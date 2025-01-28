Áttekintettük a 10 legjobb termelékenységi alkalmazást Mac-hez 2025-ben.

A Mac számítógéped mellett fekvő teendőlistát bámulod, és azon töprengsz, hogyan fogod mindezt elvégezni?

Ideje okosabban dolgozni, nem pedig keményebben. Ha nehezen boldogul a teendőkkel, érdemes megismerkednie a Mac számára elérhető legjobb termelékenységi alkalmazásokkal. Ezek a Mac-re készült termelékenységi alkalmazások segítenek gyorsabban elvégezni a teendőket, mert rendszerezettséget biztosítanak, biztonságban tartják az adatait, és többfunkciós paradicsommá alakítják a digitális munkaterületét.

2024-ben próbálja ki ezt a tíz legjobb termelékenységi alkalmazást Mac-hez, ha idén többet szeretne elérni kevesebb idő alatt.

Mit kell keresni a Mac-hez készült termelékenységi alkalmazásokban?

Számos termelékenységi alkalmazás létezik Mac-hez, amelyek azt ígérik, hogy segítségükkel gyorsabban végezheti el a feladatokat. De néhány jól ismert választás gyakran inkább elvonja a figyelmet, mint növeli a termelékenységet. A legjobb termelékenységi alkalmazások Mac-hez a következőknek kell lenniük:

Könnyű használat: A legjobb termelékenységi alkalmazások Mac-hez természetes részévé válnak a munkafolyamatának. Keressen intuitív eszközöket és rendezett felhasználói felületet!

Megoldás a termelékenységi problémákra: Túl sok időt tölt időkövetéssel? Nehezen boldogul a szervezett projektmenedzsmenttel? Nem emlékszik az összes jelszavára? Vannak olyan termelékenységi alkalmazások Mac-hez, amelyek segíthetnek ezekben a konkrét problémákban.

Kompatibilis a Mac ökoszisztémájával: Nem minden termelékenységi alkalmazás működik Mac-en, és nem minden Mac-alkalmazás készült minden Apple-eszközhöz. Győződjön meg arról, hogy a választott termelékenységi alkalmazások kompatibilisek.

Megfizethető ár: A legjobb termelékenységi alkalmazások közül néhány ingyenes verzióval is elérhető a macOS rendszeren. Mások egyszeri díjat vagy havi előfizetést igényelhetnek. Vegye figyelembe a költségvetését, és mérlegelje az alkalmazás előnyeit és költségeit.

Magas értékelés és sok vélemény: A legjobb Mac-alkalmazások rengeteg értékeléssel és véleménnyel rendelkeznek, amelyek elolvasásával megismerheti az alkalmazást és azt, hogy mit várhat tőle.

Számos kiváló Mac-alkalmazás létezik, de egy kis időbe telhet, mire megtalálja a saját munkamenetének legmegfelelőbb termelékenységi alkalmazásokat. Ha azonban megtalálta őket, azok olyan forradalmi változásokat hozhatnak, amelyek nélkül már nem tudna meglenni.

A 10 legjobb macOS termelékenységi alkalmazás

Készen áll a munkafolyamatok egyszerűsítésére és az adminisztrációs idő csökkentésére? Kezdjük el felfedezni a legjobb Mac termelékenységi alkalmazásokat.

1. ClickUp – A legjobb projektmenedzsmenthez

Kövesse nyomon a projektfrissítéseket, kezelje a munkafolyamatokat és működjön együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely központi csomóponttá válik a feladatok elvégzéséhez. Ez az egyik kevés Mac-re készült termelékenységi alkalmazás, amelynek segítségével:

Hozzon létre, kezelje és tárolja az összes dokumentumát

Kövesse nyomon az idejét

Együttműködés a munkatársakkal

Tervezze meg következő sprintjét

Ugyanazt a termelékenységi alkalmazást, amelyet már ismer és szeret a munkában, felhasználhatja személyes termelékenységének kezelésére is, időkövetéssel és feladatkezeléssel kiegészítve. Az ingyenes Személyes termelékenységi sablon kiváló kiindulási pont, amely lehetőséget nyújt célok kitűzésére, teendőlisták készítésére, az előrehaladás nyomon követésére és mindezek naplózására.

Mostantól a ClickUp még többet tud elérni a ClickUp AI segítségével. A platform új AI-eszközei segítenek mindenben, az e-mailek írásától a következő marketingkampány megtervezéséig.

Még automatikusan is létrehozhat feladatokat Ön és csapata számára. Olyan, mintha egy személyi asszisztens állna az Ön oldalán, aki támogatja a termelékenységi terv minden lépését.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI eszközök csak a fizetős csomagokban érhetők el, így fizetnie kell ezért a hatékony termelékenységi eszközért.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkaterület-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

2. Alfred – A legjobb munkafolyamatok létrehozásához

Az Alfred segítségével

Az Alfred az egyik legjobb termelékenységi alkalmazás Mac-hez, egyszerűen azért, mert rengeteg dolgot tud segíteni. Az Alfred segítségével testreszabható billentyűparancsokkal vagy rendszerparancsokkal indíthat alkalmazásokat, kereshet az összes fájl között, vagy hajthat végre ismétlődő feladatokat.

Könnyen használható, nagymértékben testreszabható és olyan kulcsfontosságú funkciókkal rendelkezik, amelyeket a Mac-felhasználók imádni fognak.

Az Alfred legjobb funkciói

Az Alfred indexelheti a Mac számítógépét, majd fájlokat, mappákat, alkalmazásokat és akár az internetet is átkutathatja, hogy természetes nyelv használatával pontosan megtalálja, amit keres.

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat, és automatizálja a leggyakrabban végzett feladatokat, például az e-mailek küldését, a naptár kezelését, vagy akár a szavak számának ellenőrzését.

Az ingyenes alkalmazás remek termelékenységi eszközöket kínál, de a Mac-felhasználók a frissített prémium verzióval még több fontos funkciót tudnak feloldani.

Az Alfred korlátai

Az új felhasználóknak meredek a tanulási görbe, ezért készüljön fel arra, hogy időt kell szánnia az összes rendelkezésre álló eszköz felfedezésére.

Alfred árak

Ingyenes

Powerpack egyedi licenc: 34 font

Powerpack Meta Supporter: 59 font

Alfred értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 2,9/5 (10+ értékelés)

3. Trello – A legjobb Kanban-felhasználók számára

A Trello segítségével

A Trello egy remek Mac-alkalmazás azoknak a felhasználóknak, akik a Kanban projektmenedzsment stílust követik. A felület rendkívül egyszerű, lehetővé téve a Mac-felhasználók számára, hogy a kártyákat listák és táblák között drag-and-drop segítségével mozgassák.

Ez egyike a legrugalmasabb termelékenységi alkalmazásoknak Mac-hez. Használhatja projektek szervezésére vagy vizuális brainstorming alkalmazásként. Tekintse úgy, mint a személyes digitális tervezőjét.

A Trello legjobb funkciói

A remek együttműködési funkciók lehetővé teszik a Mac-felhasználók számára, hogy feladatokat rendeljenek hozzá, megjegyzéseket fűzzenek a kártyákhoz, és könnyedén megosszák az információkat a csapattal vagy a család többi tagjával.

A platformok közötti kompatibilitásnak köszönhetően a platformhoz a weben, valamint Android és Mac eszközökön is hozzáférhet.

A nagylelkű ingyenes csomag kiválóan alkalmas egyéni felhasználók és kis csapatok számára. Az összes olyan kulcsfontosságú funkciót kínálja, amelyet a legjobb termelékenységi alkalmazásoktól elvárhat.

A Trello korlátai

Nincs alkalmazáson belüli csevegés, ami korlátozhatja az együttműködést, ha csapatban kell dolgoznia.

Trello árak

Munkaterületenként legfeljebb 10 táblára ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/felhasználó/hónap, éves számlázás esetén

Prémium: 10 USD/felhasználó/hónap, éves számlázás esetén

Vállalati: 17,50 USD felhasználónként havonta, éves számlázás esetén

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 23 000 értékelés)

4. 1Password – A legjobb jelszókezelő alkalmazás

Még mindig post-it cetlikre írja fel a jelszavait? Erre is vannak termelékenységi alkalmazások. A 1Password egy biztonságos jelszókezelő eszköz Mac-hez.

Segít tárolni, kezelni és automatikusan kitölteni a jelszavakat az összes eszközön. A 1Password automatikusan generál erős, egyedi jelszavakat az online fiókokhoz, így nem kell többé ugyanazt a jelszót használni mindenhez.

A 1Password legjobb funkciói

Biztonságosan tárolja jelszavait, így azok akkor is védve vannak, ha Mac-eszközét elveszíti vagy ellopják.

A jelszókezelő automatikusan kitölti a jelszavakat a webhelyeken és alkalmazásokban több eszközön is.

Integrálható webböngészőkkel, e-mail kliensekkel és más alkalmazásokkal, így nem kell többé a legfontosabb pillanatokban a jelszavakat keresgélnie.

A 1Password korlátai

A böngészőbe való integráció kissé nehézkes, ezért több lépést kell végrehajtania, hogy megjelenjen a webhelyekhez tartozó jelszava.

Nincs ingyenes csomag, így fizetnie kell azért, hogy elfelejthesse jelszavait.

1Password árak

Egyéni: 2,99 USD havonta, éves számlázással

Családok: 4,99 USD havonta, éves számlázással

Teams Starter Pack: 19,95 USD havonta

Üzleti: 7,99 USD havonta, éves számlázással

1Password értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

5. Evernote – A legjobb jegyzetelésre

Az Evernote segítségével

Az Evernote az egyik legjobb termelékenységi alkalmazás jegyzetek készítéséhez. Az alkalmazáson belül szöveget, képeket, hanganyagokat, kézzel írt jegyzeteket rögzíthet, sőt névjegykártyákat is beolvashat és tárolhat. A címkék és szűrők segítségével később is könnyen megtalálhatja a jegyzetekben, amit keres, így nem kell órákon át keresgélnie egy adott részletet.

Az Evernote legjobb funkciói

Készíts jegyzeteket otthon, a munkahelyen és útközben több eszközön, és minden zökkenőmentesen szinkronizálódik.

Használja feladatok és teendőlisták létrehozására. Akár határidőket, emlékeztetőket és jegyzeteket is hozzáadhat, hogy ne térjen el a tervtől.

A hatékony keresősáv segítségével kulcsszó, címke, dátum és egyéb paraméterek alapján kereshet, így pontosan megtalálhatja, amire szüksége van.

Az Evernote korlátai

Az ingyenes csomag havi feltöltési korlátja 60 MB, a jegyzetek maximális mérete pedig 25 MB két eszközön.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó

Profi: 17,99 USD/hó

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8100 értékelés)

6. Fantastical – A legjobb naptárkezeléshez

A Fantastical segítségével

A Fantastical egy naptár- és feladatkezelő alkalmazás Mac-hez. Gyönyörű kialakításáról és hatékony funkcióiról ismert, és az egyik legjobb termelékenységi alkalmazás Mac-hez, ha szeretné jobban rendszerezni a naptárát.

A Fantastical legjobb funkciói

Támogatja a természetes nyelvű beviteleket, így beszéddel vagy természetes gépeléssel hozhat létre eseményeket.

Automatikusan hozzon létre emlékeztetőket eseményekhez és feladatokhoz, hogy semmi ne maradjon ki.

Integrálható más alkalmazásokkal, például e-mail klienssel vagy projektmenedzsment platformmal, így automatikusan frissítheti az eseményeket és feladatokat.

A Fantastical korlátai

Az alkalmazás teljes körű kihasználásához prémium csomagot kell vásárolnia, de a prémium funkciók közül sok ingyenesen elérhető más alkalmazásokban is.

Fantastical árak

Magánszemélyek számára: 4,75 USD havonta, éves számlázással

5 fős családok számára: 7,50 USD havonta, éves számlázással

Csapatok számára: 4,75 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Fantastikus értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (15+ értékelés)

7. Google Workspace – A legjobb a Google Workspace felhasználók számára

A Google Workspace segítségével

A Google Workspace egy teljes termelékenységi alkalmazáscsomag Mac-hez, amely tartalmazza a Gmail, a Google Docs, a Sheets, a Slides, a Calendar, a Meet és a Drive alkalmazásokat. A felhőalapú alkalmazások az Ön adatait a Google szerverein tárolják, így azokhoz bárhol hozzáférhet, ahol internetkapcsolat áll rendelkezésre.

Ez egy termelékenységi alkalmazás, amely segít a szervezettségben, az együttműködésben másokkal és a hatékonyság növelésében. Ez az egyik legjobb termelékenységi alkalmazás, ha Ön a Google ökoszisztémában szokott dolgozni.

A Google Workspace legjobb funkciói

A Google Workspace együttműködésre lett tervezve, lehetővé téve, hogy másokkal együtt dolgozzon dokumentumokon, táblázatokon és prezentációkon.

A biztonságos és megbízható Google Workspace adat titkosítást és robusztus biztonsági funkciókat kínál.

Integrálható más Google-termékekkel, beleértve a Drive-ot és a Fotókat, így könnyen hozzáférhet és rendszerezhet adatokat a Google-termékek között.

A Google Workspace korlátai

Nincs olyan alkalmazás, amely mindent egyben tartalmazna, ezért minden Google-kliens (Gmail, Naptár stb.) külön kell letöltenie az eszközeire.

A Google Workspace árai

Ingyenes

Business Starter: 6 dollár felhasználónként havonta, egyéves szerződéssel

Business Standard: 12 USD/felhasználó/hónap, egyéves szerződéssel

Business Plus: 18 USD/felhasználó/hónap, egyéves szerződéssel

Vállalatok: Vegye fel velünk a kapcsolatot az egyedi árakkal kapcsolatos információkért.

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 200 értékelés)

8. MindNode – A legjobb brainstorminghoz

A MindNode segítségével

A MindNode egy vizuális brainstorming és jegyzetelési alkalmazás, és az egyik legjobb termelékenységi alkalmazás a nem lineáris gondolkodók számára. Az alkalmazással ötleteket gyűjthet, projekteket tervezhet vagy jegyzeteket készíthet nyíltan, rugalmasan és kreatívan.

Adjon hozzá témákat, al témákat és elágazó ötleteket. Ezután rendezze át a dolgokat az egyszerűen kezelhető felhasználói felületen az objektumok húzásával és elhelyezésével.

A MindNode legjobb funkciói

Használja a Mac eszközt önállóan vagy másokkal együttműködve, és alakítsa a jegyzetelő alkalmazást egy remek brainstorming-alkalmazássá kollégákkal, ügyfelekkel vagy barátokkal.

Integrálható más Mac-re készült termelékenységi alkalmazásokkal, például az Evernote-tal és a Dropboxszal, így hozzáférhet a gondolattérképeihez és megoszthatja azokat másokkal.

Keresés és szűrés a gondolattérképeken, hogy gyorsan megtalálja a szükséges információkat

A MindNode korlátai

Nincs sok lehetőség az együttműködésre, ezért készüljön fel arra, hogy ezt egyedül kell használnia.

A MindNode árai

Ingyenes

MindNode Plus: 2,99 USD/hó vagy 19,99 USD/év

MindNode értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (15+ értékelés)

9. Magnet – A legjobb ablakkezeléshez

Via Magnet

A Magnet egy hatékony ablakkezelő eszköz Mac-hez, amely lehetővé teszi a képernyőn megnyitott ablakok szervezését és átrendezését.

Gyorsan és egyszerűen rögzítheti több ablakot a képernyő különböző területeire, rendezve vagy elválasztva őket más feladatoktól. Ez kiválóan alkalmas a koncentráció javítására vagy a munkafolyamatok egyszerűsítésére.

A Magnet legjobb funkciói

Hozzon létre testreszabható elrendezéseket konkrét feladatokhoz vagy projektekhez.

Használja a billentyűparancsokat a nyitott ablakok gyors rögzítéséhez és átrendezéséhez a képernyőn.

Használja a trackpad gesztusokat az ablakok közötti váltáshoz, az ablakok különböző területekre történő rögzítéséhez vagy az elrendezés megváltoztatásához.

A mágnes korlátai

Nem minden alkalmazással működik

Egyes felhasználóknak a kisebb képernyőkön a méretváltoztatás nem elég kicsi.

Magnet árak

4,99 $

Mágneses értékelések és vélemények

Nincs elérhető értékelés

10. Backblaze – A legjobb adatmentéshez

Via Backblaze

A Backblaze egy felhőalapú biztonsági mentési szolgáltatás, amely automatikusan mentést készít a fájljairól a felhőbe. Ez az egyik legjobb termelékenységi alkalmazás Mac-hez, mert megvédi a fájljait a hardverhibáktól, a rosszindulatú programok támadásaitól és a véletlen törléstől. Soha többé nem fog időt veszíteni elveszett fájlok miatt.

A Backblaze legjobb funkciói

A robusztus titkosítás és az adatok redundanciája védi fájljait, az adatokat világszerte több adatközpontban tárolja, így mindig hozzáférhet hozzájuk, amikor szüksége van rájuk.

Folyamatosan figyeli a Mac számítógépét, és automatikusan biztonsági másolatot készít az új fájlokról.

Az intuitív, egyszerű felület könnyű hozzáférést biztosít a legfontosabb funkciókhoz, beleértve a biztonsági másolatok beállítását, kezelését és figyelemmel kísérését.

A Backblaze korlátai

A törölt fájlok csak 30 napig maradnak meg, így ennél régebbi fájlokat nem lehet visszaállítani.

Értesítések nincsenek, vagy könnyen el lehet őket téveszteni, ezért az alkalmazást kell ellenőriznie, hogy frissített állapotüzeneteket kapjon.

Backblaze árak

9 dollár/számítógép/hónap

99 dollár számítógépenként évente

189 dollár számítógépenként kétévente

Backblaze értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 130 értékelés)

Növelje termelékenységét a ClickUp segítségével

A legjobb termelékenységi alkalmazások Mac-hez javítják a munkafolyamatokat, akár a munkában, akár a magánéletben szeretne többet elérni. Találjon feladatkezelőt, projektmenedzsment eszközt, biztonságos jelszókezelőt és még sok mást, ami segít elérni a termelékenységi céljait. Ezekkel a legjobb termelékenységi alkalmazásokkal időt takaríthat meg és többet tud elvégezni.

A ClickUp készen áll, hogy segítsen. Regisztráljon erre az all-in-one termelékenységi platformra, és tapasztalja meg az egységes munkaterületen való munka előnyeit.

Búcsúzzon el a több eszköz egyidejű használatától, és üdvözölje a zökkenőmentes, produktív munkafolyamatot. Indítsa el még ma az ingyenes ClickUp Workspace-t!