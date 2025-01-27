A 10 legjobb tagkezelő szoftver szervezetek számára 2025-ben

Akár nonprofit szervezet vezetője, akár edzőterem tulajdonosa, tudja, mennyire fontos a tagság bővítése. Az aktív tagok mindenben segítenek, a jótékonysági rendezvényektől a közösségépítésig.
Emellett nem árt, hogy az aktív tagok általában többet költenek. Csak úgy mondom. ?
Van azonban egy kis probléma. Szüksége van egy megoldásra, amellyel az összes tagsági díjat és elérhetőségi adatot egy helyen kezelheti. Nincs ideje különböző platformok között váltogatni.
Itt jönnek képbe a tagkezelő szoftverek.
A tag- vagy tagságkezelő szoftverek segítenek a szakmai szövetségeknek, kereskedelmi kamaráknak és más tagalapú szervezeteknek tagjaik kezelésében. Az online fizetésfeldolgozástól a tagportálokig és még tovább, a megfelelő szoftver sok nehéz munkát elvégez Ön helyett. ?️
Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb tagságkezelő szoftverek legfontosabb jellemzőit, valamint megosztjuk a 2024-es év 10 kedvenc tagságkezelő megoldását.
Mit kell keresnie a tagkezelő szoftverben?
A tagkezelő rendszereknek meg kell könnyíteniük az életét. Keressen olyan platformokat, amelyek időtakarékos funkciókkal rendelkeznek, mint például:
- Fizetésfeldolgozás: A tagok hitelkártya-adatainak tárolása jelentős jogi terhet ró a szervezetre. Szerencsére a tagságkezelő rendszerhez tartozik egy önkiszolgáló tagportál, ahol a tagok beírhatják fizetési adataikat és kezelhetik tagságukat. A tagok kényelmesebb szolgáltatást élveznek, Önnek pedig nem kell tárolnia a kártyaszámokat – így mindenki nyer! ?
- Tagadatbázis-kezelés: A ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform egy helyen tárolja az összes tagadatot. Ahelyett, hogy a tagok adatait táblázatokban és e-mailekben tárolná, egy mindenre kiterjedő tagsági irányítópult áll rendelkezésére, amelyből gyorsan lekérdezheti az információkat.
- Tagok elkötelezettsége: A tagságkezelő szoftver nem csak a fizetések feldolgozását végzi. Néhány olyan funkcióval is rendelkeznie kell, amelyekkel mélyítheti a tagokkal való kapcsolatát (és ezáltal javíthatja a megtartást). Ez magában foglalhat e-mail kampányokat, online közösségeket vagy rendezvényregisztrációs oldalakat.
- Automatizált funkciók: A modern tagkezelő eszközöknek egyszerűsíteniük kell a munkafolyamatot. Legyen szó automatizált bejelentkezésről vagy új tagok bevonásáról, válasszon olyan tagkezelő szoftvert, amely elvégzi a munkát Ön helyett.
A 10 legjobb tagkezelő alkalmazás
Tudjuk, hogy elfoglalt, ezért mi elvégeztük a kutatást, hogy megtaláljuk az Ön számára legmegfelelőbb tagkezelő alkalmazást. Tekintse meg a 2024-es év legjobb tagkezelő szoftverplatformjainak listáját.
1. ClickUp
Így van. Az univerzum kedvenc projektmenedzsment eszköze egyben az ideális tagságkezelési platform is. Használja a ClickUp CRM-et az ügyféladatok nyomon követéséhez és a folyamatok vizualizálásához, hogy több potenciális tagot győzzön meg szervezetéhez való csatlakozásról. ?
A ClickUp egy biztonságos adatbázis-szoftver, amely egyszerű táblázatos nézeteket tartalmaz, így az összes tagadatot egy helyen láthatja, és az adatok importálása és exportálása is egyszerű. Számítsa ki az ügyfelek élettartamértékét, a megújításokat, az elkötelezettségi arányokat és még sok mást.
A ClickUp kiváló tagsági adatbázis-megoldás, de emellett még sok másra is alkalmas. Nem csak a tagok adatainak gyűjtésére szolgál, hanem minden nagy tervének megvalósítására is.
A ClickUp projekt hierarchiáját tetszés szerint alakíthatja. Más ügyfélkezelő szoftverekkel ellentétben mi nem kényszerítjük Önt egy sablonba. Szabadon kialakíthatja saját munkafolyamatait, és úgy dolgozhat, ahogy Önnek a legmegfelelőbb.
Nem kell a nulláról kezdenie. Egyszerűen testreszabhat egy kész ClickUp sablont, és máris indulhat a verseny:
- Használja a ClickUp tagsági stratégiai sablont, hogy ötleteket gyűjtsön következő nagy lépéséhez.
- Másolja a ClickUp tagsági könyvtár sablonját, és másodpercek alatt hozza létre saját adatbázisát.
- A ClickUp Directory Template segítségével pillanatok alatt elkészítheti tagsági adatbázisát.
A ClickUp legjobb funkciói:
- A ClickUp CRM nyomon követi az összes tagadatot, és azokat a projektek, feladatok, elemzések és egyéb adatok mellett jeleníti meg.
- A ClickUp sablonok időt takarítanak meg a finom adminisztratív feladatok elvégzésében.
- A ClickUp valós idejű irányítópultjával vizualizálhatja a tagok elkötelezettségét mérő mutatókat.
- Gondolkodjon el a szervezet céljain, és vonja felelősségre csapatát azáltal, hogy a célokat feladatokká alakítja.
A ClickUp korlátai:
- A ClickUp olyan sok funkcióval rendelkezik, hogy az újoncok néha ijesztőnek találják (de mi hiszünk benned!).
- Egyes funkciók, például a ClickUp AI, csak fizető előfizetők számára elérhetők.
ClickUp árak:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)
2. Wild Apricot
A Wild Apricot egy webalapú tagsági megoldás, amely szinte mindent tud. Használja a tagadatbázist a tagok információinak nyomon követéséhez. Próbálja ki a weboldal-készítőt a meglévő weboldalának kezeléséhez. Vagy készítsen saját mobilalkalmazást, hogy útközben is kapcsolatba lépjen a tagokkal.
Teljes mértékben az e-kereskedelemre koncentrál? Használja a Wild Apricot online áruház funkcióját, amely lehetővé teszi, hogy termékeit felsorolja a tagsági portálon. A tagok akár ismétlődő fizetési módot is beállíthatnak a tagsági díjak fizetésére, így Önnek nem kell semmit sem tennie. ?
A Wild Apricot legjobb funkciói:
- Készítsen eseménylistákat és testreszabható regisztrációs űrlapokat másodpercek alatt
- Automatikusan generáljon számlákat és nyugtákat a fizetések feldolgozásához
- Integrálja a Wild Apricotot a WordPress-szel és a widgetekkel
A Wild Apricot korlátai:
- Egyes felhasználók szerint tagjaik hibákat tapasztaltak.
- Más felhasználók szerint a platform nem felhasználóbarát.
Wild Apricot árak:
- Személyes: 60 USD/hó 100 névjegyért
- Csoport: 75 USD/hó 250 névjegyért
- Közösség: 140 USD/hó 500 névjegyért
- Professzionális: 240 USD/hó 2000 névjegyért
- Hálózat: 440 USD/hó 5000 névjegyért
- Vállalati: 530 USD/hó 15 000 névjegyért
- Globális: 900 USD/hó 50 000 névjegy esetén
Wild Apricot értékelések és vélemények:
- G2: 4/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (530+ értékelés)
3. ClubExpress
A ClubExpress több mint 20 éve a klubok irányításának egyszerűsítésére összpontosít. Használja ezt a tagalkalmazást e-mailek küldésének ütemezéséhez, tagoknak való SMS-küldéshez, felmérések készítéséhez, sőt, még vitafórumok létrehozásához is.
A tagok bevonására szolgáló funkciók különösen hatékonyak. Ha rendszeres kapcsolatban szeretne maradni tagjaival – és ki ne szeretne? –, akkor a ClubExpress egy megbízható választás.
A ClubExpress legjobb funkciói:
- A ClubExpress korlátlan felhőalapú tárhelyet kínál.
- Válasszon több mint 20 előre elkészített modul közül, hogy megkapja a kívánt funkciókat.
- A ClubExpress lehetővé teszi a tagok számára, hogy a tagportálon kezeljék adataikat és fizetési előzményeiket.
A ClubExpress korlátai:
- Egyesek szerint a fórum funkció nehezen használható.
- Más felhasználók szerint a platform összességében nehezen kezelhető.
ClubExpress árak:
- Legfeljebb 200 tag: 42 cent/tag, havi számlázás
- 201–300 tag: 38 cent/tag, havi számlázás
- 301–500 tag: 34 cent/tag, havi számlázás
- 501–1000 tag: 30 cent/tag, havi számlázás
- 1000 tag felett: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClubExpress értékelések és vélemények:
- G2: 4/5 (240 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (510+ értékelés)
4. MemberClicks
A MemberClicks egyszerűsíti a tagságkezelést szakmai szövetségek, kereskedelmi kamarák és szakmai egyesületek számára. Magát egy all-in-one automatizálási, elkötelezettségi és bevételnövelő platformként hirdeti minden olyan szervezet számára, amely tagokat kezel.
A MemberClicks személyzeti munkafolyamatok, eseménykezelés és tagok bevonására szolgáló funkciókkal rendelkezik, mint például tantermek, álláshirdetések és fórumok.
A MemberClicks legjobb funkciói:
- Virtuális konferenciák vagy szakkiállítások szervezése
- Vonzza több látogatót tagportáljára egy állásportál létrehozásával
- Hozzon létre egy dedikált teret a tagok számára a CommUnity funkcióval
A MemberClicks korlátai:
- Egyes felhasználók szerint a platform nem rendelkezik hasznos szerkesztési funkciókkal.
- Mások szerint a MemberClicks oktatóvideói elavultak és haszontalanok.
MemberClicks árak:
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
MemberClicks értékelések és vélemények:
- G2: 3,7/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (450+ értékelés)
5. StarChapter
Ön egy szakmai szövetség helyi szervezetét vezeti? A StarChapter önkéntesek és adminisztrátorok számára egyaránt kínál helyi szervezetek kezelésére specializálódott megoldásokat. Különösen tetszik nekünk a Board & Management funkció, amely a vezetőség tagjainak központi platformot biztosít az információk megosztásához. ?
Használja a StarChapter alkalmazást a tagsági adatok importálásához és azok több nemzeti szövetséggel való egyszerű integrálásához. Az alkalmazás részletes jelentéseket is készít a tagsági programjáról, amelyek hasznosak lehetnek, ha azokat az igazgatóságnak kell bemutatnia.
A StarChapter legjobb funkciói:
- Fizetések feldolgozása a StarChapter Pay segítségével
- Hozzon létre egy egyedi weboldalt a szervezetének!
- Csoportos e-mailek automatikus küldése és az e-mailek kézbesíthetőségének nyomon követése
A StarChapter korlátai:
- Egyes felhasználók szerint nehéz a StarChapterben szerkeszteni.
- Mások szerint tisztább formázásra és több testreszabási lehetőségre van szükség.
StarChapter árak:
- Alapvető: 83 USD/hó 150 tag esetén, plusz 779 USD beállítási díj
- Növekedés: 105 USD/hó 300 tag esetén, plusz 1079 USD beállítási díj
- Haladó: 133 USD/hó 600 tag esetén, plusz 1319 USD beállítási díj
- Pro: 165 USD/hó 1200 tag esetén, plusz 1559 USD beállítási díj
StarChapter értékelések és vélemények:
- G2: 4,2/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (580+ értékelés)
6. Mindbody
A Mindbody egy fitness, wellness és szépségápolási vállalkozások számára kifejlesztett tagságkezelő szoftver. Legnépszerűbb azonban az edzőtermek, jógastúdiók és táncstúdiók körében. ?
Ha szeretne nevet szerezni magának, a Mindbody egy fehér címkés alkalmazást kínál a tagok ütemtervének és fizetéseinek kezeléséhez útközben.
A Mindbody legjobb funkciói:
- Fogadjon fizetéseket és ütemezzen órákat a Mindbody Android vagy iOS alkalmazáson belül.
- Szerezzen betekintést vállalkozásába az értékesítésről, az ügyfelekről és a kihasználtsági arányokról szóló jelentések segítségével.
- Használja a Mindbody-t az alkalmazottak beosztásának ütemezéséhez, teljesítményük kezeléséhez, értékelések elvégzéséhez és a bérszámfejtéshez.
A Mindbody korlátai:
- Egyes felhasználók negatív tapasztalatokról számoltak be a Mindbody ügyfélszolgálatával kapcsolatban.
- Mások szerint az értékesítők kissé rámenősek.
Mindbody árak:
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Mindbody értékelések és vélemények:
- G2: 3,6/5 (370+ értékelés)
- Capterra: 4/5 (több mint 2600 értékelés)
7. Workfolio könyvtár
A Workfolio egy olyan eszközkészlet, amelyet szakmai szövetségek használnak az időmegtakarítás és a munkafolyamatok racionalizálása érdekében. Tetszik nekünk a mikrosite funkció, amely lehetővé teszi, hogy mikrosite-okat hozzon létre ügyfelei számára, vagy saját személyes weboldalt építsen – kódolás nélkül.
A Workflow Directory egyaránt személyzeti adatbázis, mikrowebhely-platform és profilkezelő eszköz. Emellett speciális szoftvermegoldásokat kínál a jogi, egészségügyi és oktatási szektor számára, így mindenki megtalálja a számára megfelelőt. ?
A Workfolio Directory legjobb funkciói:
- Készítse el saját weboldalát perceken belül a WYSIWYG weboldal-készítővel
- Ha B2B-vállalkozásként működik, hozzon létre egy ügyfél-mikrooldalt, hogy lenyűgözze potenciális ügyfeleit.
- Használja a fejlett tagnyilvántartás-készítőt, hogy kódolás nélkül hozzon létre egy robusztus nyilvántartást.
A Workfolio Directory korlátai:
- Egyes felhasználók szerint kreatívnak kellett lenniük, hogy testre szabhassák ezt a tagkezelő alkalmazást.
- Mások szerint a Workfolio sok leállást okoz.
Workfolio Directory árak:
- Csapat: 99 USD/hó legfeljebb 50 tag számára, éves számlázással
- Vállalat: 249 USD/hó legfeljebb 500 tag esetén, éves számlázással
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot, 501+ tag esetén
Workfolio Directory értékelések és vélemények:
- G2: N/A
- Capterra: 4,8/5 (4 értékelés)
8. ZenPlanner
Szüksége van egy kis nyugalomra az életében? A ZenPlanner egy tagságkezelő és számlázó szoftver edzőtermek és fitneszcégek számára. Valójában egy teljes termékcsomag, amely üzleti szoftvert, weboldal-készítőt, CRM-et, számlázást és még sok mást tartalmaz.
A ZenPlanner egyedülálló felhasználási lehetőségeket kínál harcművészetek, funkcionális fitnesz, butikfitnesz és torna területén, ha az Ön vállalkozásához szabott szoftvert keres. ?
A ZenPlanner legjobb funkciói:
- A ZenPlanner fejlett edzéskövetési funkcióval rendelkezik, hogy a tagok több hasznosítható adattal rendelkezzenek.
- A felhasználók automatizálhatják az e-maileket, a számlázást és a jelenléti nyilvántartást.
- Használja a ZenPlanner partnerét, az UpLaunch-ot marketing automatizáláshoz, fizetett hirdetésekhez és weboldal-készítéshez.
A ZenPlanner korlátai:
- Bár a ZenPlanner elég jó az új funkciók bevezetésében, sokan azt mondják, hogy a mobilalkalmazás nem olyan jó.
- Más felhasználók szerint a platformon nehéz navigálni.
ZenPlanner árak:
- Legfeljebb 45 tag: 99 USD/hó
- Legfeljebb 60 tag: 129 USD/hó
- Legfeljebb 75 tag: 149 USD/hó
- Legfeljebb 100 tag: 176 USD/hó
- Legfeljebb 150 tag: 209 USD/hó
- Legfeljebb 200 tag: 227 USD/hó
- Legfeljebb 250 tag: 247 USD/hó
- Több mint 251 tag: 267 USD/hó
ZenPlanner értékelések és vélemények:
- G2: N/A
- Capterra: 4,3/5 (több mint 240 értékelés)
9. MemberLeap
A MemberLeap egy három részből álló tagságkezelő szoftver, amely a tagságkezelés, az eseménytervezés és a tagok bevonása területén nyújt segítséget.
Lehet, hogy nem tűnik a legmodernebb tagságkezelési megoldásnak, de ez a platform megbízható választás a tagsági számlázás, rendezvényalkalmazások készítése és tömeges SMS-küldés terén.
A MemberLeap legjobb funkciói:
- A MemberLeap egyszerűsíti az együttműködést és a bizottságok kezelését
- Interaktív kiállítási standok létrehozása virtuális eseményekhez
- Hozzon létre üzenőfalakat, amelyek lehetővé teszik a tagok számára, hogy egymással csevegjenek.
A MemberLeap korlátai:
- A MemberLeap egyes tagadatok manuális bevitelét igényli.
- Egyes felhasználók szerint hibajavítások miatt kellett az ügyfélszolgálathoz fordulniuk.
MemberLeap árak:
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
MemberLeap értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)
10. GrowthZone
A GrowthZone célja a tagság számának növelése. Ha eljött az ideje a bővítésnek, ez az egyesületkezelő szoftver (AMS) segít elérni a célját. Hasznos tagsági funkciókkal rendelkezik, mint például a kapcsolattartás, az eseménytervezés (beleértve az online eseményeket), a számlázás és a kommunikáció. ?
De ez csak a jéghegy csúcsa. A GrowthZone olyan termelékenységi eszközökkel is rendelkezik, mint az űrlapkészítő, a webtartalom-kezelő és a mobilalkalmazás-készítő.
A GrowthZone legjobb funkciói:
- A GrowthZone integrálja a marketing automatizálást és az értékesítési csatorna menedzsmentet.
- Adjon munkatársainak egy mobil AMS alkalmazást a kapcsolattartási adatok feltöltéséhez, az eseményeken való bejelentkezések kezeléséhez és egyebekhez.
- Automatizálja az e-mailes marketingkampányokat, hogy személyre szabhassa a tagok élményét anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.
A GrowthZone korlátai:
- Egyes felhasználók szerint a GrowthZone annyira sokoldalú, hogy nehéz megismerni az összes funkcióját.
- Más felhasználók arról számolnak be, hogy nehézségeket tapasztalnak a GrowthZone e-mail marketing eszközével.
GrowthZone árak:
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
GrowthZone értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (190+ értékelés)
ClickUp: az álmai tagságkezelő eszköze
A tagok teszik működőképessé a világát. Ahelyett, hogy minden nap órákat töltene e-mailek küldésével vagy a tagok adatainak kezelésével, válassza ki a feladatra legalkalmasabb tagságkezelő platformot. A megfelelő eszközzel jobb élményt nyújthat a tagoknak, miközben csökkentheti a finom adminisztratív feladatokat.
Ön elfoglalt, és nincs ideje különböző platformok között váltogatni. Ha az idő pénz, válassza a legjobb tagságkezelő szoftvert: a ClickUp-ot. ?
Egy helyen összegyűjtjük projektjeit, feladatait, sablonjait, kommunikációját és tagságkezelését. Annyira jó, hogy alig fogja tudni, mit kezdjen az így megspórolt idővel.
De nem kell csak a szavunkat elhinni – próbálja ki maga! Regisztráljon most a ClickUp-ra. Örökre ingyenes!