A 11 legjobb HIPAA-kompatibilis űrlapkészítő eszköz a biztonságos adatgyűjtéshez

Ha Ön egészségügyi szolgáltató vagy egészségügyi klinikát vezet, akkor jól ismeri a hagyományos papír alapú beleegyezési űrlapok HIPAA-nak való megfelelés terén jelentkező hátrányait.

A papír alapú űrlapok könnyen elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy jogosulatlan személyek hozzáférhetnek hozzájuk. A csapatok órákat töltenek az űrlapok iktatásával és kezelésével, csak hogy az ellenőrzések során megismételjék ezt a feladatot.

Ráadásul azok áthelyezése az osztályok között vagy az EHR-ekbe unalmas és hibalehetőségekkel járó feladat lehet. Természetesen a papírformanyomtatványok tárolása és előkeresése is hatástalan és helyet foglal.

A HIPAA-kompatibilis űrlapkészítők biztonságosabb módot kínálnak a védett egészségügyi adatok (PHI) gyűjtésére és kezelésére. Csökkentik az adminisztratív költségeket, minimalizálják a megfelelési kockázatokat, lehetővé teszik a betegek számára, hogy bármilyen eszközről biztonságosan benyújtsák az űrlapokat, és segítenek abban, hogy mindig készen álljon az ellenőrzésre.

Ha HIPAA-kompatibilis űrlapkészítő eszközt keres, amely biztonságos, digitális kényelemmel váltja fel a várótermi papírmunkát, akkor ez a lista az Ön számára ideális.

A legjobb HIPAA-kompatibilis űrlapkészítő szoftverek áttekintése

Ha az egészségügyben dolgozik és érzékeny betegadatokat kezel, akkor a Google Forms-ban történő felmérések készítése nem jöhet szóba. Ehelyett válassza ezeket a HIPAA-kompatibilis űrlapkészítőket.

Eszköz Legjobb funkciók Legalkalmasabb Árak* ClickUp Űrlap-feladat leképezés, automatizálás, irányítópultok, AI összefoglalók Csapatok, amelyeknek munkafolyamat-automatizálásra és feladatintegrációra van szükségük egy biztonságos platformon Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Formstack Drag-and-drop szerkesztő, feltételes logika, elektronikus aláírások, elemzések Közepes méretű egészségügyi szervezetek, amelyek biztonságos és skálázható adatfolyamatokat keresnek A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 99 dollártól kezdődik. FormDr Mobilra optimalizált űrlapok, fájlfeltöltés, automatikus emlékeztetők Egyéni vállalkozók és kisvállalkozások, akik saját kezűleg szeretnék beállítani a rendszert A fizetős csomagok ára 59 dollártól kezdődik havonta. FormHippo API-beágyazás, QR-megosztás, fájlfeltöltés, Drive-szinkronizálás A Google Drive-ot használó adminisztrációs csapatok A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 8,95 dollártól kezdődik. HIPAAtizer PDF-űrlap konvertálás, vizuális szerkesztő, spam védelem Kis- és közepes méretű csapatok, amelyeknek drag-and-drop HIPAA űrlapokra és webes beágyazásokra van szükségük. A fizetős csomagok ára 34 dollártól kezdődik havonta. Cognito Forms Számított mezők, fizetési integrációk, ellenőrzési naplófájlok Fejlett logikára és számításokra szoruló betegkezelő csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 dollártól kezdődik havonta. BlockSurvey Blockchain biztonság, nulla tudású űrlapok, névtelen felmérések Azok a vállalkozások, amelyek az adatgyűjtés során elsődleges fontosságot tulajdonítanak az adatvédelemnek A fizetős csomagok ára 29 dollártól kezdődik havonta. Jotform Sablonkönyvtár, automatikusan kitöltött PDF-ek, hozzájárulási mezők, AI-eszközök, ellenőrzési naplófájlok Nagy egészségügyi szervezetek, amelyek a felvételi űrlapokat szeretnék összekapcsolni az ütemezéssel Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 39 dollártól kezdődik havonta. 123FormBuilder Többnyelvű, Salesforce, WCAG támogatás, munkafolyamat-logika Különböző méretű csapatok többnyelvű űrlapok készítéséhez Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 37 dollártól kezdődik havonta. Zoho Forms Offline adatok, elektronikus aláírások, feltételes logika, integrációk Zoho ökoszisztéma felhasználók, akiknek feltételes logikával rendelkező űrlapkészítőkre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollártól kezdődik havonta. MakeForms AI űrlapkészítő, egyszeri jelszó, elemzések, többféle nézet Közepes és nagy méretű szervezetek, amelyek megfelelő, reszponzív kialakítású űrlapokat keresnek. A fizetős csomagok ára 29 dollártól kezdődik havonta.

A legjobb HIPAA-kompatibilis online űrlapkészítők

Akár betegfelvételi űrlapokat, beleegyezési dokumentumokat vagy látogatás utáni visszajelzéseket gyűjt, ezek a HIPAA-kompatibilis űrlapkészítők segítenek a szabályozásoknak való megfelelésben anélkül, hogy a használhatóságot feláldozná.

1. ClickUp (a legjobb a munkafolyamatok automatizálásához és a feladatok integrálásához)

Hozzon létre egyedi és biztonságos, HIPAA-kompatibilis űrlapokat a ClickUp Forms segítségével.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely feladatok, dokumentumok, jelentések és csevegés funkciókat ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

Segít a csapatoknak a betegek kéréseinek, a személyzet adatait és a klinika belső munkafolyamatait egy helyen kezelni, az első válaszadástól a végső eredményig.

Kezdje a ClickUp Forms-szal! Tegyük fel, hogy klinikája biztonságosan gyűjti a betegek adatait vagy a laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozó belső kéréseket. Készíthet egy egyszerű, márkás űrlapot legördülő menükkel, jelölőnégyzetekkel, sőt feltételes logikával is, hogy a betegek válaszaik alapján testreszabhassa a kérdéseket.

A ClickUp űrlapok válaszait közvetlenül ClickUp feladatokká alakíthatja.

Minden űrlap beküldése egy feladatot hoz létre a ClickUp Tasks alkalmazásban, amely előre kitöltve tartalmazza az összes részletet: a beteg nevét, a kért intézkedést, a prioritási szintet, és akár a beolvasott dokumentumot is, ha feltöltötték. Az előre beállított szabályok alapján a feladat azonnal a megfelelő koordinátorhoz vagy ápolóhoz kerül hozzárendelésre.

Például, ha a feladat „Sürgős” jelöléssel van ellátva, a feladatkezelő szoftver automatikusan értesíti a csapatvezetőt, a státuszt „Folyamatban” állapotra frissíti, és a feladatot a sor elejére helyezi.

A ClickUp előre elkészített felvételi űrlapokkal is rendelkezik, így nem kell minden alkalommal újra megalkotnia azokat. Például a ClickUp űrlap sablonja előre strukturált, hogy segítsen Önnek a fontos betegadatok digitális gyűjtésében szabványos formátumban, és azok azonnali továbbításában a munkaterületére.

Ingyenes sablon letöltése Csökkentse a papírmunkát és kerülje el az adatbeviteli hibákat a ClickUp HIPAA-kompatibilis űrlap-sablonjával.

A következőket tartalmazza:

Egyedi mezők a kórelőzményhez, az elérhetőségekhez és a hozzájáruláshoz

Automatizálási lehetőségek a személyzet értesítésére vagy feladatok kiosztására, amint az űrlapot benyújtják.

Natív EHR-stílusú feladatnézetek a benyújtások és a felvételi lépések nyomon követéséhez

Integrációs támogatás a szélesebb körű klinikai munkafolyamatokkal vagy a fedezett szervezetekkel való szinkronizáláshoz

A ClickUp legjobb funkciói

Finomhangolt jogosultságokkal szabályozhatja a hozzáférést: korlátozhatja, hogy ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy kezelheti az űrlapok beküldéseit, a feladatokat, az érzékeny megjegyzéseket és akár a munkaterületeket is.

Tartsa mindenki naprakészen: Kössön össze kapcsolódó kéréseket vagy feladatokat, például a beteg felvételét és biztosítási űrlapját Kössön össze kapcsolódó kéréseket vagy feladatokat, például a beteg felvételét és biztosítási űrlapját a ClickUp Task Dependencies segítségével.

Tudásbázis létrehozása: Készítsen SOP-kat, PDF-eket és belső tudásbázisokat Készítsen SOP-kat, PDF-eket és belső tudásbázisokat a ClickUp Docs segítségével, és adja hozzá őket a következő feladatokhoz.

Adatok szűrése és rendezése: Adjon hozzá Adjon hozzá ClickUp egyéni mezőket , például „Beutalási típus” vagy „Biztosítási státusz” a feladatokhoz, hogy a felvételi és triázs adatok strukturáltak maradjanak.

Összegezze a felvételi bejelentéseket a beépített AI segítségével: Használja Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a legfontosabb részletek – kórelőzmény, tünetek, korábbi látogatások – összefoglalásának elkészítéséhez az űrlapból létrehozott feladatban.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt a tanulási görbe meredek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Ez a vélemény mindent elárul:

A ClickUp segítségével hihetetlenül egyszerűvé válik a feladatok, listák és munkafolyamatok kezelése egy helyen. A többféle nézet (például lista, tábla, Gantt-diagram és naptár) közötti váltás lehetősége jelentősen növeli a termelékenységet. A beépített automatizálási funkciók hatékonyak és rengeteg kézi munkát megtakarítanak. Ez a tökéletes eszköz a csapatmunka számára. Rugalmas, intuitív és nagymértékben testreszabható. A ClickUp valóban egyszerűsítette csapatunk tervezési, nyomon követési és munkavégzési módszereit.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony elfogadottsági arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem rendelkeznek azzal a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációval, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó egyszerű szöveges utasítása alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI szorosan integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve többek között a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunkra!

2. Formstack (A legjobb biztonságos és skálázható adatfolyamatokhoz)

via Formstack

A Formstack segítségével biztonságos, HIPAA-kompatibilis űrlapokat hozhat létre a betegfelvételhez, beleegyezéshez, utánkövetéshez és egyebekhez.

Az olyan funkciók, mint a beépített titkosítás és a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés biztosítják az adatok biztonságát. A drag-and-drop szerkesztő segítségével könnyedén módosíthatja az űrlapokat a folyamatok fejlődésével, és akár feltételes logikát is hozzáadhat az űrlapokhoz, így a betegek kihagyhatják a felesleges kérdéseket.

A beépített e-aláírások révén nem kell a betegeket kézzel írt beleegyezésekért hajkurászni. Ez egy megbízható megoldás azoknak a kis- és közepes méretű rendelőknek, amelyek modernizálni szeretnék a felvételi folyamatot.

A Formstack legjobb funkciói

Elemezze digitális űrlapjainak teljesítményét, konverziós arányát és elhagyási arányát az adatgyűjtés optimalizálása érdekében.

Töltse ki előre az űrlapokat és dokumentumokat a korábbi beküldések vagy külső források adatai alapján.

A feltételes logika, a mezőtérkép és az adatelosztási funkciók segítségével az adatokat közvetlenül a csapatokhoz vagy rendszerekhez továbbíthatja.

Használja ki a Formstack Go mesterséges intelligenciával támogatott funkcióját az adatok offline rögzítéséhez és automatikus szinkronizálásához, amikor a kapcsolat helyreáll.

A Formstack korlátai

Az űrlapok frissítése sok időt vesz igénybe, ha tömegesen szeretné szerkeszteni őket.

Az árstruktúra nagyobb szervezetek számára lehet megfelelőbb.

Formstack árak

Űrlapok: 99 USD/hó

Csomag: 299 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Formstack értékelések és vélemények

Mit mondanak a Formstackról a valós felhasználók?

Így írta le tapasztalatait az egyik felhasználó:

Legalább hetente egyszer, de gyakran többször is használom a Formstack Forms alkalmazást. Nagyon tetszik, hogy minden űrlaphoz annyi logikát adhatunk hozzá, amennyire szükségünk van. Cégemnek vannak nagyon hosszú, összetett űrlapjai, és nagyszerű, hogy szükség szerint elrejthetek szakaszokat és mezőket, így a csapat tagjai nem kell több száz alkalommal „N/A” választ adniuk. Az e-mail automatizálás is nagy előny.

Legalább hetente egyszer, de gyakran többször is használom a Formstack Forms alkalmazást. Nagyon tetszik, hogy minden űrlaphoz annyi logikát adhatunk hozzá, amennyire szükségünk van. Cégemnek vannak nagyon hosszú, összetett űrlapjai, és nagyszerű, hogy szükség szerint elrejthetek szakaszokat és mezőket, így a csapat tagjai nem kell több száz alkalommal „N/A” választ adniuk. Az e-mail automatizálás is nagy előny.

👀 Tudta? A 2005-ben a HIPAA-hoz hozzáadott biztonsági szabály kifejezetten az elektronikus védett egészségügyi információkra (ePHI) vonatkozott, jóval a mai távegészségügyi boom előtt.

3. FormDr (legalkalmasabb azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik DIY megoldást keresnek)

via FormDr

A FormDr HIPAA-kompatibilis online űrlapkészítőjével a betegek a telefonjukon vagy laptopjukon kitölthetik az űrlapokat a rendelés előtt. Ezeket a beérkező űrlapokat közvetlenül a megfelelő munkatárshoz továbbítjuk.

Az űrlapkészítés során feltételes logikával, többoldalas csomagokkal és márkás köszönőoldalakkal testreszabhatja a betegek élményét.

Mivel ez egy kódolás nélküli űrlapkészítő, nem szükséges technikai támogatás az összes változtatás elvégzéséhez; mindent saját maga is elvégezhet. Emellett előre elkészített űrlap sablonok könyvtárát is kínálja különböző orvosi szakterületekhez.

A FormDr legjobb funkciói

Küldje el az űrlapokat a betegeknek e-mailben vagy SMS-ben, így azok bárhonnan kitölthetik a papírokat, és csökken a váróteremben töltött idő.

Digitális aláírások, fényképek és fájlfrissítések rögzítése közvetlenül az ügyfél-bevonási szoftverben

Automatizálja az emlékeztetőket, hogy a betegek kitöltsék az űrlapokat, és így csökkenjen a meg nem jelenések száma.

A betegadatok tömeges exportálása Excel-kompatibilis CSV fájlokba az űrlapok kitöltésének elemzése céljából.

A FormDr korlátai

A előre elkészített űrlap sablonok nem tartalmaznak testreszabási lehetőségeket.

Kevesebb harmadik féltől származó integráció, mint a nagyobb, általánosabb platformok esetében.

FormDr árak

Alapvető: 59 USD/hó

Platform: Egyedi árazás

Csapatok: Egyedi árak

Vállalati: Egyedi árazás

FormDr értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a FormDr-ről a valós felhasználók?

Egy vélemény így fogalmaz:

A FormDr bevezetése előtt teljesen „papír alapú” rendszert használtunk, amely számos akadályt jelentett, többek között a nyomtatás és a nyomtatványcsomagok postázásának költségeit, a nyomtatványok elküldésének és visszaküldésének időigényét, valamint azt, hogy nem tudtuk biztosítani, hogy bizonyos mezőket kitöltsenek a benyújtás előtt. A FormDr segítségével a programunkba beiratkozó nők körülbelül 15 perc alatt kitölthetik a nyomtatványokat, miután megkapták őket.

A FormDr bevezetése előtt teljesen „papír alapú” rendszert használtunk, amely számos akadályt jelentett, többek között a nyomtatás és a nyomtatványcsomagok postázásának költségeit, a nyomtatványok elküldésének és visszaküldésének időigényességét, valamint azt, hogy nem tudtuk biztosítani, hogy bizonyos mezőket kitöltsenek a benyújtás előtt. A FormDr segítségével a programunkba beiratkozó nők körülbelül 15 perc alatt kitölthetik a nyomtatványokat azok kézhezvételétől számítva.

4. FormHippo (A legjobb adminisztrációs csapatok számára, akik az űrlapokat közvetlenül a Google Drive-ba szeretnék továbbítani)

via FormHippo

A FormHippo segítségével HIPAA-kompatibilis, egyedi betegfelvételi űrlapokat, hozzájárulási dokumentumokat és e-aláírási folyamatokat hozhat létre. Ezek az űrlapok API-n keresztül vagy hosztolt linkek segítségével integrálhatók a platformjába.

A platform a meglévő PDF-űrlapokat interaktív, kitölthető online dokumentumokká alakítja, amelyeket a betegek bármilyen eszközön elektronikusan kitölthetnek és aláírhatnak. Felhasználóbarát, drag-and-drop felületével egyszerűen hozhat létre új űrlapokat a semmiből.

Választhat a testreszabható, HIPAA-kompatibilis, előre elkészített sablonok közül is, amelyek különböző egészségügyi szakterületekhez készültek.

A FormHippo legjobb funkciói

Az űrlapokat azonnal közzéteheti és egyedi webes linkeken vagy QR-kódokon keresztül terjesztheti.

Számos HIPAA-kompatibilis mezőtípus áll rendelkezésre, többek között szöveg, legördülő menük, jelölőnégyzetek, választógombok, képek és fájlfeltöltések.

Jogilag kötelező erejű elektronikus aláírások rögzítése bármilyen űrlapon vagy dokumentumon

A beküldött űrlapokat és feltöltött fájlokat automatikusan elküldi a Google Drive-ra, és mappákba rendezi őket a könnyű hozzáférés érdekében.

A FormHippo korlátai

A felület kissé elavultnak tűnhet a versenytársakhoz képest.

FormHippo árak

Ingyenes próba

Alap: 8,95 USD/hó felhasználónként

Pro: 11,95 USD/hó felhasználónként

FormHippo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A HITECH törvény kiterjesztette a HIPAA hatályát a harmadik fél szolgáltatókra, és szigorú szabályokat vezetett be az adatvédelmi incidensek bejelentésére vonatkozóan, ezzel is növelve az adatvédelem fontosságát.

5. HIPAAtizer (A legjobb a drag-and-drop HIPAA-kompatibilis űrlapokhoz)

via HIPAAtizer

A HIPAAtizer egy HIPAA-kompatibilis űrlapkészítő és dokumentumkezelő megoldás, amely papír, PDF vagy meglévő webes űrlapokat alakít át biztonságos, digitális formátumokká. Ezeket az űrlapokat néhány kattintással közvetlenül beágyazhatja praxisának weboldalába.

Az adatgyűjtési folyamat egyszerű. A betegek bármilyen eszközről kitölthetik az űrlapokat, és a beküldött adatok biztonságosan eljutnak a csapatához. Szükség szerint riasztásokat kaphatnak vagy exportálhatják az adatokat.

A FIPS 140-2 szabványnak megfelelő titkosítás és a részletes hozzáférési naplófájlok biztosítják az adatok biztonságát az egészségügyi szervezetében. Emellett előre elkészített távegészségügyi hozzájárulási, COVID-19 szűrési és felvételi űrlap-sablonokat is kínál, amelyeket vizuális szerkesztővel testreszabhat.

A HIPAAtizer legjobb funkciói

Készítsen egyedi űrlapokat egy drag-and-drop szerkesztővel, amely több mint 40 komponenst tartalmaz, például e-aláírásokat és fájlfeltöltéseket.

Kapcsolja be a ReCAPTCHA funkciót, hogy megkülönböztesse az embereket és az automatizált felhasználókat, és elkerülje a spameket.

Konvertálja a meglévő digitális, PDF, papír vagy Word űrlapokat biztonságos online űrlapcsomagokká.

Álarcolja és rejtse el a PHI-t az űrlapok benyújtásakor és az értesítő e-mailekben, hogy biztosítsa a HIPAA-nak való megfelelést.

A HIPAAtizer korlátai

A platform elsősorban az űrlapok megfelelőségére összpontosít, és nem kínál szélesebb körű munkafolyamat-automatizálási eszközöket.

A felhasználói élmény javítható

HIPAAtizer árak

Fejlesztői Sandbox-fiók: Ingyenes

Simple Compliance Gold: 34 USD/hó

Simple Compliance Gold Plus: 45 USD/hó

Simple Compliance Platinum: 125 USD/hó

HIPAAtizer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a HIPAAtizerről a valós felhasználók?

Egy rövid idézet egy felhasználótól:

Az eszköz nagyon sokoldalú, és a támogató csapat rendkívül segítőkész. Lehetőség komplex egészségügyi munkafolyamatok és kérdőívek létrehozására. Még a papír alapú űrlapokat is HIPAA-kompatibilis online űrlapokká alakítják át.

Az eszköz nagyon sokoldalú, és a támogató csapat rendkívül segítőkész. Lehetőség komplex egészségügyi munkafolyamatok és kérdőívek létrehozására. Még a papír alapú űrlapokat is HIPAA-kompatibilis online űrlapokká alakítják át.

6. Cognito Forms (A legjobb fejlett űrlaplogikához és számításokhoz)

a Cognito Forms segítségével

A Cognito Forms fejlett feltételes logikát, számított mezőket és többoldalas űrlapok támogatását kínálja. Hasznos komplex orvosi űrlapok, például betegfelvételi, kockázatértékelési vagy tünetellenőrző listák készítéséhez.

Kiemelkedő jellemzője az AI-alapú űrlapgenerátor, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen, közérthető nyelven leírva igényeiket, funkcionális űrlap sablonokat hozzanak létre.

Ezek a HIPAA-kompatibilis online űrlapok nem rendelkeznek natív EHR-integrációval. A Cognito Forms azonban támogatja a webhookokat, és testreszabhatja a munkafolyamatokat a beküldések továbbításához vagy a követő műveletek elindításához.

A fejlesztők és a termékcsapatok biztonságos API-hozzáféréssel más rendszerekbe is átvihetik vagy oda továbbíthatják az adatokat, és beágyazhatják azokat szélesebb körű egészségügyi technológiai munkafolyamatokba.

A Cognito Forms legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamatokat feltételes logikával, dinamikus mezőmegjelenítéssel és értesítésekkel.

Készítsen egyedi PDF- vagy Word-dokumentumokat, például betegösszefoglalókat vagy beleegyezési nyilatkozatokat, közvetlenül az űrlapok benyújtásából.

Integrálja olyan fizetési átjárókkal, mint a Stripe, a PayPal és a Square, hogy dinamikus űrlapokon keresztül fogadjon fizetéseket, beleértve a PCI-kompatibilis feldolgozást is.

Ellenőrizze az összes tevékenységet részletes naplófájlok segítségével, nyomon követve a benyújtási változásokat, a munkafolyamatokat és az e-mailek kézbesítési állapotát.

A Cognito Forms korlátai

A HIPAA-nak való megfelelés és a kapcsolódó üzleti társulási megállapodás (BAA) csak a magasabb költségű Enterprise csomagban érhető el, ami miatt kisebb praxisok számára elérhetetlen lehet.

A nyomtatás során a formátum megváltozik, ami kényelmetlen.

A Cognito Forms árai

Egyéni: Ingyenes

Pro: 19 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 39 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 129 USD/hó

Cognito Forms értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 80 értékelés) 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Mit mondanak a Cognito Forms-ról a valós felhasználók?

Egy értékelő szerint:

Könnyen létrehozható reszponzív űrlapok feltételes logika, válaszcsatornázás és automatizálás segítségével, Stripe/Zapier használatával. Könnyen megosztható sablonok a fiókok között. Könnyen beágyazható űrlapok a weboldalakba.

Könnyen létrehozható reszponzív űrlapok feltételes logika, válaszcsatornázás és automatizálás segítségével, Stripe/Zapier használatával. Könnyen megosztható sablonok a fiókok között. Könnyen beágyazható űrlapok a weboldalakba.

📚 További információ: Tagkezelő szoftver

7. BlockSurvey (A legjobb adatvédelmi szempontból elsődleges adatgyűjtéshez)

via BlockSurvey

A BlockSurvey egy űrlapautomatizáló szoftver, amely a blockchain technológiát felhasználva a magánélet védelmét szem előtt tartó megközelítést alkalmaz. Az űrlapok válaszainak központi szervereken történő tárolása helyett az adatok végpontok közötti titkosításon esnek át, és kizárólag a válaszadó tulajdonát képezik.

Csapata nem férhet hozzá a nyers adatokhoz, hacsak nem kap kifejezett hozzáférési engedélyt. Más szavakkal, olyan egészségügyi technológiai termékekhez használható, ahol fontos az adatok minimalizálása és a zero-trust architektúra.

A platform emellett egyedi domainnevekkel, biztonságos beágyazással és API-hozzáféréssel is rendelkezik, hogy Ön szabályozhassa, hogyan és hol használják az űrlapjait.

A BlockSurvey legjobb funkciói

Készítsen kérdőíveket és űrlapokat egy mesterséges intelligenciával működő szerkesztővel , amely kiváló minőségű kérdéseket, adaptív nyomonkövetési logikát és automatizált adatelemzést generál.

Gyűjtse be a válaszokat névtelenül, hirdetések, nyomkövetők és cookie-k nélkül, hogy növelje a bizalmat.

Tegye feleslegesnek a felméréseit testreszabott domainnevekkel, logókkal és témákkal.

Elemezze az összegyűjtött adatokat egy valós idejű irányítópulton, diagramokkal és összefoglalásokkal.

A BlockSurvey korlátai

A jelszóval történő bejelentkezés biztonsági kockázatot jelenthet; bárki, aki ismeri a jelszót, hozzáférhet a fiókhoz, és a fiók tulajdonosának nincs módja a fiók biztonságát visszaállítani.

A platform fejlett, decentralizált biztonsági modellje egyes hagyományos egészségügyi informatikai részlegek számára kihívást jelenthet.

A BlockSurvey árai

Standard: 29 USD/hó

Prémium: 49 USD/hó

Csapat: 69 USD/hó

Vállalati: 499 USD/hó

BlockSurvey értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 120 értékelés) 4,8/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a BlockSurvey-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználó megosztotta ezt a visszajelzést:

A Blocksurvey nagyon könnyen használható és implementálható. Gyorsan az én kedvenc űrlapkészítőm lett. Az innováció abban rejlik, hogy az eredményeket a blokkláncban tárolják, ami egy további biztonsági réteg, amit nagyon örülök.

A Blocksurvey nagyon könnyen használható és implementálható. Gyorsan az én kedvenc űrlapkészítőm lett. Az innováció abban rejlik, hogy az eredményeket a blokkláncban tárolják, ami egy további biztonsági réteg, amit nagyon örülök.

8. Jotform (A legjobb sablonválaszték és integrációk tekintetében)

via Jotform

A Gold és Enterprise csomagokban elérhető HIPAA-kompatibilis opcióval a Jotform egy felhasználóbarát, drag-and-drop PDF-térképező eszközt kínál. A PDF Editor segítségével a klinikák automatikusan kitöltött PDF-fájlokat hozhatnak létre az űrlapokból, amelyek megegyeznek a meglévő belső dokumentumokkal.

A Jotform AI-alapú eszközei szöveges utasítások alapján űrlapokat generálnak, vagy azonnal összefoglalják a beküldött adatokat. Az előre elkészített regisztrációs űrlap-sablonok könyvtára lehetővé teszi a gyors kezdést.

Az űrlapon belül közvetlenül engedélyezheti a randevú ütemezés funkciót is. A betegek kiválaszthatják a számukra megfelelő időpontot, amely szinkronizálódik a csatlakoztatott naptárával.

A Jotform legjobb funkciói

Védje az érzékeny adatokat azáltal, hogy bekapcsolja a PHI védelmet bizonyos mezőkben.

Fizetések beszedése, időpontok egyeztetése és elektronikus aláírások gyűjtése egyetlen, biztonságos űrlapon belül.

Integrálható több mint 150 harmadik féltől származó alkalmazással, beleértve az EMR-eket, a felhőalapú tárolási szolgáltatásokat és a fizetési feldolgozókat.

Kövesse nyomon a munkafolyamatokat, az e-mailek kézbesítését és a fizetéseket a részletes ellenőrzési napló segítségével.

Kényszerítse az automatikus kijelentkezést egy óra inaktivitás után a HIPAA-kompatibilis fiókok esetében.

A Jotform korlátai

A tervezési rugalmasság tekintetében korlátozottabb, mint más, egyedi kódolású űrlapok.

A Jotform árai

Starter: Ingyenes

Bronz: 39 USD/hó

Silver: 49 USD/hó

Gold: 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés) 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Jotformról a valós felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény:

A Jotform rendkívül rugalmas az általam létrehozható űrlapok típusait illetően. Regisztrációs űrlapok, érdeklődési űrlapok, feliratkozási űrlapok és fizetési űrlapok (és ez csak a jéghegy csúcsa)... Amikor megváltoztatom a mező nevét, néha elfelejtem megváltoztatni a beállított feltételeket, és így az űrlap nem működik a kívánt módon. Jó lenne, ha lenne egy figyelmeztetés vagy emlékeztető! Ettől eltekintve alig van okom panaszra.

A Jotform rendkívül rugalmas az általam létrehozható űrlapok típusait illetően. Regisztrációs űrlapok, érdeklődési űrlapok, feliratkozási űrlapok és fizetési űrlapok (és ez csak a jéghegy csúcsa)... Amikor megváltoztatom a mező nevét, néha elfelejtem megváltoztatni a beállított feltételeket, és így az űrlap nem működik a kívánt módon. Jó lenne, ha lenne egy figyelmeztetés vagy emlékeztető! Ettől eltekintve alig van okom panaszra.

📚 További információk: Jelentkezők nyomon követésére szolgáló szoftver csapatok számára

9. 123FormBuilder (a legjobb többnyelvű űrlapok készítéséhez)

via 123FormBuilder

A 123FormBuilder Enterprise csomagja HIPAA-kompatibilis. A magánélet védelmét GDPR-kompatibilis űrlapok, fejlett biztonsági protokollok (pl. SSO), egyedi szerepkörök, ellenőrzési naplózások, SPF/DKIM e-mail hitelesítés és napi biztonsági mentések biztosítják.

Beállíthat egy feltételes munkafolyamatot, amelynek keretében, ha a beteg egy adott tünetet választ, az egy másik kérdéssorozatot indít el, vagy a bejelentést egy adott osztályhoz továbbítja. A többnyelvű űrlapok támogatásával pedig a legkülönbözőbb betegcsoportokat is kiszolgálhatja.

A 123FormBuilder legjobb funkciói

Gyűjtse az adatokat biztonságosan 256 bites SSL titkosítással, adat- és űrlap titkosítással, valamint konfigurálható adatrezidenciával rendelkező AWD szervereken történő biztonságos tárolással.

Javítsa az akadálymentességet a WCAG 2. 1 A és AA szintű szabványoknak megfelelő űrlapokkal, beleértve az alternatív szöveg funkciót a kognitív fogyatékossággal élő felhasználók számára.

Számlák vagy szerződések létrehozása közvetlenül az űrlapok benyújtásából

Automatizálja a rutin feladatokat az űrlapadatok közvetlen elküldésével az egészségügyi rendszerében található egyéb eszközöknek.

A 123FormBuilder korlátai

Az űrlapok hibásak lehetnek; például a felhasználók panaszkodnak, hogy nehéz URL-átirányítást rendelni a köszönőoldalakhoz.

Az általános felhasználói felület, bár rendkívül funkcionális, nem feltétlenül tűnik olyan modernnek, mint néhány újabb versenytársé.

123FormBuilder árak

Alap: Ingyenes

Gold: 37 USD/hó

Platinum: 49 USD/hó

Diamond: 99 USD/hó

Vállalati: 225 USD/hó (éves számlázás)

123FormBuilder értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés) 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a 123FormBuilderről a valós felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a véleményező:

Az űrlapok létrehozása nagyon egyszerű. A felhasználói felület jó, és időnként frissítik, hogy még könnyebbé tegyék a dolgokat. A Salesforce-szal való integráció és az adatok előre kitöltésének és elküldésének módszere egyértelmű... Néha előfordul, hogy valami nem működik, de általában ilyen esetekben van egy megoldás vagy egy másik módszer, ami működik. A súgóforrások, bár bőségesek és hasznosak, néha kissé nehezen navigálhatók (úgy tudom, hogy ezen dolgoznak).

Az űrlapok létrehozása nagyon egyszerű. A felhasználói felület jó, és időnként frissítik, hogy még könnyebbé tegyék a dolgokat. A Salesforce-szal való integráció és az adatok előre kitöltésének és elküldésének módszere egyértelmű... Néha előfordul, hogy valami nem működik, de általában ilyen esetekben van egy megoldás vagy egy másik módszer, ami működik. A súgóforrások, bár bőségesek és hasznosak, néha kissé nehezen navigálhatók (úgy tudom, hogy ezen dolgoznak).

📚 További információ: Hogyan hozhatunk létre ügyfélkezelési munkafolyamatot?

10. Zoho Forms (A legjobb a Zoho ökoszisztémával való integrációhoz)

a Zoho Forms segítségével

A Zoho Forms egy űrlapkészítő eszköz, amely tisztán kapcsolódik a CRM-ekhez, a help desk-ekhez vagy a belső irányítópultokhoz, és kiváló választás azoknak az egészségügyi technológiai csapatoknak, amelyek már a Zoho ökoszisztémában dolgoznak. Ez lehetővé teszi az űrlapadatok közvetlen beolvasását az alkalmazásokba vagy logikai alapú munkafolyamatok elindítását.

Bár a HIPAA-kompatibilitás csak a Premium és Enterprise csomagokban érhető el, aláírt BAA-t, SSL-titkosítást, mezőszintű adatmaszkolást és ellenőrzési nyomvonalakat biztosít.

A Zoho Forms integrálható a betegekkel kapcsolatos, a PHI-t és az érzékeny betegadatok gyűjtési folyamatát kezelő eszközökbe.

A Zoho Forms legjobb funkciói

Terjessze az űrlapokat közösségi médián, e-mailben, QR-kóddal vagy webhelyére beágyazva.

Gyűjtse az adatokat offline módban, és használja az olyan funkciókat, mint a földrajzi helymegjelölés, a QR-kód beolvasás, a feltételes logikai űrlapok, az e-aláírások, a fájl-/képfeltöltések, a kártyabeolvasás és a kioszk mód.

Dolgozzon együtt csapattagjaival korlátlan számú űrlap megosztásával (fizetős csomagok esetén), jogosultságok beállításával és valós idejű együttműködéssel.

Elemezze az űrlapok teljesítményét a beépített jelentések és elemzések segítségével, hogy nyomon követhesse a beküldéseket és a kitöltési arányokat.

A Zoho Forms korlátai

Bár a feltételes logika támogatott, gyakran bonyolultnak és nehezen kezelhetőnek tartják, különösen többoldalas vagy nagyon dinamikus űrlapok esetében.

Bár saját ökoszisztémáján belül hatékony, önálló eszközként kevesebb előnyt kínálhat.

Zoho Forms árak

Ingyenes: Ingyenes

Alap: 12 USD/hó

Standard: 30 USD/hó

Professzionális: 60 USD/hó

Prémium: 110 USD/hó

Zoho Forms értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés) 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (130+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Forms-ról a valós felhasználók?

Így írta le tapasztalatait az egyik felhasználó:

Könnyű és egyszerű bevinni a szükséges adatokat, mint például az ügyfelek neve és címe, az elvégzett munka és bármi más, amit a munkamegbízásokhoz rögzíteni szeretne.

Könnyű és egyszerű bevinni a szükséges adatokat, mint például az ügyfelek neve és címe, az elvégzett munka és bármi más, amit a munkamegbízásokhoz rögzíteni szeretne.

11. MakeForms (A legjobb modern, reszponzív űrlaptervezéshez)

via Makeforms

A MakeForms egy HIPAA, GDPR, CCPA, PIPEDA és az ausztrál DPA előírásoknak megfelelő űrlapkészítő eszköz.

A felhasználói interakciós igényektől függően választhat az űrlap típusok közül, például egyoldalas, többlépcsős vagy egyszerre kitölthető űrlapok közül. Az AI asszisztens az űrlap leírása alapján javasol mezőket és struktúrákat.

Ezenkívül beállíthat egy egyszeri kódot a felhasználók ellenőrzéséhez, mielőtt azok érzékeny adatokat adnának meg. Ez a funkció hasznos lehet a távegészségügyben vagy az alkalmazások bevezetésekor.

A MakeForms legjobb funkciói

Használja a „forrásokat” az egyes terjesztési csatornákra érkező válaszok nyomon követéséhez részletes elemzések céljából.

Három űrlap típus közül választhat: Egyenként, Lépésenkénti űrlapok és Egyszerre

Több mint 160 sablon, például visszajelzési űrlap sablonok, valamint 100 tervezési téma segítségével testreszabhatja az űrlapokat egyedi márkajelzéssel, logókkal és betűtípusokkal.

Dolgozzon együtt csapatával megosztott munkaterületeken az űrlapok létrehozásának, felülvizsgálatának és kezelésének egyszerűsítése érdekében.

Kezelje és elemezze az űrlapok beküldési adatait többféle nézet, például táblázat és összefoglaló nézet segítségével.

A MakeForms korlátai

Az ingyenes árazási szint nem tartalmazza a HIPAA-nak való megfelelést (üzleti társulási megállapodás, BAA, aláírás). Ehhez fizetős csomagokra van szükség.

A MakeForms árai

Alapvető szolgáltatások: 29 USD/hó

Pro: 69 USD/hó

Ügynökség: 149 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

MakeForms értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (30+ értékelés) 4,9/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MakeForms-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

Először is, az ár-érték arány kiváló. 5000 beküldésért havi 29 dollárért megfizethető, így nagy mennyiségeket is kezelhet anélkül, hogy tönkretenné a bankot. Azt is észrevettem, hogy gyorsan betöltődik, amikor beágyazom a webhelyemre, ami biztosítja a látogatók számára a zökkenőmentes működést – ez nagy előny a felhasználói élmény szempontjából... Az integrációs lehetőségek korlátozottnak tűnnek. Vannak kapcsolatok olyan automatizálási eszközökkel, mint a Zapier, de nem szeretnék plusz kiadásokat a Zapierre, csak azért, hogy összekapcsoljam a többi eszközömmel. A közvetlen integrációk bővítése sokkal könnyebbé tenné a dolgokat.

Először is, az ár-érték arány kiváló. 5000 beküldésért havi 29 dollárért megfizethető, így nagy mennyiségeket is kezelhet anélkül, hogy tönkretenné a bankot. Azt is észrevettem, hogy gyorsan betöltődik, amikor beágyazom a webhelyemre, ami biztosítja a látogatók számára a zökkenőmentes működést – ez nagy előny a felhasználói élmény szempontjából... Az integrációs lehetőségek korlátozottnak tűnnek. Vannak kapcsolatok olyan automatizálási eszközökkel, mint a Zapier, de nem szeretnék plusz kiadásokat a Zapierre, csak azért, hogy összekapcsoljam a többi eszközömmel. A közvetlen integrációk bővítése sokkal könnyebbé tenné a dolgokat.

A HIPAA-kompatibilis űrlapkészítőben keresendő funkciók

Ha digitálisan gyűjti a betegadatokat, akkor HIPAA-kompatibilis online űrlapkészítő választása elengedhetetlen. A HIPAA-előírások szerint minden olyan platformnak, amely védett egészségügyi információkat (PHI) kezel, meg kell felelnie a szigorú adatvédelmi és biztonsági követelményeknek.

Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell:

Biztosítja az üzleti társulási megállapodást (BAA): Gondoskodik arról, hogy a szolgáltató aláírt BAA-t kínáljon, amely a HIPAA-megfelelőségi irányelvek alapja, amikor egy harmadik fél kezeli a védett egészségügyi információkat.

Az összes adatot végpontok között titkosítja: Erős titkosítással védi az érzékeny információkat a biztonságos adatátvitel (űrlap beküldése) és a tárolás (tárolás után) során.

Felhasználói hozzáférés ellenőrzése: A szerepkörökön alapuló hozzáférés-ellenőrzéssel egyértelmű határokat állít fel a csapatán belül, hogy minimalizálja a kockázatot.

Részletes ellenőrzési naplókat kínál: Minden megtekintést, szerkesztést, beküldést és exportálást naplóz, hogy segítsen Önnek az ellenőrzések során a megfelelőséget igazolni.

Integrálható az EHR/EMR rendszerekkel: Csatlakoztatható a meglévő elektronikus egészségügyi nyilvántartásokhoz vagy praxisirányítási rendszerekhez.

Biztonságos elektronikus aláírások gyűjtése hozzájárulás céljából: A betegek aláírását jogszerűen szerzi be a felvételi űrlapokon, hozzájárulási dokumentumokon vagy a látogatás utáni engedélyeken.

Rutin feladatok automatizálása: Gyorsítsa fel munkafolyamatát olyan automatizált funkciókkal, mint a betegek emlékeztetése, a személyzet értesítése az új beérkezésekről, valamint Gyorsítsa fel munkafolyamatát olyan automatizált funkciókkal, mint a betegek emlékeztetése, a személyzet értesítése az új beérkezésekről, valamint a feltételes logika használata a kérdések testreszabásához.

HIPAA-kompatibilis és nem kompatibilis űrlapkészítők: rövid összehasonlítás

Funkció HIPAA-kompatibilis űrlapkészítő Nem megfelelő űrlapkészítő Adatvédelem Titkosítja az átvitt és tárolt adatokat Nem garantálja a titkosítást vagy a biztonságos tárolást. Hozzáférés-vezérlés Felhasználói hitelesítés, szerepkörökön alapuló jogosultságok, ellenőrzési naplófájlok Alapvető bejelentkezési védelem, részletes ellenőrzési nyomvonal nélkül Üzleti társult megállapodás (BAA) Aláírt BAA-t biztosít, amely jogilag kötelező a PHI kezeléséhez. Nem kínál BAA-t, jogilag nem alkalmas PHI-re. Használati eset Betegadatok, kórelőzmények és biztosítási adatok gyűjtése Általános felmérések, visszajelzési űrlapok és potenciális ügyfelek generálása Az egészségügyi ellátásban való használat kockázata Megfelel a HIPAA előírásoknak, minimalizálja a jogi/pénzügyi kockázatokat A PHI-hez való felhasználása bírságokhoz és adatvédelmi jogsértésekhez vezethet.

👀 Tudta? A HIPAA eredetileg nem az egészségügyi adatvédelemre lett kialakítva. 1996-ban hozták létre, hogy segítse a munkavállalókat abban, hogy munkahelyváltáskor is megőrizzék egészségbiztosításukat.

Formanyomtatványainak biztonsága a ClickUp segítségével

A HIPAA-kompatibilis űrlapkészítő megtalálása kritikus lépés a betegadatok védelme felé. A HIPAA-űrlapok azonban csak egy kis része a teljes képnek.

A betegadatok összegyűjtése után biztonságos, szervezett módszerre van szükség a feladatok, átadások, jóváhagyások és dokumentáció nyomon követéséhez.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, űrlapjait, fájljait, feladatait, jelentéseit és beszélgetéseit egy felhasználóbarát, mesterséges intelligenciával működő platformon egyesíti. Enterprise csomagja HIPAA-kompatibilis, aláírt üzleti társulási megállapodással (BAA).

Az űrlapok és a betegadatok titkosítással, hozzáférés-vezérléssel és ellenőrzési naplókkal vannak védve, megfelelve a HIPAA elektronikus PHI (ePHI) követelményeinek.

Rugalmas, biztonságos és tökéletesen megfelel az egészségügyi csapatok igényeinek.

