A 9 legjobb Stansa AI alternatíva csapatok számára [év]

A Stansa AI egy mesterséges intelligenciával működő tartalomgeneráló platform, amely rugalmas, korlátlan mesterséges intelligencia interakcióiról ismert, és kiválóan alkalmas kreatív írásra.

Ha azonban csapatban dolgozik, az önálló AI-eszközök használata frusztráló szakadékot hoz létre a tartalom létrehozása és a munka elvégzése között.

Ez a szakadás, amelyet kontextus-szétszóródásnak neveznek – amikor a csapatok időt pazarolnak az alkalmazások közötti váltással és a több platformon szétszórt információk keresésével –, arra kényszeríti Önt, hogy folyamatosan másolja, illessze be és formázza át az AI kimenetét a projektmenedzsment rendszerébe.

Mivel a vállalatok jelenleg átlagosan 275 különálló SaaS-alkalmazást használnak, ez a fragmentáció kritikus termelékenységi kihívássá vált.

Ez az útmutató 10 Stansa AI alternatívát ismertet, amelyek különböző problémákat oldanak meg. Néhányuk a fikciós írásra összpontosít, kevesebb tartalmi korlátozással. Mások, mint például a ClickUp, olyan AI-t kínálnak, amely a feladatok és a csapatkommunikáció mellett működik.

Kezdjük is!

9 Stansa AI alternatíva egy pillantásra

Eszköz neve Legalkalmasabb Főbb jellemzők *Árak ClickUp Minden méretű csapat, amelynek szüksége van a munkamenedzsmenttel integrált, AI-alapú tartalomkészítésre. ClickUp Brain a kontextusérzékeny íráshoz, ClickUp Docs az együttműködésen alapuló tartalomhoz, ClickUp Automations a tartalom munkafolyamatokhoz. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára DreamGen Írók, akik korlátlan kreatív fikcióalkotást keresnek Cenzúrázatlan történetgenerálás, karaktertestreszabás, több AI-modell Ingyenes; a fizetős csomagok ára 7,83 USD/hó/felhasználó NovelAI Fikciós írók, akik testreszabható AI-történetmesélést szeretnének Irodalomra, képalkotásra és memóriarendszerre kiképzett egyedi AI-modellek Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik. AI Dungeon Interaktív történetmesélő és játékhoz hasonló narratív élményeket létrehozó csapatok Szöveges kalandformátum, többjátékos forgatókönyvek, egyedi világok Ingyenes; a fizetős csomagok ára 14,99 USD/hó/felhasználó Sudowrite Professzionális szépirodalmi szerzők, akik írási segítségre szorulnak Történetmotor, leírási funkció, ötletgyűjtő mód, átírási eszközök Ingyenes; a fizetős csomagok ára 19 USD/hó/felhasználó Claude Kutató és kreatív csapatok, akiknek finom árnyalatú válaszokat adó beszélgető AI-ra van szükségük Hosszú kontextusablak, átgondolt válaszok, dokumentumelemzés Ingyenes; a fizetős csomagok ára 20 USD/hó/felhasználó DeepFiction AI Írók, akik műfaji sablonokkal gyors történetgenerálásra törekednek Műfajspecifikus sablonok, történetfolytatás, karakteralkotás Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 5 dollártól kezdődik. ChatGPT Egyének és csapatok, akiknek általános célú AI-támogatásra van szükségük különböző tartalomtípusokhoz Sokoldalú tartalomgenerálás, bővítmények, GPT-4 képességek Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 20 dollártól kezdődik. Jasper A márkakövetkezetes tartalomra szoruló lean marketing csapatok Márka hangképzés, marketing sablonok, kampányeszközök A fizetős csomagok ára 69 dollár/hó/felhasználó-tól kezdődik.

Miért érdemes Stansa AI alternatívákat keresni?

A csapatok gyakran keresnek Stansa AI alternatívákat néhány fontos okból:

Szükség csapatmunkát támogató funkciókra: A Stansa AI önálló eszközként működik, és nem rendelkezik a csapatprojektekhez szükséges robusztus A Stansa AI önálló eszközként működik, és nem rendelkezik a csapatprojektekhez szükséges robusztus összekapcsolt munkafolyamatokkal.

Tartalomkezelési aggályok : A szervezetek gyakran nagyobb ellenőrzést igényelnek A szervezetek gyakran nagyobb ellenőrzést igényelnek az AI-eredmények felett, hogy megőrizzék a márka hangját és pontosságát.

Munkafolyamat-integrációs hiányosságok: Az önálló AI-eszközök feszültséget okoznak, mert a tartalom nem áramlik automatikusan a munkarendszereibe. Sok csapatnak olyan AI-re van szüksége, amely közvetlenül kapcsolódik Az önálló AI-eszközök feszültséget okoznak, mert a tartalom nem áramlik automatikusan a munkarendszereibe. Sok csapatnak olyan AI-re van szüksége, amely közvetlenül kapcsolódik a projektterveikhez és a hivatalos dokumentációjukhoz, hogy biztosítsa a következetességet.

Az Ön számára megfelelő alternatíva az Ön céljaitól függ. Akár több kreatív szabadságra, professzionális tartalomgenerálásra, akár egy munkamenedzsment platformjába teljes mértékben integrált AI eszközre van szüksége, biztosan talál megfelelő megoldást.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és információkereséssel töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak!

A legjobb Stansa AI alternatívák

1. ClickUp (A legjobb azoknak a csapatoknak, amelyeknek munkafolyamat-kezeléssel integrált, AI-alapú tartalomkészítésre van szükségük)

Az önálló AI írási eszközök használata csapatprojektekben gyakran frusztrációhoz vezet. Egy alkalmazásban remek tartalmat hoz létre, de azt aztán manuálisan át kell másolnia a dokumentumaiba, feladatokat kell létrehoznia a csapatának, és a kontextust újra el kell magyaráznia egy külön csevegésben.

A ClickUp Converged AI Workspace – egy olyan egységes platform, ahol a projektek, dokumentumok és beszélgetések egy helyen találhatók, az AI pedig beágyazott intelligencia rétegként működik – segít a csapatoknak elkerülni az állandó alkalmazásváltást, mivel mindent egy helyen tárol.

A Stansa AI nagy mennyiségű, szűretlen tartalom generálásában jeleskedik. A ClickUp viszont olyan professzionális tartalomcsapatok számára készült, amelyeknek szükségük van arra, hogy az AI megértse a speciális üzleti adataikat, valós időben együttműködjön, és automatikusan továbbítsa az elemeket a gyártási folyamatban.

Íme, hogyan emelkednek ki a ClickUp alapvető funkciói ebben a kontextusban:

Kontextusérzékeny kreativitás a ClickUp Brain segítségével

Ötleteljen, hozzon létre tartalmakat és finomítsa a vázlatokat a ClickUp Brain segítségével.

Míg a Stansa AI általános képzési adatok alapján generál szöveget, a ClickUp Brain az Ön adatai alapján generál szöveget. Ez egy neurális hálózat a munkaterületéhez, amely összeköti a feladatait, dokumentumait és embereit.

Ahelyett, hogy több eszközt kellene kezelnie, tartalmat generálhat pontosan ott, ahol a projektjei, dokumentumai és csapatának kommunikációja már létezik. Ismeri a projektjei határidőit, márkájának korábbi dokumentumait, és azt, hogy ki miért felelős.

A Brain kiküszöböli a „másolás-beillesztés” zűrzavart, mert az AI már hozzáfér a belső tudásbázisához.

Együttműködésen alapuló tartalomkészítés a ClickUp Docs segítségével

Hozzon létre hibátlan szövegeket együttműködve a ClickUp Docs segítségével.

A Stansa AI nagyrészt egyéni élmény – Ön megadja az utasítást, az eszköz megírja. A ClickUp Docs a tartalomkészítést csapatsporttá alakítja. Felváltja az olyan különálló eszközök szükségességét, mint a Google Docs.

A tartalomkészítési folyamatot úgy teheti hatékonyabbá, hogy vázlatot készít a ClickUp Doc-ban, a ClickUp Brain segítségével kibővíti azt, majd a ClickUp Tasks segítségével szerkeszti és ellenőrzi – mindezt anélkül, hogy elhagyná a platformot.

A csapattagok hozzáadhatnak kontextust, valós idejű megjegyzéseket fűzhetnek, vagy @megjelöléssel egymásra hivatkozhatnak a szerkesztések rendezése érdekében. A gazdag formázási lehetőségek és a változó jogosultságok révén a Docs biztonságos együttműködési területté válik mindenféle tartalmi projekt számára.

A dokumentumban bármely kiemelt részt nyomon követhető feladattá alakíthat. Ha egy szerkesztő megjegyzést hagy, hogy „javítsd ki ezt a bevezetőt”, akkor ez a megjegyzés hivatalos feladattá alakítható, határidővel, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki – ez egy olyan szintű felelősségvállalás, amelyet a Stansa AI nem kínál.

Tartsa mozgásban munkafolyamatait a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations kezeli a szerkesztési folyamat „munkaigényes” feladatait. A csapatok egységesen dolgozhatnak a tartalomkészítés során, ha a ClickUp Automations segítségével automatizált munkafolyamatokat hoznak létre, amelyekkel értesítik az érdekelt feleket és továbbítják a tartalmat a jóváhagyási szakaszokba.

Például beállíthat olyan triggereket, hogy amikor egy író befejezi a vázlatot a ClickUp Docs-ban, az állapot automatikusan „Kész a felülvizsgálatra” állapotra változik, és a szerkesztő Slacken vagy e-mailben értesítést kap.

Akár AI-alapú automatizálásokat is használhat. Például, amikor egy feladat „Kész” állapotba kerül, a ClickUp Brain automatikusan összefoglalót készít az elvégzett munkáról, és kommentként közzéteszi azt az érdekelt felek számára, így mindenki naprakész információkat kap, anélkül, hogy Önnek egy szót is írnia kellene.

A ClickUp legjobb funkciói

Közös írás: Valós időben írjon tartalmat csapatával, miközben a visszajelzéseket közvetlenül nyomon követhető feladatokká alakítja, hogy minden szerkesztés valóban befejeződjön.

Perszonabázisú promptok: Készítsen speciális kimeneteket előre elkészített AI-keretrendszerek segítségével, amelyek olyan szerepkörökhöz vannak szabva, mint a SEO-szakértők, szerkesztők vagy termékmenedzserek.

Dinamikus AI mezők: Vonjon le következtetéseket, fordítson szöveget vagy foglalja össze a feladatleírásokat automatikusan a tartalomnaptárában, hogy egy pillanat alatt áttekintse a legfontosabb adatokat.

Univerzális vállalati keresés: Keressen meg bármilyen fájlt vagy beszélgetést a ClickUp, Google Drive, Slack és más platformokon egyetlen keresősávból, így nem kell többé több platformon keresgélnie.

AI-alapú automatizálás: Indítson el ismétlődő feladatokat, például állapotfrissítéseket, összefoglalók készítését és csapatértesítéseket egyéni szabályok alapján, hogy tartalmi folyamatai manuális beavatkozás nélkül is zavartalanul működjenek.

Ellenőrzött wikik: Központosítsa márkairányelveit és SOP-jait egy biztonságos Központosítsa márkairányelveit és SOP-jait egy biztonságos tudásbázisban , amely jelzi az elavult tartalmakat, így csapata mindig a legpontosabb információkat használja.

A ClickUp előnyei és hátrányai

Csökkenti a kontextus szétszóródását azáltal, hogy a tartalmakat, projekteket és kommunikációt egy helyen tartja a ClickUp Converged AI Workspace segítségével. A funkciók nagy száma miatt időbe telhet, mire teljes mértékben felfedezi őket. Az AI kontextusérzékeny, ami relevánsabb és hasznosabb tartalom létrehozásához vezet. A mobilalkalmazás használata némileg eltér a desktop verziótól. A tartalom zökkenőmentesen kapcsolódik a feladatokhoz, így a teljes munkafolyamatot a kezdetektől a végéig egyszerűsíti. Az új felhasználóknak tanulási görbe lehet, amikor beállítják a kezdeti munkaterület struktúráját.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelője megjegyzi:

A ClickUp-ban leginkább az tetszik, hogy mindent egy helyen egyesít: a feladatok, az ütemtervek, a megjegyzések, a dokumentumok és a felelősségre vonhatóság mind összekapcsolódnak. Ez csökkenti a felesleges oda-vissza levelezést és sokkal átláthatóbbá teszi a munkát. A munkafolyamatok, az állapotok és a nézetek rugalmas testreszabása lehetővé teszi a különböző csapatok számára, hogy a saját folyamataikhoz igazodó módon dolgozzanak, miközben megőrzik a láthatóságot és az ellenőrzést. A ClickUp jelentősen javította a koordinációt, a nyomon követést és a napi feladatok általános végrehajtását.

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy mindent egy helyen egyesít: a feladatok, az ütemtervek, a megjegyzések, a dokumentumok és a felelősségvállalás mind összekapcsolódnak. Ez csökkenti a felesleges oda-vissza kommunikációt és sokkal átláthatóbbá teszi a munkát. A munkafolyamatok, az állapotok és a nézetek rugalmas testreszabása lehetővé teszi a különböző csapatok számára, hogy a saját folyamataikhoz igazodó módon dolgozzanak, miközben megőrzik a láthatóságot és az irányítást. A ClickUp jelentősen javította a koordinációt, a nyomon követést és a napi feladatok általános végrehajtását.

2. DreamGen (A legjobb azoknak az íróknak, akik korlátlan kreatív fikciót szeretnének létrehozni)

via DreamGen

Sok AI írási eszköz szigorú tartalomszűrőkkel rendelkezik, amelyek gátolhatják a kreativitást, különösen azoknak a fikciós íróknak, akik komplex karaktereket vagy nem hagyományos történeteket szeretnének felfedezni.

A DreamGen egy olyan platform, amelyet azoknak a kreatív fikciós íróknak terveztek, akiknek nagyobb rugalmasságra van szükségük. A platform a történetalkotásra összpontosít, anélkül, hogy más platformokon megtalálható szigorú tartalmi korlátozások vonatkoznának rá, így szélesebb témakörök és forgatókönyvek felfedezésére ad lehetőséget.

A DreamGen segítségével egyedi karaktereket hozhat létre, részletes történeteket építhet fel, és minimális tartalom-moderálási beavatkozással narratív tartalmakat generálhat. Ez segít fenntartani a hangnem és a történet szálának következetességét, ami hosszabb fikciós projektek esetében elengedhetetlen.

A DreamGen legjobb funkciói

Cenzúrázatlan történetgenerálás: Fedezze fel a nem hagyományos narratívákat a mainstream AI eszközökben a kreatív folyamatot megszakító tartalomszűrők nélkül.

Karaktertestreszabás és memória: Hozzon létre részletes karakterprofilokat, amelyeket az AI megjegyz, így biztosítva a történet következetességét anélkül, hogy folyamatosan újra meg kellene adnia az utasításokat.

Többféle AI-modell opció: Hozzáférhet különböző írásstílusokra optimalizált AI-modellekhez, így rugalmasan kiválaszthatja a projektjéhez leginkább megfelelőt.

A DreamGen előnyei és hátrányai

Kreatív szabadságot kínál a fikciós íróknak, hogy sokféle történetet fedezzenek fel. Korlátozott integráció külső írási vagy projektmenedzsment eszközökkel Az erős karakterkonzisztencia segít fenntartani a narratív koherenciát a hosszú történetekben. A fikcióra összpontosít, ezért kevésbé alkalmas szakmai vagy marketing tartalmakhoz. A közösség által létrehozott tartalmakhoz való hozzáférés inspirációt nyújt új projektekhez. A legjobb eredmények elérése érdekében a promptok optimalizálása tanulási folyamatot igényel.

DreamGen árak

Ingyenes

Starter: 7,83 USD/hó felhasználónként

Haladó: 19,35 USD/hó felhasználónként

Pro: 48,30 USD/hó felhasználónként

DreamGen értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

Mit mondanak a DreamGen-ről a valódi felhasználók?

Íme, amit egy Redditor osztott meg:

Nagyon tetszik az a koncepció, hogy egy történethez több karaktert is létre lehet hozni. Ez egyedülálló, és ez a webhely rengeteg lehetőséget rejt magában! Készítettem egy saját (privát) botot, amely 16 karaktert tartalmaz, mindegyik nagyon hosszú leírással. A létrehozás felénél még jól működött, de most, hogy elkészültem, hibásan működik.

Nagyon tetszik az a koncepció, hogy egy történethez több karaktert is létre lehet hozni. Ez egyedülálló, és ez a webhely rengeteg lehetőséget rejt magában! Készítettem egy saját (privát) botot, amely 16 karaktert tartalmaz, mindegyik nagyon hosszú leírással. A létrehozás felénél még jól működött, de most, hogy elkészültem, hibásan működik.

3. NovelAI (A legjobb azoknak a regényíróknak, akik testreszabható AI-történetmesélést és képalkotást szeretnének)

via NovelAI

Az általános AI-eszközök gyakran előre látható, unalmas prózát eredményeznek, ami nem illik a fikcióhoz. Az íróknak olyan AI-re van szükségük, amely megérti az irodalmi konvenciókat, és képes alkalmazkodni a különböző műfajokhoz és stílusokhoz.

A NovelAI egy kifejezetten történetmesélők számára létrehozott platform. Modellei irodalmi művek alapján vannak betanítva, így jobban megértik a narratív struktúrát és a prózastílust, ami a kimenetet irodalmibbá teszi.

Készíthet egyedi modulokat kedvenc szerzői vagy műfajai alapján, és akár képeket is generálhat, amelyek segítenek a karakterek és jelenetek vizualizálásában.

A NovelAI kiemelten fontosnak tartja a felhasználók adatainak védelmét, így biztosítva, hogy történetei magánjellegűek maradjanak, és azokat ne használják fel képzési célokra.

A NovelAI legjobb funkciói

Irodalommal képzett AI-modellek: Az AI-t fikcióval képezték ki, így olyan prózát eredményez, amely megérti a narratív tempót és a párbeszéd konvencióit.

Egyedi AI modulok: Az AI írási stílusát konkrét szerzőkhöz vagy műfajokhoz igazíthatja, így nagyobb kontrollt kap a végső eredmény felett.

Integrált képalkotás: A beépített A beépített képalkotó segítségével vizualizálhatja karaktereit és jeleneteit, ami segít kreatív elképzeléseinek kidolgozásában.

A NovelAI előnyei és hátrányai

Irodalmi minőségű prózát hoz létre, amely természetesebbnek tűnik, mint az általános célú AI. A fejlett funkciók és modellek eléréséhez előfizetés szükséges. Történetei magánjellegűek maradnak, és nem használjuk őket modellképzéshez. A képalkotás minősége változó lehet. A mélyreható testreszabási lehetőségek lehetővé teszik, hogy az AI kimenetét az Ön igényeihez igazítsa. Nem professzionális vagy marketing tartalmakhoz készült

NovelAI árak

Ingyenes

Táblagép: 10 USD/hó felhasználónként

Scroll: 15 USD/hó felhasználónként

Opus: 25 USD/hó felhasználónként

NovelAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nem elérhető

Mit mondanak a NovelAI valós felhasználói?

A G2 egyik értékelése így fogalmaz:

Kreatív íráshoz leginkább a NovelAI-t használom. Tetszik, hogy milyen rugalmas és milyen jól alkalmazkodik a különböző írásstílusokhoz. Segít, amikor írói válságba kerülök és nem tudom, hogyan folytassam a történetet. A rugalmasságának köszönhetően a hangnemet vagy a stílust is módosíthatom anélkül, hogy elölről kellene kezdenem, ami rengeteg időt takarít meg. Értékelem, hogy a stílus megváltoztatása esetén is konzisztens marad a kontextus és a karakterek. Ez sokkal könnyebbé és kevésbé frusztrálóvá teszi a kísérletezést. Nagyon hasznos, ha hosszabb történeteken dolgozom, és konzisztensnek kell maradnom.

Kreatív íráshoz leginkább a NovelAI-t használom. Tetszik, hogy milyen rugalmas és milyen jól alkalmazkodik a különböző írásstílusokhoz. Segít, amikor írói válságba kerülök és nem tudom, hogyan folytassam a történetet. A rugalmasságának köszönhetően a hangnemet vagy a stílust is módosíthatom anélkül, hogy elölről kellene kezdenem, ami rengeteg időt takarít meg. Értékelem, hogy a stílus megváltoztatása esetén is konzisztens marad a kontextus és a karakterek. Ez sokkal könnyebbé és kevésbé frusztrálóvá teszi a kísérletezést. Nagyon hasznos, ha hosszabb történeteken dolgozom, és konzisztensnek kell maradnom.

🌟 Bónusz: A ClickUp BrainGPT a tökéletes AI-asszisztens írók számára. Megszünteti a „toggle tax”-ot (az alkalmazások közötti váltás miatt elvesztett időt), központosítja a kutatást és az írást, és automatizálja az ismétlődő lépéseket. Ez lehetővé teszi az íróknak és a kutatóknak, hogy a magas értékű munkára – ötletelésre, elemzésre és kreativitásra – koncentráljanak, míg az AI elvégzi a nehéz feladatokat, mint a vázlatkészítés, az összefoglalás és a szervezés. Azonnali keresés és összefoglalás a munkaterületén, dokumentumaiban és a csatlakoztatott alkalmazásokban, hogy referenciákat és betekintést gyűjtsön anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

Diktálja el ötleteit vagy utasításait a Talk to Text segítségével, és a BrainGPT többféle szövegváltozatot, vázlatot vagy kreatív bevezető mondatot generál bármilyen írási formátumhoz.

Szerkessze, lektorálja és optimalizálja a vázlatokat az AI-alapú javaslatok segítségével a világosság, a hangnem és a SEO érdekében.

Képet és vizuális elemeket generálhat promptokból, és azokat írási feladataival összekapcsolva tarthatja a zökkenőmentes tartalomkészítés érdekében.

Automatizálja az ismétlődő írási munkafolyamatokat, osszon ki feladatokat és kezelje a módosításokat – mindezt egy egységes munkaterületen belül.

Tárolja és használja újra a sablonokat, és gyorsan hivatkozzon a belső irányelvekre, hogy biztosítsa szövegének következetességét és pontosságát.

4. AI Dungeon (A legjobb interaktív történetmeséléshez és játékhoz hasonló narratív élményekhez)

az AI Dungeon segítségével

A hagyományos AI írási eszközök statikus szöveget generálnak, de mi van, ha olyan történetet szeretne, amely reagál a választásaira? Azok számára, akik dinamikus, játékhoz hasonló élményt szeretnének, egy egyszerű szöveggenerátor nem elegendő.

Az AI Dungeon az AI-alapú interaktív történetmesélés úttörője. Dinamikus narratívákat hoz létre, amelyek reagálnak a bevitelére, és inkább szövegalapú kalandjátékhoz hasonlítanak, mint írási asszisztenshez.

Kezdhet előre elkészített forgatókönyvekkel, vagy létrehozhat saját, egyedi világokat. Az AI valós időben alkalmazkodik a cselekedeteihez. Többjátékos funkciókat is kínál, így kiváló eszköz együttműködésen alapuló történetmeséléshez vagy asztali játékokhoz.

Az AI Dungeon legjobb funkciói

Interaktív narratív formátum: A történet az Ön választásaihoz igazodik, így dinamikus és magával ragadó, elágazó narratívát hoz létre.

Egyedi világépítés: Hozzon létre részletes világokat és karaktereket, amelyek alapját képezik interaktív történeteinek.

Többjátékos történetmesélés: Hívjon meg másokat, hogy csatlakozzanak a történetéhez és hozzájáruljanak a narratívához, így ez egy szórakoztató eszköz lesz a közös kreativitáshoz.

Az AI Dungeon előnyei és hátrányai

Az egyedülálló interaktív formátumnak köszönhetően a történetmesélés személyesebbé és vonzóbbá válik. Kevésbé alkalmasak kifinomult, publikálható tartalom előállítására. Az erős közösség és a tartalomkönyvtár végtelen inspirációt nyújt új történetekhez. A tartalom-moderálási irányelvek továbbfejlődtek, ami egyes felhasználási eseteket érinthet. A játékhoz hasonló formátum könnyen megközelíthető belépési pontot jelent az AI-alapú történetmesélés új felhasználói számára. A kimeneti minőség a forgatókönyv összetettségétől függően változó lehet.

AI Dungeon árak

Ingyenes

Champion: 14,99 USD/hó felhasználónként

Jelmagyarázat: 29,99 USD/hó felhasználónként

Mythic: 49,99 USD/hó felhasználónként

AI Dungeon értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

5. Sudowrite (A legjobb választás professzionális regényírók számára, akik strukturált írási segítségre szorulnak)

via Sudowrite

A professzionális regényíróknak nem csak nyers szöveggenerálásra van szükségük. Olyan eszközökre van szükségük, amelyek megértik a történet felépítését, és segítenek a konkrét írásbeli kihívásokban, például élénk leírások megalkotásában vagy a párbeszédek finomításában.

A Sudowrite komoly regényírók számára készült, és olyan speciális funkciókat kínál, amelyek túlmutatnak az egyszerű AI-tartalomgeneráláson. Írói partnerként segít ötletelni, bővíteni és csiszolni munkáját.

Az olyan eszközökkel, mint a „Describe” az érzékszervi részletek leírásához és a „Story Engine” regényhosszúságú cselekmény kidolgozásához, a Sudowrite segít fenntartani a lendületet a hosszú távú projektekben. Sok profi szerző használja, mert illeszkedik a komoly írási munkafolyamatba.

A Sudowrite legjobb funkciói

Érzékszervi írás funkció leírása: Látvány-, hang-, illat- és tapintásleírásokat generál, hogy gazdagabbá tegye a jeleneteket és még magával ragadóbbá tegye őket.

Story Engine regényíráshoz: Egy strukturált rendszer, amely végigvezeti Önt a cselekmény kidolgozásán és a karakterek fejlődésén, megkönnyítve ezzel a hosszú regények megírását.

Átírási és bővítési eszközök: Finomítsa prózáját azáltal, hogy a szövegrészeket különböző stílusokban átírja, a rövid leírásokat kibővíti vagy a szószaporító részeket szűkíti.

A Sudowrite előnyei és hátrányai

Minden funkció kifejezetten a fikciós írás kihívásaira lett tervezve. Kizárólag a szépirodalomra összpontosít, ezért más típusú tartalmakhoz nem alkalmas. A Story Engine nem csak rövid formátumú tartalmakat, hanem hosszú formátumú projekteket is támogat. Időre van szükség a konkrét eszközök és munkafolyamatok elsajátításához, hogy a legtöbbet hozhassa ki belőlük. A publikált szerzők körében népszerűségre tett szert, ami professzionális minőségét bizonyítja. Az előfizetési modell jelentős befektetést jelenthet a hobbírók számára.

Sudowrite árak

Ingyenes

Hobbi: 19 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 29 USD/hó felhasználónként

Max: 59 USD/hó felhasználónként

Sudowrite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Sudowrite valós felhasználói?

A G2 egyik értékelése szerint:

Különböző eszközöket kínál, amelyek segítenek a történet egyes részeinek megírásában és átírásában. A történetbiblia beépítése nagyon hasznos, mivel így nem kell több eszközt használni. Az AI mind a kéziratban, mind a történetbiblia-ban működik, így gyorsan kidolgozhatja a történet minden aspektusát.

Különböző eszközöket kínál, amelyek segítenek a történet egyes részeinek megírásában és átírásában. A történetbiblia beépítése nagyon hasznos, mivel így nem kell több eszközt használni. Az AI mind a kéziratban, mind a történetbibliában működik, így gyorsan kidolgozhatja a történet minden aspektusát.

6. Claude (Legalkalmasabb olyan csapatok számára, amelyeknek finom, átgondolt válaszokat adó beszélgető AI-ra van szükségük)

via Claude

Sok AI-eszköz olyan válaszokat ad, amelyek robotikusnak tűnnek és nem veszik figyelembe a finom árnyalatokat. Ha komplex témákkal foglalkozik, olyan AI-re van szüksége, amely átgondolt, megfontolt válaszokat ad a sablonos, általános szövegek helyett.

A Claude, az Anthropic mesterséges intelligenciával működő asszisztense, kiváló beszélgetési képességeiről ismert. Válaszai gyakran átgondoltabbnak tűnnek, ezért kiváló választás olyan tartalmakhoz, amelyek finomabb megközelítést vagy összetett érvelést igényelnek.

A Claude egyik legfőbb erőssége a nagy kontextusablak, amely lehetővé teszi hosszú dokumentumok feldolgozását összefoglalás vagy elemzés céljából. Feltölthet egy PDF-fájlt, és a Claude megadja az eredményeket, ami hatalmas időmegtakarítást jelent a kutatásigényes munkafolyamatoknál.

Claude legjobb funkciói

Kiterjesztett kontextusablak: Hosszú dokumentumok feldolgozása és hivatkozása, így ideális jelentések összefoglalásához vagy kutatások elemzéséhez.

Finom árnyalatú beszélgetési válaszok: Claude sok versenytársánál finomabban kezeli a komplex témákat, és átgondoltabb tartalmakat állít elő.

Dokumentumelemzési képességek: Töltsön fel fájlokat közvetlenül a Claude-nak, hogy azokat elemezze, összefoglalja vagy referenciaként felhasználja tartalomkészítéshez.

Claude előnyei és hátrányai

Gondolkodó, árnyalt eredményeket hoz létre, amelyek kevésbé mechanikusnak tűnnek. Bizonyos témák vagy kérések kezelése során óvatosabb lehet. A hatékony dokumentumfeldolgozási képességek kiválóan alkalmasak kutatásigényes feladatokhoz. Az ingyenes verzió használatának korlátai vannak, amelyek miatt nem biztos, hogy alkalmasak nagy terhelésű munkafolyamatokhoz. Az interakciók természetesebbnek és beszélgetésszerűbbnek tűnnek. Nincs natív integráció a projektmenedzsment platformokkal

Claude árak

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: 30 dollár/hó felhasználónként

Claude értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Claude-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó véleménye:

A Claude használatában leginkább a beszélgetésszerű megközelítés tetszik. Nem úgy érzem, mintha egyszerűen csak egy adatbázist lekérdezném, hanem az interakciók együttműködésszerűek. Claude tisztázó kérdéseket tesz fel, ha a kérésem nem egyértelmű, ami gyakran segít abban, hogy pontosítsam a saját gondolataimat arról, hogy mire is van szükségem valójában. Ez a párbeszéd nemcsak a jobb eredmények elérésében bizonyult értékesnek, hanem elsősorban a világosabb ötletek kidolgozásában is.

A Claude használatában leginkább a beszélgetésszerű megközelítés tetszik. Nem úgy érzem, mintha egyszerűen csak egy adatbázist lekérdezném, hanem az interakciók együttműködésszerűek. Claude tisztázó kérdéseket tesz fel, ha a kérésem nem egyértelmű, ami gyakran segít abban, hogy pontosítsam a saját gondolataimat arról, hogy mire is van szükségem valójában. Ez a párbeszéd nemcsak a jobb eredmények elérésében bizonyult értékesnek, hanem elsősorban a világosabb ötletek kidolgozásában is.

7. DeepFiction AI (A legjobb gyors történetgeneráláshoz műfajspecifikus sablonokkal)

via DeepFiction AI

Néha nincs szükség komplex írási eszközre, amelynek megtanulása hosszú időt vesz igénybe. Csak gyorsan szeretne létrehozni egy történetet szórakozás vagy gyors kreatív inspiráció céljából, anélkül, hogy sok időt kellene fordítania a beállításra.

A DeepFiction AI egy könnyen elérhető belépési pont az AI-alapú történetgeneráláshoz. Műfajspecifikus sablonokat kínál, amelyek segítségével gyorsan létrehozhat történeteket anélkül, hogy prompt engineering szakértővé kellene válnia.

Választhat olyan kategóriák közül, mint a romantika, a fantasy vagy a krimi, és az AI olyan tartalmat generál, amely megfelel ezeknek a műfaji konvencióknak. Ez egy egyszerű eszköz, amely az elérhetőségre és a szórakoztató értékre összpontosít.

A DeepFiction AI legjobb funkciói

Műfajspecifikus sablonok: Válasszon egy műfajt, és kapjon AI által generált tartalmat, amely követi az adott stílus konvencióit, megkönnyítve ezzel a történet generálását.

Gyors történetgenerálás: Az egyszerű felület a sebességet helyezi előtérbe, így minimális beállítással hozhat létre történeteket.

Történetfolytatás funkciók: Bővítse a meglévő történeteket vagy folytassa a narratívákat AI segítségével.

A DeepFiction AI előnyei és hátrányai

A sablonalapú megközelítés elérhetővé teszi az AI-eszközökkel még nem ismerős felhasználók számára is. Kevesebb testreszabási lehetőség, mint a fejlettebb fikciós írási platformoknál A gyors tartalomgenerálás kiválóan alkalmas gyors kreatív feladatokhoz vagy szórakozáshoz. A kimeneti minőség nem feltétlenül olyan kifinomult, mint a specializáltabb eszközök esetében. A műfajra fókuszáló kimenetek segítik biztosítani, hogy a tartalom megfeleljen az elvárásainak. Korlátozott funkciók hosszú formátumú vagy professzionális fikciós projektekhez

DeepFiction AI árak

Starter: 5 USD/hó felhasználónként

Pro Creator: 20 USD/hó felhasználónként

Studio: 75 USD/hó felhasználónként

DeepFiction AI értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

8. ChatGPT (A legjobb sokoldalú, általános célú AI-segítség minden tartalomtípushoz)

via ChatGPT

Csapatának tartalmi igényei sokfélék. Az egyik nap e-maileket ír, a következőn marketing szövegeket készít, majd másnap egy komplex technikai témát próbál egyszerűsíteni. Minden feladathoz egy speciális eszköz használata nem hatékony és költséges.

A ChatGPT az AI-asszisztensek svájci zsebkése, amely hatalmas tartalomkezelési feladatokra képes. Sokoldalúsága miatt ez a legjobb választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek egyetlen eszközre van szükségük a kreatív íráshoz és a technikai magyarázatokhoz egyaránt.

A ChatGPT segítségével e-maileket szerkeszthet, kódot írhat, ötleteket gyűjthet és bonyolult témákat egyszerűsíthet egy természetes, beszélgetésszerű felületen keresztül. Ez azonban önálló eszközként működik, így továbbra is szembesülnie kell a kontextus szétszóródásával – ezt a problémát hivatott megoldani a ClickUp Converged AI Workspace.

A ChatGPT legjobb funkciói

Sokoldalú tartalomgenerálás: Kezeljen széles körű feladatokat, az e-mailek megírásától a kreatív íráson át a kódgenerálásig, mindezt egy helyen.

Pluginek és egyedi GPT-k: Bővítse a funkcionalitást külső szolgáltatásokhoz való csatlakozással vagy az egyedi igényeinek megfelelő egyedi GPT-k létrehozásával.

Beszélgetéses finomítás: Ismételje meg kimeneteit természetes oda-vissza párbeszéddel, így a létrehozási folyamat intuitívabbá válik.

A ChatGPT előnyei és hátrányai

Páratlan sokoldalúsága miatt megbízható választás a különböző igényekkel rendelkező csapatok számára. Önálló eszközként működik, munkaplatformokba való natív integráció nélkül. A rendszeres frissítések és a modell fejlesztései azt jelentik, hogy képességei folyamatosan bővülnek. A tartalmat manuálisan kell átvinni oda, ahol a munkád ténylegesen zajlik. A nagy felhasználói közösség kiterjedt erőforrásokat és megosztott utasításokat biztosít. A tartalomszűrők néha megzavarhatják a kreatív vagy professzionális felhasználási eseteket.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

Pro: 200 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (300+ értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT valós felhasználói?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ChatGPT-ben leginkább az tetszik, hogy intuitív és megbízható; gyorsan megérti a kontextust, és világos, jól strukturált válaszokat ad, anélkül, hogy túl sok oda-vissza kommunikációra lenne szükség. Különösen értékelem, hogy alkalmazkodik a különböző hangnemekhez és követelményekhez, függetlenül attól, hogy professzionális, kreatív vagy tömör szövegre van szükségem.

A ChatGPT-ben leginkább az tetszik, hogy intuitív és megbízható; gyorsan megérti a kontextust, és világos, jól strukturált válaszokat ad, anélkül, hogy túl sok oda-vissza kommunikációra lenne szükség. Különösen értékelem, hogy alkalmazkodik a különböző hangnemekhez és követelményekhez, függetlenül attól, hogy professzionális, kreatív vagy tömör szövegre van szükségem.

9. Jasper (A legjobb marketingcsapatok számára, akiknek nagy mennyiségű, a márkával konzisztens tartalomra van szükségük)

via Jasper AI

A marketingcsapatok folyamatos nyomás alatt állnak, hogy nagy mennyiségű, márkának megfelelő tartalmat állítsanak elő. Az általános AI-eszközök nem értik a márka hangját, ami azt jelenti, hogy a csapat értékes időt pazarol a kimenetek szerkesztésére, hogy azok megfeleljenek a vállalat szabványainak.

A Jasper egy kifejezetten marketingcsapatok számára tervezett AI-tartalomplatform. A márka konzisztenciájára összpontosít, és sablonokat kínál, amelyek támogatják a tartalomgyártást nagy léptékben.

A Jasper Brand Voice funkciójával az AI-t a saját irányelvei szerint képezheti, így biztosítva, hogy az összes generált tartalom összhangban legyen a márkájával. Emellett együttműködési eszközöket és kampánykezelési funkciókat is kínál, így kiváló választás marketingcsapatok számára.

Ugyanakkor ez továbbra is inkább egy speciális tartalomszerkesztő eszköz, mint egy átfogó munkamenedzsment platform.

A Jasper legjobb funkciói

Márka hangjának betanítása: Tanítsa meg az AI-nak a márka irányelveit, hogy az összes generált tartalom konzisztens és a márkához illeszkedő legyen.

Marketing-specifikus sablonok: Hozzáférhet hirdetések szövegeihez, közösségi média bejegyzésekhez és blogcikkekhez, amelyek a marketing legjobb gyakorlatait kódolják.

Kampány- és együttműködési eszközök: Kezelje marketingkampányait olyan csapatmunkát támogató funkciókkal, amelyek segítik a munkafolyamatot.

Jasper előnyei és hátrányai

Minden funkció a marketingcsapatok igényeihez igazodik. Más üzleti funkciókhoz vagy tartalomtípusokhoz kevésbé alkalmas A Brand Voice funkció biztosítja a márka konzisztenciáját nagy léptékben. A Brand Voice funkció beállítása kezdeti időbefektetést igényel. A beépített együttműködési eszközök támogatják a marketingcsapat munkameneteit. Az egyéni felhasználók számára ez több funkciót kínál, mint amennyire szükségük van.

Jasper árak

Ingyenes próba

Pro: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1800+ értékelés)

Mit mondanak a Jasper valós felhasználói?

A Capterra egyik véleménye szerint:

A Jasper segítségével ötleteket gyűjthet, átfogalmazhat, gondolatokat rendszerezhet és sokkal gyorsabban írhat, mintha a nulláról kezdené. Összességében kézzelfogható egyéni és csapat hatékonyságot eredményezett, és nagyon elégedettek vagyunk a platform folyamatos fejlesztéseivel!

A Jasper segítségével ötleteket gyűjthet, átfogalmazhat, gondolatokat rendszerezhet és sokkal gyorsabban írhat, mintha a nulláról kezdené. Összességében kézzelfogható egyéni és csapat hatékonyságot eredményezett, és nagyon elégedettek vagyunk a platform folyamatos fejlesztéseivel!

Találja meg a csapatának megfelelő AI eszközt

A megfelelő Stansa AI alternatíva attól függ, hogy mit szeretne elérni. A kreatív fikciós írók számára olyan speciális eszközök lehetnek hasznosak, mint a NovelAI vagy a Sudowrite. A marketingcsapatok számára pedig olyan márkaközpontú platformok lehetnek értékesek, mint a Jasper.

De az igazi kihívás nem csak egy jó tartalmat generáló AI megtalálása, hanem egy olyan megtalálása, amely illeszkedik a csapatod tényleges munkamódszereihez. Az önálló AI-eszközök súrlódást okoznak, mivel kénytelen vagy manuálisan átmásolni a tartalmakat a projektmenedzsment rendszered, a dokumentumaid és a csapat csevegései között.

A leghatékonyabb AI-megoldás az, amelyik áthidalja a tartalomgenerálás és a végrehajtás közötti szakadékot. Akár egy speciális fikciós eszközt, akár egy marketingplatformot választ, helyezze előtérbe azokat a megoldásokat, amelyek csökkentik a munkafolyamatában fellépő súrlódásokat.

Azok számára, akik szeretnék megszüntetni a mesterséges intelligencia által generált tartalom és a munkamenedzsment közötti kontextusbeli eltéréseket, a ClickUp olyan mesterséges intelligenciát kínál, amely ott működik, ahol a munka folyik. ✨/

Regisztráljon még ma ingyenesen.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A Stansa AI egy mesterséges intelligenciával működő tartalomgeneráló platform, amely rugalmas interakcióiról ismert, elsősorban kreatív és professzionális íráshoz. A csapatok gyakran keresnek alternatívákat, hogy olyan funkciókat kapjanak, mint a csapatmunka, a munkamenedzsment rendszerekkel való jobb integráció, vagy speciális marketing- vagy fikciós funkciók.

A szűretlen AI írási eszközök kevesebb tartalmi korlátozással rendelkeznek, ami lehetővé teszi olyan nem hagyományos témák feltárását, amelyeket a mainstream eszközök blokkolhatnak. Az olyan platformok, mint a ChatGPT, a biztonságot és a széles körű hozzáférhetőséget helyezik előtérbe, ami bizonyos fikciós műfajok esetében néha megszakíthatja a kreatív folyamatot.

Azok számára, akiknek együtt kell dolgozniuk a tartalmakon és azokat be kell integrálniuk a munkafolyamatokba, a ClickUp a legjobb választás. Ötvözi az AI-alapú tartalomgenerálást a projektmenedzsmenttel és a dokumentációval, így nincs szükség különálló eszközök közötti váltásra.

Igen, a legtöbb AI írási alternatíva, beleértve a ClickUp és a Jasper programokat is, kereskedelmi tartalomkészítésre lett tervezve, és lehetővé teszi a generált tartalom üzleti célokra való felhasználását. Mindig azonban célszerű áttekinteni az egyes platformok tartalomtulajdonra vonatkozó szolgáltatási feltételeit.