A 15 legjobb piackutatási eszköz adat alapú döntéshozatalhoz

Előfordult már, hogy egy termék vagy kampány bevezetése után senki sem reagált rá? Ez történik, ha kihagyja a piackutatást.

Tegyük fel, hogy egy tizenéveseknek szánt bőrápolási termékcsaládot hoz létre, majd rájön, hogy a célpiaca a környezetbarát csomagolást és az állatkísérletek nélkül készült termékeket részesíti előnyben. Nem vette ezt észre? Akkor épp most veszítette el ügyfeleit.

A megoldás: használjon ingyenes piackutatási eszközöket. Ezek a technológiailag fejlett források segítenek kitalálni, hogy a célközönsége valóban mit szeretne, anélkül, hogy találgatnia kellene.

Ha figyelmen kívül hagyja a piaci trendeket, a fogyasztói betekintést vagy a versenykörnyezetet, márkája gyorsan lemaradhat. De ne aggódjon!

Ez az útmutató bemutatja a legjobb piackutatási eszközöket, amelyek segítenek az adatok gyűjtésében, a trendek felismerésében és az okosabb üzleti döntések meghozatalában.

🔍 Tudta? A kutatók 69%-a szintetikus adatpontokat használ a betekintés javítása érdekében. Körülbelül 47% pedig rendszeresen támaszkodik a mesterséges intelligenciára piackutatásai során.

A legjobb ingyenes piackutatási eszközök segítenek megérteni a közönségét, felismerni a kialakuló trendeket és magabiztos döntéseket hozni anélkül, hogy időt vagy pénzt pazarolna.

Íme néhány funkció, amelyre érdemes figyelni a piackutatási szoftverek értékelésekor:

Célközönség-szegmentálás: Keressen egy Keressen egy AI marketing eszközt , amellyel célpiacát részletes ügyfélprofilokra bontva pontos célzást és mélyebb fogyasztói megértést érhet el.

Valós idejű hozzáférés az adatokhoz: Keressen naprakész információkat a piaci trendekről, a vásárlói magatartásról és a keresési lekérdezésekről, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

Kérdőívkészítő eszközök: Válasszon olyan kutatási szoftvert, amely lehetővé teszi kérdőívek készítését sablonok vagy egyedi kérdések segítségével, hogy válaszokat gyűjtsön, visszajelzéseket szerezzen és azonosítsa az ügyfelek problémáit.

Érzelemelemzés: Válasszon egy olyan Válasszon egy olyan ügyfél-visszajelzés-eszközt , amely nyomon követi a közvéleményt és az ügyfelek érzelmeit a véleményekben, fórumokon és közösségi média csatornákon, hogy irányt mutasson a termék üzeneteinek.

Versenyelemzés: Fontolja meg olyan szoftverek használatát, amelyekkel nyomon követheti versenytársai teljesítményét, stratégiáit és az ügyfelek véleményét, hogy versenyelőnyben maradjon a versenykörnyezetben.

Kulcsszó-kutatási funkció: Válasszon olyan piackutatási eszközöket, amelyek segítenek felfedezni a keresési volumeneket, az automatikus kiegészítési adatokat és a legnépszerűbb keresési lekérdezéseket, hogy tartalmát az ügyfelek érdeklődéséhez igazítsa.

Vizuális adatbemutatás: Ellenőrizze, hogy az eszköz képes-e grafikonok, hőtérképek és irányítópultok segítségével vizualizálni az adatokat, hogy gyorsan értelmezhesse a nyers adatokat és felismerhesse a mintákat.

Robusztus elemzés: Válasszon egy Válasszon egy marketingelemző szoftvert , hogy hiteles forrásokból származó adatpontok segítségével elemezze az iparágát meghatározó trendeket.

➡️ További információ: Ügyfélfelmérő kérdések a piac és a termék potenciáljának teljes megértéséhez

Íme néhány kiváló piackutatási eszköz, amelyek nem csak a piackutatás elvégzésében segítenek. Bizalmat adnak ahhoz, hogy a kapott eredmények alapján cselekedjen, legyen szó termékfejlesztésről, a célcsoport megértéséről vagy új iparági trendek feltárásáról.

1. ClickUp (A legjobb projektmenedzsmenthez és kutatási együttműködéshez)

A ClickUp, a munkához szükséges minden alkalmazás, egyetlen szervezett munkaterületen egyesíti feladatait, dokumentumait, beszélgetéseit, demográfiai kutatásait, felméréseit és értékes betekintéseit. Megadja Önnek a struktúrát, a sebességet és az intelligenciát, amire szüksége van ahhoz, hogy a nyers ötletekből kifinomult stratégiákká alakítsa őket – anélkül, hogy több alkalmazás között kellene ugrálnia.

Készítsen űrlapokat a részletes ügyfél-visszajelzések gyűjtéséhez a ClickUp Forms segítségével

A ClickUp Forms segítségével testreszabható kérdőíveket készíthet véleményeket, termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket vagy versenytársakkal kapcsolatos információkat gyűjteni. Feltételes logikát adhat hozzá a kérdések testreszabásához, és válaszmezőket használhat a részletes válaszok összegyűjtéséhez.

Amint az űrlapja él, minden válasz és felhasználói visszajelzés automatikusan feladattá válik.

Például, ha egy ügyfél megoszt egy problémát, ez a válasz egy feladatot indíthat el a termékcsapat számára. Okos, igaz? Az AI-vel párosítva a ClickUp elemzi ezeket az adatokat, hogy kiemelje a trendeket vagy a kiugró értékeket – például, hogy a legtöbb felhasználó egy funkcióra panaszkodik-e, vagy valami újat dicsér-e.

Készítsen tömör versenytárs-elemzési jelentést egyszerű utasításokkal a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain nem más, mint egy AI kutatási asszisztens. Kérje meg, hogy foglalja össze a megállapításokat, készítsen felmérési kérdéseket, vázolja fel a versenytársak elemzését, vagy ötleteljen kampánycímeket.

Tegyük fel, hogy szeretné tudni, mi okoz a legtöbb gondot a felhasználóknak – a Brain segítségével átnézheti az űrlapok eredményeit, és gyors összefoglalót készíthet. Mintha egy stratéga lenne a gyorshívó listáján.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t a feladataikhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály a zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány és a biztonsági aggályok. De mi van, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen.

A ClickUp Docs segítségével szervezze tartalmakat és szerkessze dokumentumokat csapatokkal együtt

Mindezt a ClickUp Docs segítségével is megszervezheti. Gondoljon rájuk úgy, mint egy központi kutatási könyvtárra. Hozzon létre wikiket a versenytársakról és oldalakat a személyiségprofilokról, és könnyedén működjön együtt csapatával.

Azonnali címkézés, megjegyzés hozzáadás, feladatok hozzárendelése és szövegek feladatokká alakítása.

Kövesse nyomon könnyedén kutatási adatait a ClickUp Tasks segítségével

A feladatokról szólva, a ClickUp Tasks segít Önnek a haladásban. Bármikor létrehozhatja őket – megjegyzések, űrlapok vagy akár beszélgetések formájában. Jelölje meg őket „kutatás”, „ötlet” vagy „mérföldkő” egyéni mezőkkel a könnyű nyomon követés érdekében.

A ClickUp Dashboards segítségével egy helyen láthatja a felmérési eredményeket, a kampányok teljesítményét, a kutatások előrehaladását és az ütemterveket. Készítse el saját irányítópultját! Adjon hozzá diagramokat, számítási widgeteket vagy előrehaladási sávokat. Nincs többé jelentések után való kutatás.

A legjobb rész? A ClickUp számos sablont kínál, amelyek segítségével kampányait is megvalósíthatja!

Ha egyszerűsíteni szeretné a teljes kutatási folyamatot – mindezt egyetlen munkaterületen –, akkor a ClickUp piackutatási sablon az Ön számára ideális megoldás. A kutatási célok meghatározásától az adatok gyűjtésén át a jelentések elkészítéséig minden szakaszban naprakész maradhat, anélkül, hogy bármit is kihagyná.

Ingyenes sablon letöltése Maradjon versenyképes és hozza meg tájékozott döntéseit a ClickUp piackutatási sablon segítségével.

Ezenkívül előre elkészített felmérési sablonokat is használhat egy holisztikus megközelítéshez. A ClickUp termékvisszajelzési felmérési sablon célja, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a célcsoporttól, megértse az igényeiket és azonosítsa a fejlesztendő területeket.

Használja a ClickUp piacelemzési sablont, hogy megértse a potenciális ügyfelek igényeit, a fogyasztói preferenciákat és viselkedést.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Bizonyos fejlett funkciók csak a ClickUp asztali alkalmazásán keresztül érhetők el.

Az új felhasználók számára a ClickUp kiterjedt funkciói kezdetben kissé zavarosak lehetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Chelsea Bennett, a Lulu Press márkaelkötelezettség-menedzsere így nyilatkozik a ClickUp-ról:

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketingcsapat számára, és nagyon tetszik, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni a többi részleggel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkájukat.

➡️ További információ: A legjobb digitális marketing jelentéskészítő szoftvermegoldások

2. Google Trends (a legalkalmasabb trendek és tartalmi ötletek felfedezésére)

via Google Trends

A Google Trends segítségével megnézheti, mit keres a világ. Akár a népszerűbb kulcsszavakat szeretné felfedezni, akár a keresési kifejezéseket szeretné összehasonlítani, ez az ingyenes piackutatási eszköz segít megismerni, mit is szeretne valójában a célközönsége.

Imádni fogja azt a funkcióját, amellyel összehasonlíthatja a keresési volumeneket az idő függvényében, világos diagramokkal ábrázolhatja az adatokat, és felfedezheti a regionális érdeklődést. Használja szezonális kereslet nyomon követésére, a fogyasztói magatartás elemzésére vagy az egyes iparágakban népszerű témák azonosítására.

A Google Trends legjobb funkciói

Hasonlítsa össze a keresési kifejezéseket különböző helyszíneken és időpontokban, hogy gyorsan felismerje a közönség preferenciáit.

Elemezze az évek során a keresési volumen alakulását, hogy előre jelezze a szezonális keresletet és trendeket.

Azonnali hozzáférés a kapcsolódó keresésekhez, hogy új kulcsszóötleteket és problémás pontokat fedezzen fel.

A Google Trends korlátai

Csak a Google-kereséseket tükrözi, más platformok adatai hiányoznak.

A Google Trends a Google-keresések mintáját használja, ami potenciális torzításokat vagy pontatlanságokat eredményezhet.

A Google Trends árai

Örökre ingyenes

Google Trends értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (230+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

💡 Profi tipp: Érezte már valaha, hogy marketingje nem a megfelelő közönséget éri el? Próbáljon meg hatékony felhasználói személyiségeket létrehozni a célzott elérhetőség érdekében. Íme egy biztos módszer a felhasználói személyiségek kialakításához: Használjon felméréseket, interjúkat vagy ClickUp űrlapokat a valódi felhasználói adatok gyűjtéséhez.

Keresse meg a közös vonásokat és igényeket, hogy megalkossa személyiségprofiljait.

Takarítson meg időt és tartson rendet a ClickUp ingyenes felhasználói személyiség sablonjával

Ossza meg személyiségeit, és finomítsa azokat a csapat tagjainak segítségével.

Használja őket marketing, értékesítés és felhasználói élmény területén egyaránt.

3. Qualtrics (A legjobb részletes és célzott online felmérések készítéséhez)

via Qualtrics

A Qualtrics az egyik legjobb piackutatási eszköz információk kereséséhez és hasznosítható betekintések gyűjtéséhez. Segítségével felméréseket készíthet, válaszokat elemezhet és profi módon nyomon követheti a fogyasztói hangulatot.

Használhatja célzott felmérések készítéséhez fejlett logikával, adatok vizualizálásához az érdekelt felek számára készített jelentésekhez, valamint a közönség szegmentálásához. Tökéletes online vállalkozások és marketingesek számára, akik meg akarják érteni a vásárlói preferenciákat, csökkenteni akarják az ügyfélvesztést és optimalizálni akarják üzleti döntéseiket.

A Qualtrics legjobb funkciói

Készítsen célzott felméréseket fejlett elágazási logikával és ugrási mintákkal, egyszerűen.

Elemezze a szabad szöveges válaszokat a beépített AI segítségével az érzelmek elemzéséhez.

Szegmentálja a közönség adatait, hogy megértse a demográfiai és viselkedési mintákat.

A Qualtrics korlátai

Ez a piackutatási eszköz drága, ami kisebb online vállalkozások számára megfizethetetlen lehet.

A felmérési felület kevésbé intuitív, mint a versenytársaké.

Qualtrics árak

Egyedi árazás

Qualtrics értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Qualtricsről a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-értékelő:

A hatalom. A Qualtrics segítségével rengeteg mindent meg tudok valósítani, és folyamatosan új módszereket találok ki a platform használatára, hogy értéket teremtsek ügyfeleim számára.

A hatalom. A Qualtrics segítségével rengeteg mindent meg tudok valósítani, és folyamatosan új módszereket találok ki a platform használatára, hogy értéket teremtsek ügyfeleim számára.

➡️ További információ: Ingyenes kutatási terv sablonok csapatok és szakemberek számára

4. BuzzSumo (A legalkalmasabb trendek és virális témák felfedezésére)

via BuzzSumo

A BuzzSumo segítségével másodpercek alatt felfedezheti a legérdekesebb tartalmakat, trend témákat és versenytársak stratégiáit. Akár tartalomkészítő, marketinges vagy vállalkozó, ez a kutatási eszköz bepillantást enged abba, hogy mi talál visszhangra a közönségében.

Ez a piackutatási eszköz kulcsszó-kutatást végezhet, elemezheti a közösségi média használatát, figyelemmel kísérheti a márka említéseit és felfedezheti a közönség problémás pontjait. Emellett támogatja a tartalomkutatást, feltárja a keresési lekérdezéseket, és értékes betekintéssel segíti a kampányok tervezését.

A BuzzSumo legjobb funkciói

Kövesse nyomon a több platformon megjelenő, az elkötelezettség alapján népszerű tartalmakat gyorsan

Azonosítsa a legjobban teljesítő kulcsszavakat, influencereket és tartalomformátumokat a saját szegmensében.

Figyelje nyomon a saját és versenytársai márkáinak említéseit

A BuzzSumo korlátai

Az eszköz influencereinek, tartalmának és közösségi médiafigyelésének pontossága nem mindig garantált.

A BuzzSumo már nem kínál ingyenes csomagot, így a felhasználóknak fizetős csomagokra kell előfizetniük.

BuzzSumo árak

Tartalomkészítés : 199 USD/hó felhasználónként

PR és kommunikáció: 299 USD/hó 5 felhasználó esetén

Csomag : 499 USD/hó 10 felhasználó esetén

Vállalati: 999 USD/hó 30 felhasználó esetén

BuzzSumo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

➡️Olvassa el még: A marketingtervezési folyamat magyarázata

5. Tableau (legalkalmasabb komplex adatok interaktív irányítópultokon történő megjelenítésére)

via Tableau

A Tableau érdemes megnézni azoknak a marketingeseknek és elemzőknek, akik komplex adatokat szeretnének átalakítani világos, hasznosítható információkká. A piackutatási szoftver lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző adatforrásokhoz csatlakozzanak, trendeket vizualizáljanak és könnyedén megosszák interaktív irányítópultjaikat.

Akár kampányok teljesítményét követi nyomon, akár a vásárlói magatartást elemzi, a Tableau könnyen használható felülete és hatékony elemzési funkciói segítenek az adatokon alapuló döntések meghozatalában. Például valós időben figyelemmel kísérheti az értékesítési adatokat, hogy azonnal módosíthassa stratégiáit.

A Tableau legjobb funkciói

Csatlakozzon több adatforráshoz zökkenőmentesen, hogy hatékonyan egységesítse adatait.

Készítsen interaktív, drag-and-drop funkcióval rendelkező irányítópultokat, hogy komplex adatokat intuitív módon vizualizálhasson.

Használja a valós idejű adatelemzési képességeket, hogy gyorsan reagálhasson a piaci változásokra.

A Tableau korlátai

Egyes felhasználók lassulást vagy hibákat jelentenek nagy adathalmazok kezelése során.

A Tableau nem engedélyezi a felhasználóknak az egyéni vizuális elemek importálását.

A Tableau árai

Egyedi árazás

Tableau értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

Mit mondanak a Tableau-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-értékelő:

Ez egy jó eszköz az adatok kezeléséhez és az adatelemzéshez. Világos információkat és jó összehasonlításokat nyújt napról napra. Ha elegendő időt szánsz a megismerésére, könnyen megérthető.

Ez egy jó eszköz az adatok kezeléséhez és az adatelemzéshez. Világos információkat és jó összehasonlításokat nyújt napról napra. Ha elegendő időt szánsz a megismerésére, könnyen megérthető.

6. Pew Research Center (A közvélemény és a társadalmi trendek megértéséhez a legalkalmasabb)

via Pew Research Center

A Pew Research Center egy ingyenes piackutatási eszköz, amely közvélemény-kutatásokat végez és átfogó adatokat nyújt a közvéleményről, a társadalmi trendekről és a demográfiai adatokról.

Vállalkozóként, marketingesként vagy kutatóként rengeteg pártatlan információ áll rendelkezésére, amelyek segítségével megértheti célközönségének viselkedését és preferenciáit.

Kiterjedt adatkészleteiket felhasználhatja marketingtervezéséhez, a feltörekvő piaci trendek azonosításához és adat alapú döntések meghozatalához.

A Pew Research Center legjobb funkciói

Hozzáférés különböző témákat és demográfiai adatokat tartalmazó adatkészletekhez átfogó elemzéshez

Fedezze fel az interaktív eszközöket, amelyekkel hatékonyan ábrázolhatja az adatrendszereket és -mintákat.

Használjon elfogulatlan kutatásokat az objektív döntéshozatali folyamatok alátámasztásához.

A Pew Research Center korlátai

Korlátozott lefedettséget biztosít a niche piacokról, és nem foglalkozik iparág-specifikus kérdésekkel.

Elsősorban az Egyesült Államok adatait veszi figyelembe, ami korlátozza a nemzetközi alkalmazhatóságot.

A Pew Research Center árai

Örökre ingyenes

A Pew Research Center értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. BrandWatch (A legjobb a közösségi média figyeléséhez és a hangulat elemzéséhez)

via BrandWatch

A BrandWatch lehetővé teszi a marketingesek, kutatók és márkamenedzserek számára, hogy valós idejű fogyasztói betekintést nyerjenek azáltal, hogy figyelemmel kísérik az online beszélgetéseket a közösségi médiában, blogokban, fórumokon és híroldalakon. Átfogó képet kaphat célközönségének véleményéről és viselkedéséről.

A BrandWatch testreszabható irányítópultjai lehetővé teszik a trendek vizualizálását, a versenytársak elemzését és a márka hírnevének nyomon követését. Emellett figyelemmel kísérheti termékeiről folyó beszélgetéseket, hogy felismerje a felmerülő problémákat vagy lehetőségeket.

A BrandWatch legjobb funkciói

Figyelje a digitális platformokon zajló beszélgetéseket, hogy átfogó fogyasztói betekintést nyerjen.

Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy vizualizálja a trendeket és hatékonyan nyomon kövesse a márka teljesítményét.

Elemezze a közvéleményt, hogy megértse a márkája vagy termékei iránti közvéleményt.

A BrandWatch korlátai

A generált adatok mennyiségét nehéz lehet szűrni.

A BrandWatch csak egyedi csomagokat kínál.

BrandWatch árak

Egyedi árazás

BrandWatch értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 620 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 230 értékelés)

Mit mondanak a BrandWatch-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-értékelő:

Az egyszerű vagy összetett keresési karakterláncok használata, amelyek globális médiatitkokból (különböző típusokból, beleértve a közösségi médiát is) nyerik ki az adatokat, rendkívül hasznos a kommunikációs világban a kampányok hatásának értékeléséhez.

Az egyszerű vagy összetett keresési karakterláncok használata, amelyek globális médiatitkokból (különböző típusokból, beleértve a közösségi médiát is) nyerik ki az adatokat, rendkívül hasznos a kommunikációs világban a kampányok hatásának értékeléséhez.

8. Semrush (A legjobb átfogó kulcsszó-kutatáshoz és -elemzéshez)

via Semrush

Ha célja a SEO teljesítményének javítása, a versenytársak elemzése és a tartalmi stratégiájának finomítása, akkor fontolja meg olyan speciális piackutatási eszközök használatát, mint a Semrush. Ez az átfogó piackutatási szoftver betekintést nyújt webhelye keresőmotorokbeli rangsorába és a versenytársak stratégiáiba.

A Semrush segítségével mélyreható kulcsszó-kutatást végezhet, nyomon követheti webhelye láthatóságát és azonosíthatja a növekedési lehetőségeket. Például a Keyword Magic Tool segít felfedezni a niche-hez kapcsolódó, nagy forgalmú kulcsszavakat, így olyan tartalmat készíthet, amely rezonál a célközönségével.

A Semrush legjobb funkciói

Végezzen átfogó kulcsszó-kutatást a nagy forgalmú keresési kifejezések azonosításához.

Elemezze a versenytársak stratégiáit, hogy feltárja erősségeiket és gyengeségeiket.

Végezzen webhely-auditokat a SEO-problémák gyors felismerése és kijavítása érdekében.

A Semrush korlátai

A fejlett funkciók csak a drágább csomagokban érhetők el, ami korlátozhatja a kisvállalkozásokat.

Felülete új felhasználók számára zavarosnak és túlterhelőnek tűnik.

Semrush árak

Pro : 139,95 USD/hó felhasználónként

Guru : 249,95 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 499,95 USD/hó felhasználónként

Semrush értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2280+ értékelés)

Mit mondanak a Semrush-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-értékelő:

A SEMRush számos remek funkcióval rendelkezik, és olyan eszközökkel integrálható, mint a GA4 és a LI, hogy jobb betekintést nyújtson. A SEO irányítópult remek módja annak, hogy átfogó képet kapjon a nyomon követésről. Nagyszerű, hogy bevonhatja GA adatait, hogy pontosabb adatokat kapjon webhelye nyomon követéséről.

A SEMRush számos remek funkcióval rendelkezik, és olyan eszközökkel integrálható, mint a GA4 és a LI, hogy jobb betekintést nyújtson. A SEO irányítópult remek módja annak, hogy átfogó képet kapjon a nyomon követésről. Nagyszerű, hogy bevonhatja GA adatait, hogy pontosabb adatokat kapjon webhelye nyomon követéséről.

9. Ubersuggest (A legjobb kulcsszó-kutatáshoz és a visszalinkelési lehetőségek azonosításához)

via Ubersuggest

Az Ubersuggest kiválóan alkalmas SEO-stratégiájának fejlesztésére, a nagy forgalmú kulcsszavak felfedezésére és versenytársai online teljesítményének elemzésére. Ez az ingyenes piackutatási eszköz értékes betekintést nyújt a kulcsszavak trendjeibe, a backlink-lehetőségekbe és a tartalmi ötletekbe, lehetővé téve webhelyének hatékony optimalizálását.

A Kulcsszó áttekintés funkcióval azonosíthatja a jelentős forgalmú és alacsony versennyel rendelkező keresési kifejezéseket, így tartalmát a célközönség igényeihez igazíthatja.

Az Ubersuggest legjobb funkciói

Kövesse nyomon webhelye keresőmotorokbeli rangsorolását az idő függvényében

Értékelje a backlink profilokat a linképítés hatékonyságának növelése érdekében.

Tartalomötletek generálása trendek és kulcsszavak alapján

Az Ubersuggest korlátai

Az ingyenes eszköz nem feltétlenül elegendő azoknak a felhasználóknak, akik mélyreható SEO-elemzést igényelnek.

Állítólag az adatok frissítésének eseti késedelmei befolyásolják a valós idejű elemzéseket.

Ubersuggest árak

Örökre ingyenes

Egyéni : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó 2 felhasználó esetén

Vállalati : 40 USD/hó 5 felhasználó esetén

Egyedi árazás elérhető

Ubersuggest értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

🔍 Tudta? A piackutatás egyik legkorábbi formája a házról házra járó felmérések voltak, amelyekben a kutatók közvetlenül kérdezték meg a fogyasztókat preferenciáikról és igényeikről.

10. Answer The Public (A legjobb tartalomötletek generálásához a közönség kérdései alapján)

via Answer The Public

Az Answer The Public segít megérteni a közönség gondolatait azáltal, hogy feltárja azokat a kérdéseket és témákat, amelyeket aktívan keresnek az interneten. Egy kulcsszó beírásával rengeteg kapcsolódó keresési kifejezést fedezhet fel, amelyek tartalomötletek aranybányáját jelentik.

Például a „digitális marketing” lekérdezés olyan kérdéseket generál, mint „Mi az a digitális marketing?” és „Hogyan kezdjem el a digitális marketinget?”. Ez az információ lehetővé teszi, hogy olyan tartalmat készítsen, amely közvetlenül a közönség érdeklődési köréhez és igényeihez igazodik, növelve ezzel az elkötelezettséget és a SEO teljesítményt.

Az Answer The Public legjobb funkciói

Fedezze fel könnyedén a kapcsolódó keresési lekérdezések széles skáláját

Vizualizálja az adatokat vonzó és intuitív formátumokban

Azonosítsa a hosszú farkú kulcsszavakat a SEO stratégiák javítása érdekében

Answer The Public korlátai

Az ingyenes eszköz korlátozza a napi kereséseket, és lekérdezésenként korlátozott számú eredményt ad.

Answer The Public árak

Örökre ingyenes

Egyéni : 5 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó 3 felhasználó esetén

Szakértő : 99 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Egyedi árazás

Answer The Public értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

✨ Bónusz: Szeretné felfedezni a trendeket, elemezni a versenytársakat vagy gyorsabban megérteni a vásárlói magatartást? Tanulja meg, hogyan használhatja a mesterséges intelligenciát piackutatáshoz, és tegye még hatékonyabbá betekintését! 🤖🔍

11. Statista (A legjobb iparág-specifikus kutatások és elemzések elvégzéséhez)

via Statista

A Statista, egy neves piackutatási eszköz, több mint egymillió statisztikát kínál 170 iparágból és több mint 150 országból. Ez egy átfogó platform a piaci trendek, a vásárlói magatartás és az iparág-specifikus információk feltárásához.

Felhasználóbarát felületének köszönhetően megtalálhatja és vizualizálhatja az adatokat, ami segít a gyors, tájékozott döntéshozatalban.

Ha például az e-kereskedelem helyzetét elemzi, a Statista részletes bevételi elemzéseket és előrejelzéseket nyújt. Ez lehetővé teszi a növekedési lehetőségek azonosítását és a hatékony stratégia kidolgozását.

A Statista legjobb funkciói

Hozzáférés a világ számos iparágának statisztikáihoz

Vizualizálja az adatokat kiváló minőségű diagramokkal és infográfikákkal.

Személyre szabott válaszokat kaphat kérdéseire a Research AI eszközzel.

Vásároljon trend- és piaci jelentéseket több száz témában

A Statista korlátai

A részletes jelentésekhez teljes hozzáféréshez előfizetés szükséges.

A kutatási AI válaszok bizonyos területeken nem elég mélyrehatóak lehetnek.

Statista árak

Örökre ingyenes

Starter : 199 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Személyes: 599 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Professzionális : 1299 USD/hó 5 felhasználó esetén (éves számlázás)

Business Suite: Egyedi árazás

Statista értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Bónusz: Kíváncsi arra, mi motiválja ügyfelei döntéseit? Ismerje meg, hogyan fedezhet fel új információkat az ügyfelek igényeinek elemzésével, hogy a visszajelzéseket stratégiai értékű információkká alakítsa! 🧠💡

12. Census Bureau (A legjobb helyi demográfiai és gazdasági trendek elemzéséhez)

via Census Bureau

A Census Bureau egy másik ingyenes piackutatási eszköz, amely rengeteg demográfiai és gazdasági adatot kínál, hogy segítsen megérteni a piaci helyzetet. Betekintést nyújt a népességi trendekbe, az üzleti mintákba és a pénzügyi mutatókba.

Felhasználóbarát platformjai, mint például a Census Business Builder, lehetővé teszik az adatok vizualizálását meghatározott régiók vagy iparágak számára.

Ha például új kávézót szeretne nyitni, akkor ezzel az eszközzel elemezheti a helyi demográfiai adatokat és a fogyasztói kiadási szokásokat. Ezzel biztosíthatja, hogy vállalkozása megfeleljen a közösség igényeinek.

A Népszámlálási Hivatal legjobb funkciói

Hozzáférés átfogó demográfiai és gazdasági adatokhoz az adatokon alapuló döntések meghozatalához

Használja a Census Business Builder alkalmazást személyre szabott piacelemzéshez

Az adatok vizualizálása interaktív térképek és eszközök segítségével

A Népszámlálási Hivatal korlátai

A gazdasági adatok frissítése elmaradhat a jelenlegi eseményektől.

Egyes adatkészletek összetettek és statisztikai szakértelmet igényelnek.

A Népszámlálási Hivatal árai

Örökre ingyenes

A Népszámlálási Hivatal értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

✨ Bónusz: Kíváncsi arra, hogyan értheti meg igazán felhasználói viselkedését és problémáit? Tanulja meg, hogyan végezzen felhasználói kutatást és gyűjtsön olyan információkat, amelyekkel jobb termékeket és élményeket alakíthat ki! 🔍👥

13. Typeform (A legjobb személyre szabott űrlapokkal történő ügyfél-visszajelzések gyűjtésére)

via Typeform

A Typeform segít információkat gyűjteni vonzó, interaktív űrlapok és felmérések segítségével, amelyek természetes beszélgetésnek tűnnek. Intuitív kialakításának köszönhetően a kérdéseket egyenként jeleníti meg, így a válaszadók figyelmét fenntartja és növeli a kitöltési arányt.

Akár piackutatást végez, akár ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, akár potenciális ügyfeleket keres, a Typeform sablonjai és logikai elágazásai személyre szabott élményt nyújtanak. Például, ha termékre vonatkozó visszajelzéseket szeretne kapni, a Typeform segítségével a korábbi válaszok alapján releváns kiegészítő kérdéseket tehet fel, így mélyebb betekintést nyerhet.

A Typeform legjobb funkciói

Hozzon létre olyan beszélgetésszerű űrlapokat, amelyek hatékonyan vonzzák a válaszadókat

Testreszabhatja a sablonokat, hogy azok illeszkedjenek márkájának arculatához.

Hozzon létre személyre szabott kérdéssorokat logikai elágazásokkal

A Typeform korlátai

A fejlett funkciókhoz magasabb szintű előfizetés szükséges.

Más versenytársakhoz képest korlátozott számú kérdés típust tartalmaz.

Typeform árak

Alap : 29 USD/hó felhasználónként

Plusz : 59 USD/hó 3 felhasználó esetén

Üzleti: 99 USD/hó 5 felhasználó esetén

Vállalati: Egyedi árazás

Typeform értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Typeformról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-értékelő:

Tetszik, hogy hozzáadhatja a márkakészletét az eszközhöz, így biztosíthatja, hogy szervezete márkaegységessége megmaradjon, annak ellenére, hogy ez egy harmadik fél eszköze. Az is tetszik, hogy beágyazhatja a felmérést a saját weboldalába, így nem kell elhagynia azt, hanem a weboldalán maradhat.

Tetszik, hogy hozzáadhatja a márkakészletét az eszközhöz, így biztosíthatja, hogy szervezete márkaegységessége megmaradjon, annak ellenére, hogy ez egy harmadik fél eszköze. Az is tetszik, hogy beágyazhatja a felmérést a saját weboldalába, így nem kell elhagynia azt, hanem a weboldalán maradhat.

14. BrandMentions (A legjobb a márka digitális platformokon való jelenlétének figyelemmel kíséréséhez)

via BrandMentions

A BrandMentions átfogó megoldást kínál a vállalkozások számára online jelenlétük figyelemmel kíséréséhez, a verseny elemzéséhez és a márka hírnevének kezeléséhez. Lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse márkájának minden említését az interneten, beleértve a közösségi médiát, a blogokat és a híroldalakat.

A BrandMentions valós idejű riasztásokkal lehetővé teszi a közönségével való azonnali kapcsolattartást, erősítve ezzel a kapcsolatokat. A véleményelemző funkciója segít megérteni a közvéleményt, lehetővé téve a dicséretre és a kritikára való stratégiai reagálást.

A BrandMentions legjobb funkciói

Figyelje a márka említéseit az interneten és a közösségi platformokon

Valós idejű riasztásokat kaphat az azonnali ügyfélszerzési lehetőségekről.

Elemezze a közvélemény hangulatát, hogy hatékonyan megértse a közvéleményt.

A BrandMentions korlátai

Korlátozott képesség a márkájával kapcsolatos szélesebb körű beszélgetések vagy kialakuló trendek rögzítésére

Az adatelemzési és jelentéskészítési funkciók kevésbé intuitívak, mint más eszközöknél.

BrandMentions árak

Örökre ingyenes

Starter : 299 USD/hó felhasználónként

Pro : 499 USD/hó felhasználónként

Szakértő: 699 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

BrandMentions értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a BrandMentions-ről a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-értékelő:

Az eszköz rendkívül könnyen használható, és gyors, pontos eredményeket nyújt. Nagyon értékelem, hogy a kampányok mennyire testreszabhatók. Negatív kulcsszavakat adhat hozzá, vagy kizárhat bizonyos fiókokat és webhelyeket. Ráadásul olcsóbb, mint sok hasonló termék.

Az eszköz rendkívül könnyen használható, és gyors, pontos eredményeket nyújt. Nagyon értékelem, hogy a kampányok mennyire testreszabhatók. Negatív kulcsszavakat adhat hozzá, vagy kizárhat bizonyos fiókokat és webhelyeket. Ráadásul olcsóbb, mint sok hasonló termék.

15. Think with Google (A legjobb a fogyasztói magatartás és az iparági trendek megértéséhez)

via Think with Google

A piackutatási eszközök listánk utolsó helyén álló Think with Google segítségével hozzáférhet a legfrissebb marketinginformációkhoz, fogyasztói trendekhez és iparági kutatásokhoz. Adat alapú cikkekkel és esettanulmányokkal látja el Önt, amelyek alapján stratégiáit kidolgozhatja.

Például a feltörekvő fogyasztói magatartások feltárása segíthet jobban megérteni a célközönség változó igényeit. Ezenkívül olyan eszközök, mint a Google Trends és a Market Finder, segíthetnek új piaci lehetőségek azonosításában és online jelenlétének optimalizálásában.

A Google legjobb funkciói

Fedezze fel a fogyasztói betekintéseket, hogy megértse a közönség viselkedését és a fogyasztói preferenciákat.

Hozzáférés sikeres marketingstratégiákat bemutató esettanulmányokhoz

Használja a Google Trends szolgáltatást a keresési viselkedés időbeli nyomon követéséhez.

Gondolkodjon a Google korlátaival

A Google által biztosított betekintésekre és eszközökre korlátozódik.

A tartalom elsősorban a digitális marketing stratégiákra összpontosít.

Gondolkodjon a Google árazásával

Örökre ingyenes

Gondolkodjon a Google értékeléseivel és véleményeivel

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

✨ Külön említésre méltó A fent említett számos piackutatási eszköz mellett még néhányat érdemes megemlíteni: SurveyMonkey: A legjobb felmérések készítéséhez és terjesztéséhez, hogy kvantitatív adatokat gyűjtsön.

Mintel: A legjobb átfogó piackutatási jelentések és fogyasztói trendelemzésekhez

TacNielsen: A legjobb kiskereskedelmi mérési adatok, fogyasztói panelekből származó betekintések és médiaelemzésekhez.

Euromonitor International: A legjobb globális piackutatási jelentések, A legjobb globális piackutatási jelentések, iparági elemzések és fogyasztói trendek terén.

➡️ További információ: SurveyMonkey alternatívák és versenytársak

Optimalizálja piackutatását a ClickUp segítségével!

A listán szereplő piackutatási eszközök hatékony felmérések készítését, versenytársak elemzését, trendek nyomon követését és adatok vizualizálását teszik lehetővé. Ezek az eszközök segítenek a csapatoknak információkat gyűjteni, megérteni a közönséget és gyorsabban döntéseket hozni.

A ClickUp egy olyan átfogó megoldás, amely egy platformon egyesíti az űrlapok gyűjtését, a mesterséges intelligenciával támogatott kutatást, a csapatmunkát, a feladatkezelést és a vizuális jelentéstételt.

Készítsen felméréseket a ClickUp Forms segítségével, elemezze a válaszokat a ClickUp Dashboards segítségével, készítsen ingyenes jelentéseket a ClickUp Docs segítségével, és fedezze fel a betekintéseket gyorsabban a ClickUp Brain segítségével. Rendeljen hozzá feladatokat, állítson be határidőket, és működjön együtt könnyedén a csapatával. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy egyszerűsítse piackutatási munkafolyamatát, és gyorsabban, mint valaha, tegye meg a betekintéseket!