Hogyan építsünk marketingstratégiákat egy építőipari vállalat számára?

Érezte már valaha, hogy egy új versenytárs kiszoríthatja Önt az új üzletekből? Vagy épp akkor kezdett el több potenciális ügyfelet keresni, amikor az ajánlatkérések száma elkezdett csökkenni?

Természetesen a munkatársai tökéletes alapokat fektetnek le, de mi a helyzet az üzleti tevékenységének alapjaival?

Az építőipari vállalkozások 54,8%-a az eladások több mint felét ajánlásokra alapozza.

Az építőiparban a szájpropaganda aranyat érhet. De ez nem éppen egy növekedési terv.

A megoldás? Egy olyan építőipari marketingstratégia, amely ugyanolyan keményen dolgozik, mint Ön. Egy olyan stratégia, amely bemutatja, mit hoz Ön minden építkezésbe.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk azokat a bevált marketingstratégiákat, amelyekkel az építőipari cégek csapata növelheti láthatóságát és jobb projekteket nyerhet el. Emellett bemutatjuk a ClickUp alkalmazást, amely egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amellyel egyetlen helyen tervezheti, végrehajthatja és nyomon követheti stratégiáját.

Miért elengedhetetlen a marketing az építőipari vállalatok számára?

A kereskedelmi építkezésekre pályázó fővállalkozóktól a lakóépületek átalakításával foglalkozó cégekig a marketing az a motor, amely még a kézfogás előtt láthatóvá teszi Önt. Olyan, mint egy digitális állványzat, amely akkor tartja fenn vállalata márkáját, amikor a gazdaság, az ajánlások vagy az ütemtervek ingatagokká válnak.

Hogy megmagyarázzuk, miért is olyan fontos ez, nézzük meg, mit tehet egy marketing stratégia az építőipari vállalatodért.

Növeli hírnevét: Segít abban, hogy minőségi munkája hangosabbá váljon és messzebb jusson. Az építőipari marketing sikere hírnevét a „szomszédságban ismert” szintről a „régióban keresett” szintre emeli.

Világosan pozícionálja márkáját: Meghatározza a piaci rést, és pontosan megmutatja az ügyfeleknek, miben a legjobb, legyen szó tilt-up raktárakról, zöld építkezésekről vagy akár történelmi épületek restaurálásáról. Meghatározza a piaci rést, és pontosan megmutatja az ügyfeleknek, miben a legjobb, legyen szó tilt-up raktárakról, zöld építkezésekről vagy akár történelmi épületek restaurálásáról. A termékmarketing biztosítja, hogy a potenciális ügyfelek megjegyezzék a nevét, és növeli a márka ismertségét.

Segít jobban időzíteni a marketingtevékenységeket: Az építőipar szezonális jellegű, és a marketing segítségével még a tavaszi ajánlattételi versenyek felforrósodása előtt megkaphatja az ajánlatkéréseket. Előre megtervezett kampányokkal, újracélzott hirdetésekkel és a finanszírozási ciklusokhoz igazított marketingtevékenységekkel akkor jelenik meg, amikor az ügyfelek terveznek, és még mielőtt másnak adnák a megbízást.

Javítja ajánlatának minőségét: Még mielőtt az ügyfelek megnyitnák az árajánlatát, máris bizalmat ébreszt bennük. Márkás prezentációk, kifinomult képességi nyilatkozatok és intelligens Még mielőtt az ügyfelek megnyitnák az árajánlatát, máris bizalmat ébreszt bennük. Márkás prezentációk, kifinomult képességi nyilatkozatok és intelligens marketingkommunikációs stratégiák segítségével ajánlata nem csupán egy táblázat lesz, hanem egy történet.

Tölti meg a csatornáját: Biztosítja, hogy a naptára tele legyen és kiszámítható legyen, ami teljes marketingcsatornát és kevesebb szünetet jelent. A következetes marketing folyamatosan több minősített potenciális ügyfelet hoz, így amíg az egyik munka befejeződik, Ön máris árajánlatot ad a következőre.

💰 Gondoljon bele: azok az építőipari cégek, amelyek bevételeik mindössze 3%-át fektetik be marketingbe, végül magasabb nettó haszonkulccsal zárnak, mint azok, amelyek nem teszik ezt!

⭐ Kiemelt sablon Világos stratégia nélkül a marketingtevékenységek szétszórtnak tűnnek: rossz rendezvényeken jelenik meg, nem megfelelő tartalmakat tesz közzé, és olyan potenciális ügyfeleket üldöz, akik soha nem válnak valódi ügyfelekké. A megoldás? Használja a ClickUp stratégiai marketingterv-sablonját a következőkre: Határozza meg ideális ügyfélprofilját ( ingatlanfejlesztők, kereskedelmi ingatlanok tulajdonosai vagy kormányzati vállalkozók)

Határozza meg a legjobb elérési csatornákat (ipari szakkiállítások, LinkedIn, helyi hálózatépítő csoportok vagy vállalkozói platformok)

Összhangba hozza az összes marketingtevékenységet az üzleti céljaival

Kövesse nyomon a teljesítményt és alkalmazkodjon azáltal, hogy méri a potenciális ügyfelek forrásait, az ajánlatok konverziós arányát és a megnyert projekteket. Ingyenes sablon Készítsen okosabb kampányokat – használja a ClickUp stratégiai marketingterv sablonját, hogy összehangolja a célokat és a megfelelő közönséget célozza meg építőipari vállalkozása számára.

A legjobb marketingstratégiák építőipari vállalatok számára

A meglévő ügyfelek visszatérő vásárlásainak ösztönzése a legjobb marketingcsatornák kiválasztásától függhet.

Íme tíz építőipari marketingötlet és stratégia, amelyek célja, hogy segítsék ügyfélkörének és márkaimázsának növekedését.

1. Készítsen interaktív és vizuális weboldalt, amely digitális bemutatóteremként szolgál.

Az építkezések nem rendelkeznek fényűző bemutatótermekkel, ezért a vállalat weboldalának kell elvégeznie ezt a feladatot. Ez a digitális munkaterülete, amely mindig nyitva tart és mindig működik. Ide jönnek a potenciális ügyfelek, hogy megismerjék Önt.

A kapcsolattartási oldaltól a projektgalériákig és a szolgáltatáslistákig mindennek tisztának, vizuálisan vonzónak és könnyen navigálhatónak kell lennie. Röviden: mutassa meg ügyfeleinek, hogy pontosan mit csinál és hogyan dolgozik. Ne feledje, hogy egy jól felépített weboldal bizalmat és hitelességet teremt, még mielőtt felvenné a telefont.

⚒️ A megvalósítás lépései

Használjon SEO-központú tartalomkezelő rendszert, mint például a WordPress vagy a Webflow.

Adjon hozzá projektgalériákat előtte-utána csúszkákkal, drónfelvételekkel és timelapse klipekkel.

Helyezzen el ügyfelek, építészek vagy alvállalkozók ajánlásait

Használjon erős CTA-kat, mint például „Vegyen fel időpontot helyszíni látogatásra” vagy „Igényeljen ingyenes ellenőrzést”, hogy azonnali cselekvésre ösztönözze a látogatókat.

📌 Példa: A PCL Construction jól szerepel az építőipari szolgáltatók rangsorában, köszönhetően a projektbemutatók és az oktató infografikák kiegyensúlyozott arányának. Emellett a keresőmotorok optimalizálására finomhangolt, könnyen hozzáférhető oldalelrendezéssel rendelkezik.

💡 Profi tipp: Adjon hozzá interaktív eszközöket, például költségbecslőket vagy anyaglisták készítőit a weboldalához. Ha a látogatók gyors, hasznos válaszokat kapnak, akkor sokkal nagyobb eséllyel válnak megbízható, minősített potenciális ügyfelekké.

2. Készítsen tartalmi stratégiát az iparági tekintély és az organikus forgalom érdekében

👀 Tudta-e? Az ügyfélszerzéssel küzdő építőipari vállalkozások közel 54%-a nem készít semmilyen tartalmat.

Mielőtt egy ügyfél megnézné a cégét, valószínűleg olyan dolgokat keres, mint „Mennyi ideig tart a felújítás?” vagy „Milyen típusú csempe bírja ki a monszunt?”. Ez az Ön esélye, hogy válaszokkal álljon elő.

A tartalommarketing stratégiák segítségével korán bekapcsolódhat a beszélgetésbe, oktathat, bizalmat építhet és organikusan pozícionálhatja csapatát, mint a legjobb választást. A blogok, videótartalmak és vizuális magyarázatok szintén kiválóan alkalmasak a szakértelem bemutatására. Ráadásul értékesítési csapata beépítheti őket az ajánlatokba, árajánlatokba és utánkövetésekbe.

⚒️ A megvalósítás lépései

Készítsen listát a korábbi ügyfelek gyakran feltett kérdéseiből (pl. „Mennyi időt vesz igénybe?”).

Írjon blogbejegyzéseket, készítsen rövid videókat vagy vizuális magyarázóanyagokat!

Összpontosítson az építőipari szolgáltatásaihoz és helyszínéhez kapcsolódó, SEO-barát témákra.

Linkelje össze az e-mail kampányok, ajánlatok és brosúrák tartalmát

Rendszeresen frissítse a tartalmat a szezonális vagy szabályozási változásoknak megfelelően.

📌 Példa: Az Elevate Constructions rendszeresen publikál blogokat és videókat, amelyek végigvezetik a felhasználókat az építési projekt tervezésén, a különböző fázisokon, a biztonsági protokollokon és a költségvetési várakozásokon. Ez kiemeli őket az iparág szakértőiként, segít organikus leadeket generálni, és organikus keresési forgalmat generál a döntéshozóktól.

3. Személyre szabott e-mail marketing a maximális relevancia érdekében

Sok építési projekt döntési ciklusa hosszú. Gondoljon csak egy ingatlanfejlesztőre, aki finanszírozást és engedélyeket gyűjt egy többfázisú kereskedelmi ingatlanhoz, egy ingatlankezelőre, aki felújításokat tervez egy elöregedő épületekből álló portfólióban, vagy egy háztulajdonosra, aki költségvetést készít és tervez egy egyedi álomházat, amelynek építése még hónapokig nem kezdődik meg.

Egy potenciális ügyfél kérhet árajánlatot, de elfelejtheti a további lépéseket. Itt jön be a képbe az e-mail marketing.

Ha friss híreket, tippeket és projektbemutatókat küld közvetlenül a címzettjei postaládájába, akkor mindig az elsők között lesznek. Még ha most nem is állnak készen, amikor eljön az idő, hogy kiválasszák a kivitelezőt, az Ön neve lesz az, amelyik eszükbe jut.

⚒️ A megvalósítás lépései

Osztja fel közönségét csoportokra, például lakossági és kereskedelmi, új potenciális ügyfelek és korábbi ügyfelek, vagy szolgáltatástípusok szerint.

Készítsen e-mail sorozatokat aszerint, hogy a döntési ciklus melyik szakaszában tartanak (pl. árajánlat kérés, helyszíni látogatás, nincs válasz).

Küldjön e-maileket rövid, hasznos és következetes tartalommal rendelkező drip kampányok keretében.

Személyre szabott tárgy és tartalom. Ha lehetséges, tüntesse fel a nevüket, a projekt típusát vagy a helyszínt.

Használjon olyan vizuális elemeket, mint projektfotók vagy gyors helyszíni frissítések, amelyekkel a látogatók azonosulni tudnak.

📌 Példa: Egy 4 e-mailből álló sorozat, amelyet egy ajánlatot kérő, de nem visszajelző háztulajdonosnak küldenek, így válhat meleg és barátságossá: 1. e-mail: „Személyre szabott házköltségvetés, még mindig kíváncsi?”

2. e-mail: Mutasson be egy hasonló projektet lenyűgöző fotókkal és egy elégedett ügyfél véleményével!

3. e-mail: Ossza meg egy gyors tippet: „5 módszer a telek előkészítésére a monszun idején történő építkezéshez”

4. e-mail: Ajánljon fel egy ingyenes 15 perces telefonbeszélgetést az ütemtervek megbeszélésére.

👀 Tudta? A személyre szabott és szegmentált e-mailek 30%-kal magasabb megnyitási arányt érnek el. Úgy tűnik, ez a módszer segít elkerülni a spam mappát!

4. Helyi szolgáltatások hirdetéseinek (LSA) futtatása a bizalom építése és a láthatóság növelése érdekében

Amikor valaki a „közelemben lévő vállalkozó” kifejezést keresi, a Google a legfelső helyen jeleníti meg azokat a helyi vállalkozásokat, amelyek LSA-kat futtatnak. Miután átesett a vizsgálaton, biztosítást kötött és jóváhagyást kapott, megkapja a zöld Google Guaranteed jelvényt, és jogosulttá válik LSA-k futtatására. Ez azonnali bizalmat és a vállalkozás online láthatóságának növekedését jelenti a potenciális ügyfelek körében.

Az LSA-k marketingstratégiájával az új ügyfelek hitelesnek és megbízhatónak fogják tekinteni Önt. Ha ehhez még erős szolgáltatási értékeléseket is hozzáad, akkor Ön lesz a nyilvánvaló választás. Ráadásul csak akkor kell fizetnie, ha egy potenciális ügyfél felhívja Önt, nem pedig akkor, amikor rákattint.

💡 Profi tipp: Kombinálja a fizetett hirdetéseket releváns tartalommal, hogy pont akkor érje el a potenciális ügyfeleket, amikor olyan szolgáltatásokat keresnek, mint az Öné. A Google Ads mellett az Instagram, a Facebook és a LinkedIn is kiváló közösségi média platformok, amelyeket felhasználhat.

⚒️ A megvalósítás lépései

Iratkozzon fel a Google Local Services Ads szolgáltatásra, és vegyen részt a Google Guarantee ellenőrzésen (háttér-ellenőrzés, engedély, biztosítás stb.).

Sorolja fel egyértelműen alapvető szolgáltatásait, szolgáltatási területét és nyitvatartási idejét!

Gyűjtse össze és mutassa be a pozitív ügyfélvéleményeket közvetlenül a Google-profilján!

Állítson be havi marketing költségkeretet, amelyet leadenként fizet!

Használja a Google Local Services alkalmazást a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez és a gyors válaszadáshoz.

📌 Példa: Egy regionális felújítási és építőipari cég az LSA-k hozzáadásával egyetlen hónap alatt hét ellenőrzött potenciális ügyfelet szerzett.

📖 Olvassa el még: A legjobb vállalati marketing automatizálási szoftver

5. Számlabázisú marketing (ABM) nagy értékű ügyfelek megszerzéséhez

Minden értékesítés örvendetes, de nem minden potenciális ügyfél egyforma. Ha nagy szerződésekre vágyik, például fejlesztőktől, ingatlanvállalatoktól vagy kormányzati pályázatokból, akkor az ABM-nek kell a stratégiája. Ahelyett, hogy széles hálót vetne ki, válassza ki a nagy értékű ügyfeleket, és személyre szabott megközelítéssel közvetlenül nekik értékesítsen.

Személyre szabhatja prezentációját, esettanulmányait és akár a céloldalakat is, kizárólag az adott ügyfél számára. Végül is egy nagy ügyfél megszerzése hónapokra biztosíthatja a bevételi forrásait.

⚒️ A megvalósítás lépései

A projekt mérete, szektor vagy régió alapján állítson össze egy listát a legértékesebb célpontokról.

Kijelöl egy dedikált fiókkezelőt vagy csapatot minden fontos ügyfélhez.

Készítsen esettanulmányokat vagy portfóliókat, amelyek hasonló projekt tapasztalatokat mutatnak be.

Szponzoráljon olyan iparági eseményeket vagy egyesületi tagságokat, amelyekben részt vesznek.

Használjon olyan eszközöket, mint a LinkedIn Sales Navigator, hogy bevonja a konkrét érdekelt feleket.

📌 Példa: A LiveRamp egy multi-touch ABM kampánnyal mindössze 15 Fortune 500-as vállalatot célozott meg, személyre szabott display hirdetések, zárt tartalom, e-mailes ügyfélkapcsolat-ápolás, SDR-outreach és egyedi direkt mailek segítségével. A taktika több mint 50 millió dolláros éves bevételt generált, és mindössze négy hét alatt 33%-os konverziós arányt ért el.

Az építőipari marketing is meglehetősen gyakorlatias, így a legjobb potenciális ügyfelek egy része kézfogás és névjegykártya-csere útján kerülhet az Önhez. A szakkiállítások és vásárok szponzorálásával márkája a megfelelő közönség elé kerül: fejlesztők, projektmenedzserek, beszerzési vezetők és városi tervezők.

Mivel a célközönség egy helyen van, ez egy remek terepi marketingstratégia, amely erős online jelenlétet biztosít. B2B cégek számára ez előminősítési meghívásokhoz és közös vállalkozások iránti érdeklődéshez vezethet. Lakásépítők és más építőipari szakemberek számára ez walk-in leadeket, beszállítói megállapodásokat és partnerségi lehetőségeket jelent.

⚒️ A megvalósítás lépései

Válasszon olyan kiállításokat, amelyeken célközönsége (nem csak a versenytársak) is részt vesz.

Tervezzen standot projektképekkel, bemutatókkal és ajándékokkal!

Készítsen elő gyors portfólió-szórólapokat és szolgáltatási brosúrákat

Gyűjtse össze a látogatók elérhetőségeit, és 3–5 napon belül vegye fel velük a kapcsolatot!

Ossza meg élményeit élőben történetek vagy esemény utáni összefoglaló videók segítségével.

📌 Példa: A Traditional Building Conference Series több szponzort hoz össze egy nagyon célzott közönséggel, amely építészekből, kivitelezőkből és restaurálási szakértőkből áll. A szponzorok az eseményt a magas színvonalú potenciális ügyfelek és az iparági fókusz miatt értékelik. Az egyikük arról számolt be, hogy mindössze két nap alatt 100 értékesítési hívást tudott lebonyolítani.

📖 Olvassa el még: Növekedési marketingstratégiák vállalkozása bővítéséhez

7. Kiegészítő cégekkel való közös marketing

Az építőipari marketingtevékenységek nem mindig egyéni kampányok. Ha az építőiparra gondolunk, az építészek, belsőépítészek, építőanyag-gyártók és ingatlanügynökök is jól illeszkednek a képbe. Az ezekkel a partnerekkel közös marketingkampányok lehetővé teszik, hogy kihasználja hálózatukat, és elérje azokat az ügyfeleket, akik már építkezést terveznek.

A „tervezéstől a kivitelezésig” webináriumoktól kezdve a megosztott Instagram-videókon át a közös kiállítási standokig minden konstruktív módon bővíti elérhetőségét. Ez a stratégia hatékony is, és nem terheli meg a költségvetését.

⚒️ A megvalósítás lépései

Keresse meg azokat a cégeket, amelyek ugyanazt a közönséget szolgálják ki (de nem közvetlen versenytársak)

Készítsen közös blogot, videót vagy webináriumot, amelyekben átfedő marketinglehetőségeket mutat be!

Közzétegyék egymás tartalmait, vagy ajánlják egymást a közösségi média fiókjaikon.

Kínáljon csomagolt szolgáltatásokat vagy ösztönzőket a megosztott potenciális ügyfelek számára

Vegyen részt együtt szakmai kiállításokon, hogy kétszeres expozíciót érjen el!

📌 Példa: A Turner Construction az Autodeskkel együttműködve közös tartalmakat hozott létre a digitális projektmegvalósítás témájában. A kampány közös márkájú cikkeket, esettanulmányokat és rendezvények szponzorálását tartalmazta, kiemelve, hogy a Turner technológiai megoldásainak alkalmazása hogyan tette hatékonyabbá a vállalatot, miközben az Autodesk szoftvereit is népszerűsítette. Mindkét márka profitált abból, hogy eljutott a másik célközönségéhez az építőipar és a technológiai szektorban.

8. Influencerek vagy partnerek a reflektorfényben

Az építési projektek komoly befektetések, ezért az, hogy kivel dolgozott együtt, meghatározhatja a jövőbeli potenciális ügyfeleket, ajánlásokat és nagy értékű üzleteket. Ez szinte olyan izgalmas, mint egy híresség cameo-szereplése, nem igaz?

Próbáljon ki gyors, kreatív megoldásokat, mint például a helyszíni kérdések és válaszok, a „hónap projektpartnere” funkció vagy az Instagram-átvétel. Ismert építészek, tervezők vagy projektmenedzserek bemutatásával finoman bemutathatja munkáját megbízható hangokon keresztül, és kihasználhatja hűséges követőik bázisát.

⚒️ A megvalósítás lépései

Azonosítsa azokat a helyi neveket, amelyeket az ügyfelek már követnek (építészek, brókerek, niche bloggerek)

Interjúzzon velük a blogján, vagy készítsen egy rövid videót egy közös projektről!

Címkézze meg és mutassa be őket a közösségi médiában átgondolt feliratokkal!

Alakítsa át az ajánlásokat „partneri választásokká” vagy kérdések és válaszok formájú videókká!

Használja az Instagram vagy a LinkedIn történeteit a kulisszák mögötti bemutatókhoz!

📌 Példa: A Skanska USA együttműködött Michael Hsu építésszel, hogy bemutassa a houstoni Capitol Tower nyilvános terét, az „Understory”-t. A kulisszák mögötti túrák, a közösségi média tartalmak és a sajtócikkek Hsu tervezői vízióját emelték ki. Az együttműködés növelte mind a Skanska, mind Hsu ismertségét, és a projektet funkcionális és építészeti szempontból is ikonikusnak pozicionálta.

9. Közösségi média bejegyzések és projekt élő közvetítések a márka személyre szabásához

Ha az építőipari weboldal a bemutatóterem, akkor a közösségi média marketinget tekintsd a mindennapi életedet bemutató kamerának. A jövőbeli ügyfelek, partnerek vagy akár tehetségek vonzása érdekében ossz meg mindent, a befejezett építési projektektől a helyszíni előrehaladásig. A kulcs az, hogy ezt élőben és szűrő nélkül tedd.

Akár acélt emel, csempét rak, vagy élelmiszer-gyűjtést szervez, ossza meg az eseményeket, hogy felkeltse az érdeklődést. Az építőiparban, ahol minden részlet vizuális, a valós idejű bejegyzések megmutatják személyiségét, szakértelmét és értékeit.

⚒️ A megvalósítás lépései

Végezzen célközönség-elemzést, és válassza ki a megfelelő közösségi média platformokat, mint például az Instagram, a Facebook vagy a LinkedIn.

Rövid élő foglalkozásokat szervezhet a helyszínen található biztonságos zónákból (nincs szükség védősisakra!).

Mutassa be munkatársait, felszereléseit vagy mérföldkőnek számító pillanatokat!

Népszerűsítse a livestreamet egy nappal előre, és mentse el a visszajátszásokat a profiljához.

Élőben vegyen részt – válaszoljon a nézők kérdéseire, vagy végezzen mini közvélemény-kutatásokat a stream során.

📌 Példa: A Suffolk Construction rendszeresen közzéteszi a LinkedIn-en a legfontosabb mérföldköveket, a tetőfedési ünnepségeket, a fenntarthatósági jellemzőket vagy a technológia által támogatott építési munkafolyamatokat. Ezek a bemutatók megismertetik az ügyfelekkel az építési folyamatot, vonzzák a partnereket és javítják a munkáltatói márka imázsát a legkiválóbb tehetségek számára.

10. Ajánlói és hűségprogramok

Az építőiparban az elégedett ügyfelek lehetnek a legjobb reklámhordozói, ezért adjon nekik okot arra, hogy aktívan értékesítsék az Ön szolgáltatásait. A strukturált ajánlói és márkahűségi program hatékony módszer arra, hogy minden befejezett projektet jövőbeli üzletekké alakítson. Emellett kiválóan alkalmas a szájpropagandával szerzett potenciális ügyfelek nyomon követésére is.

A kis jutalmak és exkluzív előnyök arra ösztönzik az ügyfeleket, hogy megosszák a nevét barátaikkal, szomszédaikkal, RWA-csoportokkal, sőt épületkezelőkkel is. Ez a megközelítés tökéletesen működik olyan vállalkozások esetében, amelyek lakossági és ismétlődő szolgáltatásokat kínálnak, például átalakítás, vízszigetelés vagy napenergia-berendezések telepítése.

⚒️ A megvalósítás lépései

Hozzon létre egy egyszerű ajánlói nyomon követőt

Kínáljon ajándékkártyákat, kedvezményeket vagy kiegészítő szolgáltatásokat ösztönzőként!

Küldjön márkás köszönőlevelet vagy videót, ha valaki ajánlja Önt

Népszerűsítse a programot e-mailben és számláin!

Gyorsan kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, hogy megőrizze a lendületet!

📌 Példa: A TraceAir ajánlóprogramja 250 dollárt kínál projektenként, ha az ajánlott ügyfél hat hónapon belül szerződést köt. A program feltételei egyértelműek, a jogosultsági feltételek egyszerűek, a jelentkezés pedig könnyű, ezért építők, fejlesztők és mérnökök körében is népszerű.

📖 Olvassa el még: Hogyan alapítsunk építőipari vállalatot?

Hogyan javítja a ClickUp az építőipari cégek marketingjét?

Ahhoz, hogy ezek a marketingstratégiák eredményeket hozzanak, elengedhetetlen, hogy azokat a gyakorlatban is alkalmazzuk. De akkor bejön a valós élet.

Az a referenciákból álló videó? Elfelejtve.

Helyszíni látogatások naptára? Dupla foglalás.

Kampányötletek? El vannak temetve a tervrajzok átdolgozásai és a beszállítói számlák alatt.

A marketing növeli a bevételt és a hitelességet. Nem szabad, hogy ez legyen az első dolog, amit elhanyagol, amikor eső miatti késésekkel, anyagproblémákkal és egymást követő ügyfélhívásokkal kell megbirkóznia.

🧠 Érdekes tény: A Gartner által megkérdezettek 45%-a azt mondta, hogy kézi módszereket, például tollat és papírt, valamint táblázatokat használ az építőipari tevékenységek napi nyomon követéséhez.

Ha rendszerei a kőkorszakban ragadtak, marketingtevékenységeinek esélye sincs a sikerre.

Itt jön be a ClickUp. Ez egy olyan alkalmazás, amely minden munkához szükséges funkciót tartalmaz, és egyértelmű, központosított központot biztosít marketingcsapatának. Kövesse nyomon kampányait, ütemezze be bejegyzéseit, rögzítse az ügyfelek visszajelzéseit, és soha többé ne veszítsen el egy jó ötletet sem.

A rugalmas eszközökkel és több mint 1000 integrációval a ClickUp alkalmazkodik az építési projektjeihez – függetlenül attól, hogy márkát, ajánlatot vagy több millió dolláros létesítményt épít.

Ahogy Kira Kieffer, a Renewal By Andersen marketing menedzsere mondja:

A ClickUp testreszabható feladatkezeléssel, intuitív felülettel, időkövetéssel, együttműködési funkciókkal, automatizálással, testreszabható irányítópultokkal, vendéghozzáféréssel, mobil hozzáféréssel és folyamatos frissítésekkel rendelkezik.

A ClickUp testreszabható feladatkezeléssel, intuitív felülettel, időkövetéssel, együttműködési funkciókkal, automatizálással, testreszabható irányítópultokkal, vendéghozzáféréssel, mobil hozzáféréssel és folyamatos frissítésekkel rendelkezik.

Megmutatjuk, hogyan hozhatja ki a legtöbbet ebből az erőteljes eszközből:

Használjon kontextusérzékeny mesterséges intelligenciát a gyors tartalomgeneráláshoz

Készítsen vonzó tartalmakat, elemezze az ügyfelek visszajelzéseit, és akár marketingstratégiákat is kidolgozhat építőipari vállalkozásához a ClickUp Brain segítségével.

Elhanyagolja a tartalomkészítést, mert túl elfoglalt a helyszíni látogatásokkal, beszállítói hívásokkal és ügyfélfrissítésekkel? A ClickUp Brain olyan, mintha egy egész marketingcsapat és kutatási asszisztens állna az Ön rendelkezésére. A program durva ötletekből generál tartalmat, és segít a marketingstratégiák kidolgozásában a semmiből. Ez azt jelenti, hogy ügyes blogbejegyzéseket, e-mailes ajánlatokat és akár videóforgatókönyveket is létrehozhat azonnal, anélkül, hogy órákat kellene ráfordítania.

A Brain a világ legteljesebb munkahelyi mesterséges intelligenciája, amely összekapcsolja a feladatokat, a dokumentumokat, az embereket és a külső alkalmazásokat, hogy tartalmat generáljon, visszajelzéseket elemezzen és teljes kontextus-tudatossággal marketingstratégiákat dolgozzon ki.

A Brain még a nyomon követés előkészítésében, a nagy projektfájlok lebontásában és a hosszú frissítések gyors összefoglalásává alakításában is segíthet.

Hozzon létre tartalmakat egyedi szabályok alapján, elemezze a friss marketingadatokat, amint azok beérkeznek, és automatikusan indítsa el a következő lépéseket a ClickUp AI Agents segítségével.

A Brain képességeinek és a ClickUp Autopilot Agents szolgáltatásának kombinálásával egy teljes személyzettel rendelkező, AI-alapú digitális marketing irányító központot építhet be munkafolyamatába.

Tekintse ezeket az ügynököket olyan mesterséges intelligencia csapattársaknak, akik önállóan hajthatnak végre műveleteket kiváltó események és utasítások alapján.

📌 Tegyük fel, hogy éppen befejezte ügyfele számára az átalakítás első fázisát. Az Ön személyre szabott Brand Copywriter Agent elindul, és a projekt részleteinek és a márka hangvételének megfelelő LinkedIn-bejegyzést fogalmaz meg. A Campaign Manager Agent nyomon követi az elkötelezettséget, javításokat javasol és jelzi a gyengén teljesítő bejegyzéseket – mindezt automatikusan.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi lenne, ha az AI be lenne építve a munkaterületébe, és már eleve biztonságos lenne? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

Időt takaríthat meg és csökkentheti a kontextusváltásokat az egységes marketing munkaterülettel.

Dokumentálja, tervezze meg és hajtsa végre marketingprogramjait a kampányoktól az eseményekig a ClickUp for Marketing Teams segítségével.

Az építőipari marketing gyorsan változik, és még gyorsabban változik. A kreatív tervek könnyen elvésznek a részletekben.

A ClickUp for Marketing Teams egy helyen egyesíti az összes tervezési, együttműködési és építési jelentést. Szüksége van a projekt közepén üzenetváltásra? Szeretné összefogni a csapatot egy új kerítésdizájn körül? A ClickUp valós időben tartja összehangolva az összes résztvevőt. Ez automatizált kommunikációt jelent a legújabb e-mailekkel, brosúrákkal és emlékeztető üzenetekkel.

Térképezze fel kampányfolyamatokat és kiállítási elrendezéseket a ClickUp Whiteboards segítségével. Indítsa el a ClickUp Tasks alkalmazást közvetlenül az ötletelési ülésekről. A beépített feladatkezelővel pedig nyomon követheti minden munkát a befejezésig. Ez a kreatív háborús szobája, káosz nélkül.

Emellett rendelkezésre áll a ClickUp Docs, a ClickUp beépített dokumentációs eszköze, amely gazdag formázással segít a megfelelőségi SOP-k és jogi szerződések megírásában.

És ami még jobb: a ClickUp Forms segítségével azonnal összegyűjtheti a terepi tapasztalatokat és az ügyfelek visszajelzéseit, és az eredményeket egy összekapcsolt irányítópulton vizualizálhatja, így soha nem marad le semmiről... és nem mulaszt el egyetlen határidőt sem.

Tervezzen gyorsabban és okosabban a testreszabható sablonokkal

Szeretne hibátlan marketing terveket készíteni anélkül, hogy minden alkalommal a nulláról kellene kezdenie?

Használja ki a több száz marketingkampány-sablont, amelyek előre elkészített feladatlistákat, ütemterveket, előrehaladási állapotokat, mérföldköveket és akár automatizálásokat is tartalmaznak. A sablonok segítségével gyorsan elindíthatja a kampányt, valós időben frissítheti a terveket, és minden csapat és munkaterületen nyomon követheti a haladást.

Ingyenes sablon Tervezze meg minden ügyfélmegkeresést, kampányt és promóciót világosan és a célokkal összhangban a ClickUp stratégiai marketing terv sablonjával.

A ClickUp stratégiai marketingterv-sablonja például kiváló választás azoknak az építőipari vállalkozásoknak, amelyek marketingtevékenységeiket a negyedéves célokhoz és OKR-ekhez szeretnék igazítani. A sablonhoz egy kész feladatlista tartozik, amely minden tevékenységet nyomon követ, az ügyfelekkel való kapcsolattartástól a kampányok elindításáig.

Minden az üzleti célok és az ütemterv köré szerveződik, így csapata pontosan tudja, melyik feladat mikor hoz eredményt. Ezenkívül egy dedikált OKR-listát is kap, amelyen feltérképezheti a hosszú távú célokat, a marketing KPI-ket és nyomon követheti a negyedéves előrehaladást. Ez azt jelenti, hogy minden szórólap, ajánlólevél vagy kiállítási terv az üzleti eredményekhez kapcsolódik.

Ingyenes sablon A ClickUp marketingkampány-kezelési sablon segítségével zökkenőmentes, szakaszos kampányokat futtathat a költségvetéstől a márka bevezetéséig.

Ha egy kampány minden részletét kezelnie kell, a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonja pontosan az Ön számára készült. A sablon tartalmazza a fázisok szerinti végrehajtás állapotait, és fokozatosan halad a tervezéstől a bevezetésen át az ügyfélmegtartásig.

Nyolc egyedi nézetet is tartalmaz, amelyek mindent lefednek a költségvetésektől a tartalomnaptárakig. Van még egy speciális közösségi média nyomkövető is, amely segít csapatának időben posztolni és összehangoltan dolgozni. Ráadásul minden projektjavaslatát, márkaeszközét és marketingirányelvét egy könnyen hozzáférhető referencia részlegben tárolhatja.

🧠 Érdekes tény: Találd ki, mi a titkos összetevője a Nagy Fal tartós szilárdságának! Ragadós rizs! A Ming-dinasztia építői ezt keverték a mészhabarcsba, így létrehozva a világ első kompozit habarcsát. A tudósok rájöttek, hogy ez a „ragadós rizs-mész” keverék stabilabbá, tartósabbá és még földrengésállóbbá tette a szerkezeteket. Ez segítette az ősi falakat, sírokat és pagodákat abban, hogy kiállják az idő próbáját.

Építőipari vállalatok gyakori marketing kihívásai és azok megoldásai

Bár a szilárd stratégiák kulcsfontosságúak, az akadályokra való felkészülés is segít a marketingterv maximális kihasználásában. Íme néhány kihívás, amellyel az építőipari vállalatok szembesülnek, és néhány tipp, hogyan lehet ezeket a ClickUp segítségével leküzdeni.

Inkonzisztens lead-követés

Az építőiparban a potenciális ügyfelek bárhonnan érkezhetnek: weboldali űrlapok, korábbi ügyfelek, ajánlások vagy spontán látogatók. Ha a csapatok a helyszíni munkára koncentrálnak, és nem mindig rendelkeznek dedikált értékesítési folyamatokkal, a nyomon követés gyakran késik vagy elmarad. Végül a meleg potenciális ügyfelek kihűlnek, és az értékes üzletek elúsznak.

🛠 Hogyan lehet ezt kijavítani

Megszakadt belső kommunikáció

Amikor a tervezők, írók és projektmenedzserek különböző megoldásokra támaszkodnak, az építőipari marketingcsapatok gyakran elszigetelten dolgoznak. Ez a szétkapcsoltság különösen gyakori, amikor a marketinget szabadúszók és belső munkatársak együttesen végzik.

A közös rendszer hiánya késedelmeket, párhuzamos munkavégzést és határidők elmulasztását okozza.

🛠 Hogyan lehet ezt kijavítani

Központosítsa a munkát olyan megosztott eszközökkel, mint a ClickUp Dashboards és a ClickUp Docs.

Határozza meg egyértelműen a felelősségi köröket és a határidőket

Tartsa a megjegyzéseket, fájlokat és frissítéseket egy helyen a ClickUp munkaterületén belül.

Nincs rálátás a kampány ROI-jára

Hirdetéseket helyez el, szórólapokat nyomtat, talán még egy feltűnő kiállítási standot is felállít, de tudja-e valójában, hogy mi működik? A legtöbb építőipari vállalkozás nem tudja, és ez nem az Ön hibája. A valós idejű nyomon követés egyszerűen nem épül be a szokásos munkafolyamatba.

Mielőtt észbe kapna, a költségvetés elfogy, de az eredmények továbbra is homályosak maradnak.

🛠 Hogyan lehet ezt kijavítani

A jelenlegi csatornáinak elemzése után térképezze fel a marketingmutatókat , mint például az elérhetőség, a potenciális ügyfelek száma és a költségek.

Kössd össze a marketingfeladatokat a negyedéves üzleti célokkal a ClickUp Goals and Milestones segítségével.

Kövesse nyomon a költségvetéseket és az eredményeket a ClickUp egyéni mezőivel és dinamikus számításokkal.

Időhiány a tartalomkészítéshez

Amikor egyszerre kell kezelnie a munkaterületeket, az ügyfelek hívásait és a munkások bejelentkezéseit, az idő repül. A hatékony digitális marketingkampányok végrehajtása vagy akár egy jól kutatott blog közzététele háttérbe szorul.

Ez azt jelenti, hogy weboldala elavul, közösségi oldalai elcsendesednek, és legjobb munkái soha nem kerülnek nyilvánosságra.

🛠 Hogyan lehet ezt kijavítani

Építsen fel egy skálázható marketing alapot. Próbálja ki a ClickUp-ot!

Tekintettel arra, hogy az építőipari vállalatok számára milyen kiterjedt a többcsatornás marketing, csak egy hatékony marketingeszköz segíthet abban, hogy a súlyánál nagyobb eredményeket érjen el. Ha AI-ra, feladatkezelésre és automatizálásra van szüksége egy helyen, a ClickUp kiváló választás.

A ClickUp beépített dokumentumokat, munkafolyamatokat és irányítópultokat is kínál, amelyekkel hatékony építőipari marketingstratégiát valósíthat meg anélkül, hogy lassítaná a munkálatokat. A kampányoktól a potenciális ügyfelek nyomon követéséig minden szilárd alapokon nyugszik, teljes átláthatósággal.

Készen áll az okosabb marketingre és a nagyobb építkezésekre? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!