Smartsheet vagy ClickUp: melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

Bármelyik szakembert megkérdezhet, és azt fogja mondani, hogy a projektmenedzsment készségek elengedhetetlenek a munkában való sikerhez. De ez nem olyan egyszerű, mint jó stratégának és csapatvezetőnek lenni. A megfelelő projektmenedzsment eszközzel a folyamat még zökkenőmentesebbé válik.

Ha számtalan órát töltött kutatással, hogy megtalálja a legjobb projektmenedzsment szoftvert projektjei kezeléséhez, akkor keresése itt véget ér.

A Smartsheet és a ClickUp egyaránt kiváló projektmenedzsment eszközök. Ha bármelyiket választja, csapata hálás lesz Önnek. De Ön nem a rövid válaszért jött ide.

Elemezzük az egyes eszközöket, és nézzük meg az áttekintést, a legjobb funkciókat és az árakat. A cikk végére világos képet kapsz arról, melyik szoftver felel meg leginkább az időgazdálkodási igényeidnek.

Mi az a ClickUp?

A ClickUp Remote Team projektmenedzsment szoftver segítségével összehangolhatja üzleti céljait, nyomon követheti az előrehaladást, projektmenedzsment-megbeszéléseket tarthat és hatékonyan együttműködhet, függetlenül a tartózkodási helyétől.

A ClickUp egy teljes körű projektmenedzsment szoftver és együttműködési eszköz, amely egyetlen platformon egyesíti az összes műveletet. Feladatok létrehozása, munkafolyamatok kezelése, csapattagok meghívása, korlátlan számú felhasználó hozzáadása fájlmegosztáshoz, dokumentumok felhasználásával Wiki előkészítése, a projekt előrehaladásának nyomon követése valós idejű irányítópultokon és még sok más.

Gondoljon a ClickUp-ra úgy, mint egy vezérlőközpontra, amelyben elemezheti az összes munkafolyamatot és gyorsabban hozhat döntéseket anélkül, hogy eszközök és harmadik féltől származó alkalmazások között kellene váltania.

Ha úgy gondolja, hogy néhány gomb megnyomásával eszközöket váltani – amit egyébként „kontextusváltásnak” neveznek – nem jelent komoly kihívást, akkor gondolja át újra.

A csapat minden tagja hetente akár 4 órát is eltölthet az alkalmazások közötti váltással.

A ClickUp funkciói

A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment szoftver, amely széles körű funkcióiról ismert. Bemutattuk a ClickUp három legnépszerűbb funkcióját, amelyeket a projektmenedzserek és a kisvállalkozások naponta használnak:

Feladatkezelés

A feladatok kezelése a projekttervezés központi eleme. A feladatok nyomon követése azonban bonyolult feladat. A ClickUp Tasks egyszerűsíti a folyamatot, mivel lehetővé teszi a feladatok tetszés szerinti szervezését és vizualizálását.

Ezenkívül új teendőket rendelhet hozzá egy meglévő feladathoz úgy, hogy megjegyzést fűz hozzá és megjelöl egy csapattagot.

Táblázatos nézet

A ClickUp táblázatos nézet a legegyszerűbb módja bármely projekt adatainak vizualizálásának. Az összes adatot táblázatos formátumban rendezi, így könnyen kezelhető a költségvetés, a készlet vagy az ügyféladatok. Adatokat tömegesen szerkeszthet, több mint 15 mezőtípusból választhat egyéni mezőket, és oszlopokat rögzíthet.

Ha a táblázat készen áll, ossza meg ügyfeleivel egy megosztható link segítségével. Exportálja a táblázat nézetben szereplő adatokat egy táblázathoz, hogy frissítse adatbázisát.

Táblázatkezelő sablon

Töltse le ezt a sablont Táblázatkezelő sablon

Használja a ClickUp több mint 1000 testreszabható sablonját, hogy automatizált adatimporttal csökkentse a kézi bejegyzések számát, egyedi képleteket és egyenleteket hozzon létre, valamint vizuális eszközökkel kövesse nyomon az előrehaladást.

ClickUp árazási tervezetek

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mi az a Smartsheet?

Személyre szabhatja munkafolyamatait widgetek segítségével, és automatizálhatja feladatait a Smartsheet segítségével.

A Smartsheet egy vállalati üzleti tevékenységekhez készült munkamenedzsment platform. Ismerős táblázatos felületet kínál a tervek, erőforrások és ütemtervek rögzítéséhez. Ossza meg munkáját belső és külső együttműködőivel, még akkor is, ha ők nem Smartsheet-felhasználók.

Lehetővé teszi a korábbi adatok grafikonok formájában történő megjelenítését, hogy nyomon követhesse a trendeket olyan formátumokban, mint a burndown, az oszlopsorozat és a pillanatfelvétel.

A Smartsheet ötvözi a projektmenedzsment és az Excel funkciókat. A felhasználói felület hasonló az Excel és a Google Sheets táblázatkezelő formátumához.

A Smartsheet megkönnyíti a tartalomra vonatkozó együttműködést, mivel beállíthat riasztásokat, hogy emlékeztesse a kollaboránsokat, lehetővé teheti a beszállítók számára a tartalom áttekintését anélkül, hogy hozzáférést adna nekik a projektlaphoz, és lezárhatja a régebbi verziót, amikor az új tartalom feltöltésre kerül.

Tekintse meg feladatlistáját Gantt-diagramokban, hogy kritikus útvonalakat hozzon létre, alapvonalakat állítson fel, és kiemelje a projekt ütemtervében a legfontosabb feladatokat.

A Smartsheet funkciói

A Smartsheet robusztus projektmenedzsment funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a projektek kezelését, a feladatok szervezését, a belső és külső érdekelt felekkel való együttműködést, valamint a projekt életciklusának minden szakaszának szigorú figyelemmel kísérését.

Íme néhány kiemelt funkció a Smartsheet funkcióinak listájáról, amelyeket érdemes megvizsgálnia:

Bridge

A Bridge egy drag-and-drop felület, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok testreszabását az ismétlődő feladatok automatizálása érdekében. Tervezze meg a munkafolyamatot a folyamatáramlásához illeszkedő logikával, és állítson be esemény- vagy ütemezésalapú kiváltókat. A beépített integrációk vagy alacsony kódszükségletű opciók segítségével API-hívásokat és JavaScript-et is használhat.

Űrlapok

A Smartsheet űrlapok segítségével a kritikus információk gyorsan, strukturált formában továbbíthatók.

Hozzon létre Smartsheet űrlapokat, hogy bárkitől adatokat gyűjthessen. A feltételes logika segítségével kérdései mindig relevánsak lesznek az űrlapot kitöltő személy számára. Használjon márkaelemeket, például háttérszíneket, logókat, GIF-eket, szöveget és képeket az űrlap személyre szabásához. Az űrlapokból származó adatok közvetlenül a táblázatba kerülnek mentésre, hogy segítsék a további lépések megtételét.

Munkafolyamat-automatizálás

A munkafolyamatok automatizálása az egyik legnépszerűbb Smartsheet funkció. A legjobb az, hogy a Smartsheet intuitív kialakítása révén a ismétlődő és időigényes folyamatok optimalizálása gyerekjáték.

Használjon vizuálisan gazdag folyamatábra buborékot a Smartsheet munkafolyamat automatizálásához. Ezek a kollaboratív és testreszabható funkciók intelligens megoldást kínálnak, hogy gyorsan áttekintse az automatizálandó feladatokat, valamint a kiváltó feltételeket és következményeket.

Ezenkívül szabályokat állíthat be a párhuzamos munkafolyamatokhoz, hogy automatizálja a feladatokat bármely szakaszban, például a marketingügynökségek projektmenedzsmentjéhez, a szoftverfejlesztő csapatok hibajelentéseihez vagy a beszerzési számlákhoz az ellátási lánc csapatai számára.

A Smartsheet és a ClickUp összehasonlításakor a legszembetűnőbb hátrány, hogy a Smartsheet munkafolyamat-automatizálása megköveteli a PM eszköz ismeretét, és nem kezdőbarát.

Smartsheet árazási tervezetek

Örökre ingyenes

Pro : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp és Smartsheet: funkciók összehasonlítása

Mind a Smartsheet, mind a ClickUp elvégzi Ön helyett a nehéz munkát, legyen szó folyamatirányításról, valós idejű együttműködésről, munkaterhelés-kezelésről vagy csapatkommunikációról. Ráadásul ingyenes csomagot is kínálnak, ami kiválóan alkalmas arra, hogy kipróbálja a szoftvert, mielőtt teljes értékű eszközöket kezdene használni.

Ideje mélyebbre ásni az egyes eszközök funkcióinak elemzésében, és megérteni, miben különböznek egymástól.

A funkciókat hat kategóriába soroltuk, és összehasonlítottuk a Smartsheet és a ClickUp eszközöket.

A projekt láthatósága a ClickUp-ban

A ClickUp több mint 15 egyedi projektnézetet kínál, beleértve a naptárnézetet, az idővonalat, a táblát, a munkaterhelést és az űrlapnézetet. A gondolattérkép a legjobb választás az ötletek és a munkafolyamatok vizuális ábrázolásához. Könnyű átrendezni a munkafolyamatot, logikai útvonalakat létrehozni és a gondolattérképeket cselekvési tételekké alakítani.

Hasonlóképpen, a Box nézet kiváló választás, ha több csapat dolgozik egyszerre egy projekten. Megmutatja, hogy az emberek min dolgoznak, milyen a munkájuk állapota, és ki milyen beosztásban van. A feladatok húzásával és elhelyezésével átruházhatja a felelősségeket a csapat tagjaira, és kézben tarthatja az erőforrás-gazdálkodást.

A projekt láthatósága a Smartsheetben

A Smartsheet négyféle módon jeleníti meg a projektadatokat: rácsos, Gantt, kártyás és naptár nézetben. A testreszabási lehetőségek korlátozottak a ClickUp-hoz képest, de minden nézet más-más módon képes kielégíteni a projektmenedzsment igényeit.

Rácsnézet: A rácsnézet a projekt adatait táblázatos formátumban jeleníti meg. Lehetővé teszi sorok és oszlopok hozzáadását, valamint dokumentumok közvetlen csatolását a táblához.

Gantt-nézet: A Gantt-nézet a bal oldalon táblázatos formában jeleníti meg az információkat, a jobb oldalon pedig Gantt-diagramok találhatók, amelyekkel nyomon követhető a különböző feladatok időtartama.

Kártyanézet: A kártyanézet kiváló választás A kártyanézet kiváló választás az agilis projektmenedzsmenthez , mivel az adatokat Kanban táblán jeleníti meg. A feladatok függőségét drag and drop funkcióval lehet átrendezni.

Naptár nézet: A naptár nézet ideális választás A naptár nézet ideális választás a projekt ütemtervének nyomon követéséhez és az átfedések elkerüléséhez.

A ClickUp együttműködési funkciói

Illusztrálja ötleteit, vázolja fel stratégiáit, és hatékonyan brainstormingozzon a ClickUp Whiteboard segítségével.

A csapatmunka és a csapatkommunikáció képezi a sikeres projektmenedzsment alapját.

A ClickUp szakértője ennek a kategóriának, felhasználóbarát felülettel és intuitív funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az ötletek megosztását és a csapatmunkát. Az új felhasználóknak alig kell tanulniuk a használatát, ami a ClickUp-ot az egyik legjobb projektmenedzsment szoftverré teszi.

A ClickUp Whiteboards és a ClickUp Docs minden együttműködési igényét kielégíti.

A ClickUp Whiteboards virtuális tárgyalótermek, ahol új ötleteket és munkafolyamatokat vizualizálhat, ötleteket gyűjthet és stratégiákat dolgozhat ki a következő lépésekhez. Valós időben követheti a többi csapattag tevékenységét, és megjegyzések formájában megoszthatja velük gondolatait.

A Whiteboards használatának legnagyobb előnye, hogy csapata ötletei összehangolt cselekvésekbe alakulnak át, ami azt jelenti, hogy a végrehajtás során nincs időbeli eltérés.

A ClickUp Docs minden tartalmi követelményét kielégíti a projektmenedzsment terén. Használja a Docs-ot együttműködési dokumentumok, például wikik vagy ütemtervek létrehozásához, valós idejű szerkesztéssel, megjegyzések cselekvési tételekként való hozzárendelésével, valamint támogató dokumentumok, PDF-ek, prezentációk és táblázatok hozzáadásával referenciapontként.

Konvertálja a szöveget végrehajtható feladatokká, és ossza ki azokat a csapattagoknak, hogy semmi ne maradjon elvégezve.

Végül, a ClickUp Proofing funkciója lehetővé teszi, hogy kiemelje a dokumentumokon lévő jelöléseket, megjegyzéseket fűzzön a PDF-ekhez, jelöléseket rajzoljon a tervezési makettekre és még sok mást.

A Smartsheet együttműködési funkciói

Dolgozzon együtt csapatával egy könnyen használható munkavégzési platformon

A Smartsheet néhány izgalmas együttműködési funkcióval rendelkezik, amelyek vonzzák azokat a felhasználókat, akik inkább a táblázatkezelő-szerű funkcionalitású szoftvereket preferálják. Ossza meg a táblázatot másokkal az együttműködés érdekében, és valós idejű nyomon követéssel naprakész információkat kaphat a hozzáadásokról.

Szállítói akkor is kommentálhatják a Smartsheetet, ha nincs hozzáférésük. Ön jogosult a jogosultsági szintek ellenőrzésére és a felhasználói típusok hozzárendelésére, amelyek meghatározzák, hogy mit tehetnek és mit nem tehetnek Smartsheet-fiókjukkal.

A Smartsheet együttműködési funkciói hasznosak, de korlátozottak. A nagyobb csapatok, amelyek robusztus együttműködési funkciókat keresnek, nem biztos, hogy túlzottan lenyűgözve lesznek.

A ClickUp elemzési képességei

A ClickUp fejlett elemzési funkcióival figyelemmel kísérheti a projekt állását.

A ClickUp valós idejű jelentési és elemzési képességeiről híres.

A ClickUp Dashboard teljes áttekintést nyújt az összes projektjéről, és testreszabható, így Ön dönti el és rangsorolja, mit szeretne elemezni és nyomon követni.

A ClickUp több mint 50 widgetet kínál a műszerfal felépítéséhez, beleértve a Sprint menedzsmentet, a munkaterhelést, az időkövetést, a táblázatokat és az egyéni diagramokat.

Készítsen valós idejű jelentéseket, hogy megvizsgálja az időbecsléseket és azt, hogy a csapata ma milyen feladatokat végzett el.

A ClickUp Goals kiegészíti az egyéni irányítópultokat. Hozzon létre projektcélokat ütemtervekkel és célértékekkel, és automatikusan kövesse nyomon az előrehaladást. Rendezze céljait különböző mappákba a Sprint ciklusok, OKR vagy heti alkalmazotti teljesítményértékelések szerint.

A ClickUp Milestones új szintre emeli a célok nyomon követését azzal, hogy lehetővé teszi mérföldkövek hozzáadását. Ezek a mérföldkövek gyémánt ikonok formájában jelennek meg, ami megkönnyíti a projekt kritikus feladatainak azonosítását.

A Smartsheet elemzési képességei

A Smartsheet robusztus jelentéskészítő funkciójával egyetlen nézetben dolgozhat több lap valós idejű adataival.

A Smartsheet táblázatkezelő szoftvere robusztus jelentéskészítési funkcióiról ismert. A jelentés lehet soros jelentés vagy táblázatösszefoglaló jelentés.

A sorjelentés összesíti a több lapból származó összes sorinformációt. A lapösszefoglaló jelentések több lapból származó összefoglalót mutatnak be, hogy egyetlen helyen áttekintést nyújtsanak a különböző projektekről.

Szűrje az adatok ezekben a jelentésekben, hogy csak a relevánsak maradjanak meg. Ez egy remek ötlet, ha testreszabott jelentéseket szeretne megosztani azokkal az érdekelt felekkel, akik egy projekt bizonyos területeit szeretnék figyelemmel kísérni.

Ezenkívül a vizuális projektirányító panelek valós idejű elemzéseket nyújtanak a projektportfólió összefoglalásához és a konfliktusok kezeléséhez.

A ClickUp automatizálási funkciói

Összegezze feladatait és dokumentumait másodpercek alatt a ClickUp AI segítségével.

A ClickUp AI az automatizálás motorja, egy intelligens segéd, amely jelentősen megkönnyíti a munkáját.

A ClickUp AI különböző szerepkörök és felhasználási esetek alapján készült. Hozzon létre alfeladatokat és teendőket a leírás alapján, foglalja össze a kommenteket, és írjon frissítéseket. Tegye írásait világosabbá, tömörebbé és vonzóbbá a ClickUp AI intelligens szerkesztőjével.

A ClickUp több mint 100 előre elkészített automatizálási lehetőséget kínál ismétlődő feladatokhoz. Használja ezeket az automatizálási lehetőségeket úgy, ahogy vannak, vagy testreszabhatja őket az igényeinek megfelelően. Automatikusan rendeljen hozzá feladatokat, tegyen közzé megjegyzéseket és változtassa meg az állapotokat, hogy a kritikusabb területekre koncentrálhasson.

Állítsa be az automatizálás kiváltó okát és a kiváltó ok pontos feltételeit, hogy minden zökkenőmentesen működjön, még automatikus üzemmódban is.

A Smartsheet automatizálási funkciói

A Smartsheet kód nélküli automatizálási munkafolyamatokat kínál, amelyekkel kiküszöbölhetők az ismétlődő feladatok és időt takaríthat meg. Előre elkészített sablonokból álló gyűjteményük segítségével heti állapotjelentéseket és határidőket hozhat létre, vagy egyedi munkafolyamatokat állíthat be.

Használhat egyetlen munkafolyamatot, vagy kombinálhat több műveletet és feltételes útvonalat. Ha rendszeresen használni szeretné a testreszabott munkafolyamatot, jelölje meg ismétlődőként.

A Smartsheet mobilalkalmazásból, asztali számítógépről, e-mailből vagy akár a Slackből is megtekintheti és megválaszolhatja a jóváhagyási kérelmeket.

A Smartsheet és a ClickUp egyaránt lenyűgöző az automatizálás terén. Azonban a ClickUpban elérhető mesterséges intelligencia előnyt jelent.

Ügyfélszolgálat a ClickUp-ban

A ClickUp segítségnyújtó központjában átfogó források listája található, ha elakadna. A segítségnyújtó központot böngészőjéből, munkaterületéről vagy bármely ClickUp weboldalról elérheti. Ha továbbra is segítségre van szüksége a megoldás megtalálásához, vegye fel a kapcsolatot a 24 órás élő ügyfélszolgálattal, amely elsőbbségi támogatást nyújt, és a ClickUp ingyenes csomagjának felhasználói számára is elérhető.

A ClickUp az élő ügyfélszolgálaton kívül öt további ügyfélszolgálati lehetőséget kínál:

ClickUp University: A ClickUp University egy önálló tanulási platform. A tanfolyamok új és meglévő felhasználók számára készültek, hogy megalapozzák az alapvető ismereteket. A tudásvizsga sikeres teljesítése után tanúsítványt is kap.

ClickUp webináriumok: A ClickUp on-demand webináriumokat kínál, amelyeket bármikor megnézhet. Emellett élő webináriumok is rendelkezésre állnak Ön és csapata számára, amelyek segítségével megismerhetik a használati eseteket, a munkafolyamatokat és a fejlett funkciókat.

C l ickUp API: Állítsa be a ClickUp-fiókjában az integrációkat más eszközökkel a ClickUp AI dokumentáció segítségével.

ClickUp sablonok: A ClickUp sablonközpontjában különböző felhasználási esetekre kifejezetten tervezett sablonok közül választhat. Keresse meg a megfelelő sablont, és testreszabhatja azt kedve szerint.

ClickUp közösség: Kövesse a Kövesse a ClickUpper Facebook-csoportot , a ClickUp felhasználók hivatalos csoportját, ahol kérdéseket tehetnek fel, új funkciókat vitathatnak meg és megoszthatják véleményüket a ClickUp-pal kapcsolatos mindenről.

Ügyfélszolgálat a Smartsheetben

A Smartsheet ügyfélszolgálati portálja két célt szolgál: önkiszolgáló tudásbázis és központi hely a támogatási esetek megnyitásához és nyomon követéséhez. A fizető felhasználók, akik bizonyos típusú csomagokat és szolgáltatásokat választottak, 24 órában elérhető telefonos ügyfélszolgálatot vehetnek igénybe.

A Smartsheet két támogatási csomagot is kínál: Standard és Professional támogatást. A standard csomag ingyenes az Enterprise tervezetekhez, és magában foglalja a Smartsheet University folyamatos képzését és a 24×7 globális telefonos támogatást.

A professzionális csomag a standard csomagban szereplő összes szolgáltatást tartalmazza, és emellett Pro Desk szolgáltatást is kínál. A Pro Desk egy előre megbeszélt egyéni coaching ülés egy Smartsheet szakértővel, az Ön dedikált ügyfélkapcsolati menedzserével.

Integrációk a ClickUp-pal

Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 másik munkaeszközhöz, hogy minden folyamatot racionalizáljon.

A ClickUp több mint 1000 harmadik féltől származó eszközzel integrálható, így az összes információt egy helyen központosíthatja, ami segít csapatainak elkerülni a kontextusváltást és megkönnyíti a folyamatok racionalizálását.

A CRM-rendszerekkel, projektmenedzsment megoldásokkal, erőforrás-menedzsment platformokkal és egyéb üzleti alkalmazásokkal való harmadik féltől származó integrációk csökkentik a hibákat és a különböző rendszerekbe történő manuális adatbeviteleket. Takarítson meg időt és szerezzen jobb áttekintést az üzleti teljesítményről a ClickUp segítségével.

Itt található a ClickUp által integrált legnépszerűbb eszközök listája:

Slack

HubSpot

Zoom

Gmail

Dropbox

GitHub

Figma

Integrációk a Smartsheet-tel

A Smartsheet integrációi hatékonyan segítik elkerülni az elszigetelt adatokat, és lehetővé teszik a csapat számára, hogy megalapozottabb, adatalapú döntéseket hozzon. Az integrációk magukban foglalják az üzenetküldő és kommunikációs eszközöket, a tartalom-együttműködési szoftvereket, valamint a biztonsági és irányítási megoldásokat.

Íme a legnépszerűbb eszközök listája, amelyekkel a Smartsheet integrálható:

DocuSign

Jira

Slack

Tableau

Zapier

ClickUp vagy Smartsheet a Redditen

Megnéztük a Reddit oldalt, hogy megtudjuk, mit gondolnak az emberek a Smartsheet és a ClickUp eszközökről, melyik a jobb. Összességében a szavazatok a ClickUp mellett szólnak. Íme néhány vélemény, amely alátámasztja megállapításainkat:

Ez a felhasználó dicsérte a ClickUp feladatkezelő szoftverként rejlő potenciálját és együttműködési funkcióit:

„A ClickUp sokkal jobb a feladatkezelésben, ezért kiválóan alkalmas sprintok és alacsony szintű fejlesztési feladatok nyomon követésére. A fejlesztői csapatunk ezzel dolgozik, és a műszerfalak kiválóan alkalmasak a napi állandó megbeszéléseken történő áttekintésre. Sokkal jobb a csapaton belüli együttműködéshez, és a listák testreszabhatósága hatalmas. A Gantt-nézet azonban csak korlátozott lehetőségeket kínál, és az időkövetés és a költségvetés-kezelés is hagy némi kívánnivalót maga után.”

Ez a felhasználó kiemeli a ClickUp kedvező árát és a folyamatos termékfrissítéseket:

„A ClickUp folyamatos kiadási ciklussal rendelkezik, és folyamatosan bővíti képességeit. Nagyon megfizethető. A közösség, ahol kérdéseket tehet fel, funkciókat javasolhat stb., aktívan figyelemmel kíséri és kommunikál a csapatukkal.”

Melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb a szoftverfejlesztő csapatok számára?

A Smartsheet és a ClickUp közötti küzdelemben a ClickUp vezet, mint a megfelelő projektmenedzsment szoftver.

A Smartsheet egy rendkívül hatékony projektmenedzsment szoftver, számos testreszabási lehetőséggel és integrációval. Ha azonban megpróbálja vizualizálni a szoftvercsapatát a Smartsheet segítségével, az nem fogja kielégíteni az elvárásait.

A táblázatszerű felület, a korlátozott automatizálás és a korlátozott jelentési lehetőségek nem felelnek meg a modern szoftvercsapatok és a következő generációs vállalkozások igényeinek.

A ClickUp viszont ezeken a területeken kiemelkedő teljesítményt nyújt, és a valós idejű együttműködés terén is diadalmaskodik. A ClickUp ideális szoftverfejlesztő csapatok, köztük távoli munkatársak számára, hogy hatékonyan kezeljék az erőforrásokat és könnyedén kezeljék a több projektből álló feladatokat.

A ClickUp gyorsan alkalmazkodik az üzleti tervéhez és igényeihez. A ClickUp új funkciókkal, integrációkkal és szoftverfejlesztési sablonokkal bővíthető, ahogy vállalkozása növekszik. Készen áll arra, hogy a projektmenedzsmentet új szintre emelje? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!