A 10 legjobb Resource Guru alternatíva: funkciók, árak és értékelések

A Resource Guru egy felhőalapú erőforrás-kezelő szoftver projektmenedzserek számára.

Az ütemezéstől az időkövetésig – átfogó funkciókészletet kínál a folyamatok racionalizálásához. Ez optimalizált munkafolyamatokat, jobb termelékenységet, kevesebb késedelmet és az erőforrások alul-/túlallokációjának megszűnését eredményezi.

A Resource Guru azonban meglehetősen korlátozott, különösen a sokoldalúság tekintetében. Ezért működik bizonyos iparágakban, például a szakmai szolgáltatások terén, míg másokban nehezen boldogul.

Mivel jelentős időt töltöttem több erőforrás-kezelő szoftver kipróbálásával, összeállítottam egy listát a jelenleg elérhető legjobb Resource Guru alternatívákról. Nézze meg, és találja meg a legjobb erőforrás-kezelő szoftvert vállalkozásának 2024-ben.

Mit kell keresnie a Resource Guru alternatíváiban?

Az alábbi tényezőket érdemes figyelembe venni, amikor különböző Resource Guru alternatívákat hasonlít össze:

Funkciók: Az első szempont, amelyet figyelembe kell vennie, a szoftver funkcióinak köre. Egy robusztus Az első szempont, amelyet figyelembe kell vennie, a szoftver funkcióinak köre. Egy robusztus erőforrás-kezelő eszköznek átfogó erőforrás-elosztási , ütemezési, tervezési és időkövetési funkciókkal kell rendelkeznie.

Könnyű használat: A szoftver hatékonyságát befolyásoló másik tényező az, hogy könnyű-e a navigáció. Keressen egy intuitív eszközt, amely könnyű használatával előnyt biztosít a többihez képest.

Integrációs képességek: Vezetőként néhány kiegészítő eszközre és szoftverre lesz szüksége az erőforrások zökkenőmentes kezeléséhez. Válassza tehát azt a szoftvert, amely integrálható más, harmadik féltől származó eszközökkel.

Vélemények: A korábbi vélemények és értékelések mélyebb betekintést nyújtanak a szoftver teljesítményébe. Ezért keresse meg az interneten minden szoftverről szóló véleményeket, hogy felmérje azok megbízhatóságát, a felhasználói elégedettséget és egyéb fontos tényezőket.

Árak: Válassza ki a költségvetésének megfelelő szoftvert. Tegye ezt úgy, hogy megbizonyosodik arról, hogy a szoftver tartalmazza az összes szükséges funkciót, amire szüksége van a mindennapi üzleti tevékenységeinek kezeléséhez.

A 10 legjobb Resource Guru alternatíva 2024-ben

Nézze meg a 10 legjobb Resource Guru alternatíva listáját, amelyek 2024-ben elérhetők:

1. ClickUp – A legjobb erőforrás-kezeléshez

A ClickUp erőforrás-kezelő szoftver egy átfogó eszköz, amellyel központi helyről felügyelheti összes erőforrását.

Számomra a láthatóság a legfontosabb része az erőforrás-elosztási folyamatom kezelésének. A ClickUp View s segítségével a saját egyedi igényeimnek megfelelően testreszabhatom a feladatkezelést. Ez azt jelenti, hogy nyomon követhetem a projekteket, vizualizálhatom a munkafolyamatokat és útvonalterveket készíthetek – mindezt több mint 15 egyedi nézet segítségével!

Például a ClickUp Workload View segítségével megtervezhetem és nyomon követhetem a csapatom teljes munkakapacitását. Ha azonban egy adott alkalmazott munkaterhelését kell kezelnie, akkor a ClickUp Team View segít Önnek.

A ClickUp Workload View segítségével megtekintheti és kezelheti az egész csapat munkaterhelését, hogy a feladatokat a leghatékonyabban oszthassa el.

A ClickUp Dashboards alkalmazásból egyedi sprintkártyák segítségével egyszerre kezelheti az összes erőforrását. Ez rendkívül hasznos, ha az eszközt menet közben használja.

De ez még nem minden. Ha munkafolyamataidhoz további testreszabás szükséges, azt könnyedén megteheted a ClickUp API segítségével. Szükséged van egy egyedi alkalmazásra, hogy nyomon kövesd az időt egy adott projekten? Mi segítünk!

Nincs ideje a munkafolyamatot a nulláról felépíteni? Szerezzen be több mint 1000 használatra kész, testreszabható sablont a ClickUp Templates-től. Az aktivitási jelentéstől az audit programig minden igényét kielégítő sablonok állnak rendelkezésre, amelyek azonnal használatra készek.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp erőforrás-tervezési sablont az erőforrások azonosításához, a rendelkezésre állás felméréséhez és az ütemterv kidolgozásához.

Az egyik kedvenc sablonom a ClickUp erőforrás-tervezési sablon. Intuitív, vizuális elrendezése segít az erőforrások tervezésében, nyomon követésében és optimalizálásában. Ez a sablon lehetővé teszi a függőségek és az ütemterv-ütközések nyomon követését is, így elkerülhető az erőforrások túlterhelése vagy alulhasznosítása.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatkezelés: Ossza fel a projekteket kisebb feladatokra Ossza fel a projekteket kisebb feladatokra a ClickUp Tasks segítségével.

Időgazdálkodás: Kövesse nyomon a projekt időtartamát, állítson be becsléseket, és ossza el az időt az egyes projektfeladatok között a Kövesse nyomon a projekt időtartamát, állítson be becsléseket, és ossza el az időt az egyes projektfeladatok között a ClickUp időgazdálkodási funkciójával.

Egyszerűsített kommunikáció: Használja Használja a ClickUp Chat szolgáltatást , hogy útközben tisztázza a kétségeket és biztosítsa a zökkenőmentes munkafolyamatot.

Együttműködési eszközök: Szervezze a belső csapatkommunikációt úgy, hogy e-maileket küld közvetlenül Szervezze a belső csapatkommunikációt úgy, hogy e-maileket küld közvetlenül a ClickUp Emailből

Automatizálás: Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő eszközeit a projektállapotok, frissítések és összefoglalók automatizálásához.

ClickUp integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 eszközhöz, például a Slackhez, a GitHubhoz, a HubSpothoz és a Google Drive-hoz.

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazásában nem minden funkció elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árak

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért vagy tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. LiquidPlanner – A legjobb előrejelző ütemezéshez

via LiquidPlanner

A LiquidPlanner egy projektmenedzsment szoftver, amely leginkább prediktív ütemezési funkciójáról ismert. Ha csapata egyszerre több projekten dolgozik, akkor ezt a Resource Guru alternatívát ajánlom a munkafolyamatok jobb optimalizálása érdekében.

Ezzel az eszközzel nyomon követheti az összes különböző projektet. Prioritásalapú tervezési funkciói segítenek abban, hogy a nagy értékű projektekkel lépést tartson. Emellett integrálható olyan dokumentumkezelő eszközökkel, mint a Google Drive és a Dropbox, és Open API-ján keresztül egyedi eszközöket is létrehozhat.

A LiquidPlanner legjobb funkciói

Jósolja meg a projekt ütemtervét és a szállításokat a Predictive Scheduling segítségével

Optimalizálja a csapat ütemtervét a Balanced Workload segítségével

A Perfect Prioritization segítségével rangsorolja a projekteket fontosságuk alapján.

Kövesse nyomon tervében felmerülő bizonytalanságokat és kockázatokat a Ranged Estimation segítségével.

Szerezzen valós idejű teljesítményadatokat és betekintést az Intelligent Insights segítségével.

A LiquidPlanner korlátai

A projektek beállítása rendkívül időigényes

Bizonyos alapvető számlázási és költségvetési funkciók hiányoznak.

Jelentős tanulási görbe társul hozzá

LiquidPlanner árak

14 napos ingyenes próba

Essentials : 15 USD/hó felhasználónként

Professional : 28 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 42 USD/hó felhasználónként

LiquidPlanner értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (294 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (667 értékelés)

3. Float – A legjobb erőforrás-ütemezéshez

via Float

A Float egy másik megbízható Resource Guru alternatíva, amely az erőforrás-tervezés során az embereket helyezi előtérbe.

Az eszköz élő, központosított ütemtervet nyújt a projektjeiről és a munkaerőről, hogy segítsen a feladatok szisztematikus kiosztásában. Használhatja a csapatán belüli készségek, kapacitás és rendelkezésre állás élő nézetével a feladatok kiosztásához. A készségalapú feladatok kiosztását különösen hasznosnak találom speciális feladatok esetén.

Az eszköz lehetővé teszi a költségvetés órákon vagy díjakon alapuló tervezését és kezelését is, hogy előre lehessen jelezni a kapacitást és a kiadásokat. Ezenkívül az előre kitöltött munkaidő-nyilvántartások segítségével valós időben követheti nyomon és tervezheti kiadásait.

A Float legjobb funkciói

Állítson be egyéni munkaidőt és helyszíneket

Tervezzen egyedi költségvetést az idő/díjak alapján

A Resource Scheduling funkcióval ütemezheti és figyelemmel kísérheti a munkaterhelést.

Szinkronizálja más projektmenedzsment eszközöket, mint például az Asana és a Trello.

Hasonlítsa össze a becsült és a tényleges órákat az időgazdálkodási funkciók segítségével.

Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel, mint például az Asana és a Slack.

Float korlátozások

Nincs elérhető projektbevétel-előrejelzés

Nem mobilbarát

Nehéz navigálni

Float árazás

14 napos ingyenes próba

Starter : 7,50 USD/hó felhasználónként

Pro : 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Float értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1240 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1592 értékelés)

4. Teamwork – A legjobb projektmunkához

via Teamwork

A Teamwork egy dinamikus projektmenedzsment szoftver, amely segít a felhasználóknak az ügyfelek működésének minden aspektusát kezelni.

Lehetővé teszi a projektek tervezését, az erőforrások elosztását és a csapatával való együttműködést a folyamat felgyorsítása érdekében. A napi kapacitástervezéstől és költségkezeléstől a hosszú távú előrejelzésekig a Teamwork funkciói az erőforrás-elosztás minden aspektusát lefedik.

A Teamwork olyan funkciói, mint az hatékonysági mutató, felbecsülhetetlen értékűek az ütemtervek tervezésénél, mivel azok alapján meg lehet állapítani, hogy egy adott csapat vagy egyén milyen gyorsan vagy lassan tudja elvégezni a rábízott feladatokat.

Az eszköz kompatibilis iOS, Android, Windows és macOS rendszerekkel.

A Teamwork legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt, az árakat és a kiadásokat

Használjon előre elkészített sablonokat és felvételi űrlapokat

Testreszabhatja a munkaterhelés-nézeteket és a munkafolyamatokat

Jelentse előre a jövőbeli erőforrás-igényeket a jelenlegi projektek és folyamatok alapján.

A feladatok függőségeinek azonosításával elkerülheti az ütemterv-ütközéseket.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a HubSpot és a Google Drive.

Csapatmunka korlátai

Nincs élő chat-támogatás

Nem felel meg a nagyvállalatok igényeinek

Bonyolult használat

Teamwork árak

Örökre ingyenes

Deliver : 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow : 25,99 USD/hó felhasználónként

Skálázhatóság: Egyedi árazás

Teamwork értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1121 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (859 értékelés)

5. Monday.com – A legjobb munkafolyamat-kezeléshez

A Monday.com egy all-in-one munkamenedzsment megoldás. Átfogó funkciókészletet kínál, amely megkönnyíti mind a projekttervezést, mind az erőforrás-kezelést.

A Monday.com rendkívül intuitív és testreszabható irányítópultjai megkönnyítik a csapatok számára több projekt egyidejű kezelését. Ez egy hatékony eszköz, amely a projekt stratégiájának kidolgozásában, tervezésében és végrehajtásában is segítséget nyújt.

Több mint 10 egyéni nézettel, 30 különböző információs megjelenítő widgettel és kódolás nélküli építőelemekkel a Monday.com az egyik legmegbízhatóbb Resource Guru alternatíva.

Monday.com legjobb funkciói

A People Columns segítségével közvetlenül a csapat tagjainak rendelhet fel feladatokat.

Válasszon több mint 200 automatizálási sablon közül

Egyedi teljesítményre vonatkozó betekintést nyerhet az egyedi irányítópultok segítségével.

Testreszabhatja munkafolyamatait

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Gmail és az Outlook.

Monday.com korlátai

Nincs offline hozzáférés

Egyes funkciókért külön díjat kell fizetni.

Monday.com árak

Örökre ingyenes

Alap : 12 USD/hó/felhasználó

Standard : 14 USD/hó/felhasználó

Pro : 24 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árak

Monday. com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (10 730 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4794 értékelés)

6. Accelo – A legjobb professzionális szolgáltatások automatizálásához (PSA)

via Accelo

Az Accelo lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hagyományos és agilis módszerek kombinációjával kezeljék a projekteket és az erőforrásokat. Legismertebb innovatív időkövetési funkcióiról. Például segít a projektköltségvetés ellenőrzésében azáltal, hogy nyomon követi a számlázható és nem számlázható órákat.

A platform támogatja a készségalapú szűrést a feladatok kiosztásakor. Előre meghatározott szabályok alapján automatizálhatja a feladatok kiosztását bizonyos csapattagoknak. A feladatok kiosztása után automatizálhatja az időzítőket, hogy csapata minden percet a lehető legjobban kihasználhasson.

Emellett zökkenőmentes integrációt kínál olyan fontos eszközökkel, mint a MailChimp, a Google Workspace, a Salesforce stb. , hogy tovább egyszerűsítse a folyamatot.

Accelo legjobb funkciói

Használjon automatizált munkaidő-nyilvántartást a projekt idő- és erőforrás-nyomon követéséhez.

Testreszabhatja az állapotokat és a munkafolyamatokat

Kapjon projektindítókat és értesítéseket

Tekintse meg a tényleges és a becsült időről szóló jelentéseket a zökkenőmentes kapacitáskezelés érdekében.

Készítsen költségvetés/haladás alapú számlákat

Az Accelo korlátai

Túl bonyolult kisvállalkozások számára

A mobilalkalmazás nem teljesen működőképes.

Accelo árak

7 napos ingyenes próba

Professional : Egyedi árazás

Üzleti : Egyedi árak

Haladó : Egyedi árak

Elite: Egyedi árak

Accelo értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (502 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (172 értékelés)

7. Wrike – A legjobb sokoldalú projektmenedzsmenthez

via Wrike

A Wrike egy munkamenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi, hogy számos egyedi sablon közül válasszon, automatizálja a munkák felvételét dinamikus kérelemformulákkal, és még sok mást.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy egy pillanat alatt áttekintse a csapat munkaterhelését, valós idejű együttműködési funkciókat (például megjegyzések és címkézés) biztosít, és egyszerű drag-and-drop funkcióval könnyűvé teszi a gyors módosításokat.

A Wrike több mint 400 harmadik féltől származó, a projektmenedzsmenthez szükséges eszközzel és szoftverrel is integrálható, például az Adobe, a Jira és a OneDrive programokkal.

A Wrike legjobb funkciói

Ismételődő feladatok, projektek és mappák mentése

Tekintse meg minden csapattag egyéni képességeit az erőforrások optimális kihasználása érdekében.

Testreszabható irányítópultok létrehozása

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat

Ellenőrizze az igény szerinti auditjelentéseket

Hozzáférés az eszközhöz a mobilalkalmazáson keresztül

A Wrike korlátai

Az ingyenes verzió nem rendelkezik időkövetési funkciókkal.

Nincs beépített számlázási eszköz

Tanulási görbe kapcsolódik hozzá

Wrike árak

Örökre ingyenes

Csapat : 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árak

Pinnacle: Egyedi árak

Wrike értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (3679 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2629 értékelés)

8. Asana – A legjobb munkamenedzsmenthez

via Asana

Az Asana egy mesterséges intelligenciával működő munkamenedzsment megoldás. Ez az eszköz segít a vezetőknek nyomon követni az összes folyamatban lévő projektet a vállalatnál.

Minden funkciója a hatékonyság maximalizálása érdekében a ütemezésre, a tervezésre és a munkafolyamatok megkönnyítésére összpontosít. Az Asana egyik egyedülálló funkciója, a Célok, lehetővé teszi, hogy a nagy célokat kisebb feladatokra bontsa, így hatékonyabban végrehajthatja és nyomon követheti azokat.

Komplex projektek vagy több csapat kezelése esetén az Asana Portfóliók funkciója lehet hasznos. Ez lehetővé teszi, hogy áttekintse a teljes képet, kövesse nyomon a kapcsolódó projektek előrehaladását, és stratégiailag tervezze meg az erőforrások elosztását az optimális eredmények elérése érdekében.

Az Asana integrálható olyan jelentős platformokkal is, mint a Microsoft Teams, a Nave, a MailChimp és a Mosaic.

Az Asana legjobb funkciói

Húzza át a feladatokat a munkaterhelés kezeléséhez

Mérje meg a tényleges projektidőt a becsült projektidőhöz képest

Ossza meg adatait több mint 270 eszközön, például a Slacken és a Microsoft Teamsen keresztül.

Hozzáférés valós idejű diagramokhoz és betekintéshez

Használja a feladatfüggőségek funkciót a ütemezési ütközések nyomon követéséhez és elkerüléséhez.

Az Asana korlátai

A felületen nehéz eligazodni.

Nincs offline hozzáférés

Asana árak

Örökre ingyenes

Starter : 13,49 USD/hó felhasználónként

Advanced : 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árak

Enterprise+: Egyedi árak

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (9988 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (12 612 értékelés)

9. ClickTime – A legjobb a munkaidő-nyilvántartás kezeléséhez

via ClickTime

Ha olyan szoftvert keres, amely megbízható eszköz a munkaidő-nyilvántartás kezeléséhez, akkor a ClickTime egy olyan lehetőség, amelyet érdemes megvizsgálnia.

A ClickTime fejlett időkövetési és költségvetési funkciókkal rendelkezik. Az egyes projektek kezelésétől az általános erőforrásokig – a ClickTime mindent megkönnyít.

Emellett fejlett beállításokat és betekintést is kínál a munkafolyamatokba. Például egyedi számlázási díjakat határozhat meg a csapat tagjai, szerepkörök vagy projektek számára, a speciális készségeik alapján. Az eszköz ezután nyomon követi a számlázható órákat, és segít figyelemmel kísérni a projekt jövedelmezőségét, megelőzve a költségvetés túllépését.

A ClickTime mobilalkalmazással is rendelkezik Android és iOS felhasználók számára egyaránt.

A ClickTime legjobb funkciói

Figyelje a munkatársak munkaterhelését a hatékony erőforrás-elosztás érdekében

A munkaerő rendelkezésre állásának előrejelzése

Valós idejű betekintés a projekt előrehaladásába

Szerezzen betekintést a teljesítménybe és a jövedelmezőségbe

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Sage és a BambooHR.

ClickTime korlátozások

Az erőforrás-tervezési megoldások a Premiere és a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Nehéz eligazodni benne egy kezdő számára

ClickTime árak

14 napos ingyenes próba

Starter : 12 USD/hó felhasználónként

Csapat : 15 USD/hó felhasználónként

Premier : 27 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

ClickTime értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (791 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (207 értékelés)

10. Kantata – A legjobb projektmenedzsmenthez

via Kantata

A Kantata egy all-in-one eszköz, amely egy szervezet különböző erőforrás-, pénzügyi és projektmenedzsment tevékenységeinek racionalizálására szolgál. A szoftver legfőbb USP-je az innovatív erőforrás-előrejelzési funkciója.

Ez lehetővé teszi, hogy megértsd az erőforrások tényleges költségét a projekt teljes bevételéhez viszonyítva, így nyereséges feladatelosztást végezhetsz.

A Kantata egyszerűsíti a külső erőforrásokkal, például szabadúszókkal vagy alvállalkozókkal való együttműködés folyamatát is. Meghívhat külső erőforrásokat „partnerként”, és közvetlenül a platformon belül rendelhet hozzájuk feladatokat.

A Kantata számos eszközzel és platformmal integrálható, például a Salesforce-szal, a Netsuite-tal és a Xero-val. Röviden összefoglalva: ez egy megbízható Resource Guru alternatíva.

A Kantata legjobb funkciói

Kezelje a projekt időzítését, igényeit és hozamát

Tervezze és ossza el jobban a munkaterhelést a készségek leltárának összehangolásával.

Konfigurálja az erőforrás-ajánlásokat az adatok alapján

Használjon vizuális eszközöket, például idővonalakat, naptárakat és projekt táblákat.

A Kantata korlátai

A felhasználói felület lassú.

Az időbejegyzés gyenge és rosszul megtervezett

A teljes árképzés nem elérhető.

Kantata árak

Egyedi árak

Kantata értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1401 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (613 értékelés)

Kezdje el hatékonyan kezelni erőforrásait a ClickUp segítségével

Az erőforrás-kezelés egy dinamikus üzleti tevékenység. Ha nem hoz megalapozott döntéseket, nagy az esélye a túlzott vagy elégtelen kihasználtságnak.

Bár a Resource Guru bizonyos mértékben segít, az igazság az, hogy néhány területen nem felel meg az elvárásoknak.

Itt segít a ClickUp Resource Management! Az erőforrások maximális kihasználásától az idő optimalizálásáig a ClickUp a legjobb erőforrás-kezelési megoldás a projektmenedzserek számára, amely ma a piacon elérhető.

