A 11 legjobb Sendible alternatíva és versenytárs [év] (ingyenes és fizetős)

A közösségi média kezelésében elért termelékenysége javul, ha nem kell manuálisan közzétennie a közösségi média bejegyzéseket vagy táblázatokban kezelnie az ütemezéseket.

Ezért váltak népszerűvé az olyan eszközök, mint a Sendible. Segítségével a csapatok egyetlen irányítópultról ütemezhetik a bejegyzéseket, együttműködhetnek a tartalmakon és több közösségi fiókot is kezelhetnek.

Azonban nem mindenki számára megfelelő. A G2-n sok felhasználó jelenti, hogy problémái vannak a fizetett közösségi média bejegyzések kezelésével és a szuperadminisztrátori beállítások hiányával.

Szóval, milyen lehetőségei vannak, ha készen áll a Sendible alternatíváinak felfedezésére?

Vessünk egy pillantást a legnépszerűbb eszközökre, amelyeket érdemes kipróbálni.

A legjobb Sendible alternatívák áttekintése

Íme egy áttekintés a legjobb Sendible alternatívákról és azok egymás melletti összehasonlításáról.

Eszköz neve Főbb funkciók A legjobb Árak* ClickUp Beépített mesterséges intelligencia, feladatkezelési funkciók, több mint 15 egyedi nézet a munkaterhelés vizualizálásához, egyszerű automatizálás és ügynöki munkafolyamatok. All-in-one munkaterület azoknak a közösségi csapatoknak, akik egy helyen szeretnék elvégezni a tervezést, a tartalomkészítést, az együttműködést és a jelentéstételt. Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára Hootsuite OwlyGPT mesterséges intelligencia támogatáshoz, Whiteboard vizuális tervezéshez, Heatmaps elkötelezettségi betekintéshez Nagy csapatok, amelyek többcsatornás közösségi média tevékenységeket kezelnek Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 99 dollártól kezdődik havonta. Buffer Egyszerű ütemező, beérkező üzenetek mappa, AI feliratgenerátor, céloldal-készítő Egyedül dolgozó alkotók és kis csapatok, akik korlátlan posztütemezést és egyszerű elemzéseket szeretnének Örökre ingyenes; fizetős csomagok 6 dollár/hó áron Sprout Social SmartQ ütemezés, tömeges posztolás, márkafigyelés és CRM-integrációk Csapatok, amelyek vállalati szintű elemzésekre és közösségi médiafigyelésre szorulnak Ingyenes próba elérhető; az árak 249 dollártól kezdődnek havonta. Zoho Social Kontextusfüggő mesterséges intelligencia, mesterséges intelligenciával működő irányítópult betekintéshez, kódolás nélküli mesterséges intelligencia ügynökök, mesterséges intelligenciával működő naptár A Zoho ökoszisztémában már jelen lévő vállalkozások Örökre ingyenes; az árak 10 dollártól kezdődnek havonta. Agorapulse Egységes beérkező levelek mappa, közösségi média figyelés, automatizált moderálási szabályok, versenytársakról szóló jelentés Ügynökségek, amelyeknek versenytársakkal való összehasonlításra és közösségi beérkező levelek kezelésére van szükségük Kontextusfüggő mesterséges intelligencia, mesterséges intelligenciával működő irányítópult betekintéshez, kódolás nélküli mesterséges intelligencia ügynökök, mesterséges intelligenciával működő naptár Később Vizuális naptár, teljesítménycsoportokhoz tartozó posztcímkék, influencerek felkutatása, média szervezése Vizuális elsődleges márkák, amelyek tartalmat terveznek az Instagram, a Pinterest és a TikTok számára Ingyenes próba elérhető; az árak 25 dollártól kezdődnek havonta. Loomly Egységes közösségi beérkező levelek, fejlett figyelés, részletes elemzések és jóváhagyási munkafolyamatok Csapatok, amelyek naptár-elsőbbségű munkafolyamatokat szeretnének Egyedi árak CoSchedule Színkódolt feladatok, Mia szerkesztő, Headline Studio, feladat sablonok Marketingcsapatok, akik egy központi naptárat szeretnének blogok, hírlevelek és közösségi bejegyzések számára Ingyenes naptár elérhető; az árak 29 dollártól kezdődnek havonta. SocialBee Tartalomkategóriák, automatikus újrahasznosítás, közösségi média copilot stratégia kidolgozásához Kategórián alapuló ütemezésre támaszkodó vállalkozások Ingyenes próba fizetős csomagokkal, 29 dollártól havonta. ContentStudio Többformátumú tartalomnaptár, AI tartalomszerkesztő eszközök, RSS automatizálás, média keresés, linkkövetés Csapatok, amelyek többcsatornás tartalomfelfedezést és AI-vezérelt publikálást szeretnének Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 29 dollártól kezdődik havonta.

Mit kell keresnie a Sendible alternatíváiban?

A Sendible egy ügynökségek és márkák számára kifejlesztett közösségi média kezelő eszköz, amelyet Gavin Hammar indított el 2009-ben. Összekapcsolódik az összes jelentős közösségi média hálózattal, és tartalomnaptárat biztosít a kampánykezeléshez.

Íme, mire kell figyelnie egy Sendible alternatívában:

AI-alapú naptár: Válasszon olyan platformot, amely nemcsak a bejegyzéseket ütemezi, hanem AI-t is használ a tartalom munkafolyamatának automatikus szervezéséhez. Javaslatot tesz az optimális közzétételi időpontokra, kiemeli a hiányosságokat, megoldja a közösségi média ütemezésével kapcsolatos ütközéseket, és egy egységes naptárban tartja összehangolva marketingtervét.

Zökkenőmentes alkalmazásintegráció: Csevegés, videó, dokumentumok, feladatok és naptárak támogatása egy könnyen kezelhető felületen.

Egységes keresés és tudáshoz való hozzáférés: A közösségi média AI eszköz lehetővé teszi az összes csatlakoztatott alkalmazás és adatforrás átkutatása.

Testreszabható munkafolyamatok és nézetek : Lehetővé teszi olyan állapotok, táblák, ütemtervek és automatizálások beállítását, amelyek illeszkednek a csapat munkamódszereihez.

Valós idejű együttműködési eszközök : Támogatja a csevegést, a közös szerkesztést, a megosztott irányítópultokat és az élő közösségi média elemzéseket, hogy mindenki összhangban legyen.

Fejlett jelentéskészítés: Többcsatornás elemzéseket, AI-alapú jelentéskészítést és exportálási lehetőségeket kínál, hogy a közösségi média teljesítményét a saját igényeinek megfelelően követhesse nyomon.

Erős jóváhagyási és megfelelőségi ellenőrzések: Többszintű jóváhagyásokat, verziótörténetet és tevékenységi naplókat biztosít, hogy tartalma pontos és márkájához illeszkedő maradjon.

Kontextusfüggő mesterséges intelligencia: Kontextusfüggő mesterséges intelligencia, amely megérti a bejegyzéseit, összefoglalóit és csevegéseit, és a munkaterületéről származó, a márkájához illeszkedő szövegeket és válaszokat generál.

🧠 Érdekes tény: Az AI-t alkalmazó csapatok máris előnyt élveznek. A marketingesek több mint egynegyede szerint az AI-alapú tartalmak valójában jobban teljesítenek, mint a kizárólag ember által készített tartalmak.

A legjobb Sendible alternatívák

1. ClickUp (a legjobb a közösségi média projektmenedzsmenthez)

Fedezze fel a világ első konvergens AI-munkaterületét, amely egyetlen helyen egyesíti az összes munkafolyamatot.

A közösségi média több, egymástól független eszközön történő kezelése megnehezítheti az összkép megértését.

A ClickUp, a világ első konvergens AI munkaterülete, több eszközt, dokumentumot, beszélgetést és munkafolyamatot egyesít egy egységes platformon. A tartalomnaptárak és kreatív eszközök, valamint a csapatmegbeszélések és elemzések mind egy helyen találhatók.

Nézzük meg, hogyan könnyíti meg az életét a ClickUp marketing projektmenedzsment szoftver.

Gyorsítsa fel a tartalomkészítést a ClickUp Brain és a Docs segítségével

A ClickUp segítségével közvetlenül a dokumentumaiban érheti el a kontextusfüggő AI támogatást.

A ClickUp Brain, a beépített AI-asszisztens segít automatizálni a közösségi média tartalomkészítést és olyan betekintést nyújtani, amely a tényleges munkáján alapul. Ahelyett, hogy önálló csevegőrobotként működne, a csapatok által tervezett és előállított összes feladat teljes kontextusával dolgozik.

Ha kíváncsi arra, hogyan használhatja az AI-t marketing célokra, ez a videó tippeket ad a kezdéshez és a teendőkhöz.

Így használ hatja az AI-t a tartalommarketingben a maximális hatékonyság érdekében:

Gyorsítsa fel a tartalomkészítést: alakítsa a posztötleteket, briefeket vagy jegyzeteket közvetlenül a munkaterületén belül használatra kész feliratokká, hashtagekké vagy szkriptekké.

Kreatív eszközök létrehozása: Képeket közvetlenül a munkaterületén belül hozhat létre, így felgyorsíthatja a makettek, koncepcióvázlatok vagy helyőrző vizuális elemek elkészítését a tervezés során.

Intelligens újrafelhasználás: egyetlen tartalmat többféle hangnemben vagy formátumban is felhasználhat, anélkül, hogy mindent manuálisan átírna.

Összegezze a hosszú visszacsatolási ciklusokat: Összefoglalja a hosszú kommentárszálakat, a javítási megjegyzéseket és a stratégiai megbeszéléseket rövid összefoglalókba, hogy gyorsan megérthesse, mi változott.

Piaci és versenytársi elemzés: Töltsön fel felméréseket, közösségi visszajelzéseket vagy értékeléseket, és hagyja, hogy a ClickUp Brain azonosítsa a trendeket, mintákat, hangulatot és hasznosítható információkat, amelyeket felhasználhat a tartalmi stratégiájához.

Mentse el posztötleteit és tartalomvázlatait a ClickUp Docs-ban, és szerkessze őket valós időben a csapattársaival, így nem kell a Google Docs-ra váltania csak a csapatmunkát segítő funkciók miatt.

💡 Profi tipp: A ClickUp Docs lehetővé teszi a jogosultságok ellenőrzését. Például használhatja a Csak megtekintés jogosultságot az olvasók számára, a Megjegyzés jogosultságot a lektorok számára, és megtarthatja a Szerkesztés vagy Teljes szerkesztés jogosultságot a megbízható munkatársainak.

Tervezze meg és ossza ki a közösségi média munkamenetét a ClickUp Tasks segítségével.

A ClickUp Tasks innen veszi át a stafétát, és lehetővé teszi a közösségi média tartalom munkafolyamatának pontos tervezését. Feladatokat hozhat létre a feliratok áttekintéséhez, grafikák tervezéséhez, videók rögzítéséhez vagy stock képek beszerzéséhez.

Használja a ClickUp AI Assign, AI Prioritize és AI Cards funkcióit a feladatkezelés automatizálásához és a valós idejű betekintés azonnali megjelenítéséhez.

Hagyja, hogy az automatizálás és az AI-ügynökök végezzék el a rutinmunkát

A ClickUp Automations, AI Agents és Brain átveszi az ismétlődő feladatokat.

Ez azt jelenti, hogy feladatok kiosztása, amikor a tervezet készen áll, állapotok frissítése, amikor a tervek jóváhagyásra kerülnek, a bejegyzések áthelyezése a megfelelő mappákba, vagy az érintettek értesítése, amikor valamit felül kell vizsgálni.

Automatizálja az ismétlődő közösségi média munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével.

Az AI ügynökök még egy lépéssel tovább mennek. Ahelyett, hogy tucatnyi szabályt halmozna fel, egyszerűen megmondhatja az ügynöknek, hogy milyen eredményt szeretne. Mondja azt, hogy „nézze át ezt a feliratot”, „irányítsa ezt a tervezéshez”, „rendelje hozzá a közösségi média vezetőjéhez”, „frissítse az állapotot, amikor a módosítások elkészültek”, és hagyja, hogy az ügynök önállóan kezelje a logikát. Az ügynökök a feladatok, megjegyzések, űrlapok, eszközök vagy rövidítések kontextusát értelmezik, hogy eldöntsék, mi történjen tovább.

Adjon egyszerű utasításokat a Brain segítségével, és az intelligens ügynöki munkafolyamatokat hoz létre.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptára segít Önnek az irányítást megtartani azáltal, hogy automatikusan ütemezi a tartalmi feladatokat és a közösségi média találkozókat a megfelelő időpontokra. A feladatokat húzással áthelyezheti bizonyos dátumokra, mindent szinkronizálhat külső naptáraival, és megtekintheti a heti vagy havi tervet.

Minden megbeszélés után kereshető jegyzőkönyveket és AI által generált összefoglalókat kap, amelyek másodpercek alatt rögzítik a döntéseket és a következő lépéseket.

A ClickUp Dashboards segítségével módosíthatja és optimalizálhatja a műveleteket.

A ClickUp Dashboards valós idejű, központosított áttekintést nyújt a közösségi média munkafolyamatairól. Kövesse nyomon a feladatok mennyiségét és állapotát, valamint a szűk keresztmetszeteket és a lejárt feladatokat.

Kövesse nyomon a legfontosabb teljesítménymutatókat és a projekt előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével.

Előre elkészített sablonok

A ClickUp több mint 1000 kész sablont kínál, amelyeket egyszerűen beilleszthet az adataival.

Például a ClickUp közösségi média sablonja egy keretrendszert biztosít a közösségi média bejegyzéseinek egy helyen történő tervezéséhez és ütemezéséhez. A bejegyzéseket platform, kampány vagy állapot (tervezet, ütemezett, közzétett) szerint rendezheti, kezelheti a határidőket, és áttekinthetővé teheti vizuális tartalom naptárát.

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg a tartalmi ötleteket és egyszerűsítse az együttműködést a ClickUp közösségi média sablonjával.

Alternatívaként próbálja ki a ClickUp közösségi média posztolási ütemezési sablonját, ha hatékony közösségi média stratégiát szeretne kidolgozni és előre megtervezni a posztokat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp első használatkor túlterhelő lehet az első használók számára a rendelkezésre álló funkciók széles skálája miatt.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

A ClickUp segít az egész tartalom- és marketingcsapatunknak egy helyen szervezetten dolgozni. Tetszik, hogy minden feladatot, határidőt, dokumentumot, megjegyzést és visszajelzést egyetlen eszközön kezelhetünk, anélkül, hogy más eszközre kellene váltanunk. A műszerfalak világos áttekintést nyújtanak a projekt előrehaladásáról, és a nézetek (lista, tábla, naptár) testreszabási lehetősége megkönnyíti a munkát, mivel minden csapattag a saját preferenciái szerint dolgozhat. A Slack és a Google Drive integrációja szintén sok időt takarít meg.

A ClickUp segít az egész tartalom- és marketingcsapatunknak egy helyen szervezetten dolgozni. Tetszik, hogy minden feladatot, határidőt, dokumentumot, megjegyzést és visszajelzést egyetlen eszközön kezelhetünk, anélkül, hogy más eszközre kellene váltanunk. A műszerfalak világos áttekintést nyújtanak a projekt előrehaladásáról, és a nézetek (lista, tábla, naptár) testreszabási lehetősége megkönnyíti a munkát, mivel minden csapattag a saját preferenciái szerint dolgozhat. A Slack és a Google Drive integrációja szintén sok időt takarít meg.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal egy másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp BrainGPT-vel azonban nem így van. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

2. Hootsuite (A legjobb nagy, többcsatornás közösségi média műveletek kezeléséhez)

via Hootsuite

A Hootsuite egy all-in-one közösségi média menedzsment platform, amely segít a tartalom tervezésében, a tevékenységek figyelemmel kísérésében és a teljesítmény elemzésében.

Ha több érdekelt felet kell kezelnie, akkor hatalmas időmegtakarítást jelent, ha minden egy helyen található, beleértve a közösségi média ütemezését, a jelentéseket, a figyelést és az együttműködést.

A platformon belül előre elkészített irányítópultok segítségével könnyedén bemutathatja eredményeit a vezetőknek. Integrációkat kap fizetett és organikus csatornák között, valamint jóváhagyási folyamatokat, hogy a kampányok folyamatosan haladjanak.

A Hootsuite egy AI asszisztenst kínál: OwlyGPT. A közösségi média AI asszisztens több millió legjobban teljesítő bejegyzés és platform legjobb gyakorlatok alapján lett kiképezve, így segít márkájához illő feliratokat írni, bejegyzés ötleteket generálni, és akár meglévő tartalmakat is újra felhasználni.

Emellett hashtageket javasol, javítja a hangnemet, és a különböző hálózatokhoz igazítja a szövegeket. A Hootsuite szerkesztőjébe közvetlenül beépített mesterséges intelligencia zökkenőmentesen illeszkedik az ütemezési munkafolyamatba.

A Hootsuite legjobb funkciói

A Canva sablonokhoz közvetlenül a Composer ablakból férhet hozzá, így gyorsan megtervezheti a bejegyzéseket.

A közösségi média tömeges ütemezőjével egyszerre akár 350 bejegyzést is ütemezhet.

Figyelje a tartalommarketing KPI-ket , mint például a megtekintések, az elkötelezettség, a kattintások, valamint a részletes hirdetési vagy üzenetküldési jelentéseket.

A Hootsuite korlátai

A mobilalkalmazás túl egyszerűnek tűnhet, mivel hiányoznak belőle a jóváhagyási munkafolyamat-eszközök és más alapvető funkciók.

Hootsuite árak

30 napos ingyenes próba

Standard: 149 USD/hó felhasználónként

Haladó: 399 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Hootsuite értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3700+ értékelés)

Mit mondanak a Hootsuite-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

Egy fintech SaaS vállalat közösségi média fiókjait kezelem. Van valami abban, hogy minden egy helyen van, ami egyszerűen bejön. Nem kell napközben külön bejelentkeznem a LinkedInre, majd a Twitterre, majd a Facebookra. Minden ott van, vár rám ezekben a streamekben, amelyeket testreszabhatok.

Egy fintech SaaS vállalat közösségi média fiókjait kezelem. Van valami abban, hogy minden egy helyen van, ami egyszerűen bejön. Nem kell napközben külön bejelentkeznem a LinkedInre, majd a Twitterre, majd a Facebookra. Minden ott van, vár rám ezekben a streamekben, amelyeket testreszabhatok.

📚 További információ: A legjobb Hootsuite alternatívák a közösségi média jelenlétének javításához

A ClickUp előnye: A BrainGPT egy AI-alapú asztali társ, amely zökkenőmentessé és hatékonnyá teszi a közösségi média kezelését. A tartalomnaptárak, elemző eszközök és üzenetküldő platformok mély integrációjával az összes közösségi média feladatot egy egységes munkaterületre hozza. A beszéd-szöveggé alakító funkcióval ötleteket gyűjthet, feliratokat készíthet vagy tartalmakat ütemezhet kéz nélkül, míg több vezető AI-modell segít Önnek vonzó szövegeket generálni, teljesítménymutatókat elemezni és a legjobb időpontokat javasolni a posztoláshoz.

3. Buffer (A legjobb alkotók és kisvállalkozások számára)

via Buffer

A kisvállalkozások és egyéni alkotók számára kifejlesztett Buffer megkönnyíti a tartalom tervezését és ütemezését több fiókban is. A platform lehetővé teszi, hogy bármikor tárolja a közösségi médiára szánt bejegyzések ötleteit egy hozzáférhető és könnyen használható mobilalkalmazáson keresztül.

Pár perc alatt létrehozhat saját, személyre szabott céloldalt is, például egy mini weboldalt a márkájával. Ezzel kiemelhet linkeket, termékeket vagy ajánlatokat, és a követőit bárhová irányíthatja.

A Buffer legjobb funkciói

Fényképeket és videókat közvetlenül a Google Drive-ból, a Dropboxból, a Canvából és más forrásokból is hozzáadhat.

Használja a Buffer mesterséges intelligenciáját ötletek kidolgozásához, vázlatok javításához és tartalmi javaslatok generálásához.

Könnyedén és valós időben működjön együtt másokkal: vitassa meg ötleteit, finomítsa bejegyzéseit, és hagyjon visszajelzést közvetlenül a platformon belül.

A puffer korlátai

A platform nem kínál fejlett közösségi médiafigyelő funkciókat, mint például a hangulatelemzés vagy a trendek előrejelzése.

Buffer árak

Örökre ingyenes

Essentials: 6 USD/hó

Csapat: 12 USD/hó

Buffer értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Mit mondanak a Bufferről a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

A Buffer egyszerűvé és strukturálttá teszi a vállalatom közösségi média fiókjainak kezelését! A platformjuk egyszerű és nagyon felhasználóbarát. A vállalat ügyfélszolgálata is kiváló, őszinte és hiteles, és remek podcastot is kínál a közösségi médiáról!

A Buffer egyszerűvé és strukturálttá teszi a vállalatom közösségi média fiókjainak kezelését! A platformjuk egyszerű és nagyon felhasználóbarát. A vállalat ügyfélszolgálata is kiváló, őszinte és hiteles, és remek podcastot is kínál a közösségi médiáról!

📚 További információ: A 15 legjobb Buffer alternatíva a közösségi média kezeléséhez

👀 Tudta? Az első hivatalos közösségi média platform 1997-ben jött létre. Andrew Weinreich elindította a Six Degrees webhelyet, amelyen a felhasználók profilokat hozhattak létre és kapcsolatba léphettek barátaikkal, jóval a mai platformok megjelenése előtt.

4. Sprout Social (A legjobb vállalati szintű elemzésekhez és közösségi médiafigyeléshez)

via Sprout Social

A Sprout Social egy közösségi média AI eszköz, amely összes tartalmát, üzeneteit és betekintéseit egy egyszerű irányítópulton egyesíti.

Minden csatlakoztatott közösségi média platformról érkező üzenet, megjegyzés és márkaemlítés egy „intelligens beérkező levelek” mappába kerül. Az üzenetekre azonnal válaszolhat a beérkező levelek mappából, vagy feladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz, akiknek nyomon kell követniük azokat.

Az eszköz átfogó elemzéseket és részletes jelentéseket biztosít. Kövesse nyomon az elkötelezettséget, a megjelenítéseket, a közönség demográfiai adatait és a posztok teljesítményét a különböző csatornákon, majd exportálja ezeket az információkat PDF- vagy CSV-formátumú jelentések formájában, hogy megoszthassa azokat ügyfeleivel vagy a vezetőséggel.

Beépített közösségi médiafigyeléssel és kulcsszó- vagy hashtag-követéssel ez a Sendible alternatíva segíthet azonosítani a kialakuló trendeket és felfedezni a márka hírnevének erősítésére alkalmas lehetőségeket.

A Sprout Social legjobb funkciói

Növelje webhelye vagy céloldalai forgalmát a SproutLink segítségével, amely link-in-bio megoldásként szolgál.

Kövesse nyomon és kezelje az olyan nagy platformokról érkező értékeléseket, mint az Apple App Store, a Google Play Store, a Facebook, a Google Business Profile és a Yelp, egy helyen.

Állítson be személyre szabott mobil push értesítéseket bármilyen típusú üzenethez, bármely profilra vagy hálózatra, hogy útközben is tájékozott maradjon.

A Sprout Social korlátai

Egyes felhasználók szerint az elemzési és jelentéskészítési funkciók nem elég testreszabhatók és rugalmasak.

Sprout Social árak

30 napos ingyenes próba

Standard: 199 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 299 USD/hó felhasználónként

Haladó: 399 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Sprout Social értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 5700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Sprout Socialról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

A Sprout Social-ban leginkább a könnyű használat és a megbízhatóság tetszik. Minden nap, egész nap a platformon vagyok, és ez hihetetlenül egyszerűvé teszi a tartalom ütemezését, a jelentések lekérését és az ügyfelek összehasonlítását. Ügyfélszolgálatuk és fiókkezelő csapatuk kiváló.

A Sprout Social-ban leginkább a könnyű használat és a megbízhatóság tetszik. Minden nap, egész nap a platformon vagyok, és ez hihetetlenül egyszerűvé teszi a tartalom ütemezését, a jelentések lekérését és az ügyfelek összehasonlítását. Ügyfélszolgálatuk és fiókkezelő csapatuk kiváló.

5. Zoho Social (a legjobb Zoho-felhasználók számára)

a Zoho Social segítségével

A Zoho Social közösségi média menedzsment platform egyszerűsíti az egész folyamatot. Készítsen áttekinthető tartalomnaptárat, ütemezzen és sorba állítson több bejegyzést intelligensen (akár a közönség legaktívabb időszakaira is), és tekintse meg előzetesen, majd tegye közzé több közösségi hálózaton.

A SmartQ funkció a közönség elkötelezettségére vonatkozó adatok alapján megjósolja az optimális közzétételi időpontokat, így Ön akkor teheti közzé bejegyzéseit, amikor követői a legaktívabbak. Az egyéni szerepkörök, jogosultságok és valós idejű bejegyzés-előnézetek segítségével Ön és csapata zökkenőmentesen együttműködhet, és több márkát is zavartalanul kezelhet.

Ha már használ más Zoho termékeket, például CRM-et, ügyfélszolgálati jegyrendszert vagy tervezőeszközöket, a Zoho Social jól integrálható velük. Ez lehetővé teszi, hogy összekapcsolja a közösségi interakciókat a potenciális ügyfelekkel vagy az ügyfélszolgálati jegyekkel, így az egész munkafolyamat összekapcsolva marad.

A Zoho Social legjobb funkciói

Használja a Zia AI asszisztenst, hogy gyorsan megfogalmazhassa a válaszokat és a feliratokat, közvetlenül a szerkesztőbe beírva a parancsot.

Készítse el a közzétételi sorát az RSS-hírcsatornákból és a zShare böngészőbővítményből származó válogatott tartalmakkal.

Hozzáférés valós idejű, élő kommentek, említések és üzenetek streamjéhez egy külön fülön, hogy azonnal válaszolhasson.

A Zoho Social korlátai

A platform nem engedélyezi több oldal összekapcsolását ugyanazon fiók alatt a Zoho Socialban.

Zoho Social árak

Örökre ingyenes

Standard: 10,15 USD/hó

Professzionális: 27,07 USD/hó

Prémium: 42,85 USD/hó

Zoho Social értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3300 értékelés)

Mit mondanak a Zoho Socialról a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Már egy ideje használom a Zoho Socialt a márkám több csatornájának kezelésére, és őszintén szólva ez az egyik legkényelmesebb eszköz, amellyel eddig dolgoztam. A felület tiszta, az ütemezés egyszerű, és imádom, hogy az elkötelezettségi trendek alapján ajánlja a posztoláshoz legalkalmasabb időpontokat.

Már egy ideje használom a Zoho Socialt a márkám több csatornájának kezelésére, és őszintén szólva ez az egyik legkényelmesebb eszköz, amellyel eddig dolgoztam. A felület tiszta, az ütemezés egyszerű, és imádom, hogy az elkötelezettségi trendek alapján ajánlja a posztoláshoz legalkalmasabb időpontokat.

⭐ Bónusz: A közösségi média kezelése gyorsan kaotikusvá válhat. Szüksége van a ClickUp BrainGPT-re, mint mesterséges intelligencia társ-pilótájára. Az asztali mesterséges intelligencia segítségével könnyedén megtervezheti, létrehozhatja és végrehajthatja közösségi kampányait. A Brain MAX segítségével: Azonnali keresés az összes közösségi médiás eszközön : Keressen képeket, korábbi bejegyzéseket, feliratokat, kampányterveket és elemzéseket a ClickUp, a Google Drive vagy más csatlakoztatott platformokról : Keressen képeket, korábbi bejegyzéseket, feliratokat, kampányterveket és elemzéseket a ClickUp, a Google Drive vagy más csatlakoztatott platformokról az Enterprise Search segítségével.

Készítsen és ütemezzen tartalmakat kéz nélkül : Remek posztötlete támadt egy megbeszélés közben? Használja : Remek posztötlete támadt egy megbeszélés közben? Használja a Talk to Text funkciót , hogy rögzítse az ötletet, és később dolgozzon rajta.

Hozzáférés több AI-modellhez: Használja a ChatGPT, Claude vagy DeepSeek alkalmazásokat a Brain MAX-on belül szövegek létrehozásához, kampányok kidolgozásához és betekintéshez, miközben a rendszer megismeri a márkáját és a folyamatban lévő projekteket.

Szüntesse meg az AI terjedését a kampányok kezelése során: A Brain MAX az összes AI-munkáját egy intelligens munkaterületen központosítja, így nem kell eszközök között váltogatnia, nem veszíti el a kontextust, és nem kell újra létrehoznia a parancsokat. A Brain MAX az összes AI-munkáját egy intelligens munkaterületen központosítja, így nem kell eszközök között váltogatnia, nem veszíti el a kontextust, és nem kell újra létrehoznia a parancsokat. Ha már szembesül az AI terjedésével, itt talál néhány okos megoldást, amivel megakadályozhatja a helyzet romlását.

6. Agorapulse (A legjobb a közösségi beérkező üzenetek és a versenytársak összehasonlításához)

via Agorapulse

Az Agorapulse-t azok a csapatok részesítik előnyben, amelyek erősebb együttműködési funkciókra van szükségük.

Az eszköz egy egységes közösségi beérkező levelek mappát biztosít, ahol az összes üzenet, megjegyzés, említés, privát üzenet és megjegyzés-szál egy helyen található, ami jelentősen megkönnyíti a közösség kezelését és a válaszok feldolgozását.

Beállíthat szabályokat a beérkező üzenetek szűrésére, automatikus hozzárendelésre a csapattagokhoz, a spam vagy irreleváns megjegyzések törlésére, valamint a nyomon követések egyszerű kezelésére.

A „Versenyzők jelentése” funkcióval más márkák Facebook-oldalait vagy Instagram-profiljait is hozzáadhatja. Ezután összehasonlíthatja az adatokat: követők számát, egy adott időszakban közzétett bejegyzések számát, a teljes interakciót és az egy bejegyzésre jutó átlagos interakciót. Ez segít azonosítani a saját közösségi stratégiájának fejlesztési lehetőségeit.

Az Agorapulse legjobb funkciói

Csatlakoztassa az Agorapulse-t a HubSpot-hoz vagy a Salesforce-hoz, hogy összekapcsolja a közösségi média aktivitást a potenciális ügyfelekkel és az ügyfelek aktivitásával.

Kövesse nyomon a látogatókat, a tranzakciókat és a bevételeket a közösségi tartalmakból (azaz a lájkolásokon/hozzászólásokon túl) a ROI irányítópult segítségével.

Részletes elemzéseket és jelentéseket kap, beleértve a hatókör, az elkötelezettség, a követők számának növekedése és a havi változások nyomon követését.

Az Agorapulse korlátai

Nem kínál lehetőséget az összes megjegyzés, említés és üzenet egy helyen történő kezelésére.

Agorapulse árak

30 napos ingyenes próba

Standard: 99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 149 USD/hó felhasználónként

Haladó: 199 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Egyedi árak

Agorapulse értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (960+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (710+ értékelés)

Mit mondanak az Agorapulse-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

A jelentéskészítési funkciók teljesen új dimenziót nyitnak, és az Agorapulse kedvenc részeim. Testreszabhatom a heti és havi elemzésekhez szükséges jelentéseket, és összesíthetem az összes platformon mért mutatókat, ami megkönnyíti a vezetőség számára a világos adatok bemutatását.

A jelentéskészítési funkciók teljesen új dimenziót nyitnak, és az Agorapulse kedvenc részeim. Testreszabhatom a heti és havi elemzésekhez szükséges jelentéseket, és összesíthetem az összes platformon mért mutatókat, ami megkönnyíti a vezetőség számára a világos adatok bemutatását.

🧠 Érdekes tény: A rövid videók és az influencer kampányok biztosítják a legmagasabb ROI-t 2025-ben, a rövid tartalmak önmagukban 21%-os hozamot eredményeznek.

7. Later (A legjobb vizuális márkák és Instagram-központú tervezéshez)

via Later

Ha márkája olyan közösségi média platformokra támaszkodik, mint az Instagram, a TikTok vagy a Pinterest, akkor a Later a legjobb választás.

A platform vizuális tartalomnaptárat kínál, amely lehetővé teszi, hogy képeket vagy videókat húzzon és ejtsen a tervezett időpontokba. A Later posztcímkéi segítenek szélesebb körben megérteni a közösségi média teljesítményét. Ahelyett, hogy a posztokat egyenként elemezné, csoportosíthatja őket kampány, termék, formátum vagy stratégia szerint, és megtekintheti az eredményeket csatornák és időtartamok szerint.

Ha influencer kampányokat szervez és irányít, a Later elvégzi ezt a feladatot Ön helyett.

A alkotók felfedezésétől kezdve munkájuk áttekintésén és tartalmuk összegyűjtésén át mindent nyomon követhet anélkül, hogy táblázatokat kellene használnia vagy alkalmazások között kellene váltogatnia.

A Later legjobb funkciói

Használja a Later EdgeAI-t, hogy betekintésen alapuló influencer stratégiát építsen ki. A rendszer milliárdnyi alkotói, kereskedelmi és kulturális jelzést elemzve ajánlja a megfelelő alkotókat és jósolja meg a teljesítményt.

Keressen felhasználók által létrehozott tartalmakat címkék, említések és hashtagek alapján, és férjen hozzá az Unsplash stock fotóihoz.

Tartsa rendezett állapotban médiáit a fájlok csoportosításával és rendezésével, hogy gyorsan megtalálja a megfelelő eszközt.

Későbbi korlátozások

A platform automatizált közzétételi funkciója nem támogatja az Instagram karusszelbejegyzéseket és sztorikat.

Későbbi árak

14 napos ingyenes próba

Starter : 25 USD/hó

Növekedés : 50 USD/hó

Scale: 110 USD/hó

Későbbi értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (390+ értékelés)

Mit mondanak a Laterről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

A Later alkalmazást ajánlom, ha egy fiókot kezel, sok karusszelt és videót tesz közzé, és szeretne embereket megjelölni a bejegyzéseiben. A Link in Bio funkciójuk jól működik, ha az embereket bizonyos termékekhez vagy oldalakhoz szeretné irányítani.

A Later alkalmazást ajánlom, ha egy fiókot kezel, sok karusszelt és videót tesz közzé, és szeretne embereket megjelölni a bejegyzéseiben. A Link in Bio funkciójuk jól működik, ha az embereket bizonyos termékekhez vagy oldalakhoz szeretné irányítani.

8. Loomly (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik beépített együttműködési funkciókkal rendelkező, naptár-alapú munkafolyamatot szeretnének)

via Loomly

A Loomly egyszerűsíti a közösségi média tervezését az ötletektől a közzétételig. Vizuális naptárat, tartalomkönyvtárat és egységes munkafolyamatot biztosít az összes csatornán, hogy kezelni tudja közösségi média jelenlétét.

Csapatok és ügynökségek számára a Loomly több felhasználót, ügyfelek/érdekelt felek általi felülvizsgálatokat, privát és nyilvános megjegyzéseket, verziótörténetet és jóváhagyási folyamatokat támogat.

A tartalomkészítés felgyorsítása érdekében videószerkesztőt és újrafelhasználható poszt sablonokat kap. Az integrációk segítségével akár a Canva, az Unsplash vagy a Google Drive vizuális elemeit is felhasználhatja, és azokat közvetlenül a platformon belül remixelheti.

Az együttműködési munkafolyamatok, az automatikus emlékeztetők, a posztoptimalizálási tippek és az egyértelmű elemzések funkcióival kombinálva a publikálási folyamatot végpontok között kezeli.

A Loomly legjobb funkciói

Állítson be többszintű közösségi média munkafolyamatokat , hogy minden bejegyzést a megfelelő személyek ellenőrizzenek, mielőtt azok megjelennek.

Kezelje összes eszközét egy helyen, képeket, videókat és fájlokat tárolva egy központi könyvtárban.

Azonnali értesítéseket kaphat a Slacken vagy a Microsoft Teamsen, hogy naprakész legyen a jóváhagyásokkal és az ütemterv-változásokkal kapcsolatban.

A Loomly korlátai

A Loomly kissé korlátozottnak tűnhet a munkafolyamatok vagy az együttműködés tekintetében, ha sok fiókot kezel.

Loomly árak

Egyedi árak

Loomly értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Loomly-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

A Loomly-t a kezdetektől (2022!) használom, és több ügyfelem is a Loomly-t használja a közösségi média tervezéséhez. Naponta használom, és az, hogy a bejegyzéseket előre ütemezem, így nem kell aggódnom a kézi posztolás miatt, igazi áldás. A szoftver bevezetése az üzletembe egyszerű volt, és minden ügyfelem szívesen használja, mert megspórolja a oda-vissza e-maileket.

A Loomly-t a kezdetektől (2022!) használom, és több ügyfelem is a Loomly-t használja a közösségi média tervezéséhez. Naponta használom, és az, hogy a bejegyzéseket előre ütemezem, így nem kell aggódnom a kézi posztolás miatt, igazi áldás. A szoftver bevezetése az üzletembe egyszerű volt, és minden ügyfelem szívesen használja, mert megspórolja a oda-vissza e-maileket.

9. CoSchedule (A legjobb azoknak a marketingcsapatoknak, akik egységes naptárat szeretnének)

via CoSchedule

A CoSchedule egy szerkesztői naptár, amelyet azoknak a marketingcsapatoknak terveztek, akik a közösségi média oldalakat és más publikációs csatornákat együtt szeretnék kezelni. Az induláshoz létrehozhat egy fő naptárat, amely blogcikkeket, közösségi média bejegyzéseket, hírleveleket és egyéb tartalmakat tartalmaz.

A tartalomtervezésen kívül közösségi média projektmenedzsment funkciókat is kínál a feladatok központosításához. Rendeljen feladatokat a csapat tagjainak (pl. írás, szerkesztés, közösségi média posztolás), állítson be határidőket, és kövesse nyomon az előrehaladást, hogy ne maradjon le a határidőkről.

A ReQueue funkció automatikusan újraközzé teszi a legjobban teljesítő közösségi média bejegyzéseit, hogy fenntartsa a következetességet és maximalizálja az elérés hatókörét. Ez a Sendible alternatíva egy marketingcsomaggal rendelkezik, amely betekintést nyújtó irányítópultokat, közösségi AI eszközöket, közösségi beérkező levelek mappát és még sok mást kínál.

A CoSchedule legjobb funkciói

Használja a Mia Editor programot képek, ötletek és közösségi üzenetek szövegének létrehozásához.

Alakítsa mutatóit stratégiai útmutatásokká egy AI-alapú elemző segítségével, amely megvalósítható ajánlásokat ad a növekedés felgyorsításához.

Színes kódokkal jelölje meg a naptárában a feladatokat, hogy gyorsan azonosíthassa a kiemelt fontosságú elemeket és a határidőket.

A CoSchedule korlátai

A több közösségi média platformon történő címkézés kissé bonyolult lehet.

CoSchedule árak

Ingyenes naptár

Social Calendar: 29 USD/hó felhasználónként

Agency Calendar: 69 USD/hó felhasználónként

Tartalomnaptár: Egyedi árak

Marketingcsomag: Egyedi árak

CoSchedule értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a CoSchedule-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A CoSchedule egy fantasztikus eszköz egyéni bloggerek és csapatok számára. Tervezheti a tartalmát, ütemezheti, sőt akár több hónappal vagy egy évvel előre is beoszthatja. Egyszerűen beállíthatja, és többé nem kell foglalkoznia vele. Emellett nagyon könnyen használható, és közvetlenül a WordPress irányítópultján működik.

A CoSchedule egy fantasztikus eszköz egyéni bloggerek és csapatok számára. Tervezheti a tartalmát, ütemezheti, sőt akár több hónappal vagy egy évvel előre is beoszthatja. Egyszerűen beállíthatja, és többé nem kell foglalkoznia vele. Emellett nagyon könnyen használható, és közvetlenül a WordPress irányítópultján működik.

10. SocialBee (A legjobb kategóriaalapú posztoláshoz)

via SocialBee

A SocialBee arra összpontosít, hogy a közösségi médiában való posztolás hatékony és szervezett legyen, különösen akkor, ha ismétlődő tartalmakkal és gyakori frissítésekkel foglalkozik.

Lehetővé teszi a tartalmak kategorizálását olyan kategóriákba, mint bloglinkek, esettanulmányok, promóciók és örökzöld bejegyzések, valamint a bejegyzések automatikus újrahasznosítását.

A SocialBee közösségi média-társpilóta ezt még tovább viszi azzal, hogy az Ön iparágához és termékeihez szabott stratégiát dolgoz ki. Néhány egyszerű kérdést tesz fel, majd ajánlja az Ön számára legmegfelelőbb közösségi csatornákat és tartalomkategóriákat.

A SocialBee legjobb funkciói

Szerkessze a különböző közösségi média hálózatokra szánt bejegyzéseit egy helyen, és hagyja, hogy az AI automatikusan módosítsa azokat.

Hozzon létre hashtag-gyűjteményeket a tartalmaiból, hogy posztjai rendezettek és célzottak legyenek.

Időfüggő bejegyzéseket ütemezhet úgy, hogy azok pontosan a kívánt időpontban jelenjenek meg, és tökéletesen illeszkedjenek a bevezetési terveihez.

A SocialBee korlátai

A SocialBee nem rendelkezik poszt-közzétételi ellenőrzési funkcióval, ami megnehezíti a formázás vagy a címkézés szerkesztését, miután a poszt már megjelenik.

SocialBee árak

14 napos ingyenes próba

Bootstrap: 29 USD/hó felhasználónként

Accelerate: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 99 USD/hó (3 felhasználó)

SocialBee értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (470+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a SocialBee-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik, hogy egyszerre több közösségi média platformon is posztolhatok, és mindegyiket testre szabhatom. Elég egyszerű ahhoz, hogy olyanok is használni tudják és megértsék, akik nem igazán értenek a technológiához, és nem kell rengeteg oktatóvideót megnézniük.

Tetszik, hogy egyszerre több közösségi média platformon is posztolhatok, és mindegyiket testre szabhatom. Elég egyszerű ahhoz, hogy olyanok is használni tudják és megértsék, akik nem igazán értenek a technológiához, és nem kell rengeteg oktatóvideót megnézniük.

✅ Tényellenőrzés: A marketingesek 63%-a már generatív mesterséges intelligenciát használ kampányaiban, további 27% pedig azt tervezi, hogy a következő hat hónapban bevezeti.

11. ContentStudio (a legjobb többcsatornás tartalomfelfedezéshez és AI-vezérelt publikáláshoz)

via ContentStudio

A ContentStudio egy többcsatornás interaktív tartalomnaptár, amely segít egy helyen vizualizálni a közösségi média stratégiáját. Tervezheti az egész hónapra szóló bejegyzéseket, és a csapatának munkamódszereinek megfelelően válthat a naptár, lista vagy rács nézetek között.

Emellett öt rugalmas közzétételi lehetőséget is kínál: azonnali közzététel, későbbi ütemezés, vázlatok mentése, tartalomkategóriák használata vagy elemek áthelyezése a közösségi sorba. Innen nyomon követheti az egyes bejegyzések teljesítményét a platform szintű elemzések segítségével, amelyek megmutatják az elérés és az elkötelezettség mértékét.

A létrehozás felgyorsítása érdekében kész sablonokat kap az Instagram-feliratokhoz, tweetekhez és inspiráló idézetekhez. A ContentStudio AI Assistant segítségével minimális erőfeszítéssel alakíthatja ötleteit szemet gyönyörködtető vizuális és szöveges tartalmakká.

A ContentStudio legjobb funkciói

Automatikusan tegye közzé kedvenc blogjainak tartalmát azáltal, hogy azok RSS-hírcsatornáit összekapcsolja közösségi csatornáival.

Importáljon képeket közvetlenül a Flickr, Pixabay, Imgur vagy Giphy webhelyekről, hogy felgyorsítsa a bejegyzések létrehozásának folyamatát.

Figyelje a közösségi profiljain megosztott linkeket, hogy kampányait pontosabb teljesítményadatokkal finomítsa.

A ContentStudio korlátai

A platformnak hiányoznak azok a közösségi médiafigyelő funkciók, amelyek segíthetnek megérteni a közönségét.

A ContentStudio árai

14 napos ingyenes próba

Standard: 29 USD/hó felhasználónként

Haladó: 69 USD/hó (2 felhasználó)

Agency Unlimited: 139 USD/hó (korlátlan számú felhasználó)

Vállalati: Egyedi árak

ContentStudio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (670+ értékelés)

Mit mondanak a ContentStudio-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Általánosságban nagyon elégedett vagyok a ContentStudio-val. Ezzel a szoftverrel nagyon egyszerűvé vált a közösségi médián való megosztás, és ami még fontosabb, a közösségi médián megosztásra alkalmas tartalom kiválasztása is! Nagyon jó visszajelzéseket kapok azokra a bejegyzésekre, amelyeket az asszisztensemmel a ContentStudio felfedező lapjain osztunk meg, és most, hogy már mobilalkalmazás is van, gyorsan megoszthatom a legfrissebb híreket és az utolsó pillanatban felmerülő dolgokat a közösségi médiás követőimmel is.

Általánosságban nagyon elégedett vagyok a ContentStudio-val. Ezzel a szoftverrel nagyon egyszerűvé vált a közösségi médián való megosztás, és ami még fontosabb, a közösségi médián megosztásra alkalmas tartalom kiválasztása is! Nagyon jó visszajelzéseket kapok azokra a bejegyzésekre, amelyeket az asszisztensemmel a ContentStudio felfedező lapjain osztunk meg, és most, hogy már mobilalkalmazás is van, gyorsan megoszthatom a legfrissebb híreket és az utolsó pillanatban felmerülő dolgokat a közösségi médiás követőimmel is.

⚠️ Figyelem: Bár sokat beszélnek arról, hogy az AI növeli a hatékonyságot és a tartalomtermelést, a valóság ennél bonyolultabb, amint azt a Co-Schedule „State of AI in Marketing Report” című jelentése is bemutatja. A marketingesek 40%-a még mindig az adatvédelmi aggályokat tartja az AI bevezetésének legnagyobb akadályának, ami tükrözi a szerszámok által az ügyféladatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának egyre növekvő ellenőrzését. További 38% küzd a technikai szakértelem hiányával, ami megnehezíti az AI-megoldások bevezetését vagy kezelését további képzés vagy támogatás nélkül. A marketingesek harmada pedig a magas bevezetési költségeket jelöli meg fő okként, amiért késleltetik a bevezetést. Ezen legfontosabb problémák mellett a csapatok olyan kihívásokkal is szembesülnek, mint a rendszerintegrációs problémák, a nem egyértelmű ROI és a belső ellenállás, amelyek mindegyike megzavarhatja vagy lelassíthatja az AI-vezérelt kezdeményezéseket.

Egyszerűsítse a közösségi média kezelését a ClickUp segítségével

„A közösségi média kezelése terén nincs olyan robusztus eszköz, mint a ClickUp. Ha minden pillanatban tudni szeretné, mi történik, akkor nincs más eszköz, amely ugyanolyan szintű betekintést nyújtana”.

— Sarah Lively, a Cartoon Network közösségi média igazgatója

A blogban bemutatott Sendible alternatívák különböző típusú felhasználási esetekre vonatkoznak.

A ClickUp kiemelkedik azzal, hogy a marketingcsapatok számára központi helyet biztosít az ötletek, tartalomnaptárak, irányítópultok, jóváhagyások és AI-segítség számára. Az egész munkafolyamat egyetlen egységes központból fut.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és próbálja ki!

GYIK

Egyes felhasználók azért keresnek Sendible alternatívákat, mert fejlettebb elemzési és jelentési funkciókra van szükségük. A platform elemzési funkciói nem elég részletesek a teljesítmény részletes nyomon követéséhez vagy a stratégiai optimalizáláshoz. Az árak is egy másik ok, amiért a felhasználók más lehetőségeket keresnek. A tervezetek ára a kreatívok számára 29 dollártól kezdődik, és 638 dollárig emelkedik a vállalati csapatok számára. Ha önálló kreatív vagy kisvállalkozás, az árak drágák lehetnek. Fontolja meg más Sendible alternatívák kipróbálását, amelyek hasonló funkciókat kínálnak megfizethető áron.

Ha a Sendible legjobb ingyenes alternatíváját keresi, a ClickUp az egyik legerősebb lehetőség. Kontextusfüggő mesterséges intelligenciával működő konvergens munkaterületet kínál, amely segít a tartalom munkafolyamatának minden részét egy helyen kezelni. Egyetlen platformon tervezhet kampányokat, készíthet tartalomnaptárakat, hozhat létre tartalmakat, generálhat képeket, kezelhet feladatokat, együttműködhet csapatával és nyomon követheti a teljesítményt. Mivel a ClickUp Brain alkalmazkodik a munkafolyamatához és mindent összekapcsol, nem kell különböző alkalmazások vagy több mesterséges intelligencia modell között váltogatnia.

A Hootsuite bizonyos esetekben jobb lehet a Sendible-nél, de a választás az Ön igényeitől függ. A Hootsuite hatékony elemzéseiről, szélesebb integrációs lehetőségeiről és erős csapatmunkát támogató funkcióiról ismert. Ezért jól illeszkedik nagyobb csapatokhoz vagy márkákhoz, amelyek részletes jelentésekre és több platformon történő interakcióra támaszkodnak. A Sendible viszont egyszerűbb használatú, és jól működik a napi ütemezéshez és az ügyfélkezeléshez. Sok kis- és közepes méretű márka és szabadúszó a Sendible-t részesíti előnyben, mert a szükséges funkciókat nyújtja, anélkül, hogy feleslegesen bonyolult lenne.

Ha ügynökséget vezet, és a Sendible, a ClickUp és az Agorapulse helyett egy másik, hasonlóan hatékony alternatívát keres, akkor ezek a programok megfelelőek lehetnek. A ClickUp a közösségi média kezelésén túlmutat. Kampányokat szervezhet, eszközöket tárolhat és feladatokat automatizálhat anélkül, hogy eszközöket kellene váltania. Ezenkívül kontextusfüggő mesterséges intelligenciája is segít felgyorsítani a tartalomkészítési munkafolyamatot. Az Agorapulse pedig egységes közösségi beérkező levelek mappát kínál üzenetek és megjegyzések, jóváhagyási munkafolyamatok és ügyfélkész jelentési funkciók számára. Ez ideális megoldás azoknak a közösségi média marketing ügynökségeknek, amelyek speciális megoldást keresnek több hálózat kezeléséhez.

Igen, az Instagramot a legtöbb Sendible alternatívával kezelheti, és néhányuk a TikTokot is támogatja. A TikTok API-ja azonban korlátozottabb, ezért az ütemezés vagy a közvetlen posztolás funkciók a választott eszköztől függően eltérőek lehetnek.