Ingyenes otthoni tanterv-sablonok gyermeke tanulásának szervezéséhez

„Ma történelmet vagy művészetet tanulunk?” – kérdezi a fiad kedden délelőtt 11 órakor. Ránézel a jegyzeteidre, és rájössz, hogy... te sem tudod biztosan. Az egyik böngészőfület a matematika tananyag, a másikat a természettudományi egység, a harmadikat pedig egy kézműves munkákkal teli Pinterest-tábla foglalja el.

Az otthoni oktatás szabadságot jelent, de túlterhelőnek is tűnhet, ha a források útiterv nélkül halmozódnak fel. 📚

A Johns Hopkins Egyetem jelentése szerint a 2023-24-es tanévben a 21 adatot megosztó állam közül 19-ben nőtt az otthoni oktatásban részt vevők száma. Mivel egyre több család választja ezt az utat, egyre nagyobb az igény az órák szervezésének és a haladás nyomon követésének egyszerű módszereire.

Ezért ebben a blogbejegyzésben 18 ingyenes otthoni tanterv-sablont mutatunk be a ClickUp for Students alkalmazásból, amelyek segíthetnek Önnek gyermeke tanulásának irányításában. 🏁

Mik azok az otthoni oktatási tervező sablonok?

A házi oktatási tervező sablon egy strukturált digitális vagy nyomtatható eszköz, amelynek célja, hogy segítse a szülőket, a tanárokat vagy a diákokat a tanulmányi tevékenységek otthoni szervezésében.

A sablonok központosítják az óravázlatokat, a feladatokat, a jelenléti ívet, az osztályzatokat és az órarendeket, így könnyebb kezelni a napi, heti és hosszú távú célokat. Ezek a sablonok gyakran tartalmaznak testreszabható nézeteket, tantárgykövetést, AI írási eszközöket és haladásjelzőket, hogy egyszerűbbé tegyék az iskolai tervezést és a nyilvántartást.

Mi jellemzi egy jó otthoni oktatási tervező sablont?

Egy jó otthoni oktatási tervező sablon teljes körű rendszert biztosít az akadémiai feladatok, az erőforrások és a családi rutinok kezeléséhez. Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni a sablon kiválasztásakor:

Átfogó célokat tűz ki: felvázolja az éves célokat, és egy évre szóló áttekintést készít, amelyben megtervezi a rutinokat, a prioritásokat és a mérföldköveket.

Havi és heti tervek szervezése: Naptárak, irányítópultok és ütemtervek segítségével strukturálja az órákat, feladatokat és tevékenységeket.

A napi órákat részletezi: Minden napot konkrét tantárgyakra, feladatokra és időblokkokra bont, hogy a végrehajtás zökkenőmentesebb legyen.

Tananyag és források kezelése: Könyvek, anyagok, kirándulások tervezése és tantárgyakhoz kapcsolódó óravázlatok nyomon követése az egész tanévre vonatkozóan.

Jelenléti és reflexiók rögzítése: Naplózza a jelenléti adatokat, és reflexiók oldalainak segítségével áttekintheti az elért eredményeket.

Célok és szokások nyomon követése: A tanulmányi előrehaladás és A tanulmányi előrehaladás és a személyes fejlődés nyomon követése nyomkövetők segítségével.

Az Ön igényeihez igazodik: További oldalak állnak rendelkezésre projekttervezéshez, egységtanulmányokhoz vagy nem iskolai oktatási módszerekhez.

Ösztönözze a diákok részvételét: Kérje meg a gyerekeket, hogy segítsenek a tanórák tervezésében vagy az erőforrások kiválasztásában, hogy így felelősségérzetet és elkötelezettséget alakítson ki bennük.

🧠 Érdekesség: Charlotte Mason egy 19. századi brit pedagógus volt, akinek filozófiája még ma is sok otthoni oktatást folytató családot inspirál. Úgy vélte, hogy a rövid órák jobbak, mint a hosszúak, mert a gyermekek figyelme rövid időre koncentrálható, és a folyamatos gyakorlással erősödik. Az ő megközelítése, amelynek keretében „élő könyveket” és természeti sétákat hozott létre, akkoriban meglehetősen radikálisnak számított.

18 otthoni oktatási tervező sablon

A ClickUp oktatási projektmenedzsment szoftver egy helyen összefogja az otthoni oktatás összes mozgó elemét. Felvázolhatja az óravázlatokat, nyomon követheti a befejezett feladatokat, rögzítheti a tevékenységekhez szükséges órákat, és akár rövid reflexiókat is feljegyezhet az egyes napok tanulási eredményeiről.

Íme 18 sablon, amelyekkel egyszerűsítheti, strukturálhatja és kézben tarthatja az otthoni tanévét.

1. ClickUp óravázlat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa egy helyen az óravázlatokat, értékelő űrlapokat és feladatokat a ClickUp óravázlat-sablonjával.

A ClickUp óravázlat-sablon célja, hogy segítse az oktatókat a főiskolai kurzusok óravázlatainak hatékony elkészítésében, kezelésében és nyomon követésében. Kezdje azzal, hogy felvázolja a kurzuson tárgyalandó témákat és anyagokat, majd határozza meg az eszközön belül az egyes kurzusok egyértelmű céljait és célkitűzéseit.

A házi oktatási tervező sablon segítségével részletes óravázlatokat készíthet minden témához, beleértve a tevékenységeket és az értékeléseket is, hogy biztosítsa a diákok aktív részvételét. Ezenkívül rendszeresen ellenőrizheti az egyes tanfolyamok előrehaladását, hogy időben módosításokat hajthasson végre.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

📌 Ideális: Szülők, gondviselők vagy oktatók számára, akik tanterv-sablont szeretnének a házi oktatásban több tantárgy és évfolyam óráinak tervezéséhez és nyomon követéséhez.

📮 ClickUp Insight: 45% szerint a nagy célok kisebb lépésekre bontása segít megőrizni a motivációt. A koncepció egyértelmű, de a gyakorlatba való átültetéssel kezdődik (és gyakran meg is áll) a valódi munka. 🚥 Elárasztja egy nagy cél, mint például „egy teljes szemeszter tananyagának összeállítása”? A ClickUp Brain segít. Írja le a célját, és a ClickUp AI felbontja azt megvalósítható feladatokra és alfeladatokra, határidőket rendel hozzájuk, és segít közelebb kerülni az álmaihoz. 💫 Valódi eredmények: A felhasználók szerint a ClickUp használata óta kétszeresére nőtt a termelékenységük.

2. ClickUp napi tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp napi tervező sablonjával rendezze a feladatokat kategóriákba, például Személyes, Munka és Célok.

A ClickUp napi tervező sablonja egy helyen szervezi meg otthoni tanóráit, háztartási feladatait és személyes teendőit. Az olyan egyedi nézetekkel, mint a ClickUp naptárnézet és az összes feladat, könnyedén kezelheti a mindennapi teendőket, mint például a bevásárlás, az önápolási rutinok vagy akár a mellékprojektek.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Rendezze a feladatokat kategóriák szerint, a Személyes , Munka , Iskola vagy Célok egyéni mezők segítségével.

Tartsa szemmel a prioritásokat az olyan állapotfrissítésekkel, mint a Teendők és Befejezettek .

Csoportosítsd a feladatokat esedékességi dátum szerint, és egy pillantással láthatod, mi késedelmes , mi ma esedékes , és mi már elkészült .

Adjon hozzá részleteket, például emlékeztetőket, jegyzeteket és alfeladatokat minden feladathoz, hogy ne felejtse el a fontos lépéseket.

📌 Ideális: Otthon tanító szülők és oktatók számára, akik megbízható módszert keresnek a napi óráik kezelésére, miközben a háztartási feladatok és a személyes teendők egyensúlyát is meg akarják őrizni egy napi tervező alkalmazás segítségével.

3. ClickUp heti tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp heti tervező sablonjával nyomon követheti a határidőket, eseményeket, találkozókat és egyebeket egy vonzó módon.

A ClickUp heti tervező sablon vizuális áttekintést nyújt a következő hétről, így pontosan láthatja, mi történik minden nap, mely célokra koncentrál, és hol kell esetleg változtatnia.

Ahelyett, hogy minden reggel kapkodnál, madártávlatból áttekintheted az előre megtervezett órákat, tevékenységeket és prioritásokat. Színes táblás elrendezésével, a célok számára kijelölt helyekkel és a drag-and-drop feladatokkal ez a házi oktatási tervező sablon kevésbé tűnik kreatív heti útmutatónak.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Tervezze meg a hetét vizuálisan egy hétnapos Kanban táblával, amelynek minden oszlopa a hétfőtől vasárnapig tartó napokat jelenti.

Gyorsan megtekintheti, mi van folyamatban vagy mi készült el, az Open (Nyitott) és Complete (Befejezett) állapotok segítségével.

Használja a Tervezőtábla nézetet , amely színes, drag-and-drop módszerrel lehetővé teszi a feladatok napok szerinti rendezését.

Állítsd be a hét legfontosabb céljait olyan speciális területeken, mint a Prioritás! és Gondolkodnivalók.

📌 Ideális: otthoni oktatást végző szülők, oktatók vagy gondviselők számára, akik kiegyensúlyozott képet szeretnének kapni a hétről.

🧠 Érdekesség: A 17. században a gazdag európai családok gyakran alkalmaztak nevelőnőket, akik otthon tanították a gyerekeket, ötvözve az akadémiai órákat az etikett és az erkölcsi oktatással.

4. ClickUp napi órarend-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg óráit, tevékenységeit és szüneteit óránként ezzel a ClickUp napi órarend-sablonnal.

A ClickUp napi órarend-sablonja segít az otthoni oktatást végző szülőknek a napok strukturált megtervezésében. Kijelölhet külön órákat a tanórákra, az olvasásra, a gyakorlati tevékenységekre és akár a szünetekre is, miközben szándékosan hagyhat időt a váratlan kérdések vagy a tantárgyak közötti átmenetek kezelésére.

A beépített emlékeztetők és az időkövetés megkönnyítik a menetrend betartását, biztosítva, hogy minden tanulási blokk és tevékenység megkapja a neki járó figyelmet.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

A Timeline View segítségével oszd fel a napod óránkénti szakaszokra, hogy egyértelmű legyen a kezdési és befejezési időpont.

Használja a mezőket olyan részletek rögzítésére, mint például A távollét oka vagy Megjegyzések az egyes blokkokhoz.

Váltson a Napi munkafolyamat , Távollétek és Napi ütemterv nézetek között a különböző tervezési igényeknek megfelelően.

Jelölje meg a fontos szüneteket vagy átmeneti időszakokat (például ebéd vagy felülvizsgálati foglalkozások) vizuális időjelzőkkel.

📌 Ideális: Szülők, oktatók és diákok számára, akik órarend szerinti felépítésű otthoni tanórákat szeretnének.

5. ClickUp iskolai órarend-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp iskolai órarend-sablonjával megtekintheti a közelgő órákat és a projektekre fordított időt.

A ClickUp iskolai órarend-sablon egyértelmű áttekintést nyújt az órákról, a tanulási időről és a tevékenységekről.

Ez úgy működik, mint egy tudásmenedzsment rendszer. Ez azt jelenti, hogy megtervezheti az órákat, hozzáadhat tanulási blokkokat, és akár nem tanulmányi tevékenységeket is beépíthet, mint például sport vagy szünetek. Az olyan részletek, mint a professzorok/tanárok nevei, az órák helyszínei, vagy akár a feladatokhoz fűzött megjegyzések segítségével könnyen áttekinthetővé válik minden.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Adjon hozzá kontextust olyan mezőkkel, mint Professzor , Tevékenység és Helyszín minden órához vagy blokkhoz.

Váltson az Aktivitások , Iskolai órarend és Osztályjegyzetek nézetek között, hogy azokra koncentrálhasson, amikre szüksége van.

Kövesse nyomon a jelenléteket vagy a feladatok elvégzését olyan állapotokkal, mint Nyitott és Befejezett .

Állítsa be a ClickUp ismétlődő feladatait , hogy kezelni tudja a folyamatos órákat és az ismétlődő feladatokat az ütemtervben.

📌 Ideális: Szülők, oktatók vagy gondviselők számára, akik strukturált havi tervezőt szeretnének több osztály, tanulási blokk és személyes rutinok kezeléséhez otthoni oktatási környezetben.

💡 Profi tipp: Használjon minden nap 10 perces digitális rendrakást időgazdálkodási technikaként, hogy törölje az értesítéseket, frissítse a feladatokat és előkészítse a munkaterületét.

6. ClickUp órarend és időtanulmány sablon

Ingyenes sablon letöltése Jobb tanulmányi eredményeket érhet el, ha a ClickUp órarend- és időbeosztás-sablon segítségével egyszerre több feladatot is elvégez.

A ClickUp órarend és időtanulmány sablonja az órák, osztályzatok, értékelések és tanulási ülések nyomon követésére szolgál. Összekapcsolja a napi óráidat az tanulmányi teljesítményeddel és a tanulási előrehaladásoddal. Az egyes tantárgyakhoz tartozó ismétlődő feladatok és az értékelésekhez tartozó egyéni mezők segítségével kezelheted, mikor vannak az óráid és hogyan teljesítesz rajtuk.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon az iskolai teljesítményt a Osztály színe , Félév , Osztálytársak és Jegyzetek 11 mezőjével.

Kezelje a tanfolyamokat olyan állapotokkal, mint Teendő , Folyamatban és Befejezve .

Tartsa kézben a vizsgákat és a határidőket az Overdue (Késedelmes) és Unscheduled (Nem ütemezett) panelekkel.

Használja az öt egyedi nézetet (Év, Idővonal, Prioritások, Órarend) különböző konfigurációkban a rugalmas tervezéshez.

📌 Ideális: Diákok, magántanárok vagy tanárok számára, akik a ClickUp for Students alkalmazást használva szeretnék összekapcsolni az órarendet az tanulmányi eredmények nyomon követésével.

Ismerje meg, hogyan növelheti termelékenységét egy átfogó projektnaptár segítségével. 👇🏼

7. ClickUp órarend-tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp osztálytervező sablonjával tiszta munkaterületet kaphat az órák megtervezéséhez és a feladatok kiosztásához.

A ClickUp órarend-tervező sablon kiválóan alkalmas magántanároknak vagy otthoni oktatást végző szülőknek, akik strukturált módon szeretnék megtervezni, megszervezni és nyomon követni több tantárgy óráit. Minden óra tartalmazhat forrásokat, határidőket és jegyzeteket.

Ha például egy idősebb gyermeknek algebrát, egy fiatalabbnak pedig alapvető olvasási készségeket tanít, akkor a házi oktatási tervező sablonban külön listákat állíthat be mindkét gyermek számára. Adjon hozzá órai feladatokat, csatoljon munkalapokat, videókat vagy olvasmányokat, és ha készen vannak, jelölje meg őket „Befejezett”ként.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon az órák előrehaladását olyan státuszokkal, mint Teendő , Tervezett , Befejezett , Bukott , Megfelelt és Archivált .

Kezelje az órákon elhangzottakat az osztályinformációk, a határidők és a prioritások mezőivel.

Gyorsan hozzáférhet az órái előkészítéséhez olyan nézetekkel, mint Ezen a héten, Ma, Minden lista és Útmutató.

📌 Ideális: Otthon tanító szülőknek, akik több gyermek számára szeretnék megszervezni az órákat és nyomon követni a tantárgyakban elért haladást.

🔍 Tudta? Horace Mann, akit gyakran a „közoktatási mozgalom atyjának” neveznek, meghatározó szerepet játszott az ingyenes, egyetemes, nem szektariánus közoktatási rendszer bevezetésében az Egyesült Államokban. Reformjai között szerepelt a „normál iskolák” néven ismert tanárképző intézmények létrehozása, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszottak a tanítás professzionálisabbá tételében és az oktatási lehetőségek bővítésében.

8. ClickUp tanterv-tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp tanterv-tervező sablonját a tanfolyam céljainak, ütemtervének és kiegészítő anyagainak nyomon követéséhez.

A ClickUp tanterv-tervező sablonja strukturált eszközt kínál az órák, tevékenységek és értékelések tervezéséhez, biztosítva, hogy a pedagógusok jól felépített tanulási élményt nyújthassanak.

Dolgozzon együtt kollégáival, hogy összegyűjtsék és rendszerezzék a tanterv lehetséges témáit. Miután összegyűjtötték az ötleteket, dolgozzon ki egy átfogó tervet, amely tartalmazza a kurzus leírását, céljait, az értékelési szabályokat, valamint a témák és tevékenységek ütemtervét.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Rendezze a tananyagot tantárgyak szerint a Mappa és a Lista hierarchia segítségével (pl. angol, matematika).

Kövesse nyomon az órákat 10 állapot segítségével, mint például Aktuális , Folyamatban , Felülvizsgálatra szorul , Régi és Tervezni .

Adjon hozzá fontos részleteket a Témák , Kinyomtatott anyagok , Határidők és Prioritás mezőkkel.

Tervezze meg a félév egészét olyan nézetek segítségével, mint a Timeline, Board, Calendar, Guide és All Lists.

📌 Ideális: tanárok, tantervtervezők vagy oktatási koordinátorok számára, akik strukturált módon szeretnék összeállítani, nyomon követni és finomítani a tananyagot az egész tanév során.

🚀 A ClickUp előnye: Kíváncsi arra, hogyan használhatja az AI-t az órái tervezéséhez? A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt kiváló minőségű, hatékony óravázlatokat készíthet. Csak annyit kell tennie, hogy megkérdezi! Adja meg a legfontosabb részleteket, mint például a tantárgy, az osztályszint és a tanulási célok, és a program egy személyre szabott tervet generál, amely illeszkedik a tantervéhez. A Connected AI megérti a projektek összefüggéseit, és megvalósítható javaslatokat ad, így ideális otthoni oktatást végző szülők és oktatók számára. A ClickUp Brain segítségével nyomon követheti a feladatok határidejét A diákok számára készült AI eszközzel a következőket teheti: Készítsen részletes tanterv vázlatokat, és bontsa le a témákat könnyedén!

Az AI által generált jegyzeteket azonnal dokumentumokká vagy végrehajtható feladatokká alakíthatja.

Szervezze meg a feladatokat, az olvasási listákat és a projekt határidőket egy helyen.

A tanórák fontossági sorrendjét és az előrehaladást intelligens AI-útmutatással követheti nyomon. ✅ Próbáld ki ezt a feladatot: Készíts egy egyhetes óravázlatot egy 10 éves tanuló számára, amely a matematika alapvető törtekkel kapcsolatos anyagát fedi le. Vedd bele a napi célokat, a tevékenységeket és egy rövid értékelést a hét végére.

9. ClickUp tanterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson fel egyértelmű célokat minden órához, és kövesse nyomon a haladást valós időben a ClickUp tanterv sablonjával.

A ClickUp tanterv sablonjával strukturált, kidolgozott tantervet hozhat létre, amely világosan közli az egyes órák céljait, témáit és feladatait. A sablon a ClickUp Docs-ban található, így jól formázott vázlatot hozhat létre a kurzus leírásával, az értékelési szabályokkal és a tevékenységek ütemezésével.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Szervezze meg a tartalmat a Doc View segítségével, hogy gazdag szövegű tantervet készíthessen.

Kövesse nyomon a tanterv frissítéseit olyan metaadatokkal, mint a Létrehozó/Tulajdonos és Utolsó frissítés .

Rendezze el a tanfolyam alapvető adatait egy Tanfolyam információk táblázatban, amely tartalmazza a tanfolyam nevét, szakaszát, kreditpontjait, a tanár adatait és elérhetőségeit.

Az oldalsáv segítségével gyorsan navigálhat olyan oldalakon, mint a Tananyag sablon, Bevezető útmutató és + Új oldal.

📌 Ideális: Otthon tanító szülők, magántanárok és oktatók számára, akik professzionális, központosított tantervet szeretnének minden tantárgyhoz vagy kurzushoz.

🔍 Tudta? John Dewey, a progresszív oktatás egyik kulcsfigurája, a cselekvésen keresztül történő tanulást hangsúlyozta. Úgy vélte, hogy az oktatásnak kapcsolódnia kell a valós élet tapasztalataihoz, ösztönözve a problémamegoldást, a kritikus gondolkodást és a gyakorlati projekteket.

10. ClickUp házi feladat-nyomkövető sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp házi feladat-nyomkövető sablonjával egy helyen tekintheti át az összes házi feladatát, így soha nem fogja lekésni a határidőt.

A ClickUp házi feladat-nyomkövető sablon segítségével minden feladatot (vagy feladatot) egy helyen láthat, prioritásokat rendelhet hozzájuk, és az egyes feladatok nyomon követésére koncentrálhat.

A házi tanterv-sablon a házi feladatokat strukturált feladatnézetbe egyesíti, ahol minden feladat egy alfeladat, saját határidővel, tantárgycímkével és befejezési státusszal. A vizuális haladási jelzők, valamint a jegyzetek hozzáadásának és a feladatok kisebb lépésekre bontásának lehetősége megkönnyíti több tantárgy és határidő kezelését.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon a feladatokat az Elvégzendő , Folyamatban és Befejezett állapotok segítségével minden alfeladatnál.

A házi feladatokat tantárgyak szerint kategorizálhatja színkódolt címkékkel, hogy gyorsan megtalálja őket.

A Befejezési haladás sáv segítségével vizualizálhatja az előrehaladást, hogy lássa, mi készült el és mi van még hátra.

Adjon feladatokat a diákoknak vagy segítőknek, és állítson be prioritási jelöléseket a sürgős munkák kiemeléséhez.

📌 Ideális: Otthon tanító szülők, oktatók vagy gondviselők számára, akik több tantárgy feladatait szeretnék nyomon követni, és a haladást vizuálisan szeretnék nyomon követni egy termelékenységi alkalmazáson belül.

Íme, mit mondott Michael Turner a Miami Egyetemről a ClickUp-ról:

A ClickUp egy remek eszköz, amelyet arra használunk, hogy szervezettek maradjunk és nyomon kövessük az eseményeket. A platform egy tudásbázist biztosít számunkra.

A ClickUp egy remek eszköz, amelyet arra használunk, hogy szervezettek maradjunk és nyomon kövessük az eseményeket. A platform egy tudásbázist biztosít számunkra.

11. ClickUp osztályfeladat-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp osztályfeladat-sablonjával könnyedén nyomon követheti a félév feladatait és osztályzatait.

A ClickUp osztályfeladat-sablon egy intuitív ClickUp listanézetben összpontosítja az összes diák munkáját, határidejét és osztályzatát. Feladatkövető sablonként is funkcionál, figyelemmel kísérve és kezelve az összes diák és tantárgy feladatait.

Minden feladat egyértelműen rendezett a befejezési állapot szerint, részletes mezőkkel az értékeléshez, a tárgyalt témákhoz és a kurzus-specifikus kontextushoz. A szülők vagy a tanárok gyorsan kioszthatják a feladatokat, nyomon követhetik az előrehaladást és megoszthatják az erőforrásokat, így könnyedén felügyelhetik több tanulót vagy tantárgyat anélkül, hogy lemaradnának valamiről.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

A Osztály mezővel kategorizálhatja a feladatokat tantárgyak szerint (pl. Matematika 102, Angol 201, Történelem 102).

Biztosítson azonnali hozzáférést az erőforrásokhoz, és linkeljen a feladatokhoz, olvasmányokhoz vagy online tanulási eszközökhöz kapcsolódó anyagokhoz.

A Lista , Lista határidő szerint , Vizsgák és Dolgozatok nézetek segítségével többféle elrendezésben szervezheti és tekintheti meg a feladatokat.

Kövesse nyomon a tárgyalt témákat és a feladattípusokat a Feladattípus és Tárgyalt témák mezők segítségével.

📌 Ideális: Otthon tanító szülők, gondviselők vagy több diákot felügyelő magántanárok számára, akik egyszerű módszert keresnek a különböző tantárgyakhoz tartozó feladatok kiosztására, nyomon követésére és értékelésére.

12. ClickUp diákok számára készült tervezési ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen listát mindenről, amit az adott tanévben el szeretne érni, a ClickUp diákok számára készült tervezési ellenőrzőlista sablonjával.

A ClickUp diákok számára készült tervezési ellenőrzőlista sablonja a diákoknak és az otthoni oktatást választó szülőknek egy központi helyet biztosít, ahol nyomon követhetik az akadémiai tervezéshez szükséges összes fontos feladatot, a jelentkezésektől a vizsgákig. Ráadásul minden lépés megvalósítható alfeladatokra van felosztva. Ez megkönnyíti a komplex tervezés kezelhető részekre bontását, a haladás egy pillanat alatt történő áttekintését és a határidők betartását.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Szervezze meg az egész egyetemi felkészülés munkafolyamatát egy Master Task segítségével, amely központi csomópontként szolgál.

Bontsa le a komplex tervezést különálló alfeladatokra, mint például Források , Vizsgaütemterv , Projektkövető , Csoportos tevékenységkövető és Előadások és jegyzetek .

Jegyzeteket, címkéket vagy függőségeket adhat hozzá a feladatokhoz, hogy a tervezési folyamat során egyértelmű útmutatást és kontextust kapjon.

📌 Ideális: Otthon tanító szülők, gondviselők vagy oktatók számára, akik a diákokat felkészítik az egyetemi felvételi vizsgákra, a felvételi eljárásra és a hosszú távú tanulmányi tervekre.

13. ClickUp diákok előrehaladásának sablonja

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp tanulói előrehaladási sablonjával célzott támogatást nyújthat minden egyes tanulónak.

Gondolkodott már azon, hogy a diákja vagy gyermeke valóban lépést tart-e? A ClickUp diákok fejlődésének nyomon követésére szolgáló sablonja szülők, magántanárok és otthoni oktatók számára készült, akiknek valós időben kell nyomon követniük diákjaik teljesítményét, viselkedését és fejlődését.

Egyszerre több diákot is nyomon követhet, megnézheti, ki teljesít jól, kinek kell extra bátorítás, és mely területek igényelnek nagyobb figyelmet. Az otthoni oktatási tervező sablon státusz szerint rendezi a diákokat, figyelemmel kíséri a viselkedésüket és az erőfeszítéseiket, és egy helyen tárolja a fontos személyes és tanulmányi adatokat.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Figyelje minden tanuló teljesítményét olyan státuszokkal, mint Jól teljesít , Figyelemre szorul , Önbizalomra szorul és Kiegészítő feladatokra szorul .

Kövesse nyomon a fontos részleteket a Születésnap , Órák , Erőfeszítés és Viselkedés mezők segítségével.

Többféle nézőpontot érhet el a Viselkedési problémák , Lista és Figyelmet igényel nézetekkel.

A Csillagbesorolás mezővel vizuálisan rögzítheti az erőfeszítéseket, a Haladás mezővel pedig az akadémiai előrehaladást.

📌 Ideális: Szülők, gondviselők vagy oktatók számára, akik több gyermeket tanítanak otthon, és olyan eszközt keresnek, amellyel nyomon követhetik az egyes gyermekek fejlődését, viselkedését és eredményeit, biztosítva, hogy minden tanuló megkapja a szükséges figyelmet.

🔍 Tudta? Thomas Jefferson, az oktatás elkötelezett híve, hitt az önálló tanulásban, és arra ösztönözte a gyerekeket, hogy otthon sokat olvassanak.

14. ClickUp célkitűzési sablon

Ingyenes sablon letöltése Maradjon motivált a hosszú távú célok elérése iránt azáltal, hogy a ClickUp SMART Goals Template segítségével vizualizálja az ahhoz vezető apró lépéseket.

A ClickUp SMART Goals Template sablon olyan oktatók, szülők és otthoni tanulók számára készült, akik mérhető célokat szeretnének kitűzni és egy helyen szeretnék nyomon követni az előrehaladást.

Ez lehetővé teszi, hogy a nagy tanulmányi célokat, például egy új tantárgy elsajátítását vagy egy féléves projekt befejezését, kezelhető lépésekre bontsa. Az otthoni tanulás tervező sablonja segít a befektetett erőfeszítések számszerűsítésében, a felelősségek kiosztásában és a sikerek nyomon követésében, így a célok elérése motiválóvá válik a diákok számára.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Konkrét , Mérhető , Elérhető , Releváns , Időhöz kötött Határozzon meg megvalósítható célokat a SMART keretrendszer mezőinek segítségével:

Kövesse nyomon a haladást vizuálisan olyan állapotokkal, mint Crushing , On Track , Off-Track és To Do .

A Szükséges erőfeszítés mértéke és a Rendelkezik-e a szükséges készségekkel mezők segítségével számszerűsítheti az erőfeszítést és a megvalósíthatóságot.

Kövesse nyomon a célok elérésének előrehaladását olyan speciális nézetekkel, mint a SMART célok, Célok elérése és SMART célok munkalapja.

📌 Ideális: Szülők, oktatók és otthoni tanulók számára, akik strukturált, mérhető megközelítést szeretnének az akadémiai célok eléréséhez.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Brain AI Writer for Work egyszerű nyelvi utasítások alapján generál tartalmat, beépített helyesírás-ellenőrzéssel, hangnem-beállításokkal, AI gyorsválaszokkal és testreszabható sablonokkal. Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen írásbeli óravázlatokat Önnek Próbáld ki ezeket a tippeket, hogy az AI-t jegyzeteléshez és egyéb célok ra használd: Írjon részletes óravázlatot egy 7 éves gyermek számára a víz körforgása témában!

Készítsen nyomtatható munkalapot 10 szorzási feladattal, amely alkalmas 9 éves gyermekek számára.

Összefoglalja az amerikai forradalomról szóló fejezet legfontosabb pontjait egy 12 éves gyermek számára.

Készítsen heti otthoni tanítási ütemtervet egy 10. osztályos tanuló számára, beleértve a matematikát, a természettudományokat, a történelmet, az olvasást és a művészeteket.

15. ClickUp diákok oktatási sablonja

Ingyenes sablon letöltése Készítsen projektterveket a munkaterhelés hatékony kezeléséhez a ClickUp Student Education Template segítségével.

A ClickUp Student Education Template egyetlen központot biztosít a szemeszterek közötti tanulmányi előrehaladás szervezéséhez, a teljes tananyag, az előfeltételek és a hosszú távú tanulmányi tervek nyomon követéséhez.

Egy pillantással áttekintheti az egész szemesztert, nyomon követheti a diákok teljesítményét, és kezelheti a kurzusok alapvető adatait, mint például a kreditpontok, az oktatók és a tantervek. Ez tökéletes megoldás arra, hogy a diákok lépést tartsanak a tanulmányi terheléssel, miközben a szülők és a tanárok is világos képet kapnak az előrehaladásról.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Rendezze az összes tanfolyamot időrendben a Semester Groups (pl. 2022 első félév, 2023 második félév) segítségével.

Kövesse nyomon az egyes tanfolyamok előrehaladását olyan státuszokkal, mint Teendő , Folyamatban , Befejezve , Megfelelt , Nem felelt meg , Lemorzsolódott .

Tárolja a legfontosabb tanulmányi adatokat olyan mezőkben, mint Tanfolyam száma , Kreditpontok , Oktató elérhetősége , Tananyag link és Végső osztályzat .

A Pre-requisites View (Előfeltételek nézet) segítségével vizualizálhatja a tanfolyamok függőségi viszonyait, hogy hatékonyan tervezhesse a tanulás sorrendjét.

📌 Ideális: Otthon tanító szülők, gondviselők és oktatók számára, akiknek szükségük van egy rendszerre több tanfolyam kezeléséhez, az osztályzatok nyomon követéséhez és az tanulmányi előrehaladás időbeli felügyeletéhez.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Brain MAX segítségével minden órára, feladatra és forrásra pontosan ráláthat, anélkül, hogy bármit is kihagyná. Azonnal kereshet a feladatok, dokumentumok, óravázlatok és a kapcsolódó alkalmazások, például a Google Drive vagy a Dropbox között, hogy pontosan megtalálja, amire szüksége van. Használja a ClickUp Brain MAX Talk-to-Text funkcióját a kézmentes jegyzeteléshez A ClickUp Talk-to-Text funkciójával kéz nélkül diktálhatja az órai jegyzeteket, házi feladat emlékeztetőket vagy projektötleteket, így teljes figyelmét a tanításra vagy a gyermeke irányítására fordíthatja. Ezenkívül válthat az olyan AI modellek között, mint a Brain, a ChatGPT, a Claude vagy a Gemini, hogy ötleteket gyűjtsön az órákhoz, tanulási útmutatókat készítsen vagy olyan feladatokat állítson össze, amelyek illeszkednek a tanuló tanulási stílusához.

16. ClickUp osztályjegyzet-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp osztályjegyzet-sablon segítségével rögzítheti, rendszerezheti és áttekintheti az órai tartalmakat.

A ClickUp osztályjegyzet-sablon egy szerkeszthető dokumentumban összegyűjti az előadási anyagokat, feladatokat és tanulási forrásokat. A könnyen elérhető beállítások és metaadatok segítségével Ön irányíthatja a dokumentum identitását és a hozzáadott tartalmakat. Ráadásul az alján rögzített jegyzettömb tökéletes a tanulás közbeni jegyzetek, projektötletek vagy gyors emlékeztetők feljegyzésére.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon és adja be a házi feladatokat közvetlenül a jegyzetekből a Házi feladat táblázat segítségével, amely oszlopokat tartalmaz a feladatokhoz és a válaszokhoz.

Hozzászólásokat fűzhet, kérdéseket rendelhet hozzá, vagy megjegyzéseket hagyhat magának és a tanároknak a Hozzászólások panelen .

A Kiemelés és Jegyzetelés funkcióval kiemelheti a legfontosabb kifejezéseket vagy szakaszokat, hogy gyorsan megtalálja őket.

A Premium javaslatok/előrejelzések segítségével ellenőrizze a nyelvtan, a stílus és a hangnem helyességét, hogy kifogástalan jegyzeteket készíthessen.

📌 Ideális: Diákok, szülők és oktatók számára, akik szeretnének egy szervezett helyet az órai jegyzetek és feladatok tárolására, együttműködési és jegyzetelési eszközökkel.

17. ClickUp jelenléti ív sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp jelenléti ív sablonjával nyomon követheti a jelenlétet és a napi órai részvételt.

A ClickUp jelenléti ív sablon segítségével gyorsan rögzítheti, ki van jelen, ki hiányzik vagy késik, és rendszerezheti az összes diák elérhetőségét és az órákat. Megtekintheti a jelenléti trendeket, nyomon követheti az órákon elhangzott anyagot, és akár emlékeztetőket is beállíthat a közelgő órákra vagy pótórákra. Ez egy egyszerű és szervezett módszer a jelenléti minták vagy szabálytalanságok azonosítására.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon a diákok napi jelenlétét olyan státuszokkal, mint Jelen , Távollét , Késés és Ütemezett .

Rögzítsd a legfontosabb órai információkat, mint például a Nap órája , Oktató és Osztály neve .

Tartsa kéznél a kapcsolattartási adatokat az egyes diákok e-mail és telefonszám mezőiben.

Több nézet között válthat, például Jelenléti ív, Jelenléti űrlap vagy Jelenlévők listája.

📌 Ideális: Szülők, magántanárok vagy otthoni oktatási koordinátorok számára, akiknek nyomon kell követniük a diákok jelenlétét, több tantárgyat kell kezelniük, valamint kapcsolatot és órai információkat kell fenntartaniuk.

🔍 Tudta? A tanulásba való érzelmi bevonódás, például a történetmesélés révén, megkönnyítheti a komplex témák megértését és megjegyzését. Egy tanulmány résztvevőinek több mint 80%-a érzelmileg kötődött a történetmesélő videókhoz, ami javította a megértésüket.

18. ClickUp diák sablon

Ingyenes sablon letöltése Integrálja a tananyagot, a házi feladatokat, az órai jegyzeteket, a jelenléti ívet és az előrehaladás nyomon követését a ClickUp Student Template sablonnal.

A más, konkrét területekre összpontosító sablonokkal ellentétben a ClickUp Student Template egy all-in-one munkaterület, amely a diákok tanulmányi életének minden aspektusát kezeli. Az automatikus emlékeztetők és értesítések biztosítják, hogy ne maradjon ki egyetlen fontos határidő sem, míg a csoportos projektekhez feladatok hozzárendelésének lehetősége egyértelművé és összehangoltá teszi az együttműködést.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Összpontosítson minden tanulmányi listát, dokumentumot és órarendet egy dedikált Diákterületen .

Kövesse nyomon az előadási jegyzeteket és a feladatokat státuszjelzőkkel, felelősökkel, határidőkkel és prioritásokkal ellátott feladatokként.

Tervezze meg a tanfolyamokat és órákat évfolyamonként, félévente vagy tantárgyak szerint, olyan munkafolyamatok segítségével, mint Aktuális, Felülvizsgálatra szorul és Teendők.

📌 Ideális: Diákok, oktatók vagy otthoni oktatási koordinátorok számára, akik termelékenységi sablont keresnek az órák tervezéséhez, az osztályzatok nyomon követéséhez, valamint a feladatok és jegyzetek kezeléséhez.

Tegye a házi oktatást még eredményesebbé a ClickUp segítségével

Az otthoni oktatás már eleve rugalmasságot biztosít. De terv nélkül könnyen előfordulhat, hogy szétszórt jegyzetek, nyitott lapok és félig kidolgozott ötletek maradnak utánad.

A ClickUp sablonok teljes mértékben testreszabhatók, így a tantárgyakat, feladatokat, órarendeket és kirándulásokat a családja egyedi rutinjához igazíthatja. A ClickUp Docs segítségével az óravázlatok, jegyzetek és források egy helyen tárolhatók. A ClickUp Brain pedig tökéletes brainstorminghoz, prioritások meghatározásához és a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!