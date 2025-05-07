A 11 legjobb Leonardo AI alternatíva és versenytárs 2025-ben

Néhány hónappal ezelőtt kreatív válságba kerültem.

Néhány művészeti projektemhez a Leonardo AI-t használtam, és bár eleinte remekül működött, úgy éreztem, hogy valami újat kell keresnem.

Szóval, szünetet tartottam, öntöttem magamnak egy kávét, és úgy döntöttem, hogy a hétvégét más AI eszközök tesztelésével töltöm.

Néhány eszköz olyan funkciókkal rendelkezett, amelyekről nem is tudtam, hogy szükségem van rájuk, míg mások olyan szintű testreszabási lehetőségeket kínáltak, amelyek felülmúlták a Leonardo AI-t. Úgy éreztem, mintha egy teljesen új világ nyílt volna meg előttem.

Ha valaha is kíváncsi volt arra, hogy mi más létezik még, akkor nem vagy egyedül. Összeállítottam egy listát a legjobb Leonardo AI alternatívákról, amelyek talán pont az a változás, amire szükséged van. 🗃️

Mit kell keresnie a Leonardo AI alternatíváiban?

Számos AI-alapú művészeti generátor létezik, amelyeket a Leonardo AI alternatívájaként használhat. Azonban vannak bizonyos funkciók, amelyekkel minden eszköznek rendelkeznie kell.

Íme néhány szempont, amelyeket érdemes figyelembe venni a Leonardo AI alternatíváinak kiválasztásakor:

Képminőség és pontosság: Győződjön meg arról, hogy az alternatíva magas minőségű eredményeket biztosít, amelyek megfelelnek az Ön stílus-, részletesség- és kreativitásigényeinek.

Testreszabási lehetőségek: Keresse meg a rugalmasságot a paraméterek beállításában vagy személyre szabottabb képek létrehozásában konkrét bemenetek vagy stílusok alapján.

Generálás sebessége: Fontolja meg, milyen gyorsan hoz eredményeket az alternatíva, különösen, ha időérzékeny projektekkel dolgozik.

Könnyű használat: Adjon elsőbbséget az intuitív platformoknak, amelyek felhasználóbarát felületükkel megkönnyítik a navigációt és a képek létrehozását.

Stílusátvitel: Keressen olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy meglévő műalkotások és stílusok elemeit alkalmazza saját alkotásaira.

Közösség és támogatás: Az erős felhasználói közösség vagy a hozzáférhető ügyfélszolgálat segíthet a problémák megoldásában és a bevált gyakorlatok elsajátításában.

👀 Bónusz: Fedezze fel az AI által generált művészet lenyűgöző példáit, hogy megnézze, mire képesek ezek a platformok!

A 11 legjobb Leonardo AI alternatíva és versenytárs 2025-ben

Ha készen állsz a Leonardo AI-n túli új lehetőségek felfedezésére, én segítek neked. 🤝

Ez a 11 legjobb eszköz izgalmas funkciókkal rendelkezik, az intuitív felületektől a fejlett AI-képességekig.

Elmagyarázom, miért választottam őket.

Képek létrehozása a ClickUp segítségével Konvertálja a szöveget képekké közvetlenül a Whiteboards alkalmazásból a ClickUp Brain segítségével.

Akár projektet tervez, vázlatokat készít, vagy marketingstratégiákat vizualizál, a ClickUp segítségével a csapatok az absztrakt ötleteket világos vizuális elemekké alakíthatják. Ideális eszköz a kommunikáció javításához, a kreativitás elősegítéséhez és a munkafolyamatok optimalizálásához – mindezt egyetlen együttműködési platformon belül.

Használja a ClickUp Whiteboardot a ClickUp Brain mellett, hogy AI-alapú képeket hozzon létre közvetlenül a ClickUp munkaterületén. Szöveges utasítások beírásával a felhasználók vizuálisan is életre kelthetik ötleteiket – ez tökéletes megoldás brainstorminghoz, projekttervezéshez és kreatív együttműködéshez. Ez a funkció zökkenőmentes módot kínál a koncepciók vizuális elemekké alakítására anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t . De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Itt jön jól egy AI-alapú táblázat, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötletelés során felmerült ötleteket azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a leírásod alapján. Ez az a munkahelyi alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és hajts végre!

A ClickUp legjobb funkciói:

Pár másodperc alatt alakítsa át írásait, hogy azok professzionálisabbak, közvetlenebbek vagy vonzóbbak legyenek.

Készítsen gyorsan kiváló minőségű tartalmakat AI-alapú promptok segítségével

Jelölje ki a kívánt szöveget, és hagyja, hogy az AI eszköztár javítsa azt.

Azonnali összefoglalók és teendők generálása az adminisztratív feladatok egyszerűsítéséhez

Fordítson nyelveket, és ellenőrizze a helyesírást és a nyelvtant közvetlenül a ClickUp-ban.

Valósítsa meg ötleteit perceken belül a digitális táblák segítségével, amelyek valós idejű vagy aszinkron együttműködést tesznek lehetővé.

Vizuális brainstorming: alakítsa ötleteit képekké a hatékonyabb kommunikáció érdekében

Integrált együttműködés: Készítsen és osszon meg vizuális elemeket közvetlenül a Whiteboards-on

Zökkenőmentes munkafolyamat: mentse, exportálja vagy kapcsolja össze az AI által generált képeket a feladatokkal

💫 Tudta-e, hogy több mint 143 000 ügyfél forradalmasította munkáját a ClickUp Brain segítségével? 30%-kal növeli a termelékenységet és 75%-kal csökkenti a költségeket!

A ClickUp korlátai

A ClickUp használatának megtanulása időbe telik, az új felhasználóknak nehézséget okozhat a ClickUp számos funkciójának kezelése.

Az AI-képalkotással rendelkező táblák (még!) nem használhatók a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Midjourney

A Midjourney egy vezető AI-alapú eszköz, amelyet szöveges utasításokból képek generálására terveztek. Elsősorban a Discordon keresztül működik, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző művészi stílusokat hozzanak létre, beleértve a realisztikus, a szürreális és az absztrakt stílusokat.

Grafikai tervezéshez használom, grafikai tervezési sablonokkal kombinálva, hogy szerkesztőeszközeivel vonzó logókat, posztereket és egyéb marketinganyagokat készítsek.

A Midjourney legjobb funkciói

Egyszerű Midjourney parancsokkal egyedi, személyre szabott képeket hozhat létre és szerkeszthet.

Szabályozza a kép tulajdonságait, például a méretet, a felbontást és a képarányt a testreszabáshoz.

Túlfestje a képeket, és terjeszkedjen túl az eredeti határokon, hasonlóan az Adobe Generative Fill eszközéhez.

Készítsen kiváló minőségű képeket, akár 1792 x 1024 pixel felbontással.

A Midjourney korlátai

Az emberi képalkotás extra kezeket vagy arcokat eredményezhet

Ingyenes próba nem elérhető.

A pontos képek elkészítéséhez több utasításra lehet szükség.

Midjourney árak

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 30 USD/hó felhasználónként

Pro csomag: 60 USD/hó felhasználónként

Mega csomag: 120 USD/hó felhasználónként

Midjourney értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Olvassa el még: A legjobb Midjourney alternatívák az AI képalkotáshoz

3. Egyszerűsített

A Simplified AI különböző művészeti alkotási lehetőségeket kínál, így versenyképes alternatívája a Leonardo AI-nak. Intuitív felülete különböző szintű művészeti tapasztalattal rendelkező felhasználókat támogat, ösztönözve a kreativitást.

Tetszenek a Simplified interaktív funkciói. Beállíthatja a parancsokat, és azonnal megtekintheti műveinek előnézetét, ami javítja a kreatív folyamatot és gyors iterációkat tesz lehetővé.

A Simplified egyéb eszközöket is kínál, például AI Presentation Maker, Ads Generator, Thumbnail Maker és még sok más, hogy minden igényt kielégítsen.

Egyszerűsített legjobb funkciók

Írjon be bármilyen szót vagy kifejezést, és a program a megfelelő képeket és különböző művészi alkotásokat generál, a tájképektől az absztrakt dizájnokig. Ingyenes anime AI generátorként is használhatja.

Készítsen képeket többféle célra, például marketinganyagokhoz, közösségi média bejegyzésekhez és személyes projektekhez.

Alkalmazzon specifikus művészi stílusokat a Simplified stílusátviteli funkciójával.

Egyszerűsített korlátozások

A szoftver funkcióinak kipróbálásához nem elegendő a próbaidőszak alatt rendelkezésre álló kredit.

Korlátozott testreszabási és animációs funkciók haladó felhasználók számára

Egyszerűsített árazás

Örökre ingyenes

Simplified One: 24 USD/hó felhasználónként

Egyszerűsített vállalati megoldás: Egyedi árazás

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (200+ értékelés)

4. Canva

A Canva AI képgenerátora eltér a Leonardo AI egyszerűségre és integrációra való erős összpontosításától. Bár mindkettő AI-alapú képgenerálást kínál, a Canva szélesebb közönséget tart szem előtt, és felhasználóbarát felületet biztosít, amely zökkenőmentesen integrálódik átfogó tervezőcsomagjába. Ezenkívül ez az egyik legjobb online fotószerkesztő eszköz.

Ez egy remek lehetőség mindenféle vizuális tartalom létrehozásához, a közösségi média bejegyzéseitől a prezentációkig és marketing anyagokig.

A Canva legjobb funkciói

Készítsen egyedi grafikákat, matricákat, ikonokat és illusztrációkat a Magic Media segítségével, amely leegyszerűsíti a tervezési folyamatot a felhasználók számára.

Próbáljon ki különböző stílusokat képeihez, például akvarell, film, neon, színes ceruza és retro hullám.

Kapjon AI-alapú javaslatokat AI-művészetéhez a beállított preferenciák és a korábbi projektek alapján, hogy egyszerűsítse a tervezési folyamatot.

Dolgozzon csapatával valós időben különböző AI művészeti projektekben.

A Canva korlátai

Az ügyfélszolgálat néha lassan reagál

Korlátozott offline szerkesztési lehetőségek

Néhány előfizetési csomag ára a közelmúltban emelkedett.

Canva árak

Örökre ingyenes

Canva Pro: 15 USD/hó/felhasználónként

Canva Teams: 10 USD/hó/felhasználónként

Canva Enterprise: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Nézze meg ezeket a Canva alternatívákat!

5. Pareto

A listám negyedik helyén álló Pareto (Tess AI) egy csúcstechnológiás platform, amely szöveg-kép funkciókat kínál. Kivételes AI képalkotási képességekkel rendelkezik.

Különböző kreatív alkalmazásokat támogat, mint például belsőépítészet, logótervezés és vázlat-kép átalakítás. Ezen felül egyszerre akár öt képet is létrehozhat, ami növeli a termelékenységet.

Többmodell-integrációs funkciókkal is rendelkezik, több mint 200 fejlett AI-művészeti modellt tartalmaz, köztük a Leonardo AI-t, a Midjourney-t és a Stable Diffusion-t. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző stílusokban és formátumokban alkossanak művészeti alkotásokat, képeket és tartalmakat.

A Pareto legjobb funkciói

Készítsen gyorsan kiváló minőségű képeket a Pareto felhasználóbarát felületével, amely minden szintű felhasználó számára alkalmas.

Írja be a művészeti utasításokat , és válassza ki a kívánt AI modellt, ahelyett, hogy az eszköz választana Ön helyett.

Exportálja a művészeti alkotásokat többféle formátumban, sokoldalú kimeneti opciók segítségével.

Pareto-korlátozások

Pontos és részletes utasításokat igényel, ami időigényes lehet.

A platform hatékonysága az értékelők szakértelmétől függ.

Pareto-árazás

Egyedi árazás

Pareto értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Adobe Firefly

Az Adobe Firefly egy generatív AI eszköz, amely javítja a kreatív munkafolyamatokat, így kiváló alternatívája a Leonardo AI-nak. Intuitív funkciói lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy kiváló minőségű vizuális elemeket hozzanak létre, így kiváló alternatívája a Leonardo AI-nak. Ha már rendelkezik integrált Adobe ökoszisztémával, ez egy kényelmes lehetőség.

Gép tanulási (ML) modelleket és nagy adathalmazokat használ, hogy több ezer képből tanuljon, és szöveges utasítások alapján újakat hozzon létre.

Az Adobe Firefly legjobb funkciói

Készítsen AI-művészetet szöveges leírásokból, hogy realisztikus és absztrakt művészetet alkosson.

Módosítsa a képeket a „Generative Fill” funkcióval, hogy néhány szóval elemeket adjon hozzá vagy cseréljen ki.

Kísérletezzen a vektorgrafikák színsémáival a „Vector Recoloring” segítségével.

A Firefly Adobe integrációjával zökkenőmentesen dolgozhat olyan platformokon, mint a Photoshop és az Illustrator, biztosítva a projektek folytonosságát.

Az Adobe Firefly korlátai

Néha nem követi pontosan a megadott utasításokat.

Mivel felhőalapú, állandó internetkapcsolatra van szükség, ami korlátozza az offline szerkesztést.

Még béta fázisban van, ezért előfordulhatnak hibák.

Adobe Firefly árak

4,99 USD/hó/felhasználónként

Adobe Firefly értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. DALL. E 2

A DALL. E 2 egy AI modell, amely szöveges leírások alapján valósághű képeket hoz létre. Ez jelentős fejlődés elődjéhez, a DALL. E 1-hez képest. Diffúziós modellt használ, hogy kiváló minőségű és fotórealisztikusabb képeket generáljon.

A legjobb rész? A ChatGPT integrálja a DALL-E-t, amely lehetővé teszi, hogy igény szerint egyedi képeket hozzon létre. Én kifejezetten a DALL. E 2-t használom szürreális képek létrehozására különböző projektekhez.

A DALL. E 2 legjobb funkciói

Gyorsaságot és hatékonyságot érhet el a kevesebb mint egy perc alatt generált képekkel.

Testreszabhatja a művészi stílusokat, például a pixel artot vagy az olajfestészetet.

Képek egyes részeinek szerkesztése a pontos beállításokhoz

Több elemet egyesítsen egy képpé, hogy egyedi AI-modelleket, komplex jeleneteket vagy illusztrációkat hozzon létre.

A DALL. E 2 korlátai

A generált képek mélységet nélkülöznek és túl absztraktnak tűnnek.

Hosszabb várakozási idő komplex képek esetén

Nincs felhasználói útmutató

DALL. E 2 árak

Egyedi árazás

DALL. E 2 értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. NightCafe

A NightCafe egy sokoldalú AI művészeti generátor alkalmazás, amelynek segítségével egyedi műalkotásokat hozhat létre, megoszthat és megvitathat. Fejlett algoritmusokkal rendelkezik, mint például a Stable Diffusion, a DALL. E 2, a Neutral Style Transfer és a CLIP-guided diffusion. Kiválaszthatja, melyik illik legjobban művészi elképzeléseihez, és kiváló minőségű képeket hozhat létre.

A legjobb az egészben, hogy alkotásait fizikai műalkotásként is kinyomtathatja. Emellett remek együttműködési funkciókkal is rendelkezik, például csevegőszobával és napi AI Art Challenges feladatokkal.

A NightCafe legjobb funkciói

Személyre szabhatja műveit azáltal, hogy kiválasztja a kívánt művészeti stílust vagy témát, így lehetővé téve a személyre szabott kifejezésmódot.

Finomítsa a paramétereket, mint például a stílus erőssége, a képarány és egyebek, hogy tökéletes egyensúlyt érjen el műveiben.

Ossza meg alkotásait, és kapjon visszajelzést a NightCafe közösségtől!

Töltse fel fényképeit, és alakítsa őket művészi alkotásokká, ötvözve személyes emlékeit kreatív tehetségével.

A NightCafe korlátai

A tömörítés miatt alacsony minőségű képek

A cenzúra extrém formát ölthet

NightCafe árak

AI kezdőknek: 5,99 USD/hó

AI Hobbyist: 9,99 USD/hó

AI rajongó: 19,99 USD/hó

AI Artist: 49,99 USD/hó

NightCafe értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

9. Jasper Art

A Jasper Art segítségével szöveges utasítások alapján eredeti, jogdíjmentes képeket és művészeti alkotásokat hozhat létre. A kívánt eredmények elérése érdekében kombinálja a koncepciókat, tulajdonságokat és stílusokat.

Az AI-alapú technológia a szélesebb körű Jasper csomag része, amely elsősorban tartalomgeneráló képességeiről ismert.

Korlátozás nélkül, annyi lenyűgöző, AI által generált képet hozhat létre, amennyit csak akar. Az alkalmazás javítja a képek felbontását a minőség romlása nélkül; csak fel kell töltenie őket a felbontás növeléséhez.

A Jasper Art legjobb funkciói

Készítsen nagy felbontású képeket, és töltse le őket különböző méretekben, például 512×512, 1024×1024 és 2048×2048 képpontban.

Használja a „Freeform Mode” (Szabad formátum) módot a részletes utasításokhoz és a „Templates” (Sablonok) módot a konkrét művészeti stílusokhoz, hogy rugalmas bevitel opciókhoz férjen hozzá.

Válasszon különböző művészeti stílusok közül, mint például absztrakt, anime, digitális és szürrealizmus.

Módosítsa az olyan elemeket, mint a stílus, a médium (akvarell és olajfesték) és a kulcsszavak (fekete-fehér vagy fotórealisztikus) a saját elképzeléseinek megfelelően.

A Jasper Art korlátai

A kimenet általános és árnyalatok nélküli lehet.

Gyakran küzd komplex parancsokkal

Inkonzisztens ügyfélszolgálat és támogatás

Jasper Art árak

Alkotó: 39 USD/hó felhasználónként

Pro: 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper Art értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

10. Stable Diffusion

A Stable Diffusion fotórealisztikus képeket hoz létre szöveges utasítások alapján. Ez egy diffúziós modell nevű mélytanulási modellen alapul, amely megtanulja a képek és az azokat leíró szövegek közötti kapcsolatot.

Úgy gondolom, hogy ez a platform kiváló választás az elérhetősége, ára és testreszabási lehetőségei miatt.

A Stable Diffusion legjobb funkciói

Részletes és sokszínű képeket hoz létre, amelyek kiváló részletgazdagsággal, színekkel, pontossággal és fotórealisztikussággal rendelkeznek.

Élvezze a gyors képalkotást a GPU-kompatibilis technológiával, amely tökéletes, ha gyors eredményekre van szüksége.

Használja ki a megengedő licenc előnyeit, amely lehetővé teszi a generált képek személyes és kereskedelmi felhasználását is.

A Stable Diffusion korlátai

Késések a csúcsforgalmi időszakokban

Az optimális teljesítményhez stabil internetkapcsolat szükséges.

Stable Diffusion árak

Örökre ingyenes

Pro: 10 USD/hó

Max: 20 USD/hó

Stable Diffusion értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Nézze meg ezeket a Stable Diffusion alternatívákat!

Olvassa el még: A legjobb terméktervező szoftverek

11. Designs. ai

A Designs. ai egyszerűvé teszi az egyedi művészeti alkotások, grafikák, logók és videók létrehozását, ezzel javítva a tervezési folyamatot. Emellett AI-avatárok létrehozására is lehetőséget kínál.

Több millió kép és sablon között böngészhet, hogy olyan grafikákat hozzon létre, amelyek megfelelnek elképzeléseinek. Ezenkívül a kiterjedt galéria böngészése inspirálhatja projektje igényeit.

A Designs.ai legjobb funkciói

Használja ki a Designs. ai intuitív, felhasználóbarát felületét, hogy vizuálisan vonzó tartalmakat hozzon létre.

Kísérletezzen különböző stílusokkal és koncepciókkal művészi elképzeléseinek megvalósításához!

Terveit különböző formátumokban exportálhatja, például PNG, PDF és JPG formátumban.

Használja a „Brand kit” funkciót a márka egységességének megőrzéséhez, színeinek és betűtípusainak tárolásához.

Designs. ai korlátai

Egyes terveknél kézi beállításokra van szükség.

Új felhasználók számára drágábbnak tekinthető

A haladó felhasználók számára nyújtott technikai támogatás lassú.

Designs. ai árak

Alap: 29 USD/hó

Pro: 69 USD/hó

Vállalati: 199 USD/hó

Designs. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

AI-képek létrehozása a ClickUp segítségével

A Leonardo AI alternatíváinak felfedezése során ne feledje, hogy a tervezési projektjei nem léteznek elszigetelten. Akár marketingkampányt indít, termékbevezetést irányít, vagy csapatok között együttműködik, a tervezés csak egy része a képletnek.

Ezért egy olyan eszköz, mint a ClickUp, új szintre emelheti munkafolyamatát.

Az ötleteinek rögzítésére és rendszerezésére szolgáló ClickUp Brain funkcióval, a tartalomkészítés megkönnyítésére szolgáló sablonokkal és a közös íráshoz használható Docs funkcióval a ClickUp sokkal többet kínál, mint egyszerű projektmenedzsmentet.

A kreatív tervezés és a feladatvégzés közötti szakadékot áthidalva biztosítja, hogy folyamatai minden lépésnél szervezettek, hatékonyak és céljaival összhangban maradjanak. 🎯

Regisztráljon a ClickUp-ra, és azonnal láthatja az eredményeket! 🚀