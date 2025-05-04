A 10 legjobb értékesítési coaching szoftver 2025-ben

A kiváló értékesítési csapat alapja a következetes, hatékony coaching.

De legyünk őszinték: a hagyományos coaching módszerekkel az értékesítők elfelejtik, amit tanultak, a vezetők nehezen követik nyomon az előrehaladást, és az üzletek áttekintése véleményalapú vitákká alakul.

A megfelelő értékesítési coaching szoftver megoldja ezt a problémát. Az AI-alapú elemzéstől a strukturált szerepjátékig ezek a platformok mérhetővé, megismételhetővé és hasznossá teszik a coachingot.

Ebben a blogbejegyzésben összeállítottuk a legjobb értékesítési coaching eszközöket, amelyekkel a képzés versenyelőnyhöz vezethet. 🎯

Mit kell keresnie az értékesítési coaching szoftverekben?

A jó értékesítési coaching a megerősítésről, a valós idejű tanulásról és a mérhető javulásról szól. A megfelelő szoftver aktívan segít az értékesítőknek fejleszteni készségeiket, több üzletet kötni és hosszú távú sikert elérni.

Íme, mire kell figyelni az értékesítési coaching szoftverek értékelése során. 👀

AI-alapú coaching: Az AI-alapú betekintéssel automatizálja a visszajelzéseket, kiemelve az erősségeket, gyengeségeket és a megvalósítható lépéseket.

Valós idejű visszajelzés: Élő telefonhívások, e-mailek vagy megbeszélések során azonnali coachingot biztosít, hogy az értékesítők azonnal módosíthassák megközelítésüket.

Beszélgetéselemzés: rögzíti és elemzi az ügyfelekkel való interakciókat, hogy azonosítsa a mintákat, az ellenvetéseket és a sikeres viselkedésmódokat.

Szerepjátékok és szimulációk: Lehetővé teszi az értékesítők számára, hogy kockázatmentes környezetben gyakorolják az értékesítési beszédeket, az ellenvetések kezelését és a tárgyalási stratégiákat.

Automatizált üzletfelülvizsgálatok: jelzi a kockázatos üzleteket, kiemeli a versenytársak említéseit, és adatokkal alátámasztott coaching-ajánlásokat kínál.

Munkatársak közötti együttműködés: Lehetővé teszi az értékesítők számára, hogy egymástól tanuljanak hívásmegosztás, csoportos coaching ülések és bevált gyakorlatok könyvtárai révén.

Teljesítménykövetés: A coaching hatását olyan elemzésekkel méri, amelyek nyomon követik a készségek fejlődését, a kvóta elérését és az üzletkötések előrehaladását.

🔍 Tudta? Az első belső értékesítési csapatot az Egyesült Államokban 1957-ben a DialAmerica (korábban Life Circulation Company) alapította. Az egész értékesítési csapat nőkből állt! Miért? Sajnos azért, mert akkoriban alacsonyabb bért kaptak. Azonban gyorsan bebizonyították, hogy képességeik ennél sokkal többet érnek.

A 10 legjobb értékesítési coaching szoftver egy pillantásra

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp Célkövetés, együttműködés és automatizálás Célkitűzés OKR-ekkel, valós idejű irányítópultok, a ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának betekintései, értekezletek összefoglalói, interaktív coaching a Whiteboards segítségével. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Gong Mesterséges intelligencián alapuló üzletkötési betekintés és értékesítési nyomon követés Beszélgetéselemzés, viselkedés-benchmarking, játékfelvételek megosztása, készséghiányok felismerése Egyedi árazás Salesloft Többcsatornás értékesítési elkötelezettség és automatizálás Conversations AI, Rhythm AI coaching munkafolyamatokhoz, AI-alapú üzletkötési útmutatás, teljesítmény-benchmarking Egyedi árazás Avoma Találkozói jegyzetek és híváselemzés Valós idejű átírás, AI-alapú hívásértékelés, coaching lejátszási listák, bevételi intelligencia 29–99 USD/hó felhasználónként Chorus Híváselemzés és coaching visszajelzés Értékesítési hívások átírása, ellenvetések nyomon követése, CRM automatizálás, coaching-részletek Egyedi árazás Mindtickle Strukturált értékesítési képzés és készségfejlesztés Készültségi index, AI-alapú visszajelzés, szerepkörökön alapuló coaching, képzési sablonok Egyedi árazás HubSpot Integrált CRM és irányított értékesítési coaching Mesterséges intelligenciával támogatott értékesítés, értékesítési elemzések, HubSpot Academy tanfolyamok, telefonos/e-mailes kapcsolattartás nyomon követése 100 USD/hó/felhasználó áron kezdődik Jiminny Beszélgetéselemzés és coaching-elemzések Valós idejű hívás-coaching, AI-alapú betekintés, kollégák közötti coaching, automatizált CRM-frissítések Egyedi árazás Salesforce Testreszabható értékesítési coaching Einstein Sales Coach, Trailhead tanulási platform, valós idejű visszajelzés, célok összehangolása a Work.com segítségével Havi 25 dollártól/felhasználónként Lessonly by Seismic Szerepjáték és videós coaching Értékesítési képzési útvonalak, gyakorlati forgatókönyvek, valós idejű visszajelzések, tartalomintegráció Egyedi árazás

A 10 legjobb értékesítési coaching szoftver a magas teljesítményű csapatok számára

Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb értékesítési coaching szoftverről, amelyeket integrálhat értékesítési technológiai rendszerébe, bemutatva azok funkcióit, korlátait, árait és értékeléseit, hogy megtalálja a csapatának legmegfelelőbbet.

Kezdjük! 💪

1. ClickUp (A legjobb célkövetéshez, együttműködéshez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, strukturált képzési tervek, teljesítménykövetés és valós idejű együttműködés segítségével segít a coaching-meglátások gyakorlatba ültetésében. A hívások visszajelzéseinek elemzésétől a személyre szabott célok kitűzéséig biztosítja, hogy a coaching folyamatos folyamat maradjon, amely elősegíti az értékesítés növekedését.

A ClickUp CRM-mel kombinálva segít az ügyfélkapcsolatok kezelésében, az üzletek nyomon követésében és a munkafolyamatok egyszerűsítésében, mindezt egy helyen. A ClickUp értékesítési projektmenedzsment szoftver még tovább megy, és segít az értékesítési csapatoknak az AI-alapú betekintésekkel automatizálni a feladatokat, nyomon követni a folyamatokat és gyorsabban lezárni az üzleteket.

Nézzük meg, hogyan segít a platform!

Kövesse nyomon az előrehaladást különböző célok típusával a ClickUp Goals segítségével.

A ClickUp Goals strukturált módszert kínál az értékesítési csapatoknak a mérhető eredmények kitűzéséhez, nyomon követéséhez és eléréséhez. A homályos teljesítményelvárások helyett az értékesítési vezetők és coachok egyértelmű célokat és kulcsfontosságú eredményeket (OKR-eket) határozhatnak meg, hogy minden képzési ülés valódi előrelépést eredményezzen.

A ClickUp Dashboards segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az értékesítési teljesítményt.

Szeretné nyomon követni az összes célját? Használja a ClickUp Dashboards szolgáltatást.

A műszerfalak segítségével az értékesítési vezetők, a coachok és a vállalkozások valós időben, egy pillanat alatt áttekinthetik csapatuk előrehaladását. A teljes mértékben testreszabható kártyáknak köszönhetően kényelmesen létrehozhat CRM-műszerfalat, nyomon követheti az üzletkötések előrehaladását, figyelemmel kísérheti az értékesítők termelékenységét és elemezheti a képzések befejezési arányát.

Személyre szabott értékesítési képzés minden értékesítő számára a ClickUp Brain segítségével

A coaching még hatékonyabbá tétele érdekében a ClickUp Brain igény szerinti értékesítési asszisztensként működik, azonnali betekintést nyújt, kérdésekre válaszol és releváns adatokat jelenít meg, amikor az értékesítőknek a legnagyobb szükségük van rá.

Az AI Knowledge Manager azonnal megválaszolja a dokumentumokból, feladatokból és projektekből származó kérdéseket, így a vezetők és az értékesítők gyorsan hozzáférhetnek a kritikus értékesítési információkhoz. Az AI-alapú írási segítségnyújtással személyre szabott visszajelzéseket, képzési anyagokat és értékesítési stratégiákat hozhat létre, amelyek az egyes értékesítők igényeihez igazodnak.

Ezenkívül a ClickUp AI Notetaker rögzíti az értékesítési megbeszélések és coaching ülések legfontosabb tanulságait. Ez az AI-alapú eszköz automatikusan rögzíti a megbeszéléseket, összefoglalja a betekintéseket és kiemeli a teendőket, hogy minden követő lépés végrehajtásra kerüljön.

A ClickUp AI Notetaker segítségével azonnali értekezlet-összefoglalókhoz juthat, amelyekkel finomíthatja coaching stratégiáit.

A ClickUp legjobb funkciói

Dokumentálja és ossza meg a bevált gyakorlatokat: Központosítsa a tudást, beleértve Központosítsa a tudást, beleértve az értékesítést támogató tartalmakat , bevált értékesítési stratégiákat, ellenvetések kezelésére szolgáló szkripteket és coaching irányelveket a ClickUp Docs-ban.

Személyre szabott coaching tervek hozzárendelése: A ClickUp Tasks segítségével egyéni coaching feladatokat állíthat be, nyomon követheti az előrehaladást, és biztosíthatja, hogy az értékesítők határidőkkel és emlékeztetőkkal teljesítsék a legfontosabb tanulási tevékenységeket.

Valós idejű visszajelzések ösztönzése: Adjon coaching tippeket, beszélje meg a hívások értékelését, és működjön együtt az értékesítési stratégiák kidolgozásában a Adjon coaching tippeket, beszélje meg a hívások értékelését, és működjön együtt az értékesítési stratégiák kidolgozásában a ClickUp Chat segítségével, akár útközben is.

Rendezze a szerepjátékos gyakorlatokat: Készítsen interaktív coaching forgatókönyveket, térképezze fel az értékesítési beszélgetéseket, és vizualizálja az értékesítők fejlesztési területeit Készítsen interaktív coaching forgatókönyveket, térképezze fel az értékesítési beszélgetéseket, és vizualizálja az értékesítők fejlesztési területeit a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp korlátai

A beállítás és a testreszabás meredek tanulási görbét jelenthet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A ClickUp legnagyobb erőssége a rugalmassága – a nézetek, állapotok és munkafolyamatok testreszabási lehetősége azt jelenti, hogy szinte bármilyen csapat folyamatához alkalmazkodni tud. A funkciók hatalmas száma lehetővé teszi, hogy mindent, a napi feladatoktól a hosszú távú tervekig, egy helyen kezeljünk. Nagyszerű, hogy minden munkánk egy helyen van, és a testreszabható irányítópultok segítségével a jelentések világosak és pontosan az igényeinkhez igazodnak...

A ClickUp legnagyobb erőssége a rugalmassága – a nézetek, állapotok és munkafolyamatok testreszabási lehetősége azt jelenti, hogy szinte bármilyen csapat folyamatához alkalmazkodni tud. A funkciók hatalmas száma lehetővé teszi, hogy mindent, a napi feladatoktól a hosszú távú tervekig, egy helyen kezeljünk. Nagyszerű, hogy minden munkánk egy helyen van, és a testreszabható irányítópultok segítségével a jelentések világosak és pontosan az igényeinkhez igazodnak...

📮ClickUp Insight: A válaszadók 21%-a szeretné kihasználni az AI-t a szakmai teljesítmény javítása érdekében, és azt megbeszélésekre, e-mailekre és projektekre alkalmazni. Bár a legtöbb e-mail alkalmazás, projektmenedzsment platform és még az értékesítési coaching szoftverek is integrálták az AI-t, ez nem feltétlenül elég zökkenőmentes ahhoz, hogy az eszközök közötti munkafolyamatokat egységesítse. A ClickUp megváltoztatja ezt. Értékesítési coaching szoftverként mesterséges intelligencián alapuló értekezletjegyzeteket, automatizált nyomon követést és valós idejű teljesítménykövetést kínál egy helyen. Az értékesítési vezetők coaching-meglátásokat rögzíthetnek, készségfejlesztő feladatokat rendelhetnek hozzá és nyomon követhetik az értékesítők előrehaladását – mindezt anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltaniuk.

2. Gong (A legjobb AI-alapú üzletkötési betekintés és értékesítési nyomon követés)

via Gong

Az értékesítési csapatok coachingja nem lehet végtelen körforgás homályos visszajelzésekből és ösztönös megérzésekből. A Gong az AI-alapú betekintéssel, amely pontosan megmutatja, mi működik, egyértelművé teszi ezt a káoszt.

Többé nem kell szétszórt jegyzetekre és elfogult véleményekre támaszkodnia; az értékesítési együttműködési szoftver teljes, adatokkal alátámasztott képet ad az értékesítők teljesítményéről.

Minden beszélgetést nyomon követ, kiemeli a legfontosabb viselkedésformákat, és összehasonlítja a teljesítményt a legjobb értékesítőkkel. Ez segít az értékesítési coachoknak és menedzsereknek felismerni a készségbeli hiányosságokat, célzott visszajelzéseket adni és a legjobb gyakorlatokat az egész csapatra kiterjeszteni.

A Gong legjobb funkciói

Elemezze minden értékesítő hívási adatait, hogy azonosítsa a sikeres viselkedésmódokat és a soft skill hiányosságokat.

Biztosítsa az értékesítőknek a legjobb teljesítményt nyújtók játékfelvételeit, hogy azok önfejlesztésükhöz útmutatást nyújtsanak.

Hasonlítsa össze a képviselők teljesítményét a csapatok között, hogy felfedezze a képzési lehetőségeket.

Növelje a sikerarányt azáltal, hogy a coachingból nyert betekintést csapat-szintű stratégiákká alakítja.

A Gong korlátai

A nehézkes felület miatt nehéz megtalálni a releváns információkat.

A minimális felhasználói szám követelmény kis csapatok számára nem feltétlenül ideális.

Gong árak

Egyedi árazás

Gong értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)

🔍 Tudta? Az első dokumentált értékesítési tranzakció Mezopotámiában történt, ahol a kereskedők agyagtáblákat használtak a kereskedelem nyomon követésére. Az ókori CRM működés közben!

3. Salesloft (A legjobb többcsatornás értékesítési elkötelezettség és automatizáláshoz)

via Salesloft

A Salesloft egy vezető értékesítési platform, amelynek célja, hogy segítse a bevételi csapatokat a potenciális ügyfelekkel való hatékony kapcsolattartásban, a folyamatok kezelésében és az üzletek lezárásában. Rögzíti a legfontosabb vevői interakciókat, azonosítja a mintákat, és megvalósítható ajánlásokat ad arra vonatkozóan, hogy mi működik és mi javításra szorul.

Megkönnyíti az értékesítési vezetők munkáját, személyre szabott coachinggal, teljesítmény-benchmarkokkal, valós idejű visszajelzésekkel, üzletkötési betekintéssel és stratégiai útmutatókkal a képviselőket csúcsteljesítményű munkatársakká alakítja.

A Salesloft legjobb funkciói

Rögzítse és elemezze a vásárlók valós idejű interakcióit a Conversations AI segítségével, hogy felfedje az üzletkötéshez vezető viselkedésmintákat.

Automatizálja a coaching munkafolyamatokat a Rhythm AI segítségével, és helyezze előtérbe az értékesítők leghatékonyabb tevékenységeit.

Szerezzen mesterséges intelligenciával támogatott üzletkötési útmutatást a Deals segítségével, hogy gyorsabban nyomon követhesse és lezárhassa az üzleteket.

Hasonlítsa össze a csapatok teljesítményét, hogy azonosítsa a hiányzó kompetenciákat és a képzési lehetőségeket.

A Salesloft korlátai

A Salesforce-on kívüli korlátozott natív CRM-integrációk

A gyakori telefonproblémák és az időszakos üzemszünetek befolyásolják a megbízhatóságot.

Salesloft árak

Egyedi árazás

Salesloft értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 4100 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a Salesloftról a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a Capterra-értékelő:

A Salesloft kiváló ár-érték arányú, könnyen használható, és az értékesítőim és az onboarding csapatuk remek munkát végeztek a beállításokkal... Bárcsak több natív integrációjuk lenne a CRM-ekkel. A Salesforce az elsődleges integrációjuk.

A Salesloft kiváló ár-érték arányú, könnyen használható, és az értékesítőim és az onboarding csapatuk remek munkát végeztek a beállításokkal... Bárcsak több natív integrációjuk lenne a CRM-ekkel. A Salesforce az elsődleges integrációjuk.

🧠 Érdekesség: Joe Girard tartja a rekordot, mivel mindössze 15 év alatt több mint 13 000 autót adott el! Mi volt a titkos fegyvere? A személyre szabás. Kézzel írt leveleket küldött az ügyfeleknek, és még a szervizlátogatások alkalmával is felkereste őket.

4. Avoma (a legjobb jegyzetek készítéséhez és híváselemzéshez)

via Avoma

Az Avoama egy mesterséges intelligenciával működő találkozóasszisztens és beszélgetéselemző platform, amelynek célja az értékesítési termelékenység és az együttműködés javítása. Valós időben leírja a találkozókat, rögzíti a legfontosabb pillanatokat, és segít a vezetőknek a képviselők pontos coachingjában.

A platform felismeri a beszélgetési mintákat, jelzi az üzletkötés kockázatait, és nyertes stratégiákkal tartja a értékesítési képviselőket a helyes úton. Az értékesítési vezetők átláthatóságot nyernek, a képviselők hasznos visszajelzéseket kapnak, a vállalkozások pedig adatalapú megközelítést alkalmaznak a teljesítmény javítására.

Az Avoma legjobb funkciói

Tárja fel az üzletkötések kockázatait és javítsa az előrejelzések pontosságát a bevételi intelligencia betekintéseivel.

Személyre szabott coachingot biztosíthat az AI Call Scoring segítségével, amely azonosítja az erősségeket és a hiányosságokat.

Egyszerűsítse az ütemezést és a potenciális ügyfelek irányítását automatizált egyéni és csapat ütemezéssel és irányítással.

Készítsen válogatott coaching lejátszási listákat a legjobban teljesítő értékesítők legjobb beszélgetési témáiból.

Az Avoma korlátai

Esetenkénti felvételi problémák és késések a jegyzetelők érkezésében a megbeszélésekre

Egyes felhasználók túlterhelőnek találják a felületet, mert túl sok információt tartalmaz.

Avoma árak

AI Meeting Assistant: 29 USD/hó felhasználónként

Conversation Intelligence: 69 USD/hó felhasználónként

Bevételi intelligencia: 99 USD/hó felhasználónként

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Chorus (a legjobb híváselemzéshez és coaching visszajelzésekhez)

via Chorus

A ZoomInfo Chorus. ai alkalmazása az értékesítési hívásokat hatékony betekintéssé alakítja. Automatikusan rögzíti és elemzi minden hívást, e-mailt és megbeszélést, így az értékesítési csapatok megkapják azokat az adatokat, amelyekre szükségük van a több üzlet lezárásához. A hangnem, a hangulat és az elkötelezettség rögzítésével az eszköz segít a vezetőknek pontosan látni, mi működik és hol van szükség fejlesztésre.

A Deal Intelligence és a Market Insights segít a vezetőknek azonosítani a nyertes viselkedésmódokat, hatékonyan képezni az értékesítőket és finomítani az értékesítési stratégiákat. És ami még jobb: az értékesítők konkrét példákat láthatnak a sikeres telefonhívásokra, az ellenvetések kezelésére és a versenytársak említésére.

A Chorus legjobb funkciói

Az értékesítési hívások elemzésével valós időben leírhatja és elemezheti az értékesítési hívásokat.

A Market Intelligence segítségével azonosítsa a legfontosabb versenytársak említéseit és az ügyfelek ellenvetéseit.

Automatizálja a CRM frissítéseket a Connected Intelligence segítségével, csökkentve ezzel a manuális adatbevitelt.

Hozzon létre coaching könyvtárakat a legjobban teljesítő értékesítési pillanatokból készült kivonatokkal és lejátszási listákkal.

A Chorus korlátai

Nehézségek egyes hívások résztvevőinek azonosításával, ami befolyásolja a jelentések pontosságát.

Egyes felhasználók lassú teljesítményről és az interfész késleltetéséről számolnak be.

Chorus árak

Egyedi árazás

Chorus értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Chorusról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelője így foglalta össze:

A Chorust már 4 éve használom, és mindig is nagyra értékeltem, hogy automatikusan csatlakozik és rögzíti a hívásaimat, még akkor is, ha az ügyfelek igényei miatt más találkozóplatformokon kell részt vennem... Az AI-alapú e-mailek lehetnének jobbak – néha akár háromszor is megismétlik ugyanazokat az elemeket különböző területeken, például a találkozó összefoglalójában, a teendők között és az összefoglalókban, ezért alaposan át kell olvasnom őket, hogy minden logikusan és értelmesen álljon össze.

A Chorust már 4 éve használom, és mindig is nagyra értékeltem, hogy automatikusan csatlakozik és rögzíti a hívásaimat, még akkor is, ha az ügyfelek igényei miatt más találkozóplatformokon kell részt vennem... Az AI-alapú e-mailek lehetnének jobbak – néha akár háromszor is megismétlik ugyanazokat az elemeket különböző területeken, például a találkozó összefoglalójában, a teendők között és az összefoglalókban, ezért alaposan át kell olvasnom őket, hogy minden logikusan és értelmesen álljon össze.

🤝 Barátkozó emlékeztető: A testreszabás a kulcs. Igazítsa a coachingot az egyes értékesítők egyedi erősségeihez, gyengeségeihez és tanulási stílusához. Használjon értékeléseket és visszajelzéseket a személyre szabott terv elkészítéséhez.

6. Mindtickle (A legjobb strukturált értékesítési képzéshez és készségek megerősítéséhez)

via Mindtickle

A Mindtickle egy vezető értékesítési felkészültségi és képzési platform, amely javítja az értékesítési csapat teljesítményét, és ellátja őket a szerepükben való kiváló teljesítményhez szükséges készségekkel, ismeretekkel és magatartásformákkal. Átfogó eszközkészletet kínál, beleértve képzési modulokat, coaching programokat és elemzéseket, amelyek mind a bevételi termelékenység növelését célozzák.

A platform nem csupán értékesítési bevezető platform, hanem interaktív tanulást, szerepkörökön alapuló coachingot és gyakorlati tapasztalatokat is kínál AI segítségével.

A Mindtickle legjobb funkciói

Kövesse nyomon a coaching hatását, és értékelje az értékesítők kompetenciáit a felkészültségi index segítségével.

Erősítse a képzést AI-alapú visszajelzésekkel, amelyek szimulálják a valós értékesítési interakciókat.

Automatizálja a készséghiányok elemzését, és célzott tanulási feladatokat rendeljen hozzá a coaching feladatokhoz.

Strukturált coachingot biztosíthat értékesítési terv sablonokkal és irányított coaching űrlapokkal.

A Mindtickle korlátai

Nincs lehetőség az értékelések megismétlésére anélkül, hogy az egész tanfolyamot újra végig kellene csinálni.

Egyes kötelező videókat nem lehet kihagyni, még akkor sem, ha azok feleslegesek.

Mindtickle árak

Egyedi árazás

Mindtickle értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 120 értékelés)

🔍 Tudta? A globális értékesítési coaching szoftverek piaca 2030-ban várhatóan eléri a 6,11 milliárd dollárt. Ez azt jelenti, hogy 2025 és 2030 között évi 15,1%-os összetett növekedési ütemmel fog bővülni. Az iparág növekedése annak köszönhető, hogy a képzés középpontjában egyre inkább az ismétlődő feladatokra fordított idő csökkentése áll.

7. HubSpot Sales Hub (a legjobb integrált CRM és irányított értékesítési coachinghoz)

via HubSpot Sales Hub

A kiváló értékesítési coaching a megfelelő adatokkal kezdődik. A HubSpot Sales Hub valós idejű betekintést nyújt az értékesítők teljesítményébe, az üzletekbe és az ügyfelekkel való interakciókba, így a képzés könnyedén megvalósítható. A HubSpot Academy ingyenes értékesítési coaching tanfolyamokat kínál, amelyek értékes képzési anyagokkal látják el az értékesítési csapatokat, hogy fejlesszék készségeiket és hatékonyságukat.

Az értékesítési nyomonkövető szoftver segítségével a vezetők nyomon követhetik a folyamatok állapotát, figyelemmel kísérhetik az értékesítési magatartást, és strukturált visszajelzéseket adhatnak a munkafolyamatok megzavarása nélkül.

A HubSpot Sales Hub legjobb funkciói

Támogassa az értékesítőket AI-vezérelt értékesítéssel, az üzletkötésekkel kapcsolatos betekintés alapján következő lépésekre vonatkozó ajánlásokkal.

Kövesse nyomon az értékesítők teljesítményét és a potenciális ügyfelek alakulását értékesítési elemzések és jelentések segítségével.

Egyszerűsítse a coaching üléseket híváskövetési és e-mail-elkötelezettségi mutatókkal, hogy mérje a hatékonyságot.

Biztosítson igény szerinti képzést egy interaktív tanulási eszközzel a HubSpot-on belül.

A HubSpot Sales Hub korlátai

Az előrejelzési képességek nem olyan erősek, mint egyes versenytársaké.

A gyakori frissítések miatt a felhasználóknak újra meg kell tanulniuk a funkciókat és módosítaniuk kell a munkafolyamatokat.

HubSpot Sales Hub árak

Sales Hub Professional: 100 USD/hó felhasználónként

Sales Hub Enterprise: 150 USD/hó felhasználónként

HubSpot Sales Hub értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (470+ értékelés)

Mit mondanak a Hubspot Sales Hubról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így fogalmaz:

Ha Ön egy startup vállalkozás, akkor nagyon ajánlom a Hubspot használatát. Ez egy 100%-ban testreszabható szoftver, amelyet harmadik fél beavatkozása nélkül is az Ön igényeinek megfelelően alakíthat. A Salesforce-szel ellentétben mindent házon belül elvégezhet... Az előrejelzések tekintetében lehetne jobb. Ez egy olyan terület, amelyben a Salesforce nagyon jó, míg a Hubspotnak hiányosságai vannak.

Ha Ön egy startup vállalkozás, akkor nagyon ajánlom a Hubspot használatát. Ez egy 100%-ban testreszabható szoftver, amelyet harmadik fél beavatkozása nélkül is az Ön igényeinek megfelelően alakíthat. A Salesforce-szel ellentétben mindent házon belül elvégezhet... Az előrejelzések tekintetében lehetne jobb. Ez egy olyan terület, amelyben a Salesforce nagyon jó, míg a Hubspotnak hiányosságai vannak.

🔍 Tudta? Az értékesítési érvek megváltoztathatják a történelmet! A 16. században Johann Tetzel a katolikus egyház nevében búcsúleveleket árult a híres mondatával: „Amint a pénz a kincstárba csörög, a lélek a purgatóriumból felszabadul.” Ez jelentős bevételt hozott és elindította a protestáns reformációt.

8. Jiminny (A legjobb beszélgetéselemzés és coaching-elemzések terén)

via Jiminny

A Jiminny minden értékesítési hívást, e-mailt és találkozót bevételi intelligenciává alakít, automatizálva a coaching-elemzéseket, a hívások értékelését és a CRM-frissítéseket, így a csapatok az értékesítésre koncentrálhatnak. A Whisper és a Chat segítségével a vezetők valós időben coacholhatják az értékesítőket, így a képzés hatékonyabbá válik.

Az AI-alapú betekintés, a beszélgetéselemzés és az automatizált adminisztráció azonnali visszajelzést ad az értékesítőknek, míg a vezetők világos képet kapnak a csapat teljesítményéről. Nincs több találgatás a folyamatban lévő ügyletek felülvizsgálatakor – csak megvalósítható trendek és fejlesztések.

A Jiminny legjobb funkciói

Elemezze az ügyfelek videó- és hanghívásait a Call Capture segítségével, hogy értékes betekintést nyerjen.

Támogassa az önfejlesztést peer-to-peer coachinggal, amely lehetővé teszi az értékesítőknek, hogy áttekintsék és tanuljanak a legjobb teljesítményű kollégáiktól.

Használja az AI-alapú betekintést az Ask Jiminny segítségével az adminisztratív feladatok automatizálásához és a hívások utáni információk megszerzéséhez.

Jiminny korlátai

Gyenge átírási minőség, különösen háttérzaj esetén

Alkalmi problémák a képernyőmegosztáshoz csatlakozó ügyfelekkel

Jiminny árak

Egyedi árazás

Jiminny értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (750+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az első „értékesítési ügyleteket” nem kézfogással kötötték meg, hanem cserekereskedelem útján. Kr. e. 6000-ben az emberek pénz helyett árukkal és szolgáltatásokkal kereskedtek. Képzelje el, hogy egy kecskét cserélnek búzára – így indult a kereskedelem.

9. Salesforce (a legjobb testreszabható értékesítési coachinghoz)

via Salesforce

A Salesforce Agentforce Sales Coach segít az értékesítési csapatoknak az AI-alapú, testreszabható coaching segítségével fejlődni. A vezetők a képzést a valós vásárlói helyzetekhez igazíthatják, így az értékesítők gyakorolhatják a tárgyalási és kifogáskezelési technikákat. Ez segít javítani az értékesítési technikáikat valós körülmények között.

A valós idejű CRM-adatok azonnali visszajelzést nyújtanak, így az értékesítők az aktuális üzleti helyzetek alapján kapnak útmutatást. A szerepjáték funkciók és a skálázható testreszabási lehetőségek segítségével a vállalkozások finomíthatják értékesítési képzéseiket.

A Salesforce legjobb funkciói

Kövesse nyomon a teljesítmény trendjeit a Work.com segítségével, összehangolva a coaching céljait az üzleti célokkal.

Automatizálja az értékesítési tanácsadást az Einstein Sales Coach segítségével, amely minden üzlethez személyre szabott ajánlásokat generál.

Vegyen részt igény szerinti képzéseken a Trailhead segítségével, a Salesforce interaktív tanulási platformján az értékesítés fejlesztése érdekében.

A Salesforce korlátai

A nehézkes felület miatt az információk keresése és a jelentések futtatása kihívást jelent.

Túl bonyolult és drága a kisebb vállalkozások számára, olyan funkciókkal, amelyek esetleg nem kerülnek felhasználásra.

Salesforce árak

Starter Suite: 25 USD/hó felhasználónként

Pro Suite: 100 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Unlimited: 330 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Einstein 1 Sales: 500 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 800 értékelés)

Mit mondanak a Salesforce-ról a valós felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

Nem találtam semmilyen hátrányt, inkább azt mondanám, hogy mivel naponta használom, a leállás ideje elhanyagolható, és a bevezetése is egyszerű... Az ügyfélszolgálat is gyorsan reagál és azonnal megoldja a kérdéseket.

Nem találtam semmilyen hátrányt, inkább azt mondanám, hogy mivel naponta használom, a leállás ideje elhanyagolható, és a bevezetése is egyszerű... Az ügyfélszolgálat is gyorsan reagál és azonnal megoldja a kérdéseket.

🤝 Barátkozó emlékeztető: A coaching ülésekre való felkészülés ugyanolyan fontos, mint maga az ülés. Jöjjön konkrét betekintésekkel, kérdésekkel és példákkal, hogy a beszélgetés produktív maradjon, és az értékesítők támogatást érezzenek, ne pedig kritikát.

10. SalesHood (A legjobb együttműködésen alapuló értékesítéshez és kollégák által vezérelt képzéshez)

via SalesHood

A SalesHood segít az értékesítési csapatoknak gyorsabban felkészülni és jobb teljesítményt nyújtani az AI-alapú coaching és a szerepkörökön alapuló tanulás révén. Az új alkalmazottak strukturált beilleszkedési programmal gyorsan felzárkózhatnak, míg az értékesítők valós szimulációk segítségével csiszolhatják készségeiket.

A hatékony visszajelzési eszközökkel ez az értékesítési coaching szoftver megkönnyíti az együttműködést és nyomon követhetővé teszi az előrehaladást. Az eredmény? Gyorsabb beilleszkedés, magasabb kvóta elérése és folyamatos értékesítési folyamatok fejlesztése.

A SalesHood legjobb funkciói

Vezessen Coaching Huddles programokat a kollégák közötti tanulás elősegítése és a bevált gyakorlatok megerősítése érdekében.

Kövesse nyomon az előrehaladást gamifikációval, ranglisták és jelvények segítségével, hogy az értékesítők motiváltak maradjanak.

Biztosítson just-in-time coachingot a kontextus szerinti útmutatáshoz élő üzletkötések során.

Javítsa a prezentációk hatékonyságát az AI Pitch Practice segítségével, amely elemzi a beszédmintákat és a kulcsszavak hatékonyságát.

A SalesHood korlátai

A mobilalkalmazás gyakori bejelentkezést igényel, ami kényelmetlenséget okoz.

Navigációs problémák, például a „Következő” gomb hiánya a képzési modulokban

SalesHood árak

Alapvető: 45 USD/hó felhasználónként

Előny: Egyedi árazás

Transform: Egyedi árazás

SalesHood értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (700+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Benjamin Franklin nem csak az egyik alapító atya volt, hanem az értékesítés korai úttörője is. 1752-ben társalapítója volt egy biztosítótársaságnak, amely képviselőit házról házra járva tűzbiztosításokat értékesített. Ez aztán a forró értékesítési taktika!

📖 Olvassa el még: Ingyenes ügyfélút-térkép sablonok

Frissítse értékesítési stratégiáját a ClickUp segítségével

Az értékesítési coaching célja egy folyamatos fejlesztésre épülő kultúra kialakítása, amely valódi bevételnövekedést eredményez.

A listán szereplő minden értékesítési coaching szoftver valami egyedi szolgáltatást kínál: míg egyesek az AI-alapú coachingban jeleskednek, mások a beszélgetéselemzésre koncentrálnak. A megfelelő választás a csapat igényeitől és a coaching prioritásaitól függ.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás azonban az all-in-one képességeivel kiemelkedik az értékesítési coaching területén. A képviselők teljesítményének mérésére szolgáló célkövetéssel, az értékesítési hívásokból származó legfontosabb betekintéseket rögzítő AI Notetakerrel és a valós idejű coachingot biztosító Brain funkcióval a ClickUp egyszerűsíti az egész értékesítési munkafolyamatot.

Párosítsa mindezt a feladatkezeléssel, a csapatmunkával és a tudásmenedzsmenttel egy integrált, AI-alapú rendszerben, és a ClickUp mellett más eszközre nem lesz szüksége!

Miért várna még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅