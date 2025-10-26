A 10 legjobb When2Meet alternatíva az egyszerű ütemezéshez 2025-ben

Megpróbálsz egy találkozót szervezni. Elsőre egyszerűnek tűnik. Csak meg kell találnod egy időpontot, ami mindenkinek megfelel.

De akkor kezdődik a huzavona.

„Hétfő reggel ráérek!”

„Hétfőn nem érek rá, kedden mit szólnál?”

„A kedd nem jó nekem, talán csütörtök?”

Mielőtt észbe kapnál, máris elmerülsz a munkában, és a találkozó még mindig nincs megtervezve.

A When2Meet népszerű választás volt a rendelkezésre állás gyors ellenőrzéséhez, de vannak korlátai. Ha népszerű naptárakat keresel, amelyek jobb integrációval, automatizált ütemezéssel vagy zökkenőmentesebb élménnyel rendelkeznek, akkor rengeteg lehetőséged van.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatunk néhányat a legjobb When2Meet alternatívák közül, amelyek segítségével kaotikus helyzetek nélkül szervezhetsz eseményeket.

A When2Meet alternatívái egy pillantásra

Vessünk egy pillantást a legjobb When2Meet alternatívák gyors összehasonlítására:

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp AI-alapú ütemezés, naptár, naptárnézet, jegyzetelő, elemzés, időkövetés, előre elkészített sablonok Startupok, modern, időpont-alapú vállalkozások és olyan cégek, amelyeknek végpontok közötti ütemezésre és feladatkezelésre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Calendly Automatikus találkozó linkek, szavazások, emlékeztetők, csapat ütemezés, fizetési integráció Freelancerek, startupok és kis- és középvállalkozások automatizálják a találkozók ütemezését Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Google Naptár Meet integráció, események színkódolása, Focus Time, Time Insights Freelancerek és kis- és középvállalkozások a Google ökoszisztémában Ingyenes Google-fiókkal Doodle Kérdőíves ütemezés, időzóna-támogatás, egyedi foglalási oldalak, emlékeztetők Freelancerek, startupok és kisvállalkozások csoportos rendelkezésre állásának koordinálása Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,95 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Microsoft Outlook Naptár Ütemezési asszisztens, több időzónás nézetek, Teams/OneDrive integráció Közepes méretű vállalkozások és nagyvállalatok, amelyek a Microsoft ökoszisztémát használják Ingyenes Microsoft-fiókkal Acuity Scheduling Személyre szabott foglalási oldalak, automatikus emlékeztetők és nyomon követések, felvételi űrlapok, ügyfélkezelés Szolgáltatásalapú vállalkozások, amelyek ügyfélbarát foglalási alkalmazást keresnek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hónaptól kezdődik. HubSpot Meetings CRM-integráció, weboldalon található foglalási űrlapok, automatizált nyomon követés Startupok és vállalkozások, amelyek az ütemezést integrálják az értékesítési munkafolyamatokba Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Bookafy Készségalapú útválasztás, felülvizsgálati kérések, API/webhookok, egyedi márkajelzés Kis- és középvállalkozások, amelyek automatizált foglalásokra és emlékeztetőkre szorulnak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Setmore Nyilvános/magánfoglalások, ügyfélfoglalás közösségi médián keresztül, SMS-emlékeztetők Freelancerek és kisvállalkozások, akik időpontfoglalási szolgáltatást kínálnak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Zoho Bookings Önkiszolgáló portál, munkatársi szintű naptárak, CRM és számlázási automatizálás Startupok és közepes méretű vállalkozások, amelyeknek rugalmas, ügyfélorientált ütemezésre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

Mi az a When2Meet?

A When2Meet egy regisztrációt nem igénylő, egyszerű ütemezési eszköz, amely segít a csapatoknak megtalálni a közös időpontot a találkozóra. A végtelen oda-vissza üzenetváltás helyett lehetővé teszi, hogy több felhasználó is megjelölje a közös rendelkezésre állását egy megosztott táblázatban. Ez a napi tervező alkalmazás könnyű, egyszerűen használható, és nem igényel fiók létrehozását.

Miután mindenki megadta a rendelkezésre állását, ez a felméréseken alapuló eszköz dinamikusan frissül, és kiemeli az átfedő szabad időszakokat.

via When2Meet

A When2Meet korlátai

Bár a When2Meet egy egyszerű szoftver, amely hasznos a rendelkezésre állás gyors összegyűjtéséhez, hiányzik belőle néhány funkció, amelyek az Ön igényeitől függően döntő fontosságúak lehetnek:

Nincs naptárintegráció : Nem szinkronizálhatod a Google, Outlook vagy iCloud naptáraiddal. Ez azt jelenti, hogy manuálisan kell ellenőrizned és frissítened a jelenlegi elérhetőségedet.

Nincsenek automatikus emlékeztetők : Miután kiválasztottad az időpontot, neked kell emlékezni rá. Nincsenek eseményhez kapcsolódó emlékeztető értesítések vagy e-mailek.

Elavult felület : A kialakítás funkcionális, de kissé nehézkesnek és elavultnak tűnik, különösen a modern ütemezési eszközökhöz képest.

Nincs időzóna-támogatás : Ha különböző időzónákban kell koordinálnod, akkor manuálisan kell átváltanod az időket. Nincs testreszabási lehetőség : A When2Meet-tel nem tudod hozzáadni a márkádat, testreszabni a szavazás kialakítását, vagy további információkat gyűjteni a résztvevőktől.

Korlátozott együttműködési funkciók: A When2Meet nem rendelkezik beépített csevegővel, fájlmegosztóval vagy megjegyzésrendszerrel, ezért az ütemezéssel kapcsolatos megbeszéléseket máshol kell lefolytatni.

Ezek a korlátozások miatt a When2Meet inkább gyors, informális ütemezésre alkalmas, mint professzionálisabb vagy ismétlődő felhasználási esetekre.

A legjobb When2Meet alternatívák

Ha olyan ütemezési eszközöket keresel, amelyek több funkciót, integrációt vagy simább felhasználói élményt kínálnak, mint a When2Meet, itt van néhány érdemes alternatíva:

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhatsz abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt találsz egy részletes összefoglalót arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projektmenedzsment eszköz naptárral és találkozókkal)

Próbáld ki a ClickUp naptárat! A ClickUp Calendar segítségével vizualizálhatod eseményeidet, meghívhatod a vendégeket, feladatokat hozhatsz létre és még sok minden mást.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, összefogja a tervezést, a csapatokat és az időgazdálkodást, így hatékony alternatívát kínál a When2Meet-hez képest.

Például a ClickUp Calendar egy teljes értékű, együttműködésre tervezett ütemezési központ. Az egyik legegyedibb előnye, hogy közvetlenül a ClickUp munkaterületén belül lehet eseményeket létrehozni, szerkeszteni és kezelni.

Használd ezt az eszközt a munkaidő beállításához, a termelékenység növeléséhez szükséges idő blokkolásához, vagy több naptár beállításához különböző csapatok vagy szerepkörök számára. Ez a videó megmutatja, hogyan!

Meghívhat vendégeket is (még akkor is, ha nem tartoznak a munkaterületéhez), és egyéni ismétlődési szabályokat állíthat be.

A ClickUp Calendar összekapcsolja az ütemtervedet a tényleges munkáddal. Ez a feladatütemező szoftver dokumentumokat, feladatokat, alfeladatokat és akár jegyzeteket is csatolhat közvetlenül az eseményekhez.

💡 Profi tipp: Használd a Calendar Glance-t, hogy bárhonnan megtekintsd a munkaterületeden közelgő eseményeket! A naptár ikonra vagy az esemény nevére mutatva a ClickUp eszköztáron elérheted a Calendar Glance funkciót.

Ha csatlakozni szeretnél egy ütemezett találkozóhoz, azt közvetlenül a ClickUp-ból teheted meg – nincs szükség alkalmazásváltásra vagy lapok közötti ugrálásra.

Ha a ClickUp Calendar segít okosabban ütemezni, a ClickUp Meetings még egy lépéssel tovább megy, és a találkozóidat cselekvéssé alakítja.

Dokumentáld az összes találkozódat, és oszd meg őket a csapatoddal a ClickUp Meetings segítségével.

Ez a találkozókezelő szoftver automatikusan generálja a találkozók napirendjét, nyomon követi a megbeszélendő témákat, valós időben hozzárendeli a teendőket, és mindent közvetlenül a feladatokhoz vagy dokumentumokhoz kapcsol.

Ráadásul, ha lemaradtál egy megbeszélésről, feltehetsz a ClickUp Brainnek olyan kérdéseket, mint „Mit döntöttünk a bevezetés ütemtervéről?”, és azonnali választ kapsz anélkül, hogy az egész dokumentumot át kellene kutatnod.

Míg a ClickUp Calendar és Meetings segít a naptár szervezésében, a ClickUp Calendar View egy teljesen interaktív feladatkezelő megoldásként működik.

Testreszabható időkeretekkel rendelkezik, beleértve a napi, négynapos, heti és havi nézeteket, és tökéletes arra, hogy madártávlatból áttekintse a közelgő határidőket, a változó ütemterveket, és prioritásokat állítson fel a teendők között (anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületet).

Kezelje feladatait és kövesse nyomon a határidőket a ClickUp naptár nézet segítségével.

💡 Profi tipp: Az egyik legjobb termelékenységi tipp a ClickUp Calendar View drag-and-drop funkciójának használata, amellyel könnyedén átütemezheted a feladatokat. A még nagyobb koncentráció érdekében használd a szűrési lehetőségeket, hogy a feladatok státusza, prioritása vagy felelőse szerint szűrhess.

Ha már egyszerűsítette a találkozókat és az ütemezést, használja a ClickUp Employee Schedule Template-t, hogy világos, szervezett módon oszthassa be a műszakokat, nyomon követhesse a rendelkezésre állást és elkerülhesse az ütközéseket.

Lehetővé teszi a munka szervezését és a feladatoknak az egyes csapattagok rendelkezésre állásához való igazítását, segítve ezzel a kiégés elkerülését és a csapat kommunikációjának javítását.

Ingyenes sablon letöltése Kezelje az alkalmazottak ütemtervét, munkaterhelését és egyebeket a ClickUp alkalmazottak munkarend-sablonjával.

Ezen felül akár egyéni mezőket is hozzáadhat, például óradíjakat, szerepköröket és műszakvezetőket, hogy mindig kézben tartsa a munkaerő-tervezést. A naptár megtekintésének módját pedig Ön határozhatja meg: válasszon a heti naptár, az alkalmazottak kapacitása vagy az állapotjelző tábla között, hogy pontosan azokat az információkat kapja, amelyekre szüksége van.

⌛ Időmegtakarítás: Próbáld ki a ClickUp naptártervező sablonját, hogy egy helyen összegyűjtsd a feladatokat, eseményeket és határidőket, és így mindig szervezett maradj.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Bár ez a legjobb találkozóütemező alkalmazás, a legfontosabb funkciók száma első használatkor túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A ClickUp-ra való áttérés óta minden egy helyen található: feladatok, ütemtervek, dokumentumok, irányítópultok, megjegyzések, sőt még a találkozók jegyzetai is. Hihetetlenül testreszabható, de elég intuitív ahhoz, hogy mindenki gyorsan megtanulja használni. Az olyan funkciók, mint az automatizálás, az AI írási asszisztens és a megújult naptár valódi időmegtakarítást jelentenek. És a legjobb rész? Velünk együtt növekszik – függetlenül attól, hogy új kampányt indítunk vagy hosszú távú műveleteket kezelünk. A ClickUp nem csak segít megszervezni a munkánkat, hanem okosabban is dolgozhatunk vele. Nincs többé eszközökkel való bajlódás. Nincs többé párhuzamos munka. Csak egyértelműség, összehangoltság és végrehajtás.

A ClickUp-ra való áttérés óta minden egy helyen található: feladatok, ütemtervek, dokumentumok, irányítópultok, megjegyzések, sőt még a találkozók jegyzetai is. Hihetetlenül testreszabható, de elég intuitív ahhoz, hogy mindenki gyorsan megtanulja használni. Az olyan funkciók, mint az automatizálás, az AI írási asszisztens és a megújult naptár valódi időmegtakarítást jelentenek. És a legjobb rész? Velünk együtt növekszik – függetlenül attól, hogy új kampányt indítunk vagy hosszú távú műveleteket kezelünk. A ClickUp nem csak segít megszervezni a munkánkat, hanem okosabban is dolgozhatunk vele. Nincs többé eszközökkel való bajlódás. Nincs többé párhuzamos munka. Csak egyértelműség, összehangoltság és végrehajtás.

🌟Bónusz: A ClickUp Talk to Text funkciója (Brain MAX-on keresztül) megkönnyíti az új naptári események létrehozását a gépelés helyett a hangoddal. Egyszerűen tartsa lenyomva a Talk to Text gyorsbillentyűt (például fn vagy egyéni billentyű), mondja el az esemény részleteit (például „Ütemezz egy találkozót a marketing csapattal jövő hétfőn 10 órakor”), majd engedje fel a billentyűt.

A beszédedet az AI segítségével azonnal szöveggé alakítja, és beilleszti az esemény létrehozási mezőbe vagy a Brain Assistant parancssorába.

A ClickUp AI értelmezi a hangos utasításokat, és létrehozhatja a naptári eseményt, kitöltve a címet, a dátumot, az időt, a résztvevőket és egyéb részleteket – mindezt kéz nélkül.

via Calendly

A Calendly egy ütemezési eszköz, amely segít kezelni a rendelkezésre állást és csökkenteni a naptár zsúfoltságát. Ahhoz, hogy jobban ellenőrizhesd, ki foglal időpontot veled, a Calendly rejtett eseménytípusokat kínál, amelyek segítségével meghívásos linkeket hozhatsz létre, hogy bizonyos egyéni és csoportos találkozókat privátként tarts.

Ha több emberrel kell egyeztetni, a Calendly találkozó-szavazásai megkönnyítik a mindenki számára megfelelő időpont megtalálását – a meghívottak szavaznak a preferált időpontokra, és te a csoport rendelkezésre állása alapján választod ki a végleges időpontot.

A Calendly legjobb funkciói

Testreszabhatod az értesítéseket emlékeztető beállításával, a lead time kiválasztásával és a kézbesítési módok, például e-mail vagy asztali értesítések kiválasztásával.

Integrálja a fizetési feldolgozást, hogy a tervezés során beszedje a díjakat az ügyfelektől.

Koordináld a csapatértekezleteket a tagok rendelkezésre állásának összehangolásával, lehetővé téve a meghívottak számára, hogy mindenki számára megfelelő időpontot foglaljanak.

Jegyzeteket készíthetsz és összefoglalhatod a megbeszéléseket a Calendly Notetaker segítségével.

A Calendly korlátai

Előfordulhat, hogy a naptár beállításai a te közreműködésed nélkül változnak, ami zavart okozhat.

A tervezéssel kapcsolatos különböző típusú szabályok kissé zavarosak lehetnek.

A Calendly árai

Ingyenes

Standard: 12 USD/hely/hónap

Csapatok: 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 15 000 dollártól/év

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Mit mondanak a Calendly-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Imádom, hogy több naptárat (Google, Outlook stb.) is összekapcsolhatok, és automatikusan beágyazhatom a Zoom linkeket. Így minden szinkronizált és konfliktusmentes marad.

Imádom, hogy több naptárat (Google, Outlook stb.) is összekapcsolhatok, és automatikusan beágyazhatom a Zoom linkeket. Így minden szinkronizált és konfliktusmentes marad.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a követési jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket küld, hogy nyomon kövesse a teendőket, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes döntéshozatali rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elsikkadhatnak a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal megvalósítható feladatokká alakíthatod át az összes feladatod, csevegésed és dokumentumod között, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

3. Google Naptár (A legjobb a Google ökoszisztémán belüli egyszerű ütemezéshez)

a Google Naptár segítségével

A Google Naptár egy beépített ütemezési eszköz a Google Workspace-ben, amely több személy találkozóinak kezelésére szolgál.

Ezzel a Focus Time funkcióval (amely jogosult munkahelyi vagy iskolai fiókokhoz érhető el) zavaró tényezőktől mentes időtartamokat alakíthatsz ki a napodban azáltal, hogy elnémítod az értesítéseket és elérhetetlennek jelölöd magad. Az Event Color Coding funkcióval színeket választhatsz a munkahelyi megbeszélésekhez, személyes tervekhez és megosztott naptárakhoz.

Mivel ez a naptáralkalmazás zökkenőmentesen integrálódik a Google Meet-tel, minden ütemezett találkozó automatikusan kap egy videohívás linket is. Ráadásul a Google Gemini AI asszisztense mostantól a naptár és az e-mail információk alapján javasolhat neked ideális találkozási időpontokat.

A Google Naptár legjobb funkciói

Állíts be „Nincs az irodában” válaszokat, hogy automatikusan elutasítsd a találkozó meghívásokat a szabadságod alatt.

Ossza meg a teljes naptárat a csapattagokkal, meghatározott megtekintési vagy szerkesztési jogosultságokkal.

Hozz létre megosztható, nyilvános foglalási oldalakat a találkozók ütemezéséhez.

Kövesse nyomon a találkozók időtartamát a „Time Insights” segítségével, hogy lássa, mennyi időt tölt találkozókon.

Kezelje teendőit és emlékeztetőit közvetlenül a naptárában a hatékony feladatkezelés érdekében.

A Google Naptár korlátai

Egyesek szerint a Google Naptár feladatkezelő funkciója nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint az ismétlődő feladatok függőségei vagy a prioritások meghatározása.

Az olyan fejlett funkciók, mint a fizetés beszedése és az automatikus emlékeztetők, fizetős Google Workspace előfizetést igényelnek.

A Google Naptár árai

Google-fiókkal személyes használatra ingyenes

A Google Workspace fizetős csomagjainak része

Google Naptár értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (3700+ értékelés)

Mit mondanak a Google Naptárról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-értékelés:

Az integráció a Google Naptár legjobb tulajdonsága. A könnyű használat, a kompatibilitás és a folyamatos frissítés mellett a program használata is álomszerű.

Az integráció a Google Naptár legjobb tulajdonsága. A könnyű használat, a kompatibilitás és a folyamatos frissítés mellett a program használata is álomszerű.

4. Doodle (a legjobb közös találkozási időpontok kereséséhez szavazások segítségével)

via Doodle

A Doodle egyszerűsíti a csoportos időpont-egyeztetést azzal, hogy a felhasználók javasolhatnak találkozó időpontokat és szavazást indíthatnak a résztvevők között (a meghívottaknak nem kell bejelentkezniük). Miután kiválasztották az időpontot, a Doodle automatikus visszaigazolással rögzíti azt.

A találkozók közé puffert is beiktathatsz, hogy elkerüld a kiégést, és automatikusan beállíthatod az időzónákat, még mielőtt a résztvevők szavaznának. Az adminisztrátorok és az ügyvezető asszisztensek számára a mások nevében történő foglalás lehetősége ugyanolyan zökkenőmentessé teszi mások számára az időbeosztást.

Számos naptárral (Google, Outlook, O365) és videokonferencia-eszközzel (Zoom, Microsoft Teams) integrálható.

A Doodle legjobb funkciói

Kövessétek nyomon az ütemezést egy olyan irányítópulton, amely központosítja a közelgő találkozókat, a szavazási válaszokat és a függőben lévő meghívókat.

Hozz létre csoportos szavazásokat, hogy megtaláld a több résztvevő számára optimális találkozási időpontot.

Adj hozzá személyre szabott kérdéseket a foglalásokhoz, hogy a találkozó előtt fontos információkat gyűjthess az ügyfelekről.

Egyszerűsítsd az időpontok egyeztetését egy márkás foglalási oldallal, amelyen az emberek láthatják a szabad időpontjaidat, és azonnal foglalhatnak.

A Doodle korlátai

Az ingyenes verzió nagyon korlátozott; az olyan alapvető funkciók, mint az emlékeztetők küldése vagy a szavazási határidők beállítása, fizetős csomagot igényelnek.

A felület nehézkes lehet több esemény vagy egyéni találkozó beállításához.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a értesítések nem mindig jelennek meg megbízhatóan, amikor egy szavazás vagy felmérés befejeződik.

A Doodle árai

Ingyenes

Pro: 14,95 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 19,95 USD/felhasználó/hónap, éves fizetéssel

Vállalati: Egyedi árak

Doodle értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a Doodle-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Doodle sokkal könnyebbé tette a legalkalmasabb időpontok „szavazását” a találkozókhoz. Sokat spóroltunk vele időt és stresszt, amikor a legalkalmasabb időpontokat kerestük a különböző naptárakkal rendelkező nagyobb csoportok találkozóihoz.

A Doodle sokkal könnyebbé tette a legalkalmasabb időpontok „szavazását” a találkozókhoz. Sokat spóroltunk vele időt és stresszt, amikor a különböző naptárakkal rendelkező nagyobb csoportok számára a legalkalmasabb időpontokat kerestük.

5. Microsoft Outlook Naptár (A legjobb időzónák közötti ütemezéshez a Microsoft ökoszisztémákon belül)

via Microsoft

A Microsoft Outlook Naptár egyszerűsíti a csapatok koordinációját, mivel több időzónát is egymás mellett jeleníthet meg. Ez különösen hasznos, ha több régióban kell ütemezni.

Natívan integrálódik a Microsoft 365 ökoszisztémába, beleértve az Outlook naptárakat és a virtuális értekezletekhez használt Microsoft Teams alkalmazást. Fájlokat közvetlenül a OneDrive-ból csatolhatsz, és a naptár nézetből kilépés nélkül indíthatsz Teams értekezleteket.

Az Outlook intelligens szűrést is használ, hogy csökkentse az értesítések számát, így könnyebb észrevenni a fontos meghívókat a többi között.

A Microsoft Outlook Naptár legjobb funkciói

Több naptárat is egyszerre megtekinthetsz, ha egymásra helyezed őket, így könnyen észreveheted az ütemtervezési ütközéseket.

Találd meg a legjobb találkozási időpontot az „Ütemezés asszisztens” segítségével, amely elemzi mindenki rendelkezésre állását.

Az „Válasz egy találkozóval” funkcióval az e-mailes beszélgetést azonnal naptári eseménygé alakíthatod.

Ossza meg az Outlookból származó e-maileket és azok mellékleteit közvetlenül a Teams csevegésben vagy csatornában, hogy megtervezhesse a további lépéseket.

A Microsoft Outlook Naptár korlátai

Egyes felhasználók szerint a keresés lelassulhat, ha a beérkező levelek mappája tele van automatikus e-mailekkel, ami lassítja a gyors keresést.

A leghatékonyabb, ha a fizetős Microsoft 365 környezetben használod; az ingyenes, önálló verzió korlátozott.

A Microsoft Outlook Naptár árai

Ingyenes fiók személyes használatra (integrálva a Microsoft Outlookba)

A Microsoft 365 fizetős csomagjainak része

Microsoft Outlook Naptár értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (3200+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2100+ értékelés)

6. Acuity Scheduling (Legalkalmasabb komplex foglalási igényekkel rendelkező szolgáltató vállalkozások számára)

via Acuity Scheduling

Az Acuity Scheduling, amely ma már a Squarespace része, egy robusztus platformot kínál, amelynek célja, hogy egyszerűsítse a vállalkozások számára a találkozók kezelését és az ügyfelekkel való kapcsolattartást.

Ezzel ügyfelei valós időben láthatják a rendelkezésre álló időpontokat, és közvetlenül egy testreszabható online portálon keresztül foglalhatnak időpontot. A rendelkezésre álló időpontok típusonkénti megadásán túlmenően szabályozhatja, hogy ügyfelei mennyi idővel előre foglalhatnak, illetve mennyi idővel előre mondhatják le vagy módosíthatják a foglalást.

A platform automatikus e-mail és SMS emlékeztetőket, ügyfél-felvételi űrlapokat és integrált fizetési feldolgozást is támogat a Stripe, Square vagy PayPal segítségével, hogy a felhasználói élmény zökkenőmentes legyen.

Az Acuity Scheduling legjobb funkciói

Szinkronizáld a rendelkezésre állást több naptárban (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365), hogy elkerüld a kettős foglalásokat.

Kínálj korlátlan szolgáltatásokat és időpontokat egy testreszabható, márkás foglalási oldalon keresztül.

Hozzon létre egyedi felvételi űrlapokat, hogy a találkozók előtt összegyűjtse a szükséges ügyféladatokat.

Kezelj több alkalmazottat és helyszínt, mindegyikük külön rendelkezésre állási idejével és időzónájával.

Acuity Scheduling korlátai

Nincs ingyenes csomagja, de 7 napos ingyenes próbaidőszakot biztosít.

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület ugyan funkcionális, de néha kevésbé intuitívnak vagy kissé elavultnak tűnik az Acuity Scheduling versenytársaihoz képest.

Acuity Scheduling árak

Ingyenes próbaverzió

Starter: 20 USD/hó

Standard: 34 USD/hó

Prémium: 61 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Acuity Scheduling értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (5700+ értékelés)

💡Profi tipp: Állíts be AI-ügynököket a ClickUp-ban, hogy automatikusan létrehozzák, frissítsék vagy emlékeztessenek a naptári eseményekre és feladatokra a kiváltó események (például határidők, új feladatok vagy a naptárban bekövetkezett változások) alapján. Ez csökkenti a manuális munkát. Az ügynökök a csevegőcsatornákon is válaszolhatnak az ütemezéssel kapcsolatos kérdésekre (pl. „Milyen találkozóim vannak ma?”), frissítéseket tehetnek közzé, vagy akár intézkedéseket is hozhatnak – például átütemezhetnek eseményeket vagy értesíthetik a csapat tagjait – az Ön utasításai alapján.

7. HubSpot Meetings (A legjobb a tervezés CRM-munkafolyamatba való integrálásához)

via HubSpot

A HubSpot Meetings segítségével az értékesítési csapatok különböző helyzetekre, például egyéni megbeszélésekre, csoportos ülésekre vagy körbejáró rendezvényekre vonatkozó találkozó linkeket hozhatnak létre.

Ez az online találkozószervező eszköz beágyazott személyes naptár widgetjével lehetővé teszi, hogy foglalási űrlapot helyezzen el közvetlenül a weboldalán, így az ügyfelek elhagyniuk nélkül is beoszthatják a találkozókat.

Ezenkívül az automatikus találkozóeredmények biztosítják, hogy a találkozók eredményeinek naplózásával és a munkafolyamatok elindításával a nyomon követés könnyedén megtörténjen, csökkentve a kézi adatbevitelt és összehangolva az értékesítési és támogatási csapatok munkáját.

A HubSpot Meetings legjobb funkciói

Testreszabhatod az ütemezési oldalakat konkrét időintervallumokkal, pufferidővel és változó találkozóhosszakkal.

Automatikusan alkalmazkodik az időzóna-különbségekhez, és a kapcsolattartó helyi időzónájában jeleníti meg a rendelkezésre álló találkozási időpontokat.

Automatizáld az értékesítési folyamatot azáltal, hogy a találkozókat a HubSpot CRM-ben rögzíted, nyomon követési feladatokat indítasz el, és manuális beavatkozás nélkül frissíted az üzlet állását.

A HubSpot Meetings korlátai

Ez a találkozóütemező alkalmazás kevesebb lehetőséget kínál a foglalási oldal kialakításához, és nincs sok testreszabási lehetősége.

Az eszköz egy nagy, komplex CRM-ökoszisztéma része, ami túl bonyolult lehet azoknak a felhasználóknak, akiknek csak egy egyszerű ütemezőre van szükségük.

HubSpot Meetings árak

Ingyenes csomag

Sales Hub Starter: 20 USD/felhasználó/hónap

Sales Hub Professional: 100 dollár felhasználónként/hónap

Sales Hub Enterprise: 150 USD/felhasználó/hónap

🔖 Megjegyzés: A HubSpot Meetings a HubSpot Sales Hub része, és ára az adott termékhez igazodik.

HubSpot Meetings értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (12200+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

8. Bookafy (A legjobb a foglalások, fizetések és emlékeztetők automatizálásához)

via Bookafy

A Bookafy egyszerűvé és hatékonnyá teszi az ütemezést, függetlenül attól, hogy kis csapatot vagy nagyvállalatot irányít.

A készségalapú és körkörös útválasztásnak köszönhetően a találkozók a megfelelő csapattaghoz kerülnek hozzárendelésre a szakértelmük alapján, vagy egyenletesen osztva, hogy a munkaterhelés kiegyensúlyozott legyen.

Beállíthatod a találkozók korlátait is, így senki sem lesz túlterhelve vagy túlfoglalva. Ráadásul beállíthatod az üzleti találkozók előtti átfutási időket is, így a csapatodnak elegendő ideje lesz a felkészülésre, és elkerülhetők lesznek a last minute rohanások.

A Bookafy legjobb funkciói

A találkozó előtt legfeljebb két automatikus emlékeztetőt állíthatsz be, és a találkozó után értékeléseket kérhetsz, hogy javítsd az ügyfelek elkötelezettségét.

Integráld a Bookafy-t a rendszereiddel API-k és webhookok segítségével, hogy automatizáld a munkafolyamatokat.

Kétirányú szinkronizálás a Google, Outlook, Exchange és iCloud naptárakkal

Ágyazd be a foglalási widgetet közvetlenül bármely weboldalra iframe-ként vagy pop-up ablakként.

Adj hozzá egyedi márkaelemeket, például logókat, színeket, e-mail sablonokat és egy domain nevet (egyedi URL-t), hogy személyre szabott megjelenést teremts.

A Bookafy korlátai

Az időt megtakarító AI naptáralkalmazásokkal ellentétben a Bookafy nem optimalizálja automatikusan az időbeosztást a felhasználói szokások vagy a munkaterhelés alapján. Ez azt jelenti, hogy az időintervallumok kiválasztásához kizárólag a kézi jóváhagyásra kell támaszkodnia.

Bookafy árak

Ingyenes csomag

Pro csomag: 9 dollár/felhasználó/hónap

Pro+ csomag: 13 USD/felhasználó/hónap

Bookafy értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (130+ értékelés)

Mit mondanak a Bookafy-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-értékelés:

Egy éve használom a Bookafy-t, és nagyon elégedett vagyok vele. A Bookafy megfizethető, könnyen használható, és folyamatosan fejlesztik a szoftvert.

Egy éve használom a Bookafy-t, és nagyon elégedett vagyok vele. A Bookafy megfizethető, könnyen használható, és folyamatosan fejlesztik a szoftvert.

9. Setmore (A legjobb megoldás, ha az ügyfelek online foglalhatnak időpontot)

via Setmore

A Setmore segítségével nyilvános és privát foglalási lehetőségekkel ellenőrizheted a rendelkezésre állásodat – bárki szabadon foglalhat, vagy manuálisan jóváhagyhatod a találkozókat.

Csapatok esetében a szerepkörökön alapuló hozzáféréssel rendelkező alkalmazotti bejelentkezés biztosítja, hogy mindenki a saját ütemtervét kezelje, anélkül, hogy befolyásolná a vállalat egészére vonatkozó beállításokat.

Ráadásul lehetővé teheted ügyfeleidnek, hogy közvetlenül az Instagramon, a Facebookon vagy a weboldaladon keresztül foglaljanak időpontot, így bonyodalmak nélkül rögzíthetik a kívánt időpontot. A Shoutout Pages pedig automatikusan megjeleníti az ügyfelek véleményét, így az új ügyfelek a foglalási folyamat előtt azonnal meggyőződhetnek a szolgáltatás minőségéről.

A Setmore legjobb funkciói

Személyre szabhatod az SMS-emlékeztetőket az ügyfelek nevével, a találkozó részleteivel és egyéni üzenetekkel, hogy a foglalások mindig a terv szerint haladjanak.

Kezelje a személyzet ütemtervét és a digitális ügyféllistát (rolodex) egyetlen irányítópultról.

Elemezze a foglalási forgalmat úgy, hogy összekapcsolja a Google Analytics szolgáltatást az ütemezési oldalával, és nyomon követi a látogatók viselkedését.

A foglalás után irányítsd az ügyfeleket egy visszahívási URL-en keresztül egy köszönőoldalra, visszajelzési űrlapra vagy bármely egyéni linkre a további kapcsolattartás érdekében.

Fogadjon el online fizetéseket szolgáltatásaiért

A Setmore korlátai

Ez a találkozó-foglalási eszköz nem teszi lehetővé konkrét szolgáltatások beállítását konkrét napokra vagy időpontokra.

Egyes felhasználók szerint nincs lehetőség részleges előleg fizetésére.

Setmore árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/felhasználó/hónap

Setmore értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (260+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Setmore-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Setmore egy kiváló időpont-foglalási platform, amelyet pszichológiai időpontok foglalására használunk. Intuitív, könnyen használható, ingyenes és kiváló technikai támogatással rendelkezik – gyors és hatékony.

A Setmore egy kiváló időpont-foglalási platform, amelyet pszichológiai időpontok foglalására használunk. Intuitív, könnyen használható, ingyenes és kiváló technikai támogatással rendelkezik – gyors és hatékony.

10. Zoho Bookings (A legjobb beépített ütemezéssel rendelkező biztonságos videotalálkozókhoz)

via Zoho Bookings

A Zoho Bookings önkiszolgáló portálján az ügyfelek önállóan foglalhatnak, átütemezhetnek vagy lemondhatnak találkozókat.

Több szolgáltatást kínáló vagy több helyszínen működő vállalkozások számára külön foglalási oldalak hozhatók létre minden egyes alkalmazott, szolgáltatás vagy helyszín számára, hogy a tervezés szervezett maradjon.

A platform tartalmazza az erőforrások foglalását is, amely központosítja a helyiségek és berendezések kezelését, hogy elkerülhető legyen a kettős foglalás. A háttérben egyedi munkafolyamatok és automatizálás gondoskodik az emlékeztetőkről, a CRM frissítésekről és a számlázásról, csökkentve ezzel a manuális nyomon követés szükségességét.

A Zoho Bookings legjobb funkciói

Állíts be konkrét rendelkezésre állást a különböző típusú találkozókhoz, beleértve a különleges órákat vagy a nem elérhetőséget.

Személyre szabhatod a foglalási oldalakat fehér címkézéssel és egyedi domain névvel.

Zökkenőmentesen integrálható a Zoho One csomaggal, beleértve a Zoho CRM-et és a Zoho Meetings-et.

Lehetővé teszi több ügyfél számára, hogy ugyanazt a munkamenetet foglalják le, ha megadja a rendelkezésre álló helyek teljes számát.

A foglaláskor gyűjtsd össze az ügyfelek legfontosabb adatait egyéni mezők segítségével, így a találkozó előtt minden szükséges információ a rendelkezésedre áll.

A Zoho Bookings korlátai

A Zoho felülete zsúfoltnak és kevésbé intuitívnak tűnhet, mint a versenytársaké.

Zoho Bookings árak

Ingyenes csomag

Alapcsomag: 6 dollár felhasználónként/hónapban

Prémium csomag: 9 dollár felhasználónként/hónapban

Zoho Bookings értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

Kezelje az idejét és feladatait a ClickUp segítségével

A megfelelő ütemezési eszköz megtalálása döntő hatással lehet a termelékenységére. Míg a When2Meet kiválóan alkalmas a résztvevők gyors elérhetőségének felmérésére, Önnek egy ideális megoldásra van szüksége az online értekezletek egyszerűsítéséhez, a feladatok kezeléséhez és a szervezettség fenntartásához.

A ClickUp kiemelkedik a legjobb alternatívaként, olyan fejlett funkciókat kínálva, mint a beépített naptár, az AI-alapú ütemezés, a zökkenőmentes értekezletkezelés és a robusztus feladatkövetés, mindezt egy helyen.

A ClickUp egy konvergált AI munkaterületen egyesíti a találkozókat, jegyzeteket, feladatokat, csapatbeszélgetéseket és adatokat, így csökkenti a munka terhelését és racionalizálja a munkanapodat.

Készen állsz arra, hogy egyszerűsítsd a tervezést és növeld a termelékenységedet?

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on.