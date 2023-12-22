Határozza meg csapata North Star mutatóját, és érjen el új magasságokat!

A Polaris, más néven Északi csillag, sem a Földhöz legközelebb eső, sem a legfényesebb csillag az égen. Azért figyelemre méltó, mert stabilnak tűnik, még akkor is, ha az egész északi égbolt körülötte forog.

Tehát, függetlenül az éjszaka vagy az évszak idejétől, ha észak felé szeretne hajózni, kövesse a North Star-t.

A North Star mutató pontosan ezt teszi egy vállalkozás számára. A célokkal és a célkitűzésekkel ellentétben a North Star mutatók egyértelműek.

A két mutató nem ellentmond egymásnak és nem zavarja meg egymást. Ezek azok a pontok, amelyekhez mindig vissza kell térnie, ha valaha is eltérne az iránytól.

Ebben a blogbejegyzésben segítünk kiválasztani a North Star mutatókat, kidolgozni az azok eléréséhez vezető útitervet, és nyomon követni az előrehaladást.

Mik azok a North Star mutatók?

A North Star mutatók olyan sikermérők, amelyek összhangban állnak a vállalkozás hosszú távú növekedési pályájával. Alapvető fontosságúak a vállalkozás sikeréhez, és nem befolyásolják őket az időszakos hullámzások.

A North Star mutatók, amelyek különösen népszerűek a szoftverstartupok termékvezérelt növekedési csapatai körében, azt mérik, hogy ügyfelei miért vásárolnak továbbra is Öntől.

A jó North Star mutatókat a következő jellemzőkkel lehet leírni.

Az ügyfélérték tükrözése: Mit kell kapnia az ügyfélnek az általa fizetett árért cserébe? Az olyan szórakoztató termékek esetében, mint a YouTube, a Spotify vagy a Facebook, ez a platformon töltött idő. Az olyan kommunikációs termékek esetében, mint a Slack, ez a napi aktív felhasználók száma. Az Amazon esetében ez lehet a havi tranzakciók száma vagy a megvásárolt termékek száma.

A bevételhez kapcsolódóan: Ez nem jelenti azt, hogy a bevétel egy North Star mutató, bár lehet az. Azonban egy hatékony North Star mutató összekapcsolja az ügyfélértéket a bevétellel.

Az egész szervezetre alkalmazható: A North Star mutató nem változik a csapatod/szereped alapján. Állandó marad, de a beágyazott célok és feladatok minden csapatnál eltérőek lehetnek.

Például, ha a szervezeted North Star mutatója a „napi aktív felhasználók száma”, akkor a termékfejlesztés, marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat minden munkatársa úgy kell megtervezze a munkáját, hogy ezt a célt elérje.

Fókuszáljon a hosszú távra: A North Star mutatók nem változnak évente. A hosszú távú növekedéshez kapcsolódnak, és több éven át kell őket követni. Ezért konkrétnak, ugyanakkor elég tágnak kell lenniük.

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k), a projektcélok és a kulcsfontosságú eredmények (OKR-ek), az egyetlen fontos mutató (OMTM) és a már gyakorlatban alkalmazott több tucatnyi egyéb keretrendszer mellett miért érdemes fontolóra venni a North Star mutatókat? Nézzük meg közelebbről!

A North Star mutatók fontossága

A jó North Star mutatók irányt mutatnak az egész szervezet számára. Segítenek minden csapatnak kidolgozni a menetrendjét, meghatározni az ütemtervet, és eldönteni, ki, mikor és hogyan veszi át az irányítást.

Állítsa be a North Star mutatókat, és érje el őket a ClickUp segítségével

A hatékony North Star mutatók a következőket biztosítják.

Egyértelműség

Egy jó North Star mutató egyértelműen megfogalmazza, hogy a szervezet milyen irányba halad. Nem hagy teret szubjektív értelmezéseknek, függetlenül attól, hogy a csapat tagjai milyen közel vagy milyen távol vannak az ügyféltől.

Szervezeti szintű fókusz

Ez az egész szervezetet egy közös cél felé tereli. A jó North Star mutatók kiküszöbölik a teljesítményméréssel és a prioritásokkal kapcsolatos belső konfliktusokat.

Amikor a értékesítési és marketing részlegek között heves vita alakul ki a potenciális ügyfelek generálására irányuló kampányok teljesítményéről, a North Star mutatók biztosítják az összhangot.

Ügyfélközpontúság

A hatékony North Star mutató a vevői értékre összpontosít, és mindenki figyelmét erre irányítja. Arra ösztönzi a csapat minden tagját, hogy többet tegyenek a vevőkért, hogy azok nagyobb értéket realizáljanak és hajlandóak legyenek többet fizetni.

A termékfejlesztő csapatok körében ez hihetetlenül átalakító hatással bírhat. Ha a North Star mutató egyértelmű, akkor a csapatok olyan funkciókat fognak szállítani, amelyek ezt a célt szolgálják, még akkor is, ha más, csillogó új dolgok vonzóbbnak tűnnek.

Cél

A modern szervezetek, különösen a startupok, célok köré épülnek. A Z generáció is megvizsgálja, hogy egy vállalat értékei összhangban vannak-e a sajátjaival, mielőtt elfogadná az állásajánlatot. A North Star mutató tükrözi a szervezet értékeit és küldetését, és iránymutatást ad az összes érdekelt fél döntéshozatalához.

A világosság, a fókusz, az ügyfélközpontúság és a célkitűzés révén a vállalat North Star mutatója segít javítani a munkateljesítményt, és mindenki közös cél felé törekvését ösztönzi.

Mindez nagyszerű, de mi is az a jó North Star mutató? És lehet több North Star mutató is? Íme néhány példa.

Példák az északcsillag-mutatókra

A North Star mutatók több tényezőtől is függhetnek, például az értékesített terméktől, az iparágtól, a vállalat növekedésétől, a növekedés hatékonyságától, az ügyfelek számára teremtett értéktől, az üzleti modelltől stb. Íme néhány North Star mutató példa ezekre a tényezőkre vonatkozóan.

1. Bevétel

Az iparágban nagy viták folynak a bevétel mint North Star mutató körül. Egyesek szerint minden vállalkozás elsődleges célja a bevétel generálása. Ezért az éves ismétlődő bevétel (ARR), a havi ismétlődő bevétel (MRR) és a bruttó havi bevétel (GMV) mutatók a legjobb North Star mutatók az egész vállalat számára.

Mások szerint, ha a „bevételt” állítod elsődleges mutatóként, akkor túlságosan a vevők számának növelésére fogsz koncentrálni, például árak vagy kedvezmények segítségével. Ráadásul a „keress X millió dollárt” nem éppen inspiráló célkitűzés a munkavállalók számára!

Tehát a bevétel és a jövedelmezőség, mint North Star mutatók, hosszú távon kontraproduktívak lehetnek.

2. A platformon töltött idő

Az eltöltött idő egy népszerű North Star mutató a szórakoztatóiparban és a közösségi médiában, olyan szervezeteknél, mint a Spotify, a YouTube, a LinkedIn és a Facebook.

Az eltöltött idő kiváló North Star mutatóként szolgál, mert tökéletesen tükrözi azt az értéket, amelyet a vásárló a termékből, azaz a szórakozásból nyer.

Az üzleti oldalon minél több időt tölt egy felhasználó a platformon, annál nagyobb az elkötelezettség és ezáltal a bevétel is. Miközben egy ilyen mutatóval foglalkozunk, fontos figyelembe venni az ügyfélszerzési költségeket is, vagyis azt a pénzt, amelyet az ügyfelek platformra vonzására fordítunk.

Ennek továbbfejlesztése az lenne, ha aktívan nyomon követné a heti aktív fizető felhasználókat, akik valóban hatással vannak a bevételeire.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a platformon töltött idő North Star mutatóként való felhasználása arra ösztönzi a fejlesztőket, hogy olyan függőséget okozó termékeket hozzanak létre, amelyek tényleges kárt okoznak, különösen a legsebezhetőbb rétegeknek.

3. Aktív felhasználók

A töltött idő mutatójának egy másik dimenziója a napi, heti vagy havi aktív felhasználók száma. Ez különösen igaz azokra a termékekre, amelyek nem tartalmaznak tartalmat, és nem szükséges bejelentkezni hozzájuk.

Például egy számlázási SaaS-termék, egy CRM, egy projektmenedzsment eszköz stb. nem azért készültek, hogy a felhasználók időt töltsenek velük. Az ilyen termékek célja éppen ellenkezőleg, például a számlázásra, az ügyfélkommunikációra vagy a projektmenedzsmentre fordított idő csökkentése lehet. Ezeket a termékeket úgy tervezték, hogy időszakosan használják őket a hatékonyság növelése érdekében.

Ezért a felhasznált idő helyett itt a jobb mutató a terméket használó emberek/szervezetek száma. A napi vagy havi aktív felhasználók száma itt kiváló North Star mutató.

Egyes szervezetek az aktív „fizető” felhasználókat használják North Star mutatóként, ötvözve a bevételi és az elkötelezettségi célokat. Ennek kiterjesztése az ügyfél életre szóló értéke is, amely ötvözi az ügyféltől kapott bevételt az Önnel való kapcsolatuk teljes időtartama alatt.

Ne feledje, mit akart létrehozni, miközben az aktív felhasználókat használja North Star mutatóként. Például, ha az alkalmazása segít a felhasználóknak hatékonyabban benyújtani adóbevallásukat, akkor valószínűtlen, hogy a negyedik negyedéven kívül is használják, így a havi aktív felhasználók száma az év többi részében közel nulla maradhat.

Üzleti modelljétől függően az éves aktív felhasználók számát választhatja North Star mutatóként. Vagy befektetési vagy költségkezelési funkciókat építhet be alkalmazásába, hogy a felhasználók gyakrabban látogassák azt.

4. Végrehajtott műveletek

A termék által nyújtott elsődleges szolgáltatástól függően a „végrehajtott műveletek száma” arra utal, hogy az ügyfél hányszor használja a szolgáltatást.

WhatsApp vagy Slack típusú kommunikációs eszközök esetében: elküldött üzenetek száma

Egy autómegosztó alkalmazás esetében: a lefoglalt utak száma

E-kereskedelmi platform esetében: megvásárolt termékek száma

Fintech vállalatok esetében: feldolgozott tranzakciók száma

Utazási iroda esetében: lefoglalt utazások száma

A végrehajtott műveletek elvezetnek ahhoz az alapvető kérdéshez, hogy miért készült egy termék, és milyen értéket kínál az ügyfeleknek. Gyakran előfordul, hogy a művelet közvetlenül kapcsolódik a termék árához, és a számának növekedésével megsokszorozza a bevételt.

Például az Uber elsődleges szolgáltatása a fuvarozás, amelynek ára különböző tényezők alapján dinamikusan változik. Amikor a North Star Metric – a fuvarok számának növekedése – elérhető, a bevétel (fuvarok száma x ár) is növekszik.

5. Megkülönböztető tényező

A piaci pozíciójának optimalizálása jó North Star mutató lehet. Ha a jó felhasználói élmény az elsődleges megkülönböztető tényező, akkor annak kiaknázása és fejlesztése minden üzleti szereplő alapvető célja kell, hogy legyen.

Az UX leginkább zsúfolt piacokon működik jól North Star mutatóként. Például, ha újabb narancslét dobnak piacra a Walmart polcaira, akkor annak csomagolásának könnyen fogyaszthatónak, újrahasznosíthatónak és akár szórakoztatónak is kell lennie, ha esélyt akarnak maguknak.

Hasonlóképpen, az ügyfél-elégedettség, az elérhetőség, a testreszabhatóság stb. is északcsillag-mutatóként működhetnek a szervezet számára.

Bár az ajánlás szerint válasszon egy North Star mutatószámot, és arra törekedjen, rengeteg lehetőség közül választhat. Mielőtt kiválasztaná a sajátját, vegye figyelembe a következőket.

A csapat North Star mutatójának azonosítása

Az egész szervezetet a következő néhány évben irányító mutató meghatározása nem vehető könnyedén. A döntésnek figyelembe kell vennie az értékesítés, a marketing, a termékfejlesztés, a humánerőforrás, az ügyfélsiker, a pénzügy és a vezetői csapat betekintését. Össze kell hangolnia a jövőre vonatkozó elképzeléseit a piac reális igényeivel.

Ez különösen nagy kihívást jelent, ha Ön egy kezdő startup vállalkozás, amely még nem rendelkezik egyértelmű piaci visszajelzésekkel. Az alábbiakban bemutatunk egy gyakran használt North Star mutató keretrendszert, amely segítséget nyújthat. Ez több kérdést is felvet, amelyekre választ kell találni, mielőtt meghatározná a North Star mutatóját.

A legjobb módszer az, ha a fent említett csapatok kulcsfontosságú tagjait összehívja, hogy minden szempontból megvizsgálják a válaszokat. Mielőtt véglegesít egy mutatót, mérlegelje a különböző mutatókat és azok előnyeit és hátrányait.

Ennek a gyakorlatnak a céljából képzelje el, hogy elindít egy „Deep Breath” nevű meditációs alkalmazást. Így határozhatja meg csapata North Star mutatóját.

1. Mik a vevői sikerek pillanatai?

A fenti kérdésre adott válasz segít megfogalmazni az ügyfélértéket. Gondoljon arra a pillanatra az ügyfél életciklusában, amikor valóban megtapasztalja a termék megvásárlásának eredményét.

A Deep Breath esetében ez minden olyan alkalom, amikor a vásárló a termék használata révén kevesebb stresszt érez vagy jobban alszik.

2. Hogyan mérhető az ügyfelek sikere?

Bár a valóságban a siker pillanata az ügyfél stresszmentesítő sóhaja, ezt nem lehet mérni és beírni a jelentési táblázatba. Meg kell határozni, hogy mennyire mérhető.

A meditációs alkalmazás nem tölthető le, mert a felhasználó sikere nem akkor következik be, amikor regisztrál vagy meditálni szándékozik.

Nem lehet a megkezdett órák száma, mert az igazi ügyfélérték akkor jön létre, amikor befejezik a kurzust.

Ezért a Deep Breath számára a befejezett meditációs órák száma a legjobb North Star mutató.

3. Mit tehet ma az üzleti siker növelése érdekében?

Miután megállapította, mi teremt értéket az ügyfelek számára, itt az ideje, hogy ezt összekapcsolja bevételeivel.

Az üzleti modellje határozza meg, hogyan generál bevételt. A Deep Breath a következő módokon számíthat fel díjakat az ügyfeleknek.

Átalánydíj meditációs óránként

Korlátlan óraszámú előfizetés

Freemium modell fizetős vezetett meditációs foglalkozásokkal

Reklámalapú modell

Ha osztályonként átalánydíjat számol fel, akkor a North Star mutatója a „befejezett osztályok száma” lesz.

Ha előfizetési díjat számol fel, akkor a North Star mutatója a „naponta/heti/havi meditációs üléseket teljesítő fizető felhasználók száma” lesz.

Ha freemium modellt kínál, akkor a North Star mutatója a „befejezett irányított mediációs ülések száma”.

Lényegében ezt a kérdést használja arra, hogy összekapcsolja az ügyfél által elért értéket azzal, amit érte fizet.

3. Mi járul hozzá a North Star mutató eléréséhez?

Bár a North Star mutató az egész szervezet irányát jelöli, ha ezt az egyetlen célként állítjuk fel, az káoszhoz vezethet. Minden egyes egyén a saját módján értelmezheti az útját a North Star felé, és ezzel különböző irányokba húzza a szervezetet.

Tehát bontsa lépésekre az Északi Csillaghoz vezető utat.

A Deep Breath úgy döntött, hogy a „fogyasztás növekedését” – azaz a teljesített meditációs órák számát – választja North Star mutatóként. Ehhez több lépés szükséges.

Marketing input mutatók : weboldal látogatások, hírlevél előfizetések, podcast hallgatók, alkalmazás letöltések, próbaidőszakra való regisztrációk stb.

Értékesítési input mutatók : Átváltás fizetős előfizetésre, éves előfizetések vs. havi előfizetések stb.

Felhasználói élmény mutatók : az alkalmazásban töltött idő, a részt vett órák száma stb.

Termékfejlesztési mutatók : az egyes órák megkezdéséhez szükséges idő, a fizetési oldal előtti kilépési arány stb.

Közösségi elkötelezettség mutatók: Bevezetett meditációs útmutatók száma

Az egyének maguk állíthatnak célokat maguknak, és így haladhatnak az szervezet North Star felé vezető úton. Ez különösen hasznos a vezetői célok meghatározásában a toborzás, a piacra lépési stratégia és az igazgatósági interakciók terén.

ClickUp Get Things Done sablon

Az egyik legegyszerűbb módszer a célok feladatokra bontására David Allen Get Things Done (GTD) módszertana. Kezdje el most a ClickUp GTD sablon használatát.

4. Hogyan befolyásolják a külső tényezők a North Star mutatókat?

Egy jó North Star mutató nem befolyásolható külső tényezők által. Ha az időjárás, repülési késések, politikai változások stb. befolyásolják a North Star mutatót, akkor ideje átgondolni azt.

A Deep Breath-t ezek a változások összességében nem érintik, mivel ez egy mélyen személyes alkalmazás. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy nyomon kövesse az értékesítési teljesítményt befolyásoló globális/nemzeti trendeket, és szükség szerint módosítsa a North Star mutatókat.

5. Milyen gyakran tudja nyomon követni a North Star mutató teljesítményét?

Mivel a North Star mutató segít eligazodni az úton, rövid, rendszeres időközönként ellenőriznie kell, hogy jó úton halad-e. Ezért a North Star mutatójának hetente vagy legalább havonta tükröznie kell a növekedést.

Például, ha a Deep Breath North Star mutatója az „App Store-ban pozitív értékelést adó ügyfelek száma”, akkor ez minden ügyfél esetében egy életcikluson belül egyszer előforduló tevékenység. Lehet, hogy hónapok telnek el, mire értékelést adnak, ha egyáltalán adnak. Ez nem biztosít elég gyors visszajelzést.

Ezért a Deep Breath-nek olyan mutatóra van szüksége, amely rendszeresen változást hoz.

A North Star mutató azonosítása az első lépés a hosszú úton. Minden további lépésnél elengedhetetlen a vitorlák ellenőrzése és az előrehaladás nyomon követése. Íme, hogyan teheti meg ezt.

Hogyan kezelje a North Star mutatóját?

A jó projektmenedzsment szoftver nem csak a feladatok nyomon követéséről szól, hanem az üzleti sikerről is. Ehhez egy termékvezérelt növekedési szoftvereszközre is szükség van.

A ClickUp ezt szem előtt tartva lett kialakítva, összefogva a feladatokat, mérföldköveket, projekteket, dokumentumokat és egyebeket az Ön North Star mutatója felé.

Határozza meg céljait

Állítsa be céljait pontosan úgy, ahogyan szeretné a ClickUp-on

Állítsa be a North Star mutatószámot a célkövető alkalmazásban. A mutatószám meghatározásától függően a következő ClickUp célok bármelyikeként beállíthatja.

Számértékek : pl. 1000 hibajelentés

Igaz vagy hamis : pl. mérföldkő elérése

Pénzügyi cél: pl. 3 millió dollár bevétel

Írjon részletes leírást minden egyes célról, hogy a csapat tagjai egyértelműen megértsék szerepüket. Tegye a North Star mutatószámot mindenki számára láthatóvá a szervezeten belül, hogy mindenki fel tudjon állítani célokat és projekteket ennek elérésére.

Bontsa fel a célokat feladatokra

Használja ezt a ClickUp szakaszt, hogy összekapcsolja termékmenedzsment KPI-jeit és mutatóit a North Star mutatóval.

Itt állíthatja be a sprint célokat, a heti értékesítési célokat stb. Ezeket feladatokként is értelmezheti.

Például, hetente tíz ügyfél-felfedező hívást kezdeményezzen, vagy három ügyfél-bemutatót szervezzen. A projekt munkafolyamatától függően hozzon létre olyan feladatokat, amelyek együttesen előre mozdítják a North Star mutatóját.

Szervezze meg feladatait és céljait

Rendezze munkáját mappákba és célokba a ClickUp segítségével

Kövesse nyomon a napi/heti eredményeket a ClickUp célok segítségével. Tekintse meg a projekt összefoglalókat, hogy lássa, hogyan járulnak hozzá a feladatok a cél eléréséhez. Állítson be célokat az egyes feladatokon belül, hogy nyomon követhesse az elért eredményeket. Helyezze a kapcsolódó feladatokat egy mappába.

Integrálja a projekt ütemtervét ezekbe a feladatokba, hogy betarthassa a határidőket. Állítson be prioritási szinteket az egyes célokhoz, és a magas prioritásúakat ütemezze be azonnali intézkedésre.

Kövesse nyomon és figyelje az északcsillag felé tett előrelépéseit

ClickUp listanézet a North Star mutatóhoz kapcsolódó feladatokról

Használja a ClickUp Dashboardot, hogy nyomon kövesse mindazt, ami fontos Önnek, például a feladatok előrehaladását, a célok elérését vagy akár a csapat munkaterhelését.

A ClickUp-ban közvetlenül létrehozhat alkalmazotti értékelőlapokat, célokat és kulcsfontosságú eredményeket (OKR-eket) a rendszeres értékelésekhez.

Vitorlázzon a ClickUp segítségével a North Star felé

A North Star nem csak arról szól, hogy tudjuk, merre kell menni. Ennél is fontosabb, hogy visszatérjünk a pályára, amikor a szél túl erős és letérít minket az útról. Évekig (vagy legalábbis hónapokig) fenntarthatónak kell lennie, hogy ne zavarja a folyamatban lévő munkát. Emellett minden csapattagnak könnyen hozzáférhetőnek és láthatónak kell lennie, különösen a munkahelyi egzisztenciális válság idején.

Ahhoz, hogy a North Star mutatókat a leghatékonyabban kihasználhassa, szüksége van egy olyan növekedésösztönző eszközre, mint a ClickUp. A ClickUp célok segítségével azonosíthatja, beállíthatja, kezelheti, nyomon követheti és elérheti North Star mutatóit.

Mérje a bemeneti mutatókat a feladatvégzési célokkal. Mérje a kimeneti mutatókat, például az eladási számokat vagy az alkalmazásletöltéseket, numerikus/pénzügyi célokkal.

Teljes áttekintést kaphat céljairól, feladatairól és csapata teljesítményéről, mindezt egy helyen.