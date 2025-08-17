A 8 legjobb FogBugz alternatíva a hibák nyomon követéséhez és az agilis projektmenedzsmenthez

Olyan hibakeresővel dolgozik, amely lassabb, mint a sprintje?

Ha a FogBugz elavult felülete és nehézkes munkafolyamatai visszatartják az agilis csapatát, akkor nem Ön az egyetlen. A mai szoftverfejlesztés valós idejű együttműködést, intuitív tervezést és olyan eszközöket igényel, amelyek ténylegesen felgyorsítják a folyamatot, nem pedig lassítják.

Szüksége van egy agilis projektmenedzsment platformra, amely támogatja a hibajelentéseket, a felhasználói történeteket, a sprinttervezést, a kódfelülvizsgálatokat és a funkciók közötti együttműködést, anélkül, hogy lassítaná a munkát.

Ezek a FogBugz alternatívák olyan nagy teljesítményű fejlesztői csapatok számára készültek, akik gyorsabban és okosabban szeretnének szállítani.

Vizsgáljuk meg a legjobb eszközöket, amelyek segítségével könnyebben és hatékonyabban követheti nyomon a problémákat és feladatokat.

Ingyenes FogBugz alternatívák áttekintése

Íme a FogBugz legjobb alternatívái különböző munkafolyamatokhoz és csapatstruktúrákhoz:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Magánszemélyek, kisvállalkozások, ügynökségek és nagyvállalatok, akiknek all-in-one agilis projektmenedzsmentre és csapatmunkára van szükségük. Testreszabható nézetek, AI-támogatás, sprintdiagramok, sablonok, valós idejű irányítópultok, csapatmunka, automatizálás Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Jira Hibák és problémák nyomon követését kereső nagyvállalatok és szoftverfejlesztő csapatok Kanban táblák, agilis jelentések, testreszabható munkafolyamatok, probléma- és hibakövetés, fejlesztői eszközök integrálása Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7,53 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. YouTrack Agilis csapatok és egyéni fejlesztők, akiknek szükségük van hibakövetésre és agilis munkafolyamatokra Agilis táblák (Scrum, Kanban), intelligens keresés, időkövetés, jelentések, AI-támogatás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4,40 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Lineáris Modern szoftvercsapatok, amelyeknek egyszerűsített sprintkezelésre és hibakövetésre van szükségük Ciklusok és projektek, ütemtervek, hibajelentések (hibák, funkciók, feladatok), billentyűzet-orientált tervezés, lineáris AI, GitHub integráció, Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8 USD/felhasználó/hónap (éves számlázással) Zoho BugTracker A Zoho ökoszisztémát használó szoftverfejlesztő és tesztelő csapatok Hibabejelentés, testreszabható mezők és munkafolyamatok, jelentések, automatizálás, időkövetés, beépített csevegő, fájlmegosztás, SLA-kezelés. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 3 USD/felhasználó/hónap (éves számlázással) GitLab DevOps csapatok, akik a szoftverfejlesztési életciklus teljes körű kezelését keresik Forráskód-kezelés (Git-tárolók), CI/CD-folyamatok, hibajelentések nyomon követése, epikák, ütemtervek, Kanban-táblák, biztonsági vizsgálatok (SAST, DAST), GitLab Duo Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 USD/felhasználó/hónap (éves számlázással) Backlog Sprinttervezési és csapatmunkát támogató eszközöket kereső szoftverfejlesztési projektcsapatok Feladatkezelés, hibajelentés, Gantt-diagramok, burndown-diagramok, Git és SVN-tárolók, wikik, fájlmegosztás, Kanban-táblák Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 35 dollár/hónaptól kezdődik. Trello Egyének és csapatok, akiknek egyszerű, vizuális módszerre van szükségük a feladatok és projektek Kanban-stílusú táblák segítségével történő szervezéséhez. Táblák, listák, kártyák, ellenőrzőlisták, mellékletek, power-upok, automatizálás (Butler), sablonok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5 USD/felhasználó/hónap (éves számlázással)

Miért érdemes a FogBugz alternatíváit választani?

Bár a FogBugz jól szolgálta a csapatokat az alapvető hibakövetés terén, sok felhasználó frusztrálónak tartja korlátait. Ez olyan, mintha ma vezetékes telefont használnánk – működik, de sok modern funkciót nem tudunk kihasználni.

Íme néhány hiányossága a hibajelentő eszköznek:

Elavult felület : A FogBugz elavult kialakításában hiányoznak : A FogBugz elavult kialakításában hiányoznak a modern agilis irányítópultok , az intuitív navigáció és a billentyűparancsok, ami megnehezíti a csapatok hatékony munkavégzését. A felület elavultnak tűnik, és hiányzik belőle a modern eszközök kifinomult, felhasználóbarát élménye.

Korlátozott integrációs ökoszisztéma : Bár összekapcsolható olyan verziókezelő rendszerekkel, mint a Git, a Fogbugz nem kínál olyan széles körű alkalmazás-ökoszisztémát (Slack, Google Workspace, CI/CD, felhőalapú tárolás stb.), mint a modern eszközök.

Hiányzó agilis alapelemek : Bár rendelkezik alapvető : Bár rendelkezik alapvető sprinttervezéssel , sztoripontokkal és burndown diagramokkal, a FogBugz nem kínál automatizált sebességkövetést, AI-alapú jegyirányítást, csapatok közötti portfólió-megtekintést vagy testreszabható agilis munkafolyamatokat.

Drága ahhoz képest, amit kap : A felhasználónkénti árazás gyorsan megdrágul, különösen akkor, ha más eszközök több funkciót kínálnak alacsonyabb áron vagy akár ingyenesen.

Gyenge jelentéskészítés és elemzés: Korlátozott támogatást nyújt az egyéni jelentésekhez, és minimális rálátást biztosít a sprint előrehaladására, a hibák tendenciáira vagy a csapat teljesítményére.

🧠 Érdekesség: Emlékszik még a Y2K-ra, a világvége-hibára, amely miatt mindenki azt hitte, hogy 2000-ben éjfélkor összeomlanak a számítógépek? Miközben a világ tovább forgott, FogBugz éppen abban az évben született. Ez azt jelenti, hogy már akkor is létezett, amikor még a floppy lemezek voltak divatban! A technológiai világban ez gyakorlatilag őskori időnek számít. És csakúgy, mint a Y2K-korszak szoftverei, a FogBugz is kezdi megmutatni a korát, különösen a modern fejlesztői csapatok számára, akik gyorsabb, rugalmasabb hibakereső eszközökre van szükségük.

A legjobb FogBugz alternatívák agilis csapatok számára

Miért küszködne nehézkes eszközökkel a hibák kijavításával, amikor fejlett funkciókkal rendelkező kiváló megoldások segíthetnek Önnek sokkal többet elérni? Íme a legjobb FogBugz alternatívák az agilis problémakezeléshez és a fejlesztői csapatok projektmenedzsmentjéhez.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb az end-to-end agilis projektmenedzsmenthez)

Próbálja ki most a ClickUp-ot! A ClickUp for Software Teams segítségével egyszerűsítheti a teljes mérnöki munkafolyamatot – a tervtől a kiadásig – és gyorsabban szállíthat, mindezt egy központi helyről.

Ha modern, skálázható és magas fokú együttműködést lehetővé tevő FogBugz alternatívát keres fejlesztői csapatához, akkor van számodra egy ajánlatunk.

A ClickUp, az Ön mindenre kiterjedő munkaalkalmazása, olyan agilis csapatok, fejlesztők és termékmenedzserek számára készült, akiknek egyetlen platformon belül szükségük van hibakövetésre, projektmenedzsmentre és csapatmunkára.

A ClickUp for Software Teams segítségével gyorsan rögzítheti, kioszthatja és prioritásba rendezheti a hibákat vagy a felhasználói történeteket. A testreszabható állapotok, mezők és sablonok segítségével a csapatok a munkafolyamatot bármely szoftverfejlesztési folyamathoz igazíthatják.

A ClickUp for Agile Teams segítségével világosan rangsorolhatja a hátralévő feladatokat – az egyéni mezők és képletek segítségével mérlegelheti az előnyöket és hátrányokat, és okosabb termékdöntéseket hozhat.

A ClickUp for Agile Teams segítségével a szoftverfejlesztők és mérnökök hatékony, rugalmas munkafolyamatokat hozhatnak létre (Scrum táblák, Kanban sávok vagy a csapatuknak leginkább megfelelő kombináció), hogy a projektek haladjanak és a csapatok összehangoltan működjenek.

Dolgozzon hatékonyabban az AI és az automatizálás segítségével

A ClickUp hatékony mesterséges intelligencia és automatizálási funkciói megszüntetik a felesleges munkát, így csapata a fejlesztésre koncentrálhat.

Automatizálja a hátralékokat és kapjon AI-javaslatokat a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain automatikusan kiosztja a jegyeket, frissíti a sprinteket és a feladatokat, finomítja a hátralékot, és még a retrospektívákat, a PRD-felülvizsgálatokat és a Slack-csevegéseket is egyértelmű tulajdonosokkal és következő lépésekkel ellátott, végrehajtható feladatokká alakítja. És minden összekapcsolódik – a pull requestek, a fájlok és a projektlinkek pont ott jelennek meg, ahol szükség van rájuk, így a csapata soha nem marad találgatások között.

A ClickUp Automations segítségével az ismétlődő műveletek, mint például a hibák hozzárendelése, az állapotok frissítése és az érdekelt felek értesítése, azonnal megtörténnek, így hatékony marad a munkafolyamat, és a csapat tagjai összhangban dolgoznak.

Maradjon minden sprint élén a ClickUp Sprints segítségével – testreszabhatja a pontokat, nyomon követheti a haladást a megbízott személyek szerint, és saját módszere szerint kezelheti a munkaterhelést, mindezt egyetlen nézetben.

Egyszerűsített sprintkezelés

A ClickUp Sprints modul kifejezetten agilis csapatok számára készült, hogy egy helyen követhessék nyomon az előrehaladást, láthassák, mi akadályozza a munkát, és kezelhessék a sprint-backlogokat.

Tervezze meg hatékonyan a sprinteket a történetpontok becsléseivel és az ütemtervekkel.

Maradjon agilis: a csapat kapacitásához igazítsa a terveket, és gyorsan ossza át a feladatokat a sprintek között.

Takarítson meg jelentési időt a napi standupokkal és a mesterséges intelligenciával automatikusan generált feladatfrissítésekkel.

Kövesse nyomon az előrehaladást a Sprint Dashboard kártyákkal, mint például a Sprint Velocity, Sprint Burndown és Sprint Burnup jelentések.

Beállíthatja a ClickUp Autopilot Agents alkalmazást is, hogy figyelje és jelentse a projekt tevékenységeket vagy sprinteket bizonyos kiváltó események, például feladatok befejezése, problémaállapotok frissítése vagy új hibajelentések esetén.

Rugalmas projektmenedzsment minden csapat számára

A ClickUp nem csak szoftverfejlesztő csapatok számára készült. A projektmenedzsment csapatok komplex munkafolyamatokat kezelhetnek feladatok közötti függőségekkel, alfeladatokkal és ellenőrzőlistákkal, így könnyen felismerhetők a blokkoló tényezők.

Az interaktív Gantt-diagramok és a több mint 15 nézet közül választható listás, Kanban, naptár és idővonal nézetek egyszerűsítik a funkciók közötti koordinációt. A testreszabható ClickUp Dashboards segítségével részletes jelentésekkel tájékoztathatja az érdekelt feleket.

Kezelje a komplex projekteket, tervezze és vizualizálja a projekt ütemtervét, és koordinálja a funkciók közötti munkát a ClickUp for Project Management Teams segítségével.

A startupoktól a nagyvállalatokig, a ClickUp rugalmas architektúrája könnyedén skálázható, így kis agilis csapatoktól a globálisan elosztott mérnöki csapatokig mindent támogat.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatizálja a hátralékokat, hozza felszínre az információkat, és alakítsa a beszélgetéseket megvalósítható feladatokká a ClickUp Brain segítségével.

Integrálja a GitHub, GitLab, Bitbucket és más fejlesztői eszközökkel, hogy a commitokat, pull requesteket és kódfelülvizsgálatokat közvetlenül a feladatokhoz kapcsolja.

A hibakereséshez, funkciókéréshez és fejlesztési szakaszokhoz használható egyéni mezők segítségével testreszabhatja a feladatadatokat.

Készítsen és tartson karban projektdokumentációt, wikiket, felhasználói történeteket és belső tudásbázisokat a kollaboratív ClickUp Docs segítségével.

A beépített ClickUp Chat segítségével zökkenőmentesen kommunikálhat valós időben a feladatok és projektek között.

A ClickUp Whiteboards és Mind Maps segítségével vizualizálja és alakítsa át az architektúrát, a retrospektívákat és a munkafolyamatokat feladatokká.

Kövesse nyomon a feladatokra és projektekre fordított időt, hogy biztosítsa a vállalati célokkal való összhangot.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók eleinte túlterhelőnek találhatják a kiterjedt funkciókat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A ClickUp rendkívül rugalmas és felhasználóbarát. Lehetővé teszi számunkra, hogy könnyedén kezeljük az agilis és a vízeséses munkafolyamatokat, tökéletesen alkalmazkodva az egyes csapatok különböző igényeihez. A platform rendkívül intuitív, gyorsan konfigurálható, és olyan funkciókkal van tele, mint a műszerfalak, az egyéni mezők, az automatizálások és még sok más. Használhatósága igazán kiemelkedő – még a nem technikai felhasználók is gyorsan elsajátíthatják, ami zökkenőmentessé tette a bevezetését az összes részlegen.

A ClickUp rendkívül rugalmas és felhasználóbarát. Lehetővé teszi számunkra, hogy könnyedén kezeljük az agilis és a vízeséses munkafolyamatokat, tökéletesen alkalmazkodva az egyes csapatok különböző igényeihez. A platform rendkívül intuitív, gyorsan konfigurálható, és olyan funkciókkal van tele, mint a műszerfalak, az egyéni mezők, az automatizálások és még sok más. Használhatósága igazán kiemelkedő – még a nem technikai felhasználók is gyorsan elsajátíthatják, ami zökkenőmentessé tette a bevezetését az összes részlegen.

🧠 Érdekesség: Az agilis szótárban szereplő „Scrum” szó nem a technológiából származik, hanem a rögbiből! Ahogy a játékosok összeállnak és együtt viszik előre a labdát, úgy a Scrum csapatok is szorosan együttműködnek, hogy a projektek haladjanak. Az agilis szótár ezt a nevet kölcsönözte, hogy hangsúlyozza a csapatmunkát, a lendületet és a gyors döntéshozatalt.

2. Jira (A legjobb szoftverfejlesztés tervezéséhez és nyomon követéséhez)

via Jira

A Jira egy teljes értékű platform, amelyet a modern szoftverfejlesztő csapatok igényeinek kielégítésére hoztak létre. Az Atlassian által agilis munkafolyamatok középpontjában álló Jira segít a csapatoknak minden változó elem felett kézben tartani az irányítást, a sprinttervezéstől és a backlog-kezeléstől a hibák nyomon követéséig és a kiadások szállításáig.

A Jira szorosan integrálódik a fejlesztők által már használt eszközökkel. A GitHub és Bitbucket forráskezelő platformoktól a CI/CD eszközökig és tesztcsomagokig a Jira központi irányító központként működik, összegyűjtve a frissítéseket és a kontextust a technológiai stack egészéből.

A FogBugzhoz hasonló régebbi eszközökkel ellentétben a Jira sokkal modernebb, skálázhatóbb és testreszabhatóbb felhasználói élményt kínál.

A Jira legjobb funkciói

Használjon olyan fejlett problématípusokat, mint az epikák, hibák és felhasználói történetek, amelyek az agilis fejlesztéshez vannak szabva.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat egyéni szabályokkal, hogy automatikusan lezárja a problémákat vagy újraelosztja a jegyeket.

Integrálja mélyen a Bitbucket, GitHub és CI/CD eszközöket a kódtól a telepítésig terjedő teljes átláthatóság érdekében.

Tervezze meg a sprinteket, rendezze a hátralékokat és kövesse nyomon a mérföldköveket a beépített agilis sablonok és ütemtervek segítségével.

Használja ki az AI-alapú funkciókat a problémák összefoglalásához, tartalom generálásához és intelligens javaslatok megszerzéséhez.

A Jira korlátai

A kezdeti beállítás és konfigurálás néhány Jira alternatívához képest túlnyomó lehet, különösen kisebb csapatok vagy új felhasználók számára.

Jira árak

Ingyenes

Standard: 7,53 USD/hó/felhasználó áron

Prémium: 13,53 USD/hó/felhasználó áron

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 15 200 értékelés)

💡 Profi tipp: Már használja a Jira-t, de szeretné a ClickUp rugalmasságát is? Nem kell a nulláról kezdenie – használja a ClickUp Jira importáló eszközét, hogy zökkenőmentesen importálja problémáit, projektjeit és munkafolyamatait. Gyors, testreszabható, és segít csapatának a zökkenőmentes munkavégzésben.

3. YouTrack (A legjobb a problémák nyomon követéséhez és az agilis munkafolyamat-kezeléshez)

via YouTrack

Az YouTrack kiválóan alkalmas rugalmas projektmenedzsmentre és hibakövetésre. Emellett nagyon testreszabható, így a csapatok nem kénytelenek merev munkafolyamatokat követni.

Minden testreszabható, a problémamezőktől és munkafolyamatoktól kezdve a parancsokig és jelentésekig. Az eszköz igazodik az Ön munkamódszeréhez, és nem fordítva. Míg a FogBugz csak a hibákat követi nyomon, agilitás és mélység nélkül, a JetBrains YouTrack alkalmazása az egész szoftverfejlesztési életciklust támogatja, az ötlettől a bevezetésig, sokkal nagyobb átláthatósággal és kontrollal.

Az YouTrack különösen azoknak a csapatoknak szól, amelyek már befektettek a JetBrains fejlesztői eszközök ökoszisztémájába.

Az YouTrack legjobb funkciói

Állítson be agilis táblákat testreszabható munkafolyamatokkal Scrum, Kanban vagy hibrid módszerekhez.

Használja az intelligens keresést és a parancsalapú frissítéseket a feladatok gyors elvégzéséhez.

Kövesse nyomon az időt közvetlenül a feladatokon belül, hogy figyelemmel kísérhesse a sprintek során végzett munkát.

Hozzon létre testreszabható jelentéseket és irányítópultokat a csapat teljesítményének vizualizálására.

Használja az AI-alapú segítséget a megbeszélések összefoglalásához, válaszok generálásához és feladatok létrehozásához.

Az YouTrack korlátai

A felhasználói felület túl bonyolultnak tűnhet azok számára, akik nem tartoznak a fejlesztői vagy minőségbiztosítási csapatokhoz.

Bár hatékony, a fejlett kereséshez használt lekérdezési nyelv megtanulása időbe telhet.

YouTrack árak

Ingyenes

11 vagy több felhasználó esetén: 4,40 USD/hó felhasználónként

YouTrack értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a YouTrackról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A YouTrack legnagyobb előnye a rugalmassága és az, hogy különböző munkafolyamatokhoz is alkalmazkodik. Testreszabhatom úgy, hogy tükrözze az adott projekt nyomon követési folyamatait, ami hatékonyabbá és személyre szabottabbá teszi a feladatkezelést.

A YouTrack legnagyobb előnye a rugalmassága és az, hogy különböző munkafolyamatokhoz is alkalmazkodik. Testreszabhatom úgy, hogy tükrözze az adott projekt nyomon követési folyamatait, ami hatékonyabbá és személyre szabottabbá teszi a feladatkezelést.

4. Linear (A legjobb egyszerű átjárási, beszúrási és törlési műveletekhez)

via Linear

A Linear kifejezetten azoknak a modern termék- és mérnöki csapatoknak készült, akik kevesebb időt akarnak eszközökkel bajlódni, és több időt fordítani a kód szállítására.

Kiválóan alkalmas egyszerű áttekintésre, beillesztésre és törlésre, vagyis hihetetlenül könnyű vele a feladatok között navigálni, az állapotokat frissíteni, munkákat kiosztani, valamint a nem releváns elemeket törölni vagy archiválni.

A zökkenőmentes Git integrációk segítségével automatikusan szinkronizálhatja a commitokat, PR-eket és ágakat a problémákkal. Emellett ciklusalapú tervezés (a Linear sprintjeinek változata), beépített sebességkövetés és hatékony automatizálások is rendelkezésre állnak, amelyek csökkentik a manuális beviteleket.

A Linear AI intelligens asszisztens automatikusan osztályozza a beérkező hibákat, megfogalmazza a probléma leírását, és még a hasonló problémák azonosításával is segít a felhalmozódott munkák kezelésében.

A Linear legjobb funkciói

Navigáljon a villámgyors felületen, minden művelethez billentyűparancsokat használva.

Automatizálja fejlesztési sprinteit a Cycles segítségével, amely kezeli a kiadásokat és a hátralékokat.

Kezelje a sprinteket, az ütemterveket és a hibák nyomon követését a beépített munkafolyamatokkal.

Valós időben együttműködhet a zökkenőmentes GitHub/GitLab integrációval.

Automatizálja a termék-backlog kezelését , hogy a munka rendezett, fókuszált és megvalósítható maradjon.

Lineáris korlátozások

Lehet, hogy korlátozottnak tűnik nagyvállalati igények vagy olyan csapatok számára, amelyek nagyfokú testreszabásra támaszkodnak.

A jelentéskészítési funkciók kevésbé kiterjedtek, mint a inkább vállalatokra fókuszáló Linear alternatívák esetében.

Lineáris árazás

Ingyenes

Alap: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Lineáris értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Zoho BugTracker (A legjobb hibajelentéshez és problémamegoldáshoz)

via Zoho BugTracker

A többfunkciós platformokkal ellentétben, amelyek egyszerre mindent megpróbálnak megoldani, a Zoho BugTracker kizárólag a problémamegoldásra koncentrál. Tiszta, intuitív felületet kínál, amelyen könnyű navigálni – még azoknak a csapatoknak is, akik nem akarnak időt tölteni egy újabb, túlzottan bonyolult rendszer megtanulásával.

A kiterjedt Zoho ökoszisztéma részeként ez a hibakövető szoftver különösen logikus választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek más Zoho alkalmazásokat is használnak. A hibák naplózásától és a felelősség kiosztásától a megoldások nyomon követéséig és a posztmortem elemzésig minden a gyorsaság és az áttekinthetőség érdekében van optimalizálva.

A Zoho AI asszisztense, Zia, segíthet jelentések készítésében és betekintést nyújt a projektadatokba. A csapatok emellett testreszabott munkafolyamatokat is meghatározhatnak, amelyek pontosan tükrözik a hibák életciklusát, szabályokat állíthatnak be a riasztások vagy műveletek automatikus kiváltására, valamint SLA-kat és időkövetést használhatnak, hogy semmi ne csússzon ki a kezeik közül.

A Zoho BugTracker legjobb funkciói

Állítsa be az értesítéseket, a feladatok függőségét és az emlékeztetőket, hogy a megfelelő emberek a megfelelő időben tájékozottak legyenek.

Szinkronizálja a fejlesztési műveleteket a GitHub és a Bitbucket integrációkkal a Zoho ökoszisztémán belül.

Valós időben együttműködhet csapatával csevegés, fórumok és egyéb funkciók segítségével.

Használjon szerepkörökön alapuló jogosultságokat a biztonságos, célzott hozzáférés érdekében.

Kövesse nyomon a hibákra fordított időt, és kezelje a szolgáltatási szintű megállapodásokat (SLA-k).

A Zoho BugTracker korlátai

Hiányzik belőle a nagyobb csapatok számára szükséges mélyebb integráció.

Kevésbé intuitív lehet nagyon komplex szoftverprojektek esetében.

Zoho BugTracker árak

Ingyenes

Alapcsomag: 4 USD/hó felhasználónként

Prémium: 8 USD/hó felhasználónként

Zoho BugTracker értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho BugTrackerről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Olyan szoftvert kerestem, amely segít nekünk jelenteni a fejlesztett szoftver hibáit. Szerencsére megtaláltam a Zoho Bug Tracker programot, amely nagyon kényelmes és rendkívül egyszerűen használható számunkra.

Olyan szoftvert kerestem, amely segít nekünk jelenteni a fejlesztett szoftver hibáit. Szerencsére megtaláltam a Zoho Bug Tracker programot, amely nagyon kényelmes és rendkívül egyszerűen használható számunkra.

6. GitLab (a legjobb DevOps platform és együttműködéshez)

via GitLab

Szüksége van egy all-in-one open-core DevOps parancsközpontra? A GitLab mindent lefed, a tervezéstől és a kódolástól a tesztelésig, a biztonságig, a telepítésig és a monitorozásig. Egyszerű YAML konfigurációk segítségével automatizálhatja a teszteket, futtathat biztonsági vizsgálatokat és könnyedén telepíthet.

Ráadásul a Kubernetes beépített támogatásával és az integrált eszközökkel, mint például a SAST, a DAST és a függőségek szkennelése, a GitLab a biztonságot is beépíti a folyamatába.

A platform mesterséges intelligenciával támogatott funkciói a GitLab Duo csomagban találhatók, amely a teljes életciklus során segíti a csapatokat vitaösszefoglalók és kódjavaslatok formájában.

A FogBugz-tól eltérően, amely elsősorban hibakövető eszköz, a GitLab az egész csapatnak, a fejlesztőktől a kiadáskezelőkig, egyetlen platformot biztosít az együttműködéshez és a gyorsabb szállításhoz.

A GitLab legjobb funkciói

Használja a beépített CI/CD folyamatokat a telepítések automatizálásához és felgyorsításához.

Központosítsa kódját, problémáit és dokumentációját egyetlen megbízható forrásban.

Kövesse nyomon a munkát az Issues segítségével, és szervezze meg azokat az Epics, Iterations és milestones segítségével.

Kezelje az egyesítési kérelmek jóváhagyásait és a kódfelülvizsgálatokat egy egységes felületről.

Integrálja közvetlenül a robusztus biztonsági tesztelést a DevOps életciklusába.

A GitLab korlátai

Bár a GitLab számos funkcióval rendelkezik, új felhasználók számára bonyolultnak tűnhet, és a beállítása nagyon sok időt vesz igénybe, különösen azoknak a kisebb csapatoknak, amelyek nem szoktak a teljes körű DevOps eszközökhöz.

A teljes funkciókészlet, beleértve a fejlett biztonsági, megfelelőségi és AI-képességeket, a prémium fizetős szintek számára van fenntartva.

GitLab árak

Ingyenes

Prémium: 29 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Ultimate: Egyedi árazás

GitLab értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (840+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1180+ értékelés)

Mit mondanak a GitLabról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Amit leginkább szeretek, az az, hogy a GitLab egyetlen eszközben egyesíti a verziókezelést, a CI/CD-t, a hibajelentéseket és a projektmenedzsmentet. Nagyon tetszik, hogy a kód írásától a telepítésig minden zökkenőmentesen zajlik, anélkül, hogy el kellene hagynom a platformot. A beépített CI/CD könnyen beállítható, és a merge request munkafolyamat segít fenntartani a kód magas minőségét. Néha kicsit lassúnak tűnik, különösen nagyobb tárolók vagy összetettebb folyamatok esetén.

Amit leginkább szeretek, az az, hogy a GitLab egyetlen eszközben egyesíti a verziókezelést, a CI/CD-t, a hibajelentéseket és a projektmenedzsmentet. Nagyon tetszik, hogy a kód írásától a telepítésig minden zökkenőmentesen zajlik, anélkül, hogy el kellene hagynom a platformot. A beépített CI/CD könnyen beállítható, és a merge request munkafolyamat segít fenntartani a kód magas minőségét. Néha kicsit lassúnak tűnik, különösen nagyobb tárolók vagy összetettebb folyamatok esetén.

7. Backlog (A legjobb agilis és scrum módszertanokhoz)

via Backlog

Ha agilis vagy scrum munkafolyamatokat alkalmaz, és időkövetésre és hibakövetésre van szüksége, a Nulab Backlogja a megoldás. A projektmenedzsment funkciókat olyan fejlesztői eszközökkel kombinálja, mint a beépített Git és SVN tárolók, így csapata egy helyen tervezhet, követhet és szállíthat.

Emellett sprinttervező táblákat, burndown diagramokat, mérföldkőkövetést, valamint story pointok és személyes projektek támogatását is megtalálja. Ráadásul a valós idejű frissítések és a szálakba rendezett beszélgetések mindenki számára áttekinthetővé teszik a folyamatot.

A Backlog legjobb funkciói

Osztja ki a feladatokat és a hibákat a csapat tagjai között, állítsa be a határidőket, és kapjon azonnali értesítéseket a frissítésekről és a felelősségről.

Szervezze meg a munkát úgy, hogy a nagy feladatokat részletes főbb problémákra és alfeladatokra bontja.

Tervezze meg rugalmasan a sprinteket vizuális Gantt-diagramokkal és Kanban-táblákkal.

Kövesse nyomon az előrehaladást és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket a burndown diagramok és átfogó jelentéskészítő eszközök segítségével.

Hozzon létre wiki oldalakat a belső dokumentációhoz és a zökkenőmentes csapatmunkához.

A backlog korlátai

Csak alapvető jelentési és elemzési funkciókkal rendelkezik, ami megnehezíti az adatközpontú csapatok számára a mélyreható betekintés megszerzését vagy a fejlett jelentések elkészítését.

Az időt manuálisan kell nyomon követnie, mivel nincs beépített időkövető widget az órák automatikus rögzítéséhez.

Backlog árak

Ingyenes

Starter: 35 USD/hó

Alapcsomag: 100 USD/hó

Prémium: 175 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Backlog értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (158+ értékelés)

Mit mondanak a Backlogról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Ezt az eszközt hibakeresésre használom. Segít nekem és a csapatomnak a hibák gyors megtalálásában és kijavításában. Mielőtt ezt az eszközt használtuk, Excel táblázatokkal követtük nyomon a hibákat. De ez sok időt vett igénybe, és néha zavaró volt a fejlesztők számára. Most azonban ezzel az eszközzel ez egyszerűvé vált, és a fejlesztők is könnyen megértik. Az egyetlen dolog, ami nem tetszik, az a mobilalkalmazásuk, amely nagyon lassú.

Ezt az eszközt hibakeresésre használom. Segít nekem és a csapatomnak a hibák gyors megtalálásában és kijavításában. Mielőtt ezt az eszközt használtuk, Excel táblázatokkal követtük nyomon a hibákat. De ez sok időt vett igénybe, és néha zavaró volt a fejlesztők számára. Most azonban ezzel az eszközzel ez egyszerűvé vált, és a fejlesztők is könnyen megértik. Az egyetlen dolog, ami nem tetszik, az a mobilalkalmazásuk, amely nagyon lassú.

8. Trello (A legjobb csapatmunkához és feladatkezeléshez)

via Trello

Olyan kiváló szoftvert keres, amelynek testreszabható felülete ugyanolyan könnyedén képes nyomon követni a feladatokat és a hibákat? Ismerje meg a Trello-t, egy rendkívül vizuális, felhasználóbarát projektmenedzsment eszközt, amely intuitív tábla- és kártyarendszer segítségével segíti a csapatokat a munka szervezésében, prioritásainak meghatározásában és végrehajtásában.

Bár a Trello nem egy dedikált hibakövető eszköz, rugalmas táblákat, listákat és kártyákat kínál, amelyek hibakövetési munkafolyamatokhoz konfigurálhatók. A Kanban egyszerűségére épülő Trello lehetővé teszi, hogy dedikált hibakövető táblát hozzon létre, listákat használjon a különböző hibastátuszok ábrázolásához, és kártyákat rendeljen a csapattagokhoz a megoldáshoz.

Ez a feladat- és együttműködési eszköz kifejezetten csapatok technikai és nem technikai szerepkörökben történő irányítására lett kifejlesztve. Ösztönzi a funkciók közötti átláthatóságot, amit a FogBugz természetesen nem támogat.

Az Atlassian termékeként a Trello az Atlassian Intelligence funkciót is magában foglalja, amely egyszerűsíti a kommunikációt és a tervezést.

A Trello legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő műveleteket, mint például a kártyák áthelyezése, a határidők beállítása vagy az emlékeztetők küldése a Butler automatizálással .

A Power-Ups segítségével zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és mások.

Használjon sablonokat a projekttervezéshez, a sprintkövetéshez és a tartalomnaptárakhoz.

Használja ki az AI-t, hogy megvalósítható feladatlistákat hozzon létre és az információkat közvetlenül a kártyákon összefoglalja.

Gyűjtse össze a hibajelentéseket űrlapokon keresztül, csatoljon képernyőképeket, és kommunikáljon a jelentőkkel olyan power-upok segítségével, mint a Hipporello Service Desk vagy a Marker.

A Trello korlátai

A komplex projektekhez a Trello által biztosítottnál több struktúra szükséges lehet.

Nincsenek meg a speciális hibakeresőkben található fejlett funkciók, mint például az egyéni mezők és a komplex jelentések.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 210 USD/év/felhasználó

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 23 600 értékelés)

