Hogyan készítsen saját AI asszisztenst (használati esetek és eszközök)

Az AI asszisztensek elválaszthatatlan részévé váltak mindennapi életünknek, a háztartási asszisztensek receptjeinek használatától a közeli éttermek okostelefonon történő ellenőrzéséig.

Valójában 2024 végére várhatóan több mint 8,4 milliárd AI asszisztens lesz használatban – ez több, mint a világ népessége!

Manapság ezek az asszisztensek sokkal többet tesznek, mint csak kérdésekre válaszolnak. Segítenek a tartalomkészítésben, a munkafolyamatok automatizálásában és még sok másban. De van egy bökkenő: a nyilvánosan elérhető csevegő asszisztensek nem igazán felelnek meg az Ön egyedi igényeinek.

Ezért fontosabb, mint valaha, hogy tudd, hogyan készítheted el saját AI asszisztensedet. Mi pedig itt vagyunk, hogy segítsünk neked!

A blog végén nemcsak megtanulja, hogyan készíthet saját csevegő asszisztenst az egyedi igényeinek megfelelően, hanem egy okosabb, egyszerűbb alternatívát is bemutatunk, amely kiküszöböli a találgatásokat!

⏰60 másodperces összefoglaló Az AI asszisztens egy csevegésalapú AI alkalmazás, amelyet munkahelyi és személyes feladatok elvégzésére terveztek. A gépi tanulás és a természetes nyelvfeldolgozás segítségével érti a köznyelvi lekérdezéseket, és felhasználható bizonyos funkciók végrehajtására. Gondos tervezéssel és modellek képzésével saját AI-asszisztenst hozhat létre. A ClickUp , mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egy beépített AI asszisztenst kínál, amely közvetlenül integrálható a munkaterületébe. A ClickUp Brain funkcióit felhasználva könnyedén elvégezheti a projekthez kapcsolódó feladatokat, például dokumentumok létrehozását, az előrehaladás ellenőrzését stb.

Mi az AI asszisztens?

Az AI asszisztens egy számítógépes program, amely automatikusan elvégzi azokat a feladatokat, amelyek egyébként emberi erőfeszítést és intelligenciát igényelnének. Az AI segítségével automatizálhatja a feladatokat, így idejét összetettebb projektekre fordíthatja.

Ezek a digitális segítők a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) és a gépi tanulás (ML) segítségével megértik az emberi nyelven megfogalmazott kérdéseket. Ez segít nekik abban, hogy elvégezzék az Ön, a felhasználó által kért konkrét műveleteket.

Bár az AI asszisztens képességei attól függnek, hogy mire programozták, néhány példa a feladatokra, amelyeket el tud végezni:

Kérdéseire a tudásuk vagy az internetről származó információk alapján válaszolnak.

Emlékeztető beállítása és végrehajtása a választott időpontban

E-mailek vagy szöveges üzenetek írása

Otthonaink intelligens eszközeinek vezérlése

Képek és grafikák létrehozása

Weboldal (vagy bármely más információ) összefoglalása

Néhány népszerű mesterséges intelligencia virtuális asszisztens példája: Google Assistant, Siri, Alexa és ChatGPT.

A saját AI-asszisztens létrehozásának előnyei

Bár a személyes AI asszisztenseket számos célra felhasználhatja és API-k segítségével integrálhatja, az AI asszisztens létrehozása négy egyedülálló előnyt kínál.

Testreszabás: Amikor megalkotja az AI asszisztensét, testreszabhatja a felhasználói felületét vagy bármely más funkcióját, ahogy csak szeretné, ami harmadik féltől származó AI asszisztensekkel nem lehetséges. Hatékonyság: A harmadik féltől származó asszisztensek gyakran egymillió felhasználó kérdéseit dolgozzák fel egy adott időpontban. A saját AI-asszisztense csak az Ön és szervezete kérdéseit dolgozza fel, biztosítva ezzel a hatékonyságot. Adatvédelem: Személyes AI asszisztensed jobb adatvédelmet és biztonságot nyújt, mint egy harmadik fél által készített asszisztens. Az adatok a szervezeten belül maradnak, és te döntesz azok felhasználásáról. Skálázhatóság: A szervezetének készült egyedi AI-asszisztens hihetetlenül skálázható és rugalmas. Bármelyik egyedi alkalmazásába integrálhatja, és könnyedén új funkciókat vagy képességeket adhat hozzá.

Hogyan készítsd el saját AI asszisztensedet: lépésről lépésre

1. lépés: Határozza meg a felhasználási esetet és a képességeket

Az első lépés az AI-asszisztens felhasználási területének meghatározása – képességeinek és korlátainak meghatározása.

Ha ezt a tervezést nem végzi el gondosan, akkor olyan eredményt kap, amely nem képes a kívánt módon elvégezni a tervezett feladatokat. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a dolgokat, amelyeket egyértelműen meg kell határoznia és megjegyeznie az AI asszisztensével kapcsolatban, mielőtt nekilátna a munkának:

Az asszisztens típusa

Személyes AI asszisztenst épít? Vagy olyan asszisztenst, amelyet ügyfélszolgálati vagy üzleti tevékenységekhez használna? Míg az általános célú AI személyes asszisztens többféle képességgel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára sokféle feladat elvégzését, az esetspecifikus asszisztensek speciális képzést igényelnek.

Célcsoport és szükséges ismeretek

Kik az AI asszisztens célcsoportja, és milyen készségekkel rendelkeznek? Ismerje meg, mennyire ismerik az AI alkalmazásokat, milyen nyelvet használnak a problémák leírására, és hogyan szeretik használni a virtuális asszisztenst (azaz parancsok küldésével vagy hangjuk használatával, alkalmazásként vagy az interneten).

Megoldandó problémák

Gondolja át, milyen funkciókkal rendelkezzen az AI asszisztens, és mit szeretne vele megoldani. Például egy termelékenységi asszisztensnek legalább a naptár, az e-mailek és a teendőlista kezelésére képesnek kell lennie. Vagy esetleg azt is szeretné, hogy összefoglalja a megbeszéléseket és e-maileket írjon Ön helyett.

Korlátozások

A fejlesztők gyakran szabnak bizonyos korlátozásokat az AI asszisztensre, hogy az ne vezessen kedvezőtlen eredményekhez. Ezért érdemes ezeket a korlátokat előre meghatározni. Például, mennyi ideig tárolja a felhasználói adatokat? Milyen típusú műveleteket nem hajthat végre? Határozza meg és dokumentálja ezeket és az asszisztensben megkívánt egyéb korlátozásokat.

💡Profi tipp: A korlátozások beállításakor készítsen egy „Megteszi / Nem teszi” listát. Például: ✅ Feladatok: Válaszoljon az ügyfelek gyakori kérdéseire, nyújtson információt a megrendelések nyomon követéséről. ❌ Nem végez: Fizetések feldolgozása, érzékeny felhasználói adatok tárolása

2. lépés: Határozza meg a technológiai stacket

Miután dokumentálta AI asszisztensének képességeit és korlátait, elgondolkodhat a megfelelő technológiai háttérről, amellyel megalkothatja azt. Ez magában foglalja az összes könyvtárat és keretrendszert, amelyet az asszisztens fejlesztésének felgyorsításához használni fog, valamint egyéb infrastruktúrát, például:

A programozási nyelv, amelyet használni fog (pl. Python, Java, C++ stb.)

A használni kívánt nyelvhez tartozó csomag telepítők (pl. Python csomagkezelő Pythonhoz)

Tárhely környezet (pl. saját tárhely, felhőalapú tárhely stb.)

NLP könyvtár vagy keretrendszer (pl. NLTK, spaCy, Gensim stb.)

ML könyvtárak és keretrendszerek (SciPy, TensorFlow, NumPy stb.)

Hangfelismerő könyvtárak (ha azt szeretné, hogy asszisztense beszédalapú képességekkel rendelkezzen)

💡Profi tipp: Válasszon olyan technológiai megoldásokat, amelyek skálázhatóságot és könnyű integrálhatóságot biztosítanak. ✅ Kerülje el a túltervezést a korai szakaszokban

3. lépés: Keresse meg a képzési adatokat

Most meg kell találnia az adatokat, amelyekkel betaníthatja személyes AI-asszisztensét. Ezeket az adatokat számos helyről beszerezheti, például harmadik felek adatbázisaiból, felhasználók által generált adatforrásokból, valamint a szervezet tevékenységi naplóiból vagy ügyféladataiból.

Ami az adattípusokat illeti, háromféle típusú képzési adatra lesz szüksége az AI-asszisztenséhez:

Emberi nyelvi adatok NLP-képzéshez

Beszédadatok a beszéddel kapcsolatos képzéshez (ha beszéddel kapcsolatos funkciókat szeretne integrálni)

Feladatspecifikus adatok az asszisztens feladatokra való betanításához

💡Profi tipp: Függetlenül attól, hogy melyik adatkészletet választja, győződjön meg arról, hogy az elég nagy ahhoz, hogy egy AI modellt képezzen. Jó kiindulási pont a 10x szabály , amely szerint az adatkészletnek legalább tízszer nagyobbnak kell lennie, mint a modell paramétereinek száma.

4. lépés: A képzési adatok tisztítása és előkészítése

Miután összegyűjtötte az adatokat, ideje megtisztítani, címkézni és előkészíteni őket az asszisztens modelljének betanításához. Ez egy nagyon fontos lépés, mert meghatározza, hogy a modell hogyan értelmezi az adatait, ezért ne siesse el ezt a lépést. Az egyes lépéseket a következőképpen hajthatja végre:

Tisztítás: Ebben a folyamatban eltávolít minden hibát és rendellenességet az adataiból, például az üres sorokat, a kiugró értékeket, az ismétlődő értékeket stb. Ez azért szükséges, hogy a modellje által feldolgozott adatok pontosak és mentesek legyenek mindenféle téves ábrázolástól.

Címkézés: Ez az a folyamat, amelynek során az adatkészletben szereplő adatokat helyesen címkézzük, kategorizáljuk és jelöljük, hogy a modell a képzés során helyesen tudja értelmezni azokat. A modell által a különböző adatpontok között létrehozott kapcsolatok ettől a folyamattól függenek.

💡Profi tipp: Miután megtisztította és címkézte az adatait, ossza két adatkészletre – egyet képzési és egyet tesztelési célokra. Az adatkészlet 70%-át tartsa meg képzési, 30%-át pedig tesztelési célokra.

5. lépés: Képezze ki asszisztensét

Az adatok készen állnak, a technológiai háttér is megvan. Itt az ideje elkezdeni az AI asszisztens betanítását. Telepítse és indítsa el a szükséges eszközöket a tárhely környezetében, és táplálja be őket a betanítási adatkészlettel. Állítsa be a betanítási paramétereket, például a betanítási sebességet és a kötegméretet, majd indítsa el a betanítási folyamatot.

A folyamat pontos lépései a választott NLP és ML könyvtárak függvényében változnak, ezért olvassa el a technológiai eszközkészletének kézikönyveit. A hibák csökkentése érdekében folyamatosan figyelje a képzési folyamatot.

💡Profi tipp: Ha a képzés sebessége lassú, állítsa be a tanulási sebességet és a kötegméret paramétereket, majd indítsa újra a folyamatot. Ha bármilyen hiba üzenet jelenik meg, olvassa el a könyvtárak hibaelhárítási tippjeit.

6. lépés: Tesztelje az asszisztenst

Miután az AI asszisztensét betanította, tesztelje a tesztadatbázison. Ellenőrizze a teljesítményének pontosságát. Ebben a szakaszban kétféle problémával találkozhat:

Túlillesztés: Ez akkor fordul elő, amikor a képzési modell a képzési adatokat memorizálja, ahelyett, hogy általánosítana belőlük. Ennek eredményeként a képzési adatkészlettel végzett tesztelés során pontosan működik, de új adatokkal végzett tesztelés során gyengén teljesít. A probléma megoldásához alkalmazható technikák közé tartozik a regularizáció, az összeállítás stb.

Alulillesztés: Ez akkor fordul elő, amikor a modell nem épít ki kapcsolatot a felhasználói bemeneti és kimeneti paraméterek között, és végül nem működik sem a képzési, sem a tesztelési adatkészleteken. Általában ezt a képzési idő meghosszabbításával vagy egy nagyobb/összetettebb adatkészlet használatával lehet orvosolni. Ha ez nem működik, kipróbálhat olyan fejlett technikákat, mint a jellemző-tervezés vagy egy összetettebb modellarchitektúrára való áttérés.

A fenti megoldások segítségével képezze át AI-asszisztens modelljét, hogy finomítsa annak funkcionalitását. Amint a tesztadatkészlettel pontos eredményeket kezd generálni, folytassa a következő lépéssel.

💡Profi tipp: Készítsen olyan forgatókönyveket, amelyek az asszisztens képességeinek határait feszegetik, például hosszú/rövid beviteleket, különböző nyelveken írt beviteleket, speciális karaktereket vagy szokatlan formázást tartalmazó beviteleket, valamint hiányos vagy kétértelmű kéréseket.

7. lépés: Tervezze meg a felhasználói felületet (UI)

Amikor az AI asszisztens a várakozásoknak megfelelően működik, a figyelmet az interfészre fordíthatja. Végül is egy csevegő asszisztens személyisége annyira jó, mint a felhasználói élmény (UX) – senki sem akar olyan asszisztenst használni, amelyik zavarosnak tűnik és működik. Ezért felhasználóbarát interfészt kell terveznie hozzá. Ha még soha nem tervezett ilyet, vegyen fel egy UX tervezőt a feladatra!

Miután megtervezte a felhasználói felületet, kombinálja azt az asszisztenssel, és telepítse a tárhelykörnyezetébe, hogy elvégezze a végső tesztelést és hibakeresést.

💡Profi tipp: Adjon hozzá intelligens felhasználói felület funkciókat, például automatikus javaslatokat és gyors válaszokat, hogy gyorsítsa az interakciókat intelligens előrejelzésekkel.

8. lépés: Végezze el a végső tesztelést és hibakeresést

Itt az ideje, hogy elvégezze a végső tesztelést az Ön által épített AI asszisztensen. Győződjön meg arról, hogy a felhasználói élmény, az asszisztens AI modellje és az összes többi elem a tervezett módon működik. Küldje el a parancsokat a kívánt feladatok elvégzéséhez, és nézze meg, mennyire pontosak az eredmények. Tesztelje a beszédalapú funkciókat is.

Ehhez hívjon meg néhány felhasználót az asszisztens célcsoportjából, hogy kipróbálják. Figyelje meg, hogyan fogalmazzák meg kérdéseiket, és hogy az asszisztens mennyire jól válaszol rájuk. Ha valami nem működik a kívánt módon, hibakeresést végezzen és javítsa ki.

💡Profi tipp: Hívjon meg néhány felhasználót az asszisztens célcsoportjából, hogy kipróbálják. Figyelje meg, hogyan fogalmazzák meg kérdéseiket, és hogy az asszisztens mennyire jól válaszol rájuk. Ha valami nem működik a várt módon, hibakeresést végezzen és javítsa ki.

9. lépés: Indítás és figyelés

Végül elérhetővé teheti azt a célcsoport számára a szervezeten belül vagy kívül. Figyelje meg, hogyan teljesít a valós világban, és elemezze a felhasználói visszajelzéseket. A visszajelzések alapján szükség szerint fejlessze tovább.

💡Profi tipp: Segítsen mesterséges intelligenciájának folyamatos fejlődésében azáltal, hogy új adatokkal táplálja. Adjon hozzá valós interakciókat a pontosság javítása érdekében, és állítsa be a nyelvi modelleket, hogy azok jobban megértsék a felhasználók szándékait.

Nem akarja a nulláról kezdeni? Vegyen példát a nagyágyúktól! Egy népszerű megközelítés az OpenAI hatékony nyelvi modelljeinek használata. Ezekhez a modellekhez többféle módon is hozzáférhet: közvetlenül az API-jukon keresztül (ehhez API-kulcsra van szükség), vagy kényelmesebb módon a Python könyvtárukat használva, ami sokkal zökkenőmentesebbé teszi a dolgokat. Bármely AI asszisztens esetében fontos tipp a beszélgetési előzmények kezelése. Ez olyan, mintha jó memóriát adna az asszisztensének! Tárolnia kell a korábbi interakciókat, akár a gyors csevegésekhez használt kódjában, akár a bonyolultabb beszélgetésekhez használt fájlban, akár a komplex projektekhez használt adatbázisban. Amikor valamit kérdez az AI-tól, foglalja bele a releváns előzményeket a „prompt”-ba, hogy az megértse a kontextust. Ha OpenAI-t használ, akkor a Python könyvtár a legjobb barátja, amely kezeli a szerverekkel való kommunikáció összes technikai részletét.

A saját AI-asszisztens létrehozásának kihívásai

Annak ellenére, hogy rengeteg könyvtár, keretrendszer és közösségi támogatás áll rendelkezésre, saját AI személyi asszisztens létrehozása nem könnyű feladat. Számos kihívással kell szembenéznie, többek között:

Technikai komplexitás: Az AI-asszisztens létrehozásának folyamata komplex. Itt egyszerűsített formában mutattuk be, de a valóságban technikailag nehéz feladat (különösen, ha nem vagy szoftverfejlesztő vagy mérnök).

Költség: Egy egyedi AI-asszisztens létrehozásának, karbantartásának és folyamatos fejlesztésének költségei meglehetősen magasak. Az UI-tervezés, a szerverköltségek és a fejlesztési költségek könnyen több ezer dollárba kerülhetnek, ha Egy egyedi AI-asszisztens létrehozásának, karbantartásának és folyamatos fejlesztésének költségei meglehetősen magasak. Az UI-tervezés, a szerverköltségek és a fejlesztési költségek könnyen több ezer dollárba kerülhetnek, ha a lehető legtöbbet szeretné kihozni az AI-asszisztenséből.

Adatvédelmi kérdések: Bár egy egyedi AI-asszisztens nagyobb ellenőrzést biztosít az adatai felett, ez a nagyobb ellenőrzés nagyobb felelősséggel is jár. Ha az összes felhasználói adat a szerverén található, akkor az adatok biztonságáért Ön felel. Adatvédelmi incidens esetén Ön és szervezete felelnek a történtekért.

Miért a ClickUp Brain az okosabb alternatíva a saját AI asszisztensedhez képest?

Ha el akarja kerülni a saját AI-asszisztens létrehozásával járó kihívásokat, de mégis szeretne egyet használni a szervezetében, máris rendelkezésre áll egy egyszerű megoldás!

A ClickUp – a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás – saját AI asszisztenssel, a ClickUp Brain-nel rendelkezik, amelyet a csapatok számos különböző felhasználási esetben alkalmazhatnak.

A ClickUp projektmenedzsment funkcióival való mély integrációjának köszönhetően a ClickUp Brain segít információkat megtalálni, tartalmakat létrehozni és egyéb projektspecifikus műveleteket végrehajtani egy egyszerű szöveges parancs segítségével.

Fedezzük fel, mi is ez valójában, és hogyan segíthet abban, hogy többet tudjon elvégezni a munkahelyén.

Mi az a ClickUp Brain?

A ClickUp Brain a ClickUp projektmenedzsment platformjába beépített AI funkció. Szorosan integrálva van a munkaterületén található összes ClickUp funkcióval, beleértve a belső kommunikációs funkciót, a ClickUp Chat-et is. A ClickUp Brain-ről itt találhat további információkat.

A ClickUp Brain a munkafolyamatokba és a munkaterületen elérhető dokumentációba való mély integrációjának köszönhetően mindig kontextusérzékeny. Akár kollégáinak szóló üzeneteket szerkeszt, akár dokumentumokat keres, mindig megtalálja a megfelelő információkat a ClickUp munkaterületén.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes döntésrögzítő rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

A ClickUp Brain használatának előnyei

A ClickUp Brain lehetővé teszi, hogy kihasználja az AI előnyeit anélkül, hogy saját asszisztens építésének kihívásaival kellene szembenéznie. Íme négy fő előnye:

Magasabb termelékenység: Lehetővé teszi Lehetővé teszi az AI termelékenységi trükkök egyszerű megvalósítását, amelyek mélyen integrálódnak az összes projektjébe, azok fájljaiba, feladataiba, tábláiba stb. Ezzel elkerülhető, hogy a munkafolyamat során különböző eszközök között kelljen váltogatnia.

Könnyű beállítás és használat: A ClickUp Brain beállítása és használata is lényegesen egyszerűbb, mint egy egyedi AI-asszisztensé. Egyszerűen regisztráljon egy ClickUp-fiókot, és máris elkezdheti használni a ClickUp Brain-t.

Megfizethetőség: A ClickUp Brain havi díja mindössze 7 dollár, ami jelentősen alacsonyabb, mint egy egyedi AI-asszisztens létrehozásának és üzemeltetésének költsége. Emellett sokkal olcsóbb, mint más, hasonló képességekkel rendelkező AI-asszisztensek (pl. ChatGPT Plus és Gemini Advanced).

Jobb biztonság és adatvédelem: Végül, a ClickUp Brain jobb biztonságot és adatvédelmet is kínál az adatok számára, mivel megfelel az olyan adatbiztonsági szabványoknak, mint a GDPR, a HIPAA és az AICPA SOC2.

Hogyan használhatja a ClickUp Brain-t mesterséges intelligencia asszisztensként?

A ClickUp Brain-t számos módon használhatja munkájához választott AI-asszisztensként. Kérdezze meg a projekt és a feladat állapotáról, és a legfrissebb választ kapja meg.

Használja a ClickUp AI-t a feladatok automatizálásához és a projektspecifikus dokumentumok megkereséséhez.

Emellett megkérheti, hogy összefoglalja a dokumentumokat, megbeszéléseket, csevegési szálakat, leírja a rögzített klipeket vagy bármely más információt, amelyet máshol talált. A ClickUp brain nem spórol a fontos részletekkel!

Összefoglalja csevegési szálakat a ClickUp AI segítségével

Emellett „catch-me-up” funkcióval is rendelkezik, amely segítségével könnyedén letöltheti az adott időszak frissítéseit , amíg távol van. Csak tegye fel a kérdést az AI-nak, és az elmondja, mi történt, amíg távol volt, beleértve a befejezett feladatokat, a késleltetett feladatokat, a csapattagok frissítéseit, a létrehozott dokumentumokat stb.

Végül, de nem utolsósorban, dokumentumokat, gondolattérképeket, e-maileket és még sok mást készít. A ClickUp Brain integrálódik a ClickUp Docs-szal, generatív AI funkcióval bővítve a ClickUp dokumentumszerkesztő funkcióját.

Így bármikor, amikor dokumentumot hoz létre, kihasználhatja annak erejét, hogy igényeinek megfelelően gyors vázlatot vagy akár a teljes dokumentumot elkészítse.

Írja meg projektleírását a ClickUp Brain segítségével

Növelje termelékenységét a ClickUp AI asszisztensével

Az AI már nem csak egy divatos szó – újradefiniálja a munkavégzés és az életmódunkat. E-maileket írhat, segíthet a kutatásban és automatizálhatja a mindennapi feladatokat. Tehát, ha versenytársaival szemben előnyt szeretne szerezni, az AI integrálása a munkafolyamatokba már nem opcionális!

Ahogy itt bemutattuk, saját AI-asszisztens létrehozása bonyolult és költséges feladat. A ClickUp segítségével azonban a ClickUp Brain révén sokoldalú, megfizethető megoldást kap.

Hatékony funkciói segítségével lekérdezheti a projekt részleteit, összefoglalhatja a csevegéseket, létrehozhat gondolattérképeket és még sok minden mást – mindezt a projektmenedzsment igényeinek megfelelően!

Mire vár még? Regisztráljon a ClickUp-ra, és tapasztalja meg saját maga az AI erejét!