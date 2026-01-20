Melyik AI-csomag a legmegfelelőbb a tervező és kreatív csapatok számára?

Az AI-eszközök gyorsabban szaporodnak, mint a hétfő reggeli tervezési megbeszélések. 🚀

Mindegyik ígéretet tesz arra, hogy felére csökkenti a tervezési időt, azonnal kiváló minőségű eszközöket hoz létre, vagy valamilyen módon tízszeresére növeli a kreativitást. A valódi kérdés az, hogy valóban szüksége van-e mindegyik eszközre?

Nem.

Ami valóban szükséges, az egy maroknyi olyan AI-alkalmazás, amelyek jól működnek együtt, és a kreatív folyamatot a kezdetektől a végéig támogatják. Más szavakkal: egy AI-stack.

Vessünk egy közelebbi pillantást erre a felépítésre, és nézzük meg, hogyan építheti fel vagy választhatja ki a csapatának legmegfelelőbb eszközkészletet!

A kreatív csapatok számára szükséges mesterséges intelligencia eszközök alapvető összetevői

Az AI technológiai eszközkészletben szereplő konkrét eszközök a csapat céljaitól és prioritásaitól függően változnak.

Ennek ellenére minden kreatív munkához szükséges AI-eszközkészletnek mindig öt alapvető összetevője van:

Ezek olyan AI szoftverek, amelyek segítségével néhány perc alatt gyorsan ötletelhet, létrehozhat és szerkeszthet kreatív anyagokat. Bár az eredményeket általában még egy kicsit finomítani kell (nem mindig tökéletesek rögtön a kezdetektől), ezek a szoftverek felgyorsítják a tartalom előállítását.

Íme néhány általános AI-tartalomkészítő eszköz, amelyeket érdemes megfontolnia:

Szöveg- és írási asszisztensek: Használja ezeket hirdetések, közösségi média bejegyzések, blogposztok, e-mail vázlatok, összefoglalók, meta leírások, Használja ezeket hirdetések, közösségi média bejegyzések, blogposztok, e-mail vázlatok, összefoglalók, meta leírások, termékismertetők , SOP-k stb. létrehozásához.

Kép- és tervezőgenerátorok: Szerezzen be közösségi média grafikákat, termékmaketteket, rendezvényplakátokat, illusztrációkat, storyboardokat és még sok mást Szerezzen be közösségi média grafikákat, termékmaketteket, rendezvényplakátokat, illusztrációkat, storyboardokat és még sok mást az AI művészeti generátorokkal

Videokészítő eszközök: Tökéletesek rövid promóciós videók, termékbemutatók, magyarázó videók vagy gyors Reels videók készítéséhez. Emellett forgatókönyveket is animált videókká vagy prezentációs stílusú klipekké alakíthatnak.

Tartalomkutatási és optimalizálási eszközök: Ötleteljen témákról, fedezze fel a tartalmi hiányosságokat, optimalizálja blogjait a megfelelő kulcsszavakkal, készítsen SEO-összefoglalókat, és elemezze a legjobban teljesítő versenytársak tartalmait.

Audio- és hangeszközök: alakítsa át a szkripteket természetes hangzású beszéddé, írja le az interjúkat, készítsen hangrészleteket a közösségi médiához, és generáljon narrációt vagy hangalámondást videókhoz és hirdetésekhez.

Webdesign-készítők: Kiválóan alkalmasak gyors prototípusok készítésére, így gyorsabban tudsz iterálni. Használd őket a honlap és a céloldal elrendezésének generálásához, UI-makettek készítéséhez és az oldalak automatikus stílusának kialakításához a márkaelemeiddel.

📝 Gyors megjegyzés: Az AI-tartalomkészítő eszközök a hagyományos AI-t (például a gépi tanulást és a prediktív elemzést) ötvözik az újabb generatív AI-modellekkel. Például a Grammarly a hagyományos AI-t használja olyan szerkesztési feladatokhoz, mint a nyelvtani és hangnembeli ellenőrzés, de újabb funkciói generatív AI-t használnak, hogy teljesen új tartalmat hozzanak létre a semmiből.

AI eszközök könyvtára

Nem annyira ismert, de az AI technológiai eszköztárának egyik legfontosabb eleme.

Az AI-eszköztár automatikusan címkézi, csoportosítja és kategorizálja az eszközöket, amint feltölti őket. Ezzel könnyedén tárolhatja és rendszerezheti összes kreatív fájlját.

A fájlok keresése is sokkal egyszerűbbé válik! Ahelyett, hogy pontosan emlékezne a fájlnevekre vagy a mappák helyét kutatná, írjon be egy természetes nyelvű keresési kifejezést, például: „Mutasd meg az összes piros háttérrel rendelkező ünnepi kampányképet.” És voilá!

Egy másik hatalmas előny? Ezek az eszközök képesek törölni az ismétlődő elemeket, így nem kell órákat töltenie a tárhely kézi tisztításával.

✅ Tényellenőrzés: A munkavállalók 83%-a végül már létező fájlokat hoz létre újra! Miért? Mert egyszerűen nem találják meg az eredeti fájlokat a jelenlegi rendszerükben. Ez a folyamatos duplikálás jelentősen csökkenti a termelékenységet. Pontosan ezért olyan fontos az AI-eszközök könyvtára – mert azonnal megoldja a kereshetőség problémáját.

A mesterséges intelligencia két fő módon egyszerűsíti a csapatok közötti kommunikációt:

Minden egy helyen: Nincs többé ugrálás a csevegő, e-mail és értekezleteszközök között. Az AI mindezt integrálja, így egyetlen központi helyről érheted el bármely beszélgetést vagy kommunikációs csatornát.

Megkönnyíti a kommunikációt: Az AI képes összefoglalni a hosszú csevegési szálakat, lefordítani az üzeneteket, leírni a megbeszéléseket és kivonni a legfontosabb részleteket az audiofelvételekből. Ez azt jelenti, hogy nemcsak könnyebben, hanem sokkal okosabban, gyorsabban és hatékonyabban is cseveghet és együttműködhet csapatával.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 20%-a naponta több mint 50 azonnali üzenetet küld. Ez a nagy mennyiség azt jelezheti, hogy a csapat folyamatosan gyors üzenetváltásokkal zsong, ami remek a sebesség szempontjából, de a kommunikáció túlterheltségéhez is vezethet. A ClickUp integrált együttműködési eszközeivel, mint például a ClickUp Chat és a ClickUp Assigned Comments, beszélgetései mindig a megfelelő feladatokhoz kapcsolódnak, ami javítja a láthatóságot és csökkenti a felesleges nyomon követések szükségességét.

A tervezőcsapatának ugyanúgy szüksége van egy intelligens projektmenedzsment rendszerre, mint a mérnököknek vagy a termékfejlesztőknek. Különösen akkor, ha ügynökségként több ügyféllel is foglalkozik – az AI segít rendezni a káoszt.

Az AI-alapú projektmenedzsment eszközzel automatikusan elvégezheti a következőket:

Elemezze a csapat kapacitását, és ossza el a munkát a rendelkezésre álló tagok között

A projekt ütemtervének előrejelzése és a költségek becslése

Frissítsd a feladatok állapotát, küldj emlékeztetőket és kövesd nyomon a haladást valós időben!

📚 További információ: Teszteltük a 10 legjobb AI eszközt termékmenedzserek számára

Hogyan építsd fel vagy válaszd ki a kreatív csapatok számára szükséges AI-eszközöket?

Nem tudja, hogy egy teljesen új mesterséges intelligencia rendszert kell-e felépítenie, vagy elég, ha csak egyet választ?

Íme egy gyors szabály, amely segít a döntésben:

Kezdjen el építkezni, ha nagy szervezet vagy ügynökség, amelynek összetett egyedi igényei vannak, rendkívül érzékeny eszközöket kell kezelnie, vagy olyan saját fejlesztésű szoftvere van, amely nem integrálható a széles körben elérhető AI-eszközökkel.

Válasszon egy már létező megoldást, ha kis- vagy középvállalkozást vezet, korlátozott költségvetéssel vagy erőforrásokkal rendelkezik az AI-stack felépítéséhez, és azonnal használni szeretné az AI-t.

Miután meghozta a döntést, ideje cselekedni.

Vezetjük végig, hogyan építheti fel vagy választhatja ki lépésről lépésre az AI-csomagját:

1. lépés: Határozza meg igényeit

Vegye számba, hogy csapata milyen típusú eszközöket állít elő leggyakrabban.

Olyan, kizárólag tartalomra összpontosító csapatot vezet, amely blogbejegyzéseket és szövegeket készít, alkalmanként vizuális elemekkel kiegészítve? Ebben az esetben elegendő egy könnyűsúlyú tervezői eszközkészlet. Olyan, amely egyszerű mesterséges intelligencia képalkotást kínál.

Vagy inkább a tervezés áll a csapatod középpontjában – márkaidentitások, kampányvizuálisok, felhasználói felületek makettjei, termékillusztrációk készítése? Akkor a technológiai eszköztárban terméktervező eszközökre van szükséged, amelyek támogatják a gyors iterációt és a többféle exportálási munkafolyamatot.

Hasonlítsa össze az egyes AI-eszközöket az alapján, hogy mi az alapvető funkciójuk.

📌 Példa: Ha öt szöveg-kép generátor van a listáján, nézze meg, hogy azok milyen gyorsan és pontosan generálnak képeket.

Ne feledje, hogy egy bonyolult eszköz, amelyet senki sem használ, pénzpazarlás. Válasszon valami felhasználóbarát eszközt, amelyet tervezői, írói, szerkesztői stb. perceken belül, nem pedig hetek alatt el tudnak kezdeni használni.

Ezután vegye figyelembe a skálázhatóságot, hogy megfeleljen a jövőbeli munkaterhelésnek, a csapat kapacitásának és a további költségeknek.

Az adatvédelem itt is ugyanolyan fontos. Ellenőrizze, hogy az eszköz titkosítást, megfelelőségi tanúsítványokat és részletes felhasználói jogosultságokat kínál-e. Győződjön meg arról, hogy könnyen korlátozhatja az adatok megosztását az AI-modellek képzéséhez.

De tudja, mi a valódi döntő tényező? Az integrációk.

Minden eszköz, amelyet az AI-csomagjához hozzáad, integrálódnia kell a többi eszközzel és a meglévő rendszerével a zökkenőmentes adatáramlás érdekében.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 70%-a azt állítja, hogy azért tartja nyitva a lapokat, mert „később visszatér rájuk”. Ezt már hallottuk korábban. 🤭 Ironikus módon 30% azt állítja, hogy megkönnyebbülne, ha például egy böngésző összeomlásakor elveszítené az összes korábbi lapot. Ez a Zeigarnik-effektus működése. Agyunk ragaszkodik a befejezetlen feladatokhoz, és minden lapot izgalmas végkifejletté változtat. Akkor is elfoglaltnak érzed magad, ha valójában semmi sem halad előre. A ClickUp konvergált AI-munkaterületként a prioritásait tartja szem előtt. Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy mutassa meg napi vagy heti prioritásait, vagy végezzen valós idejű webes kereséseket, hogy megtalálja a releváns információkat, amikor szüksége van rájuk. Mostantól bezárhatja a lapokat anélkül, hogy bezárná a hurkokat. 🕊️

3. lépés: Az AI-munkafolyamatok összekapcsolása egységes koordinációval

A tervezési AI technológiai eszközkészletében található több eszköz eszközök elszaporodásához vezet, ami csökkenti a termelékenységet, a költségvetést és a koncentrációt. Ez munkaterhelés elszaporodásához vezet, ahol a fájlok, frissítések és döntések különböző alkalmazásokban, csevegési szálakban és beérkező levelek között vannak szétszórva.

Találd ki, milyen hatással jár ez a probléma! Évente 2,5 billió dollárnyi globális termelékenységi veszteség.

via ClickUp Survey

Ennek elkerülése érdekében, miután az AI-stack működésbe lépett, egyetlen koordinációs rétegre lesz szüksége, amely összeköti az eszközök és részlegek közötti erőfeszítéseket.

A ClickUp lesz az a koordinációs réteg.

A világ első konvergált AI munkaterülete az alkalmazásokat és a munkafolyamatokat egyetlen egységes platformba köti össze.

Mit is jelent ez Önnek? 👇

📮 ClickUp Insight: A gyengén teljesítő csapatok négyszer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a jól teljesítő csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnának? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

4. lépés: Telepítse a szoftvercsomagot és képezze ki csapatát

Miután elkészült az AI-csomagja, fokozatosan vezesse be, hogy megkönnyítse az alkalmazást és a teljesítménytesztelést.

Kezdje azokkal a feladatokkal, amelyek azonnali értéket nyújtanak. Ez lehet a felhasználói keresések összefoglalása vagy a tervezési átadási folyamat egyes részeinek automatizálása. Ezután finomítsa a munkafolyamatokat.

Vagy ha csapata kicsi, akkor csak egy projektre alkalmazzon mesterséges intelligencia-csomagot.

Használja ezeket az előnyöket, hogy meggyőzze az érdekelt feleket, mielőtt kiterjesztené az AI alkalmazását.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyőfelvételek gyors rögzítéséhez és termékbemutatók készítéséhez a csapat tagjainak képzése céljából. Ezeket a klipeket beágyazhatja közvetlenül a ClickUp feladatokba vagy dokumentumokba, vagy egyszerűen megoszthatja őket linkeken keresztül. Ossza meg gyorsan a kontextust és a visszajelzéseket csapatával rövid videóüzenetek segítségével a ClickUp Clips segítségével.

5. lépés: Teljesítmény figyelése és iteráció

Eljött a döntő pillanat! Fel kell tenned magadnak a következő kérdéseket:

Mennyire jól teljesít az AI-stackje?

Tényleg segített a csapatának gyorsabban elkészíteni és leszállítani a kreatív anyagokat?

Észrevett minőségi és mennyiségi javulást a tervezési munkában?

Az AI rendszer csökkentette a javítások számát, vagy éppen ellenkezőleg, növelte azt?

Kövesse nyomon ezt a folyamatot az első naptól kezdve – ne csak a kezdeti próbaidőszak alatt, hanem folyamatosan. Így proaktívan felismerheti, ha bizonyos eszközök már nem működnek hatékonyan, vagy ha új igények merülnek fel, amelyek fejlettebb megoldásokat igényelnek.

⭐ Bónusz: Íme a legfontosabb mutatók, amelyeket érdemes nyomon követni: Érdekeltek elégedettsége, vásárlói visszajelzések vagy visszajelzési pontszámok

Projektenkénti átfutási idő (mesterséges intelligencia előtt és után)

Szükséges revíziós ciklusok száma

Időmegtakarítás az ismétlődő feladatoknál

Heti/havi kreatív tartalom mennyisége

A határidőre teljesített szállítások aránya

Példa egy 2026-os AI-stackre tervező és kreatív csapatok számára

Összeállítottunk egy alapvető AI technológiai csomagot a tervező és kreatív csapatok számára. Szükség szerint nyugodtan hozzáadhat vagy kicserélhet eszközöket:

1. Ötletelés és tartalomgenerálás

Ez a réteg elősegíti a korai stádiumú kreatív gondolkodást és felgyorsítja a tartalomkészítést a tervezőcsapatok számára. Segít a tervezőknek, hogy gyorsabban jussanak el az üres vászonról a használható koncepciókig, legyen szó vizuális irányvonalról, kampányötletekről vagy szövegtervezetekről.

ChatGPT

Kezdje a ChatGPT -vel, hogy ötleteket gyűjtsön tervezési koncepciókhoz, kampányötletekhez, marketing tervekhez, kreatív irányokhoz stb.

Főbb jellemzők:

Ötletek kampányokhoz, elrendezésekhez és tervezési témákhoz

Landing oldalak, mikrotextok és kreatív briefek szövegtervei

Beszélgetéses promptok a koncepciók gyors iterálásához

Ár: Ingyenes; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik felhasználónként.

Midjourney

Használja a Midjourney-t elsődleges AI tervezőeszközként a gyors kép- vagy művészeti alkotások létrehozásához. Minden beírt parancsra azonnal négy képváltozatot hoz létre, ami fantasztikus a korai szakaszokban a gyors iterációhoz.

Főbb jellemzők:

Szöveg-kép generálás a gyors vizuális felfedezéshez

Stílus és esztétikai kísérletezés promptok és referenciák segítségével

Kiváló minőségű koncepcióvizualizációk prezentációkhoz, hangulat táblákhoz és inspirációhoz

Ár: Havonta 10 dollártól felhasználónként

Jasper

Váltson Jasperre, hogy írásos tartalmakat generáljon, például hirdetési szövegeket, közösségi média feliratokat, YouTube-szövegeket, termékleírásokat, önéletrajzokat, LinkedIn-bejegyzéseket és még sok mást.

Főbb jellemzők:

A márka hangjának és hangnemének konfigurálása az üzenetek következetessége érdekében

Sablonok címsorokhoz, termékleírásokhoz és kampánytartalmakhoz

Együttműködési funkciók a kreatív szövegek áttekintéséhez és finomításához

Ár: Havi 69 dollártól felhasználónként

2. Tervezés és szerkesztés

Ez a réteg segít gyorsabban átlépni a koncepciótól a megvalósításig. Automatizálja az ismétlődő tervezési feladatokat, lehetővé téve a formátumok és csatornák közötti gyors iterációt.

Figma AI

Használja a Figma AI-t a layoutok létrehozásához, a komponensek finomításához és az iteráció felgyorsításához anélkül, hogy elhagyná a fő tervezési környezetet.

Főbb jellemzők:

AI által generált elrendezések, komponensek és tervezési javaslatok

Intelligens szövegátírás és tartalom feltöltés keretekbe

Gyorsabb iteráció az automatikus méretváltoztatás és a tervezés finomítása révén

Ár: Ingyenes; a fizetős csomagok ára havi 20 dollártól kezdődik felhasználónként.

Adobe Firefly

Ha Adobe-felhasználó, az Adobe Firefly segítségével képeket, videoklipeket, storyboardokat, márkaeszközöket, marketing sablonokat és még sok mást generálhat és szerkeszthet az Adobe ökoszisztémán belül.

Főbb jellemzők:

Szöveg-kép és szöveg-vektor generálás kreatív eszközökhöz

Generatív kitöltés és bővítés a gyors szerkesztéshez és variációkhoz

Kereskedelmi szempontból biztonságos kimenetek integrálva az Adobe eszközökbe

Ár: 9,99 dollártól havonta, felhasználónként

Canva Magic Studio

A Canva Magic Studio hasznos a gyors grafikai alkotásokhoz, tömeges szerkesztéshez és gyors átfutási idejű tartalmakhoz.

Főbb jellemzők:

Magic Design azonnali elrendezésekhez, promptok vagy tartalom alapján

Magic Edit és háttér eltávolítás a gyors vizuális változtatásokhoz

Márkakészletek a betűtípusok, színek és stílusok következetes alkalmazásához

Árak: Ingyenes; a fizetős csomagok ára havi 12,99 dollártól kezdődik felhasználónként.

3. Együttműködés és projektkövetés

A kreatív munkafolyamatok kezelése túlterhelő lehet, ha nem vagy profi a projektmenedzsmentben. Változnak a határidők, az ügyfelek frissítik a követelményeiket, a csapat tagjai pedig végtelen visszacsatolási ciklusokban ragadnak.

Mindezt kezelni a ClickUp segítségével lehet, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással.

A ClickUp tervezési projektmenedzsment szoftvere pontosan erre a célra készült.

Az útmutató előre összeállított, hatékony tervezési AI technológiai eszközkészlet minden fontos elemét tartalmazza, így összekapcsolja a tervezési folyamat minden szakaszát és csökkenti az AI terjedését.

Kezdje a ClickUp kreatív igénylőlap-sablonjával, amellyel könnyedén összegyűjtheti, nyomon követheti és kezelheti az összes kreatív igényt.

Ingyenes sablon letöltése Automatizálja és kövesse nyomon az egész kreatív folyamatot a ClickUp kreatív kérelem űrlap sablonjával.

A ClickUp Tasks segítségével bontsa le a projekteket egyszerű, megvalósítható feladatokra. Adjon hozzá minden egyes feladathoz határidőt, függőségeket, felelősöket és egyéni státuszokat, hogy mindenki tisztában legyen a feladataival és a határidőkkel.

Ezután használja a ClickUp Brain integrált AI asszisztenst ötletek kidolgozásához és finomításához, strukturált tervezési briefek létrehozásához és marketingtartalmak készítéséhez útközben.

Emellett természetes nyelvű utasításokkal vizuális tervezési maketteket, hangulat táblákat és koncepció vázlatokat is készíthet vele. Nincs szükség bonyolult utasítások megírására.

Készíts mesterséges intelligencia által generált művészeti alkotásokat a ClickUp Brain segítségével a munkaterületén belül

Ráadásul a ClickUp Brain megszünteti a kontextus túlterheltségét, amely lelassítja a legtöbb tervezési ciklust.

Mivel az AI-asszisztens ismeri a munkaterületét, képes elmagyarázni a brief mögötti szándékot, összefoglalni a visszajelzések tendenciáit, vagy kiemelni, mi változott egy eszköz V2 és V8 verziója között.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Összegezze a V3-tól V5-ig terjedő összes visszajelzést a honlap banneréről, sorolja fel a még függőben lévőket, és jelezze, ha valami ütközik a márkairányelvek dokumentumával.

A ClickUp Chats lehet az új kedvenc azonnali üzenetküldő platformja. Mivel közvetlenül a ClickUp munkaterületbe van beépítve, többé nem kell elhagynia a munkáját, hogy kapcsolatba lépjen másokkal.

⭐ Bónusz: Állítsa be a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy megszüntesse a belső folyamatokból az ismétlődő, manuális munkákat. Például létrehozhat egy kód nélküli automatizálást, amely azonnal értesíti a jóváhagyót, ha egy feladat állapota frissül. Így senkinek nem kell időt pazarolnia a frissítések folyamatos ellenőrzésére. Hozzon létre egyedi automatizálásokat triggerek és feltételek alapján, valamint „ha ez, akkor az” szabályok alapján.

Árak:

4. Visszajelzés és verziókezelés

Ezek az eszközök a tervezőcsapatok számára egyetlen helyet biztosítanak az adatok gyűjtéséhez, a verziók nyomon követéséhez és az eszközök jóváhagyáshoz való továbbításához, zavar és újramunka nélkül.

Frame. io

A videóanyagok áttekintéséhez használja a Frame.io alkalmazást. Képekhez képekhez hozzáadhat megjegyzéseket, sőt, pontos, időbélyeggel ellátott megjegyzéseket is rajzolhat közvetlenül a videóra.

Főbb jellemzők:

Időbélyeggel ellátott megjegyzések videókon és mozgóképeken

Verzió-összehasonlítás az iterációk közötti változások nyomon követéséhez

Biztonságos megosztási linkek külső bírálók és ügyfelek számára

Azonban ez nem elégséges, ha más típusú kreatív anyagokról, például tartalmi szövegekről, vagy általános csapatkommunikációról kell visszajelzéseket kezelni.

Ár: Ingyenes; a fizetős csomagok ára havi 15 dollártól kezdődik felhasználónként.

ClickUp Proofing

Nemcsak Ön (vagy ügyfelei) adhatnak részletes megjegyzéseket videókhoz, képekhez és dokumentumokhoz, hanem a ClickUp valójában központosítja és közvetlenül összekapcsolja az összes visszajelzést a fő munkaterületével.

A ClickUp Proofing funkciójával a lektorok bármely PNG, GIF vagy PDF fájlhoz hozzáadhatnak, hozzárendelhetnek vagy megoldhatnak megjegyzéseket anélkül, hogy elhagynák a ClickUp alkalmazást.

A ClickUp segítségével a tervezési felülvizsgálatok során közvetlenül a megjegyzésből rendelhet visszajelzést egy csapattaghoz, így a passzív javaslatok megvalósítható feladatokká válnak.

Használja a ClickUp ellenőrző funkcióját, hogy visszajelzést kapjon alkotásainak egyes elemeiről, és finomítsa azokat

Főbb jellemzők:

Beágyazott megjegyzések és kommentárok a tervezési fájlokban

A verziótörténet közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz és a munkafolyamatokhoz

Állapot alapú jóváhagyások a munka átviteléhez a felülvizsgálatból a végleges változatba

Ár: Ingyenes a ClickUp Business és Enterprise csomagokkal

5. Eszközkezelés és szállítás

Szeretné, ha a kreatív eszközök rendezettek és újrafelhasználásra alkalmasak lennének? Ez a réteg segít ebben. Így a megfelelő eszközöket a megfelelő embereknek tudja átadni anélkül, hogy folyamatosan mappákat kellene átkutatnia vagy elavult linkekkel kellene foglalkoznia.

Bynder

A Bynder egy digitális eszközkezelő (DAM) rendszer, amely nagy mennyiségű kreatív eszköz szervezésére, tárolására és kezelésére szolgál. Képeket, videókat, logókat és márkaépítő anyagokat tárolhat és megoszthat csapatok és ügyfelek között.

Főbb jellemzők:

Központi eszközkönyvtár metaadatokkal és címkézéssel

Verziókezelés, hogy a csapatok csak jóváhagyott fájlokat használjanak

Ellenőrzött megosztás belső csapatok és külső partnerek számára

ClickUp Docs

Használja a ClickUp Docs + Brain kombinációt márkairányelvek, tervezési rendszerek, kreatív briefek és szállítási jegyzékek létrehozásához és tárolásához.

Használja a Docs + Brain alkalmazást tervezési briefek és SOP-k létrehozásához

Főbb jellemzők:

Központosított dokumentumok (verziókezeléssel és felhasználói jogosultságokkal) a márkairányelvek, a tervezési rendszerek és az eszközátadások számára

AI-alapú összefoglalók, amelyek kiemelik a legfontosabb frissítéseket, változásokat vagy jóváhagyásokat

Kontextusérzékeny írás és szerkesztés, amely feladatokból, megjegyzésekből és korábbi munkákból merít

Ár: Ingyenes minden ClickUp-csomagban

A Google Drive és a Dropbox integrációjának köszönhetően villámgyorsan feltöltheted és elérheted az összes eszközödet.

Minden projektinformáció – ötletek, feladatok, fájlok, visszajelzések és jóváhagyások – a ClickUp-ban található, így csapata mindig rendelkezik egy világos, kereshető nyilvántartással minden lépésről.

⭐ Bónusz: Képzelje el, hogy soha többé nem kell manuálisan rendeznie a fájlokat a megfelelő mappákba, vagy egyesítenie az ismétlődő fájlokat a munkaterületén! A ClickUp Super Agents segítségével ez teljesen lehetséges! Például létrehozhat egy fájlbesorolási szuperügynököt a ClickUp-ban, amely automatikusan elemzi a fájlok tartalmát és metaadatait, hogy a fájlokat a megfelelő mappákba sorolja. Szeretne többet megtudni? Nézze meg ezt a videót, és lássa, milyen egyszerű beállítani a Super Agents-et a ClickUp-ban!

6. Jelentések és betekintés

A puzzle utolsó darabja? Egy robusztus projektelemző eszköz, amely segít figyelemmel kísérni a csapat kapacitását, nyomon követni a projekt teljesítményét és jelentést készíteni a legfontosabb megállapításokról.

A ClickUp Dashboards tökéletes megoldást kínál erre (külön elemző eszköz használata nélkül).

Egyszerű drag-and-drop widgetek és AI-kártyák segítségével hozhat létre egyedi projektmenedzsment-dashboardokat, amelyekkel nyomon követheti csapata teljesítményének minden aspektusát.

Ezeknek az információknak a központosításával gyorsan felmérheti, hogy mesterséges intelligencia technológiái megtérülnek-e a sebesség, a kimeneti minőség, a csapat általi elfogadottság és az együttműködés tekintetében.

Készíts élő frissítéseket és AI-alapú összefoglalókat a ClickUp Dashboardon az AI Cards segítségével

Különféle AI-kártyák segítségével egyedi vizualizációkat hozhat létre, amelyekkel nyomon követheti és optimalizálhatja AI-technológiai rendszerének minden elemét. Néhány példa:

Kördiagram , amelyen látható, hogyan oszlik meg a tervezési idő a projektek, ügyfelek vagy eszközök típusai (pl. közösségi média, web, videó) között.

Oszlopdiagram a heti vagy havi tervezési teljesítmény, a módosítások száma vagy a teljesítési idő összehasonlításához a csapatok között

Akkumulátor-diagram az aktív tervezési feladatok előrehaladásának, a felülvizsgálati szakaszok vagy a jóváhagyási készség nyomon követéséhez.

A beépített AI kártyák segítségével olyan információkat is megismerhet, mint például hol lassulnak a visszajelzési ciklusok, mely eszközök akadtak el a felülvizsgálat során, vagy mely tervezők túlterheltek. Az AI kártyák még olyan rendellenességeket is jelzhetnek, mint a szokatlanul magas revíziós számok vagy a határidők elmulasztása.

Mivel a műszerfalak automatikusan frissülnek és ütemezett összefoglalókat küldhetnek, a tervezési vezetőknek nem kell állapotmegbeszéléseket tartaniuk csak azért, hogy megértsék az akadályokat.

Ár: Ingyenes a ClickUp Business és Enterprise csomagokkal

⭐ Bónusz: A ClickUp Workload View funkciója megmutatja az egyes csapattagok aktuális feladatait. Így tudni fogja, ki túlterhelt, és ennek megfelelően oszthatja el az erőforrásokat. A piros szín a túlkapacitást, a zöld az optimális kapacitást, a narancssárga pedig azt jelzi, hogy van még kapacitásuk további munkák elvégzésére. Használja a ClickUp Workload nézetét, hogy felmérje az egyes csapattagok rendelkezésre állását, és hatékonyan ossza el a feladatokat

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp integrációk segítségével minden kreatív eszközt egy munkaterületen egyesíthet. A ClickUp zökkenőmentesen kapcsolódik több mint 1000 eszközhöz, a Figma, Adobe és Canva programoktól a Slack, Google Drive, Dropbox és Notion alkalmazásokig. Fájljaid, visszajelzéseid, naptáraid, üzeneteid és tervezési prototípusaid egy egységes munkaterületre kerülnek, így elkerülhető a különböző eszközök közötti káosz. Automatizálja az átadásokat, szinkronizálja a frissítéseket azonnal, és tartsa minden kreatív eszközt a megfelelő feladathoz vagy projekthez kapcsolva. Nincs szükség a stack újjáépítésére. Nincs kontextusváltás. Csak simább, okosabb munkafolyamatok végig. Hozzon létre integrált AI technológiai csomagot kreatív csapatok számára a ClickUp Integrations segítségével

7. Munkafolyamat-koordinációs réteg a ClickUp segítségével

A tervező és kreatív csapatok mesterséges intelligencia eszköztárában a munkafolyamat-koordinációs réteg fogja össze az egészet, és ezt a szerepet a ClickUp tölti be.

A ClickUp BrainGPT pontosan erre a célra készült: hogy megszüntesse az AI-eszközök elszaporodását.

Több AI-funkciót egyesít egyetlen asztali munkaterületen, így a tervezőknek nem kell külön eszközöket használniuk az ötleteléshez, íráshoz, kereséshez és frissítésekhez.

Így használják a tervezőcsapatok:

Több AI-modellhez férhet hozzá egy helyen: Használja a ChatGPT-t szövegtervezetekhez, a Gemini-t kutatáshoz és strukturált gondolkodáshoz, vagy a Claude-ot narratívák és koncepciók finomításához anélkül, hogy elhagyná a ClickUp-ot.

Használja a Talk-to-Text funkciót a kreatív ötletek gyorsabb rögzítéséhez: diktálja le azonnal a briefeket, visszajelzéseket vagy feladatfrissítéseket. A tervezők az inspiráció pillanatában hangosan elmondhatják ötleteiket, ahelyett, hogy megszakítanák a munkájukat a gépelés miatt. diktálja le azonnal a briefeket, visszajelzéseket vagy feladatfrissítéseket. A tervezők az inspiráció pillanatában hangosan elmondhatják ötleteiket, ahelyett, hogy megszakítanák a munkájukat a gépelés miatt.

Vállalati keresés az egész tervezési rendszerben: Természetes nyelvű kérdésekkel kereshet munkákat feladatok, dokumentumok, megjegyzések, fájlok, kapcsolódó eszközök és akár az internet között is. Nincs többé mappák és alkalmazások átkutatás. Természetes nyelvű kérdésekkel kereshet munkákat feladatok, dokumentumok, megjegyzések, fájlok, kapcsolódó eszközök és akár az internet között is. Nincs többé mappák és alkalmazások átkutatás.

A BrainGPT segítségével a ClickUp a tervezési munka irányító központjává válik. Az ötletek feladatokká alakulnak, a visszajelzések cselekvéssé válnak, és az eszközök kézi koordináció vagy állandó állapotellenőrzés nélkül kerülnek átadásra.

Ahogy egy Reddit-felhasználó fogalmazott:

„Hozzáfér a ClickUp-hoz, így a munka sokkal hatékonyabbá válik. Könnyen létrehozhat feladatok, frissítheti őket stb. Nagyon praktikus... Lehetővé teszi különböző AI modellek használatát, ami egyesek számára nagy dolog lehet, nekem nem annyira, de ezt elismerem... Hozzáférhet más alkalmazásaihoz is, például az én meghajtóm szinkronizálva van, és sokkal gyorsabb megtalálni egy táblázatot vagy valamit a Brain Max-on keresztül, mint (sic) megnyitni a meghajtót, megkeresni stb.”

„Hozzáfér a ClickUp-hoz, így a munka sokkal hatékonyabbá válik. Könnyen létrehozhat feladatokat, frissítheti őket stb. Nagyon praktikus... Lehetővé teszi különböző AI-modellek használatát, ami egyesek számára nagy dolog lehet, nekem nem annyira, de ezt elismerem... Hozzáférhet más alkalmazásaihoz is, például az én meghajtóm szinkronizálva van, és sokkal gyorsabb megtalálni egy táblázatot vagy valamit a Brain Max segítségével, mint (sic) megnyitni a meghajtót, megkeresni stb.”

Ha már túl sok AI-eszközt használ, itt találja meg a megoldást, mielőtt a helyzet kicsúszna az irányítás alól 👇

Az integrált AI technológiai stack előnyei a kreatív csapatok számára

Talán azon tűnődik, hogy egy kreatív munkához készült AI-csomag valóban növeli-e a termelékenységét.

Vagy megkérdőjelezi, hogy valóban szükség van-e integrált AI-stack felépítésére a kreatív csapatok számára, amikor helyette egyszerűen megvásárolhatna pár eszközt!

Íme, hogyan gyorsítja az AI technológiai stack a bevételek növekedését, és miért éri meg minden pénzt.

Gyorsabb koncepció-megvalósítás idővonalak

A generatív AI, az intelligens automatizálás és a központosított projektmenedzsment együttesen felgyorsítják kreatív tevékenységeit.

Ez lehetővé teszi a különböző csapatok számára, hogy hamarabb indítsák el kampányaikat, időben reagáljanak a trendekre, több ötletet teszteljenek és kihasználják az értékesítési lehetőségeket.

Kevesebb visszacsatolási ciklus és elmulasztott határidő

A megfelelő AI-eszközökkel szinte publikálásra kész vázlatokat készíthet egy lépésben. Ez jelentősen csökkenti a javítási körök számát, és segít a kampányok időbeni (vagy akár a tervezettnél korábbi) elindításában.

👀 Tudta? A mai mesterséges intelligencia alapú művészeti generátorok megjelenése előtt jóval a brit származású művész, Harold Cohen megalkotta az AARON-t, az egyik első autonóm művészeti programot. Mesterséges intelligenciával létrehozott festményeit nagy múzeumokban, többek között a Tate Gallery-ben is kiállították.

Fokozott kreatív inspiráció az AI-együttműködés révén

Tudja, hol veszítenek időt a legtöbb kreatív csapatok? Az ötletek kidolgozásában, a kutatásban és az elvont gondolatok kézzelfogható művészi alkotásokká alakításában.

Az integrált AI-csomag eltávolítja ezeket a kreatív akadályokat azáltal, hogy segít a csapatoknak gyorsan felfedezni új irányokat és együttműködni a brainstorming üléseken, ami sokkal jobb ötletekhez vezet.

🧠 Érdekesség: Beeple The First 5000 Days című műve – egy 5000 képből álló digitális kollázs – a Christie’s aukciós házban 69 millió dollárért kelt el. Érdekes, hogy a licitálás mindössze 100 dollárral indult, mégis végül elképesztő összeget ért el, annak ellenére, hogy egy digitális fájlról van szó, amelyet bárki könnyen lemásolhat vagy megtekinthet az interneten.

Jobb áttekinthetőség a kampányok és eszközök között

Semmi sem lassítja úgy a kreatív munkát, mint a kampányok rossz láthatósága.

Az ötletek és az energia elszivárog, ha túl sok időt töltesz az eszközök közötti váltakozással, a megfelelő fájlok keresésével és azzal, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.

Egy integrált AI-stack megoldja ezt a problémát. Egyetlen, egységes munkaterületet biztosít, amely automatikusan rendszerezi az eszközöket és nyomon követi a haladást, így végre a valódi munkára koncentrálhat.

Konzisztens márka-storytelling az összes platformon

Az AI képes érvényesíteni a márka szabályait, fenntartani a hangnemet, egységesíteni a színeket és stílusokat, jelölni a helytelen elemeket, és olyan tartalmat generálni, amely minden csatornán a márka arculatának megfelelő marad.

A márka konzisztenciája javítja a kampányok teljesítményét és segít hatékonyabban megszerezni az ügyfeleket.

🧠 Érdekesség: Banksy, a névtelen brit utcai művész, aki éles, szatirikus falfestményeiről ismert, egyszer engedély nélkül becsempészte saját művét a British Museumba. A „Wall Art or Peckham Rock ” című mű három napig ott maradt, mire a személyzet rájött, hogy engedély nélkül került oda.

Mielőtt befejeznénk, nézzünk meg gyorsan három dolgot, amit feltétlenül el kell kerülnie, amikor összeállítja kreatív AI-eszköztárát:

❌ Gyakori hibák ✅ Megoldások Külön AI-eszköz minden apró feladathoz Értékelje és válassza ki azokat az eszközöket, amelyek többféle igényt is kielégítenek, és zökkenőmentesen illeszkednek a meglévő munkafolyamatába. Minden egyszerre cserélhető Fokozatosan vezesse be az AI technológiát. Kezdjen egy munkafolyamattal vagy csapattal, majd a siker láttán bővítse a rendszert. A teljesítményellenőrzések kihagyása Kezelje AI-eszközeit úgy, mint bármely más alapvető befektetést: rendszeresen mérje a megtérülést, kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, és módosítsa azokat az eszközöket, amelyek nem hoznak meg a várt eredményeket.

Turbózza fel kreatív munkafolyamatait a ClickUp segítségével

Mivel a generatív AI segítségével bárki könnyedén készíthet terveket és kreatív anyagokat, az igazi kérdés az: hogyan tud Ön kiemelkedni a tömegből?

A válasz egyszerű: azáltal, hogy a kreatív munkafolyamat minden lépésében okosan használja a mesterséges intelligenciát.

Az AI intelligens integrálásával a munkádba nem kell többé unalmas, AI által generált tartalmakat szállítanod, amiket mindenki más is készít. Ehelyett felszabadíthatod csapatod maximális potenciálját és elérheted a kreativitás csúcsát, miközben az AI átveszi a hibás kommunikációt, az ismétlődő munkákat és a projektmenedzsmentet.

A ClickUp segítségével könnyedén hozzáadhat mesterséges intelligenciát és automatizálhatja munkafolyamatának különböző részeit anélkül, hogy további eszközöket kellene hozzáadnia a rendszeréhez.

Ötleteljen, működjön együtt csapatával, tervezzen kreatív megoldásokat, kérjen visszajelzést ügyfeleitől, kövesse nyomon a projekteket és készítsen jelentéseket az eredményekről – mindezt egyetlen, AI-vezérelt munkaterületről.

A kezdéshez regisztráljon ingyenesen a ClickUp szolgáltatásra.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az AI-stack egy olyan AI-eszközökből álló készlet, amelyek együttesen támogatják a kreatív munkafolyamat minden szakaszát – az ötletelést, a tervezést vagy a tartalomkészítést, az együttműködést, a lektorálást, az eszközkezelést és a projekt megvalósítását. Gondoljon rá úgy, mint egy összekapcsolt munkaterületre, amely segít csapatának gyorsabban dolgozni, ahelyett, hogy több önálló eszközzel kellene dolgoznia, ami kontextusváltáshoz vezet.

Az AI felgyorsítja a brainstormingot és elkészíti az első vázlatokat, ezzel időt takarítva meg. Emellett képes kezelni az ismétlődő feladatokat is, mint például a tömeges szerkesztés, a fájlok rendezése, az állapotok frissítése, az emlékeztetők küldése és a haladásról szóló frissítések megosztása.

Ha AI eszközt keres a tervezési együttműködéshez, akkor helyezze előtérbe az egységes kommunikációs és ellenőrzési funkciókat. Javasoljuk a ClickUp használatát, hogy egyszerűsítse a valós idejű együttműködést és a központosított visszajelzéseket a tervezőcsapat számára. Például több csapattag is egyszerre használhatja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy ötleteket és új elképzeléseket gyűjtsön. A ClickUp Chats segítségével azonnali üzeneteket küldhet az egyes tagoknak, valamint külön csatornákat hozhat létre a különböző projektekhez. A ClickUp Proofing funkciói lehetővé teszik a lektorok és az ügyfelek számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek a kreatív eszközökhöz, például képekhez, videókhoz és dokumentumokhoz.

A ClickUp minden kreatív munka központi csomópontjaként szolgál. Egy helyen összeköti a tervezőeszközöket, AI-eszközöket, feladatokat, eszközöket, briefeket és visszajelzéseket. Ezzel a csapatok egyetlen rendszerben tervezhetik, nyomon követhetik, együttműködhetnek és automatizálhatják kreatív folyamatuk különböző szakaszait, anélkül, hogy több platform között kellene váltogatniuk.

A csapatok az AI-t kiindulási pontként használják, nem pedig végső megoldásként, így maradnak kreatívak. Az AI segít leküzdeni a kreatív blokkokat, új irányokat nyit meg és elvégzi az ismétlődő munkákat, de a csapat továbbra is irányítja az ötleteket, finomítja a koncepciókat és emberi ítélőképességét hozza a végső eredménybe. Az AI felgyorsítja a folyamatot, de nem helyettesíti a kreatív gondolkodást.