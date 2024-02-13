10 fizetős és ingyenes óravázlat-sablon tanárok és oktatók számára

Egy lelkes pedagógus számára az órákon való tanítás teljesen felemésztő feladat lehet. Elkezdi az órát, egy pillanat alatt véget ér, de még messze nem fejezte be a tananyagot! Most át kell szerveznie a következő órát, hogy befejezze az előadást, vagy talán össze kell állítania egy összefoglalót, hogy a diákok könnyen folytathassák onnan, ahol abbahagyta.

A rossz szervezés és időgazdálkodás tönkreteheti az órát, függetlenül attól, hogy a téma mennyire érdekes. Ezért a legjobb tanárok óravázlatokra támaszkodnak, hogy osztályonként szervezzék a témákat, feladatokat és tevékenységeket. Mivel az óravázlatok testreszabása bonyolult lehet, a sablonok használata mindig jó ötlet.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb óravázlat-sablont, amelyekkel bármilyen tananyagot érdekes és tartalmas órákká alakíthat a diákok számára. 🧑‍🏫

Mi az óravázlat-sablon?

Az óravázlat-sablonok elengedhetetlen eszközök az oktatásban, mivel segítenek az órák megfelelő irányításában. Azonban ezeket a semmiből felépíteni nem mindig egyszerű, különösen, ha más sürgető feladatok is várnak Önre, például dolgozatok javítása vagy értekezleteken való részvétel.

Szerencsére a tanterv sablonok segítségével megkönnyítheti a munkáját.

Oldal beágyazása egy másik oldalba a ClickUp Docs-ban

A sablon keretet biztosít részletes, könnyen követhető tervek készítéséhez az Ön céljai vagy előzetes ismeretei alapján. Előre elkészített szakaszokat kínál a téma menetének és a tanítási ütemtervnek a releváns forrásokkal és feladatokkal együtt történő vizualizálásához.

A legtöbb elérhető sablon felvázolja az óra felépítését, különös figyelmet fordítva a következőkre:

Tanítási és tanulási tevékenységek egy előre meghatározott időtartamon belül

Szükséges tananyagok

Tanulási eredmények

A haladás mérésére szolgáló értékelési módszerek

Egy minőségi sablon segítségével élénk és vonzó órákat tarthat, előre felkészítheti a diákokat, és referenciaként szolgálhat a többi tanár számára is. 😍

Hogyan válasszuk ki a megfelelő óravázlat-sablont?

Az interneten több ezer óravázlat-sablon található, de hogyan válassza ki a legmegfelelőbbet? Íme néhány figyelemre méltó jellemző, amelyre érdemes odafigyelni:

Rugalmasság: A megfelelő sablon különböző tantárgyakhoz és évfolyamokhoz használható. Alkalmazkodnia kell a különböző tanítási stílusokhoz és pedagógiai módszerekhez. Szabványos szakaszok: Segítségükkel összehangolhatja óráit a vonatkozó oktatási szabványokkal. Nézze meg, hogy tartalmaz-e olyan szakaszokat, mint a célok és a tananyagok. Idővonal-tervezés: Lehetővé kell tennie, hogy egy adott témán belüli fogalmakhoz konkrét időintervallumokat rendeljen, miközben némi mozgásteret hagy a kiigazításokra (gondoljon napi vagy heti óravázlat-formátumra). Együttműködési lehetőségek : Ha más tanárokkal, kutatókkal vagy oktatókkal közösen készít óravázlatokat, akkor elengedhetetlenek az olyan együttműködési funkciók, mint a digitális táblák , a valós idejű szerkesztés, a kommentek és a jegyzetek Írási asszisztensek : Ez nem kötelező, de a hatékonyság érdekében jó, ha rendelkezésre áll. Egyes sablonok szolgáltatói AI-alapú írási asszisztenseket kínálnak, amelyek segítenek átfogó óravázlatot készíteni különböző tantárgyakhoz.

A ClickUp AI végtelen számú dokumentumtípust képes generálni, például projektismertetőket, óravázlatokat és egyéb dokumentumokat, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

10 kiváló minőségű óravázlat-sablon inspiráló tanításhoz

Több száz óravázlat-sablont vizsgáltunk meg, és kiválasztottuk a 10 legjobbat, amelyek a legtöbb funkciót kínálják, és olyan neves szolgáltatók készítették, mint a ClickUp és a TeacherPlanet. Használja őket, hogy pillanatok alatt vonzó és könnyen követhető óravázlatokat készítsen! ✨

1. ClickUp tanterv-tervezési sablon

A ClickUp tanterv-tervezési sablon segít előre tervezni és részletes áttekintést készíteni az óráiról.

A tanterv elkészítése nem éppen sétagalopp – fel kell mérnie a tanulási igényeket, előadási forrásokat kell találnia, és egy adott időkereten belül össze kell hangolnia erőfeszítéseit. A ClickUp tanterv-tervezési sablonja tökéletes eszköz minden tanítási és óra tervezési tevékenységhez!

Ez a sablon segít a teljes tanfolyam felépítésében, és világos, következetes tanulási struktúrát biztosít a diákoknak. Többféle nézet segítségével vizualizálhatja az órák menetét és az idővonalakat, valamint nyomon követhető haladási mutatókat állíthat be minden félévre.

Kezdje az Összes lista nézettel, és határozza meg a tantárgyakat. Dolgozza ki a tananyagot úgy, hogy hozzáad egy adott órát vagy órai tevékenységeket, különböző projekteket és teszteket felsorolt feladatok formájában.

Például, ha angolt tanít, és egy félévben 12 órája van, akkor mindegyikhez 12 feladatot hozhat létre. Az értékelések tekintetében tesztjeit vagy projektjeit beoszthatja, és összekapcsolhatja azokat a feladatokkal (óráival), így áttekinthetővé téve a tanfolyamot.

Minden feladathoz alapértelmezés szerint öt egyéni mező áll rendelkezésre: Felelős, Határidő, Prioritás, Nyomtatások és Témák. Testreszabhatja őket, és legördülő listákat, haladási sávokat vagy fájlokat adhat hozzá, hogy listája vizuálisan a lehető legátfogóbb legyen.

Egyéb nézetek:

Tábla: Feladatokat kártyákká alakít, és azok állapotuk alapján rendezi őket.

Naptár: Feladatai naptár formában történő megjelenítése (ideális heti óravázlatokhoz)

Idővonal: Naponkénti, heti vagy havi feladatok megjelenítése

Javasoljuk a ClickUp Gantt Charts használatát, hogy világosabban vázolja fel és ütemezze meg a tananyagot. ✏️

2. ClickUp főiskolai óravázlat-sablon

A ClickUp College óravázlat-sablon segít megszervezni az órákat, előre tervezni és központosítani az összes órával kapcsolatos információt.

Szüksége van egy eszközre, amellyel egyetemi óravázlatokat készíthet és testreszabhat, anyagokat szervezhet, határidőket és haladást követhet nyomon, valamint támogathatja a diákokat? A ClickUp egyetemi óravázlat-sablonja mindent megad, amit keres, és még többet is!

A sablon használata egyszerű és intuitív: kezdje azzal, hogy órákat vagy tanfolyamokat ad hozzá az Órarend nézethez. Ezután az Egyéni mezők segítségével határozza meg a tanfolyam főbb jellemzőit, például az osztályzatot, az óra felépítését, a célokat, az értékelési űrlapot és a részletes órarendet.

Az ADDIE fázis nézet (ADDIE az Analysis, Design, Development, Implementation és Evaluation szavak rövidítése) segítségével pontosan megtervezheti ingyenes óravázlat-sablonjait. Ez egy Kanban tábla, amely a feladatokat állapotuk szerint rendezett kártyákként jeleníti meg.

Ez a sablon könnyen megosztható, így elküldheti munkatársainak és feletteseinek véleményezésre.

Bár elsősorban oktatóknak készült, azok a diákok is használhatják, akik szeretnék szervezni az óráikat és emlékeztetőket kapni a fontos dátumokról. Különösen hasznos lehet azoknak a főiskolai hallgatóknak, akik a SMART célok keretrendszerét követik, nevezetesen:

Konkrét Mérhető Elérhető Releváns Időhöz kötött

A ClickUp Milestones funkciójával beállíthatja és nyomon követheti a kurzus legfontosabb céljait és a haladás mérföldköveit.

3. ClickUp óra tervezési sablon

A ClickUp órarend-sablon segítségével a legapróbb részletekig megszervezheti óráit.

Az óra tervezése olyan, mint egy puzzle kirakása – ki kell találnia, hogyan kapcsolja össze a különböző óraelemeket, hogy produktív és vonzó élményt teremtsen. 🧩

A ClickUp órarend-sablon segít szervezni az egyes órákat és gondosan megtervezett feladatokkal és tevékenységekkel megtölteni őket – gondoljon rá úgy, mint egy órarend-tervező eszközre vagy napi tervezőre. A sablon napi és heti nézeteket kínál a tanulási célok meghatározásához.

Tegyük fel, hogy angolt tanít, és egy órát szeretne szentelni a gyermekirodalomnak. Csak töltse le a sablont, adja meg az óra nevét és dátumát, majd hozzon létre feladatokat minden leckéhez, amelyet át szeretne venni (például korai gyermekirodalom, híres szerzők és befolyásos művek).

A határidő az óra időpontja lesz. Állítsa be az egyéni mezőket, hogy tananyagokat csatolhasson, nyomon követhesse az előrehaladást vagy jegyzeteket adhasson hozzá. Az óra tartása közben a sablont nyitva hagyhatja a laptopján, és kipipálhatja a feladatokat a könnyebb szervezés érdekében.

Az óra végén érdemes lehet házi feladatot adni – ebben az esetben használja a Feladatbeküldési lista funkciót, hogy ClickUp űrlapot küldjön a diákoknak a feladatok beküldéséhez. Kövesse nyomon és értékelje a házi feladatokat olyan státuszokkal, mint „Megoldandó”, „Elbukott” és „Megoldott”. 🏁

4. ClickUp osztálytermi menedzsment terv sablon

Szervezze meg órarendjét, és tartsa az osztályát a helyes úton a ClickUp osztálytermi menedzsment terv sablonjával.

Az osztályterem a diákok számára a tanulás és a fejlődés szent helye, ezért elengedhetetlen, hogy a légkör támogató és tiszteletteljes legyen. A ClickUp osztályterem-kezelési sablonja központi helyként szolgálhat a diákok viselkedésének és az összes órához kapcsolódó tevékenységnek a nyomon követéséhez. Hatékony óravázlatokkal ösztönözze a diákokat a tanulásra, és kezelje az órarendektől a közelgő eseményekig, a tesztekig és akár a kirándulásokig minden tevékenységet. 🏞️

Ez a sablon a holisztikus osztályterem-menedzsmentről szól. A következő nyolc egyéni mezővel rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja az oktatási térrel kapcsolatos fontos információkat:

Osztályszakasz Tanfolyam Tanfolyam tanára Cél Ülőrend Osztálytermi eljárások Link Osztálytanácsadó Óra összefoglalás

A sablon beépített órarenddel és Gantt-diagrammal rendelkezik, hogy megkönnyítse az ütemezését. Megadhatja az elvárt osztálytermi viselkedés és az alapvető illemtan szabályait is. A ClickUp Docs segítségével felvázolhatja azokat a szabályokat és elvárásokat, amelyeket minden óráján betartani szeretne.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy megfelelő büntetéseket és jutalmakat állítson be a jó viselkedés ösztönzése érdekében. A sablont megoszthatja a szülőkkel, az adminisztrátorokkal és más, a diákok fejlődésében érdekelt felekkel.

5. ClickUp tanári cselekvési terv sablon

Valósítsa meg terveit a ClickUp napi cselekvési terv sablonjával!

A tanítás sokkal több, mint egyszerűen besétálni az osztályterembe és megbeszélni egy témát. Gondos szervezési készségeket igényel – és a ClickUp tanári cselekvési terv sablonja ebben segíthet.

Az óravázlat-sablon tökéletes egy ésszerű cselekvési terv kidolgozásához és megvalósításához, amely magában foglalja az oktatási anyagokat, feladatokat és erőforrásokat a célzott osztálymérethez. Emellett kontextusbeli részleteket is megadhat az órarendről és a követendő visszajelzési intézkedésekről.

Több nézet segítségével navigálhat a cselekvési tervében. A Cselekvési lépések nézet segít meghatározni a kezdeményezését és létrehozni a teljesítendő feladatok ellenőrzőlistáját. Tegyük fel, hogy osztálykirándulást szeretne szervezni. Ebben az esetben olyan feladatokat hozhat létre, mint a szülők beleegyezésének beszerzése, a közlekedési vállalatok felhívása és az étkezések megszervezése.

A Célok nézet egy Kanban tábla, amely a feladatokat kártyákként jeleníti meg, és a ClickUp drag-and-drop eszközével mozgathatja őket. A Idővonal nézet a kártyákat naptárban jeleníti meg, nap, hét vagy hónap szerint rendezve.

Ha cselekvési tervedhez szülők vagy kollégák bevonása szükséges, egyszerűen hozd létre a feladatokat, és oszd ki azokat a megfelelő személyeknek. Állíts be határidőket, prioritási címkéket és státuszt minden feladathoz.

6. ClickUp tantermi órarend-sablon

A ClickUp tantermi órarend-sablon segít megszervezni a tevékenységeket és kézben tartani az órarendet.

A ClickUp tantermi órarend-sablon elengedhetetlen a mindig rohanó tanárok számára. Lényegében egy jól strukturált, központi hub, ahol a jelenléti adatok, a feladatok, az óravázlatok és minden más is tárolható.

Használja ki a sablon előnyeit a három fő nézet segítségével:

Órarend nézet: Heti naptár, amelyben létrehozhatja a napi tevékenységeit, óráit és terveit képviselő feladatokat. A kijelzőt úgy állíthatja be, hogy egy nap, négy nap vagy egy hónap feladatait láthassa. Tevékenységek nézet: A feladatok listája, határidő szerint rendezve. Az egyéni mezők segítségével hozzáadhat részleteket, például oktatót, termet, kategóriát és kapcsolódó dokumentumokat. Tantárgyi jegyzetek nézet: ClickUp Docs minden tantárgyhoz (vagy tervhez, tevékenységhez). Használja őket a feladatokkal kapcsolatos további információk tárolására, és bármikor hozzáférhet hozzájuk.

Akár a munkanapjait szeretné megszervezni, akár az iskola tantermeinek rendelkezésre állását szeretné kezelni, ez a sablon a legjobb barátja lehet. Kiváló lehetőséget kínál az együttműködésre is: adjon hozzá más tanárokat az óravázlathoz, és közösen kezeljék az órákat és a tantermeket, osszák meg az anyagokat, és beszéljék meg, hogyan lehetne javítani az órákon. 🥰

7. ClickUp speciális oktatási osztálytermi órarend-sablon

Szervezze és kezelje speciális oktatási óráit a ClickUp speciális oktatási órarend-sablonjával.

A speciális oktatási órák extra erőfeszítést igényelnek – a szokásos tevékenységeken kívül figyelembe kell vennie a felszerelések rendelkezésre állását, az egyéni oktatási terveket (IEP) és a diákok bevonását is. Ráadásul gyakran egyeztetnie kell a szülőkkel vagy gondviselőkkel az órarend logisztikájáról.

A ClickUp speciális oktatási órarend-sablonjával pillanatok alatt kezelheti speciális oktatási óráit. Lehetővé teszi a tantárgyak vizuális megjelenítését egy megosztott naptárban, kiegészítve utasításokkal és fontos megjegyzésekkel a munkatársak, a diákok és a szülők számára.

Naptár létrehozásához kezdje a Órarend nézet-tel. Konfigurálja és adja hozzá a szükséges részleteket a közelgő tevékenységekhez, órákhoz és feladatokhoz. Állítsa be az egyes bejegyzések időtartamát, és színekkel különböztesse meg a tevékenységtípusokat.

Az Összes óra/tevékenység nézet a tevékenységeket a határidő szerint sorolja fel, így prioritásokat állíthat fel és teljes ellenőrzést gyakorolhat az órarendje felett. A Speciális oktatási osztályjegyzetek nézet pedig lehetőséget nyújt az óráival és diákjaival kapcsolatos további információk rögzítésére, amelyeket néhány kattintással megoszthat a szülőkkel, kollégáival és az adminisztrátorokkal.

A sablon oktatók számára készült, de a szülők is használhatják, hogy nyomon kövessék gyermekük órarendjét.

8. Minimalista óravázlat PDF a Visme-től

A Visme Minimalist Lesson Plan PDF segítségével könnyedén felvázolhatja óráit.

Óratervet szeretne készíteni, de nincs szüksége felesleges sallangokkal ellátott sablonokra? Nézze meg a Visme minimalista óraterv-sablonját.

Ez az egyoldalas óravázlat-sablon négy részre oszlik:

Célok és célkitűzések Tevékenységek Értékelés Jegyzetek

Minden szakasz alatt helyet kapsz az óravázlatok vázlatos leírására. Ossza fel az órákat tevékenységekre és feladatokra, írja le, hogyan fogja értékelni a diákokat, és határozza meg az általános tanulási eredményeket.

A sablon teljesen testreszabható – megváltoztathatja a színeket és a betűtípusokat, táblázatokat és grafikonokat adhat hozzá, valamint fényképeket csatolhat, hogy személyre szabja óravázlatait.

Töltse le a sablont PDF, JPG vagy PNG fájlként, vagy ossza meg munkatársaival, diákjaival vagy a szülőkkel közvetlenül az online szerkesztőből.

9. 5 perces óravázlat Word-sablon a TeacherPlanet-től

Használja a TeacherPlanet 5 perces óravázlat-sablonját a Wordben, hogy vizualizálja óravázlatait.

Ha szereti a kreatív megoldásokat és szívesen kísérletezik az óravázlatokkal, akkor a TeacherPlanet 5 perces óravázlat Word-sablonja az Ön számára ideális választás!

Ez a sablon a tantervet dobozokba osztja, és minden szakasz az óra egy-egy konkrét aspektusát emeli ki. Az első lépés a lecke címének, a tanulási célok és a kulcsszavak meghatározása. Ezután folytassa a Tanulási epizódok szakaszokkal.

Az alapvető óravázlatot három részre oszthatja: bevezető, fő rész és összegzés. A bevezető részben javaslatot tehet a diákoknak egy bevezető és bemelegítő gyakorlatokra. A fő rész a tananyag alapvető tartalmát fedi le. Az összegzés részben összefoglalhatja a legfontosabb tanulságokat.

Ez a sablon lehetőséget kínál a tanulók elkötelezettségének és az AFL (tanulási értékelés) becslésére is. Használja a Differenciálás részt, hogy az órákat a tanulók/tanulói csoportok egyéni igényeihez igazítsa.

A tényleges óravázlat mellett ez a sablon tartalmaz egy óraértékelő dokumentumot is, amelybe feljegyezheti az óra után írt értékelését, és meghatározza a jövőbeli célokat.

10. Kreatív tanterv sablon a Pumble-tól

Határozza meg az óráihoz kapcsolódó szórakoztató és érdekes tevékenységeket a Pumble Creative Curriculum óravázlat-sablonjával!

Szeretné szórakoztató tevékenységekkel lekötni diákjait és segíteni nekik a kreatív gondolkodás fejlesztésében? A Pumble kreatív tanterv sablonja tökéletes alapot nyújt a diákok önbizalmának fejlesztéséhez innovatív csapatmunkán keresztül!

Ez a könnyen használható sablon univerzális szerkezettel rendelkezik, amely segít az órát több részre osztani: csoportos foglalkozás, mesélés, különleges tevékenységek, kis csoportos tevékenységek/egyéni tervezés és további megjegyzések.

Minden szakasz tartalmaz egy teendőlistát, amely a tanóra céljaival összhangban álló tevékenységeket tartalmaz. Például, ha színészoktató vagy, akkor olyan tevékenységeket vehetsz fel, mint „improvizációs játékok” és „fizikai színházi gyakorlatok” a „Csoportos foglalkozás” részbe.

A bejegyzések lehetnek általánosak vagy részletesek, ahogy Ön szeretné – hozzon létre egyedi útiterveket tanítási céljaihoz, egy-egy tevékenységre koncentrálva. Ha elkészült, jegyezze fel gondolatait vagy további utasításait a „További megjegyzések” részben.

Tervezze meg munkáját, és valósítsa meg tervét a legjobb óravázlat-sablonokkal!

A tanárok szuperhősök – egyszerre kell megbirkózniuk a feladatokkal, az óravázlatokkal és a jelenléti ívekkel, nyomon kell követniük a diákok fejlődését, és még adminisztratív feladatokat is el kell látniuk.

Ez egy kiégéshez vezető munka, és a felsorolt óravázlat-sablonjaink biztosan segíthetnek csökkenteni a túlterheltséget. Valójában a ClickUp-ban számos más eszköz is rendelkezésre áll, amelyek egyszerűsíthetik a napi feladatait. Vegyük például a ClickUp AI-t.

Nem tudja, hogyan fogalmazza meg nagyszerű tanítási ötleteit? A ClickUp AI segítségével innovatív írási asszisztens áll rendelkezésére, amely pillanatok alatt elkészíti az óravázlatokat és a tantárgyi összefoglalókat!

Fedezze fel a ClickUp sablonkönyvtárát is – egy olyan átfogó megoldást, amely több mint 1000 sablont tartalmaz szinte minden elképzelhető tevékenységhez. 🧞