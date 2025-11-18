Minden fejlesztőnek megvan az a pillanat.

Egy egyszerű funkciót próbál hozzáadni, és rájön, hogy a három évvel ezelőtt valaki által írt „gyors javítás” mára egy kusza, bonyolult megoldásokból, törékeny függőségekből és olyan kódkommentekből álló káosz lett, amelyek azt mondják: „ne nyúlj ehhez, mert akkor minden tönkremegy”.

Nos, itt van egy szám, ami megdöbbentő lehet: a nagy szoftvercégeknél a technikai adósság kezelése a fejlesztési idő mintegy 25%-át emészti fel. Ez azt jelenti, hogy minden négy hét kódolási munkára egy egész hét megy el régi döntésekkel való küzdelemre, a régi rendszerek javítására és olyan kódok átalakítására, amelyeket már hónapokkal ezelőtt meg kellett volna javítani.

Mi a frusztráló ebben? A technikai adósság alattomos. A szoros határidők és a változó követelmények miatt fokozatosan halmozódik fel. De a megfelelő rendszerekkel kezelhető.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan kerülhetik el a fejlesztők a technikai adósságot olyan eszközökkel, mint a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás. Kezdjük el a kódolást! 🧑‍💻

Mi az a technikai adósság a szoftverfejlesztésben?

A szoftverfejlesztésben a technikai adósság az a felhalmozódott költség, amely abból adódik, hogy most gyorsabb vagy egyszerűbb megoldásokat választunk, amelyek később több munkát igényelnek.

Ez akkor jelentkezik, amikor a határidő betartása érdekében kihagyja a tesztek írását, gyors telepítés miatt értékeket kódol be, vagy kódblokkokat másol-beilleszt, mert az újrafelhasználható funkciók létrehozása túl sok időt vesz igénybe.

Gondoljon csak arra a hitelesítési modulra, amelyet egymásba ágyazott if-utasítások tartanak össze, mert az eredeti fejlesztő a refaktorálás befejezése előtt távozott. Vagy az adatbázis-sémára, amely az MVP számára tökéletesen értelmes volt, de most hét táblázat összekapcsolását igényli az alapvető lekérdezésekhez. Ezek a technikai adósság mindennapi valósága.

🧠 Érdekesség: A technikai adósság kifejezést Ward Cunningham alkotta meg 1992-ben. Metaforaként használta, hogy elmagyarázza, miért van néha értelme most rövidítéseket alkalmazni (például gyors szállítás), ha az később javítási költségekkel jár.

A technikai adósság típusai

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan kerülhetik el a fejlesztők a technikai adósságot, először meg kell állapítani, hogy az adósság szándékos, véletlen vagy idővel lassan felhalmozódott-e. Íme egy világos összehasonlítás:

Típus Meghatározás Tipikus okok Kockázatok Példa Megfontolt Az adósság, amelyet a csapatok tudatosan vállalnak a rövid távú célok elérése érdekében. Szoros határidők, a piacra dobás nyomása, stratégiai kompromisszumok Nehéz jövőbeli karbantartás, potenciális technikai szűk keresztmetszetek Minimálisan életképes termék (MVP) szállítása gyors kódparancsokkal a bevezetési határidő betartása érdekében Véletlen A hibákból, ismeretek hiányából vagy félreértésekből származó adósság Rossz architektúra-tervezés, elégtelen dokumentáció, félreértett követelmények Váratlan hibák, későbbi extra refaktorálás, lassabb fejlesztés Az API helytelen implementálása a nem egyértelmű specifikációk miatt, ami későbbi átírásokat tesz szükségessé Bit rot Az idővel fokozatosan felhalmozódó adósság, amelyre nem fordítanak aktív figyelmet Elavult könyvtárak, nem támogatott keretrendszerek, karbantartás nélküli régi kódok Teljesítményromlás, biztonsági réseket, rendszer instabilitás Egy régi rendszer, amely még mindig régi keretrendszereken fut, elavult függőségekkel.

A technikai adósság gyakori okai

A technikai adósság nem a semmiből jelenik meg. Azon specifikus minták alapján halmozódik fel, amelyeket a legtöbb fejlesztői csapat azonnal felismer. Íme, hogyan történik ez. 👇

Szoros határidők és az MVP-k gyors szállítása

A bevezetés dátuma határozza meg a döntéseket. Péntekig kell szállítania, ezért a megfelelő környezeti változók beállítása helyett keménykódolja az API-kulcsot. Holnap lesz a befektetői bemutató, ezért kihagyja a szélsőséges eseteket, és a kedvező forgatókönyvre koncentrál. Ezek a döntések abban a pillanatban logikusak, mert a termék élesítése fontosabb, mint annak tökéletesítése.

A probléma három hónappal később jelentkezik, amikor az MVP még mindig termelésben van, és a fejlesztési terv tele van új funkciókkal. Senkinek nincs ideje visszatérni és kijavítani a rövidítéseket, mert mindig van valami sürgősebb feladat. Az ideiglenes megoldás alapértelmezés szerint véglegessé válik, és most már ingatag alapokra épít új funkciókat.

🔍 Tudta? A technikai adósság nem egységes. Egy tanulmány megállapította, hogy az adósság teljesítményproblémákban, biztonsági réseken vagy akkor is megjelenhet, ha a kereskedelmi forgalomban kapható (COTS) alkatrészeket nem optimális módon használják.

Gyenge dokumentáció és tudássilók

Ez közvetlenül kapcsolódik a határidő nyomásához.

Amikor siet a szállítással, a technikai dokumentáció olyan luxusnak tűnik, amelyet nem engedhet meg magának. A vezető fejlesztője tökéletesen érti a fizetési feldolgozás logikáját, mert ő építette fel, de ő az egyetlen, aki tudja, miért léteznek bizonyos funkciók, vagy mit csinál az a konfigurációs fájl.

Hat hónap múlva, amikor ő szabadságon van, kritikus hiba jelenik meg a fizetési folyamatban. A csapat többi tagja átnézi a meglévő kódot, és megpróbálja visszafejteni a soha le nem írt döntéseket. Ami egy óra alatt megjavítható lenne, három napig tart, mert a tudás egyetlen ember fejében van.

💡 Profi tipp: Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan készíthet olyan technikai dokumentációt, amely értelmes a csapatának:

A kódminőség-ellenőrzés vagy tesztelési gyakorlatok hiánya

Ha a dokumentáció hiányos és a határidők szorosak, a kódfelülvizsgálatok lassítják a munkát. A gyorsabb szállítás érdekében kihagyja őket, és ugyanez a logika vonatkozik a tesztekre is. Miért töltene két órát tesztek írásával, amikor azonnal kiszállíthatná a funkciót, és továbbléphetne a következő feladatra?

Kivéve azokat a hibákat, amelyek egy gyors áttekintés során feltűnének. A logikai hibák bekerülnek a termelésbe, és az ötperces kódáttekintés során megvitatható technikai döntések incidensekhez vezetnek.

A sebességnövekedés, amelyet elért, eltűnik, ha az egész sprinteket olyan problémák kijavításával tölti, amelyek eleve nem lett volna szabad, hogy felmerüljenek.

Ugyanakkor a függőségek továbbra is csendben öregednek a háttérben. A 2021-es React verzió még mindig jól működik, a biztonsági javítások folyamatosan érkeznek, és a frissítés zavaró tényezőnek tűnik, amikor új funkciókat kell fejleszteni és hibákat kell kijavítani.

De végül a javítások megszűnnek, az új könyvtárak nem támogatják a régi függőségeket, és a kompatibilitási problémák halmozódnak. Amikor végül frissítenie kell, mert kritikus biztonsági rés keletkezik, hetekig tartó migrációs munkára kell számítani, ahelyett, hogy fokozatosan frissíthetett volna.

A két évre elhalasztott adósság egyszerre esedékessé válik. 😖

A fejlesztők, a projektmenedzserek és az érdekelt felek közötti eltérések

Mindezek egy nagyobb problémához vezetnek: a csapatok anélkül dolgoznak különböző irányokban, hogy ezt észrevennék.

A kutatások kimutatták, hogy a kommunikációs zavarok és a csapatstruktúrák és a rendszerarchitektúra közötti eltérések miatt az adósság gyorsan halmozódik. A tanulmány olyan ciklusokat követett nyomon, amelyekben a csapatok adósságot halmoztak fel, egy részét visszafizették, majd újra felhalmoztak.

Ez akkor fordul elő, amikor a szoftverfejlesztők a üzleti kontextust nem ismerve építenek funkciókat, vagy amikor a projektmenedzserek a technikai korlátokat figyelmen kívül hagyva rangsorolják a fejlesztési terveket.

Miért fontos a fejlesztőknek elkerülni a technikai adósságot?

A Scrumban a technikai adósság közvetlenül hatással van a napi munkájára, és ez az idő múlásával egyre növekszik. Íme, mi változik, amikor az adósság halmozódik:

A funkciók sebessége csökken, mert minden változás megértést és a meglévő rövidítések megkerülését igényli.

A hibajavítások szorosan összekapcsolt kódokon keresztül terjednek, így az egyszerű problémák több modulra kiterjedő vizsgálatokká alakulnak.

A bizalom csökken, ha a tesztelési lefedettség gyenge, és senki sem ismeri az összes függőséget.

Az új fejlesztők beillesztése több időt vesz igénybe, ha a kódbázis nem rendelkezik egyértelmű mintákkal és dokumentációval.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 33%-a a készségfejlesztést jelöli meg az egyik legérdekesebb AI-alkalmazási területként. Például a nem technikai munkavállalók megtanulhatják, hogyan kell AI-eszközök segítségével kódrészleteket készíteni egy weboldalhoz. Ilyen esetekben minél több kontextust ismer az AI a munkájáról, annál jobb lesz a válasza. A ClickUp AI-je, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, ebben kiemelkedő. Tudja, milyen projekten dolgozik, és konkrét lépéseket javasolhat, vagy akár olyan feladatokat is elvégezhet, mint kódrészletek egyszerű létrehozása.

Stratégiák a fejlesztők számára a technikai adósság elkerülésére

Kerülje el a technikai adósság csapdáját az alábbi bevált stratégiák alkalmazásával. 📝

Írjon tiszta, moduláris és karbantartható kódot

A kódbázis kezelése egyszerűbbé válik, ha minden részének megvan a maga meghatározott feladata. A kisebb, moduláris komponensek csökkentik az ismétlődéseket, megkönnyítik a hibakeresést és rugalmasságot biztosítanak a méretezésekor.

Például, ha az e-kereskedelmi platformon elkülöníti a fizetés ellenőrzését, a fizetés feldolgozását és a nyugta generálását, akkor olyan funkciókat adhat hozzá, mint a hűségkedvezmények vagy új átjárók, anélkül, hogy a rendszer felét újra kellene írnia.

Kérjen segítséget a ClickUp Brain-től a funkciók kódolásához

A ClickUp Brain kódolási asszisztensként lép be, és egy második pár szemet biztosít Önnek.

Beilleszthet egy funkciót vagy leírhatja, mit épít, és a program kiemeli azokat a területeket, amelyek kaotikus adósságba torkollhatnak.

📌 Próbálja ki ezeket a tippeket: Refactorizálja ezt a funkciót kisebb, újrafelhasználható darabokra, amelyek az egyfelelősség elvét követik.

Javasoljon módszereket ennek a felhasználói hitelesítési folyamatnak a modularizálására.

Elemezze ezt a kódrészletet az olvashatóság szempontjából, és javasoljon javításokat.

Ráadásul, amikor a funkciókat tervezi, megkérdezheti az AI kódeszközt: „Bontsa szét ezt a feladatot, amely egy értesítési szolgáltatás felépítését jelenti, moduláris alfeladatokra, egyértelmű függőségekkel. ” A ClickUp Brain strukturált alfeladatokat generál, amelyek kapcsolódnak a szülői feladathoz, így a sprint tervezése automatikusan a karbantartható tervezés felé hajlik.

Amikor a csapata az architektúráról vitázik, megkérheti őket, hogy hívják elő a kapcsolódó dokumentumokat vagy korábbi megbeszéléseket a ClickUp-ból, így nem kerülnek ellentmondásba a már megállapított szabványokkal.

Fektessen be tesztelésbe és CI/CD folyamatokba

Az automatizált folyamatok bizalmat adnak Önnek, hogy új funkciókat vezessen be anélkül, hogy reménykednie kellene.

Gondoljon egy FinTech platformra, ahol az egységtesztek megerősítik a tranzakciók pontosságát, az integrációs tesztek pedig a fizetési folyamatokat ellenőrzik – ezek a CI/CD folyamatokhoz kapcsolódó ellenőrzések megakadályozzák a késői szakaszban jelentkező válságkezelést.

A ClickUp integrációi a GitHub, GitLab, Bitbucket és más CI/CD rendszerekkel lehetővé teszik, hogy a tesztfutásokat, a build hibákat és a pull requesteket ugyanabban a munkaterületen láthassa, ahol a termék backlogját kezeli. Így a pipeline állapotát közvetlenül a felhasználói történetek és a hibajegyek mellett követheti nyomon.

A ClickUp GitHub integrációjával láthatóvá teheti a folyamat állapotát és a tesztelési frissítéseket

Használja hatékonyan a verziókezelést

A verziókezelés egyetlen megbízható forrásként szolgál a csapat számára. Az egyértelmű elágazási stratégiák, a fegyelmezett commitok és a strukturált egyesítések révén nem kell órákat töltenie a konfliktusok feloldásával.

A GitFlow segítségével például minden új funkció a saját ágán él, validálás után beolvad a fejlesztésbe, és a fő ág mindig termeléskész állapotban marad. A rossz változtatások visszavonása egyszerű, mert a történelem értelmes.

🧠 Érdekesség: A technikai adósság számszerűsítési modell (TDQM) lehetővé teszi a csapatok számára, hogy összehasonlítsák a technikai adósság különböző mérési módszereit – például a szagokat, a minőségi összehasonlításokat vagy a refaktorálás ROI-ját –, így kiválaszthatják a projektjükhöz leginkább megfelelő modellt.

A függőségek csendes adósságépítők. Minél tovább halogatja a frissítéseket, annál meredekebb lesz az upgrade-szikla. Az egyes sprintekben végzett fokozatos fejlesztések sokkal biztonságosabbak, mint a hónapokkal későbbi, nagyszabású migrációk.

Például egy régebbi Express verzión futó Node.js projekt előnyös a sprint szintű frissítésekből – a biztonsági javítások hamarabb megjelennek, és a kompatibilitási problémák is kisebb mértékűek maradnak.

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon, rendelje hozzá és rangsorolja a függőségi frissítéseket a ClickUp technikai adósság nyilvántartási sablonjával.

A ClickUp technikai adósság nyilvántartási sablonja ezt szisztematikussá teszi. Minden adósság tétel egy feladattá válik, ahol rögzítheti az olyan részleteket, mint a típus, a súlyosság, a becsült erőfeszítés és az állapot. Az elemeket architektúraproblémákként, elavult ClickUp feladatfüggőségekként vagy rossz kódszagokként is megjelölheti, ami megkönnyíti a szűrést és a prioritások meghatározását.

Gyakorold a kódfelülvizsgálatot és a páros programozást

A közös felülvizsgálati folyamatok még azelőtt feltárják a gyenge pontokat, hogy azok megszilárdulnának. Egy friss szem könnyebben észreveheti az API-tervezés teljesítménybeli problémáit, vagy jelzi a hiányzó szélsőséges eseteket, mielőtt azok élesben megjelennek.

A páros programozás ugyanezt valós időben végzi, megosztott felelősséget teremtve a bonyolult logika iránt.

Kódfelülvizsgálati munkák nyomon követése és kiosztása a ClickUp Tasks alkalmazásban

A ClickUp Tasks egyszerűsíti ezt a folyamatot. Közvetlenül hozzászólásokat rendelhet a csapattagokhoz, visszajelzéseket követési feladatokká alakíthat, és nyomon követheti a megoldásokat anélkül, hogy elveszítené a kontextust.

Tegyük fel, hogy egy új adatbeviteli folyamatot vizsgál: az egyik felülvizsgáló jelzi a nem hatékony lekérdezéseket, hozzárendeli a megjegyzést a szerzőhöz, és a feladat keretében megoldják a problémát.

🔍 Tudta? A kutatók több mint 10 évnyi nyílt forráskódú Java-alkalmazások vizsgálata során megállapították, hogy a Pareto-elv érvényesül: a problémák típusainak ~20%-a okozta a projektek technikai adósságának ~80%-át.

Dokumentálja a döntéseket és azok indokait

A döntés okainak dokumentálása megelőzi a jövőbeli fejfájásokat. Enélkül az új alkalmazottak, vagy akár a jövőbeli önmaga is kétségbe vonja az architektúra döntéseit.

Ha grafikus adatbázist választott ajánló motorhoz, jegyezze fel az indokokat, például a skálázhatóságot, a teljesítmény-benchmarkokat és a korábbi kompromisszumokat, hogy hat hónap múlva senki ne „optimalizálja” vissza Önt a relációs adatbázisok világába.

A ClickUp Talk to Text funkciója megkönnyíti ezt a munkát.

Az architektúra döntéseinek rögzítése és formázása a ClickUp Talk to Text funkciójával

Nyomja meg a gyorsbillentyűt, mondja el hangosan az érvelését, és hagyja, hogy a ClickUp Brain MAX világos, formázott jegyzetekké alakítsa azt. Illessze be azokat a vonatkozó feladathoz kapcsolódó dokumentumba, és máris rendelkezésre áll egy azonnal elérhető feljegyzés, amelyet a csapata újra elővehet, ha ugyanaz a vita újra felmerül.

Hogyan kezelhetik a csapatok a meglévő technikai adósságot?

Nem lehet az összes technikai adósságot egyszerre rendezni, és ha megpróbálja, az egész ütemtervét fel fogja lassítani. A kulcs egy fenntartható megközelítés kidolgozása, amely a technikai adósság rendezésére összpontosít anélkül, hogy leállítaná a funkciók fejlesztését. ⚒️

Kezdje azzal, hogy felméri, mi a fontos

Mielőtt bármit is átalakítana, meg kell mérnie a technikai adósságot a kódbázisában.

Az olyan eszközök, mint a SonarQube és a CodeClimate, automatikusan nyomon követhetik a ciklomatikus komplexitást, a kódduplikáció százalékos arányát és a tesztelési lefedettség hiányosságait. Az igazi betekintést azonban a csapatodnak a kódbázissal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatai adják.

Hasonlítsa össze a tényleges funkciók szállítási idejét a kezdeti becslésekkel, hogy felismerje a súrlódási pontokat. Kérdezze meg csapatát, mely modulok okoznak a legtöbb hibát, és hol akadnak el rendszeresen az új fejlesztők. Ezek a problémás pontok jelzik, hol jelent a legnagyobb költséget az adósság.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Forms alkalmazást a hibajelentések vagy a technikai adósságok bejelentéseinek összegyűjtésére a csapattól. Minden válasz automatikusan feladattá válik, így könnyen összeállíthatja a teendőlistáját egy helyen.

🔍 Tudta? Átlagosan a CIO-k 30%-a állítja, hogy technológiai költségvetésük (új projektekre szánt) több mint 20%-a valójában az adósságok rendezésére fordítódik.

Válassza ki a refaktorálási megközelítést a kockázat alapján

Az inkrementális refaktorálás a legtöbb helyzetben működik. A funkciók kidolgozása során fokozatosan javítja a kódot, követve a cserkész szabályt, miszerint a dolgokat tisztább állapotban kell hagyni, mint ahogyan megtalálta őket. Ez a megközelítés természetesen illeszkedik a szoftverfejlesztési életciklusba, mert nem kell mindent leállítania a régi kód javítása érdekében.

A nagy átírások mások. Akkor van értelme őket végrehajtani, ha egy modul annyira meghibásodott, hogy a javítása többe kerül, mint az újjáépítése.

Gondoljon el a következő forgatókönyveken:

A beágyazott feltételes utasításokkal és megoldásokkal összetartott hitelesítési rendszerek

Az eredeti tervezés nem volt skálázható, ezért az alapvető lekérdezésekhez 10 csatlakozás szükséges az adatbázis-sémákban.

A fizetési feldolgozási logika túl törékeny ahhoz, hogy módosítsák anélkül, hogy valamit tönkretennének.

Ehhez dedikált sprintekre, egyértelmű sikerkritériumokra és a rendszer adott részének funkcióinak befagyasztására van szükség. A kockázat nagyobb, de néha ez az egyetlen előrelépési lehetőség.

A kvótarendszer segítségével egyensúlyba hozhatja a tisztítást és a funkciók fejlesztését

A meglévő adósságok kezeléséhez védett fejlesztési időre van szükség, különben soha nem fog megtörténni. Minden sprint kapacitásának 20-25%-át szánja kifejezetten a technikai adósságokra. Ez azt jelentheti, hogy egy fejlesztő teljes mértékben az adósságokra koncentrál, míg a többiek a funkciókkal foglalkoznak, vagy az egész csapat hetente egy napot szán a tisztításra. A konkrét felosztás kevésbé fontos, mint a következetesség.

Amikor az adósság és a funkciók ugyanazon időkeretért versengenek, a funkciók mindig nyernek, mert azok láthatóak az érdekelt felek számára. A költségvetések szétválasztása biztosítja, hogy a tisztítás valóban megtörténjen.

📖 Olvassa el még: A legjobb kódolás nélküli eszközök a termékmenedzserek technikai adósságának kezeléséhez

A tartozások fontossági sorrendje a csapatra gyakorolt hatás alapján

Nem minden technikai adósság érdemel azonnali figyelmet. A technikai adósság kvadráns segít kategorizálni, hogy mit kell először kijavítani:

A nagy fájdalommal járó, kis erőfeszítéssel járó adósságokat azonnal kezeljük, hogy gyors eredményeket érjünk el.

A nagy fájdalommal járó, nagy erőfeszítést igénylő adósság útiterv-tervezést és az érdekelt felek támogatását igényli.

Az alacsony kockázatú adósság végtelenül várhat, hacsak nem akadályoz meg valami kritikusat.

Kezelje a meglévő technikai adósságot a prioritási kvadráns segítségével

Az adósságot meggondolatlan vs. körültekintő, valamint szándékos vs. véletlen kategóriákba is sorolhatja.

A gondatlan rövidítésekből származó meggondolatlan adósságoknak elsőbbséget kell élvezniük a megfontolt kompromisszumokból származó, egyszerűen csak rosszul sült el adósságokkal szemben. A cél az, hogy kijavítsuk azt, ami a leginkább rontja a fejlesztők termelékenységét, nem pedig a tökéletes kód elérése. ​​​​​​​​​​​​​​​​

🔍 Tudta? Ha összeadjuk az elmúlt négy évtizedben felhalmozódott összes technikai adósságot, a vállalatoknak és kormányoknak közel 61 milliárd munkanapnyi kódolási időre lenne szükségük annak felszámolásához.

Vessünk egy pillantást néhány eszközre és bevált gyakorlatra, amelyeket a technikai adósság csökkentésére alkalmazhat. ⚙️

A statikus elemző eszközök automatizált teszteléssel felismerik a problémákat, mielőtt azok a termelésbe kerülnének, és felmérik a kód komplexitását, a potenciális hibákat, a biztonsági réseket és a stílusbeli szabályszegéseket. Néhány technikai adósságkezelő eszköz, amelyet érdemes integrálni a munkafolyamatába:

A SonarQube jelzi a túlzottan bonyolult funkciókat, a kódduplikációkat és a potenciális hibákat több nyelven, konkrét számokkal jelzi, hol rejtőzik a technikai adósság.

Az ESLint felismeri a JavaScriptben gyakori hibákat, mint például a meg nem határozott változók, a fel nem használt importok és az anti-patterns, még miközben Ön a kódot írja.

A CodeClimate karbantarthatósági osztályzatokat ad és olyan absztrakt fogalmakat, mint a „rendezetlen kód”, órákonkénti technikai adósságra fordít.

De a problémák felismerése csak a feladatok felének elvégzése.

Minden jelzett problémát felvehet feladatként a ClickUp for Software Teams alkalmazásba – súlyossági címkékkel, becsült idővel és felelősökkel együtt. Ha például a SonarQube egy túlterhelt funkciót jelöl ki, létrehozhat egy „Refactor” feladatot, beállíthatja azt a jövőbeli funkciók függőségeként, és láthatóvá teheti.

Használja a Tasks with Custom Agents funkciót, hogy a statikus elemzési riasztásokat megvalósítható backlog elemekké alakítsa

Most pedig vegye igénybe a ClickUp Custom Agents szolgáltatást, hogy csökkentse a manuális munkát.

Tegyük fel, hogy az ESLint új figyelmeztetéseket küld a kódfelülvizsgálati csatornára. Az ügynök ezeket azonnal feladatokká alakíthatja, csatolhatja a pontos hibaüzenetet, és a javítást a megfelelő fejlesztőnek rendelheti hozzá.

Akár olyan szabályokat is beállíthat, hogy csak a kritikus hibák indítsanak azonnali feladatokat, míg a kisebb stílusbeli figyelmeztetések egy heti tisztítási feladatba kerüljenek.

📖 Olvassa el még: Technikai adósság: útmutató termékfejlesztőknek

Központosítsa a szabványokat és az ismétlődő javításokat

A technikai adósság akkor növekszik, ha a tudás az egyes emberek fejében marad vagy a csevegési szálakban rejtőzik.

Egy vezető mérnök kijavít egy bonyolult memóriaszivárgást, a részleteket a csevegőbe írja, és három hónappal később egy másik csapattag ugyanazzal a hibával találkozik, mert ez az információ soha nem került be a kereshető rendszerbe. Szorozza meg ezt több tucat ismétlődő problémával, és ugyanazt az adósságot fizeti vissza újra és újra. 🙃

Ennek elkerülése érdekében a csapatoknak úgy kell dokumentálniuk a kódot, hogy az tartalmazza a „mit” és az ismétlődő javítások és szabványok mögötti indokokat. Ezen döntések központosítása megakadályozza az eltéréseket, így az API-hibakezelés öt kissé eltérő módja helyett egy skálázható, kanonikus megközelítés áll rendelkezésre.

A ClickUp Docs segítségével gondoskodhat arról, hogy a kódolási és fejlesztési szabványok mindig kéznél legyenek.

A ClickUp Docs segítségével létrehozhat egy élő adattárat anélkül, hogy elszakadna a mindennapi munkától. Használja az integrált mesterséges intelligenciát, hogy gyorsan felvázolja például a kódolási döntések dokumentálásának helyes módját.

Készíthet egy „Adósságkezelési kézikönyv” dokumentumot is, amelyben leírja a SonarQube által jelzett monolitikus funkciók lebontásának módját, vagy a csapat által elfogadott küszöbértékeket a refaktorálás és az átírás között.

Ráadásul a dokumentumok közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, így a fejlesztőknek nem kell mappákat böngészniük a kontextus megtalálásához.

A technikai adósság prioritásként kezelése a hátralékban

A technikai adósságot úgy kell kezelni, mint bármely más munkát, nem pedig úgy, mint valamit, amit „majd egyszer elintézünk”. Ha nem szerepel a hátralékos feladatok között egyértelmű prioritással, akkor nem fog elkészülni.

A ClickUp List View funkciójával vizualizálhatja a hátralékokat, hogy következetesen haladjon az adósságok rendezésével.

A ClickUp List View segítségével a tartozási tételeket a funkciók fejlesztésétől elkülönítve szervezheti, miközben minden egy helyen látható marad.

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban:

Azonosítva , Triázva , Átalakítás alatt és Megoldva . Használja a ClickUp egyéni feladatállapotokat az adósság nyomon követéséhez olyan szakaszokban, mintés

Állítson be ClickUp emlékeztetőket , hogy a sprint tervezés során rendszeresen felülvizsgálja az adósság tételeket, és értékelje azok hatását a sebességre.

Húzza a magas prioritású adósságokat a közelgő sprintekbe a funkciók kidolgozása mellé a hatékony backlog-kezelés érdekében.

Raúl Becerra megosztja tapasztalatait a ClickUp használatáról az Atrato-nál:

Rájöttünk, hogy nincs hatékony módszerünk a feladatok nyomon követésére, és nem volt világos képetünk arról, hogy mit csinál a termékcsapat, ezért új platformot kezdtünk keresni. Aztán megtaláltuk a ClickUp-ot. A platform tökéletes kombináció volt – nem túl technikai és bonyolult, és nem is túl egyszerű. Rugalmasságot biztosított számunkra, hogy saját módszereink szerint hozzunk létre, mozgassunk és szervezzünk csapatokat és projekteket.

Rájöttünk, hogy nincs hatékony módszerünk a feladatok nyomon követésére, és nem volt világos képetünk arról, hogy mit csinál a termékcsapat, ezért új platformot kezdtünk keresni. Aztán megtaláltuk a ClickUp-ot. A platform tökéletes kombináció volt – nem túl technikai és bonyolult, és nem is túl egyszerű. Rugalmasságot biztosított számunkra, hogy saját módszereink szerint hozzunk létre, mozgassunk és szervezzünk csapatokat és projekteket.

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat

A folyamatokból származó adósság ugyanúgy lassítja a csapatokat, mint a kódból származó adósság. Amikor a fejlesztőknek minden sikertelen kódellenőrzés után manuálisan kell feladatokat létrehozniuk, vagy személyesen kell értesíteniük az embereket a problémákról, az automatizálható adminisztratív munkára pazarolt idő.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy a sikertelen szkenneléseket és PR-hibákat megvalósítható adósságfeladatokká alakítsa

A ClickUp Automations emberi felügyelet nélkül kezeli az ismétlődő lépéseket:

Adósságfeladatok automatikus létrehozása, amikor a kódvizsgálat problémát jelez

A feladatot azonnal rendelje hozzá a modul tulajdonosához.

A munka megkezdésekor automatikusan helyezze át az adósságfeladatokat a „triage” kategóriából a „refaktorálás alatt” kategóriába.

Értesítse a fejlesztőt a ClickUp Chat ben, ha egy pull request statikus elemzése sikertelen.

A tartozásokkal kapcsolatos feladatok automatikus újbóli megnyitása, ha a kapcsolódó tesztek összevonás után sikertelenek

Íme néhány hasznos tipp az automatizálás használatáról, amellyel hetente több órát spórolhat:

Használja ki az AI-t az adósságminták azonosításához

200 egyedi adósságfeladatot bámulni nem tárja fel a rendszerbeli problémákat. Szüksége van a minták felismerésére, hogy lássa, hogy a hibák 40%-a a fizetésfeldolgozó modulból származik, vagy hogy az adatbázis teljesítményproblémái minden alkalommal megugranak, amikor új funkciót szállít.

Ezeknek a pontoknak a kézi összekapcsolása a sprintek, a csapatok és a kódvizsgálati eredmények között órákon át tartó elemzést igényel, amire a legtöbb csapatnak egyszerűen nincs ideje.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain felületen megjelenjenek a csapat adósságainak állapotfrissítései

A ClickUp Brain elemzi az egész munkaterületet, hogy feltárja azokat a mintákat és szoftverfejlesztési kihívásokat, amelyek egyébként rejtve maradnának.

A program hónapoknyi feladatokat, megjegyzéseket, kódvizsgálati eredményeket és hibajelentéseket vizsgál át, hogy azonosítsa, mely modulok okoznak a legtöbb problémát, mely típusú adósságok ismétlődnek, és hol akad el folyamatosan a csapata.

Tegyen fel további kérdéseket a ClickUp Brainnek az adósságtételeivel kapcsolatban

A ClickUp Brain segítségével olyan kérdésekre is válaszolhat, amelyekre általában több tucat feladat és dokumentum átnézésével lehetne választ kapni. Kérdezze meg, hogy melyik elavult függőségek vannak még használatban, és a program átkutatja a munkaterületét, hogy megtalálja az említéseket.

📌 Próbálja ki ezeket a tippeket: Mutassa meg az összes olyan adósságtételt, amely több mint két hete folyamatban van.

Összefoglalja a technikai adósság tételeit, amelyek gátolják a negyedik negyedévi ütemtervünk funkcióit.

Mely fejlesztőknek vannak jelenleg a legfontosabb adósságfeladatok?

Készítsen összefoglalót a kódminőségi trendekről az elmúlt három hónap vizsgálati eredményei alapján.

A csapatok közötti átláthatóság elősegítése

A technikai adósság megsokszorozódik, ha a csapatok nem látják, mivel foglalkoznak a többi csapatok. A háttércsapat nem tudja, hogy a frontend-csapat is hitelesítési problémákkal küzd. Két fejlesztő egy héten át ugyanazokat a segédfunkciókat refaktorálta, mert egyikük sem tudta, hogy a másik is ezen dolgozik.

Kövesse nyomon a technikai adósság alakulását és megoldását a sprintek során a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards segítségével az adósság – és a munka – láthatóvá válik az egész mérnöki csapat számára:

Mutassa meg az összes adósság tételt súlyosság szerint, hogy a vezetőség megértse az Ön által kezelt adósságok mértékét.

Figyelje az adósság rendezésének sebességét az idő múlásával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy halad-e előre, vagy elmerül.

Jelenítse meg, mely csapatok viselik a legnagyobb adósságterhet, és hol vannak csapatok közötti függőségek.

Ossza fel a sprint kapacitás elosztását a tisztítás és az új fejlesztések között, hogy a kompromisszumok egyértelművé váljanak.

Így amikor egy projektmenedzser látja, hogy a háttércsapat kapacitásának 30%-a adatbázis-optimalizálási adósságra fordítódik, más döntéseket hoz a funkciók ütemtervével kapcsolatban. Az adósság már nem láthatatlan teher a sebességre nézve, hanem a fejlesztési folyamat számszerűsíthető, kezelhető részévé válik.

💡Profi tipp: A ClickUp lehetővé teszi, hogy feladatokat több listához is hozzáadjon (pl. egy hiba szerepelhet mind a sprint, mind a fő hibák listáján), így biztosítva, hogy a technikai adósság a releváns munkafolyamatokban látható legyen.

Az adósság nyomon követése és csökkentése a ClickUp segítségével

A fejlesztők a láthatóság, a prioritások meghatározása és a megvalósítható munkafolyamatok segítségével elkerülhetik a technikai adósságot.

A ClickUp ebben segít, mivel ezt a kihívást kezelhető, nyomon követhető folyamattá alakítja. A ClickUp feladatkezelő, együttműködési dokumentációs, valós idejű irányítópultjaival, valamint mesterséges intelligenciájával és automatizálásával minden adósság tétel végrehajthatóvá, prioritásba sorolhatóvá és a sprintek során láthatóvá válik. A fejlesztők tudják, mit kell először kijavítani, a vezetők valós időben láthatják az előrehaladást, és az ismétlődő problémák soha többé nem maradnak észrevétlenek.

Vegye kézbe a technikai adósság kérdését még ma, és tartsa fenn a sprintjeinek lendületét. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A szoftverprojektekben előforduló szándékos vagy nem szándékos technikai adósságok gyakori példái közé tartoznak a rendezetlen vagy duplikált kódok, a dokumentáció hiánya, a megfelelő megoldások helyett alkalmazott gyors javítások, az elavult könyvtárak és a hiányos tesztelés.

A 80/20-as szabály szerint egy rendszer problémáinak 80%-a gyakran a kód 20%-ából származik. Ha először erre a kritikus 20%-ra koncentrálnak, a csapatok hatékonyabban tudják kezelni a technikai adósság leginkább hatással bíró területeit.

A technikai adósság mérhető a problémák kijavításához szükséges idővel vagy erőfeszítéssel, a kódhibák számával, a kódbázis komplexitásával, valamint a hibák vagy meghibásodások gyakoriságával. A technikai adósság eszközök ezekre a tényezőkre vonatkozó kódminőségi mutatókat nyújthatnak.

A startupok gyakran szándékosan vállalnak technikai adósságot, hogy gyorsan piacra dobhassák termékeiket. Ezt úgy kompenzálják, hogy nyomon követik az adósságot, prioritást adnak a legkritikusabb javításoknak, és rendszeres refaktorálási ciklusokat terveznek, miután a termék stabilizálódott. A világos dokumentáció, a kódolási szabványok és a tesztvezérelt fejlesztés szintén segít.

A kód refaktorálása javítja a kód szerkezetét anélkül, hogy megváltoztatná annak viselkedését. A technikai adósság visszafizetése magában foglalhatja a refaktorálást, de kiterjed a gyors hackek kijavítására, az elavult könyvtárak frissítésére és a hosszú távú problémákat okozó rövidítések kezelésére is.

A csapatok a kód átalakításával, a könyvtárak frissítésével, a dokumentáció javításával, tesztek hozzáadásával és a kódolási szabványok betartásával törleszthetik vagy kezelhetik a technikai adósságot. Priorizálhatja a nagy hatással bíró területeket, és integrálhatja az adósságcsökkentést a rendszeres fejlesztési ciklusokba, hogy az ne halmozódjon tovább.