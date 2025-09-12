Hogyan mérje és kövesse nyomon a hangerejét?

Az Adidas népszerűbb, mint a Nike? Az emberek többet beszélnek a Netflixről, mint az Amazon Prime-ról az Instagramon? A Taco Bell több figyelmet kap, mint a McDonald’s?

Ezeket a kérdéseket teszik fel a csapatok nap mint nap a saját márkájukkal kapcsolatban. És ne tévedjen, a versenytársak is ugyanolyan figyelmesen követik ezeket a trendeket.

Ezt a figyelem középpontjában álló részt nevezzük hangerejének. Ez azért fontos, mert az emberek nem csak termékeket vásárolnak, hanem azokat a márkákat is, amelyekhez kötődnek. Valójában a vásárlók 76%-a inkább olyan márkát választ, amelyhez kötődést érez, mint a versenytársat.

Ha tudja, hogy márkaneve milyen mértékben szerepel a beszélgetésekben, könnyebben meg tudja állapítani, mely marketingkampányok működnek, és melyek azok, amelyeknek egy kis lökésre van szükségük.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan lehet hatékonyan mérni a hangerejét, beleértve a közösségi médiában való említéseket, a SEO-részesedést, a fizetett hirdetéseket és a különböző marketingcsatornákat.

Mi az a hangerejűség (SOV)?

A hangerejűség lényegében azt jelenti, hogy milyen helyet foglal el a márkája az emberek tudatában és beszélgetéseiben a versenytársakhoz képest.

Képzelje el, hogy egy forgalmas, márkákkal teli teremben áll, és figyeli, milyen gyakran hangzik el a neve. Minél hangosabb és jelentősebb a jelenléte, annál erősebb a márka ismertsége.

De csak a zajról van szó? Nem. A SOV arról szól, hogy látható maradjon azokon a helyeken, ahol a közönsége máris figyel; ez eltér a „piaci részesedéstől”, amely szintén egy kifejezés, amellyel egy márka népszerűségét írják le.

Néhány példával ismerkedjünk meg a köztük lévő különbségekkel.

🧠 Tudta-e: 2022-ben a Shiseido a közösségi médiában a felhasználók által generált tartalmakra támaszkodott, és arra ösztönözte rajongóit, hogy osszák meg a márka termékeivel készült fotóikat. Ennek eredményeként a Shiseido sminktermékeinek említései jelentősen megnőttek az előző évhez képest, ami jól mutatja, hogy a megfelelő helyeken való láthatóság hogyan tudja drámaian növelni egy márka jelenlétét.

A hangfekvés és a piaci részesedés összehasonlítása

Képzeljen el két kávézláncot: az A márka mindenhol megjelenik a közösségi médiában, de kevesebb kávét ad el, mint a B márka, amely a tényleges értékesítésben dominál. Ebben az esetben az A márka hangereje nagyobb, míg a B márka piaci részesedése nagyobb. Az egyik a láthatóságot, a másik a bevételi erőt mutatja.

Hogy jobban megértsük a különbségeket, íme egy átfogó összehasonlítás:

Aspect Médiafigyelem (SOV) Piaci részesedés (SOM) Meghatározás Méri a láthatóságot, az említéseket és a márka jelenlétét a versenytársakhoz képest. Méri a vállalat piaci értékesítését vagy bevételét. Fókusz Márkaismertség és marketinghatás Értékesítés, bevétel és ügyfélszerzés Példa Az Instagramon, ha a Netflix a streaminggel kapcsolatos 10 000 említésből 2000-ben megjelenik, akkor a hangereje 20%. Ha a Netflix 2 milliárd dolláros streaming bevételt ér el egy 10 milliárd dolláros piacon, akkor SOM-ja 20%. Miért fontos ez? Megmutatja, hogy a márkája mennyire jelen van a beszélgetésekben és a médiában. Megmutatja az üzleti teljesítményét és pénzügyi erejét

Miért fontos a SOV a versenyképességi elemzésben?

A hangerejének ismerete segít megérteni, hol áll a márkája a többihez képest.

Ha a Nike dominál a sportruházattal kapcsolatos beszélgetésekben, de az Adidas emelkedő említésekkel rendelkezik egy kampány során, az a márka láthatóságának változását jelzi.

Hasonlóképpen, ha a Taco Bell hirtelen magasabb trendet mutat a McDonald's-nál a közösségi médiában, az feltárhatja a fogyasztói érdeklődést vagy egy új termék bevezetésének hatását.

Gyakori tévhit, hogy a hangelemzés a versenytársak másolásáról szól, de valójában az a célja, hogy felfedezze a hiányosságokat és a lehetőségeket. Koncentráljon a hatékony elemek fejlesztésére, és szerezzen betekintést abba, hogyan alakul a márka jelenléte az idő múlásával.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a elismeri, hogy a döntések gyakran elsikkadnak, amikor eltemetődnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. Ha nincs egy hely, ahol ezeket rögzíteni lehet, az értékes információk elvesznek a kavarodásban. A ClickUp feladatkezelőjével minden döntés azonnal nyomon követhető feladattá válhat. Csak egy kattintással alakítsa csevegéseket, megjegyzéseket, dokumentumokat vagy akár e-maileket cselekvéssé.

A hangerejűség mérésére szolgáló csatornák

A hangerejűség legjobb tulajdonsága, hogy nem csak egy kampányhoz vagy csatornához kötődik. Ha egy platformon lemarad, azt egy másikon pótolhatja.

Tehát nézzük át azokat a legfontosabb csatornákat, ahol márkájának jelen kell lennie és mérni kell teljesítményét.

Közösségi média említések

Az emberek 69%-a szerint a legvonzóbb márkatartalmakat az Instagramon találják, és közel fele szeretné, ha a márkák gyakrabban használnák ezt a platformot. Ez önmagában is jól mutatja, milyen fontos a közösségi média a márka hangerejének szempontjából.

Minden címke, megjegyzés vagy említés jelzi, hogy mennyire jelen van a márkája a mindennapi beszélgetésekben. Az Instagram, X, LinkedIn vagy TikTok platformokon történő közösségi média említések nyomon követése segít megérteni, hogy a márkája nemcsak milyen gyakran jelenik meg, hanem mit mondanak róla az emberek.

Vegyünk példának egy helyi kávézót, amely megjelenik a vásárlók történeteiben. Az egyik bejegyzés a másikhoz vezet, és hamarosan a márka egy nagyobb beszélgetés részévé válik. Így növekszik a márka hangereje.

👀 Érdekesség: Amikor a Barbie-film 2023-ban a mozikba került, olyan kulturális hullámot keltett, amely messze túlmutatott a mozipénztárak bevételein. A film varázsának egy része egy okos közösségi kampánynak köszönhető: a felhasználókat arra kérték, hogy egy AI-alapú eszköz segítségével készítsenek saját Barbie-stílusú posztereket, amely 13 millió felhasználót vonzott.

Keresőmotorok láthatósága (SEO hangereje)

Sokan azt mondják, hogy a SEO ma már kevésbé hatékony. Az emberek átfutják a Google mesterséges intelligenciájának összefoglalóit, vagy olyan eszközökhöz fordulnak, mint a ChatGPT, ahelyett, hogy hosszú linklistákat görgetnének végig. De ez nem jelenti azt, hogy a keresőmotorok láthatósága irreleváns lenne. Csak azt jelenti, hogy megváltozott.

Ahhoz, hogy látható maradjon, márkájának mostantól nemcsak a legfelső keresési eredmények között kell megjelenni, hanem az AI-eszközök által kiválasztott válaszokban is. Ezért továbbra is elengedhetetlen a erős SEO hangerejű jelenlét.

Minél gyakrabban jelenik meg webhelye releváns kulcsszavak és témák kapcsán, annál nagyobb az esélye, hogy mind a keresőmotorok, mind az AI-asszisztensek megjelenítik tartalmát.

Ha egy kulcsszó organikus forgalmának nagy része az Ön webhelyére irányul, az azt jelenti, hogy Ön jelentős hangerejű jelenléttel rendelkezik ebben a térben.

Fizetett média (PPC és display hirdetések)

Az online hirdetések szintén alkalmasak a hangerejűség mérésére. A Google Ads-fiókok olyan mutatókat nyújtanak, mint a megjelenési arány, amely megmutatja, hogy hirdetései milyen gyakran jelennek meg a versenytársakhoz képest.

Ha márkája több megjelenítést ér el a megfelelő keresési lekérdezéseknél, akkor több hirdetési teret foglal el és javítja jelenlétét. A megjelenítési arány csökkenése azt jelezheti, hogy módosítani kell az ajánlatokat, finomítani kell a célzást vagy át kell gondolni a kampány beállításait.

Ez azért fontos, mert a kutatások szerint a célzott hirdetések és promóciók az emberek körülbelül egyharmadának figyelmét vonzzák, és ez a szám a Z generáció esetében közel 50%-ra emelkedik.

PR és híradások

Minden alkalommal, amikor márkája megjelenik egy cikkben vagy egy híroldalon, az növeli a hangerejét. Ez a fajta megszerzett média hitelességet épít és olyan módon alakítja márkája hírnevét, ahogyan a hirdetések nem tudják.

A hírekben való megjelenések és a PR-lefedettség nyomon követése segít megérteni, hogy erőfeszítései révén a márka a megfelelő közönség előtt jelenik-e meg.

Iparági fórumok és közösségi beszélgetések

A niche fórumok, véleményoldalak és online közösségek gyakran azok a helyek, ahol az emberek őszintén megosztják gondolataikat.

Ezeken a felületeken zajló beszélgetések figyelemmel kísérésével mérheti, hogy márkája milyen gyakran kerül szóba a versenytársakhoz képest.

Ezek a említések azért értékesek, mert a fogyasztók valódi érdeklődését és a felhasználók véleményét tükrözik. Ha jelen van és reagál ezekben a beszélgetésekben, az segít megerősíteni márkájának pozícióját.

📌 Példa: Képzelje el, hogy egy új fitneszalkalmazásról beszélgetnek a Reddit r/Fitness fórumán. Több tucat felhasználó ajánlja azt a nagyobb versenytársakkal szemben, ami jelentősen növeli a márka hangerejét az adott közösségen belül.

Hogyan számoljuk ki a hangerejét: lépésről lépésre

Képzeljük el, hogy épp most indított egy új kávémárkát. Ebben a hónapban az emberek körülbelül 50 alkalommal említették Önt online. Ugyanakkor versenytársai összesen 450 említést kaptak. Ön szeretné tudni, hogy mekkora helyet foglal el ebben a nagyobb beszélgetésben. Itt jön be a hangerejűség.

Íme, hogyan lehet ezt lépésről lépésre megérteni:

1. lépés: Döntse el, mit szeretne mérni

Ez lehet közösségi média említés, hirdetésmegjelenítés, webhelyforgalom vagy akár híradások. Válassza ki azt a csatornát (vagy csatornákat), ahol értékelni szeretné márkája jelenlétét.

2. lépés: Gyűjtse össze márkájának adatait

Számolja meg, hányszor említették a márkáját, hány kattintást kapott a hirdetése, vagy mennyi forgalmat generált a webhelye az adott csatornán.

3. lépés: Gyűjtse össze a teljes számokat

Most adja össze ugyanazokat az adatokat az összes versenytársára vonatkozóan. Ezzel teljes képet kap a piacról.

4. lépés: Számoljon

Íme az egyszerű képlet:

Médiafigyelem aránya = (márkája száma ÷ teljes szám) × 100 Kávémárka példánkban: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10% Ez azt jelenti, hogy márkád jelenleg a piac 10 százalékát foglalja el.

Ennek a képletnek az a szépsége, hogy mindenhol működik. A közösségi médiában mérheted az említéseket. A hirdetések esetében használhatod a Google Ads megjelenítési arányát. A keresés esetében megnézheted, hogy webhelyed milyen gyakran jelenik meg másokhoz képest. A PR esetében pedig nyomon követheted, hogy márkád milyen gyakran jelenik meg cikkekben vagy híradásokban.

A SOV nyomon követéséhez szükséges legfontosabb mutatók és KPI-k

Szeretné igazán megérteni, hogyan mérhető a márkája hangereje? Itt találja a legfontosabb információkat, azok jelentését és használatukat.

1. Összes említés vs. versenytársak

Ez a klasszikus hangerejű nézet. Számolja meg a márkájára vonatkozó említéseket egy csatornán, adja hozzá a versenytársakra vonatkozó említéseket, majd számítsa ki a százalékos arányt.

Képlet: SOV = (márkájának említései ÷ teljes piaci említések) × 100 Ugyanez az elv más jelekre is érvényes, például a kattintásokra vagy a forgalomra. Így segít: Megmutatja márkájának jelenlétét a beszélgetésekben másokhoz képest.

Használható a közösségi médiában való említések, a PR-lefedettség, sőt még a fizetett vagy organikus forgalom szeletek mérésére is, ha egyszerű módszert keres a részesedés mérésére és kiszámítására.

2. Megjelenések és elérhetőség

A hatótávolság az a szám, amely az Ön tartalmát megtekintő egyedi személyek számát jelenti. A megjelenítések száma az összes megjelenítés számát jelenti, beleértve az ismétléseket is. Kövesse nyomon mindkettőt, hogy megértse, milyen széles körben látható a márkája, és milyen gyakran jelenik meg.

💡 Profi tipp a teljesítményorientált marketingesek számára: A Google Ads-ben adja hozzá a megjelenítési arány oszlopokat, hogy lássa, a jogosult megjelenítések hány százalékát sikerült ténylegesen megkapnia. A megjelenítései, osztva a jogosult megjelenítések teljes számával, tiszta, SOV-stílusú láthatósági jelzést adnak a fizetett kampányok számára.

Rendezze el az összes számot a ClickUp Dashboards felületen, hogy vizuálisan összehangolja erőfeszítéseit:

3. Elkötelezettségi arány

Az elkötelezettségi arány azt mutatja, hogy az emberek mennyire aktívan interagálnak a tartalmával a közönség méretéhez vagy elérhetőségéhez viszonyítva. Gondoljon a lájkolásokra, kommentekre, megosztásokra, mentésekre és kattintásokra. Ez egy hasznos minőség-ellenőrzés a nyers említések számával együtt.

A következetes elkötelezettség a márka egészségének és aktív online jelenlétének erős mutatója.

Képlet: Elérés szerinti elkötelezettség = (Összes elkötelezettség/Elérés posztonként) X 100 Gyors olvasási tippek: A folyamatos elérhetőség mellett növekvő elkötelezettség általában azt jelenti, hogy tartalma visszhangra talál.

Használja ugyanazt a módszert magára és a versenytársakra is, hogy az összehasonlítás tisztességes legyen.

4. Érzelemelemzés

Nem minden említés egyforma. A hangulatelemzés a beszélgetéseket pozitív, negatív vagy semleges kategóriákba sorolja, így láthatja, hogy az emberek hogyan érzik magukat, amikor Önről beszélnek.

A hangerej és a hangnem párosítása valósabb képet ad a márka jelenlétéről.

Így használja: Figyelje a bevezetések vagy PR-tevékenységek utáni ingadozásokat

Hasonlítsa össze ügyfelei véleményét a versenytársak véleményével, hogy felfedezze az üzenetküldés terén megnyíló lehetőségeket.

5. Kulcsszó-rangsorok és keresési láthatóság

Mint korábban láttuk, a SEO hangereje becsüli meg az Ön webhelyére irányuló, egy adott kulcsszócsoportra vonatkozó potenciális organikus keresési forgalom arányát a versenytársak által kapott forgalomhoz képest.

Összekapcsolja a rangsorokat és a kattintásokat egy egyszerű láthatósági részesedéssel, így láthatja a helyét az eredményoldalon.

Azok a témák, amelyekben gyakran szerepel a rangsorban és kattintásokat szerez, erős keresési láthatóságot jelentenek, míg a hiányosságok, ahol a versenytársak magasabb rangot érnek el, megmutatják, hol kell javítani vagy tartalmat létrehozni.

Íme néhány hasznos forrás: Google Search Console a megjelenítések, kattintások és átlagos pozíciók mérésére, amely valós adatokon alapuló SOV-becsléseket biztosít.

Ahrefs és másokhoz hasonló rangsor-követők a versenytársak pozícióinak és automatizált SOV-stílusú láthatósági mutatóknak a követésére.

Aggódik amiatt, hogy írásaiban „elég kulcsszót használ-e”? Ez a Reddit-szál hasznos egyensúlyt mutat be. Az egyik nézőpont arra emlékeztet minket, hogy embereknek írjunk, és ne erőltessünk pontos kifejezéseket:

Ha a szövegben természetellenesen használja a szó szerinti kifejezést, az hosszú távon valószínűleg káros hatással lesz Önre. Ne a Google-nak írjon, hanem az embereknek.

Ha a szövegben természetellenesen használja a szó szerinti kifejezést, az hosszú távon valószínűleg káros hatással lesz Önre. Ne a Google-nak írjon, hanem az embereknek.

Egy másik nézet szerint minden cikknek egyértelmű célt kell kitűzni, hogy az összpontosított maradjon:

Minden cikket egy adott kulcsszóra irányítson. Ez segít a koncentrációban, és így könnyebb lesz az írás.

Minden cikket egy adott kulcsszóra irányítson. Ez segít a koncentrációban, és így könnyebb lesz az írás.

Mindkét ötlet jól működik együtt. Válasszon egy egyértelmű témát, írjon valami valóban hasznosat, és használjon természetes nyelvet. Ezután használja a hangerejű technikákat, hogy megnézze, oldalai megkapják-e a méltányos részesedést az organikus keresési forgalomból.

Íme egy rövid összefoglaló az imént bemutatott mutatókról:

Mérőszám Mit mutat Miért fontos ez? Összes említés a versenytársakhoz képest Milyen gyakran említik a márkáját másokhoz képest? Felfedi a beszélgetésekben elfoglalt részesedését, és segít kiszámítani a részesedést. Elkötelezettségi arány Hogyan reagálnak az emberek a tartalmára? Megmutatja, hogy a közönséged tartalmadat értelmesnek és vonzónak tartja-e. Megjelenések és elérhetőség Hányan látták a tartalmát, és milyen gyakran? Kiemeli márkájának láthatóságát és hirdetéseinek teljesítményét Érzelemelemzés Függetlenül attól, hogy a említések pozitívak, negatívak vagy semlegesek Segít figyelemmel kísérni a márka hírnevét és a vásárlói véleményeket. Kulcsszavak rangsorolása és keresési láthatóság Helyezése a keresési eredmények és a forgalom részesedése tekintetében Jelzi a SEO hangerejét és a láthatóság javításának lehetőségeit.

A hangerejűség mérésének elsőre bonyolultnak tűnhet, de számos eszköz áll rendelkezésre, amelyek jelentősen megkönnyítik a feladatot. Ezek az eszközök összegyűjtik az említéseket, benyomásokat és keresési adatokat, így Ön több időt fordíthat a számok mögött rejlő történet megértésére.

Készen áll a lehetőségek felfedezésére? Kezdjük!

1. Közösségi médiafigyelő platformok

via Brandwatch

A márka hangerejének nyomon követésének egyik legegyszerűbb módja a közösségi médiafigyelő eszközök használata. Ahelyett, hogy manuálisan végiglapozná a végtelen hírfolyamokat, használja ezeket a platformokat, hogy összegyűjtse az összes beszélgetést a márkájáról és versenytársairól, így átfogóbb képet kaphat.

Az olyan eszközök, mint a Brandwatch és a Sprout Social, lehetővé teszik a márka említéseinek, hashtagjeinek, sőt az ügyfelek véleményének nyomon követését a különböző közösségi média fiókokon. Kiemelik, mikor beszélnek rólad az emberek, mit mondanak, és hogyan állsz másokhoz képest a saját területeden.

Az ügyfelek hangulatának elemzésével megértheti, hogy az emberek izgatottak, frusztráltak vagy semlegesek, amikor a márkáját említik. Ez a kontextus segít Önnek okosabb döntéseket hozni.

💡 Profi tipp: Ezeknek a platformoknak az igazi értéke abban rejlik, hogy időbeli mintákat mutatnak meg Önnek. Kövesse nyomon ezeket, hogy meglássa, mely témák váltanak ki a legnagyobb érdeklődést, hogyan változik a hangereje a kampányok során, és hol vannak a legnagyobb lehetőségek a márka jelenlétének növelésére.

via Ahrefs

Ha meg szeretné érteni, hogy mennyire látható a márkája a keresőkben, a SEO eszközök a legjobb barátjai.

Az olyan platformok, mint a Semrush és az Ahrefs, lehetővé teszik a SEO hangerejének kiszámítását azáltal, hogy megmutatják, egy adott kulcsszócsoport potenciális keresési forgalmának mekkora része jut az Ön webhelyére, és mekkora része másokéra.

Megnézheti, mely témákban Ön vezet, mely területeken vannak előrébb a versenytársak, és mely új kulcsszavak köré érdemes tartalmat létrehozni.

Ezek az eszközök azért különösen hasznosak, mert kontextusba helyezik a keresési teljesítményét. Ahelyett, hogy csak azt tudná, hogy egy adott kulcsszóra az 5. helyen áll, láthatja, hogy mennyi forgalmat valószínűleg generál az adott pozíció, és hogy ez hogyan változik, ha magasabbra kerül.

💡 Profi tipp: Használja a Semrush vagy az Ahrefs szolgáltatást, hogy felismerje azokat a hiányosságokat, ahol a versenytársak magasabb rangot érnek el, mint Ön. Ezek a hiányosságok gyakran pontosan azokat a témákat jelzik, amelyek a közönségét érdeklik, így világos útitervet adnak az új tartalmakhoz.

via Cision

Amikor márkája megjelenik a hírekben, blogokban vagy iparági kiadványokban, gondoskodnia kell arról, hogy nyomon kövesse az összes megjelenést. Ez azonban egyedül nagyon nehéz feladat lehet. Itt jönnek jól a PR-monitoring eszközök.

Az olyan platformok, mint a Meltwater és a Cision, összegyűjtik a márkájával kapcsolatos említéseket a híroldalakon, online magazinokban és akár podcastokban is.

Ezek az eszközök megmutatják az egyes elemek elérhetőségét és az azok mögött meghúzódó hangulatot is. Ez segít felmérni, hogy PR-tevékenységei révén a márka a megfelelő közönség elé kerül-e, és pozitív hírnevet alakít-e ki.

📌 Példa: Képzeljünk el egy technológiai startupot, amely nemrégiben indított el egy új alkalmazást. A Cision segítségével a csapat észreveszi, hogy történetüket három nagy iparági blog is felvette, ami pozitív visszhangot és több ezer megjelenést generált. Azt is látják, hogy egy országos újságban megemlítik egyik versenytársukat, ami segít nekik eldönteni, hol folytassák a promóciót, hogy növeljék saját hangerejüket.

4. ClickUp a hangerejűség nyomon követésének és jelentésének központosításához

A hangerejének (SOV) nyomon követése a különböző csatornákon könnyen kezelhetetlenné válhat. A probléma az, hogy a közösségi média csúcsai, a SEO visszaesései, a hírekben való megjelenések és a versenytársakról szóló beszélgetések egyszerre érkeznek... és az adatok gyakran különböző eszközökben találhatók.

A ClickUp ezeket a szálakat egy koherens egésszé fonja össze, így csapata nem kell többé kapkodnia, hanem irányíthatja a beszélgetést.

Központosítsa a hangtér arányának nyomon követését és jelentését

Dokumentálja a heti SOV-jelentéseket, hogy mindenki ugyanazt a történetet láthassa egy helyen a ClickUp Docs segítségével

Gondoljon a ClickUp Docs-ra úgy, mint csapata élő jegyzetfüzetére. A szétszórt fájlok vagy statikus PDF-ek helyett az összes SOV-jelentését egy helyen tárolhatja, amely folyamatosan frissül.

Készítsen egy élő irányítópultot, amely összegyűjti az említéseket, a SEO-láthatóságot és a hangulatot, így a változások azonnal észrevehetők a ClickUp Dashboards segítségével.

Adja hozzá és állítsa össze SOV adatait a ClickUp Dashboards-ban, és hirtelen ezek a számok életre kelnek. A közösségi médiában való említéseit bemutató grafikon a versenytársak tevékenységét bemutató táblázat mellett található, és mindkettő visszaköthető a csapat által összegyűjtött nyers jegyzetekhez és betekintésekhez.

📌 Példa: Képzeljünk el egy SaaS-vállalat marketingcsapatát. A ClickUp-ban létrehoznak egy „Share of Voice” mappát, amelyben külön listák vannak a közösségi médiára, a SEO-ra, a PR-re és a fizetett médiára. Minden jelentés egy feladatot jelent ezeken a listákon belül, amelyekben mezők vannak a megemlítésekre, a hangulatra és a versenytársak részesedésére. Amikor a csapat hétfői értekezletén megnézi a műszerfalát, pontosan láthatja, hogyan változik a részesedésük az egyes csatornákon, anélkül, hogy tucatnyi táblázatot kellene átkattintaniuk.

Automatizálja az adatok importálását a közösségi médiából

A ClickUp Automations segítségével állítson be egy automatizálást, amely feladatok létrehozását indítja el, amikor a versenytársak említése megugrik.

A ClickUp előnye, hogy nem csak a szervezésre korlátozódik.

A különböző marketinges irányítópultokról történő kézi számmásolás nemcsak fárasztó, hanem hibalehetőséget is rejt magában. Ez az a terület, ahol a ClickUp Integrations és a ClickUp Automations igazán kiemelkedik.

A ClickUp és olyan eszközök összekapcsolásával, mint a Brandwatch, a Sprout Social, a SEMrush, az Ahrefs vagy akár a Google Sheets, az adatok közvetlenül a munkaterületére kerülhetnek. Ezután az automatizálás beindul, és frissíti a feladatokat, az egyéni mezőket, vagy akár a műszerfalakat is, amint új számok jelennek meg.

📌 Példa: Egy digitális ügynökség integrációval összekapcsolja a Brandwatch-ot a ClickUp-pal. Minden alkalommal, amikor a Brandwatch hirtelen emelkedést észlel a versenytársak említéseiben, egy automatizált rendszer azonnal létrehoz egy új feladatot a „Versenytársak figyelése” listában. Ez a feladat előre feltöltve tartalmazza az említéseket, a mennyiséget, a hangulatot és egy linket az eredeti bejegyzésekhez.

Találjon mintákat az adatokban

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciát és kontextusfüggő tudást kombinál, hogy kiszúrja azokat a dolgokat, amelyekről Ön esetleg nem vesz észre. Kiemelheti a említések szokatlan ugrásait, összefoglalhatja a heti tevékenységeket, vagy javaslatokat tehet a következő lépésekre.

Például egy divatkereskedő stabil számokat lát a műszerfalán, de a ClickUp Brain rámutat, hogy a TikTok-említések gyorsan emelkednek, miután egy mikroinfluencer posztolt róluk. Jelzi a trendet, és egyúttal azt is javasolja, hogy duplázzák meg a TikTok-tartalmakat. Egy kattintással a ClickUp-ot használó marketingcsapatok feladatokat rendelhetnek a tartalomcsapathoz, hogy kihasználják a pillanatot.

Elemezze a SOV-adatokban megjelenő trendeket, majd a ClickUp Brain segítségével dolgozzon ki egyértelmű következő lépéseket

💡 Profi tipp: Ha elmerül a hangerejéről szóló jelentésekben, könnyen elsiklik a számok mögötti történet. Itt jön jól a ClickUp Brain MAX. Egyszerűen feltehet egy kérdést, például: „Ki említett minket a legtöbbet a héten?”, és egyértelmű választ kaphat anélkül, hogy jelentéseket kellene átnéznie. A ClickUp Brain Max-ot használó csapatok hetente körülbelül egy teljes napot spórolnak meg, akár háromszor gyorsabban végzik el a munkájukat, és akár 86%-kal csökkentik a költségeiket. Több vezető AI-modellel is kompatibilis, többek között a GPT-5, a Claude és a Gemini modellekkel, így nem csak egy szűk látószögből, hanem több különböző szemszögből is megvizsgálhatja a dolgokat. Íme egy valós példa arra, hogyan segíthet a ClickUp Brain MAX: Heti értekezletre készül. Ahelyett, hogy fél tucat eszközből állítaná össze a jegyzeteket, megkéri a Brain-t, hogy állítsa össze a legfontosabb pontokat. Másodpercek alatt kész egy áttekinthető összefoglaló, amelyet beilleszthet a ClickUp Doc-ba, és megoszthat a csapatával. Ez nem annyira egy újabb feladatnak tűnik, hanem inkább egy segítő kéznek, amely segít koncentrálni a fontos dolgokra.

Hogyan javíthatja hangerejét

A memória igazi művészete a figyelem művészete.

A márkák számára a figyelem a legfontosabb. Az emberek azoknak a neveknek a nevét jegyzik meg, amelyek gyakran, a megfelelő helyeken és hiteles módon jelennek meg.

Íme néhány tipp, hogyan szerezhet tartós, érdemi figyelmet:

Csatlakozzon a kulturális vagy iparági trendekhez olyan módon, amely természetesnek tűnik a márkájának, és adjon hozzá saját perspektívát, ahelyett, hogy csak másolná, amit mindenki más csinál.

Készítsen olyan tartalmakat, amelyeket az emberek szívesen megosztanak a saját köreikkel, legyenek azok hasznos útmutatók, inspiráló történetek vagy egyszerűen csak mosolyt csaló tartalmak.

Építsen ki partnerségeket influencerekkel vagy hasonló gondolkodású márkákkal, hogy üzenete olyan hangokon keresztül terjedjen, amelyekben a közönsége már megbízik.

Ösztönözze alkalmazottait, hogy osszák meg tapasztalataikat és történeteiket, mivel a valódi emberek említései gyakran hitelesebbnek tűnnek, mint a kifinomult kampányok.

Figyelje a versenytársak tevékenységét, majd keresse meg az általuk kihagyott rést vagy szempontot, hogy márkája ott jelenhessen meg, ahol az övék nem.

Gyakori hibák a SOV mérésénél

2017-ben a United Airlines hatalmas visszhangot váltott ki, miután egy utast erőszakkal eltávolítottak egy járatról. A légitársaságra vonatkozó említések száma az egekbe szökött, de nem a megfelelő okok miatt.

Ha valaki csak a hangerejüket nézte volna, akkor úgy tűnhetett volna, hogy a United dominálja a beszélgetést. A valóságban azonban a márka hírneve komoly csapást szenvedett, mert a hangulat túlnyomórészt negatív volt.

A hangereje nem csak arról szól, hogy beszélnek-e rólad. Arról szól, hogy mit mondanak rólad az emberek.

Íme a leggyakoribb hibák, amelyekre figyelnie kell: Ha csak a mennyiséget nézzük, és figyelmen kívül hagyjuk a hangulatot, akkor a negatív említések áradata előrelépésnek tűnhet, pedig valójában figyelmeztető jel.

Minden platformot egyformán nyomon követni, ahelyett, hogy azokra a csatornákra koncentrálna, ahol a közönsége ténylegesen időt tölt és kapcsolatba lép a márkájával.

Ha csak az iparág legnagyobb szereplőivel hasonlítja össze magát, az apró, de fontos sikerek láthatatlanná válhatnak.

A SOV-ot egyszeri jelentésként kezeljük, nem pedig élő mutatóként, amely a trendekkel, kampányokkal és a fogyasztói magatartással együtt változik.

Elfelejti összekapcsolni a hangerejét olyan valós eredményekkel, mint az elkötelezettség, a webhely forgalma vagy az értékesítés, így elemzése nem tartalmaz egyértelmű következő lépéseket.

Mérje és növelje hangerejét a ClickUp segítségével

A hangereje (SOV) platformként szolgál a márka narratívájának, hogy kiemelkedjen a zajos világban. Ha gondosan méri és szándékosan cselekszik, akkor vállalkozásának lehetőséget ad arra, hogy ne csak csatlakozzon a beszélgetéshez, hanem azt is vezesse.

Itt jön jól a ClickUp ✨.

Az összes SOV-adatot egy helyen összegyűjtve automatizálja a unalmas részeket, és olyan betekintést nyújt, amelyet egyébként esetleg elmulasztott volna.

A ClickUp további előnye a kollaboratív funkciók és az AI asszisztens. Ezek segítségével valós időben dolgozhat együtt csapatával, hogy finomítsák a hirdetések kulcsszavainak és kampánybeállításainak, kezeljék a különböző marketingcsatornákon történő hirdetési kiadásokat, és áttekintsék a teljes piaci hirdetéseket, többek között.

A ClickUp Brain segítségével a közösségi média monitorozási adatainak áttekintésével és SEO-elemzések generálásával a ClickUp megkönnyíti annak megfigyelését, hogy egy adott márka hogyan teljesít a különböző csatornákon.

Nézze meg, mennyivel könnyebb, ha az összes hangerejének nyomon követése egy egyszerű, hatékony felületen történik. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Technikailag nem. Mindig a teljes egész százalékaként fog megjelenni. De ha a legtöbb említés negatív, akkor negatívnak tűnhet, mert a figyelem, amit kapsz, nem az a fajta, amit szeretnél.

Gondoljon rá úgy, mint a jólétének ellenőrzésére. A havi nyomon követés kellemes, állandó képet ad, míg a heti ellenőrzések segítenek felismerni az új kampányok vagy a legfrissebb hírek okozta meglepetéseket. A hangerejűség képletével pontosan és következetesen mérheti piaci részesedésének növekedését.

A legegyszerűbb módszer az, ha a márkájára vonatkozó említéseket elosztja az iparágában szereplő összes említéssel, majd megszorozza 100-zal. Tehát ha 500 említése volt, a versenytársaknak pedig összesen 1500, akkor a hangereje 2% lenne. Az eszközök elvégzik a számításokat, de hasznos megérteni az alapul szolgáló dinamikát.

Az elkötelezettség hangosabbá teszi a hangját. Amikor az emberek lájkolnak, megosztanak vagy kommentelnek, az növeli az elérhetőségét, és segít abban, hogy több ember halljon Önről. Ez a fajta hullámhatás valóban növeli a láthatóságát a beszélgetésekben. A közösségi médiafigyelő eszközök segítségével pontosabban megszerezheti ezeket az adatokat.

Nem mindig. Ha gyakrabban beszélnek rólad, az előnyös, de az eladások akkor jönnek, ha ez a figyelem párosul a bizalommal, a jó tapasztalatokkal és azokkal a termékekkel, amelyeket az emberek valóban akarnak. Használj piackutatást a fogyasztói trendek megértéséhez, majd indíts digitális marketingkampányokat, hogy növeld az eladásokat a célközönséged körében.

Igen. Az AI átvizsgálhatja a rengeteg bejegyzést, hírt és akár a logóját tartalmazó képeket is. Ez segít nemcsak a említések számlálásában, hanem abban is, hogy megértsd, hogyan érzik magukat az emberek, amikor rólad beszélnek.