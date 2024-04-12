Hogyan állítsunk be célmutatókat (példákkal)

A rendkívül népszerű menedzsment könyvben, Eliyahu M. Goldratt Goal című művében azt állítja, hogy minden vállalkozás alapvető célja a pénzkeresés. Bár ez rendkívül egyszerűen érthető, megvalósítása nem könnyű.
A pénzkeresés célját fel kell bontani a termelékenység növelésére, a kiadások csökkentésére és a készletek minimalizálására, amelyek mind a bevételek és a nyereség maximalizálásához vezetnek. Az Ön üzleti tevékenységétől függően ez meglehetősen bonyolult lehet.
Például egy szabadúszó tartalomíró számára a teljesítmény növelése olyan egyszerű lehet, mint több cikk írása hetente. Egy autógyártó számára azonban ez több ezer folyamat optimalizálását jelenti, amelyek mindegyike saját célokkal rendelkezik.
Ehhez egy erre a célra tervezett szoftverre van szükség, mint például a ClickUp. Nézzük meg, hogyan állíthat be hatékony célmutatókat és érheti el azokat a szervezetében.
Mik azok a célmutatók?
A célok olyan átfogó célkitűzések, amelyeket egy egyén, csapat vagy szervezet elérni kíván. Ez lehet például az új termékcsaládból származó bevétel növelése vagy egy új piacra való terjeszkedés.
A célmutatók konkrét, mérhető indikátorok, amelyekkel ezek a célok elérhetők. A célokat megvalósítható lépésekre bontják, és segítenek a teljesítmény nyomon követésében és a siker értékelésében.
Mi a különbség a célok és a mutatók között?
Bár együtt használják őket, a célok és a mutatók alapvetően különböző fogalmak.
|Célok
|Mérőszámok
|Általános célok
|Célzott teljesítménymérők
|Adjon útmutatást és tegye egyértelművé a munkát
|Biztosítson ellenőrzési pontokat a teljesítmény méréséhez
|Eredményalapú, például bevétel növekedés, ügyfél-elégedettség stb.
|Általában eredményalapúak, például generált potenciális ügyfelek, NPS stb.
|Hosszú távra, általában negyedéves vagy éves szinten állítsa be
|Rövid távra állítsa be. A csapatok néha naponta/hetente követik nyomon a mutatókat.
Hogyan működnek együtt a célok és a mutatók?
A célok és a mutatók szimbiotikus kapcsolatban állnak egymással. A célok a szervezetet a helyes irányba terelik, a mutatók pedig biztosítják, hogy a megfelelő ütemben haladjon.
Például, ha a célja a következő üzleti évben a bevétel növelése, akkor olyan mutatókat állíthat be, mint:
- Növelje a generált potenciális ügyfelek számát
- Növelje a potenciális ügyfelekből való ügyfelekké válás arányát
- Növelje az egyes ügyfelektől származó éves ismétlődő bevételt
- Növelje az ügyfélmegtartást
Ezeknek a mutatóknak a heti vagy havi szintű nyomon követése segít elérni az Ön által kitűzött éves célt. Az üzleti vezetők a szervezet egészére vonatkozó célokat kisebb, csapatok számára kitűzött célokra bontják. Ezután a célmutatókat használják, hogy meghatározzák az e célok felé tett előrelépést.
Néhány kulcsfontosságú elem megértése a célmutatók kezelésében
A célok, a célkitűzések és a mutatók közötti különbség tisztázásakor számos kifejezéssel találkozhat. Néhányat megvitatunk a félreértések elkerülése érdekében.
Főbb teljesítménymutatók (KPI-k): A KPI egy projekt, osztály vagy szervezet céljainak elérését mérő konkrét mutató. A termelékenységi célok esetében a KPI lehet például a ledolgozott órák száma.
Szolgáltatási szintű megállapodás (SLA): Az SLA az Ön által vállalt teljesítmény szabványa. Például egy szoftverkarbantartó csapatnak 4 órás SLA-ja lehet a magas prioritású panaszok válaszadási idejeként.
Kattintási arány (CTR): A kattintási arány egy népszerű marketing KPI, amely méri, hogy hányszor kattintanak egy linkre a megjelenítések számához viszonyítva. Ha Facebook-hirdetését 100 ember látja, és egy kattint rá, akkor a CTR 1%.
Aktív felhasználók: A SaaS világában a napi aktív felhasználók (DAU) és a havi aktív felhasználók (MAU) a legfontosabb mutatók. Ez a terméket aktívan használó emberek számát jelenti, amely a potenciális bevételek egyik legfontosabb mutatója.
Ezen elmélet szilárd alapjaira támaszkodva nézzünk meg néhány példát.
25 valós példa a célmutatókra
A célmutatók a végzett munka típusától függően változhatnak. Hogy világos képet kapjon, több üzleti funkcióból választottunk példákat.
Értékesítés
1. Ügyfélszerzési költség (CAC): Az összes ügyfélszerzési költség, beleértve az értékesítési költségeket és a marketingtevékenységeket. A CAC egy fontos költség, amelyet minimálisra kell csökkenteni.
2. Értékesítési tevékenységek értékesítőnként: Az értékesítési képviselő által egy adott időtartamon belül elvégzett feladatok száma. A legtöbb szervezet nyomon követi az értékesítési hívásokat. Ez egy termelékenységi mutató, amely segít a csapatoknak az értékesítési célok elérésében.
3. Konverziós arány: Az arány, amellyel a potenciális ügyfelek valódi ügyfelekké válnak. Ez a célmutató a potenciális ügyfelek minőségét és az értékesítési folyamat hatékonyságát méri.
4. Értékesítési ciklus hossza: Az értékesítési folyamat átlagos időtartama az első kapcsolatfelvételtől a szerződés megkötéséig. Az egyes értékesítők tevékenységével és a konverziós aránnyal együtt ez a mutató segít előre jelezni a bevételi eredményeket.
5. Ügyfélélettartam-érték (CLV): Az a teljes bevétel, amelyet egy vállalkozás egy ügyféltől az üzleti kapcsolat fennállása alatt generálhat. A CLV segít racionalizálni a CAC-t és ennek megfelelően elosztani a költségvetést.
Marketing
6. Marketing által minősített potenciális ügyfelek (MQL): Azok a potenciális ügyfelek száma, akiket a marketingcsapat valószínűsíthetően ügyfélként fog megszerzni. Az MQL-ek minőségi elemet adnak a generált potenciális ügyfelekhez.
7. Lead-költség (CPL): A lead megszerzésével kapcsolatos összes költség. A CPL a CAC vezető mutatója.
8. Megjelenítések, kattintások és potenciális ügyfelek: Azok száma, akik látták a hirdetést, rákattintottak a hirdetésre, és kitöltötték az űrlapot, hogy potenciális ügyfélként rögzítsék őket. Ezek a KPI-mutatók segítenek a konverziós tölcsér tetején elért teljesítmény mérésében.
9. Visszapattanási arány: Azok a marketing e-mailek százalékos aránya, amelyek visszapattannak, mert az azonosító helytelen, inaktív vagy nem elérhető. A visszapattanási arány a feliratkozói adatbázis állapotának mutatója.
10. Marketing befektetési megtérülés (ROI): A marketingből származó bevétel és a marketing kiadások aránya. Ez a marketing hatékonyságának fontos mérőszáma.
Műveletek
11. Bruttó haszonkulcs: (Bevétel – Eladott áruk költsége)/100. A bruttó haszonkulcs a projekt működési erősségeinek és pénzügyi helyzetének kritikus mutatója.
12. Megszerzett érték: Ténylegesen elvégzett munka x költségvetés. Ha a költségvetése 30 000 egy 30 napos projektre, és 6 nap alatt 10%-át elvégezte, akkor a megszerzett értéke 3000. A tervezett értéke pedig 6000. Ez, más pénzügyi mutatókkal együtt, segít dollárban kifejezni, hogy mennyivel van elmaradva/előrébb a tervhez képest.
13. Költségeltérés: Költségvetés szerinti költség – tényleges költség. A jó projekt megvalósítás egyik fő célja a költségvetés betartása. A költségeltérés ehhez kulcsfontosságú mutató.
14. Ütemezési eltérés: Tervezett teljesítés – tényleges teljesítés. A fenti példában 6 nap alatt 20%-ot kellett volna teljesítenie. Tehát az ütemezési eltérés 10%.
15. Kihasználtsági arány: Ledolgozott órák/rendelkezésre álló órák. Egy 40 órás munkahétben, ha 30 órát dolgozott, akkor a kihasználtsági aránya 75%. Ez a termelékenység és az erőforrás-elosztás egyik legfontosabb mutatója, amely a projektcélok szerves részét képezi.
Szoftverfejlesztés
16. Telepítési gyakoriság: Milyen gyakran telepítik a kódot a termelésbe. Néha az agilis módszert alkalmazó csapatok számára irányadó mutatóként tekintik, ez a mérnöki csapat termelékenységének és sebességének egyik legfontosabb mutatója.
17. Sprint célok sikerességi aránya: A sprint backlogból teljesített elemek százalékos aránya. Ez a mutató a csapat hatékony tervezési képességét és az üzleti célok elérését mutatja.
18. Válaszidő: Az a idő, amely alatt a rendszer válaszol egy lekérdezésre. Ez az agilitás és a reagálóképesség egyik legfontosabb mérőszáma.
19. Kódlefedettség: Az automatizált tesztek által lefedett kód százalékos aránya. Ez az agilis mutató azonosítja a tesztelés hatékonyságát, valamint azokat a részeket, amelyekre további figyelmet kell fordítani.
20. Átlagos helyreállítási idő (MTTR): Az a idő, amely alatt a mérnöki csapat helyreállítja az incidenst. Egy olyan világban, ahol a biztonsági/teljesítménybeli incidensek elkerülhetetlenek, az MTTR a rugalmasság mutatója.
21. Biztonsági incidensek: Az incidensek vagy biztonsági rések száma. A felismerés átlagos idejével, a helyreállítás átlagos idejével és az incidens súlyosságával együtt ez a mutató a szoftver biztonsági képességeit méri.
Ügyfélszolgálat
22. Ügyfélmegtartás: Az idő során megtartott ügyfelek százalékos aránya. Ez a mutató jelzi, hogy a termék/szolgáltatás mennyire értékes az ügyfél számára, ezáltal csökkentve az új ügyfelek megszerzésére fordított költségeket.
23. Net Promoter Score (NPS): Az ügyfél hajlandósága egy termék vagy szolgáltatás ajánlására. Ez a legtöbb termék/szolgáltatás-szervezetnél az ügyfél elégedettségének mérőszáma.
24. Első válaszadási idő: Az ügyfelek kérdéseire adott első válaszadási idő. Az SLA-kban általában meghatározott első válaszadási idő a ügyfélszolgálat hatékonyságának egyik legfontosabb mutatója.
25. Megoldási arány: Az SLA keretein belül megoldott jegyek százalékos aránya.
Ha ezek közül a célok közül valamelyik megfelelőnek tűnik Önnek, itt megtudhatja, hogyan követheti nyomon és jelentheti azokat a teljesítmény optimalizálása érdekében.
A célmutatók nyomon követése és jelentése
Miután meghatároztad a célmutatókat, gondoskodj arról, hogy azok mindig jól láthatóak legyenek. Ehhez tökéletesen alkalmasak a célkövető alkalmazások, mint például a ClickUp.
Állítsa be céljait a ClickUp célokban
Állítson be numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélokat a ClickUp Goals segítségével. Például állítson be numerikus célokat a heti potenciális ügyfelek generálására vonatkozóan. Állítson be pénzügyi célokat az értékesítésre vonatkozóan.
Ha nem tudja, hol kezdje, próbálja ki a ClickUp SMART Goals Template sablont.
A célmutatókat a megfelelő személyeknek rendelje hozzá
Rendeljen felhasználókat az egyes célmutatókhoz. A mutatókat fel is oszthatja több csapat tagjára, akik közösen érik el a célokat.
Adatok meghatározása
Határozza meg az egyes mutatók adatforrásait, és integrálja azokat a ClickUp-ba. Ez magában foglalhatja a belső rendszereket, külső adatbázisokat, ügyfél-visszajelzéseket vagy alkalmazotti felméréseket. Gondoskodjon az adatok pontosságáról, megbízhatóságáról és hozzáférhetőségéről.
Kövesse nyomon őket a ClickUp Dashboards segítségével.
Testreszabhatja a ClickUp irányítópultokat, hogy azok az Ön számára fontos mutatókat jelenítsék meg. Valós idejű frissítéseket kaphat minden mutatóhoz, így erőfeszítéseit a teljesítmény javításához igazíthatja.
Mércéket meghatározni minden egyes célhoz
A célok kitűzésének vagy a mutatók meghatározásának egyik legfontosabb szempontja a referenciaértékek pontos meghatározása. Egy induló vállalkozás első működési évében elérheti a bevételek 100%-os növekedésének célját, de egy multinacionális vállalatnak ez nem feltétlenül sikerül. A különbség megértéséhez referenciaértékekre van szükség.
A célkitűzésben a referenciaértékek:
- Állítsa be a teljesítmény alapszintjét
- Győződjön meg arról, hogy a célok elérhetők és reálisak.
- Tegyen meg mindent, és érjen el nagyobb eredményeket!
- Segítsen hatékonyan versenyezni a piacon
Röviden: a cél az, amit el kell érni. A mutató az adott cél eléréséhez vezető teljesítményt jelzi. A referenciaérték a mutatókhoz tartozó szám.
Például egy szoftverfejlesztési termék esetében a cél a teljesítmény növelése. A mutató a termelésbe bevezetett funkciók száma. A referenciaérték 10 funkció sprintenként.
Kezdje el meghatározni a referenciaértékeket és mutatókat ezekkel a célkitűzési sablonokkal.
A célmutatók szerepe a teljesítmény javításában
A szervezeti siker felé vezető úton a célmutatók azok a mérföldkövek, amelyeket meg kell haladnia. Íme, hogyan segíthetik ezek a műveleti csapatokat a teljesítmény javításában.
Láthatóság: A célmutatók mindenki számára láthatóvá teszik a célokat a csapatban. Segítenek a tagoknak abban, hogy az év során elért eredmények alapján irányítsák a haladásukat.
Mérhetőség: A projektek gyakran hónapokig, ha nem évekig tartanak. A végére várni, hogy megtudja, sikeres volt-e, demotiváló lehet. A célmutatók segítségével a csapat tagjai rendszeres időközönként tájékozódhatnak az előrehaladásról.
Cél: A csapat tagjai számára a célmutatók értelmet adnak a munkának. Segítenek kialakítani a célok elérésével kapcsolatos kollektív felelősségérzetet.
Folyamatos fejlesztés: A láthatóság, a mérhetőség és a cél alapján a csapatok folyamatos fejlesztési tervet készíthetnek. Ha látja, hogy teljesítménye eltér a tervtől, azonnal módosíthatja azt.
Biztosítson átláthatóságot a ClickUp Dashboards segítségével. Végezzen rendszeres visszatekintéseket, és dokumentálja a tanulságokat a ClickUp Docs-ban. Vitassa meg az ötleteket a megjegyzésekben, és kövesse nyomon az összes beszélgetést a ClickUp Chat nézetben.
Vezessen be változásokat, kövesse nyomon az előrehaladást, ismételje meg!
📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 78%-a részletes terveket készít a célkitűzési folyamat részeként. Meglepő módon azonban 50%-uk nem követi nyomon ezeket a terveket speciális eszközökkel. 👀
A ClickUp segítségével zökkenőmentesen alakíthatja át a célokat megvalósítható feladatokká, így lépésről lépésre elérheti őket. Ráadásul kódolás nélküli irányítópultjaink világos vizuális ábrázolást nyújtanak az előrehaladásáról, bemutatva az elért eredményeket, és nagyobb ellenőrzést és áttekinthetőséget biztosítva a munkája felett. Mert „a legjobb reménykedés” nem megbízható stratégia.
💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói szerint ~10%-kal több munkát tudnak elvégezni anélkül, hogy kiégnének.
A célmutatók bevezetésének kihívásai
Számos előnye ellenére a célmutatók bevezetése nem könnyű feladat. Számos kihívással kell szembenéznie, de itt megmutatjuk, hogyan lehet ezeket leküzdeni.
A célokkal nem összhangban lévő mutatók
A legjobb mutatóknak összhangban kell lenniük a csapat céljaival. Ezek mérik a teljesítményt a kívánt cél tekintetében. Azonban a csapatok gyakran nehezen tudják meghatározni a céljaikhoz megfelelő mutatókat.
Lépje túl ezt a kihívást a ClickUp segítségével. Hozzon létre mappákat a sprint ciklusok, OKR-ek, heti alkalmazotti teljesítményértékelések stb. nyomon követéséhez, és állapítson meg mutatókat mindegyikhez.
A mutatók meghatározása és elfelejtése
A csapatok az év elején lelkesen tűznek ki célokat, mutatókat és célértékeket. Gyakran előfordul, hogy a mindennapi munka rohanása közben mindezt elfelejtik.
A ClickUp segít elkerülni ezt az automatizált haladáskövetéssel.
A láthatóság hiánya
Az egyik oka annak, hogy a csapatok kitűzik a célokat, majd elfelejtik őket, az, hogy azok nem állandóan láthatóak. A célok és mutatók különböző változatainak szétszórt táblázatokban történő tárolása megnehezíti a hozzájuk való hozzáférést.
A ClickUp úgy oldja meg ezt a problémát, hogy a célokat a mindennapi feladatok kontextusába helyezi. Ezáltal a célok láthatóak és relevánsak maradnak a munkában.
Az előrehaladás nyomon követéséhez szükséges adatok hiánya
Egy megbízható projektmenedzsment eszköz nélkül még egy olyan alapvető kérdés megválaszolása is túl időigényes lehet, mint például: „Hány feladatot teljesítettünk már?”.
A ClickUp átfogó feladatkezelő modulja ezt hivatott megoldani. A ClickUp használatával csapataid egyszerűen összegyűjthetik a feladatokkal, az időkövetéssel, a munkaterheléssel és egyebekkel kapcsolatos adatokat.
Tartsa szemmel céljait és sikermutatóit a ClickUp segítségével
Minden vállalkozás mindig egy cél, egy kívánt eredmény felé törekszik. Lehet, hogy nem ért egyet Goldrattal, és úgy gondolja, hogy az elsődleges célja a világ megváltoztatása. Mi nem fogjuk ezt megítélni.
Bármi is legyen a célja, a ClickUp támogatni fogja Önt. Használja a ClickUp feladatkezelési, ütemezési, nyomonkövetési és célkövetési funkcióit a céljai eléréséhez. Kezdje el azonnal!
Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot.
Gyakran ismételt kérdések a célmutatókról
1. Mi a célja a sikermérő mutatóknak?
A sikermérőszámok a teljesítmény mutatói. A sikermérőszámok célja, hogy a csapat tagjainak egyértelműséget, irányt és célt adjanak.
2. Mik a KPI célmutatók?
A KPI célmutatók olyan konkrét mérőszámok, amelyekkel egy szervezet, csapat vagy egyén teljesítményét előre meghatározott célokhoz viszonyítva értékelik.