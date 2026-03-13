A 10 legjobb Epicflow-alternatíva [év]-ben

Az Epicflow jól kezeli a folyamatok átláthatóságát.
De ez azt jelenti, hogy a csapatnak külön alkalmazásokat kell használnia a feladatokhoz, a dokumentumokhoz és a napi együttműködéshez. Mivel a munkavállalók 68%-ának nincs elegendő, megszakításmentes koncentrációs ideje az alkalmazások közötti váltás miatt, ez a széttagoltság költséges.
Ez az útmutató végigvezeti Önt a legjobb Epicflow-alternatívák között, amelyek a dedikált ütemezési eszközöktől a konvergált munkaterületekig terjednek, ahol az erőforrás-tervezés és a végrehajtás egymás mellett működik, így megtalálhatja azt a megoldást, amely a legjobban illeszkedik csapata tényleges munkamódszeréhez.
10 Epicflow-alternatíva egy pillanat alatt
|Eszköz
|Főbb funkciók
|A legjobb
|Árak*
|ClickUp
|Konvergált AI munkaterület, feladatok és nézetek, munkaterhelés-nézet, automatizálások, ClickUp Brain, szuperügynökök, ellenőrzés, irányítópultok, időkövetés és csevegés
|Minden méretű csapat számára, amely egyetlen integrált rendszerben szeretné megvalósítani a szállítást, az együttműködést és az erőforrások átláthatóságát
|Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalati felhasználók számára
|Jira
|Sprinttervezés, fejlett ütemtervek (tervek), függőségi térképek, JQL, burndown és sebességi jelentések
|Agilis szoftverfejlesztő csapatok, amelyek nagyvállalatoknál kezelik a sprinteket és a backlogokat
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7,91 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.
|Float
|Drag-and-drop ütemezés, kihasználtsági százalék, szabadidő és munkaidő, projektköltségvetések
|Kis- és közepes méretű csapatok számára, akik egyszerű vizuális ütemezést és gyors kapacitásellenőrzést szeretnének
|A fizetős csomagok ára 8,50 USD/bejelentett személy/hónap-tól kezdődik.
|Resource Guru
|Erőforrás-naptár, ütközéskezelés, szabadságok nyomon követése, ideiglenes foglalások
|Kis csapatok, amelyeknek tiszta ütemezésre és szabadságkezelésre van szükségük
|A fizetős csomagok ára 5 USD/fő/hónaptól kezdődik
|Monday.com
|Egyedi táblák, munkaterhelés-widget, idővonal és Gantt-diagram, automatizálások, irányítópultok
|Közepes méretű csapatok és ügynökségek, amelyek rugalmas munkamenedzsmentet és alapvető erőforrás-nézeteket szeretnének
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik
|Runn
|Élő kapacitási diagramok, munkaidő-nyilvántartás, kihasználtság, forgatókönyv-tervezés, pénzügyi előrejelzés
|Minden méretű ügynökség és tanácsadó cég, amelynek előrejelzésekhez kötött erőforrás-tervezésre van szüksége
|A fizetős csomagok ára 9 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik
|Celoxis
|Portfóliótervezés, erőforrás-terhelési diagramok, többprojektes ütemezés, idő- és költségkövetés
|Portfóliószintű ellenőrzésre és erőforrás-optimalizálásra szoruló PMO-k nagy szervezetekben
|A fizetős csomagok ára 10 USD/felhasználótól kezdődik
|Előrejelzés
|AI-támogatott ütemezés, kihasználtsági irányítópultok, költségvetés-nyomon követés, PSA-stílusú tervezés
|Nagy professzionális szolgáltató csapatok, amelyek optimalizálják a kihasználtságot és a jövedelmezőséget
|Egyedi árazás
|Teamwork.com
|Ügyfélprojektek megvalósítása, erőforrás-ütemező, munkaterhelés-nézetek, időkövetés számlázható tételekkel
|Kis és nagy, ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok számára, amelyeknek egy helyen kell kezelniük a projekteket és az erőforrásokat
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.
|Kelloo
|Kereslet-előrejelzés, készségalapú ütemezés, portfólió-dashboardok, „mi lenne, ha” tervezés
|Kis- és közepes méretű PMO-k, amelyek hosszú távú kapacitást terveznek a projektpipeline-on belül
|A fizetős csomagok ára 2,09 USD/erőforrás/hónap-tól kezdődik.
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt talál egy részletes áttekintést arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
Miért érdemes az Epicflow alternatíváit választani?
A legtöbb ember akkor kezd el Epicflow-alternatívákat keresni, amikor rájön, hogy nem csupán az erőforrások átláthatóságára van szüksége, hanem egy gyorsabb módszerre is a tervezéshez, az együttműködéshez és a munka tényleges végrehajtásához, anélkül, hogy további eszközökre vagy jelentős karbantartásra lenne szükség. Íme a legfontosabb okok:
- Eszközök szétszóródása és kontextusváltás: A munka végül szétszóródik a csevegőprogramok, dokumentumok, táblázatok és a projektmenedzsment-eszköz között, így a frissítések és döntések mindenhol megtalálhatók, és a végrehajtás lelassul
- Bonyolult beállítás és adminisztrációs terhek: Ha a rendszernek folyamatos finomhangolásra van szüksége a pontosság fenntartása érdekében, a csapatok elveszítik a bizalmukat, és a használat aránya csendesen csökken
- Korlátozott rugalmasság a különböző munkafolyamatokhoz: Ami egy bizonyos projektstílushoz jól működik, az merevnek tűnhet azoknak a többfunkciós csapatoknak, amelyek ad hoc feladatokkal, kampányokkal és gyorsan változó prioritásokkal küzdenek
- Gyenge együttműködés a munka során: Ha a visszajelzések, jóváhagyások és átadások nem épülnek be a feladatokba, hosszú kommentfolyamok, hiányzó kontextus és újramunka lesz az eredmény.
- A jelentések nem tükrözik a munka elvégzésének valós módját: Nem könnyű nyomon követni azokat a mutatókat, amelyeket a vezetők kérnek, mint például a mérföldkövek elmaradása, a blokkolt idő, a hatókör-változások vagy a csapatok teljesítménye
- A csapat növekedésével járó skálázási nehézségek: Ahogy egyre több projekt és ember halmozódik fel, egyre nehezebb összehangolni a prioritásokat, kiegyensúlyozni a munkaterhelést és átlátni a függőségeket
A legjobb Epicflow-alternatívák
Most pedig nézzük meg részletesen a legjobb Epicflow-alternatívákat, amelyek közül választhat:
1. ClickUp (A legjobb az erőforrások, a teljesítés, az együttműködés és a mesterséges intelligencia egyetlen munkaterületen történő összevonásához)
Az Epicflow kiválóan optimalizálja az erőforrásokat, de a legtöbb csapatnak így is máshol, különálló eszközökben kell kezelnie az operációs rendszer többi részét.
És ez a szoftverek száma gyorsan növekszik. A ClickUp termelékenységi jelentése szerint az alacsony teljesítményű csapatoknál négyszer nagyobb az esélye annak, hogy 15 vagy több eszközt használnak.
Ilyenkor van szükség egy erősebb alternatívára, mint a ClickUp. Ez egy konvergens AI-munkaterület, amely az erőforrásokat, feladatokat, dokumentumokat, csevegést, irányítópultokat, automatizálásokat és a mesterséges intelligenciát egyetlen, összekapcsolt rendszerbe egyesíti.
Így segít a ClickUp a csapatoknak a tervezésben, a megvalósításban és az összehangoltság fenntartásában:
Végezze el a napi feladatokat a ClickUp Tasks segítségével
A startupok és a gyorsan változó csapatok nem a nagy tervekkel küszködnek. Hanem a naponta felhalmozódó ezernyi apró, mozgó alkatrésszel. A ClickUp Tasks minden munkatételnek egy helyet biztosít a felelősség, a prioritás, az állapot, a határidők és a függőségek számára. Ez biztosítja, hogy semmi, amit a munkalistájához hozzáad, ne vesszen el soha.
Mivel minden csapat másképp szereti áttekinteni a munkát, a feladatokat a ClickUp nézetekkel párosíthatja, hogy azok illeszkedjenek a csapat munkamódszeréhez. Használja a Listát strukturált feladatlistákhoz, a Boardot a munkafolyamatokhoz, a Naptárat a határidőkhöz, valamint az idővonal-stílusú nézeteket, ha a sorrend fontos.
A ClickUp Workload View segítségével korán felismerheti a kapacitási kockázatokat
A bővítés során az igazi kockázat akkor jelentkezik, ha túl sok munka hárul a rossz emberekre a rossz időben. A ClickUp Workload View segít valós időben átlátni a csapat kapacitását, így még időben észlelheti a túlterhelést, mielőtt az határidők elmulasztásához vagy kiégéshez vezetne.
Megtekintheti a munkaterhelést feladatkörönként egy adott időtartományon belül, összehasonlíthatja azt az egyes személyek kapacitásával, és gyorsan új egyensúlyt teremthet a felelősségi körök átcsoportosításával vagy az ütemtervek módosításával. Ez különösen akkor jön jól, ha egy projekt önmagában rendben tűnik, de ugyanazok a néhány ember párhuzamosan három másik prioritást is csendben ellát.
Azonnali válaszokat és a következő lépéseket a ClickUp Brain segítségével kaphatja meg
Ahogy a projektjei növekednek, a legnagyobb lassító tényező a kontextus lesz. A frissítések a feladatokban, a specifikációk a dokumentumokban, a döntések pedig a megjegyzésekben találhatók, és senkinek sincs ideje mindezt összerakni, mielőtt a következő megbeszélést tartaná.
A ClickUp Brain megoldja ezt azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy közvetlenül a munkaterületén belül tegyen fel kérdéseket, és a munkájához kapcsolódó válaszokat kapjon. Összefoglalhatja a hosszú feladat-szálakat, kiválaszthatja a legfontosabb döntéseket a munkaterületének bármely pontjáról, és a zavaros frissítéseket azonnal kiosztható, végrehajtható teendőkké alakíthatja.
Így ahelyett, hogy 20 percet töltene a felzárkózással, megkérdezheti a Brain-t:
- „Mi akadályozza jelenleg ezt a bevezetést?”
- „Összegezze, mi változott a projektben a héten”
- „Alakítsa ezt a találkozó összefoglalót feladatokká, felelősökkel és határidőkkel”
🚀 A ClickUp előnye: Használja a ClickUp Super Agenteket állandóan aktív operációs rétegként. A Super Agentek a ClickUp mesterséges intelligenciával működő csapattársai, akik a teljes munkaterület kontextusában dolgoznak, és több lépésből álló munkafolyamatokat futtathatnak az Ön nevében. Egyszerűen fogalmazva: figyelemmel kísérhetik a munkát, feltárhatják a kockázatokat, és intézkedéseket hozhatnak az Ön által megadott utasítások, eszközök és jogosultságok alapján.
Tegyük fel, hogy beállított egy Super Agentet, amely ütemezés szerint fut, és az:
- Követő feladatokat hoz létre, ha valami elmarad
- Ellenőrizze a ClickUp Space-t a késedelmes vagy blokkolt munkák miatt
- Heti összefoglaló közzététele a következő lépésekkel
- Döntse el, melyik a legalkalmasabb a feladatra, és ossza ki a munkát
Tartsa mozgásban a munkát automatikusan a ClickUp Automations segítségével
Ha hipernövekedésű csapatok tagja, sok munka akadozik apró átadások miatt. Tegyük fel, hogy valaki megváltoztatja az állapotot, de a tulajdonos soha nem kap értesítést. Létrehoz egy feladatot, de senki sem osztja ki. A határidő eltolódik, és a folyamat további szakaszaiban semmi sem frissül.
A ClickUp Automations segít kiküszöbölni az ilyen típusú lassú erőforrás-veszteséget azáltal, hogy a rutin munkafolyamat-lépéseket trigger-alapú szabályokká alakítja.
Automatizálhatja az unalmas, de elengedhetetlen feladatokat, mint például a feladatok hozzárendelése, amikor azok egy bizonyos állapotba kerülnek, sablon alkalmazása új kérelem érkezésekor, a munka továbbítása a következő szakaszba jóváhagyás után, vagy az érintettek figyelmeztetése a határidők közeledtével.
A ClickUp legjobb funkciói
- Keresés az eszközökben és az interneten: A ClickUp Brain MAX a munkaterületéről, a csatlakoztatott alkalmazásokból és az internetről gyűjt válaszokat, a Talk to Text funkcióval pedig gyors hangvezérelt utasításokat ad.
- Kövesse nyomon a tényleges munkára fordított időt: A ClickUp időkövető funkciójával közvetlenül a feladatokhoz rögzítheti az időt, majd a munkaidő-nyilvántartásokban ellenőrizheti azt.
- Az előrehaladás azonnali láthatósága: A ClickUp irányítópultjai az élő feladatadatokat diagramokká és kártyákká alakítják a jelentések és a döntéshozatal érdekében
- Alakítsa a csevegéseket munkává: A ClickUp Chat kontextusban tartja a beszélgetéseket, AI-összefoglalókkal és az üzenetekből létrehozott feladatokkal, így mindig naprakész maradhat
- Fájlok helyben történő áttekintése: A ClickUp Proofing megjegyzéseket fűz a képekhez, videókhoz és PDF-fájlokhoz, így a visszajelzések pontosak és megvalósíthatók maradnak
A ClickUp előnyei és hátrányai
Előnyök:
- All-in-one platform: Az erőforrás-kezelés, a feladatok, a dokumentumok és a csevegés egy munkaterületen található, így nincs szükség a kontextus váltására
- Mesterséges intelligenciára épülő funkciók: A ClickUp Brain teljes hozzáféréssel rendelkezik a munkaterület adataihoz, így kontextusfüggő és hasznosítható betekintést nyújt
- Rugalmas bármilyen méretű csapat számára: A platform az egyéni felhasználóktól a nagyvállalati PMO-kig skálázható, anélkül, hogy különböző termékek használatára kényszerítené Önt
Hátrányok:
- Alapvető tanulási görbe: A testreszabás lehetőségei eleinte nyomasztónak tűnhetnek; a legjobb, ha az alapvető funkciókkal kezdjük
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)
Mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp-ról?
Egy G2-értékelő így ír:
Imádom a ClickUp-ot, mert igazán egyszerűvé teszi a projektjeink kezelését. Olyan funkciókat egyesít, amelyeket korábban csak más programokban találtam meg, mint például a csatornák, a csevegések és az AI-ügynökök. Mivel mindent egyetlen platformról kezelünk, az összes munkával kapcsolatos információ egy helyen marad, így nem kell folyamatosan váltogatni a különböző eszközök között. Ez nagy különbséget jelent, és hatalmas segítséget nyújt a mindennapi munkánkban.
2. Jira (A legjobb azoknak az agilis szoftverfejlesztő csapatoknak, amelyeknek sprintalapú kapacitástervezésre van szükségük)
Ha az Epicflow alternatíváit értékeli, a Jira általában jó választás, ha munkája szoftverfejlesztéshez, mérnöki munkafolyamatokhoz és agilis szoftverfejlesztő csapatokhoz kapcsolódik. A szoftver a munkatételek (problémák) és az azokat az ötlettől a kiadásig vezető munkafolyamatok egyetlen megbízható forrására épül.
A Jira akkor jön igazán jól, ha a végrehajtás mellett tervezési rétegre is szükség van. A Jira idővonalával és a fejlett ütemtervekkel (Plans) a csapatok feltérképezhetik a függőségeket, összehangolhatják a több projektet, és a tervek változásával a kapacitáshoz igazíthatják a csapatok felosztását.
A Jira legjobb funkciói
- Fejlett ütemtervek: Tervezze meg a több csapatra kiterjedő munkát a függőségek feltérképezésével, és kapjon figyelmeztetést, ha egy sprint túlterhelt
- Gyorsan megtalálhat bármit a JQL segítségével: A Jira Query Language segítségével felbonthatja a nagy backlogokat és a folyamatban lévő munkákat, így a csapatok pontos nézeteket hozhatnak létre a triázshoz, a kiadásokhoz, a minőségbiztosításhoz és a felelősségi körök ellenőrzéséhez.
- Velocity és burndown jelentések: Kövesse nyomon, hogy csapata mennyi munkát végez el sprintenként, hogy reális kapacitástervezést készíthessen a jövőre nézve
A Jira előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Mélyreható Agile támogatás: Kifejezetten szoftverfejlesztéshez készült, olyan natív funkciókkal, amelyekhez más eszközök csak közelítő megoldásokat kínálnak
- Atlassian ökoszisztéma integráció: Zökkenőmentesen kapcsolódik a Confluence, a Bitbucket és a Trello szolgáltatásokhoz, így egységes fejlesztői környezetet biztosít
- Hatékony lekérdezési nyelv (JQL): Hozzon létre egyedi szűrőket és jelentéseket a kifinomult erőforrás-elemzéshez
Hátrányok:
- Meredek tanulási görbe: A felület zavaros lehet, és a munkafolyamatok konfigurálása jelentős előzetes erőfeszítést igényel
- Kevésbé alkalmas nem technikai csapatok számára: Az üzleti csapatok gyakran zavarosnak találják a Jira terminológiáját és felépítését
- Az Advanced Roadmaps elérhetősége korlátozott: A legfontosabb kapacitástervezési funkciókhoz magasabb szintű hozzáférés szükséges
A Jira árai
- Ingyenes
- Standard: 7,91 USD felhasználónként/hónap
- Premium: 14,54 USD felhasználónként/hónap
- Vállalati: Egyedi árak
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 7000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)
Mit mondanak a valós felhasználók a Jiráról?
Egy G2-értékelő így ír:
Speciális irányítópultok hozhatók létre, amelyek megkönnyítik az információk megtekintését a számomra szükséges módon. A munkamennyiség becsülhető story pontok és QA pontok segítségével, ami segíti a tervezést és a nyomon követést. Támogatja továbbá több projekt kezelését egy helyen, ami kényelmes a csapatok vagy kezdeményezések közötti munkák irányításához.
Speciális irányítópultok hozhatók létre, amelyek megkönnyítik az információk megtekintését a számomra szükséges módon. A munkamennyiség becsülhető story pontok és QA pontok segítségével, ami segíti a tervezést és a nyomon követést. Támogatja továbbá több projekt kezelését egy helyen, ami kényelmes a csapatok vagy kezdeményezések közötti munkák irányításához.
📚 További információk: A legjobb Jira-alternatívák és versenytársak agilis csapatok számára
3. Float (A legjobb egyszerű vizuális erőforrás-ütemezéshez)
Ha az Ön fő problémája csupán annak kiderítése, hogy ki áll rendelkezésre és mikor, egy teljes értékű projektmenedzsment eszköz egyszerre túlterhelőnek tűnhet. Ön csak egyszerű, vizuális erőforrás-ütemezést szeretne, extrák nélkül. A Float pontosan erre lett kifejlesztve, és egy tiszta, drag-and-drop felületet biztosít az erőforrás-menedzsereknek, hogy egy pillanat alatt átlássák a rendelkezésre állást.
A szoftver egy dologra összpontosít: az erőforrás-ütemezésre. A kapacitásnézet megmutatja a kihasználtsági százalékokat, így egy pillantásra felismerheti a hiányosságokat vagy a túlterhelést.
A Float legjobb funkciói
- Vizuálisan tervezze meg a munkát drag and drop segítségével: rendeljen embereket a projektekhez egy élő idővonalon, majd gyorsan átrendezheti őket, ha a prioritások megváltoznak
- Szabadság és munkaidő: Készítsen terveket a tényleges kapacitás alapján, figyelembe véve a szabadságokat, az ünnepnapokat és az egyéni beosztásokat
- Projektköltségvetés: Kövesse nyomon a tervezett órákat a projektköltségvetéshez viszonyítva, hogy az erőforrások szempontjából megakadályozza a projekt terjedelmének kiterjedését
A Float előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Intuitív vizuális felület: A menetrend nézet minimális betanítás mellett azonnal érthető
- Célzott funkcionalitás: Elkerüli a funkciók túlterheltségét azáltal, hogy az erőforrás-ütemezésre koncentrál
- Erős integrációk: Összekapcsolható olyan projektmenedzsment eszközökkel, mint az Asana és a Trello
Hátrányok:
- Korlátozott projektmenedzsment funkciók: Nincs natív feladatkezelés, Gantt-diagramok vagy dokumentáció
- A jelentések részletesebbek lehetnének: Hiányoznak a teljes körű projektmenedzsment-platformok fejlett elemzési funkciói
- Nincs natív időkövetés: Integrációra van szükség a tervezett és a tényleges órák összehasonlításához
Float árak
- Starter: 8,50 USD/fő/hónap
- Pro: 14 USD/fő/hónap
- Vállalati: Egyedi árak
Float értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)
Mit mondanak a Floatról a valódi felhasználók?
Egy G2-értékelő így ír:
A Float.com intuitív, vizuális módszert kínál a csapat kapacitásának és az erőforrás-tervezésnek a kezelésére. Az idővonal-alapú felület segítségével könnyen látható a rendelkezésre állás, megelőzhető a túlterhelés, és hatékonyan tervezhetők a projektek. Segít a csapatoknak összehangoltan dolgozni, és javítja az általános kihasználtságot felesleges bonyolultság nélkül.
A Float.com intuitív, vizuális módszert kínál a csapat kapacitásának és az erőforrás-tervezésnek a kezelésére. Az idővonal-alapú felület segítségével könnyen látható a rendelkezésre állás, megelőzhető a túlterhelés, és hatékonyan tervezhetők a projektek. Segít a csapatoknak összehangoltan dolgozni, és javítja az általános kihasználtságot felesleges bonyolultság nélkül.
A ClickUp Tasks segít felosztani a nagy célokat kisebb, kezelhető lépésekre, így mindig tudja, mi a következő feladat – anélkül, hogy túlterhelve érezné magát. Csak kérje meg a ClickUp mesterséges intelligenciáját, hogy hozzon létre alfeladatokat, adjon hozzá ellenőrzőlistákat és ábrázolja a függőségeket, hogy szervezett maradjon és kézben tartsa a dolgokat. Eközben a ClickUp Automations egyszerűsíti a rutinmunkát azáltal, hogy kezeli a frissítéseket, a feladatok kiosztását és az emlékeztetőket – így kevesebb időt kell fordítania a monoton munkára, és többet a fontos dolgokra. 🚀
4. Resource Guru (A legjobb a csapatok ütemezésének és a szabadságkezelésnek a racionalizálásához)
Semmi sem borítja fel gyorsabban a projekttervet, mint amikor rájön, hogy a vezető tervezőjét kétszer is lefoglalta. A Resource Guru-t éppen ennek megelőzésére fejlesztették ki.
Segít a csapatoknak elkerülni a túlfoglalásokat egy pontos naptárnézettel, amely egy helyen mutatja a rendelkezésre állást, a beütemezett munkákat és a szabadnapokat, a szabadságkezelés támogatásával.
Az egyik legfontosabb funkciója az ütközéskezelés, amely automatikusan észleli, ha valakit a kapacitásán felül terveztek be, vagy egymást átfedő feladatokra foglaltak le.
A Resource Guru legjobb funkciói
- Vizuális erőforrás-naptár: Egy áttekinthető, színkódolt naptár mutatja a csapat összes foglalását
- Rugalmas foglalások, ha a tervek változnak: Használja a több erőforrásos és ideiglenes foglalásokat a kapacitás lefoglalásához, majd erősítse meg a foglalást, miután a feladatok és a dátumok véglegesek lettek
- Szabadságkezelés: Kövesse nyomon a szabadságokat és a betegszabadságokat ugyanabban a rendszerben, így a kapacitásszámítások mindig a valóságot tükrözik
A Resource Guru előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Egyszerű és célorientált: Kezelje a csapat ütemezését és a rendelkezésre állás nyomon követését felesleges bonyolultság nélkül
- Az ütközésérzékelés megakadályozza a túlfoglalást: Az automatikus ütközésfigyelmeztetések még azelőtt észlelik a hibákat, hogy azok hatással lennének a projekt megvalósítására
- Személyes irányítópultok a csapat tagjai számára: Az egyes munkatársak a vezetők megkérdezése nélkül ellenőrizhetik a saját ütemtervüket
Hátrányok:
- Korlátozott projektmenedzsment funkciók: Pusztán ütemezési eszköz, feladatkezelés és automatizálás nélkül
- Alapvető jelentések: A jelentések kiterjednek a kihasználtságra, de nem elég részletesek a komplex portfólióelemzéshez
- Nincs natív időkövetés: Harmadik féltől származó integráció nélkül nem lehet összehasonlítani a tervezett és a tényleges órákat
A Resource Guru árai
- Grasshopper: 5 USD/fő/hónap
- Blackbelt: 8 USD/fő/hónap
- Master: 12 USD/fő/hónap
Resource Guru értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)
Mit mondanak a Resource Guru-ról a valódi felhasználók?
Egy G2-értékelő így ír:
Az RG felhasználóbarát és könnyen kezelhető. Nekünk nagyon jól bevált, mert a menetrendek és a személyzet folyamatosan változik, és gyorsan és egyszerűen frissíthetjük a találkozókat, így mindenki valós időben tájékozott marad.
Az RG felhasználóbarát és könnyen kezelhető. Nekünk nagyon jól bevált, mert a menetrendek és a személyzet folyamatosan változik, és gyorsan és egyszerűen frissíthetjük a találkozókat, így mindenki valós időben tájékozott marad.
📚 Olvassa el még: A legjobb Resource Guru alternatívák: funkciók, árak és értékelések
5. Monday.com (A legjobb vizuális munkamenedzsment erőforrás-nézetekkel)
A Monday.com egy rendkívül testreszabható platformot kínál, ahol az erőforrás-nyomon követés közvetlenül integrálva van a projektvégrehajtásba. Ez tökéletes megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek saját munkafolyamatokat szeretnének kialakítani anélkül, hogy merev struktúrába kényszerülnének.
A szoftver táblákra épül, amelyeket a munkafolyamatokhoz igazíthat, majd automatizálással, irányítópultokkal és integrációkkal bővíthet, így a végrehajtás a munka növekedésével is szervezett marad.
Ráadásul a Workload widget támogatja a munkaterhelés-kezelést azáltal, hogy a becsült munkamennyiség alapján megjeleníti a csapat kapacitását.
A Monday.com legjobb funkciói
- Kapacitástervezés a Workload segítségével: Használja a Workloadot, hogy azonnal felismerje a kapacitásfelesleget és a kapacitáshiányt
- Idővonal és Gantt-nézetek: Ábrázolja a projekt ütemtervét a függőségekkel együtt, hogy azonosítsa a tervben lévő erőforrás-szűk keresztmetszeteket
- Monday AI-asszisztens: Készítsen feladatösszefoglalókat, írjon frissítéseket, és automatizálja a rutinmunkákat
A Monday.com előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Rendkívül vizuális és intuitív: A táblás felületet a csapatok könnyen és gyorsan elsajátíthatják
- Rugalmas testreszabás: Készítsen egyedi munkafolyamatokat, irányítópultokat és automatizálásokat, hogy azok illeszkedjenek a csapata folyamataihoz
- Többtermékes ökoszisztéma: Külön termékeket kínál CRM, fejlesztés és szolgáltatás területén
Hátrányok:
- A munkaterhelés pontossága a feladatra fordított erőfeszítés becslésétől függ: A Workload widget csak akkor hasznos, ha a csapata következetesen becsüli a feladatokra fordított erőfeszítést
- Automatizálási korlátok: A havi automatizált műveletek száma korlátozó lehet
- Méretezési szempontok: A minimális felhasználói létszám miatt a csapatok növekedésével tervezésre lehet szükség
A Monday.com árai
- Ingyenes
- Standard: 12 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 19 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árak
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 15 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)
Mit mondanak a valós felhasználók a Monday.com-ról?
Egy G2-értékelő így ír:
Segít nekünk a projektek nyomon követésében, és a közösségi média tervezését és ütemezését is gyerekjátékká teszi.
Segít nekünk a projektek nyomon követésében, és a közösségi média tervezését és ütemezését is gyerekjátékká teszi.
📚 További információk: A legjobb Monday alternatívák csapatok számára
6. Runn (A legjobb valós idejű erőforrás-tervezéshez pénzügyi előrejelzéssel)
Ügynökségek és tanácsadó cégek számára az erőforrás-tervezés csak a feladatok felét jelenti – azt is tudnia kell, hogy a projektjei nyereségesek-e.
A Runn valós idejű betekintést nyújt a csapat kapacitásába és a projekt pénzügyi adataiba. Nemcsak azt figyelheti, hogy ki áll rendelkezésre, hanem azt is megnézheti, hogy a projektjei jó úton haladnak-e a nyereség felé.
Ötvözi az erőforrás-ütemezést a költségvetés nyomon követésével és a bevételi előrejelzéssel, és a platform valós időben frissül, ahogy a feladatok változnak.
A Runn legjobb funkciói
- Élő kapacitási diagramok: A frissítési késleltetés nélkül, valós időben követheti nyomon a csapat kihasználtságának változásait, miközben módosítja az ütemezést.
- Tartsa átláthatóvá az előrejelzéseket: rögzítse az időt a Runn Timesheets segítségével (vagy importálja más nyomkövetőből), hogy lássa a tervezett és a tényleges órákat, és frissítse az előrejelzéseket a valós bejegyzések alapján
- Forgatókönyv-tervezés: Modellezzen „mi lenne, ha” forgatókönyveket, hogy megnézze, hogyan befolyásolnák a különböző erőforrás-elosztások a kapacitást és az ütemterveket
A Runn előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Valós idejű frissítések: A változások azonnal megjelennek az összes nézetben
- Pénzügyi integráció: Az erőforrás-tervezés és a költségvetés-nyomon követés kombinálása teljes képet ad a projekt állapotáról
- Gyors bevezetés: A kis csapatok bonyolult beállítások vagy konfigurációk nélkül gyorsan elindulhatnak
Hátrányok:
- Korlátozott projektmenedzsment funkciók: Nem tartalmaz feladatkezelést, dokumentációt vagy csapatkommunikációt
- Kisebb integrációs ökoszisztéma: Kevesebb natív integráció, mint a nagyobb platformoknál
- Kevésbé ismert szállító: Egy kisebb vállalat, ami aggodalomra adhat okot azoknak a szervezeteknek, amelyek szigorú követelményeket támasztanak a szállítókkal szemben
Runn árak
- Lite: 9 USD/erőforrás-licenc/hónap
- Standard: 13 USD/hónap/felhasználói licenc
Runn értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,8/5 (több mint 30 értékelés)
Mit mondanak a valós felhasználók a Runnról?
Egy G2-értékelő így ír:
A Runn jól működik a szervezetünk számára, mert olcsó, felhőalapú, és kielégíti a projektmenedzserek ütemezési igényeit.
A Runn jól működik a szervezetünk számára, mert olcsó, felhőalapú, és kielégíti a projektmenedzserek ütemezési igényeit.
📚 További információk: Mi az a projektmenedzsment terv és hogyan lehet elkészíteni?
7. Celoxis (A legjobb vállalati projektportfólió-kezeléshez erőforrás-optimalizálással)
Ha Ön egy PMO, amely egyszerre több tucat projektet kezel, akkor olyan platformra van szüksége, amely képes kezelni a komplexitást. A Celoxis központosított erőforrás-áttekintést biztosít, valamint lehetővé teszi az erőforrások elosztásának optimalizálását az egész portfólióban.
Ezenkívül ötvözi a projekttervezést (Gantt-diagram, sablonok, ütemezés) az erőforrás-tervezéssel, így láthatja a munkaterhelést, kioszthatja a munkaköröket, és korán felismerheti a kapacitási ütközéseket.
Ráadásul a Celoxis erőforrás-terhelési diagramokat kínál, amelyek az összes projekt kapacitását mutatják, így könnyen azonosíthatók a túlterhelt csapattagok, és újraelosztható a munka.
A Celoxis legjobb funkciói
- Erőforrás-terhelési diagramok: Az összes projekt erőforrás-elosztásának megjelenítése egyetlen nézetben
- Többprojektes ütemezés: Kezelje a függőségeket és az erőforrás-ütközéseket a projektportfólió egészében
- Kössd össze a szállítást az idővel, a költségekkel és a jövedelmezőséggel: A csomagok magasabb szintjeire lépve használhatod a munkaidő-nyilvántartási, költségszámítási és számlázási funkciókat
A Celoxis előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Portfóliószintű átláthatóság: Olyan szervezetek számára készült, amelyek egyszerre több projektet kezelnek
- Rugalmas telepítési lehetőségek: Felhőalapú vagy helyszíni telepítésként érhető el
- Kiváló jelentéskészítési funkciók: Széles körű lehetőségek egyedi jelentések és irányítópultok készítéséhez
Hátrányok:
- Elavult felület: A felhasználói felület kevésbé tűnik modernnek, mint az újabb versenytársaké, ami befolyásolhatja a felhasználók általi elfogadottságot
- Mélyebb tanulási görbe: A vállalati funkciók konfigurálást és képzést igényelnek
- Kisebb felhasználói közösség: A nagyobb platformokhoz képest kevesebb online forrás és közösségi támogatás áll rendelkezésre
A Celoxis árai
- Alapcsomag: 10 USD standard felhasználónként
- Alapcsomag: 25 USD standard felhasználónként
- Professional: 35 USD standard felhasználónként
- Üzleti: 45 USD standard felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak
A Celoxis értékelései és véleményei
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)
Mit mondanak a Celoxisról a valódi felhasználók?
Egy G2-értékelő így ír:
A Celoxisról egyértelműen megállapítható, hogy segít a projekttervezés reálisabbá tételében. Túl gyakran fordul elő, hogy a projekt határidőit a tényleges kapacitás és munkaterhelés pontos becslése nélkül határozzák meg. A Celoxis ütemezési és tervezési eszközei lehetővé teszik számomra, hogy a feladatokat úgy rendezzem el, hogy az ütemterv praktikusnak tűnjön, nem pedig pusztán elméletinek. Ezt különösen hasznosnak találtam, mert így ritkábban kell visszatérnem a projekt ütemtervéhez és módosítanom azt.
A Celoxisról egyértelműen megállapítható, hogy segít a projekttervezés reálisabbá tételében. Túl gyakran fordul elő, hogy a projekt határidőit a tényleges kapacitás és munkaterhelés pontos becslése nélkül határozzák meg. A Celoxis ütemezési és tervezési eszközei lehetővé teszik számomra, hogy a feladatokat úgy rendezzem el, hogy az ütemterv praktikusnak tűnjön, nem pedig pusztán elméletinek. Ezt különösen hasznosnak találtam, mert így ritkábban kell visszatérnem a projekt ütemtervéhez és módosítanom azt.
8. Forecast (A legjobb AI-alapú projekt- és erőforrás-kezelés professzionális szolgáltatásokhoz)
A professzionális szolgáltató cégeknek egy kulcsfontosságú mutató, a kihasználtság optimalizálására van szükségük. A Forecast egy mesterséges intelligenciával működő professzionális szolgáltatások automatizálási (PSA) platform, amely segít a csapatoknak a projektek tervezésében, a munkaerő elosztásában és a teljesítés nyomon követésében, miközben szemmel tartja a kihasználtságot és a jövedelmezőséget.
Ahelyett, hogy az erőforrás-gazdálkodás különálló egység lenne, a szoftver a projektmenedzsmentet, az erőforrás-gazdálkodást, a kapacitástervezést és a pénzügyeket egyetlen, összekapcsolt munkafolyamatba integrálja.
Az alapötlet az, hogy a munkát és a személyzetet egy helyen tervezi meg, majd a Forecast mesterséges intelligenciával támogatott előrejelzési jelzéseket használ, hogy segítsen a csapatoknak korábban felismerni a kihasználtsági hiányosságokat, a kockázatokat és a szállítási nyomást.
A Forecast legjobb funkciói
- AI-alapú automatikus ütemezés: A platform elemzi a csapat kapacitását és készségeit, hogy az optimális feladatkiosztást javasolhassa
- Költségvetés-nyomon követés: Figyelje a projekt költségvetését az erőforrás-elosztás mellett, hogy lássa, a tervezett munkák mellett a projekt továbbra is nyereséges marad-e
- Kihasználtsági irányítópultok: Kövesse nyomon a csapat kihasználtsági arányait vizuális irányítópultok segítségével, hogy azonosítsa a kihasználatlan csapat tagokat
Előnyök és hátrányok
Előnyök:
- AI-alapú ajánlások: Az automatizált ütemezési javaslatok csökkentik a vezetők erőforrás-elosztással töltött idejét
- Fókusz a professzionális szolgáltatásokon: Ügynökségek és tanácsadó cégek igényeinek figyelembevételével készült, olyan funkciókkal, mint a számlázható órák nyomon követése
- Integrált platform: Ötvözi a projektmenedzsmentet, az erőforrás-ütemezést és a pénzügyi nyomon követést
Hátrányok:
- Vállalatokra fókuszál: Lehet, hogy több funkciót tartalmaz, mint amennyire a kisebb csapatoknak vagy az egyszerűbb igényű szervezeteknek szükségük van
- Az AI-ajánlásokhoz jó minőségű adatokra van szükség: A javaslatok minősége a pontos készségprofiloktól és időbecslésektől függ
- Kevésbé rugalmas a nem PS-alapú munkafolyamatok esetében: A platform alapfeltevései nem feltétlenül egyeznek meg más iparágak munkamódszereivel
Előrejelzések és értékelések
- G2: 4,2/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)
Árak előrejelzése
- Egyedi árazás
Mit mondanak a Forecastról a valós felhasználók?
Egy G2-értékelő így ír:
Imádom, ahogyan a Forecast ötvözi a felhasználóbarát kezelhetőséget az adatelemzéssel. Gyors és egyszerű módot kínál a feladatok megtalálására és az időnyilvántartásra a rendszer minden felhasználója számára, ugyanakkor számos hasznos adatmutatót gyűjt, amelyek feldolgozásával hatékony üzleti intelligencia-elemzések készíthetők.
Imádom, ahogyan a Forecast ötvözi a felhasználóbarát kezelhetőséget az adatelemzéssel. Gyors és egyszerű módot kínál a feladatok megtalálására és az időnyilvántartásra a rendszer minden felhasználója számára, ugyanakkor számos hasznos adatmutatót gyűjt, amelyek feldolgozásával hatékony üzleti intelligencia-elemzések készíthetők.
📚 Olvassa el még: A legjobb előrejelző eszközök (vélemények és árak)
9. Teamwork.com (A legjobb megoldás az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok számára, akiknek erőforrás- és projektmenedzsmentre van szükségük)
Az ügyfelek munkáit kezelő ügynökségek számára az erőforrás-tervezőnek összekapcsolódnia kell a projektkivitelezéssel, az időnyilvántartással, az ügyfelekkel való kommunikációval és az általános projektköltségvetéssel. A Teamwork.com mindezt egyetlen platformba integrálja.
Vezessen projekteket feladatokkal, mérföldkövekkel, sablonokkal és időkövetéssel, majd építse be az ügyfelekkel való együttműködést, hogy a külső érdekelt felek is naprakészek maradjanak.
Támogatja az erőforrás-tervezési réteget is. A Teamwork Schedule funkciója átfogó képet ad az emberek és projektek közötti munkaterhelésről, így létrehozhat allokációkat, előre tervezheti a kapacitást, és észlelheti a túlterheléseket, mielőtt azok hatással lennének a szállítási határidőkre.
A Teamwork.com legjobb funkciói
- Erőforrás-ütemező: Tekintse át a csapat kapacitását és ütemezze a munkát a projektek között, integrálva a projekt ütemterveivel
- Időnyilvántartás számlázható órákkal: Kövesse nyomon az időt közvetlenül a feladatoknál, és jelölje meg az órákat számlázhatóként vagy nem számlázhatóként
- Munkaterhelés-kezelés: Tekintse meg az egyes csapattagokhoz rendelt feladatokat és rendelkezésre álló kapacitásukat, hogy azonosítsa a túlterhelést
A Teamwork.com előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Ügynökségek számára készült: Az olyan funkciók, mint az ügyfélportálok és a számlázható munkaidő-nyilvántartás, kifejezetten az ügyfelek számára munkát végző csapatok számára lettek kialakítva
- Integrált platform: Az erőforrás-, projekt- és időgazdálkodás összevonásával csökkenti a több előfizetés szükségességét
- Kis csapatok számára is elérhető: Rugalmas csapatstruktúra, nagy minimális kötelezettségvállalás nélkül
Hátrányok:
- A forráskezelő funkciói kevésbé fejlettek, mint a dedikált eszközöké: Az ütemező működőképes, de hiányzik belőle a tisztán forráskezelő platformok mélysége
- A felület kissé zsúfoltnak tűnhet: A sok funkció miatt a felhasználói felület néha kissé zsúfoltnak tűnhet
- Jelentéskészítési korlátozások: A fejlett jelentéskészítési és portfóliófunkciók korlátozottan érhetők el
A Teamwork.com árai
- Ingyenes
- Deliver: 13,99 USD/felhasználó/hónap
- Grow: 25,99 USD/felhasználó/hónap
Teamwork.com értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 900 értékelés)
Mit mondanak a Teamwork.com valós felhasználói?
Egy G2-értékelő így ír:
A Teamwork képes segíteni a szervezeti struktúra kialakításában, a csapat összehangolásában, valamint felhasználóbarát feladatkezelési és szervezési eszközökkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a csapatok zökkenőmentes együttműködését. Ez lehetővé teszi a feladatok gyors és egyszerű kiosztását, a projektek nyomon követését és a többiekkel való kommunikációt egyetlen programban, így a Teamwork segítségével hatékony munkafolyamat és jobb munkavállalói termelékenység érhető el. A Teamwork ideális megoldás a többdimenziós projektek kezelésének javítására.
A Teamwork képes segíteni a szervezeti struktúra kialakításában, a csapat összehangolásában, valamint felhasználóbarát feladatkezelési és szervezési eszközökkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a csapatok zökkenőmentes együttműködését. Ez lehetővé teszi a feladatok gyors és egyszerű kiosztását, a projektek nyomon követését és a többiekkel való kommunikációt egyetlen programban, így a Teamwork segítségével hatékony munkafolyamat és jobb munkavállalói termelékenység érhető el. A Teamwork ideális megoldás a többdimenziós projektek kezelésének javítására.
📚 További információk: A legjobb Teamwork alternatívák
10. Kelloo (A legjobb portfóliószintű erőforrás-tervezéshez és kapacitáselemzéshez)
A Kelloo-t azoknak a PMO-knak és erőforrás-menedzsereknek tervezték, akiknek hosszú távon kell előre jelezniük a keresletet és megtervezniük a kapacitást. Segít megérteni, hogy rendelkezik-e a megfelelő készségekkel és kapacitással a közelgő munkákhoz.
Ez egy vizuális erőforrás-tervezőt biztosít a munkák ütemezéséhez és elosztásához, majd feltárja az erőforrás-készlet rendelkezésre állását, kihasználtságát és a kritikus pontokon fellépő ütközéseket.
A platform a portfóliószintű erőforrás-tervezésre összpontosít, bemutatva az összes projekt iránti igényt, és támogatva a stratégiai döntésekhez szükséges „mi lenne, ha” elemzéseket.
A Kelloo legjobb funkciói
- Erőforrás-igény előrejelzés: Jelezze előre a jövőbeli erőforrás-igényeket a projektpipeline alapján, hogy lássa, szükség van-e új munkatársak felvételére vagy alvállalkozók bevonására
- Készségalapú ütemezés: A munkát a szükséges készségek, és nem csupán a rendelkezésre állás alapján ossza ki
- Portfóliótervezési irányítópultok: Az erőforrás-elosztás és a kereslet vizualizálása a teljes projektportfólióban
A Kelloo előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Stratégiai tervezésre összpontosít: Előretekintő kapacitástervezésre lett kialakítva, segítve a szervezeteket a következő negyedévek előre tervezésében
- Készségek összehangolása: Biztosítja, hogy a megfelelő emberek kapják a megfelelő feladatokat
- Portfóliószintű áttekinthetőség: összesíti az erőforrásadatokat az összes projektből, így átfogó képet nyújt
Hátrányok:
- Nincs feladat szintű projektmenedzsment: Kezelheti az erőforrás-tervezést, de nem tartalmaz feladatkezelési vagy együttműködési funkciókat
- Kisebb szolgáltató: Kevésbé elterjedt, mint a nagyvállalati projektmenedzsment platformok, kisebb felhasználói közösséggel rendelkezik
- Pontos adatbevitel szükséges: Az előrejelzés minősége attól függ, hogy pontos projekttervek és készségprofilok szerepelnek-e a rendszerben
A Kelloo árai
- Havi: 2,09 USD erőforrásonként (10 erőforrás esetén)
Kelloo értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,5/5 (több mint 30 értékelés)
Válassza ki a csapatának megfelelő Epicflow-alternatívát
Ha rossz eszközt választ, hat hónap múlva újra itt találja magát, és ugyanazokkal a frusztrációkkal kell szembenéznie.
Éppen ezért olyan megoldást kell találnia, amely mindenre kiterjed, amire szüksége van, a projektek kezelésétől az erőforrásokig.
És ez a megoldás a ClickUp. Ez egy olyan platform, amelyet a széttagoltság alapvető problémájának megoldására terveztek. Az erőforrás-tervek, feladatok, dokumentumok és beszélgetések egy helyre történő összevonásával kiküszöböli azokat a súrlódásokat, amelyek lassítják a csapat munkáját.
Gyakran ismételt kérdések
Az Epicflow egy többprojektes erőforrás-optimalizáló eszköz, amely ideális a projektfolyamat jövőbeli szűk keresztmetszeteinek azonosításához. Érdemes alternatívát keresnie, ha olyan platformra van szüksége, amely natív feladatkezelési, csapatmunkát támogató és automatizálási funkciókat is tartalmaz.
Az alternatívák jelentősen eltérnek egymástól a többprojektes menedzsment kezelésének módjában. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, integrált portfólió- és feladatkezelést nyújtanak, míg az olyan platformok, mint a Kelloo, kizárólag a magas szintű előrejelzésre koncentrálnak, a feladatok végrehajtása nélkül.
A mérnöki és termékfejlesztő csapatoknak olyan funkciókat kell előnyben részesíteniük, mint a sprintalapú kapacitástervezés, a GitHub vagy GitLab fejlesztői eszközökkel való zökkenőmentes integráció, valamint a sebesség nyomon követése, hogy a múltbeli teljesítmény alapján megalapozott döntéseket hozhassanak a jövőbeli erőforrás-elosztásról.
Igen, az AI jelentős értéket teremthet azáltal, hogy automatizálja azokat a feladatokat, amelyeket a vezetők egyébként manuálisan végeznének. Hetente több órát is megtakaríthat a munkaterhelés összefoglalók készítésével, a kockázatos projektek előrejelzésével, valamint a készségek és a rendelkezésre állás alapján javasolt optimális feladatkiosztásokkal.