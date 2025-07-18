A 10 legjobb Excel-alternatíva Mac-hez a jobb termelékenységért 2025-ben

Míg a Microsoft Excel a legnépszerűbb eszköz a költségvetések nyomon követéséhez, pénzügyi modellek készítéséhez, jelentések automatizálásához és egyebekhez, a Mac-felhasználók gyakran hátrányos helyzetbe kerülnek.

A Power Pivot és a Power Query olyan fontos funkciók hiányoznak vagy korlátozottak, a makrók nem mindig működnek megfelelően, és a frissítések általában később érkeznek, mint Windows esetén.

Ráadásul a Microsoft Office csomag magas ára miatt úgy érezheti, hogy prémium árat fizet egy olyan eszközért, amely csak félig optimalizált a rendszeréhez.

Ha tehát eleged van ezekből az akadályokból, itt az ideje kipróbálni egy MS Excel alternatívát Mac felhasználók számára, amely valóban zökkenőmentesen végzi el a feladatot. De ennyi lehetőség közül hogyan válasszuk ki a legmegfelelőbbet? Ez a blogbejegyzés éppen erről szól.

Mit kell keresnie egy Excel alternatívában Mac-hez?

A Mac-hez való Excel-alternatívák értékelésekor figyeljen a következő kritériumokra:

Kompatibilitás és fájltámogatás: Ha gyakran oszt meg fájlokat átlagos Excel-felhasználókkal, győződjön meg arról, hogy az eszköz képes megnyitni és menteni az Excel-fájlokat (. xlsx) anélkül, hogy megzavarná a képleteket, diagramokat vagy formázást.

Jellemzők és funkciók: Ha az Excelben pivot táblákra, komplex képletekre vagy makrókra támaszkodik, keressen olyan szoftvert, amely komplex adatkezelési feladatokat támogat. Fontolja meg Ha az Excelben pivot táblákra, komplex képletekre vagy makrókra támaszkodik, keressen olyan szoftvert, amely komplex adatkezelési feladatokat támogat. Fontolja meg az AI Excel eszköz alternatíváit is, amelyek segítenek az adatok elemzésében, a trendek felismerésében, sőt képletek javaslásában is.

Valós idejű együttműködés: A webalapú alkalmazások lehetővé teszik, hogy több ember egyszerre szerkessze a dokumentumot, és elkerülhetővé válnak a hírhedt „vFinal_final. xlsx” e-mailek.

Sablonok és automatizálás: A jó Excel-alternatívák kész táblázatkezelő vagy A jó Excel-alternatívák kész táblázatkezelő vagy adatbázis-sablonokkal rendelkeznek konkrét felhasználási célokra, például költségvetések, projektkövetők, számlák stb.

Beépített automatizálás: Az Excel automatizálása bonyolultnak tűnhet a több változó vagy gépi tanulási algoritmusok miatt. Ezért keressen olyan platformokat, amelyek automatikusan elvégzik az olyan feladatokat, mint a jelentések ütemezése vagy a számítások elindítása.

Árak és licencelés: Ha a költségvetés fontos szempont, ellenőrizze az ármodellt. Néhány eszköz örökre ingyenes (lehetséges korlátozásokkal a tárhely vagy a funkciók tekintetében), míg mások egyszeri vásárlási lehetőséget kínálnak.

Excel-alternatívák áttekintése

Ezután hasonlítsuk össze a legjobb Excel-alternatívákat Mac-hez, hogy megnézzük, hogyan viszonyulnak egymáshoz funkcióik, használhatóságuk és áruk tekintetében.

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp Táblázati nézet, képletmezők, AI-összefoglalók, dokumentumok, automatizálás, sablonok Kisvállalkozások, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető, testreszabási lehetőségek vállalatok számára LibreOffice Calc Több mint 300 funkció, diagramok, offline mód, DataPilot, Scenario Manager Kisvállalkozások, magánszemélyek Örökre ingyenes Apple Numbers Egyedi sablonok, iCloud szinkronizálás, interaktív diagramok és valós idejű szerkesztés Kisvállalkozások, magánszemélyek Örökre ingyenes WPS Office Spreadsheets Intelligens eszközkészlet, OCR, mobilra optimalizált, formátumkompatibilitás Kisvállalkozások Egyedi árazás Google Táblázatok Valós idejű együttműködés, Apps Script, intelligens kitöltés, GPT integráció Vállalatok, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára 3,60 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. SoftMaker PlanMaker Excel-kompatibilitás, több mint 430 funkció, könnyű, diagramtípusok Kisvállalkozások A fizetős csomagok ára 14,99 dollár/hónap-tól kezdődik. OnlyOffice Valós idejű közös szerkesztés, helyszíni/felhőalapú támogatás, több mint 200 sablon Vállalatok, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára 20 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Zoho Sheet AI asszisztens, adatellenőrzés, makrók, Zoho CRM integráció Kisvállalkozások, nagyvállalatok Örökre ingyenes Airtable Relációs adatbázis, több nézet, automatizálás, kiterjesztések Kisvállalkozások, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára 20 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Smartsheet Gantt-diagramok, irányítópultok, jelentések, integrációk és megfelelőség Vállalatok, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

A legjobb Excel-alternatívák Mac-hez

Most pedig nézzük meg a Mac-felhasználók számára elérhető tíz legjobb Excel-alternatívát.

1. ClickUp (A legjobb projektkezeléshez, feladatok nyomon követéséhez, munkafolyamatok automatizálásához és csapatmunkához)

Ha Mac számítógépén Excelben kezeli a feladatokat vagy projekteket, a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, tízszer strukturáltabb, átláthatóbb és könnyebben kezelhető felületet kínál.

A ClickUp Table View segítségével könnyedén testreszabhatja táblázatait.

ClickUp táblázatos nézet

A ClickUp Table View táblázatokhoz hasonló sorokat és oszlopokat kínál, de olyan további funkciókkal, mint a feladatkiosztás, állapotok, határidők, egyéni mezők, képletek, szűrők és automatizálás – mindez beépített funkcióként.

Az egyéni mezők segítségével nyomon követhet mindent, amire szüksége van, például a feladatok előrehaladását, a mellékleteket, az értékeléseket és még sok mást.

Készíts, szerkessz és testreszabj táblázatokat a ClickUp Table View segítségével.

Összekapcsolhatja az ügyfeleket a megrendelésekkel, az értékesítőket az üzletekkel, vagy az alkalmazottakat a feladataikkal. Ez intuitívabbá teszi az adatok szervezését.

ClickUp Brain

Az adatkezelés javítása érdekében használja a ClickUp Brain alkalmazást az adatok gyors összefoglalásához.

Például kérdezze meg tőle: „Hány feladat van még függőben?” vagy „Melyik képviselő ért el a legtöbb eladást?”, és világos választ kap. Ez rendkívül hasznos, ha rengeteg adattal dolgozik, és gyors betekintést szeretne kapni anélkül, hogy magának kellene számolnia vagy szűrnie az adatokat.

ClickUp képletmezők

Ha Excel-szerű számításokat szeretne végezni, a ClickUp Formula Fields segíthet. Ezzel automatizálhatja a számításokat közvetlenül az élő feladatokon belül, például kiszámíthatja a feladat kezdő dátuma és a határidő közötti napok számát, vagy kivonhatja a „Kiadott összeg” értéket a „Kiosztott költségvetés” értékéből, hogy megmutassa, mennyi maradt.

Ez azt jelenti, hogy a projektek előrehaladtával a számok automatikusan naprakészek maradnak.

A ClickUp Custom Fields egyszerű vagy fejlett képletek segítségével azonnal megtalálja a pontos számokat.

A ClickUp Formula Field Automations funkciójával automatizálhatja a rutin munkafolyamatokat és számításokat is, képletalapú triggerek és feltételek alapján. Például automatikusan frissítheti a feladat állapotát, vagy értesítést küldhet, ha egy képletmező egy bizonyos értéket ad vissza.

Kövesse nyomon automatikusan a becsült napokat a ClickUp fejlett képletmezőjével.

ClickUp szerkeszthető táblázatkezelő sablon

A ClickUp szerkeszthető táblázatkezelő sablonja kiválóan alkalmas az adatok kézi munkát igénylő kezelésére. Automatikus adatimportálási funkcióval rendelkezik, és lehetőséget kínál egyedi képletek hozzáadására gyors számításokhoz, például összegek vagy átlagok kiszámításához. Az Ön igényeinek megfelelő mezőkkel nyomon követheti például az értékesítéseket vagy a kiadásokat.

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon és hagyja jóvá kiadásait a ClickUp szerkeszthető táblázatkezelő sablonjával.

A sablon több nézetet tartalmaz, például a Pénzügyi kimutatások nézetet, amelyben nyomon követhetők a legfontosabb pénzügyi adatok, mint a bruttó árbevétel, a kiadások és a nyereség/veszteség, valamint a Táblázatkezelő nézetet, amelyben szerkesztheti és kiszámíthatja az adatokat. A haladás nyomon követéséhez egyéni feladatállapotokat is használhat, például Jóváhagyás vagy Befejezve.

A ClickUp legjobb funkciói

Adatok vizualizálása: Lehetővé teszi vizuális jelentések, például pivot-táblázatos összefoglalók, burndown diagramok stb. létrehozását Lehetővé teszi vizuális jelentések, például pivot-táblázatos összefoglalók, burndown diagramok stb. létrehozását a ClickUp Dashboards segítségével.

Beépített dokumentáció: A ClickUp Docs segítségével táblázatokat vagy táblázatos dokumentumokat ágyazhat be egy dokumentumba. Ez akkor hasznos, ha jelentést ír, és a szöveg mellett néhány adatot is be szeretne illeszteni.

Valós idejű együttműködés: Lehetővé teszi, hogy több csapattag egyszerre szerkessze a dokumentumokat. A felhasználók megjegyzéseket fűzhetnek a dokumentum bármely részéhez, és azt nyilvánosan vagy magánjelleggel megoszthatják szerepkörökön alapuló jogosultságokkal.

Előre elkészített sablonok: Kész táblázatok és projektmenedzsment sablonok, amelyek segítenek az adatok szervezésében és kiszámításában, miközben kezeled a költségvetést, nyomon követed a projekt költségeit vagy rögzíted az értékesítési adatokat.

Letölthető Mac-re: Kifejezetten : Kifejezetten Mac-re készült asztali alkalmazást kínál, amely lehetővé teszi a táblázatok kezelését anélkül, hogy böngészőt kellene váltani. Ez tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik a teljes funkcionalitású natív alkalmazásokat részesítik előnyben.

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája miatt a ClickUp új felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott egy G2-es értékelő:

Szükségem van egy blogra, hogy leírhassam mindazt, amit szeretek a ClickUp-ban. Minden megtalálható benne: feladatok (lista nézetben, táblázat nézetben, táblázat nézetben, naptár nézetben, térkép nézetben stb.), dokumentumok, IA, irányítópultok, automatizálások... Megoszthatod a feladatok vagy dokumentumok nyilvános linkjeit. A feladatoknak van egy tevékenység fülük, így láthatod az adott feladat teljes történetét. Rendkívül rugalmas és professzionális. A ClickUp segítségével nincs mentség arra, hogy ne legyél rendkívül produktív.

Szükségem van egy blogra, hogy leírhassam mindazt, amit szeretek a ClickUp-ban. Minden megtalálható benne: feladatok (lista nézetben, táblázat nézetben, táblázat nézetben, naptár nézetben, térkép nézetben stb.), dokumentumok, IA, irányítópultok, automatizálások... Megoszthatod a feladatok vagy dokumentumok nyilvános linkjeit. A feladatoknak van egy tevékenység fülük, így láthatod az adott feladat teljes történetét. Rendkívül rugalmas és professzionális. A ClickUp segítségével nincs mentség arra, hogy ne legyél rendkívül produktív.

2. LibreOffice Calc (A legjobb ingyenes alternatíva kiterjedt funkciókkal)

via LibreOffice Calc

Ha alapvető Excel-alternatívát keres, akkor a LibreOffice Calc a megfelelő választás. Ez az ingyenes, nyílt forráskódú alkalmazás a LibreOffice csomag része, amely felhasználóbarát felületet és feltételes formázási funkciókat kínál, hasonlóan az Excelhez.

A Calc több mint 300 funkciót tartalmazó könyvtárat támogat, és lehetővé teszi diagramok és kimutatások létrehozását a fejlett adatelemzéshez. A LibreOffice adattárból kész táblázatkezelő sablonokat is letölthet. Ezek beépített képletekkel rendelkeznek, így csak be kell illesztenie az adatait, és azonnal munkához láthat.

Mivel offline, az adatok helyben maradnak (hacsak nem választja a Dropbox/iCloud-on keresztüli szinkronizálást). Ez kiválóan alkalmas érzékeny adatok kezelésére és utazás közbeni munkavégzésre (például repülőúton) anélkül, hogy webalkalmazásokra kellene támaszkodnia.

A LibreOffice Calc legjobb funkciói

Scenario manager: Összehasonlítja a „mi lenne, ha” forgatókönyveket (például magas, közepes vagy alacsony értékesítés) annak érdekében, hogy megnézze, hogyan befolyásolják az eredményeket a bevitt adatok változásai, anélkül, hogy módosítaná az eredeti adatokat.

Solver komponens: Megtalálja a legjobb értéket egy adott cellához, a többi cellában beállított feltételek vagy korlátok alapján.

Fejlett DataPilot technológia: Szívja ki a nyers adatokat a vállalati adatbázisokból, majd kereszt táblázatokba rendezze, összegezze és alakítsa át használható információkká.

A LibreOffice Calc korlátai

A Calc nem támogatja a több felhasználó általi valós idejű szerkesztést, ellentétben egyes felhőalapú alternatívákkal.

Excel-fájlokat tud megnyitni és menteni, de komplex formátumok esetén problémák adódhatnak.

LibreOffice Calc árak

Örökre ingyenes

LibreOffice Calc értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2225+ értékelés)

Mit mondanak a LibreOffice Calc-ról a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a G2-es értékelő:

Sokkal kevésbé bonyolult, mint az Excel, és ingyenes szoftver.

Sokkal kevésbé bonyolult, mint az Excel, és ingyenes szoftver.

3. Apple Numbers (a legjobb az Apple ökoszisztémával való zökkenőmentes integrációhoz)

az Apple Numbers segítségével

Az Apple Numbers egy táblázatkezelő szoftver, amelyet az Apple Inc. fejlesztett ki macOS, iPadOS és iOS eszközökhöz. Az iWork termelékenységi csomag része, amely a legtöbb Apple eszközön előre telepítve van, vagy ingyenesen letölthető az App Store-ból.

A Numbers kiemelkedő jellemzője a tiszta, modern felülete. Az Excel-lel ellentétben, amely rácsos felülettel nyílik meg, a Numbers üres vászonnal indul, amelyre táblázatok, diagramok, képek és szövegek adhatók hozzá a lap bármely pontján. Ez a design-first megközelítés különösen hasznos vizuálisan vonzó jelentések, irányítópultok és prezentációk készítéséhez.

A legjobb rész? Elindíthat egy táblázatot a Mac-jén, frissítheti az iPad-jén, és módosíthatja az értékeket az iPhone-ján – mindezt az iCloud segítségével zökkenőmentesen szinkronizálva. Emellett integrálható a Siri Shortcuts, az AppleScript, a Keynote és más macOS funkciókkal is.

Az Apple Numbers legjobb funkciói

Testreszabható sablonok: Számos előre megtervezett sablon áll rendelkezésre, amelyek segítségével gyorsan és egyszerűen elindulhat, és igényeinek megfelelően testreszabhatja őket.

Valós idejű együttműködés: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fájlokat osszanak meg az iCloudon keresztül, így azok Apple-eszközökön egyszerre szerkeszthetők.

Adatok vizualizálása: Számos 2D, 3D és interaktív diagramtípust (oszlop, sáv, vonal, terület, kör, gyűrű, radar) támogat, amelyek dinamikusan frissülnek az adatok változásával.

Az Apple Numbers korlátai

A frissítések ritkák, a funkciók fejlesztése pedig lassú, ami egyes felhasználók számára elégtelen lehet.

Nem nagy adatmennyiségek kezelésére vagy komplex számítások elvégzésére készült.

Apple Numbers árak

Örökre ingyenes

Apple Numbers értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak az Apple Numbers-ről a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a G2-es értékelő:

Az Apple Numbers programban leginkább a diagramok tervezése tetszik. A tervezés fantasztikus, és kiemelkedik az összes többi táblázatkezelő szoftverből.

Az Apple Numbers programban leginkább a diagramok tervezése tetszik. A tervezés fantasztikus, és kiemelkedik az összes többi táblázatkezelő szoftverből.

4. WPS Office Spreadsheets (A legjobb mobilbarát alternatíva)

via WPS Office Spreadsheets

A WPS Office Spreadsheets egy felhasználóbarát eszköz, amelynek felülete, funkciói és általános kialakítása hasonló az Excelhez. Ez csökkenti a tanulási görbét, és megkönnyíti az Excelhez szokott felhasználók zökkenőmentes átállását.

A WPS könnyű kialakítása és zökkenőmentes mobil eszközökön való működése kiemeli a többi közül. Teljesen optimalizált iPhone/iPad készülékekhez – táblázatot indíthat Mac számítógépén, majd minimális kompromisszumokkal folytathatja a szerkesztést telefonján.

Támogatja a különböző fájlformátumokat is, beleértve az .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .csv és .txt fájlokat. A fájlokat megnyithatja, szerkesztheti és elmentheti anélkül, hogy a képletek, diagramok vagy elrendezések megsérülnének az eszközök és platformok között.

A WPS Office Spreadsheets legjobb funkciói

Smart Toolbox: Több mint 60 mini-eszközt tartalmaz a feladatok egyszerűsítéséhez, például szöveg kivonása cellából, táblázatkezelő formátumok tömeges konvertálása és szöveg oszlopokra bontása.

Kép szöveggé: Integrált optikai karakterfelismerő (OCR) funkció, amely kivonja a szöveget a képekből, és beilleszti a táblázatokba.

Intelligens oszlopok felosztása: Az adatok tartalma alapján intelligensen felosztja az egyetlen oszlopban található adatokat több oszlopra.

A WPS Office Spreadsheets korlátai

A WPS-nek hiányoznak a Microsoft Excelhez képest a fejlett funkciók.

Egyes felhasználók lassú teljesítményt, késleltetést vagy összeomlást tapasztaltak intenzív használat vagy többfeladatos működés közben.

WPS Office Spreadsheets árak

Egyedi árazás

WPS Office Spreadsheets értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (55+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1500+ értékelés)

Mit mondanak a WPS Office Spreadsheets programról a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a G2-es értékelő:

A WPS Spreadsheets segítségével fantasztikus táblázatokat, prezentációkat és dokumentumokat hozhatok létre. Az összes táblázatkezelő funkcióval rendelkezik. Nagyon szeretem a WPS Spreadsheets programot, mert könnyebb elindítani és használni, valamint magas kompatibilitást biztosít a Microsoft Office, a Google Docs, az Adobe PDF és az OpenOffice formátumokkal.

A WPS Spreadsheets segítségével fantasztikus táblázatokat, prezentációkat és dokumentumokat hozhatok létre. Az összes táblázatkezelő funkcióval rendelkezik. Nagyon szeretem a WPS Spreadsheets programot, mert könnyebb elindítani és használni, valamint magas kompatibilitást biztosít a Microsoft Office, a Google Docs, az Adobe PDF és az OpenOffice formátumokkal.

5. Google Sheets (a legjobb valós idejű együttműködéshez és felhőalapú rugalmassághoz)

a Google Táblázatokon keresztül

A Google Sheets egy webalapú táblázatkezelő program, amely a Google Workspace része. Az egyik kiemelkedő funkciója a valós idejű együttműködés, amelynek keretében akár 50 felhasználó is különböző helyszíneken egyszerre dolgozhat ugyanazon a táblázaton, láthatja munkatársai módosításait, és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, hogy mások is nyomon követhessék azokat.

Emellett integrálható a Google Workspace alkalmazásokkal, például a Google Analytics, a Forms és a Looker Studio alkalmazásokkal. Például a Looker Studio segítségével táblázatos adatait fejlett vizualizációvá alakíthatja, vagy importálhatja az Analytics adatait, hogy diagramokat készítsen és trendeket kövessen nyomon.

A Google Táblázatok legjobb funkciói

Egyszerű megosztás és jogosultságok: Könnyedén megoszthatja a táblázatot másokkal link vagy e-mailes meghívó segítségével, és beállíthatja a hozzáférési szintjüket (megtekintés, megjegyzés vagy szerkesztés).

Google Apps Script: Beépített szkriptkészítő eszköz, amely lehetővé teszi egyszerű JavaScript-függvények írását a munkafolyamatok automatizálása, e-mailek küldése, API-khoz való csatlakozás vagy cellák értékei alapján műveletek indítása céljából.

Intelligens kitöltés: gépi tanulás segítségével felismeri az adatokban található mintákat, és javaslatot tesz a fennmaradó cellák kitöltésére.

GPT for Sheets: Az OpenAI modelleket közvetlenül integrálja a táblázatkezelő programba, lehetővé téve a képletek létrehozását, a strukturált adatok kinyerését a nyers bevitelekből és az ismétlődő feladatok automatizálását.

A Google Táblázatok korlátai

Nem felel meg az Excelhez hasonló fejlett eszközöknek a mélyreható elemzéshez.

Bár offline hozzáférést is biztosít, egyes funkciók stabil internetkapcsolat nélkül nem működnek.

A Google Táblázatok árai

Ingyenes: Ingyenes Google-fiókhoz tartozik

Google Workspace Individual: 9,99 USD havonta

Google Workspace Business Starter: 3,60 USD/felhasználó/hónap

Google Workspace Business Standard: 14,40 USD/felhasználó/hónap

Google Workspace Business Plus: 27,33 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Google Táblázatok értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak a Google Táblázatokról a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a G2-es értékelő:

Az olyan eszközök, mint a Google Docs, Sheets és Slides, lehetővé teszik, hogy több felhasználó egyszerre dolgozzon ugyanazon a dokumentumon. Az inline megjegyzésekkel és a „szerkesztési javaslatokkal” egyszerűsített visszajelzés biztosítja a zökkenőmentes kommunikációt. Az összes fájl a Google Drive-ban van tárolva, így azok internetkapcsolattal rendelkező bármely eszközről elérhetők. Bizonyos eszközök offline módban is működnek, így internet nélkül is biztosítják a termelékenységet. A Gmail, a Naptár, a Drive, a Meet és más alkalmazások szorosan integrálva vannak, így koherens munkafolyamatot biztosítanak.

Az olyan eszközök, mint a Google Docs, Sheets és Slides, lehetővé teszik, hogy több felhasználó egyszerre dolgozzon ugyanazon a dokumentumon. Az inline megjegyzésekkel és a „szerkesztési javaslatokkal" egyszerűsített visszajelzés biztosítja a zökkenőmentes kommunikációt. Az összes fájl a Google Drive-ban van tárolva, így azok internetkapcsolattal rendelkező bármely eszközről elérhetők. Bizonyos eszközök offline módban is működnek, így internet nélkül is biztosítják a termelékenységet. A Gmail, a Naptár, a Drive, a Meet és más alkalmazások szorosan integrálva vannak, így koherens munkafolyamatot biztosítanak.

6. SoftMaker PlanMaker (A legjobb a könnyű és gyors adatkezeléshez)

via SoftMaker PlanMaker

A SoftMaker PlanMaker egy GDPR-kompatibilis táblázatkezelő alkalmazás, amelyet azoknak a felhasználóknak terveztek, akik mélyreható Excel-kompatibilitást igényelnek. Megnyithatja és elmentheti az Excel XLS és XLSX formátumait, támogatja a jelszóval védett fájlokat, és kezelni tudja a nagy méretű, akár egymillió sorral és 16 384 oszloppal rendelkező munkalapokat.

Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy korlátozás nélkül nagy mennyiségű adatot dolgozzanak fel. A PlanMaker több mint 430 beépített számítási funkciót támogat, amelyek a pénzügyi és statisztikai elemzéstől a mérnöki munkáig és az adatbázis-műveletekig terjednek.

Az Excel több gigabájtos méretével ellentétben a PlanMaker telepítése kevesebb mint 200 MB-ot igényel. Ez gyorsabb beállítást és gyorsabb indítást jelent, különösen régebbi rendszereken vagy korlátozott tárhellyel rendelkező rendszereken.

A SoftMaker PlanMaker legjobb funkciói

Adatok vizualizálása: Több mint 80 diagramtípust támogat (oszlop, kör, hisztogram stb.), valamint 3D-s forgatás, árnyékok és fényhatások a prezentációra kész vizuális elemekhez.

Nincs felhőfüggőség : offline hozzáférés és GDPR-megfelelőség, így alkalmas adatvédelemre érzékeny felhasználók vagy szabályozott környezetek számára.

Automatikus szűrés funkció: lehetővé teszi, hogy szűrőket alkalmazzon az egyes oszlopokra, hogy csak a kiválasztott feltételeknek megfelelő adatok jelenjenek meg.

A SoftMaker PlanMaker korlátai

A PlanMaker nem rendelkezik beépített többfelhasználós együttműködési eszközökkel.

Nem tudja végrehajtani az Excel-dokumentumokba ágyazott makrókat.

A SoftMaker PlanMaker árai

Ingyenes csomag

Egyedi árazás

SoftMaker PlanMaker értékelések és vélemények

G2 értékelések: Nincs elég értékelés

Capterra értékelések: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a SoftMaker PlanMakerről a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a G2-es értékelő:

Ismerős, több eszközön használható, sok funkcióval.

Ismerős, több eszközön használható, sok funkcióval.

7. OnlyOffice (a legjobb mind felhőalapú, mind helyszíni telepítéshez)

via OnlyOffice

Az ONLYOFFICE egy másik ingyenes, nyílt forráskódú alternatíva a Microsoft Excelhez Mac-felhasználók számára. Integrálható mind felhőalapú, mind helyszíni környezetekkel, így ideális biztonságtudatos egyének és szigorú megfelelési követelményekkel rendelkező szervezetek számára.

Támogatja a valós idejű együttműködést, így Ön és csapata együtt szerkesztheti a táblázatokat, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk és cseveghet anélkül, hogy el kellene hagynia a szerkesztőt. Szükség esetén akár a verziótörténetet is böngészheti, és visszaállíthat bizonyos változtatásokat, ami ezt a szoftvert a Google Sheets életképes alternatívájává teszi.

Az ONLYOFFICE alapértelmezett fájltípusként a szabványos Microsoft Excel formátumokat (XLSX) használja, ami kevesebb konverziós problémát jelent az MS Office felhasználókkal történő fájlcserénél.

Az OnlyOffice legjobb funkciói

Egységes felület: Lehetővé teszi minden típusú dokumentum, például dokumentumok, táblázatok, prezentációk és PDF-formulák megnyitását vagy létrehozását egy egységes munkaterületen belül.

Több mint 200 sablon: Pár perc alatt elkészítheti az adóbevallási űrlapoktól a bingókártyákig mindent, majd testreszabhatja az elrendezést és a megjelenést az Ön stílusához.

Biztonság: Védje az érzékeny adatokat jelszavak beállításával, bizonyos cellák vagy lapok zárolásával, képletek elrejtésével és szerkesztési hozzáférés megadásával kiválasztott felhasználók számára.

Az OnlyOffice korlátai

A helyszíni használat erős hardvert igényel, ami elriaszthatja a kis felhasználókat.

Egyes felhasználók szerint a kezdeti betöltési sebesség javítható lenne.

OnlyOffice árak

Docs Space : Startup: Ingyenes Business: 20 USD/hó felhasználónként Enterprise: 6550 USD-tól szerverenként

Startup: Ingyenes

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 6550 USD-tól szerverenként

Docs Enterprise : Otthoni használatra : 149 USD (egyszeri fizetés legfeljebb 10 felhasználó számára) Családi használatra: 330 USD legfeljebb 5 felhasználó számára Üzleti használatra : Testreszabható, az ár 1500 USD-tól kezdődik legfeljebb 50 felhasználó számára

Otthoni használatra : 149 USD (egyszeri fizetés legfeljebb 10 felhasználó számára)

Családok számára: 330 dollár maximum 5 felhasználó számára

Üzleti felhasználáshoz : Testreszabható, az ára 1500 dollártól kezdődik, maximum 50 felhasználó számára.

Workspace Enterprise: Enterprise: 2200 USD szerverenként Enterprise Plus: 3300 USD szerverenként Enterprise Premium: 4450 USD szerverenként

Vállalati: 2200 USD szerverenként

Enterprise Plus: 3300 USD szerverenként

Enterprise Premium: 4450 USD szerverenként

Startup: Ingyenes

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 6550 USD-tól szerverenként

Otthoni használatra : 149 USD (egyszeri fizetés legfeljebb 10 felhasználó számára)

Családok számára: 330 dollár maximum 5 felhasználó számára

Üzleti felhasználáshoz: Testreszabható, az ára 1500 dollártól kezdődik, maximum 50 felhasználó számára.

Vállalati: 2200 USD szerverenként

Enterprise Plus: 3300 USD szerverenként

Enterprise Premium: 4450 USD szerverenként

OnlyOffice értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra értékelések: 4,5/5 (320+ értékelés)

Mit mondanak a Google Táblázatokról a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a G2-es értékelő:

Könnyen használható eszközökkel rendelkezik, függetlenül attól, hogy mely funkciókat használja.

Könnyen használható eszközökkel rendelkezik, függetlenül attól, hogy mely funkciókat használja.

8. Zoho Sheet (a legjobb automatizált adatkezeléshez)

via Zoho Sheet

A Zoho Sheet egy felhőalapú táblázatkezelő eszköz funkcionális táblázatok létrehozásához, kezeléséhez és automatizálásához. Több mint 350 beépített funkciót, fejlett adatfeldolgozást és több mint 1000 alkalmazásintegrációt kínál a munkafolyamatok automatizálásához és az adatok importálásához olyan forrásokból, mint az Excel.

A Zoho Sheet rendelkezik egy AI asszisztenssel, Zia-val, amely segít az adatok elemzésében, diagramok vagy funkciók javaslásában és az inkonzisztenciák azonosításában. Emellett integrálható a Zoho CRM-mel és más Zoho alkalmazásokkal, így zökkenőmentesen dolgozhat ugyanazon a rendszeren belül.

A Zoho Sheet legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés: Több felhasználós együttműködést tesz lehetővé valós idejű frissítésekkel, cellák/tartományok megjegyzéseivel, beszélgetési szálakkal és testreszabható jogosultságokkal a hatékony csapatmunka érdekében.

Adattisztító és -ellenőrző eszközök: Duplikátumokat, következetlenségeket és üres mezőket észlel, hogy tiszta, pontos adatok biztosítottak legyenek.

Generatív AI: A ChatGPT által támogatott Zia segítségével könnyedén generálhat mintadatokból álló adatkészleteket, képleteket és VBA makrókódokat.

A Zoho Sheet korlátai

Egyes felhasználók a platform felhasználói felületét elavultnak és nehezen kezelhetőnek tartják.

Nagy táblázatokkal való munkavégzés során teljesítményproblémák léphetnek fel.

A Zoho Sheet árai

Örökre ingyenes

Zoho Sheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Sheets-ről a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a G2-es értékelő:

Imádom a Zoho Sheet-et, mert automatizálási funkciói lehetővé teszik makrók beállítását, amelyek segítségével egyetlen gombnyomással elvégezhetők a komplex feladatok. Ezenkívül a nagy csapatok munkájához a táblázatkezelő programok együttműködési megközelítése segít a csapat tagjainak, hogy ugyanazon az oldalon álljanak.

Imádom a Zoho Sheet-et, mert automatizálási funkciói lehetővé teszik makrók beállítását, amelyek segítségével egyetlen gombnyomással elvégezhetők a komplex feladatok. Ezenkívül a nagy csapatok munkájához a táblázatkezelő programok együttműködési megközelítése segít a csapat tagjainak, hogy ugyanazon az oldalon álljanak.

9. Airtable (A legjobb választás adatbázis-funkciókkal)

az Airtable-en keresztül

Az Airtable rácsos elrendezése hasonlít egy táblázathoz, de az egyes „sorok” inkább adatbázisok rekordjaihoz hasonlítanak. Lehetővé teszi, hogy minden oszlophoz meghatározott mezőtípusokat állítson be, például szöveg, szám, legördülő menü vagy fájlcsatolás. A táblák közötti rekordokat összekapcsolhatja, hogy kapcsolatokat hozzon létre, például összekapcsolhatja az egyik táblában szereplő feladatokat a másik táblában szereplő projektekkel.

Ezenkívül ez a projektmenedzsment táblázatkezelő platform lehetővé teszi a nézetek közötti váltást. Például a naptár nézet a dátumokat tartalmazó rekordokat idővonalon jeleníti meg, a Kanban oszlopokba csoportosítja őket, például a feladat szakaszai szerint, a galéria pedig vizuális kártyákként jeleníti meg őket, ami képek vagy portfóliók esetén hasznos.

Az Airtable legjobb funkciói

Adatmegosztás: Hozzon létre megosztható linkeket, amelyek csak megtekintésre vagy szerkesztésre is alkalmasak, ágyazza be az adatbázisokat weboldalakba, vagy használja az Airtable API-t az adatok és az egyéni alkalmazások összekapcsolásához.

Beépített kiterjesztések: Olyan eszközöket kínál, mint diagramok, űrlapok vagy jelentéskészítő widgetek, amelyeket hozzáadhat bizonyos felhasználási esetek támogatásához.

Automatizálás: Lehetővé teszi trigger-akció szabályok beállítását (pl. „Ha egy rekord létrejön, vagy ha a Status mező értéke X-re változik, akkor küldjön e-mailt vagy tegyen közzé Slack üzenetet”).

Az Airtable korlátai

Az Airtable inkább nyomon követésre és relációs adatkezelésre alkalmas, mint fejlett matematikai műveletek vagy Excel-jelentések készítésére diagramokkal.

Az adatbázisok növekedésével a nagy vagy összetett beállítások kezelése kaotikus lehet.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat : 20 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 45 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

Mit mondanak az Airtable-ről a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a G2-es értékelő:

Az Airtable kiválóan alkalmas adatok nyomon követésére, rögzítésére, és fantasztikus felhasználói felülettel rendelkezik. Egyszerű és könnyen megtanulható, automatizálási funkciói hatékonyak, és rengeteg dolgot tud. A legjobban a táblák összekapcsolását szeretem benne, mert ez lehetővé teszi a keresőmezők használatát, ami nagyon segít az adatok szegmentálásában.

Az Airtable kiválóan alkalmas adatok nyomon követésére, rögzítésére, és fantasztikus felhasználói felülettel rendelkezik. Egyszerű és könnyen megtanulható, automatizálási funkciói hatékonyak, és rengeteg dolgot tud. A legjobban a táblák összekapcsolását szeretem benne, mert ez lehetővé teszi a keresőmezők használatát, ami nagyon segít az adatok szegmentálásában.

10. Smartsheet (legalkalmasabb nagy projektek kezelésére)

via Smartsheet

A Smartsheet egy vállalati szintű eszköz, amely ötvözi a projektmenedzsment eszközök funkcionalitását a táblázatkezelő felület egyszerűségével.

Mesterséges intelligencia funkciókat használ, mint például prediktív betekintés, intelligens képletjavaslatok és automatizálás, hogy segítsen Önnek egyedi munkafolyamatok létrehozásában. Ezen felül integrálható a Google Workspace, a Microsoft Office 365, a Jira és a Salesforce programokkal, így biztosítva a zökkenőmentes adatáramlást a platformok között.

A felhasználók emellett irányítópultokat is létrehozhatnak a projektek áttekintéséhez, valamint több táblázatból valós idejű adatokat tartalmazó jelentéseket generálhatnak. Ezzel elkerülhetővé válik az adatok kézi összevonása a fájlok között.

A Smartsheet legjobb funkciói

Projektmenedzsment alapok: Beépített Gantt-diagram nézet és a feladatok függőségének beállítási lehetősége.

Biztonság és megfelelőség: Vállalati szintű biztonsági funkciókat tartalmaz, mint például felhasználói jogosultságok, titkosítás, valamint a GDPR és HIPAA szabványoknak való megfelelés.

Rugalmas felhasználási lehetőségek: Számos különböző helyzetben használható, az építési projektek és egyetemi tevékenységek kezelésétől az egészségügyi munkafolyamatok és tőkebefektetések nyomon követéséig.

A Smartsheet korlátai

Nagy vagy összetett táblázatok esetén alkalmanként lagok tapasztalhatók.

Egyes felhasználók a tanulási görbe meredekségét emelik ki, különösen azok a csapattagok, akik egyszerűbb eszközökről vagy mobilalkalmazásokról váltanak át.

A Smartsheet árai

Ingyenes

Pro : 12 USD/tag havonta

Üzleti : 24 USD/tag havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 19 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3400 értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a G2-es értékelő:

Tetszik, hogy különböző módon áttekinthetem a feladatokat és az adatokat, hogy a szükséges információkat különböző igényű közönségeknek mutathassam be. Tetszik továbbá, hogy felhasználóbarát és intuitív. Imádom a naptárfunkciókat, a kártyanézetet és a jelentéseket. Ezzel sokkal könnyebbé válik a projektmenedzsment.

Tetszik, hogy különböző módon áttekinthetem a feladatokat és az adatokat, hogy a szükséges információkat különböző igényű közönségeknek mutathassam be. Tetszik továbbá, hogy felhasználóbarát és intuitív. Imádom a naptárfunkciókat, a kártyanézetet és a jelentéseket. Ezzel sokkal könnyebbé válik a projektmenedzsment.

Készíts hatékony táblázatokat Mac-en a ClickUp segítségével

Bár az Excel zökkenőmentesen működik a macOS rendszeren, bizonyos fejlett funkciók és frissítések gyakran később érkeznek meg, mint a Windows felhasználók számára.

A ClickUp egy olyan all-in-one megoldás, amely együttműködésen alapuló megközelítést kínál a táblázatkezeléshez a Mac számítógépén.

A ClickUp táblázati nézet intuitív felületet kínál az adatok létrehozásához, megtekintéséhez és kezeléséhez közvetlenül a munkaterületén, míg a képletmezők az Excel-hez hasonló számítások erejét hozzák el. Ráadásul a képletmezők automatizálásával automatizálásokat állíthat be az értékek frissítéséhez vagy bizonyos műveletek elindításához a képletek eredményei alapján.

Okosabb, hatékonyabb táblázatokat szeretne készíteni Mac számítógépén? Regisztráljon még ma a ClickU p-re.