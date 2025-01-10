A 10 legjobb AI intelligens célgenerátor 2025-re

A tartós célok kitűzése olyan lehet, mint egy próba-hiba játék.

Akár szakemberként tervezi karrierjét, akár diákként fuldoklik a határidőkben, akár havi megtakarításait követi nyomon, céljainak egyértelmű, megvalósítható tervvé alakítása nem mindig egyszerű.

Szerencsére véget értek azok az idők, amikor homályos teendőlistákat írtunk, és a legjobbakra reménykedtünk. Az AI-alapú SMART célgenerátorok elvégzik a nehéz munkát: nagy ötleteit konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött (SMART) célokká alakítják, és hozzájárulnak a személyes fejlődéshez.

A 10 legjobb AI SMART célgenerátor összeállításában bemutatjuk a leginnovatívabb eszközöket, amelyek segítenek rendezni gondolatait, jól meghatározott célokat kitűzni és a legfontosabb dolgokra koncentrálni.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A legjobb SMART célgenerátort keresi? Íme a 10 legjobb ajánlatunk a SMART célok létrehozásához: ClickUp (A legjobb intelligens célgeneráláshoz és integrált feladat-/projektkezeléshez) Notion AI (A legjobb rugalmas céltervezéshez AI segítségével) Trello (a legjobb a célok Kanban táblákkal történő vizualizálásához) Monday.com (A legjobb több csapat céljainak kezeléséhez) Todoist (A legjobb személyes célok kitűzéséhez és feladatok szervezéséhez) Asana (a legjobb a SMART célok és a csapat munkameneteinek összehangolásához) Weekdone (A legjobb az OKR-ek és a csapat teljesítményének nyomon követéséhez) Smartsheet (A legjobb célkezelés strukturált munkafolyamatokban) Taskade (A legjobb távoli csapatok közös célkitűzéséhez) Wrike (A legjobb vállalati szintű csapatok céljainak kezeléséhez)

Mit kell keresnie az AI SMART célgenerátorokban?

A megfelelő ingyenes SMART célgenerátor kiválasztása egyszerűsíti a célok kitűzését és a hatékony célok létrehozását. Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell, hogy a SMART célgenerátor hatékonyan működjön:

Világos és tömör céljavaslatok: AI által generált célok, amelyek konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek.

Testreszabás: A célok adott szerepekhez, csapatokhoz vagy iparágakhoz való igazításának lehetősége

Valós idejű nyomon követés: Funkciók a haladás nyomon követéséhez, emlékeztető beállításához és a célok szükség szerinti módosításához.

Adat alapú betekintés: AI használata a teljesítményadatok elemzéséhez és a fejlesztések javaslásához

Együttműködési eszközök: lehetőségek a csapat tagjai számára, hogy hozzájáruljanak lehetőségek a csapat tagjai számára, hogy hozzájáruljanak a célok kitűzéséhez és nyomon követéséhez

Integráció: Zökkenőmentes integráció a meglévő projektmenedzsment vagy termelékenységi eszközökkel

Felhasználóbarát felület: Intuitív kialakítás a könnyebb navigáció és a célok létrehozása érdekében.

A 10 legjobb AI SMART célgenerátor

Most nézzük meg a 10 legjobb AI SMART célgenerátort, amelyeket felhasználhat céljainak eléréséhez:

1. ClickUp (A legjobb intelligens célgeneráláshoz és integrált feladat-/projektkezeléshez)

Ha olyan AI SMART célgenerátort keres, amely könnyedén összekapcsolja céljait feladataival és projektjeivel, akkor a ClickUp kiváló választás.

Összehangolja csapatát a ClickUp Goals segítségével mérhető előrehaladás nyomon követésével, és sikeresen állítson fel intelligens célokat.

A ClickUp Goals a SMART céljait kisebb, kezelhető célokra és mérföldkövekre bontja. Például a célzott marketingkampányok esetében a regisztrációk 20%-os növelésére vonatkozó átfogó célját olyan célokra bonthatja, mint a webhely forgalmának 15%-os növelése, a céloldal konverziós arányának 10%-os javítása és az e-mailek átkattintási arányának 5%-os növelése.

A ClickUp Tasks segítségével felsorolhatja az egyes mérföldkövekhez tartozó egyedi feladatokat, és könnyedén nyomon követheti azok előrehaladását. A vizuális haladási sávok egyértelműen mutatják, hol tart a folyamat, és szükség szerint frissítheti vagy módosíthatja a célokat.

Számomra fontos, hogy nyomon követhessem, hogyan haladunk a nagyobb céljaink felé. A ClickUp gyorsan megadja nekem azt a magas szintű áttekinthetőséget, amire szükségem van, és ami a korábbi eszközeinkkel nem volt meg.

Ezenkívül a ClickUp előre elkészített sablonokat is kínál, például a ClickUp SMART Goals Template-t, amelyek megkönnyítik a SMART célok elképzelését és dokumentálását. Tartalmaz speciális szakaszokat a SMART célok meghatározásához – például mezőket a célok leírásához, a siker mérőszámokhoz és a határidőkhöz –, így biztosítva a kezdetektől fogva a világosságot és az összhangot.

A beépített munkalapok és táblák lehetővé teszik Önnek és csapatának, hogy együttműködjenek a célkitűzési folyamatban és összehangolják erőfeszítéseiket.

A sablont felhasználhatja személyes céljainak kitűzésére, nyomon követésére és megvalósítására is.

Töltse le ezt a sablont Határozza meg és kövesse nyomon a világos, megvalósítható célokat a ClickUp SMART Goals Template segítségével, hogy koncentráltan haladjon a siker felé.

A sablon projektelőrehaladás-követőt tartalmaz, amely valós időben figyelemmel kíséri a teljesítési arányokat és a mérföldköveket, beépített eszközökkel a felelősségek kiosztásához és a feladatok közvetlen összekapcsolásához a célokkal.

A ClickUp Brain, a ClickUp natív AI-alapú asszisztense úgy lett kialakítva, hogy kiküszöbölje a találgatásokat a célkitűzés során. Megértve az Ön bevitelét és a projekt követelményeit, egyértelmű, megvalósítható célokat javasolhat, amelyek összhangban vannak az Ön céljaival. Emellett automatizálja az alfeladatok létrehozását a feladatokból, így könnyedén, lépésről lépésre megvalósíthatja a nagyobb célokat.

A ClickUp Brain segítségével intelligensen rögzítheti és rendszerezheti új ötleteit és meglévő tudását.

Ha egy cél több feladat elvégzését igényli, a ClickUp Brain automatikusan rangsorolja a feladatokat, biztosítva, hogy a legfontosabbak kapjanak elsőbbséget. Az AI emellett segít automatizálni az ismétlődő vagy rutin feladatokat is, lehetővé téve, hogy természetes nyelvi parancsok segítségével egyedi „ha-akkor” automatizálásokat hozzon létre.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a funkciók széles skálája miatt tanulási folyamaton kell átesniük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡Profi tipp: Kezdje azzal, hogy minden munkadokumentumát alaposan integrálja a ClickUpba, beleértve a találkozók jegyzetét, a jelentéseket, a vállalati irányelveket és a projekt kézikönyveket. Minél átfogóbbak az adatok, annál hatékonyabban tud a ClickUp Brain pontos, kontextushoz kötött, időhöz kötött célokat generálni.

2. Notion AI (A legjobb rugalmas céltervezéshez AI-segítségével)

via Notion AI

Ha olyan eszközt keres, amely rugalmasságot és AI-alapú betekintést ötvöz, hogy elősegítse céljainak kitűzését és elérését, akkor a Notion AI lehet az ideális választás.

Intelligens javaslatokkal segíti a SMART célok kitűzését, javítja azok szerkezetét, és biztosítja, hogy minden cél konkrét, mérhető, időhöz kötött és megvalósítható legyen.

Használja a Notion alkalmazkodóképességét és sokoldalú építőelemeit egyedi célkövetők tervezéséhez. A valós idejű szerkesztés, a megosztott munkaterületek és a részletes jogosultságok zökkenőmentes együttműködést tesznek lehetővé, így ideális minden méretű csapat számára, hogy közösen megvalósítsák nagy, merész és ambiciózus céljaikat (BHAG).

A Notion AI legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi mérföldköveket, hogy hatékonyan mérje és kövesse nyomon a SMART célja felé tett előrelépéseket.

Készítsen napi teendőlistákat a naplóbejegyzések áttekintésével és a célok eléréséhez szükséges konkrét lépések azonosításával.

Használja ki a személyre szabott sablonokat a célok kezeléséhez, a projektek nyomon követéséhez és az egyéni igényekhez igazított dokumentációhoz.

A Notion AI korlátai

Nem tartalmaz natív mérföldköveket vagy kulcsfontosságú eredmények nyomon követését, mint a dedikált célkitűző eszközök.

A moduláris beállítások tanulási görbéje új felhasználók számára kihívást jelenthet.

Notion AI árak

Ingyenes csomag

Plusz : 12 USD/hely havonta

Üzleti : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

Notion AI: Kiegészítő havi 10 dollár/tag áron

Notion AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

🧠Érdekesség: A Notion szándékosan játékos esztétikával tervezte meg AI-asszisztensét – „hullámzó szemöldökkel és kacskaringós kézírással” –, hogy az AI barátságosabbnak és emberibbnek tűnjön.

3. Trello (a legjobb a célok Kanban táblákkal történő vizualizálásához)

via Trello

Ha inkább táblán szeretné vizualizálni céljait, akkor a Trello egy egyszerű, de hatékony célkitűző szoftver, amelyet mindenképpen ki kell próbálnia.

Kanban-stílusú táblái segítenek a SMART célokat megvalósítható feladatokra bontani, szakaszokba rendezni (például teendők, folyamatban lévő feladatok és befejezett feladatok), valamint vizuálisan nyomon követni az előrehaladást.

Bár alapvető szolgáltatásai nem tartalmaznak AI funkciókat, a Trello integrálható olyan harmadik féltől származó eszközökkel, mint a Butler és a Power-Ups, amelyek automatizálják a munkafolyamatokat és elemzik a célok elérésének előrehaladását.

A Trello legjobb funkciói

Hozzon létre hierarchikus célkövetést listákkal az éves, negyedéves, havi és napi személyes és szakmai célokhoz.

Hozzon létre egyéni listákat, például „Hátralék”, „Folyamatban” és „Befejezett”, hogy nyomon követhesse a célok elérésének folyamatát.

Állítson be pontos határidőket minden célhoz és feladathoz. Oszd meg a célokat a csapat tagjai között, hogy mindenki személyesen is felelősséget vállaljon értük.

A Trello korlátai

A versenytársakhoz képest korlátozott AI funkciók

Alapvető nézetek, jelentések és elemzések Power-Ups nélkül

Trello árak

Ingyenes csomag

Standard : 6 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 12,50 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

💡Profi tipp: Kezdjen egy egyszerű táblával, hogy rendszerezze céljait, majd fokozatosan adjon hozzá komplex feladatokat és alfeladatokat, ahogy egyre jobban megismeri a Trello célkövetési funkcióit.

4. Monday.com (A legjobb több csapat céljainak kezeléséhez)

A Monday.com olyan csapatok számára készült, amelyeknek több projektben is SMART célokat kell kitűzniük és nyomon követniük.

Intuitív felületén célkövetési munkafolyamatokat hozhat létre, feladatokat rendelhet hozzá, és vizuális eszközökkel, például Gantt-diagramokkal, naptárakkal és ütemtervekkel figyelemmel kísérheti az előrehaladást.

Automatizálási képességeinek köszönhetően a Monday.com kiküszöböli az ismétlődő feladatokat, így Ön a magasabb értékű munkákra koncentrálhat, és gyorsabban haladhat előre a fontos dolgokban.

Ez kiváló választás azoknak a csapatoknak, akiknek egy helyen elérhető projekt- és célkezelési funkciókra van szükségük.

Monday.com legjobb funkciói

Használja a testreszabható műszerfal nézeteket a különböző célperspektívákhoz.

Használja ki az eddigi teljesítményadatokon alapuló intelligens feladatgenerálás előnyeit!

A testreszabható sablonok segítségével hangolja össze szakmai céljait és munkafolyamatait.

Zökkenőmentesen integrálható a Slack, a Zoom, a Google Workspace és más alkalmazásokkal.

Monday.com korlátai

Az AI funkciók a versenytársakhoz képest korlátozottak.

A platform túlterhelőnek tűnhet kisebb projektek kezeléséhez, amelyek nem igényelnek ennyi extrát.

Monday.com árak

Ingyenes csomag

Alap : 12 USD/felhasználó/hónap

Standard : 14 USD/felhasználó/hónap

Pro : 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 12 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

💡Profi tipp: Használja ki a Monday.com „Workload” (Munkaterhelés) nézetét, hogy megakadályozza a csapat tagjainak kiégését az ambiciózus célok nyomon követése közben, biztosítva a célok kiegyensúlyozott elosztását és a reális teljesítési határidőket.

5. Todoist (A legjobb személyes célok kitűzéséhez és feladatok szervezéséhez)

via Todoist

A Todoist személyes termelékenységre lett tervezve, lehetővé teszi, hogy személyes céljait megvalósítható feladatokra bontsa, prioritásokat állítson fel és határidőket kövessen nyomon.

Az AI-alapú intelligens ütemező funkció a munkaterhelés és a szokások alapján javasolja a feladatok optimális határidejét, így segítve a célok kiegyensúlyozott elérését.

Az ismétlődő feladatok, címkék és egyéni szűrők segítségével a Todoist segít céljait rendszerezni és kezelhetővé tenni.

A Todoist legjobb funkciói

Szervezze hatékonyan feladatait címkék, szűrők és prioritások segítségével.

A célokhoz bármikor hozzáférhet a platformok közötti támogatásnak köszönhetően.

Integrálja a munkafolyamatokat a mindennap használt harmadik féltől származó eszközökkel, például a Google Naptárral, a Slackkel és az Outlookkal.

A Todoist korlátai

Más csapatközpontú célkitűző eszközökhöz képest korlátozott együttműködési funkciók

Nem ideális komplex vagy több csapatot érintő célkezeléshez.

Todoist árak

Kezdő: Ingyenes

Pro : 4 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 6 USD/felhasználó havonta

Todoist értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2500+ értékelés)

6. Asana (A legjobb a SMART célok és a csapat munkamenetének összehangolásához)

via Asana

Egy jó intelligens célgenerátor olyan csapatok számára ideális, amelyek céljaikat szélesebb körű projektmunkafolyamatokhoz szeretnék igazítani. Az Asana pontosan ezt teszi. Lehetővé teszi a célok kitűzését, azok feladatokhoz való kapcsolását és a haladás valós idejű nyomon követését.

A platform Célok funkciója biztosítja, hogy a csapat 1-5-10 éves céljai egyértelműen meghatározottak, mérhetőek és megvalósítható feladatokhoz kapcsolódjanak.

Az Asana testreszabható nézeteket is kínál, beleértve az idővonalakat, a kanban táblákat és a listákat, így könnyen alkalmazkodhat a csapata által preferált munkafolyamatokhoz.

Az Asana legjobb funkciói

A feladatok elvégzésével valós időben frissülő információk segítségével azonnal láthatja a célok elérésének előrehaladását.

Automatizálja a prioritásokat az Asana AI segítségével, amely a Work Graph technológián alapul.

Csatlakoztassa a munkafolyamatokat több mint 100 alkalmazásintegrációval, beleértve a Slack, a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokat.

Az Asana korlátai

Még meredekebb tanulási görbe az új felhasználók számára

Az egyéni nézetek csak fizetős csomagok esetén érhetők el.

Asana árak

Személyes : Ingyenes

Starter : 8,50 USD/felhasználó havonta

Haladó : 19,21 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

💡Profi tipp: Használja az Asana célsablonjait és AI funkcióit a célok létrehozásának egységesítéséhez a szervezeten belül, biztosítva ezzel a következetességet és a stratégiai célokkal való összhangot.

7. Weekdone (A legjobb az OKR-ek és a csapat teljesítményének nyomon követéséhez)

via Weekdone

Ha a csapat teljesítményének nyomon követésére és az egyéni SMART célok vállalati szintű OKR-ekkel (célok és kulcsfontosságú eredmények) való összehangolására összpontosít, a Weekdone egy speciális eszköz, amely leegyszerűsíti ezt a folyamatot.

Segít lebontani céljait mérhető OKR-ekre, kijelölni a felelősöket, és nyomon követni az előrehaladást heti jelentések és beszámolók segítségével.

Intuitív irányítópultjával és elemzéseivel a Weekdone biztosítja a csapat átláthatóságát és elszámoltathatóságát. Tökéletes azoknak a vezetőknek és menedzsereknek, akik strukturált módon szeretnék nyomon követni a csapat céljait és teljesítményét.

A Weekdone legjobb funkciói

Az OKR-dashboardok és elemzések segítségével több szervezeti szinten is láthatja a célok elérésének előrehaladását.

Heti e-mail jelentések generálása a célok elérésével kapcsolatos betekintéssel

Ossza meg és kapjon visszajelzéseket az együttműködési eszközök segítségével.

A Weekdone korlátai

Nincs fejlett feladatkezelési funkciója

Más eszközökhöz képest korlátozott integrációs lehetőségek

A Weekdone árai

Kis csapatok számára ingyenes (legfeljebb 3 felhasználó)

10 felhasználós csomag: 108 USD/hó

Prémium: Egyedi árazás

Weekdone értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

8. Smartsheet (A legjobb célkezelés strukturált munkafolyamatokban)

via Smartshee t

A strukturált munkafolyamatokat kedvelő szakemberek számára a Smartsheet ötvözi a táblázatszerű funkcionalitást a cél- és projektmenedzsment eszközökkel.

Tökéletes megoldás a SMART célok részletes, rács alapú formátumban történő kezeléséhez, miközben azokat nagyobb projekttervekbe is integrálhatja.

A Smartsheet irányítópultjai és jelentései világos képet adnak az előrehaladásról, míg az automatizálási funkciók időt takarítanak meg a leterhelt munkában. Vállalati szintű funkciói ideálisak nagy csapatok számára, amelyek komplex munkafolyamatokat kezelnek.

A Smartsheet legjobb funkciói

Használja ki a különböző cél típusokhoz és komplexitási szintekhez tartozó többféle sablon opciót.

Használja ki a kezdő és végső mutatók beállításának lehetőségét!

Integrálja olyan vállalati eszközökkel, mint a Salesforce és a Microsoft Office.

A Smartsheet korlátai

Megtanulása nehezebb a nem technikai felhasználók számára

Korlátozott együttműködési funkciók valós idejű frissítésekhez

Smartsheet árak

Ingyenes

Pro : 12 USD/tag havonta

Üzleti : 24 USD/tag havonta

Vállalati : Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 17 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

9. Taskade (A legjobb távoli csapatok közös célkitűzéséhez)

via Taskade

A távoli csapatok számára a Taskade valós idejű együttműködési funkcióival tűnik ki.

A célkitűzési sablonok segítségével SMART célokat hozhat létre, azokat megvalósítható lépésekre bontva, és megosztott munkaterületek, élő videohívások és azonnali üzenetküldés segítségével együttműködhet csapatával.

Mesterséges intelligenciával támogatott funkciói, mint például a feladatok automatizálása és az intelligens javaslatok, segítik a munkafolyamatok hatékonyságának javítását és biztosítják, hogy a célok időben megvalósuljanak. A Taskade minimalista kialakítása megkönnyíti a koncentrációt és a szervezettséget anélkül, hogy a felhasználókat túlterhelné a komplexitás.

A Taskade legjobb funkciói

Testreszabható AI-ügynökök, amelyek alkalmazkodnak az Ön konkrét célkitűzési módszertanához.

Készítsen és vizualizáljon célokat listák, táblák, gondolattérképek és folyamatábrák segítségével.

Használja ki a csapat szinkronizálásával történő közös célkitűzés előnyeit!

A Taskade korlátai

Nincs fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciója

Nagy, összetett projektek esetében túl egyszerűnek tűnhet.

Taskade árak

Ingyenes csomag

Pro : 10 USD/felhasználó/hónap

Csapatok: 20 USD/felhasználó havonta

Taskade értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (60+ értékelés)

10. Wrike (A legjobb vállalati szintű csapatok céljainak kezeléséhez)

via Wrike

A nagy léptékű projekteket és SMART célokat kezelő vállalati csapatok számára a Wrike fejlett eszközöket kínál, amelyekkel minden összehangolható.

A Wrike Célok funkciója segít nyomon követni az előrehaladást, kiosztani a felelősségeket és biztosítani a célok hatékony elérését.

A platform AI Work Intelligence funkciója javítja a termelékenységi célokat azáltal, hogy feladatprioritizálást, kockázat-előrejelzést és munkaterhelés-kiegyenlítést biztosít.

A Wrike legjobb funkciói

Kössön össze projekteket és feladatokat közvetlenül a stratégiai célokkal

Használja a előre elkészített mappákat az üzleti célok és a csapat céljainak elkülönítéséhez.

Kövesse nyomon az előrehaladást részletes jelentések és elemzések segítségével.

A Wrike korlátai

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

Túlnyomó az alapvető célkezelési igényekhez

Wrike árak

Ingyenes csomag

Csapat : 10 USD/felhasználó havonta

Üzleti : 24,80 USD/felhasználó havonta

Vállalati : Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (3500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2500+ értékelés)

💡Profi tipp: Használja ki a Wrike munkamodelleit, hogy átalakítsa a tágabb célokat megvalósítható, nyomon követhető feladatokká az összes csapat szintjén.

Találja meg a tökéletes SMART célgenerátort

A megfelelő AI-alapú SMART célgenerátor kiválasztása jelentősen javíthatja a tervezést, a nyomon követést és a célok elérését – függetlenül attól, hogy Ön egyéni fejlődésre törekvő egyén vagy egy nagyobb üzleti célokhoz igazodni kívánó csapat tagja.

A rugalmas, AI-alapú platformoktól, mint a Notion AI és a Taskade, a robusztus, csapatorientált eszközökig, mint a Monday.com és a Wrike, minden opció egyedi előnyökkel rendelkezik.

Ha azonban a célkitűzés, a projektmenedzsment és az együttműködés tökéletes kombinációját keresi, akkor a ClickUp a legjobb választás.

Fejlett AI funkciói, testreszabható sablonjai és átfogó irányítópultjai egy all-in-one megoldást kínálnak a SMART célok dokumentálásához és eléréséhez.

Akár saját magának, akár csapatának állít célokat, a ClickUp biztosítja, hogy minden mérföldkő megvalósítható, mérhető és könnyen nyomon követhető legyen.

Készen áll a célkitűzési folyamat fejlesztésére? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el könnyedén megvalósítani komplex céljait és terveit.