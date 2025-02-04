A 9 legjobb AI eszköz személyes használatra és a termelékenység növelésére 2025-ben

Emlékszik a Jetson családra?

Egy robot, amely vacsorát készít a családnak, repülő autók, AI eszközök és minden automatizált – egy futurisztikus élet.

Bár még nem vagyunk annyira AI-vezéreltek, mint a Jetson család, a mesterséges intelligencia eszközök máris jelentősen beépültek életünkbe, hogy egyszerűbbé tegyék mindennapjainkat.

A legjobb AI-eszközök hatékonyabbá tesznek minket, bővítik meglévő készségeinket, és önálló, szervezett egyéniségekké alakítanak minket.

A legizgalmasabb az, hogy a mesterséges intelligencia forradalma mára mainstreammé vált, és az AI-eszközök mindenki számára elérhetőek.

Az AI-eszközök generatív AI és gépi tanulás technológiák segítségével hatalmas adatbázisokat használnak fel, hogy a kívánt kontextusú eredményt adják nekünk. Segíthet nekik megérteni a kontextust és az egyedi preferenciákat, ha egyszerű szöveges utasításokkal kommunikál velük, hogy személyre szabott eredményt kapjon.

A képek és vizuálisan vonzó videók létrehozásától a hatalmas adatbázisokban való keresésig, az e-mailek írásától az egészségesebb életmód eléréséig – a személyes használatra szánt AI-eszközök mindent megtesznek.

Vessünk egy pillantást a személyes használatra szánt legjobb AI-eszközökre, amelyek segítenek csökkenteni a kézi munkát, optimalizálni a folyamatokat és a legfontosabb dolgokra koncentrálni.

Mielőtt belemennénk a személyes használatra alkalmas legjobb AI-eszközök részleteibe, vegye figyelembe ezeket a tényezőket, hogy biztosan a megfelelőt válassza.

Könnyű használat: Az AI eszköznek intuitív felülettel, felhasználóbarát funkciókkal és egyszerű navigációval kell rendelkeznie.

Integráció : Válasszon olyan AI-eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a mindennapokban használt egyéb eszközökkel, például e-mail kliensekkel, naptárakkal, projektmenedzsment eszközökkel és a Google Docs-szal. Ez racionalizálja a munkafolyamatot, és lehetővé teszi, hogy szó szerint bármire használja őket, a személyes igényektől a szakmai feladatokig.

Adatvédelem és biztonság: A személyes használatra szánt AI-eszközöknek elsőbbséget kell biztosítaniuk a felhasználók adatainak védelmének. Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz vagy AI-modell adat titkosítással és átlátható adatkezelési irányelvekkel rendelkezik, hogy megvédje személyes adatait.

Költség: A személyes használatra legalkalmasabb AI-eszközök nem kerülnek sokba. Válasszon olyan eszközöket, amelyeknek van ingyenes verziója, így kipróbálhatja őket, mielőtt pénzt költene a fizetős változatra.

Automatizálás : Válasszon egy AI asszisztens eszközt, amely automatizálja a rutin és ismétlődő feladatokat, mint például az e-mailek megválaszolása, a megbeszélések összefoglalásának elkészítése, a fájlok rendszerezése vagy a találkozók ütemezése.

Tanulási képességek: Ahhoz, hogy a mozgalmas napjaiban is folyamatosan segítséget nyújtson, olyan eszközre van szüksége, amely tanul az adataiból, preferenciáiból és visszajelzéseiből, és ezekhez igazodik.

1. ClickUp

A ClickUp az egyik legjobb AI eszköz személyes és szakmai használatra. Ez az all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment eszköz növeli a termelékenységét azáltal, hogy segít többet elvégezni.

A ClickUp Brain ötvözi a mesterséges intelligenciát, a kontextus megértését, a tudásmenedzsmentet és a projektmenedzsmentet. Az eredmény egy virtuális asszisztens, amely tanul a preferenciáiból, személyre szabott ajánlásokat ad és órákat takarít meg Önnek.

Ébressze fel kreativitását a ClickUp Brain segítségével, amely virtuális brainstorming partnere lesz.

A ClickUp Brain nemcsak kontextusfüggő válaszokat ad a kérdéseire, hanem automatizálja a feladatait, egy kattintással tartalmi összefoglalókat generál, mindent megír az e-mailektől a blogokig, és automatikusan kitölti az adatokat, hogy időt nyerjen a fontos dolgokra – mindezt egyszerű szöveges utasításokkal.

Ezenkívül a ClickUp több száz előre elkészített sablonnal rendelkezik, amelyekkel felgyorsíthatja napi feladatait.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp személyes termelékenységi sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse Önt a mindennapi tevékenységeinek hatékonyabbá tételében.

Például a ClickUp személyes termelékenységi sablonját használhatja a személyes feladatok prioritás és típus szerinti rendezéséhez, egyéni állapotok hozzárendeléséhez és emlékeztető hozzáadásához, hogy könnyebben elvégezze a teendőket.

Váltson a sokoldalú ClickUp 3. 0 táblázatos nézet és naptár nézet között, hogy láthassa az összes munkáját

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Brain, a beépített mesterséges intelligencia és virtuális asszisztens segítségével azonnali és kontextusfüggő válaszokat kaphat kérdéseire. Használja táblázatok létrehozásához, sablonok automatikus kitöltéséhez, hívásainak átiratainak generálásához, valamint céloldalak, e-mailek és egyebek írásához.

Hozzon létre megosztható, együttműködésen alapuló munkaterületet a ClickUp Docs segítségével, és valós időben dolgozzon együtt ügyfeleivel ötleteken és dokumentumokon.

Tervezze meg tevékenységeit és kövesse nyomon minden találkozóját a Naptár nézet segítségével.

Egyszerűen hozzon létre egy többcélú teendőlistát, hogy könnyedén kezelhesse ötleteit és munkáját a ClickUp teendőlistáival

Tartsd magad felelősségre, készíts listákat a személyes céljaidról, a havi teendőkről, az elolvasandó könyvekről és gyakorlatilag bármi másról.

Egyszerűsítse életét azáltal, hogy összekapcsolja a gyakran használt alkalmazásokat, mint például az e-mail, a messengerek, a naptárak, az időkövetők, a jegyzetelő alkalmazások, sőt még az Alexa és a Google Assistant is, a ClickUp segítségével.

Ötleteljen, és alakítsa azokat megvalósítható feladatokká a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps kreatív felületével.

A ClickUp korlátai

Az AI nem elérhető az ingyenes verzióban.

A mobilalkalmazások nem rendelkeznek teljes körű AI funkciókkal.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan csomag : 7 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti terv : 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Cleo

via Cleo

A Cleo egy mesterséges intelligenciával működő személyes pénzügyi alkalmazás, amelyet kifejezetten a Z generáció számára terveztek. Az AI eszköz személyre szabott pénzügyi betekintést és tanácsokat nyújt, amelyek az Ön igényeinek és pénzügyi helyzetének megfelelően vannak kialakítva.

A Cleo egy költségvetési eszközt is kínál, amely segít nyomon követni a kiadásait és többet megtakarítani.

A beszélgetőfelület segítségével a Cleo úgy kommunikál Önnel, mint egy barát, vicceket mesél és kigúnyolja Önt, ha megkéri rá. Kérdezheti a Cleótól a költségvetési stratégiákról, a megtakarításokról, a kiadásokról és minden pénzügyi kérdésről.

Valós idejű betekintéssel és gépi tanulási algoritmusok erejével elemzi szokásait és pénzügyi adatait, hogy személyre szabott ajánlásokat nyújtson pénzügyi céljainak eléréséhez.

A Cleo legjobb funkciói

Állítsa be és kövesse nyomon a költségvetést, kapjon vizuális ábrázolást a kiadási mintákról, és kapjon riasztásokat a beállított költségvetés túllépése esetén.

Automatikusan kategorizálja a tranzakciókat, és kapjon részletes bontást a kiadásokról, hogy könnyebben azonosíthassa a túlzott kiadási mintákat.

Automatizálja a megtakarításokat azáltal, hogy a kívánt összeget átutalja az alkalmazás pénztárcájába, amelyből azt megtakarítási számlára lehet átutalni.

A Cleo korlátai

A pénztárca létrehozásához jelenleg érvényes amerikai cím szükséges, ami megakadályozza a nemzetközi felhasználókat abban, hogy a pénztárcát és a hozzá kapcsolódó funkciókat, például az automatikus átutalásokat használják.

Az alkalmazás spontán módon leválik a fiókról.

Cleo árak

Ingyenes

Bónusz funkciók: 5,99 USD/hó

A bónusz funkciók és a Cleo pénztárca csak az Egyesült Államokban lakó felhasználók számára elérhető.

Cleo értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Breathhh

via Breathhh

A Breathh egy innovatív eszköz, amely végigvezeti Önt a tudatosság gyakorlatain, és segít elérni a mentális tisztaságot és relaxációt, csökkenteni a kiégést és jobban koncentrálni.

Az alkalmazás AI-modelleket használ, hogy személyre szabott útmutatást és támogatást nyújtson légzésgyakorlatok révén. Intuitív, egyszerű felülettel rendelkezik; az alkalmazás egy Google Chrome-bővítményt is kínál, amely automatikusan megjeleníti a gyakorlatokat a megfelelő pillanatban a mobilalkalmazáson keresztül.

A Breathhh neurális motor technológiát használ a szokásainak elemzéséhez, gyakorlatok megjelenítéséhez, váll- és szemmel kapcsolatos bemelegítő gyakorlatok javaslásához, valamint relaxációt és jobb mentális egészséget elősegítő háttérhangok biztosításához.

A Breathhh legjobb funkciói

Szerezzen be légzőgyakorlatokat a légzésszimulátor segítségével az intelligens szünetekhez

Használja a hangulatnaplót, hogy megtalálja a mentális egészség egyensúlyát és fejlessze érzelmi intelligenciáját.

Könnyebben pihenhet, ha el tudja fedni a zavaró zajokat.

Lélegzetvétel

Néhány funkciót javítani lehetne, például időzítő vagy több légzési minta hozzáadásával.

Breathhh árak

Ingyenes

Breathhh Ultima: 4 USD/hó

Breathhh értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Decktopus AI

via Decktopus

A Decktopus egy AI-alapú prezentációkészítő, amely segít a diák vázlatának, tartalmának, ikonjainak, képeinek és szkriptjeinek elkészítésében a prezentáció tervezéséhez és formázásához.

A prezentációkon kívül portfóliót, mikroweboldalt, értékesítési csatornát, startup-pitch-et, esettanulmányokat, ajánlatokat, lead generálást, bio linket és e-mail aláírási linket is létrehozhat.

Hagyjon fel a kézi tervezési feladatokkal, mint például a meglévő képek szerkesztése vagy a prezentációk nulláról történő elkészítése.

Használja a Decktopust, hogy automatikusan vonzó és kontextushoz illeszkedő prezentációkat hozzon létre az AI modellbe bevitt tartalom alapján. Koncentráljon az üzenet finomhangolására, és hagyja, hogy az AI generálja a prezentációihoz szükséges képeket.

A Decktopus legjobb funkciói

Gyorsan készíthet kontextusfüggő prezentációkat, ha kitölti a részleteket, mint például a téma, a célközönség, a cél és a kívánt időtartam.

Képek és ikonok automatikus beszúrása a diákba a diák kontextusa és tartalma alapján

Válasszon a sokféle diatemplátum közül, amelyek különböző célokra alkalmasak, például startup-bemutatókhoz, üzleti prezentációkhoz, esettanulmányokhoz és vezetői összefoglalókhoz.

A Decktopus korlátai

Az AI funkcionalitását fejleszteni kell, mivel a leíró bemenettel gyenge a kimenet.

A jelenlegi oldal létrehozási folyamat rontja a felhasználói élményt, mivel megakadályozza, hogy a felhasználók sablonokhoz férjenek hozzá ahelyett, hogy elrendezéseket használnának, amikor új oldalakat adnak hozzá a prezentációhoz.

Decktopus árak

Örökre ingyenes

Pro AI : 14,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti AI: 48 USD/hó felhasználónként

Decktopus értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (55 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (57 értékelés)

5. Reclaim

via Reclaim AI

A Reclaim egy ütemezési automatizálási eszköz, amely segít optimalizálni az ütemezését és növelni a termelékenységét. Az ütemezés mellett a Reclaim optimalizálja az időgazdálkodási stratégiáit, és több időt biztosít a fontosabb feladatokra és hobbiakra.

Ez az AI-eszköz elemzi az ütemtervét és a naptárát, hogy időt találjon és rutint állítson be azokhoz a dolgokhoz, amelyeket meg akar valósítani, például új szokás vagy hobbi kialakításához.

Személyes és szakmai használatra tervezett Reclaim segít nyomon követni a feladatokat, szinkronizálja a Google naptárakat, hogy időt biztosítson a szokásoknak, és intelligens szüneteket tartson a stressz levezetése és a munka-magánélet egyensúlyának megteremtése érdekében.

A legjobb funkciók visszaszerzése

Fedezze fel a Google Naptárban a koncentrált munkavégzésre legalkalmasabb időpontokat az ütemtervek, prioritások, feladatok és kötelezettségek mesterséges intelligencia algoritmusok segítségével történő elemzésével.

Automatizálja a naptárkezelést a meglévő Google Naptárral való szinkronizálással, valamint az intelligens naptárvezérlés és értesítések engedélyezésével, hogy megvédje a felhasználókat a túlórától.

Optimalizálja a munkahét és a termelékenységi szokásait időkövetési elemzésekkel. Kövesse nyomon a különböző feladatokra fordított időt heti jelentésekkel a termelékenységről és a teljesítményről.

Korlátozások visszaszerzése

Nincs mobilalkalmazása.

Az integrációk szinkronizálása és a feladatok ütemezése több időt vesz igénybe.

Reclaim árak

Örökre ingyenes egy felhasználó számára

Starter : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 18 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Értékelések és vélemények visszaszerzése

G2 : 4,8/5 (66 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Gymbuddy

via GymBuddy

A Gymbuddy személyre szabott edzésprogramokat kínál. Ez az edzés AI eszköz hatékony edzésprogramokat állít össze egyének és fitneszedzők számára, akik fitneszprogramokat szeretnének összeállítani.

Ez az AI-alapú alkalmazás lehetővé teszi, hogy a saját szintjén edzzen – állítsa be a fitneszszintjét, állítsa össze a gyakorlatokat, és ütemezze be az edzéseket az Önnek legmegfelelőbb időpontra.

A Gymbuddy legjobb funkciói

Személyre szabott edzéstervek, amelyek az edzettségi szinthez, a célokhoz és a preferenciákhoz igazodnak

A edzésütemező segítségével megtalálhatja a napirendjéhez leginkább illő időpontot az edzéshez.

Személyre szabott edzésprogramokat készíthet ügyfeleinek (hasznos fitneszedzők számára)

A Gymbuddy korlátai

Az edzések két hetes intervallumokra vannak összeállítva, és ezalatt az időszak alatt nem lehet változtatni a rutinon.

Gymbuddy árak

Örökre ingyenes

Képzőknek: 20% díj az összes program eladására

Gymbuddy értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. ChatGPT

via ChatGPT

A ChatGPT mesterséges intelligencia chatbot természetes nyelvfeldolgozó algoritmusokat használ a kérdéseid megválaszolásához. Ez az OpenAI által kifejlesztett egyik legkifinomultabb mesterséges intelligencia modell, amely rendkívüli pontossággal értelmezi és válaszol a bevitelekre.

Készíts rövid és hosszú tartalmakat beszélgetésszerű szövegbeviteli parancsok segítségével. A ChatGPT segít a meglévő szövegek finomításában, a nyelvtani ellenőrzésben, ütemtervek készítésében, utazások tervezésében, termékleírások írásában és kódok írásában is.

A ChatGPT legjobb funkciói

Dinamikus, kontextusalapú válaszok generálása, amelyek utánozzák az emberi viselkedési mintákat

Kapjon személyre szabott válaszokat kérdései, korábbi interakciói és visszajelzései alapján.

Használja ki a hatalmas és sokszínű adatbázis előnyeit, amely a tartalomgeneráláshoz szükséges témák széles skáláját fedi le.

A ChatGPT korlátai

A ChatGPT nem mindig kínálja a legfrissebb információkat, mivel a válaszok a legutóbb 2022 januárjában frissített képzési adatokon alapulnak.

Ez egy AI írási asszisztens, amely nem támogatja az AI képalkotást, videóalkotást vagy animált videotartalmakat.

ChatGPT árak

Örökre ingyenes

ChatGPT Plus : 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT Team: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (443 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40 értékelés)

8. Amelia

via Amelia

Az Amelia egy vállalati AI eszköz, amely alkalmazotti elkötelezettséget és ügyfélszolgálati megoldásokat kínál a megtérülés idejének lerövidítése, a létrehozott teljes érték növelése és a teljes tulajdonlási költség csökkentése érdekében, beszélgető AI segítségével.

Az időigényes és összetett HR- és IT-folyamatok automatizálásával az Amelia segítségével zökkenőmentes szolgáltatási élményt nyújthat.

Az Amelia legjobb funkciói

Gyorsan létrehozhat beszélgetéses munkafolyamatokat az ügyfélszolgálat számára a wow-code integráció, az előre elkészített tartalom és a természetes nyelvértés segítségével.

Több mint 100 nyelven biztosít zökkenőmentes kommunikációt többcélú felismerési és kontextusváltási képességeinek köszönhetően.

Képezze az eszközt az eszkalált beszélgetések és felhasználói interakciók adatai alapján, és szerezzen teljesítménymutatókat.

Amelia korlátai

Tanulási görbe az első használatkor

Nincs kiterjedt termékismereti adatbázis az eszköz fejlesztéséhez

Amelia árak

Vállalati: Egyedi árazás

Amelia értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Brightcrowd

via BrightCrowd

A BrightCrowd egy dinamikus platform, amely megkönnyíti a hálózatépítést és az együttműködést, így segítve Önt abban, hogy értékes szakmai kapcsolatokat építsen ki.

Olyan funkciókkal, mint a közösségi könyvek, elősegíti a szakmai fejlődést, lehetővé téve, hogy kapcsolatba lépjen különböző területeken és iparágakban dolgozó szakemberekkel.

A Brightcrowd legjobb funkciói

Készítsen digitális könyveket az oldalán, hogy megoszthassa életének legfrissebb eseményeit, eredményeit és emlékeit.

Lépjen kapcsolatba hasonló gondolkodású szakemberekkel, akik hasonló szakértelemmel, érdeklődéssel vagy célokkal rendelkeznek.

Mutassa be szakértelmét, tapasztalatát és szakmai érdeklődését, hogy lehetőségeket és együttműködéseket vonzzon magához.

A Brightcrowd korlátai

Használata korlátozódhat az öregdiákok csoportjaira, egyetemi osztályokra stb.

Brightcrowd értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Manapság számos AI eszköz áll rendelkezésre személyes használatra; ezek automatizálják a redundáns személyes és szakmai feladatokat, és segítenek abban, hogy többet tudjon elvégezni gyorsabban. Válassza ki azokat, amelyek leginkább megfelelnek az Ön igényeinek.

A ClickUp egy kezdőbarát, AI-alapú termelékenységi eszköz, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyabban dolgozzon, gyorsabban együttműködjön és könnyedén kezelje projektjeit.

Fedezze fel az AI-alapú eszközök varázsát, regisztráljon a ClickUp-ra egy ingyenes próbaidőszakra.