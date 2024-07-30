Hogyan állítsunk fel és érjünk el hatékony vezetői célokat?

Csapatvezetőként már tudja, hogyan kell irányítani az alkalmazottait és eredményeket elérni. Fontos, hogy fejlessze csapata készségeit, de mikor foglalkozott utoljára a saját készségeivel?

Ha rendszeresen értékeli erősségeit és gyengeségeit, jobb vezetővé válhat csapatának. De ahhoz, hogy valódi előrelépést érjen el, szilárd keretrendszerre, például a SMART célok módszerére, valamint a személyes és szakmai fejlődés iránti rendíthetetlen elkötelezettségre lesz szüksége.

Olvassa el ezt az útmutatót, hogy megtudja, hogyan teheti SMART vezetői céljait karrierje előmozdítására. Még néhány vezetői cél példát és sablont is adunk, hogy elindítsa önfejlesztési útját.

Mik a vezetői célok?

A vezetői célok olyan konkrét célkitűzések, amelyeket minden vezető szerepet betöltő személy tűz ki maga elé, hogy javítsa hatékonyságát vezetőként. Legyen szó kommunikációs készségekről, csapatépítésről vagy műveleti menedzsmentről, ezek a típusú célok segítik a vezetői képességek fejlesztését. 🎉

De nem minden cél alkalmas erre. Az olyan célok, mint „Jobb vezető akarok lenni”, túl homályosak és nehezen mérhetők. Használja a SMART célkitűzési módszert, hogy olyan csapat- vagy személyes fejlesztési célokat tűzzön ki, amelyekkel túllépheti határait.

Minden SMART cél:

Konkrét: Határozza meg pontosan, mit szeretne elérni. A „jó vezető lenni” túl homályos. Válasszon valami konkrétumot, például kommunikációs készségeket, technikai ismereteket vagy egy konkrét gyengeséget, például a konfliktuskezelést.

Mérhető: Minden célhoz valamilyen számszerűsíthető adat szükséges, amely alátámasztja azt. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsd, mikor értél el egy jelentős mérföldkövet. Például a „Legyen jobb vezető” nem számszerűsíthető, de a „Növelje a csapat átlagos nettó ajánlói pontszámát 6/10-ről 9/10-re” vagy a „Növelje a csapat teljes értékesítését 15%-kal” sokkal mérhetőbb.

Elérhető: Nézze, nincs semmi baj a magas célok kitűzésével, de egy nagyszerű vezető tudja, mikor kell reálisnak lennie. Állítson fel elérhető célokat. Például, ha öt hónap alatt szeretne megszerezni egy szakmai képesítést, ne tűzzön ki célul, hogy három hónap alatt teljesíti. A reális elvárások kudarchoz vezetnek, ezért válasszon olyan célokat, amelyeket el tud érni.

Releváns: Egy olyan cél, mint „Legyen minden nap az első, aki megérkezik és távozik az irodából”, részben releváns, de nem feltétlenül egyezik meg a vezetői feladataival vagy vezetési stílusával. Minden SMART cél kapcsolódik a vezetői fejlődéséhez, szerepéhez és felelősségeihez.

Időhöz kötött: Ha nincs határidő, könnyű elhalasztani a dolgokat. Minden SMART célhoz valamilyen időkeret szükséges, hogy felelősségre vonható legyen.

Használja a ClickUp SMART Goals Template sablont, hogy azokat egy kezelhető rendszerbe szervezze, amely támogatja a célok kitűzésének és elérésének napi megközelítését.

A SMART célok jobban működnek, mint az általános vezetői célok, mert strukturált sablont kínálnak, amely megkönnyíti az előrehaladás nyomon követését és az eredmények elérését. Ezek elengedhetetlenek a hatékony vezetői fejlesztési célok megalkotásához.

Rövid távú és hosszú távú célok

A vezetői fejlesztési célok kitűzésekor javasoljuk, hogy rövid és hosszú távú célokat is vegyen fel a listájára.

Hozzon létre rövid távú SMART célokat a következő 30 napra, például „A munkavállalói visszajelzések 80%-át meg kell valósítani” vagy „A nap elején 15 percet kell szánni a csapat megbeszélésére”. Ezek a célok általában könnyebben elérhetők, de olyan nagyon szükséges sikereket hoznak, amelyek motiválnak a nagyobb célok elérésére.

A hosszú távú célok is fontosak, mert nagyobb célt jelentenek. Ez lehet például „C-szintű vezetői pozíció betöltése a következő 18 hónapban” vagy „A csapat fluktuációjának 30%-kal történő csökkentése a következő három évben”. Az eredmények nem azonnal látszanak, de a hosszú távú célok idővel a legimpozánsabb változásokhoz vezetnek.

Ha hosszú távú céljai túl nagyoknak tűnnek, ossza fel őket rövid távú célokra, hogy szem előtt tartsa a végcélt. Például egy olyan hosszú távú célt, mint „A csapat fluktuációjának 30%-kal történő csökkentése a következő három évben”, alátámaszthatja olyan rövid távú célokkal, mint:

Gyűjtsön konstruktív visszajelzéseket a munkahelyi szabályokról és a csapat tagjainak hangulatáról két héten belül.

Növelje az alkalmazottak elégedettségi pontszámát 15%-kal

Hozzon létre egy alkalmazotti elismerési programot a következő 60 napon belül

Hogyan járhatnak a vezetői célok a csapatok javára?

A vezetői fejlesztési célok elengedhetetlenek az Ön személyes és vezetői fejlődésének támogatásához, de a vezetői célok kitűzésének számos más gyakorlati előnye is van.

Koncentráljon a nagy képre

Őszintén szólva, ha a növekedésre és az eredményekre koncentrál, akkor nincs ideje a csapat mikromanagementjével foglalkozni. Ha nehezen boldogul a mikromanagementtel, a vezetői célok egyenes útra terelik Önt. Ha befektet a saját fejlődésébe, tudni fogja, mikor kell aktívan beavatkozni, és mikor kell átadni a gyeplőt a csapatának.

Növelje a motivációt és a munkavállalók elkötelezettségét

Amikor vezetőként célokat tűz ki, azok nem csak Önt érintik. Ha az elkövetkező 18 hónapban egy vezetői pozícióra pályázik, akkor valószínűleg valamilyen módon ki kell használnia a csapatát ahhoz, hogy ezt elérje. Ez azt jelentheti, hogy innovatív rendszereket kell bevezetnie a termelékenység növelése érdekében, vagy hogy a csapatával együtt kell dolgoznia egy nagy horderejű díj elnyeréséért. 🏆

Ha más nézetet szeretne az alkalmazotti visszajelzési űrlap sablonjáról, használja ezt a táblázatos nézetet az egyszerű drag-and-drop funkciókhoz.

A lényeg az, hogy az Ön céljai hatással vannak az alkalmazottai céljaira. A vezetői készségek közül kulcsfontosságú az a megértés, hogy a megfelelő struktúrával motiválhatja csapatát, és fenntarthatja elkötelezettségüket a munkájuk iránt.

Hozzon létre jobb munkakörnyezetet

A munkakörnyezet meghatározó hatással lehet a csapat moráljára. A célok kitűzése elősegíti a személyes fejlődést, de egyúttal megadja a tudást is ahhoz, hogy mindenki számára jobb környezetet teremtsen. A csapat tagjai konstruktív kritikára szorulnak, de a csapatvezetők feladata, hogy tudják, hogyan kell ezt megfogalmazni.

Talán el szeretné kezdeni a feladatok delegálását, hogy kevesebb időt kelljen alacsony értékű projektekre fordítania. Ez nemcsak csökkenti a munkaterhelését, hanem azt is megmutatja az alkalmazottaknak, hogy bízik bennük, hogy elvégzik a munkájukat.

Egy olyan cél, mint „A munkavállalók visszajelzéseinek 80%-ára reagálni”, megmutatja a csapatnak, hogy komolyan veszi a konstruktív visszajelzéseiket. Akár olyan problémákat is felfedezhet, amelyeket korábban nem vett észre, ami jobb helyzetbe hozza Önt, hogy szolgálja a csapatát és jobb kultúrát teremtsen.

Idővel nagyobb önbizalmat, felelősségérzetet és több motivációt fogsz tapasztalni a csapatodban.

Építsen kapcsolatokat

Az alkalmazottai várják a csapatértekezleteket, vagy minden alkalommal, amikor Zoom-meghívót kapnak, belsőleg felhúzzák a szemöldöküket? Az alkalmazottai nem kell, hogy legjobb barátok legyenek, de az erős munkakapcsolatok elengedhetetlenek az egészséges csapatmunkához és a produktív környezethez. 🤝

Állítson fel vezetői célokat, hogy fejlessze soft skilljeit. Ha jobban kommunikál, jobban oldja meg a konfliktusokat és aktívabb hallgatóvá válik, megteremti az alapot a jobb csapatkapcsolatokhoz.

Mutasson pozitív példát

A kultúra változása a vezetőségtől indul. Ha azt szeretné, hogy csapata önállóbb és alaposabb legyen, akkor először Önnek kell példát mutatnia erre a viselkedésre.

Az emberek társas lények, így mielőtt észbe kapna, csapata elkezd majd utánozni a munkastílusát. Ez egy okos módszer arra, hogy a „majom lát, majom csinál” elvet a csapata javára fordítsa.

10 példa vezetői célokra

Minden vezető más utat jár be, de tudjuk, hogy könnyebb célokat kitűzni, ha van néhány SMART cél példa, amelyből meríthet. Akár projektmenedzsment célokat, akár teljesítménycélokat tűz ki, nézze meg ezt a 10 vezetői cél példát, hogy előnyt szerezzen.

1. Hatékony egyéni megbeszélések ütemezése

A heti megbeszélések remek alkalmat kínálnak arra, hogy segítsen az alkalmazottaknak. Sajnos túl sok vezetőnek túl sok feladata van, és ezek az egyéni megbeszélések gyorsan elcsúszhatnak.

Váltson a sokoldalú ClickUp 3. 0 táblázatos nézet és naptár nézet között, hogy a lehető legjobban láthassa az összes munkáját.

Rendezze el a dolgokat, és tervezzen hatékonyabb egyéni megbeszéléseket a csapatával. Használja a ClickUp naptár nézetét, hogy egy helyen tervezhesse meg az összes ellenőrzést és láthassa a teendőit.

Jó ötlet minden bejelentkezéskor jegyzeteket készíteni, ezért jegyezzen fel mindent a ClickUp Docs-ba. Hozzon létre egy mappát minden csapattag számára, és könnyedén kövesse nyomon az előrehaladásukat.

De ne aggódjon, nem kell órákat töltenie ezeknek a dokumentumoknak a formázásával. Csak nyissa meg a ClickUp egyéni találkozó sablonját, és máris indulhat a verseny. 📚

2. Gyakorold a jobb időgazdálkodást

Az időkövetés a ClickUp segítségével segít abban, hogy vezetőként reálisabb célokat tűzzön ki, és ellenőrizze saját feladatainak terhelését.

A teendőlistája percenként növekszik? Az időgazdálkodás nem old meg mindent, de ez a vezetői cél biztosan hatékonyabbá teszi Önt.

A következőképpen érheted el ezt a célt:

3. Legyen szervezettebb

Elárasztják a projektek, a teendők, a megbeszélések és az e-mailek? Tűzzön ki magának egy vezetői célt, hogy szervezettebbé váljon.

Az első lépés az, hogy minden feladatát beírja a ClickUp ingyenes projektmenedzsment szoftverébe. Ezután vizualizálja az összes teendőjét egy ClickUp Kanban táblán, hogy egyszerre áttekintse az összes feladatot.

Nyissa meg az Action Toolbar eszköztárat a ClickUp 3. 0 List view nézetben, hogy gyorsan válthasson a nézetek, a dokumentumok és egyéb elemek között.

A ClickUp összes feladatát, fájlját, csevegését és dokumentumát egy helyre gyűjti, így nem kell többé üzeneteket vagy fájlokat keresgélnie – minden egy helyen van rendszerezve az Ön számára.

4. Találjon ki innovatív megoldásokat

A vezetők felelősek az innovációért, de a dobozon kívüli gondolkodás nem mindig egyszerű. Ez a vezetői cél több minőségi ötletet generál az üzleti tevékenységéhez, de hogyan lehet innovatívabbá válni?

Végezzen brainstormingot csapattagjaival a ClickUp Mind Map segítségével. Gondoljon rá úgy, mint egy együttműködésen alapuló problémamegoldó keretrendszerre, amely valós időben rögzíti minden remek ötletét.

Gondolkodjon el új csapatkezdeményezésekről úgy, hogy saját gondolattérképet tervez a ClickUpban, drag-and-drop csomópontokkal.

A legjobb az egészben, hogy a gondolattérképek integrálódnak a céljaidba és a projektmenedzsment ütemterveidbe, így ezeknek a nagy ötleteknek a megvalósítása egyetlen kattintással olyan egyszerű, mint az egyszeri kattintás.

5. Fejlessze érzelmi intelligenciáját

A kemény készségek fontosak, de a puha készségek is nagy szerepet játszanak a munkahelyen. Állítson fel vezetői célokat az aktív hallgatási készségek, a nyitottság, az alkalmazkodóképesség és a konstruktív kritika fogadásának javítása érdekében.

Használja a ClickUp Form nézetet alkalmazotti visszajelzési űrlapok létrehozásához. Jelenítse meg ezeket az adatokat a ClickUp Dashboardon, hogy lássa, hogyan értékeli csapata az Ön érzelmi intelligenciáját. Ez hasznos, számszerűsített adatokat nyújt Önnek a soft skilljeinek fejlesztéséhez.

A Form view segítségével könnyedén összegyűjtheti a csapat visszajelzéseit, ahol saját visszajelzési űrlapokat állíthat be, amelyek integrálhatók a ClickUp feladatokkal a nyomon követéshez.

6. Növelje a csapat felelősségvállalását

A ClickUp Dashboard testreszabásával gyorsan áttekintheti csapata heti előrehaladását, megtekintheti a projekt állapotát, a hátralévő feladatokat, a csapat munkáját és még sok mást.

Ez a vezetői cél elengedhetetlen a csapat elkötelezettségének és motivációjának fenntartásához. Hozzon létre egy ClickUp Dashboardot a csapat céljainak nyomon követéséhez. Így egy helyen láthatja mindenki teljesítménymutatóit és munkaterhelését, bár célkövető alkalmazást is használhat a munkavállalók teljesítményének valós idejű megjelenítéséhez.

7. Tanuljon új készségeket

Milyen kemény készségekre van szüksége ahhoz, hogy jobb legyen a munkájában? Készítsen listát azokról a tanúsítványokról, folyamatokról vagy szoftverekről, amelyek iránt érdeklődik. Ezután hozzon létre egy ismétlődő ClickUp feladatot a Timeline nézetben, hogy felelősségre vonhassa magát.

Állítson be ismétlődő feladatot a ClickUp-ban, hogy folyamatosan haladjon céljai felé.

Ez segít abban, hogy jobb ütemtervet állítson össze projektjeihez, és pontosan tudja, mennyi időt vesznek igénybe a feladatok. A projekt ütemtervének megértése elengedhetetlen, ha vezetői készségeit szeretné fejleszteni.

8. Ösztönözze a szakmai fejlődést a csapatában

Ez a vezetői cél a csapat fejlesztésére összpontosít. Az egyéni megbeszélések során kérje meg alkalmazottait, hogy állítsanak fel néhány SMART célt.

Dolgozzon együtt csapatával, hogy ezeket a célokat beépítsék egy projektmenedzsment-nyomkövető alkalmazásba, például a ClickUp-ba, és valós időben megjelenítsék mindenki előrehaladását.

Ne felejtse el minden ellenőrzés során ellenőrizni ezeket a SMART célokat. Ha nehézségekbe ütköznek, akkor ez jelzi, hogy erőforrásokat, képzést vagy segítséget kell nyújtania.

9. Adjon vissza

Évek tapasztalatával rendelkezik, de valószínűleg valaki segített abban, hogy eljusson oda, ahol most tart a karrierjében. Miért ne viszonozná a szívességet?

Tűzz ki magadnak egy vezetői célt, hogy valamilyen formában visszaadjon a közösségnek, legyen az mentorálás valakinek, aki érdeklődik a terület iránt, vagy ingyenes képzés nyújtása.

10. Növelje a csapat morálját

Szüksége van a csapatának egy kis lelkesítésre? A csapat morálja kényes kérdés, de ennek a vezetői célnak az elérése meghozza gyümölcsét a termelékenység és a munkaerő-megtartás terén.

A legjobb módszer a morál javítására, ha leül a csapatával, és kitalálják, mire van szükségük. Ezután valószínűleg külön rövid távú célokat kell kitűznie a kultúraépítés, a folyamatok javítása vagy a szoftverváltozások terén.

5 sablon a vezetői célok eléréséhez

A célok kitűzése egy dolog, azok elérése pedig teljesen más kérdés. Akár segítségre van szüksége a célok kitűzésében, akár azok nyomon követésében, ez az öt sablon kész struktúrát kínál a megvalósításhoz és az elszámoltathatósághoz.

1. ClickUp Leader Standard munkasablon

Kövesse nyomon a célokat, a teljesítményt és az eredményeket a ClickUp Leader Standard Work Template sablonjában, hogy mindig kézben tartsa a műveleteket és a munkafolyamatokat.

A ClickUp Leader Standard Work Template segítségével könnyedén rögzítheti csapata összes célját, értékelheti a teljesítményt és felismerheti a potenciális problémákat. Használja személyes vezetői céljaihoz vagy csapata céljaihoz.

Akár így, akár úgy, ez egy intelligens módszer a célok szervezésére.

2. ClickUp vállalati OKR-ek és célok sablon

Készítsen hierarchiát a csapat, az osztály és a vállalat céljaiból a Vállalati OKR-ek és célok sablon segítségével.

A célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR-ek) egyfajta hiperstrukturált célok. Az OKR-ek nyomon követése egy egész vállalatban ijesztőnek tűnhet, de a ClickUp Company OKR-ek és célok sablonjával ez gyerekjáték.

Használja ezt a sablont, hogy összehangolja csapatát a célokkal, fontossági sorrendbe állítsa a célokat, és automatikusan nyomon kövesse az eredményeket. A sablont összekapcsolhatja a ClickUp Goals alkalmazással is, hogy automatikusan nyomon követhesse az előrehaladást.

3. ClickUp projektfigyelési és ellenőrzési terv sablon

A ClickUp projektfigyelő és -ellenőrző terv segítségével projektjei időben, a költségvetés keretein belül és az elvárásoknak megfelelően haladnak.

A projektmonitorozási és -ellenőrzési terv sablonja azonnali struktúrát biztosít a projekt ütemtervének, költségvetésének és eredményeinek kezeléséhez. Ha vezetői célja a csapat munkafolyamatának racionalizálása vagy ügyfelei lenyűgözése egy minőségi projekttel, ez a sablon segít elérni a célját.

Könnyedén vázolja fel az érdekelt feleket, a közreműködőket és a feladatokhoz vagy a ClickUp Doc-on belüli terekhez kapcsolódó linkeket.

4. ClickUp Célok Jelzések Mérőszámok Sablon

Kövesse nyomon azokat az adatokat, amelyekből megtudhatja, hogy még mindig jó úton jár-e a Célok, jelzések, intézkedések sablon segítségével.

A Goals-Signals-Measures (GSM) keretrendszer egy kényelmes helyen követi nyomon csapata legfontosabb teljesítménymutatóit (KPI-ket), így az összes teljesítményadatot ugyanazon a műszerfalon tekintheti meg.

A ClickUp Goals Signals Measures Template egyértelműen meghatározza a sikert Ön és csapata számára, és automatikusan, valós időben követi nyomon a célok elérésének előrehaladását. Használja ezt a dokumentumot konstruktív visszajelzésekhez, és kezdjen el egy mindenki számára pozitívabb munkakörnyezetet építeni.

5. ClickUp vezetői csapat egészségügyi monitor sablon

Akár egy komplex vezetői csapatot, akár egy kis ügyvezető csapatot támogat, a ClickUp vezetői csapat állapotfigyelő sablonja segít maximalizálni vezetői csoportjának potenciálját.

Szeretné ellenőrizni vezetői teljesítményét? A ClickUp Leadership Team Health Monitor Template minden vezető teljesítménystatisztikáját egy nyomon követőbe táplálja, hogy valós időben láthassa a növekedési mutatókat.

A sablon azonosítja a fejlesztésre szoruló területeket, így tökéletes eszköz a vezetői célok kitűzéséhez.

Kezdje el meghatározni a vezetői fejlesztési célokat a ClickUp-ban

A vezetői készségek fejlesztése nem könnyű feladat, de a megfelelő célok segítségével pillanatok alatt javíthatja vezetői képességeit. Természetesen továbbra is szüksége van egy fejlesztési tervre és egy platformra, amelyen nyomon követheti az előrehaladását, és ebben segítünk Önnek!

A ClickUp egyesíti a feladatait, dokumentumait, gondolattérképeit és sablonjait egy platformon, hogy időt takarítson meg és egyszerűsítse a munkafolyamatokat. Ó, és említettük már, hogy örökre ingyenes?

Hozzon létre most egy ClickUp munkaterületet, és próbálja ki saját maga – hitelkártya nélkül.