10 kötelezően kipróbálandó AI-eszköz nonprofit szervezetek számára 2025-ben

A nonprofit szektorban nehéz időt és pénzt szerezni, pedig ezek elengedhetetlen elemei a források gyűjtésének és a legfontosabb célok elérésének. Nonprofit szakemberként célja, hogy mindkét erőforrást maximálisan kihasználja.

Higgye vagy ne, a gépi tanulási eszközök lehetnek a kulcs a küldetésének megvalósításához. ✨

A mesterséges intelligencia eszközök rohamosan fejlődnek (és még csak most indulnak be). Ez azt jelenti, hogy napról napra nőnek a lehetőségek arra, hogy ezeket az eszközöket a fő feladatukhoz felhasználják. A feladatok automatizálásától a pénzügyi jelentések elkészítéséig az AI szinte minden területen segíthet a szervezetüknek.

Itt mélyebbre merülünk a nonprofit szervezetek számára készült mesterséges intelligenciába és az eszközökbe, amelyekkel egyszerűsíthetik napi folyamataikat. Emellett bemutatjuk a 10 legjobb lehetőséget, amelyet ma kipróbálhat.

Az AI-alapú eszközök értékes időt és pénzt takarítanak meg a nonprofit szakembereknek a mindennapi feladatok, kutatások és folyamatok elvégzésében. Egyes AI-eszközök az ügyfél-adatbázisok létrehozására összpontosítanak, hogy nyomon kövessék az adományozók elkötelezettségét és elemezzék az adományozói adatokat. Mások pedig megalapozzák a nonprofit misszió kidolgozását és irányelvek létrehozását a csapat tagjai és az érdekelt felek számára.

Egyes gépi tanulási eszközök javítják a tartalomkészítést, megkönnyítik a közösségi médiában való posztolást és egyszerűsítik a pályázatírás folyamatát, így növelve az elérhetőséget. Ezek az eszközök AI-alapú írási asszisztensekkel rendelkeznek, amelyek új ötleteket, adománygyűjtési stratégiákat és alapvető kezdeményezéseket generálnak a növekedés érdekében. ?

Az AI-megoldások választéka hatalmas, így a megfelelő eszköz kiválasztása attól függ, hogy mire van szüksége. Választhat egyszerű megoldásokat, amelyek egy konkrét problémát oldanak meg a célközönség számára, vagy komplett szoftverkezelő eszközöket, amelyek racionalizálják az összes munkafolyamatot.

Hogyan használhatják a nonprofit szervezetek az AI-t?

A piacon elérhető számtalan lehetőségnek köszönhetően a nonprofit szervezetek számtalan módon használhatják az AI-t. Az AI segítségével hatékonyabbá tehető a forrásgyűjtés, egyértelműbbé válnak a kezdeményezések és javul a tájékoztatás.

Használja az AI eszközöket nonprofit szervezetének céljainak eléréséhez:

Jobb adományozói adatok kezelése : Az AI-eszközöknek, például : Az AI-eszközöknek, például a CRM-sablonoknak köszönhetően könnyebb tárolni, kezelni és jelenteni az adományozói információkat.

Továbbfejlesztett tartalom : Tűnjön ki a versenytársak közül vonzó tartalommal bármilyen elképzelhető témában, amelyeket az üzenetéhez és küldetéséhez könnyen igazítható egyéni utasítások alapján állíthat össze.

Könnyebb ügyfél-bevonás: Az AI segítségével könnyebb : Az AI segítségével könnyebb bevonni az ügyfeleket kezelni őket és új adományozókat szerezni a rendszerébe az űrlapok és a feladatkezelő rendszereknek köszönhetően.

Annyi felhasználási lehetőség mellett az AI beépítése a nonprofit szervezetek munkafolyamataiba kézenfekvő döntés. De honnan tudhatja, melyik eszköz a legmegfelelőbb a küldetéséhez? Itt bemutatjuk a nonprofit szervezetek számára legalkalmasabb AI-eszközöket. Megtalálja a funkciókat, korlátozásokat, árakat és értékeléseket, hogy kiválaszthassa a szükségleteinek leginkább megfelelőt. ?

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és finomítsa szövegeit, e-mailes válaszokat és egyebeket.

A ClickUp segít a nonprofit szervezeteknek egyszerűsíteni a munkafolyamatokat és javítani a feladatok kezelését a projektekben. Ha nonprofit szervezeted több kezdeményezést és adománygyűjtési tevékenységet folytat, ez a hatékony eszköz segít megszervezni a munkát és nyomon követni az előrehaladást. ?

Használja az egyéni mezőket a költségvetések és a donorok számára készített jelentések létrehozásához. Használja a ClickUp Automations funkciót az önkéntesek és a csapat tagjai számára feladatok létrehozásához. Váltson át a Naptár nézetre, hogy nyomon követhesse mindenki ütemtervét. Rendeljen prioritásokat a feladatokhoz, hogy mindenki tudja, mi a legfontosabb.

A ClickUp AI egy írási asszisztens, amely időigényes feladatokat vállal át és hatékonyabbá teszi azokat. Használja marketing célokra, például új ötletek generálására a közösségi média tartalmaihoz. Összefoglalja a feladatokat és készítsen hivatalos pénzügyi jelentéseket. Gyorsan készítsen és osszon meg felvételi űrlapokat, hogy perceken belül új önkénteseket vagy adományozókat vonjon be.

Használja a ClickUp AI-t, hogy egy gombnyomással automatikusan generáljon feladatfrissítéseket, összefoglalókat és egyebeket.

Használja a ClickUp CRM-et az adományozói adatok nyomon követéséhez és a jelentésekhez szükséges adatkészletek létrehozásához. Az egyéni mezők értékes információkat nyújtanak az adatokon alapuló döntések meghozatalához, amikor új adománygyűjtő kampányokat indít. Tervezzen megbeszéléseket és találkozókat a legfontosabb érdekelt felekkel, és soha ne veszítse el a kapcsolatot adományozóival.

A ClickUp Docs segítségével könnyen együttműködhet a csapattagokkal, adományozókkal és önkéntesekkel egy helyen. Könnyedén frissítheti a jogosultságokat, hogy mindenki hozzáférjen a számára szükséges információkhoz. Használja a Docs-ot a bevált gyakorlatok tudásbázisának létrehozásához, új kezdeményezések kidolgozásához vagy a találkozók és konferenciák tanulságainak összefoglalásához.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási eszközei időt takarítanak meg a márkaépítési eszközöktől a támogatási kérelmekig és az adománygyűjtési anyagokig minden létrehozásában.

Használja a beépített ügyfél-adatbázis szoftvert , hogy kapcsolatba lépjen a valódi felhasználókkal, és jobb kapcsolatokat építsen ki támogatóival.

A felhasználóbarát felület megkönnyíti az új csapattagok beilleszkedését és mindenki felzárkózását.

Építsen ki partnerségeket és vonzzon új adományozókat a jogosultságok és a felhasználói hozzáférési beállítások segítségével.

A beépített adatkövetés lehetővé teszi a mutatók elemzését, hogy felfedezze a főbb adományozókat, és automatizálja a jelentéseket és üzeneteket, hogy megköszönje a támogatóknak.

Több tucat eszközzel és kiegészítővel, például Chrome-bővítményekkel való integrációjuknak köszönhetően zökkenőmentesen dolgozhat időkövető programokkal, üzenetküldő alkalmazásokkal és szoftvertermékekkel.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI jelenleg csak asztali számítógépen érhető el, de hamarosan elindul a mobil verzió is.

Ha ki akarja használni az eszköz teljes funkcionalitását, számítson tanulási görbére.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. DonorSearch AI

via DonorSearch AI

A DonorSearch AI egy mesterséges intelligencia eszköz, amelynek célja a nonprofit szektor legfontosabb problémáinak megoldása. Az AI erejét kihasználva segíti a nonprofit szervezeteket a potenciális adományozók azonosításában és szegmentálásában. A fundraising bevételek növelésére, a nagy hatással bíró potenciális adományozók kiemelésére és jobb stratégiák kidolgozására tervezett eszköz a nonprofit szervezetek számára elengedhetetlen.

A DonorSearch AI legjobb funkciói

A gépi tanulási algoritmus több mint 800 adatpontot használ, hogy ajánljon olyan potenciális adományozókat, akik 12 hónapos időszakban a legvalószínűbb adományozók.

Az AI algoritmusok adományozói szegmenseket hoznak létre az adománygyűjtési képesség, az adományozói tapasztalat és az éves adományok alapján, így adománygyűjtési felhívásai eljutnak a célközönséghez.

A valószínűségi pontszámok azonnal láthatóvá teszik, hogy mely közönségek a legvalószínűbbek a kezdeményezéseid finanszírozására.

A kiegészítők segítségével marketingterveket készíthet, javíthatja a kampányok megtérülését, és a vagyoni helyzet és egyéb tényezők alapján szűrheti a potenciális ügyfeleket.

A DonorSearch AI korlátai

Az integráció javítható lenne, hogy egy teljesebb megoldást nyújtson.

Egyes felhasználók szerint a jótékonysági adatok nem mindig voltak naprakészek.

DonorSearch AI árak

Demo időpont egyeztetés az árakról

DonorSearch AI értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. RapidMiner

via RapidMiner

A RapidMiner egy adatelemző eszköz, amely mesterséges intelligenciával támogatott betekintést nyújt adományozóikba és egyszerűsíti működésüket. Gépi tanuláson alapuló eszköz, amelynek célja betekintést nyújtani, jobb kapcsolattartást biztosítani és összekötni a nonprofit szervezeteket a legfontosabb adományozóikkal. ✍️

A RapidMiner legjobb funkciói

Az AI-alapú ügyfélszegmentációval jobb elérhetőséget biztosíthat minden területen, a közösségi média platformoktól a személyre szabott szolgáltatásokig.

Az adatelemzés és az előrejelzés javítja az adománygyűjtési programokat és kiemeli a jelentős adományokat, így könnyen elküldheti automatikusan köszönőlevelét.

A kognitív robotikus folyamatok automatizálása időt szabadít fel a csapat tagjai és az önkéntesek számára, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhassanak.

Az ügyfelek életre szóló értékére vonatkozó betekintés segítségével megnézheti, kik a legértékesebb adományozói, függetlenül attól, hogy alkalmanként adományoznak-e, vagy rendszeresen támogatják-e az ügyét.

A RapidMiner korlátai

Egyesek szerint a felhasználói felület elavult, és a felhasználói élmény javítható lenne.

A fejlettebb funkciók vagy a nagy mennyiségű adat ára költséges lehet a szűkös költségvetéssel rendelkező nonprofit szervezetek számára.

RapidMiner árak

Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

RapidMiner értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

4. Sisense

via Sisense

A Sisense egy kódolás nélküli elemző szoftver, amely betekintést nyújt az adománygyűjtési folyamatba. Több adatforrással és egyedi irányítópultokkal való integrációja rugalmasságot és személyre szabott betekintést kínál a saját adományozói adatai alapján.

A Sisense legjobb funkciói

A prediktív eszköz hatalmas adathalmazokat vesz alapul, és perceken belül, nem pedig órák alatt alakítja azokat hasznosítható információkká.

A rugalmas árazás és a használat alapján fizetendő csomagok miatt ez az eszköz a legtöbb nonprofit szervezet számára költségkímélő.

A beépített riasztások és döntéseknek köszönhetően proaktív döntéseket hozhat.

A biztonság, az adatvédelem és az adatbiztonság támogatása gondoskodik az ügyféladatok és az adományozói információk biztonságáról.

A Sisense korlátai

Egyes felhasználók stabilitási problémákat és betöltési nehézségeket tapasztalnak nagy adatállományok esetén.

A vizualizációs és jelentéskészítő eszközök más eszközökhöz képest alapszintűbbek.

Sisense árak

Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakért!

Sisense értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

5. Sembly

via Sembly

A Sembly egy mesterséges intelligenciával működő találkozóasszisztens, amely jegyzetelésre, tartalomkészítésre és betekintésre szolgál. Testreszabható szervezési és találkozó-specifikus funkcióival ez a legalkalmasabb eszköz ahhoz, hogy minden megbeszélésből a lehető legtöbbet hozza ki.

A Sembly legjobb funkciói

Koncentráljon a tárgyalt témára, mivel a Sembly azonnal jegyzeteket készít az Ön számára a megbeszélésről.

Használja a keresési funkciót, hogy kulcsszavak, dátumok vagy napirendi pontok alapján megtalálja a korábbi találkozókat.

A leírás pontos beszélőazonosítást, időbélyeggel ellátott jegyzeteket és könyvjelzőket tartalmaz, hogy valósághű feljegyzést lehessen készíteni.

A több nyelven elérhető AI-találkozó-összefoglalók hosszabb megbeszéléseket vesznek át, és egyszerűsített következtetéseket vonnak le.

A Sembly korlátai

Néhány felhasználónak problémái voltak a Sembly Zoom-on való működésével.

A navigáció nem mindig intuitív, ezért egy kis időbe telik, mire megtanulja, hogyan kell teljes mértékben kihasználni a Sembly előnyeit.

A Sembly árai

Személyes : Ingyenes

Professzionális : 10 USD/hó

Csapat : 20 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Sembly értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (10+ értékelés)

Capterra: N/A

6. Buffer AI Assistant

via Buffer

A nonprofit munkák egyik legfontosabb aspektusa a tájékoztatás. A Buffer AI Assistant célja, hogy egyszerűsítse ezt a feladatot azáltal, hogy azonnal új tartalmi ötleteket generál. A gyors megosztási eszközökkel tartalmát a célközönség elé juttathatja, ami a nonprofit adománygyűjtő kampányok nagyobb sikerét jelenti. ?

A Buffer AI Assistant legjobb funkciói

Használja az AI eszközt új ötletek kidolgozásához és nagyobb társadalmi hatással bíró kampányok létrehozásához.

Másodpercek alatt átalakíthatja a tartalmakat, hogy feleannyi idő alatt megoszthassa őket különböző platformokon.

Elemezze a hosszú formátumú tartalmakat, és szerezzen azonnali inspirációt a közösségi média bejegyzéseihez, hogy marketingkampányait még hatékonyabbá tegye.

A szövegátfogalmazó és összefoglaló eszközök megtisztítják a tartalmát, hogy az hatékonyabb legyen.

A Buffer AI Assistant korlátai

Egyes felhasználók elfogultságot tapasztaltak a tartalomban, de a Buffer AI kéri a felhasználókat, hogy jelentsék ezeket a problémákat, hogy azok megoldhatók legyenek.

Az eszköz megtanulása némi időt igényel.

A Buffer AI Assistant árai

Ingyenes : Legfeljebb három csatorna

Essentials : 6 USD/hó/csatorna

Csapat : 12 USD/hó/csatorna

Ügynökség: 120 USD/hó 10 csatornáért

Buffer AI Assistant értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

7. Otter

via Otter

Az Otter egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amely összefoglalja az értekezleteket, kiemeli a legfontosabb pontokat, és kommentárteret biztosít a csapat együttműködéséhez. A legjobb az egészben, hogy integrálható más alkalmazásokkal, így beépítheti a meglévő munkafolyamatokba anélkül, hogy megzavarná a csapat munkáját.

Az Otter legjobb funkciói

Csatlakoztassa az Ottert a naptárában szereplő találkozókhoz, és azonnal automatikus találkozói jegyzeteket és átiratokat kap.

Az Otter chatbot beépítve van a megbeszélésekbe, így cseveghet a csapattagokkal vagy testreszabhatja a jegyzetelést.

Az élő összefoglalók segítségével a későn érkezők is felzárkózhatnak

Az OtterPilot for Sales kiterjesztés adatokat elemz, nyomonkövetési e-maileket készít, és azonnal hozzáadja a Salesforce-ba a hívásokból származó jegyzeteket.

Az Otter korlátai

A komplex hanganyagok és élénk viták esetében a leiratok nem mindig pontosak.

Az eszköz csak angol nyelvet támogat, ami korlátozza a többnyelvű nonprofit szervezetek számára való használatát.

Az Otter árai

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 16,99 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 40 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Otter értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

8. AssemblyAI

via AssemblyAI

Az AssemblyAI egy átírási eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy beszélgetésekről készítsen feljegyzéseket és kulcsfontosságú következtetéseket vonjon le nonprofit szervezetek számára. Az API beépített biztonsági és adatelemző eszközökkel rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak az alkalmazottaknak, önkénteseknek és adományozóknak.

Az AssemblyAI legjobb funkciói

A funkciók között szerepel a trágár szavak szűrése, egyéni szótárak és testreszabott címkék, hogy a nonprofit szervezetének leginkább megfelelő módon kommunikálhasson.

Az audiointelligencia-modellek azonnal összefoglalásokat generálnak és moderálják a tartalmat.

Az emberi szintű pontosság azt jelenti, hogy az eszköz 43%-kal kevesebb hibát követ el, mint versenytársai.

Automatikus felirat-generálás, hogy tartalma ADA-kompatibilis és könnyebben érthető legyen

Az AssemblyAI korlátai

Az eszköz nem olyan pontos, ha sok háttérzaj van.

Egyes felhasználók több integrációt szeretnének

Az AssemblyAI árai

Alapvető átírás : 0,650016 USD/óra

Valós idejű átírás : 0,75024 USD/óra

Audio Intelligence : 0,12–0,30 USD/óra

LeMur : Token-alapú árazás

Vállalatok: Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakért!

AssemblyAI értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: N/A

9. Runway

via Runway

A nonprofit szervezetek egyedi történetmeséléssel keltenek érdeklődést és gyűjtenek adományokat. A Runway segít a nonprofit szervezeteknek jobb történeteket készíteni, az írott szövegektől az informatív videókig. Használja arra, hogy az írott tartalmat vonzó videókkal, képekkel és grafikákkal egészítse ki, és így előmozdítsa kezdeményezéseit. ?

A Runway legjobb funkciói

A 30+ AI Magic eszközökkel saját elképzelései szerint hozhat létre vizuális elemeket.

Készítsen videókat néhány kulcsszó, kép vagy rövid klip segítségével, amelyek bemutatják kezdeményezését.

A képgenerátor szövegekből lenyűgöző grafikákat, portrékat és kompozíciókat hoz létre.

Stílusok és témák alapján egyedi modelleket hozhat létre

Használja a szerkesztőeszközöket a háttér eltávolításához és a videók felgyorsításához vagy lelassításához.

Futópálya-korlátozások

Egyes szerkesztési funkciókhoz további kreditekre van szükség.

Nem minden fájlformátum támogatott az exportáláshoz.

Runway árazás

Alapszintű : Ingyenes

Standard : 15 USD/felhasználó/hónap

Pro : 35 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan : 95 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Runway értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Looka

via Looka

Ha olyan márkát épít, amelyben az emberek bíznak és szívesen vesznek részt, az jobb adománygyűjtéshez vezet. A Looka egy márkaépítő eszköz, amely logókat, weboldalakat és egyéb marketinganyagokat tervez. Használja azt, hogy koherens márkaidentitást hozzon létre és kapcsolatot teremtsen a felhasználókkal.

A Looka legjobb funkciói

Az AI-eszközök kulcsszavak és stílusok alapján azonnal több száz logótervet hoznak létre, amelyek közül választhat.

Azonnali hozzáférés több mint 15 logófájlhoz, amelyek különböző platformokra és felhasználási esetekre lettek tervezve.

A Brand Kit több mint 300 sablont tartalmaz, a számláktól a fundraising szórólapokig, az Ön márkájával ellátva.

A közösségi média sablonok segítségével könnyedén kapcsolatba léphet a különböző platformok felhasználóival, anélkül, hogy órákat kellene töltenie a márkaeszközök átformázásával.

Looka korlátai

Mivel a Looka márkázásra lett tervezve, az adatok elemzéséhez és a feladatok kezeléséhez egy másik eszközre lesz szüksége.

Az eredmények nem mindig személyre szabottak, ezért szűrnie kell, hogy megtalálja azokat a dizájnokat, amelyeket más márkák még nem használnak.

Looka árak

Ingyenes használat

Alapvető logócsomag : 20 dollár egyszeri vásárlás

Prémium logócsomag : 65 dollár egyszeri vásárlás

Brand Kit előfizetés : 96 USD/év, éves számlázással

Band Kit webes előfizetés: 129 USD/év, éves számlázással

Looka értékelések és vélemények

G2 : 3/5 (10+ értékelés)

Capterra: 5/5 (2+ értékelés)

Teljesítsd küldetésedet és hozz létre vonzó kezdeményezéseket a ClickUp segítségével

A potenciális ügyfelek kutatására szolgáló eszközöktől a képalkotásig és az emberhez hasonló válaszokat generáló AI-alapú csevegőrobotokig, a listán szereplő eszközök csak néhány példa arra, hogy a nonprofit szakemberek milyen sokféle módon tudják kihasználni a mesterséges intelligencia erejét a mindennapi munkájukban. Válasszon egyet, vagy kombináljon többet, hogy jobb márkaépítést hozzon létre, adatokat gyűjtsön, egyszerűsítse a donorokkal való kommunikációt és kezelje a munkafolyamatokat.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és teremtsen alapot nonprofit szervezetének nagyobb sikeréhez. Használja a CRM-et adományozói elemzésének nyomon követésére, és azonnal rendeljen feladatokat és intézkedési pontokat alkalmazottaihoz és önkénteseihez. A beépített AI-eszközök időt takarítanak meg, és megkönnyítik a fő küldetéséhez szükséges tartalom létrehozását. ?