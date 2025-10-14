A 10 legjobb AI eszköz az OKR-ekhez a célok nyomon követéséhez és okosabb eléréséhez

Hányszor indította el csapata egy negyedévet ambiciózus OKR-ekkel, amelyek végül porosodni kezdtek egy elfeledett táblázatban?

Túl gyakran fordul elő, hogy a célokat lelkesedéssel tűzik ki, de a napi prioritások miatt gyorsan háttérbe szorulnak. Ez a célok elmulasztásához és egymásra mutogatáshoz vezet, ami megzavarja a nyugalmát.

Az OKR-ekhez készült AI-eszközök valós idejű betekintéssel, automatizálással és adatalapú ösztönzőkkel segítik a csapatokat céljaik elérésében.

Íme a legjobb AI-alapú OKR-eszközök, amelyekkel magabiztosan elérheti céljait. 🎯

Egyes AI-eszközök az automatizálással a termelékenység növelésére összpontosítanak, míg mások az elemzésben vagy a csapatmunkában jeleskednek. A megfelelő eszköznek nem csupán a célok nyomon követésére kell szolgálnia, hanem segítenie kell az összhang fenntartásában, megvalósítható betekintést kell nyújtania és egyszerűsítenie kell a döntéshozatalt.

Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni a célkövető alkalmazás kiválasztásakor:

Intelligens célkitűzés: Adatok alapján ambiciózus, de megvalósítható célokat tűz ki. Plusz pont, ha a nagy álmokat apróbb csapatfeladatokra bontja!

Valós idejű nyomon követés: Az előrehaladás automatikus frissítése Az előrehaladás automatikus frissítése OKR-dashboardokkal , Kanban-táblákkal vagy Gantt-diagramokkal.

Stratégiai összehangolás: összekapcsolja a csapat OKR-jeit a vállalat egészére vonatkozó célokkal, és ellenőrzi a függőségeket a zökkenőmentes csapatmunka érdekében.

AI-vezérelt visszajelzés: Javaslatokat ad a célok egyértelműbbé, merészebbé és elérhetőbbé tételéhez.

Prediktív betekintés és elemzés: felismeri a trendeket, jelzi a kockázatokat, és megmondja, hogy jó úton halad-e, vagy irányt kell változtatnia.

💡 Bónusz olvasmány! Ha az AI-alapú OKR-ek érdeklik, akkor ezt mindenképpen olvassa el: A célalapú ügynökök megértése az AI optimalizálásához.

Mielőtt részletesen megvizsgálnánk ezeket a funkciókat, vessünk egy gyors pillantást arra, hogy ezek az eszközök hogyan viszonyulnak egymáshoz:

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp AI-alapú célkövetés, ClickUp Brain és AI Agents valós idejű betekintéshez, testreszabható irányítópultok, OKR-sablonok All-in-one AI-alapú célkezelés minden méretű csapat számára Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Asana Feladatokhoz kapcsolódó célok, stratégiai térképek, AI csapattársak, idővonal nézet Csapatmunka célok kis- és középvállalkozások számára Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 13,49 USD/hó/felhasználó áron. 15Five Heti jelentkezések, pulzusfelmérések, kollégák elismerése, teljesítményértékelések A kis csapatok alkalmazottainak elkötelezettségének nyomon követése Fizetős csomagok 4 USD/hó/felhasználó áron (éves számlázással) Lattice SMART célgenerátor, 30-60-90 tervek, Analytics Explorer, közösségi visszajelzések Teljesítménymenedzsment célok kis és nagy csapatok számára Fizetős csomagok 11 USD/hó/felhasználó áron; a kiegészítők ára külön kerül felszámításra. Leapsome Rugalmas célkeretek, AI-útmutatás, célfák, valós idejű irányítópultok All-in-one embermenedzsment nagy csapatok és vállalkozások számára Egyedi árazás Perdoo Bejelentkezések, KPI táblák, útiterv-eszközök, Vadoo AI integráció Egyszerű OKR-kezelés startupok és kis csapatok számára Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 7,20 USD/hó/felhasználó áron (éves számlázással). Weekdone PPP-jelentések, kollégák elismerése, coaching-dashboardok, boldogságkövetés OKR coaching támogatás szabadúszóknak és csapatoknak Ingyenes próba elérhető; egyedi árazás Betterworks Célsegítő, Beszélgetéssegítő, valós idejű visszajelzés, AI teljesítményértékelés Vállalati szintű OKR-ek csapatok számára Egyedi árazás Profit. co Lépésről lépésre OKR-ek, prediktív elemzés, KPI-követés, webhook automatizálás Átfogó OKR-beállítás nagy csapatok számára Egyedi árazás WorkBoard AI asszisztens, Gantt-diagramok, üzleti áttekintések, mérföldkő-nyomon követés Valós idejű előrehaladás-követés minden méretű csapat számára Egyedi árazás

A legjobb AI-eszközök a célok kitűzéséhez segítenek a adatokon alapuló döntések meghozatalában. Íme a legjobb AI-eszközök az OKR-ekhez, amelyek felgyorsítják vállalatának növekedését. 💁

1. ClickUp (A legjobb all-in-one AI-alapú célkezeléshez)

Az első a listán a ClickUp! 🤩

A ClickUp egy konvergált AI munkaterület, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet, csevegést és integrált AI-t kombinál, hogy gyorsabban és okosabban dolgozhasson, miközben kiküszöböli az AI-terjedést.

Próbálja ki a ClickUp Goals alkalmazást! Hozzon létre az igényeinek megfelelő célokat a ClickUp Goals segítségével.

A célkezelő rendszer középpontjában a ClickUp Goals áll. Akár negyedéves bevételi célokat kitűző értékesítési vezető, tartalomgyártást nyomon követő marketingmenedzser, vagy a munkavállalói elkötelezettséget figyelő HR-szakember vagy, ez az eszköz a segítségedre lesz!

Állítson be numerikus, pénzügyi vagy igaz/hamis célokat, hogy nyomon követhesse az elkötelezettséget, a bevételt vagy a mérföldkövek elérését. Az előrehaladás automatikusan frissül, amint a kapcsolódó feladatok befejeződnek, így nincs szükség manuális nyomon követésre.

A csapatok célmappákat használhatnak a célok osztályok, sprintek vagy OKR-ek szerinti rendezéséhez, így biztosítva, hogy minden látható és strukturált maradjon.

A célok nyomon követésén túl a teljesítménymenedzsment szoftver a ClickUp Brain segítségével a végrehajtást is javítja!

Mivel a ClickUp Brain szorosan beágyazódik a munkaterületébe, intelligens ajánlásokat kínál a csapata projektjei és a korábbi adatok alapján. Megkérheti, hogy segítsen a feladatok sürgősség és hatása alapján történő fontossági sorrendbe állításában.

Kövesse nyomon a teendőket és érje el céljait időben a ClickUp Brain segítségével.

Képzelje el úgy, mint egy AI-alapú projektmenedzsert, aki képes megírni a megbeszélések összefoglalóit, állapotfrissítéseket generálni, és akár a haladás alapján javaslatokat tenni a következő lépésekre vonatkozóan.

Mindezt összefogva a teljes mértékben testreszabható ClickUp Dashboards irányítóközpontként működik, valós idejű pillanatképet nyújtva a csapatok és kezdeményezések előrehaladásáról.

Tegye láthatóvá KPI-jeit és csapata előrehaladását a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével.

Ahelyett, hogy szétszórt jelentéseket böngésznének, az üzleti vezetők interaktív kártyák segítségével vizualizálhatják a csapat teljesítményét, nyomon követve mindent a sprint sebességétől és a projekt ütemtervétől az erőforrások elosztásáig és a munkaterhelés megoszlásáig.

Itt egy rövid videó, amelyben többet megtudhat erről:

A ClickUp OKR-sablon segítségével az OKR-ek (célok és kulcsfontosságú eredmények) könnyen, egyértelműen és megvalósíthatóan állíthatók be és követhetők nyomon. Ossza fel a nagy célokat mérhető eredményekre, hogy csapata mindig tudja, mit jelent a siker.

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp OKR-sablont az egyéni és csapatcélok kitűzéséhez és nyomon követéséhez.

Akár HR-vezetőként követi nyomon az alkalmazottak elkötelezettségét, akár projektmenedzserként gondoskodik a teljesítések ütemezettségéről, akár üzleti vezetőként ösztönzi a bevételek növekedését, ez az OKR-sablon mindent strukturáltan tart.

Mivel a ClickUp automatizálja az előrehaladás frissítéseit, nem kell jelentéseket keresnie vagy manuálisan módosítania a százalékokat. Minden valós időben frissül, ahogy a csapata halad előre.

⚙️ Bónusz: A ClickUp intelligens célok cselekvési terv sablonja biztosítja, hogy céljai jól meghatározottak és fókuszáltak legyenek, és a nagyobb célokat kisebb mérföldkövekre bontja.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés : Az OKR-rel kapcsolatos összes beszélgetést és stratégiai tervezést egy helyen tárolhatja, valós időben együttműködhet, megoszthatja a legfontosabb eredményeket, és gyorsan megoldhatja az akadályokat : Az OKR-rel kapcsolatos összes beszélgetést és stratégiai tervezést egy helyen tárolhatja, valós időben együttműködhet, megoszthatja a legfontosabb eredményeket, és gyorsan megoldhatja az akadályokat a ClickUp Chat segítségével.

Feladatkezelés : Ossza fel a nagy célokat megvalósítható lépésekre, határidőkkel, prioritásokkal és függőségekkel : Ossza fel a nagy célokat megvalósítható lépésekre, határidőkkel, prioritásokkal és függőségekkel a ClickUp Tasks segítségével.

Testreszabás : Kövesse nyomon a legfontosabb OKR-mutatók előrehaladását a csapatának fontos, testreszabott adatpontokkal : Kövesse nyomon a legfontosabb OKR-mutatók előrehaladását a csapatának fontos, testreszabott adatpontokkal a Custom Fields segítségével.

Munkafolyamat-automatizálás: Automatizálja az olyan műveleteket, mint a feladatok kiosztása, az állapotok frissítése, az értesítések küldése stb. Automatizálja az olyan műveleteket, mint a feladatok kiosztása, az állapotok frissítése, az értesítések küldése stb. a ClickUp Automations segítségével általad meghatározott kiváltó események és feltételek alapján.

Virtuális táblák : Brainstorming, stratégiák kidolgozása és az OKR-ek vizuális tervezése egy együttműködésen alapuló digitális felületen : Brainstorming, stratégiák kidolgozása és az OKR-ek vizuális tervezése egy együttműködésen alapuló digitális felületen a ClickUp Whiteboards segítségével.

Sablonok: Szerezzen be egy strukturált keretrendszert az OKR-ek meghatározásához, nyomon követéséhez és felülvizsgálatához anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie : Szerezzen be egy strukturált keretrendszert az OKR-ek meghatározásához, nyomon követéséhez és felülvizsgálatához anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie a ClickUp sablonokkal.

A ClickUp korlátai

Meredek tanulási görbe

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Imádom, hogy a ClickUp több termelékenységi eszközt egyesít egy helyen – feladatkezelés, dokumentumok, táblák, jelentések –, így egyszerűen mindent rendszerezni lehet. Elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, és a testreszabható nézetek (például Lista, Tábla és Gantt) lehetővé teszik, hogy a projekteket a kívánt formátumban láthassa. Ráadásul az Automatizálás és a Sablonok funkciók rengeteg időt takarítanak meg. Olyan, mint egy termelékenységi központ, amely az Ön igényeihez igazodik!

Imádom, hogy a ClickUp több termelékenységi eszközt egyesít egy helyen – feladatkezelés, dokumentumok, táblák, jelentések –, így egyszerűen mindent rendszerezni lehet. Elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, és a testreszabható nézetek (például Lista, Tábla és Gantt) lehetővé teszik, hogy a projekteket a kívánt formátumban láthassa. Ráadásul az Automatizálás és a Sablonok funkciók rengeteg időt takarítanak meg. Olyan, mint egy termelékenységi központ, amely az Ön igényeihez igazodik!

📌 Inspirációra van szüksége? Tekintse meg OKR-példák listánkat, hogy világos, megvalósítható célokat tűzhessen ki csapatának!

2. Asana (a legjobb csapatmunkához)

via Asana

Az Asana biztosítja a csapatok összehangolt munkáját, még akkor is, ha a projektek halmozódnak. A „Célok” funkciója összekapcsolja a mindennapi feladatokat a nagy célokkal, így senki sem csak a feladatok kipipálásával foglalkozik.

Gyors előrehaladás-ellenőrzést szeretne? Az egyéni mezők segítségével nyomon követheti a legfontosabb célmutatókat, míg a műszerfalak valós idejű betekintést nyújtanak diagramokkal és jelentésekkel. A Timeline nézet segítségével a csapatok könnyedén feltérképezhetik a függőségeket és a határidőket.

Az Asana mesterséges intelligenciája összefoglalja az előrehaladást, azonosítja az akadályokat és állapotfrissítéseket generál, így biztosítva, hogy a stratégiai célok mindig előtérben maradjanak.

Az Asana legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a munkák kiosztását, a határidők módosítását vagy az érdekelt felek értesítését a Rules segítségével.

A Stratégiai térképek segítségével hangolja össze a vállalat egészére vonatkozó célokat a csapatprojektekkel.

Használja az AI Teammates alkalmazást a feladatok végrehajtásához, tanácsokhoz és a munkafolyamatok optimalizálásához.

A vállalati szintről a részlegekig és az egyénekig terjedő célok kaszkádja a teljes összehangolás érdekében.

Az Asana korlátai

A szülői feladatból származó információk nem mindig kerülnek át a kapcsolódó feladatokba, ami zavarossá teszi a munkafolyamatot.

Az Asana árai

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Minden nap használom az Asanát, még a személyes feladataimhoz is, és őszintén hiszem, hogy ez a legjobb eszköz a piacon... Néha nehéznek találom a feladatok és alfeladatok hierarchiájának megértését. Sokat dolgoztam automatizálásokkal és egyéni mezőkkel, és néha nehéz meghatározni a legjobb módszert azok kezelésére.

Minden nap használom az Asanát, még a személyes feladataimhoz is, és őszintén hiszem, hogy ez a legjobb eszköz a piacon... Néha nehéznek találom a feladatok és alfeladatok hierarchiájának megértését. Sokat dolgoztam automatizálásokkal és egyéni mezőkkel, és néha nehéz meghatározni a legjobb módszert azok kezelésére.

📖 Olvassa el még: A legjobb Asana alternatívák és versenytársak

3. 15Five (A legjobb az alkalmazottak elkötelezettségének nyomon követéséhez)

via 15Five

A munkavállalók elkötelezettségének fenntartása olyan kultúrát teremt, ahol az emberek úgy érzik, hogy meghallgatják őket, támogatják őket és motiválják őket. A 15Five segít ebben, különösen mivel a munkahelyi AI megváltoztatja a csapatok közötti kapcsolattartás módját.

Mélyebb betekintést szeretne nyerni alkalmazottaiba? A 360 fokos értékelések átfogó visszajelzést nyújtanak, míg a valós idejű felmérésekkel folyamatosan nyomon követheti a munkavállalók hangulatát. A platform strukturált értekezlet-eszközeivel az egyéni megbeszéléseket is hatékonyabbá teszi.

Mesterséges intelligencia funkciói betekintést nyújtanak a csapat hangulatába és a potenciális akadályokba azáltal, hogy elemzik a bejelentkezési megjegyzésekben kifejezett érzelmeket, így proaktívabb megközelítést teremtve a célok kezeléséhez.

A 15Five 15 legjobb funkciója

A Heti jelentkezés funkcióval biztosíthatja az alkalmazottak és a vezetők közötti összhangot.

Használja a High Fives eszközt a kollégák közötti elismeréshez, elősegítve ezzel a pozitív munkahelyi kultúrát.

Vezesse be a Pulse Surveys felméréseket, hogy mérje a munkavállalók elkötelezettségét és azonosítsa a fejlesztésre szoruló kulcsfontosságú területeket.

Kövesse nyomon az előrehaladást intuitív irányítópultokkal, amelyek megmutatják a célok állapotát és a felelősségi köröket.

A 15Five korlátai

Nem egyesíti a különböző értékelési ciklusokból származó felmérési eredményeket, hogy segítsen Önnek átfogóbb képet kapni.

Lehet, hogy túl bonyolult azoknak a csapatoknak, akik egyszerű célkövetési megoldást keresnek.

15Five árak

Engage: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Perform: 11 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Teljes platform: 16 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Menedzser termékek/javadalmazás: Egyedi árazás

15Five értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak a 15Five-ról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A heti ellenőrzések egyszerű, de hatékony módszerek arra, hogy személyesen és szakmailag is kapcsolatban maradjunk egymással. A vezetők valós időben betekintést nyernek a csapat hangulatába és kihívásaiba, ami segít nekünk proaktívabbak és támogatóbbak lenni.

A heti ellenőrzések egyszerű, de hatékony módszerek arra, hogy személyesen és szakmailag is kapcsolatban maradjunk egymással. A vezetők valós időben betekintést nyernek a csapat hangulatába és kihívásaiba, ami segít nekünk proaktívabbak és támogatóbbak lenni.

💡 Profi tipp: Az OKR-ek egyik kulcsa a túlnyújtott célok kitűzése; ambiciózus, de elérhető célok, amelyek a csapatokat innovációra és a várakozásokon túli teljesítményre ösztönzik.

4. Lattice (A legjobb teljesítménymenedzsment célokhoz)

via Lattice

A Lattice egy olyan platform, amely az OKR-eket és a célokat ötvözi a teljesítményértékelésekkel, az elkötelezettségi felmérésekkel és a karrierfejlesztéssel. A célok kitűzésétől a munkavállalói visszajelzésekig összehangolja a csapatokat és folyamatosan tájékoztatja a HR-vezetők.

Az AI-alapú betekintés kiemeli a teljesítmény és az elkötelezettség tendenciáit, míg a testreszabható OKR-ek és irányítópultok mindenki figyelmét a célokra összpontosítják.

A prediktív elemzési és benchmarking eszközök szintén segítenek felismerni a fejlesztésre szoruló területeket, mielőtt azok problémává válnának.

A Lattice legjobb funkciói

Használjon tudományosan megalapozott sablonokat, mint például a SMART célgenerátor vagy a 30-60-90 napos tervek, hogy hatékonyan strukturálja a célokat.

Fedezze fel a valós idejű adatokat az Analytics Explorer segítségével, hogy hasznos betekintést nyerjen az üzleti stratégiába.

Készítsen AI-alapú összefoglalókat és beszélgetési témákat a vezetők számára, hogy megvitassák a célok teljesítését.

Támogassa a kollégák közötti elismerést egy közösségi visszajelzési portálon keresztül, hogy elősegítse az együttműködést.

A rács korlátai

Korlátozott lehetőségek az elkötelezettségi felmérés adatainak letöltésére

A kezdeti beállítás és konfigurálás bonyolult lehet, hogy az összes összekapcsolt modul hatékonyan működjön együtt.

Lattice árak

Tehetségmenedzsment: 11 USD/hó felhasználónként

HRIS: 10 USD/hó felhasználónként

Kiegészítők: Egyedi árazás

Lattice értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Lattice-ről a valós felhasználók?

Íme egy Capterra-értékelés:

Összességében nagyszerű volt, egy évbe és emlékeztetőbe telt, mire a munkatársak és a vezetők elkezdték használni az eszközöket. De miután elkezdték használni a rendszert, élvezték és értékesnek találták. Ez különösen nyilvánvaló volt a felülvizsgálati időszakokban, amikor a szükséges információk nagy része már rendelkezésre állt a célokban és az egyéni megbeszéléseken.

Összességében nagyszerű volt, egy évbe és emlékeztetőbe telt, mire a munkatársak és a vezetők elkezdték használni az eszközöket. De miután elkezdték használni a rendszert, élvezték és értékesnek találták. Ez különösen nyilvánvaló volt a felülvizsgálati időszakokban, amikor a szükséges információk nagy része már rendelkezésre állt a célokban és az egyéni megbeszéléseken.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 88%-a valamilyen formában használja az AI-t, és lenyűgöző 55%-uk naponta többször is. A válaszadóknak csak egy kis hányada, 12% nem használ egyáltalán AI-t. Mivel az AI a legtöbb ember számára mindennapi eszközzé vált, a ClickUp Brain még egy lépéssel tovább megy, és az AI-t közvetlenül a munkafolyamatokba ágyazza – automatizálja a frissítéseket, összefoglalja az előrehaladást, és könnyedén nyomon követi az OKR-eket.

5. Leapsome (A legjobb az egységes humán tőke menedzsmenthez)

via Leapsome

A Leapsome egy all-in-one emberierőforrás-platform, amely összekapcsolja az OKR-eket és a célkezelést a teljesítményértékelésekkel, a munkavállalói elkötelezettségi felmérésekkel és a tanulási modulokkal.

A platformot úgy tervezték, hogy folyamatos teljesítmény- és fejlesztési ciklust hozzon létre, ahol a célokat nem csak meghatározzák, hanem egyéni megbeszéléseken és értékeléseken is aktívan megvitatják.

A Leapsome mesterséges intelligenciája segíti a vezetőket a visszajelzések összefoglalásával, a célok előrehaladásán alapuló megbeszélések témáinak javaslatával és a teljesítményadatokból nyert betekintések generálásával.

A Leapsome legjobb funkciói

Hangolja össze az egész szervezetet egy vizuális célfával, amely megmutatja, hogy az egyéni és a csapat OKR-ek hogyan járulnak hozzá a vállalati célok eléréséhez.

Automatizálja az előrehaladás frissítéseit azáltal, hogy összekapcsolja a célokat olyan adatforrásokkal, mint a Salesforce, a HubSpot és a Jira.

Használja az AI-t a teljesítmény összefoglalásához, fejlesztési javaslatok kidolgozásához és betekintés biztosításához a vezetők számára.

A testreszabható irányítópultok segítségével vizualizálhatja az előrehaladást, és automatikus emlékeztetőket kaphat, hogy a célok megvalósítása a terv szerint haladjon.

Kössük össze a kompetenciákat a célokkal és a tanulási útvonalakkal, hogy a munkavállalók világos képet kapjanak fejlődésükről és következő karrierlépéseikről.

A Leapsome korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform ugyan hatékony, de a funkciók nagy száma miatt az új rendszergazdák és vezetők számára nehezebb lehet a tanulási folyamat.

Leapsome árak

Egyedi árazás

Leapsome értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Leapsome-ról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Leapsome felhasználóbarát felülete a leginkább kiemelkedő tulajdonsága. A platform a teljesítménymenedzsmenttől a tanulásig és fejlesztésig számos HR-funkciót lefed, és könnyen összehangolható a személyes céljaimmal és a vállalati célkitűzésekkel. A testreszabható értékelési ciklusok és a folyamatos visszajelzés funkciók szintén kiválóan alkalmasak a személyes fejlődés és elkötelezettség elősegítésére.

A Leapsome felhasználóbarát felülete a leginkább kiemelkedő tulajdonsága. A platform a teljesítménymenedzsmenttől a tanulásig és fejlesztésig számos HR-funkciót lefed, és könnyen összehangolható a személyes céljaimmal és a vállalati célkitűzésekkel. A testreszabható értékelési ciklusok és a folyamatos visszajelzés funkciók szintén kiválóan alkalmasak a személyes fejlődés és elkötelezettség elősegítésére.

🧠 Érdekesség: Peter Drucker 1954-ben megjelent The Practice of Management című könyvében a „célok szerinti menedzsment” (MBO) elvét javasolta, amelynek keretében a szervezeti célokat egyértelmű, mérhető célkitűzésekkel hangolják össze az egyéni célokkal. Ez teremtette meg az OKR-ek mai formájának alapját.

6. Perdoo (A legjobb egyszerű OKR-kezeléshez)

via Perdoo

A Perdoo egy kifejezetten erre a célra kifejlesztett OKR- és stratégia-végrehajtási platform, amely az egyszerűségre helyezi a hangsúlyt. Lehetővé teszi, hogy meghatározza céljait, és pontosan lássa, hogyan kapcsolódnak azok a legfontosabb eredményekhez.

Emellett AI-t is használ a nyomon követés egyszerűsítésére KPI táblák segítségével, amelyek automatikusan frissítik az előrehaladást, így a csapatok mindig valós idejű betekintést kapnak.

Az olyan funkciók, mint a bejelentkezések, egyéni megbeszélések és teljesítményértékelések mindenki felelősségét biztosítják, míg a Kudos funkció elismeréssel járul hozzá a motiváció fenntartásához.

A Perdoo legjobb funkciói

Tervezzen hosszú távú stratégiákat olyan útvonalterv-eszközökkel, amelyek világos vizuális ábrázolást nyújtanak a célokról és a mérföldkövekről.

Határozza meg és kövesse nyomon a csapat, az egyének és a vállalat céljait és OKR-jeit, hogy biztosítsa a különböző szintek közötti összhangot.

Csatlakoztassa a Vadoo AI-hez a Zapier segítségével, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat és hatékonyabban hajtsa végre a stratégiákat.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Jira és a Google Sheets, hogy automatizálja az előrehaladás frissítéseit.

Készítsen informatív jelentéseket a haladásról, az összehangolásról és a vállalat egészének hozzájárulásáról.

A Perdoo korlátai

Nincs integrálva az 1:1 ütemezés a Microsoft Naptárral.

A felhasználói felület funkcionális, de kevésbé modernnek tűnik, mint néhány újabb versenytársé.

Perdoo árak

Ingyenes

Prémium: 7,20 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Supreme: 8,80 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Perdoo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 3900 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Perdoo-ról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Perdoo hihetetlenül könnyen használható, és segít csapatunknak a pályán maradni. Mivel mindannyian különböző feladatokat látunk el, könnyű elterelni a figyelmünket. A Perdoo biztosítja, hogy mindenki koncentrált maradjon, megmutatva, hogy az egyes feladatok hogyan járulnak hozzá fő célunkhoz: a bevételek generálásához. Segít minden csapattagnak abban, hogy felelősséget érezzen azért, hogy közelebb kerüljünk ehhez a célhoz.

A Perdoo hihetetlenül könnyen használható, és segít csapatunknak a pályán maradni. Mivel mindannyian különböző feladatokat látunk el, könnyű elterelni a figyelmünket. A Perdoo biztosítja, hogy mindenki koncentrált maradjon, megmutatva, hogy az egyes feladatok hogyan járulnak hozzá fő célunkhoz: a bevételek generálásához. Segít minden csapattagnak abban, hogy felelősséget érezzen azért, hogy közelebb kerüljünk ehhez a célhoz.

💡 Profi tipp: Segítségre vagy inspirációra van szüksége az OKR-ek kidolgozásához magának és csapatának? Kérdezze meg a ClickUp Brain MAX-ot. A munkaterületéhez és intézményi tudásához való hozzáférésével nagyon jó munkát végezhet. Segítségre van szüksége, hogy ezeket feladatokká alakítsa a ClickUp-ban? Csak mondja el kérését a Clickup Talk-to-Text segítségével, és takarítson meg időt és energiát. 🗣️ Hagyja, hogy a ClickUp Brain MAX javasoljon releváns OKR-eket, hogy gyorsan megkezdhesse a tervezést.

7. Weekdone (A legjobb OKR coaching támogatáshoz)

via Weekdone

A Weekdone ötvözi a negyedéves OKR-célok kitűzését a heti PPP (tervek, előrehaladás, problémák) jelentési struktúrával, ami biztosítja a csapatok összehangoltságát és elszámoltathatóságát.

A valós idejű irányítópultok világos képet adnak az OKR-ek előrehaladásáról, így könnyen felismerheti az akadályokat. A heti ellenőrzések funkció összekapcsolja a napi feladatokat a nagyobb vállalati célokkal, míg a beépített kollégák elismerése és visszajelzés eszközök ösztönzik a csapatmunkát.

Emellett a platform olyan egyedi funkciókat is kínál, mint a személyre szabott coaching irányítópultok és a boldogság nyomon követése, így több mint egy egyszerű OKR-eszköz.

A Weekdone legjobb funkciói

Vezesse be a PPP módszertant, hogy az alkalmazottak perceken belül jelentést tudjanak készíteni a heti fejleményekről.

Használja a Newsfeed irányítópultot a csapatkommunikációhoz és a kollégák elismeréséhez.

Az OKR-ek összehangolását és hierarchiáját egy világos, könnyen érthető fa nézetben jelenítheti meg.

Használja ki a szakértői coaching üléseket, a csapatképzéseket és a tanulási központ 24 órás hozzáférését, hogy elsajátítsa az OKR legjobb gyakorlatait.

A Weekdone korlátai

A heti PPP-jelentésekre való összpontosítás, bár egyesek számára előnyös, a különböző munkafolyamatokkal rendelkező csapatok számára felesleges adminisztratív tehernek tűnhet.

A felhasználók több támogatást szeretnének a megvalósítható elemek tervezésében és a felhasználói felület navigációjában.

A Weekdone árai

Ingyenes próba

Egyedi árazás

Weekdone értékelések és vélemények

G2: 4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Weekdone-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Weekdone az OKR legjobb gyakorlatain alapul, ezért összehangolja céljainkat a vállalat céljaival. A célok létrehozása során a felhasználókat arra ösztönzik, hogy hozzanak létre egy célokhoz tartozó térképet a munkák racionalizálása érdekében.

A Weekdone az OKR legjobb gyakorlatain alapul, ezért összehangolja céljainkat a vállalat céljaival. A célok létrehozása során a felhasználókat arra ösztönzik, hogy hozzanak létre egy célokhoz tartozó térképet a munkák racionalizálása érdekében.

🧠 Érdekesség: Az 1970-es években Andy Grove, az Intel vezérigazgatója a célok szerinti menedzsment elméletét egy agilisabb keretrendszerbe, az OKR-ba alakította át. Bevezette a mérhető „kulcsfontosságú eredmények” fogalmát, hogy mérhetővé tegye a nagyratörő „célok” felé tett előrehaladást, hangsúlyozva a rugalmasságot.

8. Betterworks (A legjobb vállalati szintű OKR-ekhez)

via Betterworks

A Betterworks egy lépéssel továbbviszi a teljesítménymenedzsmentet az AI-vezérelt eszközökkel, amelyek hatékonyabbá teszik a célok kitűzését, a visszajelzéseket és a coachingot. Az AI-eszköz nem helyettesíti az emberi ítélőképességet, hanem intelligens asszisztensként segíti a vezetőket és az alkalmazottakat abban, hogy hatékonyabban dolgozzanak.

A Goal Assist segít értelmes, jól összehangolt célok kitűzésében a vállalati prioritások és az egyéni szerepek elemzésével. A Conversation Assist intelligens útmutatásokat nyújt a teljesítményről szóló megbeszélésekhez, biztosítva, hogy a beszélgetés fókuszált és produktív maradjon.

A Betterworks legjobb funkciói

Kérjen és adjon valós idejű visszajelzést az alkalmazottaknak a konstruktív kommunikáció érdekében.

Javítsa a kommunikáció minőségét az AI segítségével, amely elemzi a munkavállalók céljait, visszajelzéseit és elismerését a pártatlan teljesítményértékelés érdekében.

Fokozza az együttműködést és az összehangolást egyéni megbeszélésekkel, és kezelje a termelékenységet.

Integrálja mélyen a HRIS és a kommunikációs platformokkal, mint például az SAP SuccessFactors és a Microsoft Teams.

A Betterworks korlátai

Hiányzik belőle a vezetői szintű ellenőrző műszerfal.

Leginkább azoknak a vállalatoknak ajánlott, amelyek teljes körű, folyamatos teljesítménymenedzsment modellt alkalmaznak, és túl átfogó lehet azok számára, akik csak OKR-követésre van szükségük.

Betterworks árak

Egyedi árazás

Betterworks értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Betterworksről a valós felhasználók?

Íme egy Capterra-értékelés:

Egyszerű az éves célok létrehozása és kezelése. Rendkívül könnyű az első használatkor, alig vagy egyáltalán nem igényel képzést az első vonalbeli felhasználók számára... Néha nehezen találom meg a korábbi évek történeti vagy régi bejegyzéseit.

Egyszerű az éves célok létrehozása és kezelése. Rendkívül könnyű az első használatkor, alig vagy egyáltalán nem igényel képzést az első vonalbeli felhasználók számára... Néha nehezen találom meg a korábbi évek történeti vagy régi bejegyzéseit.

🌟 Bónusz: Az OKR-ek kezelése és nyomon követése egyszerű a ClickUp AI-ügynökeinek segítségével. Ők képesek: Automatikusan frissítse OKR-jeinek állapotát a feladatok teljesítésének, a legfontosabb eredmények változásának és a célok felé tett előrehaladásnak a figyelemmel kísérésével.

Emlékeztesse a csapat tagjait a közelgő határidőkről vagy arról, mikor kell figyelmet fordítani a legfontosabb eredményekre.

Készítsen napi, heti vagy havi frissítéseket az OKR-ek előrehaladásáról, emelje ki az akadályokat, és nyújtson hasznos betekintést csapatának.

9. Profit. co (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik egy mindent magában foglaló OKR platformot keresnek)

A Profit.co egy sokoldalú OKR-platform, amely minden méretű vállalkozásnak segít a célok kitűzésének egyszerűsítésében, a teljesítmény nyomon követésében és az elkötelezettség növelésében. AI-alapú eszközei automatizált emlékeztetőket, prediktív elemzéseket és intelligens irányítópultokat hoznak a munkafolyamatába, hogy valós idejű betekintést nyújtsanak.

A több mint 300 beépített KPI, testreszabható sablonok és összehangoló eszközök segítségével minimális erőfeszítéssel pontos célokat állíthat be és maradhat a tervben.

Profit. co legjobb funkciói

Állítson fel ambiciózus célokat a lépésről lépésre történő OKR-készítéssel.

Végezze el stratégiáját integrált feladatkezelés, projekt táblák és KPI-k segítségével.

Automatizálja a folyamatokat előre meghatározott műveleteket végrehajtó webhook-triggerekkel.

Használja az elemzéseket, hogy betekintést nyerjen a teljesítménytrendekbe a KPI-követés, a testreszabható sablonok és a hasznosítható adatpontok segítségével.

Vonja be az alkalmazottakat a folyamatos visszajelzés, elismerés és teljesítményértékelés funkciók segítségével.

Profit. co korlátozások

A funkciók hatalmas száma új felhasználók és kis csapatok számára túlnyomó lehet.

Korlátozott személyre szabás a felismerési modulban

Profit. co árak

Egyedi árazás

Profit. co értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Betterworksről a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Profit. co kiemelkedik az OKR keretrendszer rugalmasságával, amelyhez a különböző csapatok működési módja igazodik. Nem kellett a folyamatainkat az eszközhöz igazítanunk, hanem az eszköz igazodott hozzánk. A nézetek beállításától a munkafolyamatok finomhangolásáig ez lehetővé tette számunkra, hogy a funkciók közötti csapatokat saját egyedi módszereikkel támogassuk, miközben mindenki egy közös stratégiai irányvonalat követett.

A Profit. co kiemelkedik az OKR keretrendszer rugalmasságával, amelyhez a különböző csapatok működési módja igazodik. Nem kellett a folyamatainkat az eszközhöz igazítanunk, hanem az eszköz igazodott hozzánk. A nézetek beállításától a munkafolyamatok finomhangolásáig ez lehetővé tette számunkra, hogy a funkciók közötti csapatokat saját egyedi módszereikkel támogassuk, miközben mindenki egy közös stratégiai irányvonalat követett.

🔍 Tudta? A Fortune Business Insights szerint az OKR-szoftverek piaci értéke, beleértve az AI-eszközöket is, 2030-ra várhatóan eléri a 2,98 milliárd dollárt.

10. WorkBoard (A legjobb valós idejű előrehaladás nyomon követéshez)

via WorkBoard

A Workboard egy vállalati szintű stratégiai végrehajtási platform, amelyet nagy szervezetek számára terveztek, amelyek az OKR-ek összehangolását és kezelését szeretnék nagy léptékben megvalósítani.

A platform automatizálja az üzleti felülvizsgálati folyamatot, a Workboard AI segítségével különböző rendszerekből gyűjt adatokat, hogy intelligens napirendeket, irányítópultokat és értekezlet-összefoglalókat készítsen.

Gyors állapotfrissítésre van szüksége? A Running Business Reviews automatikusan összefoglalókat generál, így Ön a végrehajtásra koncentrálhat.

A WorkBoard legjobb funkciói

Használjon olyan eszközöket, mint a Gantt-diagramok, a munkafolyamatok és a mérföldkövek nyomon követése a projektek kezeléséhez.

Automatizálja a negyedéves üzleti áttekintéseket AI-alapú adatgyűjtő és prezentációs eszközökkel.

Kifinomult irányítópultok, hőtérképek és elemzések segítségével vizualizálja az eredményeket az érdekelt felekkel való kommunikációhoz.

Egyszerűsítse és javítsa az OKR-eket az AI Co-Author segítségével

Képzzen csapatokat a platformba beépített, szakértők által összeállított útmutatók és tanúsítványok segítségével.

A WorkBoard korlátai

A platform tanulási görbéje meredek, és a sikeres megvalósításához általában jelentős szervezeti változások kezelésére és elfogadására van szükség.

Az OKR-ek elérésének százalékos aránya nem áll rendelkezésre.

WorkBoard árak

Egyedi árazás

WorkBoard értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a WorkBoardról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Workboard eszköz könnyen használható, és az egész szervezetben minden alkalmazott számára láthatóvá teszi az OKR-eket... Az eszköz néha lassú lehet, ami frusztráló lehet. Ugyanakkor a WorkBoard folyamatosan fejleszti az eszközt, és mindig elfogadja a funkciók iránti kéréseket, hogy javítsa az általános felhasználói élményt.

A Workboard eszköz könnyen használható, és az egész szervezetben minden alkalmazott számára láthatóvá teszi az OKR-eket... Az eszköz néha lassú lehet, ami frusztráló lehet. Ugyanakkor a WorkBoard folyamatosan fejleszti az eszközt, és mindig elfogadja a funkciók iránti kéréseket, hogy javítsa az általános felhasználói élményt.

Érje el győztes céljait a ClickUp segítségével

Táblázatok, szétszórt frissítések és elmulasztott határidők? Nincs szüksége ezekre.

Akár mesterséges intelligenciával támogatott betekintésre, valós idejű nyomon követésre vagy zökkenőmentes csapatmunkára van szüksége, a megfelelő OKR-eszköz mindent megváltoztat.

A ClickUp kiemelkedik, mint a legjobb all-in-one megoldás. AI-vezérelt célajánlásaival, automatizált előrehaladás-követésével és testreszabható irányítópultjaival egyedülálló módon egyszerűsíti az OKR-kezelést.

Miért elégedjen meg kevesebbel? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅