelyek kiemelik a problémás pontokat vagy az ismétlődő kérdéseket

Tiszteletben tartsa a magánéletet és kommunikáljon egyértelműen az adatok gyűjtése során. Tájékoztassa az ügyfeleket arról, hogy milyen információkat gyűjt és hogyan fogja azokat felhasználni, és biztosítson nekik ellenőrzési lehetőséget az opt-in opciók vagy a fiókbeállítások révén.

Az összegyűjtött adatokat helyezze el egy központi rendszerben. A ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) eszköz segít a különböző csatornákról, például e-mailekből, értékesítési hívásokból és élő csevegésekből származó felhasználói információk szervezésében.

A ClickUp egy robusztus, all-in-one megoldást kínál: a ClickUp CRM szoftvert. Átfogó feladat-, erőforrás- és ügyfél-adatbázis-kezelő rendszerével a ClickUp CRM egyszerűvé és hatékonnyá teszi a csapat kapacitásának optimalizálását és az értékesítési folyamatok kezelését.

A ClickUp CRM szoftver segítségével egy pillanat alatt áttekintheti ügyfélkapcsolatait.

Több mint 1000 natív és harmadik féltől származó integrációt kínál, beleértve a ClickUp API-t is, amely lehetővé teszi, hogy saját CRM-et hozzon létre a ClickUp-ban.

A ClickUp testreszabható nézetét használó CRM-csapatok a feladatok és kampányok munkafolyamataival együtt nyomon követhetik a potenciális ügyfelek kapcsolattartási pontjait is. Például létrehozhat egy listanézetet, amelyet a potenciális ügyfelek forrása szerint szűrhet, majd minden egyes kapcsolatot összekapcsolhat a releváns e-mail feladatokkal vagy ápolási sorrendekkel.

📖 Olvassa el még: Mi az a CRM-kampány?

2. lépés: Szegmentálja a közönségét

Miután összegyűjtötte a megfelelő ügyféladatokat, a következő lépés az, hogy ezeket az információkat cselekvéssé alakítsa.

A közönség szegmentálása lehetővé teszi, hogy kapcsolatait kisebb, fókuszáltabb csoportokra ossza közös tulajdonságok, viselkedésmódok vagy preferenciák alapján.

A közönséget többféleképpen is szegmentálhatja: Használja a vásárlási előzményeket a felhasználók csoportosításához keresztértékesítési vagy felértékesítési lehetőségek érdekében.

Szegmentáljon a böngészési előzmények, például a termékmegtekintések vagy a kategória iránti érdeklődés alapján.

Hozzon létre közönségcsoportokat a felmérések válaszai vagy az ügyfél-elégedettségi pontszámok alapján.

Csoportosítsa a felhasználókat életciklusuk szakasza szerint, például új potenciális ügyfelek, aktív vásárlók vagy elvándorolt ügyfelek.

Testreszabhatja az elérhetőséget a hűségstátusz, a helyszín vagy az eszköz típusa alapján.

A szegmentálás a prioritások meghatározásában is segít. A hűséges ügyfelek értékelhetik a korai hozzáférést vagy az exkluzív jutalmakat, míg az elégedetlenek jobban reagálhatnak egy támogatói megközelítésre.

A ClickUp Simple CRM sablon minden méretű csapat számára elengedhetetlen eszközöket biztosít az ügyfélkapcsolatok hatékony kezeléséhez.

Ingyenes sablon Kezelje ügyfélkapcsolatait és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp egyszerű CRM-sablonjával.

Egyszerűsíti az ügyfélkezelést az adatok központosításával, a munkafolyamatok automatizálásával és az ügyfelek visszajelzéseiből nyert betekintéssel, hogy növelje az eladásokat, javítsa a kapcsolatokat és támogassa az okosabb döntéshozatalt.

3. lépés: Válassza ki a csatornákat és határozza meg a személyre szabott tartalmat

Miután elkészítette a szegmenseket, a következő lépés annak kiválasztása, hogy hol és hogyan érje el az egyes közönségeket olyan tartalommal, amely megfelel az információfogyasztási szokásaiknak.

Így teheti meg:

Tekintse át adatait, hogy megértse, melyik közönségszegmens hol a legaktívabb, legyen az e-mail, Instagram, SMS vagy a webhelye.

Összpontosítson az egyes csoportok legjobban teljesítő csatornáira, ahelyett, hogy minden platformra osztaná erőfeszítéseit.

Igazítsa a tartalom formátumát a platformhoz. Használjon videókat vagy történeteket a közösségi médiában, részletes magyarázatokat a blogbejegyzésekben, és rövid frissítéseket az SMS-ekben vagy push értesítésekben.

Kössd össze az üzenetet konkrét adatindítókkal. Használd a kosár elhagyásának adatait, hogy követő e-maileket küldj, vagy az időjárási adatokat, hogy a helyalapú ajánlatokhoz igazítsd a banner tartalmát.

Kössd össze a tartalmat az ügyfelek szándékával. Kérdezd meg magadtól, mit szeretnének látni az ügyfelek, és miért segít ez a formátum nekik abban, hogy cselekedjenek.

📌 Példa: Egy utazási márka megállapítja, hogy az egyedül utazók leginkább a Pinteresttel és a mobil kereséssel foglalkoznak, míg a családok inkább a számítógépes e-mail hírleveleket preferálják. Személyre szabott tartalmat hoznak létre úgy, hogy e-mailben válogatott családi utazási csomagokat küldenek, és a legutóbbi keresések és böngészési viselkedés alapján Pinterest-pinokat hoznak létre helyi útikönyvekkel és csomagolási tippekkel az egyedül utazók számára.

4. lépés: Használja az AI-t és az automatizálást a méretezhetőség érdekében

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain szolgáltatást Automatizálja a személyre szabott e-mail tartalmakat a felhasználói viselkedés és a vásárlási előzmények alapján a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp személyes AI asszisztense, a ClickUp Brain segítségével valós időben reagálhat az ügyfelek viselkedésére. Küldhet születésnapi üzenetet, ajánlhat termékeket a böngészési előzmények alapján, vagy módosíthatja az üzeneteket az ügyfél korábbi interakciói alapján. Számos eszköz rendelkezik automatizálási funkciókkal is, amelyek bizonyos ügyfélakciók kiváltásakor küldik el ezeket.

A beállítás után ezek az automatizált műveletek a háttérben futnak, így minden érintkezési pont releváns és időszerű marad.

💡 Bónusz: Ha életre akarja kelteni marketing munkafolyamatait, ÉS: Azonnali és intuitív keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és MINDEN csatlakoztatott alkalmazásában + a webes munkakörnyezetben.

Használja a Talk to Text funkciót , hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és végezzen el feladatokat – kéz nélkül, bárhol.

Használja ki az olyan AI eszközöket, mint a ChatGPT, Claude és DeepSeek közvetlenül a Brain MAX-ból, munkájának teljes kontextusával, hogy személyre szabott marketingtartalmakat és stratégiákat hozzon létre... Próbálja ki a ClickUp Brain MAX-ot – egy szupererős asztali AI-társat, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Hagyjon fel az AI-eszközök sokaságával, használja a hangját egyedi munkafolyamatok létrehozásához, dokumentációk készítéséhez, feladatok kiosztásához a csapat tagjai között és még sok máshoz. Váltson a legjobb AI modellek között a ClickUp-on belül a Brain MAX segítségével.

5. lépés: Tesztelés és optimalizálás

A személyre szabásnak folyamatos stratégiának kell lennie. A kampányok elindulása után elengedhetetlen nyomon követni, hogy mi működik és hol van szükség fejlesztésre.

Kezdje azzal, hogy megméri, mennyire hatékony a személyre szabott tartalma. Nézze meg a megnyitási arányokat, a kattintási arányokat, a konverziókat vagy a személyre szabott céloldalakon eltöltött időt.

Ha a hős képeket a helyszínnek megfelelően módosítja, figyelje meg, melyik változatok kapják a legtöbb visszajelzést, és értse meg ennek okait.

Használja az A/B tesztelést, hogy összehasonlítsa ugyanazon üzenet különböző verzióit. Ez lehet valami olyan egyszerű, mint két tárgyvonal tesztelése, vagy olyan specifikus, mint egy oldal cselekvésre ösztönző felhívásának személyre szabása.

Még a kis változtatások is nagy eredményeket hozhatnak az elkötelezettség terén 🏆.

💜 Így segíthet a ClickUp

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja marketingkampányának sikerét. Widgeteket adhat hozzá, hogy nyomon kövesse a KPI-ket, mint például az elkötelezettség, a CTR és a konverziók.

Kövesse nyomon és értékelje a marketingkampányok és feladatok előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével

Íme néhány a legjobb platformok közül, amelyek segítenek olyan élményeket teremteni, amelyek valóban érdeklik az ügyfeleit.

1. ClickUp

Többcsatornás kampányt tervezni egy dolog. De úgy kezelni, hogy minden üzenet személyre szabott maradjon és minden eszköz időben elkészüljön? Ez elég bonyolultnak tűnik.

A ClickUp segít a marketingcsapatoknak központosítani a kampánytervezést, a feladatkezelést és a tartalomkészítést, hogy elkerüljék a káoszt.

Kezdje a kampánytervezéssel. Akár e-mailben, fizetett közösségi médiában, videóban vagy alkalmazáson belül indítja el kampányát, a ClickUp feladatok, ütemtervek és tartalomnaptárak segítségével minden kampányelemet megtervezhet.

A ClickUp Tasks segítségével bontsa le a többcsatornás kampányokat világos, megvalósítható feladatokra

Hozzon létre kampányfeladatokat, rendeljen hozzá csapatokat, és indítson el munkafolyamatokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain ezt a munkafolyamatot valós idejű AI-támogatással egészíti ki. Megkérheti, hogy személyre szabott e-maileket írjon, összefoglalja a korábbi kampányok visszajelzéseit, vagy tárgyakat javasoljon visszatérő ügyfelek számára.

Itt egy rövid videó arról, hogyan használhatja a ClickUp mesterséges intelligenciáját marketingtevékenységeinek javítására:

A ClickUp Brain még vizuális koncepciókat is generál a kampányeszközökhöz – csak adjon meg neki egy utasítást, például „készítsen öt hirdetési képet a Z generációt célzó őszi felsőruházati akcióhoz”, és a munkaterületét elhagyása nélkül kap kampányra kész lehetőségeket.

Ráadásul a ClickUp Brain megérti a beállításait. Ez az eszköz segíthet Önnek és csapatának a legjobb egyéni nézetek kiválasztásában, ha többcsatornás kampányt futtat.

Tekintse meg kampányait a ClickUp egyéni nézetekkel

A ClickUp-ot használó marketingcsapatok igényeiknek megfelelően válthatnak a különböző nézetek között, így csak azt látják, amin dolgozniuk kell.

A táblázatos nézet segítségével hozzáférhet kreatív eszközeihez, az idővonal nézet segítségével a bevezetési sorrendhez, a naptár nézet segítségével pedig a csapatával való felzárkózási hívások ütemezéséhez. Ez egy igazi univerzális marketing irányítópult!

Használja a Tábla, Naptár vagy Gantt nézeteket, hogy igazodjon a sprint ritmusához, és szinkronban maradjon az Egyéni nézetekkel

A ClickUp Automations segítségével biztosíthatja, hogy a megfelelő csapattagok a megfelelő időben értesítést kapjanak.

A személyre szabott marketingkampányok gyakran tartalmaznak számos változót, amelyeket manuálisan nehéz nyomon követni. Itt jön be a képbe az automatizálás. Amikor egy feladat eléri egy bizonyos szakaszt, a ClickUp Automations automatikusan frissíti az állapotokat, értesíti a releváns csapattagokat és alkalmazza a ellenőrzőlista-sablonokat, hogy a munkafolyamat zavartalanul folytatódjon.

A ClickUp Automations segítségével azonnal szinkronizálhatja a frissítéseket a listák és a csapatok között, amikor egy kampány szakasza befejeződött

Például, miután egy tartalomtervezetet jóváhagytak, a ClickUp azonnal értesítheti a közösségi média vezetőjét, hogy ütemezze be a bejegyzéseket, csökkentve ezzel a késedelmeket és a zavart.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp AI ügynököket, hogy kampányai folyamatosan a terv szerint haladjanak, anélkül, hogy állandóan ellenőriznie kellene őket. Állítson be egy ügynököt, amely figyelemmel kíséri a kampánymappákat, és jelzi a késedelmes feladatokat, a kihagyott jóváhagyásokat vagy a szűk keresztmetszeteket. Az ügynök napi összefoglalókat is küldhet a csapat csevegőjébe, és automatikusan hozzárendelheti a követési feladatokat. Ennyire egyszerű!

2. HubSpot

via HubSpot

A marketingcsapatok gyakran használják a HubSpotot, hogy a felhasználók tartalommal való interakciója alapján személyre szabott lead-utakat építsenek ki. Egy szoftvercég például célzott e-maileket küldhet azoknak, akik letöltöttek egy fehér könyvet az árazási stratégiáról.

Ahelyett, hogy általános nyomon követést küldene, a HubSpot esettanulmányokkal, ROI-eszközökkel és termékösszehasonlításokkal látja el a kapcsolatot, amelyek a döntési folyamat adott szakaszához igazodnak.

A HubSpot ötvözi a CRM-adatokat a felhasználói aktivitással, hogy személyre szabja az e-mailes, űrlapos és céloldalakon történő kommunikációt. Az űrlapok kitöltése, az e-mailekre kattintások vagy a meglátogatott oldalak alapján műveleteket indíthat el, így könnyebben irányíthatja az egyes potenciális ügyfeleket a konverzió felé az érdeklődésüknek megfelelő tartalommal.

3. ActiveCampaign

az ActiveCampaign segítségével.

Az ActiveCampaign segít a vállalkozásoknak a részletes felhasználói viselkedés alapján személyre szabni a kommunikációt. Egy bútormárka észreveheti, hogy egy ügyfél megtekintette a hálószobabútorokat, de nem fejezte be a vásárlást.

A rendszer ezután küldhet egy követő e-mailt hasonló termékekkel, ingyenes szállítási ajánlattal és emlékeztetővel, hogy térjenek vissza a kosárhoz.

A viselkedéskövetés, a CRM-stratégia, az automatizálás és a dinamikus tartalom eszközeivel az ActiveCampaign lehetővé teszi a marketingcsapatok számára, hogy az üzeneteket az egyéni preferenciákhoz igazítsák.

A kampányokat termékmegtekintések, inaktivitás vagy e-mailes interakciók indíthatják el, így könnyebb relevánsnak maradni az ügyfélút során.

A marketing személyre szabásának kihívásai

A McKinsey kutatása szerint a vásárlók 65%-a a célzott promóciókat tartja az egyik legfontosabb vásárlási oknak.

De ahhoz, hogy ilyen hatást érjünk el, néhány komoly akadályt kell leküzdenünk: Az inkonzisztens vagy szilárd ügyféladatok megnehezítik az ügyfelekről alkotott világos és egységes kép kialakítását.

Az adatvédelmi aggályok és a nem egyértelmű hozzájárulási gyakorlatok bizalmatlansághoz vezethetnek, még akkor is, ha a személyre szabás jó szándékú.

Sok csapat küzd azzal, hogy a személyre szabást integrálja a meglévő rendszerekbe, vagy méretezze anélkül, hogy a relevancia csökkenne.

A rosszul időzített vagy túlzottan specifikus üzenetek tolakodónak tűnhetnek és elfordulást okozhatnak.

A megfelelő tehetség és eszközök nélkül nehéz hatékonyan végrehajtani és mérni a személyre szabott marketingtevékenységeket.

