A virtuális együttműködéshez ajánlott 10 legjobb Teamflow alternatíva

Amikor a csapata először jelentkezik be egy virtuális irodai platformra, általában kétféleképpen alakulhat a helyzet:

Mindenki izgatottan kattintgat, testreszabja az asztalát. Mindenki zavarodott, hallgat, és azon töpreng, hogy ez is egy olyan eszköz lesz-e, amelyet péntekig elfelejtenek megnyitni.

A Teamflow-hoz hasonló virtuális irodák célja, hogy összehozzák a csapatokat, de gyakran még mindig szétszórtan hagyják a kontextust a csevegések, dokumentumok és feladatok között. Az eredmény? Napi kincskeresés, hogy megválaszolják az olyan kérdéseket, mint „Mi a helyzet azzal?” vagy „Hol van a fájl, amire szükségem van?” Ez a elveszett kontextus és az eszközök közötti ugrálás határozza meg a munka szétterjedését: a csapat termelékenységének és potenciáljának általános csökkenését. A megfelelő alternatíva összehozza a csapatot és egy helyen tartja az összes kontextust. Ebben a blogbejegyzésben összegyűjtöttünk 10 Teamflow alternatívát, amelyek különböző megközelítéseket kínálnak a virtuális együttműködéshez. Vessünk bele! 🎯

A legjobb Teamflow alternatívák áttekintése

Ezek a legjobb Teamflow alternatívák összehasonlítva. 📄

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp Távoli értekezletek, frissítések és aszinkron együttműködés kezelése egy helyen Csapat mérete: Ideális hibrid, aszinkron és elosztott csapatok számára ClickUp Chat, aszinkron videó a Clips segítségével, találkozók összefoglalása az AI Notetaker segítségével, beépített projektintelligencia a ClickUp Brain és a ClickUp Brain MAX segítségével. Örökre ingyenes, testreszabási lehetőségek vállalatok számára SpatialChat Interaktív távoli események és spontán beszélgetések szervezése Csapat mérete: Ideális rendezvénycsapatok és elsősorban távoli munkát végző csoportok számára Térbeli hang, ideiglenes üzenetek, privát csevegések, zónás prezentációk Ingyenes; fizetős csomagok 5 USD/hó/felhasználó áron (Virtual Office) Gyűjtés 2D-s iroda létrehozása, ahol a csapatok természetesen mozoghatnak és együttműködhetnek Csapat mérete: Ideális kreatív ügynökségek és játékot kedvelő csapatok számára Pixel térkép készítő, térbeli hang, walk-in megbeszélések, privát terek Ingyenes (legfeljebb 10 felhasználó); fizetős csomagok 7 USD/hó/felhasználó áron Kumospace A valódi irodai elrendezés virtuális alaprajzokkal és személyes íróasztalokkal való megismétlése Csapat mérete: Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek valósághű virtuális központot szeretnének Emeletek közötti navigáció, asztalfoglalás, vizuális teremfoglalás és egyedi márkajelzés Ingyenes; fizetős csomagok 16 USD/hó/felhasználó áron ivCAMPUS Virtuális campusok tervezése az akadémiai munkafolyamatok figyelembevételével Csapat mérete: Ideális egyetemek, főiskolák és képzési központok számára Virtuális irodai munkaidő, interaktív előadások, jelenléti nyilvántartás, campus-szintű rendezvények Ingyenes próba; Egyedi árazás Sococo Strukturált távoli munkafolyamatok futtatása virtuális irodai környezetben Csapat mérete: Ideális termelékenységre fókuszáló csapatok és kis- és középvállalkozások számára Szobán alapuló munkafolyamatok, elérhetőségi állapot és archiválásra kész terek 14,99 USD/hó/felhasználó áron elérhető. Tandem Azonnali hangcsevegésekbe való belépés találkozók ütemezésének szükségessége nélkül Csapat mérete: Ideális a gyors tempójú csapatok számára, amelyek gyors interakciókra szorulnak Azonnali hang-/videohívások, tevékenységjelzők, képernyőmegosztás Ingyenes; fizetős csomagok 59 USD/hó-tól (10 felhasználó) Teemyco Márkás digitális munkaterületek testreszabása közösségi funkciókkal Csapat mérete: Ideális márkátudatos csapatok és belső operációs csapatok számára Szoba branding, hirdetőtáblák, Slack/naptár integráció, kávészünet eszközök 14 napos ingyenes próba; fizetős csomagok 8 USD/hó/felhasználó áron Slack A csapatok szöveges kommunikációjának koordinálása csatornákon és szálakon keresztül Csapat mérete: Ideális strukturált üzenetküldésre szoruló távoli csapatok számára Csatornák, szálakra adott válaszok, bot munkafolyamatok, több mint 2000 alkalmazásintegráció Ingyenes; fizetős csomagok 8,75 USD/hó/felhasználó áron Roam A virtuális munkaterületek átalakítása a változó értekezletek igényeinek megfelelően Csapat mérete: Ideális ügyfélkapcsolati és projektalapú csapatok számára Konfigurálható szobák, külső hozzáférés, interaktív eszközök és szobai archívumok 18,88 dollártól/hó/felhasználó

Miért érdemes a Teamflow alternatíváit választani?

Íme, miért kezdik el sok csapat Teamflow alternatívákat keresni:

A munkafolyamatod megváltozott: a hibrid vagy aszinkron csapatoknak kevesebb jelenlétre, több rugalmasságra lehet szükségük.

A legfontosabb integrációk hiányoznak: Ha nem kapcsolódik Ha nem kapcsolódik a távoli munkavégzéshez használt eszközeihez , akkor többet zavar, mint segít.

Nincs láthatóság a potenciális ügyfelek vagy a HR számára: A korlátozott adatok miatt nehéz nyomon követni a használatot vagy észrevenni a hiányosságokat.

Túl merevnek tűnik: A térbeli elrendezés nem feltétlenül alkalmas A térbeli elrendezés nem feltétlenül alkalmas a gyorsan változó vagy többfunkciós csapatok számára.

Jobb aszinkron opciókra van szüksége: Azok a csapatok, amelyek nagyra értékelik a koncentrációt és a rugalmasságot, előnyben részesíthetik Azok a csapatok, amelyek nagyra értékelik a koncentrációt és a rugalmasságot, előnyben részesíthetik az aszinkron csapatkommunikációra kifejlesztett eszközöket.

🧠 Érdekes tény: A távmunkás állásajánlatok száma növekszik. A FlexJobs 8%-os növekedést jelentett a teljes mértékben távmunkás állásajánlatok számában. A legnagyobb kereslet a számítástechnika és az informatika területén van, ezt követi a projektmenedzsment, az értékesítés, az üzemeltetés és az egészségügy.

A legjobb Teamflow alternatívák

Íme a legjobb Teamflow alternatívák közül válogatásunk. 👇

1. ClickUp (A legjobb egy munkaterületen történő értekezletek lebonyolításához, rögzítéséhez és intézkedésekhez)

Támogassa a távoli együttműködést a ClickUp Chat segítségével Könnyítse meg a távoli együttműködést a ClickUp Chat segítségével, anélkül, hogy váltani kellene.

A ClickUp távoli csapatok számára készült projektmenedzsment szoftvere egy helyen biztosít lehetőséget a távoli csapatok számára a beszélgetésre, a feladatok kiosztására, a frissítések rögzítésére és az eredmények nyomon követésére, anélkül, hogy kontextust kellene váltaniuk. A ClickUp megoldja a munka szétszóródásának problémáját azzal, hogy az összes munkát egy AI-alapú, egységes munkaterületre hozza össze. Íme, hogyan:

Beszélgessen ott, ahol a feladatait végzi

A ClickUp Chat a beszélgetéseket a feladatokhoz, listákhoz vagy projektekhez köti, így a kontextus a beszélgetéssel együtt halad.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a ClickUp Chat szálakat

Így amikor egy tervező jelzi a problémát a heti szinkronizálás során, azt beillesztheti a feladat csevegésébe, megjelölheti a fejlesztői csapatot, és azonnal elindíthat egy követő feladatot. Nem kell újra megfogalmaznia a problémát, vagy másolni-beilleszteni a frissítéseket a különböző eszközök között.

A beépített AI asszisztens, a ClickUp Brain pedig még simábbá teszi ezt a folyamatot. Például, ha valaki később csatlakozik a szálhoz és megkérdezi, mi történik, akkor összefoglalhatja az egész beszélgetést és linkelhet az eddigi munkához.

Használja a Talk to Text funkciót kérdések feltevéséhez, jegyzetek diktálásához és munkájának hanggal történő kezeléséhez – teljesen kézmentesen, bárhol is legyen.

Gyors kontextusmegosztás megbeszélések nélkül

Természetesen nem minden működik szövegben. Az aszinkron videó gyakran könnyebb, ha csapata különböző időzónákban dolgozik. A ClickUp Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét és a hangját a platformon belülről.

Használja a ClickUp Clips alkalmazást az aszinkron frissítésekhez, és alakítsa azokat egyértelmű cselekvési tételekké ugyanazon a felületen

Tegyük fel, hogy a termékmenedzser nem tud részt venni a roadmap felülvizsgálatában. AI képernyőfelvevőket használ, hogy végigmenjen a frissítéseken, megossza azokat a feladatban, és hagyja, hogy a ClickUp Brain automatikusan összefoglalja a legfontosabb döntéseket. A csapat látja, mi változik, miért fontos, és mi igényel további lépéseket. Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg:

Ha pedig személyesen szeretne találkozni, a ClickUp SyncUps segítségével a távoli csapatok is összehangoltan dolgozhatnak a gyors, strukturált bejelentkezéseknek köszönhetően, közvetlenül a munkaterületén belül.

Emellett elkerülheti a szokásos oda-vissza levelezést, mivel a klipek a magyarázott munkához kapcsolódnak. Bárki válaszolhat a megjegyzésekben, kérhet változtatásokat, vagy hozhat létre új feladatokat a ClickUp-ban anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

Tervezze meg a távoli munkát káosz nélkül

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az új munkatársak beilleszkedését, hangolja össze a csapatokat és kezelje a kapacitást a ClickUp távoli munkavégzési terv sablonjával.

Manapság a struktúra ugyanolyan fontos, mint a kommunikáció. A ClickUp távoli munkavégzési terv sablonja segít ezt az első naptól kezdve felépíteni. A sablon beépített munkaterhelés-nézeteket és irányítópultokat is tartalmaz.

A vezetők korán felismerhetik a túlterhelést, átcsoportosíthatják a munkát és elkerülhetik a szűk keresztmetszeteket külön erőforrás-kezelő eszköz nélkül. A ClickUp Brain pótolja a hiányosságokat azáltal, hogy összefoglalja az előrehaladást, javaslatokat tesz a következő lépésekre, vagy felveti a kapcsolódó feladatokat.

A ClickUp legjobb funkciói

A találkozók azonnali rögzítése és összefoglalása: A ClickUp Meetings részében található ClickUp AI Notetaker segítségével rögzítheti a hívásokat, és így egyetlen gombnyomással létrehozhat jegyzeteket, összefoglalókat és feladatokat. A ClickUp Meetings részében található ClickUp AI Notetaker segítségével rögzítheti a hívásokat, és így egyetlen gombnyomással létrehozhat jegyzeteket, összefoglalókat és feladatokat.

Írjon oda, ahol a munka zajlik: Készítsen napirendeket, tegyen fel jegyzeteket és rendeljen hozzá következő lépéseket Készítsen napirendeket, tegyen fel jegyzeteket és rendeljen hozzá következő lépéseket a ClickUp Docs-ban , hogy semmi ne vesszen el az eszközök között.

Szinkronizálja kedvenc eszközeit: Csatlakoztassa a Zoomot, az Outlookot, a Google Drive-ot és más eszközöket Csatlakoztassa a Zoomot, az Outlookot, a Google Drive-ot és más eszközöket a ClickUp Integrations segítségével, így a frissítések, fájlok és értekezletek egy helyen maradnak.

Gyors hívások: Indítson hang- vagy videó SyncUp-okat közvetlenül a ClickUp Chat-en belül, hogy gyorsan megoldja az akadályokat és megőrizze a kontextust.

Beszéljen a munkaterületével az asztali számítógépéről: Használja Használja a ClickUp Brain MAX-ot a navigáláshoz, kérdések feltevéséhez és a munkák kezek nélküli kezeléséhez hangparancsok segítségével.

Automatikus heti ütemezés: hagyja, hogy hagyja, hogy a ClickUp Calendar javasoljon ideális időpontokat a feladatokhoz és megbeszélésekhez a csapata rendelkezésre állása és a határidők alapján.

A munka megkezdése előtt egyeztessen: Gyorsan állítsa be az elvárásokat Gyorsan állítsa be az elvárásokat a ClickUp kommunikációs terv sablonjaival , amelyek meghatározzák, mit, mikor és kivel kell megosztani.

A ClickUp korlátai

A túl sok funkció túlterhelő lehet az első alkalommal használók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó a következőket osztotta meg:

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg oda-vissza utazást takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes szinttel rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás megterhelő. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkában, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a bannereket. Annyira aranyosak!

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg oda-vissza utazást takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes szinttel rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás megterhelő. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkában, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a bannereket. Annyira aranyosak!

2. SpatialChat (A legjobb interaktív rendezvények szervezéséhez)

via SpatialChat

A SpatialChat távoli együttműködési eszköze lehetővé teszi, hogy elkerülje az unalmas beszélgetéseket, és érdekesebb csoportok felé forduljon, akárcsak egy valódi eseményen. Nem ragad be egy lebegő fejekből álló rácsba, hanem szabadon mozoghat és természetesen csatlakozhat a beszélgetésekhez.

A térbeli hangzásnak köszönhetően hallja az emberek beszélgetését, ahogy közeledik hozzájuk, ami olyan természetes „ó, miről beszélgetnek?” pillanatokat teremt, amelyek miatt érdemes részt venni az eseményeken.

A SpatialChat legjobb funkciói

Rendezzen virtuális networking eseményeket, ahol a résztvevők kisebb körökbe oszthatók, és természetesen új csoportokat alkothatnak.

Küldjön eltűnő üzeneteket, amelyek a választott időtartam után törlődnek, ideálisak ideiglenes linkek megosztásához vagy gyors frissítésekhez élő események során.

Lehetővé teszi a folyékony magánbeszélgetéseket, ahol a résztvevők elvonulhatnak a fő csoporttól anélkül, hogy kínos „beszélhetnénk négyszemközt?” pillanatokra lenne szükség.

Átviheti a prezentációkat a virtuális tér meghatározott területeire, miközben a résztvevők kijelölt zónákban cseveghetnek.

A SpatialChat korlátai

Az eszköz tanulási görbét jelent azoknak a felhasználóknak, akik nem ismerik a térbeli interakció fogalmát.

Ez túlterhelő lehet azoknak a résztvevőknek, akik a strukturált értekezletformátumokat részesítik előnyben.

A márkás élményre vonatkozó testreszabási lehetőségek korlátozottak.

SpatialChat árak

Ingyenes

Virtuális iroda: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 12 USD/hó felhasználónként

SpatialChat értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (130+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a SpatialChat-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A SpatialChat egy virtuális teret biztosít, ahol találkozhat barátaival vagy munkatársaival. A kedvenc funkcióm az, hogy megoszthatja a szobát, és a beszélgetés hangereje növekszik vagy csökken, attól függően, hogy közelebb vagy távolabb kerül. Megoszthatja a képernyőjét vagy egy videót is, amely úgy fog lejátszódni, mintha a képernyőn lenne.

A SpatialChat egy virtuális teret biztosít, ahol találkozhat barátaival vagy munkatársaival. A kedvenc funkcióm az, hogy megoszthatja a szobát, és a beszélgetés hangereje növekszik vagy csökken, attól függően, hogy közelebb vagy távolabb kerül. Megoszthatja a képernyőjét vagy egy videót is, amely úgy fog lejátszódni, mintha a képernyőn lenne.

🔍 Tudta? A teljes mértékben távoli munkavállalók elkötelezettségük tekintetében következetesen felülmúlják irodai kollégáikat. A Gallup jelentése szerint a távoli munkavállalók 31%-a érzi magát nagyon elkötelezettnek, szemben a hibrid és a helyszíni munkakörökben dolgozók 23%-ával, akiknél bizonyos mértékű távoli munkavégzés lehetséges, és a nem hibrid és nem helyszíni munkakörökben dolgozók mindössze 19%-ával.

3. Gather (A legjobb pixel art irodai környezetben)

via Gather

Emlékszik még, amikor az irodai élet inkább szórakozásnak tűnt, mint munkának? A Gather visszahozza ezt az energiát a Super Nintendo játékokhoz hasonló 2D pixel környezeteken keresztül.

Csapatának tagjai apró avatarokként jelennek meg, akik egyedi kialakítású irodaterekben sétálgatnak, ahol tárgyalók, kávézók és véletlenszerűen elhelyezett dekoratív növények is találhatók.

A közelségi hang természetes interakciókat teremt. Odamehetsz valaki asztalához, hogy beszélgetést kezdeményezz, ami csak addig tűnik zavarónak, amíg rá nem jössz, mennyire hiányoznak azok a spontán „hé, egy gyors kérdés…” pillanatok.

Gyűjtse össze a legjobb funkciókat

Készítsen kidolgozott irodai elrendezéseket egy intuitív térkép-szerkesztő segítségével, bútorokkal, dekorációkkal és interaktív objektumokkal, amelyek különböző műveleteket indítanak el.

Tapasztalja meg a természetes beszélgetésfolyamatot, amikor a hangok hangosabbá válnak, amikor közeledik kollégáihoz, és halkabbá válnak, amikor eltávolodik tőlük, utánozva a valós térbeli dinamikát.

Foglaljon konferenciatermet úgy, hogy belép a terembe, és automatikusan csatlakozik a már bent tartózkodó többi résztvevőhöz.

Tervezzen magán irodákat és csendes zónákat, ahová a csapat tagjai csak kifejezett engedéllyel léphetnek be.

Korlátozások összegyűjtése

A szoftver pixel art stílusa nem feltétlenül tetszik minden professzionális felhasználónak.

A sima avatármozgáshoz és a jó hangminőséghez jó internetkapcsolatra van szükség.

A Gather zavaró lehet azoknak a csapat tagoknak, akiknek mély koncentrációra van szükségük.

Árak összegyűjtése

Ingyenes (10 felhasználó számára)

Prémium: 7 USD/hó felhasználónként

Gyűjtsön értékeléseket és véleményeket

G2: 4,9/5 (260+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Gatherről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-szálból:

Csapatom minden belső megbeszéléshez széles körben használta. Teljesen távoli csapatként egész nap rajta maradtunk. Remek módszer volt előre jelezni, mikor állunk rendelkezésre beszélgetésre. Nem kellett senkit megkérdezni, hogy „beszélgethetünk?”. Ez a szempont nagyon tetszett.

Csapatom minden belső megbeszéléshez széles körben használta. Teljesen távoli csapatként egész nap rajta maradtunk. Remek módszer volt előre jelezni, mikor állunk rendelkezésre beszélgetésre. Nem kellett senkit megkérdezni, hogy „beszélgethetünk?”. Ez a szempont nagyon tetszett.

4. Kumospace (A legjobb valósághű irodai replikák létrehozásához virtuális szobákkal)

via Kumospace

A Kumospace fotórealisztikus környezetet biztosít, ahol a vállalat fizikai elrendezését a pihenőhelyiség furcsa motivációs posztereiig bezárólag újraalkothatja. Ez a Teamflow alternatíva a térbeli memóriára összpontosít, segítve a távoli munkavállalókat abban, hogy megőrizzék azt a mentális térképet, amely akkor volt nekik, amikor fizikailag elsétálhattak Becky asztalához, vagy kávét vehettek a marketingcsapat sarokában.

Ugyanazt a megszokott elrendezést kapja, anélkül, hogy utaznia kellene, ráadásul olyan tereket is testre szabhat, amelyek a való életben drága felújításokat igényelnének.

A Kumospace legjobb funkciói

Kattintson a liftekre vagy lépcsőkre, és navigáljon a különböző emeletek és osztályok között, megőrizve a hagyományos irodaházak hierarchikus felépítését.

Foglaljon magának személyes íróasztalt és munkaállomást, ahová kollégái átmehetnek, így megőrizve a fizikai irodákban megszokott informális beszélgetéseket.

Foglaljon tárgyalótermeket egy vizuális felületen keresztül, amely valós időben mutatja a kihasználtságot és a rendelkezésre állást, hogy fenntarthassa a virtuális értekezletek etikettjét

Testreszabhatja az egyes munkaterületek esztétikáját, miközben az egész irodában egységes tervezési szabványokat és márkaelemeket tart fenn.

A Kumospace korlátai

A magasabb erőforrásigény lassíthatja a régebbi számítógépeket.

A részletes irodai replikák létrehozásához szükséges beállítási idő jelentős.

A havi költségek nagyobb csapatok esetében gyorsan meghaladhatják a vártat, ami arra kényszeríti a felhasználókat, hogy Kumospace alternatívákat keressenek.

Kumospace árak

Ingyenes

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Kumospace értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (250+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. ivCAMPUS (Legalkalmasabb oktatási intézmények számára)

via ivCAMPUS

A rendszeres Zoom-előadások gyakran olyanok, mintha festék száradását néznénk, különösen akkor, ha 200 diákot próbálunk bevonni, akiknek kamerája ki van kapcsolva. Az ivCAMPUS olyan virtuális campusokat épít, amelyek az akadémiai élethez igazodnak.

Képzelje el az interaktív előadótermeket, ahol a hallgatók vizuálisan emelhetik fel a kezüket, a csoportos projektekhez kialakított tanulószobákat és a professzorok irodáit, ahol megfelelő várólistás rendszer működik a fogadóórákhoz.

Ez a Teamflow alternatívája megérti az akadémiai munkafolyamatokat, ahelyett, hogy az oktatási igényeket általános meeting szoftverekbe próbálná kényszeríteni.

Az ivCAMPUS legjobb funkciói

Hozzon létre virtuális irodai munkaidőt vizuális sorbanállási rendszerekkel, amelyek lehetővé teszik a diákok számára, hogy lássák a sorban elfoglalt helyüket és a becsült várakozási időt.

Indítson interaktív előadásokat szavazásokkal, kis csoportos megbeszélésekkel és együttműködési táblákkal, amelyek a nagy létszámú osztályok figyelmét is fenntartják a foglalkozás egész ideje alatt.

Kövesse nyomon automatikusan a jelenlétet és a részvételt térbeli interakciók révén, hogy magával ragadó élményt nyújtson.

Koordinálja az egész egyetemet érintő eseményeket, mint például az orientációs programokat, karrierkiállításokat és diplomaosztókat, kapacitáskezeléssel és tömegáramlás-szabályozással.

Az ivCAMPUS korlátai

Elsősorban oktatási célokra tervezték, így korlátozott a vállalati alkalmazásokban való használata.

A virtuális környezetben való navigációval nem ismerős oktatók számára képzés szükséges.

Integrációs kihívások a meglévő hallgatói információs rendszerekkel

ivCAMPUS árak

Ingyenes próba

Egyedi árazás

ivCAMPUS értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 48%-a szerint a hibrid munkavégzés a legjobb a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez. Mivel azonban 50% még mindig főként az irodában dolgozik, a különböző helyszínek közötti összehangolás kihívást jelenthet. A ClickUp azonban mindenféle csapat számára alkalmas: távoli, hibrid, aszinkron és minden más típusú csapat számára. A ClickUp Chat és a hozzárendelt megjegyzések segítségével a csapatok gyorsan megoszthatják a frissítéseket, visszajelzéseket adhatnak és a megbeszéléseket cselekvéssé alakíthatják – végtelenül hosszú értekezletek nélkül. Dolgozzon együtt valós időben a ClickUp Docs és a ClickUp Whiteboards segítségével, rendeljen fel feladatokat közvetlenül a megjegyzésekből, és tartsa mindenki naprakészen, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak! 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp zökkenőmentes együttműködési eszközeinek köszönhetően 80%-kal növelte a csapatmunka elégedettségét.

6. Sococo (A legjobb strukturált csapatmunka-folyamatokhoz)

via Sococo

Ha a Gather az a vidám munkatárs, aki akciófigurákkal díszíti az asztalát, akkor a Sococo az a szervezett típus, aki színekkel jelöli a naptárát. A virtuális irodákat inkább termelékenységi eszközként kezeli, mint társadalmi kísérletként.

Külön helyiségeket kap a különböző munkatevékenységekhez, egyértelmű rendelkezésre állási jelzőket és zökkenőmentes integrációt a csapat által már naponta használt alkalmazásokkal.

A Sococo azoknak a csapatoknak szól, akik szeretnék, ha a távmunka professzionális és hatékony lenne, nem pedig újszerű és kísérleti jellegű. Ne gondoljon annyira arra, hogy „játszunk a virtuális faházunkban”, hanem inkább arra, hogy „végezzük el a munkát a digitális központunkban”.

A Sococo legjobb funkciói

Jelölj ki külön szobákat a folyamatban lévő videóprodukciós projektmenedzsmenthez , ahová a csapat tagjai szükség szerint be- és kiléphetnek.

Figyelje a csapat rendelkezésre állását és koncentrációs állapotát valós idejű jelenlétjelzők segítségével, amelyek automatikusan frissülnek a helyiség elhelyezkedése és a tevékenységek alapján.

Archiválja a szobában zajló beszélgetéseket és a megosztott tartalmakat későbbi felhasználás céljából, így biztosítva a projekt folytonosságát akkor is, ha a csapat tagjai cserélődnek.

A Sococo korlátai

A felület inkább vállalati jellegűnek tűnik, és kevésbé vonzó, mint a játékstílusú Teamflow alternatívák.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a helyiségek elrendezése és az irodatervezés terén

Még az alapvető funkciókhoz is előfizetés szükséges, amelyeket más platformok ingyenesen kínálnak.

Sococo árak

Sococo: 14,99 USD/hó felhasználónként (minimum 10 felhasználó)

Korlátlan: 24,99 USD/hó felhasználónként (minimum 100 felhasználó, éves számlázás)

Sococo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Sococo-ról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A Sococo legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi, hogy úgy érezzem, mintha az irodában lennék a távoli kollégáimmal, annak ellenére, hogy mindannyian különböző helyszíneken dolgozunk. Élvezem, hogy testreszabhatom a virtuális iroda alaprajzát, és úgy használhatom, mint egy valódi irodát, amelynek különböző célokat szolgáló szobái vannak. Az online állapot, az értesítések és a találkozók szervezésére szolgáló eszközök hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkanapok személyesebbé váljanak.

A Sococo legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi, hogy úgy érezzem, mintha az irodában lennék a távoli kollégáimmal, annak ellenére, hogy mindannyian különböző helyszíneken dolgozunk. Élvezem, hogy testreszabhatom a virtuális iroda alaprajzát, és úgy használhatom, mint egy valódi irodát, amelynek különböző célokat szolgáló szobái vannak. Az online állapot, az értesítések és a találkozók szervezésére szolgáló eszközök hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkanapok személyesebbé váljanak.

🧠 Érdekes tény: A munkavállalók körülbelül 83%-a állítja, hogy hibrid/távoli környezetben produktívabbnak érzi magát, mint az irodában/a helyszínen. Ez egyértelműen jelzi, hogy a rugalmasság az egyik legfontosabb prioritássá vált a mai munkaerő számára.

7. Tandem (a legjobb azonnali hangkapcsolatokhoz)

via Tandem

Ismeri azt a pillanatot, amikor gyorsan meg kell kérdeznie valamit valakitől, de egy találkozó megszervezése nevetségesnek tűnik? A Tandem megszünteti ezt a feszültséget. Bármelyik csapattag profiljára rákattinthat, és azonnal beszélgetni kezdhet – nincs meghívó, nincs várószoba, nincs „hallasz engem?” rituálé.

A platform feltételezi, hogy a munkahelyi beszélgetések többsége spontán módon zajlik, és nem igényel ugyanolyan ünnepélyes kereteket, mint egy igazgatósági ülés. Az alapértelmezés szerint a hanghívások indulnak, mivel a legtöbb gyors kérdés nem igényel videót, de bármikor átállhat videóra.

A Tandem legjobb funkciói

Tekintse meg a valós idejű állapotjelzőket, amelyek megmutatják, ki áll rendelkezésre gyors kérdésekre, és ki van mély koncentrációs módban, és nem szabad megzavarni.

Ossza meg spontán a képernyőjét bármely aktív beszélgetés során, további szoftverbeállítások vagy engedélykérések nélkül.

Folyamatosan figyelemmel kísérheti a csapat tevékenységét finom hang- és vizuális jelzések segítségével, amelyek nem igényelnek állandó figyelmet vagy aktív figyelemmel kísérést.

A Tandem korlátai

Az alapvető hang- és videokommunikáción túl korlátozott funkciók

Nincsenek állandó tárgyalók vagy külön helyiségek a folyamatban lévő projektekhez.

Zavaró lehet azoknak a csapat tagoknak, akiknek megszakítás nélküli koncentrációra van szükségük.

Tandem árak

Ingyenes

Kis csapatok: 59 USD/hó (legfeljebb 10 felhasználó)

Közepes méretű csapatok: 119 USD/hó (legfeljebb 50 felhasználó)

Nagy csapatok: 449 USD/hó (korlátlan számú felhasználó)

Tandem értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Teemyco (A legjobb márkás virtuális irodai élményhez)

via Teemyco

A Teemyco segítségével digitálisan újratervezheti irodája elrendezését, a márka színeivel, a vállalat logóival és inspiráló falidézetekkel kiegészítve (tudja, miről beszélünk!).

A csapatok különböző szobákkal testreszabhatják a virtuális iroda elrendezését, és beépíthetik a vállalati arculati elemeket, hogy megőrizzék azt a vállalati identitást, amelynek kialakításáért mindenki olyan keményen dolgozott.

A Teamflow alternatíva arra összpontosít, hogy a távmunka kevésbé tűnjön véletlenszerű videohívások sorozatának, és inkább egy összetartó munkahelyi kultúra részének.

A Teemyco legjobb funkciói

Tűzze ki a fontos dokumentumokat és erőforrásokat az egyes szobák virtuális hirdetőtábláira, így létrehozva dedikált tereket a folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos információk és a csapat frissítéseinek megjelenítésére.

Integrálja a naptár és a Slack értesítéseket közvetlenül a virtuális irodai környezetbe, hogy javítsa az együttműködést és minden kommunikációs csatorna elérhető maradjon.

Használjon emoji reakciókat, kávészünet gombokat és egyéb közösségi funkciókat a csapatkapcsolatok fenntartása és az eredmények megünneplése érdekében.

A Teemyco korlátai

A virtuális irodaterület teljes testreszabásához és márkázásához sok beállítási időre van szükség.

Ez túlterhelő lehet azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerűbb, kevésbé vizuális kommunikációs eszközöket preferálnak.

Korlátozott fejlett funkciók a speciális értekezletekhez vagy PM Teamflow alternatívákhoz képest

Teemyco árak

14 napos ingyenes próba

8 USD/hó felhasználónként

Teemyco értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Teemyco-ról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése alapján:

A Teemyco még ugyanazon épületen belüli együttműködést is megkönnyíti. Egyszerűen egy kattintással beugorhatok kollégáim irodájába. Ezt ügyfeleink számára is használjuk, ők közvetlenül a virtuális irodánkba lépnek be, és imádják. Nincs többé szükség Teamsre, Google Meetre stb.

A Teemyco még ugyanazon épületen belüli együttműködést is megkönnyíti. Egyszerűen egy kattintással beugorhatok kollégáim irodájába. Ezt ügyfeleink számára is használjuk, ők közvetlenül a virtuális irodánkba lépnek be, és imádják. Nincs többé szükség Teamsre, Google Meetre stb.

🔍 Tudta? A legtöbb fiatal munkavállaló nem hajlandó feladni a rugalmasságot. Valójában a Z generáció 77%-a és a millenniumi generáció 75%-a, akik távoli vagy hibrid munkakörben dolgoznak, azt állítja, hogy fontolóra venné a távozást, ha teljes munkaidőben helyszíni munkavégzésre köteleznék őket.

9. Slack (A legjobb szövegalapú csapatkoordinációhoz)

a Slack segítségével

Míg mindenki más virtuális irodákat és térbeli hangélményeket épít, a Slack kitart amellett, amit jól csinál: a csapatok kommunikációját témák és projektek köré szervezi, nem pedig fizikai terek köré.

Nem próbálja újraalkotni az irodai elrendezést, és nem kényszeríti Önt arra, hogy digitális avatárként járkáljon. Ehelyett olyan szövegalapú infrastruktúrát biztosít, amelyre a legtöbb távoli csapat támaszkodik a napi valós idejű együttműködéshez. A csatornák segítik a beszélgetések szervezését, míg az integrációk összekapcsolják az összes eszközt.

A Slack legjobb funkciói

Automatizálja a rutinfolyamatokat egy munkafolyamat-készítővel és bot-integrációkkal, amelyek kezelik az ismétlődő feladatokat, mint például a találkozók ütemezése és az állapotfrissítések.

Csatlakozzon több ezer harmadik féltől származó alkalmazáshoz egy kiforrott piactéren keresztül a közös munkavégzés érdekében.

A szálak válaszolnak a forgalmas csatornákban található konkrét üzenetekre, így még akkor is megőrzik a koherenciát, ha több beszélgetés folyik egyszerre.

A Slack korlátai

Használata túlterhelővé válhat a folyamatos értesítések és a csatornák elszaporodása miatt.

A videohívás funkciók jelentősen elmaradnak a Slack versenytársaitól

A szálak funkciói felaprózhatják a beszélgetéseket, és megnehezíthetik azok követését.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (35 375+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (24 045+ értékelés)

10. Roam (A legjobb rugalmas virtuális terekhez)

via Roam

A legtöbb Teamflow alternatíva arra kényszerít, hogy egy elrendezés mellett döntsön, és ahhoz tartsa magát, mintha digitális bérleti szerződést kötne. A Roam ezzel ellentétes megközelítést alkalmaz, olyan terekkel, amelyek az Ön tevékenységének megfelelően alakulnak át.

Brainstorming-teremre van szüksége kreatív munkához? Építse meg! Délután ügyfélprezentációja lesz? Átalakítsa ugyanazt a teret prezentációs eszközökkel és professzionális arculattal. A holnapi tréning workshopra pedig alakítsa át újra!

Ez a munkahelyi rugalmasság vonzó a tanácsadó cégek, ügynökségek és minden olyan csapat számára, amelynek munkája projektről projektre jelentősen változik.

A Roam legjobb funkciói

Váltson az előre mentett szobakonfigurációk között az ismétlődő értekezletek, ügyfélprezentációk vagy projektfázisok esetében, anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene építenie a tereket.

Hívjon meg külső együttműködőket konkrét projektterületekre, miközben fenntartja a biztonsági határokat, amelyek megakadályozzák a hozzáférést más ügyfelek munkájához vagy belső megbeszélésekhez.

Használjon állandó interaktív eszközöket, mint például a közös táblák, a post-it falak és a dokumentummegosztás, amelyek automatikusan mentik a munkát a munkamenetek között.

Archívum teljes szobabeállítások, beleértve az összes megosztott tartalmat és konfigurációt, későbbi felhasználás vagy újrafelhasználás céljából hasonló projekttípusokhoz.

A Roam korlátai

A gyakori térkonfiguráció-változtatások zavarhatják azokat a csapattagokat, akik az állandóságot részesítik előnyben.

A Teamflow alternatívákhoz képest korlátozott sablonok és előre beállított értékek, rögzített szobastruktúrákkal.

Roam árak

2025: 18,88 USD/hó aktív tagonként

2026: 19,88 USD/hó aktív tagonként

Roam értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Roamról a valódi felhasználók?

A G2-n megosztott információk szerint:

A Roam egy teljes virtuális iroda, amelyet az elmúlt néhány hónapban naponta használtam. Lehetővé teszi, hogy lássa, ki van online, tudjon az ajtókról (hanghívás indítása) és lássa, ki beszél kivel. A képernyő megosztása megmutatja mások kurzorát, így az emberek csak a képernyő megosztása fölé viszve az egérmutatót rámutathatnak a másik képernyőre (ez nagyon hasznos). […] Időbe telik megszokni, mert nem intuitív. A értesítések a legrosszabbak. A hívás csak egy sípolás, ha elmulasztja a sípolást, elmulasztja a hívást. Nincsenek függőben lévő értesítések asztali szinten (legalábbis a Mac értesítési központjában).

A Roam egy teljes virtuális iroda, amelyet az elmúlt néhány hónapban naponta használtam. Lehetővé teszi, hogy lássa, ki van online, tudjon az ajtókról (hanghívás indítása) és lássa, ki beszél kivel. A képernyő megosztása megmutatja mások kurzorát, így az emberek csak a képernyő megosztása fölé viszve az egérmutatót rámutathatnak a másik képernyőre (ez nagyon hasznos). […] Időbe telik megszokni, mert nem intuitív. A értesítések a legrosszabbak. A hívás csak egy sípolás, ha elmulasztja a sípolást, elmulasztja a hívást. Nincsenek függőben lévő értesítések asztali szinten (legalábbis a Mac értesítési központjában).

🔍 Tudta? A Világgazdasági Fórum a digitális munkahelyek számának jelentős növekedését jósolja világszerte. 2030-ra ezek a pozíciók várhatóan 25%-kal növekednek, elérve a 90 milliót.

A ClickUp az a hely, ahol a távoli csapatok a legjobban működnek

