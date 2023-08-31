A 10 legjobb nonprofit CRM szoftver 2025-ben

Társadalmunk nem létezne nonprofit szervezetek nélkül. Ezek a szervezetek orvosolják a jogtalanságokat és védik a kiszolgáltatottakat. A nonprofit szervezetek szuperhősök, csak bejegyzett formában. És ezek a szervezetek azért képesek a jó ügyért küzdeni, mert minden nap egyéni hősök lépnek fel, hogy adományozzanak. ?
A támogatói teszik lehetővé a küldetésének megvalósítását, ezért gondoskodnia kell arról, hogy ne felejtsék el, miért hittek annyira a küldetésében, hogy adományoztak, és miért kellene újra megtenniük.
Az ismételt adományok megszerzésének kulcsa a tartós kapcsolatok kiépítése. Ezeknek a kapcsolatoknak a kezeléséhez szüksége lesz egy nonprofit ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerre, más néven nonprofit CRM-re.
Összegyűjtöttük a 10 legjobb nonprofit CRM-et, hogy összehasonlíthassa a lehetőségeket, és megtalálja a szervezetének legmegfelelőbbet.
Mit kell keresnie egy nonprofit CRM szoftverben?
A szervezetének legmegfelelőbb nonprofit CRM a szervezet méretétől, a nyomon követni kívánt adományozók számától és az Ön által szervezett adománygyűjtő kampányok típusától függ. Minden nonprofit szervezetnek azonban figyelembe kell vennie ezeket a funkciókat, mielőtt befektetne egy CRM eszközbe:
- Adományozói menedzsment eszközök részletes profilokhoz: Minél több információt tudsz megadni az adományozókról, annál könnyebb lesz az adományozói kapcsolattartás vagy a célzott e-mail és direkt mail kampányok küldése. Keress olyan szoftvert, amely lehetővé teszi a támogatói profilok testreszabását.
- Marketingeszközök vagy integrációk: A CRM-rendszer egyik fő célja, hogy hatékonyabbá tegye marketingtevékenységeit és több adományt szerezzen. A CRM-nek lehetővé kell tennie a támogatók demográfiai adatok, érdeklődési körök vagy háztartási adatok alapján történő szegmentálását. Emellett képesnek kell lennie e-mailek és direkt levelek küldésére akár közvetlenül a platformon keresztül, akár a preferált marketingeszközökkel való integráció révén.
- Jelentések és elemzések: Keressen olyan eszközöket, amelyek testreszabható jelentéskészítési funkciókkal rendelkeznek, hogy elemezheti adománygyűjtési erőfeszítéseinek sikerét, adományozói demográfiai adatait, átlagos adományozási összegét stb.
- Ár-érték arány: Minél többet költ a CRM-re, annál kevesebb pénz marad a küldetésére. De az idő is pénz, ezért nem érdemes olcsó, de hatástalan eszközt választani. Keressen olyan eszközt, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik, könnyen használható a csapata számára, és nem terheli meg a program költségvetését.
A 10 legjobb nonprofit CRM
Íme 10 nonprofit CRM, amelyek segítenek megmenteni a világot – és emlékeztetni adományozóit, hogy ehhez szükségük van a segítségükre. ?
1. ClickUp
A ClickUp hármas fenyegetés! Nem tud énekelni, táncolni és színészkedni (talán a következő verzióban!), de ügyfélkapcsolat-kezelést, projektmenedzsmentet és marketing-együttműködést végezhet egy helyen, így megszüntetve a drámai helyzeteket a munkafolyamatában. ?
A ClickUp CRM rendkívül testreszabható, így pontosan az Önnek szükséges adományozói információkkal állíthatja be. Ha nem szeretne saját elrendezést létrehozni, akkor egy CRM-sablon segítségével gyorsan elindulhat. A CRM beállítása után az automatizálási funkciók tevékenységeket hozhatnak létre és állapotfrissítéseket indíthatnak el attól függően, hogy az adományozók hol tartanak az adományozási folyamatban.
Ha a ClickUp nonprofit szervezetek számára készült verzióját használja, akkor olyan eszközöket is kap, amelyekkel nyomon követheti adománygyűjtő kampányait, kezelheti e-mailes marketingjét, ütemezheti feladatait, tervezheti eseményeit és maximalizálhatja csapata idejét. A legjobb pedig az, hogy csak egy eszközért kell fizetnie, így több pénz marad a küldetésére. ?
A legjobb funkciók
- A testreszabási funkciók segítségével könnyedén hozzáadhat vagy eltávolíthat oszlopokat további adományozói adatokhoz.
- Többféle nézet – többek között lista, táblázat és táblázat nézet – lehetővé teszi az adományozói fiókok gyors rendezését, nyomon követését és kezelését.
- Az adatkezelő eszközök segítségével több mint 50 különböző widget segítségével vizualizálhatja az adományozók megtartási arányát, az átlagos adomány nagyságát és még sok mást, amelyeket hozzáadhat a műszerfalához.
- Az e-mail integrációk segítségével gyorsan és egyszerűen küldhet e-mail kampányokat az adományozók elkötelezettségének elősegítésére vagy új adománygyűjtési kezdeményezések bejelentésére.
- Az automatizálás lehetővé teszi, hogy automatikusan létrehozott feladatok és állapotfrissítések segítségével végigvezesse az adományozókat az elkötelezettségi folyamaton.
- Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack, a Google Drive, a Microsoft Office, a Dropbox, a Zoom, a Calendly és mások, egyszerűsíti a munkafolyamatot.
- A 24 órás ügyfélszolgálat biztosítja, hogy kérdéseire gyorsan választ kapjon.
Korlátozások
- A webalkalmazás összes funkciója nem elérhető a mobilalkalmazásban.
- Mivel a ClickUp olyan sok funkcióval rendelkezik, egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a szoftver használatának megkezdésekor tanulási görbe tapasztalható.
Árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 dollár felhasználónként havonta
- Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.
Értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (8550+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3760+ értékelés)
2. Bloomerang
A Bloomerang segíthet adománygyűjtő kampányainak virágzásában. ?
Ez az eszköz kifejezetten nonprofit szervezetek számára lett kifejlesztve, így CRM-stratégiája a pénzgyűjtésre van szabva. Tartalmaz adományozói menedzsment, önkéntesek menedzsmentje, támogatások nyomon követése és tagság nyomon követése eszközöket.
Bár ez a szoftvermegoldás nem rendelkezik beépített CRM marketing eszközökkel, integrálható a nonprofit szervezetek számára legnépszerűbb eszközökkel, mint például a QuickBooks és a Mailchimp. Így a Bloomerang kezeli az adományozói (és önkéntesei, támogatói és igazgatósági tagjai) adatait, és Ön az integrációk segítségével kezelheti kampányának következő lépéseit. ?
A legjobb funkciók
- Az interaktív irányítópult segítségével egy pillanat alatt áttekintheti adományozói megtartási arányát és kampányai teljesítményét.
- A vagyonvizsgálati adatok segítenek azonosítani és jobban bevonni azokat a támogatókat, akik potenciálisan jelentős adományozók lehetnek.
- A PayPal, Square és Stripe fizetési feldolgozó eszközökkel való integrációk megkönnyítik az online adománygyűjtésekből származó adományok begyűjtését.
Korlátozások
- A beépített adománygyűjtési sablonok testreszabása és szerkesztése nehéz lehet.
- Egyes felhasználók a Bloomerang ügyfélszolgálati csapatának lassú válaszidejéről számolnak be.
Árak
- 119 dollár havonta, akár 1000 adományozói rekordig
- Havi 239 dollárért akár 4500 adományozói adatot is tárolhat.
- 349 dollár havonta, akár 14 500 adományozói rekordig
- 459 dollár havonta, akár 24 500 adományozói rekordig
- Havi 579 dollárért akár 39 500 adományozói adatot is tárolhat.
- Havi 699 dollár 59 500 adományozói rekordért
- Egyedi árak 60 000 vagy több rekordot tartalmazó fiókok esetén
Értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (745+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1265+ értékelés)
3. Salesforce Nonprofit Cloud
A Salesforce az egyik legnépszerűbb CRM a szolgáltatóiparban és az iparban. Ha tehát mindig is a népszerű gyerekekkel akartál lógni az iskolában, ez az adományozói menedzsment szoftver lehet a bálkirálynőd. ?
A Nonprofit Cloud lényegében a Salesforce CRM rendszer, amelyet adománygyűjtési és adományozói kapcsolattartási funkciókkal bővítettek. Néha nyilvánvalónak tűnik, hogy ezt a programot eredetileg az ipar számára tervezték, nem pedig nonprofit szoftverként, de kiválóan alkalmas marketingkampányok lebonyolítására és személyre szabott adományozói élmény biztosítására.
A legjobb funkciók
- A személyre szabott élményeknek köszönhetően minden egyes támogatójának elküldheti azokat a programfrissítéseket, amelyek számára a legfontosabbak.
- A beépített szegmentációs eszközök segítenek javítani a direkt mailek hatékonyságát.
- Az automatizálás megszünteti az adminisztratív feladatokat, így csapata több időt fordíthat az adományozói kapcsolatok építésére.
Korlátozások
- Ennek a programnak hiányoznak bizonyos funkciók, amelyek más nonprofit CRM-megoldásokban alapfelszereltségként megtalálhatók, például az új adományozók sorrendje és a megtartási mutatók.
- Egyes felhasználók szerint a program megtanulása nehéz, különösen a kevésbé technikaértő csapat tagok számára.
Árak
- Vállalati kiadás: 60 USD/felhasználó/hónap
- Korlátlan kiadás: 100 dollár felhasználónként havonta
Értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (35+ értékelés)
4. Little Green Light
A Little Green Light egy kis eszköz, amely nagy dolgokra képes. ?
Ez az all-in-one ügyfélkapcsolat-kezelő, jelentéskészítő és adománygyűjtő szoftver kifejezetten nonprofit szervezetek számára lett kifejlesztve. Eszközöket tartalmaz az adatok, marketingkampányok, tagságok, események és pályázatkezelés kezeléséhez.
Még online adományok fogadására is használhatja. A Little Green Light adományozási űrlapjával online adománygyűjtése automatikusan szinkronizálódik a CRM-mel, és az adományozók profilja valós időben frissül, amint adományoznak. Ez a szoftver segít abban, hogy a pénzügyekre és a küldetésére koncentrálhasson. ?
A legjobb funkciók
- A testreszabható irányítópulton gyorsan megtekintheti a legfontosabb információkat, például a figyelmeztetéseket és az adománygyűjtés összegét.
- A nyugták és a visszaigazolások lehetővé teszik, hogy köszönőleveleket küldjön az adományok beérkezésekor.
- Az adatkezelési funkciók automatikusan eltávolítják az ismétlődő adományozói profilokat, nyomon követik a tagságokat és a megújítási dátumokat, valamint lehetővé teszik a személyre szabott direkt mailek és célzott marketingkampányok egyszerű szegmentálását.
Korlátozások
- Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy a Little Green Light egyszerűségéért cserébe fel kell adni a testreszabási lehetőségeket.
- Más felhasználók szerint a felhasználói felület elavultnak tűnik és nem mindig intuitív a használata.
Árak
- 45 dollár havonta, akár 2500 tag számára
- Havonta 60 dollár 5000 tagig
- Havi 75 dollár 10 000 tagig
- Havonta további 15 dollárt kell fizetnie minden további 10 000 tag után.
Értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 290 értékelés)
5. Salsa CRM
A Salsa CRM egy helyen egyesíti az adományozói adatbázist, a kommunikációs eszközöket és az adománygyűjtő eszközöket. ?
A nonprofit szoftverek közül ez rendelkezik a legszebb adományozói profilokkal. Korlátlan számú egyéni mezőt adhat hozzá, és nyomon követheti az Ön és adományozói számára fontos információkat. Emellett jegyzeteket is készíthet adományozóiról, ahogy megismeri őket.
Kombinálja a részletes adományozói adatokat olyan adománygyűjtő eszközökkel, amelyek segítségével minden egyes személy számára relevánsabb módon érheti el őket, és a Salsa CRM segítségével olyan kapcsolatot építhet ki az adományozókkal, amilyet még soha. Ez már táncolni is kedvet ad! ?
A legjobb funkciók
- A részletes adományozói profilok tárolják a támogatói kapcsolattartási adatait, közösségi média fiókjait, kapcsolatait, érdeklődési körét és demográfiai adatait.
- A duplikáció-eltávolító funkciók megakadályozzák ugyanazon adományozó kétszeri rögzítését, így adományozói adatbázisa rendezett és áttekinthető marad.
- A közvetlen levelezéses adománygyűjtési funkciók lehetővé teszik levelek írását, levelek egyesítését, címkék nyomtatását és vonalkód-beolvasást.
Korlátozások
- Ez a CRM-eszköz kevés integrációs lehetőséget kínál más szoftverprogramokkal.
- Sok felhasználó úgy érzi, hogy a jelentéskészítési funkciók megtanulása és használata nehézséget jelent.
Árak
- Egyedi árazás
Értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (105+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (235+ értékelés)
6. Raiser’s Edge
A Raiser’s Edge egy CRM és adománygyűjtő platform, amelyet a Blackbaud, több más nonprofit szoftverprogram gyártója fejlesztett ki.
A Blackbaud egyéb programjai között megtalálható a Luminate Online online adománygyűjtő kampányokhoz, a Just Giving peer-to-peer adománygyűjtő kampányokhoz és az Altru jegyértékesítéshez és tagságkezeléshez. A Raiser’s Edge jól együttműködik a Blackbaud összes többi programjával, de minden szoftver szolgáltatásért külön kell fizetni.
A Raiser’s Edge önmagában is olyan eszközöket kínál, amelyekkel adományokat fogadhat, adományozói információkat elemezhet, relevánsabb adományozási kérelmeket készíthet, adományozói interakciókat nyomon követhet és célzott marketinganyagokat küldhet. Ezek a kulcsfontosságú funkciók segítenek kiaknázni adományozói potenciálját. ?️
A legjobb funkciók
- Az ajándékkezelés lehetővé teszi online adományok fogadását vagy nagyobb ajándékok rögzítését.
- A potenciális ügyfelekről szóló információk között szerepelnek az AI által javasolt adományozási összegek és a potenciális nagy adományozók azonosítására szolgáló eszközök.
- Az egyedi elemzések segítségével nyomon követheti a legfontosabb adatokat, és kampányához releváns jelentéseket készíthet.
Korlátozások
- A felhőalapú webes nézet nem jeleníti meg a szoftver összes mezőjét és funkcióját, ezért csapatának valószínűleg a legtöbb időt az adatbázis nézetben kell töltenie, amely a webalkalmazással ellentétben nem érhető el bárhonnan.
- Sok felhasználó panaszkodik a Blackbaud ügyfélszolgálati csapatának lassú válaszidejére.
Árak
- Egyedi árazás
Értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (405+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (410+ értékelés)
7. Kindful
A Kindful-t a Bloomerang üzemelteti – egy másik CRM eszköz a listán – és mindkét programot kedvelik a nonprofit szervezetek. Mi a különbség közöttük?
Mindkettő hasonló funkciókkal rendelkezik az adományozói adatok nyomon követése, a célzott tájékoztatás és a kampányok sikerességének mérése terén. A Kindful azonban rendkívül testreszabható adományozási oldalakat is kínál. Megjelölheti őket a márkájával, és a szükséges információkkal szervezheti őket. Ezután beágyazhatja őket a webhelyére, és a támogatói mindössze két kattintással adományozhatnak. ✅
Míg a Bloomerang és a Kindful is integrálható népszerű eszközökkel és fizetési feldolgozó rendszerekkel, a Kindful emellett nyílt API-val is rendelkezik, amely lehetővé teszi fejlesztőjének, hogy bármilyen további integrációt létrehozzon, amelyre a munkafolyamatához szüksége van. Így nyugodtan testreszabhatja a rendszert. ?♀️
A legjobb funkciók
- Az online adománygyűjtés és a peer-to-peer adománygyűjtés eredményei automatikusan hozzáadódnak a CRM-hez, és szinkronizálódnak a csatlakoztatott eszközökkel.
- Az adományozói profilok segítségével betekintést nyerhet a vagyoni helyzetükbe, és feladatokkal bízhatja meg csapatát.
- Az automatikus nyugták és köszönőlevelek, valamint a direkt mail és e-mail kampányok tervezéséhez szükséges eszközök segítenek fenntartani az adományozók elkötelezettségét.
Korlátozások
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az adományozói profilok és az ügyfélkapcsolat-kezelési funkciók nem olyan hatékonyak, mint más programoknál.
- Több felhasználó is kijelenti, hogy a beépített jelentéskészítő funkciók nem nyújtanak elegendő betekintést, és nehéz lehet egyedi jelentéseket készíteni.
Árak
- 119 dollár havonta, akár 1000 adományozói rekordig
- Havi 239 dollárért akár 4500 adományozói adatot is tárolhat.
- 349 dollár havonta, akár 14 500 adományozói rekordig
- 459 dollár havonta, akár 24 500 adományozói rekordig
- Havi 579 dollárért akár 39 500 adományozói adatot is tárolhat.
- Havi 699 dollár 59 500 adományozói rekordért
- Egyedi árak 60 000 vagy több rekordot tartalmazó fiókok esetén
Értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (310+ értékelés)
8. Neon CRM
A Neon CRM segít abban, hogy adományozóival való kapcsolata ragyogó legyen. ?
Ezzel a platformmal kezelheti az adományozókat, tagokat és önkénteseket, valamint nyomon követheti az adománygyűjtést, e-maileket, eseményeket és támogatásokat. Az adományozói adatbázis lehetővé teszi egyéni mezők hozzáadását és az adományozók elkötelezettségének idővonalának nyomon követését, így láthatja, hogyan alakulnak kapcsolataik az idő múlásával.
A testreszabható, felhasználóbarát felülettel rendelkező Neon CRM az egész csapat számára megfelelő lesz. Minden tag a saját igényeinek és szerepének megfelelően szervezheti, így mindenki mindig pontosan azt kapja, amire szüksége van. Hajrá, csapat! ?
A legjobb funkciók
- A korlátlan számú űrlap és e-mail lehetővé teszi, hogy személyre szabja adományozóival való kapcsolattartását, és népszerű fizetési módokon, például Apple Pay, Google Pay és PayPal segítségével fogadja az adományokat.
- Az egyedi jelentések és az intuitív irányítópult segítségével könnyedén vizualizálhatja kampányának mutatóit.
- Az automatizálás megszabadítja csapatát az adminisztratív feladatoktól, és eltávolítja az ismétlődő profilokat az adományozói adatbázisból.
Korlátozások
- Több felhasználó panaszkodott arra, hogy az eseménykezelés és az önkéntesek kezelése részben nincs elég testreszabási lehetőség.
- A jelentéskészítési funkciók használatának elsajátítása kihívást jelenthet.
Árak
- Alapvető szolgáltatások: 99 dollár havonta
- Hatás: 199 dollár havonta
- Empower: 399 dollár havonta
Értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 180 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (490+ értékelés)
9. OneCause
Lehet, hogy OneCause a neve, de számos szoftvermegoldást kínál. ?
Ez az adománygyűjtő szoftver különböző eseményalapú, peer-to-peer, online és SMS-alapú adománygyűjtő programokat kínál.
Ha különböző típusú kampányokat folytat, akkor szükség lehet a OneCause megoldásainak kombinációjára. De miután kitalálta, mely funkciókra van szüksége, ez egy praktikus program lesz az adománygyűjtő kampányok lebonyolításához. ?️
Minden kampánytípushoz speciális eszközöket kínál. Eseményjegy-értékesítési és RSVP funkciók, közösségi média integrációk peer-to-peer adománygyűjtési és támogatói programokhoz, valamint gamification funkciók virtuális adománygyűjtéshez. Támogatói még soha nem tudtak ilyen könnyen részt venni a tevékenységekben!
A legjobb funkciók
- Az integrált jegyvásárlás, asztalkezelés, regisztráció és fizetés megkönnyíti a jótékonysági rendezvények kezelését.
- A nyitott végű adományok és a „fund-a-need” opciók lehetővé teszik adományozóinak, hogy maguk válasszák ki, hogyan adományoznak.
- A Text2Give segítségével SMS-ben gyűjtheti össze a mobil adományokat.
Korlátozások
- Több felhasználó is arról számolt be, hogy a testreszabási lehetőségek korlátozottak.
- Nincsenek beépített e-mail marketing funkciók, ami megnehezítheti az adományozóknak küldött e-mailek automatizálását és testreszabását.
Árak
- Egyedi árazás
Értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (360+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (310+ értékelés)
10. NetSuite
Az Oracle NetSuite egy népszerű szoftvercsomag szervezetek számára, amely nonprofit szervezeteknek is kínál megoldásokat, többek között CRM-et.
A legtöbb felhasználó egyetért abban, hogy a NetSuite nem fog szépségversenyt nyerni. De mivel ez egy all-in-one megoldás, egyetlen megoldással fedezheti szervezetének összes szoftverigényét. És az egyszerűségben rejlik a szépség. ✨
Ez a szoftvercsomag pénzügyi menedzsment funkciókat tartalmaz a adománygyűjtés és a támogatások nyomon követéséhez, programhatékonysági funkciókat a Charity Navigator által ajánlott ponttáblákkal történő hatékonyságértékeléshez, valamint beszállítói menedzsment funkciókat a beszállítói listák és a adománygyűjtési eseményekhez vagy programokhoz kapcsolódó megrendelések nyomon követéséhez.
Ezek a részletes megoldások teszik a NetSuite-ot jó választássá a nagy léptékű nonprofit szervezetek számára.
A legjobb funkciók
- Kövesse nyomon az egyéneket, szervezeteket, háztartásokat és kapcsolatokat az adományozói profilokban.
- Hozzon létre testreszabott munkafolyamatokat, hogy az Ön szervezetének és az adományozók preferenciáinak megfelelő folyamat segítségével kezelhesse az adományozói kapcsolatokat.
- Szegmentálja az ügyfeleket, és küldjön e-maileket az adományozók egyedi érdeklődési körének megfelelően.
Korlátozások
- Egyes felhasználók szerint nehéz lehet a szoftver összes funkcióját elsajátítani formális képzés nélkül.
- Számos fejlett funkcióhoz további díjakat kell fizetni, még akkor is, ha prémium előfizetéssel rendelkezik.
Árak
- Egyedi árazás
Értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (2650+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (1340+ értékelés)
Jobb kapcsolatok, több adomány
A világ megmentése maraton, nem sprint. Az adományozókkal való kapcsolataid pedig azok, amelyek fenntartják a küldetésedet. ?♂️
A megfelelő nonprofit CRM szoftverrel minden adományozóval való kapcsolattartás zökkenőmentesebb lesz. A CRM biztosítja, hogy adományozói a megfelelő időben halljanak Önről – például az első adományozás után, vagy miután Ön sikert aratott egy olyan programmal, amely leginkább érdekli őket.
Ha szeretné összekapcsolni a feladatokat az adományozói profilokkal, és biztosítani szeretné, hogy soha ne szalasszon el egy lehetőséget sem a kapcsolatépítésre, próbálja ki a ClickUp alkalmazást. Az all-in-one CRM és projektmenedzsment eszköz segítségével egyetlen helyről kezelheti az egész küldetését.
Mivel a ClickUp az egyetlen alkalmazás, amely mindet helyettesíti, kevesebb szoftverre kell költenie, és több pénzt tud megtakarítani a küldetésére. Próbálja ki a platformot ingyen!