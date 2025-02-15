Hogyan használható az AI nonprofit szervezeteknél?

A modern és nagy teljesítményű technológiák gyakran elérhetetlenek a nonprofit szervezetek számára egy egyszerű okból: drágák.

A legújabb technológiák nemcsak drágák lehetnek, hanem az emberek betanítása, karbantartásuk, frissítésük és fenntartásuk is idővel költségessé válhat. Ezért a nonprofit szervezetek inkább olyan bevált, egyszerű eszközöket használnak, amelyekkel mindenki ismerős.

A mesterséges intelligencia megváltoztatja ezt!

Az olyan alapvető AI-termékek, mint a ChatGPT és a Google Gemini, valamint az AI-integrált eszközök, mint a ClickUp, rendkívüli előnyöket biztosítanak a nonprofit szervezetek számára.

Ez a blogbejegyzés egy bevezető az AI nonprofit szervezeteknél való felhasználásáról, hogy Ön is kihasználhassa a ma elérhető legjobb technológiát.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A mesterséges intelligencia (AI) az egyik leghatékonyabb eszköz, amely ma a vállalkozások rendelkezésére áll. A nonprofit szervezetek, mint bármely más vállalkozás, nagyban profitálhatnak belőle. A nonprofit szervezetek az AI eszközöket felhasználhatják a hatékonyság növelésére, az adományozók megismerésére, a tájékoztatási tevékenység erősítésére és a kommunikáció bővítésére. Az AI eszközök és technológiák maximális kihasználásához stratégiai megközelítésre és felhasználási példákra van szükség. Íme tíz példa. Csalásfelismerés és a szervezeti integritás védelme Adományozói elemzés, elkötelezettség és megtartás Támogatások kutatása és igénylése Programmenedzsment és hatásmérés Közösségi média automatizálás Generatív tartalom személyre szabott üzenetek és kampányok létrehozásához Chatbotok a jobb adományozói és önkéntesek közötti kommunikációért Az adminisztratív feladatok racionalizálása Rendezvénytervezés és -szervezés Önkéntesek menedzsmentje Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használhatja az AI-t a fenti feladatokhoz, és hogyan ne használja az AI-t a szervezetében, olvassa tovább!

Az AI potenciáljának megértése a nonprofit szektorban

Ha számítógépet használ, akkor valószínűleg már találkozott az AI-vel a munkahelyén. A ChatGPT egyre népszerűbbé válik a Google kereső alternatívájaként. A Microsoft 365 eszközcsomagban megtalálható a CoPilot. A Canva, egy népszerű nonprofit tervezőeszköz, integrálta az AI-t a platformjába.

Ezek a hatékony funkciók ésszerű költségek mellett számos előnyt kínálnak, például:

Fokozott hatékonyság: A nonprofit szervezetek számára készült mesterséges intelligencia eszközök segítségével a csapatok kevesebb erőfeszítéssel többet tudnak elérni. Az azonnali jelentésösszefoglalók, a munkafolyamatok automatizálása, a trigger alapú értesítések stb. jelentősen növelik a termelékenységet és a szervezeti hatékonyságot.

Mélyebb betekintés az adományozókba: A nonprofit szervezetek nem rendelkeznek a fejlett elemző eszközök bevezetéséhez szükséges technológiai háttérrel és költségvetéssel. Az AI segít az adatok feldolgozásában, betekintés nyerésében és személyre szabott jelentések készítésében jelentős beruházások nélkül.

Hatékony elérhetőség: Az AI rendkívül hatékony lehet nagy adatbázisok átkutatásában, hogy hasonló embercsoportokat azonosítson. Ennek alapján célzottabb e-maileket, szöveges üzeneteket, értesítéseket és egyebeket küldhet.

Méretezés: Az intelligens automatizálásnak köszönhetően a nonprofit szervezetek erőforrásaik korlátai nélkül végezhetnek el számos feladatot. Növelheti a tartalomkészítés, a közösségi média bejegyzések, az adományozói jelentések stb. mennyiségét anélkül, hogy új embereket kellene felvennie a csapatba.

Ha ez érdekesnek tűnik, íme tíz módszer, amellyel azonnal elindulhat.

10 módszer az AI nonprofit szervezeteknél történő felhasználására

Az AI-eszközök maximális kihasználásának kulcsa a stratégiai és átgondolt alkalmazásuk. Tehát ahelyett, hogy véletlenszerűen kipróbálna különböző eszközöket, célszerűbb a megfelelő termékeket a megfelelő felhasználási esetekhez alkalmazni. Íme néhány ötlet és példa arra, hogyan használhatja a ClickUp-ot nonprofit szervezetek számára a beállításukhoz.

1. Adományozói elemzés: az adományozói elkötelezettség és megtartás javítása

Bármely nonprofit szervezetben a legfontosabb érdekelt felek a támogatók. Ők biztosítják a szervezet zökkenőmentes működését. Ők tartják a nonprofit szervezetet felelőssé az ígért változásokért. Fontos, hogy bevonjuk őket és megtartsuk támogatásukat. Az AI ebben segíthet.

Adományozói profilalkotás : Az AI segítségével alaposan kutathatunk az egyes adományozók után, megérthetjük prioritásaikat és megfelelő jelentéseket készíthetünk.

Adományozói elemzés : Az AI segít a csapatoknak a korábbi adatokból származó adományozói adatok elemzésében, hogy megértsék a nonprofit szervezetekkel való kapcsolataikat. Emellett segít megérteni az adományozói viselkedési mintákat is.

Adományozói kommunikáció : Az AI segítségével automatizálhatja a célzott kommunikációt az egyes adományozók számára releváns konkrét kiváltó okok alapján.

Adományozói jelentések: A nonprofit szervezetek számára készült mesterséges intelligencia eszközök segítségével adományozói adatok alapján testreszabott jelentések készíthetők, ami manuálisan lehetetlen lenne.

A ClickUp Dashboards kiválóan alkalmas valós idejű adományozói elemzések létrehozására. Készítsen widgeteket az adományozói hozzájárulások, az egyes adományozók életciklusa, a tájékoztató kampányok hatékonysága és egyebek számára. Emellett testreszabott adományozói portálokat is létrehozhat, és meghívhatja őket, hogy megtekintsék az általuk támogatott projektek folyamatban lévő munkáit!

Állítson be adományozói portálokat a ClickUp-on a valós idejű jelentésekhez

2. Támogatások kutatása és igénylése

A nonprofit szervezetek finanszírozási csapatai egész évben nyomon követik, értékelik és pályázanak különböző támogatásokra. Gyakran ezt manuálisan, táblázatok vagy böngészőben elmentett könyvjelzők segítségével végzik. Az AI hatékonyabbá teheti ezt a folyamatot.

Támogatások nyomon követése: Hozzon létre egy összesített irányítópultot az összes elérhető támogatásról a ClickUp segítségével. A ClickUp Docs segítségével felsorolhatja az összes támogatást. Beállíthatja őket ClickUp feladatokként is, saját leírással, jelentkezési határidővel, ellenőrzőlista elemekkel stb.

Javaslatok testreszabása: Általában a nonprofit szervezetek egy javaslattal rendelkeznek, amelyet minden pályázatukhoz csatolni szeretnének. Ez ugyan hatékony, de nem eredményes. Az AI segítségével az eredeti javaslat alapján testreszabott javaslatokat lehet készíteni, amelyek minden pályázatot elbíráló szervezet igényeinek megfelelnek.

Pályázatok megírása: A nonprofit szervezetek csapatait nem áll módjukban minden alkalommal pályázatokat írni. Ennek eredményeként kénytelenek leszűkíteni a listát azokra a kevés támogatásokra, amelyekre van idejük. Az AI ezt megváltoztatja azáltal, hogy előre meghatározott paraméterek alapján automatizálja a pályázatok megírását.

A folyamatok működésbe hozatala: Miután létrehozta ezeket a folyamatokat, gépi tanulással és mesterséges intelligenciával is működésbe hozhatja őket. A korábbi pályázatokat alapul véve standard működési eljárásokat (SOP-kat) hozhat létre, hogy az egész szervezet hatékonyabbá tehesse folyamatait.

A ClickUp nonprofit SOP sablonja hatékony kiindulási pontot jelent az ilyen operacionalizáláshoz. Ezzel a teljesen testreszabható, kezdőknek is könnyen használható sablonnal beállíthatja a munkafolyamatokat, folyamatokat, ellenőrzőlistákat és vizuális segédeszközöket, hogy csapata hatékonyabban és gyorsabban végezhesse munkáját.

Töltse le ezt a sablont ClickUp Nonprofit SOP sablon a folyamatok működőképessé tételéhez

3. Programmenedzsment és hatékonyságmérés

A nonprofit szervezetek egyszerre több projektet is futtatnak, és ezeket átfogó módon kell kezelniük. Egy AI-alapú eszköz, mint például a ClickUp, ebben segíthet:

Tervezze meg projektjeit a ClickUp Tasks segítségével

Ütemezzen a ClickUp naptárnézettel

Térképezze fel az adományozási folyamatot

Értesítse a megfelelő érdekelt feleket a projekthez kapcsolódó tevékenységekről

Jelentse a projekt mutatóit valós időben

ClickUp Timeline nézet az egymást átfedő projektek és feladatok kezeléséhez

4. Közösségi média automatizálás: a hatókör bővítése és a tartalom optimalizálása

Bár a nonprofit szervezetek már használnak néhány ingyenes eszközt a közösségi médiára való tartalomfeltöltéshez, az AI további előnyöket kínál. A ClickUp Brainhez hasonló eszközök képesek:

Készítsen közösségi média bejegyzéseket különböző platformokra

Készítsen összefoglalókat hosszabb dokumentumokból, amelyeket blogon vagy a LinkedIn-en tehet közzé.

Az egyik formátumra létrehozott tartalmakat könnyedén átalakíthatja egy másik formátumra.

Automatikusan ütemezze a frissítéseket a maximális elérhetőség és terjesztés érdekében.

ClickUp Naptár nézet a hatékony közösségi média ütemezéshez

5. Generatív tartalom: személyre szabott üzenetek és kampányok létrehozása

Aki már kipróbálta az AI-t, az valószínűleg tartalomgenerálásra használta. A „Írj blogbejegyzést erről a témáról” az egyik legnépszerűbb AI-írási feladat a marketingesek és a tartalomkészítők körében.

Bár ez valóban lehetséges, a generatív AI-eszközökkel rengeteg más tartalom is létrehozható. Íme, hogyan használhatja az AI-eszközöket a tartalom-pipeline menedzsmentben.

Személyre szabott üzenetek : Készítsen köszönőleveleket adományozóknak vagy önkénteseknek, amelyekben megemlíti a nevüket vagy a projektet.

Keresőmotor-optimalizálás : Az AI-technológiák meta leírásokat, címeket, kulcsszavakat stb. hozhatnak létre, hogy Ön is bekerülhessen a vágyott első oldalra.

E-mail kampányok : Az AI a projektmenedzsment eszköz, az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform stb. információi alapján személyre szabhatja az e-maileket.

Projektfrissítések: A projektmenedzsment eszközben végzett frissítések alapján a ClickUp Brain automatikusan jelentéseket készíthet minden érdekelt fél számára.

Automatizált projektfrissítések a ClickUp Brain segítségével

6. Chatbotok: A donorok és önkéntesek közötti kommunikáció javítása

Az AI-alapú csevegőrobotok kicsit olyanok, mint az új gyakornokok. Figyelemmel kísérik az ügyfélszolgálatot, válaszokat keresnek a kérdésekre, egyszerű feladatokat végeznek, és szükség esetén továbbítják a kérdést egy vezetőnek.

A nonprofit szervezetekben az AI-alapú csevegőrobotok számtalan módon hasznosak lehetnek. Természetes nyelvfeldolgozási képességeiknek köszönhetően a felhasználók egyszerű angol nyelvű bejegyzéseit fogadják és ugyanolyan módon válaszolnak.

Figyeljen az adományozókra/önkéntesekre : Legyen az első kapcsolattartó pont a külső érdekelt felek, például potenciális adományozók, önkéntesek, partnerek stb. számára.

Információk nyújtása : Az : Az AI tudásbázis alapján a chatbotok válaszolhatnak a kérdésekre.

Támogassa alkalmazottait : segítsen csapattagjainak információk keresésében, gyors számítások elvégzésében, ötletek kidolgozásában stb.

Támogassa a projektmenedzsmentet: egy jól integrált chatbot a donorok/önkéntesek/partnerek kérdései alapján feladatok létrehozására/frissítésére is képes.

7. Az adminisztratív feladatok racionalizálása: a termelékenység növelése a ClickUp automatizálási funkcióival

Az AI jobb automatizálást tesz lehetővé. A ClickUp Automationshez hasonló eszközökkel egyszerűsítheti az összes munkafolyamatot, hogy hatékonyan támogassa munkatársait.

Értesítse a szerkesztőt, amikor a szerző befejezi az írását ✅

Küldjön e-mailt, ha valami elkészült ✅

Értesítse a vezetést, ha egy feladat késedelmes/sürgős ✅

Egy egyszerű hiba új funkcióvá válik, amihez feladat típusának megváltoztatása szükséges ✅

A prioritások módosítása az érdekelt felek véleménye alapján ✅

A ClickUp Automations segítségével alkalmazkodjon a stakeholderek változó igényeihez

Ha Ön egy állatmentő nonprofit szervezet, akkor rendelkezünk egy előre megtervezett keretrendszerrel, amely egyszerűsíti az adminisztratív feladatok elvégzését. Próbálja ki a ClickUp nonprofit állatmentő sablonját, amellyel nyomon követheti az önkénteseket, adományokat, befogadott állatokat, állatorvosi időpontokat, örökbefogadásokat, közösségi média kampányokat és még sok mást.

8. Eseménytervezés és -menedzsment: A logisztika és a kommunikáció automatizálása a ClickUp projektmenedzsment funkcióinak segítségével

Önkéntesek bevonására irányuló rendezvények, adományozói találkozók, adománygyűjtési kezdeményezések vagy tájékoztató programok – a nonprofit szervezetek évente több rendezvényt is szerveznek. Ezek kezelése hatalmas logisztikai terhet jelenthet a rendezvénycsapatok számára. Az eseménykezelő eszközök mesterséges intelligenciájának képességei megkönnyíthetik ezt a feladatot.

A ClickUp segítségével az eseményeket projekteként kezelheti, egyedi feladat típusokkal és státuszokkal.

A ClickUp naptár nézetével biztosíthatja, hogy ne tervezzen túl sok eseményt ugyanarra a napra.

A ClickUp Gantt-diagram nézet segítségével áttekinthetővé válnak a függőségek és az átfedések.

Az egyéni mezők segítségével elkülönítheti a belső és külső eseményeket, hogy hatékonyan tervezhesse a részvételt.

Elárasztják a következő rendezvényhez elvégzendő feladatok? Ne aggódjon! Használja a ClickUp nonprofit rendezvénytervezési sablonját, hogy adminisztratív szempontból is sikeres legyen.

Volt már olyan helyzet, amikor önkéntesei tanácstalanok és frusztráltak voltak? Az önkéntesek irányításának egyik legfőbb problémája, hogy a szándék és a jó munka között jelentős különbség lehet. Önkéntesei lehetnek érdeklődőek és lelkesek, de ha nem tudják pontosan, mit kell tenniük és hogyan, akkor az elkötelezettségük kudarcba fulladhat.

Kerülje el ezt a ClickUp munkaterhelés-kezelési funkcióival. Hozzon létre felhasználói profilokat az önkéntesek számára.

Osszon ki nekik feladatokat, hogy tudják, mit kell tenniük és milyen határidőn belül.

Nevezze ki a felügyelőket „megfigyelőkké”, hogy figyelemmel kísérhessék önkénteseiket.

Címkézze meg a felhasználókat dokumentumokban, táblákon és megjegyzésekben

Ellenőrizze az önkéntesek feladatait a ClickUp Workload nézetben, hogy mindenki a megfelelő módon legyen kihasználva.

Az AI segítségével megtalálhatja az optimális munkaterhelés-ütemezést.

A ClickUp Brain segítségével a önkéntesek hozzáférhetnek a szervezet információihoz.

A ClickUp Brain segítségével az önkéntesei könnyedén hozzáférhetnek az információkhoz

Valójában egy olyan projektmenedzsment eszköz, mint a ClickUp, a nonprofit szervezetek számára a legjobb HR-szoftverként is szolgálhat az alkalmazottak, a vállalkozók és az önkéntesek kezeléséhez egyaránt.

A ClickUp önkéntesek kezelésére szolgáló sablonjával kezelheti a jelentkezéseket, nyomon követheti az új munkatársak beilleszkedését, elindíthat elkötelezettségi programokat, feladatokat oszthat ki, teljesítményeket értékelhet és még sok minden mást!

10. Csalásfelismerés: a szervezet integritásának védelme

A felhasználók személyes adataik megadásakor nagyobb bizalommal fordulnak a nonprofit szervezetekhez. Az Ön feladata a felhasználók adatainak védelme. Az ilyen biztonsági elvárások a nonprofit szervezetén belül létrehozott saját tulajdonú tudásra is vonatkoznak.

Az AI segítségével a megfelelő jogosultságokkal biztosíthatja az adatok biztonságát. Lehetővé teheti a felhasználók számára a dokumentumok megtekintését, kommentálását vagy szerkesztését, ahogyan az megfelelő. Legyen szó adományozói listájáról vagy projektjeinek eredményeiről, védje adatait a ClickUp segítségével. Használja az AI-t a szokatlan tevékenységek, például a jogosulatlan adat-hozzáférések felismerésére, és használja az ellenőrzési naplókat a problémák elhárítására.

Mint láthatta, az AI sok jót tehet. Ugyanakkor némi kárt is okozhat. Íme egy rövid áttekintés arról, hogyan lehet ezt elkerülni.

Hogyan NE használjuk az AI-t

Az AI nonprofit szervezetek számára történő kihasználásának egyik kritikus eleme a helyes használata. Íme néhány tipp és bevált gyakorlat, amelyet érdemes követnie.

Ne bízzon meg vakon az AI-ban!

Bár az AI rendkívül hatékony és napról napra jobbá válik, még mindig nem lehet teljesen megbízni benne. A generatív AI még mindig hajlamos a hallucinációkra. Az AI eszközök még mindig hibáznak.

Tehát, használja jó ítélőképességét az AI összes kimenetével kapcsolatban. Állítson be minőség-ellenőrzési folyamatokat az AI számára.

Ne szüntesse meg az emberi tényezőt!

Számos AI-eszköz áll rendelkezésre a különböző folyamatok automatizálásához. Azonban ezeknek is vannak korlátai. Például egy kérdésre a meglévő tudásbázis alapján tudnak válaszolni. Azonban nem tudnak tisztázni vagy mélyebbre ásni olyan információkban, amelyekkel nem rendelkeznek.

Tehát mindig hozzon létre egy eskalációs szintet egy emberrel.

Ne hagyja figyelmen kívül a lehetséges elfogultságokat

Minden mesterséges intelligencia annyira elfogult, amennyire az adatok, amelyekkel betanították. Az Apple hitelkártyájától a LinkedInig minden mesterséges intelligencia mechanizmus eleve elfogult volt. A szervezetek etikai okokból rendszeresen frissítik az algoritmusokat.

Tehát mindig legyen tisztában az esetleges elfogultságokkal. Kérdőjelezze meg az AI ajánlásait és megállapításait a sokszínűség és az inkluzivitás tekintetében.

Ne feledkezzen meg az adatokról

Hatalmas hiba lenne az AI által nyújtott betekintést és irányítópultokat megérteni anélkül, hogy megértené az alapul szolgáló adatokat. Tegyük fel, hogy az irányítópultja szerint önkéntesei átlagosan egy órát töltenek hetente feladatok elvégzésével. Ne bízzon benne teljesen. Merüljön el mélyebben az adatokban, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mindenki hibátlanul rögzítette-e az idejét.

Ezért döntéshozatal során mindig mélyebbre kell ásni az adatforrásokban.

Ne várja el, hogy mindenki tudja, hogyan kell használni az AI-t.

A nonprofit szervezetek csapata sokszínű. Generációk, nemek, nyelvtudás és technológiai ismeretek tekintetében sokféle ember áll kapcsolatban nonprofit szervezetekkel. Nem mindannyian tudják intuitív módon, hogyan kell használni az AI-t.

Tehát képezze ki felhasználóit. Hozzon létre személyre szabott képzési programokat az AI-felhasználók számára, figyelembe véve, hogy mire van szükségük. Kínáljon frissítő képzéseket, hogy naprakészek maradjanak.

Ezt szem előtt tartva nézzük meg, milyen kihívásokkal szembesülhet, és hogyan lehet azokat leküzdeni.

Az AI nonprofit szervezeteknél való alkalmazásának kihívásai

Legyünk őszinték. A nonprofit szervezetek mint iparág nem élen járnak a technológia alkalmazásában. Ez annak a következménye, hogy számos kihívással kell szembenézniük a technológia folyamatokba való bevezetése során. Nézzünk meg néhányat!

Költségvetés hiánya

A nonprofit szervezetek gyakran nem rendelkeznek a nagyszabású technológiai átalakítási kezdeményezésekhez szükséges költségvetéssel. Kénytelenek beérni a különböző szoftverek ingyenes verzióival vagy olcsóbb szoftverekkel.

Lehetséges megoldás: Próbálja ki az olyan eszközöket, mint a ClickUp, ahol az AI egy átfogó virtuális munkaterületbe van integrálva. Ezzel elkerülhető, hogy több eszközre legyen szükség, amelyek együttesen sokkal többet költenek.

Erőforrások hiánya

Bármely komplex implementációt igénylő szoftver tabu a nonprofit szervezetek számára. Nincs olyan IT-csapatuk, amely ezt a projektet kezelni tudná.

Lehetséges megoldás: Válasszon olyan SaaS eszközt, amely minimálisra csökkenti a bevezetés költségeit. Például a ClickUp segítségével egyszerűen csak be kell írnia e-mail azonosítóját, és máris elkezdheti a projektmenedzsmentet.

Képtelenség ellenőrzések bevezetésére

A biztonság, adatvédelem, hitelesítés, engedélyezés stb. irányítása és ellenőrzése bonyolult lehet. Például, lehet, hogy szeretne létrehozni egy irányítópultot egy adományozó számára, de nem szeretné megosztani az alapul szolgáló adatokat.

Lehetséges megoldás: Próbálja ki a ClickUp Dashboards megoldást, amely automatikusan lehetővé teszi ezt. Egy gombnyomással megvédheti adatait, és csak azokat az információkat mutathatja meg, amelyekre az adományozónak szüksége van.

A mozgó forgalom kezelésének képtelensége

A nonprofit szervezeteknek különböző típusú önkéntesekre van szükségük. Néhányan hosszú távú önkéntesek lehetnek, akik konkrét feladatokkal foglalkoznak. Mások csak egy eseményre vagy projektre csatlakoznak önökhöz. Ennek a folyamatnak a kezeléséhez általában több ezer önkéntes adatbázisára van szükség, amelyet a kontextus alapján használhatnak.

Ezeknek a kapcsolatoknak a kezelése, például a hozzáférés biztosítása csak a projekt időtartamára vagy új önkéntesek bevonása, hamarosan zavaros helyzetet eredményezhet. Ezzel szemben egy mesterséges intelligenciával támogatott, robusztus projektmenedzsment eszközzel megelőzhető.

Lehetséges megoldás: Használja a ClickUp-ot nonprofit CRM-ként, és az ügyfelek helyett az önkénteseket sorolja fel. Állítson be egyéni mezőket az összes szükséges információ rögzítéséhez. Használja az AI-t a projektalapú tájékoztatási tevékenységhez megfelelő csoport azonosításához. Automatizálja a hozzáféréskezelést előre meghatározott szabályok alapján.

Végezze el nonprofit küldetéseit a ClickUp segítségével

Úgy gondolom, hogy [az AI] az emberiség történetében minden másnál nagyobb mértékben fogja megváltoztatni a világot. Jobban, mint az elektromosság.

Úgy gondolom, hogy [az AI] az emberiség történetében minden másnál nagyobb mértékben fogja megváltoztatni a világot. Jobban, mint az elektromosság.

Akár teljesen egyetért Lee-vel, akár nem, el kell ismernie, hogy az AI átalakító erejű. Segít a szervezeteknek gyorsabban és hatékonyabban elvégezni több feladatot. Szupererő a nonprofit szervezetek számára, amelyek már így is szűkös költségvetéssel és erőforrásokkal rendelkeznek, annak ellenére, hogy a világ legfontosabb problémáival foglalkoznak.

A projektmenedzsmenthez kifejlesztett, robusztus technológiai platform, amely hatékony AI-funkciókkal és nonprofit sablonokkal van integrálva, segít a folyamatok egyszerűsítésében, a munkafolyamatok automatizálásában, valamint az emberek és projektek kezelésében – mindezt egy helyen. A ClickUp pontosan erre a célra lett kifejlesztve.

Ne hagyja, hogy a drága és bonyolult mesterséges intelligencia eszközök elriasszák. Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást.