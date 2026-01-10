nTask és ClickUp: melyik projektmenedzsment eszköz a jobb?

Létrehozott egy csapatot, szerzett néhány ügyfelet, és végre beindultak a projektek. Mielőtt észbe kapna, a legnehezebb rész már nem a munkák megszerzése, hanem azok szervezése.

Amikor az egyszerű teendők teljes értékű projektekké válnak, eljön az ideje a valódi struktúrának. Ideje bevezetni egy hatékony projektmenedzsment platformot, amely pontosan úgy működik, ahogy Ön. Sok csapat számára a választás az nTask és a ClickUp között dől el.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk az nTask és a ClickUp közötti különbségeket, összehasonlítjuk funkcióikat, és megmutatjuk, melyik segít jobban aludni éjszaka.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

ClickUp és nTask összehasonlítása egy pillantásra

Mielőtt részletesen megvizsgálnánk az eszközöket, íme egy gyors összehasonlítás:

Kritériumok ClickUp nTask Testreszabás Rendkívül testreszabható munkafolyamatok, irányítópultok, jogosultságok, feladat típusok és feladatkezelési sablonok A ClickUp-hoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek Megtekintések Lista, tábla, naptár, Gantt-diagramok , idővonal, táblázat, gondolattérkép Lista, tábla, naptár és Gantt-diagram projekt sablonok Automatizálás Robusztus automatizálási funkciók és sablonok Alapvető automatizálás Integrációk Kiterjedt: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub és még sok más Korlátozott: Slack, Google Naptár, Outlook és Zoom Feladatkezelés Fejlett feladatkezelés, függőségek, prioritások, időkövetés, emlékeztetők Alapvető feladatkezelés, függőségek, időkövetés Együttműködési eszközök Beépített csevegés, dokumentummegosztás, megjegyzések, valós idejű együttműködés Megjegyzések, értekezletek kezelése, fájlcsatolások Jelentések és irányítópultok Gazdag, AI-alapú irányítópultok, testreszabható jelentések, célok és projekt előrehaladásának nyomon követése Korlátozott jelentési műszerfalak Mobil támogatás Web, iOS, Android Web, iOS, Android Tanulási görbe Jelentősebb (a fejlett funkciók és a mélység miatt) Kezdőknek barátságosabb, egyszerűbb bevezetés

Mi az a ClickUp?

Kezdje el használni a ClickUp-ot A ClickUp segítségével egyetlen alkalmazásban tarthatja nyomon feladatait, dokumentumait, projektjeit és kommunikációját.

A mai munka nem működik.

Projekteink, tudásunk és kommunikációnk egymástól független eszközök között szétszóródnak. Ez munkahelyi szétszóródást eredményez, ami miatt időnk 61%-át információkereséssel töltjük, és lelassul a munkánk.

A ClickUp megoldja ezt a világ első konvergált AI munkaterületével, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt a kontextusfüggő AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.

A ClickUp funkciói

Ha a munka és a kontextus több eszközre oszlik, akkor a feladatok elvégzéséhez folyamatosan váltania kell a kontextust. Ez a folyamatos lapváltás elvonja a figyelmet, duplikált munkához vezet, és idővel csendes feszültséget okoz. Nézzük meg, hogyan oldja meg ezeket a problémákat a ClickUp ingyenes projektmenedzsment szoftvere.

1. funkció: Projektmenedzsment képességek

A ClickUp projektmenedzsment megoldása bármilyen csapathoz, munkafolyamathoz vagy projektmérethez alkalmazkodik. Ha projektindítást, sprint ciklust, ügyfélnek szállítandó terméket vagy belső műveleti projektet kezel, akkor mindent egy összekapcsolt munkaterületre hoz.

A végrehajtáshoz rendelkezésre áll a ClickUp Tasks. Gondoljon rájuk úgy, mint egyedi munkamegbízásokra, amelyeket kioszthat, nyomon követhet és értékelhet.

A ClickUp Tasks segítségével bontsa nagyobb projekteket kisebb, megvalósítható lépésekre

Tegyük fel, hogy Ön egy startup alapítója, aki termékbevezetést tervez. Minden fontos mérföldkőhöz létrehozhat egy feladatot, például „A landing page szövegének véglegesítése”, „Termékbemutató minőségbiztosítása” vagy „Bevezetési e-mailek ütemezése”.

Minden feladatnál részletes utasításokat adhat hozzá, több csapattársnak is kioszthatja, határidőket állíthat be, nyomon követheti az időt, és releváns dokumentumokat vagy linkeket csatolhat a kontextushoz. Ha tovább szeretné bontani, adjon hozzá alfeladatokat minden lépéshez, például a szöveg megírásához, a jogi áttekintéshez és a végleges jóváhagyáshoz.

És a legjobb az egészben? Nem kell semmit sem manuálisan elvégeznie! Használhatja:

AI feladat létrehozása, hogy a ClickUp-on belüli csevegési szálban található bármely üzenetet feladattá alakítson

A ClickUp AI segítségével automatikusan hozhat létre feladatokat csevegésekből, dokumentumokból és egyebekből.

AI Autofill funkció a feladatok tulajdonságainak automatikus kitöltéséhez, például prioritások, megbízottak és egyebek

AI mezők a feladatok előrehaladásának automatikus összefoglalásához, kategorizálásához és megosztásához

Mindez egyszerűsíti a feladatkezelést, így valódi előrelépést érhet el.

Hallgassa meg Dane Dusthimer, a RevPartners munkatársának véleményét:

A ClickUp nélkül nem tudnánk gyorsan felismerni a munka és a folyamatok hiányosságait. Az esedékességi dátummal nem rendelkező feladatok, a lejárt feladatok, a sprint pontokkal nem rendelkező feladatok és a kijelölt felelősökkel nem rendelkező feladatok megtekintése segít fenntartani a lendületet a csapatok és a projektek között. Ezek a mutatók a legtöbb projektmenedzsment szoftverben nem elérhetők.

A ClickUp nélkül nem tudnánk gyorsan felismerni a munka és a folyamatok hiányosságait. Az esedékességi dátummal nem rendelkező feladatok, a késedelmes feladatok, a sprint pontokkal nem rendelkező feladatok és a kijelölt felelősökkel nem rendelkező feladatok megtekintése segít fenntartani a lendületet a csapatok és a projektek között. Ezek a mutatók a legtöbb projektmenedzsment szoftverben nem elérhetők.

2. funkció: AI és automatizálási képességek

A ClickUp a világ legteljesebb és leginkább kontextusérzékeny munka-AI-jával, a ClickUp Brain-nel büszkélkedhet. Úgy tervezték, hogy megértse a projektjeit, dokumentumait, feladatait, megbeszéléseit és még a csapatdinamikát is, és összekapcsolja a pontokat, hogy releváns információkat találjon a munkaterületén és a csatlakoztatott alkalmazásokban. A Brain AI-asszisztenssel nem kell időt pazarolnia az információk kézi keresésére.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy hetente legalább egy napot megtakarítson:

Tegye az ismereteket cselekvéssé feladatok létrehozásával, állapotok frissítésével, tulajdonosok kijelölésével vagy dokumentumok közvetlenül az AI válaszából történő megfogalmazásával.

Összefoglalja és szintetizálja munkaterületét – a hosszú kommentárszálaktól és a találkozói jegyzetektől az egész projektekig.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a munkaterületén zajló bármely folyamat előrehaladásáról

Készítsen vázlatot, írja át és szabja testre a tartalmat a kontextusnak megfelelően, legyen szó projektfrissítésekről, SOP-król, PRD-kről vagy az Ön tényleges munkáján alapuló érdekelt felek üzeneteiről.

Gyorsan fel kell zárkóznia egy olyan feladatra, amelyben nem vett részt? Csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t. Szeretne egyetlen mondatból projekttervet készíteni? Megoldható. Akár a munkafolyamatok automatizálását és a műszerfalak frissítését is elvégezheti természetes nyelv használatával.

Használja a ClickUp BrainGPT-t több alkalmazáson átívelő munkák böngészéséhez és kezeléséhez.

Tegyen egy lépést előre a ClickUp BrainGPT segítségével. Ez az eszköz központosítja a mesterséges intelligenciát a ClickUp és harmadik féltől származó eszközök, például a Google Drive, a Notion és a GitHub között, így bármit megtalálhat, több platformon is intézkedhet, és megszabadulhat a több, egymástól független mesterséges intelligencia eszköz használatával járó zavartól (más néven AI Sprawl ). Emellett a Talk to Text funkcióval akkor is használhatja , ha inkább diktálja az utasításokat, e-maileket és dokumentumokat, mint hogy begépelje őket!

💡 Profi tipp: A ClickUp használatával nem kötődik egyetlen AI-modellhez. A ClickUp Brain segítségével a ChatGPT, a Claude, a Gemini és mások közül választhat a különböző projektfeladatokhoz.

Hozzon létre egyedi ClickUp automatizálásokat „ha ez, akkor az” szabályokkal

Párosítsa ezeket a képességeket a ClickUp Automations és a ClickUp Super Agents funkciókkal , és megkapja azt a duót, amely automatikusan elvégzi a munkát.

Az automatizálások szabályalapú munkafolyamatokat kezelnek nagy léptékben, és a feltételek teljesülése esetén azonnal frissítéseket indítanak el. A Super Agents még tovább megy: kontextuson alapuló következtetéseket von le, döntéseket hoz és intézkedéseket hajt végre feladatok, dokumentumok és eszközök között.

Például, Ön egy projektmenedzser, aki egy többfunkciós termék bevezetését felügyeli. Létrehozhat egy automatizálást, amely azonnal feladatot rendel a tervezőjéhez, amikor egy tartalmi feladat „Kész a tervezésre” állapotba kerül. A Super Agent még tovább megy: áttekinti a feladatleírást, hogy nincs-e hiányzó adat, jelzi a nem egyértelmű követelményeket, megjelöli a megfelelő érdekelt feleket a pontosítás érdekében, és frissíti az ütemtervet, ha késedelmet észlel, így a projekt a terv szerint halad, anélkül, hogy Önnek kellene irányítania a forgalmat.

Az automatizálások együttesen biztosítják a következetességet, míg a Super Agents intelligensen alkalmazkodik – így a rutinmunkák maguktól futnak, a komplex feladatok pedig továbbra is gyorsan haladnak.

További információk a Super Agentsről itt találhatók:

3. funkció: Kommunikációs funkciók

A ClickUp Chat egy helyen egyesíti a kommunikációt és a munkát. A projekt munkafolyamatán kívül működő hagyományos csevegőeszközökkel ellentétben ez teljesen integrált, így a megbeszélések természetesen kapcsolódnak a feladatokhoz, dokumentumokhoz és határidőkhöz.

Feladatokat hozhat létre közvetlenül az üzenetekből, beszélgetéseket kapcsolhat össze konkrét mappákhoz vagy projektekhez, és a csevegéseket csapat, funkció vagy kezdeményezés szerint rendezheti.

A ClickUp Chat segítségével könnyedén kezelheti a belső és külső kommunikációt

Tegyük fel, hogy termék- és marketingcsapatai véglegesítik a bevezetési tervet. A projekt ütemtervéről folytatott beszélgetés során valaki megemlíti, hogy a közösségi média kreatív anyaga még mindig jóváhagyásra vár. A ClickUp Chat segítségével azonnal feladatként rögzítheti ezt az üzenetet, hozzárendelheti a megfelelő csapattaghoz, és összekapcsolhatja a „Kampány indítása” mappával, anélkül, hogy elhagyná a csevegési szálat.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy összefoglalja a ClickUp Chat csatornákat az azonnali frissítésekért

A ClickUp Brain által támogatott csevegő funkció intelligens összefoglalásokat készíthet az elmulasztott beszélgetésekről, kivonhatja a legfontosabb döntéseket, és akár javaslatokat is tehet a következő lépésekre. Az AI-t felkérheti, hogy készítsen követő üzeneteket, jelölje meg a releváns érdekelt feleket, és összefoglalja a hang- vagy videohívások átiratát.

💡 Profi tipp: Ha a szöveges üzenetek nem működnek, váltson a ClickUp SyncUps-ra, hogy valós idejű audio-video hívásokat kezdeményezhessen a csapatával. A ClickUp AI Notetaker funkciója még fel is veszi, leírja és összefoglalja a beszélgetéseket, így Ön teljes mértékben a megbeszélésre koncentrálhat!

4. funkció: Időkövetés

Amikor közelednek a határidők, gyakran felmerül a kérdés: „A megfelelő helyeken töltjük az időnket?”

A ClickUp Project Time Tracking segítségével könnyen megválaszolhatja ezt a kérdést. A platform lehetővé teszi, hogy bárhonnan elindítsa és leállítsa az időzítőt: asztali számítógépről, mobilról vagy böngészőből.

Inkább utólag szeretné rögzíteni az órákat? Az is lehetséges, az utolsó pillanatig.

Naplózza, hogyan tölti csapata az idejét a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

Tegyük fel, hogy Ön egy startup alapítója, aki egy kicsi, de találékony csapat feladatait kezeli. Minden csapattag nyomon követi a feladatokat és az azok elvégzésére fordított időt. A hét végén áttekintheti a munkaidő-nyilvántartást, megnézheti az órák eloszlását a részlegek között, és összehasonlíthatja azokat a becslésekkel, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket vagy a rossz elosztásokat.

Számlázni kell az ügyfeleknek vagy igazolni kell a határidőket az érdekelt feleknek? Használja a ClickUp Dashboards és a timesheets funkciókat, hogy részletes, vizuális jelentéseket készítsen feladatok, projektek vagy csapattagok szerint.

📮ClickUp Insight: A vezetők 16%-a küzd azzal, hogy több eszköz frissítéseit egyetlen koherens nézetbe integrálja. Ha a frissítések szétszórtak, több időt kell fordítania az információk összerakására, és kevesebb időt tud vezetésre fordítani. Az eredmény? Felesleges adminisztratív terhek, elmulasztott betekintések és összehangolatlanság. A ClickUp all-in-one munkaterületével a vezetők központosíthatják a feladatokat, dokumentumokat és frissítéseket, csökkentve ezzel a felesleges munkát, és pont akkor hozva felszínre a legfontosabb betekintéseket, amikor azokra szükség van. 💫 Valós eredmények: 200 szakembert egyesítsen egy ClickUp munkaterületen, testreszabható projektmenedzsment sablonok és időkövetés segítségével, hogy csökkentse a általános költségeket és javítsa a szállítási időket több helyszínen.

ClickUp árak

Mi az nTask?

via nTask

Az nTask egy felhőalapú platform, amelyet projekt- és feladatkezelés, együttműködés és munkafolyamat-szervezés céljára terveztek.

Felhasználóbarát felületével és megfizethető árával tűnik ki, így elérhetővé válik szabadúszók, kisvállalkozások és növekvő csapatok számára különböző iparágakban. A platform mind az agilis, mind a hagyományos projektmenedzsment megközelítéseket támogatja.

🧠 Érdekes tény: Egy fMRI-vizsgálat kimutatta, hogy minden alkalommal, amikor feladatot vált, az agynak többet kell dolgoznia az alkalmazkodáshoz. A vezérlőközpontok aktiválódnak, hogy újrainduljanak és újra fókuszáljanak, ami lelassítja Önt és növeli a hibalehetőségeket.

Az nTask funkciói

Azoknak a csapatoknak, amelyeknek egyszerű struktúrára van szükségük, az nTask egyszerű projektmenedzsment élményt kínál. Nézzük meg néhány funkcióját!

1. funkció: Kockázatok és problémák nyomon követése

Kövesse nyomon a nyitott problémákat és a kijavított hibákat az nTask segítségével

Az nTask beépített eszközökkel rendelkezik a kockázatok és problémák nyomon követéséhez. Bejelenthet hibákat vagy akadályokat, súlyossági szinteket rendelhet hozzájuk, és megoldási határidőket állíthat be. Ha nagy kockázatú projektkörnyezetben dolgozik, akkor egy teljes körű kockázati mátrix és nyilvántartás is rendelkezésre áll.

Tegyük fel, hogy új alkalmazást indít. Egy helyen nyomon követheti a potenciális API-hibákat, a csapat sávszélességével kapcsolatos problémákat vagy a megfelelőségi kérdéseket, és intézkedhet ezekkel kapcsolatban.

2. funkció: Találkozók kezelése

Kövesse nyomon a részlegek közötti megbeszéléseket az nTask megbeszéléskezelő eszközeivel

Az nTask-ban a megbeszélések teljes mértékben nyomon követhető munkaterületek. Az alkalmazáson belül napirendeket készíthet, élő jegyzeteket készíthet, feladatokat rendelhet hozzá és jegyzőkönyveket tekinthet át.

Sprint-áttekintést vagy bejelentkezést tervez? Állítsa be heti ismétlésre, kapcsolja össze Google Naptárával, és helyezze el a Zoom linket közvetlenül a megbeszélés meghívójában. Így minden összekapcsolva marad, anélkül, hogy e-mail szálakat kellene átkutatnia.

3. funkció: Csapatmunka funkciók

Zökkenőmentes együttműködés a belső csapatokkal az nTask-ban

Az alkalmazáson belüli csevegés és a feladat szintű megjegyzések biztosítják, hogy a beszélgetések a munkához kapcsolódjanak. Nem kell eszközök között váltogatnia, vagy azon töprengenie, hogy valaki hol hagyott visszajelzést. A csapatok @említéseket használhatnak, fájlokat tölthetnek fel, vagy közvetlenül a feladat alatt válaszolhatnak.

Kombinálja ezeket a csapatmunkát segítő funkciókat az egyéni munkaterületekkel és szerepkörökkel, és könnyedén bevonhatja a megfelelő embereket a megfelelő részletekbe.

nTask árak

Ingyenes

Havi díj: 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

ClickUp és nTask: funkciók összehasonlítása

Mind a ClickUp, mind az nTask egyszerűbb tervezést, nagyobb termelékenységet és a csapatok összehangolt munkáját ígéri. Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk a funkciókat, a különbségek nyilvánvalóvá válnak.

Fedezzük fel, hogyan teljesítenek ezek a feladatkezelő szoftverek különböző kategóriákban. 👇

1. funkció: Rugalmasság a projektmenedzsmentben

Mind a ClickUp, mind az nTask rendelkezik azokkal az alapvető projektmenedzsment eszközökkel, amelyeket elvárhat. A különbség azonban abban rejlik, hogy mennyire skálázhatók és alkalmazkodóképesek, ahogy a projektmenedzsment igényei növekednek.

nTask

Az nTask egyszerű és nagyon könnyen megközelíthető, különösen kisebb csapatok vagy a projektmenedzsment szoftverekkel még nem ismerős felhasználók számára. Jól lefedi az alapvető funkciókat: feladatok, alfeladatok, határidők és többféle nézet, például Kanban táblák, Gantt-diagramok és naptár.

A fejlett munkafolyamat-testreszabás azonban korlátozott.

A Kanban és a Gantt nézetek fizetős csomagokhoz kapcsolódnak, és bár függőségek és ismétlődő feladatok is rendelkezésre állnak, azok feletti ellenőrzés meglehetősen alapszintű.

ClickUp

A ClickUp viszont a rugalmasságra épül. A startupok igényeitől egészen a nagyvállalati szintű komplexitásig skálázható. Nézeteket (lista, tábla, Gantt, idővonal, naptár), automatizálási eszközöket, adatvizualizációs eszközöket és egyéni mezőket kínál, hogy a munkaterületet a csapata speciális igényeihez igazítsa.

Tegyük fel, hogy többfázisú marketingkampányt indít. Létrehozhat egy táblázatos nézetet a kreatív munkafolyamatokhoz, beállíthatja a feladatok függőségét a felülvizsgálati szakaszok között, automatizálhatja az emlékeztetőket, és nyomon követheti az előrehaladást egy irányítópulton.

🏆 Győztes: ClickUp páratlan rugalmasságáért, automatizált munkafolyamatairól és minden méretű csapat támogatására való képességéért.

2. funkció: Zökkenőmentes együttműködés

Fedezzük fel, hogyan segítik ezek az eszközök a csapatok közötti kapcsolattartást a nagyfokú együttműködést igénylő, komplex projektek során.

nTask

Az nTask jól kezeli a feladat szintű együttműködést, szálakba rendezett megjegyzésekkel, fájlmellékletekkel és @említésekkel. Ugyanakkor hiányoznak belőle a mélyebb valós idejű együttműködési funkciók, mint például a megosztott dokumentumok vagy a dedikált csevegés.

Ez a megoldás akkor megfelelő, ha csapata elsősorban megbeszéléseken kommunikál, vagy más eszközöket is használ.

ClickUp

A ClickUp a projektterületét teljes értékű együttműködési központtá alakítja. Együtt szerkesztheti a dokumentumokat, brainstorminghoz táblákat hozhat létre, megjegyzéseket rendelhet hozzá nyomon követhető feladatokként, és akár dedikált ClickUp Chat-terekben vagy DM-ekben is cseveghet. Gyorsan változó vagy aszinkron csapatok esetében ezek a funkciók segítik a kontextusváltás csökkentését és a kommunikáció központosítását.

A ClickUp naptárából közvetlenül beléphet a Google Meet, a Zoom és más eszközökön ütemezett értekezletekre . Beépített jegyzetelő funkció is rendelkezésre áll, amely rögzíti az értekezletet és AI-alapú jegyzeteket készít Önnek.

🏆 Győztes: ClickUp, mivel mélyebb, sokoldalúbb együttműködést biztosít a munkaterület minden szintjén.

🔍 Tudta? Csak a projektek 48%-a igazán sikeres. Körülbelül 40% egy furcsa közbülső helyzetbe kerül, ahol senki sem tudja biztosan, hogy hogyan alakult, és 12% nem éri el a célt. A ClickUp segít Önnek minden felett átlátni a helyzetet, hogy projektje a kívánt módon érje el a célt.

3. funkció: Időkövetés

Az időkövetés arról szól, hogy megértsük, hova irányulnak az erőfeszítéseink, optimalizáljuk a munkaterhelést és felelősségteljesek maradjunk. Íme ezeknek az eszközöknek a megközelítései.

nTask

Az nTask beépített időkövetést kínál egyszerű start-stop időzítővel, manuális időbevitellel és munkaidő-nyilvántartás jóváhagyással.

A csapat tagjai rögzíthetik a feladatokhoz fordított időt, a vezetők pedig jelentéseket készíthetnek a termelékenység vagy a számlázható órák értékeléséhez. Ez előnyös azoknak a kis csapatoknak és szabadúszóknak, akiknek könnyű, beépített időkövetésre van szükségük külső integrációk nélkül.

ClickUp

A ClickUp időkövetése ugyanolyan hatékony, időzítőkkel, kézi bevitelekkel, dátumtartomány-naplózással és munkaidő-nyilvántartásokkal. Az időt bármilyen eszközről nyomon követheti, vagy használhatja az ingyenes Chrome-bővítményt.

A haladó csapatok számára a ClickUp lehetővé teszi az alfeladatok időkövetését is, és összehasonlíthatja a becsült és a tényleges időt. Azonban nem tartalmaz képernyőkép-figyelést, mivel a felügyelet helyett a átláthatóságot részesíti előnyben.

🏆 Győztes: Döntetlen! Mindkét eszköz jól lefedi az alapvető funkciókat. Az nTask a kisebb csapatok számára biztosít áttekinthetőséget, míg a ClickUp komplex munkafolyamatokhoz és nagyobb szervezetekhez kínál extra mélységet.

📖 Olvassa el még: A legjobb ingyenes Kanban táblás szoftveralkalmazások projektek befejezéséhez

ClickUp és nTask összehasonlítása a Redditen

Hogy meghallgassuk mindkét eszköz valódi felhasználóinak véleményét, felkerestük a Reddit oldalt. Noha nincs konkrét téma, amely a kettőt összehasonlítaná, itt van egy általános konszenzus.

Ez a felhasználó pontosan leírja, mit szeret az nTask-ban:

A nTask legjobb funkciója számomra a nTask Kanban táblák, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamataimat, és a dinamikus, valós idejű együttműködés nagyon segít a csapat kommunikációjában. Ráadásul a Kanban táblákon egy pillantással áttekinthetem a csapatom feladatainak teljesítményét. A nTask-ból hiányzó funkció a ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM).

A nTask legjobb funkciója számomra a nTask Kanban táblák, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamataimat, és a dinamikus, valós idejű együttműködés nagyon segít a csapat kommunikációjában. Ráadásul a Kanban táblákon egy pillantással áttekinthetem a csapatom feladatainak teljesítményét. A nTask-ból hiányzó funkció a ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM).

Egy másik Reddit-felhasználó megosztja, miért alkalmas a ClickUp kiválóan nagyvállalatok számára:

A ClickUp egy hihetetlen eszköz. Ha 1000 ember használná következetesen ugyanazt az alkalmazást, az rengeteg betekintést nyújtana a munkába és a projektekbe. Ha jól csinálják, már a műszerfalak önmagukban is hihetetlenek lennének.

A ClickUp egy hihetetlen eszköz. Ha 1000 ember használná következetesen ugyanazt az alkalmazást, az rengeteg betekintést nyújtana a munkába és a projektekbe. Ha jól csinálják, már a műszerfalak önmagukban is hihetetlenek lennének.

Egy Reddit-felhasználó is megosztotta véleményét:

Világszerte webdesignerekből álló csapatot vezetek, és a ClickUp remek! Nem tökéletes, de folyamatosan fejlődik, és a vállalat elég átlátható. Gyakran kipróbálok más alkalmazásokat, mint például a Basecamp és az Asana, mert azt gondolom, hogy máshol jobb, de mindig visszatérek a ClickUp-hoz. Bár ezek az alkalmazások apróbb részletekben kifinomultabbak lehetnek, egyszerűen nem tudják azt, amit a ClickUp.

Világszerte webdesignerekből álló csapatot vezetek, és a ClickUp remek! Nem tökéletes, de folyamatosan fejlődik, és a vállalat elég átlátható.

Gyakran kipróbálok más alkalmazásokat, mint például a Basecamp és az Asana, mert azt gondolom, hogy máshol jobb, de mindig visszatérek a ClickUp-hoz. Bár ezek az alkalmazások apróbb részletekben kifinomultabbak lehetnek, egyszerűen nem tudják azt, amit a ClickUp.

🔍 Tudta? Csak a csapatok 47%-a követi nyomon a projekt KPI-ket valós időben. A többiek egész napokat vesztegetnek el csak a jelentések összeállításával. A ClickUp ezeket az adatokat valós időben biztosítja Önnek, így mindig pontosan tudja, hol tartanak a dolgok.

Melyik feladatkezelő szoftver a legjobb?

A döntés megszületett, és ahogy sejthette, a ClickUp nyert!

Míg az nTask lefedi az alapvető funkciókat és kisebb csapatok vagy egyszerűbb munkafolyamatok esetében jól működhet, a projektek (és az elvárások) növekedésével korlátai is egyre inkább megmutatkoznak.

Másrészt a ClickUp előrehalad. A testreszabható nézetektől és az intelligens automatizálástól a natív dokumentumokig, a táblákig és a kontextusfüggő AI-alapú segítségig, a csapatoknak biztosítja a gyorsabb haladáshoz szükséges rugalmasságot, struktúrát és átláthatóságot.

Szeretné megszabadulni a túl sok eszköztől és egységesíteni a munkáját?

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅