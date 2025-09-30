A 8 legjobb AI Gantt-diagram készítő a projektek gyorsabb tervezéséhez (2025)

Próbált már valaha egy Tetris-játékhoz hasonló táblázatkezelő programmal projektütemtervet összeállítani? Igen, mi is jártunk már ebben a cipőben. Itt jönnek a Gantt-diagramok, mint a projekttervezés szuperhősei – csakhogy most már AI-t használnak, és mondjuk úgy, hogy... komoly fejlődésen mentek keresztül. 🦾✨Egy jó Gantt-diagram AI-készítő feltérképezi a függőségeket, valós időben módosítja az ütemterveket, és világos képet ad a csapatának a következő lépésekről, valamint előre jelzi a késedelmeket.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a legjobb AI Gantt-diagram készítőket, amelyek segítségével úgy tervezheti meg projektjeit, mint egy időutazó varázsló. Akár termékbevezetést vezet, kreatív csapatot irányít, vagy csak megpróbálja értelmezni a projekt kaotikus helyzetét, ezek az eszközök segítenek abban, hogy az ütemterve a „jaj, ne” helyett „hát persze” legyen.

A legjobb Gantt-diagram AI szoftverek áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb AI Gantt-diagram eszközökről és azok előnyeiről.

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp All-in-one projektmenedzsment AI-alapú ütemezéssel Csapat mérete: Ideális egyének, startupok és vállalkozások számára AI által generált ütemtervek, feladatfüggőségek, automatizálás, munkaterhelés-nézet, valamint integrált és kontextusfüggő AI-támogatás. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára TeamGantt Drag-and-drop Gantt ütemezés személyre szabott nézetekkel Csapat mérete: Ideális marketingcsapatok és ügynökségek számára Feladatok nézet, mérföldkő-riasztások, portfóliókezelés és ügyfélbarát megosztás Ingyenes; 59 USD/hó/menedzser áron Gantt. io Vizuálisan kifinomult Gantt-diagramok az érdekelt felek számára készített prezentációkhoz Csapat mérete: Ideális tanácsadók és tervezésorientált csapatok számára Nagy felbontású Gantt-diagram exportálási lehetőségek, diagram testreszabás, márkás elrendezések és eszköztippek Ingyenes; 8 dollártól havonta Instagantt AI-vezérelt ütemterv-optimalizálás és projektáttekintések Csapat mérete: Ideális olyan csapatok számára, amelyek többfunkciós ütemterveket kezelnek Ütemezési javaslatok, mobil frissítések, alapvonal követés, nyilvános linkek Ingyenes; 12 dollártól/hó Lucidchart Integrált diagramok a projektmunkafolyamatokhoz és rendszerekhez Csapat mérete: Ideális hibrid csapatok számára, amelyeknek sokféle vizuális elemre van szükségük Élő adatkapcsolat, folyamatábra + Gantt-támogatás, formázás AI Ingyenes; 9 USD/hó/felhasználó áron EdrawMax Sablonok alapján történő Gantt-diagramok létrehozása különböző iparágakban Csapat mérete: Ideális vállalati csapatok és oktatási szektorok számára Feladat színek szabályai, márkajelzés, iparág-specifikus ikonok Az előfizetés ára 79 dollár/évtől kezdődik. Toggl Plan Vizuális ütemterv-tervezés kapacitáskezeléssel Csapat mérete: Ideális kreatív ügynökségek és távoli csapatok számára Kapacitásfigyelmeztetések, színkódolt munkák, mérföldkő-térképek, munkaterhelési jelentések Ingyenes 5 felhasználóig; 6 USD/hó/felhasználó áron Gantt-diagram AI Teljesen automatizált projektütemterv-készítés promptokbólCsapat mérete: Ideális kis csapatok és egyéni vállalkozók számára Természetes nyelvű bevitel, gépi tanuláson alapuló időtartamok, beszélgetésszerű szerkesztés Ingyenes kreditek; 3 dollártól (30 kredit)

Mit kell keresnie a Gantt-diagram AI szoftverben?

A megfelelő AI Gantt-diagramkészítő aktívan könnyíti a munkaterhelését és biztosítja a tervek előrehaladását.

Íme, mire érdemes figyelni. 👀

Automatizált ütemezés: A függőségek, a feladatok időtartama és a csapat kapacitása alapján módosítja az ütemterveket.

Prediktív betekintés: Korán jelzi a lehetséges késedelmeket, és reális kiigazításokat javasol.

Élő frissítések: A feladatok előrehaladásával valós időben tükrözi A feladatok előrehaladásával valós időben tükrözi a Gantt-diagramok változásait.

Intelligens erőforrás-tervezés: Ajánlja a csapat tagjainak optimális elosztását a projektek között.

Munkafolyamat-tanulás: A javaslatokat a csapata egyedi tervezési mintáihoz igazítja.

Szűk keresztmetszetek felismerése: Kiemeli Kiemeli a projekt mérföldköveinek elérését akadályozó tényezőket, mielőtt azok megzavarnák a teljesítést.

Egyéni nézetek: Lehetővé teszi a magas szintű és a részletes ütemtervek közötti egyszerű váltást.

A legjobb Gantt-diagram AI szoftverek

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Ha készen áll a tervezés szintjének emelésére, akkor ezek a Gantt-diagram szoftverek megérik az idejét.

Akkor vágjunk is bele! 🛠️

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projektmenedzsment intelligens ütemezéssel)

Vizualizálja az ütemtervét a ClickUp Gantt-diagram nézetében A ClickUp Gantt-diagram nézetében minden egy pillanat alatt látható.

A hagyományos Gantt-eszközök segítenek az ütemtervek megtervezésében, de minden manuális munkát Önre hagynak: a feladatok hozzáadását, az időtartamok kiszámítását és az előrehaladás nyomon követését.

A ClickUp megváltoztatja ezt.

Készítsen okosabb Gantt-ütemterveket a ClickUp Brain segítségével

Ha rugalmas vizuális elrendezést keres a projektek tervezéséhez és a valós idejű módosításokhoz, akkor a ClickUp Gantt-diagram nézet ideális megoldás. Megtervezheti a feladatok időtartamát, linkeket hozhat létre a ClickUp feladatfüggőségek segítségével, és hozzáadhat ClickUp mérföldköveket a fontos eredmények jelöléséhez.

Nézze meg, hogyan használható a Gantt-nézet a ClickUp-ban:

Ami azonban megkülönbözteti más Gantt-eszközöktől, az az AI használata a tervezés hiányosságainak pótlására.

A ClickUp Brain segítségével egyszerű szöveggel leírhatja projektjét, és az AI létrehoz egy teljes feladatlistát a becsült időtartamokkal, ajánlott függőségekkel és javasolt mérföldkövekkel.

Tegyük fel, hogy Ön egy kampány indítását koordinálja. A csapatnak szűk határidőn belül kell véglegesítenie a szövegeket és üzeneteket, megterveznie a kiegészítő anyagokat, frissítenie a közösségi médiát, elindítania a platformokat és valós időben nyomon követnie a mutatókat. Például, ha a szövegszerkesztésnek az új biztosítékok tervezése előtt meg kell történnie, a ClickUp automatikusan összekapcsolja ezeket a feladatokat. Ha a közösségi kampány átadása a mutatók irányítópultjának elkészülésétől függ, akkor ez a lánc is már előre meg van tervezve.

Ezek közvetlenül a Gantt-diagram nézetben jelennek meg, így nem dobozokat kell nézni, hanem logikusan felépített ütemtervet.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást Gantt-kompatibilis projektterv készítéséhez

Az AI által generált terv lesz a vizuális ütemterv alapja.

A beépített időkövető funkcióval az ütemtervet a munka előrehaladásához igazíthatja.

Kövesse nyomon a munkát valós időben a ClickUp Project Time Tracking segítségével

Miután a diagram elindult, a ClickUp Project Time Tracking segít abban, hogy a valóság talaján maradjon. Ha a tartalomcsapat a tervezettnél több időt tölt a márkairányelvek megírásával, akkor ezeket az adatokat felhasználhatja a következő fázisok kockázatainak jelzésére és az ütemtervek közvetlen módosítására a Gantt-diagram AI nézetében.

Automatizálja a következő lépéseket a ClickUp Automations segítségével

Állítson be szabályokat a mérföldkövek teljesítése vagy a függőségek frissítése alapján a ClickUp Automations segítségével

Beállíthatja a ClickUp Automations szolgáltatást is, hogy fenntartsa a lendületet.

Például, amikor egy olyan mérföldkőhöz érkezik, mint a „Végleges terv jóváhagyása”, az AI ütemezési asszisztens automatikusan frissítheti a következő fázis állapotát, értesítheti a fejlesztőcsapatot, és kioszthatja a következő feladatot. Ez segít kiküszöbölni a manuális átadásokat, és biztosítja a munka zavartalan folytatását.

A ClickUp legjobb funkciói

Kapacitáskezelés egy pillanat alatt: A ClickUp Workload View segítségével a rendelkezésre állás és az általános munkaterhelés alapján oszthatja el a feladatokat.

Kontextusváltás nélküli együttműködés: Ossza meg a frissítéseket és beszélje meg a feladatokat Ossza meg a frissítéseket és beszélje meg a feladatokat a ClickUp Chat segítségével, így minden egy helyen marad.

Tervezze meg ötleteit valós időben: Készítsen munkafolyamatokat Készítsen munkafolyamatokat a ClickUp Whiteboards segítségével, és kapcsolja őket közvetlenül a feladatokhoz az azonnali végrehajtás érdekében, különböző vizualizációs technikák alkalmazásával.

Legyen naprakész a teljesítményről: A ClickUp Dashboards segítségével több projektben is vizualizálhatja az előrehaladást, az időt és a csapat munkáját. A ClickUp Dashboards segítségével több projektben is vizualizálhatja az előrehaladást, az időt és a csapat munkáját.

Készítse el a saját ütemtervét: automatizálja a napi tervezést a automatizálja a napi tervezést a ClickUp naptár segítségével, hogy biztosítsa a koncentrációra szánt időt, és a feladatok mindig a terv szerint haladjanak.

A ClickUp korlátai

Először ez kissé nyomasztó lehet, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek nem szoktak a nagymértékben testreszabható eszközökhöz.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

Imádom, hogy a platform mennyire testreszabható – a munkafolyamatomnak megfelelően válthatok a Lista, Tábla és Gantt nézetek között. Az integrált csevegési funkció is rendkívül kényelmessé teszi a valós idejű együttműködést, és ez az egyik oka annak, hogy naponta használom a ClickUp-ot. Ráadásul az automatizálások és az AI-eszközök rengeteg időt takarítanak meg nekem az ismétlődő feladatoknál. A projektterületek, feladatok és automatizálások beállítása meglepően zökkenőmentes volt. Csapatom néhány gyors képzés után máris elsajátította a használatát. A súgó dokumentumok és az élő csevegés is rendkívül gyorsak, így soha nem akadtunk el sokáig. Egyik feladatunk az volt, hogy néhány kattintással integráljuk a ClickUp-ot a Google Drive-ba, ami időt takarított meg nekünk és elkerülte az eszközök közötti váltást.

Imádom, hogy a platform mennyire testreszabható – a munkafolyamatomnak megfelelően válthatok a Lista, Tábla és Gantt nézetek között. Az integrált csevegési funkció is rendkívül kényelmessé teszi a valós idejű együttműködést, és ez az egyik oka annak, hogy naponta használom a ClickUp-ot. Ráadásul az automatizálások és az AI-eszközök rengeteg időt takarítanak meg nekem az ismétlődő feladatoknál. A projektterületek, feladatok és automatizálások beállítása meglepően zökkenőmentes volt. Csapatom néhány gyors képzés után máris elsajátította a használatát. A súgó dokumentumok és az élő csevegés is rendkívül gyorsak, így soha nem akadtunk el sokáig. Egyik feladatunk az volt, hogy néhány kattintással integráljuk a ClickUp-ot a Google Drive-ba, ami időt takarított meg nekünk és elkerülte az eszközök közötti váltást.

💡 Bónusz: Próbálja ki a ClickUp Brain MAX -ot, az AI szuperalkalmazást, amely valódi intelligenciát hoz a Gantt-diagramjaiba és a projekttervezésébe. Búcsút inthet a munkaterületek szétszóródásának, és üdvözölheti a zökkenőmentes, kontextusfüggő projektmenedzsmentet. Így működik: Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és MINDEN csatlakoztatott alkalmazásában + az interneten a fájlok között.

Talk to Text segítségével. Kérdezzen, diktáljon és irányítsa munkáját hanggal – kéz nélkül, bárhol, asegítségével.

Használja ki a prémium AI eszközöket, mint a ChatGPT, Claude és Gemini közvetlenül az alkalmazásból, egyetlen, kontextusfüggő, vállalati szintű megoldással. A ClickUp Brain MAX segítségével a komplex Gantt-diagramok kezelése okosabbá, hatékonyabbá válik, és teljes mértékben integrálódik a projektmenedzsment ökoszisztémájába.

2. TeamGantt (a legjobb egyszerűsített drag-and-drop tervezéshez)

via TeamGantt

A TeamGantt a komplex projektütemezést bárki számára kezelhetővé teszi. Drag-and-drop felületén a felhasználók a naptárban a dátumokra húzva hozhatnak létre feladatokat, így az ütemterv módosítása természetesnek tűnik.

Ami megkülönbözteti a többitől, az a Saját feladatok nézet, amely személyre szabott irányítópultot biztosít a csapat tagjainak anélkül, hogy bonyolult projekthierarchiákban kellene navigálniuk. A Gantt-diagram AI eszköz egyensúlyt teremt az ütemezési képességek és a felhasználóbarát kialakítás között, így elérhetővé teszi azokat a csapatok számára, akiknek robusztus tervezésre van szükségük.

A TeamGantt legjobb funkciói

Hívja meg ügyfeleit és érdekelt feleket, hogy megtekintsék a projekt előrehaladását anélkül, hogy szerkesztési hozzáféréssel rendelkeznének, így megtarthatja az irányítást a projekt ütemterve felett.

Állítson be automatikus e-mail értesítéseket a csapat tagjai számára, amikor feladatok kerülnek kiosztásra, a határidők közelednek, vagy a projekt mérföldkövei elérhetők.

Hozzon létre portfólió nézeteket Gantt-diagram alternatívaként , hogy több projektet egyszerre jelenítsen meg madártávlatból.

Hozzon létre százalékos teljesítési mutatókat, amelyek automatikusan kiszámítják a projekt előrehaladását a befejezett feladatok alapján.

A TeamGantt korlátai

Nincs fejlett erőforrás-kezelési képesség komplex projektekhez

Egyes véleményekben felmerülnek a felhasználói felület furcsaságai, mint például a visszavonási műveletek nehézsége, az oszlopok átméretezése vagy a megjegyzések közötti navigálás, ami frusztráló lehet.

TeamGantt árak

Ingyenes

Pro: 59 USD/hó menedzserenként

Korlátlan minden: Egyedi árazás

Építőipari kiadás: Egyedi árazás (éves számlázás)

TeamGantt értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (890+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a TeamGantt-ról a valós felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

Nagyon tetszik, hogy a TeamGantt lehetővé teszi a csapatok közötti kommunikációt és koordinációt a projektkörnyezeten belül, olyan funkciókkal, mint a @ címkézés, a beszélgetések és a fájlmegosztás […] Nincs, ami nem tetszene, csak a jelentéskészítési funkciók viszonylag alapszintűek, hiányzik belőlük a mélység és a részletesség.

Nagyon tetszik, hogy a TeamGantt lehetővé teszi a csapatok közötti kommunikációt és koordinációt a projektkörnyezeten belül, olyan funkciókkal, mint a @ címkézés, a beszélgetések és a fájlmegosztás […] Nincs, ami nem tetszene, csak a jelentéskészítési funkciók viszonylag alapszintűek, hiányzik belőlük a mélység és a részletesség.

📮 ClickUp Insight: A vezetők 31%-a a vizuális táblákat részesíti előnyben, míg mások a Gantt-diagramokat, a műszerfalakat vagy az erőforrás-nézeteket használják. De a legtöbb eszköz arra kényszeríti Önt, hogy egyet válasszon. Ha a nézet nem felel meg az Ön gondolkodásmódjának, akkor az csak egy újabb konfliktusforrássá válik. A ClickUp segítségével nem kell választania. Egyetlen kattintással válthat az AI-alapú Gantt-diagramok, Kanban táblák, irányítópultok vagy munkaterhelés-nézet között. A ClickUp AI segítségével pedig automatikusan létrehozhat személyre szabott nézeteket vagy összefoglalókat attól függően , hogy ki nézi őket – legyen az Ön, egy vezető vagy a tervezője. 💫 Valós eredmények: A CEMEX a ClickUp segítségével 15%-kal gyorsította fel a termékbevezetéseket, és 24 óráról másodpercekre csökkentette a kommunikációs késéseket.

📚 Olvassa el még: TeamGantt alternatívák és versenytársak

🧠 Baráti tipp: Mielőtt elkészítené a feladatlistáját, határozza meg a legfontosabb mérföldköveket, pl. „Weboldal elindítása”, „Végső ügyfél-áttekintés” vagy „Termék béta verziója élőben”. Ezután visszafelé haladva térképezze fel, hogy mely feladatok elvégzésére van szükség az egyes mérföldkövek eléréséhez. Az AI Gantt-diagram készítőjében jelölje meg a mérföldköveket különálló jelölőkkel (ClickUp-ban rombuszokkal).

3. Gantt. io (A legjobb vizuális prezentációkhoz)

via Gantt.io

Néha olyan Gantt-diagramot kell készítenie, amely olyan professzionális megjelenésű, amilyet a projekt megérdemel. A Gantt. io olyan vizuálisan vonzó diagramok készítésére specializálódott, amelyek lenyűgözik az érdekelt feleket és az ügyfeleket.

Ahelyett, hogy minden lehetséges funkciót egy interfészbe tömörítene, egyszerűsíti a diagramok létrehozásának és bemutatásának folyamatát.

A platform támogatja a valós idejű többfelhasználós szerkesztést, ami azt jelenti, hogy csapata együtt készíthet vagy módosíthat diagramokat, és azonnal láthatja a frissítéseket. Ráadásul az időutazás funkció lehetővé teszi, hogy végiglapozza a korábbi verziókat, és visszaállítsa vagy elágaztassa a diagramokat, ami hasznos lehet a kísérletezéshez.

A Gantt.io legjobb funkciói

Testreszabhatja diagramjainak minden vizuális elemét, beleértve a betűtípusokat, színeket, rácsvonalakat és térközöket, hogy azok illeszkedjenek a vállalat arculatához.

Nyomtassa ki a diagramokat nagy formátumú papírra, vagy exportálja őket nagy felbontású képekként, amelyek kivetítéskor is élesek maradnak.

Adjon hozzá részletes feladat- és projektleírásokat, valamint megjegyzéseket, amelyek megjelennek a tooltipekben, amikor a nézők az egérmutatóval egy adott ütemterv-elem fölé viszik a kurzort.

Több diagramváltozatot menthet feladatkezelési sablonként , így gyorsan újra létrehozhat hasonló projektelrendezéseket.

A Gantt.io korlátai

Nincs beépített időkövetési vagy erőforrás-elosztási funkció

Nagy adathalmazok kezelése esetén lassúvá válhat.

Gantt. io árak

Ingyenes

Prémium: 8 USD/hó

Gantt. io értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Henry Gantt Frederick Taylorral együttműködve 1910 körül fejlesztette ki ezt a koncepciót a gyárakban a termelés és az erőforrások nyomon követésére, lényegében létrehozva az első vizuális munkatervezőt. Ez volt az egyik első példa a teljesítmény és az idő koncepciójára.

4. Instagantt (A legjobb AI-alapú ütemterv-optimalizáláshoz)

via Instagantt

Az Instagantt mesterséges intelligenciát alkalmaz a projektütemezésben, automatizálva az ütemterv optimalizálásának unalmas munkáját. A platform mesterséges intelligenciát használ az ütemtervek automatizálására, az ütemtervek optimalizálására és a csapatok együttműködésének egyszerűsítésére az intelligensebb, gyorsabb tervezés érdekében.

Az Instagantt egyediségét az adja, hogy a feladatok függőségei és az erőforrások rendelkezésre állása alapján javaslatokat tesz az ütemterv javítására. Az AI elemzi a projekt felépítését, és olyan módosításokat javasol, amelyekkel elkerülhetők a szűk keresztmetszetek, vagy csökkenthető a projekt teljes időtartama. Emellett elvégzi a nehéz munkát, miközben a felületet a nem technikai felhasználók számára is hozzáférhetővé teszi.

Az Instagantt legjobb funkciói

Használja az alapvonal-összehasonlító funkciókat, amelyek az eredeti ütemtervet és a jelenlegi előrehaladást mutatják, így könnyen azonosíthatók a késések.

Állítson be ismétlődő Gantt-diagram sablonokat, amelyek automatikusan kitöltődnek a szokásos feladatokkal és időtartamokkal.

A mobilalkalmazás segítségével a csapat tagjai bárhonnan frissíthetik a feladatok előrehaladását és megtekinthetik a projekt ütemtervét.

Hozzon létre nyilvános megosztási linkeket, amelyek lehetővé teszik a külső érdekelt felek számára a projekt előrehaladásának megtekintését.

Az Instagantt korlátai

Az AI-javaslatok nem feltétlenül veszik figyelembe az egyedi üzleti korlátokat.

Az AI optimalizálási paraméterek korlátozott testreszabása

Instagantt árak

Ingyenes

Egyéni: 12 USD/hó

Csapat: 24 USD/hó, 3 együttműködővel (további együttműködőnként 8 USD)

Instagantt értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (445+ értékelés)

Mit mondanak az Instagantt-ról a valós felhasználók?

Ez a G2-es értékelés egy érdekes szempontot vet fel:

Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, ami megkönnyíti a használatát, a projektem összekapcsolását és nyomon követését. Tetszik továbbá, hogy több projektet is össze lehet kapcsolni, és meg lehet osztani azokat az ügyféllel. […] Az új feladat megnyitásához szükséges link néha nem működik, és a bejelentett konkrét feladat sem nyílik meg. Ezenkívül, amikor PDF-ben exportálok, a PDF vagy a képek nem tiszták.

Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, ami megkönnyíti a használatát, a projektem összekapcsolását és nyomon követését. Tetszik továbbá, hogy több projektet is össze lehet kapcsolni, és meg lehet osztani azokat az ügyféllel. […] Az új feladat megnyitásához szükséges link néha nem működik, és a bejelentett konkrét feladat sem nyílik meg. Ezenkívül, amikor PDF-ben exportálok, a PDF vagy a képek nem tiszták.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI teendőlista-alkalmazások és feladatkezelők

🎥 Nézze meg: Íme egy videó a Gantt-diagramok használatáról a ClickUp alkalmazásban:

5. Lucidchart (a legjobb integrált diagram munkafolyamatokhoz)

via Lucidchart

A Lucidchart a Gantt-diagramokat egy szélesebb körű diagramkészítő ökoszisztéma részeként kezeli, ami kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyeknek több vizuális eszközre van szükségük a projekttervezés során.

A csapatok zökkenőmentesen válthatnak a Gantt-diagramok, folyamatábrák, szervezeti diagramok és folyamatábrák létrehozása között egy többdiagramos munkafolyamatban. Például egy termékcsapat folyamatábrát használhat a funkciók feltérképezéséhez, és azonnal megjelenítheti az ütemterveket egy Gantt-nézetben, összekapcsolva mindkét diagramot kapcsolódó adatokkal vagy megosztott objektumokkal.

A Lucidchart legjobb funkciói

Kössön össze Gantt-diagramjait közvetlenül élő adatforrásokkal, például a Google Sheets-szel, így az ütemterv-információk automatikusan frissülnek.

Használja az intelligens formázást a feladatok automatikus összehangolásához, a távolságok beállításához és a vizuális hierarchia javításához a diagramok elkészítése során.

Készítsen interaktív prezentációkat, amelyekben a különböző projektfázisok között kattintással válthat, vagy a megbeszélések során nagyíthat bizonyos ütemterv-szakaszokra.

Kövesse nyomon a diagramokon végzett minden változtatást a verziótörténet segítségével, és állítsa vissza a korábbi verziókat, vagy pontosan lássa, ki módosította az egyes projektelemeket és mikor.

A Lucidchart korlátai

A Gantt-diagram AI funkciói kevésbé specializáltak, mint a dedikált projektmenedzsment eszközök.

A Lucidchart felülete túl bonyolultnak tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik egyszerű projektütemtervet szeretnének készíteni.

Lucidchart árak

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó felhasználónként

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (6465+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2190+ értékelés)

Mit mondanak a Lucidchartról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így fogalmaz:

A Lucid Visual Collaboration Suite-ban leginkább azt szeretem, hogy komplex ötleteket képes zökkenőmentesen átalakítani világos, vizuális munkafolyamatokká. Az intuitív drag-and-drop felület, a sokféle sablon és a valós idejű együttműködési funkciók rendkívül hatékonnyá teszik brainstorming, folyamatábrázolás és technikai architektúra megbeszélésekhez... A Lucid Visual Collaboration Suite egyik hátránya, hogy nagy léptékben drágává válhat, különösen nagyobb csapatok számára, amelyeknek teljes funkciókhoz való hozzáférésre van szükségük. Ezenkívül a teljesítmény kissé lelassulhat nagyon komplex vagy rendkívül részletes diagramok esetén, különösen akkor, ha több felhasználó egyszerre szerkeszti őket...

A Lucid Visual Collaboration Suite-ban leginkább azt szeretem, hogy komplex ötleteket képes zökkenőmentesen átalakítani világos, vizuális munkafolyamatokká. Az intuitív drag-and-drop felület, a sokféle sablon és a valós idejű együttműködési funkciók rendkívül hatékonnyá teszik brainstorming, folyamatábrázolás és technikai architektúra megbeszélésekhez... A Lucid Visual Collaboration Suite egyik hátránya, hogy nagy léptékben drágává válhat, különösen nagyobb csapatok számára, amelyeknek teljes funkciókhoz való hozzáférésre van szükségük. Ezenkívül a teljesítmény kissé lelassulhat nagyon komplex vagy rendkívül részletes diagramok esetén, különösen akkor, ha több felhasználó egyszerre szerkeszti őket...

📚 Olvassa el még: A legjobb Lucidchart alternatívák és versenytársak diagramokhoz

6. EdrawMax (a legjobb sablonokból álló diagramok készítéséhez)

via EdrawMax

Az EdrawMax egy asztali és online diagramkészítő alkalmazás, amely több mint 280 diagramtípust támogat, a folyamatábráktól és Gantt-diagramoktól az elektromos kapcsolási rajzokig és alaprajzokig, egyszerű drag-and-drop funkcióval.

Hatalmas könyvtárral rendelkezik, amely 1500 beépített Gantt-diagram projekt sablonnal és több mint 26 000 vektoros szimbólummal, valamint egy felhasználók által létrehozott közösségi galériával rendelkezik, így könnyen és gyorsan készíthetők vizuális elemek, és biztosítható a csapatok közötti konzisztencia.

Az EdrawMax legjobb funkciói

Böngésszen az iparág-specifikus szimbólumkönyvtárakban, amelyek több ezer ikont, alakzatot és vizuális elemet tartalmaznak.

A feltételes formázás segítségével automatikusan megváltoztathatja a színeket a prioritási szintek, a befejezési állapot vagy a kijelölt csapat tagok alapján.

Készítsen sablonokat, amelyek tartalmazzák vállalata logóját, színvilágát és a standard feladatkategóriákat az egységes arculat érdekében.

Az EdrawMax korlátai

A webes verzió nagy terhelés mellett lassulhat, a desktop alkalmazás pedig hosszabb használat után néha lefagy vagy lelassul.

A licencrendszere korlátozó, gyakran egy gépre korlátozódik, és az újratelepítés vagy az eszközök közötti váltás további licencelési lépéseket igényelhet.

EdrawMax árak

Magánszemélyek: Előfizetés : 79 USD (féléves) Örökös : 245 USD egyszeri fizetés) Örökös csomag: 300 USD (egyszeri fizetés)

Előfizetés : 79 USD (féléves)

Örökös : 245 dollár egyszeri fizetés)

Örökös csomag: 300 dollár (egyszeri fizetés)

Csapatok és vállalkozások: 119 USD/felhasználó (éves előfizetés)

Diákok: 68 USD (féléves)

Oktatók: egyedi árak

Előfizetés : 79 USD (féléves)

Örökös : 245 dollár egyszeri fizetés)

Örökös csomag: 300 dollár (egyszeri fizetés)

EdrawMax értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (135+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (205+ értékelés)

Mit mondanak az EdrawMax-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés szerint:

Az EdrawMax intuitív használatú. Az alkalmazás használata nagyon egyszerű. Nagyon tetszenek az előre elkészített sablonok, amelyek számtalan különböző célra használhatók, az üzleti sablonoktól és az IT & Engineering-től a marketingig és az UI/UX-ig. Véleményem szerint az alkalmazás által a felhasználónak biztosított rugalmasság páratlan... Annyi mindent kínál, hogy az embernek az az érzése, hogy mindent megad. Van néhány dolog, például előre elkészített képek stb., amelyekről az ember azt gondolná, hogy könnyen elérhetők, de valójában nem azok.

Az EdrawMax intuitív használatú. Az alkalmazás használata nagyon egyszerű. Nagyon tetszenek az előre elkészített sablonok, amelyek számtalan különböző célra használhatók, az üzleti sablonoktól és az IT & Engineering-től a marketingig és az UI/UX-ig. Véleményem szerint az alkalmazás által a felhasználónak biztosított rugalmasság páratlan... Annyi mindent kínál, hogy az embernek az az érzése, hogy mindent megad. Van néhány dolog, például előre elkészített képek stb., amelyekről az ember azt gondolná, hogy könnyen elérhetők, de valójában nem azok.

🧠 Baráti tipp: Próbálja ki az „idővonal kockázati térkép” módszert. Gyűjtse össze a csapatát, és tegye fel a kérdést: „Hol lehetnek kudarcok ebben a Gantt-idővonalban?” Jelölje meg ezeket a feladatokat zászlókkal vagy egyéni címkékkel, hogy szorosan figyelemmel kísérhesse őket. Kiegészítse ezt vészhelyzeti pufferekkel a magas kockázatú fázisokban.

7. Toggl Plan (A legjobb erőforrás-központú ütemterv-kezeléshez)

via Toggl Plan

A Toggl Plan a Gantt-diagram fókuszát a feladatokról az emberekre helyezi át, hangsúlyt fektetve az erőforrások elosztására és a csapat kapacitásának kezelésére. Megjeleníti, hogy mi kell történnie, ki fogja elvégezni a munkát, és mikor állnak rendelkezésre.

A csapatok egy pillanat alatt láthatják, mely tagok túlterheltek, alulhasznosítottak vagy tökéletesen kiegyensúlyozottak a több projekt között. A projektmenedzsment szoftver ütemterv-nézete nyilvánvalóvá teszi az erőforrás-ütközéseket, mielőtt azok problémává válnának, lehetővé téve a proaktív ütemterv-kiigazításokat.

A Toggl Plan legjobb funkciói

Állítson be munkaterhelési korlátot minden csapattag számára, így automatikus értesítést kap, ha valakinek túl sok munkát osztanak ki.

Színkódokkal jelölje a projektkategóriákat, hogy azonnal lássa, milyen típusú munkára koncentrál mindenki.

A munkaterhelési jelentések segítségével megértheti, hogy az egyes személyek mennyi időt töltenek a különböző típusú tevékenységekkel.

A Toggl Plan korlátai

Az ismétlődő feladatok támogatásának hiánya ismétlődő manuális munkát eredményez.

Nincs verziótörténet, ami megnehezíti a változások visszaállítását vagy ellenőrzését.

Toggl Plan árak

Ingyenes 5 felhasználóig

Kapacitás: 6 USD/hó felhasználónként

Starter: 9 USD/hó felhasználónként

Prémium: 15 USD/hó felhasználónként

Toggl Plan értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (115+ értékelés)

Mit mondanak a Toggl Planról a valós felhasználók?

Nézze meg, mit ír erről a Capterra értékelés:

A Toggl Plan nagyon szép, tiszta felülettel rendelkezik, ami egyszerűvé teszi a projektek hozzáadását és kezelését. A Gantt-diagramok kiválóan alkalmasak a projekt ütemtervek kezelésére. […] Őszintén szólva, a Toggl Plan egyetlen igazi hátránya, hogy külön előfizetés nélkül nem tartalmazza a Toggl Track funkciót.

A Toggl Plan nagyon szép, tiszta felülettel rendelkezik, ami egyszerűvé teszi a projektek hozzáadását és kezelését. A Gantt-diagramok kiválóan alkalmasak a projekt ütemtervek kezelésére. […] Őszintén szólva, a Toggl Plan egyetlen igazi hátránya, hogy külön előfizetés nélkül nem tartalmazza a Toggl Track funkciót.

🧠 Barátságos tipp: Tegye Gantt-diagramját élő műalkotássá, ne egyszeri beállítássá. Állítson be egy 15 perces ismétlődő felülvizsgálatot a következőkre: Átcsoportosítsa vagy oldja fel a blokkolt feladatokat

Adjon hozzá új elemeket, amelyek felmerültek

Ha valami nem úgy alakul, ahogy tervezted, módosítsd az ütemtervet!

8. Gantt Chart AI (a legjobb az automatizált ütemterv-készítéshez)

via Gantt Chart AI

A Gantt Chart AI gépi tanulást használ, hogy minimális bevitel mellett átfogó projektütemterveket hozzon létre. A felhasználók leírják projektjük céljait és legfontosabb korlátait, majd figyelik, ahogy az AI algoritmusok részletes ütemterveket hoznak létre, reális időtartamokat rendelnek hozzájuk, és logikus feladatfüggőségeket állapítanak meg.

A platform több ezer sikeres projektből tanul, hogy reális ütemterveket javasoljon és azonosítsa a potenciális kockázatokat. Így a végrehajtásra koncentrálhat, ahelyett, hogy hetekig tökéletesítené csapata kezdeti ütemtervét.

A Gantt-diagram AI legjobb funkciói

Intelligens időtartam-becsléseket kap, amelyek figyelembe veszik a feladat komplexitását, a csapat méretét és a hasonló projektekből származó korábbi adatokat.

Proaktív kockázatértékeléseket kap, amelyek azonosítják a lehetséges ütemtervi ütközéseket, erőforrás-szűkületeket vagy irreális határidőket, valamint javasolt megoldásokat is kínálnak.

Finomítsa az AI által generált ütemterveket természetes nyelvű parancsok segítségével.

A Gantt-diagram AI korlátai

Korlátozott ellenőrzés az algoritmus paraméterei és feltételezései felett

A piacon már meglévő eszközökhöz képest még fejlesztés alatt áll.

Gantt-diagram AI árak

Ingyenes (2 kredit)

30 kredit: 3 USD (30 kredit)

100 kredit: 6 dollár (100 kredit)

Gantt-diagram AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A Gantt-diagramot a számítógépek megjelenése előtt tervezték, ezért minden oszlopot és frissítést kézzel rajzoltak. A vezetőknek szó szerint vonalzót és ceruzát kellett használniuk az ütemtervek módosításához minden gyártási változás előtt. Gantt kollégái „oszlopdiagramoknak” nevezték az általa létrehozott eszközt, és ez a terminológia megmaradt, még akkor is, amikor az eszköz továbbfejlődött.

Gantt You Believe It? A ClickUp a legjobb

Az AI Gantt-diagram készítő kiválasztásához olyan rendszerre van szükség, amely előre látja a változásokat, valós időben újrakalibrálja magát, és a nyers adatokat strukturált végrehajtássá alakítja.

A ClickUp vezeti ezt a változást.

A Gantt-diagram AI strukturált ütemterveket generál, összehangolja a függőségeket, a tényleges munkaterhelési adatok alapján módosítja az ütemterveket, és automatizálja az átadásokat manuális nyomon követés nélkül.

Minden változás visszacsatolódik a rendszerbe, így a végrehajtás mindig összhangban van a valósággal.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅