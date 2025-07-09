Ingyenes felkérő levél sablonok adománygyűjtéshez és adományokhoz

Az adakozás egyfajta kérés, a kérés pedig egyfajta adakozás.

Ez az idézet különösen igaz a nonprofit világban. A nem kormányzati szervezetek fáradhatatlanul dolgoznak az életminőség javításán, és egy kis segítség sokat jelent. Az első lépés a támogatás megszerzése felé az, hogy egyértelműen és professzionálisan kérjük azt, gyakran adománykérő levél formájában.

A jól megírt adománykérő levél az egyik leghatékonyabb módszer adományok, szponzorálás vagy természetbeni támogatás kérésére. Világosan közli célját, hogy a hozzájárulás hogyan segít a források gyűjtésében, és professzionális formában vázolja fel adománygyűjtési céljait.

Ezek a strukturált és professzionális felkérő levél sablonok megkönnyítik az indulást – ingyenesen.

Mik azok a felkérő levél sablonok?

Néha magánszemélyeknek és szervezeteknek adományokat, szponzorálást vagy természetbeni támogatást kell kérniük. A felkérő levél sablonok előre formázott dokumentumok, amelyek célja, hogy segítsenek professzionális levelek készítésében erre a célra.

Ha potenciális adományozókat vagy vállalati szponzorokat szeretne elérni, egy felkérő levél minta segíthet Önnek:

Határozza meg a felkérő levél célját , például egy adománygyűjtő rendezvény finanszírozását vagy pénzügyi támogatás kérése.

Segítünk Önnek meggyőző és strukturált felhívás megírásában, hogy adományokat gyűjtsön vagy természetbeni adományokat szerezzen, miközben lehetőséget biztosítunk olyan elemek testreszabására, mint például a szervezet logója.

Tartalmazza a fontos információk, például a projekt részletei, az adomány felhasználása és adózási célok helyőrzőit.

Helyet biztosítson egy erőteljes cselekvésre ösztönző felhívásnak, hogy motiválja a potenciális adományozókat a hozzájárulásra.

🔮 Érdekes tény: Az emberek nagyobb valószínűséggel adományoznak, ha közvetlenül megkérik őket. Tanulmányok kimutatták, hogy a személyes adománykérés (vagy akár a peer-to-peer adománygyűjtés) sokkal hatékonyabb lehet, mint az e-mail.

Mi jellemzi a jó adománykérő levél sablont?

A hatékony adománykérő levél sablon növeli az esélyét, hogy „igen” választ kapjon, és hatékonyan felkelti az adományozók figyelmét, így hasznos eszközzé válik az adománygyűjtéshez.

Az ideális sablonnak tehát:

✅ Kezdje egy olyan történettel, amely azonnal érzelmileg megérinti az olvasót, majd térjen rá a pénzgyűjtési céljára.

✅ Szegmentálja az üzeneteket vállalati szponzorok, egyéni adományozók vagy közösségi tagok számára, hogy minden levél egyéni beszélgetésnek tűnjön.

✅ Világosan fogalmazza meg, hogy egy kis vagy nagyobb adomány milyen változást fog finanszírozni, ne csak magát a szükségletet.

✅ Rugalmas adományozási lehetőségeket kínáljon – legyen szó pénzről, időről vagy természetbeni adományokról –, hogy megfeleljen a támogatók különböző lehetőségeinek.

✅ Zárja levelét egy közvetlen, megvalósítható következő lépéssel, és előre is köszönje meg adományozójának, még az adomány átadása előtt megerősítve háláját.

A 20 legjobb ingyenes felhíváslevél-sablon

Itt találja a legjobb adománykérő levél sablonokat, amelyek segítségével célzottan kommunikálhat és kapcsolatba léphet a leendő adományozókkal a közelgő rendezvénye kapcsán. Használja őket, hogy növelje annak esélyét, hogy következő adománykérő levelét nagyra értékeljék.

1. ClickUp adományozási levél sablon

Ingyenes sablon letöltése Az események tervezésétől a levelek elküldéséig minden összekapcsolódik a ClickUp adománykérő levél sablonjával.

Több tucat, vagy akár több száz potenciális adományozó megkeresése egy adománygyűjtő csapat számára mindennapos feladat. De ha minden közvetlen levél, nyomon követés és válasz egy másik mappában vagy táblázatban található, könnyen előfordulhat, hogy fontos lehetőségek vesznek kárba.

A ClickUp adománykérő levél sablonja megoldja ezt a problémát azáltal, hogy teljes mértékben nyomon követhető munkafolyamatot hoz létre.

Ezzel a sablonnal egy központi munkaterületen oszthatja el a feladatokat, állíthat be határidőket, szervezheti és elküldheti az adománykérő leveleket – beleértve a párosító adománykéréseket is – és nyomon követheti a folyamatot.

Az eredmény? Kevesebb elszalasztott kapcsolat, átgondoltabb utánkövetés és nagyobb adományozói elkötelezettség.

✨ Ideális: nagy volumenű tájékoztatási tevékenységet végző nonprofit szervezetek számára, amelyeknek jobb áttekintésre van szükségük a teljes adománykérési folyamatról.

2. ClickUp adományozási sablon

Ingyenes sablon letöltése Tegye láthatóvá adománygyűjtési erőfeszítéseit a ClickUp adományozási sablonjával.

Minden beérkező dollár nyomon követése – típus, forrás és kampány szerint – elengedhetetlen, de a legtöbb csapat szétszórt táblázatokra és az esemény utáni találgatásokra támaszkodik. Ez rendezetlen nyilvántartásokhoz és elmulasztott köszönetnyilvánításokhoz vezet.

A ClickUp adományozási sablon megoldja ezt a problémát azzal, hogy központi helyet biztosít csapatának az egyéni adományozók és vállalati szponzorok adományainak nyilvántartásához, rendszerezéséhez és elemzéséhez.

Szegmentálhatja az adományozók típusait, nyomon követheti a beérkező adományokat, és közvetlenül összekapcsolhatja az adományokat konkrét adománygyűjtési célokkal vagy nonprofit adománygyűjtési levelekkel – mindezt úgy, hogy közben tisztán tartja az adóügyi nyilvántartásokat.

Ez a sablon különösen hasznos, ha beszámolót készít a vezetőség tagjainak, vagy megmutatja a jelenlegi adományozóknak, hogy adományaik milyen hatást gyakorolnak.

✨ Ideális: olyan csapatok számára, amelyeknek nyomon kell követniük és jelenteniük kell az adományozási adatokat, miközben megőrzik az adományozók bizalmát és az átláthatóságot.

💡 Profi tipp: Hagyja, hogy az AI végezze el a nehéz munkát. Talált egy sablont, amely tetszik, de nem tudja, hogyan igazítsa azt a célközönségéhez vagy a hangvételhez? Használja a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített AI írási asszisztensét. Akár szponzorálási kérelmet, adományozási felhívást vagy partnerségi javaslatot fogalmaz meg, a ClickUp Brain másodpercek alatt segít átírni, átfogalmazni vagy átformázni a levelét – mindezt a ClickUp Doc-ban.

További tippekre van szüksége az AI-val való íráshoz? Nézze meg ezt a rövid magyarázatot:

3. ClickUp adományozási űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse az adományozási folyamatot az érdeklődéstől a cselekvésig a ClickUp adományozási űrlap sablonjával.

Még a legmeggyőzőbb adománykérő levél sem eredményez adományt, ha az adományozási űrlap bonyolult, zavaros vagy nehezen kitölthető.

Kerülje el ezt a ClickUp adományozási űrlap sablonjával. Tiszta, testreszabható és zökkenőmentes élményt nyújt, valamint erős érzelmi hatást gyakorol az adományozókra.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy összegyűjtse a fontos adományozói információkat, integrálja a biztonságos fizetési lehetőségeket, és azonnali köszönőüzeneteket küldjön a nagyobb adományokért – mindezt anélkül, hogy platformot kellene váltania.

Ez a technika biztosítja, hogy adományokat gyűjtsön, miközben bizalmat és jóindulatot épít ki az adományozás pillanatában.

🔑 Főbb megállapítás: A nem kormányzati szervezetek küldetéssel működnek, de a hatékonysághoz struktúra szükséges. A ClickUp nonprofit szervezetek számára segít a célorientált csapatoknak a küldetésükre koncentrálni azáltal, hogy a feladatokat, csapatokat és eszközöket egy szervezett munkaterületbe egyesíti.

✨ Ideális: Nonprofit szervezetek számára, amelyek csökkenteni szeretnék a súrlódást és növelni szeretnék a konverziót az adományozási programok esetében.

🔮 Érdekes tény: Az adományozók nagyobb valószínűséggel adományoznak, ha megmutatják nekik adományuk konkrét hatását. A „25 dollárral 5 diáknak lehet iskolai felszerelést vásárolni” mondat hatékonyabb, mint egy általános kérés.

4. ClickUp nonprofit rendezvénytervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp nonprofit rendezvénytervezési sablonjával könnyebbé válik az adományok gyűjtése és a sikerek bemutatása.

Az adománygyűjtő rendezvények jelentős lendületet adhatnak, feltéve, hogy a háttérben zajló tervezés az év eseménye során zavartalanul folyik. Végül is sok teendő van az eseményhez szükséges anyagok összehangolása, az adománykérések kezelése és az önkéntesek összehangolása között.

A ClickUp nonprofit rendezvénytervezési sablonja testreszabható ütemterveket, költségvetés-nyomonkövető eszközöket és megosztott ellenőrzőlistákat kínál, amelyek megkönnyítik az együttműködést.

A testületi tagok, a projekt szponzorok és a közösség tagjainak bevonásával ez a sablon segít összekapcsolni a logisztikát az adománygyűjtés eredményeivel.

✨ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek nagy tétű adománygyűjtő eseményeket szerveznek, amelyek szoros koordinációt igényelnek a feladatok, az emberek és a prioritások között.

Ingyenes sablon letöltése Javítsa hosszú távú partnerségeit egyértelmű elvárások meghatározásával a ClickUp szponzorálási űrlap sablon segítségével.

A szponzorok megszerzése csak a kezdet – az igazi kihívás a szponzorok adatainak kezelésében, a kötelezettségvállalások nyomon követésében és annak biztosításában rejlik, hogy egyetlen teljesítési kötelezettség sem maradjon el. Itt jön jól a ClickUp szponzorációs űrlap sablon.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy központosítsa a vállalati adománykérő levelektől a szponzorálási előnyökig minden szervezését. Testreszabhatja a felvételi űrlapokat, megtervezheti a nyomon követést és nyomon követheti a szponzorok teljesítményét az idő múlásával – mindezt úgy, hogy közben a testület tagjai és a csapata is folyamatosan tájékozottak maradnak.

Keresi a módját, hogy nyomon kövesse a legfontosabb szponzori mutatókat? A ClickUp Dashboards segítségével ezeket egy pillanat alatt láthatja. Így hozhat létre néhány perc alatt egy egyedi projektdashboardot:

✨ Ideális: Több szponzori kapcsolatot kezelő nonprofit szervezetek számára, amelyek strukturált módszert igényelnek a szponzorálási adatok gyűjtéséhez, áttekintéséhez és nyomon követéséhez.

Ingyenes sablon letöltése Építsen ki szponzori kapcsolatokat anélkül, hogy lelassítaná lendületét a ClickUp szponzorálási űrlap sablonjával.

A 2023-as szponzorációs vezetők tanulmánya szerint a szponzorok közel 30%-a több mint 40%-kal növelte kiadásait, további 40% pedig 20–40%-kal emelte szponzorációs költségvetését.

Bár finanszírozás rendelkezésre áll, a pénzgyűjtés valódi kihívása az, hogy a vállalati szponzorokat összehangolja a küldetésével, és előre megfogalmazza a megfelelő részleteket.

A ClickUp szponzorálási űrlap sablon megoldja ezt a problémát. Lehetővé teszi egyedi szponzorálási űrlapok létrehozását, amelyek egy helyen gyűjtik össze a hozzájárulási szinteket, preferenciákat és márkaépítési követelményeket.

Az időérzékeny kampányokat vagy adománygyűjtő eseményeket szervező nonprofit szervezetek számára kiválóan alkalmas, mivel segít nekik a kapcsolatfelvételtől a megerősítésig zökkenőmentesen átmenni.

✨ Ideális: Nonprofit szervezetek számára, akiknek gyors, célzott módszerre van szükségük a kampány vagy rendezvény tervezése során a szponzorok biztosításához és bevonásához.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Podcast szponzorálási sablon segítségével áttekinthetően kezelheti a pályázati folyamat minden lépését.

A podcastok készítése időt és pénzt igényel – felszerelést, tárhelyet, szerkesztő eszközöket, promóciót és még sok mást. A szponzorok segítenek ezeket a költségeket ellensúlyozni vagy teljes mértékben fedezni, így a szenvedélyes projekt fenntartható (vagy nyereséges) vállalkozássá válik.

A megfelelő szponzor megszerzése azonban gyakran attól függ, hogy mennyire jól tudsz bemutatkozni, tárgyalni és utánkövetni. A legtöbb alkotó nem teljesít jól ezen a területen.

A ClickUp Podcast szponzorálási sablon segítségével a szétszórt jegyzeteket és e-maileket strukturált munkafolyamatokká alakíthatja, amelyek támogatják a szponzorálás jelentős növekedését. Nyomon követheti a potenciális szponzorokat, felvázolhatja a különböző szintű előnyöket, és rögzítheti a beszélgetések legfontosabb részleteit – mindezt úgy, hogy közben tisztán láthatja a folyamatot.

Mivel minden üzlet számít, ez az üzleti ajánlat sablon lehetővé teszi az ajánlatok összehasonlítását, a teljesítmény felülvizsgálatát és olyan hosszú távú partnerségek kiépítését, amelyek finanszírozzák az Ön hangját és küldetését.

✨ Ideális: Podcast-készítőknek, akik professzionális, megismételhető rendszert szeretnének a szponzorálási lehetőségek kezeléséhez és bővítéséhez.

8. ClickUp kérelem űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Növelje adománygyűjtési erőfeszítéseit és javítsa a donorokkal való kommunikációt a ClickUp kérelem űrlap sablonjával.

Általában egy szervezet minden részlege saját módszerrel gyűjti az információkat. Az egységes rendszer hiánya azonban azt jelenti, hogy a kérések gyakran e-mailes hátralékokká válnak, és a feladatokat gyakran figyelmen kívül hagyják.

A ClickUp kérelem űrlap sablon megoldja ezt a problémát azzal, hogy egységes, megismételhető módszert biztosít csapatának a kérelmek rögzítésére és feldolgozására.

Akár adománykéréseket, szponzorálási megkereséseket vagy belső igényeket kezel, ez az űrlap mindent egy központi munkafolyamatba táplál, ahol hatékonyan nyomon követhető, kiosztható és megoldható.

✨ Ideális: Nonprofit szervezetek és csapatok számára, akiknek konzisztens rendszerre van szükségük a nagy mennyiségű beérkező kérelem kezeléséhez.

💡 Profi tipp: Elborít az eseménytervezés kaotikus feladata? Az Excel és a ClickUp ingyenes eseménytervezési sablonjai és ellenőrzőlistái plug-and-play eszközöket nyújtanak minden részlet megszervezéséhez.

📮 ClickUp Insight: A munka nem lehet találgatások játéka – de túl gyakran az. Tudásmenedzsment-felmérésünkből kiderült, hogy az alkalmazottak gyakran pazarolják az idejüket belső dokumentumok (31%), vállalati tudásbázisok (26%) vagy akár személyes jegyzetek és képernyőképek (17%) átkutatásával, csak azért, hogy megtalálják, amire szükségük van. A ClickUp Connected Search funkciójával minden fájl, dokumentum és beszélgetés azonnal elérhető a kezdőlapjáról, így másodpercek alatt, nem pedig percek alatt találhatja meg a válaszokat. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spórolhatnak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy plusz hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

9. ClickUp adománygyűjtő rendezvény tervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje a nagy léptékű gálák és kis közösségi események több érdekelt felét a ClickUp adománygyűjtő eseménytervezési sablonjával.

Az adománygyűjtő rendezvények nem csupán pénzt gyűjtenek. Növelik a láthatóságot és hosszú távú kapcsolatokat építenek ki az adományozókkal. Ezek az események azonban számos mozgó elemet tartalmaznak, a beszállítói logisztikától az adományozók megszólításáig.

Ezért nehéz összehangolni az adománygyűjtési célokat anélkül, hogy a csapat kimerülne.

A ClickUp adománygyűjtő rendezvénytervezési sablonja segít Önnek ezt a bonyolult feladatot egyszerűvé tenni.

Használja feladatok kiosztására, valós idejű eseménynaptár készítésére, valamint adománykérések vagy jegyértékesítések nyomon követésére egy megosztott munkaterületen. Minden ellenőrzőlista, kapcsolattartó és határidő rendezett és hozzáférhető marad.

✨ Ideális: Nonprofit szervezetek számára, amelyek komplex adománygyűjtő eseményeket terveznek, amelyekhez teljes átláthatóság és a csapatok közötti feladatkoordináció szükséges.

10. ClickUp adománygyűjtési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Szerezzen láthatóságot és struktúrát a ClickUp adománygyűjtési terv sablonjával, hogy kezelni tudja adománygyűjtési céljait, stratégiáit és eseményeit.

Minden sikeres adománygyűjtő kampánynak van egy közös vonása: egy világos terv.

A strukturált keretrendszer segít koncentrálni, a ClickUp adománygyűjtési terv sablon pedig többet nyújt, mint egy egyszerű teendőlista.

Ez a sablon segít meghatározni a prioritásokat, felvázolni a stratégiákat és összekapcsolni az egyes feladatokat egy nagyobb céllal.

Nyomon követheti az ütemterveket, szegmentálhatja a potenciális adományozókat, és összehangolhatja a kampány életciklusának legfontosabb mérföldköveivel.

✨ Ideális: Adománygyűjtő csapatok számára, akik reaktív hozzáállásról stratégiai hozzáállásra szeretnének áttérni egy világos, eredményorientált tervvel.

11. Felkérő levél sablon a Template. Net webhelyről

A Template.net felkérő levél sablonja azonnal használható, és helyet biztosít a szervezet küldetésének, a támogatás hatásának és az adott adománygyűjtési igénynek a személyre szabásához.

Ezenkívül tartalmaz egy mintalevelet is, amely kifinomult, hivatalos hangnemben íródott, és vállalati szponzorok, jelentős adományozók vagy tiszteletben álló közösségi tagok megszólítására készült. Ez rendkívül hasznos, ha időszűkében van.

✨ Ideális: Nonprofit szervezetek számára, akiknek professzionális, előre megírt felhívó levélre van szükségük nagy horderejű kezdeményezésekhez, beleértve az adományozási lehetőségeket vagy vállalati partnerségeket.

A szponzorálás célja végső soron az, hogy kézzelfogható értéket mutasson cserébe. A Template.net által készített szponzorálási felhívás sablonja éppen erre a célra készült.

Ez egy formális, strukturált levél, amelynek célja az esemény népszerűsítése, miközben világosan felvázolja a vállalati szponzorok számára nyújtott előnyöket.

A sablon testreszabható szponzori szinteket is tartalmaz, a Platina szinttől az Ezüst szintig, meghatározott előnyökkel, mint például márkaépítési lehetőségek és VIP hozzáférés a vonatkozó kategóriákhoz.

✨ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek professzionálisan szeretnék bemutatni rendezvényeik szponzorálási lehetőségeit, egyértelműen megfogalmazott előnyökkel és testreszabható csomagokkal.

🔮 Érdekesség: Ha a nem kormányzati szervezetek egy gazdaság lennének, akkor a világ 5. legnagyobb gazdasága lennének. Összesített globális bevételük meghaladja sok ország bevételét.

13. Támogatási kérelem sablon a Template. Net webhelyről

A nonprofit szervezetek számára a támogatás nem mindig pénzt jelent. Néha a leginkább szakértelemre van szükség.

A Template.net támogatási kérelem sablonja pontosan ilyen esetekre készült. Kifinomult formátumot kínál a nem pénzügyi támogatás professzionális igénybevételéhez, különböző szerepkörökre szabva. Használja HR-tanácsadás, jogi konzultáció vagy tapasztalt igazgatósági tagok segítségének igénybevételéhez.

✨ Ideális: olyan nem kormányzati szervezetek számára, amelyek szakértői tanácsadást, stratégiai együttműködést vagy pénzügyi adományokon túlmutató szakmai támogatást keresnek.

Egy szervezet csak annyira erős, mint az azt támogató emberek. A nonprofit szervezetek számára a lelkes, képzett tehetségek megtalálása és megtartása olyan feladat, amelyről kevesen beszélnek nyíltan. De ez biztosan nem könnyű.

A Template.net által készített jelölt felkérő levél sablon célja, hogy segítsen olyan személyeket toborozni, akik azonosulnak az Ön ügyével, és szakértelmükkel elősegítik annak megvalósítását.

A minősített jelöltek megkeresésére tervezett sablon segítségével könnyedén személyre szabhatja üzenetét és kiemelheti a pozícióval kapcsolatos hatásokat.

✨ Ideális: Nonprofit szervezetek számára, amelyek személyre szabott, professzionális megkereséssel szeretnének a küldetésükhöz illeszkedő tehetségeket toborozni.

💡 Profi tipp: Úgy gondolja, hogy a legmodernebb technológia elérhetetlen a nonprofit szervezetek számára? Egy meggyőző üzleti terv megírása segíthet igazolni az AI-be történő befektetéseket, és egyértelműen alátámasztani az eredményességet növelő eszközök szükségességét – anélkül, hogy kimerítené a költségvetését.

15. Iskolai adománykérő levél sablon a Template.net webhelyről

Az iskolák gyakran a közösség nagylelkűségére támaszkodnak, hogy a diákoknak a hagyományos költségvetésen túlmutató lehetőségeket biztosítsanak. A Template.net iskolai adománykérő levél sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse az oktatókat, jótékonysági szervezeteket, helyi vállalkozásokat és adminisztrátorokat egyértelmű, a küldetéssel összhangban álló kéréssel fordulni a közösséghez.

Ez a sablon különösen hatékony adománygyűjtési kezdeményezésekhez, például STEM programokhoz, könyvtárfelújításokhoz vagy iskolai rendezvényekhez, ahol a pénzgyűjtés és a természetbeni adományok gyűjtése kéz a kézben jár.

A felhívás levél pontosan felvázolja, mire van szükség – az irodai kellékektől és számítógépektől a vendégelőadásokig –, így olyan iskolai adománygyűjtő leveleket küldhet, amelyek világosan megfogalmazzák, hogyan segíthetnek a potenciális adományozók.

✨ Ideális: Iskolák, amelyek családokat, helyi vállalkozásokat és öregdiákokat szeretnének bevonni célzott adománygyűjtő kampányokba az oktatási programok gazdagítása érdekében.

16. Orvosi felkérő levél sablon a Template. Net weboldalról

Az orvosi segélyprogramok gyakran szűkös költségvetéssel működnek, de a legszükségesebb szükségleteket elégítik ki az ellátatlan közösségekben.

A Template.net által készített orvosi felhíváslevél-sablon segít a nonprofit egészségügyi szervezeteknek olyan célzott, empatikus felhívásokat készíteni, amelyek mélyen megérintik a potenciális adományozókat és egyéni támogatókat.

Ez a sablon tökéletes olyan szolgáltatások értékének kifejezésére, mint a wellness-kezdeményezések, a kábítószer-ellenes kampányok és az egészségügyi táborok, miközben udvariasan és közvetlenül kér pénzbeli vagy természetbeni adományokat.

✨ Ideális: Orvosi nonprofit szervezetek számára, amelyek sürgős finanszírozási igényeiket szeretnék közölni, miközben bizalmat építenek ki az adományozókkal és az egészségügyi szponzorokkal.

17. Egyházi adománykérő levél sablon a Template. Net weboldalról

A templomokban történő adománygyűjtés lényege a hosszú távú kapcsolatok kiépítése.

Bár kis összegű adományok gyakran érkeznek, a templomok teljes bevételének több mint egynegyede kevesebb mint 3% adományozótól származik.

Ez azt jelenti, hogy a jelentős adományozók azonosítása, megkeresése és inspirálása stratégiai prioritás. A Template.net által készített templát a templomi adománykérő levélhez segít Önnek ezt az üzenetet tiszteletteljesen átadni.

Egyértelmű adományozási lehetőségekkel és szívből jövő hangnemben ez a sablon lehetővé teszi, hogy egyházi adománygyűjtő leveleket küldjön – akár postai úton, akár online megosztással –, hogy növelje a támogatást ott, ahol az a legfontosabb.

✨ Ideális: Egyházak számára, amelyek mindennapi támogatóikat és nagy értékű adományozóikat egyaránt meg akarják szólítani jól megfogalmazott, célzott adománygyűjtési felhívásokkal, amelyek pozitív kapcsolatot ápolnak.

A sportesemények a vállalati szponzoroknak ritka lehetőséget kínálnak a márka láthatóságának és a közösség jóindulatának megszerzésére.

A szponzorálás közvetlen kapcsolatot teremt a vállalatok és több ezer lelkes résztvevő között, akár logóelhelyezés, VIP-kedvezmények, akár személyes találkozók formájában.

A Template.net sportszponzorálási felhívás sablonja segít abban, hogy professzionálisan fogalmazzon meg ajánlatát. Tartalmaz egy világos eseményáttekintést, jól meghatározott szponzori előnyöket és egy testreszabható formátumot, amely partnerségre invitál anélkül, hogy túlterhelné az olvasót.

✨ Ideális: Sportszervezetek, iskolák vagy nonprofit szervezetek, amelyek közösségi sporteseményekhez keresnek szponzorokat.

19. Példa adománygyűjtő levél sablonra a Scribd-től

via Scribd

Szeretne meggyőző adománygyűjtő levelet írni, de nem tud túllépni az üres oldalon? Sok csapat szembesül ezzel az akadályval.

A Scribd által készített minta adománygyűjtő levél sablon számos valós levélpéldát tartalmaz, amelyek megkönnyítik a különböző célokhoz, hangnemekhez és célközönségekhez illeszkedő felhívások megírását.

Az oktatástól és az árvaellátástól a rákos betegek támogatásáig és az éves adománygyűjtő rendezvényekig, ez a gyűjtemény különböző formátumokat mutat be a hatékony adománykérő levelekhez. Minden minta tartalmazza a szerkezetet, a javasolt üzeneteket és a személyre szabási lehetőségeket az adománygyűjtési célok alapján.

✨ Ideális: Adománygyűjtő csapatok számára, akik különböző célokra, célközönségekre és adománytípusokra alkalmazható levélsablonokat keresnek.

🔮 Érdekes tény: Ha fotót csatol egy adománygyűjtő felhíváshoz, az akár 30%-kal is növelheti az adományozási arányt, különösen, ha azt megosztja a közösségi médiában is. Egy kép valóban többet mond ezer szónál.

20. Pénzügyi támogatás iránti felhívás sablon PDFFiller által

via PDFFiller

A pénzügyi támogatás kérése sok nonprofit szervezet számára a munka fontos része, de amikor még csak most kezded, nehéz lehet megtalálni a megfelelő szavakat. Ez különösen igaz, ha a kérést nyomon kell követni, alá kell írni és több csatornán meg kell osztani.

A pdfFiller pénzügyi támogatás iránti felkérő levél sablonja megkönnyíti ezt a folyamatot, mivel testreszabható, kitölthető formátumot kínál, amely egyszerre professzionális és praktikus.

Akár adománygyűjtő rendezvényt szervez, nagy összegű adományt kér, vagy egyszerűen csak hivatalossá teszi egy fontos támogató elkötelezettségét, ez a sablon biztosítja, hogy levele megfelelő, egyértelmű és felülvizsgálatra kész legyen.

✨ Ideális: Nonprofit szervezetek számára, amelyek hivatalos pénzügyi támogatást kérnek igazgatósági tagoktól, jelentős adományozóktól, belső érdekelt felektől vagy családtagoktól biztonságos és professzionális formában.

Írja meg a tökéletes felhívó levelet a ClickUp segítségével

Csak a nonprofit szervezetekben dolgozók értik meg egy jól felépített felhívó levél fontosságát. Ezek a sablonok nem csak a szponzorok megkeresésében segítenek, hanem a donorok válaszait is rendszerezik és nyomon követik, anélkül, hogy az egész hetét felemésztenék.

A ClickUp átfogó megoldást kínál különböző feladatok kezeléséhez, például adománykérések, rendezvények, szponzorálások és nyomon követések. Akár tájékoztatási feladatokat oszt ki, határidőket állít be egyházi adománygyűjtő levelekhez, vagy nyomon követi a testületi tagok válaszait, a ClickUp segít az egész adománygyűjtési munkafolyamatot egyetlen egységes felületen integrálni.

Ahogy Siobhan Wheelan, az SDW Consulting igazgatója és hitelesített ClickUp-tanácsadója mondta:

A ClickUp megváltoztatta csapatunk munkamódszerét, egyetlen megbízható forrásként összehangolja csapatunkat és biztosítja, hogy céljainkra koncentráljunk. A sablonok, automatizálások és a munkafolyamatok megfelelő beállítása hatalmas változást hozott a hatékonyság és a kommunikáció terén.

A ClickUp megváltoztatta csapatunk munkamódszerét, egyetlen megbízható forrásként összehangolja csapatunkat és biztosítja, hogy céljainkra koncentráljunk. A sablonok, automatizálások és a munkafolyamatok megfelelő beállítása hatalmas változást hozott a hatékonyság és a kommunikáció terén.

Regisztráljon most a ClickUp-ra, és egyszerűsítse adománygyűjtési stratégiáját!