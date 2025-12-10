ClickUp blog

Burnup-diagram és burndown-diagram: mi a különbség?

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2025. december 10.

A standup során valaki megkérdezte, hogy a sprint a terv szerint halad-e. Megnyitott egy diagramot, magabiztosan bólintott, és felolvasta a diagramot. Az ebéd felénél rájött, hogy talán hazudott mindenkinek. Igen, ez a legjobbakkal is megesik.

A burnup chart és a burndown chart összekeverése több sprint-áttekintést tett tönkre, mint amennyit bárki hangosan beismerne. Hasonlítanak egymásra: mozgó vonalak (egyszerűen fogalmazva, természetesen). De teljesen eltérő képet adnak arról, hogy nyerünk-e vagy lassan süllyedünk.

Tisztázzuk végleg ezt a zavart. Bónuszként megmutatjuk, hogyan teszi a ClickUp mindkét nyomon követést elviselhetővé. 🤩

Mi az a burndown diagram?

Burndown diagram: A Y tengelyen mutatja a fennmaradó munkát, hogy nyomon követhesse az ideális ütemet és a munka befejezését.
via ResearchGate

A burndown diagram egy vizuális nyomkövető, amely megmutatja, mennyi munka maradt még egy sprintben vagy projektben az idő múlásával. A vonal magas ponton indul, és ideális esetben a határidőig nullára csökken.

Például, a csapata egy kéthetes sprintet indít.

Az első napon a diagram 80 pontot mutat; az ötödik napra 35 pontot teljesített, így a vonal 45-re csökken. A 10. napra pedig már csak 15 pont maradt. Ha minden jól megy, a vonal a 14. napon eléri a nullát, és mindenki ünnepel.

🔍 Tudta? A Scrum neve valójában egy 1986-os Harvard Business Review cikkből származik, amely az innovatív csapatokat a rögbi scrumhoz hasonlítja: szoros, összehangolt és egységként mozgó.

Hogyan működik a burndown diagram?

A függőleges tengely a hátralévő munkamennyiséget mutatja, agilis történetpontokban, órában vagy feladatokban mérve, a vízszintes tengely pedig az időt mutatja, napokra vagy hetekre lebontva.

Ahogy a csapata befejezi a munkát, a vonal lefelé mozog. A legtöbb burndown diagram tartalmaz egy ideális pályavonalat, amely a tökéletes ütemet jelenti. Ha a tényleges vonal az ideális vonal felett van, akkor lemaradt a menetrendtől, ha pedig alatta van, akkor előrébb tart.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 45%-a gondolt már az automatizálás bevezetésére, de még nem tett lépéseket ennek megvalósítására.

Az olyan tényezők, mint a korlátozott idő, a legjobb eszközökkel kapcsolatos bizonytalanság és a túl sok választási lehetőség visszatarthatják az embereket attól, hogy megtegyék az automatizálás felé vezető első lépést. ⚒️

A ClickUp könnyen létrehozható AI-ügynökökkel és természetes nyelvű parancsokkal megkönnyíti az automatizálás bevezetését. A feladatok automatikus kiosztásától az AI által generált projektösszefoglalókig, perceken belül hatékony automatizálást valósíthat meg, és akár egyedi AI-ügynököket is létrehozhat – tanulási görbe nélkül.

💫 Valós eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjaival és automatizált diagramjaival 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítésének idejét, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította.

A burndown diagramok előnyei

Íme, miért térnek vissza a csapatok újra és újra ezekhez az agilis projektmenedzsment diagramokhoz:

  • Bárki egy pillantással megértheti a diagramot, és azonnal meg tudja állapítani, hogy a csapat időben befejezi-e a munkát.
  • A lefelé irányuló görbe természetes sürgető érzést kelt, és mindenki figyelmét a fennmaradó feladatok elvégzésére összpontosítja.
  • Könnyen beállíthatók, és minimális magyarázatot igényelnek az új csapattagok vagy érdekelt felek számára.
  • A vizuális visszaszámlálás hatása motiválja a csapatokat, hogy a sprint során fenntartsák a lendületet.
  • A napi frissítések másodpercek alatt elvégezhetők, így a gyorsan változó csapatok számára alacsony karbantartási igényűek.

📖 Olvassa el még: Agilis sebesség és kapacitástervezés: mi a különbség?

A burndown diagramok korlátai

A burndown diagramoknak vannak olyan vakfoltjai, amelyek félrevezethetik a csapatot:

  • Ha a sprint közepén változik a hatókör, a vonal visszapattan, ami azt a látszatot kelti, hogy a csapat elvesztette az előrehaladást, pedig valójában csak további munkát kapott.
  • Nincs mód arra, hogy megkülönböztessük a „lemaradtunk a határidővel” és a „valaki további munkát adott hozzá a hátralékhoz” helyzeteket.
  • A befejezett munka láthatatlanná válik, miután elkészült, így elveszíti a rálátást arra, hogy a csapat valójában mit ért el.
  • Ezek nem veszik figyelembe a munka komplexitását; öt kis feladat lezárása ugyanúgy néz ki, mint egy hatalmas funkció lezárása.
  • Ha a csapat sebessége a sprint során megváltozik, a diagram nem tükrözi, hogy ez kapacitási probléma vagy a munka becslésének problémája.

🔍 Tudta? Agyunk nagyban támaszkodik a vizuális jelzésekre. Amikor az előrehaladást vizuálisan mutatják be (diagramok, táblák, nyomkövetők), az aktiválja ugyanazokat a jutalmazási rendszereket, amelyek a játék előrehaladásához kapcsolódnak, még akkor is, ha az általános munkaterhelés nem változott. Ezért „motiváló” érzést keltenek a burnup és burndown diagramok.

📖 Olvassa el még: Hogyan készítsünk burndown diagramot Excelben (sablonokkal)

Mi az a burnup diagram?

Burnup diagram: Megjeleníti a befejezett és a teljes munkamennyiséget a burnup diagramok kezdetétől a változó követelményekig.
via ResearchGate

A burnup chart egy vizuális eszköz, amely az elvégzett munkát és a teljes munkaterületet mutatja az idő függvényében. Két vonal halad felfelé: az egyik a már elvégzett munkát, a másik a teljes munkaterhelést követi nyomon.

Vegyük ugyanazt a sprint példát. Az első napon a befejezett munka vonala nulla, a teljes terjedelem vonala pedig 80. Az ötödik napra a befejezett munka vonala 35-re emelkedik, míg a terjedelem vonala 80-on marad.

Aztán a hetedik napon egy érdekelt fél 20 pontnyi sürgős munkát ad hozzá. A hatókör vonala 100-ra ugrik, de a befejezett munka vonala továbbra is folyamatosan emelkedik 50-ig. Mindenki pontosan láthatja, mi történt: a csapat ugyanolyan sebességgel halad, de valaki csak elmozdította a célvonalat.

🚀 A ClickUp előnye: A csapatok időt veszítenek, ha nem tudják, mire kell figyelniük a sprintben. A ClickUp Brain, a platform beépített AI asszisztense, feltárja azokat a néhány feladatokat, amelyek lassítják az előrehaladást, így a csapat a megfelelő javításokra koncentrálhat, ahelyett, hogy az egész táblát átnézné. Mivel integrálva van a munkaterületébe, jobban ismeri a dokumentumait, feladatait, a projekt előrehaladását és a munkáját, mint Ön.

ClickUp Brain: Értékes betekintést nyújt a tényleges előrehaladásba, így a scrum mesterek módosíthatják a scrum projektek terveit.
Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy tájékoztassa Önt a munkaterületen felmerülő potenciális akadályokról és a késedelmes feladatokról

📌 Példa kérdések:

  • Mutassa meg nekem a három feladatot, amelyek jelenleg veszélyeztetik a sprintünket, és azokat az agilis módszertanokat, amelyekkel a leggyorsabban feloldhatjuk az előrehaladást.
  • Adjon egy rövid összefoglalót a sprintben előforduló lehetséges késedelmekről és azok általános előrehaladásunkra gyakorolt hatásáról.
  • Azonosítsa azokat a akadályokat, amelyek megakadályozzák, hogy összhangban maradjunk a projekt teljes körű hatókörével, és javasoljon megoldásokat a tervek kiigazítására.

A burnup diagramok előnyei

A burn-up diagramok előnyei a következők:

  • A befejezett munkát a hatókörtől elkülönítve követi nyomon, így a változások azonnal láthatóak, mint a felső sor felfelé történő eltolódása.
  • A befejezett munkák emelkedő vonalként maradnak láthatóak, ami jobb a csapat moráljának és az általános előrehaladásnak.
  • Az érdekelt felek egy képernyőn láthatják a haladást és a változó követelményeket, így a sprint-áttekintések átláthatóbbá válnak.
  • A befejezett munkák vonalának meredekségét figyelve nyomon követheti a sebesség időbeli alakulását.
  • Ezek elválasztják a csapat teljesítményét a hatókör menedzsmentjétől, így könnyebb azonosítani a késések okait.

🔍 Tudta? Az emberek az előrehaladást „S-görbében” érzékelik. A munka kezdete lassúnak tűnik, a projekt közepe gyorsnak, a vége pedig ismét lassúnak. A burnup diagramok gyakran világosabban mutatják ezt a természetes mintát, mint a burndown diagramok.

📖 Olvassa el még: Scrum és Kanban: melyik a legjobb Önnek?

A burnup diagramok korlátai

A burnup diagramok használatának vannak hátrányai:

  • A két felfelé ívelő vonal megzavarja azokat, akik nem ismerik ezt a formátumot.
  • Ezek a diagramok több előzetes magyarázatot igényelnek, mielőtt a csapatok és a projekt érdekelt felei magabiztosan el tudják olvasni őket.
  • Stabil hatókörű sprintek esetében a hozzáadott komplexitás nem jelent nagy értéket, mivel a felső sor változatlan marad.
  • A gyors állapotellenőrzések több időt vesznek igénybe, mert meg kell magyaráznia a vonalak közötti különbséget.
  • Kevésbé tűnik sürgősnek, mert mindkét vonal felfelé halad; nincs drámai visszaszámlálás nulláig.

📖 Olvassa el még: Gantt-diagram források – példák, sablonok és eszközök

Burnup diagram és burndown diagram: főbb különbségek

A projektmenedzserek gyakran keverik össze a burnup és a burndown diagramokat, mert hasonlóak, de mindkettő más-más kérdésre ad választ a projekt életciklusa során.

Íme egy világos, egyszerű összefoglaló, amely segít kiválasztani a munkafolyamatához legmegfelelőbbet. 👀

FunkcióBurnup diagramBurndown diagram
Mit mutatBefejezett vonal a teljes terjedelem felé emelkedő munkáhozA nullához közeledő fennmaradó munka
CélA haladás és a hatókör egy képernyőnMutassa meg, milyen gyorsan csökkenti a csapat a munkát
A hatókör láthatóságaA hatókör változásait egy külön hatókör vonallal világosan jeleníti meg.Elrejti a hatókör változásait, ami félrevezető tendenciákat eredményezhet.
A haladás áttekintéseSegít a csapatoknak látni, hogy közelednek-e a befejezéshez, még akkor is, ha a követelmények változnak.Segít a csapatoknak felmérni, hogy jó úton haladnak-e a sprint idővonalán belüli befejezéshez.
Vizuális struktúraKét vonal: az egyik a befejezett munkát, a másik a teljes munkaterületet jelöli.Egy vonal: az idő függvényében fennmaradó munka
Leginkább alkalmasDolgozzon olyan területen, ahol a követelmények változhatnakFix hatókörű sprintek előre jelezhető munkaterheléssel
ErősségA hatókör-kiterjedés és a teljes előrehaladás egyértelmű ábrázolásaEgyszerű és könnyű módszer a napi burn rate nyomon követésére

Melyik a jobb a sprintekhez?

A burndown diagram leginkább olyan, rögzített hatókörű projekteknél működik jól, ahol a munkaterhelés a kezdetektől fogva egyértelműen meghatározott.

Egyszerű, célzott és jól illeszkedik a sprint tervezéshez, anélkül, hogy a csapatot túlterhelné extra adatokkal. Mivel a sprint célja, hogy egy rövid időn belül egy meghatározott mennyiségű munkát elvégezzenek, a fennmaradó munkaterhelés nullához közeledő csökkenésének látványa segít mindenkinek összhangban maradni és gyorsan alkalmazkodni, ha a haladás lelassul.

🔍 Tudta? 1995-ben, amikor a Scrumot először hivatalosan bevezették, az átlagos sprint hossza 1-4 hét volt. A maximális időtartam egy hónap volt. Ma a legtöbb csapat 2 hetes sprintet használ, mert a rövidebb ciklusok gyorsabb visszacsatolási ciklusok révén fokozzák a dopamin termelést.

Melyik a jobb választás a változó hatókörű projektek esetében?

A burnup chart akkor működik jobban, ha a követelmények folyamatosan változnak, mert a befejezett munkát és a teljes munkaterületet külön sorokban mutatja. Ez átlátható képet ad a vezetőknek arról, hogy hogyan halad a munka a teljes projekt során.

Amikor a csapatok egy átfogóbb projektütemtervre hivatkoznak, a burnup diagram világosabb képet ad arról, hogy az előrehaladás hogyan viszonyul a változó célhoz. Ezzel azonnal láthatóvá válik a hatókör kiterjedése, és a beszélgetések a feltételezések helyett a tényekre alapulnak.

🔍 Tudta? A munkavállalók motivációt merítenek a „pszichológiai lendületből” – abból az érzésből, hogy a haladás folyamatosan halad előre. Még a kis előrelépések is lendületet adnak, ezért a sebesség és a kumulatív munka nyomon követése segít a csapatoknak a komplex sprintek végigcsinálásában.

Miért használják sok agilis csapat mindkettőt?

A két diagram együttes használata a csapatoknak átfogóbb, pontosabb képet ad az előrehaladásról. A burndown diagram a rövid távú sebességet emeli ki, míg a burnup diagram a cél felé vezető hosszú távú mozgást és a hatókör esetleges változását mutatja.

Ez a kombináció erősíti a projekt nyomon követését, mert a csapatok korán felismerhetik a problémákat, megérthetik a változások mögötti okokat, és magabiztosan kommunikálhatják az állapotot az érdekelt felekkel.

Miután megértette, hogyan lehet nyomon követni az előrehaladást, a következő kihívás az, hogy ezeket az információkat láthatóvá tegye a munkaterületén – és itt jön be a ClickUp.

Miután megértette, hogyan lehet nyomon követni az előrehaladást, a következő kihívás az, hogy ezeket az információkat láthatóvá tegye a munkaterületén – és itt jön be a ClickUp.

🚀 A ClickUp előnye: Ha munkája több alkalmazás, dokumentum, jegy, csevegés és kutatás között oszlik meg, a válaszok megtalálása lassú és széttagolt lesz. A ClickUp BrainGPT, egy asztali AI-társ, egységesíti a keresést és a következtetést a következő területeken:

  • MINDEN munkaalkalmazásod
  • A ClickUp munkaterülete
  • Csatlakoztatott alkalmazások
  • Több LLM (ChatGPT, Claude és Gemini)
  • Webes keresés
ClickUp Talk to Text a Brain MAX-ban: Gyors hangbevitellel rögzítheti, mennyi munkát végzett el, és közölheti az előrehaladást.
Kérdezze meg a ClickUp Talk to Text alkalmazást a Brain MAX-ban, hogy megtalálja a válaszokat a munkaterületén

Ha pedig gyorsan halad, a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciója segítségével négyszer gyorsabban dolgozhat. Egyszerűen diktálja el a fontos információkat vagy követelményeket, és az eszköz formázza azokat, hogy felvehesse őket a feladatok közé.

Így segít megszüntetni az AI terjedését:

Mikor használjuk az egyes diagramokat (valódi helyzetek)

A csapatok gyakran váltanak a burnup és az agilis burndown diagramok között, a munka típusától, a bizonytalanság mértékétől és attól függően, hogy mennyire szorosan kell nyomon követniük az előrehaladást.

Íme néhány gyakorlati példa, amelyek bemutatják, mikor melyik diagram a leghasznosabb. 📈

1. forgatókönyv: Két hetes sprint, ahol a backlog lezárt

Csapata egy két hetes sprintet indít egy rögzített feladatcsomaggal, és a sprint közepén nem várható változás. Ön egy egyszerű napi nézetet szeretne, amely megmutatja, hogy a munka megfelelő ütemben halad-e.

A burndown diagram erre alkalmas, mert a fennmaradó munka vonala mutatja, hogy a csapat előrébb vagy lemaradva van-e. Ez jól működik egy agilis scrum munkafolyamatban, ahol a kiszámítható teljesítés áll a középpontban.

📖 Olvassa el még: Útmutató a kritikus út módszerhez (CPM) a projektmenedzsmentben

2. forgatókönyv: A fejlesztés során folyamatosan fejlődő termékfunkció

Új felhasználói funkciót fejleszt, és az érdekelt felek minden bemutató után apróbb fejlesztéseket kérnek. A projekt hatóköre néhány naponta kissé bővül, és a csapatnak tisztázni kell, hogy a haladás valódi-e, vagy csak azért tűnik lassúnak, mert a cél folyamatosan változik.

A burnup chart itt jobb, mert a befejezett munkát és a teljes hatókört külön vonalakként jeleníti meg. Ez akkor segít, ha folyamatosan változó, részletes munkamegosztási struktúrát tart fenn.

🔍 Tudta? Az emberek gyakran túlbecsülik a nehéz feladatok elvégzéséhez szükséges időt (ez az úgynevezett „hatás torzítás”), ami miatt halogatják a munkát. De ha egyszer elkezdik, általában gyorsabban végzik el a feladatot, mint várták. Ez az egyik oka annak, hogy a komplex munkák kisebb részekre bontása növeli a végrehajtás valószínűségét.

3. forgatókönyv: Negyedéves projekt több jóváhagyással és függőséggel

Csapata egy ügyfelek számára elérhető termék bevezetését készíti elő, amelybe beletartozik a mérnöki munka, a tervezés, a marketing és a jogi ügyek. Minden csoport a saját ütemtervét követi, és a jóváhagyások késleltethetik bizonyos feladatokat.

Mivel az általános ütemterv nem rögzített, a burnup chart őszinte képet ad a vezetésnek az előrehaladásról és arról, hogy a változások hogyan befolyásolják a hatókört. Így megmagyarázhatja, miért változnak az ütemtervek, különösen akkor, ha a projekt ütemezése a csapatok közötti függőségek miatt változik.

🧠 Érdekes tény: Az emberek motiváltabbnak érzik magukat, ha látható előrehaladást tapasztalnak, még akkor is, ha az csak kis eredmény. Ezt nevezzük cél-gradiens effektusnak. Az agyunk felgyorsítja az erőfeszítéseket, ahogy közeledünk a célhoz (pontosan ezért működnek a burndown diagramok!).

Hogyan készítsünk burnup/burndown diagramot a ClickUp segítségével

A ClickUp konvergált AI-munkaterületként működik, ami azt jelenti, hogy a feladatok, dokumentumok, frissítések, sprintadatok, jelentések és AI-támogatás egy rendszerben találhatóak, így nincs szükség több eszköz használatára.

Itt részletesebben megnézhetjük, hogyan támogatja Önt az agilis eszköz. 👇

Indítsa el a sprint beállítását

ClickUp Burndown Chart Template: Az ideális előrehaladással szemben egy tiszta kék vonallal követi nyomon az egyes sprintekben hátralévő munkát.
Ingyenes sablon letöltése
Hozzon létre egy következetes sprint alapot, kövesse nyomon több feladatot, és lássa, mi készült el és mi van folyamatban a ClickUp Burndown Chart Template segítségével.

A ClickUp Burndown Chart Template (ClickUp Burndown diagram sablon) szilárd kiindulási pontot biztosít. Határozza meg az egyes KPI-ket ClickUp-feladatként. Ezután rétegezze a ClickUp egyéni mezőket, mint például a Célérték, Tényleges érték, Haladás, sőt akár a Előző időszak vagy Eltérés. Így rögzítheti a számot és a kontextust: hogyan viszonyul a céljához, emelkedő vagy csökkenő tendenciát mutat-e, és melyik csapat felel érte.

A sablon ClickUp egyéni állapotokat kínál, például Úton, Kockázat alatt, Befejezve és Nem indult el, hogy meghatározza az egyes KPI-k állapotát.

Tegyük fel, hogy egy 12 napos sprintet futtat egy fizetési frissítéshez. Betölti a „Sprint 14”-et, beírja a 60 becsült sztoripontot, és mindent értelmes állapotokhoz rendel. A második napon a háttérmérnök 5 pontos sztorit szállít, a minőségbiztosítás 3 pontos feladatot zár le, és a fennmaradó munka mennyisége azonnal csökken.

Hallgassa meg Dayana Mileva, a Pontica Solutions ügyfélkapcsolati igazgatójának véleményét:

A ClickUp segítségével egy lépéssel előrébb jutottunk, és olyan irányítópultokat hoztunk létre, ahol ügyfeleink valós időben hozzáférhetnek és figyelemmel kísérhetik a teljesítményt, a kihasználtságot és a projekteket. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kapcsolatban maradjanak csapataikkal, különösen akkor, ha azok különböző országokban, sőt néha különböző kontinenseken találhatók.

A ClickUp segítségével egy lépéssel előrébb jutottunk, és olyan irányítópultokat hoztunk létre, ahol ügyfeleink valós időben hozzáférhetnek és figyelemmel kísérhetik a teljesítményt, a kihasználtságot és a projekteket. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kapcsolatban maradjanak csapataikkal, különösen akkor, ha azok különböző országokban, sőt néha különböző kontinenseken találhatók.

📖 Olvassa el még: PMBOK: A modern projektmenedzsment végső útmutatója

Készítse el saját sprint-vezérlőtermet

A platformon belül épített (és a ClickUp sablonokkal integrált!) ClickUp Dashboards segítségével testreszabható központokat hozhat létre, amelyek a csapatok vagy osztályok információit ábrázolják. A történettől függően oszlopdiagramokat, vonaldiagramokat, mérőeszközöket vagy számlapokat használhat: értékesítési teljesítmény, marketing hatótávolság, működési hatékonyság, ügyfélszolgálati mutatók vagy alkalmazottakkal kapcsolatos KPI-k.

ClickUp Dashboards: Vizuális eszköz az X tengelyen az egy sprint vagy a teljes projekt során elért általános előrehaladás nyomon követéséhez.
Hozzáférés valós idejű vizuális elemekhez, amelyek a kiválasztott források adatait tükrözik a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével

A műszerfalak akkor működnek a legjobban, ha a sprint döntéseket irányító két diagramra koncentrál: a burndown a tempóra és a burnup a hatókörre.

Tegyük fel, hogy létrehoz egy „Sprint 22 vezérlőpanelt”. A bal oldalon hozzáad egy Sprint Burndown kártyát, a jobb oldalon pedig egy Sprint Burnup kártyát. Ez a párosítás megkönnyíti a tempócsökkenés valódi okának felismerését.

Sprint Burndown kártya a ClickUp Dashboards-ban: Az ideális előrehaladást és egyéb tényezőket egy egyértelmű vízszintes vonallal jeleníti meg.
Használja a Sprint Burndown kártyát a ClickUp Dashboards alkalmazásban, hogy tisztán lássa, milyen gyorsan halad a munka

Amikor a sprint felénél jár, a műszerfalon a következőket láthatja:

  • A burndown ideális vonala 27 pont teljesítését várja.
  • A tényleges vonal 18-nál áll.
  • A burnup diagramon látható, hogy a hatókör vonal 54-ről 66-ra ugrott, mert a termék három új bevezetési feladatot adott hozzá.

Ez a két, egymás mellett elhelyezett diagram a sebességi problémákról egészen más képet fest. A csapat nem lassult le, hanem a sprint változott. Ez egyértelműen megmutatja a következő lépést: hagyja el a nem lényeges történetet, és helyezze át az új finomítási feladatokat a 23. sprintbe, ahelyett, hogy irreális tempót kényszerítene.

Figyelje a tempót valós időben

Sprint burndown kártyák a ClickUp irányítópulton: a munka befejezésének tendenciáit piros vonallal és Y tengely mérésekkel jeleníti meg.
A ClickUp Dashboard Sprint Burndown Cards funkciójával részletesen megvizsgálhatja munkáját

A Sprint Burndown Cards kártyák frissülnek, amikor valaki elmozdít egy feladatot. Ha az ideális vonal szerint a második napon 12 pontot kell teljesíteni, de a tényleges vonal csak 6 pontot mutat, akkor ellenőrizze a táblát, és talál három feladatot, amelyek felülvizsgálat alatt állnak.

Egy gyors lökés a standup során újra mozgásba hozza őket.

💡 Profi tipp: Állítson be egy KPI-dashboardot AI-kártyákkal, amelyek több forrásból gyűjtik össze az adatokat. Az adatok frissülésekor a ClickUp Brain kiemeli a trendeket és az anomáliákat (pl. a sprint sebességének hirtelen csökkenését vagy a hibák számának hirtelen emelkedését). Így elkerülheti a nyers adatok kézi átnézését.

AI-kártyák a ClickUp irányítópultokon: Valós időben feltárja a lehetséges késedelmeket és értékes információkat a scrum csapatok számára.
Konfigurálja az AI kártyákat a ClickUp Dashboards-ban, hogy gyors standupokat hozzon létre a legújabb frissítésekről

Kombinálja ezt a Talk-to-Text funkcióval. Diktálja be frissítéseit, indítson el egy AI kártyát a mutatók újraszámításához, és frissítse a diagramokat: burndown, burnup, scope-vs-velocity stb. Így a következő stand-up vagy vezetői ellenőrzés előtt már rendelkezésre áll a naprakész irányítópult.

Tartsa a hatókört nyíltan

A burnup diagramok akkor fontosak, amikor a sprint nem áll meg.

Sprint Burnup kártyák a ClickUp irányítópultokon: a teljesített és a teljes munkamennyiséget zöld vonallal jelöli az egyértelműség kedvéért.
A ClickUp Dashboards Sprint Burnup Cards segítségével észlelje a hatókör változásait, mielőtt azok megakadályozzák a sprintet.

A Sprint Burnup Card elkülöníti a befejezett munkát a teljes munkaterülettől, így a változások azonnal megjelennek. Tegyük fel, hogy a minőségbiztosítás négy, 10 pontot érő hozzáférhetőségi forgatókönyvet ad hozzá. A munkaterület vonala emelkedik, az előrehaladás vonala stabil marad, és azonnal tudni fogja, hogy mozgó célpontra törekszik.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan hozhat létre PM-dashboardot:

Emelje magasabbra a lécet a ClickUp segítségével

A sprint diagramok világosabbá teszik a munkát, amikor a csapatok gyorsan haladnak és változó célokat kezelnek.

A burndown diagramok mindenki figyelmét a mai ütemre összpontosítják, míg a burnup diagramok segítenek megérteni, hogyan alakul a projekt hatóköre. A megfelelő választás a projekt változásainak mértékétől függ, de mindkét diagram nagyobb bizalmat és kevesebb meglepetést jelent a csapat számára.

A ClickUp mindkét nézetet extra erőfeszítés nélkül biztosítja, mivel minden feladat már tartalmazza a diagramokhoz szükséges adatokat. Nyomon követheti az előrehaladást, korán észlelheti a hatókör változásait, és kevesebb kitérővel futtathat sprintet. A műszerfalak, a Sprint Cards és a ClickUp Brain a munkaterületét olyan irányítóteremmé alakítják, amely valós időben frissül, ahogy a csapata halad a feladatokkal. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp