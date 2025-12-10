Burnup-diagram és burndown-diagram: mi a különbség?

A standup során valaki megkérdezte, hogy a sprint a terv szerint halad-e. Megnyitott egy diagramot, magabiztosan bólintott, és felolvasta a diagramot. Az ebéd felénél rájött, hogy talán hazudott mindenkinek. Igen, ez a legjobbakkal is megesik.

A burnup chart és a burndown chart összekeverése több sprint-áttekintést tett tönkre, mint amennyit bárki hangosan beismerne. Hasonlítanak egymásra: mozgó vonalak (egyszerűen fogalmazva, természetesen). De teljesen eltérő képet adnak arról, hogy nyerünk-e vagy lassan süllyedünk.

Tisztázzuk végleg ezt a zavart.

Mi az a burndown diagram?

via ResearchGate

A burndown diagram egy vizuális nyomkövető, amely megmutatja, mennyi munka maradt még egy sprintben vagy projektben az idő múlásával. A vonal magas ponton indul, és ideális esetben a határidőig nullára csökken.

Például, a csapata egy kéthetes sprintet indít.

Az első napon a diagram 80 pontot mutat; az ötödik napra 35 pontot teljesített, így a vonal 45-re csökken. A 10. napra pedig már csak 15 pont maradt. Ha minden jól megy, a vonal a 14. napon eléri a nullát, és mindenki ünnepel.

🔍 Tudta? A Scrum neve valójában egy 1986-os Harvard Business Review cikkből származik, amely az innovatív csapatokat a rögbi scrumhoz hasonlítja: szoros, összehangolt és egységként mozgó.

Hogyan működik a burndown diagram?

A függőleges tengely a hátralévő munkamennyiséget mutatja, agilis történetpontokban, órában vagy feladatokban mérve, a vízszintes tengely pedig az időt mutatja, napokra vagy hetekre lebontva.

Ahogy a csapata befejezi a munkát, a vonal lefelé mozog. A legtöbb burndown diagram tartalmaz egy ideális pályavonalat, amely a tökéletes ütemet jelenti. Ha a tényleges vonal az ideális vonal felett van, akkor lemaradt a menetrendtől, ha pedig alatta van, akkor előrébb tart.

A munkavállalók 45%-a gondolt már az automatizálás bevezetésére, de még nem tett lépéseket ennek megvalósítására. Az olyan tényezők, mint a korlátozott idő, a legjobb eszközökkel kapcsolatos bizonytalanság és a túl sok választási lehetőség visszatarthatják az embereket attól, hogy megtegyék az automatizálás felé vezető első lépést.

A burndown diagramok előnyei

Íme, miért térnek vissza a csapatok újra és újra ezekhez az agilis projektmenedzsment diagramokhoz:

Bárki egy pillantással megértheti a diagramot, és azonnal meg tudja állapítani, hogy a csapat időben befejezi-e a munkát.

A lefelé irányuló görbe természetes sürgető érzést kelt, és mindenki figyelmét a fennmaradó feladatok elvégzésére összpontosítja.

Könnyen beállíthatók, és minimális magyarázatot igényelnek az új csapattagok vagy érdekelt felek számára.

A vizuális visszaszámlálás hatása motiválja a csapatokat, hogy a sprint során fenntartsák a lendületet.

A napi frissítések másodpercek alatt elvégezhetők, így a gyorsan változó csapatok számára alacsony karbantartási igényűek.

A burndown diagramok korlátai

A burndown diagramoknak vannak olyan vakfoltjai, amelyek félrevezethetik a csapatot:

Ha a sprint közepén változik a hatókör, a vonal visszapattan, ami azt a látszatot kelti, hogy a csapat elvesztette az előrehaladást, pedig valójában csak további munkát kapott.

Nincs mód arra, hogy megkülönböztessük a „lemaradtunk a határidővel” és a „valaki további munkát adott hozzá a hátralékhoz” helyzeteket.

A befejezett munka láthatatlanná válik, miután elkészült, így elveszíti a rálátást arra, hogy a csapat valójában mit ért el.

Ezek nem veszik figyelembe a munka komplexitását; öt kis feladat lezárása ugyanúgy néz ki, mint egy hatalmas funkció lezárása.

Ha a csapat sebessége a sprint során megváltozik, a diagram nem tükrözi, hogy ez kapacitási probléma vagy a munka becslésének problémája.

🔍 Tudta? Agyunk nagyban támaszkodik a vizuális jelzésekre. Amikor az előrehaladást vizuálisan mutatják be (diagramok, táblák, nyomkövetők), az aktiválja ugyanazokat a jutalmazási rendszereket, amelyek a játék előrehaladásához kapcsolódnak, még akkor is, ha az általános munkaterhelés nem változott. Ezért „motiváló” érzést keltenek a burnup és burndown diagramok.

Mi az a burnup diagram?

via ResearchGate

A burnup chart egy vizuális eszköz, amely az elvégzett munkát és a teljes munkaterületet mutatja az idő függvényében. Két vonal halad felfelé: az egyik a már elvégzett munkát, a másik a teljes munkaterhelést követi nyomon.

Vegyük ugyanazt a sprint példát. Az első napon a befejezett munka vonala nulla, a teljes terjedelem vonala pedig 80. Az ötödik napra a befejezett munka vonala 35-re emelkedik, míg a terjedelem vonala 80-on marad.

Aztán a hetedik napon egy érdekelt fél 20 pontnyi sürgős munkát ad hozzá. A hatókör vonala 100-ra ugrik, de a befejezett munka vonala továbbra is folyamatosan emelkedik 50-ig. Mindenki pontosan láthatja, mi történt: a csapat ugyanolyan sebességgel halad, de valaki csak elmozdította a célvonalat.

A ClickUp Brain, a platform beépített AI asszisztense, feltárja azokat a néhány feladatokat, amelyek lassítják az előrehaladást, így a csapat a megfelelő javításokra koncentrálhat, ahelyett, hogy az egész táblát átnézné.

📌 Példa kérdések: Mutassa meg nekem a három feladatot, amelyek jelenleg veszélyeztetik a sprintünket, és azokat az agilis módszertanokat, amelyekkel a leggyorsabban feloldhatjuk az előrehaladást.

Adjon egy rövid összefoglalót a sprintben előforduló lehetséges késedelmekről és azok általános előrehaladásunkra gyakorolt hatásáról.

Azonosítsa azokat a akadályokat, amelyek megakadályozzák, hogy összhangban maradjunk a projekt teljes körű hatókörével, és javasoljon megoldásokat a tervek kiigazítására.

A burnup diagramok előnyei

A burn-up diagramok előnyei a következők:

A befejezett munkát a hatókörtől elkülönítve követi nyomon, így a változások azonnal láthatóak, mint a felső sor felfelé történő eltolódása.

A befejezett munkák emelkedő vonalként maradnak láthatóak, ami jobb a csapat moráljának és az általános előrehaladásnak.

Az érdekelt felek egy képernyőn láthatják a haladást és a változó követelményeket, így a sprint-áttekintések átláthatóbbá válnak.

A befejezett munkák vonalának meredekségét figyelve nyomon követheti a sebesség időbeli alakulását.

Ezek elválasztják a csapat teljesítményét a hatókör menedzsmentjétől, így könnyebb azonosítani a késések okait.

🔍 Tudta? Az emberek az előrehaladást „S-görbében” érzékelik. A munka kezdete lassúnak tűnik, a projekt közepe gyorsnak, a vége pedig ismét lassúnak. A burnup diagramok gyakran világosabban mutatják ezt a természetes mintát, mint a burndown diagramok.

A burnup diagramok korlátai

A burnup diagramok használatának vannak hátrányai:

A két felfelé ívelő vonal megzavarja azokat, akik nem ismerik ezt a formátumot.

Ezek a diagramok több előzetes magyarázatot igényelnek, mielőtt a csapatok és a projekt érdekelt felei magabiztosan el tudják olvasni őket.

Stabil hatókörű sprintek esetében a hozzáadott komplexitás nem jelent nagy értéket, mivel a felső sor változatlan marad.

A gyors állapotellenőrzések több időt vesznek igénybe, mert meg kell magyaráznia a vonalak közötti különbséget.

Kevésbé tűnik sürgősnek, mert mindkét vonal felfelé halad; nincs drámai visszaszámlálás nulláig.

Burnup diagram és burndown diagram: főbb különbségek

A projektmenedzserek gyakran keverik össze a burnup és a burndown diagramokat, mert hasonlóak, de mindkettő más-más kérdésre ad választ a projekt életciklusa során.

Íme egy világos, egyszerű összefoglaló, amely segít kiválasztani a munkafolyamatához legmegfelelőbbet. 👀

Funkció Burnup diagram Burndown diagram Mit mutat Befejezett vonal a teljes terjedelem felé emelkedő munkához A nullához közeledő fennmaradó munka Cél A haladás és a hatókör egy képernyőn Mutassa meg, milyen gyorsan csökkenti a csapat a munkát A hatókör láthatósága A hatókör változásait egy külön hatókör vonallal világosan jeleníti meg. Elrejti a hatókör változásait, ami félrevezető tendenciákat eredményezhet. A haladás áttekintése Segít a csapatoknak látni, hogy közelednek-e a befejezéshez, még akkor is, ha a követelmények változnak. Segít a csapatoknak felmérni, hogy jó úton haladnak-e a sprint idővonalán belüli befejezéshez. Vizuális struktúra Két vonal: az egyik a befejezett munkát, a másik a teljes munkaterületet jelöli. Egy vonal: az idő függvényében fennmaradó munka Leginkább alkalmas Dolgozzon olyan területen, ahol a követelmények változhatnak Fix hatókörű sprintek előre jelezhető munkaterheléssel Erősség A hatókör-kiterjedés és a teljes előrehaladás egyértelmű ábrázolása Egyszerű és könnyű módszer a napi burn rate nyomon követésére

Melyik a jobb a sprintekhez?

A burndown diagram leginkább olyan, rögzített hatókörű projekteknél működik jól, ahol a munkaterhelés a kezdetektől fogva egyértelműen meghatározott.

Egyszerű, célzott és jól illeszkedik a sprint tervezéshez, anélkül, hogy a csapatot túlterhelné extra adatokkal. Mivel a sprint célja, hogy egy rövid időn belül egy meghatározott mennyiségű munkát elvégezzenek, a fennmaradó munkaterhelés nullához közeledő csökkenésének látványa segít mindenkinek összhangban maradni és gyorsan alkalmazkodni, ha a haladás lelassul.

🔍 Tudta? 1995-ben, amikor a Scrumot először hivatalosan bevezették, az átlagos sprint hossza 1-4 hét volt. A maximális időtartam egy hónap volt. Ma a legtöbb csapat 2 hetes sprintet használ, mert a rövidebb ciklusok gyorsabb visszacsatolási ciklusok révén fokozzák a dopamin termelést.

Melyik a jobb választás a változó hatókörű projektek esetében?

A burnup chart akkor működik jobban, ha a követelmények folyamatosan változnak, mert a befejezett munkát és a teljes munkaterületet külön sorokban mutatja. Ez átlátható képet ad a vezetőknek arról, hogy hogyan halad a munka a teljes projekt során.

Amikor a csapatok egy átfogóbb projektütemtervre hivatkoznak, a burnup diagram világosabb képet ad arról, hogy az előrehaladás hogyan viszonyul a változó célhoz. Ezzel azonnal láthatóvá válik a hatókör kiterjedése, és a beszélgetések a feltételezések helyett a tényekre alapulnak.

🔍 Tudta? A munkavállalók motivációt merítenek a „pszichológiai lendületből” – abból az érzésből, hogy a haladás folyamatosan halad előre. Még a kis előrelépések is lendületet adnak, ezért a sebesség és a kumulatív munka nyomon követése segít a csapatoknak a komplex sprintek végigcsinálásában.

Miért használják sok agilis csapat mindkettőt?

A két diagram együttes használata a csapatoknak átfogóbb, pontosabb képet ad az előrehaladásról. A burndown diagram a rövid távú sebességet emeli ki, míg a burnup diagram a cél felé vezető hosszú távú mozgást és a hatókör esetleges változását mutatja.

Ez a kombináció erősíti a projekt nyomon követését, mert a csapatok korán felismerhetik a problémákat, megérthetik a változások mögötti okokat, és magabiztosan kommunikálhatják az állapotot az érdekelt felekkel.

Miután megértette, hogyan lehet nyomon követni az előrehaladást, a következő kihívás az, hogy ezeket az információkat láthatóvá tegye a munkaterületén – és itt jön be a ClickUp.

Ha munkája több alkalmazás, dokumentum, jegy, csevegés és kutatás között oszlik meg, a válaszok megtalálása lassú és széttagolt lesz.

A ClickUp munkaterülete

Csatlakoztatott alkalmazások

Több LLM (ChatGPT, Claude és Gemini)

Webes keresés Kérdezze meg a ClickUp Talk to Text alkalmazást a Brain MAX-ban, hogy megtalálja a válaszokat a munkaterületén Ha pedig gyorsan halad, a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciója segítségével négyszer gyorsabban dolgozhat. Egyszerűen diktálja el a fontos információkat vagy követelményeket, és az eszköz formázza azokat, hogy felvehesse őket a feladatok közé.

Így segít megszüntetni az AI terjedését:

Mikor használjuk az egyes diagramokat (valódi helyzetek)

A csapatok gyakran váltanak a burnup és az agilis burndown diagramok között, a munka típusától, a bizonytalanság mértékétől és attól függően, hogy mennyire szorosan kell nyomon követniük az előrehaladást.

Íme néhány gyakorlati példa, amelyek bemutatják, mikor melyik diagram a leghasznosabb. 📈

1. forgatókönyv: Két hetes sprint, ahol a backlog lezárt

Csapata egy két hetes sprintet indít egy rögzített feladatcsomaggal, és a sprint közepén nem várható változás. Ön egy egyszerű napi nézetet szeretne, amely megmutatja, hogy a munka megfelelő ütemben halad-e.

A burndown diagram erre alkalmas, mert a fennmaradó munka vonala mutatja, hogy a csapat előrébb vagy lemaradva van-e. Ez jól működik egy agilis scrum munkafolyamatban, ahol a kiszámítható teljesítés áll a középpontban.

2. forgatókönyv: A fejlesztés során folyamatosan fejlődő termékfunkció

Új felhasználói funkciót fejleszt, és az érdekelt felek minden bemutató után apróbb fejlesztéseket kérnek. A projekt hatóköre néhány naponta kissé bővül, és a csapatnak tisztázni kell, hogy a haladás valódi-e, vagy csak azért tűnik lassúnak, mert a cél folyamatosan változik.

A burnup chart itt jobb, mert a befejezett munkát és a teljes hatókört külön vonalakként jeleníti meg. Ez akkor segít, ha folyamatosan változó, részletes munkamegosztási struktúrát tart fenn.

🔍 Tudta? Az emberek gyakran túlbecsülik a nehéz feladatok elvégzéséhez szükséges időt (ez az úgynevezett „hatás torzítás”), ami miatt halogatják a munkát. De ha egyszer elkezdik, általában gyorsabban végzik el a feladatot, mint várták. Ez az egyik oka annak, hogy a komplex munkák kisebb részekre bontása növeli a végrehajtás valószínűségét.

3. forgatókönyv: Negyedéves projekt több jóváhagyással és függőséggel

Csapata egy ügyfelek számára elérhető termék bevezetését készíti elő, amelybe beletartozik a mérnöki munka, a tervezés, a marketing és a jogi ügyek. Minden csoport a saját ütemtervét követi, és a jóváhagyások késleltethetik bizonyos feladatokat.

Mivel az általános ütemterv nem rögzített, a burnup chart őszinte képet ad a vezetésnek az előrehaladásról és arról, hogy a változások hogyan befolyásolják a hatókört. Így megmagyarázhatja, miért változnak az ütemtervek, különösen akkor, ha a projekt ütemezése a csapatok közötti függőségek miatt változik.

🧠 Érdekes tény: Az emberek motiváltabbnak érzik magukat, ha látható előrehaladást tapasztalnak, még akkor is, ha az csak kis eredmény. Ezt nevezzük cél-gradiens effektusnak. Az agyunk felgyorsítja az erőfeszítéseket, ahogy közeledünk a célhoz (pontosan ezért működnek a burndown diagramok!).

Hogyan készítsünk burnup/burndown diagramot a ClickUp segítségével

A ClickUp konvergált AI-munkaterületként működik, ami azt jelenti, hogy a feladatok, dokumentumok, frissítések, sprintadatok, jelentések és AI-támogatás egy rendszerben találhatóak, így nincs szükség több eszköz használatára.

Itt részletesebben megnézhetjük, hogyan támogatja Önt az agilis eszköz. 👇

Indítsa el a sprint beállítását

Hozzon létre egy következetes sprint alapot, kövesse nyomon több feladatot, és lássa, mi készült el és mi van folyamatban a ClickUp Burndown Chart Template segítségével.

A ClickUp Burndown Chart Template (ClickUp Burndown diagram sablon) szilárd kiindulási pontot biztosít.

A ClickUp Burndown Chart Template (ClickUp Burndown diagram sablon) szilárd kiindulási pontot biztosít. Határozza meg az egyes KPI-ket ClickUp-feladatként. Ezután rétegezze a ClickUp egyéni mezőket, mint például a Célérték, Tényleges érték, Haladás, sőt akár a Előző időszak vagy Eltérés. Így rögzítheti a számot és a kontextust: hogyan viszonyul a céljához, emelkedő vagy csökkenő tendenciát mutat-e, és melyik csapat felel érte.

A sablon ClickUp egyéni állapotokat kínál, például Úton, Kockázat alatt, Befejezve és Nem indult el, hogy meghatározza az egyes KPI-k állapotát.

Tegyük fel, hogy egy 12 napos sprintet futtat egy fizetési frissítéshez. Betölti a „Sprint 14”-et, beírja a 60 becsült sztoripontot, és mindent értelmes állapotokhoz rendel. A második napon a háttérmérnök 5 pontos sztorit szállít, a minőségbiztosítás 3 pontos feladatot zár le, és a fennmaradó munka mennyisége azonnal csökken.

Hallgassa meg Dayana Mileva, a Pontica Solutions ügyfélkapcsolati igazgatójának véleményét:

A ClickUp segítségével egy lépéssel előrébb jutottunk, és olyan irányítópultokat hoztunk létre, ahol ügyfeleink valós időben hozzáférhetnek és figyelemmel kísérhetik a teljesítményt, a kihasználtságot és a projekteket.

Készítse el saját sprint-vezérlőtermet

A platformon belül épített (és a ClickUp sablonokkal integrált!) ClickUp Dashboards segítségével testreszabható központokat hozhat létre, amelyek a csapatok vagy osztályok információit ábrázolják. A történettől függően oszlopdiagramokat, vonaldiagramokat, mérőeszközöket vagy számlapokat használhat: értékesítési teljesítmény, marketing hatótávolság, működési hatékonyság, ügyfélszolgálati mutatók vagy alkalmazottakkal kapcsolatos KPI-k.

Hozzáférés valós idejű vizuális elemekhez, amelyek a kiválasztott források adatait tükrözik a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével

A műszerfalak akkor működnek a legjobban, ha a sprint döntéseket irányító két diagramra koncentrál: a burndown a tempóra és a burnup a hatókörre.

Tegyük fel, hogy létrehoz egy „Sprint 22 vezérlőpanelt”. A bal oldalon hozzáad egy Sprint Burndown kártyát, a jobb oldalon pedig egy Sprint Burnup kártyát. Ez a párosítás megkönnyíti a tempócsökkenés valódi okának felismerését.

Használja a Sprint Burndown kártyát a ClickUp Dashboards alkalmazásban, hogy tisztán lássa, milyen gyorsan halad a munka

Amikor a sprint felénél jár, a műszerfalon a következőket láthatja:

A burndown ideális vonala 27 pont teljesítését várja.

A tényleges vonal 18-nál áll.

A burnup diagramon látható, hogy a hatókör vonal 54-ről 66-ra ugrott, mert a termék három új bevezetési feladatot adott hozzá.

Ez a két, egymás mellett elhelyezett diagram a sebességi problémákról egészen más képet fest. A csapat nem lassult le, hanem a sprint változott. Ez egyértelműen megmutatja a következő lépést: hagyja el a nem lényeges történetet, és helyezze át az új finomítási feladatokat a 23. sprintbe, ahelyett, hogy irreális tempót kényszerítene.

Figyelje a tempót valós időben

A ClickUp Dashboard Sprint Burndown Cards funkciójával részletesen megvizsgálhatja munkáját

A Sprint Burndown Cards kártyák frissülnek, amikor valaki elmozdít egy feladatot. Ha az ideális vonal szerint a második napon 12 pontot kell teljesíteni, de a tényleges vonal csak 6 pontot mutat, akkor ellenőrizze a táblát, és talál három feladatot, amelyek felülvizsgálat alatt állnak.

Egy gyors lökés a standup során újra mozgásba hozza őket.

💡 Profi tipp: Állítson be egy KPI-dashboardot AI-kártyákkal, amelyek több forrásból gyűjtik össze az adatokat. Az adatok frissülésekor a ClickUp Brain kiemeli a trendeket és az anomáliákat (pl. a sprint sebességének hirtelen csökkenését vagy a hibák számának hirtelen emelkedését). Így elkerülheti a nyers adatok kézi átnézését.

Konfigurálja az AI kártyákat a ClickUp Dashboards-ban, hogy gyors standupokat hozzon létre a legújabb frissítésekről

Kombinálja ezt a Talk-to-Text funkcióval. Diktálja be frissítéseit, indítson el egy AI kártyát a mutatók újraszámításához, és frissítse a diagramokat: burndown, burnup, scope-vs-velocity stb. Így a következő stand-up vagy vezetői ellenőrzés előtt már rendelkezésre áll a naprakész irányítópult.

Tartsa a hatókört nyíltan

A burnup diagramok akkor fontosak, amikor a sprint nem áll meg.

A ClickUp Dashboards Sprint Burnup Cards segítségével észlelje a hatókör változásait, mielőtt azok megakadályozzák a sprintet.

A Sprint Burnup Card elkülöníti a befejezett munkát a teljes munkaterülettől, így a változások azonnal megjelennek. Tegyük fel, hogy a minőségbiztosítás négy, 10 pontot érő hozzáférhetőségi forgatókönyvet ad hozzá. A munkaterület vonala emelkedik, az előrehaladás vonala stabil marad, és azonnal tudni fogja, hogy mozgó célpontra törekszik.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan hozhat létre PM-dashboardot:

Emelje magasabbra a lécet a ClickUp segítségével

A sprint diagramok világosabbá teszik a munkát, amikor a csapatok gyorsan haladnak és változó célokat kezelnek.

A burndown diagramok mindenki figyelmét a mai ütemre összpontosítják, míg a burnup diagramok segítenek megérteni, hogyan alakul a projekt hatóköre. A megfelelő választás a projekt változásainak mértékétől függ, de mindkét diagram nagyobb bizalmat és kevesebb meglepetést jelent a csapat számára.

A ClickUp mindkét nézetet extra erőfeszítés nélkül biztosítja, mivel minden feladat már tartalmazza a diagramokhoz szükséges adatokat. Nyomon követheti az előrehaladást, korán észlelheti a hatókör változásait, és kevesebb kitérővel futtathat sprintet.