Használja ki a 10 legjobb játéktervező szoftvert 2025-ben!

Volt már olyan játékötlete, ami évek óta a fejében forrongott? Képzelje el, hogy megvalósíthatja ezt az ötletet! Manapság a saját videojátékok készítésének lehetősége a kezedben van, még akkor is, ha nem vagy programozási zseni. ?

Mégis, egy sikeres digitális játéktermék fejlesztése nem gyerekjáték. Alapos tervezést, csapatmunkát és a játékosok bázisának és az elkötelezettség kilátásainak mélyreható megértését igényli. De a játékfejlesztők soha nem riadnak vissza a kihívásoktól, igaz?

Szerencsére rengeteg játéktervező szoftvereszköz áll rendelkezésre, amelyekkel hatékonyan megtervezhet, elkészíthet, tesztelhet és telepíthet mindenféle videojátékot, műfajra való tekintet nélkül.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb játéktervező szoftvermegoldást, hogy felpörgetse kreatív ötleteit, lenyűgöző terveket készítsen, és játékos álmait pixelekből álló valósággá változtassa.

A játéktervező szoftverek a videojátékok koncepciójának, felépítésének, mechanikájának, telepítésének és kezelésének tervezéséhez és kialakításához szükséges alapvető eszközöket tartalmazzák. Megkönnyítik a játéktervezők számára az ötletelést, a dokumentálást és a prototípusok készítését.

A játékfejlesztő szoftverek viszont inkább a tervezési terveket és koncepciókat teljes értékű, játszható játékokká alakítják.

A legtöbb játékalkotási megoldás támogatja mind a tervezést, mind a fejlesztést. Íme néhány fontos jellemző, amelyre érdemes figyelni egy megfelelő alkalmazás kiválasztásakor:

Könnyű használat : A terméknek kezdők és tapasztalt fejlesztők számára egyaránt felhasználóbarát felülettel kell rendelkeznie.

Több platformon való skálázhatóság : Támogatnia kell a játékok tesztelését és szállítását különböző platformokon, beleértve a mobil eszközöket, konzolokat, PC-ket és VR/AR-t.

Grafikai képességek: Digitális táblával, folyamatábrázoló és Digitális táblával, folyamatábrázoló és korrektúrás eszközökkel kell rendelkeznie, hogy kiváló minőségű grafikai effektusokat hozhasson létre 2D/3D rendereléssel.

Programozási preferenciák: A szoftvernek illeszkednie kell a kódolási ismereteihez, támogatnia kell a releváns programozási nyelveket, vagy lehetővé kell tennie a kódolás nélküli lehetőségeket.

Eszköz- és projektmenedzsment: A szoftvernek rendelkeznie kell olyan funkciókkal, amelyekkel hatékonyan kezelhetők a játékeszközök, például hangfájlok, modellek, storyboardok és textúrák, valamint a projektfeladatok.

Szűrje a listanézetet állapot, prioritás, felelős személy vagy bármely egyéni mező szerint, hogy a feladatlistákat jobban igazítsa igényeihez.

Csapat szinkronizálás: Az ideális szoftvernek olyan Az ideális szoftvernek olyan együttműködési funkciókat kell kínálnia, mint a verziókezelés és az eszközmegosztás, az automatizálási eszközök és a felhőalapú tartalomszolgáltatás, hogy egyszerűsítse a csapat munkamenetét.

A 10 legjobb játéktervező és -fejlesztő szoftver

Összeállítottunk egy válogatást a legjobb játéktervező szoftverekből, hogy kreatív utazása simább legyen, mint egy joystick csúszása. ?️

Nézzük meg a legjobb funkcióikat, korlátaikat és árazási lehetőségeiket.

A ClickUp Whiteboards egy központi, vizuális központ, ahol a csapat ötleteit összehangolt cselekvésekbe alakíthatja.

A ClickUp a játéktervezési és fejlesztési projektek racionalizálásának végső, mindent magában foglaló motorja. Ez a felhasználóbarát szoftver segít a projekt minden lépésének tökéletes megtervezésében, nyomon követésében és végrehajtásában. ✨

A platform átfogó funkciókkal rendelkezik, amelyekkel a projekt teljes életciklusa felügyelhető. Vonja be tervezőcsapatát a ClickUp Whiteboards használatába, és egyszerűsítse a közös ötletelést testreszabható vásznak, gondolattérképek, UML-diagramok, jegyzetek, médiaelemek és projektütemtervek segítségével.

A Whiteboard objektumokat egyetlen kattintással ClickUp feladatokká alakíthatja, vagy ClickUp Docs formátumban elmentheti tudásbázisába. A platform Chat nézetének köszönhetően a csapatok szálakba rendezett beszélgetések, hangulatjelek, megjegyzések és említések segítségével kiválóan kommunikálhatnak egymással.

Egy másik kreatív eszköz, amelyet imádni fogsz, a ClickUp AI, egy univerzális írási asszisztens, amely videojáték-tartalom ötleteket, bevezetési ütemterveket, szkriptelt interakciókat vagy NPC-párbeszédeket generál, és még sok mást!

A ClickUp sablonokkal mindenféle tervet beszerezhet a játéktervezéshez, koncepciótervezéshez, fejlesztéshez és telepítéshez. Próbálja ki például a ClickUp játéktervezési dokumentum sablont a következőkre:

Írj játékkoncepciót! Határozza meg a kívánt vizuális és tematikus stílusokat Vázolja fel a játékfejlesztéshez, tervezéshez és végső szállításhoz használandó rendszereket.

Kitalálhatjátok a játék mechanikáját, történetét és egyéb részleteit, és felfedezhetitek a potenciális tervezési hibákat a ClickUp játéktervezési sablon segítségével.

A ClickUp hatékony termékmenedzsment eszközként is funkcionál. Ösztönözze a csapat átláthatóságát valós idejű visszajelzések és munkafolyamat-ellenőrzés megszervezésével, és tartsa munkatársait a projekt céljainak megvalósításán. A ClickUp Sprintsnek köszönhetően egyszerűsítheti a hátralékokat és optimalizálhatja a döntéshozatali folyamatot a játék megjelenése előtt.

Szerezzen átfogó képet a játékfejlesztési munkafolyamatokról a ClickUp Dashboards segítségével, egy testreszabható felületen, amely több mint 15 nézetet és jelentéskészítő eszközt tartalmaz.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az AI funkciók csak a fizetős csomagokban érhetők el.

A mobilalkalmazás nem rendelkezik a webes és asztali alkalmazások teljes funkcionalitásával.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

2. Építsd meg a 3-at

A Construct 3 egy olyan játékfejlesztő eszköz, amely programozási tapasztalat nélkül is használható. Teljesen grafikus felületet kínál a drag-and-drop játékalkotáshoz.

Bár az eszköz nem igényel programozást, lehetővé teszi a JavaScript mélyebb megismerését a fejlettebb játékfejlesztéshez. Készítsen pillanatok alatt játszható verziót koncepciójáról a gyors prototípus-készítés segítségével.

A Construct 3 kifejezetten egyszerű 2D-s játékok készítésére lett kifejlesztve. A játéktervezők az eszközt arra használják, hogy 3D-s elemeket építsenek be a játékokba a Z-magasság segítségével, amellyel a 2D-s objektumok vagy rétegek függőleges pozícióját lehet manipulálni a Z-tengelyen. Emeld magasabb szintre munkádat a 3D-s háló torzításával és a tűpont beállításával, hogy az megfeleljen művészi elképzeléseidnek. ?️

A Timeline Bar segítségével zökkenőmentesen válthatsz a játéktervezésről az animációra, a Scene Graph pedig lehetővé teszi az objektumok hierarchiájának létrehozását, ami szinkronizált mozgást, méretezés és forgatást tesz lehetővé.

A 3 legjobb funkció kialakítása

Webalapú eszköz offline móddal

Felhasználóbarát felület a játéktervező szoftverekhez

Gyors prototípus-készítést tesz lehetővé

2D és 3D tervezési támogatás

Támogatja az exportálást HTML5, Android, iOS, Windows és Mac formátumba.

3 korlátozás kialakítása

A jelenlegi felhasználói felület megnehezíti a kódolás nélküli játékfejlesztést.

Több oktatóanyag is jól jönne

Construct 3 árak

Személyes: 59,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 199 USD/hó felhasználónként

Oktatás: 14,99 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Építsd fel a 3 értékeléseket és véleményeket

G2: 4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

3. GameSalad

A GameSalad segítségével könnyedén válthatsz játékosról alkotóra, ez a felhasználóbarát játéktervező szoftver 2D videojátékok fejlesztésére szolgál. ?

Ez lehetővé teszi bárki számára, függetlenül a kódolási tapasztalatától, hogy megvalósítsa játékötleteit. Készítse el első játékát néhány óra alatt az egyszerű drag-and-drop és egykattintásos funkciók segítségével, amelyek felgyorsítják a játékfejlesztést. Ez a hozzáférhetőség teszi a GameSalad-ot kiváló oktatási eszközzé a játéktervezés alapjainak tanításához.

A GameSalad olyan fontos funkciókkal büszkélkedhet, mint az In-App Previewer , amely a játék logikájának és viselkedésének tesztelésére szolgál. Támogatja a különböző eszközökön történő platformok közötti publikálást, beleértve az iPhone-t, iPad-et, Androidot, Kindle-t, Nook-ot, Windows 8-at és Mac-et. Ráadásul a fejlesztők azonnal publikálhatják játékaikat a HTML5-alapú GameSalad Arcade-en.

A GameSalad legjobb funkciói

Kódolás nélküli platform

Alkalmas a számítógépes gondolkodás tanítására az osztályteremben.

Könnyen megérthető játéktervezési funkciók fejlesztőknek

Kiváló technikai támogatás

Drag-and-drop felület

A GameSalad korlátai

Nagyobb projektek esetén alkalmanként összeomlik.

Hasonló eszközökhöz képest korlátozott funkcionalitás

GameSalad árak

GameSalad Basic: akár 17 USD/hó

GameSalad Learn@Home: 8 USD/hó

GameSalad Pro: akár 25 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

GameSalad értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (20+ értékelés)

4. Blender

Ha ingyenes 3D modellező szoftvert keresel, a Blender a te lovagod fényes páncélban! ?️

Ez az egyik legjobb nyílt forráskódú 3D modellező eszköz, amely ingyenesen teljes körű funkciókat kínál modellezéshez, animáláshoz, rendereléshez, kompozíciókészítéshez és mozgáskövetéshez.

A Blender a modellezésen és animáción túlmutat szimulációs funkciójával, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző effektusokat hozzanak létre, például füstöt, tüzet és folyadékokat. Egyéb egyedi eszközök közé tartozik a 2D animációhoz használható Grease Pencil és az ultrarealisztikus vizuális effektekhez használható renderelő motor.

Hozzáférhetsz videószerkesztő és VFX funkciókhoz is, például beépített kompozitálóhoz és kamerakövetéshez, így ez egy all-in-one megoldás 3D-s tartalomkészítéshez és utómunkához.

Ezenkívül a Blender testreszabható felülettel rendelkezik, amelynek elrendezése, színei, méretei és betűtípusai módosíthatók. Használja ki a közösség által létrehozott több száz kiegészítő erejét, vagy készítse el sajátját a Blender felhasználóbarát Python API segítségével.

A Blender legjobb funkciói

Ingyenes 3D modellező szoftver

Digitális szobrászat

Kiváló minőségű rigging és animációs eszközök

Kompatibilis Windows, macOS és Linux operációs rendszerekkel.

A Blender korlátai

Korlátozott videószerkesztési lehetőségek

A platform túl bonyolultnak tűnhet az új felhasználók számára.

A Blender árai

Ingyenes

Blender értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

5. Godot

A Godot az a játékmotor, amire vártál, függetlenül attól, hogy kezdő vagy tapasztalt programozó vagy. Teljesen ingyenes és nyílt forráskódú, MIT licenc alatt. ?

A Godot motor sokoldalú, támogatja mind a 2D, mind a 3D játékok létrehozását. Ami megkülönbözteti a többitől, az a kezdetektől fogva a 2D tervezésre való aprólékos összpontosítás, ami jobb teljesítményt, kevesebb hibát és egyszerűbb munkafolyamatot eredményez.

A szoftver egyedi jelenetalapú megközelítést alkalmaz a tervezéshez, ahol minden „jelenet” olyan játékelemeket kombinál, mint a sprite-ok, hangok és szkriptek. A jeleneteket egymásba ágyazhatja vagy hierarchiát hozhat létre a könnyű szervezés és szerkesztés érdekében.

A Godot felhasználóbarát drag-and-drop rendszere és beépített szkriptelő eszköze, a GDScript (hasonló a Pythonhoz) megkönnyíti a platform használatát a kezdők számára.

Ezenkívül a Godot lehetővé teszi az egyedi projektekhez való testreszabást és optimalizálást, feltéve, hogy jól ismered a C++ nyelvet.

A Godot legjobb funkciói

Kompatibilis Windows, Mac, Linux, Android, iOS és HTML5 rendszerekkel.

Beépített szkriptnyelv

Könnyen megtanulható

Támogatja a .NET platformot.

Számos nyelvi kötés (Rust, Nim, Python, JavaScript stb. számára)

A Godot korlátai

Korlátozott hivatalos dokumentáció

A logisztikai támogatás javítható

Godot árak

Ingyenes

Godot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

6. Unreal Engine

Az Epic Games által fejlesztett Unreal Engine egy játéktervező szoftver, amely az AAA játékstúdiók világában uralkodik. Olyan sikeres címeket hozott létre, mint a Fortnite, a BioShock, a Borderlands és a Dishonored. ?

A megoldás olyan funkciókat kínál, mint a hot reloading, az azonnali játék-előnézetek, a filmes eszközök, az utómunkálati effektek, az AI-támogatás és egy kiterjedt eszközkönyvtár. A MetaHuman plugin segítségével kiváló minőségű digitális embereket hozhat létre hajjal és ruházattal, beleértve nyolc részletességi szintet a következő generációs játékok karakterének realizmusához.

Lenyűgöző vizuális tartalmat kínál fizikai alapú rendereléssel, dinamikus árnyékokkal, valósághű tükröződésekkel, hatékony világítási eszközökkel és rugalmas anyagszerkesztővel.

Az Unreal Engine ingyenes hozzáférést biztosít a teljes C++ forráskódjához, lehetővé téve a felhasználók számára a motor tanulmányozását, testreszabását, bővítését és hibakeresését. Skálázható és bevált kliens/szerver architektúrája javítja a többjátékos projektek beállítását.

Az Unreal Engine legjobb funkciói

Támogatja az exportálást számítógépekre, mobil eszközökre, játékkonzolokra és VR-eszközökre.

Teljes hozzáférés a forráskódhoz

Könnyű tanulást segítő oktatóanyagok

Robusztus C++ API

Egyedi tervrajzok a játék logikájának kódolás nélküli létrehozásához

Az Unreal Engine korlátai

Korlátozott közösségi és motor támogatás

A megfelelő működéshez nagy teljesítményű számítógép szükséges.

Az Unreal Engine árai

Ingyenes

Unreal Engine értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (300+ értékelés)

7. GameMaker

A GameMaker egy sokoldalú eszköz, amely mindenki számára nyitott kreatív játszóteret kínál, a kezdőktől és független alkotóktól a tapasztalt szakemberekig. ?

Azok számára, akik nem szeretnek programozni, intuitív vizuális szkriptrendszert kínál, ugyanakkor további testreszabási lehetőségeket is biztosít. Válasszon a GML Code vagy a Visual opciók közül a 2D-s játékok létrehozásához. Ezenkívül programozási, szinttervezési, hang- és összeállítási eszközöket is kap.

A Room Editor funkció fizikai szimuláció engedélyezési, tervezőeszközök kezelési és kamera vezérlési beállítási lehetőségekkel rendelkezik. Hozzon létre személyre szabott objektumokat az Object Editor segítségével, és rendezze át munkaterületét a projektjéhez igazodva.

Engedd szabadjára kreativitásodat saját háttérképek, karakteranimációk és sprite-ok készítésével vagy importálásával, vagy használd az Image Editor funkciót személyes 2D játékeszközök szerkesztéséhez és kezeléséhez.

A GameMaker számos fejlett funkcióval rendelkezik, mint például a forráskód-kezelés, az alkalmazáson belüli vásárlások, a többjátékos hálózatok és a harmadik féltől származó kiterjesztések.

A GameMaker legjobb funkciói

Exportálási lehetőségek Windows, Mac, Linux, HTML5, Android, iOS, Nintendo Switch stb. platformokra.

Kezdőknek is megfelelő

Valós idejű elemzés

Gazdag szerkesztési funkciók

Hibakereső funkció a hibák azonosításához

A GameMaker korlátai

Általában a szkriptnyelv elsajátítását igényli.

Korlátozott funkcionalitás 3D projektek esetén

GameMaker árak

Ingyenes

Alkotó: 4,99 USD/hó

Indie: 9,99 USD/hó

Vállalati: 79,99 USD/hó

GameMaker értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

8. Unity

A Unity az egyik legszélesebb körben használt játéktervező megoldás, amelyet olyan népszerű címek készítéséhez használtak, mint az Among Us Valheim, az Assassin’s Creed: Identity és az Escape From Tarkov. ❤️‍?

A Unity értékes eszközöket biztosít az UX-tervezési folyamathoz, és lehetővé teszi 2D-s és 3D-s játékok létrehozását, amelyek számos platformmal kompatibilisek, többek között Windows, Mac, iOS, Android, Oculus Rift, Steam VR, PS4 és Switch.

A kreatív csapatok zökkenőmentesen együttműködhetnek ugyanazon a környezetben, ami megkönnyíti a gyors iterációt. Legyen szó világépítésről, animációról, filmekről vagy renderelésről, a Unity Editor könnyedén harmonizál olyan eszközökkel, mint a Maya vagy a Blender.

A listán szereplő néhány alternatívával ellentétben a Unity programozási ismereteket igényel, ezért a C# nyelv ismerete elengedhetetlen a funkciók teljes kihasználásához. A programozási tapasztalatokkal nem rendelkező felhasználók számára a platform kiterjedt, kezdőknek szóló oktatóanyagokat és oktatási forrásokat kínál.

A Unity legjobb funkciói

Számos eszközforrás

Támogatja a platformok közötti fejlesztést.

Könnyen használható

Rengeteg oktatási anyag

Alkalmas mind 2D, mind 3D játékokhoz.

A Unity korlátai

A komplex kódolási követelmények ijesztőek lehetnek a nem programozók számára.

Alkalmanként összeomlik

Unity árak (magánszemélyek és csapatok számára)

Unity Pro: 2040 USD/év/licenc

Unity Industry: 4950 USD/év/licenc

Unity Enterprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

*Az éves csomagokat előre kell fizetni.

Unity értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

9. Allegro

Az Allegro egy platformok közötti könyvtár, amelyet videojátékok és multimédiás alkalmazások programozására terveztek. Noha nem egy teljes értékű játékmotor, rugalmas alapot kínál a fejlesztőknek a programok testreszabásához. Elsősorban általános, alacsony szintű feladatokat lát el, mint például ablakok létrehozása, felhasználói bevitelek feldolgozása, adatok betöltése, képek renderelése és hangok lejátszása.

A korlátozott erőforrásokkal rendelkező független játékfejlesztők az Allegro segítségével a kiterjedt kutatás és fejlesztés helyett a kreatív játéktervezésre koncentrálhatnak. A nagyobb csapatok stabil alapként használhatják a játékmotor fejlesztésének racionalizálására és a projekt stabilizálására.

Bár az Allegro C és C++ nyelvekhez készült, más programozási nyelvekkel is használható.

Az Allegro legjobb funkciói

Windows, Mac OS X, Linux, Android és iPhone rendszereken is működik.

Hangrögzítési funkciók

Felhasználóbarát és intuitív API

Betűtípusok betöltése és megjelenítése

Támogatja a videólejátszást

Az Allegro korlátai

Több oktatóanyagra és dokumentációra van szükség

C és C++ nyelveken kívül más nyelveken nehéz megvalósítani.

Allegro árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Allegro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (5+ értékelés)

SourceForge: 5/5 (20+ értékelés)

10. Wwise

A Wwise a játékfejlesztés területén a skálázható hangtechnikai segédeszközöd, amely különféle tervezési és fejlesztési eszközöket kínál, hogy megvalósítsd hangtechnikai elképzeléseidet. ?

Ez a szoftver kreatív szabadságot kínál dinamikus keverési lehetőségek révén, amelyek hatékonyan kezelik a hang prioritását és feldolgozását. A Wwise Spatial Audio kiválóan alkalmas magával ragadó környezetek létrehozására, mivel virtuális akusztikára, hangterjedésre és térbeli hangmegjelenítésre specializálódott.

A Wwise lehetővé teszi a zenei jelzések szabályok alapján történő adaptálását a legjobb szegmenslejátszás érdekében. Ezenkívül a hangtervezők számos beépített szintetizátor előnyeit élvezhetik, amelyek éles és változatos hangok generálását teszik lehetővé.

A Wwise legjobb funkciói

Ingyenes online tananyagok és minta projektek

Nyitott API

Integrálható a Unity, Unreal Engine, Godot, GameMaker és más szoftverekkel.

Kompatibilis iOS, Android, Mac OS X, Windows, PS4 stb. rendszerekkel.

A Wwise korlátai

A GUI-nak jól jönne egy vizuális frissítés.

A hangok be- és kifutása jobb lehetne.

Wwise árak

Indie: Ingyenes

Pro: 7000 USD/projekt és platform

Prémium: 22 000 USD/projekt és platform

Platinum: 40 000 USD/projekt és platform

*A fizetős csomagok egyszeri vásárlási lehetőségek.

Wwise értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 5/5 (5 értékelés alapján)

Emeld magasabb szintre a játékodat a legjobb játéktervező szoftverekkel!

A játéktervezés egyszerre lehet izgalmas és ijesztő is! Valósítsa meg ambiciózus koncepcióit a felsorolt játékfejlesztő szoftvermegoldásaink segítségével.

Ha projektedhez intenzív ötletelés és koncepcióalkotás szükséges, próbáld ki a ClickUp-ot! Használd ki vizualizációs és együttműködési funkcióit, hogy megvalósítsd következő kreatív elképzelésedet. ⭐