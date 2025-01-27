A 10 legjobb Supernotes alternatíva jegyzeteléshez 2025-ben

A Supernotes egy népszerű jegyzetkészítő eszköz, amelyet vizuális szervezési funkciói és egyszerű, intuitív felülete miatt nagyra értékelnek. A platform könnyen használható, és egyszerűsíti a jegyzetek létrehozásának, szerkesztésének és kezelésének folyamatát anélkül, hogy túl sok funkció vagy rendetlenség terhelné a felhasználót.

Míg a Supernotes kiválóan alkalmas a tudás szervezésére, sok felhasználó robusztusabb együttműködési eszközöket vagy más alkalmazásokkal való zökkenőmentesebb integrációt keres. Ezenkívül egyesek a Supernotes funkciókészletét korlátozottnak találhatják az Evernote vagy a Notion multifunkcionális alkalmazásokhoz képest.

Ezek az alternatív Supernotes platformok a jegyzetelési funkciók mellett szélesebb körű termelékenységi eszközöket is kínálnak. Mindegyikük a Supernotes által nyújtott funkciókon túlmutató, szélesebb körű funkciókat kínál, például AI-támogatott tartalomkészítést, kiterjedt testreszabási lehetőségeket vagy továbbfejlesztett biztonsági funkciókat, például titkosítást. Bármelyiket is választja, a legjobb Supernotes alternatívák kielégítik szervezési igényeit, és túlmutatnak a Supernotes képességein.

Mi az a Supernotes alternatíva?

A legjobban értékelt Supernotes alternatívák között megtalálhatók a jegyzetelésre szolgáló alkalmazások és szoftverek, amelyek hasonló funkciókat kínálnak, mint a Supernotes, beleértve a vizuális szervezést, a markdown támogatást, a rugalmasságot és a keresési funkciókat, amelyekről a Supernotes ismert. A jegyzetelés mellett a Supernotes tudásszervező eszközként is szolgál, megkönnyítve az információk strukturálását és kezelését.

A piacon több Supernotes alternatíva is elérhető, amelyek saját egyedi funkciókkal és előnyökkel rendelkeznek, például hangjegyzetek és elegáns ragasztós jegyzetek szoftver. A Supernotes alternatívái közül egy vagy több jobban illeszkedhet az Ön által preferált munkafolyamatához.

Mit kell keresnie a Supernotes alternatíváiban?

Ha Supernotes alternatívát keres, akkor olyan terméket szeretne, amely hasonló funkciókat kínál, de jobban megfelel az Ön igényeinek. Az opciók áttekintésekor vegye figyelembe a következő tényezőket:

Jegyzetek szervezése: A választott alternatíva rugalmas és könnyen érthető módszert kell kínáljon a jegyzetek szervezésére, függetlenül attól, hogy azok digitális kézírásos jegyzetek vagy hagyományos szöveges jegyzetek.

Együttműködési eszközök: Ha gyakran ír jegyzeteket másokkal együtt, győződjön meg arról, hogy a kiválasztott szoftver átfogó együttműködési eszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek Ha gyakran ír jegyzeteket másokkal együtt, győződjön meg arról, hogy a kiválasztott szoftver átfogó együttműködési eszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek a találkozók jegyzetelése és más közös munkák elvégzésében.

Harmadik féltől származó integrációk: A technológiai eszköztárában több eszköz is található, és a jegyzetelő alkalmazásnak képesnek kell lennie a releváns eszközökkel való integrációra, hogy szinkronizálhassa a jegyzeteket és zökkenőmentesen dolgozhasson más alkalmazásokkal.

Keresési funkció: Ahogy jegyzetgyűjteménye gyorsan növekszik, egy adott jegyzet megtalálása nehézkessé válhat. Egy jó keresési funkció segít enyhíteni ezt a problémát, és megkönnyíti a releváns jegyzetek és naplóbejegyzések megtalálását.

Intuitív felület: A használt szoftvernek könnyen érthető felülettel kell rendelkeznie, hogy gyorsan készíthessen jegyzeteket. Ez különösen fontos azok számára, akik a vizuális jegyzetelést részesítik előnyben.

Adathordozhatóság: Az alkalmazásnak lehetővé kell tennie a jegyzetek más platformokon és eszközökön könnyen betölthető formátumban történő mentését vagy exportálását, biztosítva ezzel a jegyzetek könnyű átvitelét.

Költség: A jegyzetelő alkalmazások ára nagyon változó. Keressen olyan alkalmazást, amely nemcsak az Ön költségvetéséhez illeszkedik, hanem a jegyzeteléshez szükséges összes releváns funkcióval is rendelkezik.

A 10 legjobb Supernotes alternatíva

Az alábbiakban több Supernotes alternatívát talál, amelyek jegyzetelési funkciókkal és egyéb szolgáltatásokkal rendelkeznek. A listán szereplő jegyzetelési alkalmazások mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyekkel kiemelkednek a szokásos jegyzetelési alkalmazások közül.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely jegyzetelési funkciókat is tartalmaz a ClickUp Notepad funkción keresztül. A ClickUp Docs segítségével, amely egy beépített, együttműködésen alapuló dokumentumszerkesztő, amely a sima szöveget közvetlenül végrehajtható feladattá alakítja, gyorsan jegyzeteket készíthet és más típusú dokumentumokat hozhat létre. Ezenkívül elegendő formázási lehetőséget találsz a szép jegyzetek, wikik, személyes tudásmenedzsment és egyebek elkészítéséhez. A Daily Notes Template (Napi jegyzetek sablon) könnyű kiindulási alapot biztosít.

A ClickUp termelékenységi funkciói között megtalálhatók a projektmenedzsment eszközök és a teendőlisták létrehozásának lehetősége anélkül, hogy más jegyzetelő alkalmazást kellene használnia. A feladatkezelési funkcióval íráshoz kapcsolódó feladatokat vagy bármely más elvégzendő munkát rendelhet hozzá.

A ClickUp mesterséges intelligenciája új szintre emeli a jegyzetelést, így kevesebb erőfeszítéssel minőségi tartalmat kap. A közös jegyzetek segítenek a csapat tagjainak hatékonyabban dolgozni. A közös munkáról szólva, a ClickUp táblája megkönnyíti a csapatok számára az ötletelést és az ötletek gyors összegyűjtését testreszabható post-it cetliken és formákon.

A ClickUp legjobb funkciói

Teljes körű termelékenységi eszközök, például projektmenedzsment, digitális táblák, beépített jegyzetalkalmazás és még sok más.

Kiváló minőségű tartalomkészítéshez specifikus szerepekre szabott AI-utasításokat biztosít.

A jegyzetek szervezésének és címkézésének lehetősége beágyazott oldalakkal, hogy könnyen követhető struktúrát hozzon létre.

Az egyedi és előre elkészített automatizálás időmegtakarítást jelent, mivel csökkenti a rutin műveletek elvégzésének szükségességét.

Több mint 1000 alkalmazással integrálható, köztük a piacon elérhető legnépszerűbb eszközökkel.

Az üzleti tevékenységének minden területére kiterjedő egyedi sablonok könyvtára segít a gyors indulásban.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás nem olyan funkciókban gazdag, mint a számítógépes verzió.

A funkciók száma miatt az új felhasználók számára az interfész zavaros lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Notion

Via Notion

A Notion egy másik, jegyzetelési funkciókkal rendelkező, all-in-one termelékenységi alkalmazás. Sokoldalú munkaterületet kínál egyének és csapatok számára egyaránt. Gyönyörű jegyzeteket, adatbázisokat, feladatlistákat és még sok mást hozhat létre. A szoftver testreszabható sablonjairól és blokk-alapú szerkesztéséről ismert, ami megkönnyíti a gyors jegyzetek készítését, amelyek formátuma az egyes felhasználók igényeinek megfelelően egyedülálló.

A Notion legjobb funkciói

Központi munkaterületet biztosít wikik, dokumentumok és projektek számára, hogy csökkenjen a technológiai eszközök számának száma.

A következő generációs dokumentumok támogatják a valós idejű együttműködést, a megjegyzéseket és az integrációkat, hogy még több lehetőséget kínáljanak.

Beépített projektmenedzsment funkciók a projektek tervezésének, nyomon követésének és végrehajtásának megkönnyítésére

Az AI jegyzetkészítő eszközök integrálása tartalmi javaslatokat, adatelemzést és automatizálási funkciókat biztosít.

A testreszabható megjelenítési opciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy adataikat a számukra legérthetőbb módon jelenítsék meg.

A drag and drop funkcióval könnyen és gyorsan készíthet jegyzeteket, még azok is, akiknek korlátozott technikai ismereteik vannak.

A Notion korlátai

Egyes felhasználók alkalmi hibákról számoltak be, amelyek ideiglenesen lelassították vagy lefagyasztották az alkalmazást.

A rengeteg lehetőség elriaszthatja az új felhasználókat, amikor megismerkednek a programmal.

Az alternatívákhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek egyes felhasználókat zavartak.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 8 USD/hó

Üzleti: 15 USD/hó

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

AI kiegészítő: 8 USD/hó

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (4500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

3. Workflowy

Via Workflowy

A Workflowy egy minimalista kialakítású jegyzetelő alkalmazás, amelynek célja, hogy egyszerűen használható módon szervezett listákat és vázlatokat készítsen az online jegyzetek előkészítéséhez. Az egyszerű és intuitív felület megkönnyíti gondolatainak, feladatainak és ötleteinek rögzítését és strukturálását.

A platform végtelenül beágyazható, így ötleteit annyi aljegyzettel szervezheti, amennyire csak szüksége van, ami hatékony eszközzé teszi a lineáris és jól strukturált brainstorminghoz és tervezéshez.

A Workflowy legjobb funkciói

Hozzon létre listákat a listákon belül, hogy rugalmasan szervezhesse jegyzetét.

Bármely alkategóriát nagyíthat és kicsinyíthet, hogy könnyebben összpontosíthasson az egyes feladatokra vagy témákra.

Használjon címkéket a listák hatékony kategorizálásához és szűréséhez, így könnyen megtalálhatja a kapcsolódó elemeket.

A minimalista és felhasználóbarát felületnek köszönhetően gyorsan elsajátíthatja a használatát.

Dolgozzon offline módban, és automatikusan szinkronizáljon minden eszközön, amikor a kapcsolat helyreáll.

A csapatok számára elérhető valós idejű együttműködési funkciók segítségével könnyedén megoszthatja a jegyzeteket és közösen dolgozhat a listákon.

A Workflowy korlátai

Egyes felhasználók bizonyos helyzetekben az alkalmazás lassulásáról számolnak be.

A felület csak angol nyelven érhető el, ami egyes felhasználók számára nyelvi akadályt jelent.

A minimalista kialakítás hátránya, hogy nem nyújt annyi funkciót, mint más alkalmazások.

Workflowy árak

Ingyenes

Havi díj: 4,99 USD

Éves díj: 49,00 USD

Workflowy értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (22 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (13 értékelés)

4. Evernote

Az Evernote egy széles körben használt jegyzetelési és szervezési alkalmazás, amely könnyen használható kialakításáról ismert. Nagy hangsúlyt fektet a felhasználóbarát jegyzetelésre, létrehozásra és eszközök közötti szinkronizálásra.

Az olyan funkciók, mint a jegyzetek címkézése, a keresés és az intuitív szervezési funkciók segítettek ennek az eszköznek az egyik legnépszerűbb jegyzetelő alkalmazássá válni.

Lehetővé teszi, hogy különböző típusú információkat tároljon és visszakeressen egy helyen. Webes kivágásokat hozhat létre és hangjegyzeteket rögzíthet. Érintőképernyő használata esetén kézzel is írhat jegyzeteket.

Az Evernote legjobb funkciói

Az automatikus jegyzet-szinkronizálás minden eszközön biztosítja, hogy az adatok mindig naprakészek legyenek és bárhonnan, bármikor elérhetők legyenek.

Javítsd a jegyzeteket szöveggel, képekkel, hangjegyzetekkel, PDF-ekkel és más dokumentumformátumokkal.

Kombinálja a jegyzeteket feladatokkal és ütemtervekkel egy hatékony, egységes szervezési platform érdekében.

A keresési funkció segítségével könnyen és gyorsan megtalálhatja a nagy jegyzetgyűjteményekben található tartalmakat.

Készítsen, rendeljen hozzá és kezeljen feladatokat közvetlenül a jegyzetekben, beleértve a határidők és emlékeztetők támogatását is.

Integrálja a Google Naptárral a továbbfejlesztett ütemezési funkciókért.

Az Evernote korlátai

A felhasználók szerint az ingyenes verzió kissé korlátozottabb, mint szeretnék.

A prémium csomagok ára egyesek számára kissé magas.

Az adatok más platformokra való exportálása nem olyan egyszerű, mint lehetne.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 14,00 $/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (8000 értékelés)

5. Dendron

Via Dendron

A Dendron egy jegyzetelő alkalmazás, amelyet fejlesztők és technikai felhasználók számára készítettek. A Visual Studio Code alapjaira épül, és olyan funkciókat tartalmaz, mint a hierarchikus jegyzetek szervezése, visszautalások és kiterjedt testreszabási lehetőségek.

A szoftver kiválóan alkalmas nagy jegyzetgyűjtemények és tudásbázisok kezelésére, hogy támogassa a nagy programozási projektek és más, komplex információkat kezelő felhasználási esetek információs igényeit.

A VSCode alapú felépítésnek köszönhetően a fejlesztők számára ismerős funkciók is rendelkezésre állnak, például a szintaxiskiemelés és a többnyelvű kódkiemelés.

A Dendron legjobb funkciói

A következetes, mégis rugalmas struktúrák remek kombinációját kínálják a megszokottságnak és a testreszabhatóságnak.

A robusztus típusrendszer biztosítja, hogy a tudás szisztematikusan legyen kategorizálva.

A fontos információk gyorsabb hozzáférés érdekében cache-be kerülnek.

A publikáló eszközök megkönnyítik a tudás megosztását digitális kert formátumban.

A VSCode alap egy ismerős munkaterületet biztosít a fejlesztők számára.

A nyílt forráskódú szoftver skálázhatóságra lett tervezve.

A Dendron korlátai

Mobil eszközök nem támogatottak.

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a jegyzetek közötti navigálás.

A keresési funkciók nem annyira hatékonyak, mint egyes versenytársaké.

A Dendron árai

Ingyenes és nyílt forráskódú

Dendron értékelések és vélemények

Product Hunt: 5/5 (24 értékelés)

6. Obsidian

Via Obsidian

Az Obsidian egy jegyzetelő alkalmazás, amelynek középpontjában a személyes tudásbázis felépítése áll, egymással összekapcsolt jegyzetek segítségével. A helyi fájlrendszerek kétirányú összekapcsolást, visszautaló linkeket és grafikus megjelenítést tesznek lehetővé, vonzó, de könnyen használható formátumban.

A szoftver ideális tudásmenedzsment és kreatív gondolkodási feladatokhoz, amelyeknél előnyös az egymással összekapcsolt gondolatok hálózata. A markdown jegyzetek használata lehetővé teszi a könnyű és intuitív formázást menet közben.

Az Obsidian legjobb funkciói

Magánjellegű és rugalmas jegyzetelési élményt nyújt, amely illeszkedik az Ön egyedi gondolkodási folyamatához.

A jegyzetek közvetlenül a felhasználó eszközén tárolódnak, így gyors és kényelmes offline hozzáférés biztosított.

Több száz plugin és téma biztosít végtelen testreszabási lehetőségeket.

A nyílt, nem tulajdonosi fájlformátumok megkönnyítik az adatok más alkalmazásokba és azokból való átvitelét.

A vizuális kapcsolati gráf grafikusan ábrázolja a komplex jegyzetkapcsolatokat.

Az Obsidian korlátai

Sok felhasználó úgy találta, hogy a szoftver tanulási görbéje meredekebb, mint más opcióké.

Egyes felhasználóknak problémáik voltak a jegyzetek eszközök közötti szinkronizálásával.

A szoftver lassúvá válhat, ha nagy jegyzetgyűjteményekkel dolgozik.

Obsidian árak

Örökre ingyenes

Kereskedelmi használat: 50 USD/év

Obsidian értékelések és vélemények

Capterra: 4,9/5 (20 értékelés)

7. Cryptee

Via Cryptee

A Cryptee egy jegyzetelő szoftver, amely nagy hangsúlyt fektet az adatbiztonságra, és minden dokumentumához fejlett titkosítási funkciókat biztosít. Biztonságos titkosítással jegyzeteket, dokumentumokat és képeket hozhat létre és tárolhat.

A magánélet védelme iránti elkötelezettség miatt a Cryptee kiváló választás jegyzetelő eszközként minden olyan magánszemély vagy vállalkozás számára, amelynek prioritásként kell kezelnie az adatvédelmet és a titkosságot, vagy amely magánjegyzeteket szeretne készíteni.

A Cryptee legjobb funkciói

A titkosított adathordozó biztosítja az összes adatod biztonságát a platformon.

A platformon létrehozott és szerkesztett dokumentumok ugyanazt a biztonságos titkosítási technológiát használják.

A fájlok a felhasználó eszközén titkosításra kerülnek a feltöltés előtt, hogy még nagyobb adatbiztonságot nyújtsanak.

A dinamikus dokumentumszerkesztő támogatja a keresztlinkeket, a hashtageket, a markdown formázást és még sok mást, hogy még jobb írói élményt nyújtson.

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint az Evernote és a Word, és PDF- és Markdown-fájlokba exportálható a maximális rugalmasság érdekében.

A Ghost mappák lehetővé teszik az adatok elrejtését, így még több privát jegyzetet hozhat létre.

A Cryptee korlátai

Néhány felhasználó problémákat tapasztalt az eszközök közötti szinkronizálás során.

A szoftvernek hiányoznak bizonyos funkciók, összehasonlítva néhány versenytársával.

A felhasználói felület kevésbé intuitív, mint más opciók esetében.

Cryptee árak

10 GB: 3 €/hó

400 GB: 9 €/hó

2000 GB: 27 €/hó

Cryptee értékelések és vélemények

Product Hunt: 3/5 (13 értékelés)

8. Logseq

Via Logseq

A Logseq egy tudáskezelő és jegyzetelő alkalmazás, amelyet a Zettelkasten-módszer elvei alapján terveztek. Támogatja a visszautaló linkeket, a kétirányú linkelést és a grafikus megjelenítést, hogy segítsen Önnek gyorsan létrehozni összekapcsolt tudásbázisokat.

A Logseq ideális kutatók, tudósok és bárki számára, aki jegyzeteket szeretne rendszerezni. Mivel nyílt forráskódú szoftverről van szó, a Logseq teljesen ingyenes.

A Logseq legjobb funkciói

A robusztus feladatkezelő rendszer segít a felhasználóknak a szervezettségben és a feladatok nyomon követésében.

Lehetővé teszi a PDF-fájlok közvetlenül a szoftverből történő megjegyzéssel ellátását, megkönnyítve ezzel a dokumentumok áttekintését.

A flashcard támogatás megkönnyíti a szoftverben tárolt információk elsajátítását és megőrzését.

A fehér táblák vizuális brainstormingot és együttműködésen alapuló munkát tesznek lehetővé a szoftverben.

A nyílt forráskódú kódbázis még nagyobb átláthatóságot és biztonságot nyújt.

A Logseq korlátai

A fejlesztés üteme lassabb, mint a felhasználók szeretnék.

A szinkronizálási funkciók egyes felhasználók számára nem elég megbízhatóak.

Az új verziók néha hibákat tartalmaznak.

A Logseq árai

Ingyenes és nyílt forráskódú

Logseq értékelések és vélemények

Product Hunt: 5/5 (100+ értékelés)

9. Roam

Via Roam

A Roam egy jegyzetelési és tudáskezelési eszköz, amely egyedi „blokkszintű” összekapcsolási rendszert biztosít a jegyzetek szerkesztéséhez.

A szoftver alapja az a koncepció, hogy az egyes szövegblokkokat összekapcsolva egymással összefüggő jegyzeteket hozhat létre. Ez a dokumentumszerkezet jobban megfelel az emberi agy működésének, így minden jegyzetét intuitívabb módon böngészheti.

A Roam legjobb funkciói

A hálózatos jegyzetelési struktúra lehetővé teszi az ötletek és koncepciók hálózatának egyszerű dokumentálását.

A dokumentum- és adatbázis-funkciók zökkenőmentesen ötvöződnek a hatékonyabb munkafolyamat érdekében.

Lehetővé teszi a kutatások szisztematikus szervezését a hosszú távú megőrzés és a könnyű visszakeresés érdekében.

Az társított tudásstruktúra intuitívabb módszert kínál az adatok szervezésére.

Roam korlátozások

A nagyon nagy adatbázisokkal rendelkező felhasználók teljesítményproblémákról számoltak be.

A mobilalkalmazásból hiányzik a desktop verzió néhány funkciója.

Roam árak

Pro: 15 USD/hó

Believer: 500 dollár/5 év

Roam értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5 (17 értékelés)

10. PNotes

Via PNotes

A PNotes, a Portable Notes rövidítése, egy könnyű jegyzetelő alkalmazás, amelyet gyors és egyszerű jegyzetek létrehozására és kezelésére terveztek. Alapvető szöveges jegyzetek létrehozását teszi lehetővé, valamint gazdag szövegeket és táblázatokat is támogat a kreatívabb formázáshoz.

A PNotes ideális azok számára, akik a felesleges sallangoktól mentes digitális jegyzetelést preferálják, és egyszerű módszert keresnek a jegyzetek feljegyzésére és a fontos információk asztali számítógépen történő rendszerezésére.

A PNotes legjobb funkciói

A teljes formázási opciókészlet, például a rich text és a táblázatok, lehetővé teszi az adatok testreszabható szervezését.

Az ingyenes rajzolási funkció további lehetőséget kínál a tartalom létrehozására.

A jegyzetek testreszabhatók skin-ek és átlátszósági beállítások segítségével, akár egyénileg, akár csoportosan.

Az ütemezés és az emlékeztetők megkönnyítik a jegyzetek nyomon követését és kezelését.

Integráció népszerű közösségi hálózatokkal jegyzetek közzétételéhez

A PNotes korlátai

Egyes felhasználók túl érzékenynek tartják a kattintás és húzás funkciót.

A felhasználók kifejezték azt a kívánságukat, hogy a jegyzetek tárolásához egyéni helyet állíthassanak be, ahelyett, hogy az alkalmazás mappájában tárolnák őket.

A PNotes árai

Ingyenes és nyílt forráskódú

PNotes értékelések és vélemények

Sourceforge: 4,8/5 (76 értékelés)

