A 10 legjobb nonprofit CRM szoftver 2025-ben

2023. augusztus 31.

Társadalmunk nem létezne nonprofit szervezetek nélkül. Ezek a szervezetek orvosolják a jogtalanságokat és védik a kiszolgáltatottakat. A nonprofit szervezetek szuperhősök, csak bejegyzett formában. És ezek a szervezetek azért képesek a jó ügyért küzdeni, mert minden nap egyéni hősök lépnek fel, hogy adományozzanak. ?

A támogatói teszik lehetővé a küldetésének megvalósítását, ezért gondoskodnia kell arról, hogy ne felejtsék el, miért hittek annyira a küldetésében, hogy adományoztak, és miért kellene újra megtenniük.

Az ismételt adományok megszerzésének kulcsa a tartós kapcsolatok kiépítése. Ezeknek a kapcsolatoknak a kezeléséhez szüksége lesz egy nonprofit ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerre, más néven nonprofit CRM-re.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb nonprofit CRM-et, hogy összehasonlíthassa a lehetőségeket, és megtalálja a szervezetének legmegfelelőbbet.

Mit kell keresnie egy nonprofit CRM szoftverben?

A szervezetének legmegfelelőbb nonprofit CRM a szervezet méretétől, a nyomon követni kívánt adományozók számától és az Ön által szervezett adománygyűjtő kampányok típusától függ. Minden nonprofit szervezetnek azonban figyelembe kell vennie ezeket a funkciókat, mielőtt befektetne egy CRM eszközbe:

  • Adományozói menedzsment eszközök részletes profilokhoz: Minél több információt tudsz megadni az adományozókról, annál könnyebb lesz az adományozói kapcsolattartás vagy a célzott e-mail és direkt mail kampányok küldése. Keress olyan szoftvert, amely lehetővé teszi a támogatói profilok testreszabását.
  • Marketingeszközök vagy integrációk: A CRM-rendszer egyik fő célja, hogy hatékonyabbá tegye marketingtevékenységeit és több adományt szerezzen. A CRM-nek lehetővé kell tennie a támogatók demográfiai adatok, érdeklődési körök vagy háztartási adatok alapján történő szegmentálását. Emellett képesnek kell lennie e-mailek és direkt levelek küldésére akár közvetlenül a platformon keresztül, akár a preferált marketingeszközökkel való integráció révén.
  • Jelentések és elemzések: Keressen olyan eszközöket, amelyek testreszabható jelentéskészítési funkciókkal rendelkeznek, hogy elemezheti adománygyűjtési erőfeszítéseinek sikerét, adományozói demográfiai adatait, átlagos adományozási összegét stb.
  • Ár-érték arány: Minél többet költ a CRM-re, annál kevesebb pénz marad a küldetésére. De az idő is pénz, ezért nem érdemes olcsó, de hatástalan eszközt választani. Keressen olyan eszközt, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik, könnyen használható a csapata számára, és nem terheli meg a program költségvetését.

A 10 legjobb nonprofit CRM

Íme 10 nonprofit CRM, amelyek segítenek megmenteni a világot – és emlékeztetni adományozóit, hogy ehhez szükségük van a segítségükre. ?

1. ClickUp

ClickUp nézetek
Kezelje az adományozói adatokat, a csapata feladatait és a kommunikációt a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A ClickUp hármas fenyegetés! Nem tud énekelni, táncolni és színészkedni (talán a következő verzióban!), de ügyfélkapcsolat-kezelést, projektmenedzsmentet és marketing-együttműködést végezhet egy helyen, így megszüntetve a drámai helyzeteket a munkafolyamatában. ?

A ClickUp CRM rendkívül testreszabható, így pontosan az Önnek szükséges adományozói információkkal állíthatja be. Ha nem szeretne saját elrendezést létrehozni, akkor egy CRM-sablon segítségével gyorsan elindulhat. A CRM beállítása után az automatizálási funkciók tevékenységeket hozhatnak létre és állapotfrissítéseket indíthatnak el attól függően, hogy az adományozók hol tartanak az adományozási folyamatban.

Ha a ClickUp nonprofit szervezetek számára készült verzióját használja, akkor olyan eszközöket is kap, amelyekkel nyomon követheti adománygyűjtő kampányait, kezelheti e-mailes marketingjét, ütemezheti feladatait, tervezheti eseményeit és maximalizálhatja csapata idejét. A legjobb pedig az, hogy csak egy eszközért kell fizetnie, így több pénz marad a küldetésére. ?

A legjobb funkciók

  • A testreszabási funkciók segítségével könnyedén hozzáadhat vagy eltávolíthat oszlopokat további adományozói adatokhoz.
  • Többféle nézet – többek között lista, táblázat és táblázat nézet – lehetővé teszi az adományozói fiókok gyors rendezését, nyomon követését és kezelését.
  • Az adatkezelő eszközök segítségével több mint 50 különböző widget segítségével vizualizálhatja az adományozók megtartási arányát, az átlagos adomány nagyságát és még sok mást, amelyeket hozzáadhat a műszerfalához.
  • Az e-mail integrációk segítségével gyorsan és egyszerűen küldhet e-mail kampányokat az adományozók elkötelezettségének elősegítésére vagy új adománygyűjtési kezdeményezések bejelentésére.
  • Az automatizálás lehetővé teszi, hogy automatikusan létrehozott feladatok és állapotfrissítések segítségével végigvezesse az adományozókat az elkötelezettségi folyamaton.
  • Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack, a Google Drive, a Microsoft Office, a Dropbox, a Zoom, a Calendly és mások, egyszerűsíti a munkafolyamatot.
  • A 24 órás ügyfélszolgálat biztosítja, hogy kérdéseire gyorsan választ kapjon.

Korlátozások

  • A webalkalmazás összes funkciója nem elérhető a mobilalkalmazásban.
  • Mivel a ClickUp olyan sok funkcióval rendelkezik, egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a szoftver használatának megkezdésekor tanulási görbe tapasztalható.

Árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 dollár felhasználónként havonta
  • Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

Értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (8550+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3760+ értékelés)

2. Bloomerang

Nonprofit CRM: a Bloomerang irányítópultjának képernyőképe
via Bloomerang

A Bloomerang segíthet adománygyűjtő kampányainak virágzásában. ?

Ez az eszköz kifejezetten nonprofit szervezetek számára lett kifejlesztve, így CRM-stratégiája a pénzgyűjtésre van szabva. Tartalmaz adományozói menedzsment, önkéntesek menedzsmentje, támogatások nyomon követése és tagság nyomon követése eszközöket.

Bár ez a szoftvermegoldás nem rendelkezik beépített CRM marketing eszközökkel, integrálható a nonprofit szervezetek számára legnépszerűbb eszközökkel, mint például a QuickBooks és a Mailchimp. Így a Bloomerang kezeli az adományozói (és önkéntesei, támogatói és igazgatósági tagjai) adatait, és Ön az integrációk segítségével kezelheti kampányának következő lépéseit. ?

A legjobb funkciók

  • Az interaktív irányítópult segítségével egy pillanat alatt áttekintheti adományozói megtartási arányát és kampányai teljesítményét.
  • A vagyonvizsgálati adatok segítenek azonosítani és jobban bevonni azokat a támogatókat, akik potenciálisan jelentős adományozók lehetnek.
  • A PayPal, Square és Stripe fizetési feldolgozó eszközökkel való integrációk megkönnyítik az online adománygyűjtésekből származó adományok begyűjtését.

Korlátozások

  • A beépített adománygyűjtési sablonok testreszabása és szerkesztése nehéz lehet.
  • Egyes felhasználók a Bloomerang ügyfélszolgálati csapatának lassú válaszidejéről számolnak be.

Árak

  • 119 dollár havonta, akár 1000 adományozói rekordig
  • Havi 239 dollárért akár 4500 adományozói adatot is tárolhat.
  • 349 dollár havonta, akár 14 500 adományozói rekordig
  • 459 dollár havonta, akár 24 500 adományozói rekordig
  • Havi 579 dollárért akár 39 500 adományozói adatot is tárolhat.
  • Havi 699 dollár 59 500 adományozói rekordért
  • Egyedi árak 60 000 vagy több rekordot tartalmazó fiókok esetén

Értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (745+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (1265+ értékelés)

3. Salesforce Nonprofit Cloud

Nonprofit CRM: a Salesforce Nonprofit Cloud irányítópultjának képernyőképe
via Salesforce Nonprofit Cloud

A Salesforce az egyik legnépszerűbb CRM a szolgáltatóiparban és az iparban. Ha tehát mindig is a népszerű gyerekekkel akartál lógni az iskolában, ez az adományozói menedzsment szoftver lehet a bálkirálynőd. ?

A Nonprofit Cloud lényegében a Salesforce CRM rendszer, amelyet adománygyűjtési és adományozói kapcsolattartási funkciókkal bővítettek. Néha nyilvánvalónak tűnik, hogy ezt a programot eredetileg az ipar számára tervezték, nem pedig nonprofit szoftverként, de kiválóan alkalmas marketingkampányok lebonyolítására és személyre szabott adományozói élmény biztosítására.

A legjobb funkciók

  • A személyre szabott élményeknek köszönhetően minden egyes támogatójának elküldheti azokat a programfrissítéseket, amelyek számára a legfontosabbak.
  • A beépített szegmentációs eszközök segítenek javítani a direkt mailek hatékonyságát.
  • Az automatizálás megszünteti az adminisztratív feladatokat, így csapata több időt fordíthat az adományozói kapcsolatok építésére.

Korlátozások

  • Ennek a programnak hiányoznak bizonyos funkciók, amelyek más nonprofit CRM-megoldásokban alapfelszereltségként megtalálhatók, például az új adományozók sorrendje és a megtartási mutatók.
  • Egyes felhasználók szerint a program megtanulása nehéz, különösen a kevésbé technikaértő csapat tagok számára.

Árak

  • Vállalati kiadás: 60 USD/felhasználó/hónap
  • Korlátlan kiadás: 100 dollár felhasználónként havonta

Értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (70+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (35+ értékelés)

4. Little Green Light

Képernyőkép a Little Green Light riasztási, tevékenységi, célok és feladatok funkcióiról
via Little Green Light

A Little Green Light egy kis eszköz, amely nagy dolgokra képes. ?

Ez az all-in-one ügyfélkapcsolat-kezelő, jelentéskészítő és adománygyűjtő szoftver kifejezetten nonprofit szervezetek számára lett kifejlesztve. Eszközöket tartalmaz az adatok, marketingkampányok, tagságok, események és pályázatkezelés kezeléséhez.

Még online adományok fogadására is használhatja. A Little Green Light adományozási űrlapjával online adománygyűjtése automatikusan szinkronizálódik a CRM-mel, és az adományozók profilja valós időben frissül, amint adományoznak. Ez a szoftver segít abban, hogy a pénzügyekre és a küldetésére koncentrálhasson. ?

A legjobb funkciók

  • A testreszabható irányítópulton gyorsan megtekintheti a legfontosabb információkat, például a figyelmeztetéseket és az adománygyűjtés összegét.
  • A nyugták és a visszaigazolások lehetővé teszik, hogy köszönőleveleket küldjön az adományok beérkezésekor.
  • Az adatkezelési funkciók automatikusan eltávolítják az ismétlődő adományozói profilokat, nyomon követik a tagságokat és a megújítási dátumokat, valamint lehetővé teszik a személyre szabott direkt mailek és célzott marketingkampányok egyszerű szegmentálását.

Korlátozások

  • Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy a Little Green Light egyszerűségéért cserébe fel kell adni a testreszabási lehetőségeket.
  • Más felhasználók szerint a felhasználói felület elavultnak tűnik és nem mindig intuitív a használata.

Árak

  • 45 dollár havonta, akár 2500 tag számára
  • Havonta 60 dollár 5000 tagig
  • Havi 75 dollár 10 000 tagig
  • Havonta további 15 dollárt kell fizetnie minden további 10 000 tag után.

Értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 290 értékelés)

5. Salsa CRM

Nonprofit CRM: a Salsa CRM irányítópultjának képernyőképe
via Salsa CRM

A Salsa CRM egy helyen egyesíti az adományozói adatbázist, a kommunikációs eszközöket és az adománygyűjtő eszközöket. ?

A nonprofit szoftverek közül ez rendelkezik a legszebb adományozói profilokkal. Korlátlan számú egyéni mezőt adhat hozzá, és nyomon követheti az Ön és adományozói számára fontos információkat. Emellett jegyzeteket is készíthet adományozóiról, ahogy megismeri őket.

Kombinálja a részletes adományozói adatokat olyan adománygyűjtő eszközökkel, amelyek segítségével minden egyes személy számára relevánsabb módon érheti el őket, és a Salsa CRM segítségével olyan kapcsolatot építhet ki az adományozókkal, amilyet még soha. Ez már táncolni is kedvet ad! ?

A legjobb funkciók

  • A részletes adományozói profilok tárolják a támogatói kapcsolattartási adatait, közösségi média fiókjait, kapcsolatait, érdeklődési körét és demográfiai adatait.
  • A duplikáció-eltávolító funkciók megakadályozzák ugyanazon adományozó kétszeri rögzítését, így adományozói adatbázisa rendezett és áttekinthető marad.
  • A közvetlen levelezéses adománygyűjtési funkciók lehetővé teszik levelek írását, levelek egyesítését, címkék nyomtatását és vonalkód-beolvasást.

Korlátozások

  • Ez a CRM-eszköz kevés integrációs lehetőséget kínál más szoftverprogramokkal.
  • Sok felhasználó úgy érzi, hogy a jelentéskészítési funkciók megtanulása és használata nehézséget jelent.

Árak

  • Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

  • G2: 3,9/5 (105+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (235+ értékelés)

6. Raiser’s Edge

Nonprofit CRM: Raiser’s Edge irányítópult
via Blackbaud

A Raiser’s Edge egy CRM és adománygyűjtő platform, amelyet a Blackbaud, több más nonprofit szoftverprogram gyártója fejlesztett ki.

A Blackbaud egyéb programjai között megtalálható a Luminate Online online adománygyűjtő kampányokhoz, a Just Giving peer-to-peer adománygyűjtő kampányokhoz és az Altru jegyértékesítéshez és tagságkezeléshez. A Raiser’s Edge jól együttműködik a Blackbaud összes többi programjával, de minden szoftver szolgáltatásért külön kell fizetni.

A Raiser’s Edge önmagában is olyan eszközöket kínál, amelyekkel adományokat fogadhat, adományozói információkat elemezhet, relevánsabb adományozási kérelmeket készíthet, adományozói interakciókat nyomon követhet és célzott marketinganyagokat küldhet. Ezek a kulcsfontosságú funkciók segítenek kiaknázni adományozói potenciálját. ?️

A legjobb funkciók

  • Az ajándékkezelés lehetővé teszi online adományok fogadását vagy nagyobb ajándékok rögzítését.
  • A potenciális ügyfelekről szóló információk között szerepelnek az AI által javasolt adományozási összegek és a potenciális nagy adományozók azonosítására szolgáló eszközök.
  • Az egyedi elemzések segítségével nyomon követheti a legfontosabb adatokat, és kampányához releváns jelentéseket készíthet.

Korlátozások

  • A felhőalapú webes nézet nem jeleníti meg a szoftver összes mezőjét és funkcióját, ezért csapatának valószínűleg a legtöbb időt az adatbázis nézetben kell töltenie, amely a webalkalmazással ellentétben nem érhető el bárhonnan.
  • Sok felhasználó panaszkodik a Blackbaud ügyfélszolgálati csapatának lassú válaszidejére.

Árak

  • Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

  • G2: 3,8/5 (405+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (410+ értékelés)

7. Kindful

Kindful fizetési összefoglalók
via Kindful

A Kindful-t a Bloomerang üzemelteti – egy másik CRM eszköz a listán – és mindkét programot kedvelik a nonprofit szervezetek. Mi a különbség közöttük?

Mindkettő hasonló funkciókkal rendelkezik az adományozói adatok nyomon követése, a célzott tájékoztatás és a kampányok sikerességének mérése terén. A Kindful azonban rendkívül testreszabható adományozási oldalakat is kínál. Megjelölheti őket a márkájával, és a szükséges információkkal szervezheti őket. Ezután beágyazhatja őket a webhelyére, és a támogatói mindössze két kattintással adományozhatnak. ✅

Míg a Bloomerang és a Kindful is integrálható népszerű eszközökkel és fizetési feldolgozó rendszerekkel, a Kindful emellett nyílt API-val is rendelkezik, amely lehetővé teszi fejlesztőjének, hogy bármilyen további integrációt létrehozzon, amelyre a munkafolyamatához szüksége van. Így nyugodtan testreszabhatja a rendszert. ?‍♀️

A legjobb funkciók

  • Az online adománygyűjtés és a peer-to-peer adománygyűjtés eredményei automatikusan hozzáadódnak a CRM-hez, és szinkronizálódnak a csatlakoztatott eszközökkel.
  • Az adományozói profilok segítségével betekintést nyerhet a vagyoni helyzetükbe, és feladatokkal bízhatja meg csapatát.
  • Az automatikus nyugták és köszönőlevelek, valamint a direkt mail és e-mail kampányok tervezéséhez szükséges eszközök segítenek fenntartani az adományozók elkötelezettségét.

Korlátozások

  • Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az adományozói profilok és az ügyfélkapcsolat-kezelési funkciók nem olyan hatékonyak, mint más programoknál.
  • Több felhasználó is kijelenti, hogy a beépített jelentéskészítő funkciók nem nyújtanak elegendő betekintést, és nehéz lehet egyedi jelentéseket készíteni.

Árak

  • 119 dollár havonta, akár 1000 adományozói rekordig
  • Havi 239 dollárért akár 4500 adományozói adatot is tárolhat.
  • 349 dollár havonta, akár 14 500 adományozói rekordig
  • 459 dollár havonta, akár 24 500 adományozói rekordig
  • Havi 579 dollárért akár 39 500 adományozói adatot is tárolhat.
  • Havi 699 dollár 59 500 adományozói rekordért
  • Egyedi árak 60 000 vagy több rekordot tartalmazó fiókok esetén

Értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (310+ értékelés)

8. Neon CRM

Neon CRM adománygyűjtési KPI-k
via Neon CRM

A Neon CRM segít abban, hogy adományozóival való kapcsolata ragyogó legyen. ?

Ezzel a platformmal kezelheti az adományozókat, tagokat és önkénteseket, valamint nyomon követheti az adománygyűjtést, e-maileket, eseményeket és támogatásokat. Az adományozói adatbázis lehetővé teszi egyéni mezők hozzáadását és az adományozók elkötelezettségének idővonalának nyomon követését, így láthatja, hogyan alakulnak kapcsolataik az idő múlásával.

A testreszabható, felhasználóbarát felülettel rendelkező Neon CRM az egész csapat számára megfelelő lesz. Minden tag a saját igényeinek és szerepének megfelelően szervezheti, így mindenki mindig pontosan azt kapja, amire szüksége van. Hajrá, csapat! ?

A legjobb funkciók

  • A korlátlan számú űrlap és e-mail lehetővé teszi, hogy személyre szabja adományozóival való kapcsolattartását, és népszerű fizetési módokon, például Apple Pay, Google Pay és PayPal segítségével fogadja az adományokat.
  • Az egyedi jelentések és az intuitív irányítópult segítségével könnyedén vizualizálhatja kampányának mutatóit.
  • Az automatizálás megszabadítja csapatát az adminisztratív feladatoktól, és eltávolítja az ismétlődő profilokat az adományozói adatbázisból.

Korlátozások

  • Több felhasználó panaszkodott arra, hogy az eseménykezelés és az önkéntesek kezelése részben nincs elég testreszabási lehetőség.
  • A jelentéskészítési funkciók használatának elsajátítása kihívást jelenthet.

Árak

  • Alapvető szolgáltatások: 99 dollár havonta
  • Hatás: 199 dollár havonta
  • Empower: 399 dollár havonta

Értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 180 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (490+ értékelés)

9. OneCause

OneCause adománygyűjtő asztali számítógépen, táblagépen és telefonképernyőn
via OneCause

Lehet, hogy OneCause a neve, de számos szoftvermegoldást kínál. ?

Ez az adománygyűjtő szoftver különböző eseményalapú, peer-to-peer, online és SMS-alapú adománygyűjtő programokat kínál.

Ha különböző típusú kampányokat folytat, akkor szükség lehet a OneCause megoldásainak kombinációjára. De miután kitalálta, mely funkciókra van szüksége, ez egy praktikus program lesz az adománygyűjtő kampányok lebonyolításához. ?️

Minden kampánytípushoz speciális eszközöket kínál. Eseményjegy-értékesítési és RSVP funkciók, közösségi média integrációk peer-to-peer adománygyűjtési és támogatói programokhoz, valamint gamification funkciók virtuális adománygyűjtéshez. Támogatói még soha nem tudtak ilyen könnyen részt venni a tevékenységekben!

A legjobb funkciók

  • Az integrált jegyvásárlás, asztalkezelés, regisztráció és fizetés megkönnyíti a jótékonysági rendezvények kezelését.
  • A nyitott végű adományok és a „fund-a-need” opciók lehetővé teszik adományozóinak, hogy maguk válasszák ki, hogyan adományoznak.
  • A Text2Give segítségével SMS-ben gyűjtheti össze a mobil adományokat.

Korlátozások

  • Több felhasználó is arról számolt be, hogy a testreszabási lehetőségek korlátozottak.
  • Nincsenek beépített e-mail marketing funkciók, ami megnehezítheti az adományozóknak küldött e-mailek automatizálását és testreszabását.

Árak

  • Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (360+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (310+ értékelés)

10. NetSuite

Oracle Netsuite irányítópultja
via NetSuite

Az Oracle NetSuite egy népszerű szoftvercsomag szervezetek számára, amely nonprofit szervezeteknek is kínál megoldásokat, többek között CRM-et.

A legtöbb felhasználó egyetért abban, hogy a NetSuite nem fog szépségversenyt nyerni. De mivel ez egy all-in-one megoldás, egyetlen megoldással fedezheti szervezetének összes szoftverigényét. És az egyszerűségben rejlik a szépség. ✨

Ez a szoftvercsomag pénzügyi menedzsment funkciókat tartalmaz a adománygyűjtés és a támogatások nyomon követéséhez, programhatékonysági funkciókat a Charity Navigator által ajánlott ponttáblákkal történő hatékonyságértékeléshez, valamint beszállítói menedzsment funkciókat a beszállítói listák és a adománygyűjtési eseményekhez vagy programokhoz kapcsolódó megrendelések nyomon követéséhez.

Ezek a részletes megoldások teszik a NetSuite-ot jó választássá a nagy léptékű nonprofit szervezetek számára.

A legjobb funkciók

  • Kövesse nyomon az egyéneket, szervezeteket, háztartásokat és kapcsolatokat az adományozói profilokban.
  • Hozzon létre testreszabott munkafolyamatokat, hogy az Ön szervezetének és az adományozók preferenciáinak megfelelő folyamat segítségével kezelhesse az adományozói kapcsolatokat.
  • Szegmentálja az ügyfeleket, és küldjön e-maileket az adományozók egyedi érdeklődési körének megfelelően.

Korlátozások

  • Egyes felhasználók szerint nehéz lehet a szoftver összes funkcióját elsajátítani formális képzés nélkül.
  • Számos fejlett funkcióhoz további díjakat kell fizetni, még akkor is, ha prémium előfizetéssel rendelkezik.

Árak

  • Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (2650+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (1340+ értékelés)

Jobb kapcsolatok, több adomány

A világ megmentése maraton, nem sprint. Az adományozókkal való kapcsolataid pedig azok, amelyek fenntartják a küldetésedet. ?‍♂️

A megfelelő nonprofit CRM szoftverrel minden adományozóval való kapcsolattartás zökkenőmentesebb lesz. A CRM biztosítja, hogy adományozói a megfelelő időben halljanak Önről – például az első adományozás után, vagy miután Ön sikert aratott egy olyan programmal, amely leginkább érdekli őket.

Ha szeretné összekapcsolni a feladatokat az adományozói profilokkal, és biztosítani szeretné, hogy soha ne szalasszon el egy lehetőséget sem a kapcsolatépítésre, próbálja ki a ClickUp alkalmazást. Az all-in-one CRM és projektmenedzsment eszköz segítségével egyetlen helyről kezelheti az egész küldetését.

Mivel a ClickUp az egyetlen alkalmazás, amely mindet helyettesíti, kevesebb szoftverre kell költenie, és több pénzt tud megtakarítani a küldetésére. Próbálja ki a platformot ingyen!

