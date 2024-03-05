Grafikai trendek, amelyekkel vállalata kiemelkedhet a tömegből 2025-ben

Minden évben új trendek jelennek meg a tervezőiparban, míg a régiek háttérbe szorulnak; 2024 sem kivétel ez alól. A mesterséges intelligencia (AI) jelenleg egy átalakulási folyamat középpontjában áll, amely mind alkotási módszereinket, mind vizuális stílusunkat megváltoztatja.

A 3D-s hiper-szürrealizmus, a hő térképek és a természet ihlette nyomtatványok csak néhány azok közül a trendek közül, amelyek 2024-ben megváltoztatják a grafikai tervezés világát. Akár tapasztalt grafikus vagy, akár kezdő, izgalmas időszak ez, hogy részese lehess ennek a szcénának.

Ez a blogbejegyzés összefoglalja a mai kommunikációnkat, inspirációnkat és elkötelezettségünket meghatározó különböző tervezési elemeket, valamint azt, hogyan tudja ezeket a saját üzleti márkájának építésére felhasználni.

De mielőtt rátérnénk erre, tisztázzuk az alapokat, és értsük meg, mit jelent a grafikai tervezés, és miért fontos tanulmányozni a trendjeit.

Mi az a grafikai tervezés?

Az Amerikai Grafikai Művészeti Intézet (AIGA®) a grafikai tervezést „az ötletek és élmények vizuális és szöveges tartalommal történő megtervezésének és megjelenítésének művészeteként és gyakorlataként” határozza meg.

A tartalom önmagában lehet olyan egyszerű, mint egy üzleti logó (például a Nike Swoosh jelölése), vagy olyan összetett, mint egy weboldal oldalainak elrendezése.

Ma szinte mindenki valamilyen formában foglalkozik grafikai tervezéssel – legyen az egy munkahelyi prezentáció elkészítése vagy szöveg hozzáadása a közösségi média grafikáihoz egy üzenet hangsúlyozása vagy közvetítése érdekében.

A grafikai trendek elemzésének fontossága

A trendek jönnek és mennek. Akkor miért fontos figyelemmel kísérni őket? Azért, mert a trendek követése és megértése jelzi a közönségének, hogy Ön figyelembe veszi az ízlésüket és preferenciáikat.

Ennél is fontosabb, hogy a grafikai trendek inspirálnak a kreatív gondolkodásra, beleértve az új technikák kipróbálását és a régi stílusok új stílusokkal való ötvözését.

Ez segít javítani márkád megítélését, relevánsabbá tenni azt és szorosabb kapcsolatot ápolni ügyfélköröddel. Ha lépést tartasz a jelenlegi grafikai trendekkel, versenyelőnyöd megmarad az iparágban.

A legfontosabb grafikai trendek áttekintése

Íme az idei év 10 legfontosabb trendje, amelyek a grafikai tervezés terén a kreativitás és az átalakulás határait feszegetik.

1. Jövőbeli fúzió

A cyberpunk esztétikára emlékeztető jövőbeli fúzió a futurisztikus, élvonalbeli grafikai tervezést egy ismerős érzéssel ötvözi. A színpaletta továbbra is a kék, fekete és mélybarna színekre épül, neonlila, rózsaszín és cián színekkel tarkítva.

A kabalafiguráktól és logóktól a reklámanyagokig – a jövőbeli fúziót sokféleképpen alkalmazhatja, hogy vitalitást csempésszen márkájába.

Ennek a grafikai trendnek a legfontosabb jellemzője, hogy képes összehozni különböző interaktív elemeket, hogy valami újat és előremutatót hozzon létre, ahogy az alábbi albumborítón is látható:

A műalkotás geometriai formák helyett folyékony formákat és hűvös tónusok keverékét használja, középen egy kontrasztos holografikus alakkal. Ez digitális vagy technológiai hatást sugall, ami a jövőbeli fúziós design jellemzője.

2. 3D hiper-szürrealizmus

Ez a grafikai trend a realisztikus, mégis szürreális képeket hangsúlyozza, amelyeket gyakran 3D modellezés és renderelési technikák segítségével hoznak létre.

Absztrakt és organikus formákat, élénk színeket, szokatlan karaktereket és kísérleti betűtípusokat használ, hogy olyan képeket hozzon létre, amelyek mintha a Dune vagy a Blade Runner filmekből léptek volna ki.

A Reddit 2024-es márkaátalakítása 3D-s kabalájával és logójával testesíti meg ezt a trendet.

via Reddit

A 3D-s hiper-szürrealizmus különösen hasznos, amikor a grafikusok egy üzenet több aspektusát szeretnék egyszerre közvetíteni, lehetővé téve a széles közönség bevonását.

Ez egyfajta másvilágiasság vagy „furcsaság” érzetét kelti, amelyet talán már észrevett néhány legújabb divatirányzatban és kampányban.

Nézze meg Nico Ito illusztrátor szürreális illusztrációit a Gucci Bamboo 1947 kézitáskáról. Művészete a fantázia és a valóság élénk kollázsa, amely fotórealisztikus luxus kézitáskát ötvöz egy másvilági háttérrel – tökéletesen megragadva a 3D hiper-szürrealizmus lényegét.

via Harpers Bazaar

Tekintettel arra, hogy az AutoDraw és a Designs. aihoz hasonló AI tervezőeszközök hogyan segítették a tervezőket a vizuális kísérletezés határainak tágításában, a 3D-s hiper-szürrealizmus egy olyan trend, amelynek népszerűsége tovább fog növekedni.

3. Hő térkép

A hő térkép színes színátmenetekkel ábrázolja az adatok sűrűségét vagy intenzitását. A felhasználói élmény (UX) tervezésében, a webdesignban és az információs grafikákban használják, hogy kiemeljék az érdeklődésre számot tartó területeket vagy tevékenységeket az adatokban gazdag környezetekben.

Ma azonban lassan megtalálta a hagyományos adatvizualizációs gyökereken túli alkalmazási területeit is. A tervezők ma már vonzó vizuális elemeket hoznak létre, amelyek utánozzák a hőintenzitás dinamikus tartományát, és színátmenetekkel és textúrákkal finoman közvetítenek üzeneteket.

Például egy promóciós poszteren a vörös és narancssárga meleg színekkel kiemelheted azokat a területeket, amelyek várhatóan nagyobb figyelmet vagy cselekvést vonzanak. Ezzel szemben a kevésbé fontos területeket hidegebb színekkel, például kékkel és zölddel ábrázolhatod.

A hő térkép segít a közönség figyelmét a design fókuszterületeire irányítani anélkül, hogy egyértelmű vizuális jelzéseket használna.

4. Inkluzív vizuális elemek és hozzáférhető színkombinációk

Bár a sokszínűség és a reprezentáció nem választás, hanem iparági szabványnak kellene lennie, 2024-ben áttörést ér el.

Az inkluzív grafikai tervezés olyan vizuális tartalom létrehozását jelenti, amely mindenki számára elérhető és használható, képességeiktől függetlenül.

Az inkluzív tervezés biztosítja, hogy mindenki értelmesen tudjon interakcióba lépni a tartalommal, beleértve a látás-, hallás-, kognitív és motorikus fogyatékossággal élőket is. Emellett a fajok, nemek, etnikumok és testtípusok szélesebb spektrumát is ünnepli.

Egy klasszikus példa erre a Google emoji-könyvtára, amely ma már számos különböző bőrszínt, frizurát és nemi identitást tartalmaz.

via Google Fonts

Ezenkívül a tervezők prioritásként kezelik az akadálymentességet, és olyan színpalettákat alkalmaznak, amelyek megfelelnek a webtartalom akadálymentességi irányelveinek (WCAG). Ezáltal a tervezések színtévesztésesek számára is könnyen láthatóak.

De az akadálymentesség trendje nem ér véget a számítógépek képernyőivel. Világos és sötét módot, valamint különböző nagyítási szinteket is kínál a mobil képernyőkhöz. Ez biztosítja, hogy az információk a felhasználói preferenciák és a különböző platformok függvényében is olvashatók maradjanak.

Tavaly az Airbnb „Live There” kampánya nagy kontrasztot használt az előtér és a háttér elemei között, így a tartalom a látássérült emberek számára is olvasható volt.

via Dexigner

Az inkluzivitás és az akadálymentesség iránti hajlam elismeri a design erejét, amely globális szinten építi az empátiát, a megértést és a tartozás érzését.

5. A természet ihlette esztétika

Mivel az emberek minden eddiginél nagyobb figyelmet fordítanak a környezeti kérdésekre és ügyekre, egyre növekszik a természetes minták és textúrák iránti érdeklődés. De már nem elég, ha a márkák zöld színt adnak hozzá vagy integrálnak a tervezésbe, hogy megmutassák, hogy a vállalkozás „zöld” irányba halad.

A természet ihlette esztétika került a középpontba, virágok és növények, kék ég, fa textúrák, akvarellek és állati minták, például zebraminták képei váltak divatossá egy elbűvölő grafikai trendben.

A csomagolás például egyre letisztultabb, természetesebb formatervezés felé halad, amely hangsúlyozza a környezetbarát színpalettát és az újrahasznosított anyagokat.

Yves Rocher „Botanical Beauty” kampánya tökéletesen kiemeli a természet ihlette motívumokat egy nyugodt és botanikai dizájnban. Mivel a márka természetes összetevőket használ szépségápolási termékeiben, akvarell növényillusztrációkkal díszített csomagoló dobozokat dobott piacra.

via Ad Forum

Természetesen ez egyike azoknak a grafikai trendeknek, amelyeket nem lehet minden piaci szegmensben alkalmazni. Azonban az élelmiszer- és italipar, a kozmetikai ipar és az orvostudomány területén a csomagolás tervezése biztosan kihasználhatja a természet erejét és szépségét.

6. Vegyes média kollázs esztétika

Ez a művészi megközelítés formákat, képeket, élénk színeket és textúrákat ötvöz, hogy izgalmas kompozíciókat hozzon létre. A kollázsok például spontán és kiszámíthatatlan alkotásokat tesznek lehetővé, amelyek mélyen megérinthetik a közönséget.

Látjuk, hogy egyes művészek kulturális hatásokat ötvöznek, hogy élénk, kultúrákon átívelő utalásokat hozzanak létre lenyűgöző vizuális elemekkel, amelyek nosztalgiát ébresztenek digitális kollázsaikban, míg mások pszichedelikus elemekkel szürreális tájakat alkothatnak.

via African Digital Art

Legyen szó digitális mozaikról vagy kézzel készített kivágott-beillesztett műalkotásról, a kollázs formájában elrendezett vegyes technikák egyedi és vonzó esztétikát hoznak a grafikai trendek élvonalába.

7. Retro-futurizmus

A grafikai tervezésben a retro mindig is divatos volt. Az elmúlt években egyre növekvő tendenciát láthatunk a vintage esztétika és a 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző retro-futurista elemek felé.

Ez a grafikai trend újjáéleszti a texturált felületek, az élénk színek és a klasszikus tipográfia varázsát olyan betűtípusokkal, mint a Lobster, a Metropolis és a Pacifico.

A vállalkozások innovatív módon használják ki ennek a trendnek a potenciálját, hogy magukhoz vonzzák a közönséget, megkülönböztessék márkájukat és lenyűgöző történetet meséljenek el.

Ide tartoznak azok a hirdetések, amelyeken klasszikus autók repülnek egy futurisztikus városi tájban, vagy vintage ruhákat viselő modellek szerepelnek űrutazási kontextusban, ötvözve a nosztalgiát a futurizmussal, hogy erőteljes vizuális hatást érjenek el.

via Midjourney a Redditen

A retrofuturizmus áthidalja a generációs szakadékokat, és egyedülálló módon közvetíti a komplexitást, az egyszerűséget, az innovációt és a hagyományt.

8. Retro pixelek

Emlékszik még a Nintendo, a Sega Genesis és az Atari 2600 számítógépes grafikájára? A 8 bites pixel stílusú elemekkel ötvözött korábbi játékok, mint a Super Mario és a Pac-Man, az 1980-as és 1990-es években mindenki kedvencei voltak. A pixelizált vizuális stílus visszatért.

via Nintendo

Manapság a tervezők fejlett játéktervező szoftvereket használnak, hogy blokkos vizuális elemeket, korlátozott színpalettákat és jellegzetes rácsalapú dizájnokat kombináljanak, és ezzel nosztalgiát és egyszerűséget keltsenek.

Ugyanakkor csak néhány vállalkozás tudja sikeresen megvalósítani ezt a tervezési trendet. Néhány népszerű márka azonban a „retro” megjelenésre és hangulatra alapozza stratégiáját.

A Lacoste például a Minecrafttal együttműködve pixelizált átalakítást hajtott végre a márka védjegyének számító krokodil logóján, és a játék esztétikájából ihletet merítve ruházati és kiegészítő kollekciót hozott létre.

Másrészt a Minecraft olyan speciális játékelemeket vezetett be, mint a Lacoste márkájú ruhák és egy „Croco Island” nevű, kifejezetten erre a célra tervezett térkép a virtuális játékokban.

A példa bemutatja, hogyan javították a retro pixelek mindkét márka kreatív lényegét, és hogyan hoztak létre magával ragadó élményeket, amelyek áthidalták a valós és a digitális világ közötti szakadékot.

9. Kísérleti tipográfia

Ez a grafikai trend a layoutok, betűtípusok és betűformák kreatív használatát ötvözi, és néhány menő kísérleti betűtípust hoz létre.

A hagyományos tipográfiával ellentétben, amely elsősorban a következetességre és az olvashatóságra összpontosít, különösen a nyomtatott és digitális médiában, a kísérleti tipográfia elsődleges célja, hogy a betűket és szavakat önálló művészeti formákként kezelje.

Az alábbi kép remek példa arra, hogyan érzékeljük és hogyan reagálunk a betűkre és a szövegre.

via The Designest

A „Y” betű szobrászati alkotása a tipográfiai karaktert háromdimenziós objektumként ábrázolja. Az absztrakt formákat más anyagokkal (tojáshéjak) és anyagokkal (türkizkék folyadék) kombinálja.

A blog zökkenőmentesen ötvözi az ipari elemeket a CGI játékos megközelítésével, arra ösztönözve a közönséget, hogy új szemszögből tekintsék a betűket, az ábécé vagy a betűtípusok keretein túl.

Kétségtelen, hogy a kísérleti tipográfia egyedülálló hangulatot kölcsönöz a grafikai tervezésnek, amely vizuálisan lenyűgöző és elgondolkodtató is egyben.

10. Anti-design

Az „anti-design” az utolsó dolog, amit egy grafikai trendek listáján várna az ember. De sok tervező számára ez a legnépszerűbb esztétikai irányzat.

Az anti-design egy modern megközelítés, amely a design lehetőségeinek bővítésére törekszik. Jellemzője a kaotikus elrendezés, az egymással ütköző színek, valamint a nem konvencionális és gyakran zavaró tipográfia.

Az anti-design kihívást jelent a közönség elvárásainak, és az elfogadott tervezési szabványok alternatívájaként érzelmesebb vagy elmélkedőbb reakciót vált ki. Gyakran merít ihletet avantgárd művészeti mozgalmakból, mint például a dadaizmus vagy a brutalizmus.

Bár nem minden alkalmazás esetében praktikus, az anti-design megvetette a lábát a művészeti, kulturális és bizonyos kereskedelmi kontextusokban, ahol a cél a merész állítások vagy a normák megkérdőjelezése.

A fejlett technológiák szerepe a grafikai trendek alakításában

A legnagyobb grafikai trendek gyakran a technológiával párhuzamosan alakulnak. A grafikai tervezésben a technológia mind a tervezési folyamatot, mind a végső terveket befolyásolja. Tehát mely technológiáknak van potenciálja a vizuális kommunikáció és a tervezés fejlesztésére 2024-ben? Derítsük ki!

1. Generatív mesterséges intelligencia

Képzelje el, hogy olyan eszközt használ, amely megérti a tervezési szándékát, a célközönség alapján javasol színpalettákat, és a kiválasztott referenciák alapján hangulat táblákat készít. Pontosan ezt teszi a generatív mesterséges intelligencia.

Algoritmusokat és gépi tanulási (ML) modelleket használ képek, minták, elrendezések és tervezési elemek generálásához. Ezenkívül automatizálhatja a képek átméretezését, a háttér eltávolítását és a színkorrekciót, így a tervezőcsapatok más feladatokra, például stratégia kidolgozására koncentrálhatnak.

Az AI-alapú művészeti generátorok, mint például a DALL-E, a Midjourney és a Jasper Art, lenyűgözték a professzionális tervezőket azzal a képességükkel, hogy szöveget valósághű képekké alakítanak.

via Midjourney

Ezek a trendek egyszerűsítik a munkafolyamatokat és inspirációt nyújtanak. És igen, a közhiedelemmel ellentétben az AI nem azért van itt, hogy elvegye az emberek munkáját, hanem hogy a tervezők legjobb asszisztense legyen.

2. Kiterjesztett valóság (AR) és virtuális valóság (VR)

Bár az AR és VR technológiák már néhány éve léteznek, jó okkal tartják őket a grafikai tervezés következő nagy áttörésének. A kreatív igazgatók az AR-t használják egyedi, interaktív reklámkampányok létrehozására, amelyek fokozzák a közönség elkötelezettségét és vizuális élményt nyújtanak.

Például a hirdetőtáblák vagy poszterek közvetlenül a felhasználó mobil eszközéről indíthatnak el magával ragadó márkaélményeket, mint például virtuális próbák vagy interaktív játékok. Az AR digitális információkat vetíthet fizikai terekre, segítve az építészeti vagy belsőépítészeti projektek vizualizálását.

Az IKEA Place alkalmazás például lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy okostelefonjuk kamerájának segítségével 3D-s modelleket helyezzenek el IKEA termékekből a környezetükben.

via IKEA

Másrészt a VR lehetővé teszi a tervezők számára, hogy teljesen magával ragadó környezetet hozzanak létre játékokhoz, virtuális eseményekhez vagy szimulációkhoz. Ez magában foglalja a valósághű építészeti bemutatókat és a szórakoztatás céljából létrehozott fantasztikus tájakat is.

A VR új lehetőségeket kínál az UX-tervezés terén, ami azt jelenti, hogy a tervezőknek figyelembe kell venniük a térbeli navigációt, a 3D-s interakciót és a több érzékszervet érintő élményeket alkotásaikban.

3. 3D-tervezés és nyomtatás

Az additív gyártás, a 3D-tervezés és a nyomtatás együttesen olyan eljárásokat jelöl, amelyek során digitális fájlokból háromdimenziós szilárd tárgyakat hoznak létre.

A folyamat a 3D-tervezéssel kezdődik, ahol a tervezők speciális szoftverek segítségével háromdimenziós modelleket készítenek az objektumokról. Ez a digitális modell szolgál a 3D-nyomtató számára tervrajzként.

A nyomtatási folyamat magában foglalja a műanyag, fém vagy gyanta rétegek felvitelét a digitális terv alapján, ahol szükséges, a 3D-s objektum elkészítéséhez.

A 3D-s tervezés és nyomtatás csökkenti a hulladékot, és lehetővé teszi olyan összetettebb és egyedi formák létrehozását, amelyek más gyártási technikákkal nem lennének megvalósíthatók.

Az elmúlt években ez a trend új szektorokra is kiterjedt, például a biomedicinára, ahol egyedi protézisek és szövetmérnöki termékek tervezéséhez és nyomtatásához használják, valamint az építőiparra, ahol prototípusok készítéséhez és építőelemek gyártásához alkalmazzák.

Hogyan irányítsd a grafikai tervező csapatodat?

Reméljük, hogy ezek a grafikai trendek segítenek tervezőcsapatának új inspirációt találni kreatív munkájához.

Az inspiráció megszerzése azonban önmagában nem elég. Az innovatív ötletek kidolgozásától és a tervezési briefek értelmezésétől kezdve a célközönséget megcélzó egyedi tervek elkészítéséig a tervezőcsapat számos feladatot lát el.

A tervezők termelékenységének javításához és a csapat céljainak eléréséhez megfelelő eszközökre és stratégiákra van szükség. Íme, hogyan lehet ezt megvalósítani.

1. Határozzon meg egyértelmű tervezési irányelveket és célokat

A világosan meghatározott márkairányelvek és a jellegzetes vizuális identitás segít abban, hogy minden tervezési projektje összhangban legyen márkája esztétikájával.

Ezeknek az irányelveknek ki kell terjedniük a márka színvilágára, betűtípusaira, tipográfiájára és általános „megjelenésére”, hogy a tervezőcsapat megértse az Ön által elérni kívánt víziót és célokat.

Például egy új márkaépítési projekt átfogó stílusú útmutatója részletesen leírná a színpalettát, a betűtípusok választását, a logó használatát és a képek stílusát.

Ez referenciapontként szolgálhat minden kapcsolódó tervezési munkához, biztosítva a különböző tervezési elemek és platformok közötti konzisztenciát.

2. Ösztönözze a rendszeres brainstorming üléseket

Bármely kreatív területen elengedhetetlen, hogy szabadon tanulmányozhassuk a trendeket, ötleteket cserélhessünk kollégáinkkal, és innovatív megoldásokat találhassunk az üzleti igényekre.

A tervezőcsapat kreativitásának ösztönzése érdekében fontolja meg egy heti „kreatív óra” bevezetését, amelynek keretében a tagok bemutathatják tervezési koncepcióikat, megvitathatják az új webtervezési eszközöket vagy inspiráló portfóliókat, amelyek érdekesnek találnak.

A ClickUp Whiteboards rendkívül hasznos a valós idejű együttműködéshez. Brainstormingozzon, adjon hozzá jegyzeteket és képeket, és gyűjtsön össze legjobb ötleteit egy kreatív vásznon. Hozzáadhat kontextust munkájához azáltal, hogy linkeket ad hozzá feladatokhoz, fájlokhoz, ClickUp Docs-hoz és egyebekhez, hogy a dolgok elinduljanak.

Gyűjtsd össze az összes ötletedet egy helyen, és dolgozz rajtuk a csapatoddal a ClickUp Whiteboards segítségével.

A sokszínű tervezési ötletek születését ösztönző légkör erősíti a csapat összetartását és elősegíti az együttműködést.

Használjon grafikai sablonokat, hogy csapatát a megfelelő kreatív irányba terelje.

3. Hatékony projektmenedzsment technikák alkalmazása

A tervezési projektek kezelése során, azok méretétől függetlenül, egy robusztus folyamatrendszer segítheti csapatát az ötletelésből a kivitelezésig, és biztosíthatja, hogy egyetlen részlet sem maradjon figyelmen kívül.

A hatékony tervezőcsapatok tervezési együttműködési szoftvereket használnak a határidők nyomon követésére, a felelősségek meghatározására és a projektek zökkenőmentes előrehaladásának biztosítására.

4. Folyamatos tanulási és fejlődési lehetőségek biztosítása

A grafikai tervezés egy folyamatosan fejlődő terület. Ösztönözze csapatát, hogy naprakész legyen a legújabb tervezési trendekkel és szoftverekkel kapcsolatban, biztosítva számukra hozzáférést online tanfolyamokhoz, műhelyekhez és webináriumokhoz, és ösztönözze őket, hogy szerezzenek tervezői képesítést.

Kínálhat tanulási és fejlesztési költségkeretet a csapat tagjainak, hogy online tanfolyamokra iratkozzanak be olyan platformokon, mint az Udemy vagy a Skillshare, és motiválhatja a vezető grafikusokat, hogy vegyenek részt vezetői szemináriumokon. Alternatív megoldásként szervezzen negyedéves workshopot, ahol egy külső szakértő új tervezési technikákat vagy szoftvereket tanít a csapatnak, például tervezési gondolkodási eszközöket.

5. Rendszeres visszajelzési és értékelési üléseket szervezzen

Emellett havonta tartson egyéni megbeszéléseket, ahol megbeszélik az egyéni előrehaladást, a karrier célokat és bármilyen személyes segítséget, amire szükségük lehet.

Grafikusok, készen álltok arra, hogy 2024-ben lenyűgözzétek a közönséget?

Ez valóban izgalmas év a tervezés számára, mivel a hangsúly az eredetiségre és a márka egyéniségére helyeződik.

A tervezők és a márkák készen állnak arra, hogy innovatív módon vegyenek részt a közönséggel való kommunikációban.

Az olyan új technológiák, mint a mesterséges intelligencia és az AR/VR, továbbra is hozzájárulnak a tervezési innováció és a komplex vizuális kommunikáció felgyorsulásához.

A legújabb tervezési eszközök és technikák segítségével a lehető leghatékonyabban tervezheti meg, valósíthatja meg és érheti el tervezési céljait.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra, és minden tervezési projekted sikeres legyen!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Melyek a legfontosabb grafikai trendek 2024-ben?

A 2024-es év legfontosabb grafikai trendjei között szerepel a jövőbeli fúzió, a 3D-s hiper-szürrealizmus, a hő térképészet, az inkluzivitás és az akadálymentesség, a természet ihlette esztétika, a vegyes médiás kollázs esztétika, a retro-futurizmus, a retro pixelek, a kísérleti tipográfia és az anti-design.

2. Melyek a 2024-es trendek?

2024-ben a grafikai tervezés és a tervezők elmozdulnak a merev geometriai formáktól, és inkább a folyékonyabb, absztrakt formákat részesítik előnyben. A görbék és az organikus formák felváltják az egyenes vonalakat. Emellett megfigyelhető egy tendencia a földes vektoros képek és a felfújható 3D-s formák felé, amelyek puha, puffadt felületű, felfújt tárgyak megjelenését utánozzák, utalva a technológia-központú tervezési trendekre.