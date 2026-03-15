A 10 legjobb Amazon Q alternatíva 2026-ban

Az Amazon Q egy olyan AI-eszköz, amelyet az AWS-környezetben dolgozó fejlesztők támogatására terveztek, és olyan feladatokban segít, mint a kódgenerálás és a felhővel kapcsolatos lekérdezések. Hasznossága azonban korlátozott lehet, ha a fejlesztési munka túlmutat az AWS-en.
Ahogy egy G2-es értékelő megjegyezte,
Az Amazon Q Developer az AWS ökoszisztémán kívül kevésbé hasznos, és korlátozott értéket kínál nem AWS-alapú vagy frontend-orientált projektek számára.
Az Amazon Q Developer az AWS ökoszisztémán kívül kevésbé hasznos, és korlátozott értéket kínál nem AWS-alapú vagy frontend-orientált projektek számára.
Azoknál a csapatoknál, amelyek több technológiai rétegen dolgoznak, vagy szélesebb körű fejlesztési munkafolyamatokat kezelnek, az AWS-központú eszközökre való támaszkodás nem feltétlenül elegendő.
Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a legjobb Amazon Q alternatívákat, amelyek segítenek a fejlesztési munkafolyamatok kezelésében és az AI hatékonyabb felhasználásában a szoftverprojekteken belül. 🏁
🧠 Tudta? A „computer bug” (számítógépes hiba) kifejezés 🐞 akkor terjedt el, amikor egy valódi rovar bukkant fel egy számítógépes laborban. Az 1940-es években Grace Hopper csapata egy lepkét talált a Harvard Mark II-ben, ezt „az első tényleges hiba-esetként” rögzítette, és azóta ez a név ragadt a szoftveres (és hardveres) hibákra.
A legjobb Amazon Q alternatívák áttekintése
Hogy gyorsabban értékelhesse a lehetőségeket, az alábbi táblázat összehasonlítja a legnépszerűbb Amazon Q alternatívákat az alapvető funkciók és az árak alapján.
|Eszköz neve
|Főbb jellemzők
|Legalkalmasabb
|Árak*
|ClickUp
|Valós idejű feladatkezelés, sprinttervezés, AI-alapú tartalomgenerálás a ClickUp Brain segítségével, munkafolyamat-automatizálás az Automations és az AI Super Agents segítségével
|Teljes körű AI-munkaterület szoftverfejlesztési munkafolyamatok, feladatok, dokumentáció, együttműködés és automatizálás kezeléséhez startupok, közepes méretű csapatok és nagyvállalatok számára
|Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
|Microsoft Copilot
|AI-támogatás a Microsoft 365 alkalmazásokban, AI-alapú keresés a szervezeti adatok között, GitHub Copilot a kód befejezéséhez és függvények generálásához, tartalomgenerálás és alkalmazáskészítés a Microsoft eszközökön belül
|Olyan szervezetek számára, amelyek már használják a Microsoft 365-öt, a GitHubot és az Azure-t, és AI-támogatást szeretnének beépíteni a termelékenységi és fejlesztési eszközökbe
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára ~25 dollártól kezdődik. 20 dollár/felhasználó havonta
|Cursor
|VS Code-on alapuló, AI-vezérelt kódszerkesztő, természetes nyelvű utasításokkal történő párbeszédes kódolás, Agent/Manual/Ask interakciós módok, modellválasztás BYOK-kal, valamint háttérügynökök olyan feladatokhoz, mint az ágak létrehozása és a pull requestek
|Fejlesztők, akik egy AI-natív kódolási környezetet szeretnének, mélyebb kódbázis-interakcióval és automatizálással
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik
|Tabnine
|IDE-ken belüli beépített AI kódkiegészítés, a kódbázisához és szabványaihoz alkalmazkodó Enterprise Context Engine, szabályalapú kódolási irányelvek, Jira-alapú kódgenerálás és -ellenőrzés, valamint biztonságos telepítések, beleértve a helyszíni és az air-gapped környezetet is.
|Szabályozott iparágak, amelyek biztonságos, belső kódbázisukhoz és fejlesztési gyakorlatukhoz igazított AI kódkiegészítést igényelnek
|A fizetős csomagok ára 39 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.
|IBM Watsonx Code Assistant
|Vállalatokra fókuszált kódgenerálás és -átalakítás, COBOL-ról Java-ra történő modernizálás támogatása, IT-automatizációs szkriptgenerálás Ansible és Red Hat OpenShift számára, kódhasonlósági ellenőrzések a licenckockázatok felmérése érdekében, valamint vállalati szintű biztonsági ellenőrzések
|Vállalati csapatok, amelyek régi rendszereket és nagy kódbázisokat modernizálnak, különösen azok, amelyek régi nyelveket vagy komplex IT-automatizálási munkafolyamatokat használnak
|Egyedi árazás
|Moveworks
|Agentikus érvelési motor, amely több lépésből álló munkahelyi feladatokat hajt végre, vállalati keresést és feladatvégrehajtást egy felületen, szolgáltatási kérelmek automatizálását és hozzáférés-kezelést, valamint többnyelvű asszisztenst kínál csevegőprogramokban, böngészőkben, intranetekben és szolgáltatási portálokon
|Vállalati csapatok, amelyek AI-asszisztenst szeretnének az IT-támogatás, a munkavállalói szolgáltatási kérelmek és a belső munkafolyamatok automatizálásához az üzleti alkalmazásokon belül
|Egyedi árazás
|Kore.ai
|AI-ügynökök és munkafolyamat-automatizálási platform, ügynökvezérelt vállalati keresés strukturált és strukturálatlan adatok között, AI Agent Builder kódírás nélküli/alacsony kódigényű eszközökkel, többügynökös koordináció, valamint integrációk olyan együttműködési eszközökkel, mint a Teams és a Slack
|Szervezetek, amelyek AI-ügynököket fejlesztenek a vállalati munkafolyamatok, a tudáshoz való hozzáférés és a belső szolgáltatási műveletek automatizálása érdekében
|Egyedi árazás
|Qodo
|AI-alapú kódfelülvizsgálati platform, amely tartalmaz egy repository kontextusmotort, automatizált hibajelentést és -ellenőrzést, kódolási szabványok érvényesítését irányítási szabályok segítségével, valamint CI/CD és Git integrációt az automatizált kódfelülvizsgálati munkafolyamatokhoz
|Fejlesztői csapatok számára, akik automatizált kódfelülvizsgálatot, hibajelzést és kódminőség-ellenőrzést szeretnének nagy kódbázisokban
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 38 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik
|ChatGPT Enterprise
|Hozzáférés fejlett AI-modellekhez érvelés, kutatás, írás és kódolás céljából, egyedi GPT-k létrehozása belső munkafolyamatokhoz, integráció olyan eszközökkel, mint a GitHub, a SharePoint és a Google Drive, vállalati szintű biztonság és rendszergazdai vezérlők
|Vállalatok, amelyek általános célú AI-asszisztenst keresnek kutatási, kódolási, dokumentációs és termelékenységi feladatokhoz
|Egyedi árazás
|Windsurf
|AI-alapú kódolási környezet Cascade ügynökkel a lépésenkénti fejlesztési feladatokhoz, Supercomplete-tel nagyobb kódblokkok generálásához, állandó AI-memóriával a projekt kontextusához, valamint beépített webes és dokumentációs kereséssel a kódoláshoz nyújtott segítséghez
|Fejlesztők, akik olyan AI-alapú kódolási környezetet keresnek, amelyben az ügynökök segítenek a kód generálásában és finomításában a különböző projektekben
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 15 dollártól kezdődik
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt talál egy részletes áttekintést arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
Miért érdemes az Amazon Q alternatíváit választani?
Bár az Amazon Q hasznos funkciókat kínál az AWS ökoszisztémában dolgozó fejlesztők számára, sok fejlesztői csapat olyan alternatívákat keres, amelyek szélesebb körű mérnöki folyamatokat támogatnak, vagy az AWS-központú környezeteken túlmutató AI-képességeket nyújtanak.
Íme néhány szempont, amelyre érdemes figyelni az Amazon Q alternatíváinak értékelésekor:
- Teljes körű fejlesztési munkafolyamat-támogatás: Segít kezelni mindent a tervezéstől és a sprintkövetéstől az automatizálásig és a kódolásig egyetlen platformon belül
- Csapatok közötti együttműködés: Lehetővé teszi a termékmenedzserek és a fejlesztők számára, hogy ugyanazon a munkaterületen dolgozzanak, megosztott feladatokkal és megbeszélésekkel
- A felhőalapú fejlesztésen túlmutató AI-támogatás: AI-t használ a dokumentációk létrehozásához, a megbeszélések összefoglalásához, a projekttel kapcsolatos kérdések megválaszolásához, valamint a fejlesztési feladatok támogatásához a teljes munkaterületen
- Munkafolyamat-automatizálás és intelligens ügynökök: Automatizálja az ismétlődő fejlesztési feladatokat, mint például a hibák osztályozását, a feladatok továbbítását, az állapotfrissítéseket és a felülvizsgálatok koordinálását
- Rugalmas integráció a meglévő eszközökkel: Összeköti fejlesztői környezetét olyan eszközökkel, mint a Git-tárolók és a dokumentációs rendszerek
- Egységes tudás és projektkontextus: Lehetővé teszi a feladatok, dokumentációk, beszélgetések és projektfrissítések elérését egy kereshető munkaterületen, csökkentve ezzel a kontextusváltást
📮 ClickUp Insight: A válaszadóink 62%-a támaszkodik olyan beszélgető AI-eszközökre, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot-felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehetnek az oka annak, hogy ilyen népszerűek a legkülönbözőbb szerepkörökben és iparágakban.
Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal egy másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nek, az ezzel járó váltási terhek és a kontextusváltás költségei idővel felhalmozódnak.
A ClickUp Brain esetében azonban nem így van. Ez közvetlenül a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek rendkívül relevánsak a feladataihoz! Tapasztalja meg a termelékenység kétszeres javulását a ClickUp segítségével!
A legjobb Amazon Q alternatívák
Most pedig nézzük meg a legjobb Amazon Q alternatívákat, azok legfontosabb funkcióival, korlátaival, áraival, értékeléseivel és véleményeivel együtt.
1. ClickUp (A legjobb választás az egységes munkamenedzsmenthez, AI-alapú kontextussal a fejlesztési munkafolyamatok egészében)
A szoftverfejlesztés ritkán történik egyetlen eszközzel. A feladatokat egy projektmenedzsment rendszerben követi nyomon, a dokumentációt máshol írja, a csevegőalkalmazásokban együttműködik, és a kódoláshoz különálló AI-eszközökre támaszkodik.
A folyamatos váltogatás ezek között az eszközök között lelassíthatja a fejlesztést, és megnehezítheti a csapatok összehangoltságát. A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy a feladatokat, a dokumentációt, az együttműködést és az AI-alapú munkafolyamatokat egy konvergált AI-munkaterületen egyesíti a szoftverfejlesztő csapatok számára.
Nézzük meg, hogyan segít a ClickUp szoftverfejlesztési platform a csapatoknak abban, hogy fejlesztési munkafolyamataikat egyetlen, egységes AI-munkaterületbe integrálják.
Alakítsa termékötleteit nyomon követhető fejlesztési feladatokká
A következő kiadás tervezésekor általában a termék követelményeit sprintre kész feladatokra bontja, hogy kioszthassa a munkát és nyomon követhesse a felmerülő hibákat. A ClickUp Tasks segítségével mindezt egy helyen kezelheti.
Hozzon létre feladatokat a funkciókhoz vagy fejlesztésekhez, rendelje hozzá őket a megfelelő fejlesztőkhöz, állítsa be a határidőket, és tartsa a dokumentációt és a frissítéseket közvetlenül a feladatban.
A fejlesztés előrehaladtával több mint 15 egyéni nézet segítségével rendezheti a hátralévő feladatokat és nyomon követheti a függőségeket. Váltson sprint táblák, Gantt-diagramok vagy munkaterhelés-nézetek között, hogy a csapat munkafolyamatához leginkább illeszkedő formátumban kezelhesse a feladatokat, miközben minden feladatot összekapcsol a nagyobb kiadási ciklussal.
💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy a csevegésekben és e-mailekben keresgélné a hibák részleteit, használja a ClickUp Forms alkalmazást a hibajelentések vagy funkciókérések rögzítésére, és alakítsa azokat közvetlenül ClickUp-feladatokká. A feltételes logika segítségével az űrlap minden válasz alapján kiegészítő kérdéseket tesz fel, így segítve Önt abban, hogy összegyűjtse azokat a pontos részleteket, amelyekre a fejlesztőknek szükségük van ahhoz, hogy a problémákat gyorsabban áthelyezhessék a backlogba.
Azonnali válaszok és tartalom generálása
A fejlesztési munka folyamatos információáramlást generál, a sprintmegbeszélésektől és a műszaki dokumentációtól kezdve a feladatfrissítésekig és a projektdöntésekig. A ClickUp Brain, egy beépített AI-asszisztens, segít az információk lekérésében és a tartalom generálásában anélkül, hogy eszközt kellene váltania.
A ClickUp Brain segítségével:
- Összegezze a sprintfrissítéseket és a feladatokkal kapcsolatos beszélgetéseket, hogy gyorsan átlássa az előrehaladást
- Tegyen fel természetes nyelvű kérdéseket, például: „Milyen akadályok befolyásolják ezt a sprintet?”, és azonnal kapjon válaszokat a feladatokból és a megbeszélésekből.
- Írjon kódrészleteket, magyarázza el a bonyolult algoritmusokat, és alakítsa át a kódot a szoftverfejlesztési feladatok támogatására
- Készítsen mérnöki jegyzeteket vagy adjon ki műszaki dokumentációt a meglévő projektkontextus felhasználásával
Emellett a ClickUp Brain segítségével fordíthat kódot a programozási nyelvek között, így könnyebben adaptálhatja a meglévő implementációkat különböző technológiai stackekhez.
Mivel a szoftverfejlesztő csapatok számára készült AI megérti a munkakörnyezetedet, kevesebb időt kell töltened a beszélgetések vagy a dokumentációk átkutatásával, és több időt fordíthatsz a fejlesztési munkára.
💟 Bónusz: Szeretné még tovább növelni az AI-termelékenységet? A ClickUp Brain MAX egy AI-asztali kiegészítő, amely megszünteti az AI-szétszóródást azáltal, hogy egyesíti az AI-t, a keresést és az automatizálást az összes munkaeszközén.
Összeköti a ClickUp munkaterületét, a csatlakoztatott alkalmazásokat és a webes keresést, hogy valóban kontextusfüggő AI- segítséget nyújtson.
A Brain MAX számos hatékony funkciót egyesít egy helyen:
- Váltson a feladatnak megfelelően a legjobb AI-modellek, például a GPT, a Claude és a Gemini között
- Kapjon kontextusfüggő válaszokat a munkájához kapcsolódó adatokból, ne csak általános webes találatokat
- Keresés az összes munkaalkalmazásában, beleértve a ClickUp, a Google Drive, a GitHub és a Figma alkalmazásokat is
- Használja a Talk-to-Text funkcióval ellátott, hangvezérelt AI-t, hogy gyorsabban diktálhassa ötleteit, feladatokat oszthasson ki, e-maileket fogalmazhasson meg vagy összefoglalhassa az értekezleteket
Csökkentse a kézi frissítések számát, és futtassa a munkafolyamatokat automatikusan
A ClickUp Automations kezeli a fejlesztési ciklusok során ismétlődő, szabályalapú munkafolyamatokat. Például, ha hibát jelentenek, automatikusan létrehozhat egy feladatot, hozzárendelheti a megfelelő csapattaghoz, címkéket rendelhet hozzá, és áthelyezheti a hibajelentési sorba. Amikor egy pull request készen áll a felülvizsgálatra, a rendszer értesítheti a felülvizsgálókat, és elindíthatja a sprint munkafolyamat következő lépését.
A ClickUp Super Agents még tovább megy, és intelligenciát ad ezekhez a munkafolyamatokhoz. Ahelyett, hogy egyszerűen csak szabályokat követnének, ezek a kódoláshoz készült AI-ügynökök figyelemmel kísérhetik a feladatok és beszélgetések során zajló tevékenységeket, hogy kérdésekre válaszoljanak és a projektek közötti tevékenységeket koordinálják.
Híd a tervezés és a kódolás között
Minden új funkció vagy hibajavítás mögött egy megvalósításra váró feladat áll. A megfelelő munkafolyamatban ez a feladat az ötlettől a megvalósításig juthat el.
A ClickUp CodeGen Agent olyan, mint egy AI fejlesztői csapattárs, aki kódot tud írni és programozási kérdésekre tud válaszolni természetes nyelvű utasítások segítségével, közvetlenül a munkaterületén belül. Ahelyett, hogy a projektmenedzsment eszköz és az AI kódolási asszisztensek között váltogatna, a fejlesztési feladatokat közvetlenül a ClickUpból delegálhatja.
Például hozzárendelhet egy feladatot a CodeGen ügynökhöz, vagy megemlítheti azt egy megjegyzésben, hogy kóddal kapcsolatos műveleteket indítson el. Az ügynök segíthet a kód finomításában és támogathatja a fejlesztési munkát, miközben a csapata áttekinti és véglegesíti az eredményt.
🏁 Gyors indítás: A CodeGen-t három egyszerű módon indíthatja el:
- Rendeljen hozzá egy feladatot a CodeGenhez, hogy elindítsa az ügynököt, és hagyja, hogy megkezdje a megvalósításon való munkát
- @mention CodeGen a feladat megjegyzéseiben, ha segítségre van szüksége kódolási feladatokkal vagy programozási kérdésekkel kapcsolatban
- Használja az automatizálási funkciókat, hogy bizonyos munkafolyamat-feltételek teljesülése esetén feladatokat ruházzon át a CodeGenre.
Megjegyzés: A CodeGen ügynökök nem hagyományos megbízottak. A feladat kiosztása az ügynök működését indítja el, míg a munkatárs továbbra is felelős a munka ellenőrzéséért és befejezéséért.
A ClickUp legjobb funkciói
- Beszélgetések kezelése és közös munka: Csevegjen a csapatával, és a ClickUp Chat segítségével azonnal alakítsa át a standup-megbeszéléseket vagy a beszélgetési szálakat megvalósítható feladatokká
- Központosítsa a műszaki dokumentációt: tárolja a PRD-ket, specifikációkat és SOP-okat egy kereshető munkaterületen, és tartsa őket kapcsolatban a fejlesztési munkával a ClickUp Docs segítségével
- A sprint teljesítményének nyomon követése: Kövesse nyomon a sebességet, a kiadásokat, a sprinteket és a hibajavítások előrehaladását valós idejű betekintéssel a ClickUp irányítópultjainak segítségével
- Rögzítse automatikusan a megbeszélések során felmerült ötleteket: rögzítse a standup- és retrospektív megbeszéléseket, dokumentálja a legfontosabb döntéseket, és kövesse nyomon a következő lépéseket az AI-alapú ClickUp AI Notetaker segítségével
- Munkafolyamatok vizualizálása és tervezése: Gyűjtse össze ötleteit digitális táblákon, és alakítsa azokat közvetlenül végrehajtható feladatokká a ClickUp Whiteboards segítségével
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználóknak egy kis időre lehet szükségük, hogy megismerkedjenek a platformmal
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 11 160 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4540 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
A Capterra egyik értékelése szerint:
Tetszik a felhasználói felület; ez egy moduláris platform. Segít a termékmenedzsereknek a sprintek szervezésében és a feladatok kiosztásában a csapattagoknak a mérföldkövek eléréséhez. Segít a projekt előrehaladásának, a céloknak és a mérföldköveknek a nyomon követésében is. GitHub és GitLab CI/CD eszközök integrációjával érkezik.
Tetszik a felhasználói felület; ez egy moduláris platform. Segít a termékmenedzsereknek a sprintek szervezésében és a feladatok kiosztásában a csapattagoknak a mérföldkövek eléréséhez. Emellett segít nyomon követni a projekt előrehaladását, a célokat és a mérföldköveket. GitHub és GitLab CI/CD eszközök integrációjával érkezik.
🧠 Érdekesség: Az AI fejlesztésben való térnyerése ellenére a kontextus továbbra is kihívást jelent. Az AI-t refaktoráláshoz használó fejlesztők körülbelül 65%-a, valamint a kód teszteléséhez, írásához vagy felülvizsgálatához használók közel 60%-a szerint AI kódolási asszisztenseik még mindig nem veszik figyelembe a fontos kontextust.
2. Microsoft Copilot (A legjobb választás a Microsoft 365 termelékenységi és fejlesztői eszközeibe beépített AI-támogatáshoz)
Ha már használja a Microsoft 365-öt, a GitHubot, a Windows-t vagy az Azure-t, a Microsoft Copilot közvetlenül ezeken a platformokon belül működik. Használhatja a Wordben, az Excelben, az Outlookban, a Teamsben és a fejlesztői eszközökben, hogy összefoglalja a beszélgetéseket és elemezze az adatokat anélkül, hogy elhagyná az alkalmazást.
A GitHub Copilot segítségével AI-generált kódátalakításokat kap az IDE-jén belül, beleértve az inline kiegészítéseket és a függvénygenerálást. Ez a felépítés jól illeszkedik a GitHub-alapú fejlesztési munkafolyamatokhoz, míg az Amazon Q fejlesztői funkciói szorosabban integrálódnak más AWS-szolgáltatásokba.
Az eszköz a Microsoft biztonsági és identitáskezelési keretrendszerén belül működik, például az Azure Active Directory és a szerepköralapú hozzáférés-vezérlés segítségével. A Microsoft-infrastruktúrára szabványosított szervezetek esetében az AI-hozzáférés és -irányítás a meglévő rendszereken keresztül kezelhető.
A Microsoft Copilot legjobb funkciói
- Gyorsan készítsen tartalmat azáltal, hogy ötleteit tervezett dokumentumokká, videókká, podcastokká vagy felmérésekké alakítja a segédletek vagy a vállalati márkakészlet segítségével.
- Pár perc alatt készítsen egyedi alkalmazásokat a munkaadatok felhasználásával a feladatok egyszerűsítéséhez, és hozzon létre olyan eszközöket, amelyek azonnal használatra készek és könnyen megoszthatók a csapatával.
- Tartson hatékony kapcsolatot kollégáival a People Agent segítségével, amellyel szerepkör vagy készségek alapján kereshet csapattársakat, és azonosíthatja a legfontosabb együttműködőket.
A Microsoft Copilot korlátai
- A Microsoft ökoszisztémával való szoros integráció hasznos, de több platformon dolgozó csapatok számára korlátozónak is tűnhet.
- A válaszok általánossá válhatnak olyan komplex helyzetekben, ahol hosszú kontextus vagy többszintű érvelés szerepel
A Microsoft Copilot árai
Egyéni
- Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/hó
- Microsoft 365 Family: 12,99 USD/hó
- Microsoft 365 Premium: 19,99 USD/hó
A Microsoft Copilot értékelései és véleményei
- G2: 4,5/5 (több mint 230 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)
Mit mondanak a valós felhasználók a Microsoft Copilotról?
Íme, mit mondott egy felhasználó:
A Copilot napi használatában leginkább azt élvezem, hogy milyen jól integrálódik közvetlenül az IDE-mbe és a kódolási folyamatomba. Az inline javaslatokat egyszerűen elfogadhatom vagy elutasíthatom, és a felhasználói felület általában organikusnak és diszkrétnek tűnik. Olyan, mintha egy csendes segítő állna mellettem, készen arra, hogy segítsen, amikor szükségem van rá, anélkül, hogy meg kellene változtatnom a szokásos munkafolyamatomat.
A Copilot napi használatában leginkább azt élvezem, hogy milyen jól integrálódik közvetlenül az IDE-mbe és a kódolási folyamatomba. Az inline javaslatokat egyszerűen elfogadhatom vagy elutasíthatom, és a felhasználói felület általában organikusnak és diszkrétnek tűnik. Olyan, mintha egy csendes segítő állna mellettem, készen arra, hogy segítsen, amikor szükségem van rá, anélkül, hogy meg kellene változtatnom a szokásos munkafolyamatomat.
3. Cursor (A legjobb az AI-natív kódoláshoz közvetlenül a fejlesztési környezetben)
A Cursor egy AI-alapú kódszerkesztő, amely a Visual Studio Code-ra épül. Az AI-t közvetlenül integrálja a fejlesztői környezetbe, lehetővé téve a kód írását és hibakeresését természetes nyelvi bevitellel.
A beépített csevegő támogatja a többfordulós beszélgetéseket és képfájlok beolvasását is, ami segíthet ismeretlen vagy összetett projektekkel való munkavégzés során. Az Amazon Q szélesebb körű vállalati asszisztensi pozicionálásával szemben a Cursor kifejezetten a gyakorlati kódolási feladatokra összpontosít.
Három interakciós mód áll rendelkezésre. Az Agent módban az AI több fájl kódját is elolvashatja és módosíthatja. A Manual módban a rendszer javaslatokat tesz a módosításokra, amelyeket Ön átnézhet, mielőtt alkalmazná őket. Az Ask mód csak olvasásra szolgál, és a kód megértésére vagy felfedezésére szolgál, szerkesztés nélkül.
Ez a fájlszintű autonómia és a kontrollált szerkesztési modell részletesebb, mint az Amazon Q általános beszélgetésalapú támogatási megközelítése.
A Cursor legjobb funkciói
- Hivatkozzon konkrét kontextusra az @references használatával, hogy az AI-t pontos fájlokra vagy korábbi beszélgetésekre irányítsa, és a válaszok összhangban legyenek.
- Válassza ki a kívánt nyelvi modellt, például a GPT-4o-t, a Claude 3-at vagy másokat, és hozza magával a saját API-kulcsát (BYOK), hogy nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson a használat és a konfiguráció felett.
- Futtasson háttérügynököket a munkafolyamatok automatizálásához, például GitHub-ágak létrehozásához és pull requestek megnyitásához, minimális manuális beavatkozás mellett
A kurzor korlátai
- Előfordulhat, hogy néha helytelen vagy túlzottan határozott javaslatokat generál, különösen összetett logika vagy szélsőséges esetek kezelése során.
A Cursor árai
Egyéni csomagok:
- Hobby: Ingyenes
- Pro: 20 USD/hó
- Pro+: 60 USD/hó
- Ultra: 200 USD/hó
Üzleti tervek:
- Csapatok: 40 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Egyedi árak
Cursor értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 30 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Cursorról a valódi felhasználók?
Íme egy felhasználó tapasztalatai alapján megosztott véleménye:
Miután 2 hónapig naponta használtam a CursorAI-t, magabiztosan állíthatom: abszolút megéri, ha úgy kezeled, mint amilyen eszköz, és ha tudod, mit csinálsz. CursorAI nélkül: egy MVP-projekt egy hétig tart. CursorAI-val: ugyanaz a projekt egy nap alatt elkészül, tisztább kóddal és jobb szerkezettel.
Miután 2 hónapig naponta használtam a CursorAI-t, magabiztosan állíthatom: abszolút megéri, ha úgy kezeled, mint amilyen eszköz, és ha tudod, mit csinálsz. CursorAI nélkül: egy MVP-projekt egy hetet vesz igénybe. CursorAI-val: ugyanaz a projekt egy nap alatt elkészül, tisztább kóddal és jobb szerkezettel.
📮 ClickUp Insight: Míg a felhasználók 34%-a teljes bizalommal használja az AI-rendszereket, egy valamivel nagyobb csoport (38%) a „bízz, de ellenőrizz” megközelítést követi. Egy önálló eszköz, amely nem ismeri a munkakörnyezetedet, gyakran nagyobb kockázatot jelent a pontatlan vagy nem kielégítő válaszok generálása szempontjából.
Ezért hoztuk létre a ClickUp Brain-t, azt az AI-t, amely összeköti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és az együttműködést a munkaterületén, és integrálja a harmadik féltől származó eszközöket. Kapjon kontextusfüggő válaszokat a váltogatás terhe nélkül, és tapasztalja meg a munkahatékonyság 2–3-szoros növekedését, akárcsak ügyfeleink a Seequentnél.
4. Tabnine (A legjobb választás a vállalati kódbázisokra szabott, biztonságos AI-kódkiegészítéshez)
A Tabnine egy AI-alapú kódkiegészítő asszisztens, amely az IDE-n belül működik, és gépelés közben javaslatokat tesz a kódra. A csevegőfelület helyett az inline kiegészítésekre összpontosít, így segítve Önt abban, hogy gyorsabban írjon kódot anélkül, hogy el kellene hagynia a fejlesztői környezetet.
A platform az Enterprise Context Engine segítségével alkalmazkodik a szervezet fejlesztési környezetéhez. Ahelyett, hogy kizárólag általános képzési adatokra támaszkodna, a belső kódbázisból, az architektúrából, a keretrendszerekből és a kódolási szabványokból tanul. Ez segít biztosítani, hogy a javaslatok összhangban legyenek a csapat tényleges fejlesztési gyakorlataival.
Az eszközt az infrastruktúra igényeinek megfelelően többféle módon is bevezetheti. SaaS-szolgáltatásként, saját infrastruktúrán vagy teljesen elszigetelt környezetben is futtatható. Ezek az opciók segítenek a szervezeteknek a fejlesztési adatokat ellenőrzött rendszereken belül tartani, miközben teljesítik a biztonsági és megfelelőségi követelményeket.
A Tabnine legjobb funkciói
- Alakítsa a kódolási szabványokat és irányelveket érvényesíthető szabályokká, hogy azok irányítsák az AI javaslatait, és biztosítsák a kódbázis konzisztenciáját
- Vezesse be és ellenőrizze a Jira követelményeket automatikusan úgy, hogy kódot generál a Jira-feladatokból, és ellenőrzi, hogy a kód megfelel-e a dokumentált követelményeknek.
- Védje a fejlesztési adatokat beépített biztonsági intézkedésekkel, mint például a Transport Layer Security (TLS), a végpontok közötti titkosítás, a kódok megőrzésének teljes mellőzése és az adatkezelési előírásoknak való megfelelés.
A Tabnine korlátai
- A platform kevésbé megbízható lehet JavaScript UI keretrendszerekkel, különösen a Vue.js-szel való együttműködés során. A javaslatok néha helytelen implementációs mintákhoz vezethetnek
A Tabnine árai
- Tabnine Code Assistant: 39 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)
- Tabnine Agentic Platform: 59 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)
Tabnine értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 40 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Tabnine-ról a valódi felhasználók?
Íme egy felhasználó visszajelzése:
A Tabnine egy fantasztikus kódolási asszisztens szoftverfejlesztők számára. Karrierem során hatalmas időt takarított meg nekem. Növelte a termelékenységemet. Már nem kell unalmas osztálymodelleket írnom. A Tab gomb megnyomásával az összes kódom kiegészül. Ezenkívül nagyon könnyen integrálható a kódszerkesztőkbe.
A Tabnine egy fantasztikus kódolási asszisztens szoftverfejlesztők számára. Karrierem során hatalmas időt takarított meg nekem. Növelte a termelékenységemet. Már nem kell unalmas osztálymodelleket írnom. A Tab gomb megnyomásával az összes kódom kiegészül. Ezenkívül nagyon könnyen integrálható a kódszerkesztőkbe.
5. IBM Watsonx Assistant (A legjobb vállalati kódmodernizáláshoz és régi rendszerek átalakításához)
Az IBM Watsonx Code Assistant egy szoftverfejlesztéshez és kódmodernizálás hoz készült AI-eszköz. Túlmutat az alapvető kódkiegészítésen, mivel speciális, előre betanított modelleket használ a kód generálásához és átalakításához vállalati környezetben.
Az eszköz támogatja azokat a modernizációs projekteket, amelyekben a csapatok régebbi rendszereket frissítenek vagy új technológiákra migrálnak. Például képes olyan régi kódokat, mint a COBOL, modern nyelvekre, például Java-ra konvertálni, lehetővé téve a kritikus alkalmazások fokozatos átállását anélkül, hogy azokat a nulláról kellene újraépíteni.
A platform IT-automatizálási feladatokat is kínál, és segít a hatékonyság javításában. Leírhat egy operatív feladatot természetes nyelven, és az asszisztens automatizálási szkripteket generál olyan platformokhoz, mint az Ansible és a Red Hat OpenShift.
Az IBM Watsonx Assistant legjobb funkciói
- Vizsgálja meg a kód hasonlóságát, hogy felismerje a potenciális licencelési kockázatokat, és adjon meg hivatkozásokat az eredeti forrásra és a licencre
- Védje a saját fejlesztésű kódot szigorú biztonsági gyakorlatokkal, beleértve a kód használatának mellőzését a modell képzésénél és az IBM Granite által biztosított szellemi tulajdonjogi kártalanítást.
- A modernizálás során őrizze meg a kritikus üzleti logikát, hogy a alapvető szabályok és az alkalmazás viselkedése változatlan maradjon
Az IBM Watsonx Assistant korlátai
- A testreszabási lehetőségek korlátozottak, ami miatt az eszköz kevésbé alkalmas rendkívül speciális fejlesztési projektekhez.
- Korlátozottan támogatja az olyan nyelveket, mint a JavaScript, a Python és a Rust.
Az IBM Watsonx Assistant árai
- Egyedi árazás
IBM Watsonx Assistant értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 50 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a valós felhasználók az IBM Watsonx Assistantról?
Egy felhasználó a következő észrevételt osztotta meg:
Imádom az IBM Watsonx Code Assistantet lenyűgöző műszaki megoldásai miatt, amelyek számomra igazán kiemelkedőek. Az eszköz jelentősen segít a régi kódok megértésében, különösen azokéban, amelyek dokumentációja hiányos, ami olyan fejlesztők számára, mint én, elengedhetetlen előny. Értékelem azt is, hogy képes hatékonyan kezelni a globális kódokat mainframe-eken anélkül, hogy nagy terhelést jelentene a CPU-ra. Ezek a funkciók értékes eszközzé teszik a projektjeim számára.
Imádom az IBM Watsonx Code Assistantet lenyűgöző műszaki megoldásai miatt, amelyek számomra igazán kiemelkedőek. Az eszköz jelentősen segít a régi kódok megértésében, különösen azokéban, amelyek dokumentációja hiányos, ami olyan fejlesztők számára, mint én, elengedhetetlen előny. Értékelem azt is, hogy képes hatékonyan kezelni a globális kódokat mainframe-eken anélkül, hogy nagy terhelést jelentene a CPU-ra. Ezek a funkciók értékes eszközzé teszik a projektjeim számára.
🚀 A ClickUp előnye: Az Amazon Q alternatíváinak keresése nem mindig jelenti azt, hogy egy másik eszközt kell választania. Néha a jobb kiindulási pont egy kész fejlesztési munkafolyamat. Például a ClickUp szoftverfejlesztési sablon strukturált rendszert biztosít csapatának a teljes fejlesztési életciklus kezeléséhez, a stratégiától és a termékütemtervektől a sprinttervezésig és a kiadások nyomon követéséig.
Tartalmaz előre elkészített folyamatokat a backlog-kezeléshez, a hibák nyomon követéséhez, a felhasználói kutatáshoz, a sprint-munkafolyamatokhoz és a minőségbiztosítási tesztelési forgatókönyvekhez, valamint feladatlistákat a biztonsági incidensekhez és a támogatási kérésekhez.
6. Moveworks (A legjobb választás a munkavállalói támogatás és a szolgáltatási munkafolyamatok automatizálásához vállalati mesterséges intelligenciával)
A Moveworks egy vállalati AI-asszisztens, amely segít a munkavállalóknak információkat találni és munkahelyi feladatokat elvégezni a különböző üzleti alkalmazásokban.
Az Agentic Reasoning Engine a munkavállalók kéréseit lépésekre bontva dolgozza fel, és a kapcsolódó rendszereken keresztül hajtja végre a műveleteket. Ez lehetővé teszi az asszisztens számára, hogy több lépésből álló feladatokat hajtson végre, például rendszerhozzáférést biztosítson vagy szolgáltatási kéréseket oldjon meg.
Az eszköz emellett egy felületen egyesíti a vállalati keresést és a feladatvégrehajtást. Munkatársai a tudásbázisokból vagy a belső rendszerekből származó információkat eszközváltás nélkül is lekérhetik és felhasználhatják. A csevegőn, böngészőkön, intraneten és szolgáltatási portálokon keresztül történő hozzáférés, valamint a többnyelvű támogatás lehetővé teszi, hogy az asszisztenst bárhol használhassa, ahol dolgozik.
A Moveworks legjobb funkciói
- Biztosítsa a vállalati szintű biztonságot és a szabályozási előírásoknak való megfelelést a beépített védelmi intézkedésekkel és szabványokkal, mint például az ISO 27001, SOC 2, HIPAA, GDPR és FedRAMP.
- Telepítsen testreszabható AI-ügynököket, hogy előre elkészített sablonok és az MCP segítségével automatizálja a komplex munkafolyamatokat az üzleti alkalmazásokban.
- Készítsen dokumentációt automatikusan az AI segítségével, amely elemzi a támogatási jegyeket és hasznos információkat nyer ki belőlük
A Moveworks korlátai
- A mélyreható integrációk és konfigurációk időigényesek lehetnek, különösen a ServiceNow alapkörnyezeten kívül.
A Moveworks árai
- Egyedi árazás
Moveworks értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (50+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Moveworksról a valódi felhasználók?
Íme, hogyan írta le egy felhasználó a tapasztalatait:
Nemrég volt időm kipróbálni a Movework AI Copilotot és megismerni a funkcióit. AI-fejlesztőként öröm volt látni, hogy a Movework hogyan automatizálja az IT-támogatással és más támogató funkciókkal kapcsolatos napi feladatokat. Nagyon jól.
Nemrég volt időm kipróbálni a Movework AI Copilotot és megismerni a funkcióit. AI-fejlesztőként örömmel láttam, hogy a Movework hogyan automatizálja az IT-támogatással és más támogató funkciókkal kapcsolatos napi feladatokat. Nagyon jól.
7. Kore.ai (A legjobb AI-ügynökök létrehozásához és vállalati munkafolyamatok automatizálásához)
A Kore vállalati AI-platformjával AI-ügynököket és automatizált munkafolyamatokat hozhat létre az üzleti műveletekhez. Ezeket az ügynököket bevetheti a vállalati adatok elérésére, valamint műveletek végrehajtására a csatlakoztatott rendszerekben és alkalmazásokban.
A platform támogatja az ügynökvezérelt keresést, amely strukturált és strukturálatlan vállalati adatforrásokból egyaránt lekérdez válaszokat. Valós idejű információkat tud megjeleníteni, miközben szerepköralapú hozzáférés-vezérlést alkalmaz, így a felhasználók csak azokat az adatokat látják, amelyekhez hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek.
Az AI Agent Builder támogatja a kódírás nélküli és a fejlesztőalapú megközelítéseket. Létrehozhat és telepíthet ügynököket, miközben több ügynök számára is lehetővé teszi az együttműködést és a komplex munkafolyamatok kezelését összehangolt ügynöki interakciók révén.
A Kore.ai legjobb funkciói
- Kezelje az AI-ügynököket a csapatok és munkaterületek között többszintű rendszergazdai szerepkörök segítségével, miközben az átláthatóság érdekében naplózási naplókat vezet.
- Indítsa el az AI-ügynököket egy parancsszóval, vagy használja az előre elkészített sablonokat, amelyek hozzáférést biztosítanak több mint 200, vállalati funkciókhoz tervezett ügynöksablonhoz.
- Érje el az AI-ügynököket csevegés, hang vagy AI-asszisztens segítségével, és integrálja őket olyan együttműködési eszközökbe, mint a Microsoft Teams, a Slack vagy a Copilot.
A Kore.ai korlátai
- A munkafolyamatokon belüli nyelvváltás nem mindig zökkenőmentes, és előfordulhat, hogy a felhasználóknak újra kell teremteniük a kontextust a beszélgetések során
A Kore.ai árai
- Egyedi árazás
Kore.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 460 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Kore.ai-ról a valódi felhasználók?
Egy felhasználó megosztotta tapasztalatait:
Nagyon régóta használom a Kore.ai-t. A Kore.ai platform segítségével több vállalati szintű chatbotot is fejlesztettem ügyfeleim számára. Könnyű vele chatbotot készíteni, és a felhasználói felülete is nagyon lenyűgöző. A Kore.ai használatával megtanultam, hogyan kell a chatbotok számára természetes nyelvfeldolgozást tervezni, és fejlesztettem a chatbot-tervezési készségeimet. Kétségtelen, hogy a Kore.ai az egyik legjobb AI-chatbot-platform.
Nagyon régóta használom a Kore.ai-t. A Kore.ai platform segítségével több vállalati szintű chatbotot is fejlesztettem ügyfeleim számára. Könnyű vele chatbotot készíteni, és a felhasználói felülete is nagyon lenyűgöző. A Kore.ai használatával megtanultam, hogyan kell a chatbotok számára természetes nyelvfeldolgozást tervezni, és fejlesztettem a chatbot-tervezési készségeimet. Kétségtelen, hogy a Kore.ai az egyik legjobb AI chatbot-platform.
🧠 Tudta? A világ első számítógépes programozója az 1800-as években élt. A brit matematikus, Ada Lovelace 1843-ban írta meg azt, amit az első számítógépes programnak tekintenek, jóval a modern számítógépek megjelenése előtt. Algoritmust készített a Bernoulli-számok kiszámítására Charles Babbage Analitikus Gépéhez, ami miatt széles körben elismerték a történelem első számítógépes programozójának.
8. Qodo (A legjobb automatizált, AI-alapú kódfelülvizsgálatokhoz és minőségbiztosításhoz)
Ha összetett kódbázisokkal dolgozik, a kódminőség korai szakaszban történő következetes fenntartása kihívást jelenthet. A Qodo egy AI-alapú kódfelülvizsgálati platform, amelynek célja, hogy segítse a hibák felismerését és a szoftver megbízhatóságának javítását a fejlesztési munkafolyamat során.
A kontextusmotor elemzi a fájlok és a tárolók közötti kapcsolatokat, lehetővé téve az olyan kockázatok azonosítását, amelyek több szolgáltatást vagy a rendszer több részét is érinthetik. A problémákat a gyökérüknél oldhatja meg az automatizált érvényesítés és a több tárolóban ellenőrzött kódfrissítések segítségével.
A platform emellett több speciális AI-ügynököt is használ olyan feladatok automatizálására, mint a hibák felismerése, a tesztelési lefedettség ellenőrzése, a dokumentáció frissítése és a változásnapló generálása.
Míg az Amazon Q főként kódjavaslatokkal segíti a fejlesztőket, a Qodo az automatizált kódellenőrzésre és a kódszabványok betartatására összpontosít a szoftverfejlesztési életciklus egészében.
A Qodo legjobb funkciói
- Vezessen be szervezet-specifikus kódolási szabványokat azáltal, hogy irányítási szabályokat és irányelveket épít be az automatizált kódfelülvizsgálatokba
- Rangsorolja a kritikus hibákat és biztonsági kockázatokat azáltal, hogy kiszűri a rendszer stabilitását befolyásoló értékelési zajt
- Integrálja az AI-kódfelülvizsgálatokat a Git és a CI/CD munkafolyamatokba, hogy automatikusan érvényesítse a változásokat a GitHubon, a GitLabon és más fejlesztési folyamatokban.
A Qodo korlátai
- Előfordulhat, hogy a platform javaslatai nem felelnek meg a nagyon speciális vagy niche kódolási helyzeteknek.
A Qodo árai
- Fejlesztő: Ingyenes
- Csapatok: 38 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Egyedi árak
Qodo értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Qodo-ról a valódi felhasználók?
Íme, mit osztott meg egy felhasználó:
Szinte naponta használom a Qodót, amely elengedhetetlen része a kódolási rutinomnak. Megbízhatósága és állandó értéke miatt nélkülözhetetlen az IDE-mben. A Qodo beállítása hihetetlenül egyszerű volt. Zökkenőmentesen integrálódott a Visual Studio Code-ba, és bonyolult konfigurációk nélkül azonnal elkezdhettem használni a funkcióit.
Szinte naponta használom a Qodót, amely elengedhetetlen része a kódolási rutinomnak. Megbízhatósága és állandó értéke miatt nélkülözhetetlen az IDE-mben. A Qodo beállítása hihetetlenül egyszerű volt. Zökkenőmentesen integrálódott a Visual Studio Code-ba, és bonyolult konfigurációk nélkül azonnal elkezdhettem használni a funkcióit.
9. ChatGPT Enterprise (A legjobb választás vállalati szintű AI-támogatáshoz kutatás, írás, kódolás és elemzés terén)
A ChatGPT Enterprise, a ChatGPT vállalati verziója, segít az AI használatában olyan feladatokhoz, mint a kutatás, az írás, a kódolás és az adatelemzés.
Hozzáférést biztosít olyan fejlett AI-modellekhez, amelyek képesek komplex érvelésre és több lépésből álló problémamegoldásra. Egyetlen beszélgetés keretében részletes lekérdezéseket dolgozhat végig, vagy bonthatja le a technikai problémákat.
A platform lehetővé teszi továbbá, hogy egyetlen parancssorból futtasson ügynököket komplex feladatok kezelésére. Például átruházhatja a kódolási munkát a Codexre, és mélyreható kutatást végezhet, vagy több lépésből álló projekteket kezelhet egyetlen munkafolyamaton belül.
A ChatGPT Enterprise legjobb funkciói
- Készítsen és telepítsen egyedi GPT-ket, amelyek konkrét feladatokhoz és belső tudásbázisokhoz vannak igazítva
- Csatlakoztassa a ChatGPT-t a vállalati adatokhoz beépített alkalmazások vagy egyedi integrációk segítségével olyan eszközökkel, mint a Microsoft SharePoint, a GitHub, a Google Drive és a Box.
- Védje és ellenőrizze a vállalati adatokat vállalati szintű biztonsági megoldásokkal, hogy az adatok ne kerüljenek felhasználásra a modellek képzéséhez, és a hozzáférést adminisztratív ellenőrzésekkel kezeljék.
A ChatGPT Enterprise korlátai
- Egyes válaszok túl általánosak lehetnek konkrét kódolási problémákhoz, és további kontextust igényelhetnek.
A ChatGPT Enterprise árai
- Egyedi árazás
A ChatGPT Enterprise értékelései és véleményei
- G2: 4,7/5 (több mint 1850 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 310 értékelés)
Mit mondanak a valós felhasználók a ChatGPT Enterprise-ről?
Vessen egy pillantást erre a felhasználói véleményre:
Tetszik, hogy a ChatGPT egyszerűen és gyorsan használható, így könnyen feltehetek kérdéseket a kódolással, a dokumentációval vagy az e-mailekkel kapcsolatban, és azonnal egyértelmű válaszokat kapok. Értékelem, hogy segít lépésről lépésre átgondolni a problémákat, javítva a termelékenységemet anélkül, hogy bonyolultabbá tenné a munkafolyamatomat. Azt is szeretem, hogy kiegészítő kérdéseket tehetek fel, és finomíthatom a válaszokat, amíg azok pontosan meg nem felelnek az igényeimnek.
Tetszik, hogy a ChatGPT egyszerűen és gyorsan használható, így könnyen feltehetek kérdéseket a kódolással, a dokumentációval vagy az e-mailekkel kapcsolatban, és azonnal egyértelmű válaszokat kapok. Értékelem, hogy segít lépésről lépésre átgondolni a problémákat, javítva a termelékenységemet anélkül, hogy bonyolultabbá tenné a munkafolyamatomat. Azt is élvezem, hogy kiegészítő kérdéseket tehetek fel, és finomíthatom a válaszokat, amíg azok pontosan meg nem felelnek az igényeimnek.
🧠 Érdekesség: John Backus felfedezte, hogy igazi szenvedélye a számítástechnika, és megalkotta a Fortrant, az első széles körben használt magas szintű programozási nyelvet. Munkája hozzájárult ahhoz, hogy a programozás a bonyolult gépi utasításokból olyanná váljon, amit az emberek ténylegesen meg tudnak írni és megérteni.
10. Windsurf (A legjobb AI-támogatott kódoláshoz ügynökvezérelt fejlesztési munkafolyamatokkal)
A Windsurf egy AI-alapú kódolási környezet, amelyet a fejlesztők kódírási és -kezelési munkájának támogatására terveztek.
A Cascade, az AI-ügynöke, lépésről lépésre végzi el a fejlesztési feladatokat, hogy kódot generáljon és finomítsa az implementációkat a fejlesztés során. Természetes nyelven leírhatja, mit szeretne létrehozni, és az ügynök addig ismételgeti a kérést, amíg a feladat be nem fejeződik.
A Supercomplete funkció előre jelzi a fejlesztő szándékát, és a projekt kontextusa alapján nagyobb kódblokkokat, például függvényeket generál. Ahelyett, hogy csak a következő kódsort javasolná, elemzi a kódbázis mintáit, hogy segítsen teljesebb implementációk létrehozásában.
Továbbá a Persistent AI memória lehetővé teszi az eszköz számára, hogy megőrizze a projekt szabályait és a fejlesztői beállításokat. Ez segít az AI-nek a kialakult szabványok betartásában és a kódbázissal való összhang fenntartásában.
A Windsurf legjobb funkciói
- Keresés az interneten és a dokumentációban az oldalak elemzéséhez és felosztásához, így a Cascade releváns és naprakész kontextust kap a kódolási feladatokhoz
- Frissítse a sémákat és interfészeket a kódbázis egészében úgy, hogy egyetlen javaslattal terjeszti a típus- és szerkezetváltozásokat a fájlok között.
- Tekintse meg webhelyét közvetlenül az IDE-ben, és válassza ki azokat az elemeket, amelyeket a Cascade-nek szeretne elküldeni azonnali frissítés vagy finomítás céljából.
A Windsurf korlátai
- Az SWE-1 modell lassan reagálhat, ezért a kimenetekre hosszabb várakozási időre van szükség
- A Cascade terminálon parancsok futtatásakor olyan hibák léphetnek fel, amelyek befolyásolják a megbízhatóságot
A Windsurf árai
- Ingyenes
- Pro: 15 USD havonta
- Csapatok: 30 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Egyedi árak
Windsurf értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (20+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Windsurfről a valódi felhasználók?
Egy friss felhasználói vélemény így fogalmazott:
Ha már rendelkezik technikai ismeretekkel és ért a kódoláshoz, a Windsurf értékes platform lehet a kód hibakereséséhez és átírásához. Nekem sokat segített a kódolási ismereteim bővítésében, mivel nem vagyok hagyományos programozó. Sokkal gyorsabban tudtam fejleszteni az alapkódomat és a funkciókat, mint manuálisan próbálkozva.
Ha már rendelkezik technikai ismeretekkel és ért a kódoláshoz, a Windsurf értékes platform lehet a kód hibakereséséhez és átírásához. Nekem sokat segített a kódolási ismereteim bővítésében, mivel nem vagyok hagyományos programozó. Sokkal gyorsabban tudtam fejleszteni az alapkódomat és a funkciókat, mint manuálisan próbálkozva.
🧠 Tudta? Az AI egyre inkább a fejlesztők mindennapi társává válik. A fejlesztők körülbelül 82%-a használ AI kódolási asszisztenseket naponta vagy hetente, 59%-uk pedig három vagy több eszközt futtat párhuzamosan a fejlesztési munkafolyamat támogatására.
Egységesítse és racionalizálja teljes szoftverfejlesztési munkafolyamatát a ClickUp segítségével
A fejlesztési munkák több eszközön történő kezelése lelassíthatja a csapatokat. Bár számos Amazon Q alternatíva segít a kódolásban vagy az automatizálásban, gyakran csak a fejlesztési életciklus egy részét fedik le.
A ClickUp mindent egyetlen, integrált AI-munkaterületen egyesít. A tervrajzok tervezésétől és a sprintfeladatok kezelésétől a munkafolyamatok automatizálásáig és az AI-vel történő dokumentációkészítésig a ClickUp a szoftverfejlesztési folyamat minden részét egy helyen összeköti.
Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Tasks, a Brain, az Automations, az AI Agents és a CodeGen, csapata az ötlettől a megvalósításig haladhat anélkül, hogy eszközök között kellene váltania. Egyetlen platformot kap, amely szervezetté, automatizálttá és AI-alapúvá teszi fejlesztési munkáját.
