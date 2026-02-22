Monday vs. Asana vs. ClickUp: melyik takarít meg a legtöbb pénzt a kisvállalkozásoknak?

Megnyitja a számlázási oldalt, és egy pillanatra elakad. Az összeg magasabb, mint várt. Semmi jelentős változás nem történt, de valahogy a projektmenedzsment eszköz többet kerül, mint néhány hónappal ezelőtt. Néhány új felhasználó került hozzáadásra, egy szükséges funkció egy magasabb csomagban volt elérhető, és egy újabb frissítés könnyebbnek tűnt, mint a folyamat átalakítása.

Így a legtöbb kisvállalkozás végül túl sokat fizet az eszközökért. Ami „csak a feladatok szervezésével” kezdődik, több előfizetéssé, funkciókorlátozásokká és olyan dolgokért való fizetéssé válik, amelyekről nem is tudta, hogy szüksége lesz rájuk.

Ez a blogbejegyzés összehasonlítja a Monday, az Asana és a ClickUp szolgáltatásokat, hogy a legkevesebb pénzből a legtöbbet hozhassa ki. 🤩

Monday vs. Asana vs. ClickUp árak áttekintése

Minden platformnak más az ára és más funkciókkal rendelkezik. Az egyik ülésenkénti árazást alkalmaz, a másik minimális ülésszámot ír elő, a harmadik pedig a kritikus funkciókat drága csomagokba zárja.

Íme egy rövid összehasonlítás. 👇

Kategória ClickUp Monday.com Asana Ingyenes csomag Ingyenes Forever csomag korlátlan feladatokkal és tagokkal, valamint 60 MB tárhellyel Ingyenes 2 felhasználói helyig, korlátozott funkciókkal A személyes csomag 2 felhasználóig ingyenes. Belépő fizetős csomag Korlátlan tervezet korlátlan tárhellyel, integrációkkal és csevegőüzenetekkel Starter csomag felhasználói helyek korlátozása nélkül Starter csomag idővonal nézettel és munkafolyamat-készítővel AI árak A ClickUp Brain kiegészítőként érhető el az összes fizetős csomagban. Az Asana AI a magasabb szintű csomagokban található meg. Az AI funkciók kreditjei a fizetős csomagokban szerepelnek. Csapat mérete Egyéni felhasználóktól nagyvállalatokig skálázható, minimális felhasználói szám nélkül. Egyének és vállalkozások számára egyaránt alkalmas Egyének és vállalkozások számára egyaránt alkalmas Árazási modell Felhasználónkénti havi/éves díj; örökre ingyenes változat elérhető Havi/éves csomagárak Havi/éves felhasználónkénti csomagárak

ClickUp áttekintés

Csapatának munkája mindenhol megtalálható. A projekttervek egy eszközben, a dokumentumok egy másikban, a beszélgetések pedig egy harmadik alkalmazásban vannak. Ez a munka szétszóródása, amely megöli a termelékenységet, mivel arra kényszeríti Önt, hogy folyamatosan váltson kontextust csak azért, hogy megtalálja az információkat.

Ez a fragmentáció pénzt kerül Önnek, mivel több olyan eszközre kell előfizetnie, amelyek nem kommunikálnak egymással.

A ClickUp, a világ első konvergens AI munkaterülete, egy biztonságos platform, ahol projektjei, dokumentumai, beszélgetései és elemzései egy helyen találhatók, kontextusfüggő AI-vel, amely megérti munkáját és segít előrehaladni.

Íme néhány előnye:

Bár a ClickUp hatékony, széles körű funkciói tanulási görbét jelenthetnek azoknak a csapatoknak, amelyek csak a legalapvetőbb feladatkezelést keresik.

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

Mit kap a pénzéért a ClickUp-pal?

Íme egy rövid értékbontás:

Örökre ingyenes: Kezdje el használni a korlátlan feladatokkal, korlátlan tagokkal, 60 MB tárhellyel és az összes szükséges alkalmazáshoz való hozzáféréssel. Korlátlan csomag: Korlátlan tárhely, integrációk és irányítópultok, valamint jogosultságokkal rendelkező vendégek hozzáadása és Korlátlan tárhely, integrációk és irányítópultok, valamint jogosultságokkal rendelkező vendégek hozzáadása és ClickUp űrlapok létrehozása. Üzleti terv: Hozzáférés fejlett automatizálási funkciókhoz, munkaterhelés-kezeléshez és egyedi exportálási lehetőségekhez. Vállalati: Szerezzen fejlett jogosultságokat, fehér címkézést, dedikált sikermenedzsert és SSO/SAML-t a nagyméretű biztonság és támogatás érdekében.

🚀 A ClickUp előnye: Ellentétben egyes eszközökkel, amelyek az AI-t a legmagasabb csomagokhoz kötik, vagy teljesen különálló termékként kezelik, a ClickUp Brain bármely fizetős csomaghoz hozzáadható. Ez azt jelenti, hogy a kisvállalkozásoknak nem kell vállalati árakra váltaniuk ahhoz, hogy az AI-t ott alkalmazzák, ahol a legnagyobb hasznot hozza.

A ClickUp Brain segítségével azonnal megértheti a munkaterület kontextusát

Például egy ötfős csapatot foglalkoztató butik marketingügynökség az AI-eszközt felhasználva csökkentheti a rutinmunkát, ha a Brain-t a következőkre kéri:

Konvertálja a vázlatos jegyzeteket, csevegéseket vagy ötleteket feladatokká, ellenőrzőlistákká, ütemtervekké és összefoglalókba.

Írjon és frissítsen munkadokumentációkat, például projektismertetőket, SOP-kat és ügyfélfrissítéseket.

Találjon válaszokat a munkaterületén és a csatlakoztatott eszközökön

Ismétlődő írási és összefoglalási feladatok kezelése

Monday áttekintés

Ha egy eszköz használata bonyolult, a csapatok gyakran feladják és visszatérnek a táblázatokhoz. A Monday.com ezt a problémát vizuális „Work OS” rendszerével oldja meg, amely intuitív, drag-and-drop táblákkal hangsúlyozza a könnyű használatot.

Színes, táblázatszerű felülete úgy lett kialakítva, hogy a nem technikai csapatok is vizuálisan építhessék és alakíthassák munkafolyamataikat. Íme néhány előnye:

Intuitív vizuális felület: Drag-and-drop táblák színekkel jelölt állapotokkal, így egy pillanat alatt áttekintheti a projekt előrehaladását.

Többtermékes ökoszisztéma: Különálló termékeket kínál különböző üzleti funkciókhoz, például CRM, fejlesztés és szolgáltatás, lehetővé téve a specializált munkafolyamatokat.

Erős sablonkönyvtár: Lehetővé teszi, hogy számos előre elkészített sablont használjon, így felgyorsíthatja a gyakori projektek és felhasználási esetek beállítási folyamatát.

Egyszerű automatizálási eszköz: Tartalmaz egy egyszerű „ha ez, akkor az” automatizálási eszközt az ismétlődő feladatok kezeléséhez.

❗Megjegyzés: A Monday.com árazási modellje minden fizetős csomag esetében legalább három felhasználói helyet ír elő, és csomagárazást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy öt, tíz vagy 15 felhasználói helyet kell vásárolnia. Ez azt jelenti, hogy egy hatfős csapatnak tíz felhasználói helyért kell fizetnie. A legfontosabb funkciók, mint például az idővonal nézet és a fejlett automatizálások, szintén drágább csomagokhoz vannak kötve.

Mit kap a Monday.com -nál a pénzéért?

Íme a Monday.com árainak lebontása

Ingyenes: Legfeljebb két felhasználói hely és három táblázat alapvető funkciókkal Alap: Korlátlan számú táblát és AI-funkciót kap, de nem fér hozzá az Idővonal nézethez és az automatizálásokhoz. Standard: Idővonal és naptár nézetek, vendég hozzáférés és havi 250 automatizálási művelet korlát Pro: Hozzáférés privát táblákhoz, natív időkövetéshez, a képlet oszlophoz és havonta akár 25 000 automatizálási művelethez. Enterprise: Fejlett biztonsági funkciókat, auditnaplót és prémium integrációkat tartalmaz.

🧠 Érdekesség: Az amerikai államközi autópálya-hálózat volt az egyik első nagyszabású, nagy léptékű projekt. Dwight D. Eisenhower vezetésével standardizált ütemtervekre, költségkövetésre és államok közötti koordinációra volt szükség.

Asana áttekintés

via Asana

Az Asana vállalati szintű munkamenedzsment platformként pozícionálja magát, és egy saját fejlesztésű „Work Graph” adatmodellt kínál, amely feltérképezi a feladatok, projektek és emberek közötti kapcsolatokat, hogy mélyebb betekintést nyújtson.

A platform a következőket kínálja:

Work Graph adatmodell: Ez a szabadalmaztatott technológia segít megérteni, hogyan kapcsolódik össze a munka a szervezeten belül, így jobb stratégiai betekintést nyerhet.

A fizetős csomagokban szereplő AI: Az Asana AI, amely intelligens mezőket és AI által generált állapotfrissítéseket tartalmaz, felár nélkül szerepel a fizetős csomagokban.

Fejlett tervezési funkciók: A magasabb szintű csomagokban hozzáférhet a portfólió- és munkaterhelés-kezelési funkciókhoz A magasabb szintű csomagokban hozzáférhet a portfólió- és munkaterhelés-kezelési funkciókhoz a fejlett erőforrás-tervezéshez

Erős vállalati elismertség: vezető pozíciója a legfontosabb elemző cégeknél megbízhatóságot jelez a nagy szervezetek számára, és egyszerűsíti a beszerzést.

❗Megjegyzés: Hátránya, hogy az Asana fizetős csomagjaihoz legalább két felhasználói hely szükséges, ami egyéni felhasználók számára költséges lehet. A kritikus funkciók, mint például a natív időkövetés és a portfóliók, csak a drágább csomagokban (Advanced és Enterprise) érhetők el.

Mit kap az Asana-ért a pénzéért?

Fedezze fel az árazási lehetőségeket:

Személyes (ingyenes): Legfeljebb két csapattag számára, alapvető feladatkezeléssel lista- és táblázati nézetben.

Starter: Idővonal nézet, munkafolyamat-készítő, űrlapok és korlátlan automatizálás hozzáadása

Haladó: Portfóliók, munkaterhelés-kezelés és haladó jelentések elérése

Enterprise/Enterprise+: Fejlett rendszergazdai vezérlőelemek, adat exportálási lehetőségek, SAML és egyedi márkajelzés

🔍 Tudta? Az 1967-es Apollo 1 tűz után, amelyben űrhajósok vesztették életüket, a NASA rájött, hogy irányítási és biztonsági folyamata nem megfelelő. Az Apollo 204 vizsgálóbizottság vizsgálata súlyos problémákat tárt fel a „go-fever” (a biztonság helyett a menetrend előtérbe helyezése), a hiányos dokumentáció és az alvállalkozók feletti ellenőrzés hiánya terén. Ennek eredményeként formalizálták a kockázati naplókat, a függőségek nyomon követését és a dokumentált munkafolyamatokat.

ClickUp vs. Monday vs. Asana árak összehasonlítása

Az ingyenes csomag korlátai, a minimális felhasználói szám és az AI-hozzáférés mind befolyásolják, hogy idővel mennyit fogsz ténylegesen költeni.

Annak érdekében, hogy ez az összehasonlítás hasznos legyen, ebben a részben az árakat három konkrét területre bontjuk, amelyek közvetlenül befolyásolják a kisvállalkozások költségvetését. 📊

1. szint: Ingyenes csomag

A felhasználói korlátok, a hiányzó funkciók vagy a hirtelen fizetési korlátok kényszeríthetik Önt a korai frissítésre vagy a teljes váltásra, miután elkezdte használni az ingyenes csomagot. Hasonlítsuk össze:

ClickUp

A Free Forever csomaggal korlátlan számú feladatot kap, és korlátlan számú tagot adhat hozzá, így nem kell aggódnia a felhasználói szám korlátozása miatt. A csomag 60 MB teljes tárhelyet, az összes alapvető nézetet (például Lista, Tábla és Gantt), alkalmazáson belüli videofelvételt és hozzáférést biztosít a ClickUp Docs alapvető együttműködési funkcióihoz.

A Monday.com ingyenes csomagja maximum két felhasználói helyet, három táblát és 200+ sablont tartalmaz, ami megnehezíti a csapatok számára a használatát. Alapvető nézeteket kínál, idővonal és naptár nélkül, és nem tartalmaz automatizálásokat vagy integrációkat.

Asana

Az Asana Personal csomagja legfeljebb két csapattag számára ingyenes, és korlátlan számú feladatot és projektet tartalmaz. Azonban csak lista és tábla nézeteket biztosít, nincs hozzáférés az idővonalhoz, az egyéni mezőkhez vagy a portfóliókhoz.

🏆 Győztes: A ClickUp! Ingyenes csomagja kiterjedt funkcionalitást kínál, amely mesterséges korlátozások nélkül támogatja a növekvő csapatokat.

🚀 ClickUp előnye: További költségek nélkül hozzáférhet a ClickUp Super Agentshez, az AI-alapú csapattársaihoz. Feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és munkafolyamatokat rendelhet hozzájuk a munkaterületén belül.

Készítse el saját, személyre szabott ClickUp Super Agentjét az ismétlődő feladatok automatizálásához

Míg az Asana és a Monday csak szabályalapú automatizálást kínál, a ClickUp olyan AI-ügynököket kínál, amelyek cselekszenek, követik a szabályokat és folyamatosan működnek a háttérben. A Super Agent képes:

Figyelje a feladatok határidejét az ügyfelek területein

Jelölje meg a késedelmes feladatokat , mielőtt azok ügyfélproblémává válnának.

Automatikus heti állapotfrissítések a tényleges feladataktivitás alapján

Tegyen fel kiegészítő kérdéseket , ha a feladatok elakadnak.

Fedezze fel a kockázatokat és készítsen átadási összefoglalókat, amikor a munka tulajdonosa megváltozik.

2. szint: Fizetős szintszerkezet a skálázhatóság érdekében

Amint elhagyja az ingyenes csomagot, az árak sokkal fontosabbá válnak. A minimális felhasználói szám, a csomagárak és a funkciókorlátozások gyorsan a vártnál magasabb költségeket eredményezhetnek. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek a három eszköz, ha fizetni kezd értük:

ClickUp

A ClickUp csomagjai felhasználónként skálázhatók, így pontosan annyi helyért fizet, amennyire szüksége van. Ezen felül a Business csomag fejlett funkciókat kínál a növekvő csapatok számára.

Minden fizetős csomaghoz legalább három felhasználói hely szükséges. Ezt követően öt, tíz és 15 felhasználói helyes árakra kényszerül. Ez gyakran azt jelenti, hogy több felhasználói helyért fizet, mint amennyit ténylegesen használ.

Asana

Az Asana fizetős csomagjaihoz legalább két felhasználói hely szükséges. Ezt követően az árak felhasználónkénti alapon kerülnek kiszámításra, de a fejlett funkciók, mint például a portfóliók és a munkaterhelés-kezelés, csak az Advanced csomagban érhetők el.

🏆 Győztes: A ClickUp nyerte! Lineáris árazása és a minimális felhasználói szám hiánya lehetővé teszi a csapatok számára, hogy növekedésükkel párhuzamosan előre láthatóan bővítsék tevékenységüket.

🧠 Érdekesség: Frederick Winslow Taylor az 1800-as évek végén vezette be az idő- és mozgáselemzéseket, amelyekkel a munkát mérhető, optimalizált és időzített elemekre bontotta.

3. szint: AI-kiegészítők

Minden eszköz azt állítja, hogy AI-vel rendelkezik, de Ön nem tudja, hogy ez valójában mennyibe fog kerülni. Ez a bizonytalanság oda vezethet, hogy olyan eszközt választ, amely vagy nem rendelkezik a szükséges AI-vel, vagy váratlan költségekkel jár, ami hozzájárul az AI elterjedéséhez. Íme egy rövid áttekintés:

ClickUp

A ClickUp Brain segítségével az AI-funkciók kiegészítőként elérhetők a fizetős csomagokhoz. Ezzel hozzáférhet az AI-alapú írási segítséghez, a természetes nyelvből történő feladat létrehozáshoz és a teljes munkaterületen történő tudás visszakereséshez. A fejlettebb igényekhez a ClickUp Brain MAX olyan funkciókat kínál, mint a több LLM-hez való hozzáférés és a beszéd-szöveggé alakítás.

A Monday AI asszisztense csak a Pro és Enterprise csomagokban található meg, a Basic és Standard csomagokban nem. Segítségével feladatleírásokat lehet generálni és tartalmakat összefoglalni.

Asana

Az Asana AI minden fizetős csomagban megtalálható, a Startertől az Enterprise-ig. Ez azt jelenti, hogy az intelligens mezők és az AI által generált állapotfrissítések külön kiegészítő költség nélkül elérhetők.

🏆 Győztes: Asana és ClickUp holtversenyben! Az Asana az AI funkciókat közvetlenül a fizetős csomagokba építi, míg a ClickUp kiegészítő opcióként kínálja az AI mély integrációját a munkafolyamatába.

🚀 ClickUp előnye: Ha kisvállalkozásként nagy mértékben támaszkodik az AI-ra, akkor a ClickUp Brain MAX az Ön számára ideális. Azok számára készült, akik nagyobb teljesítményt, rugalmasságot és ellenőrzést szeretnének az AI munkahelyi alkalmazása felett.

Kerülje el a több AI-eszközre való kiadást a ClickUp Brain MAX használatával

A következőket kapja:

Több LLM-hez való hozzáférés egy helyen: váltson a különböző AI-modellek, például a GPT, a Claude és a Gemini között, a feladattól függően

Fejlett érvelés: Ismerje meg jobban adatait a tervezés, elemzés és döntéshozatallal járó feladatokhoz

Hang-szöveg: A ClickUp Talk-to-Text segítségével hangjegyzeteket azonnal szöveggé, jegyzetekké és feladatokká alakíthat .

Rejtett költségek és árazási szempontok

Kiszámította az egy felhasználóra jutó költséget, de mi van azokkal a kiadásokkal, amelyek nem szerepelnek az árak oldalon? Az olyan dolgok, mint a vendéghozzáférés, a tárhelykorlátok és a képzés gyorsan megnövelhetik a teljes tulajdonlási költséget.

Figyeljen ezekre a rejtett költségekre:

Vendég és külső együttműködők költségei: A külső együttműködőkért fizetendő díjak változóak. A ClickUp esetében a fizetős csomagokhoz meghatározott jogosultságokkal rendelkező vendégek tartoznak. A külső együttműködőkért fizetendő díjak változóak. A ClickUp esetében a fizetős csomagokhoz meghatározott jogosultságokkal rendelkező vendégek tartoznak. A Monday.com azonban négy vendéget egy számlázható helynek tekint, és automatikusan frissíti a csomagját, ha túllépi ezt a határt.

Tárolási és mellékletkorlátozások: Az ingyenes csomagok gyakran szigorú tárolási korlátokkal járnak. A ClickUp ingyenes csomagja 60 MB-ot, míg az összes fizetős csomagja korlátlan tárhelyet kínál.

Képzés és bevezetés: Mindhárom platformnak megvan a maga tanulási görbéje, ami azt jelenti, hogy időt kell szánni a bevezetésre. Ezen rejtett költségek csökkentése érdekében használhatja az ingyenes forrásokat, mint például a ClickUp University, az Asana és a Monday támogatási oldala, amelyek tanfolyamokat és tanúsítványokat kínálnak, hogy csapata gyorsan felzárkózhasson.

🧠 Érdekesség: 1971-ben, a BBN-nél Ray Tomlinson két meglévő programot módosított: az SNDMSG-t (helyi üzenetküldéshez) és a CPYNET-et (fájlátvitelhez), hogy lehetővé tegye az üzenetek továbbítását a számítógépek között az ARPANET-en keresztül. A „@” jelet választotta a felhasználónév és a gazdaszámítógép elválasztására, így kialakítva a ma is világszerte használt „felhasználó@gazda” formátumot. Az első tesztüzenet, amelyet két egymás mellett álló gép között küldtek el, a hálózati e-mail születését jelentette.

A legjobb ár-érték arány csapatméret szerint

Az 500 fős vállalat számára legjobb eszköz nem feltétlenül megfelelő egy öt fős startup számára. Ha a csapat méretéhez nem megfelelő eszközt választ, akkor vagy túlkomplikált rendszert vásárol, vagy olyan egyszerű eszközt választ, amely néhány hónap múlva már nem lesz elég.

Ennek elkerülése érdekében íme néhány ajánlásunk, amelyeket csapatának méretére és igényeire szabtunk. ⚓

Egyéni felhasználók és szabadúszók (egy személy): Használja a ClickUp Free Forever csomagját, hogy teljes funkcionalitást kapjon egyéni felhasználók számára.

Kis csapatok (2–10 fő): Válassza a ClickUp Unlimited csomagját a növekvő csapatok számára kínált robusztus funkciókért, vagy az Asana Starter csomagját az alapvető funkciókért és az egyszerű bevezetésért.

Közepes méretű csapatok (11–50 fő): Válassza a ClickUp Business csomagját a hatékony skálázáshoz és a fejlett funkciókhoz való hozzáféréshez. Itt használhatja a Monday Pro csomagját és az Asana Advanced csomagjait is.

Vállalati (50+ fő): Mindhárom platform vállalati csomagokat kínál egyedi árakkal. A ClickUp Enterprise fejlett jogosultságokat és SSO-t tartalmaz, Mindhárom platform vállalati csomagokat kínál egyedi árakkal. A ClickUp Enterprise fejlett jogosultságokat és SSO-t tartalmaz, a Monday.com Enterprise csomagja biztonsági funkciókat ad hozzá, az Asana Enterprise+ pedig prémium adminisztrátori vezérlőket biztosít.

Íme, mit mondott Brian McGary, a 3A Composites IT igazgatója a ClickUp-ról:

Bár az Asana jól működött azok számára, akik tudták, hogyan kell használni, az eredeti bevezetésnél hiányzott a képzés, ami végül a felhasználók alacsony elfogadottságához vezetett... A ClickUp árai nagyon versenyképesek, és általában minden funkciószinten költséghatékonyabb, mint versenytársai.

Bár az Asana jól működött azok számára, akik tudták, hogyan kell használni, az eredeti bevezetés során nem biztosítottak képzést, ami végül a felhasználók alacsony elfogadottságához vezetett... A ClickUp árai nagyon versenyképesek, és általában minden funkciószinten költséghatékonyabb, mint versenytársai.

Melyik projektmenedzsment eszköz kínálja a legjobb árakat a csapatának?

Látta az összes részletet, de még mindig nem tud dönteni. Szüksége van egy egyszerű keretrendszerre, amely segít kiválasztani a projektmenedzsment eszközt a csapata legfontosabb értékei alapján.

Ez a keretrendszer segít Önnek a legfontosabb prioritásainak megfelelő eszköz kiválasztásában.

Válassza a ClickUp-ot, ha:

Átfogó funkciókat szeretne minden csomagban

A csapat mérete nem illeszkedik a pontos felhasználói csomagokba

Meg kell szüntetnie az eszközök szétszóródását azáltal, hogy a dokumentumokat, a csevegést és a projektmenedzsmentet egy platformon kezeli.

Az AI, amely közvetlenül kapcsolódik a munkájához, prioritást élvez.

Válassza a Monday.com-ot, ha:

A vizuális egyszerűség és a könnyű alkalmazkodás a legfontosabb prioritásai.

Külön termékek szükségesek a CRM, a fejlesztés vagy a szolgáltatásokhoz.

Csapatának mérete összhangban van a licenccsomagokkal

Válassza az Asanát, ha:

A vállalati elismertség és az elemzők által végzett validálás fontos a beszerzési folyamat szempontjából.

Az AI funkciókat közvetlenül a csomagjába kell beépíteni.

Munkafolyamatai profitálhatnak a Work Graph adatmodellből.

Hasonlítsa össze mindhárom eszközt, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet:

Melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

Ha eltekintünk az árakról, a funkciók listájáról és a csomagok nevéről, akkor ezeknek az eszközöknek a valódi különbsége a kiszámíthatóságban rejlik.

A Monday és az Asana egyaránt jól működik bizonyos felhasználási esetekben, de árazási modelljük miatt a vártnál hamarabb kényszerülhet a frissítésre. Ez lehet felhasználói csomagok, funkciókorlátozások vagy magasabb szintű követelmények formájában.

A ClickUp kiemelkedik, mert több mozgásteret biztosít, mielőtt a pénz problémává válna. Ingyenesen kezdheted el, anélkül, hogy aggódnod kellene a felhasználói korlátok miatt, bővítheted a rendszert anélkül, hogy fizetnél a fel nem használt felhasználói helyekért, és hozzáférhetsz az alapvető funkciókhoz anélkül, hogy csomagot váltanál.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan viszonyul a ClickUp örökre ingyenes csomagja a Monday és az Asana ingyenes csomagjaihoz?

A ClickUp Free Forever csomagja korlátlan számú feladatot és korlátlan számú tagot tartalmaz, 60 MB tárhellyel. Ez felülmúlja a Monday ingyenes csomagját, amely két felhasználói helyet és három táblát tartalmaz, valamint az Asana Personal ingyenes csomagját, amely legfeljebb két csapattagot támogat listás és táblás nézetekkel.

Hogyan viszonyulnak egymáshoz a ClickUp és az Asana 10 vagy több felhasználóval rendelkező csapatok esetében?

A ClickUp tíz vagy több fős csapatok számára ideális, mivel nincs minimális felhasználói szám, és minden csomagban robusztus funkciókat tartalmaz, így a csapatok kényszerű frissítés nélkül is hozzáférhetnek a szükséges funkciókhoz.

Melyik eszköz a legalkalmasabb a startupok számára, amelyek ingyenesről fizetős csomagra váltanak?

A ClickUp zökkenőmentes skálázási lehetőséget kínál a startupok számára. Ingyenes örökös csomagja nincs felhasználói korlátozással, az Unlimited csomag pedig teljes funkcionalitást biztosít, így a csapatok váratlan korlátozások nélkül növekedhetnek.

Hogyan viszonyul a ClickUp Brain az Asana AI funkcióihoz?

A ClickUp Brain mélyreható munkaterület-integrációt kínál, összekapcsolva az AI-t a feladataival, dokumentumaival és a platform egészén végzett tudáskereséssel. Az Asana AI viszont inkább az intelligens mezőkre és az állapotfrissítésekre koncentrál.