A 9 legjobb AI eszköz személyes használatra és a termelékenység növelésére 2025-ben

Emlékszik a Jetson családra?
Egy robot, amely vacsorát készít a családnak, repülő autók, AI eszközök és minden automatizált – egy futurisztikus élet.
Bár még nem vagyunk annyira AI-vezéreltek, mint a Jetson család, a mesterséges intelligencia eszközök máris jelentősen beépültek életünkbe, hogy egyszerűbbé tegyék mindennapjainkat.
A legjobb AI-eszközök hatékonyabbá tesznek minket, bővítik meglévő készségeinket, és önálló, szervezett egyéniségekké alakítanak minket.
A legizgalmasabb az, hogy a mesterséges intelligencia forradalma mára mainstreammé vált, és az AI-eszközök mindenki számára elérhetőek.
Az AI-eszközök generatív AI és gépi tanulás technológiák segítségével hatalmas adatbázisokat használnak fel, hogy a kívánt kontextusú eredményt adják nekünk. Segíthet nekik megérteni a kontextust és az egyedi preferenciákat, ha egyszerű szöveges utasításokkal kommunikál velük, hogy személyre szabott eredményt kapjon.
A képek és vizuálisan vonzó videók létrehozásától a hatalmas adatbázisokban való keresésig, az e-mailek írásától az egészségesebb életmód eléréséig – a személyes használatra szánt AI-eszközök mindent megtesznek.
Vessünk egy pillantást a személyes használatra szánt legjobb AI-eszközökre, amelyek segítenek csökkenteni a kézi munkát, optimalizálni a folyamatokat és a legfontosabb dolgokra koncentrálni.
Mit kell keresni a személyes használatra szánt AI-eszközökben?
Mielőtt belemennénk a személyes használatra alkalmas legjobb AI-eszközök részleteibe, vegye figyelembe ezeket a tényezőket, hogy biztosan a megfelelőt válassza.
- Könnyű használat: Az AI eszköznek intuitív felülettel, felhasználóbarát funkciókkal és egyszerű navigációval kell rendelkeznie.
- Integráció: Válasszon olyan AI-eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a mindennapokban használt egyéb eszközökkel, például e-mail kliensekkel, naptárakkal, projektmenedzsment eszközökkel és a Google Docs-szal. Ez racionalizálja a munkafolyamatot, és lehetővé teszi, hogy szó szerint bármire használja őket, a személyes igényektől a szakmai feladatokig.
- Adatvédelem és biztonság: A személyes használatra szánt AI-eszközöknek elsőbbséget kell biztosítaniuk a felhasználók adatainak védelmének. Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz vagy AI-modell adat titkosítással és átlátható adatkezelési irányelvekkel rendelkezik, hogy megvédje személyes adatait.
- Költség: A személyes használatra legalkalmasabb AI-eszközök nem kerülnek sokba. Válasszon olyan eszközöket, amelyeknek van ingyenes verziója, így kipróbálhatja őket, mielőtt pénzt költene a fizetős változatra.
- Automatizálás: Válasszon egy AI asszisztens eszközt, amely automatizálja a rutin és ismétlődő feladatokat, mint például az e-mailek megválaszolása, a megbeszélések összefoglalásának elkészítése, a fájlok rendszerezése vagy a találkozók ütemezése.
- Tanulási képességek: Ahhoz, hogy a mozgalmas napjaiban is folyamatosan segítséget nyújtson, olyan eszközre van szüksége, amely tanul az adataiból, preferenciáiból és visszajelzéseiből, és ezekhez igazodik.
A 9 legjobb AI eszköz személyes használatra
1. ClickUp
A ClickUp az egyik legjobb AI eszköz személyes és szakmai használatra. Ez az all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment eszköz növeli a termelékenységét azáltal, hogy segít többet elvégezni.
A ClickUp Brain ötvözi a mesterséges intelligenciát, a kontextus megértését, a tudásmenedzsmentet és a projektmenedzsmentet. Az eredmény egy virtuális asszisztens, amely tanul a preferenciáiból, személyre szabott ajánlásokat ad és órákat takarít meg Önnek.
A ClickUp Brain nemcsak kontextusfüggő válaszokat ad a kérdéseire, hanem automatizálja a feladatait, egy kattintással tartalmi összefoglalókat generál, mindent megír az e-mailektől a blogokig, és automatikusan kitölti az adatokat, hogy időt nyerjen a fontos dolgokra – mindezt egyszerű szöveges utasításokkal.
Ezenkívül a ClickUp több száz előre elkészített sablonnal rendelkezik, amelyekkel felgyorsíthatja napi feladatait.
Például a ClickUp személyes termelékenységi sablonját használhatja a személyes feladatok prioritás és típus szerinti rendezéséhez, egyéni állapotok hozzárendeléséhez és emlékeztető hozzáadásához, hogy könnyebben elvégezze a teendőket.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp Brain, a beépített mesterséges intelligencia és virtuális asszisztens segítségével azonnali és kontextusfüggő válaszokat kaphat kérdéseire. Használja táblázatok létrehozásához, sablonok automatikus kitöltéséhez, hívásainak átiratainak generálásához, valamint céloldalak, e-mailek és egyebek írásához.
- Hozzon létre megosztható, együttműködésen alapuló munkaterületet a ClickUp Docs segítségével, és valós időben dolgozzon együtt ügyfeleivel ötleteken és dokumentumokon.
- Tervezze meg tevékenységeit és kövesse nyomon minden találkozóját a Naptár nézet segítségével.
- Tartsd magad felelősségre, készíts listákat a személyes céljaidról, a havi teendőkről, az elolvasandó könyvekről és gyakorlatilag bármi másról.
- Egyszerűsítse életét azáltal, hogy összekapcsolja a gyakran használt alkalmazásokat, mint például az e-mail, a messengerek, a naptárak, az időkövetők, a jegyzetelő alkalmazások, sőt még az Alexa és a Google Assistant is, a ClickUp segítségével.
- Ötleteljen, és alakítsa azokat megvalósítható feladatokká a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps kreatív felületével.
A ClickUp korlátai
- Az AI nem elérhető az ingyenes verzióban.
- A mobilalkalmazások nem rendelkeznek teljes körű AI funkciókkal.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan csomag: 7 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti terv: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Cleo
A Cleo egy mesterséges intelligenciával működő személyes pénzügyi alkalmazás, amelyet kifejezetten a Z generáció számára terveztek. Az AI eszköz személyre szabott pénzügyi betekintést és tanácsokat nyújt, amelyek az Ön igényeinek és pénzügyi helyzetének megfelelően vannak kialakítva.
A Cleo egy költségvetési eszközt is kínál, amely segít nyomon követni a kiadásait és többet megtakarítani.
A beszélgetőfelület segítségével a Cleo úgy kommunikál Önnel, mint egy barát, vicceket mesél és kigúnyolja Önt, ha megkéri rá. Kérdezheti a Cleótól a költségvetési stratégiákról, a megtakarításokról, a kiadásokról és minden pénzügyi kérdésről.
Valós idejű betekintéssel és gépi tanulási algoritmusok erejével elemzi szokásait és pénzügyi adatait, hogy személyre szabott ajánlásokat nyújtson pénzügyi céljainak eléréséhez.
A Cleo legjobb funkciói
- Állítsa be és kövesse nyomon a költségvetést, kapjon vizuális ábrázolást a kiadási mintákról, és kapjon riasztásokat a beállított költségvetés túllépése esetén.
- Automatikusan kategorizálja a tranzakciókat, és kapjon részletes bontást a kiadásokról, hogy könnyebben azonosíthassa a túlzott kiadási mintákat.
- Automatizálja a megtakarításokat azáltal, hogy a kívánt összeget átutalja az alkalmazás pénztárcájába, amelyből azt megtakarítási számlára lehet átutalni.
A Cleo korlátai
- A pénztárca létrehozásához jelenleg érvényes amerikai cím szükséges, ami megakadályozza a nemzetközi felhasználókat abban, hogy a pénztárcát és a hozzá kapcsolódó funkciókat, például az automatikus átutalásokat használják.
- Az alkalmazás spontán módon leválik a fiókról.
Cleo árak
- Ingyenes
- Bónusz funkciók: 5,99 USD/hó
A bónusz funkciók és a Cleo pénztárca csak az Egyesült Államokban lakó felhasználók számára elérhető.
Cleo értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
3. Breathhh
A Breathh egy innovatív eszköz, amely végigvezeti Önt a tudatosság gyakorlatain, és segít elérni a mentális tisztaságot és relaxációt, csökkenteni a kiégést és jobban koncentrálni.
Az alkalmazás AI-modelleket használ, hogy személyre szabott útmutatást és támogatást nyújtson légzésgyakorlatok révén. Intuitív, egyszerű felülettel rendelkezik; az alkalmazás egy Google Chrome-bővítményt is kínál, amely automatikusan megjeleníti a gyakorlatokat a megfelelő pillanatban a mobilalkalmazáson keresztül.
A Breathhh neurális motor technológiát használ a szokásainak elemzéséhez, gyakorlatok megjelenítéséhez, váll- és szemmel kapcsolatos bemelegítő gyakorlatok javaslásához, valamint relaxációt és jobb mentális egészséget elősegítő háttérhangok biztosításához.
A Breathhh legjobb funkciói
- Szerezzen be légzőgyakorlatokat a légzésszimulátor segítségével az intelligens szünetekhez
- Használja a hangulatnaplót, hogy megtalálja a mentális egészség egyensúlyát és fejlessze érzelmi intelligenciáját.
- Könnyebben pihenhet, ha el tudja fedni a zavaró zajokat.
Lélegzetvétel
- Néhány funkciót javítani lehetne, például időzítő vagy több légzési minta hozzáadásával.
Breathhh árak
- Ingyenes
- Breathhh Ultima: 4 USD/hó
Breathhh értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. Decktopus AI
A Decktopus egy AI-alapú prezentációkészítő, amely segít a diák vázlatának, tartalmának, ikonjainak, képeinek és szkriptjeinek elkészítésében a prezentáció tervezéséhez és formázásához.
A prezentációkon kívül portfóliót, mikroweboldalt, értékesítési csatornát, startup-pitch-et, esettanulmányokat, ajánlatokat, lead generálást, bio linket és e-mail aláírási linket is létrehozhat.
Hagyjon fel a kézi tervezési feladatokkal, mint például a meglévő képek szerkesztése vagy a prezentációk nulláról történő elkészítése.
Használja a Decktopust, hogy automatikusan vonzó és kontextushoz illeszkedő prezentációkat hozzon létre az AI modellbe bevitt tartalom alapján. Koncentráljon az üzenet finomhangolására, és hagyja, hogy az AI generálja a prezentációihoz szükséges képeket.
A Decktopus legjobb funkciói
- Gyorsan készíthet kontextusfüggő prezentációkat, ha kitölti a részleteket, mint például a téma, a célközönség, a cél és a kívánt időtartam.
- Képek és ikonok automatikus beszúrása a diákba a diák kontextusa és tartalma alapján
- Válasszon a sokféle diatemplátum közül, amelyek különböző célokra alkalmasak, például startup-bemutatókhoz, üzleti prezentációkhoz, esettanulmányokhoz és vezetői összefoglalókhoz.
A Decktopus korlátai
- Az AI funkcionalitását fejleszteni kell, mivel a leíró bemenettel gyenge a kimenet.
- A jelenlegi oldal létrehozási folyamat rontja a felhasználói élményt, mivel megakadályozza, hogy a felhasználók sablonokhoz férjenek hozzá ahelyett, hogy elrendezéseket használnának, amikor új oldalakat adnak hozzá a prezentációhoz.
Decktopus árak
- Örökre ingyenes
- Pro AI: 14,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti AI: 48 USD/hó felhasználónként
Decktopus értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (55 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (57 értékelés)
5. Reclaim
A Reclaim egy ütemezési automatizálási eszköz, amely segít optimalizálni az ütemezését és növelni a termelékenységét. Az ütemezés mellett a Reclaim optimalizálja az időgazdálkodási stratégiáit, és több időt biztosít a fontosabb feladatokra és hobbiakra.
Ez az AI-eszköz elemzi az ütemtervét és a naptárát, hogy időt találjon és rutint állítson be azokhoz a dolgokhoz, amelyeket meg akar valósítani, például új szokás vagy hobbi kialakításához.
Személyes és szakmai használatra tervezett Reclaim segít nyomon követni a feladatokat, szinkronizálja a Google naptárakat, hogy időt biztosítson a szokásoknak, és intelligens szüneteket tartson a stressz levezetése és a munka-magánélet egyensúlyának megteremtése érdekében.
A legjobb funkciók visszaszerzése
- Fedezze fel a Google Naptárban a koncentrált munkavégzésre legalkalmasabb időpontokat az ütemtervek, prioritások, feladatok és kötelezettségek mesterséges intelligencia algoritmusok segítségével történő elemzésével.
- Automatizálja a naptárkezelést a meglévő Google Naptárral való szinkronizálással, valamint az intelligens naptárvezérlés és értesítések engedélyezésével, hogy megvédje a felhasználókat a túlórától.
- Optimalizálja a munkahét és a termelékenységi szokásait időkövetési elemzésekkel. Kövesse nyomon a különböző feladatokra fordított időt heti jelentésekkel a termelékenységről és a teljesítményről.
Korlátozások visszaszerzése
- Nincs mobilalkalmazása.
- Az integrációk szinkronizálása és a feladatok ütemezése több időt vesz igénybe.
Reclaim árak
- Örökre ingyenes egy felhasználó számára
- Starter: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 18 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Értékelések és vélemények visszaszerzése
- G2: 4,8/5 (66 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. Gymbuddy
A Gymbuddy személyre szabott edzésprogramokat kínál. Ez az edzés AI eszköz hatékony edzésprogramokat állít össze egyének és fitneszedzők számára, akik fitneszprogramokat szeretnének összeállítani.
Ez az AI-alapú alkalmazás lehetővé teszi, hogy a saját szintjén edzzen – állítsa be a fitneszszintjét, állítsa össze a gyakorlatokat, és ütemezze be az edzéseket az Önnek legmegfelelőbb időpontra.
A Gymbuddy legjobb funkciói
- Személyre szabott edzéstervek, amelyek az edzettségi szinthez, a célokhoz és a preferenciákhoz igazodnak
- A edzésütemező segítségével megtalálhatja a napirendjéhez leginkább illő időpontot az edzéshez.
- Személyre szabott edzésprogramokat készíthet ügyfeleinek (hasznos fitneszedzők számára)
A Gymbuddy korlátai
- Az edzések két hetes intervallumokra vannak összeállítva, és ezalatt az időszak alatt nem lehet változtatni a rutinon.
Gymbuddy árak
- Örökre ingyenes
- Képzőknek: 20% díj az összes program eladására
Gymbuddy értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. ChatGPT
A ChatGPT mesterséges intelligencia chatbot természetes nyelvfeldolgozó algoritmusokat használ a kérdéseid megválaszolásához. Ez az OpenAI által kifejlesztett egyik legkifinomultabb mesterséges intelligencia modell, amely rendkívüli pontossággal értelmezi és válaszol a bevitelekre.
Készíts rövid és hosszú tartalmakat beszélgetésszerű szövegbeviteli parancsok segítségével. A ChatGPT segít a meglévő szövegek finomításában, a nyelvtani ellenőrzésben, ütemtervek készítésében, utazások tervezésében, termékleírások írásában és kódok írásában is.
A ChatGPT legjobb funkciói
- Dinamikus, kontextusalapú válaszok generálása, amelyek utánozzák az emberi viselkedési mintákat
- Kapjon személyre szabott válaszokat kérdései, korábbi interakciói és visszajelzései alapján.
- Használja ki a hatalmas és sokszínű adatbázis előnyeit, amely a tartalomgeneráláshoz szükséges témák széles skáláját fedi le.
A ChatGPT korlátai
- A ChatGPT nem mindig kínálja a legfrissebb információkat, mivel a válaszok a legutóbb 2022 januárjában frissített képzési adatokon alapulnak.
- Ez egy AI írási asszisztens, amely nem támogatja az AI képalkotást, videóalkotást vagy animált videotartalmakat.
ChatGPT árak
- Örökre ingyenes
- ChatGPT Plus: 20 USD/hó felhasználónként
- ChatGPT Team: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
ChatGPT értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (443 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (40 értékelés)
8. Amelia
Az Amelia egy vállalati AI eszköz, amely alkalmazotti elkötelezettséget és ügyfélszolgálati megoldásokat kínál a megtérülés idejének lerövidítése, a létrehozott teljes érték növelése és a teljes tulajdonlási költség csökkentése érdekében, beszélgető AI segítségével.
Az időigényes és összetett HR- és IT-folyamatok automatizálásával az Amelia segítségével zökkenőmentes szolgáltatási élményt nyújthat.
Az Amelia legjobb funkciói
- Gyorsan létrehozhat beszélgetéses munkafolyamatokat az ügyfélszolgálat számára a wow-code integráció, az előre elkészített tartalom és a természetes nyelvértés segítségével.
- Több mint 100 nyelven biztosít zökkenőmentes kommunikációt többcélú felismerési és kontextusváltási képességeinek köszönhetően.
- Képezze az eszközt az eszkalált beszélgetések és felhasználói interakciók adatai alapján, és szerezzen teljesítménymutatókat.
Amelia korlátai
- Tanulási görbe az első használatkor
- Nincs kiterjedt termékismereti adatbázis az eszköz fejlesztéséhez
Amelia árak
- Vállalati: Egyedi árazás
Amelia értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
9. Brightcrowd
A BrightCrowd egy dinamikus platform, amely megkönnyíti a hálózatépítést és az együttműködést, így segítve Önt abban, hogy értékes szakmai kapcsolatokat építsen ki.
Olyan funkciókkal, mint a közösségi könyvek, elősegíti a szakmai fejlődést, lehetővé téve, hogy kapcsolatba lépjen különböző területeken és iparágakban dolgozó szakemberekkel.
A Brightcrowd legjobb funkciói
- Készítsen digitális könyveket az oldalán, hogy megoszthassa életének legfrissebb eseményeit, eredményeit és emlékeit.
- Lépjen kapcsolatba hasonló gondolkodású szakemberekkel, akik hasonló szakértelemmel, érdeklődéssel vagy célokkal rendelkeznek.
- Mutassa be szakértelmét, tapasztalatát és szakmai érdeklődését, hogy lehetőségeket és együttműködéseket vonzzon magához.
A Brightcrowd korlátai
- Használata korlátozódhat az öregdiákok csoportjaira, egyetemi osztályokra stb.
Brightcrowd értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
A személyes használatra szánt AI-eszközök növelik a termelékenységét
Manapság számos AI eszköz áll rendelkezésre személyes használatra; ezek automatizálják a redundáns személyes és szakmai feladatokat, és segítenek abban, hogy többet tudjon elvégezni gyorsabban. Válassza ki azokat, amelyek leginkább megfelelnek az Ön igényeinek.
A ClickUp egy kezdőbarát, AI-alapú termelékenységi eszköz, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyabban dolgozzon, gyorsabban együttműködjön és könnyedén kezelje projektjeit.
