A 10 legjobb tagkezelő szoftver szervezetek számára 2025-ben

Akár nonprofit szervezet vezetője, akár edzőterem tulajdonosa, tudja, mennyire fontos a tagság bővítése. Az aktív tagok mindenben segítenek, a jótékonysági rendezvényektől a közösségépítésig.

Emellett nem árt, hogy az aktív tagok általában többet költenek. Csak úgy mondom. ?

Van azonban egy kis probléma. Szüksége van egy megoldásra, amellyel az összes tagsági díjat és elérhetőségi adatot egy helyen kezelheti. Nincs ideje különböző platformok között váltogatni.

Itt jönnek képbe a tagkezelő szoftverek.

A tag- vagy tagságkezelő szoftverek segítenek a szakmai szövetségeknek, kereskedelmi kamaráknak és más tagalapú szervezeteknek tagjaik kezelésében. Az online fizetésfeldolgozástól a tagportálokig és még tovább, a megfelelő szoftver sok nehéz munkát elvégez Ön helyett. ?️

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb tagságkezelő szoftverek legfontosabb jellemzőit, valamint megosztjuk a 2024-es év 10 kedvenc tagságkezelő megoldását.

Mit kell keresnie a tagkezelő szoftverben?

A tagkezelő rendszereknek meg kell könnyíteniük az életét. Keressen olyan platformokat, amelyek időtakarékos funkciókkal rendelkeznek, mint például:

Fizetésfeldolgozás: A tagok hitelkártya-adatainak tárolása jelentős jogi terhet ró a szervezetre. Szerencsére a tagságkezelő rendszerhez tartozik egy önkiszolgáló tagportál, ahol a tagok beírhatják fizetési adataikat és kezelhetik tagságukat. A tagok kényelmesebb szolgáltatást élveznek, Önnek pedig nem kell tárolnia a kártyaszámokat – így mindenki nyer! ?

Tagadatbázis-kezelés: A ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform egy helyen tárolja az összes tagadatot. Ahelyett, hogy a tagok adatait táblázatokban és e-mailekben tárolná, egy mindenre kiterjedő tagsági irányítópult áll rendelkezésére, amelyből gyorsan lekérdezheti az információkat.

Tagok elkötelezettsége: A tagságkezelő szoftver nem csak a fizetések feldolgozását végzi. Néhány olyan funkcióval is rendelkeznie kell, amelyekkel mélyítheti a tagokkal való kapcsolatát (és ezáltal javíthatja a megtartást). Ez magában foglalhat e-mail kampányokat, online közösségeket vagy rendezvényregisztrációs oldalakat.

Automatizált funkciók: A modern tagkezelő eszközöknek egyszerűsíteniük kell a munkafolyamatot. Legyen szó automatizált bejelentkezésről vagy új tagok bevonásáról, válasszon olyan tagkezelő szoftvert, amely elvégzi a munkát Ön helyett.

A 10 legjobb tagkezelő alkalmazás

Tudjuk, hogy elfoglalt, ezért mi elvégeztük a kutatást, hogy megtaláljuk az Ön számára legmegfelelőbb tagkezelő alkalmazást. Tekintse meg a 2024-es év legjobb tagkezelő szoftverplatformjainak listáját.

Húzza át a feladatokat a ClickUp táblázatos nézetére az egyszerű szervezés érdekében.

Így van. Az univerzum kedvenc projektmenedzsment eszköze egyben az ideális tagságkezelési platform is. Használja a ClickUp CRM-et az ügyféladatok nyomon követéséhez és a folyamatok vizualizálásához, hogy több potenciális tagot győzzön meg szervezetéhez való csatlakozásról. ?

A ClickUp egy biztonságos adatbázis-szoftver, amely egyszerű táblázatos nézeteket tartalmaz, így az összes tagadatot egy helyen láthatja, és az adatok importálása és exportálása is egyszerű. Számítsa ki az ügyfelek élettartamértékét, a megújításokat, az elkötelezettségi arányokat és még sok mást.

A ClickUp kiváló tagsági adatbázis-megoldás, de emellett még sok másra is alkalmas. Nem csak a tagok adatainak gyűjtésére szolgál, hanem minden nagy tervének megvalósítására is.

A ClickUp egyedülálló hierarchiája rugalmasságot biztosít bármilyen méretű tagság szervezéséhez.

A ClickUp projekt hierarchiáját tetszés szerint alakíthatja. Más ügyfélkezelő szoftverekkel ellentétben mi nem kényszerítjük Önt egy sablonba. Szabadon kialakíthatja saját munkafolyamatait, és úgy dolgozhat, ahogy Önnek a legmegfelelőbb.

Nem kell a nulláról kezdenie. Egyszerűen testreszabhat egy kész ClickUp sablont, és máris indulhat a verseny:

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp CRM nyomon követi az összes tagadatot, és azokat a projektek, feladatok, elemzések és egyéb adatok mellett jeleníti meg.

A ClickUp sablonok időt takarítanak meg a finom adminisztratív feladatok elvégzésében.

A ClickUp valós idejű irányítópultjával vizualizálhatja a tagok elkötelezettségét mérő mutatókat.

Gondolkodjon el a szervezet céljain, és vonja felelősségre csapatát azáltal, hogy a célokat feladatokká alakítja.

A ClickUp korlátai:

A ClickUp olyan sok funkcióval rendelkezik, hogy az újoncok néha ijesztőnek találják (de mi hiszünk benned!).

Egyes funkciók, például a ClickUp AI, csak fizető előfizetők számára elérhetők.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Wild Apricot

Via Wild Apricot

A Wild Apricot egy webalapú tagsági megoldás, amely szinte mindent tud. Használja a tagadatbázist a tagok információinak nyomon követéséhez. Próbálja ki a weboldal-készítőt a meglévő weboldalának kezeléséhez. Vagy készítsen saját mobilalkalmazást, hogy útközben is kapcsolatba lépjen a tagokkal.

Teljes mértékben az e-kereskedelemre koncentrál? Használja a Wild Apricot online áruház funkcióját, amely lehetővé teszi, hogy termékeit felsorolja a tagsági portálon. A tagok akár ismétlődő fizetési módot is beállíthatnak a tagsági díjak fizetésére, így Önnek nem kell semmit sem tennie. ?

A Wild Apricot legjobb funkciói:

Készítsen eseménylistákat és testreszabható regisztrációs űrlapokat másodpercek alatt

Automatikusan generáljon számlákat és nyugtákat a fizetések feldolgozásához

Integrálja a Wild Apricotot a WordPress-szel és a widgetekkel

A Wild Apricot korlátai:

Egyes felhasználók szerint tagjaik hibákat tapasztaltak.

Más felhasználók szerint a platform nem felhasználóbarát.

Wild Apricot árak:

Személyes: 60 USD/hó 100 névjegyért

Csoport: 75 USD/hó 250 névjegyért

Közösség: 140 USD/hó 500 névjegyért

Professzionális: 240 USD/hó 2000 névjegyért

Hálózat: 440 USD/hó 5000 névjegyért

Vállalati: 530 USD/hó 15 000 névjegyért

Globális: 900 USD/hó 50 000 névjegy esetén

Wild Apricot értékelések és vélemények:

G2: 4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (530+ értékelés)

3. ClubExpress

A ClubExpress segítségével

A ClubExpress több mint 20 éve a klubok irányításának egyszerűsítésére összpontosít. Használja ezt a tagalkalmazást e-mailek küldésének ütemezéséhez, tagoknak való SMS-küldéshez, felmérések készítéséhez, sőt, még vitafórumok létrehozásához is.

A tagok bevonására szolgáló funkciók különösen hatékonyak. Ha rendszeres kapcsolatban szeretne maradni tagjaival – és ki ne szeretne? –, akkor a ClubExpress egy megbízható választás.

A ClubExpress legjobb funkciói:

A ClubExpress korlátlan felhőalapú tárhelyet kínál.

Válasszon több mint 20 előre elkészített modul közül, hogy megkapja a kívánt funkciókat.

A ClubExpress lehetővé teszi a tagok számára, hogy a tagportálon kezeljék adataikat és fizetési előzményeiket.

A ClubExpress korlátai:

Egyesek szerint a fórum funkció nehezen használható.

Más felhasználók szerint a platform összességében nehezen kezelhető.

ClubExpress árak:

Legfeljebb 200 tag: 42 cent/tag, havi számlázás

201–300 tag: 38 cent/tag, havi számlázás

301–500 tag: 34 cent/tag, havi számlázás

501–1000 tag: 30 cent/tag, havi számlázás

1000 tag felett: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClubExpress értékelések és vélemények:

G2: 4/5 (240 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (510+ értékelés)

4. MemberClicks

A MemberClicks segítségével

A MemberClicks egyszerűsíti a tagságkezelést szakmai szövetségek, kereskedelmi kamarák és szakmai egyesületek számára. Magát egy all-in-one automatizálási, elkötelezettségi és bevételnövelő platformként hirdeti minden olyan szervezet számára, amely tagokat kezel.

A MemberClicks személyzeti munkafolyamatok, eseménykezelés és tagok bevonására szolgáló funkciókkal rendelkezik, mint például tantermek, álláshirdetések és fórumok.

A MemberClicks legjobb funkciói:

Virtuális konferenciák vagy szakkiállítások szervezése

Vonzza több látogatót tagportáljára egy állásportál létrehozásával

Hozzon létre egy dedikált teret a tagok számára a CommUnity funkcióval

A MemberClicks korlátai:

Egyes felhasználók szerint a platform nem rendelkezik hasznos szerkesztési funkciókkal.

Mások szerint a MemberClicks oktatóvideói elavultak és haszontalanok.

MemberClicks árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MemberClicks értékelések és vélemények:

G2: 3,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (450+ értékelés)

5. StarChapter

Via StarChapter

Ön egy szakmai szövetség helyi szervezetét vezeti? A StarChapter önkéntesek és adminisztrátorok számára egyaránt kínál helyi szervezetek kezelésére specializálódott megoldásokat. Különösen tetszik nekünk a Board & Management funkció, amely a vezetőség tagjainak központi platformot biztosít az információk megosztásához. ?

Használja a StarChapter alkalmazást a tagsági adatok importálásához és azok több nemzeti szövetséggel való egyszerű integrálásához. Az alkalmazás részletes jelentéseket is készít a tagsági programjáról, amelyek hasznosak lehetnek, ha azokat az igazgatóságnak kell bemutatnia.

A StarChapter legjobb funkciói:

Fizetések feldolgozása a StarChapter Pay segítségével

Hozzon létre egy egyedi weboldalt a szervezetének!

Csoportos e-mailek automatikus küldése és az e-mailek kézbesíthetőségének nyomon követése

A StarChapter korlátai:

Egyes felhasználók szerint nehéz a StarChapterben szerkeszteni.

Mások szerint tisztább formázásra és több testreszabási lehetőségre van szükség.

StarChapter árak:

Alapvető: 83 USD/hó 150 tag esetén, plusz 779 USD beállítási díj

Növekedés: 105 USD/hó 300 tag esetén, plusz 1079 USD beállítási díj

Haladó: 133 USD/hó 600 tag esetén, plusz 1319 USD beállítási díj

Pro: 165 USD/hó 1200 tag esetén, plusz 1559 USD beállítási díj

StarChapter értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (580+ értékelés)

6. Mindbody

Via Mindbody

A Mindbody egy fitness, wellness és szépségápolási vállalkozások számára kifejlesztett tagságkezelő szoftver. Legnépszerűbb azonban az edzőtermek, jógastúdiók és táncstúdiók körében. ?

Ha szeretne nevet szerezni magának, a Mindbody egy fehér címkés alkalmazást kínál a tagok ütemtervének és fizetéseinek kezeléséhez útközben.

A Mindbody legjobb funkciói:

Fogadjon fizetéseket és ütemezzen órákat a Mindbody Android vagy iOS alkalmazáson belül.

Szerezzen betekintést vállalkozásába az értékesítésről, az ügyfelekről és a kihasználtsági arányokról szóló jelentések segítségével.

Használja a Mindbody-t az alkalmazottak beosztásának ütemezéséhez, teljesítményük kezeléséhez , értékelések elvégzéséhez és a bérszámfejtéshez.

A Mindbody korlátai:

Egyes felhasználók negatív tapasztalatokról számoltak be a Mindbody ügyfélszolgálatával kapcsolatban.

Mások szerint az értékesítők kissé rámenősek.

Mindbody árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mindbody értékelések és vélemények:

G2: 3,6/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4/5 (több mint 2600 értékelés)

7. Workfolio könyvtár

A Workfolio Directory segítségével

A Workfolio egy olyan eszközkészlet, amelyet szakmai szövetségek használnak az időmegtakarítás és a munkafolyamatok racionalizálása érdekében. Tetszik nekünk a mikrosite funkció, amely lehetővé teszi, hogy mikrosite-okat hozzon létre ügyfelei számára, vagy saját személyes weboldalt építsen – kódolás nélkül.

A Workflow Directory egyaránt személyzeti adatbázis, mikrowebhely-platform és profilkezelő eszköz. Emellett speciális szoftvermegoldásokat kínál a jogi, egészségügyi és oktatási szektor számára, így mindenki megtalálja a számára megfelelőt. ?

A Workfolio Directory legjobb funkciói:

Készítse el saját weboldalát perceken belül a WYSIWYG weboldal-készítővel

Ha B2B-vállalkozásként működik, hozzon létre egy ügyfél-mikrooldalt, hogy lenyűgözze potenciális ügyfeleit.

Használja a fejlett tagnyilvántartás-készítőt, hogy kódolás nélkül hozzon létre egy robusztus nyilvántartást.

A Workfolio Directory korlátai:

Egyes felhasználók szerint kreatívnak kellett lenniük, hogy testre szabhassák ezt a tagkezelő alkalmazást.

Mások szerint a Workfolio sok leállást okoz.

Workfolio Directory árak:

Csapat: 99 USD/hó legfeljebb 50 tag számára, éves számlázással

Vállalat: 249 USD/hó legfeljebb 500 tag esetén, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot, 501+ tag esetén

Workfolio Directory értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (4 értékelés)

8. ZenPlanner

A ZenPlanner segítségével

Szüksége van egy kis nyugalomra az életében? A ZenPlanner egy tagságkezelő és számlázó szoftver edzőtermek és fitneszcégek számára. Valójában egy teljes termékcsomag, amely üzleti szoftvert, weboldal-készítőt, CRM-et, számlázást és még sok mást tartalmaz.

A ZenPlanner egyedülálló felhasználási lehetőségeket kínál harcművészetek, funkcionális fitnesz, butikfitnesz és torna területén, ha az Ön vállalkozásához szabott szoftvert keres. ?

A ZenPlanner legjobb funkciói:

A ZenPlanner fejlett edzéskövetési funkcióval rendelkezik, hogy a tagok több hasznosítható adattal rendelkezzenek.

A felhasználók automatizálhatják az e-maileket, a számlázást és a jelenléti nyilvántartást.

Használja a ZenPlanner partnerét, az UpLaunch-ot marketing automatizáláshoz, fizetett hirdetésekhez és weboldal-készítéshez.

A ZenPlanner korlátai:

Bár a ZenPlanner elég jó az új funkciók bevezetésében, sokan azt mondják, hogy a mobilalkalmazás nem olyan jó.

Más felhasználók szerint a platformon nehéz navigálni.

ZenPlanner árak:

Legfeljebb 45 tag: 99 USD/hó

Legfeljebb 60 tag: 129 USD/hó

Legfeljebb 75 tag: 149 USD/hó

Legfeljebb 100 tag: 176 USD/hó

Legfeljebb 150 tag: 209 USD/hó

Legfeljebb 200 tag: 227 USD/hó

Legfeljebb 250 tag: 247 USD/hó

Több mint 251 tag: 267 USD/hó

ZenPlanner értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: 4,3/5 (több mint 240 értékelés)

9. MemberLeap

A MemberLeap segítségével

A MemberLeap egy három részből álló tagságkezelő szoftver, amely a tagságkezelés, az eseménytervezés és a tagok bevonása területén nyújt segítséget.

Lehet, hogy nem tűnik a legmodernebb tagságkezelési megoldásnak, de ez a platform megbízható választás a tagsági számlázás, rendezvényalkalmazások készítése és tömeges SMS-küldés terén.

A MemberLeap legjobb funkciói:

A MemberLeap egyszerűsíti az együttműködést és a bizottságok kezelését

Interaktív kiállítási standok létrehozása virtuális eseményekhez

Hozzon létre üzenőfalakat, amelyek lehetővé teszik a tagok számára, hogy egymással csevegjenek.

A MemberLeap korlátai:

A MemberLeap egyes tagadatok manuális bevitelét igényli.

Egyes felhasználók szerint hibajavítások miatt kellett az ügyfélszolgálathoz fordulniuk.

MemberLeap árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MemberLeap értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

10. GrowthZone

A GrowthZone-on keresztül

A GrowthZone célja a tagság számának növelése. Ha eljött az ideje a bővítésnek, ez az egyesületkezelő szoftver (AMS) segít elérni a célját. Hasznos tagsági funkciókkal rendelkezik, mint például a kapcsolattartás, az eseménytervezés (beleértve az online eseményeket), a számlázás és a kommunikáció. ?

De ez csak a jéghegy csúcsa. A GrowthZone olyan termelékenységi eszközökkel is rendelkezik, mint az űrlapkészítő, a webtartalom-kezelő és a mobilalkalmazás-készítő.

A GrowthZone legjobb funkciói:

A GrowthZone integrálja a marketing automatizálást és az értékesítési csatorna menedzsmentet.

Adjon munkatársainak egy mobil AMS alkalmazást a kapcsolattartási adatok feltöltéséhez, az eseményeken való bejelentkezések kezeléséhez és egyebekhez.

Automatizálja az e-mailes marketingkampányokat , hogy személyre szabhassa a tagok élményét anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

A GrowthZone korlátai:

Egyes felhasználók szerint a GrowthZone annyira sokoldalú, hogy nehéz megismerni az összes funkcióját.

Más felhasználók arról számolnak be, hogy nehézségeket tapasztalnak a GrowthZone e-mail marketing eszközével.

GrowthZone árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GrowthZone értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (190+ értékelés)

