A 14 legjobb érzelemelemző eszköz 2026-ban

Ügyfelei minden nap megosztják őszinte véleményüket a márkájáról alkalmazáson belüli értékelések, felmérések, közösségi bejegyzések és ügyfélszolgálati csevegések formájában. Ez egy igazi aranybánya.

A nehéz rész az, hogy mindezt értelmezni tudjuk. Több ezer komment, több tucat csatorna, végtelen táblázatok. Az agyunk csak ennyit tud feldolgozni.

A hangulatelemző eszközök mesterséges intelligenciát (AI) és természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használnak, hogy átolvassák az összes visszajelzést és feltárják a mintákat: mi örvendezteti meg az embereket, mi frusztrálja őket, és mire kell elsősorban figyelni.

Összegyűjtöttük a legjobb lehetőségeket, hogy segítsünk Önnek a nagy léptékű figyelésben. Induljunk! 🎧

Íme a legjobb érzelemelemző eszközök. ⚒️

A piacon több tucat márkaérzelem-elemző eszköz közül a megfelelő megtalálása nehéz feladatnak tűnhet. Az Ön vállalkozásának legmegfelelőbb eszköz az adatmennyiségtől, az Ön által használt platformoktól és az elemzés mélységétől függ. A következőket érdemes előtérbe helyezni:

Pontosság és kontextus megértése: Keressen olyan eszközöket, amelyek felismerik a szarkazmust, az iróniát és a finom nyelvi árnyalatokat, ahelyett, hogy csak alapvető pozitív vagy negatív besorolásokat végeznének.

Többnyelvű támogatás: Ha globális közönséget szolgál ki, válasszon olyan platformot, amely több nyelven elemzi a tartalmakat.

Zökkenőmentes integráció: Biztosítsa a kompatibilitást CRM-jével, közösségi média platformjaival és ügyfélszolgálati rendszereivel.

Elemzés mélysége: Határozza meg, hogy egyszerű polaritáselemzésre vagy aspektusalapú érzelemelemzésre van szüksége, amely azonosítja az egyes funkciók iránti érzéseket.

Felhasználóbarát irányítópult: Adjon elsőbbséget az intuitív felületeknek, amelyek technikai szakértelem nélkül is hozzáférhetővé teszik az információkat az egész csapat számára.

Adatvédelmi előírások betartása: Ellenőrizze, hogy az eszköz megfelel-e az olyan előírásoknak, mint a GDPR, különösen az ügyfelek vagy a közösségi média adatainak kezelése során.

Íme a legjobb érzelemelemző eszközök közül válogatásunk. 👇

1. ClickUp (a legjobb feladatkezeléshez és visszajelzési munkafolyamatokhoz)

A ClickUp Forms segítségével gyorsabban elemezheti a hangulatot. Érzelmi jelzések feltárása a ClickUp Forms segítségével

A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni. Az ügyfélszolgálatot, a felhasználói betekintést és a visszajelzési munkafolyamatokat kezelő csapatok hajlamosak a ClickUp felé fordulni, mert ez a hangulatelemzést beépíti a munkafolyamatba.

Az ilyen típusú munkafolyamatokhoz kiváló kiindulási pontot jelent a ClickUp Forms, ezért kezdjük is ott.

Strukturált visszajelzések gyűjtése

A ClickUp űrlapjai strukturált módon rögzítik a visszajelzéseket, amelyek közvetlenül a ClickUp feladatokba kerülnek. A csapatok a hangulat nyomon követéséhez ezt a beállítást használják, mert minden beküldött adat egy megvalósítható munkafolyamatba kerül.

Tegyük fel, hogy egy ügyfélsiker-menedzser egy bemutató után kérdőívet küld a potenciális ügyfeleknek, hogy felmérje az általuk érzékelt értéket és a habozási pontokat. A válaszok automatikusan feladatokká alakulnak, címkézett érzelmi értékeléssel. A CS-csapat hetente áttekinti ezeket a feladatokat, és kiválasztja a negatív érzelmeket tartalmazó bejegyzéseket, hogy azokért azonnal felelősséget vállaljon és intézkedjen.

Most, hogy a visszajelzések a feladatokon belül vannak, a következő természetes lépés a hangulat értelmezése.

Értsd meg az érzelmi jelzéseket

Osztályozza a visszajelzések hangnemét a ClickUp Brain által működtetett AI Fields segítségével

A ClickUp Brain automatikus érzelemfelismeréssel gazdagítja a feladatokat.

A csapatok beállíthatnak egy AI mezőt a visszajelzések listáján az érzelmek elemzésére. Az AI mező a feladatleírások, űrlapválaszok és megjegyzések alapján működik, majd minden feladathoz egy címkét rendel, például pozitív, semleges vagy negatív.

Érzelmi betekintés a ClickUp Brain segítségével a felmérések elemzéséhez

Ráadásul a ClickUp Brain elemzi az ügyfelek visszajelzéseit a munkaterületén, és azonnal válaszol a hangulati kérdésekre. Közvetlen kérdéseket tehet fel, és a rendszer kivonja a kontextust az űrlapokból, felmérésekből, dokumentumokból vagy bármely kapcsolódó munkatételből. A ClickUp Brain ezután bemutatja az érzelmi trendeket, az értékeléseket és a visszajelzések általános hangvételét.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Összegezze a legutóbbi ügyfélválaszok általános hangulatát ebben a listában. Emelje ki a fő érzelmeket, a leggyakrabban visszatérő témákat és a hangnem változásait, amelyekkel a csapatoknak a következő értékelési ciklusban foglalkozniuk kell.

A folyamat természetesen folytatódik a méréssel, így a csapatok validálhatják a trendeket.

Tudjon meg többet az AI Fields-ről:

Kövesse nyomon a hangulati trendeket

A ClickUp Dashboards segítségével összefoglalhatja a visszajelzések ciklusai során tapasztalt érzelmeket. Létrehoz egy irányítópultot, hozzáadja a kártyákat, amelyek olyan mutatókat jelenítnek meg, mint a feladatok státusza, az egyéni mezők értékei vagy a nyomon követett órák száma, majd szűri őket a megadott érzelmi mező szerint.

Figyelje az ügyfelek érzelmeinek változásait a ClickUp Dashboards egyéni kártyáin keresztül

Ha például olyan AI mezőt állított be a feladatokban, amely a hangulatot pozitívnak, semlegesnek vagy negatívnak minősíti, akkor a műszerfalon létrehozhat egy kártyát, amelyen számolhatja, hogy az elmúlt héten hány feladat tartozik az egyes kategóriákba.

Lehet, hogy észrevette, hogy a negatív érzelmekkel kapcsolatos tételek száma emelkedett ebben a hónapban az „Ügyfél-visszajelzések” listáján. Ez az információ arra készteti Önt, hogy elmélyüljön ezekben a feladatokban, és korrekciós lépéseket tervezzen.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája miatt egy kis tanulási görbe lehet szükséges, de a ClickUp University ingyenes tanfolyamai segítenek ebben.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 655+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4510+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

Miután projektmenedzserként különböző platformokat kipróbáltam, elmondhatom, hogy a ClickUp lett a kedvencem. Ez egy nagyon átfogó eszköz, amely több területtel, táblával és testreszabható nézetekkel lehetővé teszi, hogy minden projektemet egy helyen szervezzem. […] Különösen tetszik az AI Notetaker funkció: projektmenedzserként ez a funkció aranyat ér. A rendszer világos összefoglalókat készít a legfontosabb pontokkal, így a rövid és a hosszú megbeszéléseken is a jegyzetelésre kellő figyelmet fordíthatok, anélkül, hogy elterelné a figyelmemet. Ezenkívül az űrlapok segítségével sokkal könnyebben tudom összegyűjteni a követelményeket, és mintha ez még nem lenne elég, az egyéb eszközökkel (például jegyrendszerekkel) való integrációknak köszönhetően a munkafolyamatok sokkal rugalmasabbá válnak, mivel a ClickUp automatikusan generálja a feladatokat.

Miután projektmenedzserként különböző platformokat kipróbáltam, elmondhatom, hogy a ClickUp lett a kedvencem. Ez egy nagyon átfogó eszköz, amely több területtel, táblával és testreszabható nézetekkel lehetővé teszi, hogy minden projektemet egy helyen szervezzem. […] Különösen tetszik az AI Notetaker funkció: projektmenedzserként ez a funkció aranyat ér. A rendszer világos összefoglalókat készít a legfontosabb pontokkal, így a rövid és a hosszú megbeszéléseken is a jegyzetelésre kellő figyelmet fordíthatok, anélkül, hogy elterelné a figyelmemet. Ezenkívül az űrlapok segítségével sokkal könnyebben tudom összegyűjteni a követelményeket, és mintha ez még nem lenne elég, az egyéb eszközökkel (például jegyrendszerekkel) való integrációknak köszönhetően a munkafolyamatok sokkal rugalmasabbá válnak, mivel a ClickUp automatikusan generálja a feladatokat.

🧠 Érdekes tény: A ma használt angol szavak több mint 5%-a az elmúlt 150 évben teljesen megfordította jelentését (pl. az „awful” szó korábban „csodálattal teli” jelentést hordozott, ma pedig negatív jelentésű).

2. IBM Watson Discovery (legalkalmasabb többnyelvű vállalkozások számára komplex dokumentumok elemzéséhez)

az IBM Watson segítségével

Az IBM Watson Discovery megközelítése az érzelmi árnyalatok megértésére összpontosít, nem pedig csak a felszínes osztályozásra. A platform egyszerre több hangnemet is felismer ugyanazon szövegrészen belül, azonosítva a magabiztosságot, az örömöt, a félelmet és az analitikus gondolkodást a valódi ügyfélkommunikációban.

A rendszer hatalmas mennyiségű dokumentumot hatékonyan feldolgoz anélkül, hogy túlterhelődne, ami fontos, ha naponta több ezer interakcióval kell megbirkózni. A globális csapatok több mint 10 nyelven elérhető natív támogatás előnyeit élvezhetik, ami azt jelenti, hogy nem kell újrakészíteni a lekérdezéseket, vagy külön eszközöket integrálni a különböző piacokhoz.

A platform zökkenőmentesen integrálható az IBM szélesebb körű felhőalapú ökoszisztémájába, ha már elkötelezte magát az adott infrastruktúra mellett.

Az IBM Watson Discovery legjobb funkciói

Több mint 10 000 dokumentumot dolgozhat fel egyszerre egyetlen feladattal, hogy egyszerre elemezze az ügyfelek visszajelzéseit a teljes negyedéves hátralékban.

Váltson nyelvpárok között a folyamat közben, így a többnyelvű visszajelzések egyetlen munkafolyamatban kerülnek feldolgozásra, anélkül, hogy az adatkészleteket fel kellene osztani.

Rétegezze a hangnemfelismerést a meglévő érzelemértékeléseire, hogy egyszerre izolálja a haragot, a magabiztosságot és az analitikus gondolkodást.

Exportálja a hangnemadatokat strukturált formában a downstream elemzéshez az adatraktárában vagy CRM platformján.

Az IBM Watson Discovery korlátai

Ehhez az IBM ökoszisztémáján keresztül fel kell állítani a felhőalapú infrastruktúrát, ami további bonyodalmakat jelent, ha már máshol kötött szerződést.

Az ingyenes csomag havi 30 000 tételre korlátozódik, ami a legtöbb szervezet számára gyorsan fizetős csomagok igénybevételét teszi szükségessé.

Az egyedi modellek képzése jelentős szakértelmet és időbefektetést igényel előzetesen.

IBM Watson Discovery árak

Ingyenes próba

Plusz: 500 dollártól kezdődik

Vállalati: 5000 dollártól

Prémium: Egyedi árazás

IBM Cloud Pak for Data cartridge: Egyedi árazás

IBM Watson Discovery értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (95+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az IBM Watson Discovery-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékeléséből:

Könnyen használható és dokumentumokhoz kapcsolható, hatékony természetes nyelvfeldolgozási (NLP) képességekkel rendelkezik. A Watson Discovery NLP-t használ, hogy strukturálatlan adatokból, például szöveges dokumentumokból, e-mailekből és közösségi média bejegyzésekből nyerjen információkat. Ez felhasználható olyan trendek, minták és összefüggések azonosítására az adatokban, amelyeket hagyományos módszerekkel nehéz vagy lehetetlen lenne megtalálni.

Könnyen használható és dokumentumokhoz kapcsolható, hatékony természetes nyelvfeldolgozási (NLP) képességekkel rendelkezik. A Watson Discovery NLP-t használ, hogy strukturálatlan adatokból, például szöveges dokumentumokból, e-mailekből és közösségi média bejegyzésekből nyerjen információkat. Ez felhasználható olyan trendek, minták és összefüggések azonosítására az adatokban, amelyeket hagyományos módszerekkel nehéz vagy lehetetlen lenne megtalálni.

📖 Olvassa el még: Hogyan mérje és kövesse nyomon a hangerejét?

3. Google Cloud Natural Language API (legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, akik egyszerű API-árazást szeretnének szerződés nélkül)

a Google Cloud NLP segítségével

A Google Natural Language API egyszerűsíti a folyamatot, mivel pontosan azt nyújtja, amit kér, mindenféle felesleges réteg nélkül. Ön elküldi a szöveget, és visszakapja mind a hangulati pontszámot (ahol az a pozitív-negatív spektrumon helyezkedik el), mind a nagyságrendet (hogy az érzés milyen intenzíven jelentkezik).

A platform lehetővé teszi, hogy a Cloud Storage-ban tárolt fájlokat újratöltés nélkül lekérdezze, vagy a munkafolyamatától függően nyers szöveget küldjön REST API-kon keresztül. A nyelvfelismerés automatikusan történik, így nem kell előzetesen kategorizálnia a beérkező szöveget.

Az entitás érzelemelemzés segítségével megértheti, hogyan vélekednek az ügyfelek bizonyos dolgokról, például a versenytársakról, a termékjellemzőkről és a véleményekben említett személyekről.

A Google Cloud Natural Language API legjobb funkciói

Kérje meg egyszerre a hangulat erősségét és polaritását, hogy megkülönböztesse a langyos pozitív és a lelkes támogatásokat ugyanazon API-hívásból.

Elemezze a Google Cloud Storage-ban tárolt fájlokat anélkül, hogy azokat külön letöltené vagy feltöltené, így sávszélességet takaríthat meg nagy dokumentumgyűjtemények esetén.

A nyelvfelismerés segítségével a szövegeket automatikusan többnyelvű visszajelzések kezelésére használhatja, anélkül, hogy előzetesen válogatnia kellene az adatkészletet.

Célzott érzelemelemzést végezzen konkrét szervezeteknél, hogy megértse az ügyfelek érzéseit az egyes versenytársakkal, funkciókkal vagy személyekkel kapcsolatban név szerint.

A Google Cloud Natural Language API korlátai

Az entitás érzelemelemzés csak angol nyelven működik, ami korlátozza a többnyelvű csapatokat, akiknek részletes információkra van szükségük.

A pontosság a szöveg komplexitásától és a témakör specifikusságától függ – az orvosi terminológia vagy a jogi nyelv megnehezíti a feladatra.

Az egy dokumentumra vonatkozó egyetlen kérés korlátozás azt jelenti, hogy egy hívás során nem lehet különböző szakaszokat függetlenül elemezni.

Nincs beépített vizualizációs vagy irányítópult funkció, így a jelentések rétegét a nulláról kell felépítenie.

A Google Cloud Natural Language API árai

Ingyenes próba

Egyedi árazás

Google Cloud Natural Language API értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (95+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Cloud Natural Language API-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nemrég egy „Érzelemelemzés” nevű projekten dolgoztam, amely a Google Cloud Natural Language API-val integrálva működik. Amikor a „Érzelemelemzés” projektemhez használtam a szöveges adatok elemzésére, kiválóan teljesített, pontosan azonosítva, hogy az érzelem pozitív, negatív vagy semleges volt-e. Ami pedig a legjobban tetszett, az a dokumentáció maga volt, amelynek köszönhetően gyorsan el tudtam kezdeni a munkát. Emellett a többnyelvű támogatás funkció is egy kellemes bónusz volt, amely a jövőbeli szövegelemzési feladatoknál jól jöhet.

Nemrég egy „Érzelemelemzés” nevű projekten dolgoztam, amely a Google Cloud Natural Language API-val integrálva működik. Amikor a „Érzelemelemzés” projektemhez használtam a szöveges adatok elemzésére, kiválóan teljesített, pontosan azonosítva, hogy az érzelem pozitív, negatív vagy semleges volt-e. Ami pedig a legjobban tetszett, az a dokumentáció maga volt, amelynek köszönhetően gyorsan el tudtam kezdeni a munkát. Emellett a többnyelvű támogatás funkció is egy kellemes bónusz volt, amely a jövőbeli szövegelemzési feladatoknál jól jöhet.

🔍 Tudta? A technológia fejlődése ellenére a hangulatelemző eszközök még mindig nehezen boldogulnak a szarkazmussal, az idiómákk al és a kontextussal. Például a „Remek, még egy hiba!” kifejezést a „remek” szó miatt tévesen pozitívnak értelmezhetik.

4. Amazon Comprehend (A legjobb AWS-alapú vállalkozások számára, amelyeknek aspektus szintű érzelemelemzésre van szükségük)

az Amazon Comprehend segítségével

Ha infrastruktúrája már AWS-en fut, az Amazon Comprehend természetes következő lépésként kínálkozik.

A platform valódi megkülönböztető jegye az aspektusalapú érzelemelemzés. Ahelyett, hogy csak azt tudná meg, hogy az ügyfelek összességében pozitívan vagy negatívan érzik-e magukat, pontosan meg tudja állapítani, hogy mely termékelemek okoznak elégedettséget vagy panaszokat.

Egy értékelés dicsérheti az akkumulátor élettartamát és a kialakítást, miközben kritizálja az ügyfélszolgálatot, és a Comprehend ezt külön érzelmi jelekké bontja.

12 nyelvet támogat, kezeli a személyes adatok felismerését, és beépített funkcióként kulcsszavak kivonását is kínálja, így többféle elemzési szempontot kaphat anélkül, hogy külön eszközöket kellene használnia. Az egyedi modellek képzése lehetővé teszi az iparág szókincséhez és sajátosságaihoz igazított osztályozást vagy entitásfelismerést.

Az Amazon Comprehend legjobb funkciói

Bontsa le a vélemények érzelmi tartalmát szempontok szerint, így egyetlen ügyfélkommentárból több érzelmi jelzés is nyerhető a termék jellemzői, a kialakítás és a támogatás tekintetében.

Készítsen egyedi entitásmodelleket a termék taxonómiájára, hogy a platform automatikusan jelölje a konkrét SKU-k, funkciók vagy versenytársak neveinek említését.

Távolítsa el a személyes azonosításra alkalmas információkat a szövegből, mielőtt azt a rendszereiben tárolná, a szabályoknak való megfelelés és az adatvédelem érdekében.

Használja ki az első évben a havi 50 000 ingyenes egységet, hogy termelési méretben tesztelje a rendszert, mielőtt optimalizálná költségszerkezetét.

Az Amazon Comprehend korlátai

Az egyedi modellek és az entitásfelismeréshez képzési adatok gyűjtése és a modell finomhangolása szükséges; ez nem olyan helyzet, ahol egyszer beállítjuk és többé nem kell foglalkoznunk vele.

A kötegelt feldolgozás az elsődleges modell; a valós idejű streaminghez az Ön részéről architektúra-munkára van szükség.

A költségek gyorsan meghaladják az ingyenes szint határait, különösen azoknál a csapatoknál, amelyek havonta több millió szöveget elemeznek.

Az Amazon Comprehend árai

Ingyenes próba

Egyedi árazás (egységek alapján)

Amazon Comprehend értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Amazon Comprehendről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelője így ír:

Könnyen használható API, amely fontos információkat ad vissza egy mondat érzelmi töltéséről. A bizalmi pontszám segít megérteni a Comprehend által visszaadott érzelmi töltés pontosságát.

Könnyen használható API, amely fontos információkat ad vissza egy mondat érzelmi töltéséről. A bizalmi pontszám segít megérteni a Comprehend által visszaadott érzelmi töltés pontosságát.

📖 Olvassa el még: Hogyan automatizálhatja a felmérések elemzését a ChatGPT segítségével a gyorsabb betekintés érdekében

5. Talkwalker (a legjobb a márkák videókban, képekben és hanganyagokban való említésének nyomon követésére)

via Talkwalker

A legtöbb közösségi médiafigyelő eszköz a szövegelemzéssel foglalkozik, és ennyiben hagyja a dolgot. A Talkwalker feltételezi, hogy az internet multimodális: az emberek videókban, képekben, hanganyagokban és szövegekben beszélnek a márkákról, több mint 30 közösségi hálózaton és 150 millió weboldalon egyszerre.

Indexeli a videotartalmakat, és képes elemezni az emberek véleményét anélkül, hogy előbb manuálisan le kellene írni azokat. Ugyanez vonatkozik a feliratozott képekre és az audio részletekre is.

A Blue Silk AI motor 90%-os pontossággal érzékeli az érzelmeket és megérti a szarkazmust is. Ezenkívül valós idejű riasztások azonnal értesítik Önt, ha az érzelmek hirtelen zuhanásba vagy emelkedésbe kezdenek, így perceket nyerhet a reagálásra, ahelyett, hogy a problémákat csak akkor fedezné fel, amikor azok már elterjedtek a közösségi médiában.

A Talkwalker legjobb funkciói

Figyelje a videó-, kép- és hangtartalmakat a márka említéseinek nyomon követése érdekében, anélkül, hogy manuálisan leírná azokat, és rögzítse a multimodális érzelmeket a közösségi platformokon.

Az AI-alapú képfelismerés segítségével azonosítsa márkájának vizuális említéseit, és kövesse nyomon több mint 30 000 márka logóját.

Öt évnyi historikus adatot gyűjtsön össze, hogy összehasonlíthassa az évről évre változó percepciós trendeket, és azonosítsa a vásárlói érzelmek ciklikus mintáit.

Állítson be küszöbértékeket, amelyek csak akkor jelentenek riasztást, ha a hangulat egy bizonyos százalékban romlik bizonyos régiókban vagy csatornákon.

A Talkwalker korlátai

A pontos hallgatói lekérdezések beállítása szakértelmet igényel; ismernie kell a boole-i keresési operátorokat és azt, hogyan kell felépíteni a lekérdezéseket, hogy azok az Ön számára fontos beszélgetéseket rögzítsék.

A hangulatelemzés pontossága jelentősen változik az iparág és a téma sajátosságai szerint, ezért néha manuális finomításra van szükség a niche témák esetében.

Talkwalker árak

Egyedi árazás

Talkwalker értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (135+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Talkwalkerről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Ez az eszköz időt takarít meg, mert most már nem kell manuálisan keresnem a weben a cégemmel kapcsolatos említéseket. A TalkWalker megteszi helyettem. […] Tetszik, hogy miután beállítottam a nyomon követni kívánt kulcsszavakat, naponta kapok összefoglaló e-maileket a közösségi médiában és a weben szereplő kulcsszó-említésekről.

Ez az eszköz időt takarít meg, mert most már nem kell manuálisan keresnem a weben a cégemmel kapcsolatos említéseket. A TalkWalker megteszi helyettem. […] Tetszik, hogy miután beállítottam a nyomon követni kívánt kulcsszavakat, naponta kapok összefoglaló e-maileket a közösségi médiában és a weben szereplő kulcsszó-említésekről.

🧠 Érdekesség: A történészek által használt eszközök ma már érzelemelemzést alkalmaznak a régebbi szövegek tanulmányozásához. A Sentiment by Timeframe (Érzelmek időkeret szerint) vizualizáció segítségével a kutatók újságok, beszédek és levelek elemzésével nyomon követhetik, hogyan változott a közhangulat az évtizedek során.

6. Lexalytics (a legjobb érzelemelemzéshez az iparági szakzsargonban)

via Lexalytics

Az all-in-one közösségi média menedzsment csomagokat kínáló eszközöktől eltérően a Lexalytics kizárólag a strukturálatlan adatok elemzésének pontosságára és mélységére koncentrál, és mélyreható betekintést nyújt a szövegekbe, beleértve a közösségi média adatait is.

A Lexalytics szövegelemző szoftver olyan érzelemkönyvtárakat tartalmaz, amelyek megértik a niche nyelvet. Az orvosi terminológiát másképp dolgozzák fel, mint a pénzügyi szakzsargont vagy a regionális dialektusokat, mert a kontextus rendkívül fontos a pontos osztályozáshoz.

Finomhangolhatja, hogy a hangulati pontszámok hogyan működnek az Ön konkrét üzleti tevékenységében. Például az „agresszív” kifejezés teljesen más jelentéssel bír a sportmarketingben, mint a banki vagy ügyfélszolgálati területen.

Ráadásul a hangulatelemző eszköz rugalmasan telepíthető – felhőalapú, helyszíni vagy hibrid beállításban, az adatbiztonsági és adatelhelyezési követelményektől függően.

A Lexalytics legjobb funkciói

Elemezzen szövegeket 29 nyelven natív feldolgozással, így a fordítás nem veszíti el az ügyfél-visszajelzések finom árnyalatait.

Növelje az elemzések pontosságát előre elkészített, iparág-specifikus konfigurációs csomagok (pl. szállodák, gyógyszeripar) segítségével.

Alakítsa át a hashtageket, a szlenget és a helytelen nyelvtant strukturált adatokká és hasznos betekintéssé.

Készítsen az üzleti tevékenységéhez egyedülálló entitásmintákat, hogy az eredmények között automatikusan megjelenjenek az egyes termékcsaládok, versenytársak vagy iparági kifejezések említései.

Integrálja API-k (pl. a Semantria API) segítségével, vagy használja a teljes körű NLP motort, hogy a technológiát beépítse meglévő rendszereibe, és gyorsan reagálhasson a betekintésekre.

A Lexalytics korlátai

A bevezetés és a testreszabás költségei magasabbak, mint a készre szállított versenytársaké, ezért előre meg kell tervezni a költségvetést.

A helyszíni telepítés azt jelenti, hogy az IT-csapat kezeli az infrastruktúrát, a frissítéseket és a hibaelhárítást; folyamatos támogatáshoz erőforrásokra van szükségük.

A technikai dokumentáció alapvető NLP-ismereteket feltételez, ami nehézségeket okoz azoknak a csapatoknak, amelyek nem rendelkeznek adatelemzési háttérrel.

Lexalytics árak

Egyedi árazás

Lexalytics értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Lexalyticsről a valódi felhasználók?

A G2-n egy felhasználó a következőket írta:

Bármilyen módon telepíthetem, akár helyben, akár a felhőben, akár hibrid környezetben. Emellett a gépi tanulás, amely az adatokat feldolgozza, rendkívül megkönnyíti a napi feladataimat!

Bármilyen módon telepíthetem, akár helyben, akár a felhőben, akár hibrid környezetben. Emellett a gépi tanulás, amely az adatokat feldolgozza, rendkívül megkönnyíti a napi feladataimat!

🔍 Tudta? Egy tanulmány szerint a 2024–2025-ös amerikai elnökválasztáson az Instagram-bejegyzésekben szereplő arckifejezések a szövegben szereplő információkon túl további betekintést nyújtottak, ami azt jelenti, hogy a jövőbeli érzelemelemzésnek nemcsak az érzelmeket kell olvasnia, hanem látnia is kell azokat.

📖 Olvassa el még: Ingyenes visszajelzési űrlap sablonok az információk gyűjtéséhez

7. Brandwatch (a legjobb konkrét érzelmek és érzelmi pontszámok felismeréséhez)

via Brandwatch

A Brandwatch fejlett mesterséges intelligenciát, többek között saját fejlesztésű BrightView technológiáját használja a kiváló adatszegmentálás és az automatizált betekintés érdekében. Ez lehetővé teszi a platform számára, hogy túllépjen az alapvető pozitív-negatív-semleges címkéken, és konkrét érzelmeket nevezzen meg: harag, undor, félelem, öröm, szomorúság, meglepetés.

A platform 22 nyelvet dolgoz fel, és megragadja az emoji jelentését és kulturális kontextusát, amit a legtöbb eszköz teljesen figyelmen kívül hagy.

Ráadásul a közösségi médiában, blogokban, hírekben és fórumokon végzett valós idejű figyelemmel kísérés segítségével előre láthatja a márka hírnevével kapcsolatos problémákat, és még azok nagyobb problémákká fajulása előtt észlelheti a hangulatváltozásokat.

A Brandwatch legjobb funkciói

Ha a rendszer félreérti az iparági terminológiát vagy szlenget, felülírhatja az algoritmikus osztályozásokat egyéni szabályokkal.

Szegmentálja a hangulatot termékjellemzők vagy márkaattribútumok szerint, hogy meglássa, mely elemek befolyásolják az elégedettséget a márka általános megítélésétől függetlenül.

Hasonlítsa össze a tartalom teljesítményét (a sajátját és a versenytársakét), és használja az AI összefoglalókat, hogy kiderüljön, mely témák ösztönzik az elkötelezettséget vagy a beszélgetéseket.

Készítsen interaktív irányítópultokat és exportáljon adatokat, hogy megoszthassa az eredményeket az érdekelt felekkel, vizuálisan bemutathassa azokat, és egyesíthesse az adatokat más, már használt eszközökkel.

A Brandwatch korlátai

A lekérdezések beállítása gondos megtervezést igényel, hogy elkerülhető legyen a nem releváns beszélgetések rögzítése és az adatok zajjal való szennyezése.

A hangulatelemzés pontossága 60-75% között mozog a nem támogatott vagy erősen szarkasztikus nyelv esetében, ami manuális ellenőrzést igényel a szélsőséges esetekben.

Brandwatch árak

Egyedi árazás

Brandwatch értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (235+ értékelés)

Mit mondanak a Brandwatch-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így ír:

Igen, imádom a Brandwatch-ot! Könnyen használható, és a jelentések is remekek. Könnyedén exportálhatok és testreszabhatok grafikonokat és táblázatokat. Eddig csak a közösségi média figyelésére használtam, de rengeteg más funkciót is kínálnak a közösségi média marketingesek számára.

Igen, imádom a Brandwatch-ot! Könnyen használható, és a jelentések is remekek. Könnyedén exportálhatok és testreszabhatok grafikonokat és táblázatokat. Eddig csak a közösségi média figyelésére használtam, de rengeteg más funkciót is kínálnak a közösségi média marketingesek számára.

💡 Profi tipp: A Twitter keményebb, mint az e-mail. Egy normálisnak tűnő tweet valójában dühös lehet. A Twitter pontszámokat tekintsd negatívabbnak, mint más csatornákat.

8. Brand24 (A legjobb valós idejű riasztások megosztására, amelyek rögzítik a hirtelen érzelmi változásokat)

via Brand24

A Brand24 valós időben 25 millió online forrást vizsgál, és mesterséges intelligenciát használ, hogy jelzze, ha a hangulat hirtelen megváltozik, vagy ha a említések száma váratlanul megugrik.

Az Impact Score, egy olyan mutató, amelynek célja egy adott említés hatásának mérése, segít a felhasználóknak prioritásba rendezni, mely beszélgetések igényelnek azonnali figyelmet vagy választ.

Láthatja, kik vezérlik a beszélgetéseket, milyen hatókörük és befolyásuk van, és pontosan hol keletkeztek az említések a különböző csatornákon. Ez a láthatóság fontos, mert a vírusos pillanatok nem várnak; ha a problémákat a napi összefoglalóban fedezi fel, ahelyett, hogy a pillanatban észrevenné, akkor elszalasztja a lehetőséget a hatékony reagálásra.

A hangulatelemző eszköz összefogja a hatókörre vonatkozó mutatókat is, hogy bemutassa a közösségi médiában, hírekben, fórumokon és más csatornákon zajló beszélgetések tényleges mértékét.

A Brand24 legjobb funkciói

Állítson be riasztási küszöbértékeket, hogy csak akkor kapjon értesítést, ha a hangulat a megadott tolerancia alá csökken, vagy a említések száma jelentősen eltér a kiindulási értéktől.

Azonosítsa azokat a befolyásolókat, akik aktívan ösztönzik a beszélgetéseket, hogy elsőbbséget adhasson a nagy hatókörű fiókokkal való kapcsolattartásnak a véletlenszerű említésekkel szemben.

Tekintse meg egyszerre egyetlen mutatóban az összes platformon megjelenő márkaemlítések összesített elérési és megjelenítési potenciálját.

Szűrje az egész adatkészletet platform, hely, érzelem és kulcsszavak szerint, hogy azokba a beszélgetésekbe mélyülhessen, amelyek valóban hatással vannak az üzletére.

A Brand24 korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a széles körű lefedettség ellenére hiányoznak a niche fórumok vagy iparág-specifikus közösségek említései.

Az árak a figyelemmel kísérés terjedelmét tükrözik, ami miatt alacsonyabb költségvetéssel rendelkező szervezetek számára elérhetetlenek.

Brand24 árak

Ingyenes próba

Egyéni: 199 USD/hó

Csapat: 299 USD/hó

Pro: 399 USD/hó

Üzleti: 599 USD/hó

Vállalati: 999 USD/hó (éves számlázás)

Brand24 értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (245+ értékelés)

Mit mondanak a Brand24-ről a valós felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

Különösen lenyűgözött a Brand24 valós idejű közösségi médiafigyelési képessége és az a tulajdonsága, hogy több platformon is nyomon követi az említéseket. A hangulatelemző funkció is rendkívül hasznosnak bizonyult, mivel segített megérteni a márkámmal kapcsolatos online beszélgetések hangvételét és kontextusát. Ezenkívül a felhasználóbarát felület megkönnyítette a navigációt és az adatokon alapuló döntéshozatalt.

Különösen lenyűgözött a Brand24 valós idejű közösségi médiafigyelési képessége és az a tulajdonsága, hogy több platformon is nyomon követi az említéseket. A hangulatelemző funkció is rendkívül hasznosnak bizonyult, mivel segített megérteni a márkámmal kapcsolatos online beszélgetések hangvételét és kontextusát. Ezenkívül a felhasználóbarát felület megkönnyítette a navigációt és az adatokon alapuló döntéshozatalt.

💡 Profi tipp: Hasonlítsa össze a különböző szegmensek véleményét: ingyenes vs. fizető felhasználók, új vs. hűséges ügyfelek, magas LTV vs. alacsony LTV csoportok. A szegmensek közötti különbségből megtudhatja, hol térnek el az elvárások.

9. Sprout Social (a legjobb a közösségi média válaszok kezeléséhez és a hangulatelemzéshez)

via Sprout Social

A Sprout Social a hangulatelemzést beépíti a közösségi média kezelőfelületébe, így nem kell folyamatosan az eszközök között váltogatnia.

A mély neurális hálózat automatikusan pozitív, negatív, semleges vagy besorolatlan kategóriákba sorolja a beérkező üzeneteket. Készítsen olyan lekérdezéseket, amelyek konkrét kampányokat vagy az ügyfélút bizonyos szakaszait követik nyomon, majd érzelem alapján szűrje őket, hogy a legfontosabb beszélgetések jelenjenek meg elsőként.

Ahelyett, hogy több műszerfalat kellene ellenőriznie, minden egy helyen elérhető: a tervezett bejegyzései, az elkötelezettségi tevékenységek és a hangulatalapú figyelési lekérdezések, mind egy helyen.

A Sprout Social legjobb funkciói

Rendezze a beérkező üzeneteket érzelmi polaritás szerint, hogy a sürgős beszélgetéseket előnyben részesítse, mielőtt a rutin jellegű kérdéseket időrendben kezeli.

Találjon és ellenőrizzen márka-biztonságos alkotókat és influencereket témák szerint az AI-alapú marketingeszközök segítségével.

Feldolgozza a zavaros ügyfélnyelvet, beleértve a szlenget, az emojikat, a helyesírási hibákat és az internetes rövidítéseket, hogy megragadja a formális szövegekben elrejtett valódi érzelmeket.

Kézi úton javítsa ki az egyes üzenetek besorolását, hogy a platformot az Ön iparágának terminológiájára tanítsa, és így folyamatosan javítsa a pontosságot.

A Sprout Social korlátai

A hangulatelemzési funkciókhoz az Advanced Plan szükséges, ami korlátozza a rendelkezésre állást a költségtudatos, alacsonyabb szintű csapatok számára.

A szarkazmus és az iparág-specifikus nyelvhasználat továbbra is megnehezíti a rendszer működését, ha nincs kézi finomítás és folyamatos korrekció.

A platform elsősorban a közösségi média kezelésére, másodsorban pedig a hangulatelemzésre van optimalizálva, ami azt jelenti, hogy a hallgatói funkciók megosztják a teret a ütemező és közzétételi eszközökkel.

A külső eszközök csatlakoztatása a platformon túl további beállítási munkát igényel.

Sprout Social árak

Ingyenes próba

Közösségi média marketing Alapcsomag: 199 USD/hó felhasználónként

Közösségi média marketing Profi: 299 USD/hó felhasználónként

Közösségi média marketing Haladó: 399 USD/hó felhasználónként

Közösségi média marketing Vállalatok: Egyedi árazás

Influencer marketing: Egyedi árazás

Sprout Social értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 5700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Sprout Socialról a valódi felhasználók?

A Capterra oldalon egy felhasználó a következőket írta:

Érdemes a közösségi médiát felhasználni tapasztalataink és készségeink bővítésére. A Sprout Social segítségével a közösségi médiából merítettem a karrieremhez leghasznosabb ötleteket. Ha ügyfélkapcsolatokra van szükség, a Sprout Social a legjobb platform a legtöbb kérdés megvitatásához. Általában könnyen használható. Nagyon megfizethető, és mindenki számára egy hónapos ingyenes próbaidőszakot kínál.

Érdemes a közösségi médiát felhasználni tapasztalataink és készségeink bővítésére. A Sprout Social segítségével a közösségi médiából merítettem a karrieremhez leghasznosabb ötleteket. Ha ügyfélkapcsolatokra van szükség, a Sprout Social a legjobb platform a legtöbb kérdés megvitatásához. Általában könnyen használható. Nagyon megfizethető, és mindenki számára egy hónapos ingyenes próbaidőszakot kínál.

10. Hootsuite (A legjobb a közösségi médiában végzett egységes érzelemfigyeléshez)

via Hootsuite

A Hootsuite a hangulatelemzést közvetlenül a figyelési irányítópultjába ágyazza. Minden Hootsuite-csomag tartalmazza a említések nyomon követését, a trendi témák azonosítását és a hangulatok osztályozását, anélkül, hogy frissítenie kellene a figyelési funkciók feloldásához.

Valós időben figyelemmel kísérheti, mit mondanak az emberek a márkájáról a nyílt interneten, majd érzelmek szerint szűrheti ezeket a beszélgetéseket, hogy megértse a percepció változásait, amint azok bekövetkeznek.

A piackutatási eszköz segítségével egyszerre több millió beszélgetést kereshet, hogy ne maradjon le a márkájáról szóló említésekről. A versenytársak érzelmeinek nyomon követése a saját mutatói mellett jelenik meg, így összehasonlíthatja a piaci szereplőkkel kapcsolatos percepciót.

A hallgatói réteg zökkenőmentesen integrálódik a kiadói, ütemezési és elkötelezettségi eszközeivel, így nem kell kontextust váltania a különböző platformok között.

A Hootsuite legjobb funkciói

Szűrje az összes figyelemmel kísért említést érzelmi polaritás szerint, így elsőként a negatív beszélgetésekre tud reagálni.

A hallgatói felületen közvetlenül azonosíthatja a kategória és a helyszín szerint népszerű témákat, hogy a pozitív érzelmeket kiváltó témák köré építhesse tartalomkészítését.

Kombinálja a trendi hashtageket és témákat a hozzájuk tartozó érzelem-mutatókkal, így a kampányokat az érzelmi kontextus ismeretében indíthatja el.

Hatékonyan működjön együtt a platformon belül a válaszok és feladatok különböző csapattagokhoz való hozzárendelésével.

A Hootsuite korlátai

A hallgatói funkciók széleskörűek, de nem mélyrehatóak; alapvető érzelemkövetést kap, nem pedig érzelemfelismerést vagy aspektusalapú elemzést.

Az önálló hallgatói eszközökről való áttéréshez adatbeállítások és munkafolyamat-változások szükségesek, amelyek időigényesek.

Hootsuite árak

Ingyenes próba

Alapcsomag: 149 USD/hó felhasználónként

Haladó: 399 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Hootsuite értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (6610+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3780+ értékelés)

Mit mondanak a Hootsuite-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy a Hootsuite felülete könnyen használható és nagyon intuitív, ami leegyszerűsíti a tartalomkezelést és az új csapattagok betanítását. A platformot folyamatosan frissítik, alkalmazkodva az új közösségi hálózatokhoz és funkciókhoz, ami elengedhetetlen a közösségi média koordinátorként végzett munkámhoz. Azt is nagyra értékelem, hogy a Hootsuite lehetővé teszi számomra a szervezet összes közösségi hálózatának mutatóinak teljes és központosított elemzését, megkönnyítve a hozzáférést és a konzultációt, amikor csak szükségem van rá.

Imádom, hogy a Hootsuite felülete könnyen használható és nagyon intuitív, ami leegyszerűsíti a tartalomkezelést és az új csapattagok betanítását. A platformot folyamatosan frissítik, alkalmazkodva az új közösségi hálózatokhoz és funkciókhoz, ami elengedhetetlen a közösségi média koordinátorként végzett munkámhoz. Azt is nagyra értékelem, hogy a Hootsuite lehetővé teszi számomra a szervezet összes közösségi hálózatának mutatóinak teljes és központosított elemzését, megkönnyítve a hozzáférést és a konzultációt, amikor csak szükségem van rá.

📖 Olvassa el még: A legjobb Hootsuite alternatívák, amelyeket érdemes megnézni

11. Qualtrics XM Discover (A legjobb az érzelmek elemzéséhez minden ügyfél-interakciós csatornán)

via Qualtrics XM Discover

A Qualtrics a beszélgetéselemzést beépíti nagyobb visszajelzési platformjába. A kombinált rendszer egyszerre elemzi az érzelmeket, a szándékokat és az ügyfelek erőfeszítéseit a közösségi médiában, a támogatási hívásokban, a csevegési átiratokban és a termékvisszajelzési felmérésekben.

Több mint 150 előre elkészített modell található benne konkrét iparágakhoz, ami azt jelenti, hogy az egészségügyi szentimentumot teljesen másképp értelmezik, mint a vendéglátás vagy a pénzügyi szolgáltatások esetében, az iparági kontextus alapján.

Ezenkívül az automatizált munkafolyamatok érzelmi küszöbértékek alapján aktiválódhatnak, így a negatív interakciók automatikusan felkerülnek a felettesekhez, vagy manuális beavatkozás nélkül továbbításra kerülnek a speciális megoldási csapatokhoz.

Qualtrics XM Fedezze fel a legjobb funkciókat

Vegye fel közvetlenül a támogatási hívások felvételeit és a csevegések átiratát, hogy a platform manuális átírás nélkül is kivonhassa az érzelmeket.

Ismerje meg az ügyfelek erőfeszítéseit és szándékait a hangulat mellett, hogy diagnosztizálja, miért voltak sikertelenek vagy sikeresek az interakciók, és ne csak a pozitív vagy negatív értékelések alapján ítéljen.

Az interakciókat automatikusan irányítsa a hangulat küszöbértékek alapján, így a negatív beszélgetések emberi beavatkozás nélkül jutnak el a felettesekhez.

A Qualtrics XM Discover korlátai

A platform komplexitása és a funkciók széles skálája meredek tanulási görbét eredményez a csapatok számára.

A testreszabáshoz gyakran professzionális szolgáltatásokra van szükség, nem pedig önkiszolgáló konfigurációra.

Qualtrics XM Discover árak

Egyedi árazás

Qualtrics XM Discover értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (735+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 250 értékelés)

Mit mondanak a Qualtrics XM Discoverről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője hozzáteszi:

A Qualtrics XM kiváló szolgáltatásokat nyújt számunkra. Bármilyen felmérést létrehozhatunk, és nagyon tetszett, hogy könnyen integrálható a közösségi média hirdetéseibe vagy promóciós üzeneteibe az összes kommunikációs csatornán. Tetszett, hogy a Qualtrics XM világos és áttekinthető formában jeleníti meg a kérdéseket, és lehetővé teszi a válaszadók számára, hogy könnyen navigáljanak és rögzítsék a válaszokat. Tetszett, hogy képes szűrni a válaszadókat, és biztosítani, hogy valódiak és a célcsoportból származnak.

A Qualtrics XM kiváló szolgáltatásokat nyújt számunkra. Bármilyen felmérést létrehozhatunk, és nagyon tetszett, hogy könnyen integrálható a közösségi média hirdetéseibe vagy promóciós üzeneteibe az összes kommunikációs csatornán. Tetszett, hogy a Qualtrics XM világos és áttekinthető formában jeleníti meg a kérdéseket, és lehetővé teszi a válaszadók számára, hogy könnyen navigáljanak és rögzítsék a válaszokat. Tetszett, hogy képes szűrni a válaszadókat, és biztosítani, hogy valódiak és a célcsoportból származnak.

🔍 Tudta? Egy nyílt forráskódú szoftverprojektekkel kapcsolatos tanulmányban a kutatók a fejlesztők kommentjeinek érzelemelemzését használták annak előrejelzésére, hogy egy hiba kijavításra kerül-e (és milyen gyorsan). Kiderült, hogy a vitában több negatív érzelem gyakran azt jelentette, hogy a hiba nagyobb valószínűséggel kerül gyors megoldásra.

12. Chattermill (A legjobb a visszajelzési adatok pontos, hasznosítható mintákká alakításához)

via Chattermill

A Chattermill a felmérésekből, véleményekből, ügyfélszolgálati jegyekből és közösségi médiában megjelenő említésekből származó visszajelzéseket egyesíti egy elemző motorban.

A Lyra AI automatikusan konkrét témákra bontja a visszajelzéseket, így pontosan láthatja, mely termékjellemzők vagy szolgáltatáselemek okoznak elégedettséget, és melyek okoznak panaszokat. Ahelyett, hogy csak egy érzelmi pontszámot kapna, és magának kellene kitalálnia, mit jelent, a platform az érzelmek mögötti okok megértését helyezi előtérbe.

Emellett valós idejű riasztások értesítik Önt, ha új problémák merülnek fel vagy a hangulat trendjei megváltoznak. Így előre felkészülhet a felmerülő problémákra, ahelyett, hogy visszamenőleges jelentésekből kellene megtudnia róluk.

A Chattermill legjobb funkciói

Csatlakoztassa összes közösségi média fiókját, hogy egy helyen elemezze a megjegyzéseket, említéseket és hashtageket.

Kérdezze le visszajelzési adatait egyszerű angol nyelven, ahelyett, hogy manuálisan készítene jelentéseket, így megkérdezheti, hogy „miért nem elégedettek az ügyfelek a bevezetéssel”, és megkapja a válaszokat.

Állítson be riasztásokat, amelyek akkor jelennek meg, amikor új problémák merülnek fel, vagy a hangulati trendek megváltoznak, hogy a problémákra még azok súlyosbodása előtt reagálhasson.

Azonosítsa az egyetlen visszajelzésben rejlő vegyes érzelmeket, hogy pontosabban megérthesse az ügyfelek összetett véleményét.

A Chattermill korlátai

Az adatintegráció beállítása gondos figyelmet igényel, hogy a több forrásrendszerből származó visszajelzéseket pontosan össze lehessen vonni.

A platform a nagy volumenű közösségi média említések nyomon követése és figyelemmel kísérése helyett a minőségi CX-megfigyeléseket helyezi előtérbe.

Chattermill árak

Egyedi árazás

Chattermill értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (210+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a Chattermillről a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A Chattermill segítségével nagyon könnyű kezelni az ügyfeleket és véleményeiket. Segít abban, hogy jobb és kivételes szolgáltatást nyújtsunk az ügyfeleknek. A belső érdekelt felek számára olyan remek funkciókkal rendelkezik, mint a hangulatelemzés, amely segít jobb termékváltoztatások és üzleti döntések meghozatalában. Zökkenőmentesen bevezethető egy új csapatba, és könnyen integrálható más meglévő eszközökkel. Minden ügyfélvéleményünket naponta a Chattermill segítségével kezeljük.

A Chattermill segítségével nagyon könnyű kezelni az ügyfeleket és véleményeiket. Segít abban, hogy jobb és kivételes szolgáltatást nyújtsunk az ügyfeleknek. A belső érdekelt felek számára olyan remek funkciókkal rendelkezik, mint a hangulatelemzés, amely segít jobb termékváltoztatások és üzleti döntések meghozatalában. Zökkenőmentesen bevezethető egy új csapatba, és könnyen integrálható más meglévő eszközökkel. Minden ügyfélvéleményünket naponta a Chattermill segítségével kezeljük.

13. Meltwater (A legjobb PR-csapatok számára, akik nyomon követik a média és a közvélemény változásait)

via Meltwater

A Meltwater naponta több mint 1 milliárd dokumentumot dolgoz fel transzformátor alapú érzelemelemző modellek segítségével, amelyek ugyanazt a neurális hálózati architektúrát használják, mint a modern mesterséges intelligencia áttörései. Az online hírek, a közösségi média, a blogok, a podcastok és még a műsorszórás átiratai is nyomon követik az érzelmeket, így a PR-csapatok áttekintést kapnak az elért médiacsatornákról.

A mondatszintű elemzés olyan finom változásokat és ellentmondásokat is észlel, amelyeket a dokumentumszintű megközelítések teljesen figyelmen kívül hagynak. Egyetlen hírcikk is kritizálhatja vállalatának egyik aspektusát, miközben egy másikat dicsér, és a mondatszintű elemzés mindkét jelzést feltárja, ahelyett, hogy átlagolná őket egyetlen érzelmi pontszámmá.

Erőssége a holisztikus médiaképviseletben rejlik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megértsék, hogyan hatnak a megszerzett, saját és közösségi médiakampányok a márka általános hírnevére és teljesítményére.

A Meltwater legjobb funkciói

Hasonlítsa össze érzelmeit és piaci részesedését a versenytársakkal a korábbi trendek alapján, hogy láthatóvá váljon az időbeli relatív alakulás.

Korlátlan keresési lekérdezések és átfogó, 15 hónapos gördülő archívum hozzáférése a kiterjedt trend- és versenykutatáshoz.

Exportálja az összes érzelemadatot API-n keresztül a Tableau, Power BI vagy Looker Studio programba, így saját irányítópultja lesz, és nem lesz kötve a Meltwater felületéhez.

Állítson be valós idejű riasztásokat és csúcsérzékelést, hogy értesítést kapjon, amint egy beszélgetés vagy trend fontossága megnő, így gyorsan tud reagálni.

A Meltwater korlátai

A hangulatelemzés pontossága nyelvenként és iparágonként eltérő, ezért néha manuális ellenőrzés és finomítás szükséges.

A hatalmas méretű feldolgozás hatalmas mennyiségű adatot generál – erős szűrési és szegmentációs stratégiára van szükség, hogy a zaj helyett a jelre koncentrálhasson.

Meltwater árak

Egyedi árazás

Meltwater értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2395+ értékelés)

Capterra: 4/5 (95+ értékelés)

Mit mondanak a Meltwaterről a valós felhasználók?

A G2 véleménye a hangulatelemző szoftverekről:

A Meltwater jelentősen javította a hírnévkezelés nyomon követésének képességét, mind a mi szervezetünk, mind a versenytársaink esetében. Az, hogy a riasztásokat közvetlenül a Teams-ben kapjuk meg, segít nekünk naprakészek maradni egy sor fontos témában, így könnyebben és hatékonyabban felügyelhetjük szervezetünk közvéleményben kialakult megítélését. A riasztásokon túl a Meltwater jelentéskészítő funkciói értékes betekintést nyújtanak a trendekbe, a legfontosabb témákba, az említésekbe és a hangerejünkbe, valamint versenytársainkba, és ezeket a jelentéseket könnyen megoszthatjuk a vezetőséggel.

A Meltwater jelentősen javította a hírnévkezelés nyomon követésének képességét, mind a mi szervezetünk, mind a versenytársaink esetében. Az, hogy a riasztásokat közvetlenül a Teams-ben kapjuk meg, segít nekünk naprakészek maradni egy sor fontos témában, így könnyebben és hatékonyabban felügyelhetjük szervezetünk közvéleményben kialakult megítélését. A riasztásokon túl a Meltwater jelentéskészítő funkciói értékes betekintést nyújtanak a trendekbe, a legfontosabb témákba, az említésekbe és a hangerejünkbe, valamint versenytársainkba, és ezeket a jelentéseket könnyen megoszthatjuk a vezetőséggel.

14. Medallia (A legjobb az érzelmek rögzítésére minden ügyfél-érintkezési ponton és interakcióban)

via Medallia

A Medallia a visszajelzések gyűjtésére és elemzésére specializálódott felmérések, ügyfélszolgálati központok, közösségi csatornák és digitális interakciók révén, ahelyett, hogy ezeket az adatforrásokat külön-külön kezelné.

Az NLP automatikusan feltárja a témákat és az érzelmi mintákat a nyitott végű ügyfélkommentekből, anélkül, hogy minden egyes választ manuálisan meg kellene jelölnie. Ezenkívül a videó visszajelzések egy olyan dimenziót adnak hozzá, amelyet a legtöbb platform teljesen kihagy.

A zárt hurkú munkafolyamatok a visszajelzéseket adatbázisokban tárolás helyett tényleges cselekvéssé alakítják. Ha a hangulati pontszámok problémát jeleznek, beállíthatja a rendszert úgy, hogy automatikusan értesítse a csapatokat, továbbítsa a feletteseknek, vagy emberi beavatkozás nélkül indítson el követő intézkedéseket.

A Medallia legjobb funkciói

Állítson be olyan munkafolyamatokat, amelyekkel a negatív érzelmek automatikusan továbbításra kerülnek a feletteseknek, vagy automatikusan követő intézkedéseket indítanak el, manuális ellenőrzés nélkül.

Készítsen valós idejű irányítópultokat, amelyek egyszerre követik nyomon az érzelmeket az összes ügyfél-érintkezési ponton, hogy figyelemmel kísérhesse a célokhoz viszonyított előrehaladást.

Automatikusan kivonhatja az ismétlődő témákat a nyílt szöveges visszajelzésekből, így manuálisan több száz válasz elolvasása nélkül is azonosíthatja a kialakuló trendeket és mintákat.

A Medallia korlátai

A platform funkcióinak összetettsége miatt a bevezetés és a képzés időigényes, még a dedikált CX- és ügyfélsiker-csapatok számára is.

A vállalati pozícionálás miatt az árak kisvállalkozások vagy korlátozott költségvetéssel rendelkező részlegek számára elérhetetlenek.

Medallia árak

Egyedi árazás

Medallia értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (165+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Medallia-ról a valós felhasználók?

Íme, mit írt erről a G2 értékelés:

A Medallia segít a marketingcsapatnak összekapcsolni a tényleges ügyfélérzelmeket a konkrét kampányelemekkel. A visszajelzéseket a csatorna szerint szűrhetjük, és közvetlenül elolvashatjuk a hatékonyságukkal kapcsolatos megjegyzéseket, például egy e-mailben. Ez valóban megváltoztatta a kreatív eszközök nagy bevezetés előtti áttekintésének módját. Egy másik érdekes funkció, hogy a témához kapcsolódó ügyfélidézeteket könnyen kivonhatjuk és megoszthatjuk a csapattal az agilis sprintek során.

A Medallia segít a marketingcsapatnak összekapcsolni a tényleges ügyfélérzelmeket a konkrét kampányelemekkel. A visszajelzéseket a csatorna szerint szűrhetjük, és közvetlenül elolvashatjuk a hatékonyságukkal kapcsolatos megjegyzéseket, például egy e-mailben. Ez valóban megváltoztatta a kreatív eszközök nagy bevezetés előtti áttekintésének módját. Egy másik érdekes funkció, hogy a témához kapcsolódó ügyfélidézeteket könnyen kivonhatjuk és megoszthatjuk a csapattal az agilis sprintek során.

