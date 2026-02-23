A növekedés vezetéséhez szükséges 10 legjobb AI eszköz a bevétel növeléséhez

A havi növekedési szinkronizálás során a műszerfalak ígéretesnek tűntek. A CAC stabil volt. Az új regisztrációk száma emelkedett.

De amikor a pénzügyi igazgató azt kérdezte: „Mely kezdeményezések növelték a bevételt, és melyek csak a mutatókat?”, a válaszok homályosak lettek.

Miért? A fizetett médiaadatok egy eszközben találhatók. A termékaktiválási mutatók egy másikban. Az értékesítési folyamatra vonatkozó információk a CRM-jelentésekben vannak elrejtve. A növekedési kísérleteket prezentációkban, táblázatokban és Slack-szálakban követik nyomon.

Az adatok rendelkezésre állnak, de különböző irányítópultokon, táblázatokban és eszközökben vannak szétszórva.

Ahogy az akvizíciós csatornák száma növekszik, az életciklusok egyre összetettebbé válnak, és a bevételi célok emelkednek, a vezetők számára az a kihívás, hogy biztosítsák ezeknek a rendszereknek az átláthatóságát.

A következőkben olyan AI-eszközöket mutatunk be a növekedés irányításához, amelyek egységesítik a széttagolt betekintéseket, felgyorsítják a kísérletezést, és minden kezdeményezést összekapcsolnak a bevételekre gyakorolt hatással. 📈

Minden növekedési vezetőnek több alapvető képességet is értékelnie kell, mielőtt elkötelezi magát egy platform mellett:

Adatok egységesítése a teljes értékesítési folyamatban: Keressen olyan platformokat, amelyek a termékhasználat, a marketingtevékenységek, a CRM-adatok és a bevételi adatok kombinálásával adatalapú betekintést nyújtanak, lehetővé téve a jobb döntéshozatalt manuális egyeztetés nélkül.

Az insightokba beépített cselekvőképesség: Gondoskodjon arról, hogy az insightok közvetlenül cselekvéssé váljanak, támogatva az AI-vezérelt prioritásmeghatározást, útvonaltervezést és végrehajtást a meglévő rendszereken belül.

Közös mutatók és definíciók: Válasszon olyan eszközöket, amelyek Válasszon olyan eszközöket, amelyek a funkciók közötti csapatokat ugyanazon definíciók köré szervezik , hogy elkerülje a konfliktusos értelmezésekből adódó szervezeti kihívásokat.

Nem csak szélesség, hanem integrációs mélység is: összpontosítson az AI-integrációra, amely a betekintést beépíti a munkafolyamatokba, ahelyett, hogy elkülönítené azokat a műszerfalakon.

Bevételi szintű attribúció és láthatóság: Kapcsolja össze a viselkedési adatokat az eredményekkel, hogy értékelhesse a hatást a szervezeti célokhoz képest.

Biztonság, megfelelőség és irányítás: Gondoskodjon arról, hogy az irányítás támogassa az AI széles körű bevezetését, különösen akkor, ha ügyféladatokkal és külső érdekelt felekkel dolgozik.

Kontextusfüggő AI: A generatív AI eszköznek meg kell értenie a növekedési környezetet, nem csak elszigetelten kell válaszolnia a kérdésekre. Az eszköznek a kísérletek, a mutatók, a kampánytörténet, a CRM-frissítések és a termékjelzések között kell következtetéseket levonnia, a teljes kontextust figyelembe véve.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 10%-a használ rendszeresen automatizálási eszközöket, és aktívan keresi az automatizálás új lehetőségeit. Ez rávilágít egy fontos, eddig kiaknázatlan termelékenységi tényezőre: a legtöbb csapat még mindig olyan manuális munkákra támaszkodik, amelyeket racionalizálni vagy megszüntetni lehetne. A ClickUp AI-ügynökei megkönnyítik az automatizált munkafolyamatok létrehozását, még akkor is, ha korábban még soha nem használt automatizálást. A plug-and-play sablonok és a természetes nyelven alapuló parancsok segítségével a feladatok automatizálása mindenki számára elérhetővé válik a csapatban! 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjaival és automatizált diagramjaival 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítéséhez szükséges időt, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította.

Íme egy áttekintés a legjobb AI-eszközökről és azok összehasonlításáról, a kulcsfontosságú betekintés biztosításának, a csapat teljesítményének javításának és a vezetői potenciál támogatásának képessége alapján:

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp Munkamenedzsment, funkciók közötti tervezés, irányítópultok, automatizálás, dokumentumok, célkövetés Többfunkciós csapatok, amelyek egy rendszerben kezelik a tervezést és a végrehajtást Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára 6sense Fiókszintű szándékadatok, vásárlási szakasz modellezése, hirdetések és elérhetőség összehangolása B2B csapatok, amelyek prioritásként kezelik és bevonják a nagy potenciállal rendelkező célszámlákat Ingyenes csomag elérhető, egyedi árazás ZoomInfo B2B kapcsolattartói adatbázis, vásárlói szándék, értékesítési ritmus, beszélgetéselemzés Nagy volumenű kimenő és potenciális ügyfelek felkutatásával foglalkozó értékesítési csapatok Egyedi árak HubSpot CRM, marketing automatizálás, tartalomgenerálás, jelentések, AI asszisztensek Növekvő csapatok, amelyek CRM-et, marketinget és értékesítést futtatnak egy platformon Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 20 USD/hó/felhasználó áron Adobe Marketo Engage Marketing automatizálás, multi-touch attribúció, lead scoring, kampánykoordináció Hosszú értékesítési ciklusokat és komplex kampányokat kezelő B2B csapatok Egyedi árak Amplitude Termékelemzés, viselkedési betekintés, AI-vezérelt elemzés, kísérleti támogatás A megtartásra és a viselkedéselemzésre összpontosító termék- és növekedési csapatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 61 dollártól/hó Salesforce CRM, bevételi intelligencia, AI-ügynökök, elemzés, munkafolyamat-automatizálás Komplex bevételi és ügyfél-munkafolyamatokat kezelő nagy szervezetek Fizetős csomagok 25 USD/hó/felhasználó áron Clay Adatgazdagítás, AI webes kutatás, kimenő listaépítés, szekvenálás A Lean GTM csapatok gyorsan összeállítják a célzott kimenő listákat Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 149 USD/hó áron. Drift AI csevegő ügynökök, találkozók foglalása, potenciális ügyfelek minősítése, beszélgetéselemzés B2B csapatok, amelyek a webhelyre látogató, vásárlási szándékkal rendelkező látogatókat konvertálják Egyedi árak Dynamic Yield Személyre szabás, kísérletezés, élményoptimalizálás az összes csatornán Webes, alkalmazás- és kereskedelmi élményeket személyre szabó csapatok Egyedi árak

Nincs egyetlen legjobb AI eszköz a növekedési vezetéshez. A megfelelő választás attól függ, hogy csapatai hogyan működnek, hogyan áramlanak az adatok a meglévő rendszereken keresztül, és mennyire hatékonyan van meghatározva az AI szerepe a vezetői fejlesztési programokban.

Az alábbiakban összefoglaljuk a leghasznosabb mesterséges intelligencia eszközöket:

1. ClickUp (A legjobb megoldás a többfunkciós csapatok számára, akik egy rendszerben tervezik és követik nyomon a munkát)

Próbálja ki a ClickUp-ot ingyen Képzelje el és valósítsa meg növekedési ötleteit kreatív együttműködő partnerével, a ClickUp AI-val!

Kezdjük a házon belüli kedvenccel: a ClickUp for Marketing Teams alkalmazással. Ez a tervezést, az együttműködést, a dokumentálást és a végrehajtást egy összekapcsolt munkaterületen valósítja meg, kiküszöbölve a munkaterületek szétszóródását.

Mi különbözteti meg a listán szereplő többi eszköztől? A világ első konvergált AI munkaterületeként a ClickUp AI közvetlenül beépül a dokumentumokba, csevegésekbe, táblákba és egyebekbe. Összefoglalhatja a megbeszéléseket, terveket készíthet, és a kontextus váltása nélkül átmehet a vizuális elemekről a cselekvésre.

Vessünk egy pillantást néhány alapvető AI-konvergencia funkciójára:

Kontextusfüggő AI a munkaterületén belül

A ClickUp Brain beépül a munkájába, és megérti a feladatok, dokumentumok, megjegyzések és projektadatok kontextusát.

A kontextusfüggő AI munkával kapcsolatos válaszokat ad, összefoglalja a munkaterületen zajló tevékenységeket, felismeri az akadályokat, és a valós munkadatok alapján generál tartalmat.

Ezeket a marketinges felhasználási eseteket (és még sok mást) használhatja:

Automatizált kampányösszefoglalók: Kérdezze meg: „Összefoglalja a legutóbbi negyedik negyedévi kampányfeladatainkat, beleértve az előrehaladást, a legfontosabb akadályokat és a következő lépéseket”, és az eszköz megjeleníti a feladatok, megjegyzések és dokumentumok állapotát.

Csatornák közötti visszajelzések: Illessze be a kampány visszajelzéseit vagy teljesítménytáblázatait, majd adja meg a következő utasítást: „Emelje ki a legfontosabb felhasználói véleményeket és javasolt javításokat. ” A rendszer a nyers adatokat kézi elemzés nélkül hasznosítható információkká alakítja.

Azonnali tartalomtámogatás: Használja a ClickUp Brain szolgáltatást e-mailek, közösségi média bejegyzések vagy akár támogató e-mailek megírásához.

A ClickUp Brain segítségével egyértelmű válaszokat kaphat a munkaterület adatai alapján.

Hagyja, hogy az AI Super Agents elvégezze Ön helyett a nehéz munkát!

A ClickUp AI Super Agents mesterséges intelligenciával rendelkező csapattagok, akik alkalmazkodnak a munkaterület változásaihoz, és az Ön utasításai alapján cselekszenek. Minimális felügyelet mellett képesek figyelni a tereket, válaszolni a kérdésekre, feladatokat létrehozni és a munkát szervezni.

Beépítsen egy AI szakértőt minden fontos marketing munkafolyamatba a ClickUp Super Agents segítségével.

Például a következőkre használhatja őket:

Kísérletek figyelemmel kísérése valós idejű visszajelzésekkel: Állítson be egy ügynököt, amely figyeli az aktiválási, megtartási vagy konverziós mutatókat, és értesíti a tulajdonosokat, ha a teljesítmény a küszöbérték alá csökken.

Bevételre hatással lévő riasztások: Hozzon létre egy ügynököt, amely jelzi a folyamatok változásait, az üzletek stagnálását vagy a CAC-csúcsokat, és automatikusan hozzárendeli a megfelelő növekedési felelősnek a követő intézkedéseket.

Funkciók közötti összehangolás kiváltói: Konfiguráljon egy ügynököt, hogy észlelje a termékfrissítéseket, kampányindításokat vagy árváltozásokat, és automatikusan generáljon feladatokat a kapcsolódó csapatok számára.

Íme egy áttekintés arról, hogyan működik a közösségi média mesterséges intelligencia ügynöke 👇

Egységes AI asztali számítógép minden munkájához

Hozza ki a ClickUp Brain és a ClickUp Agents erejét a ClickUp-on kívülre, egy dedikált AI asztali alkalmazásba. Egyesítse a keresést, az AI modelleket és a kontextust az összes csatlakoztatott alkalmazásból a ClickUp Brain MAX segítségével. Véget vet az AI terjedésének azáltal, hogy több legújabb AI modellt egyesít egy alkalmazásban, és a munka kontextusát ott jeleníti meg, ahol szüksége van rá.

Szerezzen be egy központi AI-központot, és cserélje le a kontextusfüggő intelligencia több pontszerű eszközét a ClickUp Brain MAX-ra.

A következőket kapja:

Egységes keresés az eszközök között: Kerülje el a Figma, a Google Drive és a ClickUp közötti váltogatást Kerülje el a Figma, a Google Drive és a ClickUp közötti váltogatást az Enterprise AI Search segítségével.

Hozzáférés több külső AI-modellhez: Nincs szükség különböző LLM-ek használatára számtalan feladat elvégzéséhez, hozzáférhet a ChatGPT-hez, a Claude-hoz, a Gemini-hez és még sok máshoz egy központi munkaterületen.

Hang-feladat-tervezet: Használja Használja a ClickUp Talk to Text funkciót , hogy diktálja a találkozó jegyzeteket vagy kampányötleteket. A BrainGPT a kimondott gondolatokat gépelés nélkül megvalósítható feladatokká alakítja.

Alkalmazások közötti betekintés: Kérdezze meg: „Összegezze a legutóbbi weboldalak és linkforrások versenytendenciáit”, és a Brain MAX piackutatási eredményeket ad Önnek, hivatkozásokkal, amelyek visszavezethetők a Kérdezze meg: „Összegezze a legutóbbi weboldalak és linkforrások versenytendenciáit”, és a Brain MAX piackutatási eredményeket ad Önnek, hivatkozásokkal, amelyek visszavezethetők a növekedési marketing stratégiájának dokumentumaihoz.

A szétszórt növekedési ötleteket alakítsa bevételt generáló kísérletekké

A ClickUp növekedési kísérletek táblája sablonja vizuális rendszert biztosít csapatának, hogy az ötletektől az elemzésig eljusson anélkül, hogy elveszítené a kontextust.

Megoldja a kísérletek kezelésének kaotikus helyzetét a diák, táblázatok és Slack szálak között, azáltal, hogy mindent egy központi, együttműködésen alapuló munkafolyamatba integrál.

Ingyenes sablon letöltése Készítsen átfogó tervet minden növekedési kísérletéhez a ClickUp növekedési kísérletekhez készült táblasablonjával.

Íme, miért fogja szeretni ezt a sablont:

Világos, szakaszalapú felépítés: Szervezze meg a kísérleteket az ötletelés, a tervezés, a megvalósítás, a tesztelés és az elemzés szakaszaiban, hogy semmi ne akadozzon a folyamat közepén.

Vizuális prioritás: Egy pillantással láthatja, mely növekedési projektek aktívak, melyek késnek, és melyek készek a bevezetésre, anélkül, hogy a jelentéseket kellene átnéznie.

Funkciók közötti összehangolás: A termék-, marketing- és bevételi csapatok egy közös felületen működnek együtt, külön eszközök helyett.

Fordítsa az adatokat egyértelmű növekedési vezetői betekintéssé

Növekedési vezetőként gyors módszerre van szüksége, amellyel a szétszórt teljesítményjelzéseket strukturált betekintéssé alakíthatja, amelyet megoszthat az érdekelt felekkel.

A ClickUp elemzési jelentés sablonja összefoglalja a teljesítménymutatókat, mint például a munkamenet adatokat, a konverziós tölcsér mozgását és a kampányjelzéseket, és azokat vezetői szintű betekintéssé alakítja.

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp elemzési jelentés sablonját a legfontosabb növekedési és teljesítménymutatók nyomon követéséhez, elemzéséhez és jelentéséhez.

Íme, miért fogja szeretni ezt a sablont:

Vezetői szintű struktúra: Mutassa be a teljes ülésszámot, a trendeket, a forgalom megoszlását és a teljesítmény változásait olyan formátumban, amelyet a vezetés egy pillantással áttekinthet.

Szabványosított jelentési gyakoriság: Szüntesse meg az egyszeri táblázatok használatát, és hozzon létre ismétlődő heti vagy havi elemzési ritmust.

Jel a zaj felett: Hangsúlyozza a jelentős változásokat, mint például a csúcsokat, eséseket és csatornaváltásokat, ahelyett, hogy nyers exportokkal terhelné a résztvevőket.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A fejlett funkciókhoz idő kell, hogy megszokja őket.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 850+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A ClickUp egyetlen egységes munkaterületen egyesíti minden feladatunkat, dokumentumunkat, célunkat és időnyilvántartásunkat. 2018 óta használjuk, és hihetetlenül rugalmasan kezelhető vele mind a belső munkafolyamatok, mind az ügyfélprojektek. A testreszabható nézetek (lista, tábla, naptár stb.) és a részletes automatizálási lehetőségek hetente több órát spórolnak nekünk. Ráadásul a gyakori funkciófrissítések is azt mutatják, hogy komolyan gondolják a platform fejlesztését.

A ClickUp egyetlen egységes munkaterületen egyesíti minden feladatunkat, dokumentumunkat, célunkat és időnyilvántartásunkat. 2018 óta használjuk, és hihetetlenül rugalmasan kezelhető vele mind a belső munkafolyamatok, mind az ügyfélprojektek. A testreszabható nézetek (lista, tábla, naptár stb.) és a részletes automatizálási lehetőségek hetente több órát spórolnak nekünk. Ráadásul a gyakori funkciófrissítések is azt mutatják, hogy komolyan gondolják a platform fejlesztését.

2. 6sense (A legjobb B2B csapatok számára, akik a szándékadatok alapján rangsorolják a célszámlákat)

via 6sense

A 6sense egy ABM platform, amely egyesíti webes, hirdetési, e-mail és értékesítési adatait egyetlen AI-alapú rendszerben.

Prediktív elemzéseket nyújt, amelyek segítenek az Önhöz hasonló vezető beosztásúaknak előre látni a keresletet, és felkészíteni a vezetőket arra, hogy a vásárlási ciklus korábbi szakaszában lépjenek.

A 6sense automatizált koordinációt tesz lehetővé. Például az ügyfél vásárlási szakasza (pl. tudatosság vs. döntés) alapján a platform automatikusan felveheti a kapcsolatokat speciális e-mail sorozatokba, vagy értesítheti az értékesítőt, hogy hívja fel az ügyfelet.

A 6sense még azelőtt azonosítani tudja a titokban kutató vállalatokat, hogy azok kitöltenék az űrlapot vagy kapcsolatba lépnének az értékesítési osztállyal. Ehhez fragmentált jeleket, például IP-adatokat, cookie-kat és tartalomfogyasztást korrelál.

A 6sense legjobb funkciói

A hirdetési kiadásokat a LinkedIn, a Meta, a Google és a programozható csatornák között osztja el aszerint, hogy mely fiókok lépnek vásárlási módba valós időben.

Észlelje a vásárlási szándékot jelző jeleket, helyezze előtérbe a valódi vásárlási szándékot mutató fiókokat, küldjön releváns üzeneteket, és lépjen kapcsolatba a vásárlókkal a kutatási fázisban.

Automatizálja a szerepkörspecifikus nyomon követést az esemény befejezésének napján, így minden résztvevő releváns tájékoztatást kap CSV-export, lista-tisztítás vagy egyszeri munkafolyamatok nélkül.

A 6sense korlátai

A kezdeti konfiguráció és a jelentések készítése olyan kihívásoknak számítanak, amelyek jelentős erőfeszítést és szakértelmet igényelnek a teljes értékű kihasználáshoz.

6sense árak

Ingyenes próba

Vállalati árak

6sense értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a 6sense-ről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A 6sense hatékony szándékadatokkal és prediktív betekintéssel segít a nagy értékű ügyfelek prioritásainak meghatározásában, valamint az értékesítési és marketingtevékenységek hatékonyabb fókuszálásában. Az ügyfélbetekintés, a vásárlási szakasz láthatósága és a szegmentációs képességek jobb célzást és személyre szabást tesznek lehetővé. Emellett jól integrálható a CRM-mel, így a teljesítmény nyomon követése egyszerűbbé válik.

A 6sense hatékony szándékadatokkal és prediktív betekintéssel segít a nagy értékű ügyfelek prioritásainak meghatározásában, valamint az értékesítési és marketingtevékenységek hatékonyabb fókuszálásában. Az ügyfélbetekintés, a vásárlási szakasz láthatósága és a szegmentációs képességek jobb célzást és személyre szabást tesznek lehetővé. Emellett jól integrálható a CRM-mel, így a teljesítmény nyomon követése egyszerűbbé válik.

👀 Tudta? Egy több mint 1200 L&D és funkcionális vezető bevonásával végzett globális tanulmány szerint az egyik legnagyobb vezetői kihívás manapság olyan vezetők képzése, akik képesek elfogadni a folyamatos változásokat, és összekapcsolni a adatokon alapuló betekintést a növekedési eredményekkel.

3. ZoomInfo Sales (legalkalmasabb értékesítési csapatok számára, akik potenciális ügyfeleket keresnek és nagy volumenű kimenő tevékenységet végeznek)

a ZoomInfo Sales segítségével

Szeretne egy ideális ügyfélprofilok (ICP) alapján létrehozott fiókadatbázist építeni, és elérni a releváns döntéshozókat? A ZoomInfo Sales, egy B2B értékesítési prospektáló szoftver, segíthet a kimenő prospektálás során felmerülő gyakori valós kihívások megoldásában.

Hozzáférést biztosít több mint 70 millió közvetlen telefonszámhoz és több mint 174 millió ellenőrzött e-mail címhez.

Az Engage/Chorus modulok segítségével a ZoomInfo Sales minden értékesítési megbeszélést rögzít és leír. Ezután AI segítségével nyomon követi az üzletkötési kockázatokat (pl. egy versenytárs említése) vagy a vásárlási szándékot jelző jelzéseket (pl. árral kapcsolatos kérdések).

A kulcsszóalapú szándék mellett a ZoomInfo eseményalapú kiváltó tényezőivel is kiemelkedik. Figyelmezteti csapatát az ICP-fiókokban bekövetkező változásokra. Például megtudhatja, hogy egy vállalat 50 millió dollárt gyűjtött, új CMO-t vett fel, vagy egy versenytárs termékét is felvette kínálatába. Ez lehetővé teszi csapatának, hogy időben, releváns intézkedéseket tegyen.

A ZoomInfo Sales legjobb funkciói

Tervezzen és futtasson többcsatornás értékesítési ciklusokat telefonon és e-mailben egyetlen munkafolyamatból.

Elemezze az ügyfelekkel való interakciókat, értse meg, miért nyernek vagy veszítenek üzleteket, és előre jelezze a folyamatot megbízható adatelemzéssel.

Használja a vásárlói szándékot, a webes aktivitást, a fit scoringot és a ZoomInfo Chrome-bővítményét, hogy azonosítsa és rangsorolja azokat a fiókokat, amelyeknél a legnagyobb a konverzió valószínűsége.

ZoomInfo Értékesítési korlátozások

A rekordok CRM-be történő importálása, azok képviselőknek való hozzárendelése vagy kampányok címkézése nehézkesnek és nem intuitívnak tűnhet.

ZoomInfo Sales árak

ZoomInfo Professional: Egyedi árak

Copilot Advanced: Egyedi árazás

Copilot Enterprise: Egyedi árazás

ZoomInfo Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (8930+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a ZoomInfo Sales valós felhasználói?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A ZoomInfo javítja mind értékesítési, mind marketing tevékenységünket, mivel egy helyen megtalálhatók azoknak a kiskereskedőknek és élelmiszerboltoknak az elérhetőségei, akikkel aktívan üzleti kapcsolatot szeretnénk létesíteni. A program könnyen használható. A ZoomInfo-t minden nap használjuk, és már a folyamatunk részévé vált. A beállítható automatizálások lehetővé teszik, hogy versenytársainknál előbb értesüljünk a potenciális ügyfelekről.

A ZoomInfo javítja mind értékesítési, mind marketing tevékenységünket, mivel egy helyen megtalálhatók azoknak a kiskereskedőknek és élelmiszerboltoknak az elérhetőségei, akikkel aktívan üzleti kapcsolatot szeretnénk létesíteni. A program könnyen használható. A ZoomInfo-t minden nap használjuk, és már a folyamatunk részévé vált. A beállítható automatizálások lehetővé teszik, hogy versenytársainknál előbb értesüljünk a potenciális ügyfelekről.

4. HubSpot (A legjobb választás növekvő csapatok számára, akik CRM-et, marketinget és értékesítést egy platformon futtatnak)

via HubSpot

A HubSpot egy felhőalapú CRM-platform, amely központosítja a marketing-, értékesítési és ügyféladatokat, megkönnyítve az AI integrálását a mindennapi bevételi munkafolyamatokba.

A Smart CRM segítségével egyedi objektumokat, eseményeket, pontozási szabályokat és számításokat határozhat meg, hogy modellezze vállalkozása működését.

A rekordok automatikusan kiegészülnek az e-mailek, hívások, webhelyaktivitás és a HubSpot saját adatkészlete adatainak felhasználásával, így a profilok manuális frissítés nélkül is naprakészek maradnak.

Ezen felül egyszerű nyelven tehet fel kérdéseket a HubSpotnak a CRM-rekordok, beszélgetések, dokumentumok és kapcsolódó források között, és azonnal választ kaphat anélkül, hogy eszközt kellene váltania vagy jelentésekre kellene várnia.

A HubSpot legjobb funkciói

Kombinálja az első és harmadik féltől származó adatokat, és tartsa azokat szinkronban az egész rendszerében, valós idejű, kétirányú integrációval a felhőalapú tároló és több mint 100 eszköz között.

Használjon tartalomügynököket kiváló minőségű céloldalak és blogok létrehozásához, majd keverje össze az egyes elemeket több, a márkához illeszkedő formátumba.

Készítsen kifinomult hívásfolyamatokat interaktív hangválasz-telefonfákkal, és tegye lehetővé a csapatok áthelyezését és átirányítását.

A HubSpot korlátai

Az árak gyorsan emelkednek, ahogy adatbázisa, csapata mérete és automatizálási igényei növekednek, így a platform hatalmas hosszú távú befektetéssé válik.

HubSpot árak

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Professzionális: 100 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Vállalati: 150 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 34 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a HubSpotról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A HubSpot fő előnye az átfogó, all-in-one ökoszisztéma. Az automatizált munkafolyamatok rendkívül intuitívak, így hatékonyan tudjuk ápolni a potenciális ügyfeleket anélkül, hogy folyamatosan manuálisan kellene beavatkoznunk. Különösen értékelem, hogy a landing page builder milyen zökkenőmentesen kapcsolódik az elemzéseinkhez, így világos és valós idejű képet kapunk az ügyfeleink útjáról. Ez valóban áthidalja a marketingtevékenységeink és az adatalapú eredmények közötti szakadékot.

A HubSpot fő előnye az átfogó, all-in-one ökoszisztéma. Az automatizált munkafolyamatok rendkívül intuitívak, így hatékonyan tudjuk ápolni a potenciális ügyfeleket anélkül, hogy folyamatosan manuálisan kellene beavatkoznunk. Különösen értékelem, hogy a landing page builder milyen zökkenőmentesen kapcsolódik az elemzéseinkhez, így világos és valós idejű képet kapunk az ügyfeleink útjáról. Ez valóban áthidalja a marketingtevékenységeink és az adatalapú eredmények közötti szakadékot.

🎥 Bónusz: Ha még mindig azon töpreng, hogy termékvezérelt vagy ügyfélvezérelt növekedést válasszon, akkor ez a videó Önnek szól 👇

5. Marketo Engage (A legjobb megoldás hosszú értékesítési ciklusokat és összetett kampányokat kezelő B2B csapatok számára)

via Marketo Engage

Növekedési vezetőként gyakran felmerül a kérdés: „Lehet-e egy dollárnyi marketingkiadást a tényleges bevételhez kapcsolni?” A Marketo Engage, egy AI-alapú marketingautomatizálási platform, segít megszüntetni az attribúciós hiányosságokat, miközben javítja a hosszú értékesítési ciklusok nyomon követését.

Segítségével kezelheti a csatornák közötti akvizíciót és ápolást, kihasználhatja a natív CRM-integrációkat az értékesítési és marketingadatok szinkronizálása érdekében, és előre jelezhető pipeline-okat építhet ki.

A feltörekvő vezetők számára iparágvezető Multi-Touch Attribution (MTA) szolgáltatást kínál. Minden érintkezési pontot nyomon követ, az első névtelen hirdetéskattintástól az utolsó előzetes értékesítési webináriumig, és visszavezeti azokat a CRM-rendszer bevételeihez.

A márka eltérésének és az egyszeri kampányok elszaporodásának megelőzése érdekében a Marketo program sablonokat és klónozási funkciókat is kínál. Ez azt jelenti, hogy egy központi csapat meghatározhat egy tökéletes webinárium programot, amelyet a regionális vagy termékcsapatok klónozhatnak, csak olyan változókat módosítva, mint a dátum, az előadó vagy a szegmens.

A Marketo Engage legjobb funkciói

Szervezzen egyszeri és ismétlődő e-mail kampányokat, vagy küldje el őket a valós idejű ügyfélviselkedés, a közönség változásai és a CRM frissítései alapján.

Hozzon létre több lépésből álló ügyfélutakat rövid leírások, szövegek, képek vagy hangutasítások alapján, hogy jelentősen csökkentse a kampányok elkészítésének idejét és felgyorsítsa a piacra lépés végrehajtását.

Kövesse nyomon a potenciális ügyfelek értékes interakcióit, például a megtekintett videókat vagy a kitöltött kérdőíveket, és használja őket a csatornák közötti pontos szegmentáláshoz.

A Marketo Engage korlátai

A platform működése bonyolult, gyakran egy dedikált marketinges szakemberre van szükség a működtetéséhez, ami kisebb szervezetek számára nem praktikus.

Marketo Engage árak

Egyedi árak

Marketo Engage értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a Marketo Engage-ről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az Adobe Marketo Engage-ben leginkább a B2B marketing automatizálás terén nyújtott teljesítménye és kontrollja tetszik. A komplex leadkezelést, pontozást, életciklus-követést és többlépcsős ápolást sokkal jobban kezeli, mint a könnyebb eszközök, különösen a hosszú értékesítési ciklusokkal és több érintkezési ponttal rendelkező szervezetek esetében. Az intelligens listák, intelligens kampányok és tokenek rugalmassága lehetővé teszi a magasan testreszabott automatizálás kialakítását, miközben az skálázható marad.

Az Adobe Marketo Engage-ben leginkább a B2B marketing automatizálás terén nyújtott teljesítménye és kontrollja tetszik. A komplex leadkezelést, pontozást, életciklus-követést és többlépcsős ápolást sokkal jobban kezeli, mint a könnyebb eszközök, különösen a hosszú értékesítési ciklusokkal és több érintkezési ponttal rendelkező szervezetek esetében. Az intelligens listák, intelligens kampányok és tokenek rugalmassága lehetővé teszi a magasan testreszabott automatizálás kialakítását, miközben az skálázható marad.

6. Amplitude AI (A legjobb termékcsapatok számára, akik a viselkedést elemzik és a megtartást javítják)

via Amplitude AI

Az Amplitude AI egy mesterséges intelligencia elemző platform, amely segít nyomon követni, vizualizálni és elemezni a felhasználói viselkedést a webes és mobil alkalmazásokban.

Először szemantikai keresést hajt végre a vállalat meglévő irányítópultjain és dokumentációján. Ha például egy kollégája már elkészítette azt a diagramot, akkor azt megmutatja Önnek, hogy biztosítsa az egységes információt.

Az Amplitude hozzáférést biztosít növekedési ügynökökhöz is, akik digitális csapattársakként működnek. Ön meghatározza a célt (pl. a D7 megtartás növelése az oktatási szegmensben). Az ügynök ezután automatikusan figyelemmel kíséri a viselkedést, azonosítja a súrlódási pontokat, és konkrét A/B teszteket vagy funkciójelző-beállításokat javasol.

Az Amplitude Automated Insights szoftvere egy szakértő elemző munkáját utánozza. Például, ha a vásárlási konverzió 15%-kal csökken, az AI figyelmezteti Önt, és összekapcsolja a szerszámhívásokat – ellenőrzi a legutóbbi funkciójelzőket, marketingkampányokat és eszközspecifikus kohortokat –, hogy megtalálja az okot.

Az Amplitude AI legjobb funkciói

Kérdezze le a termék- és növekedési adatokat egyszerű nyelven, és azonnal ábrázolja a válaszokat diagramok és táblázatok formájában, így a mindennapi döntések meghozatalához nem kell elemzőkre támaszkodnia.

Automatikusan normalizálja az UTM-eket és a hivatkozókat tiszta csatornákká, megbízható alapot teremtve az akvizíciós elemzéshez.

Kövesse nyomon a Google, a Meta és az Ön adatbázisában a hirdetési kiadások megtérülését, hogy irányt mutasson a költségvetés újraelosztásához.

Az Amplitude AI korlátai

Egyes árazási csomagok a vizualizációkat egyéves időszakra korlátozzák, ami megnehezíti a hosszú távú teljesítmény és a többéves trendek áttekintését.

Az Amplitude AI árai

Starter: Ingyenes

Plusz: 61 dollártól/hónap

Növekedés: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Amplitude AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (3100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (65+ értékelés)

Mit mondanak az Amplitude AI-ről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Imádom, hogy az Amplitude Analytics egy rendkívül hatékony eszköz, amely hatalmas mennyiségű adatot gyűjt össze, és azokat könnyen érthető irányítópultokká alakítja. Nagyra értékelem, hogy megnézhetem, mely funkciókat használnak vagy nem használnak az egyes ügyfelek, és átfogó képet kaphatok arról, hogyan használják eszközünket.

Imádom, hogy az Amplitude Analytics egy rendkívül hatékony eszköz, amely hatalmas mennyiségű adatot gyűjt össze, és azokat könnyen érthető irányítópultokká alakítja. Nagyra értékelem, hogy megnézhetem, mely funkciókat használnak vagy nem használnak az egyes ügyfelek, és átfogó képet kaphatok arról, hogyan használják eszközünket.

7. Salesforce (legalkalmasabb komplex bevételi munkafolyamatokat kezelő nagy szervezetek számára)

via Salesforce

360 fokos rálátást szeretne az ügyfélútjára? Fontolja meg a Salesforce, egy felhőalapú CRM rendszer használatát.

Amikor terméke jelzései a Salesforce-ba kerülnek, az valós idejű nyilvántartási rendszerré válik. A végfelhasználó alkalmazáson belüli tevékenysége pillanatok alatt megjelenik a profiljában. Ez az ügyfélkapcsolati csapatnak azonnali betekintést nyújt a valós viselkedésbe.

Ez azt jelenti, hogy a tájékoztatási tevékenységet a mostani események, és nem a múlt heti adatok alapján lehet irányítani. A Salesforce az Einstein AI-t is felhasználja, hogy a leíró elemzések (mi történt) helyett előrejelző betekintést (mi fog történni) nyújtson.

A kockázatos ügyleteket még azok meghiúsulása előtt azonosítja, és a legjobban teljesítőktől származó nyertes mintákat azonosítja, amelyeket az egész csapatra kiterjeszthetőek a termékvezérelt növekedési kezdeményezések kiigazítása érdekében.

Ráadásul, a generikus chatbotokkal ellentétben, a Salesforce Agentforce Agents képes feladatok elvégzésére a CRM-en belül, például potenciális ügyfelek minősítésére, vállalati pénzügyi jelentések kutatására, üzletkötési szakaszok frissítésére és egyedi szerződések megfogalmazására.

A Salesforce legjobb funkciói

Zökkenőmentesen vonja be partnereit, indítson közös kampányokat, és kezelje a partnerek és programjai közötti pénznemeket egyetlen rendszerből.

Használja az AI-ügynököket az esetek megoldásainak automatikus összefoglalásához és egy tudásbázis felépítéséhez, javítva ezzel az első vonalbeli teljesítményt az első naptól kezdve.

Áramoltassa a CRM-elemzéseket a Slackbe, hogy automatikus előfizetések és valós idejű riasztások segítségével megtalálja, megossza és megvitassa az eredményeket.

A Salesforce korlátai

A platformon történő nagy automatizáltságú, nagy léptékű implementációk késleltetési vagy stabilitási problémákat okozhatnak, ha a folyamatok és a folyamatok nem kerülnek gondosan optimalizálásra.

Salesforce árak

CRM: Salesforce Starter: 25 USD/hó felhasználónként Salesforce Pro: 100 USD/hó felhasználónként

Salesforce Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Salesforce Pro: 100 USD/hó felhasználónként

Elemzés: Tableau: 75 USD+/hó felhasználónként CRM-elemzés: 140 USD+/hó felhasználónként Bevételi intelligencia: 250 USD/hó felhasználónként

Tableau: 75 USD+/hó felhasználónként

CRM Analytics: 140 USD+/hó felhasználónként

Bevételi intelligencia: 250 USD/hó felhasználónként

Einstein: Egyedi árazás

Salesforce Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Salesforce Pro: 100 USD/hó felhasználónként

Tableau: 75 USD+/hó felhasználónként

CRM Analytics: 140 USD+/hó felhasználónként

Bevételi intelligencia: 250 USD/hó felhasználónként

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (3800+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (380+ értékelés)

Mit mondanak a Salesforce-ról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Salesforce Platform szerves része a mindennapi munkámnak, segít megszervezni és hatékonyan végezni a feladataimat. Nagyra értékelem, hogy minden ügyféladatot egy helyen tárol, így az ügyek kezelése egyszerűbb és átláthatóbb. Tetszik, hogy könnyen létrehozhatok és kezelhetek ügyfélkérelmeket, így minden könnyen nyomon követhető és szervezhető. Lehetővé teszi a feladatok fontossági sorrendbe állítását, az egyes ügyek állapotának nyomon követését, valamint a ügyfelekkel és a belső csapatokkal való egyértelmű kommunikációt.

A Salesforce Platform szerves része a mindennapi munkámnak, segít megszervezni és hatékonyan végezni a feladataimat. Nagyra értékelem, hogy minden ügyféladatot egy helyen tárol, így az ügyek kezelése egyszerűbb és átláthatóbb. Tetszik, hogy könnyen létrehozhatok és kezelhetek ügyfélkérelmeket, így minden könnyen nyomon követhető és szervezhető. Lehetővé teszi a feladatok fontossági sorrendbe állítását, az egyes ügyek állapotának nyomon követését, valamint a ügyfelekkel és a belső csapatokkal való egyértelmű kommunikációt.

👀 Tudta? A „virális terjedés” fogalma már jóval a közösségi média menedzsment megjelenése előtt is létezett. Az 1900-as évek elején a szájpropaganda terjedési modelljeit az epidemiológiával együtt tanulmányozták, ami később meghatározta a marketingesek referenciahurok és hálózati hatásokról alkotott elképzeléseit.

8. Clay (A legjobb megoldás a lean GTM csapatok számára, akik gyorsan szeretnének célzott kimenő listákat összeállítani)

via Clay

A Clay egy mesterséges intelligencia adatplatform Go-to-Market (GTM) csapatok számára, amely lehetővé teszi a bejövő potenciális ügyfelek adatainak gazdagítását több mint 150 adatponttal és integrált mesterséges intelligencia kutatással.

Vízesés-gazdagítási technikát alkalmaz, amely egymás után több harmadik fél adat szolgáltatót is lekérdez. Ha az egyik forrás nem talál hitelesített e-mail címet vagy telefonszámot, a Clay automatikusan ellenőrzi a következőt. Ez javítja a lefedettséget és az egyezési arányt az egyforrásos gazdagítási eszközökhöz képest.

Megkérheti Clay-t, hogy látogassa meg az egyes vállalatok webhelyét, ellenőrizze a Karrier oldalt, azonosítsa a megüresedett pozíciókat, és összefoglalja a legújabb termékbevezetéseket AI webes adatgyűjtés és LLM-ek segítségével, majd ezt a kontextust felhasználva személyre szabott nyitó mondatot generáljon.

A Clay legjobb funkciói

Határozzon meg egyedi taxonómiákat, normalizálja a mezőket, például a cégneveket és a bevételi tartományokat, és tartsa karban az audit nyomvonalakat a megfelelőség érdekében.

Lássa el értékesítőit személyre szabott e-mailekkel, amelyek AI-alapú webes kutatásokra, kiváló minőségű telefonszámokra és automatizált sorrendiségre hivatkoznak.

A táblázatszerű felület segítségével könnyedén kidolgozhat, tesztelhet és iterálhat új növekedési ötleteket (például trigger-alapú elérést állásváltás vagy finanszírozási események esetén).

Clay korlátai

A rengeteg adatforrás és testreszabási lehetőség miatt a platform túlterhelőnek tűnhet a nem technikai felhasználók számára.

Clay árak

Ingyenes

Starter: 149 USD/hó

Explorer: 349 USD/hó

Pro: 800 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Clay értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Clay-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Nagyon tetszik a Clay interaktivitása és könnyű használata. Integrálható a már használt számos eszközzel és forrással, ami kényelmessé teszi a használatát. Nagyra értékelem a Sculptor és a Sequencer funkciókat is, amelyek hatékonyan segítik a kimenő kampányok kipróbálását, a hasonló kapcsolatok megtalálását és a tájékoztató szövegek létrehozását.

Nagyon tetszik a Clay interaktivitása és könnyű használata. Integrálható a már használt számos eszközzel és forrással, ami kényelmessé teszi a használatát. Nagyra értékelem a Sculptor és a Sequencer funkciókat is, amelyek hatékonyan segítik a kimenő kampányok kipróbálását, a hasonló kapcsolatok megtalálását és a tájékoztató szövegek létrehozását.

9. Drift (A legjobb B2B csapatok számára, akik a csevegésen keresztül konvertálják a webhelyre látogató, vásárlási szándékkal rendelkező látogatókat)

via Drift

A Drift egy mesterséges intelligenciával működő beszélgetésalapú marketing- és értékesítési platform. Az AI Playbooks segítségével képes minősíteni a webhely látogatóit, válaszolni a gyakori technikai kérdésekre, valamint közvetlenül az ügyfélkapcsolati menedzser naptárába irányítani vagy bejegyzni a találkozókat.

A közelmúltban a Drift túllépett a merev gombos botokon, és generatív AI-ügynököket fejlesztett ki, amelyeket nagy mennyiségű B2B-beszélgetés alapján képeztek ki. Ezek az ügynökök képesek kezelni az árakkal, integrációkkal és biztonsággal kapcsolatos nyílt szöveges kérdéseket, ahelyett, hogy a látogatókat előre meghatározott menükön keresztül kényszerítenék.

A gyakorlatban ez lehetővé teszi, hogy valós idejű értékesítési lefedettségét kiterjessze különböző régiókra és időzónákra anélkül, hogy bővítené első vonalbeli csapatát, ami akkor hasznos, ha növekedési csapatot próbál felépíteni anélkül, hogy azonnal növelné a létszámot.

A Drift legjobb funkciói

A nagy értékű vagy ICP-nek megfelelő potenciális ügyfeleket statikus űrlapokról valós idejű csevegésbe vagy beágyazott ütemezési folyamatokba irányítja.

Összegyűjtse az összes LinkedIn-szálat egy irányítópulton, hogy csapat szinten ellenőrizhesse a beszélgetések minőségét és a válaszadási sebességet.

Elemezzen minden folyamatban lévő ügyletet a kockázatok, a lendület és a legmegfelelőbb következő lépések felismerése érdekében, így a folyamat a csapat számára élő végrehajtási kapcsolódási ponttá válik.

A Drift korlátai

A platformon végzett többrendszeres integrációk és egyedi implementációk bonyolulttá válhatnak, és speciális szakértelmet igényelnek.

Drift árak

Egyedi árak

Drift értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

Mit mondanak a Driftről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Driftben leginkább azt értékelem, hogy képes a weboldalon zajló csevegéseket azonnali értékesítési lehetőségekké alakítani. A platform hatékonyan továbbítja a komplex ügyfélkérdéseket a megfelelő képviselőnek, lehetővé teszi az azonnali találkozók ütemezését, és zökkenőmentesen integrálható olyan marketingeszközökkel, mint a HubSpot, a Salesforce és az Adobe Marketo. A Drift különösen alkalmas azoknak a B2B SaaS-vállalatoknak, amelyek célja az értékesítési folyamat felgyorsítása.

A Driftben leginkább azt értékelem, hogy képes a weboldalon zajló csevegéseket azonnali értékesítési lehetőségekké alakítani. A platform hatékonyan továbbítja a komplex ügyfélkérdéseket a megfelelő képviselőnek, lehetővé teszi az azonnali találkozók ütemezését, és zökkenőmentesen integrálható olyan marketingeszközökkel, mint a HubSpot, a Salesforce és az Adobe Marketo. A Drift különösen alkalmas azoknak a B2B SaaS-vállalatoknak, amelyek célja az értékesítési folyamat felgyorsítása.

10. Dynamic Yield (A legjobb csapatok számára, akik személyre szabott élményeket kínálnak a weben, az alkalmazásokban és a kereskedelemben)

via Dynamic Yield

Hogyan biztosíthatja, hogy minden ügyfél a megfelelő pillanatban a megfelelő élményt kapja, függetlenül attól, hogy hol lép kapcsolatba Önnel? Használja a Dynamic Yield mesterséges intelligencia alapú személyre szabási és élményoptimalizálási platformot.

Az Experience OS segítségével algoritmusok segítségével összehangolhatja a felhasználói élményeket a felhasználói szándékokkal, és megjósolhatja a következő lépéseket, így kiváló kiegészítője lehet az élményvezérelt növekedéshez használt stratégiai tervező szoftvereknek.

A Dynamic Yield folyamatosan tesztel, tanul és alkalmazkodik, lehetővé téve, hogy a statikus szegmensek helyett a felhasználónkénti, csatornák közötti döntéshozatalra térjen át.

Ez biztosítja, hogy ha például egy felhasználó 20% kedvezményes csizmát lát a weboldalán, akkor 5 perccel később ne lásson 10% kedvezményes kabátot az e-mailjében. A Dynamic Yield szinkronizálja az élményt a weboldalon, a mobilalkalmazásokban, az e-mailekben, sőt még a kioszkokban és a POS-rendszerekben is.

Ráadásul rugalmas adatarchitektúrája és nyílt API-ja lehetővé teszi a CMS-platformokkal, e-kereskedelmi rendszerekkel, DMP-kkel, AI-marketing eszközökkel, címkekezelőkkel és elemzési stackekkel való integrációt.

A Dynamic Yield legjobb funkciói

Több tucat fejlett stratégiához férhet hozzá, az AffinityML-től a földrajzi alapú prediktív célzásig, és kontextuális, CRM, hűségprogram és bolti adatokkal támaszthatja alá őket, hogy jövedelmezőbb ajánlásokat nyújthasson.

Készítsen kísérleteket és optimalizálja az élményeket bármely közönségcsoport számára a „What You See Is What You Get” szerkesztővel, tervezés vagy fejlesztés segítsége nélkül.

Válassza ki a megfelelő KPI-t minden személyre szabási és kísérleti kampányhoz, hogy biztosan a megfelelő célok felé optimalizáljon.

A Dynamic Yield korlátai

Annak ellenére, hogy „kódmentes”, a fejlett felhasználási esetek és az A/B tesztelés továbbra is egyedi fejlesztést igényelnek, ami folyamatos függőséget teremt a mérnöki csapatoktól.

Dynamic Yield árak

Egyedi árak

Dynamic Yield értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Dynamic Yieldről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Dynamic Yield egy kategóriájában a legjobb személyre szabási platform, amely jelentősen növelte személyre szabási erőfeszítéseink hatékonyságát több márkánál is. Robusztus szegmentációs és célzási eszközei lehetővé teszik számunkra, hogy hatékony, adatközpontú kampányokat valósítsunk meg a weben, mobil eszközökön és e-mailben, így zökkenőmentes omnichannel élményt teremtve.

A Dynamic Yield egy kategóriájában a legjobb személyre szabási platform, amely jelentősen növelte személyre szabási erőfeszítéseink hatékonyságát több márkánál is. Robusztus szegmentációs és célzási eszközei lehetővé teszik számunkra, hogy hatékony, adatközpontú kampányokat valósítsunk meg a weben, mobil eszközökön és e-mailben, így zökkenőmentes omnichannel élményt teremtve.

📚 Olvassa el még: A legjobb kampánykezelő szoftverek

Vigye véghez növekedési stratégiáját a ClickUp segítségével

A növekedési vezetéshez szükséges legtöbb AI-eszköz a munkája mellett működik. A ClickUp Converged AI Workspace rendszere pedig annak belsejében működik.

A ClickUp egy rendszerben ötvözi az AI-t az élő projektekkel, feladatokkal, dokumentumokkal, beszélgetésekkel és ütemtervekkel. Ez azt jelenti, hogy az AI nem csak azt érti, amit kérdez, hanem azt is, hogy mi történik már, mi akadályozza a folyamatot, és mi a következő lépés.

Az előny a konvergenciából származik:

A kontextus ott él, ahol a munka folyik, nem pedig a másolt utasításokban.

A tulajdonjog és az ütemtervek növelik a felelősségvállalást

Az AI-csapattársai, a Super Agents, elvégzik Ön helyett a nehéz munkát.

Készen áll a konvergált AI munkaterület erejének felfedezésére? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.