A 15 legjobb tanulási eszköz, amely minden diáknak rendelkeznie kell 2025-ben

Az internet átalakította életünk minden területét, beleértve a tanulás módját is. Hozzáférést biztosít számtalan forráshoz és oktatási lehetőséghez azok számára, akiknek segítségre van szükségük a fizikai hozzáféréshez. Ugyanakkor azonban a koncentrálást is nehezebbé tette.

A folyamatos kísértés, hogy átváltunk a releváns alkalmazásról a közösségi médiára, hogy még egy TikTok-videót megnézzünk vagy végiggörgessük az Instagramot, a legtöbbünket eltereli a tanulásról. De ne aggódj, mert ezekre a kihívásokra is van megoldásunk!

A szakértői oktatást és jegyzeteket biztosító tanulási eszközöktől a koncentrációt javító és a figyelemelterelő webhelyeket blokkoló technológiákig – ebben a cikkben mindet bemutatjuk.

Mit kell keresni egy tanulási eszközben?

Íme, mire kell figyelni egy tanulási eszköznél:

Felhasználóbarát felület: Keress olyan eszközt, amely intuitív és felhasználóbarát felülettel rendelkezik. A könnyen kezelhető eszköz Keress olyan eszközt, amely intuitív és felhasználóbarát felülettel rendelkezik. A könnyen kezelhető eszköz időt takarít meg és csökkenti a frusztrációt.

Kompatibilitás és hozzáférhetőség: Győződj meg arról, hogy az eszköz kompatibilis az általad használt eszközökkel és operációs rendszerekkel (pl. Windows, macOS, iOS és Android). Emellett több eszközön is hozzáférhetőnek kell lennie, hogy rugalmasságot biztosítson a tanulási környezetedben.

Együttműködési funkciók: Ha egyetemista vagy, és gyakran dolgozol együtt másokkal projektekben vagy tanulócsoportokban, válassz olyan eszközt, amely támogatja az együttműködési funkciókat, mint például a valós idejű szerkesztés, kommentelés és fájlmegosztás.

Jegyzetelési funkciók: Keress olyan tanulási eszközt, amely lehetővé teszi a szervezett és kereshető jegyzetek készítését, és előny, ha támogatja a multimédiás elemeket, például képeket és hangfelvételeket.

Tanulási források: Egyes tanulási eszközök beépített tanulási forrásokkal rendelkeznek, például kártyákkal, kvízekkel vagy előre elkészített tanulási anyagokkal. Értékelje, hogy ezek a források megfelelnek-e az Ön oktatási igényeinek.

Haladás nyomon követése: Keress olyan eszközöket, amelyek funkciókat nyújtanak a haladásod nyomon követéséhez. Ez magában foglalhat elemzéseket, statisztikákat vagy a teljesítményed és a fejlesztendő területek vizuális ábrázolását.

Íme a legjobb online tanulási eszközök, amelyeket 2024-ben használhatsz:

1. ClickUp

Maradjon a pályán a ClickUp segítségével Kövesse nyomon a kurzus előrehaladását a ClickUp táblázatos nézetével.

A ClickUp egy hatékony eszköz és projektmenedzsment megoldás, amely hasznos lehet diákok, szakemberek és vállalkozások számára világszerte. Kíváncsi rá, hogyan?

Használja a ClickUp for Students alkalmazást a napirendjének kezeléséhez, a feladatok és az előrehaladás nyomon követéséhez, jegyzetek készítéséhez, barátaival való együttműködéshez, AI-asszisztensek használatához és még sok máshoz. Integrálhatja más eszközökkel, például a Google Docs, a Slack, a Zoom és a Clockify alkalmazásokkal.

A ClickUp legjobb funkciói

Kanban tábla

A ClickUp Kanban Board segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a tananyagot

Kövesse nyomon feladatait, tervezze meg ütemtervét, és szinkronizálja különböző feladatait a naptárával. Módosítsa az állapotokat és a dátumokat, és rendezze feladatait prioritás szerint.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást jegyzetek készítéséhez és azok gyors rendszerezéséhez

A ClickUp Docs lehetővé teszi a jegyzetek készítését és kezelését. Fejlett funkciói hatékonyan helyettesíthetik az olyan alkalmazásokat, mint a Supernotes és az Obsidian. További forrásokat is beágyazhatsz a jegyzetekbe, hogy azok relevánsabbá váljanak. Használhatod a ClickUp Notepad alkalmazást is.

Szinkronizálás a Google Naptárral

A ClickUp könnyen szinkronizálható a Google Naptárral, így nem felejti el a fontos beadandó feladatokat vagy vizsgákat. Könnyedén hozzáadhat határidőket, és elemekkel is dolgozhat a naptárban.

ClickUp Chat

A ClickUp Chat segítségével együttműködhetsz csoportos projektekben diáktársaiddal, feladatokat oszthatsz ki, az összes kommunikációt egy helyen tárolhatod, és még sok minden mást tehetsz.

Összefoglalja a jegyzeteket és értsd meg a komplex fogalmakat a ClickUp AI segítségével

A ClickUp AI segít összefoglalni a jegyzeteket, prioritásokat felállítani a feladatok között, és gyorsan és egyszerűen segítséget kapni a kreatív feladatokhoz.

ClickUp sablonok

Töltse le ezt a sablont A ClickUp diákoknak szóló sablonjai segítenek a diákoknak a szervezettségben

A ClickUp számos sablont kínál iskolások és egyetemisták számára, amelyek segítenek nyomon követni az előrehaladást, együttműködni másokkal és kezelni a menetrendjüket. Ezek között megtalálhatók:

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Cornell Notes Template segít a jegyzetek rendezett és hatékony jelölésében.

A ClickUp korlátai

Korlátozott sablonok diákok számára

Meredek tanulási görbe

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Khan Academy

via Khan Academy

A Khan Academy egy másik online tanulási eszköz, amely szakértők által tartott kurzusok széles skáláját kínálja. Az alkalmazás segítségével új készségeket sajátíthatsz el, felelevenítheted a már meglévőket, felkészülhetsz egy tesztre és még sok minden másra. Emellett nyomon követheted a haladásodat és a saját tempódban tanulhatsz. A legjobb az egészben, hogy teljesen ingyenes.

A Khan Academy legjobb funkciói

Hozzáférés neves tananyagokhoz és forrásokhoz

Kövesse nyomon az előrehaladását

Válassz a számos kurzus közül

Tanulj a saját tempódban

Készülj fel olyan vizsgákra, mint a SAT, MCAT és mások!

Szerezz AI-tutorálást

Gamification az interaktív és szórakoztató tanulásért

A Khan Academy korlátai

Egyes felhasználók panaszkodtak a bonyolult felhasználói felületre és a személyre szabás hiányára.

A Khan Academy árai

Ingyenes

Khan Academy értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (25+ értékelés)

3. Quizlet

via Quizlet

A Quizlet számos hasznos online tanulási eszközt kínál, amelyek elengedhetetlenek a diákok életében. Az interaktív kártyáktól az átfogó tanulási forrásokig, a Quizlet szórakoztatóvá teszi az oktatást és a tanulást.

Több mint 250 millió előre elkészített tanulási készlet található benne. Készíthetsz és megoszthatsz másokkal flashcardokat is a jobb együttműködés érdekében.

A Quizlet legjobb funkciói

Számos tantárgy, beleértve a fizikát, a franciát és a természettudományokat.

Lehetővé teszi a haladás nyomon követését

Lehetővé teszi, hogy jegyzeteket személyre szabott kvízekké, tesztekké és kártyákká alakítson

A prémium verzióban személyre szabott tanulási rutinokat, reklámmentes tanulást és offline hozzáférést kínál.

Könnyű integráció a Google Classroommal

Mesterséges intelligencia alapú oktatást és személyre szabott segítséget nyújt.

A Quizlet korlátai

A felhasználók által feltöltött tartalmak egy része pontatlan lehet.

Élő oktatás nem elérhető

Quizlet árak

Havi díj: 6 dollár/hó

Az éves csomaghoz 7 napos ingyenes próbaidőszak jár.

Quizlet értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (280+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

4. Chegg Flashcards

Chegg Flashcards via PC Mag

A Chegg hatalmas flashcard-tárral rendelkezik (több mint 500 millió!), amely segít jobban és okosabban tanulni. Szinte minden tantárgyhoz kaphat flashcardokat, legyen az vallás vagy orvostudomány. Ráadásul könnyedén létrehozhat új flashcardokat, ha nem találja a számára relevánsakat.

A Chegg emellett házi feladat megoldásokat, nyelvtani segítséget, tankönyv magyarázatokat, AI-alapú írási eszközöket és még sok mást kínál a diákoknak.

A Chegg Flashcards legjobb funkciói

Készítsd el saját kártyáidat, vagy használd a kész kártyákat!

Hozzáférés tanulási forrásokhoz, beleértve útmutatókat, lépésről lépésre bemutatott megoldásokat és még sok mást.

Használd fókuszáló alkalmazás ként!

Szakértők által ellenőrzött megoldások

A Chegg Flashcards korlátai

A kártyák pontatlan információkat tartalmazhatnak

Chegg Flashcards árak

Chegg Study: 14,95 USD/hó

Chegg Study Pack: 19,95 USD/hó

Chegg Math Solver: 9,95 USD/hó

Chegg Writing: 9,95 USD/hó

Chegg Flashcards értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

Bónusz: Mindgrasp AI alternatívák!

5. ChatGPT

via ChatGPT

A ChatGPT egy viszonylag új tanulási eszköz a piacon. Azonban kétségtelenül az egyik legnépszerűbb. Segítségével bonyolult fogalmakat tanulhatsz meg könnyen érthető nyelven, megkérheted a ChatGPT-t, hogy foglalja össze a hosszú esszéket, és még sok minden mást. Csak annyit kell tenned, hogy egyértelmű utasítást adsz az eszköznek, és az azonnal generálja a válaszokat.

A ChatGPT legjobb funkciói

Segít összefoglalni hosszú cikkeket és esszéket

Ötletek generálása kreatív íráshoz

Magyarázza el a bonyolult fogalmakat egyszerű nyelven és példákkal

Összefoglald az órai jegyzeteket a gyors megértés érdekében

Segít a nyelvi hibák azonosításában.

Többnyelvű támogatást nyújt.

A ChatGPT korlátai

A megadott információk egy része pontatlan lehet.

Ismétlődő eredményeket generálhat

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 dollár felhasználónként havonta

Csapat: 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

6. HippoCampus

via HippoCampus

A HippoCampus egy ingyenes online tanulási eszköz, amely videókkal, animációkkal, szimulációkkal, tananyagvázlatokkal és egyéb tanulási forrásokkal segíti a tanulást. Ezek az eszközök rendkívül hasznosak a vizuális tanulók számára. 13 tantárgyhoz használhatja, többek között természettudományokhoz, angolhoz, számtanhoz és algebrához.

A HippoCampus legjobb funkciói

Interaktív élő órák állnak rendelkezésre.

Tanulási anyagokhoz való hozzáférés útközben

Videóanyagok 13 tantárgyhoz állnak rendelkezésre.

Integrálja más tanulási platformokkal

A HippoCampus korlátai

Egyes források nem egyediek.

HippoCampus árak

Ingyenes

HippoCampus értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

7. Duolingo

via Duolingo

Ha nyelvet tanulsz, a Duolingo elengedhetetlen tanulási eszköz. A gyors, rövid leckék és a személyre szabott tanulás szórakoztatóvá és interaktívvá teheti a nyelvtanulást.

De a Duolingo nem csak ezt tudja tanítani! Segíthet a fonetika és a matematika tanulásában is. A legjobb az egészben, hogy az alapverzió teljesen ingyenes!

A Duolingo legjobb funkciói

Számos nyelven elérhető, többek között spanyolul, hindiül, görögül, magyarul és még sok más nyelven.

Rövid, szórakoztató és interaktív tanulási leckék

Lehetővé teszi az olvasás, írás, beszéd és hallás gyakorlását.

Személyre szabott tanulás

Olyan funkciókat kínál, mint a sorozatok, eredmények, ranglisták és XP-k, hogy motiválja a tanulókat.

A Duolingo korlátai

Néhányan panaszkodtak a gyakori Super Duolingo hirdetésekre.

Duolingo árak

Ingyenes

Super Duolingo: 6,99 dollár havonta

Duolingo Business: 49,99 dollár/év

*A Super Duolingo-t két hétig ingyenesen kipróbálhatja.

Duolingo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (790+ értékelés)

8. StudyStack

via StudyStack

A StudyStack egy szórakoztató tanulási eszköz, amely kreatív kártyáival élvezetessé és könnyűvé teszi a tanulást. Ingyenes tanulási forrásokat kínál, több millió, a közösség tagjai által készített kártyával, valamint lehetőséget arra, hogy saját kártyákat is készítsen.

A StudyStack különböző tantárgyakhoz kínál kártyákat, többek között üzleti, orvosi, földrajzi, természettudományos és még standardizált tesztekhez is. A kártyákból létrehozott játékokkal interaktívabbá teheti a tanulást.

A StudyStack legjobb funkciói

Tedd a tanulást szórakoztatóvá játékos tanulási tevékenységekkel, mint például betűrács, párosító játékok, keresztrejtvények és még sok más.

Értékelési lehetőségeket kínál, mint például többválasztós kérdések, közvetlen tesztek és kvízek.

Lehetővé teszi az offline tanulást a mobilalkalmazásban

Készíts és ossz meg flashcardokat

A StudyStack korlátai

Egyes kártyák pontatlan információkat tartalmazhatnak.

Néhány felhasználó panaszkodott az alkalmazáson megjelenő hirdetésekre.

StudyStack árak

Ingyenes

StudyStack PRO: 10 dollár/év

StudyStack PRO Teacher: 20 dollár/év

StudyStack értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Udemy

via Udemy

Több mint 210 000 online tanfolyammal az Udemy az egyik legnépszerűbb online tanulási eszköz a diákok körében. Akár Python programozást, akár zenét szeretnél tanulni, az Udemy szakértők által tartott tanfolyamok széles választékát kínálja. Ezeken a tanfolyamokon kvízek, feladatok és fórumok is elérhetők. Nyomon követheted a befejezetlen feladataidat és az előrehaladásodat is.

Az Udemy legjobb funkciói

Széles körű tanfolyamok és kategóriák állnak rendelkezésre.

Tanulj a saját tempódban

Fizetett előfizetéssel hirdetésmentes és offline hozzáféréssel.

Több mint 60 nyelven elérhető.

Egyes tanfolyamokhoz életre szóló hozzáférés biztosított.

Személyre szabott emlékeztetőket kaphatsz, hogy elérhesd tanulási céljaidat.

Az Udemy korlátai

Egyes tanfolyamok drágák lehetnek.

Néhány nem kínál visszajelzést vagy vitafórumokat.

Udemy árak

Személyes terv: 750 rúpia havonta

Vásárolj egyedi tanfolyamokat, és fizess használat szerint!

Vállalati terv

Udemy értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

10. Anki

via Anki

Az Anki megkönnyíti és gyorsabbá teszi a tanulást azáltal, hogy segít a flash kártyák fejlesztésében és használatában. Használhatja tanulásának támogatására, a gitározás tanulásától az orvosi vizsgákra való felkészülésig.

Az Anki a szórványos ismétlés és az aktív tanulás módszerét alkalmazza, hogy javítsa a tanulási eredményeket és segítse a nehezen megjegyezhető fogalmak elsajátítását.

Az Anki legjobb funkciói

Lehetővé teszi a kártyák több eszközön történő szinkronizálását.

Több mint 100 000 kártyát képes kezelni

Számos testreszabási lehetőséget kínál

Lehetővé teszi audio-, videó-, kép- és tudományos jelölések beágyazását a kártyáidba.

Számos kiegészítő áll rendelkezésre.

Lehetővé teszi, hogy megossza a prezentációit másokkal.

Az Anki korlátai

A tanulási görbe meredek.

A kártyacsomagok létrehozása kihívást jelenthet

Anki árak

Ingyenes

Anki értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

11. Course Hero

via Course Hero

A Course Hero egy online tanulási platform, amely több mint 30 millió tanulási anyagot és forrást tartalmaz, és amelynek célja, hogy minden hallgató magabiztosan szerezze meg diplomáját. Több mint 200 000 oktató dolgozik itt, akik kvízeket, előadási jegyzeteket és egyéb tanulási anyagokat fejlesztenek.

A Course Hero-n különböző tantárgyakhoz kapcsolódó anyagokat találhatsz, a házi feladatok megoldásaitól a tanulási útmutatókig és a tankönyvek megoldásaiig. Szakértői tanácsokat is kaphatsz, és egyéni foglalkozásokon vehetsz részt az oktatókkal.

A Course Hero legjobb funkciói

Hozzáférés tanulási anyagokhoz és forrásokhoz különböző tanfolyamokhoz és főiskolákhoz

Mesterséges intelligenciával támogatott házi feladat segítség, amely azonnali válaszokat és magyarázatokat nyújt.

24/7 személyre szabott tanári támogatás

Fejleszd tudásodat gyakorlati feladatok könyvtárával

AI-eszközöket kínál, mint például helyesírás-ellenőrző, nyelvtani ellenőrző és átfogalmazó eszköz.

Használja az AI-alapú Flashcard Maker alkalmazást a személyre szabott tanulási élmény érdekében.

A Course Hero korlátai

Nem kínál többnyelvű támogatást.

Egyes felhasználók panaszkodtak a gyakori hirdetésekre.

A haladás nyomon követése nem elérhető.

A Course Hero árai

Ingyenes

Premier tagság Havi: 39,99 USD havonta Negyedéves: 19,95 USD havonta Éves: 9,95 USD havonta

Havi díj: 39,99 USD/hó

Course Hero értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 3,4/5 (30+ értékelés)

12. Google Scholar

via Google Scholar

A Google Scholar egy ingyenes keresőmotor, amely segítségével hatékonyan kereshet és kutathat tudományos irodalmat. Egyszerű és hatékony módszert kínál kutatók, akadémikusok, egyetemi hallgatók és bárki más számára, aki érdeklődik a tudományos munkák iránt, hogy felfedezhesse és hozzáférhessen tudományos cikkekhez, konferencia-előadásokhoz, szakdolgozatokhoz, könyvekhez és szabadalmakhoz.

A Google Scholar legjobb funkciói

Kutasson tudományos irodalomban egy helyen

Felhasználóbarát felület, amely lehetővé teszi a tartalom keresését kulcsszavak, szerzőnevek vagy publikációcímek alapján.

Cikkek hivatkozásszámát jeleníti meg

Lehetővé teszi, hogy e-mailes értesítéseket állíts be bizonyos kulcsszavakra.

A Google Scholar korlátai

Egyesek kritizálták, mert a cikkeket hivatkozások alapján rangsorolja.

Egyes anyagok nem érhetők el ingyenesen.

Google Scholar árak

Ingyenes

Google Scholar értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

13. Grammarly

via Grammarly

A jó íráskészség nagyban hozzájárul a jó iskolai és egyetemi eredményekhez, különösen, ha a tanfolyam inkább elméleti jellegű. A Grammarly segít abban, hogy cikkei jól megírtak és bemutathatók legyenek.

Akár helyesírási, nyelvtani, kifejezési hibákról, érthetőségről, plágiumról, írásjelekről vagy elkötelezettségről van szó, a Grammarly értékeli a szövegét, és világos magyarázatot és javaslatokat ad az írásának javításához.

A Grammarly szerint a diákok 94%-a javította az eredményeit a Grammarly Premium segítségével. A Grammarly kiterjesztést könnyedén hozzáadhatja böngészőjéhez, hogy ellenőrizze írásait. Windows, Chrome, iPhone, iPad és Android rendszereken is működik.

A Grammarly legjobb funkciói

AI-alapú írási segítséget kínál a jobb íráshoz.

Valós idejű útmutatást és visszajelzést nyújt az íráskészség fejlesztéséhez.

Javaslatokat ad a világosság és a hangnem javítására.

Plagizálás ellenőrzése

Teljesen formázott hivatkozások online forrásokból

Korrektúrája a szövegét

Több mint 500 000 alkalmazásban elérhető.

A Grammarly korlátai

Csak angol nyelven támogatott.

A ingyenes verzióban korlátozott számú javaslatot kínál.

Grammarly árak

Ingyenes

Prémium: 12 dollár havonta

Üzleti: 15 dollár/tag/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5700 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 6900 értékelés)

14. Forest

via Forest

A Forest alkalmazás tökéletes azok számára, akik könnyen elterelődnek és sok időt töltenek a telefonjukkal, de szeretik a fákat. Ezzel az alkalmazással minden alkalommal, amikor a munkájára koncentrál, egy virágzó erdőt (bár virtuálisat) építhet. Hogyan? Az ötlet egyszerű.

Adja meg, mennyi ideig szeretne koncentrálni, és az alkalmazás egy fát ültet el az adott idő alatt. Ha az idő lejárta előtt kilép az alkalmazásból, a fa elpusztul. Ha azonban koncentrál, lassan egy virágzó erdőt építhet fel.

A Forest valódi fákat ültet, ha az alkalmazás használatával szerzett virtuális érméket elkölti.

A Forest legjobb funkciói

Állíts be egy időzítőt, hogy egy adott időszakban koncentrálhass

Növeszd különböző fafajokat, és kapj vizuális ábrázolást az erdődről!

Kapj átfogó képet a koncentrációs idődről

Részletes statisztikákhoz férhetsz hozzá az időd kezeléséhez.

Ossza meg barátaival, és összpontosítsanak együtt!

Ültess valódi fákat, és légy környezetbarátabb!

Forest korlátai

Nincs szünet gombja

Néhány felhasználó panaszkodott a korlátozott számú ingyenes fa miatt.

Forest árak

Ingyenes

Pro: 4,22 dollár

Forest értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

15. BlockSite

via BlockSite

Manapság a tanulás nagy része online zajlik. Azonban a kedvenc weboldalad és a közösségi média könnyű elérhetősége gyorsan elvonhatja a figyelmedet a tanulásról. Itt segít a BlockSite. A BlockSite segítségével blokkolhatod azokat a webhelyeket és alkalmazásokat, amelyek elvonják a figyelmedet.

Be is kapcsolhatod a Fókusz módot egy meghatározott időszakra, így elkerülheted a zavaró tényezőket. Ez segít növelni a termelékenységedet, jobban kezelni az idődet, és gyorsabban befejezni a tanulmányaidat, mint valaha.

A BlockSite legjobb funkciói

Blokkolja az alkalmazásokat és webhelyeket, és szinkronizálja őket több platformon

Adj hozzá egy ütemtervet, hogy elkerüld a zavaró tényezőket bizonyos órákon.

Részletes betekintést nyerhetsz böngészési szokásaidba

Egy kattintással blokkolhatja a webhelyeket vagy alkalmazásokat kategória vagy kulcsszavak alapján.

Ha blokkolt webhelyet/alkalmazást nyit meg, automatikusan átirányítják egy egyéni blokkoló oldalra.

Engedélyezze a jelszóvédelmet a beállítások módosításához.

A BlockSite egyszerű eltávolításának megakadályozása

Támogatja a Microsoft Edge, Google Chrome és Mozilla Firefox böngészőket.

A BlockSite korlátai

Az ingyenes csomag csak hat blokkolt webhelyet engedélyez.

A blokkolt webhelyek inkognitó módban nem blokkolva vannak.

BlockSite árak

Ingyenes

Fizetős csomag: 10,99 dollár havonta

BlockSite értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

Használja ki a megfelelő eszközök erejét tanulási ülései során

Ennyi! Ezzel a 15 tanulási eszközzel felgyorsíthatod a tanulási folyamatot, és kevesebb idő alatt többet tudsz elvégezni. Természetesen használd azokat az eszközöket, amelyek leginkább megfelelnek az igényeidnek. Például a Forest és a BlockSite alkalmazások hasznosak lehetnek, ha nehezen tudsz koncentrálni. Ha a kártyákkal tanulsz a legjobban, a StudyStack nem fog csalódást okozni.

Bár több alkalmazást is használhat, ha egy alkalmazással kezeli a tanulás minden aspektusát, elkerülheti a zavart és a folyamatos váltogatást. A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely rendkívül hasznos a diákok számára. Használhatja a ClickUp Docs, AI, jegyzet sablonok és egyéb funkciókat. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!