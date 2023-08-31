A 10 legjobb nonprofit CRM szoftver 2025-ben

Társadalmunk nem létezne nonprofit szervezetek nélkül. Ezek a szervezetek orvosolják a jogtalanságokat és védik a kiszolgáltatottakat. A nonprofit szervezetek szuperhősök, csak bejegyzett formában. És ezek a szervezetek azért képesek a jó ügyért küzdeni, mert minden nap egyéni hősök lépnek fel, hogy adományozzanak. ?

A támogatói teszik lehetővé a küldetésének megvalósítását, ezért gondoskodnia kell arról, hogy ne felejtsék el, miért hittek annyira a küldetésében, hogy adományoztak, és miért kellene újra megtenniük.

Az ismételt adományok megszerzésének kulcsa a tartós kapcsolatok kiépítése. Ezeknek a kapcsolatoknak a kezeléséhez szüksége lesz egy nonprofit ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerre, más néven nonprofit CRM-re.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb nonprofit CRM-et, hogy összehasonlíthassa a lehetőségeket, és megtalálja a szervezetének legmegfelelőbbet.

Mit kell keresnie egy nonprofit CRM szoftverben?

A szervezetének legmegfelelőbb nonprofit CRM a szervezet méretétől, a nyomon követni kívánt adományozók számától és az Ön által szervezett adománygyűjtő kampányok típusától függ. Minden nonprofit szervezetnek azonban figyelembe kell vennie ezeket a funkciókat, mielőtt befektetne egy CRM eszközbe:

Adományozói menedzsment eszközök részletes profilokhoz: Minél több információt tudsz megadni az adományozókról, annál könnyebb lesz az adományozói kapcsolattartás vagy a célzott e-mail és direkt mail kampányok küldése. Keress olyan szoftvert, amely lehetővé teszi a támogatói profilok testreszabását.

Marketingeszközök vagy integrációk : A CRM-rendszer egyik fő célja, hogy hatékonyabbá tegye marketingtevékenységeit és több adományt szerezzen. A CRM-nek lehetővé kell tennie a támogatók demográfiai adatok, érdeklődési körök vagy háztartási adatok alapján történő szegmentálását. Emellett képesnek kell lennie e-mailek és direkt levelek küldésére akár közvetlenül a platformon keresztül, akár a preferált marketingeszközökkel való integráció révén.

Jelentések és elemzések: Keressen olyan eszközöket, amelyek testreszabható jelentéskészítési funkciókkal rendelkeznek, hogy elemezheti adománygyűjtési erőfeszítéseinek sikerét, adományozói demográfiai adatait, átlagos adományozási összegét stb.

Ár-érték arány: Minél többet költ a CRM-re, annál kevesebb pénz marad a küldetésére. De az idő is pénz, ezért nem érdemes olcsó, de hatástalan eszközt választani. Keressen olyan eszközt, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik, könnyen használható a csapata számára, és nem terheli meg a program költségvetését.

A 10 legjobb nonprofit CRM

Íme 10 nonprofit CRM, amelyek segítenek megmenteni a világot – és emlékeztetni adományozóit, hogy ehhez szükségük van a segítségükre. ?

Kezelje az adományozói adatokat, a csapata feladatait és a kommunikációt a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A ClickUp hármas fenyegetés! Nem tud énekelni, táncolni és színészkedni (talán a következő verzióban!), de ügyfélkapcsolat-kezelést, projektmenedzsmentet és marketing-együttműködést végezhet egy helyen, így megszüntetve a drámai helyzeteket a munkafolyamatában. ?

A ClickUp CRM rendkívül testreszabható, így pontosan az Önnek szükséges adományozói információkkal állíthatja be. Ha nem szeretne saját elrendezést létrehozni, akkor egy CRM-sablon segítségével gyorsan elindulhat. A CRM beállítása után az automatizálási funkciók tevékenységeket hozhatnak létre és állapotfrissítéseket indíthatnak el attól függően, hogy az adományozók hol tartanak az adományozási folyamatban.

Ha a ClickUp nonprofit szervezetek számára készült verzióját használja, akkor olyan eszközöket is kap, amelyekkel nyomon követheti adománygyűjtő kampányait, kezelheti e-mailes marketingjét, ütemezheti feladatait, tervezheti eseményeit és maximalizálhatja csapata idejét. A legjobb pedig az, hogy csak egy eszközért kell fizetnie, így több pénz marad a küldetésére. ?

A legjobb funkciók

A testreszabási funkciók segítségével könnyedén hozzáadhat vagy eltávolíthat oszlopokat további adományozói adatokhoz.

Többféle nézet – többek között lista, táblázat és táblázat nézet – lehetővé teszi az adományozói fiókok gyors rendezését, nyomon követését és kezelését.

Az adatkezelő eszközök segítségével több mint 50 különböző widget segítségével vizualizálhatja az adományozók megtartási arányát, az átlagos adomány nagyságát és még sok mást, amelyeket hozzáadhat a műszerfalához.

Az e-mail integrációk segítségével gyorsan és egyszerűen küldhet e-mail kampányokat az adományozók elkötelezettségének elősegítésére vagy új adománygyűjtési kezdeményezések bejelentésére.

Az automatizálás lehetővé teszi, hogy automatikusan létrehozott feladatok és állapotfrissítések segítségével végigvezesse az adományozókat az elkötelezettségi folyamaton.

Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack, a Google Drive, a Microsoft Office, a Dropbox, a Zoom, a Calendly és mások, egyszerűsíti a munkafolyamatot.

A 24 órás ügyfélszolgálat biztosítja, hogy kérdéseire gyorsan választ kapjon.

Korlátozások

A webalkalmazás összes funkciója nem elérhető a mobilalkalmazásban.

Mivel a ClickUp olyan sok funkcióval rendelkezik, egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a szoftver használatának megkezdésekor tanulási görbe tapasztalható.

Árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8550+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3760+ értékelés)

2. Bloomerang

via Bloomerang

A Bloomerang segíthet adománygyűjtő kampányainak virágzásában. ?

Ez az eszköz kifejezetten nonprofit szervezetek számára lett kifejlesztve, így CRM-stratégiája a pénzgyűjtésre van szabva. Tartalmaz adományozói menedzsment, önkéntesek menedzsmentje, támogatások nyomon követése és tagság nyomon követése eszközöket.

Bár ez a szoftvermegoldás nem rendelkezik beépített CRM marketing eszközökkel, integrálható a nonprofit szervezetek számára legnépszerűbb eszközökkel, mint például a QuickBooks és a Mailchimp. Így a Bloomerang kezeli az adományozói (és önkéntesei, támogatói és igazgatósági tagjai) adatait, és Ön az integrációk segítségével kezelheti kampányának következő lépéseit. ?

A legjobb funkciók

Az interaktív irányítópult segítségével egy pillanat alatt áttekintheti adományozói megtartási arányát és kampányai teljesítményét.

A vagyonvizsgálati adatok segítenek azonosítani és jobban bevonni azokat a támogatókat, akik potenciálisan jelentős adományozók lehetnek.

A PayPal, Square és Stripe fizetési feldolgozó eszközökkel való integrációk megkönnyítik az online adománygyűjtésekből származó adományok begyűjtését.

Korlátozások

A beépített adománygyűjtési sablonok testreszabása és szerkesztése nehéz lehet.

Egyes felhasználók a Bloomerang ügyfélszolgálati csapatának lassú válaszidejéről számolnak be.

Árak

119 dollár havonta, akár 1000 adományozói rekordig

Havi 239 dollárért akár 4500 adományozói adatot is tárolhat.

349 dollár havonta, akár 14 500 adományozói rekordig

459 dollár havonta, akár 24 500 adományozói rekordig

Havi 579 dollárért akár 39 500 adományozói adatot is tárolhat.

Havi 699 dollár 59 500 adományozói rekordért

Egyedi árak 60 000 vagy több rekordot tartalmazó fiókok esetén

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (745+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1265+ értékelés)

3. Salesforce Nonprofit Cloud

via Salesforce Nonprofit Cloud

A Salesforce az egyik legnépszerűbb CRM a szolgáltatóiparban és az iparban. Ha tehát mindig is a népszerű gyerekekkel akartál lógni az iskolában, ez az adományozói menedzsment szoftver lehet a bálkirálynőd. ?

A Nonprofit Cloud lényegében a Salesforce CRM rendszer, amelyet adománygyűjtési és adományozói kapcsolattartási funkciókkal bővítettek. Néha nyilvánvalónak tűnik, hogy ezt a programot eredetileg az ipar számára tervezték, nem pedig nonprofit szoftverként, de kiválóan alkalmas marketingkampányok lebonyolítására és személyre szabott adományozói élmény biztosítására.

A legjobb funkciók

A személyre szabott élményeknek köszönhetően minden egyes támogatójának elküldheti azokat a programfrissítéseket, amelyek számára a legfontosabbak.

A beépített szegmentációs eszközök segítenek javítani a direkt mailek hatékonyságát.

Az automatizálás megszünteti az adminisztratív feladatokat, így csapata több időt fordíthat az adományozói kapcsolatok építésére.

Korlátozások

Ennek a programnak hiányoznak bizonyos funkciók, amelyek más nonprofit CRM-megoldásokban alapfelszereltségként megtalálhatók, például az új adományozók sorrendje és a megtartási mutatók.

Egyes felhasználók szerint a program megtanulása nehéz, különösen a kevésbé technikaértő csapat tagok számára.

Árak

Vállalati kiadás: 60 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan kiadás: 100 dollár felhasználónként havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (35+ értékelés)

4. Little Green Light

via Little Green Light

A Little Green Light egy kis eszköz, amely nagy dolgokra képes. ?

Ez az all-in-one ügyfélkapcsolat-kezelő, jelentéskészítő és adománygyűjtő szoftver kifejezetten nonprofit szervezetek számára lett kifejlesztve. Eszközöket tartalmaz az adatok, marketingkampányok, tagságok, események és pályázatkezelés kezeléséhez.

Még online adományok fogadására is használhatja. A Little Green Light adományozási űrlapjával online adománygyűjtése automatikusan szinkronizálódik a CRM-mel, és az adományozók profilja valós időben frissül, amint adományoznak. Ez a szoftver segít abban, hogy a pénzügyekre és a küldetésére koncentrálhasson. ?

A legjobb funkciók

A testreszabható irányítópulton gyorsan megtekintheti a legfontosabb információkat, például a figyelmeztetéseket és az adománygyűjtés összegét.

A nyugták és a visszaigazolások lehetővé teszik, hogy köszönőleveleket küldjön az adományok beérkezésekor.

Az adatkezelési funkciók automatikusan eltávolítják az ismétlődő adományozói profilokat, nyomon követik a tagságokat és a megújítási dátumokat, valamint lehetővé teszik a személyre szabott direkt mailek és célzott marketingkampányok egyszerű szegmentálását.

Korlátozások

Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy a Little Green Light egyszerűségéért cserébe fel kell adni a testreszabási lehetőségeket.

Más felhasználók szerint a felhasználói felület elavultnak tűnik és nem mindig intuitív a használata.

Árak

45 dollár havonta, akár 2500 tag számára

Havonta 60 dollár 5000 tagig

Havi 75 dollár 10 000 tagig

Havonta további 15 dollárt kell fizetnie minden további 10 000 tag után.

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 290 értékelés)

5. Salsa CRM

via Salsa CRM

A Salsa CRM egy helyen egyesíti az adományozói adatbázist, a kommunikációs eszközöket és az adománygyűjtő eszközöket. ?

A nonprofit szoftverek közül ez rendelkezik a legszebb adományozói profilokkal. Korlátlan számú egyéni mezőt adhat hozzá, és nyomon követheti az Ön és adományozói számára fontos információkat. Emellett jegyzeteket is készíthet adományozóiról, ahogy megismeri őket.

Kombinálja a részletes adományozói adatokat olyan adománygyűjtő eszközökkel, amelyek segítségével minden egyes személy számára relevánsabb módon érheti el őket, és a Salsa CRM segítségével olyan kapcsolatot építhet ki az adományozókkal, amilyet még soha. Ez már táncolni is kedvet ad! ?

A legjobb funkciók

A részletes adományozói profilok tárolják a támogatói kapcsolattartási adatait, közösségi média fiókjait, kapcsolatait, érdeklődési körét és demográfiai adatait.

A duplikáció-eltávolító funkciók megakadályozzák ugyanazon adományozó kétszeri rögzítését, így adományozói adatbázisa rendezett és áttekinthető marad.

A közvetlen levelezéses adománygyűjtési funkciók lehetővé teszik levelek írását, levelek egyesítését, címkék nyomtatását és vonalkód-beolvasást.

Korlátozások

Ez a CRM-eszköz kevés integrációs lehetőséget kínál más szoftverprogramokkal.

Sok felhasználó úgy érzi, hogy a jelentéskészítési funkciók megtanulása és használata nehézséget jelent.

Árak

Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (105+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (235+ értékelés)

6. Raiser’s Edge

via Blackbaud

A Raiser’s Edge egy CRM és adománygyűjtő platform, amelyet a Blackbaud, több más nonprofit szoftverprogram gyártója fejlesztett ki.

A Blackbaud egyéb programjai között megtalálható a Luminate Online online adománygyűjtő kampányokhoz, a Just Giving peer-to-peer adománygyűjtő kampányokhoz és az Altru jegyértékesítéshez és tagságkezeléshez. A Raiser’s Edge jól együttműködik a Blackbaud összes többi programjával, de minden szoftver szolgáltatásért külön kell fizetni.

A Raiser’s Edge önmagában is olyan eszközöket kínál, amelyekkel adományokat fogadhat, adományozói információkat elemezhet, relevánsabb adományozási kérelmeket készíthet, adományozói interakciókat nyomon követhet és célzott marketinganyagokat küldhet. Ezek a kulcsfontosságú funkciók segítenek kiaknázni adományozói potenciálját. ?️

A legjobb funkciók

Az ajándékkezelés lehetővé teszi online adományok fogadását vagy nagyobb ajándékok rögzítését.

A potenciális ügyfelekről szóló információk között szerepelnek az AI által javasolt adományozási összegek és a potenciális nagy adományozók azonosítására szolgáló eszközök.

Az egyedi elemzések segítségével nyomon követheti a legfontosabb adatokat, és kampányához releváns jelentéseket készíthet.

Korlátozások

A felhőalapú webes nézet nem jeleníti meg a szoftver összes mezőjét és funkcióját, ezért csapatának valószínűleg a legtöbb időt az adatbázis nézetben kell töltenie, amely a webalkalmazással ellentétben nem érhető el bárhonnan.

Sok felhasználó panaszkodik a Blackbaud ügyfélszolgálati csapatának lassú válaszidejére.

Árak

Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (405+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (410+ értékelés)

7. Kindful

via Kindful

A Kindful-t a Bloomerang üzemelteti – egy másik CRM eszköz a listán – és mindkét programot kedvelik a nonprofit szervezetek. Mi a különbség közöttük?

Mindkettő hasonló funkciókkal rendelkezik az adományozói adatok nyomon követése, a célzott tájékoztatás és a kampányok sikerességének mérése terén. A Kindful azonban rendkívül testreszabható adományozási oldalakat is kínál. Megjelölheti őket a márkájával, és a szükséges információkkal szervezheti őket. Ezután beágyazhatja őket a webhelyére, és a támogatói mindössze két kattintással adományozhatnak. ✅

Míg a Bloomerang és a Kindful is integrálható népszerű eszközökkel és fizetési feldolgozó rendszerekkel, a Kindful emellett nyílt API-val is rendelkezik, amely lehetővé teszi fejlesztőjének, hogy bármilyen további integrációt létrehozzon, amelyre a munkafolyamatához szüksége van. Így nyugodtan testreszabhatja a rendszert. ?‍♀️

A legjobb funkciók

Az online adománygyűjtés és a peer-to-peer adománygyűjtés eredményei automatikusan hozzáadódnak a CRM-hez, és szinkronizálódnak a csatlakoztatott eszközökkel.

Az adományozói profilok segítségével betekintést nyerhet a vagyoni helyzetükbe, és feladatokkal bízhatja meg csapatát.

Az automatikus nyugták és köszönőlevelek, valamint a direkt mail és e-mail kampányok tervezéséhez szükséges eszközök segítenek fenntartani az adományozók elkötelezettségét.

Korlátozások

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az adományozói profilok és az ügyfélkapcsolat-kezelési funkciók nem olyan hatékonyak, mint más programoknál.

Több felhasználó is kijelenti, hogy a beépített jelentéskészítő funkciók nem nyújtanak elegendő betekintést, és nehéz lehet egyedi jelentéseket készíteni.

Árak

119 dollár havonta, akár 1000 adományozói rekordig

Havi 239 dollárért akár 4500 adományozói adatot is tárolhat.

349 dollár havonta, akár 14 500 adományozói rekordig

459 dollár havonta, akár 24 500 adományozói rekordig

Havi 579 dollárért akár 39 500 adományozói adatot is tárolhat.

Havi 699 dollár 59 500 adományozói rekordért

Egyedi árak 60 000 vagy több rekordot tartalmazó fiókok esetén

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (310+ értékelés)

8. Neon CRM

via Neon CRM

A Neon CRM segít abban, hogy adományozóival való kapcsolata ragyogó legyen. ?

Ezzel a platformmal kezelheti az adományozókat, tagokat és önkénteseket, valamint nyomon követheti az adománygyűjtést, e-maileket, eseményeket és támogatásokat. Az adományozói adatbázis lehetővé teszi egyéni mezők hozzáadását és az adományozók elkötelezettségének idővonalának nyomon követését, így láthatja, hogyan alakulnak kapcsolataik az idő múlásával.

A testreszabható, felhasználóbarát felülettel rendelkező Neon CRM az egész csapat számára megfelelő lesz. Minden tag a saját igényeinek és szerepének megfelelően szervezheti, így mindenki mindig pontosan azt kapja, amire szüksége van. Hajrá, csapat! ?

A legjobb funkciók

A korlátlan számú űrlap és e-mail lehetővé teszi, hogy személyre szabja adományozóival való kapcsolattartását, és népszerű fizetési módokon, például Apple Pay, Google Pay és PayPal segítségével fogadja az adományokat.

Az egyedi jelentések és az intuitív irányítópult segítségével könnyedén vizualizálhatja kampányának mutatóit.

Az automatizálás megszabadítja csapatát az adminisztratív feladatoktól, és eltávolítja az ismétlődő profilokat az adományozói adatbázisból.

Korlátozások

Több felhasználó panaszkodott arra, hogy az eseménykezelés és az önkéntesek kezelése részben nincs elég testreszabási lehetőség.

A jelentéskészítési funkciók használatának elsajátítása kihívást jelenthet.

Árak

Alapvető szolgáltatások: 99 dollár havonta

Hatás: 199 dollár havonta

Empower: 399 dollár havonta

Értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (490+ értékelés)

9. OneCause

via OneCause

Lehet, hogy OneCause a neve, de számos szoftvermegoldást kínál. ?

Ez az adománygyűjtő szoftver különböző eseményalapú, peer-to-peer, online és SMS-alapú adománygyűjtő programokat kínál.

Ha különböző típusú kampányokat folytat, akkor szükség lehet a OneCause megoldásainak kombinációjára. De miután kitalálta, mely funkciókra van szüksége, ez egy praktikus program lesz az adománygyűjtő kampányok lebonyolításához. ?️

Minden kampánytípushoz speciális eszközöket kínál. Eseményjegy-értékesítési és RSVP funkciók, közösségi média integrációk peer-to-peer adománygyűjtési és támogatói programokhoz, valamint gamification funkciók virtuális adománygyűjtéshez. Támogatói még soha nem tudtak ilyen könnyen részt venni a tevékenységekben!

A legjobb funkciók

Az integrált jegyvásárlás, asztalkezelés, regisztráció és fizetés megkönnyíti a jótékonysági rendezvények kezelését.

A nyitott végű adományok és a „fund-a-need” opciók lehetővé teszik adományozóinak, hogy maguk válasszák ki, hogyan adományoznak.

A Text2Give segítségével SMS-ben gyűjtheti össze a mobil adományokat.

Korlátozások

Több felhasználó is arról számolt be, hogy a testreszabási lehetőségek korlátozottak.

Nincsenek beépített e-mail marketing funkciók, ami megnehezítheti az adományozóknak küldött e-mailek automatizálását és testreszabását.

Árak

Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (310+ értékelés)

10. NetSuite

via NetSuite

Az Oracle NetSuite egy népszerű szoftvercsomag szervezetek számára, amely nonprofit szervezeteknek is kínál megoldásokat, többek között CRM-et.

A legtöbb felhasználó egyetért abban, hogy a NetSuite nem fog szépségversenyt nyerni. De mivel ez egy all-in-one megoldás, egyetlen megoldással fedezheti szervezetének összes szoftverigényét. És az egyszerűségben rejlik a szépség. ✨

Ez a szoftvercsomag pénzügyi menedzsment funkciókat tartalmaz a adománygyűjtés és a támogatások nyomon követéséhez, programhatékonysági funkciókat a Charity Navigator által ajánlott ponttáblákkal történő hatékonyságértékeléshez, valamint beszállítói menedzsment funkciókat a beszállítói listák és a adománygyűjtési eseményekhez vagy programokhoz kapcsolódó megrendelések nyomon követéséhez.

Ezek a részletes megoldások teszik a NetSuite-ot jó választássá a nagy léptékű nonprofit szervezetek számára.

A legjobb funkciók

Kövesse nyomon az egyéneket, szervezeteket, háztartásokat és kapcsolatokat az adományozói profilokban.

Hozzon létre testreszabott munkafolyamatokat, hogy az Ön szervezetének és az adományozók preferenciáinak megfelelő folyamat segítségével kezelhesse az adományozói kapcsolatokat.

Szegmentálja az ügyfeleket, és küldjön e-maileket az adományozók egyedi érdeklődési körének megfelelően.

Korlátozások

Egyes felhasználók szerint nehéz lehet a szoftver összes funkcióját elsajátítani formális képzés nélkül.

Számos fejlett funkcióhoz további díjakat kell fizetni, még akkor is, ha prémium előfizetéssel rendelkezik.

Árak

Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2650+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1340+ értékelés)

Jobb kapcsolatok, több adomány

A világ megmentése maraton, nem sprint. Az adományozókkal való kapcsolataid pedig azok, amelyek fenntartják a küldetésedet. ?‍♂️

A megfelelő nonprofit CRM szoftverrel minden adományozóval való kapcsolattartás zökkenőmentesebb lesz. A CRM biztosítja, hogy adományozói a megfelelő időben halljanak Önről – például az első adományozás után, vagy miután Ön sikert aratott egy olyan programmal, amely leginkább érdekli őket.

Ha szeretné összekapcsolni a feladatokat az adományozói profilokkal, és biztosítani szeretné, hogy soha ne szalasszon el egy lehetőséget sem a kapcsolatépítésre, próbálja ki a ClickUp alkalmazást. Az all-in-one CRM és projektmenedzsment eszköz segítségével egyetlen helyről kezelheti az egész küldetését.

Mivel a ClickUp az egyetlen alkalmazás, amely mindet helyettesíti, kevesebb szoftverre kell költenie, és több pénzt tud megtakarítani a küldetésére. Próbálja ki a platformot ingyen!