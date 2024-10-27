Vállalati marketingautomatizálási eszközök és stratégiák

A vásárlók 73%-a több csatornát is használ vásárlási folyamat során.

A tudatosságtól a vásárlásig és a támogatásig a szervezetek több tucat csatornán keresztül találkoznak az ügyfelekkel, beleértve a vállalati weboldalt, a mobilalkalmazást, az e-mailt, az élő csevegést, a szöveges üzeneteket, a WhatsAppot, a Facebookot, a Twittert, az Instagramot, a TikTokot és még sok mást!

Vállalati marketingautomatizálás nélkül lehetetlen ezeken a csatornákon átfogó, konzisztens és személyre szabott élményt nyújtani. Ebben a blogbejegyzésben azt vizsgáljuk, hogy miért és hogyan.

Mi az üzleti marketing automatizálás?

A vállalati marketing automatizálás (EMA) a szoftverek és adatok felhasználása a marketing folyamatok/feladatok holisztikus és stratégiai automatizálására a szervezeti célok elérése érdekében.

Az EMA-t általában digitális marketing tevékenységekben használják. A leggyakoribb felhasználási terület az e-mail marketing. A szervezetek az üzleti marketing automatizálást használják a közönség szegmentálására, e-mail kampányok küldésére, üzenetek személyre szabására és trigger-alapú riasztások küldésére.

Ma azonban a szervezetek az EMA-t használják a digitális és bolti élmények széles skálájának megvalósítására.

Hogyan működik a vállalati marketing automatizálás?

A jó vállalati marketingautomatizálás egy holisztikus megközelítés a potenciális és meglévő ügyfelek megszólításához.

Ahelyett, hogy valakit e-mail azonosítóként vagy Instagram-követőként kezelne, az EMA egyesíti az összes tevékenységüket, hogy létrehozza az ügyfélprofiljukat, és kielégítse igényeiket, függetlenül attól, hogy hol és hogyan jelennek meg. Az EMA segít az ügyfeleknek abban, hogy ott folytassák, ahol abbahagyták, és kontextusban kapjanak szolgáltatást.

Általában a B2C szervezetek az EMA-t használják a felhasználói tevékenységek egyetlen e-mail azonosítóba történő összevonására. Amikor az ügyfél visszatér a márkához, telefonszáma, preferenciái, vásárlási előzményei, visszajelzései, ügyfélszolgálati interakciói stb. ehhez a profilhoz lesznek társítva.

Másrészt a B2B vállalatok általában úgynevezett fiókok alapján konszolidálják az információkat. Összegyűjtik az adott fiókhoz/potenciális ügyfélhez kapcsolódó összes személyt, és ennek megfelelően automatizálják a kommunikációt.

Miért van szüksége vállalati marketing automatizálásra?

Az EMA legnagyobb előnyei a következők.

Skálázhatóság: Az EMA gyorsan és a nap 24 órájában végzi el a feladatokat. További erőforrások nélkül több száz feladatot képes elvégezni. Például az EMA szoftver 100 000 e-mailt küldhet el vagy 100 különböző munkafolyamatot aktiválhat emberi beavatkozás nélkül.

Hatékonyság: Az EMA segítségével a nagy volumenű kommunikáció jelentősen költséghatékonyabbá válik. Valójában az ismétlődő feladatok automatizálása a marketingcsapatnak is több időt biztosít kreatív/innovatív munkára.

Következetesség: Az automatizálás biztosítja, hogy a feladatok időben, nagyobb következetességgel és pontossággal legyenek elvégezve, mint a manuális munkavégzés esetén.

ROI: Az EMA célzottabbá és személyre szabottabbá teszi a kampányokat, javítva azok hatékonyságát.

Kezelhetőség: Egy jó automatizálási platform összesíti az összes csatorna, marketingkampány, ügyfélcsoport stb. erőfeszítéseit és eredményeit, így világosabb képet ad a növekedés motorjáról.

A vállalati marketing automatizálás funkciói

A vállalati marketing automatizálás elsődleges funkciója az ügyfélprofilok egységesítése, hogy konzisztens omnichannel élményt nyújtson. Ennek elérése érdekében az EMA a következő funkciókat is ellátja.

Adatkezelés

Adatok egységesítése: Az EMA minden releváns forrásból, például ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverekből, közösségi médiából, e-kereskedelmi vásárlási mintákból stb. gyűjt adatokat, hogy minden ügyfélről egységes képet alkosson. Ezenkívül ezeket az adatokat valós időben frissíti, hogy a tevékenységek relevánsak és hatékonyak maradjanak.

Közönségszegmentálás: Az összegyűjtött adatok alapján az EMA a ügyfeleket releváns csoportokba sorolja. Ez olyan részletes lehet, mint például „azok a személyek, akik az elmúlt három napban elhagyták a kosarukat”, ami számtalan lehetőséget nyit meg a célzott üzenetek küldése terén.

Lead scoring: Az EMA a potenciális ügyfeleket a konverziós potenciáljuk alapján pontozza. Ez segít a vállalatoknak abban, hogy üzeneteiket a vásárlási hajlandóság és a potenciális érték alapján a megfelelő közönségnek címezhessék.

Tartalomkezelés

Dinamikus tartalom: A vállalati marketing szoftverek dinamikusan személyre szabhatják az ügyfeleknek küldött tartalmakat. Az EMA nem csak a tárgy sorába illeszti be a keresztnevet, hanem különböző mezőket is testreszabhat, például a legutóbb vásárolt terméket, a legutóbbi csevegést, a kívánságlistán szereplő tételt, a megszakított utazást stb.

Tartalomoptimalizálás: Az EMA platformok beépített eszközökkel rendelkeznek a céloldalak létrehozásához és azok optimalizálásához az Ön által indított kampányok alapján.

Tartalomterjesztés: Az EMA segít a kampányok ütemezésében és végrehajtásában a különböző csatornákon. Küldhet e-maileket, posztolhat a közösségi médiában, push értesítéseket küldhet az alkalmazásban, szöveges üzeneteket indíthat el – vagy mindezek kombinációját.

Munkafolyamat-kezelés

Az EMA platformok alapvetően munkafolyamat-kezelő eszközök, amelyek a vásárlói viselkedés alapján indítanak el műveleteket. Például elindíthat egy bevezetési folyamatot abban a pillanatban, amikor egy felhasználó regisztrál.

Az értékesítési és marketingcsapatok is használják az EMA-t kísérletek végrehajtására. A/B tesztet állíthatnak be, hogy megnézzék, melyik változat működik a legjobban, és ennek megfelelően optimalizálják a jövőbeli munkafolyamatokat.

Elemzés

A vállalati marketing automatizálás szerves része a fejlett elemzésekkel támogatott, adatalapú döntéshozatal. A jó EMA-platformok nyomon követik a teljesítményt a legfontosabb mutatók alapján, mérik a befektetés megtérülését, és olyan jelentéseket készítenek, amelyek megkönnyítik a csapatok számára a cselekvést.

Ahhoz, hogy ezek a funkciók megfelelően működjenek, néhány komponenst helyesen kell beállítania. Nézzük meg, hogyan.

A vállalati marketing automatizálás összetevői

A jó vállalati marketingautomatizálás négy pillérre épül: emberek, folyamatok, technológia és adatok. Íme, hogyan működnek ezek együtt.

Emberek

Az EMA-nak kétféle érdekelt fele van: az ügyfelek, akik az adatok alanyai, és a felhasználók, akik az ügyféladatokat használják a kommunikáció kialakításához. Az EMA platformok úgy lettek kialakítva, hogy hatékonyan, eredményesen és etikusan kielégítsék igényeiket.

Az EMA lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy ellenőrzésük alatt tartsák adataikat. Néhány ügyfélközpontú funkció: A cookie-k elfogadásának vagy elutasításának lehetősége

Regisztrációs űrlapok

Leiratkozás

Fiók vagy adatok törlése

A felhasználók számára az EMA lehetőséget nyújt az üzleti célokhoz igazodó kommunikáció megtervezésére, kipróbálására, végrehajtására és optimalizálására. A felhasználóközpontú funkciók között szerepelnek: Szűrők az ügyfelek szegmentálásához

Személyre szabás a kommunikációs formákban

Trigger-alapú és időalapú ütemezés

Folyamat

A folyamatok és a munkafolyamatok automatizálása az EMA platformok szerves része. A kapcsolódó funkciók a következők:

Kampányautomatizálás: Munkafolyamatok, amelyek meghatározott kiváltó események, például egy adott dátum, esemény vagy ügyfélcselekvés, például hírlevélre való feliratkozás vagy fizetés alapján indulnak el.

Projektmenedzsment automatizálás: olyan feladatok, mint jelentések készítése, a megfelelő csapattag kijelölése, nyomonkövető e-mailek küldése stb.

Technológia

Természetesen az EMA egy technológiai platformra épül. Az alapvető automatizálási funkciók mellett a platform általában a következőket tartalmazza.

Integrációk különböző eszközökkel, például marketing CRM szoftverekkel , tartalomkezelő rendszerekkel, közösségi médiával stb.

Marketingterv-sablonok és újrafelhasználható keretrendszerek a munkafolyamatok racionalizálásához

Egyedi szabályok a márkairányelvek meghatározásához, bizonyos szavak/kifejezések tiltásához stb.

Marketingeszközök tárolása

Együttműködési funkciók a csapatok számára a közös munkához, ötleteléshez, jóváhagyáshoz/elutasításhoz stb.

Generatív mesterséges intelligencia a gyors tartalomkészítéshez

Adatok

Az adatok képezik a jó vállalati marketing automatizálás alapját. Az EMA legfontosabb adatfunkciói között szerepelnek a következők:

Kezelés : releváns adatok gyűjtése és tárolása, duplikátumok eltávolítása, az adatok minőségének fenntartása stb.

Jelentések : Különböző mutatók és KPI-k áttekintése a műszerfalakon és a jelentésekben

Betekintés: Ajánlások a kampány optimalizálásához és generatív AI-javaslatok a tartalomhoz

Nézzük meg, hogyan integrálják ezeket az összetevőket a mai legnépszerűbb marketingeszközök!

A vállalati marketing automatizálási eszközök sokféle formában és méretben kaphatók. Nézzük meg a leggyakrabban használt vállalati marketing automatizálási eszközöket és platformokat.

1. ClickUp (A legjobb projektmenedzsment-vezérelt vállalati marketingautomatizálási platform)

A ClickUp marketingcsapatok számára egy mindenre kiterjedő termelékenységi platform minden méretű szervezet számára. A ClickUp rendkívül testreszabható, és rugalmas munkaterületet biztosít marketingcsapatok számára, átgondolt automatizálási funkciókkal és marketingautomatizálási eszközökkel való sokféle integrációs lehetőséggel.

Ha a ClickUp CRM-et használja, zökkenőmentesen integrálhatja a marketingprojekt-menedzsmentet és az automatizálást a hatékonyabb és holisztikusabb működés érdekében.

Vállalati marketing automatizálás és projektmenedzsment a ClickUp segítségével

Legjobb funkciók

Gyors ötletelés és tartalomkészítés a ClickUp Brain segítségével

Összekapcsolt keresés az összes integrált eszközön, például a Google Drive-on, a HubSpot-on stb.

Brainstorming a ClickUp Whiteboards segítségével, amely lehetővé teszi feladatok létrehozását vagy felhasználók automatikus hozzárendelését.

If-this-then-that automatizálások

Testreszabható KPI-dashboardok marketingprojekt-adatok alapján

Átfogó marketingprojekt-menedzsment

Ha még nem ismeri a marketing automatizálást, próbálja ki a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonját, amely segítségével nyomon követheti, koordinálhatja és felgyorsíthatja munkáját.

2. Adobe Marketo Engage (A legjobb pipeline-központú vállalati marketing automatizálási szoftver)

A Marketo Engage az Adobe marketingplatformja, amely segít a csapatoknak az omnichannel ügyfélkapcsolatok, a tartalomközzététel, a kampányok lebonyolítása, az értékesítési információk és a fejlett elemzések kezelésében.

Értékesítési intelligencia az Adobe Marketo Engage segítségével (Forrás: Adobe.com )

Legjobb funkciók

Ügyfélszegmentálás és fiók szintű profilalkotás B2B vállalatok számára

Előre elkészített integrációk népszerű eszközökkel

Képesség többféle adattípus kezelésére, beleértve a firmográfiai, technográfiai, földrajzi, viselkedési és CRM-hez kapcsolódó adatokat.

Prediktív listák, hasonló közönségek felhasználásával

E-mail teljesítmény és leiratkozási előrejelzések

Kétirányú integráció CRM-ekkel a jobb értékesítési elkötelezettség érdekében

3. Salesforce Pardot (A legjobb CRM-központú vállalati marketingautomatizálási eszköz)

A Salesforce Pardot egy alkalmazás, amely a Salesforce CRM platformon fut. A CRM-re épülő Pardot automatizálja az e-mail marketing, a potenciális ügyfelek értékelése, a potenciális ügyfelek ápolása, a prioritások meghatározása stb. folyamatait.

Munkafolyamat-automatizálás tervezése a Salesforce Pardot segítségével (Forrás: Salesforce )

Legjobb funkciók

Natív integráció a Salesforce CRM-mel

A potenciális ügyfelek integrációjának nyomon követése, beleértve a letöltéseket, az oldalnézeteket, a webes csevegéseket stb.

Az értékesítési csapat termelékenységének optimalizálása

4. Oracle Eloqua (A legjobb CX-orientált vállalati marketingautomatizálási eszköz)

Az Oracle Eloqua az ügyfélszerzés, az ügyfélmegtartás, a fiókalapú marketing és egyéb tevékenységek révén egységes ügyfélélmény megteremtésére összpontosít. Az Eloqua az Oracle ügyfélélmény (CX) ökoszisztémájába integrálva biztosítja a zökkenőmentes értékesítési és szolgáltatási folyamatokat.

Oracle Eloqua elemzési műszerfal (Forrás: Oracle )

Legjobb funkciók

Kampánykoordináció szegmentációval, tartalommal, omnichannel terjesztéssel és termelékenységi funkciókkal

Előre megalkotott közönségek

Sablonok és márkák által jóváhagyott tartalmak

Ügyfélprofil-elemzések és értékesítési eszközök kiterjesztései

Bár a fenti négy eszköz átfogó jellege, mérete és meglévő integrációi miatt népszerűek a vállalati ügyfelek körében, ezek nem az egyetlenek, amelyek rendelkezésre állnak.

Például létezik a Mailchimp, egy elsősorban e-mailes marketing eszköz, amelyet a szervezetek a kommunikációs folyamatok automatizálására használnak. Vannak niche szereplők is, mint például a Klaviyo az e-kereskedelem és a Braze a mobil marketing automatizálás területén. A másik oldalon a szervezetek egyedi megoldásokat is megvalósítanak magán/nyilvános felhőben.

Olvasson tovább a 10 legjobb marketingautomatizálási szoftvereszközről.

A választott eszköz jelentős hatással lesz marketingtevékenységeinek hatékonyságára. Íme néhány bevált gyakorlat a vállalati marketingautomatizálási eszközök kiválasztásához és bevezetéséhez.

Vállalati marketingautomatizálási stratégia megvalósítása és optimalizálása

A megfelelő eszköz kiválasztásától a folyamatos optimalizálásig a vállalati marketing automatizálás megvalósítása stratégiai feladat. Végezze el alaposan és gondosan a következő keretrendszer segítségével.

1. Válassza ki a marketing automatizálási eszközt

A vállalati marketing automatizálás terén rengeteg lehetőség közül választhat. Több tucat eszköz áll rendelkezésre, amelyek ára a szinte semmitől több ezer dollárig terjed, a felhasználástól függően. Az első és legfontosabb döntés az, hogy kiválassza a marketingstratégiájához leginkább megfelelőt. Ehhez vegye figyelembe az alábbiakat.

Funkciók : Keresse meg a szükséges funkciókat, például e-mail automatizálás, együttműködés, marketingelemzés stb.

Skálázhatóság : Értékelje az eszköz képességét az Ön számára szükséges e-mailek, felhasználók, események és automatizálások kezelésére.

Használhatóság : Ellenőrizze, hogy a nem technikai csapatok számára is könnyen használható-e, vagy IT-támogatásra van szükség a frissítéshez/szerkesztéshez.

Integrációk : Tesztelje a kiválasztott eszköz képességeit, hogy jól működjön együtt a jelenleg használt egyéb szoftverekkel.

Árak: Számítsa ki a szerszám teljes tulajdonlási költségét, és hasonlítsa össze a várt megtérüléssel!

ClickUp a marketing automatizáláshoz

Fontolja meg egy olyan eszköz használatát, mint a ClickUp, amely könnyedén alkalmazkodik a CRM-hez, a marketingkampány-kezeléshez és az automatizálási igényekhez. Segít megszervezni, kitalálni, végrehajtani és optimalizálni több tucat marketingtevékenységet.

Belső csapatai is használhatják vállalati projektmenedzsment szoftverként, amely 360 fokos rálátást biztosít a kampányok és a műveletek hatékonyságára.

A ClickUp a világ első neurális hálózata, amely összeköti a feladatokat, a dokumentumokat, az embereket és a vállalat összes tudását, és az egyik legjobb mesterséges intelligencia alapú marketingeszköz, amely ma elérhető.

2. Vezesse be és testreszabja

Nagyon kevés eszköz tökéletes a dobozból kivéve. Minden eszköz a testreszabás révén válik hatékonnyá, ami a következő lépés.

Integrálás: Integrációk segítségével egyesítse az összes adatot marketingautomatizálási szoftverében. A ClickUp több mint 1000 eszközzel integrálható, többek között a HubSpot, a Figma és a Salesforce szoftverekkel. Egyedi integrációk segítségével bármilyen elemet beágyazhat munkaterületébe.

Szervezés: Állítsa be automatizálási platformját az igényeinek megfelelően.

Felhasználók hozzáadása és jogosultságok engedélyezése

Készítsen márkairányelveket, és töltse fel az eszközöket

Végezzen képzéseket és bevezető programokat a felhasználók számára.

Migráció: Tisztítsa meg és formázza át más platformokról származó adatait, hogy azok konzisztensek és pontosak legyenek. Távolítsa el az ismétlődéseket és más felesleges információkat.

A pénzügyi szoftvercég, a Finastra példát mutat a ClickUp bevezetésére és testreszabására a piacra lépéshez szükséges igényeiknek megfelelően. A ClickUp segítségével összehangolják a kereslet generálását az összes üzleti egységben és régióban.

Ez magában foglalja a piacra lépési tevékenységek nyomon követését, irányítópultok létrehozását, információk összevonását, valamint kampányok és automatizálások kezelését a csapat összehangoltságának fenntartása érdekében.

Olvassa el még: Fedezze fel, hogyan érte el a pénzügyi szolgáltatások óriása, a Finastra a ClickUp segítségével 40%-os növekedést a piacra lépés (GTM) hatékonyságában.

3. Végezze el marketingautomatizálási stratégiáját

Miután megteremtette a marketing automatizálás alapjait, itt az ideje a stratégia végrehajtásának.

Térképezze fel az ügyfelek útját

Térképezze fel az ügyféltípusok, termékek és csatornák közötti utakat. Határozza meg az utat és a benne található különböző érintési pontokat. A ClickUp Whiteboards kiváló eszköz a marketingtervezési folyamat közös strukturálására.

Vizualizálja az élményeket és térképezze fel az ügyfelek útját a ClickUp Whiteboards segítségével.

Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat

Határozza meg, mely folyamatokat szeretné automatizálni ügyfelei számára. Rajzoljon munkafolyamatokat mindegyikhez, és állítsa be őket a ClickUp Automations segítségével, hogy automatikusan elinduljanak.

E-mail automatizálás a ClickUp segítségével

Válasszon több mint 100 előre megtervezett automatizálási sablon közül, vagy tervezzen sajátot a ClickUp segítségével. Íme néhány marketing- és projektmenedzsment-automatizálás, amelyet beállíthat.

Küldjön üdvözlő e-mailt, amikor egy felhasználó feliratkozik a hírlevélre.

Küldje el a megtartási munkafolyamatot, amikor az ügyfél eláll a vásárlástól.

Küldjön automatizált születésnapi üdvözleteket személyre szabott kedvezménykódokkal

Küldjön ápolási kampányokat inaktív fiókoknak

Bónusz: Ismerje meg a legfontosabb kampánykezelő eszközöket, amelyeket érdemes figyelembe venni marketingstratégiájában.

Hozzon létre újrafelhasználható tartalmi eszközöket

Az automatizált munkafolyamatokhoz tartozó tartalmi elemeket hozhat létre vagy tölthet fel. A ClickUp Docs segítségével megírhatja a márka irányelveit. A lista nézet segítségével egyetlen képernyőn tekintheti meg az összes vizuális tervezési elemet. A ClickUp Forms segítségével létrehozhat potenciális ügyfelek megszerzésére szolgáló mechanizmusokat, és beágyazhatja azokat a céloldalakba.

4. Tegye lehetővé a felhasználói interakciókat

A vállalati marketing automatizálási program sikere attól függ, hogy a csapata mennyire jól használja azt. Könnyítse meg a munkájukat!

Univerzális keresés és AI-válaszok a ClickUp Brain segítségével

Szüntesse meg a gördülő székek játékát, és gyűjtsön össze minden adatot egy helyen!

Képezze ki alkalmazottait az új eszköz használatára.

Használjon egy könnyen kezelhető chatbotot, például a ClickUp Brain-t , hogy megválaszolja a felhasználók összes kérdését.

5. Dashboardok beállítása

Határozza meg a legfontosabb mutatókat, és állítsa be a ClickUp Dashboards alkalmazást azok nyomon követéséhez. Kövesse nyomon a kampányok teljesítményét, a projektek előrehaladását, a csapat termelékenységét, a marketingfeladatokra fordított időt és még sok mást.

Marketing irányítópultok a ClickUp segítségével

A közösségi média kezelése terén nincs olyan hatékony eszköz, mint a ClickUp. Ha minden pillanatban tudni szeretne mindenről, ami történik, akkor nincs más eszköz, amely ugyanolyan szintű betekintést nyújtana.

6. Végezzen tesztkampányokat

Mielőtt teljes gőzzel belevágna, futtasson le néhány tesztkampányt. Válasszon ki egy kis felhasználói csoportot, és hajtson végre teszt automatizálásokat számukra. Ellenőrizze, hogy a munkafolyamatok a tervezett módon működnek-e. Emellett győződjön meg arról, hogy a beállított irányítópultok pontosan tükrözik a teljesítményt.

7. Tervezzen felülvizsgálatokat és folyamatos fejlesztéseket

A modern vállalati marketing automatizálás nem egyszeri feladat. A helyzetek alakulásával, az adatok gyűjtésével és a több betekintés rendelkezésre állásával az automatizálásokat is optimalizálni kell.

Ennek biztosítása érdekében rendszeresen tartson megbeszéléseket a csapattal. Kövesse nyomon az egyes automatizált munkafolyamatok hatékonyságát, és szükség szerint optimalizálja azokat. Szüntesse meg a nem hatékony munkafolyamatokat, és rendszeresen próbáljon ki újakat.

Automatizálja a folyamatokat és gyorsítsa fel a marketing eredményeket a ClickUp segítségével

A digitális világban a jó ügyfélélmény az üzleti siker alapja. Az automatizálás ennek szerves része. A személyre szabott élmény biztosítása számos ügyfél számára, különböző csatornákon keresztül, egy robusztus marketingautomatizálási programot igényel.

Ennek hatékonysága négy összetevőn múlik: az emberek, a folyamatok, a technológia és az adatok.

A ClickUp virtuális munkaterülete úgy lett kialakítva, hogy mind a négy komponenst könnyedén kezelje. A ClickUp lehetővé teszi az emberek számára, hogy összejöjjenek és hatékonyan együttműködjenek. Lehetővé teszi, hogy a megfelelő hozzáférés-vezérléssel a megfelelő mennyiségű információt ossza meg a megfelelő emberekkel.

Az együttműködési és automatizálási eszközök segítik ezeknek a folyamatoknak a racionalizálását. Valós időben áttekintést nyújtanak minden érintkezési pontról, és többféle integrációs és adatkezelési képességükkel segítik a csapatokat a trendek kontextusba helyezésében.

A ClickUp egyesíti a marketing és a projektmenedzsment funkciókat, hogy átfogó ellenőrzést biztosítson növekedési törekvései felett. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen.