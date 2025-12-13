Tudja, hogy a termékleírások milyen fontosak. Nem csupán az eladott termékek összefoglalását jelentik.

A jól megírt termékleírások növelhetik az üzlet konverziós arányát és javíthatják a termékek észlelt értékét.

Az írás azonban könnyebb mondani, mint megtenni, főleg akkor, ha az értékesítés, a növekedés, az ügyfélkérdések, a készletfrissítések és az üzlet mindennapi működését biztosító összes többi feladat kezelésével is foglalkozik.

Az AI segítségével másodpercek alatt elkészítheti a termékleírásokat. Ezután finomhangolhatja, SEO-optimalizálhatja és még sok mást tehet.

Olvassa el, hogyan automatizálhatja a termékleírásokat AI segítségével.

⭐ Kiemelt sablon Nehézséget okoz az egyes SKU-khoz tartozó termékleírások megírása és azok formázása az Amazon, a Shopify, az Instagram és az összes többi piactéren? Használja a ClickUp termékismertető sablonját, hogy minden termékkel kapcsolatos információt egy helyen összegyűjtsön. Rendezze el a termékleírásokat, visszajelzéseket, kiadási terveket és egyebeket egy helyen. Ingyenes sablon letöltése A ClickUp termékleírás-sablonjával rendezze a legfontosabb termékadatok egy egységes dokumentumba.

Miért fontos a termékleírások automatizálása?

A kreatív éned imád termékleírásokat írni.

Az online áruház elindításakor vagy bővítésekor azonban a kreativitás önmagában nem elegendő. Az automatizálás segít megőrizni a minőséget, miközben gyorsabban haladhat előre.

Miért fontos ez?

Hetente több órát spórolhat meg , amit egyébként minden új SKU és variáció leírásának megírásával, szerkesztésével és átírásával töltene.

Egységes márkaüzenetet tart fenn az egész katalógusában, még akkor is, ha több ember is közreműködik a tartalom elkészítésében.

Gyorsabban hozhatja piacra termékeit , mert a leírások már nem jelentik akadályt a kereskedelem vagy a kampánytervezés során.

Javíthatja a SEO-t kulcsszavakban gazdag, AI-támogatott szövegekkel, amelyek minden termékoldalon a bevált gyakorlatoknak megfelelnek.

Kiküszöböli az emberi hibákat és a találgatásokat – nincsenek hiányzó részletek, nincsenek másolás-beillesztés hibák és nincsenek következetlen formázások – nincsenek hiányzó részletek, nincsenek másolás-beillesztés hibák és nincsenek következetlen formázások az e-kereskedelemben generatív AI használatával.

A tartalmakat több csatornán is méretezheti , ha néhány percen belül, néhány egyszerű utasítással platformspecifikus leírásokat generál a Shopify, az Amazon, az Instagram vagy más piacterek számára.

Így több időd marad a hatékonyabb munkákra, mint például a marketing, az operatív feladatok, a beszállítók koordinálása és az ügyfelekkel való kapcsolattartás.

👀 Tudta? A BuiltWith szerint több mint 26 millió e-kereskedelmi üzlet található az interneten. A Shopify a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik, körülbelül 27%-kal, majd a Wix következik, nagyjából 18%-kal.

Hogyan írja az AI a termékleírásokat?

A termékleírások automatizálásának első lépése a tartalomkezelési folyamatok áttekintése.

A legtöbb e-kereskedelmi csapat különböző eszközök, táblázatok és szövegfájlok kombinációjára támaszkodik.

Az IBM kutatása szerint a vezérigazgatók 50%-a állítja, hogy szervezeteik még mindig egymástól független technológiákkal működnek. Mielőtt az AI-vel bővítené katalógusát, meg kell értenie, hogy tartalom-munkafolyamatának mely részei erősek, és melyek lassítják a munkát.

Lépés Mi történik Hogyan működik itt az AI? Adatgyűjtés Megadja az AI-nek a termék adatait Az AI-nak strukturált adatokra van szüksége, mint például a termék jellemzői, anyagai, műszaki adatai, méretei, célközönsége és hangvétele. Kontextusmegértés kialakítása A modell elemzi az Ön által megadott adatokat A természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével az AI értelmezi az Ön által megadott részleteket, hogy megértse, mi is az a termék, és mi a legfontosabb az ügyfelek számára. Mintaegyeztetés Az AI összekapcsolja termékét több millió példából származó mintákkal. A nyelvi modelleket hatalmas adathalmazok alapján képezik ki. Felismerik, hogy a termékleírások általában hogyan íródnak az egyes iparágakban, és utánozzák ezeket a mintákat. Vázlatkészítés Az AI elkészíti a termékleírását Az Ön utasításai alapján emberi stílusú szöveget generál, figyelembe véve a hangnemet, a hosszúságot, a kulcsszavakat, az előnyök vagy a jellemzők elsőbbségét stb. SEO integráció Kulcsszavak és formázás hozzáadása Az AI automatikusan beépítheti a SEO kulcsszavakat, strukturálhatja az előnyök felsorolását, és biztosíthatja az olvashatóságot mind a felhasználók, mind a keresőmotorok számára. A márka hangjának összehangolása A leírás illeszkedik az írásstílusához Ha megadja a hangnemet, a modell a szöveget játékosra, technikaira stb. hangolva módosítja. Pontosság és tényellenőrzés Ön felülvizsgálja és finomítja Az AI 80–90%-ban elvégzi a munkát. Az emberek ellenőrzik a termékadatokat, eltávolítják a téves információkat és hozzáadják a márka sajátosságait. Végső változatok Gyorsan több változatot generál Ideális A/B teszteléshez, piactér formázáshoz (Shopify vs Amazon) vagy többcsatornás terjesztéshez.

🧠 Érdekesség: 1997. április 3-án John Wainwright, egy ausztrál szoftvermérnök lett az Amazon első nem vállalati ügyfele, amikor megvásárolta Douglas Hofstadter „Fluid Concepts And Creative Analogies: Computer Models Of The Fundamental Mechanisms Of Thought” című könyvét. Az Amazonon vásárolt első könyv és a csomagolási jegyzék

Lépésről lépésre: termékleírások automatizálása AI segítségével

Órákig sorolhatja a termék jellemzőit és műszaki adatait, de ez önmagában nem elég az eladáshoz.

Ügyfelei szeretnék tudni, hogy a termék hogyan illeszkedik az életükbe, és miért érdemes azt választani a többi alternatíva helyett.

Íme a termékleírások AI-val történő automatizálásának gyakorlati munkafolyamata.

1. Központosítsa termékadatait

Először gyűjtsön össze egy helyen az összes termékkel kapcsolatos anyagot. Gondoljon a termék specifikációira, képekre, műszaki részletekre, árinformációkra és esetleg használati esetekre.

Lehet, hogy ezek az információk már szétszórva vannak táblázatokban, médiagalériákban, műszaki dokumentumokban és ajánlólevelek mappáiban.

Ahelyett, hogy oda-vissza járkálna, hogy az AI-t ezekkel az információkkal táplálja, rendezze őket egy helyen. Ez segít az AI-nek átfogóan megérteni a termékek körét.

Minden lépésben bemutatjuk, hogyan egyszerűsíti ezt a folyamatot a ClickUp , a világ első konvergált AI-munkaterülete,* amely az összes munkafolyamatot egy egységes platformon egyesíti.

Hogyan segít a ClickUp?

Töltse le a ClickUp termékismertető dokumentum sablonját. Lényegében ez csak egy előre strukturált ClickUp Doc, amely összes termékadatát egy közös munkaterületen központosítja.

Használja ezt a sablont a termékleírások, problémamegállapítások, műszaki követelmények és kiegészítő termékinformációk rendszerezéséhez. További részletekért beágyazott oldalakat is hozzáadhat a dokumentumhoz.

Ingyenes sablon letöltése Központosítsa az összes termékinformációját a ClickUp termékismertető dokumentumsablon segítségével.

Mivel ez egy közös dokumentum, más részlegek is hozzájárulhatnak a részletek összeállításához.

A termékcsapat hozzáadja a specifikációkat és a felhasználói visszajelzéseket, míg a tervezőcsapat feltölti a képeket és a csomagolási fájlokat. A marketingcsapat hozzáadja a márka hangját, az operációs csapat pedig frissíti az árakat, az SKU-kat vagy a készletekkel kapcsolatos részleteket.

Hozzárendelhet megjegyzéseket és feladatokat a csapattagokhoz (közvetlenül a Dokumentumokból), megemlítheti egy csapattagot a kétségek tisztázása érdekében, és akár összekapcsolhatja a kapcsolódó feladatokat és ütemterveket, hogy mindenki egyeztessen.

Ez a sablon lesz a központi információforrás, amikor csapattagjai termékekkel kapcsolatos információkra van szükségük.

⚡ Sablonarchívum: Ingyenes termékfejlesztési sablonok a folyamatok illusztrálásához és szabványosításához

2. Készítsen újrafelhasználható irányelveket és sablonokat

Szeretné, ha az AI által generált termékleírások tükröznék az Ön egyedi hangját és pozicionálását, és ezt nagy léptékben tennék.

Ezt az egységességet úgy érheti el, hogy az AI-nak egy minden leírásnak követendő, megismételhető struktúrát ad.

Kezdje azzal, hogy meghatározza egy egyszerű, újrafelhasználható sablont, amelyre az AI minden alkalommal hivatkozhat. Ez a megközelítés megoldja az AI számára a fehér lap problémáját, mivel egy előre megjósolható struktúrát biztosít számára. A sablon tartalmazza:

Figyelemfelkeltő mondat , amely magára vonzza a figyelmet

Rövid bekezdés , amely elmagyarázza a termék célját, kinek szól és miért fontos.

Funkciók és előnyök felsorolása , és azok lefordítása a vásárlók számára elérhető eredményekre

Termékadatok , amelyeket a vásárló szeretne tudni a vásárlás előtt

SEO kulcsszavak, hogy a leírás könnyen megtalálható legyen

A márka hangja egy másik fontos szempont, amely része lesz a sablonjának. Meg kell adnia a nyelvi preferenciákat (a használni kívánt szakszavakat és hatékony szavakat), a formalitás szintjét és az esetleges hangnemre vonatkozó korlátozásokat.

Minél egyértelműbbek a hangszínező irányelvek, annál inkább hasonlít az AI a saját hangodra.

Egy profi tipp: adj hozzá példákat. Az AI jól tanul a példákból. Adj hozzá néhány tökéletes leírást, a teendőket és a nem teendőket, valamint a preferált mondathosszúságokat és stílusokat.

Hogyan segít a ClickUp?

Használja a ClickUp Docs + ClickUp BrainGPT alkalmazást az összes márkairányelv és hangszínt követelmény összeállításához és tárolásához. Itt különböző stílusbeállításokkal formázhatja dokumentumait.

Készítsen átfogó termékirányelveket a ClickUp Docs + ClickUp AI segítségével

A Docs lehetővé teszi táblázatok hozzáadását, YouTube-linkek és PDF-ek beágyazását, dokumentumok összekapcsolását, weboldalak beágyazását, valamint a márka színpalettájának beépítését a következetesség érdekében.

Azt is tudja, hogy minden platform, amelyen értékesít, más-más leírási stílust igényel. Ahelyett, hogy ezeket a szabályokat külön fájlokban tárolná, összevonhatja őket egyetlen ClickUp Doc fájlba. Egyszerűen kattintson a dokumentumban található Ask AI gombra a további támogatásért, és máris egy író/szerkesztő áll az Ön rendelkezésére!

Például adjon hozzá platformspecifikus irányelveket, mint például:

Shopify: Tiszta bekezdések + előnyök felsorolása

Amazon: Öt kulcsszóval teli pont + egy 400–500 karakteres áttekintés

Instagram: Beszélgető hangnem + hangulatjelek + CTA

Piacok: Szigorú formázási szabályok + megfelelőségi irányelvek

Az alábbiakban egy példasablont talál, amelyet felhasználhat vonzó termékleírások készítéséhez 👇 Meta leírás: 140-150 karakter

Érzelmi csali: 15-20 szó

Termékáttekintés: 50-80 szó Rövid leírás, amely elmagyarázza, mi a termék, kinek szól, és milyen fő problémát old meg. Fókuszáljon az előnyökre a jellemzők helyett, és olyan nyelvet használjon, amely rezonál a célközönségével. Fő előny bizonyítékkal: 25-30 szó

4-6 főbb jellemző: Fejléc, amelyet 15-25 szavas leírás követ

Vásárlói ajánlás Rövid, hiteles idézet, amely kiemeli a legfontosabb előnyöket vagy tapasztalatokat

Képek leírása : 4-5 kiemelendő pont a képen

Kulcsszavak: SEO szempontjából releváns kulcsszavak listája

Márka hangnemre vonatkozó irányelvek: Link a márka hangnemre vonatkozó dokumentumhoz az egységes hangnem érdekében Termékadatok: [Link a termékleíráshoz]

⚒️ Gyors tipp: Használja az anchoring bias-t az árak kialakításakor. Az anchoring bias (horgonyzás torzítás) azt jelenti, hogy a sablonnak tartalmaznia kell mezőket az eredeti ár, a kedvezményes ár és az érték összehasonlításához, hogy a vásárlók ösztönösen vonzóbbnak érzékeljék az ajánlatot. via Columbia

3. Válassza ki a termékleírások generálásához használni kívánt AI eszközt

A termékleírások írásához számos AI-eszköz áll rendelkezésre.

De a valódi kérdés az: melyik AI illik az Ön munkamódszeréhez? Mert ha az AI kívül esik a munkafolyamatán, akkor folyamatosan váltania kell a lapok között, manuálisan be kell illesztenie az adatokat és ki kell javítania az inkonzisztenciákat, ami ellentmond az automatizálás céljának.

Szüksége van egy olyan AI-ra, amely megérti termékeit, márkáját, katalógusának felépítését és az egyes új SKU-khoz kapcsolódó feladatokat.

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp BrainGPT egy kontextusfüggő mesterséges intelligencia, amely megérti a munkáját.

A rendszer a termékdokumentumokból, a márka hangnemre vonatkozó irányelvekből, a vásárlói visszajelzésekből, a marketing naptárból és egyéb forrásokból merít kontextust, hogy magas konverziós arányú termékleírásokat generáljon. Nézze meg ezt a munkafolyamatot, amelyben a BrainGPT automatikusan generál szöveget!

Más, önálló alkalmazásokkal ellentétben, amelyek nem ismerik a katalógusát, a ClickUp BrainGPT a termékoldalakról, listákról, feladatokról, tudásbázisról, megjegyzésekről és dokumentumokról gyűjt információkat.

Mi teszi a BrainGPT-t olyan hatékonnyá?

Kérje meg az AI-t, hogy írjon termékleírást az SKU-147-hez. Az AI a munkaterületéről lekérdezi a specifikációkat, anyagokat, méreteket, a vásárlók gyakran feltett kérdéseit, sőt még a tervezési elemeket is.

Mivel a márka hangvételére vonatkozó irányelvek a ClickUp Docs-ban vannak tárolva, ez a kontextusfüggő AI-eszköz folyamatosan tanulja, hogyan írsz, és ezt a hangvételt alkalmazza minden új leírásban.

Íme, hogyan működik ez lépésről lépésre:

Termékötlet hozzáadása : Írja be termékötleteinek listáját a ClickUpba Feladatokként. Ezek lesznek azok a kiindulási pontok, amelyeket az AI használ a leírások és variációk generálásához.

Automatikus kategóriaválasztás : A rendszer az Ön által már beállított : A rendszer az Ön által már beállított egyéni állapotok és egyéni mezők segítségével minden termékötletet a legmegfelelőbb kategóriába sorol.

AI által generált funkciók kiemelése : Az : Az AI mező használatával a rendszer azonnal három változatot generál a funkciókra összpontosító kiemelésekből, bevált termékleírási keretek alapján.

AI által generált termékleírás-változatok : Egy másik AI területen az AI három teljes termékleírás-opciót állít elő, amelyeket a legjobban teljesítő e-kereskedelmi és termékmarketing-gyakorlatok alapján alakítottak ki.

Azonnali tartalomgyorsítás: egyetlen termékötlettel másodpercek alatt készen használható funkciók, teljes leírási lehetőségek és kategorizálás áll rendelkezésre, így csökkentve a szövegek első vázlatának elkészítésére fordított időt.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók fele küzd az AI bevezetésével ! 23% egyszerűen nem tudja, hol kezdje, míg 27% további képzésre szorul, hogy bonyolultabb feladatokat is el tudjon végezni. A ClickUp AI egy ismerős csevegőfelülettel és kontextusfüggő segítségnyújtással oldja meg ezt a problémát. A csapatok egyszerű kérdésekkel és kérésekkel kezdhetnek, majd a munka során természetesen felfedezhetik a hatékonyabb automatizálási funkciókat és munkafolyamatokat, anélkül, hogy meg kellene küzdeniük a sokakat visszatartó, ijesztő tanulási görbével.

4. Bónusz: Készítsen egy prompt-tárat

Hozzon létre egy gyűjteményt bevált promptokból, amelyekkel következetesen minőségi termékleírásokat generálhat.

Csapatod felhasználhatja ezeket a bevált promptokat, amelyek már tartalmazzák a márkád hangját és a platform követelményeit. Készítettünk néhány AI-promptot a termékleírásokhoz, amelyeket elmenthetsz:

Termékáttekintés prompt

Írjon egy 50-80 szavas áttekintést a [Termék neve] termékről, amelynek célközönsége a [célközönség]. Kezdje azzal, hogy milyen fő problémát old meg a termék, magyarázza el, miben különbözik a többitől, és végül mondja el, kik profitálnak belőle a legjobban. Használja a második személyű „te” nézőpontot. Kerülje a funkciók felsorolását – összpontosítson az eredményekre és a tapasztalatokra.

A konverziót elősegítő funkció

Vegye figyelembe ezeket a műszaki jellemzőket: [jellemzők listája], és írja át mindegyiket úgy, hogy az ügyfél számára előnyt jelentsen. Formátum: „Jellemző neve: Az előny magyarázata 15-20 szóban. ” Fókuszáljon arra, hogy mit nyer az ügyfél, ne arra, hogy mit kínál a termék. Használjon érzelmekre ható nyelvet, és kapcsolja össze a mindennapi élet javulásával.

Érzelmi csalogató prompt

Írjon egy 15 szavas bevezető mondatot a [Termék neve] termékhez, amelyben a [célközönség] úgy érzi, hogy megértik. Először foglalkozzon a frusztrációjukkal, majd utaljon a megoldásra. Használjon beszélgető hangnemet. Kerülje a szuperlatívuszokat. A hatás kedvéért kezdje a mondatot „Végre”, „Állj” vagy „Képzelje el” szavakkal.

SEO optimalizálási tipp

Írja át ezt a leírást úgy, hogy 2-3 alkalommal természetesen szerepeljen benne a [fő kulcsszó] és a [másodlagos kulcsszavak]. Tartsa az olvashatóságot 70 felett. A fő kulcsszót tartsa az első 50 karakterben. Adjon hozzá hosszú kulcsszavakat: [lista]. Ne áldozza fel a természetes szövegfolyamatot a kulcsszavak tömörítéséért.

Cselekvésre ösztönző felhívás

Írjon meggyőző záró mondatot a [Termék neve] termékhez, amely sürgető érzést kelt anélkül, hogy tolakodó lenne. Emelje ki egy előnyt, foglalkozzon az utolsó ellenérvvel, és használjon cselekvésre ösztönző szavakat. Ne haladja meg a 25 szót. Kerülje a „Vásároljon most” kifejezést – használjon inkább olyan kifejezéseket, mint „Kezdje el élvezni” vagy „Tapasztalja meg a különbséget”.

Ne feledje, hogy a következő lépés nem függ ettől. Szánjon rá időt, kísérletezzen ezekkel a promptokkal, és folyamatosan frissítse ezt a tárházat.

👀 Tudta? Ha érzékszervi nyelvet használ a termékleírásokban, az segíthet a vásárlóknak elképzelni, milyen érzés a termék birtoklása. Az eredmény két tanulmányon alapul. Az egyik tanulmány kimutatta, hogy a közösségi médiában a „szaftos” és „morzsás” érzékszervi szavakat tartalmazó bejegyzések nagyobb érdeklődést váltottak ki. Egy másik tanulmány megállapította, hogy az érintéssel kapcsolatos igék, például a „megérint” szó, arra késztetik az agyunkat, hogy úgy reagáljon, mintha már megérintette volna az adott tárgyat. Az alábbi termékleírás, amely a The Oodie-tól származik, olyan kifejezéseket használ, mint „úgy fogja érezni, mintha kiskutyákat ölelne”.

5. Ellenőrizze a pontosságot és a márka hangját

Az AI használata a szövegírásban kiváló termékleírásokat eredményez.

Minden megvan: a termék dokumentációja, amely minden szükséges információt tartalmaz + márka- és hangnem-irányelvek + platformspecifikus sablonok + tesztelt promptok.

Az AI-tartalmat emberibbé kell tennie. És a világos utasítások ellenére is előfordulhat, hogy az AI figyelmen kívül hagyja az írási utasításokat, és robotikus hangvételű szöveget ad vissza.

Használja ezt az ellenőrzőlistát az AI által generált termékleírások szerkesztéséhez:

Ellenőrizze a tények pontosságát: Ellenőrizze a műszaki részleteket, például a specifikációkat, a méreteket és a kompatibilitási állításokat a forrásdokumentációval.

Összpontosítson az előnyökre: alakítsa át a termék jellemzőit vásárlói eredményekké, azaz ahelyett, hogy „vízálló bevonat” írna, írjon inkább „védelem a szabadtéri kalandok során”.

Adjon meg konkrét részleteket: Adjon meg konkrét bizonyítékokat, például „ez a telefonhuzat 3 méteres esést is kibír”, ahelyett, hogy csak azt mondaná, hogy tartós.

Tesztelje az érzelmi kötődést: Kérdezze meg, hogy a leírás kivált-e Önben valamit a termékkel kapcsolatban.

Ellenőrizze a platform megfelelőségét: Ellenőrizze a karakterkorlátozásokat, a kulcsszavak elhelyezkedését és a formázási követelményeket.

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvere átfogó ellenőrzési rendszert biztosít, így az AI által generált leírások ugyanolyan szigorú ellenőrzésen mennek keresztül, mint a professzionálisan megírt szövegek.

Így centralizálja a munkafolyamatot:

🎷 Inspiráció: Nem kell minden kulcsszót belezsúfolni egy rövid leírásba. Bővebben is kifejtheti a termék részleteit, ahogyan a North Brewer tette a kézműves sörkészlettel.

6. Optimalizálás a SEO számára

Az igazság az, hogy senki sem fogja megvásárolni a termékeit, ha nem találja meg őket.

Még ha webhelye minden szempontból optimalizált is – sebesség, kiváló minőségű képek stb. –, akkor is optimalizálni kell a keresőmotorok számára.

Hogyan lehet ezt megtenni?

Adjon hozzá hosszú kulcsszavakat a termékleírásokhoz. Írjon a vásárlóknak, ne a botoknak.

A tartalomnak egy kérdésre kell választ adnia: tájékoztatja és segíti-e a vásárlót a vásárlási döntés meghozatalában? A leírás nem csak a termék jellemzőit említheti. El kell mondania, hogy azok milyen előnyökkel járnak.

❌ Sok funkcióval rendelkező termékleírás

Aanya, az elefánt 100% pamutfonalból készült. Magassága 23 cm. A plüssállat kézzel varrott részletekkel, puha szálas töltelékkel és megerősített varratokkal rendelkezik. Mosógépben mosható és 6 hónaposnál idősebb gyermekek számára biztonságos.

✅ Előnyökre fókuszáló termékleírás

Aanya, az elefánt úgy lett kialakítva, hogy a baba első vigasztaló barátja legyen. 100%-ban pamut fonalból készült, így puha, kényelmes textúrája van, amit a kis kezek szeretnek fogni, míg a kézzel varrott részletek melegséget és személyességet kölcsönöznek neki, mintha csak a gyermekének készült volna. 9 hüvelykes magasságával tökéletes méretű az esti ölelésekhez vagy a babakocsiban való utazáshoz. Mivel géppel mosható és megerősített varratokkal rendelkezik, Aanya biztonságos, tiszta és évekig tartó emlékekhez kész.

Ne felejtse el stratégiailag elhelyezni a kulcsszavakat – az URL-ben, az oldal címében, a képek alternatív szövegében, a H2 fejlécekben és mérsékelten a szövegben.

7. Automatizált munkafolyamatok létrehozása

Ha vállalkozása folyamatosan új termékeket dob piacra, akkor mindig lesznek termékleírási feladatok a tennivalói között.

Szüksége van egy olyan tartalomkészítő eszközre, amely automatizálja a leírások generálását anélkül, hogy manuális adatbevitelt igényelne. Ezek a termékbevezetési munkafolyamat részét képezik, nem pedig külön feladatot jelentenek.

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp segítségével szabályalapú ClickUp automatizálásokat és AI-ügynököket indíthat el, hogy leírásokat generáljanak automatikus üzemmódban.

Az alapvető automatizálási munkafolyamatokhoz állítson be olyan kiváltókat, mint „amikor új termékfeladat jön létre” vagy „amikor a termék állapota Leírásra készre változik”. Ezután adjon hozzá olyan műveleteket, mint „termékleírás generálása a ClickUp AI segítségével” vagy „a feladat hozzárendelése egy tartalomíróhoz”.

Szabályalapú automatizálások létrehozása a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp beépített AI-jével olyan ügynököket hozhat létre, amelyek automatikusan kitöltik a termék adatait, kijelölik a véleményezőket és továbbítják a feladatokat a munkafolyamatban – manuális beavatkozás nélkül.

Például, amikor egy új termék kerül fel a bevezetési listára, az automatizálás azonnal létrehozhat egy leírás-vázlatot, értesítheti a csapatot, és frissítheti a feladat állapotát. Ez biztosítja, hogy minden termék időben, minden alkalommal magas színvonalú leírást kapjon.

Készítsen egyedi AI-ügynököket a ClickUp-ban, hogy kézi beavatkozás nélkül kezeljék a specifikus munkafolyamatokat.

Íme néhány automatizálás, amelyet beállíthat a termékleírások munkafolyamatainak egyszerűsítésére: Egyéni mező „Termékleírás” frissítve → Alfeladat létrehozása „Termékleírás írása” → Sablon ellenőrzőlista hozzáadása

Feladat áthelyezve a „Leírás kész” kategóriába → E-mail értesítés küldése a SEO csapatnak → Prioritás beállítása magasra

A leírási feladat határideje közeledik → Emlékeztető megjegyzés hozzáadása → Figyelő kijelölése a nyomon követéshez

6. Figyelje és optimalizálja a munkafolyamatot

Az AI munkafolyamat-automatizálás utolsó lépése az AI által generált leírások teljesítményének nyomon követése.

Nézze meg, hány látogató válik vásárlóvá, és mely termékek kapják a legtöbb kattintást.

Végezzen A/B teszteket. Figyeljen arra, hogy mely érzelmi hatások, termékjellemzők és cselekvésre ösztönző stílusok ösztönzik a vásárlók elkötelezettségét.

Frissítsd a prompt-tárat a teljesítményre vonatkozó betekintések alapján. Ha az adott formátumú leírások következetesen jobban teljesítenek, mint a többi, finomítsd a promptokat, hogy lemásold azt a struktúrát.

Ha bizonyos termékkategóriák nem teljesítenek jól, módosítsa márka hangnemre vonatkozó irányelveit, vagy adjon hozzá részletesebb specifikációkat a promptokhoz.

Hogyan segít a ClickUp?

Gyűjtsd össze a legfontosabb mutatókat, mint például a konverziós és a kattintási arányokat, és vizualizáld a termékek sikerét a ClickUp Dashboards segítségével. Hozz létre testreszabható widgeteket, hogy azonosíthasd a trendeket az egész termékválasztékodban.

Állítson be AI-kártyákat, amelyek megmutatják a különböző termékkategóriák konverziós arányait, figyelje, mely leírások generálnak organikus forgalmat, és kövesse nyomon az automatizált munkafolyamatok befejezési arányait.

Emellett egy összefoglalót is kap, amely bemutatja az osztálya, csapata vagy projektjei állapotát és teljesítményét.

Hagyja, hogy az AI elvégezze a munkaterület adatainak elemzését és összefoglalását.

Íme a termékleírások generálásához népszerű AI-eszközök listája. Mindegyiknek megvannak a maga kulcsfontosságú jellemzői és felhasználási területei.

1. ClickUp BrainGPT

Az AI a feladataiból, dokumentumaiból, webes forrásokból és az Ön által használt összes harmadik féltől származó eszközből nyeri ki a kontextust.

A ClickUp a világ első konvergált AI munkaterülete, amely megérti Önt és munkáját.

Ez az AI közvetlen beépítésével a munkafolyamatba egyszerűsíti a teljes tartalomkészítési folyamatot.

A ClickUp BrainGPT segítségével ötleteket gyűjthet, kutatásokat vagy összefoglalókat készíthet, és a munkaterületén és az integrált alkalmazásokban található legfontosabb információkat összegyűjtheti. Amikor eljön az ideje a tartalom létrehozásának, a Brain márkának megfelelő blogbejegyzéseket, termékleírásokat vagy közösségi médiás szövegeket generál közvetlenül a dokumentumaiban, így nem kell eszközöket váltania vagy újra bevinnie az információkat.

A vizuális tartalom ugyanolyan egyszerű, az AI-alapú képalkotás az Ön briefjei vagy feladatai alapján azonnal elkészül. A folyamat során a ClickUp Chat segítségével együttműködhet csapatával az üzenetek finomításában vagy átírások kérése során, miközben a visszajelzéseket és a feladatokat valós időben követheti nyomon.

Ismétlődő vagy összetett munkafolyamatok esetén egyedi AI-ügynököket hozhat létre olyan feladatok automatizálására, mint a kulcsszó-kutatás, a SEO-optimalizálás vagy a tartalom ütemezése, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki. Még a megbeszéléseket is lefedik: a ClickUp AI Notetaker rögzíti a döntéseket, és azokat végrehajtható feladatokká vagy tartalomtervezetekké alakítja. A Brain mély kontextusérzékenységének és automatizálásának köszönhetően az ötletelés és a publikálás közötti minden lépés gyorsabbá, okosabbá és mindig a márkához illeszkedővé válik.

A BrainGPT legjobb funkciói

Többmodellű AI : Kihasználja több AI-modell erejét a szövegek, képek és munkafolyamatok automatizálásához, így biztosítva a legjobb megoldást minden feladathoz.

Kontextus megértése : Elolvassa és megérti a dokumentumokat, feladatokat, megjegyzéseket, mellékleteket, egyéni mezőket és alfeladatokat, hogy intelligensebb, relevánsabb eredményt nyújtson.

AI képalkotás : Készítsen azonnal képeket és grafikákat szöveges utasítások alapján, közvetlenül a munkaterületén belül.

Agent builder : Hozzon létre és telepítsen egyedi AI-ügynököket a tartalmi munkafolyamatok, az ismétlődő feladatok és a folyamatindítók automatizálásához.

Munkaterületi csevegés : Dolgozzon együtt, ötleteljen és finomítsa a tartalmat a csapatával és a Brain segítségével – anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást.

AI Notetaker : Jegyezze fel a megbeszélések jegyzetét, a döntéseket és a teendőket a hívásokból, és alakítsa azokat automatikusan feladatokká. : Jegyezze fel a megbeszélések jegyzetét, a döntéseket és a teendőket a hívásokból, és alakítsa azokat automatikusan feladatokká.

Márkának megfelelő, platformspecifikus kimenet: alkalmazkodik az írásstílusához, és bármilyen platformra vagy csatornára alkalmazza a formázást.

A BrainGPT korlátai

Az ügynöki munkafolyamatoknál kezdetben tanulási görbe lehet tapasztalható.

ClickUp árak

BrainGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 585+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4500+ értékelés)

Mit mondanak a BrainGPT-ről a valódi felhasználók?

Egy ClickUp-felhasználó is megosztja tapasztalatait a G2-n:

A ClickUp Brain MAX hihetetlenül megkönnyítette a munkámat. Az, hogy több LLM-et egyesít egy platformon, gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a válaszokat, a platformon belüli beszéd-szöveggé alakítás pedig hatalmas időmegtakarítást jelent. Nagyra értékelem a vállalati szintű biztonságot is, amely nyugodtságot ad az érzékeny információk kezelése során. […] A legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy segít kiszűrni a zavaró tényezőket és tisztábban gondolkodni – függetlenül attól, hogy értekezleteket foglalok össze, tartalmat szerkesztem vagy új ötleteket gyűjtök. Olyan, mintha egy mindenre kiterjedő AI-asszisztensem lenne, aki alkalmazkodik minden igényemhez.

A ClickUp Brain MAX hihetetlenül megkönnyítette a munkámat. Az, hogy több LLM-et egyesít egy platformon, gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a válaszokat, a platformon belüli beszéd-szöveggé alakítás pedig hatalmas időmegtakarítást jelent. Nagyra értékelem a vállalati szintű biztonságot is, amely nyugodtságot ad az érzékeny információk kezelése során. […] A legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy segít kiszűrni a zavaró tényezőket és tisztábban gondolkodni – függetlenül attól, hogy értekezleteket foglalok össze, tartalmat szerkesztem vagy új ötleteket gyűjtök. Olyan, mintha egy mindenre kiterjedő AI-asszisztensem lenne, aki alkalmazkodik minden igényemhez.

2. Jasper

via Jasper

Az AI tartalomautomatizálási platform segítségével több csatornán is egységes, márkájához illeszkedő szövegeket hozhat létre. Egy munkaterületen központosítja márkájának hangját, tartalmi irányelveit és eszközeit.

A termékleírások generálásától a hosszú formátumú tartalmakig, a közösségi médiás bejegyzésekig és a kampányüzenetekig – az egész tartalomcsatornában felhasználhatja. A Jasper IQ minden eszközben egységes hangnemet, üzeneteket és stílus szabályokat alkalmazva biztosítja márkájának konzisztens hangvételét.

A Jasper legjobb funkciói

Használja a Canvas-t, egy rugalmas írási munkaterületet, ahol valós idejű AI-segítségével hosszú vagy több részből álló termékleírásokat szerkeszthet, finomíthat és tökéletesíthet.

A Studio strukturálja a tartalomkészítési folyamatot, segítve az üzenetek, a hangnem és a SEO követelmények összehangolását az SKU-k és kategóriák között.

Állítson be automatizálásokat AI-ügynökökkel, hogy végrehajtsák az ismétlődő feladatokat, mint például a leírások átírása, variációk generálása, márka hangnem szabályok alkalmazása vagy piactér-specifikus formátumok előkészítése.

A Jasper korlátai

A fejlett képzés ellenére a tartalom néha hiányzik az igazi eredetiség, a személyes stílus vagy a mély narratív mélység, ami miatt a gyakori témák esetében robotikusnak tűnik.

Jasper árak

Pro: 69 USD/felhasználó/hónap

Üzleti tevékenység: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1264+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a Jasperről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A felhasználói felület nagyon tiszta és könnyen kezelhető, még azok számára is, akik még nem ismerik az AI írási eszközöket. A tanulási görbe meglepően alacsony volt.

A felhasználói felület nagyon tiszta és könnyen kezelhető, még azok számára is, akik még nem ismerik az AI írási eszközöket. A tanulási görbe meglepően alacsony volt.

3. Copy. ai

A Copy. ai egy AI-alapú Go-to-Market (GTM) platform, amelynek célja, hogy segítse a marketing-, értékesítési és tartalomkezelő csapatokat a tartalomkészítés racionalizálásában és a piacra lépésük méretezésében.

Egy helyen egyesíti a munkafolyamatok automatizálását, a tartalomgenerálást és a márkairányelveket. Gyorsan elkészítheti a termékleírásokat, hirdetési szövegeket, közösségi média bejegyzéseket, e-maileket, blogbejegyzéseket és egyebeket.

A Copy. ai GTM-központú eszközei lehetővé teszik a marketing stratégiák kodifikálását, az adatok és tartalmak egységesítését, valamint a márka konzisztenciájának fenntartását az összes csatornán.

A Copy.ai legjobb funkciói

Automatizálja a teljes tartalomszekvenciát az AI Workflows segítségével, több lépés összekapcsolásával – a potenciális ügyfelek generálásától és a közönség azonosításától a teljes e-mail kampányok és blogbejegyzések megírásáig.

Készítsen gyorsan változatos tartalmakat a több mint 90 előre elkészített eszközzel és sablonnal rendelkező kiterjedt sablonkönyvtár segítségével.

Határozza meg a márka egységes arculatát az Infobase és a Brand Voice eszközök segítségével.

Copy. ai árak

Csevegés: 29 USD/hó

Ügynökök : 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Copy. ai korlátai

G2: 4,9/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1000 értékelés)

Mit mondanak a Copy.ai-ról a valódi felhasználók?

Hallgassa meg egy Reddit-véleményt:

A Copy AI gyors, de ne várja el tőle, hogy azonnal megnyerje a SEO-háborút. A nyers AI-szöveg = általános, felismerhető, és általában nem fog hosszú távon jó helyezést elérni anélkül, hogy alaposan átdolgoznák.

A Copy AI gyors, de ne várja el tőle, hogy azonnal megnyerje a SEO-háborút. A nyers AI-szöveg = általános, felismerhető, és általában nem fog hosszú távon jó helyezést elérni anélkül, hogy alaposan átdolgoznák.

Egy szuperalkalmazás minden munkádhoz A Brain MAX csatlakozik a fájlokhoz, eszközökhöz és tudásbázishoz. Ez lesz az egyetlen AI-központ, amely megírja, összefoglalja, elemzi és visszakeresi mindazt, amire szükség van a termékleírások elkészítése során. Használja a Brain MAX-ot a következőkre: A Talk to Text segítségével hangos ötleteket kész, használatra kész termékleírásokká alakíthat.

Az Enterprise Search segítségével azonnal hozzáférhet és elemezhet információkat feladatok, dokumentumok, megjegyzések és összekapcsolt rendszerek között.

Automatikus adatbeolvasás feladatokból, képekből, dokumentumokból, naptárakból és integrációkból Szabaduljon meg a gépelés fáradalmaitól a Brain MAX Talk to Text funkciójával

4. ChatGPT

via ChatGPT

Az OpenAI ChatGPT az egyik legegyszerűbb AI írási asszisztens termékleírásokhoz. Gyorsan alkalmazkodik a különböző hangnemekhez, formátumokhoz és platformokhoz, így hasznos lehet azoknak az eladóknak, akik több SKU-t kezelnek.

Fájlokat tölthet fel, példákat oszthat meg és valós időben iterálhat, hogy kialakítsa a végleges szöveget. A ChatGPT fejlett érvelést is támogat, ami lehetővé teszi a részletek elemzését és pontos, előnyökre fókuszáló leírások generálását.

Ha önálló eszközt szeretne a kutatás és az írás kezeléséhez, a ChatGPT megfelelő választás.

A ChatGPT legjobb funkciói

Töltsön fel specifikációkat, képeket, összefoglalókat és példákat, hogy a ChatGPT a teljes termékkontextus alapján leírásokat generálhasson.

Készítsen egyedi GPT-ket az ismétlődő munkafolyamatokhoz – amelyek a márka hangján, formázási szabályain és a piaci követelményeken alapulnak.

Futtassa a Python kódot, elemezze az adatkészleteket, vagy nyerjen információkat a termékleírásokból, hogy pontos részletekkel gazdagítsa leírásait.

A ChatGPT korlátai

Ingyenes felhasználók a csúcsidőszakokban régebbi vagy lassabb modellekre kerülhetnek, ami befolyásolja a válaszadási sebességet és minőséget.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1045+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a ChatGPT-ről?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Néha elveszíti a kontextust, ami megzavarja az általános folyamatot. A korábbi verziók hajlamosak voltak hallucinációkra és gyakran kitalált információkat adtak. Például, amikor könyvajánlatokat kértem, néha olyan címeket javasolt, amelyek valójában nem is léteznek. Ezenkívül, amikor kód generálására használom, gyakran biztosít arról, hogy a kód működni fog, de a gyakorlatban nem úgy működik, ahogy ígérte.

Néha elveszíti a kontextust, ami megzavarja az általános folyamatot. A korábbi verziók hajlamosak voltak hallucinációkra és gyakran kitalált információkat adtak. Például, amikor könyvajánlatokat kértem, néha olyan címeket javasolt, amelyek valójában nem is léteznek. Ezenkívül, amikor kód generálására használom, gyakran biztosít arról, hogy a kód működni fog, de a gyakorlatban nem úgy működik, ahogy ígérte.

A termékleírások AI-val történő automatizálásának gyakori kihívásai és azok leküzdésének módja

Bár az automatizálás valóban órákat és napokat takarít meg, vannak olyan potenciális hátrányok, amelyekkel tisztában kell lennie.

1. hiba: AI-hallucináció

Az AI hallucinál, és gyakran kitalál olyan termékjellemzőket, amelyek nem léteznek, például azt állítja, hogy a vezeték nélküli fejhallgatók akkumulátorának élettartama 50 óra, miközben valójában csak 8 óra. Az AI egyszerűen csak hihetőnek tűnő jellemzőket hoz létre, hogy kitöltse a tartalmi hiányosságokat.

✅ Megoldás: Táplálja az AI-t strukturált, ellenőrzött termékadatokkal a hivatalos adatbázisából. Kerülje el, hogy az AI találgasson vagy feltételezésekkel töltse ki a hiányzó részeket.

Integráljon automatizált ellenőrzéseket vagy validációs lépéseket, amelyek a generált leírásokat a termék specifikációival összehasonlítják a közzététel előtt. Eltérések esetén azonnal értesítést kap.

⚠️ LLM torzítás: Még akkor is, ha egy nyelvi modell folyékonyan működik, tükrözheti a csoportokban mélyen gyökerező torzításokat. Ez a tanulmány megállapítja, hogy sok nagy nyelvi modell erős csoporton belüli optimizmust és csoporton kívüli negatív hozzáállást mutat, rámutatva, hogy a „hallucináció” nem csak kitalált tények, hanem társadalmi torzítások is.

2. hiba: Formázási problémák a különböző platformokon

Kihívás: Minden platform (eBay, Amazon, Shopify) más leírási irányelveket alkalmaz. Míg az Amazon a pontokkal felsorolt jellemzők listáját rangsorolja magasabbra a keresési eredmények között, a Shopify a rövid bekezdéses formátumokkal működik jobban.

✅ Megoldás: Készítsen platformspecifikus sablonokat egyértelmű formázási szabályokkal és karakterkorlátozásokkal.

3. hiba: Az érzelmi vonzerő fenntartása

Az AI-nak nehézséget okozhat a történetmesélés, az érzelmi rezonancia vagy az életmód kontextusának beépítése, amelyek a konverziót ösztönző elemek.

✅ Megoldás: Történetvezérelt utasítások segítségével irányítsa az AI-t, hogy vegye figyelembe a vásárlói szcenáriókat, előnyöket vagy felhasználási eseteket (tökéletes esti összebújáshoz vagy kényelmes utazáshoz).

4. hiba: Rossz kulcsszóintegráció

Kihívás: Az AI vagy természetellenesen tömíti tele a leírásokat kulcsszavakkal, vagy teljesen kihagyja a vásárlók által használt fontos keresési kifejezéseket. Mindkettő rontja a keresőmotorok rangsorolását és a termékek megtalálhatóságát.

Megoldás: A leírások létrehozása előtt kutassa fel a célszavakat, és készítsen rangsorolt listát a feltétlenül beépítendő kifejezésekről. Hozzon létre kulcsszó-integrációs szabályokat, amelyek meghatározzák a kulcsszavak elhelyezkedésének gyakoriságát és természetes beépítésének módszereit a tartalomban.

Automatizálja termékleírásait a ClickUp segítségével

Ellentétben azzal a tévhittel, hogy a termékleírások AI-val történő automatizálása általánossá teszi azokat, a megfelelő munkafolyamatokkal kiváló minőségű, a márkához illeszkedő termékleírásokat hozhat létre nagy mennyiségben.

A ClickUp természetesen előnyt kínál kontextusfüggő AI-jával, amely nem igényel folyamatos információellátást. Minden egy munkaterületen történik: a termékleírások, a márkairányelvek, az AI-generálás, a csapatmunka és a teljesítmény nyomon követése.

Miért válassza a 10 eszköz közötti váltás nehézkességét, amikor most ingyen regisztrálhat és automatizálhatja a leírásokat?