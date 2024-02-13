10 egyéni megbeszélés sablon menedzserek számára 2025-ben

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az egyéni megbeszélés sablon?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " Az egyéni megbeszélés sablon egy előre elkészített dokumentum, amely egy sor utasítást, kérdést és szakaszt tartalmaz, hogy irányt mutasson a vezető és beosztottja közötti megbeszélésekhez. Ezek a megbeszélések és sablonok segítenek minden csapattagnak azonosítani a fejlődési területeket, visszajelzéseket cserélni, és elismerni azokat a dolgokat, amelyeket kivételesen jól csinálnak! " } } ] }

Nincs kellemetlenebb, mint egy rosszul megtervezett találkozó. 🫠

Csak körülbelül négy másodpercnyi csend kell ahhoz, hogy egy virtuális találkozó kissé kényelmetlenné váljon. És legyünk őszinték, a találkozót „Kezdjük?” vagy „Akarsz kezdeni?” kérdéssel megnyitni soha nem jelzi a nyílt és őszinte párbeszédet.

Az első néhány perc döntő fontosságú a találkozó hangulatának megteremtése szempontjából, és semmi sem biztosítja jobban a következő találkozó sikerét, mint egy sablon, amelynek célja, hogy elkerülje ezeket a kínos pillanatokat.

Az egyéni találkozók sablonjai másodpercek alatt letölthetők, perceket vesz igénybe kitölteniük, és tovább visznek, mint valaha is elképzelte. Nemcsak a találkozókon töltött idő kezelésében segítenek, hanem hatékony beszélgetési témák, egyértelmű következő lépések és szervezettség révén értékesebbé is teszik az időt.

Ráadásul a legjobb egyéni találkozó sablonok nem csupán a merevlemezen helyet foglaló dokumentumok! A találkozókezelő szoftverek és olyan funkciók segítségével, mint a munkafolyamat-automatizálás, a közös szerkesztés és a megosztási lehetőségek, ezek a dokumentumok könnyebben használhatók és úgy vannak kialakítva, hogy illeszkedjenek az Ön folyamataihoz.

A nagy kérdés: Melyiket választod?

Segítünk Önnek a legjobb egyéni sablonok funkcióinak teljes áttekintésével és a ClickUp Docs, Word, Excel és más programokhoz készült 10 legjobb sablonhoz való hozzáféréssel. 🙂

Mi az egyéni megbeszélés sablon?

Az egyéni megbeszélés sablon egy előre elkészített dokumentum, amely egy sor utasítást, kérdést és szakaszt tartalmaz, hogy irányt mutasson a vezető és beosztottja közötti megbeszélésekhez. Ezek a megbeszélések és sablonok segítenek minden csapattagnak azonosítani a fejlődési területeket, visszajelzéseket cserélni, és elismerni azokat a dolgokat, amelyeket kivételesen jól csinálnak!

Kezdje el használni a ClickUp Docs-ot A ClickUp Docs lehetővé teszi a gazdag formázást és a perjelparancsok hatékonyabb használatát.

A sablonok használatának másik nagy előnye, hogy találkozó napirendként is funkcionálnak, ami egyben a megfelelő virtuális találkozó etikett első szabálya is! A találkozók előtt megoszthatók, hogy mindenki felkészülhessen és előre láthassa a megbeszélés témáit, majd a megbeszélés során jegyzetek készítésére használhatók.

Ezek a sablonok kiváló források a megbeszélés után a jegyzőkönyvek megosztásához és a következő lépések megismétléséhez is.

Heti, havi vagy akár éves szinten is visszautalhat a sablonjaira, és minden dokumentumot egy helyen tarthat! Tehát ahelyett, hogy minden egyes megbeszéléshez külön mappát hozna létre, kezelje találkozóit egy dinamikus dokumentumszerkesztővel, amely szervezett „központként” szolgálhat az összes korábbi találkozó és megbeszélés számára.

A legfontosabb egyéni találkozó sablonok funkciói

Az egyéni találkozók sablonjai a hatékonyságról szólnak.

Ezek az erőforrások segíthetnek csökkenteni a munkahét során a megbeszélésekre fordított időt, és produktívabbá tenni a megbeszéléseket! Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a tulajdonságokat figyelembe véve válasszon sablont.

Több csapattag egyszerre szerkeszti a dokumentumot a ClickUp Docs-ban

De hogyan néznek ki ezek a funkciók a gyakorlatban? Megmutatjuk. 🤓

Gazdag formázási és stílusbeállítási lehetőségek : Az egyéni találkozók sablonjai, amelyek nem tartalmaznak szándékos formázást, fejlécet vagy szalagcímet, nem ösztönzik a csapat elkötelezettségét. A megfelelően felépített oldal áttekinthető és érdekesebb! Ezáltal a sablon inkább eszközzé válik, mint egy negyedévente leellenőrizendő, egyszeri dokumentummá.

Együttműködés : Még ha Ön is vezeti a megbeszélést, hagyja, hogy a csapat tagjai is hozzájáruljanak a sablonhoz. Az együttműködésen alapuló szerkesztés, a megjegyzések, az @említések és a képernyőmegosztás remek módszerek arra, hogy a tagokat bevonja és lelkesítse a megbeszélés sablonjának használatára. Ráadásul ez felelősségvállalást is eredményez! Adjon lehetőséget a csapat tagjainak, hogy hozzájáruljanak a dokumentumokhoz és felelősséget vállaljanak értük.

Cselekvésre késztető : Tehát kitöltötte a sablont – és most mi következik? Győződjön meg arról, hogy az egyéni találkozó sablonja egyértelműen meghatározza az összes következő lépést. Ideális esetben a sablonja együttműködik a munkamenedzsment szoftverrel, hogy a dokumentumban szereplő ötleteket : Tehát kitöltötte a sablont – és most mi következik? Győződjön meg arról, hogy az egyéni találkozó sablonja egyértelműen meghatározza az összes következő lépést. Ideális esetben a sablonja együttműködik a munkamenedzsment szoftverrel, hogy a dokumentumban szereplő ötleteket cselekvési tételekké alakítsa, amelyeket a csapattagoknak kioszthat és nyomon követhet.

Tömörség : Legyen rövid! Hagyja, hogy a részleteket a beszélgetés alakítsa. Az egyéni megbeszélés sablonja ne haladja meg az egy oldalt.

Szervezés és hozzáférés: Az értekezlet-sablont aktív dokumentumként kell kezelni, amelyet rendszeresen ellenőriznek, megosztanak és frissítenek. Az olyan funkciók, mint a címkék, az URL-en keresztüli megosztás és a mappák segítenek a vezetőknek és a tagoknak, hogy ezeket az erőforrásokat mindig kéznél tartsák.

A 10 legjobb egyéni találkozó sablon

Ideje kipróbálni a sablonokkal kapcsolatos tudását! 🤩

Most, hogy már tudja, milyen forma, funkciók és jellemzők a legfontosabbak a következő egyéni sablonjában, itt az ideje, hogy kiválassza a magának leginkább megfelelőt!

Az interneten már több ezer előre elkészített sablon található, de ezek minősége meglehetősen kiszámíthatatlan lehet. Ahelyett, hogy átnéznénk az összes sablont, mi elvégeztük a munkát, és összeállítottuk a 10 legjobb és ingyenes egyéni megbeszélés sablont, amelyekkel bármely csapat teljesítményét javíthatja!

Akár ClickUp Docs, Word, Excel vagy más programot használ, mi segítünk! Töltse le bármelyik sablont közvetlenül ebből a cikkből, és nézze meg, hogyan virágzik csapata pillanatok alatt! 🏆

1. ClickUp alkalmazott egyéni megbeszélés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp egyéni munkatársi megbeszélés sablon

A ClickUp egyéni munkatársi megbeszélés sablonja menedzserek és HR-csapatok számára készült, hogy egységesítsék az új munkatársak beilleszkedési dokumentációját. Ez a folyamat segít biztosítani, hogy minden új munkatárs megkapja a szükséges információkat ahhoz, hogy sikeresen végezhesse feladatait, és egy jól működő csapat tagjaként teljesítsen.

Bármilyen információ, amelyet előre megadhat az új alkalmazottaknak, hasznos lehet: egy laza ütemterv az első néhány hétre, a vállalat erőforrásai, vagy akár egy 30/60/90 célterv!

Az első egyéni megbeszélésen általában a vezető diktálja a tempót. Ha nem szeretnéd, hogy csak te beszélj, akkor a megbeszélés meghívójában szerepeltesd a ClickUp Doc linkjét. Így az új munkatárs felkészülhet és rendszerezheti kérdéseit. A megbeszélés során kövesd a napirendet, és használd jegyzetek készítéséhez. A megbeszélés vége előtt rendelj hozzá követési feladatokat közvetlenül a ClickUp Doc-ban! 🎯

Íme néhány kérdés és ötlet, amelyet érdemes figyelembe venni az új munkatárs első találkozóján:

Ezek azok a technológiák és eszközök, amelyekre szükséged van a munkádban való sikerhez... Itt vannak azok a csapattagok, akikkel a következő hetekben találkoznia kell… Hogyan szeret kommunikálni és visszajelzéseket kapni? Van olyan konkrét projekt vagy kezdeményezés, amelynek megvalósításán különösen szívesen dolgoznál? Van karrierfejlesztési célja a következő hat hónapra vagy évre? Hogyan szereti ünnepelni a feladatok és projektek sikerét? Van még valami, amit meg szeretne beszélni vagy fel szeretne hívni a figyelmemet? Mit tudok pontosítani a feladatköröddel kapcsolatban? Van valami, amit szeretne, hogy a következő találkozón megvitassunk? Mit kell tudnom a munkastílusáról, hogy hatékonyabban tudjunk együtt dolgozni?

Fedezze fel a legjobb találkozó stílust introvertált vezetők számára, hogy csapataikat a sikerhez vezessék!

2. ClickUp egyszerű egyéni találkozó sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp egyszerű egyéni megbeszélés sablon

A ClickUp egyszerű egyéni megbeszélés sablonja tökéletes konstruktív visszajelzési modell menedzserek és közvetlen beosztottak számára, akik valós időben vagy aszinkron módon szeretnének együttműködni. Ez a sablon megkönnyíti a dokumentumokkal kapcsolatos munkaterhelését, függetlenül attól, hogy egy, két vagy tíz közvetlen beosztottja van!

Íme néhány kérdés, amelyet érdemes figyelembe venni a napirendi témák testreszabásakor:

Elégedetlen vagy a munkaterheléseddel és a felelősségeiddel? Van valami akadály vagy nehézség, amiben segítségre van szüksége? Mit tehetek, hogy segítsem a sikerét? Van valami, amiről többet szeretne tudni? Van olyan közelmúltbeli eredmény, amelyre különösen büszke vagy? Melyek a legfontosabb prioritásai a héten? Van valami kérdés vagy probléma, amire fel szeretné hívni a figyelmemet? Úgy érzi, hogy a csapat jól kommunikál és időben ad visszajelzést? Van valami, amit szeretnél megváltoztatni vagy javítani a csapatunkban? Szeretne még valamir beszélni?

Amikor eljön az idő a teljesítményértékelésre, mind Ön, mind közvetlen beosztottja egy helyen megtalálja a szükséges információkat, hogy áttekintse a múltat és megvalósítható terveket készítsen a jövőre vonatkozóan. 🔮

3. ClickUp értekezlet jegyzőkönyv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értekezlet jegyzőkönyv sablon

A találkozó jegyzőkönyve a találkozón megbeszélt és eldöntött dolgok rögzítése. A találkozó során meghozott intézkedéseket és döntéseket egyértelműen meg kell fogalmazni, és konkrét személyeknek kell kiosztani, a határidőkkel együtt. 🗓

Ezeknek a teendőknek a végrehajtását nyomon kell követni és ütemezni kell, hogy a munka a tervek szerint haladjon. Az egyéni megbeszélések is ezekre a témákra összpontosíthatnak!

Íme a ClickUp Meeting Minutes Template sablon részletezése:

Találkozó részletei : dátum, idő, helyszín, résztvevők

Napirendi pontok : A találkozó során tárgyalt témák

Tennivalók : Meghatározott személyeknek kiosztott feladatok és azok határideje.

További megjegyzések: Egyéb fontos témák, amelyekről szó esett

Profi tipp: Címkézze meg másokat megjegyzésekkel, rendeljen hozzájuk teendőket, és alakítsa a szöveget nyomon követhető feladatokká, hogy mindig kézben tartsa az ötleteket – mindezt a ClickUp Doc-ban!

4. ClickUp alkalmazott és vezető egyéni találkozó sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp alkalmazott és vezető egyéni találkozó sablon

A ClickUp alkalmazott és vezető egyéni találkozó sablonja segíthet a hatékony egyéni találkozók lebonyolításában. Ahelyett, hogy elmerülne a részletekben, ez a sablon segít nyomon követni a megbeszélt témákat, az elért célokat és a még fejlesztésre szoruló területeket.

Emellett emlékeztetőként is szolgál a korábbi találkozón megbeszéltekhez, így pontosan ott folytathatja, ahol abbahagyta. A ClickUp Employee & Manager 1:1s segítségével könnyedén nyomon követheti egyéni vagy csapatának előrehaladását az idő múlásával, hogy lássa, milyen eredményeket ért el és mely területeken van még szükség fejlesztésre.

5. ClickUp egyéni találkozó ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp egyéni megbeszélés ellenőrzőlista sablon

A találkozó-ellenőrzőlisták hasznosak a projektcsapatok számára, mert strukturált megközelítést nyújtanak a találkozók lebonyolításához. Emellett segítenek a találkozó ütemezésének betartásában, a megbeszélések racionalizálásában és a figyelmen kívül hagyott témák kockázatának csökkentésében.

Ennek eredményeként a résztvevők produktív beszélgetéseket folytathatnak! 🧑‍💻

A ClickUp egyéni megbeszélés ellenőrzőlista sablonja elvégzi az előkészítő munkát. Íme a ClickUp ellenőrzőlistáinak használatának azonnali előnyei:

Felkészülés : Az ellenőrzőlisták világos áttekintést nyújtanak arról, hogy mit kell áttekinteni a találkozó során, így a csapat tagjai felkészülhetnek a releváns információkkal és anyagokkal.

Felelősségvállalás : Az ellenőrzőlisták világos feljegyzést nyújtanak a megbeszélés során megvitatott és eldöntött kérdésekről, ami segít a csapat tagjainak a rájuk bízott feladatokért való felelősségvállalásban.

Következetesség : Az ellenőrzőlisták segítenek biztosítani, hogy a legfontosabb témák következetesen megvitatásra kerüljenek, és hogy a csapat tagjai tisztában legyenek azzal, mit várnak tőlük.

Használhatóság: A csekklista elemei konkrét csapattagoknak rendelhetők hozzá nyomon követés céljából, és a dokumentumban maradnak nyilvántartás céljából.

6. ClickUp ismétlődő találkozók jegyzet sablonja

Töltse le ezt a sablont ClickUp ismétlődő találkozók jegyzet sablonja

Az ismétlődő találkozó olyan találkozó, amely rendszeres időközönként, például naponta, hetente, havonta vagy negyedévente kerül megrendezésre. Az ismétlődő találkozók számos célra szolgálhatnak, például csapatmegbeszélések, projektmegbeszélések vagy egyéni találkozók közvetlen beosztottakkal. Általában folyamatban lévő projektek vagy kérdések megbeszélésére, a haladásról szóló friss információk megosztására és a jövőbeli munkák tervezésére használják őket.

Az ismétlődő találkozók következetes és kiszámítható ütemtervet biztosítanak a kommunikáció és a döntéshozatal számára. Emellett segítik a releváns témák rendszeres megvitatását és kezelését, valamint a haladás nyomon követését és jelentését. 📈

Használja a ClickUp ismétlődő találkozói jegyzetek sablonját a találkozó során megbeszélt legfontosabb pontok, valamint a kijelölt feladatok és a meghozott döntések dokumentálásához. (A legutóbbi találkozót kihagyó csapattagok pedig hálásak lesznek az összefoglalásért!)

Profi tipp: Az ismétlődő találkozók dokumentumában hozzon létre beágyazott aloldalakat, és minden aloldalt a találkozó dátumával nevezzen el, hogy könnyebben hozzáférhetőek és kereshetőek legyenek.

7. ClickUp alkalmazottak napi tevékenységi jelentés sablonja

Töltse le ezt a sablont ClickUp alkalmazottak napi tevékenységi jelentés sablonja

A napi tevékenységi jelentés értékes eszköz a közvetlen beosztottak napi tevékenységeinek nyomon követéséhez, kezeléséhez és dokumentálásához. Átfogó áttekintést nyújt feladataikról, eredményeikről és a nap folyamán felmerülő esetleges problémákról.

A ClickUp alkalmazottak napi tevékenységi jelentés sablonja arra szolgál, hogy azonosítsa és megvitassa a termelékenységet befolyásoló problémákat, valamint hogy a közvetlen beosztottak a céljaik elérésére összpontosítsanak. A sablon a következőket tartalmazza:

Alkalmazottak adatai szakasz

Teljesítmények szakasz

Folyamatban lévő tevékenységek szakasz

Következő tevékenységek szakasz

Profi tipp: Az egyéni dokumentumban használja az @mention funkciót, hogy gyors hozzáférés érdekében összekapcsolja a napi tevékenységi jelentés dokumentumot! 🔗

8. Microsoft Word egyéni találkozó sablon

Ez az alapvető Microsoft Word egyéni találkozó sablon kiindulási pontként szolgál egy vonzó találkozó napirendjének elkészítéséhez.

A Microsoft Wordban a találkozói jegyzetek sablonjának testreszabásához használja a Word különböző formázási és szerkesztési eszközeit, például a szalagot és a stílusokat. Szükség szerint szakaszokat adhat hozzá vagy törölhet, megváltoztathatja a betűtípust és a színeket, valamint képeket vagy táblázatokat adhat hozzá.

Van még egy kényelmes „Beszúrás” fül is, amelyen táblázatokat, diagramokat és egyéb elemeket adhat hozzá a sablonhoz. Miután elvégezte a kívánt módosításokat, elmentheti a sablont új fájlként, és felhasználhatja jövőbeli egyéni megbeszélésekhez! 📊

9. Excel egyéni megbeszélés sablon

Az Excel sablonja az Ön által választott időintervallumokra bontja a napirendet. Az időpontok automatikusan módosulnak, ha új elemeket adnak hozzá vagy szerkesztik a meglévőket. Ez a praktikus funkció tökéletes a napirend utolsó pillanatban történő frissítéséhez. Minden oszlop úgy van felépítve, hogy a legfontosabb információkat tartalmazzon.

Ha sok témát kell áttekintenie, a szöveg egyetlen cellába sűríteni nem lesz túl praktikus. A szövegcsomagolás funkció mindig egy lehetőség. De hogy Önnek és csapattagjainak helyet biztosítson különböző típusú tartalmak hozzáadásához a hatékony találkozók érdekében, töltse le a ClickUp sablont, és használja ki a kódolás nélküli formázási funkciókat! 🦄

10. Google Docs egyéni találkozó sablon

A Google Docs egyéni megbeszélés sablonja hasznos útmutatásokat kínál a közvetlen beosztottjával folytatott beszélgetések megkezdéséhez. A szervezettség és a következetesség érdekében hat szakaszra van felosztva:

Általános bejelentkezés

Gondolatok az elmúlt héten

Friss hírek a következő héten

Vezető visszajelzés

Karrierfejlesztési célok és célkitűzések ellenőrzése

Tennivalók

A Google Docs lehetővé teszi, hogy bárki valós időben együttműködjön, ellentétben az Excel táblázatokkal. Egy dokumentumhoz több ember is egyszerre férhet hozzá és szerkesztheti, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik. Ezért kényelmes olyan találkozókhoz, ahol több ember egyszerre jegyzetel. 👥

Következő lépések? Találkozó sablonok a ClickUp-tól

Az egyéni megbeszélés sablonok egyszerűnek tűnnek, de a dinamikus munkamenedzsment szoftverek segítségével sokkal többet tudnak!

Ráadásul ezeket a fejlett funkciókat teljesen ingyenesen használhatja, ha a ClickUp sablonjait választja. 👏

Hozzon létre új dokumentumot a ClickUp munkaterületének bármely pontjáról, és adjon hozzá beágyazott aloldalakat, táblázatokat és stílusbeállításokat a tökéletes szerkezet kialakításához.

A ClickUp nem egy átlagos dokumentumszerkesztő, hanem a legkiválóbb termelékenységi eszköz! Több száz testreszabható funkciójával, köztük a ClickUp Docs-szal, ez az egyetlen olyan platform, amely elég hatékony ahhoz, hogy összes munkáját összefogja az alkalmazások között, miközben hetente egy teljes napot megtakarít Önnek. 😉

Készítsen részletes wikiket, tudásbázisokat és egyebeket a ClickUp Docs beágyazott oldalain, majd kapcsolja őket közvetlenül a munkafolyamataihoz, hogy a csapattal együtt megvalósíthassa ötleteit! Konvertálja a kijelölt szöveget végrehajtható feladatokká a ClickUp-ban, delegálja a munkát hozzárendelt megjegyzésekkel, és szerkessze másokkal együtt anélkül, hogy átfedések keletkeznének – mindezt egyetlen dokumentumból.

A legjobb rész? A ClickUp Docs minden árazási tervben ingyenes. 💸

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és hozzáférhet több száz sablonhoz minden felhasználási esethez, több mint 1000 integrációhoz és rengeteg rugalmas funkcióhoz!