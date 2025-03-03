A 12 legjobb AI képgenerátor 2025-ben

Az AI-alapú képalkotás átalakítja a vizuális elemek létrehozásának módját, különösen a marketinganyagok, a tervezés és a szórakoztatás területén.

Ezek az eszközök megkönnyítik mindenki számára, legyen az profi vagy hobbi felhasználó, hogy a szórványos ötleteket gyorsan kiváló minőségű képekké alakítsa.

Mesterséges intelligenciát szeretne használni közösségi média bejegyzések, hirdetési kampányokhoz szükséges képek, 3D terméktervek vagy könyvek illusztrációinak létrehozásához? A kiváló eredményhez csak egy részletes utasításra vagy egy referencia képére van szüksége.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatom a 12 legjobb AI képgenerátort, amelyekkel vizuálisan lenyűgöző képeket hozhat létre.

Mit kell keresni az AI képgenerátorokban?

Az AI-képgenerátor kiválasztásakor a legfontosabb szempont a prompt-to-image hűség, vagyis a prompt összehangoltság. Ez arra utal, hogy az AI-eszköz milyen pontosan értelmezi a szöveget, és fordítja le azt a kívánt vizuális kimenetre.

Tehát értékelje több eszközt, hogy megnézze, melyik képes komplex leírásokat kezelni és a legjobb AI-generált képeket létrehozni.

A gyors összehangoláson túl számos más fontos tényezőt is figyelembe kell venni a megfelelő AI-képgeneráló eszköz kiválasztásakor.

Ezek a következők: 🖼️ Magas képfelbontás: Győződjön meg arról, hogy az AI-generátorok tiszta, kiváló minőségű képeket hoznak létre, amelyeket könnyen kinyomtathat vagy átméretezhet.

🎨 Különböző művészi stílusok: Válasszon olyan eszközöket, amelyekkel különféle képeket tervezhet, például absztrakt mintákat, valósághű vagy művészi képeket, illusztrációkat, storyboardokat és képregényeket.

✏️ Egyszerű testreszabás és márkajelzés: Az eszköznek lehetővé kell tennie az AI által generált képek szerkesztését, valamint logók, vízjelek vagy egyéb márkajelzések hozzáadását.

🧠 Prompt finomítás: Keressen olyan AI képgenerátorokat, amelyek támogatják a prompt finomítását vagy referencia képek csatolását, hogy a legjobb vizuális eredményt érje el.

🛠️ Fejlett tervezési funkciók: A legjobb AI képgenerátoroknak további tervezési funkciókat is kínálniuk kell, mint például 3D-tervezés, ugyanazon kép több változatának létrehozása és egy kép stílusának másik képre való alkalmazása.

💰 Költség és hozzáférhetőség: Az eszköznek ingyenes vagy próbaverziót kell kínálnia, hogy a felhasználók kipróbálhassák az eszközt, mielőtt fizetős előfizetést kötnének.

A 12 legjobb AI képgenerátor

Alapos tesztelés és kutatás után a ClickUp csapata és én megtaláltuk a legjobb AI képgenerátorokat 2025-re. Ezek az eszközök olyanok, mintha egy személyes művész állna az Ön rendelkezésére.

Akár profi vagy, akár csak kezdő, ezekkel a programokkal gyorsan, egyszerűen és szórakoztatóan készíthetsz fantasztikus képeket!

Képek létrehozása a ClickUp segítségével Konvertálja a szöveget feladatokká közvetlenül a Whiteboards alkalmazásból a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Whiteboards a ClickUp Brain, a hatékony AI asszisztens segítségével hoz létre AI képeket. Csak egy részletes utasítást adtam meg, és a képem néhány másodperc alatt elkészült. Ez segít jobban vizualizálni az ötleteket és gyorsabban megvalósítani őket.

Próbáld ki a ClickUp Brain-t Vizualizálja projektötleteit a ClickUp Whiteboards alkalmazásban a ClickUp Brain segítségével.

A Whiteboards segítségével valós időben együttműködhetsz másokkal, feladatokat oszthatsz ki az embereknek a jobb elszámoltathatóság érdekében, ragasztós jegyzeteket adhatsz hozzá, valamint fájlokat és dokumentumokat csatolhatsz.

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t . De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Itt jön jól egy AI-alapú táblázat, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötletelési ülésen született ötleteket azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a leírásod alapján. Ez az a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és hajts végre!

A ClickUp legjobb funkciói

Az AI-alapú promptok segítségével azonnal javíthat írási stílusán, és világos, professzionális tartalmakat hozhat létre.

Automatikusan készíts összefoglalókat és teendőket, hogy szervezett és koncentrált maradhass!

Fordítson szöveget, és ellenőrizze a nyelvtant, a helyesírást és az írásjeleket könnyedén!

Valós időben vagy aszinkron módon együttműködhet digitális táblák segítségével.

Egyszerűsítse a folyamatot testreszabható munkafolyamatokkal és sablonokkal.

A ClickUp korlátai

Az AI-képgenerálás a Whiteboards alkalmazásban még nem elérhető mobil eszközökön.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és gördülékenyen tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő ötletelés egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.

2. Adobe Firefly (a fotórealisztikus képek létrehozásához a legjobb)

via Adobe Firefly

Az Adobe Firefly egy generatív AI eszköz az Adobe Creative Cloudon belül, amely olyan alkalmazásokat tartalmaz, mint a Photoshop és az Illustrator. Képes szöveges utasításokat különböző stílusú képekké alakítani, beleértve az absztrakt, portré és tájkép stílusokat.

Referenciát adhatok a kép stílusához, és az egyszerű szöveges utasítással egyedi szöveghatásokat és textúrákat alkalmaz bármely képre. A Generative Fill funkciója segít eltávolítani vagy hozzáadni objektumokat egy meglévő vizuális elemhez, ami fotórealisztikus képet eredményez. A Firefly lehetővé teszi az AI-tervek szerkeszthető sablonként való mentését is, ami zökkenőmentes tervezési projektmenedzsmentet tesz lehetővé.

Az Adobe Firefly legjobb funkciói

Szerezzen be kiváló minőségű, AI által generált művészeti alkotásokat akár 2K felbontásban további kreditekért.

Vektoros terveket (geometriai alakzatokból) több színváltozatban generálhat.

Átméretezheti a képeket, és a Generative Extend funkcióval természetesen kitöltheti a felesleges helyet.

Készíts videókat szöveges utasításokkal (jelenleg béta módban)

Az Adobe Firefly korlátai

A minőség többszöri próbálkozás után romolhat, és a képek néha torzultnak vagy inkonzisztensnek tűnhetnek.

Az Adobe Firefly árai

Ingyenes

4,99 USD/hó 100 kreditért

Adobe Firefly értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Adobe Firefly-ról a valódi felhasználók?

A kedvenc funkciója számomra az, hogy referencia képeket lehet betölteni, hogy effektusokat vagy elemeket hozzon létre egy összetett kompozícióhoz, és így új és eredeti műalkotásokat hozzon létre! A platformot könnyedén integrálhatom a munkafolyamatomba.

3. DALL-E 3 (A legjobb szöveges képek létrehozásához)

A DALL-E 3 egy szöveg-kép generátor az OpenAI-tól. Natívan a ChatGPT-re épül, és hatékonyan működik a ChatGPT-vel ismerős felhasználók számára. Tetszik, ahogy élénk textúrákat, megvilágítást és bonyolult részleteket ad hozzá, hogy kifinomultabb és élesebb vizuális élményt teremtsen.

A DALL-E 3 egyik legjobb tulajdonsága, hogy pontos és olvasható szöveget generál a képeken belül. Használhatja azt egy meglévő kép egyes részeinek módosítására is. Segít finomítani, kicserélni vagy elemek hozzáadásával kiegészíteni egy jelenetet, miközben megőrzi az eredeti tervezés konzisztenciáját. A ChatGPT Free csomaggal azonban naponta csak két képet hozhat létre.

A DALL-E 3 legjobb funkciói

Készíts posztereket, bannereket, mémeket vagy más, szöveget igénylő terveket!

Adja meg a művészi stílust, a fotórealisztikától az impresszionizmusig, a rajzfilmekig vagy a futurisztikus esztétikáig.

Készítsen képeket rendkívül összetett jelenetekkel, több szereplővel, részletes háttérrel és bonyolult kapcsolatokkal.

A DALL-E 3 korlátai

Egyszerre egy képet generál, korlátozott képarányokkal és nem tökéletes emberi részletekkel.

DALL-E 3 árak

Ingyenes

ChatGPT Plus: 20 USD/hó

DALL-E 3 értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

✨ Érdekesség: A Dall-E név Salvador Dalí, a híres spanyol művész és WALL-E, a híres Pixar-robot nevének kombinációja. A kreativitás és a technológia ötvözetét jelképezi.

4. Canva (legalkalmasabb termékek vagy vázlatok vizualizálására)

via Canva

A Canva online AI-képgenerátora egy kezdőbarát eszköz, amellyel vázlatokat és termékötleteket lehet vizualizálni. Csak add hozzá a szöveget, és válassz egy stílust, például akvarell, film, neon, színes ceruza vagy retrowave, és a Canva elkészíti a képet.

Az egyik kiemelkedő funkciója az AI-alapú betűkészlet-kombinációk és színpaletták ajánlása, amely automatikusan javaslatokat tesz a tervezési témád alapján, így a kreatív folyamat zökkenőmentesebbé válik.

A Canva-ban leginkább az tetszik, hogy különböző AI-alapú képalkotókat integrál az alkalmazásba. Kreativitásának fokozása érdekében fedezze fel a Canva Magic Media, a Leonardo.AI Dream Lab, az OpenAI Dall-E vagy a Google Cloud Imagen alkalmazásokat.

A Canva legjobb funkciói

A Magic Design segítségével teljesen személyre szabott sablonokat hozhat létre a megadott utasítások alapján.

Készíts képeket szöveges leírásokból úgy, hogy kiválasztod a művészeti stílusokat a Text to Image AI eszközzel.

A Magic Write segítségével gyorsan létrehozhat rövid, AI által generált tartalmakat, például képekhez tartozó címeket és feliratokat.

Az AI-vel generált képeket ikonok és illusztrációk segítségével könnyedén finomhangolhatja, hogy tökéletesítse a platformon belüli tervezését.

A Canva korlátai

Kevesebb stílusváltozatot és funkciót kínál, mint egyes más AI képgenerátorok.

Canva árak

Ingyenes (legfeljebb 50 kép generálása)

Pro: 15 dollár havonta

Csapatok: 10 USD/hó/felhasználó

Canva értékelések és vélemények

Capterra : 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

G2: 4,7/5 (4300+) értékelés

Mit mondanak a Canva-ról a valódi felhasználók?

A Canva az én kedvenc alkalmazásom mindenféle tervezéshez. Logók, névjegykártyák, YouTube-miniatűrök készítéséhez használtam, sőt videók összeillesztéséhez is. Imádom, hogy minden szintű felhasználó számára alkalmas. Használatához nem kell sok technikai ismeret. A különböző AI-eszközökkel való integrációja még érdekesebbé tette, és most már olyan, mint egy egyablakos bolt, ahol mindent megtalálok. Nagyon szeretem a Canvát, és továbbra is használni fogom, valamint ajánlani fogom másoknak is.

5. Midjourney (a legjobb képváltozatok létrehozásához)

via Midjourney

A Midjourney egy másik népszerű AI képgenerátor művészek és grafikusok körében, amely fotórealisztikus képeket generál szöveges utasítások alapján. A Discordon keresztül működik, ahol beállíthatja az utasításokat és többféle változatot kaphat a kimenetről.

A legjobb az egészben, hogy minden Midjourney parancshoz alapértelmezett paramétereket állíthatok be, hogy beállítsam a képarányt, a stílust, a képek változatosságát vagy a generálás sebességét. Bár a MidJourney webes felületre költözik, még mindig alfa verzióban van, és csak néhány felhasználó számára elérhető.

A Midjourney legjobb funkciói

Válasszon a különböző AI modellek közül, beleértve a V6 és a Niji modelleket, hogy különböző művészi stílusokat hozzon létre.

Készítsen nagy felbontású képeket, amelyek fényereje, kontrasztja és telítettsége beállítható.

Töltsd le, rendszerezd és szűrd a képeket az Archívum fül segítségével.

Hozzáférés kereskedelmi felhasználási jogokhoz, privát alkotási funkciókhoz és közösségi forrásokhoz inspirációért.

A Midjourney korlátai

A Discord felülete kezdőknek bonyolult, és a nyilvános csatornák hatással lehetnek a magánéletre.

Midjourney árak

Alap: 10 USD/hó

Alapcsomag: 30 USD/hó

Pro: 60 USD/hó

Mega: 120 dollár/hónap

Midjourney értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Midjourney-ről a valódi felhasználók?

A Midjourney következetesen látványos, nagy felbontású képeket hoz létre, amelyek gyakran meghaladják a részletesség és a minőség terén támasztott elvárásokat. Kreatív módon értelmezi a parancsokat, ezért fantasztikus eszköz koncepciótervek, hangulat táblák és kísérleti tervek készítéséhez. A Midjourney legnagyobb korlátja, hogy nem integrálható más tervezőszoftverekkel, ami lassíthatja a munkafolyamatokat. További lépésekre van szükség a képek exportálásához és importálásához olyan eszközökbe, mint a Photoshop, ahol további szerkesztésekre van szükség, ami megzavarhatja a kreatív folyamatot.

6. Ideogram (a legjobb egyedi képek létrehozásához)

via Ideogram

Az Ideogram egy másik kezdőbarát AI képgenerátor, amely a felhasználó által megadott adatok alapján kiváló minőségű fotókat készít. Egyéni színpalettát választhat , hogy az AI-tervek biztosan megfeleljenek a márka irányelveinek.

Lehetőség van saját képek hozzáadására is, amelyek finomításra vagy referenciaként szolgálhatnak egy új kép létrehozásához. Az Ideogram Tile funkciója határok nélküli digitális művészetek létrehozását segíti elő, biztosítva, hogy képei zökkenőmentes háttérrel, mintákkal vagy textúrákkal rendelkezzenek.

Az Ideogram legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű képeket éles 2K felbontással és gyors renderelési opciókkal, beleértve a turbo, standard és nagy részletességű módokat.

Csiszolja képeit a Magic Fill és Extend funkciók segítségével

A bizalmas képalkotásnak köszönhetően a magánéletét is megőrizheti, még az előfizetés lejárta után is.

Készítsen képeket tömegesen a pro funkció segítségével

Az ideogramok korlátai

A legtöbb funkciója, beleértve a csempe és a képfeltöltést, fizetős csomagokban érhető el.

Ideogram árak

Ingyenes

Alap: 8 USD/hó

Plusz: 20 dollár/hó

Pro: 60 USD/hó

Ideogram értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

✨ Érdekes tény: Naponta több mint 34 millió AI-kép készül. Ez azt jelenti, hogy az AI-eszközök ma már döntő szerepet játszanak a kreativitás demokratizálásában, lehetővé téve az egyének számára, hogy hatalmas méretben hozzanak létre kiváló minőségű, egyedi vizuális elemeket.

7. WOMBO Dream (legalkalmasabb absztrakt képek létrehozására)

via WOMBO Dream

A Wombo Dream egy AI képgenerátor, amelyet általában objektumok, absztrakt minták és NFT-k létrehozására használnak. Alapvető alapot biztosít az AI által generált művészet létrehozásához, és mind művészek, mind kezdők számára készült.

Könnyű használatának ellenére leginkább azoknak ajánlott, akik gyors és kísérleti ötleteket szeretnének, nem pedig bonyolult vagy kifinomult munkákat. Tetszett, hogy egyedi stílusokkal lehetett képeket készíteni, például agyag, anime, olajfestmény és retro pop stílusban.

A WOMBO Dream legjobb funkciói

Személyre szabott utasításokkal és beállításokkal testreszabhatja a terveket, így végtelen kreativitásnak adhat szárnyra.

Élvezze a gyors, felhasználóbarát élményt, amely perceken belül professzionális eredményeket hoz!

Vásárolj AI által generált képek nyomatát, és vegyél részt művészeti versenyeken a Discordon!

WOMBO Dream korlátai

Lehet, hogy hagyományos vagy realisztikus projektekhez nem alkalmas.

WOMBO Dream árak

Ingyenes csomag

9,99 USD/hó

169,99 dollár egyszeri fizetés

WOMBO Dream értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Használj kontrasztot és váratlan kombinációkat a parancsokban, hogy új kreatív lehetőségeket nyiss meg. Például ahelyett, hogy egyszerűen csak „űrállomást” kérnél, próbáld ki valami ilyesmit: „űrbéli középkori kastély, űrhajós ruhás lovagokkal, akik őrzik a bejáratot”. Ezek a parancsok arra késztetik az AI-t, hogy drasztikusan különböző korszakokat, stílusokat vagy témákat keverjen össze, ami vizuálisan lenyűgöző és fantáziadús képeket eredményez.

8. DreamStudio (A legjobb kiváló minőségű vizuális elemek létrehozásához)

via DreamStudio

A Stability AI által létrehozott DreamStudio egy AI-alapú eszköz, amely szövegből képeket hoz létre. Számos művészi stílust támogat, így ideális különféle kreatív projektekhez, például koncepciótervekhez, játéktervezéshez és marketinges vizuális anyagokhoz. A platform felbontásnövelő funkcióval is rendelkezik, amely biztosítja a képminőség állandóságát többféle felhasználás esetén is.

A DreamStudio felhasználóbarát felülete révén kezdők és szakemberek egyaránt könnyen használhatják. Ez egy egyszerű módszer az ötletek kiváló minőségű vizuális elemekké alakítására, amely rugalmasan alkalmazkodik a legkülönbözőbb tervezési követelményekhez.

A DreamStudio legjobb funkciói

Kövesse nyomon az összes generált tervét

Távolítsa el a felesleges elemeket a képéből az inpainting segítségével.

Adjon mélységet és dimenziót képeihez a Depth-to-Image eszközzel.

A DreamStudio korlátai

Korlátozott kép-testreszabási lehetőségeket kínál.

DreamStudio árak

10 dollár 1000 kreditért

DreamStudio értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

🧠 Tudta? Sok játéktervező és világépítő AI képgenerátorokat használ, hogy megjelenítsen bonyolult fantasy vagy sci-fi világokat, amelyek kézzel történő megrajzolása hetekig tartana.

9. Meta AI (a legjobb stock fotók létrehozásához)

via Meta AI

A Meta új, Emu modell alapú AI képgenerátora a Facebook és az Instagram 1,1 milliárd fotóból álló hatalmas adatbázisát felhasználva újszerű megközelítést alkalmaz a képalkotáshoz. Más eszközökhöz, például a DALL-E-hez vagy a Midjourney-hez képest egyszerűbb, felhasználóbarátabb élményt kínál.

Az eszköz négy képopciót generál egy szöveges parancsból , amelyet a felhasználók egyszerűen beírnak. Annak ellenére, hogy nincs olyan kifinomult funkciója, mint az arányok szabályozása és a negatív parancsok, kiválóan alkalmas gyors, kiváló minőségű képek, például stock fotók, blogokhoz való képek és közösségi média tartalmak készítésére .

A Meta AI legjobb funkciói

Készítsen azonnal kiváló minőségű képeket élő AI-demókkal

Egyszerű parancsokkal könnyedén szerkesztheti és testreszabhatja fotóit.

Animálja a statikus képeket, és mentse őket több formátumban későbbi felhasználás céljából.

A Meta AI korlátai

Facebook- vagy Instagram-bejelentkezés szükséges, és a stílus- és szerkesztési lehetőségek korlátozottak.

Meta AI árak

Ingyenes

Meta AI értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

🧠 Tudta? A Meta AI a Make-A-Scene AI modellt használja a képek létrehozásához. Ez egy olyan koncepció, amely durva vázlatokat kombinál szövegbevitelekkel, hogy részletesebb és valósághűbb képeket hozzon létre.

10. Stable Diffusion (a legjobb különböző stílusú képek generálásához)

via Stable Diffusion

A Stable Diffusion egy nyílt forráskódú AI képgenerátor, amely akár egy megapixeles felbontású, kiváló minőségű képeket készít. Több platformon is elérhető, például a Playground AI-n és a Google Colab-on, ingyenes kreditekkel.

A legújabb verzió, a Stable Diffusion 3. 5, javított fotórealisztikát és pontosabb fókuszt biztosít a felhasználói utasításokra. Támogatja az inpaintinget (képrészek javítása vagy módosítása) és az outpaintinget (a kép eredeti határain túli kiterjesztése) is. Bár nagyon hatékony, a felhasználóknak lehet, hogy meg kell tanulniuk a használatát.

A Stable Diffusion legjobb funkciói

Fordítsa le a bonyolult utasításokat pontos, testreszabott vizuális kimenetekké

Készítsen világos, olvasható szöveget a képeken belül, amely tökéletesen alkalmas márkaépítésre és marketingre.

Remixeld a generált képeket a jobb kreativitás érdekében

Állítsa be a beállításokat, például a megvilágítást, az érzelmeket és a színsémát, hogy részletes képeket hozzon létre.

A Stable Diffusion korlátai

A testreszabás bonyolult lehet, és alapos technikai ismereteket igényel.

Stable Diffusion árak

Egyedi árazás

Stable Diffusion értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

🧠 Tudta? A Stable Diffusion Large 3. 5 modell több mint 8 milliárd paraméterrel rendelkezik, amelyek segítenek kiváló minőségű képek létrehozásában.

11. Leonardo AI (legalkalmasabb portrék tervezéséhez)

via Leonardo AI

A Leonardo AI egy művészeti generáló eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kiváló minőségű koncepciórajzokat, digitális terveket, portrékat, 3D-s animációkat és illusztrációkat hozzanak létre szövegek vagy rajzok alapján. Segít a felhasználóknak naprakészek maradni a grafikai tervezés trendjeiben.

A platform Stable Diffusion modelleket használ képek, videojátékok és grafikai tervek létrehozásához. A legjobb ebben az eszközben, hogy egy egyszerű ötletet komplex ötletté alakít, hogy pontosabb képeket hozzon létre.

A Leonardo AI legjobb funkciói

Részletes és összetett utasítások alapján lenyűgöző, kiváló minőségű vizuális elemeket hoz létre.

Válassza ki az egyetlen parancsból létrehozni kívánt képek számát.

Töltsön fel referenciaképeket, és hozzon létre AI-generált karakterterveket.

A Leonardo AI korlátai

Korlátozott lehetőségeket kínál az AI által generált képek szerkesztésére.

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület nem működik zökkenőmentesen.

Leonardo AI árak

Ingyenes

Apprentice: 12 USD/hó

Artisan Unlimited: 30 USD/hó

Maestro Unlimited: 60 USD/hó

Leonardo for Teams: 24 USD/felhasználó

Leonardo AI értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

12. Craiyon (egyszerű illusztrációk készítésére a legalkalmasabb)

via Craiyon

A Craiyon, korábban DALL-E Mini néven ismert, egy ingyenes AI képgenerátor, amely fotókat, rajzokat vagy vektoros illusztrációkat tud létrehozni. Hozzáadhat egy referencia képet, kiválaszthatja a kép formátumát, és megadhatja, hogy mit szeretne kizárni a generált eredményekből.

Az eszköz számos sablont tartalmaz, például állatok, emberek és háttérképek, amelyek segítenek az indulásban. Bár a Craiyon egyszerűen használható és ingyenes, képei néha hasonlóak és kevésbé egyediak lehetnek.

Mégis, ez egy egyszerű módja annak, hogy regisztráció nélkül kísérletezzen az AI-művészeti promptokkal.

A Craiyon legjobb funkciói

Kevesebb mint egy perc alatt akár kilenc kiváló minőségű képet hozhat létre.

Képek letöltése vízjelek nélkül

Távolítsa el a háttérképet a képekről a háttérgenerátor segítségével

A Craiyon korlátai

Az ingyenes verzió korlátozott funkciókat kínál és nagy forgalmat bonyolít.

Craiyon árak

Ingyenes

Támogató: 12 dollár havonta

Professzionális: 24 dollár havonta

Vállalati: Egyedi árak

Craiyon értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

Lenyűgöző képek készítése és projektek vizualizálása a ClickUp segítségével

Az AI képgenerátorok az újdonságnak számító eszközöktől a különböző iparágak kreatív szakemberei számára elengedhetetlen eszközökké fejlődtek. Az Adobe Firefly, a DALL-E 3, a Midjourney és a Canva segítségével a képzelet és a valóság közötti határ elmosódott.

Bárki, függetlenül a képességeitől, létrehozhat olyan képeket, amelyek korábban csak profi művészek számára voltak elérhetők. Ezek a platformok nem csak az automatizálásról szólnak, hanem az emberi kreativitás fokozásáról is, végtelen lehetőségeket kínálva a kísérletezésre és az innovációra.

Ha azonban olyan AI-képalkotót keres, amely fokozza a kreativitást és segít jobban vizualizálni a munkát, próbálja ki a ClickUp alkalmazást. Valós időben készíthet képeket és ötleteket gyűjthet a csapatával.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on, és vizualizáld céljaidat és munkád előrehaladását.