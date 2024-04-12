Hogyan állítsunk be célmutatókat (példákkal)

A rendkívül népszerű menedzsment könyvben, Eliyahu M. Goldratt Goal című művében azt állítja, hogy minden vállalkozás alapvető célja a pénzkeresés. Bár ez rendkívül egyszerűen érthető, megvalósítása nem könnyű.

A pénzkeresés célját fel kell bontani a termelékenység növelésére, a kiadások csökkentésére és a készletek minimalizálására, amelyek mind a bevételek és a nyereség maximalizálásához vezetnek. Az Ön üzleti tevékenységétől függően ez meglehetősen bonyolult lehet.

Például egy szabadúszó tartalomíró számára a teljesítmény növelése olyan egyszerű lehet, mint több cikk írása hetente. Egy autógyártó számára azonban ez több ezer folyamat optimalizálását jelenti, amelyek mindegyike saját célokkal rendelkezik.

Ehhez egy erre a célra tervezett szoftverre van szükség, mint például a ClickUp. Nézzük meg, hogyan állíthat be hatékony célmutatókat és érheti el azokat a szervezetében.

Mik azok a célmutatók?

A célok olyan átfogó célkitűzések, amelyeket egy egyén, csapat vagy szervezet elérni kíván. Ez lehet például az új termékcsaládból származó bevétel növelése vagy egy új piacra való terjeszkedés.

A célmutatók konkrét, mérhető indikátorok, amelyekkel ezek a célok elérhetők. A célokat megvalósítható lépésekre bontják, és segítenek a teljesítmény nyomon követésében és a siker értékelésében.

Mi a különbség a célok és a mutatók között?

Bár együtt használják őket, a célok és a mutatók alapvetően különböző fogalmak.

Célok Mérőszámok Általános célok Célzott teljesítménymérők Adjon útmutatást és tegye egyértelművé a munkát Biztosítson ellenőrzési pontokat a teljesítmény méréséhez Eredményalapú, például bevétel növekedés, ügyfél-elégedettség stb. Általában eredményalapúak, például generált potenciális ügyfelek, NPS stb. Hosszú távra, általában negyedéves vagy éves szinten állítsa be Rövid távra állítsa be. A csapatok néha naponta/hetente követik nyomon a mutatókat.

Hogyan működnek együtt a célok és a mutatók?

A célok és a mutatók szimbiotikus kapcsolatban állnak egymással. A célok a szervezetet a helyes irányba terelik, a mutatók pedig biztosítják, hogy a megfelelő ütemben haladjon.

Például, ha a célja a következő üzleti évben a bevétel növelése, akkor olyan mutatókat állíthat be, mint:

Növelje a generált potenciális ügyfelek számát

Növelje a potenciális ügyfelekből való ügyfelekké válás arányát

Növelje az egyes ügyfelektől származó éves ismétlődő bevételt

Növelje az ügyfélmegtartást

Ezeknek a mutatóknak a heti vagy havi szintű nyomon követése segít elérni az Ön által kitűzött éves célt. Az üzleti vezetők a szervezet egészére vonatkozó célokat kisebb, csapatok számára kitűzött célokra bontják. Ezután a célmutatókat használják, hogy meghatározzák az e célok felé tett előrelépést.

Néhány kulcsfontosságú elem megértése a célmutatók kezelésében

A célok, a célkitűzések és a mutatók közötti különbség tisztázásakor számos kifejezéssel találkozhat. Néhányat megvitatunk a félreértések elkerülése érdekében.

Főbb teljesítménymutatók (KPI-k): A KPI egy projekt, osztály vagy szervezet céljainak elérését mérő konkrét mutató. A termelékenységi célok esetében a KPI lehet például a ledolgozott órák száma.

Szolgáltatási szintű megállapodás (SLA): Az SLA az Ön által vállalt teljesítmény szabványa. Például egy szoftverkarbantartó csapatnak 4 órás SLA-ja lehet a magas prioritású panaszok válaszadási idejeként.

Kattintási arány (CTR): A kattintási arány egy népszerű marketing KPI, amely méri, hogy hányszor kattintanak egy linkre a megjelenítések számához viszonyítva. Ha Facebook-hirdetését 100 ember látja, és egy kattint rá, akkor a CTR 1%.

Aktív felhasználók: A SaaS világában a napi aktív felhasználók (DAU) és a havi aktív felhasználók (MAU) a legfontosabb mutatók. Ez a terméket aktívan használó emberek számát jelenti, amely a potenciális bevételek egyik legfontosabb mutatója.

Ezen elmélet szilárd alapjaira támaszkodva nézzünk meg néhány példát.

25 valós példa a célmutatókra

A célmutatók a végzett munka típusától függően változhatnak. Hogy világos képet kapjon, több üzleti funkcióból választottunk példákat.

Értékesítés

1. Ügyfélszerzési költség (CAC): Az összes ügyfélszerzési költség, beleértve az értékesítési költségeket és a marketingtevékenységeket. A CAC egy fontos költség, amelyet minimálisra kell csökkenteni.

2. Értékesítési tevékenységek értékesítőnként: Az értékesítési képviselő által egy adott időtartamon belül elvégzett feladatok száma. A legtöbb szervezet nyomon követi az értékesítési hívásokat. Ez egy termelékenységi mutató, amely segít a csapatoknak az értékesítési célok elérésében.

3. Konverziós arány: Az arány, amellyel a potenciális ügyfelek valódi ügyfelekké válnak. Ez a célmutató a potenciális ügyfelek minőségét és az értékesítési folyamat hatékonyságát méri.

4. Értékesítési ciklus hossza: Az értékesítési folyamat átlagos időtartama az első kapcsolatfelvételtől a szerződés megkötéséig. Az egyes értékesítők tevékenységével és a konverziós aránnyal együtt ez a mutató segít előre jelezni a bevételi eredményeket.

5. Ügyfélélettartam-érték (CLV): Az a teljes bevétel, amelyet egy vállalkozás egy ügyféltől az üzleti kapcsolat fennállása alatt generálhat. A CLV segít racionalizálni a CAC-t és ennek megfelelően elosztani a költségvetést.

Marketing

6. Marketing által minősített potenciális ügyfelek (MQL): Azok a potenciális ügyfelek száma, akiket a marketingcsapat valószínűsíthetően ügyfélként fog megszerzni. Az MQL-ek minőségi elemet adnak a generált potenciális ügyfelekhez.

7. Lead-költség (CPL): A lead megszerzésével kapcsolatos összes költség. A CPL a CAC vezető mutatója.

8. Megjelenítések, kattintások és potenciális ügyfelek: Azok száma, akik látták a hirdetést, rákattintottak a hirdetésre, és kitöltötték az űrlapot, hogy potenciális ügyfélként rögzítsék őket. Ezek a KPI-mutatók segítenek a konverziós tölcsér tetején elért teljesítmény mérésében.

9. Visszapattanási arány: Azok a marketing e-mailek százalékos aránya, amelyek visszapattannak, mert az azonosító helytelen, inaktív vagy nem elérhető. A visszapattanási arány a feliratkozói adatbázis állapotának mutatója.

10. Marketing befektetési megtérülés (ROI): A marketingből származó bevétel és a marketing kiadások aránya. Ez a marketing hatékonyságának fontos mérőszáma.

Műveletek

11. Bruttó haszonkulcs: (Bevétel – Eladott áruk költsége)/100. A bruttó haszonkulcs a projekt működési erősségeinek és pénzügyi helyzetének kritikus mutatója.

12. Megszerzett érték: Ténylegesen elvégzett munka x költségvetés. Ha a költségvetése 30 000 egy 30 napos projektre, és 6 nap alatt 10%-át elvégezte, akkor a megszerzett értéke 3000. A tervezett értéke pedig 6000. Ez, más pénzügyi mutatókkal együtt, segít dollárban kifejezni, hogy mennyivel van elmaradva/előrébb a tervhez képest.

13. Költségeltérés: Költségvetés szerinti költség – tényleges költség. A jó projekt megvalósítás egyik fő célja a költségvetés betartása. A költségeltérés ehhez kulcsfontosságú mutató.

14. Ütemezési eltérés: Tervezett teljesítés – tényleges teljesítés. A fenti példában 6 nap alatt 20%-ot kellett volna teljesítenie. Tehát az ütemezési eltérés 10%.

15. Kihasználtsági arány: Ledolgozott órák/rendelkezésre álló órák. Egy 40 órás munkahétben, ha 30 órát dolgozott, akkor a kihasználtsági aránya 75%. Ez a termelékenység és az erőforrás-elosztás egyik legfontosabb mutatója, amely a projektcélok szerves részét képezi.

Szoftverfejlesztés

16. Telepítési gyakoriság: Milyen gyakran telepítik a kódot a termelésbe. Néha az agilis módszert alkalmazó csapatok számára irányadó mutatóként tekintik, ez a mérnöki csapat termelékenységének és sebességének egyik legfontosabb mutatója.

17. Sprint célok sikerességi aránya: A sprint backlogból teljesített elemek százalékos aránya. Ez a mutató a csapat hatékony tervezési képességét és az üzleti célok elérését mutatja.

18. Válaszidő: Az a idő, amely alatt a rendszer válaszol egy lekérdezésre. Ez az agilitás és a reagálóképesség egyik legfontosabb mérőszáma.

19. Kódlefedettség: Az automatizált tesztek által lefedett kód százalékos aránya. Ez az agilis mutató azonosítja a tesztelés hatékonyságát, valamint azokat a részeket, amelyekre további figyelmet kell fordítani.

20. Átlagos helyreállítási idő (MTTR): Az a idő, amely alatt a mérnöki csapat helyreállítja az incidenst. Egy olyan világban, ahol a biztonsági/teljesítménybeli incidensek elkerülhetetlenek, az MTTR a rugalmasság mutatója.

21. Biztonsági incidensek: Az incidensek vagy biztonsági rések száma. A felismerés átlagos idejével, a helyreállítás átlagos idejével és az incidens súlyosságával együtt ez a mutató a szoftver biztonsági képességeit méri.

Ügyfélszolgálat

22. Ügyfélmegtartás: Az idő során megtartott ügyfelek százalékos aránya. Ez a mutató jelzi, hogy a termék/szolgáltatás mennyire értékes az ügyfél számára, ezáltal csökkentve az új ügyfelek megszerzésére fordított költségeket.

23. Net Promoter Score (NPS): Az ügyfél hajlandósága egy termék vagy szolgáltatás ajánlására. Ez a legtöbb termék/szolgáltatás-szervezetnél az ügyfél elégedettségének mérőszáma.

24. Első válaszadási idő: Az ügyfelek kérdéseire adott első válaszadási idő. Az SLA-kban általában meghatározott első válaszadási idő a ügyfélszolgálat hatékonyságának egyik legfontosabb mutatója.

25. Megoldási arány: Az SLA keretein belül megoldott jegyek százalékos aránya.

Ha ezek közül a célok közül valamelyik megfelelőnek tűnik Önnek, itt megtudhatja, hogyan követheti nyomon és jelentheti azokat a teljesítmény optimalizálása érdekében.

A célmutatók nyomon követése és jelentése

Miután meghatároztad a célmutatókat, gondoskodj arról, hogy azok mindig jól láthatóak legyenek. Ehhez tökéletesen alkalmasak a célkövető alkalmazások, mint például a ClickUp.

Állítsa be céljait a ClickUp célokban

Állítson be numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélokat a ClickUp Goals segítségével. Például állítson be numerikus célokat a heti potenciális ügyfelek generálására vonatkozóan. Állítson be pénzügyi célokat az értékesítésre vonatkozóan.

Ha nem tudja, hol kezdje, próbálja ki a ClickUp SMART Goals Template sablont.

Ingyenes sablon letöltése Állítson be SMART célokat csapatának a ClickUp segítségével

A célmutatókat a megfelelő személyeknek rendelje hozzá

Rendeljen felhasználókat az egyes célmutatókhoz. A mutatókat fel is oszthatja több csapat tagjára, akik közösen érik el a célokat.

Adatok meghatározása

Határozza meg az egyes mutatók adatforrásait, és integrálja azokat a ClickUp-ba. Ez magában foglalhatja a belső rendszereket, külső adatbázisokat, ügyfél-visszajelzéseket vagy alkalmazotti felméréseket. Gondoskodjon az adatok pontosságáról, megbízhatóságáról és hozzáférhetőségéről.

Kövesse nyomon őket a ClickUp Dashboards segítségével.

Testreszabhatja a ClickUp irányítópultokat, hogy azok az Ön számára fontos mutatókat jelenítsék meg. Valós idejű frissítéseket kaphat minden mutatóhoz, így erőfeszítéseit a teljesítmény javításához igazíthatja.

Mércéket meghatározni minden egyes célhoz

A célok kitűzésének vagy a mutatók meghatározásának egyik legfontosabb szempontja a referenciaértékek pontos meghatározása. Egy induló vállalkozás első működési évében elérheti a bevételek 100%-os növekedésének célját, de egy multinacionális vállalatnak ez nem feltétlenül sikerül. A különbség megértéséhez referenciaértékekre van szükség.

A célkitűzésben a referenciaértékek:

Állítsa be a teljesítmény alapszintjét

Győződjön meg arról, hogy a célok elérhetők és reálisak.

Tegyen meg mindent, és érjen el nagyobb eredményeket!

Segítsen hatékonyan versenyezni a piacon

Röviden: a cél az, amit el kell érni. A mutató az adott cél eléréséhez vezető teljesítményt jelzi. A referenciaérték a mutatókhoz tartozó szám.

Például egy szoftverfejlesztési termék esetében a cél a teljesítmény növelése. A mutató a termelésbe bevezetett funkciók száma. A referenciaérték 10 funkció sprintenként.

Kezdje el meghatározni a referenciaértékeket és mutatókat ezekkel a célkitűzési sablonokkal.

A célmutatók szerepe a teljesítmény javításában

A szervezeti siker felé vezető úton a célmutatók azok a mérföldkövek, amelyeket meg kell haladnia. Íme, hogyan segíthetik ezek a műveleti csapatokat a teljesítmény javításában.

Kezelje a teljes folyamatot a ClickUp segítségével

Láthatóság: A célmutatók mindenki számára láthatóvá teszik a célokat a csapatban. Segítenek a tagoknak abban, hogy az év során elért eredmények alapján irányítsák a haladásukat.

Mérhetőség: A projektek gyakran hónapokig, ha nem évekig tartanak. A végére várni, hogy megtudja, sikeres volt-e, demotiváló lehet. A célmutatók segítségével a csapat tagjai rendszeres időközönként tájékozódhatnak az előrehaladásról.

Cél: A csapat tagjai számára a célmutatók értelmet adnak a munkának. Segítenek kialakítani a célok elérésével kapcsolatos kollektív felelősségérzetet.

Folyamatos fejlesztés: A láthatóság, a mérhetőség és a cél alapján a csapatok folyamatos fejlesztési tervet készíthetnek. Ha látja, hogy teljesítménye eltér a tervtől, azonnal módosíthatja azt.

Biztosítson átláthatóságot a ClickUp Dashboards segítségével. Végezzen rendszeres visszatekintéseket, és dokumentálja a tanulságokat a ClickUp Docs-ban. Vitassa meg az ötleteket a megjegyzésekben, és kövesse nyomon az összes beszélgetést a ClickUp Chat nézetben.

A testreszabható ClickUp Dashboards segítségével áttekinthetővé válnak a projektek.

Vezessen be változásokat, kövesse nyomon az előrehaladást, ismételje meg!

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 78%-a részletes terveket készít a célkitűzési folyamat részeként. Meglepő módon azonban 50%-uk nem követi nyomon ezeket a terveket speciális eszközökkel. 👀 A ClickUp segítségével zökkenőmentesen alakíthatja át a célokat megvalósítható feladatokká, így lépésről lépésre elérheti őket. Ráadásul kódolás nélküli irányítópultjaink világos vizuális ábrázolást nyújtanak az előrehaladásáról, bemutatva az elért eredményeket, és nagyobb ellenőrzést és áttekinthetőséget biztosítva a munkája felett. Mert „a legjobb reménykedés” nem megbízható stratégia. 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói szerint ~10%-kal több munkát tudnak elvégezni anélkül, hogy kiégnének.

A célmutatók bevezetésének kihívásai

Számos előnye ellenére a célmutatók bevezetése nem könnyű feladat. Számos kihívással kell szembenéznie, de itt megmutatjuk, hogyan lehet ezeket leküzdeni.

A célokkal nem összhangban lévő mutatók

A legjobb mutatóknak összhangban kell lenniük a csapat céljaival. Ezek mérik a teljesítményt a kívánt cél tekintetében. Azonban a csapatok gyakran nehezen tudják meghatározni a céljaikhoz megfelelő mutatókat.

Lépje túl ezt a kihívást a ClickUp segítségével. Hozzon létre mappákat a sprint ciklusok, OKR-ek, heti alkalmazotti teljesítményértékelések stb. nyomon követéséhez, és állapítson meg mutatókat mindegyikhez.

A mutatók meghatározása és elfelejtése

A csapatok az év elején lelkesen tűznek ki célokat, mutatókat és célértékeket. Gyakran előfordul, hogy a mindennapi munka rohanása közben mindezt elfelejtik.

A ClickUp segít elkerülni ezt az automatizált haladáskövetéssel.

A láthatóság hiánya

Az egyik oka annak, hogy a csapatok kitűzik a célokat, majd elfelejtik őket, az, hogy azok nem állandóan láthatóak. A célok és mutatók különböző változatainak szétszórt táblázatokban történő tárolása megnehezíti a hozzájuk való hozzáférést.

A ClickUp úgy oldja meg ezt a problémát, hogy a célokat a mindennapi feladatok kontextusába helyezi. Ezáltal a célok láthatóak és relevánsak maradnak a munkában.

Az előrehaladás nyomon követéséhez szükséges adatok hiánya

Egy megbízható projektmenedzsment eszköz nélkül még egy olyan alapvető kérdés megválaszolása is túl időigényes lehet, mint például: „Hány feladatot teljesítettünk már?”.

A ClickUp átfogó feladatkezelő modulja ezt hivatott megoldani. A ClickUp használatával csapataid egyszerűen összegyűjthetik a feladatokkal, az időkövetéssel, a munkaterheléssel és egyebekkel kapcsolatos adatokat.

Tartsa szemmel céljait és sikermutatóit a ClickUp segítségével

Minden vállalkozás mindig egy cél, egy kívánt eredmény felé törekszik. Lehet, hogy nem ért egyet Goldrattal, és úgy gondolja, hogy az elsődleges célja a világ megváltoztatása. Mi nem fogjuk ezt megítélni.

Bármi is legyen a célja, a ClickUp támogatni fogja Önt. Használja a ClickUp feladatkezelési, ütemezési, nyomonkövetési és célkövetési funkcióit a céljai eléréséhez. Kezdje el azonnal!

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot.

Gyakran ismételt kérdések a célmutatókról

1. Mi a célja a sikermérő mutatóknak?

A sikermérőszámok a teljesítmény mutatói. A sikermérőszámok célja, hogy a csapat tagjainak egyértelműséget, irányt és célt adjanak.

2. Mik a KPI célmutatók?

A KPI célmutatók olyan konkrét mérőszámok, amelyekkel egy szervezet, csapat vagy egyén teljesítményét előre meghatározott célokhoz viszonyítva értékelik.