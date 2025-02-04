ClickUp blog

A 9 legjobb AI eszköz személyes használatra és a termelékenység növelésére 2025-ben

Alex York
Alex York
2025. február 4.

Emlékszik a Jetson családra?

Egy robot, amely vacsorát készít a családnak, repülő autók, AI eszközök és minden automatizált – egy futurisztikus élet.

Bár még nem vagyunk annyira AI-vezéreltek, mint a Jetson család, a mesterséges intelligencia eszközök máris jelentősen beépültek életünkbe, hogy egyszerűbbé tegyék mindennapjainkat.

A legjobb AI-eszközök hatékonyabbá tesznek minket, bővítik meglévő készségeinket, és önálló, szervezett egyéniségekké alakítanak minket.

A legizgalmasabb az, hogy a mesterséges intelligencia forradalma mára mainstreammé vált, és az AI-eszközök mindenki számára elérhetőek.

Az AI-eszközök generatív AI és gépi tanulás technológiák segítségével hatalmas adatbázisokat használnak fel, hogy a kívánt kontextusú eredményt adják nekünk. Segíthet nekik megérteni a kontextust és az egyedi preferenciákat, ha egyszerű szöveges utasításokkal kommunikál velük, hogy személyre szabott eredményt kapjon.

A képek és vizuálisan vonzó videók létrehozásától a hatalmas adatbázisokban való keresésig, az e-mailek írásától az egészségesebb életmód eléréséig – a személyes használatra szánt AI-eszközök mindent megtesznek.

Vessünk egy pillantást a személyes használatra szánt legjobb AI-eszközökre, amelyek segítenek csökkenteni a kézi munkát, optimalizálni a folyamatokat és a legfontosabb dolgokra koncentrálni.

Mit kell keresni a személyes használatra szánt AI-eszközökben?

Mielőtt belemennénk a személyes használatra alkalmas legjobb AI-eszközök részleteibe, vegye figyelembe ezeket a tényezőket, hogy biztosan a megfelelőt válassza.

  • Könnyű használat: Az AI eszköznek intuitív felülettel, felhasználóbarát funkciókkal és egyszerű navigációval kell rendelkeznie.
  • Integráció: Válasszon olyan AI-eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a mindennapokban használt egyéb eszközökkel, például e-mail kliensekkel, naptárakkal, projektmenedzsment eszközökkel és a Google Docs-szal. Ez racionalizálja a munkafolyamatot, és lehetővé teszi, hogy szó szerint bármire használja őket, a személyes igényektől a szakmai feladatokig.
  • Adatvédelem és biztonság: A személyes használatra szánt AI-eszközöknek elsőbbséget kell biztosítaniuk a felhasználók adatainak védelmének. Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz vagy AI-modell adat titkosítással és átlátható adatkezelési irányelvekkel rendelkezik, hogy megvédje személyes adatait.
  • Költség: A személyes használatra legalkalmasabb AI-eszközök nem kerülnek sokba. Válasszon olyan eszközöket, amelyeknek van ingyenes verziója, így kipróbálhatja őket, mielőtt pénzt költene a fizetős változatra.
  • Automatizálás: Válasszon egy AI asszisztens eszközt, amely automatizálja a rutin és ismétlődő feladatokat, mint például az e-mailek megválaszolása, a megbeszélések összefoglalásának elkészítése, a fájlok rendszerezése vagy a találkozók ütemezése.
  • Tanulási képességek: Ahhoz, hogy a mozgalmas napjaiban is folyamatosan segítséget nyújtson, olyan eszközre van szüksége, amely tanul az adataiból, preferenciáiból és visszajelzéseiből, és ezekhez igazodik.

A 9 legjobb AI eszköz személyes használatra

1. ClickUp

A ClickUp az egyik legjobb AI eszköz személyes és szakmai használatra. Ez az all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment eszköz növeli a termelékenységét azáltal, hogy segít többet elvégezni.

A ClickUp Brain ötvözi a mesterséges intelligenciát, a kontextus megértését, a tudásmenedzsmentet és a projektmenedzsmentet. Az eredmény egy virtuális asszisztens, amely tanul a preferenciáiból, személyre szabott ajánlásokat ad és órákat takarít meg Önnek.

ClickUp Brain – a személyes és szakmai használatra szánt AI eszköz
Ébressze fel kreativitását a ClickUp Brain segítségével, amely virtuális brainstorming partnere lesz.

A ClickUp Brain nemcsak kontextusfüggő válaszokat ad a kérdéseire, hanem automatizálja a feladatait, egy kattintással tartalmi összefoglalókat generál, mindent megír az e-mailektől a blogokig, és automatikusan kitölti az adatokat, hogy időt nyerjen a fontos dolgokra – mindezt egyszerű szöveges utasításokkal.

Ezenkívül a ClickUp több száz előre elkészített sablonnal rendelkezik, amelyekkel felgyorsíthatja napi feladatait.

A ClickUp személyes termelékenységi sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse Önt a mindennapi tevékenységeinek hatékonyabbá tételében.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp személyes termelékenységi sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse Önt a mindennapi tevékenységeinek hatékonyabbá tételében.

Például a ClickUp személyes termelékenységi sablonját használhatja a személyes feladatok prioritás és típus szerinti rendezéséhez, egyéni állapotok hozzárendeléséhez és emlékeztető hozzáadásához, hogy könnyebben elvégezze a teendőket.

ClickUp 3.0 Táblázatos nézet naptárcsomaggal
Váltson a sokoldalú ClickUp 3. 0 táblázatos nézet és naptár nézet között, hogy láthassa az összes munkáját

A ClickUp legjobb funkciói

  • A ClickUp Brain, a beépített mesterséges intelligencia és virtuális asszisztens segítségével azonnali és kontextusfüggő válaszokat kaphat kérdéseire. Használja táblázatok létrehozásához, sablonok automatikus kitöltéséhez, hívásainak átiratainak generálásához, valamint céloldalak, e-mailek és egyebek írásához.
  • Hozzon létre megosztható, együttműködésen alapuló munkaterületet a ClickUp Docs segítségével, és valós időben dolgozzon együtt ügyfeleivel ötleteken és dokumentumokon.
  • Tervezze meg tevékenységeit és kövesse nyomon minden találkozóját a Naptár nézet segítségével.
ClickUp teendőlistái
Egyszerűen hozzon létre egy többcélú teendőlistát, hogy könnyedén kezelhesse ötleteit és munkáját a ClickUp teendőlistáival
  • Tartsd magad felelősségre, készíts listákat a személyes céljaidról, a havi teendőkről, az elolvasandó könyvekről és gyakorlatilag bármi másról.
  • Egyszerűsítse életét azáltal, hogy összekapcsolja a gyakran használt alkalmazásokat, mint például az e-mail, a messengerek, a naptárak, az időkövetők, a jegyzetelő alkalmazások, sőt még az Alexa és a Google Assistant is, a ClickUp segítségével.
  • Ötleteljen, és alakítsa azokat megvalósítható feladatokká a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps kreatív felületével.

A ClickUp korlátai

  • Az AI nem elérhető az ingyenes verzióban.
  • A mobilalkalmazások nem rendelkeznek teljes körű AI funkciókkal.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan csomag: 7 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Üzleti terv: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Cleo

Cleo Dashboard


A Cleo egy mesterséges intelligenciával működő személyes pénzügyi alkalmazás, amelyet kifejezetten a Z generáció számára terveztek. Az AI eszköz személyre szabott pénzügyi betekintést és tanácsokat nyújt, amelyek az Ön igényeinek és pénzügyi helyzetének megfelelően vannak kialakítva.

A Cleo egy költségvetési eszközt is kínál, amely segít nyomon követni a kiadásait és többet megtakarítani.

A beszélgetőfelület segítségével a Cleo úgy kommunikál Önnel, mint egy barát, vicceket mesél és kigúnyolja Önt, ha megkéri rá. Kérdezheti a Cleótól a költségvetési stratégiákról, a megtakarításokról, a kiadásokról és minden pénzügyi kérdésről.

Valós idejű betekintéssel és gépi tanulási algoritmusok erejével elemzi szokásait és pénzügyi adatait, hogy személyre szabott ajánlásokat nyújtson pénzügyi céljainak eléréséhez.

A Cleo legjobb funkciói

  • Állítsa be és kövesse nyomon a költségvetést, kapjon vizuális ábrázolást a kiadási mintákról, és kapjon riasztásokat a beállított költségvetés túllépése esetén.
  • Automatikusan kategorizálja a tranzakciókat, és kapjon részletes bontást a kiadásokról, hogy könnyebben azonosíthassa a túlzott kiadási mintákat.
  • Automatizálja a megtakarításokat azáltal, hogy a kívánt összeget átutalja az alkalmazás pénztárcájába, amelyből azt megtakarítási számlára lehet átutalni.

A Cleo korlátai

  • A pénztárca létrehozásához jelenleg érvényes amerikai cím szükséges, ami megakadályozza a nemzetközi felhasználókat abban, hogy a pénztárcát és a hozzá kapcsolódó funkciókat, például az automatikus átutalásokat használják.
  • Az alkalmazás spontán módon leválik a fiókról.

Cleo árak

  • Ingyenes
  • Bónusz funkciók: 5,99 USD/hó

A bónusz funkciók és a Cleo pénztárca csak az Egyesült Államokban lakó felhasználók számára elérhető.

Cleo értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

3. Breathhh

Breathhh


A Breathh egy innovatív eszköz, amely végigvezeti Önt a tudatosság gyakorlatain, és segít elérni a mentális tisztaságot és relaxációt, csökkenteni a kiégést és jobban koncentrálni.

Az alkalmazás AI-modelleket használ, hogy személyre szabott útmutatást és támogatást nyújtson légzésgyakorlatok révén. Intuitív, egyszerű felülettel rendelkezik; az alkalmazás egy Google Chrome-bővítményt is kínál, amely automatikusan megjeleníti a gyakorlatokat a megfelelő pillanatban a mobilalkalmazáson keresztül.

A Breathhh neurális motor technológiát használ a szokásainak elemzéséhez, gyakorlatok megjelenítéséhez, váll- és szemmel kapcsolatos bemelegítő gyakorlatok javaslásához, valamint relaxációt és jobb mentális egészséget elősegítő háttérhangok biztosításához.

A Breathhh legjobb funkciói

  • Szerezzen be légzőgyakorlatokat a légzésszimulátor segítségével az intelligens szünetekhez
  • Használja a hangulatnaplót, hogy megtalálja a mentális egészség egyensúlyát és fejlessze érzelmi intelligenciáját.
  • Könnyebben pihenhet, ha el tudja fedni a zavaró zajokat.

Lélegzetvétel

  • Néhány funkciót javítani lehetne, például időzítő vagy több légzési minta hozzáadásával.

Breathhh árak

  • Ingyenes
  • Breathhh Ultima: 4 USD/hó

Breathhh értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

4. Decktopus AI



A Decktopus egy AI-alapú prezentációkészítő, amely segít a diák vázlatának, tartalmának, ikonjainak, képeinek és szkriptjeinek elkészítésében a prezentáció tervezéséhez és formázásához.

A prezentációkon kívül portfóliót, mikroweboldalt, értékesítési csatornát, startup-pitch-et, esettanulmányokat, ajánlatokat, lead generálást, bio linket és e-mail aláírási linket is létrehozhat.

Hagyjon fel a kézi tervezési feladatokkal, mint például a meglévő képek szerkesztése vagy a prezentációk nulláról történő elkészítése.

Használja a Decktopust, hogy automatikusan vonzó és kontextushoz illeszkedő prezentációkat hozzon létre az AI modellbe bevitt tartalom alapján. Koncentráljon az üzenet finomhangolására, és hagyja, hogy az AI generálja a prezentációihoz szükséges képeket.

A Decktopus legjobb funkciói

  • Gyorsan készíthet kontextusfüggő prezentációkat, ha kitölti a részleteket, mint például a téma, a célközönség, a cél és a kívánt időtartam.
  • Képek és ikonok automatikus beszúrása a diákba a diák kontextusa és tartalma alapján
  • Válasszon a sokféle diatemplátum közül, amelyek különböző célokra alkalmasak, például startup-bemutatókhoz, üzleti prezentációkhoz, esettanulmányokhoz és vezetői összefoglalókhoz.

A Decktopus korlátai

  • Az AI funkcionalitását fejleszteni kell, mivel a leíró bemenettel gyenge a kimenet.
  • A jelenlegi oldal létrehozási folyamat rontja a felhasználói élményt, mivel megakadályozza, hogy a felhasználók sablonokhoz férjenek hozzá ahelyett, hogy elrendezéseket használnának, amikor új oldalakat adnak hozzá a prezentációhoz.

Decktopus árak

  • Örökre ingyenes
  • Pro AI: 14,99 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti AI: 48 USD/hó felhasználónként

Decktopus értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (55 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (57 értékelés)

5. Reclaim

Reclaim AI


A Reclaim egy ütemezési automatizálási eszköz, amely segít optimalizálni az ütemezését és növelni a termelékenységét. Az ütemezés mellett a Reclaim optimalizálja az időgazdálkodási stratégiáit, és több időt biztosít a fontosabb feladatokra és hobbiakra.

Ez az AI-eszköz elemzi az ütemtervét és a naptárát, hogy időt találjon és rutint állítson be azokhoz a dolgokhoz, amelyeket meg akar valósítani, például új szokás vagy hobbi kialakításához.

Személyes és szakmai használatra tervezett Reclaim segít nyomon követni a feladatokat, szinkronizálja a Google naptárakat, hogy időt biztosítson a szokásoknak, és intelligens szüneteket tartson a stressz levezetése és a munka-magánélet egyensúlyának megteremtése érdekében.

A legjobb funkciók visszaszerzése

  • Fedezze fel a Google Naptárban a koncentrált munkavégzésre legalkalmasabb időpontokat az ütemtervek, prioritások, feladatok és kötelezettségek mesterséges intelligencia algoritmusok segítségével történő elemzésével.
  • Automatizálja a naptárkezelést a meglévő Google Naptárral való szinkronizálással, valamint az intelligens naptárvezérlés és értesítések engedélyezésével, hogy megvédje a felhasználókat a túlórától.
  • Optimalizálja a munkahét és a termelékenységi szokásait időkövetési elemzésekkel. Kövesse nyomon a különböző feladatokra fordított időt heti jelentésekkel a termelékenységről és a teljesítményről.

Korlátozások visszaszerzése

  • Nincs mobilalkalmazása.
  • Az integrációk szinkronizálása és a feladatok ütemezése több időt vesz igénybe.

Reclaim árak

  • Örökre ingyenes egy felhasználó számára
  • Starter: 10 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 18 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Értékelések és vélemények visszaszerzése

  • G2: 4,8/5 (66 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Nézze meg ezeket a Reclaim alternatívákat!

6. Gymbuddy

GymBuddy irányítópult


A Gymbuddy személyre szabott edzésprogramokat kínál. Ez az edzés AI eszköz hatékony edzésprogramokat állít össze egyének és fitneszedzők számára, akik fitneszprogramokat szeretnének összeállítani.

Ez az AI-alapú alkalmazás lehetővé teszi, hogy a saját szintjén edzzen – állítsa be a fitneszszintjét, állítsa össze a gyakorlatokat, és ütemezze be az edzéseket az Önnek legmegfelelőbb időpontra.

A Gymbuddy legjobb funkciói

  • Személyre szabott edzéstervek, amelyek az edzettségi szinthez, a célokhoz és a preferenciákhoz igazodnak
  • A edzésütemező segítségével megtalálhatja a napirendjéhez leginkább illő időpontot az edzéshez.
  • Személyre szabott edzésprogramokat készíthet ügyfeleinek (hasznos fitneszedzők számára)

A Gymbuddy korlátai

  • Az edzések két hetes intervallumokra vannak összeállítva, és ezalatt az időszak alatt nem lehet változtatni a rutinon.

Gymbuddy árak

  • Örökre ingyenes
  • Képzőknek: 20% díj az összes program eladására

Gymbuddy értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

7. ChatGPT

A ChatGPT válasza a felhasználói kérdésekre


A ChatGPT mesterséges intelligencia chatbot természetes nyelvfeldolgozó algoritmusokat használ a kérdéseid megválaszolásához. Ez az OpenAI által kifejlesztett egyik legkifinomultabb mesterséges intelligencia modell, amely rendkívüli pontossággal értelmezi és válaszol a bevitelekre.

Készíts rövid és hosszú tartalmakat beszélgetésszerű szövegbeviteli parancsok segítségével. A ChatGPT segít a meglévő szövegek finomításában, a nyelvtani ellenőrzésben, ütemtervek készítésében, utazások tervezésében, termékleírások írásában és kódok írásában is.

A ChatGPT legjobb funkciói

  • Dinamikus, kontextusalapú válaszok generálása, amelyek utánozzák az emberi viselkedési mintákat
  • Kapjon személyre szabott válaszokat kérdései, korábbi interakciói és visszajelzései alapján.
  • Használja ki a hatalmas és sokszínű adatbázis előnyeit, amely a tartalomgeneráláshoz szükséges témák széles skáláját fedi le.

A ChatGPT korlátai

  • A ChatGPT nem mindig kínálja a legfrissebb információkat, mivel a válaszok a legutóbb 2022 januárjában frissített képzési adatokon alapulnak.
  • Ez egy AI írási asszisztens, amely nem támogatja az AI képalkotást, videóalkotást vagy animált videotartalmakat.

ChatGPT árak

  • Örökre ingyenes
  • ChatGPT Plus: 20 USD/hó felhasználónként
  • ChatGPT Team: 30 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (443 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (40 értékelés)

8. Amelia



Az Amelia egy vállalati AI eszköz, amely alkalmazotti elkötelezettséget és ügyfélszolgálati megoldásokat kínál a megtérülés idejének lerövidítése, a létrehozott teljes érték növelése és a teljes tulajdonlási költség csökkentése érdekében, beszélgető AI segítségével.

Az időigényes és összetett HR- és IT-folyamatok automatizálásával az Amelia segítségével zökkenőmentes szolgáltatási élményt nyújthat.

Az Amelia legjobb funkciói

  • Gyorsan létrehozhat beszélgetéses munkafolyamatokat az ügyfélszolgálat számára a wow-code integráció, az előre elkészített tartalom és a természetes nyelvértés segítségével.
  • Több mint 100 nyelven biztosít zökkenőmentes kommunikációt többcélú felismerési és kontextusváltási képességeinek köszönhetően.
  • Képezze az eszközt az eszkalált beszélgetések és felhasználói interakciók adatai alapján, és szerezzen teljesítménymutatókat.

Amelia korlátai

  • Tanulási görbe az első használatkor
  • Nincs kiterjedt termékismereti adatbázis az eszköz fejlesztéséhez

Amelia árak

  • Vállalati: Egyedi árazás

Amelia értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

9. Brightcrowd

BrightCrowd


A BrightCrowd egy dinamikus platform, amely megkönnyíti a hálózatépítést és az együttműködést, így segítve Önt abban, hogy értékes szakmai kapcsolatokat építsen ki.

Olyan funkciókkal, mint a közösségi könyvek, elősegíti a szakmai fejlődést, lehetővé téve, hogy kapcsolatba lépjen különböző területeken és iparágakban dolgozó szakemberekkel.

A Brightcrowd legjobb funkciói

  • Készítsen digitális könyveket az oldalán, hogy megoszthassa életének legfrissebb eseményeit, eredményeit és emlékeit.
  • Lépjen kapcsolatba hasonló gondolkodású szakemberekkel, akik hasonló szakértelemmel, érdeklődéssel vagy célokkal rendelkeznek.
  • Mutassa be szakértelmét, tapasztalatát és szakmai érdeklődését, hogy lehetőségeket és együttműködéseket vonzzon magához.

A Brightcrowd korlátai

  • Használata korlátozódhat az öregdiákok csoportjaira, egyetemi osztályokra stb.

Brightcrowd értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

A személyes használatra szánt AI-eszközök növelik a termelékenységét

Manapság számos AI eszköz áll rendelkezésre személyes használatra; ezek automatizálják a redundáns személyes és szakmai feladatokat, és segítenek abban, hogy többet tudjon elvégezni gyorsabban. Válassza ki azokat, amelyek leginkább megfelelnek az Ön igényeinek.

A ClickUp egy kezdőbarát, AI-alapú termelékenységi eszköz, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyabban dolgozzon, gyorsabban együttműködjön és könnyedén kezelje projektjeit.

Fedezze fel az AI-alapú eszközök varázsát, regisztráljon a ClickUp-ra egy ingyenes próbaidőszakra.

